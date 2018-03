Voz 0946

00:37

un acuerdo entre los cinco estrellas y los cuatro partidos de la coalición de derecha parece tan imposible como con los cinco partidos de la coalición de izquierda en su anuncio de dimisión aplazada Renzi dijo al garantizar que el Partido Democrático no participará en ningún Ejecutivo extremista en referencia a la Liga de Salvini a los cinco estrellas de Dima no no no a un gobierno con extremistas afirma no terminó a un gobierno de los extremistas no cambiaremos idea no a la cultura del odio a la cultura del odio añadió referencias a yo aquí calificó de promotores del antieuropeísmo Salvini Mayo reivindicaron cada uno su derecho a gobernar aunque no explicaron cómo lo harán sin el cuarenta por ciento de votos que les exige la ley electoral ellos dos parecen irreconciliables hizo respectivos partidos incompatibles si bien la política hace a menudo extraños compañeros de cama