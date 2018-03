Hablar por Hablar (07/03/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 1194 00:00 de Amstetten Iker el Auteuil sin nombre no esto no lo vamos a hacer su pacto pensando que es posible que la solución para preservar la libertad de expresión de Occidente quitarle un trabajo todo pase por delante

Voz 1194 00:22 el operador Goba precioso Francisco Casas el artista español que se dibuja la con bolígrafo que también la han censurado su página de Instagram que pertenece a Facebook por los dibujos eróticos que hace con bolígrafo Bic a utilizar ha encontrado una especie de manera de salvar la censura que es por ejemplo hacer este dibujo es una chica masturbándose Sin pero en vez de verse su cara de teniéndola orgasmos no se puede acercar la Cámara la la cara es la la es una reproducción de de del éxtasis de Santa Teresa de Bernini entonces siempre hay una manera de salvar dice lo puedo agrandar esta esta es el éxtasis de Santa Teresa Bernini y esta es la actriz Lindsay Lohan

Voz 1194 01:14 qué es pornografía Iker no es por neonazis el éxtasis de Santa Teresa y la actriz Lindsay Lohan de borrachera es la pornografía es la Venus con dos tomas o pisando la tentación para manzana esta manzanas es esto o esto

Voz 0470 01:32 la una chica la la la modelo Naomi

Voz 1194 01:36 Nos llana a Noray Collins modelo de de fotografías eróticas que es lo más parecido que encontrado no no tengo una una foto de Paquita Salas díganme si están los da vergüenza la vergüenza es que anorexia Collins está bellísima mujer tenga que ser modelo solamente de pornografía no la acepten por ejemplo en la industria de la lencería esa es esa es la puta vergüenza yo estoy a favor de darle visibilidad enfadados si estoy a favor de darle visibilidad a todas las mujeres pero sí son Chubby mejor es esto claro porque qué pasa que si son estatuas usted pornografía si cabía láminas pues miren los el templo en las estatuas del templos de Kajo Jo en la India díganme si esto no es más porno

Voz 2 02:23 tampoco te tienes que tan lejos en la catedral de Zamora en el hay una movidas que lo flipa porque la gente también era era analfabeta había que explicarle adónde iba a ir si si pescaba dientes hoy uno demonios hay formándose cerdos con cabeza de igual la gente decía pos cuando voy

Voz 0470 02:39 te voy español parece claro que hay que hacer

Voz 1194 02:43 seis uno sabe qué tipo de esculturas han estado haciendo por ahí así que alguien por Twitter mientras yo comentaba todo esto dijo las dice es que las como sí vamos seamos sinceros volvamos a la imagen de principio si somos sinceros no sabemos cómo no sabemos qué hay detrás de otro ilustre graves de Liliane es un es una Venus crítico ahora lo miramos todo ese Paco con un romanticismo pero quienes nos dice que en Austria en aquella época se hacía turismo sexual ya esta mujer fue coaccionada extorsionada para posar la manera en el Paleolítico al Paleolítico perdón escolar así que no sabemos cómo sucedió la historia ha pasado el tiempo ya lo miramos con otros ojos tantas papeletas estoy buscando la la frase final es apuntalar la culpa es de los croma y que la estallan como

la vida moderna es llamar Carrero a tu dron

Voz 4 03:41 como un grande

Voz 0470 03:52 está feo eh Alfredo poner ese tuit pero ahí está siempre ahí una vez que ya está puesto arroba Luismi mostró nos ha y encima a mi así mismo se llama monstruo Luis mimos

Voz 5 04:03 Zelaya que tenemos los vinos aquí podemos decirle al aquello que apareció en un bar de Bilbao que el atentado que acuerda beba tinto que el blanco está por las nubes

Voz 0470 04:13 eso el porque bueno nos ha enviado a los otros otros definición ya está

Voz 5 04:16 ahora queda absuelto a Cassandra

Voz 0470 04:19 han estado aquí para todo el programa han aguantado al final una plazo para Ignatius Reilly

Voz 1 04:27 por Martino no

Voz 6 04:39 ya lo has escuchado en este programa todos somos muy mono

Voz 7 04:43 estas decimos lo que pensamos y pensamos lo que decimos le guste a quien le guste vino monólogo te ha ofrecido la vida moderna

Voz 10 05:06 hablar por hablar en Berlín

Voz 12 05:18 la

Voz 13 05:30 algo

Voz 14 05:49 eh

Voz 16 05:51 eh

Voz 18 05:56 es que me ves si esos mismos que no llegas el único dinero que tenía ese día pues pase por una administración y un número de lotería y siempre con el número nueve al final en la en los sorteos de control el primer sorteo que se celebraba en Merano en julio perfectamente yo y mi número cómo lo cantaban los niños

Voz 19 06:18 él sabía lo que había tocado un quinto

Voz 20 06:23 mío entonces pues ya se hasta que no estuvieron todos los decimos juntos lo pudimos cobrarlo pero me ilusiona a cobrarlo es mal no

Voz 22 06:37 qué tal muy buenas noches gracias gracias por esperarnos son las dos diez minutos es la una y diez en Canarias

Voz 0020 06:45 Dice Alicia que desde que reprodujo esa imagen tan cinematográfica que todos tenemos en la cabeza de lanzar los billetes al aire y sentir el peso ha relativizado el poder del dinero

Voz 19 06:56 nunca nunca había visto tanto dinero sí que yo veía tan tanto dinero pero por encima de aquel día porque más de los ochenta

Voz 18 07:07 con me miraron de arriba abajo bueno pues entonces cerca de un millón de pesetas que ya era entonces pues no había dinero y bueno bueno bueno perdone pero pero sí que la hay pero si quiere le manda un poco

Voz 23 07:24 yo quería el dinero peseta entonces tuve un rato

Voz 18 07:30 por fin vino el director no se vamos a intentarlo lo dieron con la otra contenta con muy sobre elige área cuando llegué a casa me subí encima de mí de colchón

Voz 20 07:44 que todo el dinero el cien por encima hizo para mí para mi fue una ilusión tremenda porque vi caer cómoda ellas cima dije esto es lo que yo por lo que estoy trabajando sabes desde entonces les es bastante menos sea porque lo que vi caer fuera eran papeles hizo eso para mí para mí lo un regalo porque me me dijo la vida no es más que una estrella ver lo que es papel mojado

Voz 22 08:20 también supimos que Ramón ahora le da más valor a la vida desde que su hija tiene una nueva

Voz 24 08:27 al van bien bien de trasplante de médula ahí mes pues le amonestó con donantes gente para mí por el mayor freno que pudo tocado hija por aquí en ocho años el trasplante se lo hicieron con seis horas yo ser una niña normal digo normal entre comillas no porque ella con con la enfermedad que tenía no podía ir a un parque al colegio no podía jugar con una niña cualquiera la culpa de que le hicieron el trasplante ella al Paul que puede correr puede jugar puede faltar porque antes se caía hacía daño por lo podían de del encarna entonces ella ahora mismo es una niña como todos los kilos que como tiene que ser vemos la vida de otra forma de diferentes formas es muy duro porque está muy mal muy duro ves cosas que no tiene que ver en los hospitales conocimos y eso mucho muchos psicológicamente no es hombre nosotros no ha cambiado mucho la vida por supuesto ya vemos la vida de diferentes formas estamos más de la vida a extinguir porque realmente somos muy egoístas las personas somos muy egoístas a que ambos es más materiales pero hay otras cosas más importantes en la vista que es entonces vemos dos es lo que ha cambiado mucho la comida disfrutamos más del de de de la niña no pero por supuesto que cualquier persona no lo ve nosotros vemos cositas pequeñas cosas que nos hacen disfrutar de la vida

novecientos cien ochocientos ya estamos atendiendo este número de teléfono novecientos cien ochocientos es gratuito también lo puede marcar desde el extranjero cero cero treinta

Voz 1363 10:25 cuatro novecientos cien ochocientos

Voz 0020 10:28 porque el equipo del programa se pone ya a su disco

es siete de marzo entre estamos en Don

Voz 7 10:37 es siete de marzo entre estamos en Don

Voz 14 10:43 es

Voz 25 10:46 pero hoy

Voz 14 10:48 te lo voy a decir nada

una madrugada de

Voz 38 15:42 Dani favorito la red Twitter buenas noches para el bardo

Voz 31 15:50 una madrugada de

Voz 38 15:52 las emociones

Voz 37 15:55 en una noche mojada desde Jaén o la Fran Mantilla bienvenido siéntate buenas noches también a Cuca Loli a Isaac a Jesús María Gómez Óscar Luis a Bailey

Voz 38 16:07 eh eh a redujo

Voz 39 16:11 a Héctor Santana a poca López aorta

Voz 38 16:15 pues qué tal Gabriel pasa Andreu Mas también

Voz 16 16:25 eh

Voz 38 16:28 qué tal Manuel

Voz 37 16:30 el Jabalí del Bierzo son nombres que aprovechamos para saludar a los que damos las gracias por acompañarnos a usted le invitamos a que se unan a nuestra Comunidad a que conozca los murciélagos que cada madrugada comentan las llamadas hacer sus aportaciones arma de de pregunta sólo incluso muchas veces se de reflexiones o preguntas que a quienes gusta mucho preguntar la cuenta en Twitter arroba hablarporhablar Il número de teléfono en directo el novecientos cien ochocientos Elena Sánchez buenas noches muy buenas noches que sugerimos hoy a los oyentes bueno pues fíjense si somos ruidosos en los restaurantes

Voz 40 17:11 que una empresa americana ha creado una aplicación en la que podemos encontrar

Voz 37 17:15 una lista de locales que ofrecen información

Voz 41 17:17 sobre las decibelios del lugar una iniciativa que pretende concienciar sobre el exceso de ruido al que estamos sometidos en nuestro día bien buena idea a raíz de esta aplicación queremos preguntarles por sus experiencias en los

Voz 0020 17:30 esta cantes es tolerante con los ruidos de la mesa de al lado suele pedir que bajen el tono de voz o tal vez eso

Voz 37 17:37 usted al que suelen llamar la atención porque tiene un volumen muy alto novecientos cien ochocientos para compartir sus anécdotas de restaurante con el ruido la falta de él porque no ella sabe que aquí ampliamos siempre el abanico novecientos cien ochocientos anos lo puede enviar en forma de nota de voz al Whatsapp del programa seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco yo tengo una buenísima en relación al ruido en un restaurante

Voz 38 18:10 un barrio de Chueca moderno vanguardista un restaurante estupendo ni muy caro es muy barato contemporáneo diseño que llama la atención

Voz 37 18:25 hasta arriba en todas las mesas llenas ruido

Voz 1363 18:29 pues diría yo que unos decibelios bastantes soportables de repente el sonido de una botella al romperse contra una mesa

Voz 42 18:37 no le empiezan a salir camareros de la cocina

Voz 38 18:40 Nada Con botella rota

Voz 1363 18:43 es por la mitad

Voz 37 18:45 dos con cuchillos cuchillos de cocina es decir cuchillos de un tamaño entraban y salían los golpes golpes bueno había una pelea en la cocina y entonces todos los cómo salen los la Hulk abierta mirando parecía aquello pues una obra de teatro El espectáculo del oeste sabe igual igual que en las películas de repente uno rompe una botella es el día empezaron a pelearse y claro Nos quedamos todos callados yo recuerdo que dije por favor nadie va a llamar a la policía que no sé por qué no llame yo pero supongo que en la película también entonces alguien efectivamente coge el móvil llamó fue hace unos cuantos años ya es mínimo diez años pero bueno yo tenía estos teléfonos móviles vino la policía saco

Voz 0020 19:33 los camareros a los cocineros por lo visto era el último día de uno de los cocineros

Voz 37 19:38 esto lo lleva muy mal con el otros ese tipo de venganza con la que todos soñamos alguna a romper el garito

Voz 42 19:49 pero esto porque por las películas eh no porque sea

Voz 0020 19:52 hemos malos malas

Voz 42 19:55 bueno pues nada todo quedó muy tranquilo lo malo fue luego

Voz 37 19:57 pidiendo mucha gente se levantó y se marchó eh algunos sin pagar pero yo recuerdo que bueno este ejercicio éramos unos cuantos éramos como seis personas en la mesa decidimos quedarnos y sale un camarero muy simpático les decía que van a pedir el recuerdo que alguien dijo pues yo filete dice filete está lleno de cristales Caballero no no y me ha olvidado en la vida está en Deusto pena pena con espectáculo efectivamente bueno aquí está una de las anécdotas que ponemos de la mesa por si acaso le genera la suya de recuerda alguna que vivió alguna que le contaron puede tener que ver también con la convivencia con niños en las mesas de al lado que eso también a veces cuesta eh cuando esta semana mesas y niños y el de al lado decide que tu mesa es mejor que la de sus padres pues también de hecho

Voz 39 20:49 antes hoteles que en una amplia polémica están evitando que los niños vayan

Voz 37 20:55 esos establecimientos en caso contrario usted tiene niños si le molesta que no tengan un sitio para jugar y para compartir una comida con los adultos pues también os lo puede contar novecientos cien ochocientos seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco Se si tú tienes alguna anécdota Arlene la que me he puesto yo a contar yo soy tremendamente intolerante con el ruido entonces yo soy de las que manda callar a todas las mesas sobre si si sí decir no me corto un pelo sobretodo cuando hoy me ha pasado sin más tomando un café están con un vídeo en el móvil eso es muy feo y es de muy mala educación un volumen muy incómoda entonces ya he soportado de soporta esa cala conversación para ver si me escuchaban de la gente lo que molesta a la falta de educación razonadamente la mesa no no digo me lo imagino hablando hablar en cielo está dando bastante el móvil el me ha dado la vuelta el hecho por favor podrían por favor bajar el sonido del teléfono que molestan poquito la reacción clara al final lo que en lo que te iba a decir que parece que eres

Voz 40 21:57 tuvo la mala de la película la intolerante la que no soporta la qué

Voz 37 22:00 falta la educación a los demás Emir pero bueno me pasa mucho porque siempre mando pero han apagado me pagan la apagado pero el vídeo con la respuesta de podios que intolerante

cien ochocientos el número de teléfono gratuito o la María buenas noches

Voz 37 22:28 cien ochocientos el número de teléfono gratuito o la María buenas noches

Voz 43 22:33 hola buenas noches Macarena desde Madrid gracias por llamar

Voz 7 22:37 mira yo quería aportar mi granito de arena a la huelga del ocho de marzo

Voz 43 22:43 sí

Voz 7 22:44 a la vuelta de la esquina de todo lo que se ha hablado pues creo que mi trabajo yo me considero cuidadora de personas mayores nada chica como normalmente no suelen llamar a la mayoría de las trabajadores que estamos trabajando haciendo ese trabajo yo a mi experiencia es que estamos muy desprotegidas tanto para la Seguridad social como por los sueldos mi hijo realmente no está controlado un contrato en regla por las horas que trabajamos

Voz 43 23:20 experiencia

Voz 7 23:22 bueno yo tengo experiencia cuidado anteriormente a mis padres y ahora mismo empecé con cincuenta y cinco años por necesidad porque lo Trinidad en el padrón y nada y bueno pues a través de un amigo que me de hace más de veinte años pues ofreció puedo hacerme cargo de su madre

Voz 23 23:40 sí

Voz 7 23:41 para hacerme ese favor bueno pues yo muy agradecida porque soy una persona muy agradecida pues estuve trabajando con ellos durante un año veinticuatro horas por cuatrocientos euros y bueno pues un vacaciones

Voz 23 23:57 pues tú dirías

Voz 7 24:00 tener unos días de vacaciones bueno yo me quejaba de que para mí era insuficiente porque vivo sola pero yo también tengo que pagar mis impuestos como esos españoles en dos pero bueno pues muy surgió a través de otros amigos que me conocen te hace cuarenta años que conocía a mi perfecta situación bueno pues también estábamos cuando alguna persona conocida para hacerme cargo de la abuela que es actualmente

Voz 44 24:26 no no estoy trabajando es que se llama no

Voz 7 24:29 yo desde mi trabajo entonces bueno pues en un principio yo eh firme un contrato que es también es un contrato privado que SAC de particular al empleado con unas condiciones si quieres las tomas y sino también pero las circunstancias pues prefiero sesión dos euros aunque trabajara más horas

Voz 44 24:52 ya que nada bueno pues

Voz 7 24:54 ahí yo entraba a las cinco de la tarde y salía a las ocho y media de la mañana las noches en teoría era para dormir pero yo responsabilidad como una abuela el doce señor sientes nueve años ahora tiene noventa y dos yo no sé lo que estoy mira una noche a pierna suelta Hay porque es imposible os ayudó armó pegada casi la habitación con la habitación y es que en el momento que dice hay o respira os se queja era bueno pues resulta que bueno Porcel sustancias que también eso pues tuvo una recaída tuvo que está de baja durante un mes entonces yo me enteré que a través de la baja si a mí me ofrecieron seiscientos euros por hacer ese trabajo pero resulta que bueno como ya conocida de porque me conocía de cuarenta años de vecinos de entonces bueno pues me enteré que cuando me Pagola obras social mi sueldo en sido eran seiscientos euros eran seiscientos treinta y dos pero a mí como era conocida por hacer un favor me pagaban ellos la Seguridad Social lo que yo descubrí en ese sentido es que era todo mentira o sea yo me pagaba el sueldo era en seiscientos treinta y cinco yo misma me pasaba la basura sociedad yo me incorporé a trabajar inmediatamente momento que puede in ahora estoy Inter veinticuatro horas yo trabajo ciento cincuenta horas a la semana libros dieciocho horas dieciocho horas que libro el miércoles algo a las doce de la mañana y entró a las nueve de la noche como también tienen ayudaba homicidio que a las trabajadoras de ayuda a domicilio no no que no se piense la gente que es que Ana un Pastor para Nava el Ayuntamiento les paga a cero cincuenta y siete céntimos en lo que paga la persona particular

Voz 23 27:00 al Ayuntamiento

Voz 7 27:02 a la las contratas que trabajan que es contratan a estas personas compañeras trabajadoras que no tienen voz por eso está mi voz para para apoyar en todos

Voz 43 27:13 a tiros a este gremio

Voz 7 27:15 pues las ex compañeras que tiene el título de Geriatría a la hora de salas cinco y pico pero las las personas que no tienen un título es que ahora les sale a cuatros a cuatro y pico

Voz 43 27:32 es muy sacrificado y es muy difícil establecer los límites irregular un trabajo como éste

Voz 7 27:39 exactamente pero se a parte de eso ello ahora mi sueldo actualmente bueno a mí ellos me pusieron como sueldo ochocientos cincuenta euros ahí yo pago mi seguridad social que yerno incluso es más si yo todo si yo tengo que pasar más seguridad eso

Voz 43 27:55 eso sí para que el día de mañana porque ahora mismo el tú

Voz 7 27:57 los sesenta años yo

Voz 46 28:00 sí he aprendido

Voz 7 28:02 por circunstancias también de la vida no voy a entrar en en en otras historias más a vivir el día a día yo antes iba sobre la marcha yo ahora vivo día a día no sé lo qué va a pasar mi futuro porque la abuela yo él tiene noventa y dos años tiene una patología muy caro

Voz 43 28:18 ligada ícono

Voz 7 28:20 pero claro yo prefiero que tenga la calidad de vida que ahora yo no quiero que la abuela se me quieren un vegetal porque Porriño tener trabajo no yo prefiero ella tenga una muerte feliz tú un día aunque me del susto y se quedó dormida hoy tranquila a padecer porque ella cono cosa patología imprevisto no quiero eso para mi abuela entonces bueno pues ahora el tema es que yo estas personas que contrata a las internas como no está arreglado por la Seguridad Social como Dios manda yo tengo un contrato de ocho horas el coro realmente es tendría que cobrar ochocientos sesenta y dos euros a mí me a ochocientos cincuenta con la con el es cuando era su vida social son ochocientos trofeo pero que pasa como que el sueldo real tampoco es mi sueldo real

Voz 43 29:13 ya son ochocientos sesenta y dos pero

Voz 7 29:16 el sueldo virtual por el hecho de estáis aquí trabajando veinticuatro horas estar comiendo a costa Salillas está alojada en su casa que separan especies que no sé porque no tienen que hacer así pues serían mil ciento cinco euros una pega a mí me quitan doscientos cincuenta y cinco euros por estar aquí trabajando comiendo viento

Voz 43 29:43 María nos hacemos una idea de la precariedad y como decía de la dificultades de regular un trabajo como éste dicho esto María usted va a secundar la huelga

Voz 7 29:53 sí yo voy a secundar la huelga aunque ese día me llevó a ver aunque ese día yo libro pero tendré El delantal el acuerdo dado normalmente para para que ellas porque encima son mujeres y me mandan mensajes para que yo reivindique mi huelga y mis derechos

Voz 43 30:10 sí

Voz 7 30:11 pero bueno yo ese día normalmente las tengo informadas cuatro-cinco mensajes al día para informarles eso mal está bien que yo sería voy a apagar el móvil no voy a dar información para Gamarra

Voz 43 30:24 cuando somos muchísimas gracias María trabaja por su aportación

Voz 7 30:28 pues en el mandil tendido en La Ventana apoyo a todas las mujeres y a todas las discriminaciones laborales que tenemos actual

Voz 43 30:37 el muchísimas gracias gracias

Voz 48 30:47 no

Voz 6 30:54 eres

Voz 1363 30:59 el detalle de poner el delantal en la puerta por ejemplo es una acción simbólica para visibilizar esos trabajos que no pueden dejar de hacerse

Voz 6 31:08 sin emplear hasta el hogar

Voz 1363 31:11 a las que no se les permite hacer huelga escuchaba el otro día que lo interesante de esta jornada también es visibilizar no que la vida no se sostiene por sí misma y es verdad que hay muchos trabajos que se sostienen gracias a las mujeres que el ocho de marzo si esas mujeres deciden parar pues van a tener que sostenerse de otra manera desde luego van a servir de reflexión es un ejemplo el que acabamos de escuchar de brechas

Voz 37 31:39 salarial cuando escuchamos aquello de que las

Voz 1363 31:42 mujeres ganan menos que los hombres tiene que ver con que los trabajos peor remunerados son los trabajos que originariamente se destinan a las mujeres o que realizan las mujeres Hablar por hablar la cuenta en Twitter del programa escribe Inés que está totalmente de acuerdo con María que los trabajos que se realizan a personas dependientes no están pagados dice que parece como si se considerasen

Voz 6 32:22 con ONGs

Voz 43 32:47 hola Pilar buenas noches buenas noches desde Valladolid gracias por llamar

Voz 44 32:52 gracias por escucharnos sostenes pues estaba herido de esto de los restaurantes

Voz 43 33:00 sí yo sólo ser educada como lo llaman

Voz 44 33:02 me gusta ir también cuando voy me gusta ir hasta a comer tranquila Hay estar bien pero tengo un nieto que yo cuando voy con el nieto sufro muchísimo porque es un trasto que siempre tira algo así que bueno pero no era sólo por lo llamaba por eso

Voz 43 33:20 pero era también por decirles

Voz 44 33:23 algunos cuenta su vida e tal bueno pues yo he sido una mujer que he luchado siempre sola siempre es luchado sola pero esa salido adelante de muchas dificultades mire me que deberá con treinta y cuatro años después con un hijo le tuvo que sacar adelante sola luego conoció un señor que me maltrato al principio no pero después después de años ya me empezó a maltratar

Voz 43 33:50 qué tal

Voz 44 33:51 bueno total que lo pasé fatal fatal fatal

Voz 46 33:55 el ojo hay malas todo estoy

Voz 44 33:59 vamos operada de un cáncer salido adelante también alcanza yo digo que soy muy fuerte porque sino no hubiera sabido tantas cosas como como es sabido gracias agredir gracias a Dios que sale sabiendo de ahora ya soy mayor tengo una pensión pequeña era es otra de las que de las que están ahora los pensionistas quejándose y con razón porque es que nos quitan poder adquisitivo claro los ricos más ricos a los ricos más ricos cada día y los pobres más pobres verdad que estamos en un mundo muy muy desigual muy desigual bueno pues ahora escrito yo un libro de poemas que le tituló hombres y niños sí pero pero bueno con procede quiere que le a una el libro tiene que ser muy breve puede ser

Voz 43 34:54 es algo que siempre les pido que sea muy breve porque si no tendríamos que detenernos mucho tiempo en trabajos que son muy personales

Voz 44 35:01 es cortita no es larga mire somos como niños cantando riendo siempre jugando pasamos la vida siempre suspirando nacemos desnudos vestidos andamos siempre pidiendo no nos cansamos entonces como la ambición humana hoy hay niños que jugó juegan con juguetes malos con juguetes rotos tal vez desempleados pero son felices pensando qué años se los siete nuevos con esos anhelos ya muy fracasado se pasan la vida se pasan los años pero son felices siempre está pensando en lograr aquello que nunca logrado no le no le digo más porque sino me alargaría mucho y no quiero quitar

Voz 43 35:47 no quiero quitarme eso es muy bonito Pilar Ésta es bueno no

Voz 44 35:51 es un poco más larga pero no quiero extenderme quiero también dejar a los demás que puedan hablar

Voz 43 35:59 desde cuándo escribe usted poemas

Voz 44 36:01 no hace mucho tiempo es Turquía

Voz 43 36:04 escribe que es lo que le pasa a usted cuando escribe

Voz 44 36:06 bueno pues yo escribir para mí es como una terapia muy buena buenísima yo soy una persona a pesar de que he sufrido mucho la vida soy muy optimista si ahí expresó todos mis sentimientos Niza añoranzas Nice mis recuerdos todo todo bueno luego tengo otras cosas de no sólo de eso tengo por ejemplo a los a la corrupción por ejemplo sueños de la corrupción tengo unas poesías me bonitas tengo lindo nacional que nadie me le deja cantar en antena y me encantaría tanta deportes un himno que no molesta a nadie al contrario es la unión de la nación

Voz 43 36:43 pero un momento Pilar cuando dice usted que nadie le deja cantarlo en antenas es que lo ha intentado varias veces

Voz 44 36:48 hay muchas pero nadie va a cantar nadie me doy

Voz 43 36:51 un momento momento Pilar que me fascina usted que he intentado cantar en antena muchas veces el himno nacional

Voz 19 36:55 sí sí sí sí con letra de mi cosecha su cosecha versionado usted

Voz 44 37:00 sí letra de mi cosecha Radiogaceta de mi libro hombres y niños

Voz 43 37:06 son sacados los poemas del libro

Voz 44 37:08 claro pero poemas inéditos nidos si lo lindo naciera el muy bonito pero nadie me deja cantar en antena porque yo liquido cabal en antena para que la gente lo escuche porque a ver nadie me lleva a no me lo van a poner pero no creo que me lo van a poner pues lo soy desconocida y todo eso pero vamos te quiero decir que que es la unión de la nación no no me meto con nadie

Voz 43 37:35 ya

Voz 44 37:36 si algún día quieren que se decante

Voz 43 37:39 pero como tenemos un número de teléfono

Voz 44 37:41 sí me decía que es cortito

Voz 43 37:43 no no le avisamos con tiempo si le parece algo para que se repare usted también a largo

Voz 19 37:48 es cortito pero día si se acuerdan ustedes se lo canto esto porque yo yo tengo la letra creció lo cantó con la misma música que tiene sí

Voz 43 38:00 claro con la original Pilar lo cierto es que es usted una mujer muy creativa a usted le gusta escribir Le gusta componer sí bueno compra

Voz 44 38:08 a cantar exactamente yo canto a mi manera

Voz 43 38:10 cantar es tanto yo hombre

Voz 44 38:13 a ver yo si ahora hubiera sido joven pudiera haber sido cantautora seguramente le hubiera gustado me hubiera encantado tengo frustración de no haber sido cantautora pueden haber sido haber hecho esto más joven y haber sido cantautor

Voz 43 38:26 el arte cantautora le gusta usted que cantautor inspiración

Voz 44 38:30 está mucho Sabine Sabina me gusta mucho está está jóvenes más joven Rosa como se llama no me acuerdo ahora mismo el nombre

Voz 43 38:40 los a León

Voz 44 38:42 Rosa León no hay otra que es otra que es fuerte cita ella me

Voz 43 38:46 los Alen

Voz 44 38:47 sí me parece que sea así hay le gusta Barcelona Sabina me encanta ese me me me chifla yo tengo muchos tanto al amor al desamor a la paz a la libertad todo a todo canto pero todo bien en mi libro Hombres y niño los acuérdese de Petra de la calle porque soy Petra de la calle Roy Pilar Pilar digo porque la gente no me salga mal estoy de mí pero vamos que me llamó Pedro de la calle

Voz 43 39:15 pero de la calle pues es un nombre y un apellido ambos muy artísticos

Voz 44 39:20 sí entrada en la calle muchísimas gracias

Voz 43 39:22 por llamar bueno pues gracias a ustedes por escuchar

Voz 44 39:25 Nos se acuerdan de un día que están perdiendo nacional que nadie me les deja cantar Se lo agradecería

Voz 43 39:31 gracias a esta pronto

Voz 44 39:33 tú

Voz 4 39:39 y no

Voz 50 39:41 no no no es para estar cayó hecho que ha Mecano no quisiera darle das tampoco súplica desesperada

Voz 11 40:10 si mañana dado

Voz 51 40:31 en cada vez que estos cuenta Pedro de Cuenca buenas noches

Voz 43 40:37 buenas noches gracias por llamar Pedro el escuchamos

Voz 23 40:40 pues Macarena yo tenía ganas de hablar contigo

Voz 43 40:46 muchas gracias Pedro pues para mí es un placer y un honor

Voz 23 40:49 tengo un ochenta y tres años y que que me jubile a los sesenta y cuatro llevo escuchando que todas las noches

Voz 43 40:58 gracias

Voz 23 41:01 pues como esta noche va de ruidosos

Voz 43 41:04 si no restaurantes

Voz 23 41:06 pues yo quería aportar mi mi granito de arena resulta que yo sigo camionero ya sólo contaba tu compañera el camionero sí hace treinta y tantos años de ruta que se una parte de España que inventaba o restaurante si te ponías en una apuntaba el restaurante La otra Ponta había cuatro señores que te enterábamos de todo lo que estaban

Voz 43 41:46 aquí sí por el tono de voz tan alto que tenía

Voz 23 41:52 y sin embargo estabas en la mesa de al lado que era lanceros que eso es lo que no es la cultura y si la comparamos muchas veces la cultura de los españoles con la de los extranjeros te ponías la voz de una mesa de extranjeros estaban hablando y no escuchabas nada

Voz 43 42:18 cierto sí esto

Voz 23 42:20 entonces la diferencia de Cultura pues te estoy hablando de hace treinta años

Voz 43 42:31 Pedro de todas maneras sigue siendo un poco así verdad

Voz 23 42:35 yo creo que hemos ganado algo pero yo creo que no es lo suficiente todavía porque aun seguimos doce dando

Voz 43 42:46 es verdad es verdad y luego es verdad que cuando uno sale al extranjero y escucha un grupo de ruidosos generalmente son españoles español italianos en fin de culturas parecidas

Voz 23 42:58 llevar al extranjero no salió pelo de corrió toda España

Voz 43 43:02 sí sí sí

Voz 23 43:05 sí en toda España pues siempre había una parte de España que les gustaba hablar fuerte no digo Innova llegó la parte que es pero el que haya corrido igual que yo se los opone

Voz 43 43:29 sin ninguna pista sin ninguna pista digo que sin ninguna pista

Voz 23 43:35 no para qué sirve si me supongo que el que el nuestro escuchando igual que yo hice a camionero o no sea camionero irle eh les siga gustando el viajar el seguramente que que él lo tap tap la primera

Voz 43 43:56 Pedro treinta y tres años al volante ya está usted alguno más y ahora está usted jubilado ya que se dedica a qué dedica el día a día que es lo que le hace feliz en que ocupa su tiempo

Voz 23 44:11 es muy sencillo por la mañana me voy a echar la partida de diez a doce doce no cuarto por la tarde me voy andar ideando tres kilómetros sólo cuatro dos para allá para acá

Voz 43 44:30 cuatro cinco kilómetros si bien con lo saludable que es eso verdad

Voz 23 44:35 eso es muy saludable porque tengo ochenta y tres años seguramente que el cincuenta por ciento de los de mi edad lo hacen lo que yo

Voz 43 44:48 y eso les usted estar fuerte

Voz 23 44:51 me tocó con las manos en el suelo sin doblar la rodilla de ochenta y tres años no lo sé a lo mejor los hay pero

Voz 43 45:06 alguno habrá Pedro pero vamos que muchos otros firmaría hemos por estar así cuando tengamos los ochenta y tres

Voz 23 45:12 no digo yo que no habrá alguno a lo mejor lo más que yo porque yo conocí a un señor que tenía setenta Hay cinco setenta y seis años que cuenta a a setenta kilómetros de Cuenca cuesta arriba iba en bicicleta

Voz 43 45:36 sí sí sí sí que barbaridad

Voz 23 45:40 claro por eso digo que habrá quien quien haga igual que yo

Voz 43 45:48 desde luego es envidiable su forma física Pedro muchísimas gracias por llamar me ha gustado mucho hablar con ustedes

Voz 23 45:54 lo que yo te consideró como una hija una hermana

Voz 43 45:57 hay muchísimas gracias qué bonito eso Pedro igual que muchos Coll algo ataques Pedro con la lata quedó muchas gracias y cariñoso bueno alguna vez pero siempre me me toca el corazón gracias Pedro gracias a un abrazo muy cariñoso

Voz 23 46:16 igualmente

Voz 3 46:18 sí

Voz 11 46:33 pues me

Voz 51 47:02 una joven periodista de veintí cuanto veintiún años tiene veinticinco ya tienes veintiséis es cumplir ya ve Christine de frío sólo llevamos unos meses con nosotras

Voz 11 47:20 bailando sudadera de Star Wars recuerda

Voz 51 47:25 esta es una petición musical de Inés según Yeray lleva varios días muy pesada muy insistente que se la hemos puesto para que bueno disfrute ya también de la madrugaron poco no me encanta esto Carlos Rivera a de la banda sonora de la película de la última de Disney coco que no he visto todavía y que vosotros habéis visto Adriana Inés a todas las visto Inés tú solo estas pesada con la canción bueno a que esta canción es la que ha ganado el Oscar a bueno esté enterando de todo al al igual que ustedes es preciosa es muy bonita Inés eh pero más bonita eres tú bailando hola

Voz 11 48:10 hoy ya risco

Voz 51 48:33 claro Yeray Martín este escritores muy generoso no contábamos con que ahora habrá más peticiones musicales dentro del equipo no estamos en ese punto no hay en la pecera ya lo imaginamos claro tengan en cuenta o una cosa ustedes ustedes y yo estamos en

Voz 1363 48:52 el mismo plano estamos al otro lado de la pecera lo que ocurre en la pecera yo cuando me entero se lo cuento pero vamos que estoy igual que ustedes Rafael buenas noches

Voz 43 49:01 bueno no somos gobiernos muchísimas gracias por llamar igualmente multan si uno muy bonita y la letra las letras claro eh sí ha sido un buen descubrimiento que se cuenta Rafael pues sí

Voz 46 49:16 a tutora roles sin ningún problema pues un escuchando tuvo anécdota en el restaurante de Chueca si a mi se me han venido a la cabeza pero bueno si no tiempo no contado a tu compañera estaba mi mujer yo con uno familiar Torroba pasaba uno veía un fin de semana Jordá esto ahora ya sobre el año dos mil años dormido aproximadamente tuvimos en la playa sí Nos dimos un pasito por allí en vez de himno al chiringuito de la playa pues a mi parienta dijo que había un restauran allí cerquita de la playa que no era un chiringuito una cosa similar aún retadora que ve que se ve y que de pero eso está llena malo como ya es conocido en la zona de bueno alguien no fuimos llegamos nos sentamos uno mesas vía vacía digo señorita yo creo que fue Le pedimos la bebida no sirvió y a la nada sentimos un discusión dentro de la cocina

Voz 43 50:28 sí sí

Voz 46 50:30 allí no salieron con cuchillo en y con botella rota pero sí se oía y que la discusión era salir a alta no al rato hará todo aquello salió un señor muy cabreado dando gritos eso fue un motivo de esto por qué no no servían de Gómez con que el torero no el cocinero sabría ponerles dueño no lo había dejado plantado claro a nosotros no nosotros se ya más personas oye para claro claro sí pues esa es la anécdota yo quería que yo quería contaros esta noche

Voz 43 51:06 también es es un sueño recurrente yo creo de los que no es también del trabajo cualquier día cojo me largo Yeste Come este cocinero lo hizo no estoy súper dueño se metió gran claro claro dijo pues hasta aquí hemos aguantado

Voz 46 51:18 exactamente allá por las doce

Voz 43 51:21 comieron claro entiendo que no comieron ahí bueno no

Voz 46 51:23 mimo al apartamento de esto formen de hectáreas de este familiar y la verdad que si la comida actuarán podía ser buena los que uno mismo allí era mejor porque fue rabo de toro

Voz 43 51:37 estuvo exquisito les vino bien les diga la verdad que si Rafael no está nada mal anécdota e una anécdota para compartir muchísimas gracias por llamar

Voz 46 51:48 pues nada muchas gracias otra por el programa

Voz 43 51:51 un abrazo soy muy amable

Voz 46 51:53 como fuerte arenga

Voz 1363 52:03 por cierto hay un mensaje para para Pedro eh Pedro de Cuenca que decía que en algunas partes de España son más ruidosas que otras dice señor en el sur se gritara más pero se sirve con una sonrisa lo dice un malagueño que vive en Burgos

Voz 27 52:17 a bordo

Voz 52 52:27 ya salieron es algo que no lo sé

Voz 27 52:41 eh

Voz 52 52:44 ah sí pueda seguir inversa

Voz 1363 52:50 no sé si abrir este melón e también les digo ya saben esta expresión coloquial no eh este tipo de anécdotas de restaurantes da mucho de sí yo también tengo alguna seguro que la abrimos se va a convertir toda la noche en esto nos cuenta Pet unía que su pasión por los cuadros le jugó una mala pasada en una pizzería se fijó en uno se levantó se puso a mirarlo muy atentamente resulta que el cuadro cobró vida cinco puntitos brillantes se convirtieron en pequeños puntos con movimiento y con antisemitas pegó un grito

Voz 27 53:30 eh

Voz 1363 53:30 Se tras la vergüenza de gritar tuvo el consuelo de que empezaron a gritar el resto de comensales no sé si hemos sido lo suficientemente claras sí dice Adriana pero no queremos abrir ese melón pues no la abramos de todas maneras ahora cómo se pueden servir insectos en los restaurantes se siempre es como se te escapa Labaka coordinan pues más o menos igual

Voz 53 54:01 qué horror que nos estamos preparados para eso eh

Voz 10 54:14 el origen

Voz 1363 54:17 hoy

Voz 11 54:27 la debilidad aquel momento a ver perderían el mira la actividad

Voz 1363 55:33 recuerde que el estamos teniendo anécdotas en restaurantes bien relacionadas con el ruido o bien relacionadas con la anécdota Icon el lugar restaurante Nos lo puede contar en directo novecientos cien ochocientos novecientos cien ochocientos número de teléfono gratuito del programa unos puede enviar una una nota de voz al App que por cierto es el seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco hacemos una pausa Últimas noticias