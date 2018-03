Hablar por Hablar (07/03/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser

Voz 3 00:11 hablarporhablar Macarena Berlín

Voz 4 00:31 Israel eh no les religioso eh eh que de ahí

Voz 5 00:53 hay

Voz 1363 01:00 ah eh

Voz 4 01:14 les eh eh tres siendo eh hay eh

Voz 7 01:28 me eh

Voz 4 01:32 eh

Voz 5 01:36 eh eh

Voz 7 01:42 muy bien

Voz 5 01:52 bien pues eh puede no

Voz 4 02:05 eh eh

Voz 6 02:09 eh

Voz 4 02:27 es eh eh jo

Voz 5 02:41 a Ci U que qué

Voz 8 02:55 ah sí

Voz 5 03:00 ah sí eh el eh

Voz 8 03:19 un

Voz 5 03:22 sí

Voz 1363 03:38 y ya estamos de vuelta son las tres y ocho minutos las dos y ocho en Canarias hola Francisco

Voz 9 03:44 hola buenas noches Macarena buenas noches desde Zamora y adelante

Voz 10 03:48 sí son menos ya ha pasado pero ya acerca más de Puebla de Sanabria

Voz 9 03:53 vale

Voz 10 03:55 pues vaya quería entrar en primer lugar deciros que os escucho desde creo que hace unos veinticinco años

Voz 9 04:02 caramba muchísimas gracias sí

Voz 10 04:04 sí tal vez todas las noches no porque antes había transporte internacional y no es fácil no es fácil pero ahora que ando por aquí por España pues sí que os os escucho todas las noches y entonces pues será esporádicamente pero bueno que me encanta vuestro programa IPF Adriana que es una encanto encantos el teléfono

Voz 9 04:24 sí

Voz 10 04:25 el número que la escuchó ya muchas veces y que me encanta el tiene una voz una voz las dos preciosa

Voz 9 04:32 muy bien gracias

Voz 10 04:35 pero esta compañía muchísimo bueno el anexo fallos de acogida no creo que no tiene que ver nada con los restaurantes aunque le voy a poner la guinda al tono de la risa esta noche porque hay que kurdo para pararrayos

Voz 9 04:45 venga doce años

Voz 10 04:47 Nos una estación de ITV con un preso cosas mi coche particular me tiraron para atrás por la imperial pues nada yo quería saber por qué motivo llegó la cola donde eso ya es negabas la documentación de los vehículos ya allí pues unas diez o doce personas recuerdo que el primero que estamos la ventanilla de un señor mayor detrás del una chica joven de unos veinte años y seguidamente pues todos los demás la documentación de este señor lo habían extraviado no le encontraban Acebes señor yo no sé qué había comido por la noche lo que había desayunado el caso es que nos mataba Pedro si no si Bisbal que Arenas la pituitaria ya se nos moría Macarena lo que te yo la pobre chica ya no sabía dónde esconderse ya que me llegó a mí la olor me deje mucho a la ventanilla el funcionario Rigol usado de los papeles a este hombre porque no están matando apegos aligerar los rápido eh

Voz 9 05:49 hay Francisco que apuro o no

Voz 10 05:51 qué apuro hombre que apuro no el apuro para él que era un cerdo va a nosotros no nosotros estamos soportando aquí el tema apuró ninguno

Voz 9 06:01 claro vamos de Francisco a ver a ver que yo estoy yo estoy con ustedes pero es verdad que bueno es una necesidad del cuerpo y a lo mejor el pobre hombre pues es que no tenía más remedio que vamos a ver más tarde

Voz 10 06:13 que no estamos hablando de una persona de ochenta años estamos a darle una persona que podría tener entonces unos sesenta años

Voz 11 06:19 le parece

Voz 10 06:21 qué puede ir a ver aguantaron o o dejar el turno mientras que aparecen sus papeles ir a hacer sus necesidades y volver Macarena y ya la pobre chica de verdad estaba blanca y las personas adictas mudo aguantando la la el tema

Voz 9 06:37 y cuando usted dijo eso

Voz 10 06:39 el terreno usted Dios que que que que que se hizo que va a ver qué cara cuesta sets vergüenza al Macarena Gobierno vergüenza pero es que era así Macarena hay que yo se lo contaba Mi mujer parte digamos de la risa pero no lo vio hay que yo era era o vamos hoy sostenible insostenible allá ya me cargo de razón miedo que contra él digo hombre digamos el nombre por el amor de Dios ya Djalminha él él no tuve ningún respeto a él el mimo que tuvo el con nosotros la verdad sí sí fue la anécdota que yo puedo contar que no tienen que gobernar antes pero vaya que hay ruido si con la poca educación efectivamente efectivamente es muy similar yo quería comentaros algo que no tiene que ver nada con lo que estamos hablando esta noche lo que en total programa Macarena es el tema de las pensiones y también otro tema que te vamos a ver mira el tema de las pensiones yo lo veo muy claro Macarena yo creo que como yo en el noventa y cinco por ciento de los españoles hay pensiones por ahí de los mil cuatrocientos cincuenta euros que creo que estos máximo incluso en Kenia a algunas casas resulta que el a la mujer y la cobran y lo estamos hablando de funcionario real o la de alto rango y otras procesiones que no voy a nombrar esas personas con sesenta y cinco años os setenta y cinco mil euros al mes creo que ya lo han hecho toda la vida ya han pagado todas las deudas que tuvieron y la hipoteca también hay pensiones por ahí de seis ciento quinientos setecientos ochocientos es una forma de equiparar creo que Si equipará lo hemos un poquito estoy cortará esas tan altas en más bajas equitativo luego por otro lado por otro lado te quería comentar que siempre que hay un siniestro hay siniestros la FP empieza a decir que la media de los vehículos del parque automovilístico español es superior a tres es superior a doce años y medio se supone que estos vehículos que viene esos siniestros han pasado la ITV por lo que el están perfectas condiciones entonces no le vamos a echar la culpa al vehículo vamos no lo vamos por parte de la preocupado vehículos sino a la persona que lo conduce o al motivo que haya sido o no al vehículo SCO y siempre con la media de edad del para que tuvo hoy puede o no esto esto me imagino que la vez que esto lo hizo al Gobierno señores del Gobierno no cobrar sino otros Cobas hacemos lo que ustedes cobran posiblemente posiblemente no tendríamos un coche de doce años tendríamos un coche de alta gama lo cual Kostandina Innova a lo mejor tres por esos sueldos y muy nuevos polos por favor lo seamos tan de esta manera si el vehículo ha pasado la ITV lo Orihuela que tenga cinco que veinticinco pasado Macarena nada pasa lo hicimos no la pasa pues se para el vehículo hostelera de baja pero esto no es no me parece a mí algo que está cada vez que salen medios informativas que la midia automovilística perdona pésimo tiene nada adquirir un ahora

Voz 9 09:58 hablo como profesional que soy Francisco pues muchísimas gracias por esta llamada tan también aprovechada que tenga buena noche y ánimo porque con el camino

Voz 10 10:09 muchísimas gracias Macarena ellos es saludable para Adriana de todo tu equipo

Voz 9 10:13 gracias igualmente hasta pronto hasta luego hasta luego

Voz 12 10:19 han eh

Voz 13 10:26 sí lo iba a ser un día de sol que contar todos junto al grito de Can tanto ya están porque hoy la que ha llamado a tu puerta porfió no es ilegal pero se que se que es

Voz 14 10:52 lo ibas a teme el día

Voz 1363 10:56 por partes los detenemos en este señor que no podía controlar sus y José Ángel Martín escribe en Twitter hombre igual el pobre tenía un buen disgusto por su documentación extraviada esa eso forma expresarlo

Voz 15 11:14 Casa do Porto

Voz 13 11:20 pero pongo un brindis preventivo

Voz 16 11:24 por si acaso

Voz 1363 11:27 dicen Dios que hay que saber por lo que está pasando cada uno antes de hacerle un comentario así tan hiriente

Voz 14 11:35 hoy no queda pena ni piel

Voz 17 11:43 eh

Voz 1363 11:49 dice anoche pobrecito Josele caía Letonia entiende que lo echaron de allí por emisión de gases contaminantes

Voz 13 11:58 de su tras la infección hoy el otro aquí no va ni hay iré el balón

Voz 1363 12:09 el seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco le estamos pidiendo anécdotas relacionadas con los restaurantes si con el Ruiz

Voz 18 12:19 hola Macarena ahí resto murciélagos pues dado que me acaban de despertar los bomberos porque alguien había quedado encerrado en el ascensor de mi casa hay estéis pidiendo anécdotas sobre restaurantes acaba de acordar que el día de la Constitución seis de diciembre hace muchos años cuando yo era pequeño estaba comiendo con mis padres en un restaurante gallego cerca de de nuestra casa que en Barcelona y de repente todos empezamos a llorar porque alguien había tirado común gas lacrimógeno por por el por el lavabo que se filtró por el conducto de

Voz 1363 12:55 de aire acondicionado digamos de refrigeración

Voz 18 12:57 y bueno tuvieron que venir los bomberos a sacarnos el acuerdo que era pequeño loco nos dieron leche para en sí para es intoxicar nos etcétera no sé si fue como una gamberrada un ni ni un sabotaje al restaurante por la verdad es que lo lo pasamos muy

Voz 17 13:13 saluda

Voz 1363 13:16 un saludo muy cariñoso Manuel dos anécdotas en una eh hoy alguien se ha quedado encerrado en un ascensor que han tenido que llegar los bomberos y todo ya había vecinos que no han podido dormir como Manuel

Voz 13 13:29 contar todo junto adquirí cantan

Voz 1363 13:35 es de verdad eh es que somos cochino TSE en general porque estamos ahí anclados en la anécdota ha contado Francisco

Voz 9 13:47 P Dunia vamos a ver los pedos son como el éxito la gente se molesta cuando no son suyos

Voz 16 13:52 tres tres por cierto

Voz 1363 13:57 qué malos sinónimos tienen la palabra perdón no porque ya la palabra es horrorosa Press que eventos gas Pedrito no sé por favor que encontrar una palabra que sea un poco más seria que todo esto son las tres y veinte las dos y veinte en Canarias desde

Voz 9 14:21 Bao suena nuestro número de teléfono Manuel buenas noches

Voz 11 14:25 ahora nacen gracias por llamaría delante buena por el programa como por cómo hacer las cosas eso es lo primero ya de antemano muchas gracias si hiciera esto es una avería que ellos años no pues me invitaron una boda unos aludía a un pueblo es Extremadura bueno fíjate de toda la mañana por todos los deje de estar aquí para ya con los suegros con unos con otros y bueno pues estrías de las siete y media la hemos comido pues es así cosa seguir no pero comer comernos el mundo estaba esperando la cena que las ocho entonces pues llevamos ahí a las ocho menos cuarto así nos encontramos ante pero en las mesas redondas Casillas encima de las mesas

Voz 9 15:21 hoy hay la por ningún lado

Voz 11 15:25 mira mira el padre del novio que es un primo mío pasa oleada por teléfono al dueño ir Henry pero lo has dicho ya para el día bueno osea aquello era un caos no entonces es yo viendo la situación que mi profesión digamos que un poco control no me cogen unos aliados le dije venga a ver la pobreza sobrecarga adornos que Mercedes esas Godard son pero el salón quiero mentir pero pero se encontró sesenta y siete

Voz 9 16:03 abrir unos ochenta o cinco Manuel Sales

Voz 11 16:07 porque es que aquello era el puto Cal no de esto que dices joder que hay que tomar el control del jefe allanando camareros no tenga una vía no es una mera Cristo y disgustos Adele idea verdad porque estas son varios tiene varias lecturas no la gente ansiosa a la gente con esa que no ve la situación de que hay un problema ahí que te tienes que callar y esperar no yo empezaba el mozas y movidas con la otra entonces yo tuve que cogerme con los tranquilos es decir haber pues otros bajarla sillas poner la mesa que llamó a este que llegué en la bocina siguiendo un asco que viendo unos calamares

Voz 9 16:52 la verdad es que todos los Manuel que era perdóname porque no me he enterado muy bien qué es lo que pasó para que cuando llegaran resulta que no habían y cena ni comida ni nada

Voz 11 17:00 pues mire usted por fin señor los ningún ningún propietario de entonces

Voz 9 17:04 sí a que se equivocó de día vale vale vale Manuel dice usted que debido a su profesión usted reaccionó a tiempo empezó a hacer la producción de vamos a colocarla soy a las mesas en las que todo sea la cocina

Voz 11 17:17 claro que es una oye dos por lo más rápido que pueda haber para no sé pues comer algo o no lo ahora ya que hay intolerantes yo estaba realmente cabreada de de a que pasos que sigue Emanuele pasa a esos teatros y necesito aliados no yo pongo o algo de comprensión no pero la gente yo en ese momento o en ese estado debido igual había es estuvo por ahí de fiesta tal pues que esperaba una forma que habló más igual un poco de la reacciones de las personas no de de la que intenta aportar soluciones que intenta aportar más menos

Voz 9 18:00 Manuel y que y que sirvieron entonces a los invitados croquetas calamares

Voz 11 18:06 eso no es lo que se hace en por lo que había por allí pues a las aves pues era curioso porque él no yo creo que bien porque ha tomado están bajadas deje unos montando las sillas y otros por los jardines de local Ivi bueno yo pongo música saber Si bueno como se suele decir la música amansa a las fieras y poco a poco entró la armonía y al final fue una a una una bola sonaba divertida inolvidable por otra parte irá genial la verdad que pero os aún por coge el timón de perdón de Jose diciendo Paco sí mira es decir todo lo que fue algo

Voz 9 18:57 bueno por poderse puede de otra cosa que quede muy estético pero a veces cada uno verdad y bueno

Voz 11 19:02 intentaré hereje para hablar de

Voz 9 19:04 manera natural Manuel pues muchísimas gracias por esta anécdota un abrazo muy cariñoso nada bueno buenas noches

Voz 1363 19:15 Lula lo que le molesta mucho en los restaurantes es que los padres consientan a los niños que molestan al resto cuando esto ocurre siempre digo lo mismo en voz alta Herodes Bed

Voz 19 19:25 no

Voz 1363 19:28 betún Tuni a la palabra flat dolencia es igual de fea que ven toxicidad o no

Voz 19 19:35 la gente que mira

Voz 3 19:48 en Scully ante cosas

Voz 19 20:12 en lo que pasa a la que de Suárez Pekín pero sin

Voz 3 20:38 Danilo Deco es cosa horrible también es veis como tengo razón no hay bonus

Voz 1363 20:45 una palabra que es de la altura

Voz 3 20:49 Dani Santos escribiendo en esta cuenta de Twitter arroba Hablar por hablar hola Manuela buenas noches desde Córdoba

Voz 9 21:00 hola buenas noches muchísimas gracias por llamar

Voz 20 21:04 gracias por hacer no está a orillas agradable siempre que puedo estoy muerta que te escucho Grassi me encanta el programa Easy llamo para contar mi nieto ta de cuando estaba chiquitita casa tengo sesenta y cinco años

Voz 9 21:22 ajá esto que te cuento pródiga

Voz 20 21:24 ocho años o así yo vivía lejos de mi colegio me iba debe preparado un bocadillo buen hoy en día la directora mueve hizo oye pero qué pasa aquí todavía no ha ido a tu casa no doña Carmen que vivo muy trabajo entonces había autobús domina Iker dando hay que ir con el bocadillo Padilla luego por la tarde pues ya como me pasa pues hay una niña que comí fatal tú quieres come al colegio que doña Carmen Mi madre no tiene dinero para pagar el comedor bueno pues te va a quedar qué plato toca hoy Habichuela me sienta la misa allí con las demás niña en el comedor me llena mi plato de Habichuela que están buenísima me veía comer gana claro que voy a poner una poquita te gusta me pone plato casi lleno otra vez de Habichuela está escuchando con mucha atención Manuel

Voz 9 22:38 estoy deseando ver cuál es el desenlace de las habichuelas

Voz 20 22:41 pues que cuento pasado otra vez dice ya te Papa aquí ya hay terminamos la supera ya me plantan huevo frito con una poquita de sala

Voz 9 22:51 qué rico

Voz 20 22:53 yo me en mi que yo ya me he comido el bocadillo

Voz 9 22:56 menos mal que estoy que no puedo más

Voz 20 22:58 pero tú comete el vuelvo que después la naranja Toño que son Chipre RIM venga campeona que te va a quedar aquí se lo dice a tu madre hizo Nati Vera al medio día tú siempre te acaba aquí a comer vale yo tenía la barriga común tambor cuando subo Palace lo has Talone agarrado a la baranda iba bien pero cuando toca la campana no pone en pie para la fila el pero que se me escapó fue tremendo compañera se queda sí hizo que hice fue la última irá barriga la tenía que que que yo apreté al Kun el culo ICOM mi culé te iba con la cartera que no podía más bajando andando mudé pasito a mi madre y yo no sabía si me iba a meter con la puro placer allá yendo volviendo a casa venía un abuela una señora mayor mira yo decía a mi madre que no me lo puedo aguantar porque yo era la trompeta aporto mi camino cuando no pasaba nada

Voz 9 24:12 lo mío

Voz 20 24:13 yo mi abuela no pude más y Alar tuba que se me escapó bien fuerte Se Rubial se vaya niña jugara madre mía ya surte lo que pude me salí corriendo para casa y cuando llego a casa con fuerte Mamma Mia abre la puerta yo como una bala para baño hice muy bonito muy bonito así como llega uno del colegio menudo beso además dado de quede cuando ya le dije que doña Carmen comedor qué va a pasar bueno pues esa esa anécdota mi nieta se lo cuento ya de la risa

Voz 9 24:58 claro porque hace mucha gracia estar en esa dudando de que esas cosas porque estoy sin cosa y siete seis netos tiene Manuela pero claro tenía usted ocho años y estos son cosas que nunca se olvidan no

Voz 20 25:11 cómo se va a saber cómo se olvida y desde aquí quiero dar un beso y un homenaje grande a los padres de acogida que mi hija de acogida pero de hermanito ella no lo quiere separar hablando que viene el día de la mujer de la mujer tan especial le ella es tan especial porque tienen seguridad ni dada la Junta de Andalucía una ayuda

Voz 9 25:39 sí para para Oberta

Voz 20 25:41 pero aún ayuda para los niño mi hija que nada menos lo porque ella dice lo hermanito siendo lo separe y tiene su hija biológica ya te cuento de siete años que un amor y ahora mismo tiene dos niños

Voz 9 25:59 acoge a todos los niños tienen a dos niños en régimen de acogida a partido

Voz 20 26:04 lo ha tenido todo año y medio y ahora tiene niña de año tan cumplió era chiquitita

Voz 9 26:14 si hace una semana

Voz 20 26:16 otra dice usted que no

Voz 9 26:19 en una ayuda para una madre de acogida

Voz 20 26:22 la cliente para los niños mili algo euro Mililla algo porque ella digamos que Persia porque los niños tiene algo de mito alguno no tiene que llevarla al médico o vacuna o por ejemplo el niño queda báltico en fin es de porque dentro de la cogida Aibar yo es como te digo yo varias plazas de acogida entonces dan una ayuda pero evidentemente unos niños que llegan con lo puesto ella tiene que compra su carrito de Mellizo uno el escuna ropa por supuesto en comida una unidad a la que la tópica Aziz Ikeda son ciudades

Voz 9 27:14 sí efectivamente

Voz 20 27:17 Illa que cuidan abuela el Ayuntamiento tienen una ayudas pero los padres de acogida no isla digamos que si el padre trabaja o no avisa de familia trabaja el padre pero la madre tiene que la caza para atender a a lo Pepe a la niña

Voz 9 27:41 Manuela pues en esta víspera del ocho m también reconocemos la figura de la madre de acogida Manuela muchísimas gracias

Voz 20 27:48 efectivamente que son una campeona altruista y uno Ángeles quién no tienen nada pero de verdad que son ángeles

Voz 9 27:57 pues ahí queda este reconocimiento gracias a alarmar Manuela

Voz 20 28:02 gracias a vosotros por no este relato

Voz 22 28:05 tan agradable un abrazo muy cara a mí parar programa así que ha gustado venga

Voz 15 28:16 sí sí

Voz 4 28:28 sí

Voz 15 28:31 eh

Voz 1363 28:38 me

Voz 23 28:41 nadie eh a sus

Voz 15 29:57 eh

Voz 4 30:03 son

Voz 16 30:35 Francisco buenas noches

Voz 9 30:39 desde Sevilla gracias por llamar ya si lo escuchamos

Voz 21 30:47 no escucho todo lo que tengo al

Voz 9 30:59 sí sí con mucha atención Francisco

Voz 21 31:01 el yo sí tengo presidencia Él fue un regalo no me ha llamado también lo fue animada que murió años

Voz 9 31:14 sí

Voz 21 31:15 custodia tenía Arsène sí que me hecho yo no pues para mí la vida de cuatro cumplió de Marcelo a mí me había comprado pueblo mi por donde llegaron ese año y quiso fue paranoide

Voz 9 31:51 sí

Voz 21 31:52 sí lo tengo cincuenta y lo que he conocido cosas muy me liberó lo conforma pero se y un yo no quiero vivir como estoy viviendo por aquí en la gente dice que la vida es un regalo aquí once un regalo para una de que se hubiera con la muerte y que sean dos hay que me el que quisiera que me me lleva doce femenino ante eh que a mi padre no Paco eh para lanzarme pero parece que tiene enfermedad como Mi hermano también sufre esta enfermedad e te tengo sea que tuvimos donde cuidado la música y lo que es lo que más me llevo decente bien

Voz 9 32:51 no no

Voz 21 32:53 y que yo creo que tengo de que hace trece años pero lo bueno es que no no es que el club siempre y en todos eh qué pinto yo lo sufren sufre

Voz 9 33:18 Francisco y que cree que escribe usted me pregunta

Voz 1363 33:22 yo he yo

Voz 21 33:24 que sí porque el pequeño muchísimo perderlo yo puedo que mide poco

Voz 9 33:29 no pero hablar me pregunto si habla sobre sus sentimientos y lo que hacer

Voz 21 33:38 sí habló de todos y de mi sentimiento que padece me siga para que si hace falta de me pongo no guión es inmune sobre todo sobrevenir sentimiento

Voz 9 33:57 Francisco dicen querer que la escritora de alguna manera él de ayuda uno a liberarse del peso sin entrar

Voz 21 34:08 ya no sólo en la esquizofrenia con dieciséis años y no de hace nueve años el MD once que una enfermedad degenerativa o ITA medicación mínimo dedicando casi veinticuatro años qué impide pide un gran para Pablo me una de tranquilizantes que me impide concentrarme y encima avisar también todo lo un poco a la que tras el que llevó no pues seguir Melibea pero porque hablo yo también el año de vivir un raro bueno fueron yo pertenecía que todas fueron ellos

Voz 9 35:09 Francisco dice usted que tiene pareja

Voz 21 35:14 que no aparecía la y eso sueldo donde un hermano también enfermedad birmano

Voz 9 35:25 en ese sentido se sentirá muy acompañado hoy

Voz 21 35:28 sí

Voz 9 35:31 de porque en menor o mayor metiendo puesto una manera pasa porque por lo que me

Voz 21 35:37 a causa de que su hijo totalmente de la misma enfermedad entonces para poder dentro cazo yo también y mi padre

Voz 9 35:52 Francisco de incorporen una cosa muy limpia

Voz 21 35:54 no parecen además dependencias donde daba asco dolor porque no puedo soportar a la cruz me me decía que no se nota a Paquito un centro de Paquito bueno yo me quedaba una enfermedad que tuvimos algo que esperan yo madre y tierra y en ello millonario para que me está parando lo recoge mella ya está bien de tu pues Wii tanto que si ese hombre de pelos largos yo azules cuando lo sufrió por pulmón sobre quién sufre algún

Voz 9 36:46 entiendo Francisco escucha su sufrimiento pero claro también por otro lado usted dice que bueno que tiene una pareja de su alegría que les gusta la música que tiene una inquietud artística que es usted un hombre creativo que escribe tiene mucho para alegrar la vida para

Voz 21 37:06 pero yo me levantaba con lo que el que es un error lo hace que ellos no puedan esa llevo esperando una operación casi cuatro años por cambiando no me de vivir inválido yo sí hay gente muy fácil de Si cuando una persona está en válida y la otra no dice no es que tiene que hace falta una enfermedad yo que la enfermedad mental sería capaz de como con ella porque nunca llaman tirano con dieciséis iremos a por consumo de tóxicos no no pero hay un transfondo aún más grande en el ICIC que que tenía un motivo insistí aquí pero que que yo no puedo la cantidad de tabaco que fumo cuartel con la fecha y de yo visito el libertad para comprar otra otra yo no he hecho nunca con ciento noventa años de

Voz 9 38:30 no no se ha cortado no se ha cortado

Voz 21 38:32 y entonces pues eh quiero vivir yo lo que quiero vivir de manera y habanero difíciles y por supuesto es el más divertido tuvieron que relacionaron comenté en presionar Evian dado y ha hecho echado como el de va de fiesta y esto pero no me lo pienso me la dirección componía o el consumo de la miel o qué y ahora disfruto decidiendo con colza sencilla era llevo casi cinco años síntoma pero advierte de convivir con ellas pero también tiene un hijo enfermo o

Voz 9 39:26 esto dificulta la relación

Voz 21 39:30 te deseamos una presión yo también yo también cuando me no son de su hijo o sea que parece que parece ya han que el único que también convivido enfermedad no lo hay cuando salir de no sé qué administraciones llegó mañana pero bueno en todo momento el anuncio enorme eh el cuento ponen la dócil y cada vez que voy a dar Si más de veinticinco diciembre y toman no

Voz 9 40:17 sí

Voz 1363 40:19 ahora sí que hemos perdido la conexión con Francisco hay que añadir verdad

Voz 25 40:27 tú no

Voz 1363 40:30 el caso es que Francisco

Voz 16 40:33 rodé de cosas que le gustan tout es que que la enriquecen la vida sí pero cuando uno no tiene salud verdad

Voz 26 40:48 eh yo he I E o no eh eh no no ex es eh

Voz 1363 41:03 bueno deje que les recuerde el número de teléfono es el novecientos cien ochocientos novecientos cien ochocientos

Voz 27 41:10 no no no

Voz 26 41:16 aquí cada ellas eh

Voz 1363 41:25 ya sabe cómo es este programa que vamos cambiando de sensibilidad como podemos Si con una naturalidad que que a veces desconcierta verdad volvemos al tono de la anécdota le parece vamos a recordar que hoy estamos pidiendo que comparta esos momentos de restaurante relacionados con el ruido o con la mala educación anécdotas de restaurantes las pueden Biasi quiere en forma de nota de voz al whatsapp seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco buena noche

Voz 28 41:59 que van a ver eh yo digo aquí el año pasado hizo mi mi mi está la comunión entonces ello a un a un restaurante esto que ahí había una calle entera todo de marisco ademarista nada mal sentada en la corriente no sé cuánto vale por Nos sentamos mi marido yo no pedimos lo gotitas de vino con su herramienta para corta y el marisco Gemma hiciera un pedazo de bandera de pisos de la mesa todo todo aquello me pongo hacerle foto y eso en una de la foto que el amplio medios un pedazo de gusano que le digo a mi marido digo ninguno esto esto también marisco fruta Achille que nos quitamos Lotto hacinan cuadro en total Guillamón al camarero digo yo digo esto estoy marisco también era común cien pie ha rodado por ahí invicto entre aquel hombre ya estoy muy corto que oí cubrió se llevó a la nada no porque esté disculpe culpe traemos a ya ese me quito la de marisco y no fuimos vamos que no pagamos nada al que la botella de vino no hay nada pero nos quedamos cuadritos Lotto veinte años gracia eh

Voz 29 43:27 hola buenas noches pues mira yo te voy a contarme anécdotas y es que yo en el año dos mil nueve a mi pareja Le le dieron trabajo en Japón y entonces se fue una temporada allí coincidió que que su cumpleaños el cerebro allí vamos caía justo cuando estaba trabajando entonces fui a visitarlo para celebrar el cumpleaños irá más ir recuerdo perfectamente que yo llegue un jueves el viernes tenía que trabajar aún entonces yo di llega el jueves y me dijo mira pues todas las una vuelta por Tokio

Voz 30 44:04 sí

Voz 29 44:04 ir luego dejaba de trabajar pues nos vamos a cenar y lo celebrábamos y demás silla para quedarnos nórdicas por ahí está el caso es que me dijo mira aquí en todos los restaurantes y es cierto hay fotografías y maquetas de todo lo que se come con lo cual no nos en ningún problema para para pedir tú entras te va a dar los buenos días buenas tardes cuando llegues y luego eh tú le dices que quieres esto lo señalan con el dedo una foto o una maqueta pues así fue recuerdo que me fui dando una vuelta por el centro de de Tokio y entré en un bar injusto e cuando entré al al que que había visto que tenía así mejor pinta era un bar de estos donde se sirve la comida rápida de yo estoy allí porque ellos como conviene muy poco tiempo porque están siempre trabajando ir recuerdo que era un bar según tú entras en un bar muy largo con la barra la izquierda todo y en nueve taburetes y todo lleno de gente comiendo

Voz 30 45:02 a sobreviviendo lovers los nude el sextos que comen ellos con un ruido infernal y me quedé tan paralizado que no sabía qué hacer si quedarme si salirme o qué hacer pero en caso

Voz 29 45:15 que luego me dio tanto corte que que nada me quedé dentro IP vi una cosa que tenía buena pinta estéticamente pero vamos me lo comí lo más deprisa que pude salir de allí porque era horrible el ruido que había de todo el mundo sirviendo sea algo descomunal y esa es esa Méndez

Voz 16 45:35 un abrazo para todos

Voz 1363 45:39 no está nada mal Jesús muchísimas gracias por esa anécdota en Japón también gracias al anterior la del gurú sanitos seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco el whatsapp del programa

Voz 9 45:53 Juan Esteban buenas noches buenas noches desde Madrid adelante su turno de escuchamos

Voz 31 45:58 buenas noches frente a ese señor eso sí un poquito

Voz 9 46:04 normal pues mucho ánimo gracias mucho la anterior

Voz 31 46:09 por pues que lo cogemos de la anterior que que que andaba hay arrastrar de si en fin tenía otro con ochenta y tres años

Voz 9 46:20 sí pero estoy solo

Voz 31 46:23 vida is así pasar a decirte una cosa que le ocurre a mi mujer que está de baja lleva un mes osea lleva una semana entonces en Mutua social las llega a la nómina de ese mes pasado por si alguien me puede ayudar isla llega a la nómina de ese mes pasado con unos por enfermedad pues le quitan ciento ochenta mil ciento ochenta y seis euros por enfermedad tiene las manos que no las puede a manejar muy bien porque tiene están pronosticando posiblemente sea operación de dedos modelo no sabemos todavía claro quería saber si eso es posible que le quiten ese dinero no se porque trabaja en la limpieza y claro ella se que la mujer es es el tema así de que cobran menos si yo nací todavía con esa enfermedad por dejarle de trabajar por una enfermedad

Voz 9 47:36 pues no sé si la situación todavía es mucho peor claro

Voz 31 47:40 claro y aparatos sin claro perdona y les dicen si les dicen por ejemplo que que exaltó sí sí que aguante que no sé cómo va a seguir

Voz 9 47:50 claro qué futuro le espera ahí Juan Esteban como esta ella está animada cómo se encuentra

Voz 31 47:55 pues es ya está con su hermano cada dos por tres moviendo las si dormida Si el dedo y un dos dedos de del medio de la de la mano derecha de la mano izquierda dormida en fin Craddock porque se despierta se en esta pues eso que con la con la cosa esa de que le van a echar cosas de esas

Voz 9 48:20 no está preocupada además de todo está preocupada

Voz 16 48:23 eh

Voz 9 48:24 recordamos que son ciento ochenta y seis euros menos

Voz 22 48:27 ha llegado de la nómina

Voz 31 48:30 y además que lo lo pone la

Voz 22 48:33 lo no menos firme

Voz 9 48:35 me da con Esteban gracias por la llamada muchas gracias buenas noches y que se recupere por lo menos en muchas todo lo que pueda que mejore

Voz 2 49:05 eh

Voz 13 49:15 hola

Voz 9 49:15 es buenas noches

Voz 31 49:18 Nos

Voz 9 49:20 mucha Dolores desde Orihuela si no escuchos que soy Macarena está usted en antena claro porque tiene usted puesta la radio

Voz 22 49:33 apagar la radio por favor mira os debo apagar la radio

Voz 2 49:40 caras de cada cien dado lado responde igual mediada cada vez es un poco raro para Alves que estábamos cantando cada eh con dejar de prestar eh

Voz 33 50:21 eh

Voz 2 50:29 y tratan libra por no hablar bien estaba frente pueden estar ahí ha dado plan P intrincadas pero las porque descarta Deco

Voz 34 51:11 la eh

Voz 2 51:13 eh forma de hacerle daño hoy bueno todo lo correcto puesto

Voz 33 51:52 eh

Voz 1363 51:59 bueno después de intentar organizarnos con dolores Orihuela y deje que le cuente que en nada en cinco minutos serán las cuatro las tres en Canarias haremos una pausa informativa han a en los pondrá al día de las últimas noticias en los próximos minutos justo después del boletín vamos a hablar de lo que va a ocurrir el ocho m de lo que va a ocurrir aquí en la Cadena Ser y ampliaremos el círculo como siempre eh

Voz 2 52:31 pero pasó el tiempo muy cambia el OCM una jornada de

Voz 1363 52:55 el vindicación el Día Internacional de la Mujer con una huelga feminista que no es una huelga al uso porque porque no sólo afecta a las fábricas a las oficinas a los despachos es una llamada contra cualquier tipo de violencia que vive en que vivimos las mujeres por ser mujeres

Voz 16 53:13 hay en la jornada