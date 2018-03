Hablar por Hablar (07/03/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 1 00:00 SER Hablar por hablar Macarena Berlín

Voz 2 00:18 mañana jueves ocho de marzo se celebre el Día Internacional de la Mujer una jornada en la que están convocadas movilizaciones quién la que la protagonista va a ser una huelga de mujeres inédita que van a secundar más de ciento cincuenta países la como poca torea abre muchas preguntas y desde el lunes la antena de la SER le está ofreciendo informaciones relacionadas con este día instaurado por la Organización de Naciones Unidas en mil novecientos setenta y cinco este emisor va a vivir con intensidad y con responsabilidad este paro internacional por los derechos la igualdad y la justicia de las mujeres por ejemplo le cuento que en unas horas en la madrugada del siete al ocho hablarporhablar será el primer programa que se emite dentro de esta jornada será presentado por Roberto Sánchez a la producción se sentará Carla Aspeña así que habrá programa pero entre todos haremos el ejercicio de escuchar una radio sin mujeres una noche que se dedicará a conocer las opiniones de los oyentes pero antes de que esto ocurra vamos a hacernos varias preguntas sabemos por qué es necesario este día Nuria Varela es una de las voces autorizadas del feminismo en España ha charlado con Adriana Mourelos sobre este jueves pero también sobre la forma de afrontar tras el día el cambio hacia la igualdad

Voz 1481 01:34 ocho de marzo el día internacional de la moda

Voz 2 01:36 ver

Voz 0020 01:42 detrás de esta fecha está Alexandra Colón Tai quien consiguió el voto para la mujer que fuera legal el divorcio Ike este día fuera el día de la mujer fue también en marzo pero de dos mil once cuando ciento cincuenta trabajadoras murieron en un incendio de una fábrica en Nueva York porque habían sido encerradas en su puesto de trabajo además no podemos olvidar el precedente islandés la histórica huelga de mil novecientos setenta y cinco en Islandia en donde el noventa por ciento de las mujeres paralizó el país cuatro años después una mujer fue elegida por primera vez presidenta

Voz 4 02:15 claro que queríamos muchos años en los que a fuerza de hacer lo normal no veíamos la desigualdad la desigualdad estaba normalizada

Voz 0020 02:23 es la voz de Nuria Varela periodista doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales escritora voz autorizada del feminismo en España formó y creó el Ministerio de Igualdad su libro feminismo para principiantes nos obliga a una cuestión es también está una huelga para principiantes

Voz 4 02:39 hemos que situadas principios que es el ensayo que a este verdad es que yo estoy muy ilusionada porque es algo histórico primera vez o con agua ciento setenta países vamos a ver cómo es la respuesta así que estamos ensayando creo fíjate que había que ha te invito unas horas que ya ha sido un éxito

Voz 0020 03:03 un éxito porque de momento para Varela hemos conseguido algo evidente

Voz 4 03:08 las incorrecta te vemos como se ha puesto toda la discriminación y la desigualdad encima de la mesa así que hay estamos pensando cómo hacemos buen las periodista escritor la saca de las juezas bien sumamos es reivindicación

Voz 0020 03:24 hablamos de una historia de éxito pero vayamos a los datos precariedad inseguridad laboral brecha salarial techo de cristal acoso sexual escuchamos a Nuria Varela

Voz 4 03:33 Ellos y con para mi vida con la de mi madre de mi abuela si le como él éxito hemos mejorado no en nuestras vidas y nuestra capacidad de decisión pero también vemos cómo la desigualdad es muy profunda vemos cómo desde dos mil tres hasta el dos mil dieciocho y quince años tenemos novecientos cincuenta asesinatos esta mujer es a manos de sus parejas o exparejas vemos el la la brecha salarial que está un treinta por ciento la brecha en las tensiones que se dispara hasta el cincuenta por ciento tiempo como seguimos haciendo el ochenta y tres por ciento y todo el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico es decir la desigualdad está arraigada en nuestra sociedad la habíamos normalizado la habíamos invisibilizan

Voz 0020 04:20 pero qué es lo que podemos hacer el primer paso es la toma de conciencia

Voz 4 04:24 que la toma de conciencia dándole a nos cuente la realidad como es no como nos la cuentan reflexionar sin tiempo para la para valorar esas grandes clases que nos dicen como verdades absolutas vamos a pensarlo Santabaya que no sean tan menguado

Voz 0020 04:43 una vez conscientes de la realidad hay que hablarlo hay que romper el silencio bosque realmente

Voz 4 04:49 no eran conscientes no detrás la desigualdad y eso es lo que estamos haciendo estamos rompiendo el silencio de una forma muy rotunda como decíamos antes lo estamos rompiendo en España pelo están rompiendo en Hollywood en India en Inglaterra en el seno de las ONGs es donde nunca antes se habían levantado esas voces ya habían contado realmente lo que está pasando además hay que poner sobre la mesa

Voz 0020 05:13 a los números lo que Nuria Varela llama el conteo

Voz 4 05:17 a las mujeres entramos en España de forma masiva no puntos en creemos en la transición y fue hay dos años cuando empezamos el conteo que seamos nosotros enterramos a contar a porque había que evidencian la desigualdad nadie nadie en este país que no sepa que estamos representadas el número de catedráticas es ridículo comparado al de los hombres

Voz 5 05:51 bueno ya hemos contado ya hemos puesto todo

Voz 4 05:54 encima de la mesa ya hemos hemos creado todo lo que negaba que yo creo que a partir de nueve es el momento de decir es que he terminado que ya hemos hecho el análisis de la situación y ahora una vez analizado hay que empezar a tomar soluciones yo creo que soy exigir las

Voz 0020 06:13 no es un camino fácil el camino hacia la igualdad lleva tres siglos de recorrido

Voz 4 06:17 la chufla Gisa consiguieron el derecho al voto IS les costó ochenta años tres generaciones de mujeres Stephen empeñadas en un único motivo conseguir del derecho al voto a mi me gusta mucho esa esa frase que dice que el radicalismo de allí Él es el sentido común de hoy

Voz 0020 06:36 sin embargo hay determinados problemas que no pueden esperar

Voz 4 06:39 si tenemos que solucionar muchos problemas algunos de forma urgente creo estoy gente espera por ejemplo la violencia de género es un problema que hay que solucionar ya hay que mirarlo de frente suelen los a ella hay que esperar diez de marzo nueve que ponen a trabajar

Voz 6 06:56 qué queremos que buscamos todos

Voz 4 06:59 queremos vivir libres de violencia queremos ganar lo mismo queremos señalar que debemos tener cinco libre

Voz 7 07:07 en tantas cosas las que sacan aunque sí yo creo

Voz 4 07:10 en esa reflexión cada uno esté profesora adelantaría por delante el señal que está llevando el autobús tal también tiene una tarea por delante tiene que ver quejen que sube como todo el mundo parece un poco pobre no lo que todo el mundo hiciésemos ese reflexión desde luego las cosas no seguiría Vigo

Voz 0020 07:32 pero no estamos hablando sólo del ocho de marzo también del nueve de marzo de Elizabeth y del once al doce

Voz 4 07:39 a partir de marzo que hay que empezar a tomar soluciones a me gusta mucho cuando las amiga nazi sean me tiempo sacaban

Voz 2 07:49 esta no es una huelga laboral al uso el sostenimiento de la vida recae sobre todo en los hogares y claro fundamentalmente en las mujeres no damos por qué no se considera trabajo todo lo que hacen las mujeres para sostener la vida por eso el de mañana no es sólo un paro laboral es también un paro de cuidados hiperconsumo Inés Morán ha hablado con una mujer que trabaja dentro de casa nos cuenta cómo va a afrontar la jornada

Voz 8 08:13 soy Inés tengo sesenta años y voy a secundar la huelga feminista del ocho de marzo

Voz 10 08:23 mucho

Voz 1481 08:39 como muchas mujeres cine representa parte de esta población que se dedica a las tareas domésticas y al trabajo no remunerado uno de los cuatro ejes que conforman la huelga feminista del ocho de marzo son los cuidados a niños ancianos y personas dependientes que según estudios son las mujeres las que se encargan en su mayoría de estas labores de media destinan XXXVIII horas semanales al cuidado o educación de los hijos veinte a cocinar o hacer labores domésticas

Voz 8 09:06 ha bajado desde los catorce años he sido costurera ayudante en una guardería camarera y ama de casa y a lo largo de todo este tiempo siento que por ser mujer no se me ha reconocido ni trabajo ni esta ciudad

Voz 10 09:21 datos que

Voz 1481 09:22 para Inés son familiares ella forma parte de una generación donde las mujeres serán relegadas a un segundo plano a vivir

Voz 6 09:29 todo entre dos mundos uno más oprimido donde éste aceptaba las cosas tal y como eran y otro donde se han abierto los ojos en el que luchan por salir fue

Voz 1481 09:38 era reivindicar lo que les pertenece es por ello que Inés está decidida a respaldar esta lucha

Voz 8 09:44 pues porque por primera vez siento que las mujeres tomamos un protagonismo importante en la sociedad es decidido apoyarla porque creo que es necesario que se no es visibilizar nos tengan en cuenta los valoren y por supuesto no se nos menosprecie por el hecho de ser mujer tengo sesenta años yo he vivido muchas situaciones que en su momento no se catálogo daban con ningún modo no hombre y ahora lo tiene que es el machismo lo he vivido en mi propia familia como hermana me tocaba Cuidad de todos mis hermanos como hija la que no podía acceder a los estudios porque se prioriza a los estudios de los hombres en mi trabajo donde estuve que sacrificar el cuidado de mis hijas para seguir trabajando no cobrar igual que mis compañeros no sea tenido en cuenta en la toma de decisiones he aspirado a trabajos destinados sólo para mujeres son tantas cosas que esta huelga para mí es como un grito de basta ya

Voz 11 10:34 no eh

Voz 10 11:01 la hola

Voz 1481 11:03 Temas y nosotras paramos para el mundo el que pretende convocar a todas las mujeres para que este jueves dejen de realizar en la medida de lo posible todas las labores del hogar así como los cuidados de niños y personas dependientes con el fin de que los hombres asuman esas responsabilidades y crear debates sobre el peso que ellas cargan colgar un delantal las ventanas va a ser símbolo de esta movilización e Inés lo tiene claro Creo que es un día

Voz 8 11:28 importante porque llama a todas las mujeres sin tener en cuenta que ese dedican si tienen hijos o no si están en paro si son de un país o de otro me parece un acto bonito algo para recordar yo nunca he vivido algo así me hace mucha ilusión formar parte de este día

Voz 1481 11:45 el ocho de marzo es el Día Internacional de la Mujer Un día en el que ellas son las protagonistas donde la historia separa las hace un hueco donde lo significativo no son las cifras son los porcentajes sino las preguntas y las reflexiones que generen para Inés es algo importante formar parte de esta reivindicación un triunfo de las voces femeninas del pasado que dejaron huella en la actualidad que hoy siguen su estela tal vez sólo sea un comienzo pero por algún lado habrá que empezar da igual el día el año da igual cuántas lo importante es continuo

Voz 10 12:34 sí

Voz 2 12:36 yo también le hemos pedido a Inés que se asome al protagonismo que va a tener la jornada en el mundo rural donde las mujeres sostienen un peso significativo el ocho

Voz 1481 12:45 M es un acontecimiento que busca dar voz y visibilizar a aquellas mujeres que se encuentran en la sombra son invisibles y están silenciadas en el Día Internacional de la Mujer tampoco nos podemos olvidar de las Mujeres Rurales ellas representan a día de hoy más de un tercio de las personas que trabajan en las explotaciones agrarias familiares y aún así se enfrentan a una triple discriminación León la de un mercado inestable en un entorno masculina izado lleno medio con poco apoyo social que permita la conciliación familiar asociaciones de mujeres rurales faz de Moore es una organización que defiende y presta servicios a miles de mujeres que viven trabajan en el medio rural en toda España que han decidido secundar la huelga del ocho m hablamos con Teresa López presidenta de fémur

Voz 7 13:28 hola buenas noches qué importancia tiene la figura

Voz 1481 13:30 hora de la mujer rural en la sociedad pues largos

Voz 7 13:33 pero es en el mundo rural desempeñan un papel fundamental imprescindible me atrevería a decir cuando nosotras nos vamos los pueblos en masculino Nissan envejecen y desaparecen con lo cual la España vacía está condenada su expansión el medio rural sólo tiene futuro si hay mujeres independientes económicamente libres con derechos y con igualdad de oportunidades

Voz 1481 13:54 qué discriminaciones enfrentan las mujeres del mundo rural

Voz 7 13:56 pues nos enfrentamos a las mismas discriminaciones que las mujeres urbanas pero con las especificidades no de vivir en el mundo rural este ocho de marzo pues están planteando las reivindicaciones alrededor de tres meses en el plano laboral porque no sobra trabajo pero nos falta empleo es decir un trabajo contra negación con derechos sociales con reconocimiento profesional y cuando lo tenemos pues son trabajos más precarios sí como una brecha salarial importante en el mundo rural además tenemos una singularidad es que hay una parte importante del trabajo por cuenta propia que se califica como ayuda familiar y no cuenta para nada también queremos emprender queremos generar nuestro propio puesto de trabajo pero nos falta acceso a la financiación no les da acceso a la tecnología si no es por falta de conocimientos sino porque en el mundo rural también tenemos la brecha de acceso tecnológica que se suma a la brecha de género en el aspecto todos los cuidados la crisis se ha cebado con el mundo rural dado muchísimos servicios públicos de atención a las personas dependientes de educación de cero a tres se han eliminado líneas de transporte comedores escolares y la experiencia nos dice que cuando desaparecen los servicios públicos quienes se ocupan de todas esas tareas pues somos las mujeres y por último la violencia de género exigimos la inmediata rotación del pacto de Estado para abordar definitivamente la lucha contra la violencia de género rural

Voz 1481 15:07 como hemos comentado al principio vosotras os enfrenta a una triple discriminación entre otras cosas por el hecho de ser mujeres este ocho de marzo va a tener lugar una huelga feminista donde ya había declarado que vais a participar como tenía pensado secundarla

Voz 7 15:21 la verdad es que nos sentimos parte de ese movimiento internacional de mujeres que ha dicho hasta aquí Iker es este ocho de marzo lo que queremos es visibilizar nuestra realidad nuestra realidad estamos cansadas de hacer una huelga a la japonesa todos los días porque no nos queda otra y por eso vamos a participar en los faros vamos a visibilizar la huelga de cuidados vamos a intentar llenar esa España rural de delantales íbamos acudir a todos los actos y a todas las manifestaciones que se convoquen si nosotras paramos Se para el mundo

Voz 1481 15:46 recientemente la ministra de Agricultura Isabel García Tejerina ha declarado que ya celebraría el Día Internacional de la Mujer Trabajadora con una huelga a la japonesa trabajando más horas demostrando la capacidad que tenéis que opina sobre estas declaraciones

Voz 7 15:59 nosotras hacemos la huelga a la japonesa en nuestro día a día porque no hacemos otra cosa más que trabajar debería de ser

Voz 4 16:07 la primera conocedora de la realidad de las mujeres

Voz 7 16:09 Tales creemos que tenemos demostrada nuestra capacidad si nuestro talento somos capaces de poner en marcha negocios emprendedores en sitios por los que muy poca gente apostaría estamos cansadas de ser ejemplares precisamente por todas esas dificultades añadidas que hemos tenido que superar esa huelga a la japonesa es esa la doble y triple jornada en el caso de las mujeres rurales es nuestra eso vamos a salir a la calle dieciocho de marzo

Voz 1481 16:34 pues Teresa muchísimas gracias por tu participación

Voz 7 16:36 muchas gracias a vosotras por estar siempre interesándose por la situación de las mujeres rurales

Voz 2 16:42 Ello otra pregunta que se hacen muchos estos días que se pide a los hombres en esta jornada para responder Elena Sánchez ha contactado con Miguel Lorente especialista en medicina legal y forense ex delegado del Gobierno para la Violencia de Género en el Ministerio de Igualdad Miguel Lorente muy mal

Voz 12 17:01 las noches hola buenas noches cuéntanos Miguel qué papel tienen los hombres en la huelga del ocho de marzo

Voz 5 17:09 apoyar a la huelga entender que las razones que llevan a la convocatoria de la huelga son razones que quedó precisamente de esa visión masculina de la sociedad de la cultura y por lo tanto tenemos que solidarizarme con con nuestras compañeras con con las mujeres en un papel diferente no secundario la huelga suya el protagonismo es suyo y tenemos que intentar mantener aquellas cuestiones que ellas De Gea digamos sin poder hacer en en forma de servicios mínimos no pero yo creo que lo importante es el el gesto elemento simbólico de la huelga es tratar de la también como una responsabilidad de los hombres e con un papel distinto en en ese en ese ya ocho de marzo no pero siempre al lado ir siguiendo el objetivo común de la igualdad

Voz 12 18:01 Nos hablas Miguel del plano laboral pero que tienen que hacer los que se quedan en casa o los que cubren a las amas de casa

Voz 5 18:08 pues asumí la responsabilidad que deberíamos de hacer cada día los servicios mínimos de del día ocho de marzo son los mínimos servicios que hacemos los hombres todos los días luego no es nada general sabemos hacerlo muy bien cuando se trata de no hacer no a hacer esas cuestiones domésticas esa responsabilidad con el cuidado de los hijos y de vasijas el barómetro del CIS de de abril de dos mil catorce que fue el último que abordó exactamente la medición de dos tiempos recoge que las mujeres dedican cada día un veintisiete por ciento más que los hombres para lo que son las actividades domésticas no y un veintisiete por ciento más al cuidado de hijos e hijas a cambio de sólo hombres tenemos un veinticuatro por ciento más de tiempo libre de ocio cada día por lo tanto ya demostramos que de nuestro día a día es un día a día de servicio mínimo en ese tipo de de actuaciones domésticas y de cuidado ese día tenemos que hacerlas porque es la responsabilidad de solidarizarme pero no para para que al día siguiente continúa vemos la misma situación sino que nos demos cuenta de que entendamos que la la igualdad es una cuestión que también nos exige asumir funciones Robles tiempo y espacios distintos por lo tanto si queremos esta forma a la sociedad secó con esa esa implicación activa que vaya más allá de lo gestual simbólico a esta situación de confort

Voz 12 19:44 no hablas de El hombre que tiene incluso más tiempo para el ocio entre otras muchísimas cosas qué convicciones qué razones le podemos dar al hombre para que salga de esta situación reivindique o apoye la lucha feminista

Voz 5 20:00 pues el hombres tienen que entender que la lucha feminista es la lucha por una sociedad más justa y justa sobre la igualdad y que esa sociedad más justa no va en contra de los hombres sino que va en contra de la de algunos hombre eso de la mayoría de los hombres por lo tanto tenemos que trabajar para ganarnos esa esa convivencia desde el respeto desde La Paz desde lo que es la la igualdad no los hombres tenemos que entender y tres cosas muy importantes para para sentido participes irresponsables de de la transformación social que es lo que estamos no primer lugar que la construcción social actual la cultura de la desigualdad el machismo es una construcción nuestra es una cosa que hemos hecho los hombre en tomando como universal en tomando como referencia aquello que hemos considerado que hemos entendido que es lo adecuado para convivir relacionarnos entonces una cosa interesada porque en ese diseño pues hemos impuesto aquello que hemos pensado que era lo mejor porque no beneficia segundo elementos precisamente ése no él que esa construcción injusta que esta desigualdad beneficia a los hombres no no es un accidente no es una avería iba no es una cuestión de azar que ha salido desigualdad cuando puede servido igualdad de charla al aire sino que es una cosa en interesada para tener privilegios tener espacios de poder de los que resolver los conflictos utilizando elemento informal es decir no no no necesitemos recurrir la cuestión de forma de porque tenemos manera de presionar de influir de amenazar para que las cuestiones de manera favorable luego fue una parte hemos creado una sociedad injusta de la cual nos beneficiamos y en tercer lugar y muy importante porque que tenemos que ver que esa pasividad esa neutralidad que existe en la mayoría de los hombres que no se identifican con un machismo funcional ejerciendo lo esa teórica neutralidad cuando te dicen yo no soy machista y maltratador es una realidad artificial en el sentido que es cómplice y partícipe de la continuidad del machismo no existe neutralidad sino es esta haciendo cosas ir trabajando para acabar con la desigualdad machismo se está viendo desde la pasividad para que continúe luego esos elementos la construcción de la sociedad e injusta Desigual el ser beneficiario de los privilegios Iker la pasividad es una forma de alimentar el machismo creo que ya no son razones de sobra suficiente para comprar metamos apliquemos la transformación social

Voz 12 22:38 ya por último qué lugar deben ocupar el manifestaciones

Voz 5 22:43 es que yo no creo que se pueda diseñar una especie de de de orden del día no para decir el papel lo que Sir claramente tiene que ser es un papel secundario no creo que sea el día de protagonizar nada de hecho ha habido muchos hombre que que demuestran una cierta desorientación cuando cuando no saben el argumentan que que no saben qué hacen y cómo hacerlo porque precisamente lo que están acostumbrados a ordenar ahí hacer oídos no yo yo creo que que en general el movimiento Vista que es un movimiento que nos el que nos obliga Llanos compromete debemos de ser participe de él mismo en el lugar de la forma que que el feminismo considere cuando te dicen sí que sí si la pregunta es un hombre feminista digo yo me siento hombre feminista y una no es que el hombre no puede ser digo bueno pues no no no se feministas soy pro feministas como tú quieras no yo voy a hacer lo mismo el dependiendo de independientemente de de de cómo me vea o como me consideren porque creo que ese compromiso no esto no nunca imponer en nuestra posición nuestro nuestra participación sobre lo que ella decida petando yo creo que te papeles secundarios creo que es un día para que va mujeres visibilidad indiquen la injusticia que nombre hemos generado sobre ellas dije nuestro papel por supuesto debe ser estar a su lado acompañarlas trabajar con ella por acabar con esa injusticia pero en el lugar desde donde ellos decidan no no creo que que en en un lugar determinado podamos seamos capaces de más a menos simplemente a hacerlo desde ese espacio de influir para formar las

Voz 2 24:34 ah pues Miguel Lorente muchísimas gracias

Voz 5 24:37 muchas gracias buenas noches

Voz 2 24:40 una vez ubicados les recuerdo que hablarporhablar será el primer programa que se emita dentro de esta jornada de huelga del ocho EM que será presentado por Roberto Sánchez a la producción se Carla Aspeña así que habrá Hablar por hablar pero haremos ese ejercicio al que nos referimos antes de escuchar una radio sin mujeres muchas gracias por su bonita compañía recuerde este ocho de marzo es un día de reivindicación por favor no nos felicite una se o acompáñenos en la lucha por un mundo más justo hasta mañana

