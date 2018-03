Hablar por Hablar (08/03/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 1 00:00 Boston un acento gallego debería importar una genérica que te veía también debo impostado acento gallego es es la clave de la condena

Voz 1284 00:09 estaré perfecto nada nada nada de te lo tiene que hagan las aparece Alex todos los niega lo entienden no tiene estilo que no te dijo alemán no lo vi que luego te en villas y lo pierde yo no lo lo tiene lo tiene consejos Tata la ropa el el la Fele esta como de material del de limpiar las gafas no está mal sudando pero este traje yo creo que hace más de botellas traído una camisa o hombres se quita el traje de reformar no es se queda en calzoncillos cuidado que enganchan teniendo los huevos como la política Teherán camisa a cuadros es de un cometa muy posible es este tu talla por los trofeos sí pero bueno como les gusta es importante que vaya abrochar inténtalo Arrocha Arrocha tú quieres ser cómico como media cuesta y aquí es donde vas a empezar a pagar con sudor creando la comedia no es fácil que te la pues normales que el voto no es eso vale para estos casos hay que abrocharse hasta arriba intento intenta copiar todo lo que ya nos convertirme en un busto no está mejorando a pasos agigantados semana el último es importante mejora antes estás votamos modo tienes ala David Potts luego también para el tema esto te va a costar un poco pero lo tenemos opción Luis caretas levanta una peluca qué inquietante el primero lleva peluca como Luis ahí están ahora mismo y camisa modernizar vamos a las

Voz 2 02:05 además las capaces también redondita se chula

Voz 1284 02:09 cuando que pero yo te recomiendo algo más Álvaro Cunqueiro cuadra durante algo más alta nos irá muy bien bueno a mí directo al club de la comedia

Voz 3 02:20 ahora te va a verse una moneditas pasado algún truco es que va a ver tu hijo sido donde está Puigdemont claro claro si apoya la gente lo tienes ya las casas que te un buen texto ahora soy este el rey de las cosas pequeñas pero esta noche me voy a comer una mierda

Voz 1284 02:43 se puede mejorar sostiene que sólo trabaja no esto

Voz 1 02:47 son una cuestión de tono es el acento gallego que lo está trabajando

Voz 1284 02:52 no hay dos plantas

Voz 4 02:55 tenemos que acabar entonces a un último consejo ni despedimos el programa ya veremos la evolución poco a poco yo creo que el mejor consejo

Voz 2 03:02 es un chiste tuyo o clásico Lubitsch creo que podría ser dicen que en ocasiones es mejor estar callado y parecer tonto que abrir la boca y demostrar

Voz 1284 03:13 bueno yo creo que no

Voz 5 03:17 esta línea ágil por soriana de propiedad el juez al gol al sol duque de África

Voz 1284 03:24 pero estupor ante el PSOE meter dentro de mi cuerpo toda tu ingenio

Voz 6 03:35 pues ahí hay BNP ahí viene ahí viene ahora el amor en una aplausos para Luis Piedrahita

Voz 1284 03:53 la vida moderna

Voz 6 03:55 ayer

Voz 7 04:05 ya lo hemos escuchado en este programa todos somos muy monólogos

Voz 8 04:10 estas decimos lo que pensamos pensamos lo que decimos le guste a quien le guste vino monólogo ha ofrecido la vida moderna

Voz 9 04:24 incluso

Voz 12 04:34 a hablar

Voz 1284 04:38 por hablar

Voz 13 04:39 Roberto Sánchez

Voz 1826 04:56 buenas noches bienvenidos bienvenida si esto es hablar por hablar no va a ser un hablar por hablar común ni mucho menos no es una jornada esta común ni mucho menos eso ocho de marzo aquí en La Ser en este programa no están las habituales no están las mujeres bueno es evidente iba a ser muy visible muy audible durante toda la programación en Hablar por hablar aquí de entrada más si cabe porque ha sido este siempre un espacio un programa dirigido por mujeres desde Gemma Nierga Fina Rodríguez Mara Torres Cristina las viñas Macarena Berlín y Adriana Mourelos ahora mismo todo el equipo además está formado hoy en día por mujeres así que no va a ser estadounidense una edición corriente porque ya saben que llevamos dos horas y ocho minutos ahora mismo de una jornada singular una jornada nada común quizá histórica bueno ese apelativo lo estamos escuchando muchísimo en las últimas horas las no descartamos que sea así aunque sí que es cierto que este tipo de calificativos que viven de la grandilocuencia ya sabemos también que recientemente nos ha llevado a la más improductiva de las melancolía así que vivamos el momento hoy en la Ser independientemente de la libertad particular de cada una de nuestras compañeras de seguir la huelga o no esta va a ser la tónica la que están escuchando vamos a charlas muchísimo de menos vamos a notar la falta de nuestras compañeras no está en la naturaleza de este programa editorial Izar impartir doctrina bueno yo casi diría que la principal voluntad sería la contraria porque aquí nunca se ha juzgado a nadie nunca nos hemos sentido con una superioridad moral ni siquiera para orientar a nadie sin embargo sí que a esta hora en este momento en estas circunstancias les diría que tengo un par de cosas claras o tres que la esencia

Voz 4 07:09 de lo que hoy se reivindica es de una lógica y una contundencia tal que lo que podría llegar a sonrojar es que alguien lo ponga en duda mujeres y hombres iguales en todos los aspectos en todos los ámbitos en todos los niveles sin excepciones sin excusas sin prebendas y límites que los hombres hoy no vamos a sustituirlas que eso es imposible Podemos como es el caso dejar constancia de qué nos faltan de que no están y que eso se nota Illa otra cosa es que a partir de este momento eh yo estoy convencido de que vamos a escuchar muchas muchísimas historias personales las tuyas las muestras en primera persona y que es probable que alguna de ellas tenga que ver con el argumento del día de la huelga feminista pero que tal vez no que pueden ser mujeres las que tomen la antena o no porque lo que no cambia es el teléfono novecientos cien ochocientos el número de teléfono de Hablar por hablar

Voz 16 08:25 ni nivel oye tú

Voz 17 09:18 eh no

Voz 18 09:21 todo

Voz 16 09:49 a sí sí

Voz 19 10:02 mi

Voz 13 11:21 Roberto

Voz 1826 11:30 esta noche no el caballero se encarga de la realización técnica la producción está en manos de Carles Peña novecientos cien ochocientos Bárbara desde Jerez qué tal buenas noches

Voz 22 11:40 hola buenas noches bienvenida mucha gracia que cómo estás

Voz 23 11:47 pues mira estoy una sí

Voz 22 11:50 nada aún mucho inclinado por por te voy a explicar por qué

Voz 23 11:55 ah y ayer tuve una vivencia ayer hablo no de ayer el lunes tuve una vivencia en un centro público de aquí de Jerez con dos chicas Mahler entonces en ese momento para mí se me va a quedar como la definición de porque hay que hacer huelga hoy

Voz 1826 12:19 en

Voz 23 12:22 qué pasó pues yo te lo cuento está las dos chicas estaban entonces sesiones están diciendo que ya vamos a hacer jueves y una miró a la elipse no se porta dicha Antonio que lo tienen que decir de Cádiz yo me quedé un poco ojiplática y la chica me dice perdona quieres algo digo porque mal empezamos si la decisión de la huelga la tiene que tomar Antonio

Voz 24 12:50 mal empezamos

Voz 22 12:55 dónde excita estas chicas eran compañeras tuyas Center dejamos que el centro público

Voz 23 13:07 me quedé como poco pues si es más necesario es lo que yo creía

Voz 1826 13:11 Isabel es que ha decidido Antonio ya era Antonio no el que tenía que tomar la decisión

Voz 23 13:14 no porque tiene que esperar que lo diga Cádiz todavía no se sabe si se puede hacer o no hacer porque falta más argumentos

Voz 22 13:28 quieren Manu cuenta a mí no me hace falta desde luego a mí tampoco creo que tampoco pero tampoco

Voz 23 13:37 eh

Voz 1826 13:38 tú ya antes de escuchar esa conversación sigue tenías clara tu postura ante una jornada

Voz 22 13:42 sí eso sí naturalmente no tenga no no deja hoy ya tengo cincuenta y cuatro años creo que hace cincuenta

Voz 1826 13:50 el forzado en todo caso pero noté sí

Voz 22 13:53 por su parte vamos para atrás

Voz 23 13:56 eso me reforzó y me dolió que yo tengo cincuenta y cuatro años yo ha habido momentos en mi vida que no me he sentido tan mal como hoy que yo no he sentido que una mujer

Voz 24 14:09 viene al mundo a a para criar a sus hijos cuando termine de cuidar a sus hijos cuida a sus padres y cuando termina de a sus padres tienen derecho a morir

Voz 23 14:30 porque cuando tienes veinte años te preguntan basta tener hijos

Voz 24 14:34 oiga perdón esto han preguntado cuento tiene cuarenta te pregunta

Voz 23 14:42 en el te tenemos que hacer un reconocimiento médico y esto me lo han dicho a mí Roberto pues mira yo tuve una histerectomía con lo cual ya hijo no necesitamos que nos traigan social que quién es quitarle la TV del coche

Voz 24 15:04 eso me ha pasado a mí

Voz 23 15:09 a mí me han pasado tener que cuidar a mi madre a mi padre tiene que dejar de trabajar por cuidar a mi madre y a mi padre y con cincuenta y cuatro años muchas cosas vivida ahí muchos trabajos tenido y muy buenos trabajos temido te ves en una situación que sea que hace

Voz 24 15:30 cuidas a tus padres

Voz 23 15:35 porque tu padre Mi padre ella murió hace dos años mi madre hoy está debatiendo un hospital en que no sé lo que va a pasar con ella pero pase lo que pase con mi madre yo tengo que seguir viviendo sabes con lo que vivo con cuatrocientos veintiséis euros un año si uno no de una renta de de que me por sabe mengua allí porque me da tanta indignación porque tú le pregunta a alguien vamos a ver estos cuatrocientos veintiséis euros que me vaya da un año si uno no el año que no que hago no esto como sea porque ahí canís acto hoy pero no lo de la anorexia lo pone tú qué más tiene que hacer una mujer que además tiene que hacer no mujer qué más puede hacer una mujer

Voz 24 16:32 sabes qué puedo hacer

Voz 23 16:35 de este engañar a muchas mujeres que tienen mucha culpa del machismo que hay en este país porque si yo he tenido compañeras espléndidas he tenido compañeras más ciclistas hasta decir basta y que todo ha salido bien un trabajo yo porque te abraza acostado con alguien hizo lo las mujeres todos los días

Voz 24 17:00 de boca de otras mujeres

Voz 23 17:05 eso lo viven las mujeres todos lo todo vivimos a mujeres todos los día por qué hace las cosas por la vía del punto suspensivo eso lo he oido yo eso leo y todo yo no he notado que hay o cambiar

Voz 1826 17:20 no al menos un poquito de los últimos tiempos

Voz 23 17:23 aquí empieza ahora que ya en aquella época voy yo tengo cincuenta y cuatro años aquella las cosas como que ya no funciona humillando me lo entonces cinco de setenta y cuatro y pesando cincuenta kilos pero ya no soy tan joven y tan mona aunque lo hoy pero déjame existe por lo menos para que para que no me corro a que la vida no vale pero que esas cosas pasan cuando tuya crees que como que oye mira pues parece que la gente joven y será moviendo parece que el vino detrás de la mía por sí mismos hoy yo no sé qué qué pasa aquí aquí qué pasa que hay que tener aquí lo padre tienen que tener a de pues resulta que aquí te pregunta qué Titan preguntar cuántos hijos tiene

Voz 1826 18:14 Dina para que condicione como otras cómo estás explicando tú que tienes llegar al a es tu carrera

Voz 23 18:23 es que yo necesito constataba hecha cuanto hijo tenía

Voz 24 18:28 sí molestó una preguntarle

Voz 23 18:32 yo no quiero que me mira por en número de hijos sino por el número de neuronas ya veo que usted tiene uno nada mal

Voz 24 18:41 pero llega un momento que entra otro tipo de generación que es la de ahora qué

Voz 23 18:52 no yo no quiero hablar de redes sociales trillado porque cuando no había redes sociales haría videojuego y cuando no había Pampa daban la sabe que tampoco va a entrar en topicazo pero sí que es verdad que las niñas yo niña y cincuenta y cuatro años ya una con mí una niña que una niña medía es que si mi novio no me tiene celos porque no me quiere tú eres el apoyo expresado también a Titan pillar puntos pero eres gilipollas porque los celos es una enfermedad se lo tía y a ti te tiene que tuve las las clave de Movi tu novio de que

Voz 24 19:39 tu novio cuanto más pero bueno estamos locos pero qué ha pasado

Voz 23 19:45 con la muerte esté ahí que está pastando las niña de ahí que está pasando con esos programas de televisión te lo ponen toda la tarde qué déjame que te diga que no entiendo cómo es posible que el juego o las cartas esto a ponernos las tres de la mañana irán llegando a un filete con los niño y esto es la única compañía Santamaría las el niño eh cuidado que yo sólo dos igual que tú Lepage le vas a dar a toda una generación decir mira esto es lo que puede hacer para no ganar cuatrocientos veinte euros irte a la tele fileteado con un niño con una niña con quien motitas de la gana eso es lo que estamos creando en este país y cuanto más hablamos más derecho tenemos acallando porque eso estamos consintiendo todos hombres

Voz 25 20:37 y mujeres y viceversa

Voz 1826 20:41 las mujeres hablan habláis aquí esta noche

Voz 7 20:48 Barbara

Voz 22 20:50 te lo puedo decir más alto pero más claro yo creo que no y lo hace falta muchísimas gracias a Felipe Massa

Voz 18 21:10 ni Zannou

Voz 26 21:41 Marisa desde Sevilla buenas noches

Voz 25 21:43 hola buenas noches en vela Marisa

Voz 27 21:48 en primer lugar quiero darte las gracias por hacer posible programa esta noche que es bastante importante y yo lo he sentido como una colaboración con lo que en las mujeres necesitamos nos hemos decidido hace pedir no somos solamente las mujeres españolas hay ciento setenta y siete países que hoy hoy día ocho de marzo Día de la Mujer están en huelga viviendo sus derechos pues mira yo quiero tener mi derecho y lo escrito sigue dependiendo de cómo ve a la eh el tema pues ID o no idea manifestación porque esto ya para mí hay un poquito de manipulación sin no tenemos es por eso por lo que queremos manifestar

Voz 1826 22:59 pero dependiendo de cómo el tema en qué sentido

Voz 27 23:04 población de hacer un fe hacerlo agudo de manipulación por parte de los partidos yo ni politizar esta Liga

Voz 24 23:23 mi

Voz 27 23:25 no se puede politizar esta Eboué es política

Voz 1826 23:30 tú crees que se ha politizado que está politizada hoy todavía sí

Voz 27 23:34 es política la porque estamos defendiendo unos derecho que como un ser humano no corresponde sino sólo a nosotros corresponde a todo el universo o a todo el planeta porque somos seres humanos a mí me gustaría que llamasen hombres expusieran sus también de porque están ayudando porque quedan a ayudar y estará con su por otra de tirar el doce de la noche de de de hoy hasta las doce de la noche

Voz 4 24:15 Marisa y tú no crees que con todos esos gestos y con lo que tú estás invitando a que quede aquí constancia también no sólo de voces de testimonios de casos de mujeres sino de de hombres que con todos los gestos que ha habido durante todos estos días se ha ganado la batalla ha

Voz 1826 24:31 la posibilidad de que se instrumental

Voz 4 24:33 estará políticamente esta huelga y que eso ha quedado muy por encima de la utilización política que se puede hacer de ésta

Voz 27 24:40 destilado que yo sí claro que sí porque es lo primero que hemos intentado que no sea acá no se ha hecho y no se ha hecho ojalá sigamos así Si hiciéramos sin que se haga cero es muy importante muy importante que quede reflejado dice que no y en España solamente que cuando ciento setenta y siete países sean pues de pie las mujeres es algo y es que no nos han considerado nunca lo que somos somos

Voz 1826 25:22 es humano

Voz 27 25:24 como un home de cómo los niños se humano como seres humanos no tienen que estar porque tenemos los mismos yo sí trabajamos tienen que paralizó exactamente igual que al compañero que está pagando y haciendo osea que está trabajando y haciendo exactamente igual

Voz 1826 25:46 el que yo tú trabajas Marisol

Voz 25 25:49 yo no no trabajo yo a mí me he acogido si ya una etapa que trabajo está muy mal

Voz 22 25:57 ella entonces en otro

Voz 25 26:00 pero no defiendo de que si tengo algún día un puesto de trabajo y salario sea exactamente igual Telde mi compañera y que mi compañero que no me consideren porque yo tenga posibilidades ser madre nombre menosprecie porque si en la mujer de mío es si estuviésemos Leopardi éramos no habría nadie mundo les salía hecho vamos a empezar por ahí todos tenemos una madre y todo hemos ido engendra dos de las más de el gen biológicamente no con él más debe entonces yo lo que quiero es que les coincide del PSOE en la SER hola hijo de eso es con lo que yo colaboro bueno me gustaría hablar no no me he preparado nada no he tenido nada que no tenía intención de intervenir porque hoy ya estaba harta de escuchar una parte yo trabajo entrar pero bueno pienso que cada cual puede hacer lo que quiera

Voz 1826 27:29 estas cosas no se preparan Marisa salen pues como te han salido a ti esta noche te agradecemos tu intervención y estar ahí y que nos acompañes gracias Marisa un beso muy fuerte

Voz 7 27:57 conversamos a no

Voz 4 27:59 sí

Voz 13 28:00 en la Cadena Ser

Voz 1826 28:10 son las dos y media la una inmediata en Canarias no no nos olvidamos también echamos un vistazo y saludamos a todos los amigos que a través de las redes sociales siguen contando la mano al menos para darnos la bienvenida para acogernos para salvarnos para enviarnos un guiño de complicidad como el que nosotros les devolvemos a todos y a todas desde aquí Teléfono novecientos cien ochocientos vamos ahora a Valencia María Luisa buenas noches hola hola María Luisa cuéntanos

Voz 29 28:42 pues mira yo por ejemplo me parece muy bien que las no que reivindiquen sus derechos y todo pero lo que no entiendo es si ahí sí esto es una huelga yo puedo hacerla o no pueda hacerla vino me tienen que obligar

Voz 1826 28:58 tú

Voz 29 28:59 yo no yo estoy jubilada trabajada no lo voy a hacer porque vamos a ver yo tengo mi derecho a ir o

Voz 1826 29:07 sí

Voz 29 29:08 vale yo vivo en en Valencia en bicicleta el Ayuntamiento la internamiento las mujeres van hacer huelga dos horas

Voz 23 29:18 vamos a ver no

Voz 29 29:20 me entiendo en en Valencia hay empleadas mujeres y hombres mañana a hacer huelga el metro por ejemplo en consellerías y todo eso también va a nacer vale si por ejemplo una persona no quiere una mujer no quiere hacer huelga tiene que hacer huelga por narices

Voz 1826 29:45 que tutea replanteado oscilaría sonó la haría

Voz 29 29:50 yo no lo voy a hacer porque a mí en el momento que me ponen piquetes no para mí no es huelga las huelgas se convocan para que vaya la gente el que quiera el que no quiera no y luego yo lo que me gustaría no no he tenido ocasión nos y vosotros lo sabéis qué significa eso de las pelucas un no lo entiendo que lleven mañana pelucas aquí en Valencia esta noche ya han empezado bueno hoy no ha anoche ayer ayer ya empezaron con pelo eso qué significado tiene no sé que hagan programas por programas durante el día a una hora un sitio a otro ahora Transit que otra por otro sitio

Voz 1826 30:34 como que hagan programas

Voz 29 30:36 sí por ejemplo que van a van en Madrid por ejemplo eso lo oído la radio es es lo que yo quisiera saber si eso es cierto que vana todas con pelucas

Voz 1826 30:48 sí sí

Voz 27 30:50 un pic nic comida opine

Voz 29 30:54 eso es una web no no lo entiendo

Voz 27 30:56 sí se reivindica que las mujeres somos

Voz 29 30:59 las iguales o hacer eso imponen pero que tiene que que significa las bicicletas la peluca y todo eso no no no no entiendo por ejemplo hay muchas mucho muchas personas mañana como es el Día de la Mujer nos vamos a comer vale en los restaurantes hay hombres y mujeres de una Le deja vale si tú haces huelga no se acercó miden tu casa el bar tú hayas hicieron una trabajadora de obliga a trabajar pues querrán una manifestación a las seis a las cinco a las cuatro creo que supongo que mañana habrá mucha gente y la Illa manifestación es segura que va a ser un éxito no pero hacer un horario a las seis de la tarde a las doce halaga que les de la gana y que haga eso pero todo el día y no lo entiendo luego la en los bares que va a parar a la gente que está trabajando por que haya mujeres en los bancos Gento baile chic que las mujeres paran el país y los hombres también sugieren lo paramos

Voz 1826 32:06 María Luisa compartida tú estupefacción por alguna de las cosas que no acabas de entender después de todas las preguntas que has lanza dado al aire yo estoy segurísimo de que habrá mujeres y hombres que te puedan responder sobretodo he anotado aquí que dejas el encargo de lo de las pelucas las bicicletas y los programas que has oído tú que se organizan y que no sabes exactamente a qué obedecen por qué

Voz 29 32:34 exacto acuerdo María Luisa yo yo piense con una huelga que hay huelga volvía o medias pero que haya una manifestación Val todos somos iguales a las seis de la tarde en tal sitio o a las cinco de la tarde

Voz 1826 32:49 ya pero pero todo el día

Voz 29 32:52 en un bar en la en la empresa privada eh una trabajadora o un trabajador hace huelga pues saber a adónde va no

Voz 30 33:04 a la calle hacen huelga

Voz 29 33:06 ah o van a hacer esto

Voz 30 33:09 estoy segura de eso yo si tú también

Voz 29 33:14 donde no no la no tendrán consecuencias será en los en los empleos públicos María Luisa

Voz 1826 33:21 nosotros ya saben que aquí en este programa intervenimos y sobre todo para responder lo justito yo sólo le hablaría desde la experiencia más próxima estoy segurísimo absolutamente seguro de que eso ocurre en miles y miles de empresas en este país en un día

Voz 4 33:38 como hoy

Voz 1826 33:39 desde esta casa que es una empresa privada hoy mismo el está hablando un hombre el programa está hecho por hombres cuando es un equipo de mujeres el que lo lleva a efecto acabo y lo realiza todos los días todas las noches todas las noches y hoy no hay ninguna de ellas por aquí no está ninguna de ellas porque están de huelga

Voz 29 34:02 mañana hoy también durante todo el día no va a haber ninguna

Voz 1826 34:05 no

Voz 29 34:08 bueno pues eso es un ejemplo bueno

Voz 1826 34:10 ya ya ya no yo tampoco quisiera yo condicionar la idea que que bueno

Voz 4 34:16 qué es lo próximo lo lo más cercano que tengo aquí ante mis ojos

Voz 1826 34:21 P veo digo creo que no debería faltar a María Luisa

Voz 29 34:26 no no no que perdona perdona pero que tú a que hay muchas locutora iban a trabajar

Voz 1826 34:34 sí que no lo sé lo sé yo enemigo de lo que pasa aquí está

Voz 29 34:40 no no si yo vamos Fepeco conforme con esa igual como en televisión también hay algunas han dicho que tienen que informar iban a trabajar ocho

Voz 1826 34:47 voluntariamente voluntariamente también sí sí

Voz 29 34:50 si no lo que usted decía que yo estoy no podré

Voz 1826 34:52 en hacer huelga porque si no las van a echar a todas

Voz 29 34:55 yo me yo me me explico me refería a una empresa privada pequeña a que dependa del cuatro cinco seis trabajadores vayan dos o tres mujeres que eran no no no vamos a trabajar

Voz 1826 35:08 bar por ejemplo hay mayorías

Voz 29 35:10 aquí en Valencia hay muchos bares que hay mucha mayor hay muchas perdón muchas veces quería restaban citado que hay muchas mujeres

Voz 1826 35:20 yo este restaurante que va a hacer dejar si eso me lo decía me lo decía antes María Luisa sólo por compartir con usted otra curiosidad que ha ocurrido en este momento se ha encendido y se ha pagado dos o tres veces una sola como lo que se ha encendido apagado una luz dos o tres veces sola a ella

Voz 27 35:39 pues

Voz 1826 35:41 sólo eso un beso muy fuerte María Luisa gracias

Voz 29 35:44 gracias a sus buenas noches

Voz 31 35:58 Perera nunca tuve que hay diez Bendodo

Voz 32 36:38 no

Voz 31 36:50 por qué no

Voz 1826 37:08 estamos a veintiún minutos para llegar a las tres de la madrugada dos en Canarias la música sí que habrán notado que la ponen

Voz 26 37:17 las voces femeninas esta noche se llegue

Voz 31 37:38 Froome aunque envió

Voz 1826 37:49 gracias por acompañarnos nueve cero cero cien ochocientos novecientos cien ochocientos el teléfono de Hablar por hablar aquí no ser Michel qué tal buenas noches muy bien de momento porque estás en ruta así que vamos a seguir cruzando los dedos para que la comunicación se todo lo que podemos tener entre donde entre qué punto te encontramos Michel dónde estabas pues ahora mismo estoy entre Madrid Valencia muy bien

Voz 33 38:14 pero bueno esto es fácil era eh yo soy una mujer hermanos y mujer esposo digo una vale estaba se a los hombres no se debería de caer la cara de palos hombre al que es hombre de verdad que se viste por los pies no es que tendrían que caer la cara de después de que una mujer tenga que llegar a este punto de consentir que una empresa les pregunté queda aquí usted dijo no no señalar que está Estir esta empresa para yo poder entregado al me preguntaron esto definieron a nadie yo yo pero bueno pero en qué mundo vivimos estamos en el dos mil dieciocho el señor pero vamos a ponernos todos la vamos a dejarnos ya es muy débil de Historia que estos políticos que tenemos no nos van a llevar a p'alante somos nosotros tanto mujeres como hombres si hay un dicho donde se padre salimos es cada vez coño no me lo demuestra por qué no se no no no no tenemos la misma igualdad que ella o lo él mismo igualdad que nosotros no es que no se nos que nosotros vamos a ver yo tengo un caso muy muy muy muy muy cercanos a mi mujer empieza a las siete de la mañana y termina a las diez de la noche trabajan seis horas eh pero la Caixa mientras se pone no se pone yo me levanto yo me levanto yo tengo la cena prepara la comida preparada y no tiene la ropa limpia y tal con todo todos los pusiésemos un poquito denostó a partes tope expira a todos a todo el machismo ha doblado cualquier Machín pues es más grande que he visto en mi vida yo cuando ya está Nacha eh que ya está grabar en chicos pero no te da vergüenza hablar tú te llamas hombre tú te llamas hombres sanos

Voz 1826 40:13 sí que tienes tu parte Michel entiendo que sí que poner de tu parte claro

Voz 33 40:17 vamos lo que fue mucho más todo Espinàs por cierto por desgracia en la vida que en este momento todo contar con los dedos de una mano seis años está es de verdad bueno con tanto dijo Pallerols de trabajo pero poco más poco más por mi pasado no pero las que de verdad han estado ahí son mujeres mujer me atendió una neuróloga del Hospital de Elche que no sabes decirlo yo tengo yo tengo párkinson bueno pues yo tengo un neurólogo y aparte de pido consejo una es neurólogo una neuróloga que su me está en un hospital de Elche una ciudad de Alicante pero que está en un hospital cuando debería de estar en una universidad Holland nombrado he como si universidad es decir paren

Voz 34 41:14 si te refieres a doctor

Voz 1826 41:16 a causa esas cosas que nombra o no

Voz 34 41:19 hala

Voz 33 41:21 he como la directora en ciudad

Voz 1826 41:23 rectora

Voz 33 41:24 a la rectora o unas mujeres después de esquí

Voz 35 41:27 quién yo

Voz 33 41:31 pero estamos como estamos pero es que mundo di di somos nosotros los que tenemos que salir a dar la cara por ella pero pero pero en qué mundo vivimos en una mujer por ex mujer tiene todo el derecho del mundo ojo al caso igual que nosotros eh hay caso pero estás bonos con los que ya señores de una exporta yo me refiero hablo en mi nombre y de muchos amigos míos Cano tenemos discusiones con las mujeres con ustedes con los hijos no lo pone a París me acuerdo me voy perfectamente a mi se me cae la cara de vergüenza

Voz 1826 42:12 por dónde vas ahora por cierto físicamente por dónde vas por carretera Michel

Voz 33 42:16 si no te preocupes llevo

Voz 1826 42:19 bien bien bien bien bien estás trabajando o

Voz 33 42:22 sí sí sirvió trabajo decida mañana a las seis de la mañana va a llevar por alcanza el cual administra mi mujer exactamente no tengo ningún problema

Voz 1826 42:34 no sea ella es la ministra de Economía de la casa

Voz 33 42:36 mismo machismo el machismo y que ratificarlo Radi Carlo con pena de cárcel o no reparó nadie pero tiene veremos uno de carrera tú quién eres para decidir por una persona deja que ser mujer hombre tú quién eres para bien pero estamos loco loco hemos perdido el sentido común hemos perdido el sentido común para mí o no eres para nadie es es la primera amenaza aquí un orador a la mujer

Voz 1826 43:07 ya que mundo dire

Voz 33 43:09 si Michel yo lo veo así disculparme si me expreso pero pienso que deberíamos no son todos los que nos pusiéramos la bella dónde vais vosotros vamos nosotros

Voz 4 43:24 se ha entendido Michel un abrazo muy fuerte buen

Voz 1826 43:26 G

Voz 33 43:27 el os muchas es amigo

Voz 36 43:29 no

Voz 7 43:42 según ni siquiera su marque el novecientos cien ochocientos

Voz 1826 43:58 quién lo ha marcado es María Luisa desde Oviedo María Luisa buenas

Voz 38 44:01 noches hola buenas noches de ya hablamos María Luisa bueno me llamo Cristina es que te llamas Cristina

Voz 39 44:08 eso nada Sergio me da mucha pena escuchar a estas mujeres que van en contra de de nosotras mismas

Voz 1826 44:14 si antes hablar Michel

Voz 39 44:17 el mente nos están dando cuenta de que por favor con algo huelgas generales los mire yo llevo luchando desde el año setenta y seis que estuvieron Universidad yo mañana hago huelga

Voz 22 44:33 ya mañana que soy hago huelga ya

Voz 39 44:35 en huelga a qué te dedicas íbamos a dar

Voz 1826 44:39 la gente que trabaja en la empresa

Voz 39 44:40 que somos mujeres hacemos juerga es una empresa privada

Voz 1826 44:43 pero eso privada y nos descuentan el sueldo a todos

Voz 39 44:47 pero por lo menos no sé si es que en Asturias somos muy luchadoras porque hemos luchado al lado los hombres por la minería hemos luchado todo y los hombres también han acompañado a luchar y desde luego que las mujeres digan que mañana nos abren las cosas que hubieran comprado hoy que uno una huelga de consumo es que aquí a comprar todos los días el ochenta por ciento del consumo lo decir las mujeres pero la economía la llevar los hombres que pasa que las mujeres no tenemos derecho a ocupar puestos de responsabilidad no tenemos derecho a tener hijos que no son los hijos

Voz 1826 45:23 en su envasado en su bufete a los jefes son jefes

Voz 39 45:27 yo tengo jefe hombre sí hombre pero no hay problema nosotros decimos que no íbamos a trabajar y que nos descontará lo que fuera pero que no íbamos en principio no le pareció muy bien pero decimos que hiciera lo que quisiera como no nos puede echar porque somos muchas mujeres pues lo siento por él

Voz 22 45:44 se fastidia tenemos una huelga aprobada decidida

Voz 39 45:51 no así ha decidido solamente por las mujeres de nuestras empresas y decidida para todo el país y la huelga de mujeres son veinticuatro horas al día la ola de hombre son dos horas yo a la persona que echaron casa trabajando le dije que no viniera a trabajar y que ese día solo pagaba porque es una mujer rusa que tiene muchísimo problema de dinero

Voz 22 46:15 pero le dije que no a trabajar mañana es decir hoy

Voz 39 46:21 hay que ser consecuentes porque a mí no mujer no me puedo decir llamando todos los días al al Hablar por hablar que está muy mal porque su marido la dejo porque la dejó sin un duro porque no sé qué a usted que hace comentando esto cuando luego llega el día de ponerse en serio no hace nada por favor pero en qué en qué mundo estamos

Voz 1826 46:42 porque además del jefe hay muchos hombres hay más hombres en su empresa Cristina

Voz 39 46:46 bueno en nuestra empresa hay bastantes más hombres que mujeres sí

Voz 1826 46:51 y que han dicho o cómo se han posicionado las dos hombres ante

Voz 39 46:55 lamente perfectamente porque son trabajador igual que nosotros y el día que tenemos que era una huelga por un tema general vamos por un tema general pero el día que hay que ir a una huelga ellos nos van a hacer el trabajo mañana en la medida de sus posibilidades pero es que estamos en el siglo mencionó por favor que yo empecé a luchar por esto porque el adulterio era delito para la mujer es que estas mujeres que están hablando de qué me hablan que no había derechos divorcio yo entonces yo era una niña yo es que no entiendo las mujeres de verdad es que me me me ha me dan ganas de llorar

Voz 1826 47:37 bueno no entenderá a algunas mujeres

Voz 39 47:39 eres enhorabuena a todas las periodistas de la Cadena SER por Dios que es una gran alegría pero trabajan en todo el día a la manifestación vamos como queremos que quede claro en bicicleta con pelucas pelucas como nos de la gana y una mujer que lleva un escote no está pidiendo guerra que quede claro uno que yo estoy tiene todos los hechos escote no está pidiendo

Voz 40 48:04 la verdad es que es lo que la violen

Voz 39 48:08 vamos a dejarnos de que las mujeres critican a por mujeres la mujer que vaya como le da la gana porque un hombre va como les dé la gana a una mujer

Voz 40 48:18 claro no hay una mujer que da derecho a trabajar

Voz 39 48:23 exactamente lo Nos puestos que el hombre y tiene derecho a cobrar lo mismo tu nombre porque desempeña el mismo trabajo

Voz 1826 48:28 imagino que le da rabia decir todo esto Cristina porque eso

Voz 38 48:31 es una utilidad las operaciones

Voz 39 48:36 yo sobre todo mujeres El Mundo unirnos que sino no nos vamos a lanzar nunca que las Abuelas Geranín cuidando de los nietos que que todo va seguir igual no usa si yo tengo un nieto yo tengo una hija trabajando trabajando y me van a la manifestación mañana a mi hijo mi hija y mi nieto pero porque ellos quieren no porque lo digan

Voz 1826 48:58 claro sabe Cristina nada más Roberto bueno ya beso muy fuerte y muchas gracias adiós buenas noches con bicicletas sin bicicleta con peluca sin pelo Music peluca con lazo Miguel decía Cristina novecientos cien ochocientos Hablar por hablar hoy

Voz 41 49:30 hoy las mujeres de la Cadena SER no habla las oyentes si si queréis María José

Voz 35 49:42 Valencia buenas noches hola buenas noches María José mira yo te digo una cosa yo estoy atada encima mi ex marido resulta que tuvo cinco operaciones y yo me Hidalgo hasta hasta lo último como yo tengo fibromialgia cogió el perro se marchó pasea a diario y encima tengo una hija que como ya es de otra generación apagado contenida banquetes osea yo mañana con yo me he puesto el delantal para que sepan que yo soy una mujer trabajadora porque suelo propia casa porque mi casa y me faltaba en nada yo trabajaba todo el día porque no tenían voz Horace tengo dos hijos y ahora me dos hijos no quieren saber nada de la primera de la madre

Voz 30 50:38 yo eso no lo veo correcto

Voz 35 50:42 entonces resulta que que me llame una hija y que sean plante vida eso no lo veo bien y Mi marido mi marido cogió se marchó pasa de pero acabó

Voz 30 50:54 aquí Piqué dato enferma me ayuda además hace mucho de su María José dos años

Voz 35 51:01 yo estoy en la cama se hace todos los días tú salir Baliña la calle pero sí que ha sido una mujer ahora estoy yo no existe

Voz 30 51:13 yo soy uno con otra hecho sufrir

Voz 1826 51:16 no son mayores

Voz 35 51:19 a cuarenta ellos nuestra generación me vi me veía cocer para mí para mí es como decía que era para mí eso me la trabajo estoy muy dolida porque yo trabajó toda la vida yo me llame mantenida yo no he sido mantenido yo trabajado lo que pasa es que nos gotita lo para mí a Madrid no se queda eso mujeres en casa porque le obliga a quedarse con sus hijos tenía que darle una lo tienes que pasar una lo mismo que trabajará porque el día de mañana no le pase como a mí yo me cotizado porque me digan lo que conozco conozco enfermo igual podido convenio me puerta a limpiado

Voz 1826 52:04 su marido no quería que trabajara María José

Voz 35 52:07 no lo quería cuando me case no quería lo cual no tener enfermo de la está enfermo del del infarto yo me tuve que salir a la calle a las cinco de la mañana limpiar escaleras pero entonces ya mantenida ya mucho pero me me tocó ser en mi casa ropa para ellos y para mí

Voz 30 52:29 eso no es todo baja

Voz 35 52:31 pues yo he trabajado igual que un hombre pueda haber trabajado toques y me quedé que pasen por el pasillo y no te digan que jugar quieres aún expedita quiere un dolor yo tengo muchos dolores y mañana no puedo ir a la manifestación pero miran tan está culpa lamenta Bahía

Voz 30 52:50 y me hablaron mucho los vosotros ocho

Voz 35 52:54 por qué tenemos oportunidades que nosotros ahora todo el dinero mismo una canción separados ya me me pueden ver ni siquiera una financiación para comprar algo en vez de igualdad era él

Voz 30 53:11 hola soy yo de él

Voz 35 53:13 Avellino igual que has ido él o sea que me quién los hombres han es quizás y no la hablándonos otra que las mujeres llegan a Canadá los óvulos Inite ayudar igual que los hombres mi hijo ayuda mucho a su mujer estoy muy orgullosa de que la vida envíe por evidencia de que ella bajaba muy tarde me ayuda yo no he dicho nada

Voz 30 53:42 bueno yo no digo una mantenida

Voz 1826 53:45 María José nosotros por lo que a nosotros respecta al menos a la labor de nuestras compañeras es imposible que la la podamos hacer nosotros pero el estar aquí sí que es una forma de hacer visible que no está ellas

Voz 35 54:05 me parece muy bien estoy muy orgullosa de que ellas están ahora en su casa mordiendo

Voz 1826 54:12 hemos visto escuchando la radio o haciendo lo que sea así

Voz 35 54:15 me dijo ellos que no puedo dormir

Voz 1826 54:18 hemos visto su delantal todos desde aquí María José cariño de eso

Voz 42 54:28 beso

Voz 43 54:49 sí

Voz 42 54:52 eh

Voz 43 55:50 no

Voz 44 56:14 eh no

Voz 37 56:36 hablar por hablar

Voz 44 56:37 Roberto Sánchez Carlos

Voz 13 56:43 en la SER

Voz 45 56:45 en