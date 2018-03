Hablar por Hablar (08/03/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 1 00:00 no

Voz 2 00:14 hablar por hablar Roberto Sánchez Cadena SER

Voz 3 00:18 eh eh

Voz 4 00:30 sí

Voz 5 00:37 ha hecho yo

Voz 6 00:54 eh

Voz 5 00:57 menudo

Voz 6 01:06 eh

Voz 5 01:14 mucho mucho

Voz 6 01:27 un brindis

Voz 5 01:32 era mucho

Voz 6 01:40 eh

Voz 4 01:54 luego no

Voz 6 02:02 eh

Voz 4 02:06 eh

Voz 5 02:30 que podemos rudo

Voz 6 02:35 sí

Voz 1826 02:39 lo hacemos a través del teléfono de siempre nueve cero cero cien ochocientos novecientos cien ochocientos así hemos arrancado la segunda hora de hablar por hablar en la Cadena Ser Ángel qué tal buenas noches

Voz 7 02:51 hola buenas muchos aborto tú también estás en carreta

Voz 1826 02:54 era base en ruta

Voz 8 02:55 a motivo estoy aquí por falta poner puertas muy bien qué tal entonces por ahí puede dirigir bien el tipo te preguntaba por ahí el tiempo no está la noche muy muy tranquilito

Voz 9 03:07 vámonos no hace mucho frío vamos está bien ventilados toda la noche muy muy muy muy mal

Voz 10 03:14 Pita para conducir bueno Aurillac queremos ir por lo demás

Voz 1826 03:17 es que que los querías decir que nos querías explicar

Voz 9 03:20 pues mira te explico que queda pues a las mujeres en el cien por cien de indicaciones

Voz 11 03:28 el que sí que

Voz 8 03:31 echo de menos dentro de sus reivindicaciones echo de menos quizá el colectivo más está ahí en este país porque cuando piensas vamos a ver estamos en el dos mil dieciocho Blecua fieles tiene la Iglesia católica es Europa Europa posiblemente sea el continente más avanzado del mundo así quizás sea el colectivo para achique sí lo sé quizás según jardín prohibido donde no se podía entrar

Voz 11 04:05 pero luego lo que hace

Voz 8 04:09 este colectivo pues por eso no no no me gusta de es católico pero no creo la manipulación del caso los hombros

Voz 1404 04:18 respecto a la mujer

Voz 11 04:21 que yo cuando pienso

Voz 8 04:26 la religión católica lo que hace con la mujer que es ir a cuidar enfermos limpio la iglesia y no hay para para para para para muchos pero sin embargo pues no lo sé porque estamos una mujer no puede darme a mí que me lo expliquen porque por más vueltas que le doy por no

Voz 1404 04:47 no no llegó a ninguna conclusión

Voz 8 04:49 vale que me explique porque una mujer no puedo dormir porque los igual con hombres de la Iglesia que que que que tabús de que Tamudo sabía vino y la mujer por deberían de de ponerse colectivo

Voz 9 05:09 así que eso yo les vamos para mí quizá lo más bonito que ha hecho la madre naturaleza mujer y luego está el típico machito que que que cuando una mujer sola pues categoría y sin embargo cuando va acompañado por formar no porque sea ya ha acompañado variedades jazz para ya datos rica va por otro vas a pagar nada le voy a estar sola que hay que ser es que que se deje que se Machine

Voz 1826 05:43 pero es Ángel muchísimas gracias un abrazo muy buen viaje

Voz 12 05:51 aquí hice es mucho

Voz 9 05:53 pero aunque

Voz 13 05:54 creo que somos iguales

Voz 9 05:57 a mí es un hombre ninguno

Voz 13 05:59 con limón

Voz 1826 06:18 Ángel estaba en ruta camino camino de Madrid en Madrid esta Carmina Carmina buenas noches buenas noches de que habla Carmina

Voz 1168 06:27 pues lo que estamos hablando toda la noche te piten vale claro bueno sin ir para

Voz 1826 06:32 si bien pues me parece estupendo

Voz 1168 06:34 no soy amado

Voz 14 06:36 mira es que yo la verdad es que estoy bastante indignada con algunas intervenciones que han hecho unas mujeres yo creo que en este país no hay cultura política pero sí el aire que respiramos si está contaminado es que está hay una mala política Easy está limpio es que es una buena política luego dicen que son los partidos de izquierdas los que hacen la la la huelgas y los que hacen la política y un con la ayudando a la mujer pues bien que le impide a la a la derecha hacer la huelga pues sí les impide sus amigos que tienen intereses económicos entonces es una vergüenza que las mujeres no nos pongamos de acuerdo porque nosotras mismas nos hacemos daño si nos dicen también que tenemos que tener hijos luego cuando tenemos hijos no se echen a la calle entonces esto qué es porque no somos más solidarias entonces no no comprendo nada cuando este país se yo pienso que esa esa ha levantado hace tiempo pero que ahora van a dar el empujón hice va a llegar muy lejos que era hace falta muchísimo hace falta mucho de educación la gente en la calle tienen que decir lo que piensa que no se atreve bien sus casas también levantando el abono encuentre los hombres que se lo permiten ir enseñando a sus hijos

Voz 10 08:04 porque también las mujeres somos Kuntar

Voz 14 08:07 digo muchas veces a los hijos los educamos de una forma que a las hijas y eso no es así entonces yo lo que pienso que no que nosotros también somos culpables iconos tenemos que vivir un ir en contra de todo las injusticias que ha durante tantos años

Voz 1826 08:24 usted ha sentido usted ha sentido que en algún momento de su vida ha caído en esa trampa también ha tenido tentación de apoyar a Quillo que a lo mejor por inercia hace una dos generaciones pues se consideraba lo habitual eso que me estaba explicando de educar a las a las niñas de forma diferente a los niños

Voz 14 08:44 no yo sino todo lo contrario yo es una persona que desde pequeña siempre he luchado para que las injusticias desapareciese siempre siempre tiene otro problema claro ahora pues ya me cuesta mucho hacerlo porque soy muy mayor

Voz 10 09:01 pero tengo muchos problemas con

Voz 14 09:03 muchísimas mujeres de mi edad hemos ayudado a los padres a los hermanos a los maridos a los hijos que están enfermos como yo por ejemplo que tengo un joven que está enfermo a mí no me ayuda en idiomas entre quiero decir que que no yo al contrario yo siempre he estado en la calle ahí donde tímido que estar con todas las personas indiferentemente si una mujer o era hombre va en contra de las injusticias yo pienso que en España la gente no es muy solidaria es mentira por lo menos hasta ahora no digo quién lo haya gente que sea solidaria pero mucha no lo es somos muy egoístas y es cierto que habrá mujeres que no pueden ir a la huelga no porque no quieran porque no pueden ir a las que no van son haber prefiero excluyen obviar lo que pienso de ellas porque luego aprovechan de las que han luchado ir Pro aprovechan de lo que han sacado entonces Milosz justo entonces hay que hacérselo notar hombre nos discriminan

Voz 16 10:10 pues tampoco a ellas pero sí

Voz 14 10:12 pero es notar que su comportamiento no es el correcto y que están luchando en contra de ellas mismas sino salen a la calle insinuó hacen huelga eso es lo que pienso y que las mujeres teníamos que ser mucho más valientes no los no somos los suficientes

Voz 17 10:30 Carmina muchas gracias más si te programando estupendo gracias vino

Voz 1826 10:38 ahora

Voz 4 10:52 me miro a mí mismo

Voz 18 10:59 verán

Voz 2 11:06 antes

Voz 4 11:13 me

Voz 19 11:29 ha ido

Voz 1826 11:33 sí sí

Voz 4 11:37 eh

Voz 20 11:39 eres

Voz 4 11:46 pero hará bien

Voz 2 12:00 eh

Voz 1826 12:03 a las tres y diecisiete dos y diecisiete en Canarias Hablar por hablar aquí en la Cadena Ser en una edición muy especial que a alguno alguno de vosotras también esta comentando a través de las redes sociales es se me hace extraño pues incluso a los que andamos por aquí de este este lado de la radio pero hemos tenido oportunidad de escuchar muchas cosas interesantes hemos tenido oportunidad de escuchar las historias opiniones los puntos de vista de Bárbara de Marisa Di María Luisa de Michel hemos saludado a Cristina desde Oviedo a María José desde Valencia Ángel estaba en ruta Carmina en Madrid y también tenemos por ahí en carretera a Juan Juan buenas noches

Voz 21 12:47 hola hola Juan dónde estás está rota llegando vale vale muy bien

Voz 10 12:53 de momento

Voz 7 12:55 es una buena nota especialmente las mujeres poder opinar aquí no estaríamos aquí me a mí como lo que es lo vivido

Voz 1168 13:10 se lo digo

Voz 7 13:13 la lista el tanto Rajoy como fui

Voz 1404 13:16 sí

Voz 7 13:17 vamos un poco Estado no que nos iguale pero usted amigas

Voz 1168 13:22 entonces nos faltó comentaba

Voz 7 13:25 de las mujeres en Basora al a mujeres y jóvenes yo digo yo si voy o denuncie pero no lo carecía pero es que yo necesito liguero Journey dedicó ya sabía que era el deshielo

Voz 15 13:45 si entonces estaba apartada

Voz 7 13:48 hay que ponerse en la piel de esta mujer claro porque muy valiente muy rara que ponérsela Nerone eso está

Voz 15 13:57 entonces no el todo

Voz 7 14:00 como no no es como bonito muy Muntaner necesitan ayuda porque en este mundo la mayoría nada más si no respetamos que respetamos unas mujeres

Voz 15 14:16 yo pienso que

Voz 7 14:18 la gente tiene lo que quiere y lo que tiene que y los que sí lo tenían que reivindicaba porque todos somos iguales yo que una subida de sueldo esperemos que este Gobierno no sea reversible vale pues ahora vamos en puerta a los hombres a las mujeres porque yo no me suena Alía vamos a nosotros tan cosas como voz

Voz 1826 14:49 que no sé si si hemos tenido algún problema con la comunicación sigues ahí Juan

Voz 7 14:54 no está mal que ha habido momentos no

Voz 1826 14:58 que creía que se había se había cortado porque tú ahora Juan trabaja sigues trabajando en una empresa trabajas por tu cuenta eres autónomo en qué

Voz 7 15:06 no en qué situación está sí pero he cambiado he cambiado bajo color

Voz 1826 15:12 ya ahora sí sí sí

Voz 22 15:15 sí sí iraquí en tu empresa hay

Voz 1826 15:17 hay muchas mujeres van a hacer huelga a qué va a pasar hoy

Voz 10 15:22 a alta

Voz 7 15:24 que hay menos mujeres tramitaba ayudante tal el autobuses autobuses ahora si los camiones AB pero por qué haber más extranjera por ejemplo cuando doy saben pareja me lo pueden contar

Voz 1826 15:46 ya pero en tu empresa por ejemplo en la parte aunque no estén ahí el camión como dices que hay menos porcentualmente es es así pero en la Administración como en las oficinas a hay mujeres van a hacer huelga

Voz 7 16:01 hacía dónde voy a dejar llevar por ejemplo

Voz 1168 16:05 sí

Voz 7 16:06 la denota que de ahí me es menos mujeres

Voz 21 16:09 la noche desde para los dos nota que todavía se ve pero el hermano mujeres yo creo que sí se está circulando aprenden dando la la bien importa volvemos a hablar de lo mismo no todas las empezar respetan tienen el mismo como para entonces tal como pueda ser el día de hoy son los notado tú lo mismo imperio donde no se respeta no muchas pero yo sí notando que sí que estoy haciendo huelga

Voz 1826 16:41 Juan que que tengas Un camino viaje tranquilito lo que te queda y muchas gracias por estar ahí

Voz 21 16:50 muchas gracias por dejarnos opinar tipos de no

Voz 25 17:22 los oyentes de Radio Hablar por hablar

Voz 23 17:37 sí

Voz 26 17:45 son las tres y veintidós dos

Voz 1826 17:46 así veintidós en Canarias hacéis la radio aquí a través del novecientos cien ochocientos también vamos leyendo aunque para consumo para consumo interno que no es interno del todo porque claro con la mención de arroba Hablar por Hablar por ejemplo en en Twitter cualquiera de vosotros también puede estar ahí en otra conversación en paralelo donde por ejemplo Bandolera dice que raros se me hace huir a un hombre en este programa

Voz 24 18:16 es una frase también para

Voz 1826 18:17 la reflexión

Voz 24 18:20 vaya pues

Voz 1826 18:30 ha sido es un programa históricamente en manos de de mujeres por cierto que también he leído a alguien por ahí que decía por primera vez no es historia pero sí que es para un día histórico lo cual yo creo que

Voz 26 18:45 eso no

Voz 1826 18:47 Nos china de una responsabilidad si cabe mayor a ver quién estaba esperando por ahí en el teléfono está Rafael desde Córdoba Rafael buenas noches es la Rafael bienvenido

Voz 27 18:59 te escuchamos a una mujer en el poder sí sí sí no no no

Voz 1404 19:09 que te digo no te comento que soy vigilante pues perdió dos día porque me gusta mucho empatizar con las mujeres es muy solidario y a compañera mía pues le dijo bueno sino vine a trabajar cuando que vaya a ella hablaremos como siempre con chantaje amenaza siempre en este país no

Voz 28 19:33 así no

Voz 1404 19:35 por eso es tan solidario con los mujer si el plan es el planeta tenemos

Voz 1826 19:43 ya ya ya

Voz 1404 19:44 si a la señora bañé decirle que es bueno que ya huelga luego únicamente el esparto Murtra no si llego una pena realmente de una pena porque tenía que que son tan vagas como yo pues está mal a que

Voz 1168 20:11 que yo no que todavía hay que trabajar Rafael y si estás ahora avisó trabajando sí sí que estoy siendo la noche ella a que le estás haciendo a una compañera solo porque lo dijo que si el puesto no estaba cubierto pues que

Voz 1404 20:28 cuando un vive con tanto pues ya

Voz 1826 20:30 no ha sido la única forma que ha tenido ella para poder para poder hacer para poder seguir la huelga

Voz 1404 20:38 y eso no me gustan mucho las mujeres si no está de acuerdo le gusta meterse con ella lo típico no

Voz 27 20:47 el City como a quitar andaluz soy oye y eso no hay

Voz 1826 20:52 no hay más narices que por no decir otra cosa que tragar con eso

Voz 1404 20:57 yo os digo no porque yo estoy un profesional y tengo una placa de vigilante y al menos allí no no me no fuera con él como si hoy

Voz 28 21:09 con toda esta gente no que que gana sin por ahí va

Voz 1404 21:15 pero que es pero no bueno pero hay muchos no que decir que el tipo quitan que luego hay aquí lo hay en todos lados no existe he tenido una cultura de que el hombre es que el señor de la señora ahí ya sino parecerlo

Voz 1826 21:34 hasta que hasta hasta aquí ahora estamos haciendo el turno ahí tu compañera

Voz 27 21:39 hasta hizo eh

Voz 1168 21:41 así que tengas que enlazar con alguno tuyo próximo o no al calendario Rafael no me veía bien porque eh

Voz 29 21:50 claro topaba menos Mateo por ello y que lo has hecho huelga y ya no y a mí no me no me debe nada me nada no lo hago porque soy padre en bolsas

Voz 1826 22:05 eso eso lo sabe tu jefe quiero decir que os habéis cambiado el turno de una forma velaban para que ella pueda hacer para crear puedas

Voz 29 22:11 no no no no no no no no lo sabe lo sabe puesto está cubierto y a él

Voz 1826 22:18 es lo que a él le importaba al fin al cabo no que se lo

Voz 29 22:20 bueno yo sé lo que tiene eso de que puesto que a final de mes servicio oí

Voz 1826 22:29 muy bien Rafael muchas gracias buenas noches gracias buenas noches adiós hasta luego

Voz 2 23:09 Anabel desde Zaragoza buenas noches

Voz 1168 23:11 hola buenas noches Reverte bajo la Nobel cuéntanos a ver el primero muchísimas gracias a este señor angel sí

Voz 30 23:19 me encanta lo que ha dicho en Sevilla muchísimo la moral

Voz 16 23:23 te los puedes esto

Voz 30 23:25 nada es que me he hecho Nacho Estado al tú lo que tienes que decir

Voz 1826 23:30 con los apuntes básico yo lo que quería

Voz 30 23:33 lo que me ha han dicho a bonito esas apuntado

Voz 1826 23:35 Ángel muy bien aunque él me ha subido la moral de cara y Carmina porque Carmina que que te has muerto

Voz 30 23:41 que mira si no me confundo como estás escuchando mucha gente cuando ha dicho que muchas mujeres no voy a decir pero aves Roberto yo tengo sesenta y tres años pero tengo la mente joven

Voz 1168 23:56 también sí sí sí sí sí ya me lo que hace muchos años la Liga

Voz 1826 24:01 pues sigues teniendo la voz juvenil entonces

Voz 30 24:04 se hable queda los programas gracias bueno mira

Voz 15 24:08 yo es amplia

Voz 30 24:10 en él se dejo las jamás hechas no que su cuántos pero chica hijos de treinta y tantos años y cuarenta revuelto no estoy viene de trabajar cansa Nico vamos a ver no estamos diciendo que el trabajo de casa su trabajo pues si tu hijo viene trabajar que se haga su cama

Voz 1168 24:28 y se suba sitio de aguas Roberto mientras se está

Voz 30 24:33 mujeres no lamentaría que ya está cambiando de Aldo despejen no se me di reelecto yo estoy convencida que mañana van a la huelga muchos hombres

Voz 15 24:45 sí

Voz 30 24:45 no si te parece pues no lo sé

Voz 1826 24:49 no no lo sé porque debe depender del sector en principio claro como yo escuché una mañana que Pepa Bueno le preguntaba a una de las convocantes y la respuesta de ella es no los hombres no están convocados los hombres pueden ser cubriendo los puestos cubriendo los huecos de ellas haciendo por ejemplo nosotros mismos ya

Voz 30 25:12 eso no es cierto decidirá Pepa

Voz 1826 25:15 no no no no no a Pepa si Pepa le preguntó Pepa le preguntó igual no me expresado explicado horrorosamente mal si crees es Pepa Bueno le preguntó una de las convocantes entonces los hombres no están convocados a lo mejor no fue textual literalmente así más o menos dijo la convocante que no que no estábamos convocados los hombres

Voz 30 25:35 vamos a ver Nobel toques que no domina muchos temas pero vamos a ver yo conozco hombres que él no sé si están convocados son no pero yo sé que van a ir a la huelga

Voz 1826 25:45 Biel

Voz 30 25:46 público no crió pues ahí está el diseño

Voz 1826 25:51 manifestación sí que está dibujado con una cabecera sólo de mujeres lo pone así tal cual solo

Voz 1168 25:57 la también en la cabecera escucho

Voz 30 26:00 yo igual se me echa a alguna mujer encima pero me da igual es que a mí no me gustan los extremos todos los hombres son malos ni todas las mujeres son buenas pero vuelto a mí me parece la persona que dijo eso horroroso porque yo por lo menos en Zaragoza conozco hombres que va en la ida de la manifestación

Voz 1826 26:20 a la manifestación ya haber es que haber no confundamos LODE hacer os secundar la huelga no trabajar ese día o irá a la manifestación

Voz 30 26:28 no estaba claro si se defiende ya me parecía dar o lo que es

Voz 1826 26:34 no no no no no yo decía que no estaban convocados para seguir el día a la jornada de huelga no a la montaña

Voz 30 26:42 a mí me refiero ir a la manifestación

Voz 1168 26:45 la calle claro claro eso sí eso sí no sí sí sí sí claro

Voz 30 26:50 sí porque a ver al igual que este señor Ángel que habla muy bien de las mujeres tras pues hay yo cuando SCO hombres que también opinan igual que otra cosa que no se olvide lo que ha habido hablo mucho

Voz 1826 27:04 no tienes ahí en la chuleta ya lo último Anabel

Voz 30 27:07 no esto lo tengo en la cabeza

Voz 1826 27:10 que que excluye

Voz 30 27:13 si conduces o no sé si no me suena bien

Voz 1826 27:18 buena

Voz 30 27:19 pues yo los taxis que co que coja lo cual hay mujeres cuando se muchísimo mejor O'Shea que eso que lo tenga en su vocabulario

Voz 1826 27:29 nada más te parece poco Anabel luchas gracias adiós buenas tardes

Voz 25 27:53 si quiere dar su opinión más que el novecientos cien ochocientos

Voz 1826 28:04 qué decimos Esperanza desde Madrid buenas noches

Voz 32 28:07 de de Madrid buenas noches lo primero que quiere decir es que me he felicitado ceros a la magnitud que estés echando está noche ahí

Voz 1168 28:16 que eso eso hay que aplaudir no nosotros lo hacemos encantados

Voz 16 28:20 ya lo sé yo me lo imagino que además sino pero pero somos hay que reconocer

Voz 7 28:24 no hay que reconocerlo y bueno ahí

Voz 16 28:27 a mi felicitación grande Dra

Voz 1826 28:29 no no no no es eso haber esperanza de que querías hablar

Voz 16 28:34 quiero hablar antes que nada yo no he hecho ninguna chuleta pero antes que nada un sí quiero convocar a todo el mundo por favor mañana a la manifestación todo el mundo Spanair muchos aunque el año pasado estuve yo también que fue impresionante este año va a ser más harían muchísima gente joven que me encantó porque ya tengo muchas castañas luchando por este tema he sido presidente de dicha mucho he dado la cara siempre hice y feminista a reventar y cada día cada día que pasa cada año que tengo más más me reconozco y más me al a ver tomar esta decisión le faltan muchas cosas por hacer y la importantísimo es el respeto a la mujer que lo que quienes lo tienen dos tienen por los sueldos y la dignidad no extra la tienen que de eso para empezar bien es decir que que yo no te cuento mi trayectoria las cosas han cambiado porque por suerte por suerte hemos sido mujeres que hemos estado ahí que hemos trabajado pero ahora no las hemos sabido como trenes eh que te regala de tu casa puta eso miles de veces acorazadas en sociedad ahí en el trabajo bien va para esa cualquier mujer que le pregunte sino se han metido con ella hacia jóvenes que no pueden ir por la calle solas sí es de vergüenza que hay que ir a la manifestación hay que reivindicar que no hagan caso que es la que viajó a la Montserrat fue la que dijo que ella ella era del feminismo día porque no le gusta etiquetar pues mire usted a mí que me etiqueta de feminista me encanta así que quiero que pido por favor que cuanta más gente estemos allí mejora sí que cambie de pasado mañana vamos a hablar mucho de nosotras lo que va a cambiar mucho todo así que pido por favor que que vayan a la manifestación y que se lo pasen bien y que bailen que tengo que en tan

Voz 7 30:39 morada es si todo lo que puede hacer

Voz 16 30:41 pasa muy bien muy bien

Voz 1826 30:42 quien no hacer J no hacía falta chuleta por lo que no será antes

Voz 1168 30:46 alta chuleta un día mucho más para decir yo creo que ya he dicho bastante no gracias Esperanza agradezco mucho un abrazo para todos adiós hasta luego

Voz 34 31:10 Lee eh

Voz 2 32:16 eh

Voz 34 32:19 claro eh

Voz 2 32:39 eh

Voz 1826 33:08 vamos a veintidós minutos para llegar a las cuatro las tres en Canarias el teléfono veo que sigue parpadea dando está muy despierto nueve cero cero cien ochocientos novecientos cien ochocientos Hablar por hablar aquí la Cadena SER Pepe buenas noches

Voz 10 33:23 hola buenas noches Pepe cuéntanos la dirección dirección Palencia muy bien vamos a ver yo apoyo totalmente esa huelga la manifestación no como fija que eso ya yo no estoy de acuerdo o no lo veo bien que se pongan peluca yo creo que una cosa es yo creo que esto es una cosa muy seria no de tanta con peluca o de Pini en bicicleta yo no lo veo ir a ello ellas quieren la igualdad para todos yo también quiero la igualdad para todo pues que no hay guarda cuando hace unos las prueba después a ir cuerpo de seguridad del Estado

Voz 1826 34:04 a qué te refieres por qué porque era

Voz 10 34:06 cuando uno va a hacerse una prueba para meterse en la Policía Nacional o la Guardia Civil o El loco pero ay ay ay son diferentes prueba la que hace suena yo quiero que me lo explique y que entre una mujer eh

Voz 1826 34:20 diferentes pruebas en lo físico de refieres

Voz 10 34:22 lo físico el por qué porque cuando vaya uno detrás un labró eh o cuando Robben que se vaya uno pues digamos tendremos aquí es uno bien el otro por qué esa y para yo eso lo veo discriminación

Voz 15 34:37 eh

Voz 1168 34:39 por qué en qué son diferentes porque el hippy

Voz 10 34:44 mio el porqué mio a hace siete yo no me acuerdo hace unos años

Voz 1168 34:48 sí hizo siete kilómetro e ir haciendo tantas encima no me escuchas

Voz 22 34:56 dígame te te pregunto en qué en qué grado son diferentes tal tanto es así en ese en ese

Voz 1168 35:04 margen de diecisiete a dos kilómetros sí sí sí sí la la dominada

Voz 10 35:11 no tuvo bajarse me parece que tú estés ciento dieciocho ella lo único que hacen es colgarse y está un minuto los minuto colgadita pero y así sucesivamente tiene esta pura porque también hay ahí porque hay esa diferencia en él procura que estamos hablando después de élite no estamos hablando de cualquier tontería porque eso es lo que quiero yo que me lo explique es que yo quiero ahí guardada pero para todos y para todos aquellos no visto todavía eh yo llevo veinticinco años de transporte yo tampoco he que es y es que yo no veo tampoco descarga un trail otro otro aire puro de una mujer descargando e p es que yo quiero recordar para todos no sé si me entiende y a los que no

Voz 1168 35:56 cuando Juergen ponen como

Voz 10 35:58 los trapo otra cosa pero la cosa

Voz 1826 36:01 que no compartan lo que lo que no lo sé pero entender por suele entender el entiende

Voz 10 36:07 ah no sé a no sé qué hacer metan palos para

Voz 1826 36:10 la oficina

Voz 10 36:12 pero cuando se mete uno con para para la Policía Local recibieron una cosa muy seria y eso o una de observar grado de los hombre os sube algo de las mujeres

Voz 15 36:23 equiparado los dos

Voz 1168 36:26 la ahora que haya cualquier cosa tienen que yo digo yo vamos ya lo ha dicho lo dicho Pepe muchas gracias yo pero yo creo que está claro la cosa

Voz 35 36:38 gracias Pepe adiós buenas noches desde Valencia buenas noches buenas noches a todos

Voz 36 36:59 en todo el monte y que se está haciendo están establecida yo

Voz 15 37:04 mucho de hoy

Voz 36 37:07 tocado echó fuera o tres PM un disco en los tocan mucho el histórico como una mujer qué fue tremenda importante por son muchísimo más

Voz 1826 37:32 Joan Nsue Joao entraban Joan espera Espera un momento no es que no se te entiendo pero la comunicación que tenemos por el teléfono e quiero decir que es una cuestión técnica no es la mejor que podríamos tener en este en este momento lo digo por si por si fuera porque quizá te mueves en ocasiones si dejas de estar enfocando directamente el teléfono si es un teléfono móvil que a lo mejor no coge exactamente la cobertura con la calidad que te diría que cogerla a ver si lo pudiéramos solucionar is seguro que que va a ser mejor para todos saber Joana

Voz 38 38:06 José era mejor parece que si a ver sigamos pues

Voz 1826 38:08 ahí sí mira el tema

Voz 36 38:11 creo que decía histórica es una de la ministra Federica Montse in

Voz 15 38:16 el Gobierno de la República sea después me voy no

Voz 1826 38:19 sí

Voz 36 38:21 resulta que está mujer de creó el Ministerio de Sanidad en cual hizo muchísimas cosas por la mujer hilo secretaria general o no nadie reacción general a convertirlo en ministerios en Hidalgo es una mujer que yo pienso que injustamente olvidada en la historia hay sea comenta muy poco establece una lista de la Confederación de trabajo que aprovechó que los dos sí ha dado apoyo a las veinticuatro horas son aprende pirata que esté Comisiones sobre yo que te podían haber hecho poco más no digo yo que en fin cada uno es como es y cada uno de sus casas

Voz 15 39:01 lo que decide ir yo en él

Voz 36 39:04 respeto de apunte histórico es que es importante que creó las bases de muchas cosas y que hubo una organización que eran mujeres libres que tenía un montón de miles de envidiosos liquidadas y que después de que pueda ser que algunas de las personas a mujeres mayores pues este recuerde algo nosotros unos temas de actualidad uno sobre el tema de los jueces y luego sobre el tema de las pensiones sobre todo debió de edad empecé por este último

Voz 14 39:33 incluso que es lo mismo

Voz 36 39:35 al hecho de sistemas de escritores y muy mal redactadas llevamos a ver cuando cuando el cónyuge de una mujer

Voz 7 39:43 yo

Voz 36 39:43 es que cobran pensiones muere se quedan la mitad más o menos entonces yo pienso que si se queda en la mitad recibo de las admita también recibo de gas también a mitad hice reducir a la mitad

Voz 15 39:59 ya no que cambie la ley

Voz 36 40:03 cuando una mujer sea vidas que cobre el cien por cien de lo que cobran de submarinos digo yo

Voz 1826 40:08 está la reflexión sobre las pensiones tenías otra que tenía que ver con la justicia John

Voz 36 40:12 se con la justicia de tanto mujeres como hombres que son pues es resulta que tienen jugadores muy cortos que cuestan a las mujeres sabes que demuestra por ejemplo pues una muestra que sirvió de tema de las pruebas de ADN de empeños cuanto a luego un juez que no cubrió la correctamente el tema de las visitas tuteladas como consecuencia de ellos hijos otros de una niña muerta en una visita no tutelada y luego por ejemplo también eh jueces que también han cometido errores en el sentido de quedan procura pues está eh muy que debió de encerrar a un sitio resulta que se fue a la corrigió y mató a la mujer allí

Voz 38 41:04 su disparo llega a ustedes dijo estoy muy pronto ya cosas nunca pasó nada no hace ningún expediente cuando el tema de las mafias

Voz 1168 41:15 es una el tema de las mafias que trafican

Voz 38 41:18 con mujeres que eso pues yo personalmente en ese punto en concreto estoy a favor de la cadena perpetua porque es mafias son peores que esos nas a porque tenían ideología equivocada pero tenía alguna ideología pero es que eso es lo que están haciendo auténticos entrar porque yo sí

Voz 1826 41:42 muchísimas gracias por tus reflexiones Joanne Portús reivindicación histórica mucha muchas gracias

Voz 38 41:48 si uno se va cosa

Voz 1826 41:51 dime

Voz 38 41:54 que tengo yo es que resulta que yo tenía una amiga que te un a Chaves por un tema de un sicario que dio una orden una chica que estuvo en añade que atrajeron trajeron aquí yo ya no esté eso sí cada grupo en el país si es un tema que se debería actuar mucha más energía que no con la que están haciendo me quedan esas todos estos tres reflexiones Ny dan total soporte idéntica trenes a las mujeres para que sea todo es decir a esa persona que la religión anglicana se que mujeres nada de ahí una una obispado con quien

Voz 39 42:45 de acuerdo

Voz 38 42:46 oye muchísimas gracias a eso de la noche a la arena perdona en el centro comercial de arena que ministro es La Ventana

Voz 1826 42:58 ah sí sí sí sí sí sí sí ahí en Valencia es verdad hace un par de un par de navidades desde dentro de la Ventana yuan Un placer muchas gracias

Voz 38 43:09 un abrazo hasta ahora

Voz 40 43:15 a ver

Voz 26 43:18 eh

Voz 41 43:27 aún

Voz 2 43:32 en marzo

Voz 1826 43:39 Hinault una madrugada cualquiera sino la del ocho de marzo Hinault un ocho de marzo cualquiera sino este pero seguimos en Valencia Ana qué tal buenas noches

Voz 1168 43:52 hola hola cómo estás

Voz 16 43:54 pues eso que hoy nuestros señora de Valencia también de Mislata concretamente dice que porque está jubilada no vaya a la manifestación

Voz 1826 44:05 eso Luis ha dicho

Voz 16 44:07 ya pero yo estoy jubilada yo tengo ochenta años voy a ir a la manifestación la primera como la primera como lo primero quiero decir no a la primera

Voz 1826 44:17 son la primera manifestación pero que usted se colocara la primera si hace falta

Voz 1168 44:21 no lo sé no lo sé porque por qué porque ya lo usan nombres responden pero bueno pero si hoy sí hoy según que quiero

Voz 16 44:31 decir que tenemos hijas tenemos no era tenemos nieta Jan no es ya por nosotros es por por la nueva generación que hay que hay que protestar el lugar que le derecho con la mujer gane menos que un hombre no hay derecho que que inició una mujer quiere un puesto que pasa por donde el hombre quiera para todo es para todo que la mujer tenemos derecho lo mismo que el hombre hizo que lo que decía este señor que ha llamado antes eh que si la si la mujer el hombre sería uno un saque ni nace uno nada hay una sedimentos y no nombre pero pero que la mujer es necesaria él ha nacido ella nacidos de una mujer ha sido de otra mujer y todos hemos latido una mujer

Voz 1826 45:34 eso parece vale

Voz 16 45:36 claro bueno pues muchas gracias por escucharme Agesa un programa muy muy bueno yo lo oigo todos los días yo y me alegro de que la mujer trabajando

Voz 1826 45:50 Juana pues yo me alegro muchísimo de haber tenido la oportunidad de de saludarla gracias Juana eso buenas noches a hinchables de Madrid hola buenas noches de las noches

Voz 37 46:20 me enganché abriendo ladra a ser ya vuestra empresa por permitir que vosotros hayáis pues estamos es que utilizó utilizando los programas digamos que está en dedicados o hechos por mujeres no pasa como al que señor que la empresa no sabe nada sabes que te digo Ángel me parecería ese dar nada

Voz 1826 46:47 de

Voz 37 46:48 que a aguar la jura no

Voz 1826 46:51 sí porque no que vigilante Rafael de Córdoba que está vacío durante su compañera porque el jefe lo que quería al fin y al cabo es que se solucionará la papeleta que el turno se cubriera entonces ha dicho Rafael Bueno Javi a mí me va no hace falta que mi compañera de la que no ha dicho nombre creo recordar no hace falta que me pague nada yo hago su turno

Voz 27 47:11 ya está pues eso compañera está muy muy bien cubiertas sí eso eso eso creemos verdad es un caballero un señor

Voz 43 47:24 si tú qué vas a Terol tú qué vas a hacer

Voz 37 47:27 pues mira yo antes de llegar al coso se lo primero que he hecho ha sido colgar los un los delantales en las ventanas para demostrar que no los voy a utilizar niña no que luego me iré a una concentración que hay por la mañana en la Junta Municipal y luego me que a la manifestación bueno de manifestaciones y manifestaciones jubilada también voy a hablar de los jubilados Revollada de la sanidad la educación es que todo lo que hago

Voz 1826 48:03 menuda agenda tiene sean Chan e menudos menuda agenda porque claro estamos hay que estos tiempos de de cierta convulsión de muchas manifestación

Voz 37 48:12 sí pero no llevo cuatro días yo llevo muchos años tengo setenta y dos yo salí a reivindicar por ejemplo el divorcio Medicare el aborto a reivindicar el matrimonio igualitario salvó a reivindicar todo aquello que me parece

Voz 1826 48:32 entonces tú con ese curriculum con la experiencia que te avala tu crees que la de hoy va a ser una movilización especial lo es pero hasta qué grado

Voz 37 48:46 pues mira creo que va a ser muy importante como fue el día veintitrés de noviembre de este año sobre el maltrato

Voz 36 48:54 no

Voz 37 48:54 yo he estado yendo reúne a las manifestaciones de me por tanto el maltrato donde estábamos cuatro de verdad soy el año pasado fue no fue un orgullo del tantísima gente que había allí era algo no nos podíamos mover el año anterior pasó lo mismo y estaba lloviendo allí todo el mundo lo que más me me satisface muy fea que instruye el juez que había hombres muchos hombres porque nosotras no podemos hacer nada queremos soy cincuenta al cincuenta y uno lo que sea pero es que a que faltón cien por cien para poder arreglar esto el cien por cien

Voz 27 49:41 por si solo lo podemos hacer estáis vosotros también y hoy es especial

Voz 1826 49:47 qué pasará el día nueve que pasará mañana habrá cambiado algo eh

Voz 37 49:54 no creo que cambie nada pero a la larga se pueden ver los productos yo creo que de mañana va a ser un poco siembra ya sabes que cuando se siembra tal tiempo salir el producto será a partir de a partir de facto ya sabe lo que pasó me paso y dejó de Berlanga que también hubo una manifestación de mujeres y al cabo de unos años cuando las primeras cuando se celebraron las elecciones gran Manuel en Islandia

Voz 1826 50:26 el Islandia fue una mujer

Voz 37 50:28 la presidenta de Gobierno ya hasta entonces todavía vídeo pues bueno pues aún no se puede hacer las cosas pensando en que mañana lo vamos a solucionar hay que pensar que se puede que se debe y se puede solucionan aunque sea a largo plazo sí pero eso es labor de día

Voz 29 50:49 no se permiten mañana solo no puede verse

Voz 37 50:51 que hay que seguir reivindicando lo aunque se vaya a trabajar aunque no se salga a la calle pero siempre hay momentos que hay que hablar de comentar tienes una reunión con amigos y hablar de ello tiene una reunión con tus vecinos incluso que te diría yo en una junta de vecinos de la casa vaya y las mujeres de qué ocurre que ganan los hombres ya ocurrió o que vayan a buscar a los niños al colegio decir bueno los papás que pasa que no viene a nata a recoger a sus hijos

Voz 1826 51:26 veo que aprovechar cualquier resquicio diciendo sale ha sido ha sido un placer escucharte

Voz 37 51:31 hay otra placer para mí en escuchar que aquí que que sigo hacer mucho tiempo cuando hacías programar que anoche venimos Fez que descubrir quién era el asesino

Voz 1826 51:41 las cosas son beso gracias buenas noches

Voz 44 51:49 la impresión a acá

Voz 45 51:54 Hay me amo

Voz 23 52:01 no

Voz 44 52:16 siete narra las claves de

Voz 45 53:15 y el uno uno en

Voz 44 53:36 presión una forma atacantes

Voz 45 53:42 hay B aquí no

Voz 44 54:10 ETA

Voz 25 54:18 Roberto Sánchez Hablar por hablar

Voz 47 54:23 si usted escucha