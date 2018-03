Hablar por Hablar (08/03/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 1 00:00 eh

Voz 1826 01:53 a las cuatro y siete las tres y siete en Canarias es el último tramo el que encaramos ya en extradición tan especial de una madrugada como esta aquí en Hablar por hablar

Voz 2 02:05 aunque bueno antes de que recojamos los bártulos

Voz 1826 02:10 ya antes de que hagamos mutis por el foro por si hay alguna cosa que se

Voz 2 02:14 olvida compartir así con como ustedes de corazón que nos hemos sentido muy a gusto

Voz 1826 02:22 muy bien acogidos por todos los habituales por ejemplo Bandolera a través de Twitter hemos visto como nos ha puesto un café como suele hacer con las chicas lo cual nos asegura que estemos con los ojos y los oídos bien despiertos para ya digo estos últimos minutos hasta las cuatro y media desde Oviedo qué tal Eli buenas noches

Voz 4 02:42 hola buenas noches Roberto escuchamos bueno yo simplemente para decir es que bueno es un día para conmemorar de hecho a todas las mujeres era el el deciros que yo nunca sentí os a trabajé los dieciocho años tengo cincuenta y nueve ahora que nunca sentí ningún Nosa no tuve ninguna diferencia laboral con los compañeros que tuve siempre tuve realmente si siempre cobre lo mismo no tuve ningún problema es más a veces algo más porque claro de si un momento dado necesitabas las horas te han como bueno y que tenías que cumplir que complica cumplir y entonces trabajas más en de acuerdo que estabas un poco más esclavizadas en ese momento pero bueno son circunstancias de la vida luego por otro lado también pues vamos de de lo que es la violencia decidió también la sufrí entonces se cómo se pasan sé lo mal que se pasa de que tenemos que superarla de que tenemos que denunciar eso al cien por cien luego ahora pues ser una tercera fase pues tienes también la dependencia se que son falsos que va pasando la vida y que yo creo que está asumiendo las de alguna manera pues las va superando hombre hay que tener una cierta coherencia una cierta fortaleza y mentalmente prepararte para ello aparte de esto os puedo decir que bueno estoy de acuerdo con las que vamos que estoy muy de acuerdo con que con la la oyente anterior que lo dijo muy claramente que tú siempre luego recoge pero claro no podemos decir que estoy siempre soy empañados recojo sino que tiene un proceso siempre tenemos que ver un poco más de paciencia de la que tenemos yo entiendo que es difícil pero a veces como también se logra mucho entonces simplemente pues eso el el no se mucha fuerza a todo lo pisaba mañana que no sirva de mucho no sé que estoy muy contenta de ser mujer pero sé que también tuve personas en casa actúe hombres en casa los quiero ver delante ahora pero bueno eso ya es parte sí es algo que lo veo muy importante cosa que olé por todas las que pelean ahora que nosotros peleamos primero eh

Voz 1826 05:10 nosotros estamos muy contentos de haber podido escuchar gracias L

Voz 4 05:14 Roberto y sobre todo mira lo único que reivindico que reivindicó a la Cadena Ser este te hayan quitado un programa tan maravilloso como ya el tuyo que nos hacía pasar las noches tan maravillosas que íbamos

Voz 5 05:29 a la verdad

Voz 4 05:31 lo extraño montó me encanta el deporte pero a mí que me repita otra vez el deporte pues como si no el P Amanece Nos vamos era le pero muy grande

Voz 6 05:43 bueno ahora habrá llame a sonrojado pero bueno el excesivo mucho y me encanta

Voz 4 05:50 tu tu tardas es que vamos a varias veces así tal is que aparte de escucharte pues ese maravilloso entonces yo también se tiene que valorar entonces es una falta una carencia que tengo ir de verdad la reivindico también estoy muy de hecho Hess

Voz 7 06:10 tampoco vayamos a hacer una manifestación gay por eso Liga que estamos ya el y no era quitarle un poquito ante mí sonrojo era un un poquito así de de ironía para rebajarlo muchísimas gracias un beso Eli

Voz 4 06:23 ha tenido un beso cuando sí sí

Voz 1826 06:25 no

Voz 1826 06:49 ha sido está siendo está una edición de Hablar por hablar diferente como otra perspectiva está está sonando por cierto está perspectiva la de Franco Battiato en el momento en el que ya para estos últimos minutos quisiéramos dedicarlo adiós a las auténticas válido horas durante la historia de este programa de qué hablar por hablar ay ha sido lo que ha sido durante todos estos años porque han sido las mujeres que han estado al frente en la dirección delante del micrófono delante prácticamente casi siempre también detrás porque gran parte no sé no he calculado pero desde luego no me equivocaría mucho si ahora hablara de que el noventa por ciento de los equipos de hablarporhablar han estado formados por mujeres hoy hemos hecho la excepción alguien pensó que el único hombre que alguna vez había presentado esto era quien les habla yo se lo agradezco muchísimo que se acordara por lo tanto yo quise seguir la escala igual el efecto dominó con una de las personas hombre que ha estado al frente de la manija de la producción durante toda la historia y que fue en sus inicios prácticamente de Hablar por hablar ya para España el amigo Carles Peña que es el que se ha encargado hoy de que esto saliera como ha ido saliendo bueno digo que esta perspectiva que suena de Franco Battiato de los otros la la vinculamos en este programa esta ahora en este hábitat con la directora y creadora de en su momento fue en el ochenta y nueve y después hablarporhablar con Gemma Nierga que me van a disculpar la calidad del sonido pero es que es una llamada de mil novecientos noventa así sonaba Gemma en Parla

Voz 9 08:37 el fraude era bona nit hola buenas

Voz 10 08:39 saldó Baldomero Vera yo opino que esta chica no está enamorada de su novio es la chica joven linda la chica joven sea la que urgía que que le gustaban todos los chicos con los chicos es imposible que te gusten todos los chicos esto es una dame tu marino de tu novio es imposible que te gusta pero chico quien para hablar odien Tarantino son el conversación en que te guste pero enamorar te no se pueden amonal de de todos a la vez yo llevo ya veintidós años casada y aún estoy esperando cuando tiene el trabajo en fin él vio cuando aún lo siento comprendes después de veintidós años al domingo estoy aún sigue enamorada no creemos que maravilla verdad lo creo hay discusiones hay de toda la vida el señor pero está muy enamorado de ella lo que hay otro hombre no lo miras con aquella con aquellos ojos ni mucho menos yo lo Baldomero aquí estoy quizás una cosa más típica de la gente joven porque recordemos que esta muchacha Elena me parece que debía tener unos veinticuatro o veinticinco años pues sí tiene veinticuatro veinticinco años ya es toda una mujer para pensar en una cosa seria es si es una joven de unos quince dieciséis años aún no está formal hay pienso que puede que sí que hay que se haga ilusiones incluso con cualquier actor con cualquiera cinco en cualquier se ilusione con cualquier cosa pero una persona con veinticuatro años ya está formada yo está hecha para pensar que aquel hombre lo quiere y está enamorada de él pero señala a usted que a la hora de los actores seguro que en veintidós años de algún actor sí que se enamora algunos ni a las sillas eso suena a unos pero no de la combustión con tu pareja con tu marido alguna cosilla porque era una cosa eh pero no como tu marido a una cosilla pasajera ya de acuerdo con esa edad no voy en Valldosera pues no

Voz 1826 10:33 no no estaba trucada no estaba acelerada la grabación el registro de aquel momento llamada de Baldomero hablando de hablando de lo que acabamos de escuchar que hablaba influido Rock Hudson decía con Gemma Nierga en los primeros compases primeros años primeros meses de Parla y después ya en Hablar por hablar segunda directora Fina Rodríguez se cumplían los setenta y cinco años de la radio en España setenta y cinco años de Radio Barcelona es decir que estamos en mil novecientos noventa

Voz 13 11:09 también contamos con ustedes desde luego porque no vamos a dejarles al margen de este programa cuando cada noche son sus protagonistas pero quizá sí queremos dejar un poco

Voz 14 11:18 el margen la parte más desagradable pero que aparte

Voz 15 11:21 aquí de madrugada olvidarla aunque sólo sea hoy para disfrutar de todo aquello que seguro que muchos recuerdan los programas su sintonías bueno todo lo que se avecina pasaba en esos programas sus ídolos de radio esos recuerdos incluso personales que se asocian a una época ya una voz o una presencia radiofónica queremos que no hablen de la sensación de fundir sus estados de ánimo a la soledad

Voz 1826 11:56 ya por saltar lo vamos haciendo casi aleatoriamente en el tiempo nos marcamos la fecha del treinta y uno de octubre de dos mil cinco qué bueno a ver hoy quedaría como un titular de aquellos que utilizan algunos medios para sobre todo que circulen los pinchazos en las redes cuáles porque el titular podría ser la infanta Leonor ha nacido en hablar para hablar era treinta y uno de octubre del dos mil cinco estaba al frente de este programa Mara Torres alas

Voz 16 12:23 dos y cuarenta y un minutos les dábamos esa noticia en directo la Cadena SER ha sido niña nosotros decíamos si nace hoy de que nos va a pillar hablando resume

Voz 1280 12:35 hasta que dentro de unos años la niña podría decir pues la noche que nací era una madrugada lluviosa una madrugada lluviosa de otoño y en las radios sonaba un programa que se llama hablarporhablar donde la gente estaba en ese preciso momento comentando Kilian hacía más feliz si vivir en un pueblo o en una ciudad allí en ese programa tuve oportunidad de escuchar la primera canción de cuna de Mi vida Victoria de los Ángeles con están Ana

Voz 1826 13:27 y no siempre porque la sociedad no lo ha hecho o no siempre a la violencia de género se le llamó violencia machista es más hace muchos años pero muchos ya

Voz 6 13:39 CL llamaba denominaba

Voz 2 13:43 periodísticamente también como

Voz 1826 13:46 bueno de violencia machista Se ha hablado mucho hemos recibido muchos testimonios por ejemplo este que recibía la siguiente directora de Hablar por hablar fue Cristina a las villas

Voz 6 14:00 la agresión de hoy

Voz 1280 14:01 a qué hora sido qué es lo que has hecho después donde está el ahora mismo

Voz 19 14:05 él está arriba en casa con su madres arriba no si yo vivo en un pueblo que no conozco a nadie

Voz 1280 14:15 ver si alguien te entendiera la mano te dijera te voy a ayudar todavía sacar de ahí tú estarías después

Voz 20 14:23 así lo de Tito Euskalmet no puedo tengo un bebé que quiere con ella él también tengo mucho miedo

Voz 21 14:40 me entró mucho miedo

Voz 1826 14:50 pues contra el miedo en contra toda esa barbaridad siempre apelamos a la a la educación a la educación en oral también y si pudiéramos encontrarla en los cuentos bueno Carlas me ha traído aquí un par de volúmenes de de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes son unos cuentos recopilados con la historia con la biografía como se hicieron a sí mismas mujeres de de todos los ámbitos son cuentos escrito reescrito por el y Francesca Cavallo son cien historias de mujeres extraordinarias editados por Destino y quizá podríamos acabar con este el de Nina Nina que era una niña orgulloso y con mucho talento y mientras su madre escuchaba la misa en la iglesia Nina se escabulló escabullirse trepaba al asiento del órgano y aprendía a tocar God We yo sigo evita Nina tenía tres años cuando cumplió los cinco la jefa de su madre ofreció pagarle clases de piano así que Nina empezó a estudiar para ser pianista clásica estaba comprometida se esforzaba mucho tenía un talento extraordinario a los doce años dio su primer concierto sus padres estaban sentados en primera fila pero los obligaron a cambiarse al fondo de la sala para cederle sus asientos a un par de personas blancas entonces Nina se negó a empezar a tocar hasta que volvieran a sentar a sus padres donde estaba

Voz 1826 16:27 Ana ponía toda su pasión y su orgullo en la música Nina no soportaba el racismo quería que la gente negra se sintiera orgullosa fuera libre y que reconociera sus propios talentos y pasiones sin juicios ajenos por eso escribiría canciones como Brown vivió Yan Zi Han Black Nina Simone sabía que el racismo hería a la gente así que quería que encontraran fuerzas en sus canciones bueno ya afirmaba que lo peor de ese tipo de prejuicio es que aunque te sientes herida enfadada y otras muchas cosas también alimenta tus inseguridades y entonces empiezas a pensar que tal vez no vales lo suficiente

Voz 1826 17:18 bueno Nina decidió cultivar su talento no sus temores Icon el tiempo Nina Simone se convirtió en una de las cantantes de jazz más famosas

Voz 24 17:34 sí sí

Voz 6 20:52 las madrugadas

Voz 1826 20:58 ya han sido también las de hoy esta madrugada ahí seguirán siendo la la de mañana después del paréntesis por el especial de hoy estamos recordando a Gemma Nierga Fina Rodríguez a Mara Torres asistirá a las viñetas bueno ya Adriana Mourelos

Voz 2 21:12 ay Macarena Berlín que mañana ya digo volverán a

Voz 1826 21:18 hacerse con los mandos de todo esto es más ayer escuchábamos a Macarena hacer un lo que mañana le permitirá decir perfectamente un como decíamos ayer muchas

Voz 1280 21:28 gracias por su bonita compañía recuerde este ocho de marzo es un día de reivindicación

Voz 31 21:34 por favor no no solicite una se o acompáñenos en la lucha por un mundo más justo hasta mañana

Voz 6 21:45 hasta mañana Macarena y a ustedes buenas noches y felices madrugadas hablar por hablar Roberto Sánchez

