Hablar por Hablar (09/03/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

hola

Voz 5 03:18 hemos muy monologuistas decimos lo que pensamos y pensamos lo que decimos le guste a quien le guste vino monólogo te ha ofrecido la vida moderna

Voz 6 03:36 hola

Voz 7 03:42 la Academia Hablar por hablar con la aquí a mi muriendo

Voz 8 04:00 qué tal muy buenas noches son las dos y seis minutos es la una y seis Si nos escucha desde Canarias es el novecientos cien ochocientos el número de teléfono de hablarporhablar

Voz 9 04:10 no no no

Voz 0020 04:39 anoche escuchó usted la voz de un hombre la voz de Roberto Sánchez fue la voz que son un hablarporhablar en huelga gracias a él a Carles Peña ya Noel Calero por hacerlo posible así sonó anoche en la madrugada de Hablar por hablar

Voz 10 04:53 porque cuando tienes veinte años te preguntan basta tener hijos porque eso a mí me han pasado de tener que cuidar a mi madre a mi padre tiene que dejar de trabajar con cincuenta y cuatro años muchas cosas vivida hay muchos trabajos tenido y muy buenos trabajos tenido de vez en una situación que tiene que hacer

Voz 11 05:14 cuitas a tu padre trabaja no son solamente las mujeres españolas hay ciento setenta y siete países que hoy hoy día ocho de marzo Día de la Mujer está en huelga pidiendo yo quiero Belén ICD porque estamos defendiendo un derecho que como usted

Voz 2 05:44 vale pues soy fijo tiene una mujer hermano de una mujer y esposo de una avances a los hombres se debería de estar aquí vamos hombre aquel hombre de verdad que se viste por los pies que no debería de caer la cara eso de que una mujer tenga que llegar a este punto de consentir de que una empresa les pregunté quién aquí me tienes

Voz 0473 06:09 como usted dijo no nos señalados

Voz 2 06:12 por qué no se no no no no tenemos la misma igualdad que hoy lo vimos igualdad todo es que pocas nosotros porque el machismo da ridiculez más grande que he visto en mi vida luego está el típico chico que que conllevó una mujer sólo pues que que corrida y sin embargo cuando va acompañado a esos no me voy a estar sola que que se más

Voz 10 06:33 dicen también que tenemos que tener hijos y luego cuando tenemos hijos

Voz 12 06:37 es que no se echen a la calle entonces esto que es hace falta muchísimo a muchos educación la gente en la calle tienen que decir lo que piensa bien sus casas también levantando la voz mucho a los hijos los educamos de una forma que a las hijas y eso no es

Voz 2 06:51 está en una empresa Torrejón la ejemplar que no te lo digo yo si total o hablarlo pero es que yo no liguero ponerse en la piel de esta mujer

Voz 13 07:09 yo estoy convencida que mañana van a la huelga muchos hombres es que a mí no me gustan los extremos ni todos los hombres son Malone ni todas las mujeres se mueren

Voz 10 07:18 he dado la cara siempre dije y feminista a reventar que faltan muchas cosas por hacer importantísimo es el respeto a la mujer hemos sido mujeres que hemos estado ahí que hemos trabajado pero no lo hacemos Zoido como trenes eh ya acordadas en sociedad trabajó hoy en esa o cualquier mujer que le pregunte sino se han metido con ella chavales jóvenes que no pueden ir por la calle son las siete vergüenza que tenemos hijas tenemos no era tenemos nieta ya no es ya por nosotros es por la nueva generación que hay que protestar el militar que no hay derecho fueron mujeres

Voz 2 07:56 usted un hombre negro dicho que echó una mujer quiere un puesto tenga que pasar por donde el hombre que era todo

es nuestra cuenta de Twitter el equipo del programa su disposición Elena Sánchez peines Monaghan la producción Noel Calero al frente de la parte técnica bienvenidos a hablar por hablar

Voz 14 09:16 claro yo nunca haré interfaz niño cada sentido sentido común Sontag céntimos un grande nos encanta termal enseño solución cántabra o de encaja de Sortu hay dos grandes certezas

Voz 0020 11:16 cualquier tema posibles sobre la mesa alguna proposición también lo hacemos cada madrugada Elena Sánchez buenas noches muy buenas noches resulta que una familia

Voz 15 11:25 ha encontrado en una playa del sur oeste australiano una botella de ginebra con un mensaje dentro que fue arrojada en mil ochocientos ochenta y seis desde el barco alemán Paula en ellas se dejó constancia de la fecha de navegación las coordenadas del barco y los detalles de la ruta una información que tras ser constan tras constatada por el Museo de Australia Occidental varios arqueólogos marítimos ha sido reconocida como la nota embotellada más antigua que se conoce en el mundo con ello queremos preguntar se ha encontrado alguna reliquia de forma inesperada que mensaje metería usted en una botella tal vez ha hecho alguna cápsula del tiempo

Voz 0020 12:02 que esto Adriana creo que nuestro pues aclarar tú que bueno lo puedo aclarar porque lo he visto lo he leído no porque la haya hecho claro es que aunque cada vez que sale el tema pienso ahí vamos a Perú pues una cápsula del tiempo es Caja la cesta lugar donde almacenada como en el que uno mete cosas objetos te solitos que cree que pueden ser relevantes para que dentro de cien doscientos cincuenta años alguien se los encuentra entonces hay personas que hacen esto que guardan objetos que creen que son representativos de nuestra época de su propia vida de su propia existencia los guardan todos juntos no demasiados ni demasiado grandes y los entierra en algún lugar en un jardín en un bosque en la playa donde sea

Voz 15 12:58 que es mucha gente que lo hace sin enterrarlo lo guarda

Voz 0020 13:01 en casa durante años también fotos tíquets esas pero ilustrada elenco invierto exacto entonces bueno pues de personas que generan su propia cápsula del tiempo no sé si tanto para recordarse a sí mismos como para que en un futuro alguien lo encuentre como este mensaje en la botella que ha aparecido del año mil ochocientos ochenta y seis casi nada esto es como la película Amélie Amélie se encuentra detrás de una baldosa de su baño de su piso de alquiler

Voz 16 13:35 quita y a partir de ahí pues

Voz 0020 13:39 el saber quién fue el dueño quien vivió en esa casa porque guardo todas esas cositas dentro de la caja bueno tú guardas no es que yo no soy muy de guardar pero cada vez que pienso esto me pongo así como romántica digo ay qué bonito sería hacerlo pero yo lo tiene así que no sé que podría guardar roces cápsulas de fotos a eso sí sí sí es verdad con el propósito o más bien con la con la premisa de que el papel fíjate lo que pienso en el dos mil dieciocho trabajando aquí que el papel no se va a estropear on y un disco duro si un CD de si una nube de esas de Internet también que la tecnología avanza pero el papel impreso no eso lo puede arder perderse estropearse no no creo que existan papel está protegido bueno si usted que los escucha quiere contarnos sí ha hallado algo que le ha parecido peculiar como decía Elena alguna reliquia algo que haya parecido tal vez a su familia algo que se haya encontrado por casualidad en alguna parte y que todavía conserve algo que lleve siempre como usted o quizás es de esas personas que han hecho cápsulas del tiempo por cierto que si usan la aplicación Spotify es verdad existen listas de reproducción que se llaman cápsulas del tiempo y cuando uno las pone pues pues vienen muchos recuerdos realmente porque lo hacen muy bien que el objetivo de estas listas es pues en mi caso yo voy pasando por el final de la niñez la adolescencia y el principio de la juventud se asombraba de tu vida así que por favor hable en los usted un poquito de esta cápsula del tiempo de algún mensaje háblenos novecientos cien ochocientos y quiere hacerlo en directo seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco si quieren vernos una nota de voz a través de Whats App Elena muchas gracias ahora y empiezan empiezan los comentarios Pokemon dice que tiene en casa un calendario del año en el que nació dice no sé si esto se puede considerar cápsula del tiempo dos y dieciocho minutos de la madrugada un hay dieciocho si nos escucha desde Canarias Lorena desde República Dominicana muy buenas noches

Voz 2 16:22 pues muy buenas noches también

Voz 0020 16:25 que ahora tenemos a eso eleva pregunta cinco nueve veinticinco

Voz 18 16:32 sí pero me hace mucha ilusión dormir con escuchando la SER toda Olleros metí

Voz 0020 16:38 qué tal Lorena y que hace en República Dominicana

Voz 18 16:43 bueno pues es una estoy un poco peculiar pero estoy como cooperante yo soy una esclava El País Vasco y hace cuatro años empecé a viajar a República Dominicana no a Punta Cana y si no pues a a los barrios hay que redacte un proyecto para poder trabajar con niños jóvenes y mujeres si hace año y medio que me vine a vivir aquí me puse en marcha el proyecto que yo hice mi

Voz 0020 17:16 muchísimos forzó un proyecto propio

Voz 18 17:20 Bono Un proyecto que yo identifiqué porque venía de trabajar en el mundo de la cooperación en otras partes hay Bono un poco la realidad tan cruda que tiene República Dominicana aunque parezca que todo son playas paradisíacas que también las hay pero Bono pues su población es bastante todavía viven en un pequeño tercer mundo aislado porque no nos parece que que sea así pero bueno un poco complicado ir diseñó un proyecto que lo aceptaron

Voz 0020 17:52 me vine aquí a trabajar trabaja para una ONG Lorena

Voz 18 17:57 el año pasado estaba trabajando con una fundación que está en el País Vasco de San Sebastián como contraparte una fundación muy pequeñito también aquí este año como están tan mal no lo hemos conseguido subvención pero no parecía que se habían creado muchas expectativas también y los jóvenes están muy emocionados habíamos conseguido que muchos Muchachito dejarán lindan con nosotros y me daba mucho mucha carga amoral dejarlo a medias irme venido un poco a la aventura

Voz 0020 18:33 en que consiste el proyecto Lorena

Voz 18 18:37 pues en principio queríamos trabajar con con las mujeres porque tienen muy alto índice de embarazos en adolescentes en adolescentes que consideramos de doce años hacia hacia arriba hay evidentemente esa es mucha chicas dejan de estudiar muchos días en no llegaba a penas aprender a leer y a escribir porque la educación está bastante mal en este país y entre un poco por ahí mira además toda habíamos pues no hemos terminado el día la mujer así que bueno aquí hay muchísima violencia violencia sexual violencia verbal todas estas canciones maravillosas que ahora nos han llegado a nosotros también del retoño dónde pues nosotras nos quedamos un poquito rezagadas bastante mal para las no por ahí para intentar darles una opción de ver las cosas de otra manera porque no es cultural sino que de lo normal o de lo anormal al hecho la norma y luego empecé a ver que los niños pequeños que es también tenían muchas carencias porque desde estas familias están desestructuradas Eaton jovencitas como la educar a unos niños no y bueno pues ahí se va haciendo un poco una bola y empiezas a trabajar con todas las edades y ahora estoy enfocada con unos niños más pequeños sin reeducación que es alfabetización que permitirían a la escuela te encuentras a niños de barrios normales en estoy hablando de cosas muy muy marginales que todavía van a la escuela el tienen están en quinto de primaria o un sexto y todavía no sabía leer ni escribir igual entonces yo hubiese salido en todo lo que puedo luego evitar las mujeres y a hombres también porque las tres de las mujeres ni un solo de mujeres sino que ellos también tienen que participar y enterarse de lo que nosotros pensamos sentimos y cómo nos sentimos cuando nos dicen ciertas cosas que dejan de ser graciosas no bueno esa mucha estamos la verdad

Voz 0020 20:46 sí que se ha encontrado que es lo que más le ha sorprendido

Voz 18 20:53 pues algo que veíamos mucho mucho la atención de este país yo o que viaja a África negra por ejemplo no soy una enamorada de África la poca empatía que tienen aquí

Voz 0020 21:08 poca gente vacío

Voz 18 21:11 ay si es una cosa que me sorprende muchísimo hay que no ni quiero acostumbrarme Ny ni me acostumbro que tampoco quiero acostumbrarme ese la el individualismo lo suple individualistas que han llegado a ser pueden tener el último además el último celular de moda o el último móvil de moda pero no poder comer casi cada día pues es una mezcla muy extraño no que es también te has como muy tocado y que hacía analizar muchísimo constantemente a ti también

Voz 0020 21:53 algo algo estamos haciendo mal porque de repente unos se pone un espejo no hay sí

Voz 18 22:02 no sé a veces la exhibía en esto de la operación también tengo minis ni rachas de de momentos de bajón también él no es fácil estar sola en un país distinto que lo único que nos nos hace iguales es que hablamos en español ambos ambas partes pero somos totalmente mundos distintos iraquí la soledad es complicada y que no te entiendan aunque te entiendan lo que hablas pero no entiendo lo que tú sientes muy hace que haya día es muy muy complicados pero bueno tiene su parte satisfacción e íbamos bien esto es sonríe ni de mí usted realmente un hombre enseguida y además es la no y todo mi pues la mayoría negros muy diferentes a los claro yo soy muy distintas blanca rubia con ojos claros y claro pues para ellos es súper novedoso pero es que tienen una parte sentimental muy gratificante muy muy gratificante yo ahora me estoy peleando por sacar el proyecto adelante por poder vivir mínimamente de esto aunque ahora lo tengo que conminar con otro trabajito para poder leer mantenerme en el país pero bueno pues es una lucha que personalmente quiero seguir creo que estaría no podía mantenerme Mons también en algún momento habrá que parar pero bueno

Voz 0020 23:27 es Lorena Le lo había ocurrido antes este empeño casi personal por sacar un proyecto adelante porque ha dicho que tiene recorrido no ya en el tema de la cooperación

Voz 18 23:39 sí sí yo venía de trabajar de los campamentos de refugiados del Sahara también otra realidad cruda en el que ahí sí que te valoras el primer choque que yo tuve allí fue como se vulneraban los derechos humanos desde el primero hasta el último sí yo creo que fue la primera sensación de catástrofe personal que yo tuve porque no hay nada va muy costoso y pudieron ser obra bueno no logra bien allí me di cuenta de lo mal que hacemos las cosas con queremos a veces ayudar in no sabemos si ayudamos Odessa ayudamos porque les creamos a veces unas necesidades que realmente no tienen y que se las creamos nosotros que las tenemos en nuestro mundillo personal de nuestra ciudad normal que vamos acelerados que tenemos un montón de cosas materiales pero casi nada no sacia

Voz 0473 24:35 sí

Voz 18 24:36 y de repente lo tuyo para tramitar el desierto sabes que es muy complejo por ejemplo el África negra yo no las he tenido tanto liguero como más igual lo ideal pero lo tengo como algo más más sano más puro lo sé como que no se dejan invadir dando tanto en ese sentido a mi ejemplo es esa sensación me llena mucho me da muchísima paz iba a ser una persona creyente en así como más pero siempre de las cajas de tesoros yo tengo cajas de solos si tengo uno muy grande que está la una igual que muchos tesoros emocionarme pero pero si sería mejor en casa

Voz 0020 25:31 ya es duro verdad cuánto tiempo llevaba fuera hora Lorena

Voz 18 25:36 pues somos región desde bueno me vine en enero ahora no hace mucho lo bueno porque tienes una situación familiar detrás no es fácil coger pelotas Lita incidir ala venga voy a hacer algo por el otro gol in y me Pyro no pocos la Madre Teresa de Calcuta tampoco poco no quiero que suene como porque chica es buena no no para nada simplemente digo porque cada uno tenemos una misión no la mía en este momento es esto igual en otro momento se Gil alguno oí tiro por otro lado aunque siempre he sido muy así en la verdad

Voz 0020 26:18 Lorena porque República Dominicana surgió a partir de esta pequeña fundación donde trabajaba fue algo casual porque ese país no otro

Voz 18 26:27 qué va Bósforo por una locura de una amiga mía en su momento que pescó pasó muchas veces que conoció única no hay pues como tienen su encanto pues algunos Segura se quedó con el dominicano me vine yo aquí a la boda fui la única persona de España que vino aquí si hiciera Tour a España Kosovo mini Cano Lorenza se quedó aquí

Voz 0020 26:54 no me digas eso se llama aprovechar bien una boda de una amiga

Voz 18 27:00 si no no salió pero ella se marchó y yo aquí me quedé

Voz 0020 27:06 si usted tiene un proyecto de vida ahí de rojo

Voz 18 27:11 de momento si no me gusta decirlo mucho porque sería mi madre hace mucho ganancia pero de momento si ahora es ella está muy sintió donde creo que estoy haciendo algo que puede ser interesante y que y que me lleno aunque también tengo mis momentos pero que me llena es de esos quince es bueno pues igual merece la pena sacrifica cosas propias y las sacrifican

Voz 0020 27:38 claro

Voz 18 27:39 además no es un país nada fácil pero nada fácil y menos para una chica

Voz 0473 27:43 pues eso que a ha hablado nadie

Voz 18 27:46 SER sobre porque defender el día de la mujer aquí lo tienes clarísimo los motivos no

Voz 0020 27:53 sí

Voz 18 27:54 Nos sobran los motivos sí señor sobran los motivos y a veces pensamos claramente que estamos en deuda

Voz 0473 28:00 Copa

Voz 18 28:01 o en Madrid o en España definió uno nuestros derechos pero hay miles de millones de mujeres en el mundo que no pueden gritar cuáles son sus derechos sin hablar los que tenemos la suerte de poder hacerlo de diríamos hoy escuchado Penélope Cruz decir algo muy parecido a eso sí a mí me gustaría mucho tener Clavé y rojo con una función muy pequeñita con una ONG muy pequeñita pero ojalá siga en algún momento alguien medianamente conocido si decidiera apoyar causas de estas perdidas como la mía ir alguien le diera un rostro conocido porque su iba mucho si yo entiendo que las grandes Fundación en que los tienen no dormir hay Inter con dice que todo el mundo le pone una cara de un famoso siete y está guay pero hay un montón de gente que estamos trabajando in cosas pequeñitas y a veces somos los que estamos ahí en el Ibex que peor lo pasamos que menos seguidas tenemos pero bueno también en Chibok somos los que más convencido eso estamos

Voz 0020 29:08 es verdad porque hay mucho que hacer en República Dominicana hay mucho que hacer Lorena muchísimo muchísimo muchísimo

Voz 18 29:19 es una pena una pena que hablemos de gente que pasa hambre no se localice en África

Voz 0473 29:27 eh

Voz 18 29:27 o ahora hables de la gente está por desgracia muriendo es el mediterránea desde hace muchísimo tiempo en el mar o que hablemos de Siri de las guerras

Voz 0020 29:37 sí

Voz 18 29:37 pero hay países como República Dominicana que todo el mundo y repito porque me parece que es la imagen que todo el mundo le viene a la cabeza y amiga primera eh crean las playas del Caribe pero eso es una parte muy chiquitita de lo que República Dominicana muy chiquitita la mayoría de mis niños hizo donde barrio normal no come entre ese ese día no comment noche de variedad de comida además de arroz y habichuelas cuando hay es muy complicado muy difícil Ilbo no hay ayudas no hay demasiada corrupción de los gobiernos han hay poca ayuda al pocas o que estén trabajando aquí hay muy poca gente en terreno iraquí porque no hay subvenciones o no salen en España subvenciones y las que saber están bastante repartidas antes de salir lo siento decirlo pero las cosas a veces son como son y con los como yo gran año bueno tenemos el país que tenemos y cómo lo tenemos que yo estoy aquí pero sigo las noticias de ahí mi madre mía madre mía no se debió a nosotros poquito a pensar en que se está haciendo y cómo lo estamos haciendo ni nuestros pensión a los que no es un un cero veinticinco Boí eso es todo un algún momento proyectos también para llevarlo a España y hacerlo también allí porque al paso que vamos ya lo sé pero bueno no sé tampoco maquilló su puede descender porque tendría para contar muchísimo muchísimo

Voz 0020 31:24 vamos a hacer es que se vaya llamando de vez en cuando menos vaya contando cómo están las cosas

Voz 18 31:30 sí sí sí y además bueno como ahora menos en Twitter y las redes sociales estén era información por ahí ando también el quisiera seguir me podrá ver

Voz 0020 31:43 el otro anciano

Voz 18 31:45 Icono Ike también es bonito tener contacto y que se agradezco muchísimo que me acompañáis todas las noches

Voz 0020 31:52 volver a salir Lorena pues aquí estamos para cuando quiera conectarse un poquito con España un abrazo Lorena que termine bien el Día de la Mujer por supuesto muy buenas noches las nueve y treinta y cuatro de la noche son ahora mismo en República Dominicana desde dónde nos llama Lorena

Voz 0020 33:15 Josefa desde Jaen buenas noches hola buenas noches qué tal

Voz 24 33:20 el diez años atrás podían bien también mira os escucho desde hace ya quince años que me quedé viuda cada noche

Voz 25 33:29 ah pues todo me duele y me despierto pero además Keane lame despierto su susto ya te acostumbras y me despierto justo a la hora de sentido a vosotras y soy una compañia pero una campaña por la noche por lo menos para mí mira como había dicho de las cosas que se guardan pues yo tengo una cosa muy curiosa guarda que a lo mejor poca gente lo tiene a lo mejor sí pero mira yo hace ya lo que me casé cincuenta y seis años cincuenta y seis no sí bueno cincuenta cincuenta y siete ir guarde un trocito de pan de la boda porque yo hayamos desde Jaén pero en mi pueblo no es mi pueblo es Fuencaliente y ahí hay la costumbre de cuando la gente se casa del día de la boda se guardó un trocito de pan porque ese dice durando el pan de del día de la boda no faltan HUCA nada en casa íntimo mi trocito de guarda y tuvo una cajita de cristal está muy bien pero ahí lo tengo

Voz 0020 34:33 pero Pan hablamos de pan pan

Voz 25 34:35 hablamos de Tampa ante el un trocito de pan de la cena por ejemplo pues un trocito de lo que queda en la mesa posee guarda

Voz 0020 34:43 dónde lo tiene guardado en una caja

Voz 25 34:45 qué tal lo tengo un inmueble sito que tengo puesto Iliada ya te digo este negro pero ya negro negro pero el PAN tiene ya cincuenta y siete años hasta que me casé

Voz 0020 34:57 un trozo de pan tiene cincuenta y siete años de antigüedad

Voz 25 35:02 de la boda de la tarde hora ido bueno está como una cosa curiosa cuando yo lo digo y posible que se está está mi trocito de pan que lo tengo yo como unas y fíjate es una tontería pues hecho me vale a mí como si fuera

Voz 0020 35:20 ante eso claro es que estará allá como si fuera una piedra

Voz 25 35:25 pues sí por qué yo no lo destaco porque digo no vaya que si le da la hay yo algo se estropea o en fin adicto porque en principio lo tenían una cajita ahí en un sitio pero luego ellas como que no digo esto lo tengo yo que guardar otra manera compré una cajita estar muy mona la tengo dentro

Voz 0020 35:45 y es grande el trozo de tan Josefa

Voz 25 35:48 no no era ante poco un trocito de esto trocitos que quedan en la mesa de comer que en parte y que Tito no pues pues así también tengo otra cosa porque a mi las cosas me gusta guardarlas tengo un quién quién de aquellos que usaba para alumbrar once mira a mi madre yo tengo setenta y siete años mi madre yo lo heredé de Madrid Mi madre lo heredó de la suya yo no sé los años el sin que es pero también es otra joya que tengo lo tengo como una joya pues eso ya no lo sé yo si funciona allí tampoco sé con lo que funcionaba así funcionaba con algunos decía que funcionaba con petróleo otros le ponían

Voz 24 36:29 sí pero ya no sé

Voz 25 36:31 eso sí funciona no eso no pero también lo tengo a mi Muller adornó la una cosa también muy antigua en sentido digo digo que tengo yo mi trocito de ahí que lo tengo yo como una Hoyzer

Voz 24 36:42 desde luego es una reliquia una antigüedad cincuenta y siete años de pan que ese sí que está esa madre

Voz 25 36:50 qué dice de aquí dicen eso en mi pueblo que yo soy de Fuencaliente de la provincia de Ciudad Real pero vivo aquí en Andújar y entonces pues aquí hay esa costumbre mi nieta pues lo van guardando

Voz 24 37:05 ah sí sí lo van guardando

Voz 25 37:07 música también lo voy yo no sé si lo guardarán tanto tiempo como yo

Voz 0020 37:10 hombre de cincuenta y siete años son muchos años eh

Voz 24 37:13 pues sí pero bueno al menos usted tiene el ya la técnica de conservación de la caja de cristal

Voz 25 37:21 es lo bueno los sellos y era ese conservaría mejor sabe lo que pasa es que ella era tan me me llamaba tanto detenerlo ahí en una cajita guardado digo esto lo consiguieron ese vea ir compré una casita muy mona de cristal y en una cajita tanto tengo me imagino que si eso no se siga estropeando mi si hago mi meta no lo tirará

Voz 24 37:42 porque vamos no no como modelo como un tesoro para ellas también lo será que curioso pese a que éste era una tradición típica del pueblo típica del pueblo si como como símbolo de que no no faltase nada en casa

Voz 25 37:59 eso eso eso se dice que es mientras tenga una el Papa de la boda no falta nada en casa bueno con yo no sé pero yo en nada tengo pero tampoco hace falta

Voz 24 38:12 o sea que han vivido razonablemente bien

Voz 25 38:16 bueno dentro de lo que cabe pues sin ningún ya les digo Nina tengo Molina me hace falta clima falta viuda ahí estoy pero fin eso es ley de vida ahí ya está y ahí desde que me quedé sola os escucho me compró me regaló mi hijo una radio porque dormía poco o y lo pasé mal en todo se me regaló la radio que la tengo pesa también está ya gasta ITA detener las debajo la moda si indios escucho siempre porque él dice toma

Voz 0473 38:47 lo ponen por la noche Vera como así escuchando

Voz 25 38:49 te entretienes entretiene cuando acuérdate es duerme ahora sabes lo que me pasa con la radio los chiquillos chupete que como me falte la radio no me duermo hombre tengo que tener la radio puesta una cabecera

Voz 24 39:00 que conste esa eh

Voz 25 39:02 cumbre in lo pongo a lo mejor de esta noche poco hay que a lo mejor no te puedes dormir por ciento mi radio lo poco bajito y a cinco minutos durmiendo

Voz 18 39:11 luego ya de yo a la hora

Voz 25 39:12 de estar vosotras me despierto ya cuando va a empezar en Larguero pues ya me quedo durmiendo otra vez digo hay que ve por cuerpos acostumbrada eso y lamento yo qué sé yo extinguido y me encanta escucharos de verdad de verdad porque verdad me río algunas veces otras veces me ha corsa de las cosas que se cuenta inmediata muchísimo escucharos de verdad que la ir por lo menos hacia la gente que eso la noche estupenda

Voz 0020 39:38 Josefa pues las hacen ustedes así que muchas gracias

Voz 25 39:41 para vosotras más me ha hecho mucha ilusión de de enmarcar la más que marcar indio que suerte tenido digo que me hacía ilusión decir que yo tenía mi cachito de tan

Voz 0020 39:50 hombre como para no moverse si Kirchner reliquia

Voz 24 39:54 gracias por llamar a Brezo Josefa igualmente

Voz 0020 40:46 sí al novecientos cien ochocientos tenemos a Javier desde Galicia buenas noches

Voz 0473 40:52 hola qué tal sí bueno que bien muy bien bueno es la primera vez que llamó a la radio pues una mire primero bueno quería hablar de esto de la cápsula algún tiempo pero de primeras quería felicitar a la Cadena Ser porque hoy ayer pues a Roberto Sánchez sí como sustituyó a ah bueno que la Cadena SER se porta muy bien bueno que las mujeres no trabajaron ayer gracias y la enhorabuena por todas las mujeres que me oigan y las que no también porque porque creo que hoy ha sido una manifestación internacional que yo desde bueno pues es que yo soy no no no recuerdo ir me parece histórica me parece impresionante felicitar a la Cadena Ser al respecto porque se pronunció igual que otras cadenas igual que hubo otras que no entonces por eso pues me parece importante

Voz 27 42:17 remarcaron poco muchas gracias Javier

Voz 0473 42:20 y enhorabuena a eso a todas las mujeres Si yo entro por ejemplo ir a la manifestación por mi abuela y mi madre keniano estado porque creo que son como un una cuestión de escalones nombre de que poco a poco se van consiguiendo cosas no creo que mañana cambie el mundo pero mi abuela consiguió una cosa me madre consiguió otras que no está tan lejos eso no llega la época de mi madre tierra los años setenta y ochenta

Voz 27 42:57 hay que ver

Voz 0473 43:00 es un poco raro pero una mujer no podía ni siquiera abrir una cuenta bancaria sin permiso de su marido

Voz 0020 43:09 junto su padre primero y de su marido

Voz 0473 43:13 de eso hace muy poco si es decir esos ahí al lado ya no quiere aumentar las obligaciones que tenían nuestras abuelas eh que se daban por hecho que se levantaban por la mañana muy temprano y terminaba muy tarde allí un muchísimos obligación las dice daban por hecho bueno pues pienso que hoy en día han mejorado mucho las cosas Si ir creo que es el camino y que va a mejorar muchísimo mas nada más felicitaciones lo que llamaba fue porque hoy hoy bueno yo tengo lleno de vuestro programa chavales donde a veces mejor no lo todas las noches pero sí chaval

Voz 28 44:03 sí sí esto de la cápsula del tiempo y aquí me pareció curioso india

Voz 0473 44:09 dije bueno pues voy a comentar al respecto porque tengo la mía y y yo cuando era niño a mi abuelo eh jugaba conmigo a las cartas hoy vamos a la huerta o bueno hacíamos cuatro actividades son dar un paseo por el monte bueno hacemos mucho más yo era muy pequeño de hecho él murió cuando yo tenía cuatro años no tengo otra recuerdos no más dijo de ella será lo de jugar a laborista que que en Galicia se juega la brusca es muy sencillo que puede jugar como un niño no entonces el jugaba conmigo a la verifica yo tengo muy buen recuerdo de él porque era muy cariñoso y muy amable conmigo el me quería Amundsen portado muy bien conmigo no induce igual lo pues el pasan los años cita Ali ayer Alicia anormalmente las casas en la planta baja es la volver a unos tan a ras de suelo por la humedad ahí pues más motivos no pero Se la planta baja es una bodega entonces no sólo bodega para vinos sino que también pues extras cero era donde estaban los animales es claro eso yo no lo viví pero dónde estaban los animales y todo eso eso se convirtió en trasteros esa hizo acumulaban un montón de cosas como hacemos que todo eso no es era claro enorme entonces años más de años que ya tenía una novia cuando se estando allí mi pueblo pues eh el entramos a la bodega con mi padre igual que nada que ella abrió una radio que les gustó mucho muy ventas

Voz 27 46:11 porque claro

Voz 0473 46:12 era una radio de las de antes sabes que era la radio de mi abuelo abandonada pero banda y que ahora claro la mucha gente me encantan esas cosas y bueno pues dones a ella le gustó

Voz 28 46:28 Mi padre pues dejó

Voz 0473 46:31 bueno pues si os gusta tanto pues quedaros la quedaros la radio nos llevamos la radio ello al llegar a casa pues la aproveche es decir uno a tal bueno claro iba a ciento diez no iba todos pregunta cómo va a las cosas no claras formador pero abriendo la al abrirla la abrí me encontré un as de copas y entonces me vino el recuerdo pleno de mi abuelo más que el de la radio

Voz 0020 47:03 claro

Voz 0473 47:07 sí con la radio quizá mi padre tendría más relación porque mi abuelo mejoraba la radio claro cuando no había televisor pero yo en mi época ya no la había televisor pero si es de los trae recuerdos que tengo de él era jugar a las cartas con él ir me pareció muy curioso que me parece un camino increíble no debe de decir usted tengo que el perdón tuvo que aparecer aquí está en persona para encontrar la radio para que haya encontrarás una carta de la RAE

Voz 0020 47:41 la verdad es que es un camino bastante curioso

Voz 0473 47:45 sí me parece muy curioso porque de repente yo cuando encontré la carta mejor el hombre pues esto es pancarta comunista que alta jugué yo con mi abuelo hace veinte años

Voz 0020 47:59 las cartas eran el abuelo

Voz 0473 48:01 claro claro era un juego que tenían el comido nada verdad las la eso CEL para mí significó mucho más que la radio a la carta que todavía al consejero cierto

Voz 24 48:19 así dijo la mujer de la boda

Voz 0473 48:21 el pan

Voz 27 48:24 es la carta de mi abuelo ido Negrín

Voz 0020 48:26 me guardada

Voz 0473 48:28 un un cajón de si ya vamos si la tengo vamos la radio está en casa si gana no no la uso no no porque necesitaría un transformador si no no es hacer la tengo decorativo como recuerda esos para mí más que decorativo cedo se se podría se sí pero para mí es otra cosa no

Voz 0020 49:09 claro

Voz 0473 49:10 para mí son recuerdo de pero incluso más que la radio bueno para mí me es más importante la cartera la radio

Voz 27 49:19 porque claro porque para mí eso sí

Voz 0473 49:21 que fue una cápsula del tiempo que yo no

Voz 27 49:23 no envíe sino de que le digo que siento claro que me que me siento recibiendo

Voz 0473 49:35 nada más que tengo que nada que que que hacéis muy buen programa ahí y estaba más que decir

Voz 0020 49:47 a Viera ha sido un placer escucharle escuchar esta historia de la radio de la carta de la vuelo

Voz 27 49:56 sí yo por eso ya me pues eso es la primera vez que dejamos con la ratio de todo entonces para nervioso se duerma cortados cómo te despierta estas horas

Voz 0473 50:16 bueno pues mire llegamos tarde de la manifestación se neta de ahí que me voy a acostar tarde

Voz 0020 50:25 a ver si mañana madruga

Voz 0473 50:28 un poco se sí para no importa no pasa nada

Voz 19 50:34 no

Voz 0473 50:35 muchas veces de hecho yo no duermo mucho en un solo salimos bastante casi a veces me quedé dormido pero pero vamos oigo bastantes veces sino bueno pues me quedo con vosotros si fenomenal

Voz 0020 50:56 pues ha sido un placer escucharlo Javier

Voz 0473 50:59 vale tú a Adriana no si de Lugo no ha pues encantado

Voz 0020 51:08 encantado Javier buenas noches

Voz 0473 51:11 con amantes

Voz 0020 51:26 Escribe P túnica bueno pues ya tenemos un cacho de pan hecho mojama y un as de corazones alguien da más escribe Pokemon que una cápsula del tiempo será este programa dentro de unos años cuando a alguien por el motivo que sea separe hoy a oir irse pregunte quién es y cómo habla guardar las voces es una bonita cápsula del tiempo precisamente de cápsulas del tiempo nos habla al whatsapp seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco Luis Miguel

Voz 29 53:16 buenas noches veíamos Luis Miguel con respecto a la cápsula del tiempo que bueno yo hace ya como ocho años en un crucero sigue una botella con un mensaje dentro no he vuelto a saber nada pero bueno lo hice por otra parte me gustaría seguir a la chica esta Lorena de la República Dominicana no sé cómo pero me gustaría seguir pesan mucho

Voz 7 53:49 gracias buenas noches

Voz 0020 53:57 sobre tesoros que se guardan nos han enviado estos dos audios

Voz 26 54:05 de Valencia

Voz 19 54:06 si el brutal lo de Barcelona

Voz 26 54:16 el orando de cosechas antiguas así guardadas ovetense puede necesitar yo antigua antiguo que llevo guardado lo llevo siempre encima es dos dientes uno de cada año tiene diecinueve lo llevó colgados una cadena pies lo más antiguo me tengo siempre yo yo sí

Voz 30 54:50 ah gracias buenas noches enlazando el programa de anoche con el programa de esta noche el motivo de la llamada es porque mi madre tiene una trenza guardada desde mil novecientos cincuenta y seis su padre la obligada a llevar el pelo largo y cuando cumplió veinte años se cortó la tristeza que llegaba hasta el culo la tiene guardada como símbolo de su espíritu de rebeldía cuando mi abuelo habría que mi madre se había cortado el pelo la llevó a la aldea la dejó volver al pueblo hasta un año más tarde que le había crecido

Voz 7 55:33 el madre caía

Voz 0020 55:38 preciosa historia no tanto por el objeto en sí como por el símbolo que era lo que nos contaba esta oyente pues si quiere seguir hablando de cápsulas de tiempo lo puede hacer el novecientos cien ochocientos como cada madrugada en directo a través de teléfono pero si quiere como ha hecho por ejemplo José Luis Luis Miguel nos puede enviar un audio de voz nos a través de Whats App al seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco mientras decide cómo se pone en contacto con nosotros es una muy buena idea escucha