Hablar por Hablar (09/03/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 0020 02:29 Andrés es minutos de la madrugada dosis seis Si nos escucha desde Canarias si el novecientos cien ochocientos Cristina desde Cáceres buenas noches

Voz 4 02:39 hola buenas noches qué tal Cristina que nos cuenta

Voz 5 02:42 bien mirado lo primero que te quería hacer comentario que a lo que has dicho de la fotografía en casa en casa de mis padres teníamos no vamos teníamos tenemos fotografía de mis abuelos que son del siglo XIX

Voz 0020 02:58 así que el papel ahora Pierre de verdad

Voz 5 03:01 no no no no y además tiene color auténtico no filtró ni nada color político del daño a mi abuelo de han muy guapo mi abuela se en una fotografía de estudio Tomiño letal que decide y la enorme casa ir casi perfecta con su color se pero Marta al Papa hecho Perea dominados así que con ello con ilusión guardando las consume con a ver a mí con con dos años se sentirán orgullosos para me voy

Voz 0020 03:47 Cristina es que además es más bonito eh bueno no sé ver las fotos en papel

Voz 4 03:52 que no una pantalla no ir

Voz 5 03:56 yo no digo que sean más bonito lo único que ocurre es que el el papel te lo encuentras por sorpresa sin de vez en cuando que que abre el armario índice hoy largo y empezar a mirar qué hay

Voz 0020 04:10 algo pasa siempre hasta luego te la verdad claro

Voz 5 04:13 exacto exacto IN Laure de la rutina Cárcer como Mar va esfuerzo y abusó de pérdida y otro lado de la foto como esa pequeña cosa que decía Joan Manuel Serrano Arnal sorpresas de buena el primer abren el armario por algo coja en ese momento te eso viajes que que en ese momento es es diferente es diferente bueno pues yo te quería comentar que estoy despierta porque en la manifestación claro son mucho emociones que el Sevilla no te dejan dormir

Voz 4 04:58 es verdad yo yo lo único que

Voz 5 05:00 quería ver si de hecho quise hacer un gran pancarta pero tiene un hijo más bien déjalo

Voz 4 05:08 Larsson más habrá menos lazos más abrazos

Voz 5 05:14 porque es muy fácil poner un lazo el día de hoy o vía cuando se produce un asesinato fue un lazo en el perfil de gran en cualquier zona eso es mucho más fácil que acercar pero esa persona que conoces que ha sufrido que sufriera ninguna

Voz 6 05:44 sí es muy difícil

Voz 5 05:47 el pasar por esa situación se viven momentos de mucha soledad Idom pero yo no me enteré que está muy bien lo de montar el hacer que todo Bétera como muy grave pero a parte de pone en una solapa o en el perfil de bossa que tengamos un ratito ver si voy a ver a la persona que nosotros sepamos pasando por ese momento sólo han entre con llegas llama a su puerta si nos tomamos un café o que te acerques o me siento un rato hablar con sorprendentes vale mucho más

Voz 6 06:36 qué mínimas en él

Voz 5 06:40 sí prisiones de otro tipo porque es muy fácil serial la tranquilidad en casa hacer un manifiesto de ese tipo de poner el activismo y tal yo sé que esto pasa como cuando fallece una persona a la que tú sabes que la persona que da la está guasón tomar te cuesta veía a ver nada voy a hablar con ella porque tú a lo mejor se dio la incómodo

Voz 4 07:13 no sería ese día

Voz 5 07:16 la hay ahora voy yo yo traigo cuerpo lo que no lo piensen que la que sherpa que que conoce a una persona que está pasando por esa situación de violencia de maltrato cuando muchos situaciones porque cierto hay una variedad impresionante

Voz 4 07:39 sí

Voz 5 07:40 pues qué valor

Voz 6 07:43 se andaluz tengan

Voz 5 07:47 ese ratito para ir que llamar a la puerta y decir lo que quiera el café charla lo que te apetezca en ese momento esa persona te dice mire a lo siento pero eso no me apetece hablar vale por dime me que has hecho ha puesto una nueva cambió cualquier otra cosa pero que se sienta esa presencia hay que esa persona

Voz 0020 08:16 que uno no está solo no

Voz 5 08:19 Fuentes porque es muy fácil decir para lo que necesites

Voz 6 08:24 aquí estamos

Voz 5 08:27 es más bonito decir aquí estoy para lo que tú necesite

Voz 4 08:32 eh

Voz 5 08:34 sí ese era mi sentido haber dicho como lo hago como él

Voz 4 08:42 bajo

Voz 0020 08:44 aunque Cristina estará conmigo en que lo uno no tiene por qué no ir con otro quiero decirlo que hayamos abrazos aunque nos pongamos os lazos

Voz 5 08:54 si no ponemos lo hizo para recordar para estar no exactamente pero también queremos más labrar tiene una abrazo que por eso que yo te digo porque se puede es decir como deuda de tu domicilio te tiene que enfrenta el dolor de la persona que está pasando ah sí sé que eso es muy difícil y entonces hay que procurar que se conocen casos un bar un paso hacia adelante en un momento acercar quiere dar un abrazo que él lo que de verdad necesita era lo único que quería de desarrollo

Voz 6 09:40 en total

Voz 0020 09:42 Cristina le faltó a usted alguna vez un abrazo

Voz 5 09:59 por eso el que tengo en la mente que aquí falta más falso

Voz 0020 10:08 por qué cree que que ocurre esto por lo que por lo que está diciendo porque porque si cómodo situarse delante de según qué

Voz 5 10:16 esto es porque incómodo porque porque sabe que está sufriendo porque son muy muy duro muy doloroso y entonces pues ponen te queda como ella cumplió yo creo que en este momento cuando se necesitan de la persona que yo tengo o que creíamos que teníamos porque luego que no creo que si alguien conoce aún no porque Leonor que estoy mal que no se lo bien que sí que va que igual no no no ni de hoy no me apetece hablar vale pues habla de otra cosa que no todo no me casé pues mira al tiempo que esa persona igual porque lo que van a quedarse

Voz 4 11:32 cuando que el saqueo

Voz 5 11:34 el acercamiento cae bien luego el tiempo que se sí eso es lo que esas cosas hechas frases dicho para no que no necesiten aquí hay que ser muy muy muy manidos que luego tienen poco

Voz 6 12:07 poco

Voz 0020 12:09 pues muchísimas gracias gracias por haber llamado

Voz 4 12:13 a vosotros y la escucha muchísimas gracias gracias y gracias por el eslogan Cristina

Voz 5 12:20 no sé si sirve para que alguno persona del paso yo ya estoy satisfecho

Voz 0020 12:29 desde luego nosotros sí aunque sea a través del teléfono y de la radio le mandamos un abrazo Cristina

Voz 4 12:36 muchísimas gracias cosas buenas no queda otra

Voz 7 12:41 no

Voz 2 12:49 está Evo Nastun está

Voz 0020 13:47 y tenemos a través de nuestro número de whatsapp otra cápsula de tiempo

Voz 10 13:53 la cosa más increíble nos ponemos a hablar de cápsulas del tiempo siempre todos los co tres Si este martes un cóctel con la misma receta que se debía los años veinte como trae Martín puede ser una cápsula de tiempo y mucho más aún por ejemplo así conservarse una botella de ginebra más de mil novecientos cuarenta y te tomas un cóctel con esa Ginebra sabes a que a que esa vía ese coctel hace ochenta años no setenta años entonces las cápsulas del tiempo también puede ser líquidas es una manera también de de viajar no sabes que que lo que servía de aquella época

Voz 0020 14:28 de hecho una auténtica cápsula del tiempo es la receta de algún plato

Voz 2 14:33 de alguna abuela

Voz 0020 14:39 desde Sevilla Tamara buenas noches hola

Voz 11 14:44 aunque en que te daré un poco de pudor pudo me más me más sabe que en mi caso que llevo unos con una OPI de Isabel II

Voz 0020 15:00 Tamara perdone antes de que sigamos charlando y para que la conversación sea fluida nos entendamos bien no se puede mover el teléfono cambiarse de lugar no sé si tiene puesto el manos libres no es que la escuchamos con mucha dificultad

Voz 4 15:19 ahora sí puedo quizás un poquito más

Voz 0020 15:21 a esto

Voz 11 15:23 vale vale la radio no la tienen puesta

Voz 0020 15:25 ahora no

Voz 11 15:29 no del movían mano a mano a manos de tampoco tampoco

Voz 0020 15:34 no pues a ver si hablando un poquito más fuerte nos entendemos todos

Voz 4 15:39 para adelante vengo no nos haya

Voz 11 15:44 mi en mi problema es que yo soy yo estoy citada no llevo Cuno columnas donde

Voz 6 15:52 no no llevábamos muy mal

Voz 11 15:58 yo lo vi tiene ya yo mismo yo tengo estreno y tiene treinta y nueve el malhechor que que no que los mismos no no me gusta lo quiere tener hijos es lo quieres yo estoy pasando muy mal porque Virgen un poco ahí ahí cuando yo olor o lo digo y cuando yo como bloque viene como Buján menos no lo comprendo yo digo hace mano sí si si no me quiere vieja mi Bésame que pues yo como como otros vea mi mano y que soy soy muy joven si yo tirado vi hija niño de mi ondeen iniquidad la basura pero no me empujó

Voz 0020 17:02 tamaño entonces lo dejan y vuelven con mucha frecuencia

Voz 4 17:05 sí

Voz 11 17:06 pues sí porque conoce como como dice que yo a veces me me llama y me dice ven que vamos porque lo quiero puede mentir a mí

Voz 0020 17:21 el fuego

Voz 11 17:24 no se podemos dado yo algo de pensar de vivir me llevé irme me juego porque él me me voy yo veja o grupo todo yo soy en en paje bélica de campo a dio hoy Puyo de que mi Curto o yo lo dije un fútbol pobre ves que buena vivimos juntos el vive bien lo podéis año pieles con Herbie ve díe vieja año pues de alquiler que por eso pues yo peleo o tanto que perfecta podrá advertirles yo vengo de Mike o Mi casa o qué no hace que vencer no sé si viven Un yo yo verdad yo yo lo quiero porque son bien con diez años pero pero bueno el sábado o o como Asa o yo estrelle era móvil contra contra pare soporta podemos llamar doma pero no enfermos joven Tea Party yo hace un un a vos me Magdaleno la cabeza porque se soy no se yo me dice que le que le o que degusta en quitar no tiene gusto entonces yo sé lo que lo que

Voz 0020 19:27 Tamara y usted tiene claro que quiere estar con esta persona

Voz 4 19:30 no

Voz 11 19:32 a veces cuando cuando cuando pienso me digo sí que a mí SEO yo pienso que sí que hay porque el maravilloso que yo soy de la primera muy que que que que que ellas aquello ha hecho yo yo piensan mucho mucho mucho mucho mucho dice que no que no podía decir que no a mi nombre de mi vida porque no puede ser que siempre me temo que él

Voz 6 20:13 eh peleando a mí no me gusta

Voz 0020 20:19 hola qué te por que pelean Tamara cuáles son los motivos de de las discusiones

Voz 11 20:26 porque mira yo tengo en mi en mi condena de como suyo yo baje tengo yo en mi con recaudó un que es trágico yo o cantando un un una música que que te corto que le que dejó va te quiero diese piensa que veo en un hombre que yo aquello otro yo ya o yo voy yo puedo yo lo he dicho que Obama es que no me un amante

Voz 6 21:14 pero yo once algo

Voz 11 21:19 o reproche que que con un africano que me tiene de un con un cien ya porque de bien todo puede ver este hecho mi nombre mi momento igualaba asegura Manuel

Voz 0020 21:45 ah sí cree realmente que que ha desperdiciado estos diez años porque no lo deja

Voz 4 21:55 y con querer basta

Voz 11 22:04 ir de ida verdad me da me da muchísima rabia que se hicieron ella poco lleva muy bien cómo hacerse con sincera que me da muchísima muchísima o lo que sea vaya he llevado mi

Voz 6 22:28 mi edad

Voz 11 22:33 me comprende que yo fui virgen relaciones sexuales fueron

Voz 0020 22:43 con él

Voz 11 22:48 es que yo no compré de peleado hay ánimo un turco sus insultos Porto bien mucho dice me da yo yo muchas veces lo que os Falcone y me tras un día me puso de brazo pues lleno de de moda con que puñetas

Voz 0020 23:22 y cree que que eso es Amur

Voz 11 23:26 decíamos que con lo que con lo que te cobre hecho opus un poco sucio y fundía Mississippi uva quince hijos han sido tres hizo que es como con mi Patti sin puedo aparte Nancy pero nunca un bonus se que en él él o cien no te vea con otro O'Connor o con con otro hombre yo te mato

Voz 0020 24:10 no he dicho eso y usted qué cree que hay que hacer ante una frase de este tipo

Voz 11 24:23 yo yo he pensado mucho agradeció desde el diez denuncia a Páramo me yo estoy

Voz 0020 24:37 tamaño hay en este momento están juntos

Voz 11 24:42 vamos vamos a lo largo de ala al jugador está quiere de mí que estaba o no quiere que quiere venir o voy a ir me dice abre abre la puerta al ver casa cómo lleva pero el cuarto aeropuerto que yo no quiero monstruo y en Fava quiero que me lo que la acción me lleva tan fuertes

Voz 0020 25:19 tan creo que creo que esto hay que hay que denunciarlo creo que tiene que pedir ayuda pero que las cosas que ha contado son suficientes como para plantearse lo lo que está hablando lo que está contando a esto

Voz 4 25:42 el cero dieciséis

Voz 11 25:48 estoy malos modos que no comete era

Voz 0020 25:54 pero ha dicho que lo empuja que la deja un morado

Voz 4 25:59 sí sí obliga a tener relaciones cuando éste no quiero eso qué le parece que eso

Voz 11 26:09 pues eso de Córdoba dice que todo yo grupo con porque que yo cuando cuando yo estoy o que no quiero Boné vi idea ya no sé yo que yo estoy o como otro yo yo yo yo estoy cantando se eso yo digo a mi tío que que si en nombre de mi vida que me ayude que abre que vamos a quién o me lo quite era que yo no vi Curto figuran la besado tu codo

Voz 0020 27:11 Tamara cree que que dejar algo que le gusta

Voz 4 27:14 eh

Voz 11 27:16 era joven era Momo Momo de cava era el corazón no fue no hace unos llaman y ahora no ahora me doy crece

Voz 0020 27:44 Tamara pues ojalá que que esta situación cambie que que pueda dejar esta relación

Voz 4 27:51 y que pueda pedir ayuda al cero cero dieciséis

Voz 11 28:06 yo quiero que me que me voy por ahí

Voz 0020 28:15 quizás sea una buena idea poner tierra de por medio Tamara esperamos una segunda llamada en la que nos cuente qué

Voz 4 28:22 que todo está bien de acuerdo

Voz 11 28:25 por qué

Voz 4 28:26 gracias por llamar dicho buenas noches

Voz 12 28:33 no

Voz 14 28:40 el cero dieciséis el nombra de teléfono que recomendábamos a Tamara es el número de teléfono para la mujer para la mujer que cree que está sufriendo maltrato para la mujer que está siendo maltratada es su número de teléfono gratuito y además no deja rastro en la factura del teléfono

Voz 12 29:22 donde sí voz sí

Voz 0020 29:50 hola María José desde Madrid buenas noches

Voz 15 29:53 hola buenas noches

Voz 4 29:56 qué tal que no esconda dijo quería

Voz 15 30:00 carro arde hoy especialmente el Día de la Mujer quería hablar yo reivindicar de peso el hall de de Madrid eran mujeres puesto que yo perdí a mi hijo hace un año y medio que atropellaron

Voz 4 30:23 los siendo mucho más lejos

Voz 15 30:28 sí pues lo lo contemplo como como una forma también de de violencia que arrebatan pues una de las parcelas más importantes que yo por lo menos así lo lo ve hoy tiene los dos grupos de ayuda de héroe que has visto pues en la percepción que tengo de de todas las mamás que están en Air en mi caso creo que es algo que que bueno que que la sociedad no no se para a vez que las que hemos perdido ante los hijos especialmente quería además pues eso reivindica mi caso y que bueno que que un poquito que que se me oye por ahí por hacer justicia social por evitar también la muerte es como la muerte de mi hijo que era perfectamente evitable porque mi hijo fue atropellado por una persona que contaba con múltiples antecedentes delictivos iba conducía bajo los efectos del alcohol las drogas iba triplicaba la velocidad permitida en la vía de la Castellana de en en la plaza de Neptuno mientras estaba esperando en un autobús en la marquesina de del autobús que estaba con su pagaba y bueno y desde entonces pues

Voz 4 32:07 está muerta en vida pijo cuántos años tenía quince años

Voz 15 32:24 es quería contar mi caso y el caso de de multa mamas que que sufrimos la pérdida de nuestros hijos porque la Mater mía es es algo muy importante en nuestras vidas era cima de que la rebaten esta manera pues pues sólo templado como como una violencia también me no sé qué y qué tipo llamarla pero claro es genera mucho sufrimiento por la paz muy sufrimos la pérdida avería de nuestros hijos en este caso cuando te los los hace cima ante lo pues

Voz 0020 33:15 María José dice que está en un grupo de apoyo

Voz 4 33:18 si les sirve

Voz 15 33:21 sí me sirve ayuda porque sentí de todas las mamás es ese mismo juego también estoy en una en una ONG Stop Accidentes tiene pues también nos ayudamos mucho que curiosamente eh a Kidman la mayoría de las personas que estamos Vega de las que estamos luchando por por hacer justicia a poner motes de nuestros hijos que en este caso ha sido todo accidentes que se podían haber evitado cuidadosamente mayoritariamente somos mamá por lo que hacíamos porque quizás nos haga ese coraje para para defender lo que la pérdida de lo que más quería al para que saben justicia porno que más queríamos Collison es que hoy especialmente quería hablar con como es otro sí sí comentados cuál es nuestro sentir el como más que perdemos a nuestros hijos estamos destrozadas no tenemos fuerza para nada y hablamos entre nosotras pero pero para único que nos queda fuerza para hacer justicia en este caso con cuáles son muertes evitables entonces es curioso Price a la fortaleza de hombre a mujer mamá es una parece tan

Voz 4 34:56 María José

Voz 15 35:06 si es que lo tengo no lo tengo perdido lo tenemos todo perdido nosotras entonces ya no me importa no me importa dar la cara no me importan a luchar no me importa ni siquiera ponerme frente a su asesino porque pijama haría un favor si si acabará también con Mi Vida pasión cuando acaban con la vida de de un hijo que es lo que más que ver para que de una madre la vida pues ya te da todo igual tenemos en el seno materno bueno eso es un pueblo que no se rompe que nunca ni siquiera con la muerte vivimos por y para nuestros hijos intentamos vivir su recuerdo hoy por causas como la mía y como otras mamás que os hemos perdido está manera es lo único que nos queda hacer justicia por ellos y ahí es donde sale de toda toda nuestra fuerza ahí todos nuestro podríamos ir de Madre coraje vive madre

Voz 0020 36:23 está condenado a esa persona manejos

Voz 15 36:26 y aún no ha salido el juicio está encarcelada desde ese día por la gravedad de los hechos aunque previo a eso pues tenía como le digo múltiples antecedentes penales si no haya sido encarcelado aún tenían muchísima pena de cárcel pero no había llegado a entrar en la cárcel tampoco o entendemos y lo peor es que mucha gente como el que está la CAI o que le digo pues eso muertes evitables pero hoy por hoy tuvo que matar a mi hijo para que luego encarceladas Emmy por la gravedad de los hechos no ha salido Mi en ni afortunadamente jueces que instruyen el caso al salir bajo fianza así que esperemos justicia nunca nunca la muerte de de un hijo porque a la mayor injusticia sería que te lo de volviesen a David a que lo pierdes para siempre entonces desde ese momento ya sabes que va a hacer todo injusto lo único que que bueno aunque sólo sea por para evitar que mal mamá está pasando lo que yo estoy pasando pues me voy a dejar la vida si hace falta mi propia vida para que ninguna mamá tenga que verse como ya me estoy viendo a Adriana voy a luchar por mi hijo y cambios de hace falta con mi propia vida

Voz 0020 38:05 la honra mucho María José estar metida en en esta asociación y tratar de luchar para que casos como éste no no vuelvan a ocurrir

Voz 15 38:17 curiosamente pues eso ya digo estamos la mayoría somos salía un papa también pero a mayoría somos mamás no dejamos de luchar por nuestros hijos aunque quizá no esté él es que luchamos de otra manera además tenemos la percepción de que nos están viendo de que ya está muy bien no es ayudan a nosotras eso allana quería eso reivindica la faceta de ver a la mujer madre sí porque creo que es el mayor vínculo da más posiblemente más

Voz 4 38:58 me perdura

Voz 15 39:00 pues tiempo y él lo físico y que va más allá sí si la persona que lo mató me está oyendo ojalá Arqué yo me de que esto ocurrió pues no no puedo conciliar el sueño tengo que madrugar para ir a trabajar pero pero no puedo conciliar el sueño si esa persona que me conciencia gente como esa persona tiene conciencia hay comparte mi somier pues espero que esté escuchando y que se de cuenta de de la de la envergadura de la magnitud del mal tiempo ha generado al a parar recapacitar y para nuevas falsean Cajamar

Voz 4 39:56 como yo pues

Voz 15 39:58 eso también animar las a que a que luchen con nosotras por por eso por lo que más queríamos y seguimos queriendo que no estén muy presencia física aquí mucha mamás que que sufrimos la pérdida de nuestros hijos y que hay asociaciones de ayuda ahí

Voz 4 40:25 lejos de un abrazo enorme

Voz 15 40:27 para abrazo enorme Szeemann gracias

Voz 0020 40:30 al revés gracias de verdad por la generosidad

Voz 17 40:34 muchísimas gracias Adriana

Voz 0020 40:36 noche buena no

Voz 20 41:47 sí

Voz 4 41:59 hola Gloría desde Salamanca buenas noches hola buenas noches qué nos cuenta

Voz 21 42:05 pues yo ya he llamado por lo de los te solitos pero de todas formas ayer que ha sido el día de la mujer ha sido un día muy especial porque mañana hiló tarde he ido a la manifestación en la Plaza Mayor que es un una preciosidad toda iluminada es que me ha alegrado mucho porque he visto muchas muchos estudiantes chicas chicos que normalmente no se suelen ver cuando hay manifestaciones cuando yo otros años hemos salido también amigas de una asociación para el maltrato de la mujer

Voz 4 42:49 sí

Voz 21 42:50 y entonces me ha alegrado mucho de ver a la juventud que hay iba con las pancartas me emocionado eso lo primero yo llamaba porque Pablo de los personajes que me ha hecho gracia porque tengo dos nietas pequeñitas tengo dos nietos mayores uno de veinte años también de otro de catorce pero tengo dos nietos de citas y cuando vienen aquí los tesoros hitos ella escoge unas bolsas meten siempre cositas pequeñas que son sus tesoros yo me acordaba pues eso que yo desde pequeña tengo tarjetas postales desde que tenía ocho años de mi abuela de mes tía lo tengo cuerda tengo a todas las tarjetas desde entonces felicitaciones de cumpleaños y las tarjetas de Navidad y cartas cartas de mis padres fallecidos de mis hermanas cuando las leo pues es que me emociona es muy bonito guardar todo es dejar un momento cuando yo te pues vaya toda la basura pero de momento está ahí y es muy bonito tener y luego tengo también tengo muchos recuerdos de mi suegra tengo un vasito una cestita de mi madre el vaso que tomaba con la leche por la noche un vestido tenía ella para estar en casa recuerdo un una bandeja quita de mi suegra también pequeñita lo bonita que una radio antigua de mi suegro y cosas que cosas que que que que se tienen en casa y es que es muy bonito muy bonito tener esos recuerdos para mí es que son hitos más que las joyas

Voz 4 44:46 que tienen otro tipo de valor

Voz 21 44:50 ante y luego también quería decir porque ya he pensado llamar otras veces porque hay personas que son mayores como yo también yo ya tengo setenta y dos para setenta y tres años estoy en los talleres de la Ayuntamiento y ayuda mucho porque hay muchas actividades para estas personas unas que están trabajando otras no pero que ayuda mucho porque sales de casa ya hablas con unas personas con otras nosotros estamos grupo en cuenta cuentos y entonces qué Nos preparamos incluso a veces hacemos cuentos nosotras mismas hay también hombres y mujeres la mayoría mujer íbamos luego por los colegios

Voz 4 45:41 a contar los cuentos bonitos les encantará

Voz 21 45:46 sí pero contamos cuentos no leídos sino aprendemos el cuenta de memoria el hacemos pues eso como los necesitamos

Voz 4 45:55 tradición oral Tradición Oral digo como antiguamente claro contándonos

Voz 21 46:03 los cuentos y se les encanta a los niños luego te dan lo sabrá todos y es muy bonito muy bonito ya pues llevo ya seis años seis años los viene muy

Voz 15 46:16 viene a nosotros para la memoria

Voz 21 46:19 pero muchísimo para todo a no tomar pastillas para las depresiones porque se pasa muy bien los talleres y luego pues eso vamos a los colegios pues contando con los cuentos a veces nos ponemos nosotros tratamos alguna cosita muy bien muy bien que aconsejo que a mucha gente que este que esté ya jubilada porque ir que vaya a los talleres de su ciudad porque hay se puede hacer infinidad de cosas encuadernación de muchas cosas de hacer ya digo que que esto es muy bonito muy bonito porque estamos un grupo muy majo Nos reímos y eso es muy importante iría a parte de eso pues que los niños disfrutan mucho los niños y las profesoras más a los colegios

Voz 4 47:17 eso es lo que quería contar cuentos son los que cuentan

Voz 21 47:21 pues cuentos que tienen que ver por ejemplo que tiene una moraleja por ejemplo que como y niños hoy en día que que los hay escritos que son eh chinitos que son de otros países no dentro pues para que que se quieran los niños para que no que no te sean racistas y parte yo otras veces pues contamos cuentos para que nos para que que compartan con los Juegos compartan los juguetes y todo osea los los cuentos pan siempre así para aquellos capten algo y entonces siempre siempre siempre preparamos los cuentos así después terminamos la el cuento les preguntamos a los niños y a veces también cantamos canciones también dio compuesto una canción la puedo cantar

Voz 4 48:23 bueno si le apetece cantar si sabía cantar menos

Voz 21 48:27 está compuesto yo para para cuando vamos a los colegios pues cantado yo a los niños un años venimos a contar unos cuentos que he dicho antes yo pero de lobos y osos ya el goma hice ratoncito de que esté que bonito es ya algo más ID bruja hallada me encanta hace algo más ya yo ahora que todo todos juntos estábamos aquí a era pasar un rato muy feliz con tanto los cuentos somos cuenta cuentos escruta todos sentaditos todos que haya adictos escucha excluye a ver

Voz 0020 49:25 encantados quedarán Gloria

Voz 21 49:29 bueno pues pues eso es lo que lo canta más alto porque es cómo está la gente durmiendo experta

Voz 0020 49:36 a ver si le vaya me algún vecino

Voz 21 49:38 no mereció que está en la cama le mando un beso que escuchamos por la noche llevamos muchos años escuchando la radio

Voz 4 49:47 pues Gloria gracias por haber llamado pues muchas gracias a vosotros un abrazo gracias por la canción buenas noches

Voz 23 49:59 no

Voz 22 50:02 la eh

Voz 24 50:08 no lo sé

Voz 23 50:22 mi tunda ni a ello lo suyo tiene mismo

Voz 25 51:02 no

Voz 26 51:11 eh

Voz 0020 51:15 escribe José me hola en Twitter yo lo guardo todo a mí me transporta todo a un momento concreto de mi vida me mujer dice sin embargo que terminaré con el síndrome de Diógenes pero es que de momento es superior a mí no

Voz 23 51:30 dar no

Voz 22 51:41 eh

Voz 0020 51:44 sobre la llamada de María José Nos ha enviado una nota de voz Isabel

Voz 27 51:49 hola buenas noches e Isabel desde Vitoria buenas noches a todo el equipo de Hablar por hablar y a toda esa maravillosa gente que no se escucha bueno pues yo quería mandar un fuerte abrazo a María José que acaba en estos momentos con la perdida de ese de ese gran amor de su hijo así como ella dice somos muchas madre es la que nos vemos en esa situación y quería mandar todo mi apoyo y cariño no no tengo más palabras para seguir muy triste de verdad que no sólo sea nazi fuerte abrazo para todos

Voz 23 52:36 a claros

Voz 0020 52:53 bien Elena rojilla también en Twitter en la misma línea que Isabel escribía hace un momento que placer pertenecer al mismo género que María José admiración hacia aquí también muchísima fuerza

Voz 23 53:15 bien nada

Voz 0020 53:52 Miguel Ríos escribe recuerdo que mi madre me lo decía cuando en algún ejercicio del cole había que poner la profesión de los padres mamá y tú en qué trabajas yo en la casa y cómo pongo eso que resignación Pokemon escribe que a él le hubiese gustado Werder en su cápsula del tiempo el flequillo fucsia que había antes en hablar

Voz 8 54:22 a hablar