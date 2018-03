Hablar por Hablar (09/03/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 1 00:00 en vea Sancha

Voz 3 01:02 aprovechemos esta media hora que nos queda por delante para compartir historias Ricardo buenas no

Voz 4 01:08 es hola qué tal que no

Voz 5 01:10 es cuenta no mira

Voz 0779 01:13 no pasa nada porque no al empezar la jornada lo único que me hacía mucha ilusión volver a hablar con vosotros con lo que yo siempre he sido fieles a darle pueda hablar lo que pasa que por motivos laborales tuve que ocupar la mañana durante mucho tiempo en línea de trabajo desempeño pues como y me decía que compañera seguir común ciudadano del mundo puesto que estoy en todos los sitios a la vez pero nunca más los día muy como cómo salir de lo que va por la vida repartiendo sonrisas y que lo aparque como trabajó en Correos no yo ya sé que tan pronto estoy en Valencia cómo no lo voy a Burgos el Madrid claro entonces me llaman una especie de Rey Mago me gusta este alga este concepto porque allá donde voy todo el mundo tiene una sonrisa que sabes que siempre les llevó algo hazañas Cindy Lee y para fijar un mismo sitio

Voz 5 02:08 a una semana entera nunca

Voz 0779 02:10 nunca dos guías máximo que ir constantemente es en mi vida

Voz 5 02:17 aún así como CIE como se lleva a vivir siempre cambiando de lugar nunca estando más de una semana en ningún sitio concreto

Voz 0779 02:25 sean realista no sigue la bien pero las circunstancias son las que mandan cierto es que llevo mucho tiempo también dicen que te acomodadas no tuvo no sé hasta qué punto podría días que tengo mis bajones así a saltos pero no se se me eche tanto a ellos como tampoco me provoca ningún malestar esa que me gusta porque es un puesto que desempeño de hace mucho tiempo Ile de hombres lucrado y me va bien mientras estoy valorado eso también es importante Elena no tan valorado no busco nada solamente buscamos ese un mínimo agradecimiento de manera personalizada puesto que es lo mismo no dejó de hacer mi trabajo mi responsabilidad preso indica de que a misma manera que todo el mundo sabe que el respeto es mutuo ir a que te respetan tienes que respetar pues en mi caso me pasa algo parecido no no no tengo ningún problema sin trabajo que se de manera cómoda después de mucho tiempo que tiene la oportunidad dimos verdad se llama poder saludo no podía de Halle pase sin ellas

Voz 5 03:35 claro que antes sí que tenía más trabajo de noche

Voz 0779 03:40 pues porque es un un tema derrotas tenía ante el tema no pero me las tuve que cambiar por motivos internos de empresa y la semana pasada me dieron la sorpresa de que volvía a una claro nuestro ya he cogido a dos de la mañana quejondo a voy decir derrota estaré el ruta hasta las doce de la mañana para de cinco horas estar en Zaragoza sino me fallan planing de seis horas cargarle para Pamplona

Voz 5 04:12 muy bien su trabajo

Voz 0779 04:14 a los San Fermines pues deberá pasar pero bueno seguiremos trabajando hasta el sábado como siempre dándolo todo para que todo el mundo aquello que Amanda lo tenga

Voz 5 04:27 Ricardo no sé si tiene familia

Voz 0779 04:30 no no estoy cansado pero se da la circunstancia de que ex mujer tiene un todo un poco más complicado porque al mío sí sí porque ella es ingeniera de pozos petrolíferos en Argelia y ya está no ya lleva trece años una base de petróleo hombre la vemos de manera regular siempre trabajo no permite los puentes a él él gente pringar a hacer lo mismo si así fue yo que era el que está desempeñando entonces no iba a ser yo que Le coartar a Capello que quería

Voz 5 05:06 y esto va a ser por tres años durante tres años

Voz 0779 05:09 eso como decimos y no es más eso como mínimo pero lo bueno o lo malo no sé cómo llamarlo la verdad como lo tengo hijos pues entonces no lo mínimo depende ese arraigo de tener que está el fin de semana en casa porque motivo por otro esto yo sólo en definitiva tengo amistades gracias a Dios mujer está fuera por desgracia por situaciones de trabajo confió en que esta gente es de Repsol bueno los señores de trabajo pues devuelvan pronto

Voz 5 05:43 cuando eso ocurra poco fiables

Voz 0779 05:44 sí les íbamos vamos a tener un tiempo de cordura hay podamos ser un matrimonio cómo éramos antes igual de feliz Thomas

Voz 5 05:55 claro Ricardo porque es verdad que en su caso la distancia es muy complicada pero también el que haya distancie y encima usted se esté moviendo todo el rato supongo que añade un puntito extra

Voz 0779 06:06 sí sí la verdad es que me pregunto qué trabajo me mantengo porque me tiene ocupado el resto todo lo que yo estoy trabajando acristaladas como no puede ser otra más pero sí todo el día trabajando existiría en casa a lo mejor trabajando de otra manera quizás a lo mejor no lo llevaría también el hecho de estar en casa pues estaría cojo a la cabeza ahí tendríamos Venter es mío te gustaría que hoy aunque solamente fuera hoy estuvieras aquí no se que no bastaba entonces ese ese efecto de bajones personales digamos te lo habéis implementando un poco el volante con el trabajo con el hecho a unos amigos de aquí mañana a otros de allí porque lo que tengo que se en el mundo es porque lo lo avalado porque francamente Adriana te lo digo de verdad allá donde vaya pues son muchos sitios porque otra cosa no pero España es muy grande tengo amigos tengo gente a la que recurrir para cualquiera

Voz 5 07:03 a Ricardo ido tejiendo ahí su propia red no

Voz 0779 07:08 no tengo que medir correos de personalizada

Voz 5 08:03 desde Jaen una semana José buenas noches

Voz 7 08:07 eso es a todas las los Tambo todo lo de la noche no pudo con dormir bueno pues eso que estoy un poco confundido no aparecer de edad yo vivo en verso hemos visto que esta persona ha cambiado bastante respecto bueno empezamos a abrir juntos no tanto cambiado de que ninguno de ellos sepan ha dicho la verdad prefiero era una persona muy fría conmigo cierra medido un goteo de casos para reflexionar programación Artemio Cebrián que fue padre el estar son una semana estoy reflexionando sobre realmente lo que lo que te una persona entonces pues estoy preparándome porque le voy a decir que no vamos a seguir más quizás yo creo que de paso le dije que si no se para moverme dijo que no que ella me quería ir pero entiendo el amor cuando se estoy mal estoy enfermo no llamado me se otra normalmente se preocuparía por esa persona

Voz 5 09:31 Jose cuántos años de relación

Voz 7 09:35 por dos años

Voz 5 09:38 dice que que han notado un cambio importante de cuando se conocieron ahora

Voz 7 09:42 se bastante de hecho siempre ha sido una persona muy yo soy claro no pero yo lo noto con alguien no con otras dos se persona como estos es decir High se ríen mucho dejaba amiga como amigo pero cuando acaso caso todo extraño se Bobby a posea el móvil a su rollo muy fría no se puede acercar a ella es una cosa muy cariñoso muy afectiva

Voz 5 10:13 si ella no

Voz 7 10:14 de su Tossa que muy fría que no sé qué decirle acudía a dar un beso o eso ella nunca se ha cambiado el mundo eso no poca grasa Osasuna le muy poco no a una persona se debe comprar yo qué sido poco y pido a la como email un beso a las doce de la mañana cuando ya me llamó mucha gente no son porque acosada o por yo yo Europa de Jose las fotos del viaje foto ejercicio hice pero debo tener cuidado enorme a publicar en Facebook algo o que la foto o por ejemplo su cuento yo la guasa alguna vez en ese progreso otra vez sí otorga cada ella nunca jamás entonces cosas que te coge una persona valoró también que que el plan económico el grito en la feria usa no me las anteriores programas eh tío pero bueno estoy opacidad no no me siento capaz de Ciudad de capacidad

Voz 8 11:44 y hubo que construir entonces cero piden consejo

Voz 7 11:48 la como yo sé que hay muchos sabio dando la noche con quiero pedir lo sé inclusive pesado hecho que ella entonces una pregunta mi amigo os puedo decir que hago yo con ella entonces aquí de estar aquí desde estos días sólo bueno pues estoy reflexionando coge el cuando subo decirle a se ha hablado me ha llamado suya amordazó cómo está el ojo podemos decir minuto no verlo en el minuto mejor bueno yo privó Álvaro Mendieta

Voz 5 12:39 Iñaki en principio principio esto me imagino que no era así

Voz 7 12:44 pues no no no es así pero sí pero un día me dijo que la te saturada dijo entonces yo muchas veces obsesionado bueno ha dicho bueno prosigue porque tengo desarbolada y son cosas que no tiene valor saber lo que pienso son cosas mías obviamente que pienso que está conmigo porque no quiere estar solo soy una persona que bueno mucho con una pero soy una persona que pueda sí vamos que podría bastante con alguien hiciéramos lo sus fieras

Voz 5 13:25 y usted que vio en ella al comienzo Jose

Voz 7 13:28 pues mira conociendo la red social

Voz 5 13:31 sí

Voz 7 13:32 yo siempre yo bueno todo es un hijo dijo

Voz 8 13:42 yo sé sé que

Voz 7 13:46 muy duro pero yo creo que hay que saber olvidar pero saber subirla caminan dejar eso es empezar a vivir no siempre con el recuerdo caribeñas esa persona pero usted es eso porque cuando vamos algo positivo yo me he dado cuenta decir sobre la playa de arena eso es normal

Voz 5 14:12 siente José que este sigue siendo un hombre enamorado

Voz 7 14:17 pues es que yo no sé por qué no no he dejado ya había dejado el caso es que yo puse en ese pienso suena alguna vez se teme que no se va a hacer que hicieron lo ha hecho bueno no soy capaz de un juego no se sexual yo soy una persona que me apetece porque soy una persona es decir Viva cuando tiene a cualquiera que me estoy haciendo Soda lo que estoy muy fuerte entonces yo lo que quiero vivir al filo con ella feliz viajarán como vejado pero yo estoy feliz con una manzana y Joselito cien agresión va saben

Voz 5 15:41 Ciudad Real Oscar buenas noches

Voz 8 15:45 bueno es que yo conocí una chica hace tiempo con el mundo de la noche hará algún tolva normal no era una relación no me ha pedido que sea su a mis hijos conmigo no puedo estoy enamorado de ella no lo que pasa aquí no me tribales no salió con ella tiene dudas me dicen que durante la tarde insinuaron Nietzsche Pastal que ubicuidad ignoto que está enamorada el propio y pasa a otra persona no es también era ir a Ammán trata ir complicado

Voz 5 16:26 Óscar para que nos situemos estamos hablando de una persona que trabaja como camarera en una cafetería usted está enamorado de ella ella le pide que sean amigos y todo es porque ella tiene una relación que no es como usted

Voz 8 16:48 yo no soy como yo hemos vamos simpatía de cada vez que cada tarde llevo y me lo pues su genial sus risas y no tengo nada que decir entonces pues me dijo pero que son muy lo estoy como decir eso y consumo de decírselo

Voz 5 17:14 conque Óscar porque usted nota que es algo recíproco que ella también siente algo por usted

Voz 8 17:22 miradas quiere que eléctrico se nota y entonces no sé cómo decírselo P cromos mañana no lo ha hecho la bronca de Hutch este programa

Voz 5 17:37 echando ahora

Voz 8 17:39 si uno se como decisión la habido

Voz 5 17:47 pues ya se lo está diciendo no porque si ya están escuchando el programa

Voz 8 17:50 Garzón puede tío que salga todo café conmigo que no dije todo por mí no a mí me compré una chiquilla poderme que tiene cuatro ahora en el creo que sí

Voz 5 18:04 ella tiene una hija

Voz 8 18:12 me parece bien lo que hace porque todos tenemos el mismo derecho no viento se pues no sé cómo decir eso hoy mismo pues yo o vivió en bloquea o desconcentrado y no sé cómo decírselo con mucho humo y lo mucho que puede hacer violencia

Voz 5 18:36 usted estaría dispuesto a mantener una relación con ella Óscar nunca ha pasado nada entre ustedes

Voz 8 18:46 Nos hacemos cosquillas en verdad tiene muchas yo también del PSOE

Voz 5 18:58 cuánto tiempo llevas sintiéndose atraído por ella

Voz 8 19:03 pues de vas hace tres meses el cinco uno min valen Oliver pero que es imposible siempre tuve que tengo caso poner me hacen vibrar y pilón concernidas tomas de otro de conmigo toda la tarde de la IV para siete Scilingo idea muy por la noche cierre inminente llevarla a su casa no sé cómo actuar

Voz 5 19:46 diría usted que que se siente atraído por esta chica o o diría usted que se enamorada

Voz 8 19:53 me he enamorado melómano somos críos roto con las amistades como yo me gustó que estoy con otra pues se sitúa porque hoy se ha notado salieron es parecido

Voz 5 20:12 pero eso sí son sus amigas

Voz 8 20:22 ese mismo me dice el ministro de Estado como no puedo tomar alcohol pues cortado todavía usted sabe algo con te da miedo así son muy cortado

Voz 5 20:41 Óscar pero no no hace falta tomar al Kun mira qué bien lo está contando aquí y además si está diciendo que ella escucha la radio yo creo que esta ya puede ser tomada como una declaración de intenciones no

Voz 8 20:52 es otra donde exactamente esa cuesta muy tarde no llegó siquiera diminuto Don Mariano chicos hace intimida hacer correr con el coche y me gustaría que ha paseado

Voz 5 21:13 os pero de verdad que usted cree que ella está dispuesta a empezar una relación con usted

Voz 8 21:19 pues a la pregunta sin credibilidad verdad culto es que veo mucho ves me llevo mucho palo estos temas del tiempo me la la mujer le hace mucho tiempo que estaba mojando lumbar y me conformé no pero que estará aquí tengo seguro todo bien me decía que si no me llamaba por teléfono para quedó el mío me llamó por teléfono me mandó eh

Voz 5 21:50 Óscar ahí una reflexión que me gustaría mucho compartir con usted porque yo también me he quedado pensando modesto como de tú vales la costumbre Óscar escribe Christian Valverde tus amigos amigas nunca tienes que dejarlos de lado por nadie

Voz 8 22:09 yo que tengo muy buenos amigos precisamente

Voz 5 22:12 tengo

Voz 8 22:14 tengo un amigo satélites que se conmigo y el que está conmigo a vidas de Malí hace subir viviendo en muy pocos días

Voz 11 22:25 el Real Madrid sí

