Hablar por Hablar (10/03/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 2 00:09 Hablar por hablar y Macarena Berlín

Voz 14 03:05 qué tal muy buenas noches este es uno de los tres

Voz 0020 03:07 Simone callarnos acercó la madrugada de

Voz 15 03:10 el equipo de Hablar por hablar les saluda Adriana Mourelos Elena Sánchez Inés Morán en la producción empezamos a caminar el sábado nueve de marzo con los protagonistas de las últimas madrugadas

Voz 16 03:24 y entre las llamadas más destacadas resalta la de Ana

Voz 15 03:28 dice que les de que reprodujo la imagen tan cinematográfica de sentir el peso de los billetes

Voz 17 03:34 todo el poder del dinero de Ramón que nos dijo que ahora le da más valor a la vida desde que su hija tiene una nueva supimos que Olympia acabo de ser madre de una niña prematura

Voz 1363 03:45 pues en A Coruña Nos espera Olimpia buenas noches

Voz 18 03:49 hola buenas noches Macarena muchísimas gracias por llamar ya adelante el escuchamos El aunque todo que me encanta tu programa estoy un poco nerviosa

Voz 1363 03:59 no se preocupe Olimpia lo hacen ustedes el programa eh que enhorabuena también a usted

Voz 19 04:04 me encanta me encanta es que no puedo dormir sin vosotros eso ya para empezar bueno me he enganchado ahora deciros que la mejor no suele que estamos hablando ahora mismo

Voz 1363 04:17 pues este esto estamos compartiendo regalos premios que nos ha dado la vida grandes pequeños divertido sin paz

Voz 20 04:24 ticos poderosos de todo un poco

Voz 19 04:29 pues en el mejor regalo que me ha dado la vida hasta ahora

Voz 21 04:33 es mi hija

Voz 19 04:39 sí sí ha

Voz 1363 05:19 todos menos la madre

Voz 18 05:21 con la madre no duerme

Voz 19 05:23 no yo soy pues que espera adquirir siempre alerta pero bueno oye me ha encantado que me habéis cogido el teléfono siempre quería llamar pero bueno no verdad

Voz 1363 05:38 pero bueno yo sabe que puede llamar cuando quiera Olimpia cuánto tiempo tiene su hija

Voz 18 05:45 tres meses tres meses esta recién llegada a la vida como quién dice sí bienvenida y como se está adaptando la pequeña

Voz 19 05:54 buf es que hoy ha tenido un pequeño disgusto porque bueno la niña a la niña bueno yo tenía

Voz 21 06:57 los dos vidas

Voz 19 07:00 pero bueno me nació con un kilo uno doscientos veinte me entregaron a los quince días de estar en el hospital con y que lo novecientos sesenta hoy en día me pesa que llovió los niños Inés encanta verlos que yo vivos que es muy pequeña mi hija pesa tres kilos novecientos

Voz 18 07:30 pues veinte

Voz 19 07:32 iba para los cuatro sí claro en el tenemos que comprar ropa que vamos que a ver es muy guapa es muy bonita pero pero yo voy a los demás niños hice me cae un poco la daba en el sentido de yo quiero más peso pero bueno a partir de ahí yo sé que todo va a ir para arriba Hay ello hay que luchar hay que luchar nunca nunca me hubiera imaginado que hubiera sido madre yo nunca

Voz 20 08:07 nunca pero él y como se ve como madre bueno

Voz 21 08:44 pero bueno yo creo que de todo se sale es muy no sé

Voz 19 08:53 yo creo que se ha alguna persona ante todo

Voz 18 08:56 a ver

Voz 19 08:58 respetuoso con la gente y feliz

Voz 18 09:41 es una sensación muy extraña El muy bonito pero es complicado

Voz 1363 09:45 claro limpia porque es una grandísima responsabilidad y están las dos ahí desde hace poco compartiendo la vida conociéndose ahí queda tanto verdad por por caminar pero es verdad que dicen que que el tiempo ayuda las noches ayudan eh y los días

Voz 19 10:00 sí sí es bueno y aparte que lleva claro alguien tiene que trabajar y eso es mi mía Ángel que se llamaba clave yo pongo un tiene el suelo y es Mi gato pegada toma apoyando el perro que quiere comer La niña que llora lo que tengo que desayunar

Voz 18 10:19 ya indicios que es todo así

Voz 19 10:22 ya por la mañana sales even hay correr arriba Ia aparte a mí a raíz del embarazo me encontrar un papiloma por cierto Macarena aprovecho para decir que por favor las mujeres que se vayan a revisar hice mañana hacer una citología y porque yo no me hacía unos ideología hacía muchísimo tiempo pero por favor gracias a Dios a mí a raíz del del embarazo me encontré muy lo más que hubiera derivado en un cáncer de cuello de útero por favor el otro día fue hace creo dos días el el VPH el virus del papiloma humano por favor

Voz 21 11:12 citología siempre igual

Voz 19 11:16 leer en Internet porque aunque tú te pongo los encontró ya no lo sé aunque sea el roce también te puede puede también muy como se dice bueno César sabes no sé si es férreo

Voz 1363 11:38 limpia más que Internet es lo que siempre tienen que hacer es consultar con un buen especialista claro

Voz 18 11:43 cinco de cabecera o con una voz

Voz 1363 11:46 autorizada Olimpia pues muchísimas gracias aproveche para descansar un poquito ahora que no están pidiendo todas esas bocas

Voz 18 11:52 que empiezan a pedir a primera hora de no no ahora tengo volvieron ocho ya ahora el tocan las cuatro

Voz 1363 11:59 a las cuatro bueno pues nada veinte veinte minutos

Voz 18 12:01 es verdad venga muchísimas gracias Macarena quieran eh

Voz 19 12:06 ya hay Adriana también que es también de ella

Voz 18 12:09 aquí de de Galicia exactamente de Lugo Lugo claro me voy a Taures ser malas la tengo asiente con la cabeza bueno gracias

Voz 25 13:10 qué tal buenas noches desde Tenerife Ramón gracias por llamar Ramón ya delante que nos cuenta

Voz 26 13:21 yo lo que era como el tema de los pelos había tocado oí los premios

Voz 25 13:26 sí

Voz 26 13:28 no me ha tocado a mí me han regalado a Pino a mi hija supuestamente bueno supuestamente no a mi hija porque ya me han regalado una médula

Voz 1363 13:38 una médula

Voz 26 13:42 contendientes los trasplantes de médula ahí un mes pues le apareció un donante donantes para mí por el mayor premio que pudo haber tocado

Voz 27 13:50 sí

Voz 26 13:52 ahora aquí en ocho años del trasplante se lo hicieron con seis

Voz 1363 13:59 y cómo es la vida de su hija ahora en qué sentidos ha cambiado

Voz 26 14:04 bueno ella realmente ahora puede ser una niña normal digo normal entre comillas no porque ella con con la enfermedad que tenía no podía ir a un parque no podía ir al colegio no podría jugar con un niño cualquiera como en una burbuja desde que le hicieron el trasplante hora de Jabal Paul que puede correr puede jugar puede saltar porque antes se caía si te hacía daño pues podía tener hemorragias internas entonces y ahora mismo es una niña como todos los pisos que como tiene que ser ahora son y por eso te digo que es el mayor premio que te miro mi vida

Voz 1363 14:45 la niña ahora es una niña y los padres

Voz 25 14:48 cómo son ahora los padres

Voz 26 14:51 de otra forma es muy duro porque está muy mal muy duro ves cosas que no tienes que ver en los hospitales con los niños y eso afecta mucho mucho psicológicamente está hombre nosotros nos ha cambiado mucho la vida supuesto ya vemos la vida de diferentes forman ya estamos más de de la vida habíamos dormir porque realmente somos voy a voy Navas personas somos muy egoístas más que ambos se que más materiales pero hay otras cosas más importantes la pizza queso entonces vemos no se ha cambiado mucho a la vida disfrutamos más el de de la niña no pero por supuesto por cualquier fan sonando no lo ve nosotros vemos cositas pequeñas cosas que nos hacen disfrutar de la vida

Voz 1363 15:55 porque Ramón diría usted que que su hija una niña más madura o diferente de los niños de su edad por

Voz 18 16:03 por la experiencia por la que ha pasado yo sí

Voz 26 16:06 ha madurado mucho es mucho más madura de la edad que tiene de ha cambiado mucho de allá por supuesto y después de la vida también ellas de de diferentes formas no lo sé pero ellas no te dicen nada no porque no te dice realmente de Nava pero te lo vas notando pongo el cambio y vas viendo que ya te habla con una más que no es para ocho años porque la vida la vida fue muy dura para ellas

Voz 1363 16:33 durante cuánto tiempo Ramón

Voz 26 16:36 nosotros tuvimos dos años paran dos años y medio para para que te hicieran transplante hasta que le dieron con la enfermedad SCI de la pusieron en el banco de donantes mes y medio la suerte que estuvimos que íbamos fue el día de Reyes de la lotería de El Niño nos llamaron del hospital de bienes encontrado un donante no tuvimos que ir para Madrid en qué manos estamos en Tenerife con Madrid para L'Hospitalet los que son

Voz 1363 17:08 y ahí cuánto tiempo estuvieron

Voz 26 17:10 dos meses y medio

Voz 1363 17:13 a Ramón

Voz 26 17:16 cada quince días estamos viendo tienen de veinte días de ella

Voz 1363 17:20 dos meses y medio son muchos días se muchas noches para una familia para esta como es un hospital pero claro si uno lo piensa fríamente y conecta con esto

Voz 20 17:33 es poco tiempo para la magnitud del suceso

Voz 1363 17:37 eso nosotros luego muchas

Voz 26 17:40 suerte porque la donante era compatible excarcelación porción entonces seguía no tuvo de circunstancia ninguna en ningún rechazo no es de médula porque normalmente siempre hay un que le llaman El Pele y que es el rechazo de piel esto es lo más normal y lo más como pero ella no ha tenido ni un grado de fiel rico entonces fueron para para lo que es pues poco tiempo fueron dos meses y medio allí después claro ahora vamos a previsiones que les tocas pero cada quince días después cadáver y ahora pues estamos viendo eso cada mes pero bueno ya por eso eso es para mayor el mayor regalo que le puede tocar a un ser humano es que te devuelvan la vida no este luego está

Voz 1363 18:26 os hablando de un regalo vital nosotros le le preguntábamos por regalos simpáticos pero esto esto supera cualquier imaginación verdad Ramón me pregunto si a los padres en algún momento se les llega a pasar el susto

Voz 26 18:40 no que va con casi nosotros tenemos miedo que vuelva a recaer Opel no vuelva a pasar algo no eso nunca suele te quedas con toda la vida el problema en España que no estamos muy concienciados en el tema de donar médula todo lo que sean de los lo que el metro la gente está muy equivocada que te pinchan en la espalda que tal donar médula de donar sangre es por sangre periférica es como una analítica de sangre puede salvar muchas vidas como una analítica de eso

Voz 1363 19:11 Ramón muchísimas gracias y un abrazo muy cariñoso para la familia

Voz 25 19:17 buenas noches

Voz 28 21:10 hola Alicia buenas noches

Voz 29 21:12 hola buenas noches como esta es mi gran muchísimo porque digo siempre que puede

Voz 18 21:18 gracias

Voz 29 21:19 y además ahora que estamos haciendo en el día de la mujer y aquí estamos escribiendo pero muy bien me ha sorprendido mucho y entonces decide contar mi historia que no deja de ser una especie de cuenta cuentos pero que me ocurrió cuando todavía no teníamos el euro entonces yo compré estaba prácticamente bastante mal EGM es me si esos meses que no llegas el único dinero que tenía exige día pues a lo pasé por una administración y compró un número de lotería yo siempre con el número nueve al final porque me gusta en la en los Europeos de Sunny Del Potro el primer sorteo que se celebraba en verano en julio entonces yo estaba en casa sábado por la mañana Villazón yo de guardia en ese momento estaba viendo en el sorteo yo yendo lo bueno voy viendo lo que entonces ahora veo o algo peor porque tengo a pero lo escuché perfectamente pero el número cómo lo cantaban los niños del sabían leer las así un quinto premio entonces pues ya se hasta que no estuvieron todos los décimos juntos no pudimos cobrarlo pero mi ilusión era cobrarlo más no el anillo porque si está asociado a las nóminas las no Miller nunca nunca habría visto de tanto dinero si te quitas dinero pero por encima aquel día porque

Voz 18 22:54 te con los de los ochenta con me miraron de arriba

Voz 29 22:57 trabajo bueno o era una extraña una cosa rara como venía una persona así a pedir pues entonces cerca de un millón de pesetas que ya eh entonces pues no que no había dinero yo bueno bueno pero pero sí que la hay pero si quiere le manda y Chicken no yo quería ese dinero peseta a peseta entonces tuvo un rato por fin vino el director no se vamos a intentarlo me lo dieron dieron al del bastante tiempo de tiempo estar una hora bastaría cuando ya está contenta con muy sobre dije cuando llegué a casa me subí encima de mí de del colchón que todo el dinero y me por encima hizo para mí para mi fue una ilusión tremenda porque vi caer como una ellas encima dice esto es lo que yo por lo que estoy trabajando sabe desde entonces leído es bastante menos importancia

Voz 21 24:04 ah bueno

Voz 29 24:05 ya porque lo que vi caer fueron eran papeles

Voz 21 24:10 hizo eso para mí para mi un regalo

Voz 29 24:16 un regalo porque me eso me dijo la vida más que una esto ya lo que es

Voz 21 24:23 es papel mojado

Voz 29 24:26 entonces para mí es un bueno en dos regalos uno uno dos

Voz 18 24:31 Chrysler al menos eso es lo que vieron nada más y nada menos Galicia muchísimas gracias

Voz 29 24:37 a ustedes muy felicidad felicidades a todos por el programa programa programa exclamación

Voz 25 24:43 buenas noches

Voz 17 27:30 y esta semana entre otras cuestiones le pedimos que nos hablará

Voz 0137 27:33 a lo inesperado que recibió

Voz 17 27:36 lo que hizo hola buenos noche

Voz 32 27:38 pero para deciros que bueno mi madre ha sido siempre su aficionada a echar todo lo que foses concursos sorteos regalos y una buena mañana tempranito redes que esta deprisa y corriendo Montse vamos a bajar al supermercado donde han llevado que nos han tocado un coche cuando bajamos en el una maqueta preciosa de un Poor's una cosa impresionante ICO te volvíamos para casa de enfadada indignada que iba a ser la regalo al primer niño que encontramos a eliminar las al

Voz 33 28:08 con una con una amiga o una tarjeta que había comprado o dado una un donativo para comprar un árbol con mi nombre en Israel entonces en un parque tengo un árbol con mi nombre en hecho eh soy Mercedes cuando dos noches

Voz 34 28:31 se me llamo Juani llama de aquí de la armería llamo para decir que a mí nunca me ha tocado nada pero voy a contar una anécdota que me tocó todo con mi hija todos los jueves he dicho siempre una primitiva ella siempre me acompaña yo salí del están Conde echar la primitiva ella se encontró un euro en el suelo y entonces me dijo Papá primitiva con este euro bueno volvimos echemos una primitiva con un euro a mí no me tocó nada pero la primitiva que hecho nos tocó doscientos cincuenta euros para contar que a mí nunca me tocó pero ella sin embargo siga tocado después de una vuelta toca nunca más nada muchas gracias

Voz 0137 29:09 yo una de estas noches también supimos que José Manuel les regaló un crucero a más de veinte personas y que no sabe ni a dónde fuera que Ana recuerda perfectamente cuando en la Cadena SER le tocaron mil de las antiguas pesetas y un lote de tortas de Inés Rosales también gracias a la radio Pepa se llevó un viaje a Estambul que por cierto nunca llegó a disfrutar hola

Voz 18 29:30 Pepa buenas noches buenas noches y gracias por su llamada

Voz 35 29:35 bueno yo quería comentar un viaje que me tocó hace ya unos cuantos años por la radio estaba trabajando y haciendo un concurso que era contestar me acuerdo son veinte veinticinco preguntas que hacían contestarlas todas los ganadores se los que acertaban todas

Voz 21 29:50 pasaban un concurso aunque ha

Voz 18 29:55 una final sorteo pasó

Voz 35 29:57 Teo bueno entonces yo estaba trabajando contestó todas las preguntas pero yo cerrar la tiene me marché a mi casa y cuando volví después de comer me llaman y me dicen pero donde estaba que lo estamos llamando que ha ganado el viaje como es eso hice bueno ahora vamos a hacer como que yo la encuentro por primera vez que no es que la segunda B

Voz 18 30:18 bueno hicimos todo como que yo

Voz 35 30:20 es verdad que entonces pues me regala viaje yo tuve que ir a buscarlo los billetes claro les dije el caso es que el día que yo tengo que salir en avión vuelvo de Roma que había ido una beatificación de un familiar entonces no podía ir pero lo puedo regalar me dijeron sí sí lo puedes regalar así que tuve que algo a mis hijos se marcharon ellos

Voz 18 30:48 no me valió el viaje pero bueno fui lo pudo regalar que bonito de Francia y cursos de veinte o veinticinco preguntas viaje a donde hacia donde era cuál era el destino del viaje a Estambul Estambul ocho días a tú muy bien muchos días con todo pagado cita muy bien es muy bonito muy bien esto fue la Cadena SER Pepa

Voz 21 31:08 pues es que no me acuerdo no me acuerdo muy bien

Voz 18 31:12 en Pepa cuanto soy yo no me acuerdo qué cosa también que Le coincidiera con su viaje a Roma casualidad

Voz 21 31:21 que salía uno yo venir

Voz 18 31:23 cómo haces después le ha vuelto a tocar algo interesante

Voz 35 31:29 me pues yo estuve casi dos años que ganaba todas las noches todos nuestros dos entradas para el cine

Voz 1363 31:34 así

Voz 35 31:36 había que contestaba una pregunta pero claro lo difícil era Marie que te cogiera el teléfono Pino otro y cada noche cada noche ya me conocían en la radio bueno la señora

Voz 18 31:49 cada me ganó dijo

Voz 35 31:50 nosotros entradas de un estreno que había por el lunes todo pero todas las noches lo ganaba todas así que iba bueno seis deja el de ir al cine y lo vi de gel de llamar hay entonces a mí me tocó en un papel de un envuelta de una naranja me tocó un exprimido porque lo ponía en el papel no cuando fui a recogerlo esa señora me dijo si lo llevas sabes no le vendó la naranja

Voz 18 32:17 bueno sentó mal porque les sentó mal pues porque dice que se hubiera quedado Villa lado papel no sé si fue muy gracioso

Voz 35 32:30 un paquete grande grande Linas y galletas y cursos

Voz 18 32:34 sí también

Voz 35 32:35 pues que me daba por llamar algún por teléfono y tuve mucha suerte muchas veces si también un paquete grande grande de cosas de una panadería

Voz 18 32:45 también me tocó Pepa muchísimas gracias por llamar vale gracias susto buenas noches años buenas

Voz 18 34:01 hola Ana buenas noches hola buenas noches desde Sevilla gracias

Voz 39 34:06 eh mira a mí me a nunca nunca la pata a la a echado la vida pero en el cole y yo nada pero sí el recuerdo

Voz 18 34:22 si hablando de los años cincuenta sí

Voz 19 34:25 y yo hoy

Voz 39 34:28 sí a la radio en casa de mi padre yo te hablo día los seis siete ocho años ya había un concurso enlaces ese día yo estaba escuchando algo mitad ese día había que bebían para darle un regalo pedía un cartel taurino el de fecha el más antiguo que se llevara a la Cadena Ser eso es que parece estupendo

Voz 35 35:02 de ya te digo que yo era muy pequeña

Voz 39 35:05 entonces mi abuelo era sembraba en yo convite atacó vi corriendo no fuimos a casa de mi abuelo que estaba relativamente cerca de Picasso en el despacho yo sabía yo estaba todo lleno de carteles taurinos

Voz 29 35:24 toro

Voz 39 35:25 entonces él que yo vi de fecha más antigua de mil setecientos y pico lo cogimos de lograr soy corriendo corriendo a la dices entonces llegamos allí ir realmente era el más antiguo tampoco han llegado uno habló muy poco más antiguo y lo más gracioso yo sí cuenta te hablo sería daños a otros cinco el regalo era cien pesetas media docena de

Voz 18 36:01 Rosa o qué ricos nada si yo me las compró mucho

Voz 39 36:08 bueno pues eso puede ser gay yo cantar de David de Arco INVI siempre se la lleve a casa de mi padre

Voz 18 36:19 cada vez me pregunto

Voz 40 36:22 está fenomenal le la SER ya entonces ya daba buenos premios

Voz 18 36:25 pero no como ahora pero sí sí claro claro por eso da para eso extrema escuchaba yo

Voz 40 36:35 hay Ana pero me preguntó la cara del abuelo cuando supo que habían cogido ustedes el cartel taurino

Voz 18 36:40 el año mil setecientos

Voz 39 36:44 bueno yo exactamente un poco en mi abuelo murió en mil novecientos sesenta después por su puesto el hoy al día siguiente lo lleva a modo trámite y se colocó tras al despacho como la casa de mi abuelo era una casa enorme en el barrio de Santa Cruz pues la verdad no sé si se dio cuente ya de ese detalle no me acuerdo pero si yo me acuerdo de ir

Voz 41 37:10 con el cartel de Toro que desata las siempre exenta de la media docena de Ica y te rozan

Voz 1363 37:20 pues es un buen premio para recordar Ana muchísimas gracias por llamar

Voz 1363 38:58 bien Oviedo Nos espera José Manuel buenas noches

Voz 27 39:01 hola buenas noches gracias por llamarnos

Voz 1363 39:03 delante

Voz 27 39:05 bueno a ver yo quería expresar porque sobre el tema de hoy que yo regale un crucero a veinte personas sí sí sí a estudiantes concretas

Voz 1363 39:20 un crucero

Voz 27 39:23 dónde no lo sé con exactitud porque nunca me interesé en el tema pero yo lo explico cómo me toco

Voz 1363 39:31 muy bien

Voz 27 39:32 eso resulta que una marca de refrescos en concretos a usted la delgadez

Voz 1363 39:38 no hace falta

Voz 27 39:40 he podido recaudar la Milla e lata de refresco Vanilla varía tres puntos

Voz 21 39:52 no yo sí con muchísimo

Voz 18 39:54 atención sí

Voz 27 39:56 ella de plástico de dos litros que precinto que suelen traer alrededor cinco puntos entonces había un chico que estaba estudiando y tenía un bar yo vi como recoge esas amigas para ir a Junta no puntuación porque eso era a nivel español hay cuantos más puntos que el equipo que más puntos tú Gerar pues es un andamiaje estúpidos vale entonces como este chico era un amigo mio los padres y todo yo vivo con una que haya historia yo era el encargado de una empresa de reciclaje de Asturias el eso que se recoge de Ecoembes donde se paran un cartón por recoge a todos los días tres cuatro y cinco y hasta seis mil puntos diariamente la campaña de nuestra es recopilar la puntuación dedicado pues ahí no hubo más nadie recoge ahora más puntuación que yo

Voz 18 41:11 claro

Voz 27 41:15 y los chicos concretamente porque bueno ya estaban los padres comió un barrio donde yo parado pese a fueron de viaje jamás Si yo pensé fueron de viajes olvidaron de mí a pie de ellos unos añitos más no

Voz 1363 41:36 sí

Voz 27 41:38 León pues bueno pues rueda lo cual fue mi sorpresa que llegó año no digo ver algo mierda por parte de ellos

Voz 18 41:51 los chicos a los que usted había regalado un crucero gracias a esas anillas y a no ya eso

Voz 1363 41:58 precintos se pudieron ir de viaje los veinte no está nada mal le

Voz 27 42:02 si los ven claro porque era era un era para veinte personas e incluso yo querido eh pero bueno yo me ocupaba mi trabajo el tan poco yo no me gusta ni el barco ni al avión me da miedo

Voz 18 42:21 ya pero bueno

Voz 27 42:24 y realmente pues bueno de hecho yo me veía como una madre de este sábado en que participe de repartir no había me lo recuerda Jose Manuel lo que te digo si mujer y bueno es un poco difícil de creer pero bueno ni si usted dirá de datos de Gartner pues eso lo ves que es cierto

Voz 1363 43:02 José Manuel no tengo ninguna ningún motivo para dudar de usted es una historia además preciosa y que bonito que le mandaran una cesta también en agradecimiento

Voz 27 43:12 sí sí Juanillo no las esperaba porque ellos viajaron en el verano se llevaron de años viajó el día de Año Viejo nada mandaron erupción que Maeso no fue lo que llevará a los mismos

Voz 18 43:37 José Manuel me pregunto si a uno le hace más ilusión dar que recibir en su caso por ejemplo

Voz 27 43:45 hombre en mi caso más me gusta dar porque yo soy una persona muy de el número para la gente más desfavorecidas de la O gratuitamente esto ya lo hable con ustedes otra vez la gente indican que comedores Orestes bueno pues yo no sufro barro o de empleo Merz para esta gente no tiene nada que me costado mucho más a poder ser no que la vida no está para dar mucho porque la alga la cosa muy apretada no

Voz 1363 44:37 cuando se puede se puede de verdad

Voz 27 44:40 dado dentro de estas casualidades viaje bueno pues cosas así que a uno no le cuestan tampoco nada porque realmente fíjese cuál no recogíamos puntuaciones lo consideramos según Cuenca personas trabajando los separando materiales llegamos cincuenta personas recogiendo puntuaciones y de nuestra claro ante una planta de reciclaje no se va a poner un Barker

Voz 25 45:12 es crear un poco con ventaja o como mucho

Voz 1363 45:21 los demás no muchísimas gracias por haber contado su historia gracias por haber llamado al programa

Voz 25 48:52 los márgenes de la agenda con Adriana Mourelos

Voz 0020 49:00 en los márgenes de la agenda de Hablar por hablar pretendemos conversar sobre libros que han caído en nuestras manos y que creemos que deben ser compartidos esta madrugada tres recomendaciones

Voz 46 49:11 en él

Voz 0020 49:16 esta madrugada tres libros con la misma temática porqué esta semana sentimos igual que siempre pero sentimos que debemos compartirlo educar en el feminismo es un libro de Iria Marañón que apuesta desde la portada por formar personas libres seguras de sí mismas irrespetuosas sin importar su sexo un libro recomendado por muchas razones la primera porque situó el feminismo en el tiempo y en el espacio nos introduce en él desde la más absoluta naturalidad y normalidad aclarando incluso conceptos que en algún momento todos hemos dudado la segunda y la tercera parte del libro es algo así como una bofetada de realidad sobre los estereotipos sobre cómo educamos con lo que hacemos Hinault con lo que decimos y sobre cómo el patriarcado está tan presente que en y lo vemos con unos apuntes documentados y con actividades al en el de cada bloque Iria Marañón nos muestra que podemos hacer y de qué manera para cambiar la mirada y también las maneras de actuar con nuestros hijos pero también con nosotros mismos y abarca este educar en el feminismo todas las temáticas de importancia desde la coeducación la corresponsabilidad hasta la violencia se sexual y la obstétrica pasan

Voz 47 50:24 no por el mito del amor romántico el empoderamiento de la mujer el negó machismo Un libro de cabecera

Voz 0020 50:34 Nogueira presenta este martes la mujer que dijo basta un libro que publica la editorial Libros punto com que cuenta la historia de la feminista Ana María Pérez del Campo Noriega el subtítulo del libro es la larga lucha por la igualdad y contra la violencia de género en España un trabajo mano a mano entre Ana María Pérez del Campo y Charo Nogueira dos mujeres una nacido antes de la Guerra Civil y la otra durante el baby boom que desgranan la transición de las españolas un periodo histórico penas abordado desde el punto de vista de las vidas personales de los cambios colectivos de las ciudadanas Nogueira es periodista experta en igualdad de género y Ana María Pérez del Campo es una mujer aristócrata convertido en feminista durante el franquismo es sufrir la desigualdad en carne propia una mujer que se convierten feminista sobre la marcha ella contribuye con su historia personal a la historia de tantas mujeres silenciadas si habiendo hablado ya en estos márgenes de la agenda de hablarporhablar de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes tenemos que hablar ahora de súper mujeres súper inventor las ideas brillantes que transformaron nuestra vida es un libro que publica Sandra V un homenaje a más de noventa mujeres científicas e inventó horas de todos los tiempos que a contracorriente lograron no sólo patentar un invento sino también conquistar su libertad física e intelectual un libro que se presenta precisamente este miércoles

Voz 51 53:57 eh