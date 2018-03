Hablar por Hablar (10/03/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 1 00:00 todos ponen voz contumaz puro como montante Hablar por hablar ante todo tipo de Turing un punto de Cuba Cardenal abren dudas sex symbol ante esta en este sector de instalar el Estado sólo Donate en diez dólares el prueba este circuito cierto empató noticia el torneo para poder atento también estaban para perpetrar esta técnica es total dos uno gracias poca polla tanto entrante como hombre que va el propio artista trata también cuenta pero que total gracias a durar qué punto dos junto con poco fuelle como esta siempre provenga esta medida Halonen empieza topes va abriendo anduvo a tope cuál es quedó claro quién sabe Gary Medel que nunca quebró completó Enrique Barker

Voz 4 05:55 y fue en la madrugada del martes cuando Gemma nos habló del libro que me regaló

Voz 5 05:59 es un gran amigo antes de irse hola soy Gemma Zaragoza el regalo más bonito oí que conservo con más cariño es un libro para mí es muy importante porque ese libro lo escribió un amigo me igual que quería muchísimo con el que compartía la FIFA yo por caminar sobre todo por los Caminos de Santiago es muy especial para mí porque lo escribió poco antes de fallecer sus últimos meses de vida y lo escribió con sus ojos porque era la única parte de su cuerpo que podíamos ver debido a su enfermedad que fue devastadora la ELA como él siempre conservo ese sentido del humor estupendo oí pese a una persona magnífica pues dejo ese regalo que para mí tiene un valor emocional y sentimental que no puedo no puedo describir bueno es un regalo para mí el mejor que podía tener nunca me desprenderse de este libro bueno el libro se llama El gran caminante gracias por escucharme y un saludo a todos los oyentes nos vamos

Voz 6 07:10 detener también en uno de los testimonios el de Chevy y la alegría que se llevó cuando tuvo que subir a un escenario a recoger el regalo de un sorteo hablando de sorteos emérito tiene bastante suerte If fíjense también en la que tiene Paco

Voz 4 07:27 vamos a conocer a Paco desde Málaga buenas noches Paco

Voz 7 07:32 los fieles gracias por llamar il escuchamos

Voz 8 07:38 soy la noche que de los que volvimos vimos bastante poco

Voz 7 07:42 muchas gracias

Voz 8 07:44 sí son los siguientes un Jaques hecho me primitiva vivo y el Ramón cuatro mil seiscientos

Voz 7 07:54 bueno allá enhorabuena que alegría más grande no

Voz 8 07:59 sí pero hay una cosa que me voy a cobrar la Caixa al no llevarla al hombre cogió la Primitiva de regatas cincuenta euros el otro un regalito que reunía ofendió un euro al otro por bienes

Voz 7 08:24 todos han entendió cinco cuánto cuánto dinero y siete hecho mi sin dientes pero Paco usted ese es el origen de la de la suerte

Voz 8 08:37 eso es lo único como tomar la vida creo yo asignado pero en cuestión de dinero por carretera con todo el mundo yo vivo bueno muy bueno muy madres como yo con mi madre pero falleció que es la mujer que me asusto tiene el mundo no te lo voy a poner dos mil siete millones y medio de vida en mil novecientos sesenta y uno setenta y uno diez euros que le regalaron

Voz 7 09:04 a todos dentro ciento setenta y cinco veces

Voz 8 09:06 que entonces a mi madre darme sí que tendría suelo

Voz 7 09:14 sí sí bueno está en la Familia claramente pregunta punto cuando lo todo lo todo eso él jugando bien eh

Voz 8 09:22 el lunes fui a cobrar los dos mil seiscientos euros que me fui por la noche vieja mi madre mamá te voy a llevar que es lo que más le gusta del mundo el inicio que alegría me vine aquí al lado de casa tenemos un vino a sortear y cada tres o cuatro partidos un regalo intentamos si vamos a el regalo menguar a mover retiró no estaba muy caro no inventó hizo yo lo yo tengo sesenta años este cargo pero luego me lo tengo que bueno

Voz 7 09:59 el realizador de otra valla que ilusión

Voz 8 10:05 muy bien pues se cambia cada uno que es lo que voy haciendo

Voz 7 10:16 lo en brazos para daría un aire digo los de los brazos para darse un aire moderno

Voz 8 10:24 sí sí sí lo hiciera yo una permanente

Voz 7 10:29 Ike y que ha hecho con el rizando el de pelo largo y madre bueno por lo menos es verdad malo puede aprovechar claro

Voz 8 10:40 y aparte hace muy agradable

Voz 9 10:42 gracias Paco estaba yo pensando que anda que no lo pasan poco bien ustedes eh

Voz 8 10:48 ahora no estoy solo en caso ahí duermo bien pero bueno eso ya es otra historia un el precio no es lo que se sale mejor o una madre cuando no tenemos vida madre la amable pero cuando te falta que había hace dos años yo todos lo vieron los superávit no sé estoy escuchando la radio allí pareja igual una historia volviendo descanso increíble dijo hoy ICO lo de la suerte comenta

Voz 7 11:24 también Aris son bonitos recuerdos Paco de su madre estuviste en muchos pero puedo usted no se de Diego que lo supo claro cuando cuando o si se lo que es una mal cuando uno se da cuenta rota eso en tan fuerte

Voz 8 11:44 murió con noventa ahí y dos años ha hecho mucho mucho no es lo que más se quiere la vida yo tengo hijos pero al que la llegada por lo que yo pienso que lo entiendo por la vida

Voz 9 12:08 gracias Paco gracias por Jean Marie por sacarnos una sonrisa

Voz 7 12:12 un abrazo a todos los bienes igualmente

Voz 10 12:16 ah sí

Voz 11 12:19 no vengo

Voz 10 12:26 que hay la salida

Voz 12 12:43 sí al teléfono tenemos a emérito de Zamora buenas noches

Voz 7 12:46 buenas noches gracias por llamar

Voz 12 12:49 mira a mí sí me han tocado muchas cosas gente menor de esos papeles si cambia de dos televisores o micro ondas una una cafetera chica pero

Voz 7 13:03 barbaridad que es una tabla

Voz 12 13:06 la he con el cuenco de todos los aparatos muy estáis pidiendo que llamaran ojo

Voz 9 13:14 medita usted vale por cinco oyentes porque son tanto

Voz 12 13:16 no es alimentos muchas que dos bolsitas sí quienes me han tocado más o sea que no crea que sólo me volví tasas eh

Voz 9 13:22 sí sí sí pero tiene usted como una especie de imán para las

Voz 12 13:26 eso no lo sé hija pero desde luego me me toca así al me han dejado también de relojes de esta cocina y pitos con los seis cubiertos de ir pero cuando yo cantaran cuando tengo alguna cosa que manda enseguida a él pues claro porque hay algunas veces que ámbito ganar entonces no sino mandas otra tocar para que tengo que darlo

Voz 9 13:51 emérito pero sigue habiendo tantos concursos porque parece que sí

Voz 12 13:53 hay tantos eres bueno claro que fueron de no

Voz 9 13:56 en los noventa

Voz 12 13:58 vamos en muchos años claro toro ya no hay tantas cosas de esas

Voz 9 14:03 lo que varios sorteos es más propio de los noventa se pusieron muy de moda sí sí porque había muchas cosas

Voz 12 14:11 demanda de ser destacaban cosas pero ahora no ahora ya no es muy

Voz 9 14:18 porque ese era el mérito que no tienen éxito porque ya no participamos no sé no sé

Voz 12 14:24 tampoco eso claro a lo mejor esa regalos a lo mejor yo qué sé

Voz 1482 14:29 pero pero

Voz 12 14:30 el cese de muchas cosas que te dabas si te tocaban cosas

Voz 9 14:34 y recuerda de todos estos regalos cuál fue el que más ilusión le hizo

Voz 12 14:38 hombre pues yo creo que lo que más ilusión me hizo fuera hemos sido muy pequeño en febrero comentó algo que fue una trenza de viaje si hay veces que que demencia que cuando te toca la primera vez que hace más de los amos y lo son todos te hacen porque son todo pero cuando de una cosa que no es ver a este toca pues es la primera vez que hace mucha ilusión

Voz 13 15:00 en

Voz 9 15:01 todo merita muchísimas gracias por llamar

Voz 12 15:05 a ustedes fuera atender mi felicidades descanse igualmente

Voz 7 15:35 Xavi buenas noches o el qué tal desde Barcelona

Voz 15 15:40 sí este es un pueblecito que sabemos que desde las montañas bueno pues nada de otra persona está hablando como por ejemplo Ramón diestros el ha llevado hasta el corazón a lo mejor lo mio es una tontería pero bueno cuál es la verdad es que hace dos años ahí bueno hablando de el tema de que no ha tratado alguna cosa alguna cosa pues mira por la noche en una celebración en no sé pues mira tenía el número cero cero cero cero de las celebraciones demasiada gracia porque mis compañeros me decía a la tío es verdad

Voz 7 16:39 yo voy a sombra

Voz 15 16:40 la rifa extras porque la celebración de una cena porque ya también allí dijeron unos Xavi este no puede ser que te hasta la mala suerte hizo tal ya cuando acabó la celebración porque esa sea la tarifa pues fui al servicio en cómo estaban de servicio empezaron a picar a la puerta y por favor no me molesta dice esperar como dentistas físico me dijeron Chavez ha tocado yo decía en otra aunque bueno el premier a un un ahí par pero claro no había tocado nunca

Voz 16 17:17 no

Voz 15 17:19 qué pasó con pequeños uno de doce años y otro de diez ir yo creo que cuando recogió el premio estaban allí pero cuando llegue a casa mira me ha dejado esto mira yo creo que yo estuvieron más ilusión de es hombre claro de verdad es decir yo eh

Voz 7 17:48 claro claro para esa ciudades eso es un regalazo vamos a partir de ahí

Voz 15 17:53 ya no quieres esto no va a desaprovechar vosotros de verdad el Papa pero por favor que ilusión que ilusión como has podido es decir es que cinco todavía aquí el numerito que era el cero cero cero cero yo eso sin era yo para ahí por favor no no hay lesionados

Voz 9 18:11 este eso es lo más divertido que a uno le toque algo con ese número el cero cero cero cero que es que tiene pinta que que va a ser

Voz 7 18:16 precisamente es un cero el resultado

Voz 15 18:19 que es que es que eso hace un año y medio yo todavía de la ciudad se cree

Voz 9 18:26 es muy divertido es muy divertido no sobre todo cuando le llaman a uno al escenario y sube y bueno recoge

Voz 15 18:32 buenos divertido vergonzoso porque yo hace hace ya sabiendo vivió una una vez increíble

Voz 9 18:39 Xavi porque tuvo que decir algunas palabras en público

Voz 7 18:43 sí pues lo clavó dio las gracias

Voz 15 18:47 cuando las gracias cuando un muchas gracias a todos los poderes que esperaba en mis compañeros bueno porque hay muchísima gente a la verdad en público y Covite como se dice no puede fue muy bien no pero para público la verdad es que no es lo mío pero bueno yo mi mayor ilusión soy cuando cuando llegue a casa al al día siguiente encantado que que a su padre pues la idea de esta misma toda la verdad también lo han pasado mal igual sería hablar de un poco más cuenta porque también

Voz 8 19:34 estoy recién divorciado

Voz 15 19:36 no sólo y bueno bueno se complica todo un poco la nacer muchas veces complicada con no detallito como es toda sólo pequeñas ilusiones pues la verdad es que no no anima a todos los usuarios

Voz 9 19:57 es verdad Xavi la la vida está hecha a base de estas cositas no de pequeñas ilusiones de golpes de efecto de de magia por qué no decirlo

Voz 15 20:06 sí eso es decir yo creo que es muy poco de aprovechar el el día a día Hay sacar provecho de las de las poquitas cosas sobre la tenía unas cosas que que no entrar a ilusionar

Voz 9 20:21 no me quiero motivo es bueno para para celebrar Xavi muchísimas gracias por llamar

Voz 15 20:26 muchos muchísimas gracias a los oyentes que la magníficos todos

Voz 9 20:32 digo vuelve a llamar pronto un abrazo muy cariñoso

Voz 7 21:19 hola María buenas noches

Voz 13 21:20 hola buenas noches Macarena de Madrid

Voz 7 21:23 gracias por llamar

Voz 13 21:25 mira yo quería aportar mi granito de arena a la huelga del ocho de marzo

Voz 9 21:30 sí

Voz 13 21:32 a la vuelta de la esquina El reto

Voz 7 21:34 todo lo que se ha hablado pues creo que mi trabajo

Voz 13 21:37 jo yo me considero cuidadora de personas mayores no la chica como normalmente no suelen llamar a la mayoría de las trabajadores que estamos trabajando haciendo ese trabajo yo mi experiencia es que estamos muy desprotegidas tanto para la Seguridad social como por los sueldos igualmente no está controlado un contrato en regla sino por las horas que trabajamos

Voz 7 22:07 espero

Voz 13 22:09 bueno yo tengo experiencia haber cuidado anteriormente a mis padres y ahora mismo empecé con cincuenta y cinco años por necesidad porque lo Trinidad en el padrón ni nada y bueno pues a través de un amigo que me conocía de hace más de veinte años pues ofreció a hacerme cargo de su madre

Voz 9 22:27 sí

Voz 13 22:28 para hacerme ese favor bueno postró muy agradecida porque soy una persona muy agradecida pues estuve trabajando con ellos durante un año veinticuatro horas por cuatrocientos euros y bueno pues un vacaciones pues dirías por tener unos días de vacaciones bueno yo me quejaba de que para mí era insuficiente porque vivo sola pero yo también tengo que pagar mis impuestos como esos países entonces bueno pues me surgió a través de otros amigos que me conocen te hace cuarenta años que conocía mi perfecta situación bueno pues también estábamos cuando alguna persona conocida para hacerme cargo de la abuela que es actualmente

Voz 7 23:14 pero no estoy trabajando cama no

Voz 13 23:16 yo desde mi trabajo entonces bueno pues en un principio yo he firmé un contrato que es también es un contrato privado que se hace en particular al empleado con unas condiciones esquirlas tomas y sino también pero las circunstancias pues prefiero seiscientos euros aunque trabajara más horas

Voz 7 23:39 ya que nada bueno

Voz 13 23:41 ahí yo entraba a las cinco de la tarde y salía a las ocho y media de la mañana las noches en teoría era para dormir pero yo responsabilidad con una abuela el doce señor ochenta y nueve años ahora tiene noventa y dos yo no sé lo que estoy mira una noche a pierna suelta Hay porque es imposible os ayudarme operada casi la habitación con la habitación y es que en el momento que dice hay o respira os se queja y bueno pues resulta que bueno por circunstancias que tan bien eso pues una retahíla tuvo que está de baja durante un mes entonces yo me enteré que a través de la baja similar a mí me ofrecieron seiscientos euros por hacer ese trabajo pero resulta que bueno como ya conocida de que me conocía al cuarenta años de vecinos de entonces bueno pues me enteré que cuando me pagó las obras social mi sueldo en sido eran seiscientos euros eran seiscientos treinta y dos pero a mí como era conocida por hacer un favor me pagaban ellos basura social lo que yo descubrí en ese sentido es que era todo mentira o sea yo me pagaba el sueldo eran seiscientos treinta y cinco yo misma me pagaba la la Seguridad Social eh yo me incorporé a trabajar inmediatamente momento que puede in ahora estoy Inter veinticuatro horas eh yo trabajo ciento cincuenta horas a la semana libros dieciocho horas dieciocho horas que libro el miércoles algo a las doce de la mañana a las nueve de la noche como también tienen ayuda de homicidio que a las trabajadoras la ayuda a domicilio e no que no se piense la gente que es que gana un pacto para amaba el Ayuntamiento les paga cero cincuenta y siete céntimos en lo que paga la persona particular

Voz 7 25:48 al Ayuntamiento

Voz 9 25:49 María muy sacrificado y es muy difícil establecer los límites irregular un trabajo como éste

Voz 13 25:56 exactamente pero se a parte de eso yo ahora mi sueldo actualmente bueno a mí ellos me pusieron como fuego ochocientos cincuenta euros yo pago Mi Seguridad Social que yo e incluso es más si yo si yo tengo que pagar más seguridad social para que el día de mañana porque ahora mismo tengo sesenta años yo he aprendido por circunstancias también de la vida no voy a entrar en en en otras historias más a vivir el día a día yo antes iba sobre la marcha yo ahora vivo día a día no sé lo qué va a pasar mi futuro porque la abuela yo el chileno veintidós años tiene una patología muy complicada ícono Alzheimer pero claro yo prefiero que tenga la calidad de vida que origina ahora yo no quiero que la abuela se me quieren un vegetal porque prodigios tener trabajo no yo prefiero que ella tenga una muerte feliz tú un día aunque me del susto y se quedó dormida hoy tranquila a padecer porque ella no cosa patología imprevisto no quiero eso para mi abuela entonces bueno pues ahora el tema es que yo estas personas que contrata a las internas como no está reglado por la Seguridad Social como Dios manda yo tengo un contrato de ocho

Voz 9 27:12 cuando sus muchísimas gracias María por su aportación

Voz 13 27:16 pues en el mandil tendido en La Ventana

Voz 7 27:20 nada apoyo a todas las mujeres

Voz 13 27:22 pese a todas las discriminaciones laborales que tenemos

Voz 7 27:25 actualmente muchísimas gracias gracias

Voz 18 27:33 está

Voz 7 27:46 Rafael buenas noches bueno muchísimas gracias por llamar igualmente si uno muy bonita y la letra vaya vaya las letras claro eh sí sí ha sido un buen descubrimos

Voz 9 27:58 tanto

Voz 19 27:59 que se cuenta Rafael por qué te voy a tutear vale si estoy ningún problema pues un escuchando tu anécdota en el restaurante Chueca si a mi se me han venido a la cabeza pero bueno sino el tiempo que le ha contado a tu compañera pues estaba mi mujer yo con unos familiares y fuimos a Torroba pasa unos días un fin de semana recordar esto ahora ya sobre el año dos mil años dormido aproximadamente tuvimos en la playa sí o no dimos un pasito por allí en vez de himno al chiringuito de la playa pues a mi parienta dijo que había un restaurante allí cerquita de la playa que no era un chiringuito una cosa similar aún retadora que ve que se ve y que de Peres está muy malo como ya es conocido en la zona de bueno alguien no fuimos llegamos nos sentamos un día vacía digo señorita creo que fue Le pedimos la bebida no sirvió aquí a la nada sentimos un discusión dentro de la consigna han salido con cuchillo en y con botella rota pero sí sí día en que la discusión era era alta no un rato a todo aquello salió un señor muy cabreado dando gritos eso fue un motivo de esto porque no no servían de Gómez Moreno el cocinero sabría ponerles dueño lo había dejado plantado claro cuando roto no lo son todavía más personas para claro claro sí sí por esa de la anécdotas y yo quería que yo quería afrontar esta noche

Voz 9 29:52 también es es un sueño recurrente yo creo de los que no es también del trabajo cualquier día cojo me largo este este cocinero lo hizo

Voz 7 30:00 hoy que el que el dueño se metió claro claro dijo hasta aquí hemos aguantado

Voz 19 30:06 las doce no comieron

Voz 7 30:08 claro entiendo que no comieron ahí bueno no fuimos

Voz 19 30:10 la al apartamento de esto fácil de esta idea de te familiar y la verdad es que si la comida no iba mejor actuarán podía hacer buena lo que uno mismo allí era a porque fue grabó de toro

Voz 7 30:23 que todo gol exquisito les vino bien les Dina

Voz 19 30:27 sí la verdad es que sí

Voz 9 30:29 Rafael no está nada mal la anécdota e una anécdota para compartir muchísimas gracias por llamar

Voz 13 30:35 pues mucho por amor

Voz 9 30:37 un abrazo soy muy amable

Voz 16 30:40 el partido jarreros

Voz 21 30:45 uno

Voz 22 30:53 hola buenas noches

Voz 7 30:55 buenas noches desde Valladolid gracias por llamar

Voz 1482 30:58 me gracias por escucharnos sostenes pues estaba cedido de esto de restaurantes sí yo sólo ser educada con llama me gusta ir también cuando voy me gusta ir está a comer tranquila ahí está bien pero tengo un nieto que yo cuando voy con el nieto sufro muchísimo porque es que es un trasto que siempre tira algo así que bueno bueno pero no era sólo por lo lo llamaba por eso estoy ahora también por decirles algunos cuentan su vida de tal bueno pues yo he sido una mujer que he luchado siempre sola siempre es luchado sola pero esa deuda delante de muchas dificultades mire me que debida con treinta y cuatro años después con un hijo le tuvo que sacar adelante sola y luego conoció un señor que me maltrato al principio no pero después después de años ya me empieza a maltratar

Voz 7 31:57 qué tal

Voz 1482 31:58 bueno total de lo pasé fatal fatal fatal y luego hay mala y todo

Voz 20 32:04 sí estoy vamos operada de un cáncer

Voz 1482 32:07 ha salido adelante también la alcanza yo digo que soy muy fuerte porque sino no hubiera salido tantas cosas como como es sabido gracias al revés gracias a Dios que sábado sabiendo de Orella tres mayor tengo una presión pequeña era es otra de las que de las que están ahora los pensionistas quejándose y con razón porque es que nos quitan poder adquisitivo claro los ricos más ricos a los ricos más ricos cada día y los pobres más pobres la que estamos en un mundo muy muy desigual muy desigual bueno pues ahora escrito yo un libro de poemas que tituló hombres y niños sí yo tengo un bueno pero no procede quiere que le a una de libro tiene que ser muy breve

Voz 9 33:00 es algo que siempre les pido que sea muy breve porque si no tendríamos que detenernos mucho tiempo en trabajos que son muy personales

Voz 1482 33:07 es cortita no es larga mire somos como niños cantando riendo

Voz 15 33:17 sé que jugando pasamos es la vida

Voz 1482 33:20 siempre suspirando nacemos desnudos vestidos andamos siempre pidiendo no nos cansamos entonces como la ambición humana hoy hay niños que jugó juegan con juguetes malos con juguetes rotos tal vez desempleados pero son felices de besando cuatro años se los siete nuevos con esos anhelos ya muy fracasado se pasan la vida se pasan los años pero son felices siempre está pensando en lograr aquello que nunca logrado no le no le digo más porque sino me alargaría mucho y no quiero quitar

Voz 9 33:53 no quiero quitar pero es muy bonito Pilar esta es buena

Voz 1482 33:57 es un poco más larga pero no quiero ya extenderme quiero también dejar a los demás que puedan hablar

Voz 7 34:05 desde cuándo escribe usted poemas

Voz 1482 34:08 no hace mucho tiempo

Voz 7 34:10 escribe que es lo que le pasa a usted cuando escribe

Voz 1482 34:13 bueno pues yo escribir para mí es como una terapia muy buena buenísima yo

Voz 12 34:19 soy una persona a pesar de que he sufrido mucho

Voz 1482 34:22 vida soy muy optimista si ahí expresó todos mis sentimientos mis añoranzas mis mis recuerdos todo todo bueno luego tengo otras cosas de no sólo de eso tengo por ejemplo a no a la corrupción por ejemplo sueños de poeta que desde llámalo de la corrupción tengo unas poesías me bonitas tengo lindo nacional que nadie me le deja cantar en antena y me encantaría tanta de porque es un himno que no molesta a nadie al contrario es la unión de la nación

Voz 9 34:49 pero un momento cuando dice usted que nadie le deja cantarlo en antenas que lo ha intentado varias veces

Voz 1482 34:54 hay muchas pero nadie a cantar nadie me

Voz 9 34:57 era un momento momento Pilar que me fascina usted que he intentado cantar en antena muchas veces el himno nacional

Voz 1482 35:01 sí sí sí sí con letra de mi cosecha tras haberse negado dado usted sí sí de únicos hecha le Graeme casete de mi libro hombres y niños

Voz 9 35:12 son sacados los poemas del libro

Voz 1482 35:14 claro de desde pero poemas inéditos Neos si el el el line nació darle me bonito pero nadie me dejas cantaré en antena porque yo lo quiero acabar en antena para que la gente lo escuche porque

Voz 13 35:28 a ver nadie me la va a poner

Voz 1482 35:31 pero no creo que me lo van a poner pues lo soy desconocida y todo eso pero vamos de Le quiero decir que que es la unión de la nación no no me meto con nadie si algún día quieren que se decante me lo

Voz 7 35:45 lo dice como tenemos su número de teléfono pues no lo sé pero sí sé que es cortita no no rezamos con tiempo si le parece algo para que sea usted también a largo

Voz 1482 35:54 es cortito pero un día si se acuerdan ustedes pero ese lo canto estupendo pararlo porque yo ya tengo la letra yo lo cantó con la misma música que tiene claro que origina

Voz 9 36:07 al Pilar lo cierto es que es usted una mujer muy creativa a usted le gusta escribir Le gusta componer sí bueno compra

Voz 1482 36:14 o Cantares también que yo canto a mi manera cantar canto yo hombre a yo si ahora hubiera sido joven pudiera haber sido tanto autora seguramente le hubiera gustado me hubiera encantado tengo frustración de no haber sido cantautora no haber sido haber hecho esto más joven y haber sido cantautor

Voz 9 36:32 Pilar que cantautora le gusta usted que cantautora inspiración

Voz 1482 36:36 está mucho Sabine Sabina me gusta mucho está está Hawk es más joven Rosa como se llama no me acuerdo ahora mismo el nombre

Voz 9 36:46 los a León

Voz 1482 36:48 Rosa León no hay otra que es otra que es fuerte cita ella me bien si me parece que sea así hay me gusta Barcelona Sabina me encanta ese me me me chifla yo tengo muchos canto al amor al desamor a la paz la libertad no a todo canto pero todo bien en mi libro

Voz 13 37:08 hombre si niños acuerdo

Voz 1482 37:09 ser de Petra de la calle que soy Petra del Rey Pilar Pilar digo porque la gente no me salga mal estoy de ser servirán de mí pero vamos que me llamó petardo de la calle

Voz 9 37:22 Petra de la calle pues es un nombre y un apellido ambos muy artísticos

Voz 1482 37:26 sí es la letra de la calle muchísimas gracias

Voz 7 37:28 por llamar bueno pues gracias a ustedes por escuchar

Voz 1482 37:31 Nos se acuerdan de día nacional que nadie me les deja cantar Se lo agradecería venga gracias hasta ahora

Voz 23 37:39 a mí quien me entregué yo ya he Luis muy más hogares bien son obras que ancha Kirsten quien no no no

Voz 4 38:10 poco en la Francisco buenas noches

Voz 9 38:13 desde Sevilla gracias por llamar

Voz 24 38:15 se veía vagar en sí

Voz 9 38:19 escuchamos como muy injusto

Voz 24 38:22 no y dentro

Voz 9 38:28 sí sí con mucha atención Francisco Pérez

Voz 24 38:31 yo sí tengo ayer fue relegando en el Rayo y no lo que fue mi madre que murió o si como todo pero que hace sí que me ha hecho Llor se pues para mí la gente igual cumplió entonces de Marcelo para irme me leve con todo el pueblo me encarceló no ese año y quiso frenar para no que sí sí un cincuenta y lo he conocido cosas pero lo conforma un resumen de lo vivido en un día el que lo viví como estoy viviendo por aquí en la gente dice que la vida es un regalo hay once un regalo para mí de una comen Prieto que se hubiera con la muerte y que sean dos que me el que quisiera que me me he llevado hacerse venido ante eh que a mi padre no Paco eh parece que la enfermedad me pero sí que te enfermedad como Mi hermano también sufre esta enfermedad eh eh pero se ha ido la música lo que es lo que más me llevo bien sentimiento yo y que yo lo que tengo de que eh trece año pero lo bueno que no no que que creyeron entonces pues de Pinto que sufren sufren sufren

Voz 9 40:47 Francisco y que que que escribe usted me pregunto si

Voz 24 40:50 yo escribí porque el pequeño muchísimo a Mubarak yo puedo que vive poco

Voz 7 40:58 lo superó a hablar

Voz 9 41:03 me pregunto si habla sobre sus sentimientos si lo que hace

Voz 24 41:07 sí llevo toda su y de mi sentimiento que y siga para escribir que si hace falta para me pongo no guión es inmune sobre todo sobrevenir sentimiento

Voz 9 41:26 Francisco dicen quieren que la escritura de alguna manera y ayuda a uno a Libia

Voz 24 41:31 ha sido aumentó ya para colmo de cuento ya no hemos en la esquizofrenia con dieciséis años de hace nueve años me veo una enfermedad degenerativa en una nota medicación minó dedicando anticuados durante cinco años que impide con un gran voces toda pastilla para darme un tranquilizante que me impide entonces me y en ciudades en avisar todo un poco a la que tras el exilio por eso sí las entonces Melibea pero porque en la yo también quince años de vivir deprisa y yo voy a ser bueno yo tendría que todo fueron ellos

Voz 9 42:38 Francisco dice usted que tiene pareja

Voz 24 42:41 sí de una enfermedad parecida a la mía y sobre todo donde que birmano también enfermedad birmano

Voz 9 42:54 en ese sentido se sentirá muy acompañado hoy por lo menos en tienes que su pareja lo entiende porque

Voz 7 43:01 en menor o mayor medida puesto encima manera pasó por Londres

Voz 24 43:06 a causa de que su hijo totalmente de la misma enfermedad entonces pues vivimos para poder dentro capo doy yo también me voy

Voz 7 43:21 Francisco de porque nunca

Voz 24 43:23 ah no no mencione de Alberto y porque no puedo a la Cruz Roja me me decía que no se nota otros productos me llama Pakito bueno es que tenemos algo que esperan ir porque yo soy madre y entonces yo Miguel ha habido para que me está esperando recogerme mella ya alguien de unos bueno pues Wii tanto que si ese hombre de larga sobre cuando sufrió como nosotros quién sufre algún

Voz 9 44:15 entiendo Francisco escucho su sufrimiento pero claro también por otro lado usted dice que bueno que tiene una pareja de su alegría que le gusta la música que tiene una

Voz 7 44:25 pero inquietud artística que es usted

Voz 9 44:27 hombre creativo que escribe tiene mucho

Voz 7 44:31 para alegrar la vida para

Voz 24 44:35 sí pero yo me levantaba con que había también un error posible que ellos no puedan que nada llevó llevo una operación casi cuatro años en porque yo me crié yo me inválido que yo si hay gente muy Face Si cuando una persona estoy en Mali de la ópera no dice no es que tiene fotos enfermedad yo que el otro fundamental sería capaz de que Moody's con ellos porque nunca además en temas de un tirano con dieciséis iremos a por consumo de tóxicos no no pero hay un profundo porque está claro que que tenía un motivo para City aquí pero que que que no puedo la cantidad de tabaco que fumo cuartel consensuar la fecha y seguía visitando el libertad para compren otra yo no he hecho nunca con ciento noventa años

Voz 22 45:56 ahora sí que hemos perdido la conexión con Francia

Voz 9 45:59 cisco poco

Voz 10 46:02 hay que añadir verdad

Voz 26 48:16 hola Macarena IS estos murciélagos

Voz 27 48:19 pues dado que me acaban de despertar los bomberos porque alguien había quedado encerrado en el ascensor de mi casa hay estéis pidiendo anécdotas sobre restaurantes acabo a dar que el día de la Constitución el seis de diciembre hace muchos años cuando yo era pequeño estaba comiendo con mis padres en un restaurante gallego acerca de de nuestra casa en Barcelona y de repente todos empezamos a llorar porque alguien había tirado como un gas lacrimógeno por por el por el lavabo que se filtró por el conducto de aire acondicionado digamos de refrigeración bueno tuvieron que venir los bomberos a sacarnos yo me acuerdo que era pequeño luego nos dieron leche para sí para es intoxicar Notes etcétera no sé si fue como una gamberrada un mini un sabotaje al restaurante por la verdad es que lo lo pasamos muy mal un saludo

Voz 28 49:12 hola buenas noches pues mira yo te voy a contar

Voz 29 49:14 me anécdota es que yo en el año dos mil nueve a mi pareja Le le dieron trabajo en Japón y entonces se fue una temporada allí coincidió que que su cumpleaños celebrado allí eh vamos caía justo cuando estaba trabajando entonces fui a visitarlo para celebrar el cumpleaños irá más ir recuerdo perfectamente que yo llegue un jueves y el viernes tenía que trabajar aún entonces yo di lleguen jueves y me dijo Mira postreras una vuelta por Tokio y luego llegando salga de trabajar pues los vamos a cenar y lo celebrábamos y demás silla para quedarnos nórdicas por ahí el caso es que me dijo mira aquí en todos los restaurantes y es cierto hay fotografías y maquetas de todo lo que se come con lo cual no pasa en ningún problema para para pedir tú entras te va a dar los buenos días buenas tardes cuando llegues ir luego a tú le dices que quieres esto les señaladas con el dedo una foto o una maqueta pues así fue recuerdo que me fui dando una vuelta por el centro de de Tokio y entre en un bar injusto e cuando entré he al al que que había visto que tenía si mejor pinta era un bar de estos donde se sirve la comida rápida de allí porque ellos como conviene muy poco tiempo porque están siempre trabajando ir recuerdo que era un bar según tú entras en un bar muy largo con la barra la izquierda todo lleno de Taburete es todo lleno de gente comiendo

Voz 4 50:46 y sobreviviendo los el sextos que comen ellos con un ruido infernal y me quedé tan paralizado que no sabía qué hacer si quedarme si salirme o qué hacer pero el caso es que luego me dio tanto corte que tiene que dentro pedí una cosa que tenía buena pinta estéticamente pero vamos me lo comí lo más deprisa que pude y salí de allí porque era horrible el ruido que había de todo el mundo sirviendo sea

Voz 29 51:16 algo descomunal y esa es esa Méndez dota un abrazo para rato

Voz 28 51:20 los una buena noche

Voz 30 51:23 a ver quién eso sí el año pasado hizo mi mi está la comunión entonces ello aún aún esta obra antes de esto que Aído ha habido una adopción el burraco renta no sé cuánto vale ponnos sentamos mi mérito yo no pedimos la notita devino puso todas las herramientas para corta eh el marisco Gemma hiciera un pedazo de bandeja de pico a pico de la mesa tout aquello me pongo hacerles fotos y eso no la de la foto que el amplíe me vio un pedazo de gusano que mi marido digo niño esto esto también marisco total Chase que nos quedamos Lotto Acinipo al cuadro total Guillamón al camarero digo usted dijo esto estoy marisco también era común cien bien en rodado por allí el hombre ha sido muy corto que oí cubrió se llevó a la nada no por usted disculpe que le traemos amarilla hace me quito la gala de marisco no firmó que no pagamos nada ni la botella de vino nada pero nos quedamos a cuadritos Lotto venga a buena noche mi arma

Voz 31 52:46 Gracia va va va va va va va va va va va a la baja