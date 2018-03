Hablar por Hablar (10/03/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 1 00:00 a hablar por hablar perdí pero sobre el proyecto no está eh que cada vez

Voz 0020 00:48 en toda la madrugada más celebramos

Voz 1363 00:52 la historia que ha convertido en canción Rafa Sánchez esta semana se ha fijado en Isabel cuya impuntualidad facilitó que conociese al hombre con el que lleva más de cincuenta años vamos a escuchar su testimonio

Voz 2 01:03 poco a poco entrando por aquella carretera aquí lo casi siempre como residuo ahora Barajas a no me lo creo es un poco como un tiro Un baile bueno pues estoy bailando un rotundo después ya nos temíamos quieren Alan Chuck total que nos acompañaron viene Arantxa que tal Chico es que acto es el que si me puso a mí alado que hacía hablando hablando pues que éramos éramos para para el sábado siguiente yo como te dije era la primera de una romería Ícaro la primera vez que un chico me decía que si salía con él el sábado siguiente

Voz 1415 01:34 que dice así como color

Voz 2 01:37 colorada y todo pero no se me veía porque era de noche pues es difícil si no tal ha pues quedamos a las seis en la esquina injusto el da esquilmar cerquita muy cerquita de la confitería yo me imaginaba que ella iba a estar en la allí en la esquina pues esperándole ya sabes como Richard Gere de Doha sigue allí

Voz 1415 01:56 Íñigo paella vivo no hay nadie vino

Voz 2 02:00 pues pues yo me sentí muy desangelada ahí poco a poco así como si hubiera habido alguna cosa me di la vuelta a desandar el camino andado oigo que me llaman a mí me él vive atrás yo era llega ya que el Príncipe bien Begoña a caballo sabes desde haya quedado venía corriendo a todo correr y Khedira que no sé si me retrasado a bueno pues hasta ahora sólo se había retrasado un poco pero resulta que no es decir que había llegado primero vamos a salir empezamos a salir por fíjate a la cadena hace ya de esto cincuenta y tres años lo que obviamente tengo aquí al Príncipe Valiente que me sigue llegando siempre que yo soy la que voy poco aquí que es minutos que yo retrase son los que siempre llevo de retraso él siempre me está esperando preparado a la hora de Satán

Voz 3 02:52 sí yo siempre nuestros boletines eso es

Voz 1363 02:54 pues este es el resultado esta es la canción que con talento y cariño Rafa Sánchez ha compuesto para Isabel

Voz 4 03:01 el suena una romería de T d3 niñas junto a sus amigas la inocencia ya se hizo cuando ya eh vieron llega de Cristo impedir que debería más más y sus se Moby Amalio M casada y de su medio campo le dijo la mujer sí ha

Voz 5 04:19 las eh

Voz 4 04:24 y por eso el éxito seré pudo es un hombre de vida tres tres años y a sigue espera seguirle pero siguen baila el clima de los pies voy ya fuera Itziar en el baile pues tuve que vivir se veía más Caribe eh es su poquito poquito le dijo la mujer en la estamos difícilmente

Voz 5 06:00 así

Voz 4 06:05 y por eso se amar es un hombre

Voz 1363 06:23 si quiere ser protagonista como Isabel de una canción no quiere hacerle un regalo a alguien se puede poner en contacto con el autor con Rafa Sánchez en su página web tres uves dobles punto la vida en canciones punto Es el pasado jueves se celebra el Día Internacional de la Mujer una jornada en la que la protagonista fue una huelga de mujeres inédita una huelga que secundaron más de ciento cincuenta países hablarporhablar fue el primer programa que se emitió en la cadena SER dentro de este paro lo presentó Roberto Sánchez a la producción se sentó Carla Aspeña Nuria Varela una de las voces autorizadas del feminismo en España le contó una de estas madrugadas a Adriana Mourelos como seguir el camino de la igualdad tras este pasado ocho ocho de marzo el Día Internacional de la Mujer

Voz 6 07:11 no

Voz 0020 07:16 detrás de esta fecha está Alexandra Colón Tai quien consiguió el voto para la mujer que fuera legal el divorcio Ike este día fuera el día de la mujer fue también en marzo pero de dos mil once cuando ciento cincuenta trabajadoras murieron en un incendio de una fábrica en Nueva York porque habían sido encerradas en su puesto de trabajo además no podemos olvidar el precedente islandés la histórica huelga de mil novecientos setenta y cinco en Islandia en donde el noventa por ciento de las mujeres paralizó el país cuatro años después una mujer fue elegida por primera vez presidenta

Voz 7 07:49 claro vivíamos unos años en los que a fuerza de hacer lo normal no veíamos la desigualdad la desigualdad estaban desvalijado

Voz 0020 07:57 es la voz de Nuria Varela periodista doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales escritora voz autorizada del feminismo en España formó y creó el Ministerio de Igualdad su libro feminismo para principiantes nos obliga a una cuestión es también está una huelga para principiantes

Voz 1363 08:13 somos Beefeater

Voz 7 08:16 sé que el Valencia que este hacemos hilaridad que yo estoy muy ilusionada porque sabe histórico por primera vez con agua ciento setenta países vamos a ver cómo es la respuesta así que estamos ensayando creo fíjate que todavía queda te invito unas horas y cree que ya ha sido un éxito

Voz 0020 08:37 un éxito porque de momento para Varela hemos conseguido algo evidente

Voz 7 08:41 lo más importante vemos como se ha puesto toda la discriminación y la desigualdad encima de la mesa así que ahí estamos pensando como hacen los huevos las periodista escritor la saca de indicarles juez

Voz 2 08:53 tras su mano

Voz 7 08:56 no se pierdan reivindicación

Voz 0020 08:58 hemos de una historia de éxito pero vayamos a los datos precariedad inseguridad laboral brecha salarial techo de cristal acoso sexual escuchamos a Nuria Varela

Voz 7 09:08 Ellos y con para mi vida con la de mi madre es mi abuela si le que como él más este éxito como hemos mejorado no en nuestras vidas y nuestra capacidad de decisión pero también vemos cómo la desigualdad es muy profunda vimos cómo les ellos muy tres hasta el dos mil dieciocho en quince años tenemos novecientos cincuenta asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas vimos el Labrit al que están un treinta por ciento la brecha en las pensiones que se dispara hasta el cincuenta por ciento los tiempo como seguimos haciéndolo ochenta y tres por ciento y todo el trabajo de cuidados y todo el trabajo doméstico es decir la desigualdad está bien arraigada en nuestra sociedad la habíamos normalizado la habíamos invisibilizan

Voz 0020 09:54 pero qué es lo que podemos hacer el primer paso es la toma de conciencia

Voz 7 09:58 primero la toma de conciencia dándole a nos cuente la realidad como es no como nos la cuenta es reflexionar sin tiempo para la es grandes clases que hemos dicen como verdades absolutas vamos a pensarlo Santabaya que nacieran también

Voz 0020 10:17 una vez conscientes de la realidad hay que hablarlo hay que romper el silencio porque realmente

Voz 7 10:23 no eran conscientes no es igualdad y eso es lo que estamos haciendo estamos rompiendo el silencio de una forma muy rotunda como decíamos antes lo estamos rompiendo en España pues lo están donde tienen Hollywood en India en Inglaterra en el seno de las oenegés nunca antes se habían levantado esas voces ya habían contado realmente lo que está pasando

Voz 0020 10:46 además hay que poner sobre la mesa los números lo que Nuria Varela llama el conteo

Voz 7 10:51 a las mujeres un al siglo XX en España de forma masiva no

Voz 1363 10:59 dos grandes

Voz 7 11:00 a partir de los ochenta transición y fue ahí a dos años ochenta cuando empezamos a el conteo que seamos nosotros enterramos a contar esperamos porque había que evidencian la desigualdad no hay nadie nadie en este país que no sepa que que estamos representadas el número de de de catedráticas es ridículo comparado al de los hombres que hemos contado ya hemos puesto todo encima de la mesa ya hemos hemos todo lo que negaba que decidió que lo que a partir de nueve es el momento de decir eso ha terminado ya hemos hecho el análisis de la situación ya ahora una vez analizado hay que empezar a tomar soluciones yo creo que soy exigir las

Voz 0020 11:47 camino fácil el camino hacia la igualdad lleva tres siglos de recorrido

Voz 7 11:51 la chufla artistas concibió derecha voto IS les costó ochenta años tres generaciones de mujeres Stephen empeñadas en un único motivo conseguir el derecho al voto a mi me gusta mucho esa esa frase que dice que el radicalismo allí Él es el sentido común de hoy

Voz 0020 12:10 sin embargo hay determinados problemas que no pueden esperar

Voz 7 12:13 si tenemos que solucionar muchos problemas algunos de forma urgente la gente espera por ejemplo la violencia de género es un problema que hay que hay que mirarlo de gente imponiéndose a ello hay que esperar diez de marzo el nueve que ponen a trabajan

Voz 1363 12:31 qué queremos que buscamos todos

Voz 7 12:33 queremos vivir libres de violencia queremos ganar lo mismo queremos señalar que debemos tener tiempo libre no existen tantas cosas que yo creo que con esa reflexión cada uno este profesora plantearía por delante el señal que está llevando el autobús también tienen una echaría por delante tiene que ver que genere sube como todo el mundo parece un poco pobre no lo es que todo el mundo hiciésemos esa reflexión desde luego las cosas no seguirían igual

Voz 0020 13:06 pero no estamos hablando sólo del ocho de marzo también del nueve de marzo de decide el once el doce

Voz 7 13:13 a partir de de marzo que hay que empezar a tomar soluciones y me gusta mucho cuando las americanas y sean tiempos acabados

Voz 8 13:22 Dani eh

Voz 9 13:40 estás muy bien caminen dos antes falta ni eres vi mediana edad voy aprendiendo a curarme yo Ismar herir a pero con viento provocando padre o menos Pepe Estrada que a veces romper las cadenas menos abriendo camino en casa lo que hemos hecho tirando rompiendo los Brit te quiero Delibes

Voz 10 14:23 eh

Voz 9 14:26 el te quiero libre bien y es sentirla nunca más miedo me da vinos dijo que va a ser fácil sacase de dentro los momentos hacia la luna me dicen que puedo ser bruja Asefa ellos lenta me va a llevar la ola la noche silbido de la que sin miedo a ver lo que me salga de él es cierto que el mundo parece poco menos de halcón primitivo es cierto que a veces romper las cadenas pero yo aprendo contigo y con frío cada vino me encanta todo lo que hemos tenido te quiero libre eh me quiero libre te quiero libre y me hola Francisco

Voz 12 16:19 hola buenas noches Macarena buenas noches desde Zamora y adelante

Voz 1415 16:23 son menos ya pasado pero ya acerca más de Puebla de Sanabria

Voz 1363 16:28 vale

Voz 1415 16:30 pues quería entrar en primer lugar deciros que os escucho de que que hace unos veinticinco años ha ganado una muchísimas gracias aquí muy tal de todas las noches no porque antes había transporte internacional no es fácil no es fácil pero ahora que ando por aquí por España pues sí que os os escucho todas las noches y entonces pues será esporádicamente pero bueno que me me encanta vuestro programa ahí decirle Adriana que es uno encantos le cogió el teléfono ANPE

Voz 1363 16:58 sí

Voz 1415 17:00 el número que la escuchó ya muchas veces y que me encanta el tiene una voz en las dos vuelva a dar las gracias claro no la verdad es que los acompañáis muchísimo bueno os voy a Coma no creo que no tiene que ver nada con los restaurantes aunque le voy a poner la guinda al tono de la risa esta noche porque hay que realmente tenga hace unos diez o doce años una estación de ITV con un parece cosa con mi coche particular ir me tiraron para atrás porque sería pues nada yo quería saber qué motivo llegó la cola donde sayas negabas la DOC me parece un vehículo ya habían allí pues unas diez o doce personas pero recuerdo que el primero que estamos la ventanilla eran señor mayor detrás del una chica joven de unos veinte años y seguidamente pues todos los demás la documentación de este señor lo habían extraviado no le encontraban Acebes señor yo no sé qué había comido por la noche lo que había llenado el caso es que nos mataba pero si no si Bisbal que Arenas la pituitaria hallarse nos moría Macarena lo que te diga yo la pobre chica ya no sabía dónde esconderse ya que me llegó a mí la olor me deje mucho llegué la ventanilla al funcionario Rigol ecológica de los papeles a este hombre porque no están matando apegos lo rápido eh

Voz 1363 18:23 hay Francisco que apuro o no

Voz 1415 18:25 que apuró hombre que apuro no el acuerdo para él que era un cerdo a nosotros no nosotros estamos soportando aquí el tema apuró ninguno o claro

Voz 1363 18:36 a ver el disco a ver a ver que yo estoy yo estoy con ustedes pero es verdad que bueno es una necesidad del cuerpo y a lo mejor el pobre hombre pues es que no tenía más remedio que

Voz 1415 18:45 va vamos vamos a ver Macarena que no estamos hablando de una persona de ochenta años vamos a darle una persona que podría tener entonces unos sesenta años me parece que puede ir a poquito hoy o dejar el turno mientras que aparecen esos papeles ir a hacer sus necesidades y volver Macarena la pobre chica de verdad estaba blanca y las personas ahí todo el mundo aguantando la la el tema

Voz 1363 19:11 cuando usted dijo eso

Voz 1415 19:13 eso caras nuevas eh usted por Dios que que que que que se hizo es verdad que que a cuestas sets Gobierno avergüenzo al Macarena Gobierno vergüenza pero es que era así Macarena que yo se lo he contado a mi mujer digamos de la risa pero Margaret dio hay que yo era era o vamos estoy sostenible aquí hay previstos medible allá ya me cargo de razón miedo que compra el nombre de hacer este hombre por el amor de Dios ya Djalminha él él no tuve ningún respeto el mismo que tuvo el nosotros la verdad sí fue la anécdota aquellos puedo contar que no tienen que ver adelante pero vaya que hay

Voz 12 19:54 lo que tiene que ver con los ruidos y con la poca educación efectivamente efectivamente quería comentarlo sabemos que no tiene que ver no

Voz 1415 20:03 con lo que estamos hablando esta noche al programa Macarena es el tema de las pensiones ir también otro tema que es de la la DGT vamos a ver mira el tema de las pensiones yo lo veo muy claro Macarena hay creo que como yo lo veinticinco por ciento de los españoles hay pensiones por ahí de los mil cuatrocientos cincuenta euros que creo que estos máximo incluso en Kenia a algunas casas resulta que cobro a la mujer y la cobran y lo estamos hablando de funcionarios de o la de alto rango y otras procesiones que no voy a no voy a nombrar esas personas con sesenta y cinco años os setenta los que tengan no necesitan cinco mil euros al mes creo que ya lo han hecho todo en la vida ya han pagado todas las deudas que tuvieron y la hipoteca también hay pensiones por ahí de seis ciento quinientos setecientos ochocientos es una forma de equiparar creo que Si equipará lo un poquito estoy cortaran altas más bajas digamos algo equitativo luego por otro lado por otro lado te quería comentar que siempre que hay un siniestro que hay siniestros la FP empieza a decir que la media de los vehículos del parque automovilístico español es superior a tres es superior a doce años y medio se supone que esos vehículos que esos siniestros han pasado la ITV por lo que el coste están perfectas condiciones entonces no le vamos a echar la culpa al vehículo vamos no lo vamos por parte de culpa vehículos sino a la persona que lo conduce o al motivo que haya sido o no al vehículo esto y siempre con la media de edad del para que tuvo de todo esto esto me imagino que la de que esto lo hizo al Gobierno señores del Gobierno Moon cobrar sino otros Cobas hacemos lo que ustedes cobran posiblemente posiblemente no tendríamos un coche de doce años teníamos un coche de alta gama no cual Kostandina Hinault uno a lo mejor tres por esos sueldo y muy nuevos polos por lo seamos tan de esta manera si el vehículo ha pasado la ITV lo que tenga cinco que veinticinco pasado Macarena la pasado hicimos Iberdrola pasa pues se para el vehículo hostelería de baja pero esto no es no me parece a mí al lo que que pactar es que salen medios informativas que la midia como indica perdona pésimo tiene nada que nada hablo como profesional que soy

Voz 1363 22:36 Francisco pues muchísimas gracias por esta llamada tan también aprovechada que tenga buena noche y ánimo porque con el camino

Voz 1415 22:43 muchísimas gracias Macarena ellos es saludable para Adriana

Voz 12 22:46 tu equipo gracias igualmente hasta pronto hasta luego hasta luego

Voz 1363 22:50 como siempre y agradeciendo su bonita compañía su generosidad con sus palabras y con sus silencios Nos despedimos deseando que haga algo bonito con su fin de semana el lunes volvemos a encontrar si tiene ganas de hablarporhablar hasta entonces