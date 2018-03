Hablar por Hablar (13/03/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 1194 00:00 como las fiestas bunga bunga que así a Berlusconi pero sí tías sólo con los empresarios y luego por supuesto es la guinda que con esto terminó la guinda a la Cámara de preparándolo así preparamos la señal quedan hoy a España gran motor HP con disparar si el a cada una de España la guinda de todo la puso Albert Rivera como no después de toda esta manifestación sería histórico día histórico para las mujeres en este país coloco de Albert Rivera ha interpreto que de nuevo alguien se estaba poniéndose lo ponemos al teléfono has en bandeja es ver si hace quiénes manso Quílez liderar este movimiento tuvo los después de que hubiera sucedido todo esto decir textual se declara encantado de liderar el movimiento transversal feminista ahí te pueden ser tan Massague más puto Luceros yo me imagino también que el dijera Albert Rivera se declara encantado de liderar el movimiento transversal del castillo que sacaban hacer con un billete de cincuenta euros

Voz 0470 01:48 con esa otra cosa que marcaba otro cosa que me cabe virales has hecho el chiste de Albert Rivera Diego pastoral ya al programa de que dijo me ofrezco para liderar movimiento tal y me dijo Alex no dijo en ningún momento

Voz 4 01:58 sí eso es Jaca pasarlos a realmente el chiste que has hecho no tienes por qué tal Albert Rivera no dijo nada a fue fue falsa falso es una

Voz 0470 02:08 es un titular falso poquito Fight quiere quieres quieres para el programa porque igual que estamos a cal también estamos arena claro e quieres quieres pero sí

Voz 1194 02:16 aquí parece que había sido auténticos a todo si caro pero yo hombre hay que te entiendo te entiendo una cosa como dicen los italianos sino never dentro para jodida da da da mucha pena estropear una historia bonita habrá que no solamente no sea verdad caro no no no yo pido desde la vida moderna Albert Rivera que lo diga que le clave del movimiento tras el feminismo no necesitamos una persona que cumple a nuestra falacias como tú lo que decimos en este programa que que que la realidad no te jodan por favor ya existe está bien pues ya está quemada Albert Rivera va a venir que hay Lorraine sino Cristiano Ronaldo hay hay muchos puntos lucieron este mundo Albert Rivera no dejes que te adelante

Voz 0470 03:10 eso el versión aplauso para que que en la vida no creciendo con Messi Pablo Palacio ha sido la mañana Raúl hay cuidado

Voz 12 04:49 bueno aquí hay muchísima viola

Voz 1363 05:21 hola qué tal muy buenas noches las dos de la madrugada y ocho minutos es la una y ocho en Canarias ocurrió la última vez que nos encontramos para Hablar por hablar Lorena Le contó a Adriana Mourelos que cuando decidió marcharse de España para desarrollar un proyecto laboral no imaginaba que se convertirían vital

Voz 13 05:42 yo soy una esclava El País Vasco y hace cuatro años empecé a viajar a República Dominicana pues a a los barrios hay dinero redacte un proyecto para poder trabajar con niños jóvenes y mujeres y hace año y medio que me vine a vivir aquí hay puse en marcha el proyecto que yo hice

Voz 15 06:02 con muchísimo esfuerzo impone

Voz 13 06:05 es un poco la realidad tan cruda que tiene República Dominicana aunque parezca que todo son playas paradisíacas que también las hay pero bueno pues hubo la acción el bastón de todavía no

Voz 16 06:16 mira no menos aunque en el tercer mundo

Voz 13 06:19 pues algo creíamos mucho mucho la atención de este país la poca empatía que tienen aquí es una cosa que me sorprende muchísimo que no ni quiero acostumbrarme ni me acostumbro será el individualismo lo suple individualistas que han llegado a ser pueden tener el último móvil de moda pero no poder comer casi cada día sí que es también Teja como muy tocado analizar muchísimo constantemente creativa también algo estamos haciendo mal las viviendas para la cooperación también tengo mi Misrata muchas de de momentos de bajón también él no es fácil estar sola en un país distinto que lo único que unos nos hace iguales es que hablamos en español ambos ambas partes pero somos totalmente mundos distintos la soledad es es complicada y que no te entiendan aunque te entiendan lo que hablas pero no entiendan lo que tú sientes hace que haya es muy muy complicados pero bueno tiene su parte satisfacción estamos bien estos sonríen y te hacen cuando te ve muy pero pues es una lucha que personalmente quiero seguir creo que estaría no pueda mantenerme más bien

Voz 15 07:31 desde que María José perdida su hijo lucha para que tragedias como la suya no se vuelvan a repetir

Voz 22 09:26 les preguntamos qué historias que testimonios nos traerá hoy la madrugada nos encantaría que uno de ellos sea el suyo número de teléfono gratuito a su disposición ya lo estamos atendiendo novecientos cien ochocientos novecientos

Voz 21 14:03 tu son diferentes las vías de comunicación que a partir de este momento se ponen a su disposición el número de teléfono el gratuito novecientos cien ochocientos arroba

Voz 0137 14:16 hablarporhablar la cuenta en Twitter buenas noches Lex qué tal

Voz 21 14:25 si el CAM cada abre la madruga trate hablarporhablar será una gran madrugada aburrimiento tuit con la Cristina buenas noches bienvenida María Berta gracias por estar ahí o Lavelli alijo Dos Héctor Santana libélula Cuca Loli Belinda noche gracias a su ex Chris Suu a Bandolera queman los etiqueta en una fotografía sintiéndose hoy no puedo compartir tiempo y espacio con vosotros y vosotras hasta pronto María lapas buenas noches gracias por acompañarnos recuerde también que puede enviar no

Voz 4 15:18 es una nota de voz un audio al seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco el whatsapp del programa por ejemplo

Voz 21 15:28 para aportar el sonido

Voz 1363 15:32 de la madrugada guste de elige el tema de conversación pero le hacemos una primera propuesta Innes Morán buenas noches buenas noches

Voz 1509 15:40 pues si queremos hablarle de la historia de Andreas grave un hombre de treinta y seis años al que tras la muerte de su mujer te han hostigar a su hijo Julius de leucemia por lo que se tuvo que dedicar por completo a sus cuidados y el padre del niño que temía perder su puesto de trabajo tras haber agotado todas sus vacaciones anuales para estar con su hijo se vio sorprendido por un gesto de eso unidad por parte de sus compañeros y en dos semanas cerca de seiscientos cincuenta empleados de la fábrica reunieron tres mil trescientas horas extra de su trabajo para dárselas a Andreas con el fin de que pudiera seguir cuidando a su hijo con ello queremos preguntarle por actos solidarios que ha hecho por algún compañero de trabajo por historias que le hayan ocurrido durante su jornada laboral

Voz 0137 16:45 casa verdad esta que estos solidario por algún compañero o una compañera

Voz 21 16:53 qué hizo usted qué bien recibió o es lo pueden viene en forma de nota de voz al seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco o marcando el número de teléfono gratuito del programa novecientos cien ochocientos gracias Inés buenas noches

Voz 21 17:27 qué tal cómo le ha tratado el lunes por cierto que hace a las dos y veinte hay veinte en Canarias nosotros estamos aquí sentadas en la quietud la madrugada de la empresa también claro imagínese un medio de comunicación como es este tan grande la radio en la Cadena SER a esta hora hay gente trabajando pero no es lo mismo estar en este momento en la radio como a las once de la mañana por ejemplo aquí están Adriana esta Inés está Yeray a los mandos esto yo al otro lado del cristal yo los veo como si de una televisión se tratase Jeremy mira a ser ríes tiene la cabeza apoyada en la mano tenemos a Elena malita recuperándose también me la imagino con la radio puesta a Elena le gusta escuchar la radio de noche y si no está aquí que es muy probable que la tenga puesta en plena estamos contigo

Voz 29 18:39 como un té

Voz 0137 18:45 qué hace usted en qué piensa cuáles son los pensamientos que ocupan estas horas que son tan personales

Voz 21 18:54 la cuando una tiene una preocupación parece que la noche la amplifica

Voz 0137 19:04 que cuando tenemos una alegría muy bien

Voz 21 19:05 dónde es que no hay manera de de pegar ojo verdad la excitación muchas veces hace que que uno quiera meterse en la cama que no quiera cerrar los ojos para no perderse nada para no perderse ese momento tan bonito que está viviendo la madrugada son un momento muy especial los que no la viven no lo saben no saben de lo que hablamos hilos que la trabajamos a veces la parecemos y otras veces sentimos que es un espacio que nos resguarda de otras muchas cosas que ocurren durante el día de personas incluso no de otro movimiento de les Tres parece que que la madrugada en los protege otras nos amenaza con el día que vamos a pasar claro si tenemos que dormir poco sí nos ha ocurrido algo durante la madrugada luego lo arrastramos eh y cómo es ese momento no en el que sale el sol dice que las preocupaciones son menos preocupaciones y las alegrías pues ya son más compartidas no nos pertenecen no la propia hemos de una manera tan poder

Voz 0137 20:29 sí esto es hablar por hablar por eso hablamos de todo de nada novecientos cien ochocientos cola David buenas noches

Voz 15 20:41 es bueno pues muy bien inaugura usted la madrugada del martes así que adelante

Voz 32 20:49 si fuera porque la verdad es que estaba un poco meditado jugando como acaba de elegir como alargando es la la medianoche en la madrugada

Voz 5 20:58 sí sí

Voz 32 21:00 no sabía qué hacer para no quería quedarme dormido empresa viendo la película luego a seguir con la aplicaciones que tengo para para ligar que son inagotables son bastante triste también

Voz 15 21:14 tristes por qué has encontrado algún alguien con quién hablar

Voz 32 21:17 bueno es que se pierde la magia el ligar de acostumbra con la aplicación luego no sabes estaba oxidado ya empieza muy tristes como mercado de de hombre o de mujer en no

Voz 5 21:30 darle otro logro pero luego hay que esforzarse no es hicieron que uno conozca a alguien una aplicación lo hay que quedar ahí quiere conversar

Voz 32 21:38 sí pero que de la magia el encanto necesario en la búsqueda con la aplicación a todo muy serio pero bueno te quita la soledad un poco por la noche jugando jugando a ella hizo como último recurso no que a dormir Menese porque me he dicho pone la radio pequeño la mente bueno no Soros cuesta la gravedad pero la última vez que escuché vuestro programa fue hace doce años que yo tenía dieciséis años se ir bueno fue especial para mí porque yo quería seguir Mario no me atrevía no me atrevía a dice la mi amigo a mi familia nadie quería contar otro hace hace dos años pero también me da vergüenza porque con dice añito no no me atrevía así que como he tenido un email de contacto

Voz 33 22:33 sí pero con gente que cuentan

Voz 32 22:36 bueno mi problema no pero mi capacidad para poder decirle a mi gente que era un día mi sorpresa fue que justo al día siguiente de enviada el email al empezar el programa en la cabecera leíste mi me pusiste una canción que que en aquel momento me gustaba mucho bueno yo pensé mirar Rey ese día el pie el programa justo a la mitad algún día pero con ella estaba leyendo en la mitad de la carta pero toda esa noche les puede significar además persona o tirándome para para que estaría de armario ir justo el caballero que llamó justo después de cien mil cartas Lele que leyera la carta era un señor de noventa años que me decía que por favor que saliera llevan varios ya

Voz 5 23:26 sí

Voz 32 23:27 eh que él haya entrado todo hace vida metido en el que la emotiva para que la izquierda pusiera que tuviera que poner por delante a Familia área y mío que yo consideraba especiales no bueno yo me inicié haya era muchísimo sobre todo lo de lo de aquel hombre mayor que que me escrito a reflejar nada hay acaba con el justo ahora que muchas veces cuando alguien le pregunta que cómo salir de Mario digo bueno o me ayudó un poco la Ser Hablar por hablar la ver y ahora quería quería recuperar el el la odio o el email que envié pero me ha sido bueno tengo que embistieron poco más pero que tenía

Voz 15 24:10 a mí me lo estoy destinos Borrego

Voz 32 24:13 pues email no recuerdo la contraseña ahí que estar en Cannes en carpeta de enviados pues que imposibilidad de intentamos Chavez que tampoco sé cuándo fue fue un fue hace doce años en verano pero no recuerdo mucho pero tengo el recuerdo

Voz 15 24:32 ahí David has conseguido emocionarme muchísimo que bien muchísimas gracias por volver a llamar a veces de repente

Voz 5 24:44 personas que no conoces una frase una palabra una voz en este caso la de la de este hombre pueden ayudar batía a encontrar la tuya propia tu propia pues me pregunto si luego fue tan fácil como

Voz 32 25:06 lo demás fue fácil fácil los amigos Surface con ellos con la familia tuvo un poco de miedo pero también es curioso que mi madre al Madrid por mí yo soy músico oí una noche está tocando la guitarra vivía en Alemania hay Godoy a mi casa por por Navidad un día antes de irme a devolver a Alemania viene mi madre emociona me paró la canción que estaba tocando y me dijo que según ha me dijo que por favor que no me fuera Alemanía no porque pensar aquella estaban avergonzado de mi que está muy orgulloso fuera me gusta la chica o el chico IV esperado porque fue así tal y como os cuento hay buenos pero he dicho que mi madre me acordé de armarios yo lo tuve que hacer nada meditó ya el trámite

Voz 5 26:00 la parte más difícil no claro

Voz 32 26:02 si la las padre en alza de mi abuela porque bueno tampoco Venecia

Voz 5 26:11 probablemente lo sepa ahí

Voz 15 26:13 tampoco le importe me siquiera

Voz 32 26:16 hay cosas que no sé no sé si le haría mucha ilusión y bueno creía que tengo novio si se lo presentaré

Voz 5 26:30 cómo ha sido el momento en el que ha decidido llamar a la radio

Voz 32 26:36 que es le no le va a hacer pero bueno estaba costando digo es esto no salen insistió también el problema o no ir digo por favor que no me cuente ahora con un programa deportes porque en realidad

Voz 1194 26:49 me gusta en El Larguero

Voz 32 26:51 según esta cadena no digo ahí

Voz 15 26:54 claro Larguero lleva veintiséis años sin no me culpo veintisiete años en antena pero terminan poquito antes media hora

Voz 32 27:01 pues menos mal cuando he escuchado de la cabecera digo hay digo bueno pues voy a Madrid cuento este este más cura en la habitación porque quería como conectarla con aquel momento en el que en el que acosté al hombre de darme consejos que también está en la mitad de una cura me estaba diciendo N pues la luz o algo porque estás nervioso sin luz más todavía pero que era como que fuera como un puente entre aquel momento diente así que probablemente en doce años llama de otra eh

Voz 5 27:33 hazlo por favor estaba pensando en en esa voz anónima en ese hombre que te llamo

Voz 32 27:37 sí no obstante no

Voz 5 27:40 otros que tenía entonces pero

Voz 15 27:43 qué bonita huella dejó

Voz 32 27:49 sí Umbría madera nombren con muchas guerras pero no lo parece que no parece que tuviera hablado con humor pero luego también a manos que se que que sufrió ETA le me motiva muchísimo

Voz 15 28:08 gracias ti

Voz 32 28:09 así que animo a quienes escuchando si hubiera alguien más jovencito hocico a una chica que estuvieran con ese tipo de problema entrecomilla que que esa te van poco a poco que sobre todo de día que saludó muy muy normalizado no pero que que sean que yo mismo

Voz 5 28:30 gracias por esta llamada tan géneros

Voz 15 28:33 buenas noches gracias por seguir ahí Un besito

Voz 34 28:38 con esta con la atadas y a toda la red o Rei esta cinta

Voz 35 29:05 la boya nada a a día o lo a la

Voz 21 29:19 vaya encanto de llamada firmar al ex Roldán

Voz 36 29:44 durante toda la que

Voz 4 29:49 esta madrugada de martes trece el estamos preguntando por ese gesto solidario que recibió por parte de un compañero de una compañera de varios compañeros de varias compañeras o de ese gesto solidario que usted hizo por alguien arroba hablarporhablar Beatriz Díez nos cuenta a nosotros en el trabajo hicimos algo parecido aunque mucho más pequeño te vimos días de vacaciones a una compañera para que pudiera extender su baja por maternidad porque aquí en los Estados Unidos casi tienes que ir a trabajar mientras tasar Lux

Voz 5 31:03 vamos a darle también las buenas noches a José qué tal otra madrugada trabajando con vuestra compañía no escribo mucho porque llevo puestos los guantes se pero gracias por estar ahí Jose un abrazo un hito irrepetible novecientos cien ochocientos hola Juan buenas noches desde Murcia recibimos la llamada de Juan buenas noches Juan

Voz 4 31:38 parece que estamos tratando de recuperar la llamada de Juan que ha marcado el novecientos cien ochocientos novecientos cien ochocientos que esto solidario que realizó usted por un compañero que recibió por parte de un compañero seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco el whatsapp de hablarporhablar

Voz 39 32:21 también pues resulta que le faltaba sesenta kilómetros para llegar a destino a sesenta kilómetros de antes de llegar pues seguidos de conducción y resulta que claro si hacia la pausa pues perdía el ex al día siguiente se va de vacaciones Irineo me a seis de la mañana que si por favor podía ir hasta donde él estaba ya podía pues eso podría irse de vacaciones y encima de reservar para un viaje era Río con esa fue pues mira caída ante que luego pues la verdad es que

Voz 4 33:28 buenas noches José Luis es un gesto solidario o poderoso porque tú estabas de vacaciones y entiendo que muy bien muy bien eso no sienta pero verdad que nunca pesan los gestos solidarios cuando uno los realiza alijo Dos pues yo recuerdo que en mi trabajo Éramos bastante solidarios con las mujeres que estaban embarazadas porque había muchas tareas complicadas au incluso que a nosotros nos parecía que ellas corrían un riesgo siempre tratábamos de asumirlas

Voz 5 34:56 el whatsapp del programa seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco vía Twitter arroba hablarporhablar o compartirlo en directo novecientos cien ochocientos ahora creo que sí que hemos recuperado a Juan hola Juan buenas noches

Voz 12 35:15 bueno no se no se había cortado el teléfono

Voz 5 35:17 pero

Voz 15 35:18 ya estamos conectados

Voz 33 35:21 muy bien te pongo ese de una persona que te veo bueno un atentado que tenía un accidente

Voz 15 35:28 sí dado me da verdadero

Voz 33 35:31 entonces tuvieron que intervenir me operaron estaba uno quedó en pero va a ser en casa de nuevo aquí han tenido que vamos había salido el hueso de sitio una seguro que se llama Antonio de la resaca llamó de Muslera y hoy concretamente en Monda diciéndome que tiene que Paul a una pieza de ortopedia para que eso es es objeto de carga según ello imagino nombre alto eh yo tengo una presión de Craig duro entonces hay que recurrir a porque eso es objeto de solidario digo que vamos dictando compañera que hasta ese punto no están haciendo puenteando no es tan malo está el Movi pasan de dolor anoche

Voz 15 36:23 el pidiéndole que me ayudara porque yo no

Voz 33 36:26 soportar a todo los que tenía para vayan a dedicar al médico y a usted que el alta tiene ya pero tiene que pagar por adelantado cuando entre euro vivir esté si luego la social la devolverá aquí ese la Miguel

Voz 15 36:41 ya lo acontecimientos porque porque se ha operado usted en un hospital privado como no

Voz 33 36:49 así donde mal hecho de Un príncipe de por medio bueno primero me llevaron a un hospital privado datos cocaína y y bueno según la radio denuncia que tiene que fue que lo fue por lo menos algo bueno la gente allí Tirapo Elosua lo eso es una una propuesta que un ir Aldo va desde las colchas de es saca como uno más que increíble los millones que se están gastando lo político poeta gente que logro la ahí como desgraciados común entonces la suerte de harapos por bien ahora mismo pero claro he tenido que ya exhortar duro sin tener un duro hacer que una hermana mía ha sido ha dejado que ha de la ciudad en la Arrixaca especia de que me dé quería al dinero

Voz 15 37:43 claro porque lo que tenemos es que adelantar lo que ha costado la la prótesis exactamente en principio

Voz 33 37:51 qué es arriba nadie ha entrado ni siquiera o informado como ha ahí hubo hago Momo pero esto cómo va usted pues que no he ido a buscar al da cogeré acogedoras Álvaro o sea que eso quiero contar que que es una injusticia que todo la persona que por desgracia yo un nuevo muy alto podría pues la quiere pero bueno entonces en el supuesto pero deja dinero para paga para lo que pasa que te queda ahí como un perro hasta que fueron costeados o pedirle mono

Voz 15 38:36 ya

Voz 33 38:38 dónde está llamando a eso que quería Toledo a la Alain a meter para que la gente sepa en qué país vivimos donde estamos Iker espera

Voz 15 38:51 con estos políticos que te Juani cómo se encuentra ha dicho usted que ayer tenía muchísimo dolor y hoy cómo estás

Voz 33 38:57 a fincas ese tan en que da un como una más una fuerza psicológica fuerte in no cambia aire ahí es una disciplina enorme que aguantar a pagar algún ahora no pueda hablar no puedo hacer esto te critican fin a eso de John Cale digo yo como nunca he tenido que recurrir son a vida idioma Bola de Oro que sea lo haré y ahora como antes de año y ya en Año Polar conlleva esa enfermedad que ha cuando unos las tiene que estoy viviendo ahora mismo la falta de humanidad de principio de así como pero luego lo de vacilando de tienen que la dejó el Dubois que hay RI No quiero entender este Macarena pero quiero dejar claro al aire para que la gente sepa donde estamos y cuando hablan de él y atenderá a la enfermo allí tienen que estar más de uno pero con las cámaras grabando no sí para que se vuelto que aquellos entrarían que todo mentira ese hacerle sufría lo Ancelmo allí porque yo llamado pacto de Brad en vivo viéndola yo porque yo creo mucho en Dios que me a salir pronto de ahí

Voz 15 40:21 Macarena muchas gracias gracias Juan mejor ese pronto por favor

Voz 33 40:26 que RACE hay que yo admiro muchísimo año eh

Voz 15 40:31 muchísimas gracias gracias por la compañía hasta pronto

Voz 4 40:48 gestos solidarios el estamos preguntando por esos que ha recibido o que ha realizado en el entorno laboral cuenta Miguel Ángel en mi trabajo no realizamos que estos solidarios vuelan dagas y puñales bueno estoy exagerando pero es cierto que un poco más de compañerismo haría más llevar

Voz 15 42:47 vamos a conocer Amón se de Aranjuez buenas noches Macarena gracias por llamar

Voz 16 42:53 gracias a vosotros por atenderlo vamos a ver mira ellos una historia que además presentan digo no sé cómo encajar los y ser solidario yo o en este caso pues solidario mi hijo con la situación que pasamos mía

Voz 15 43:10 sí yo esto

Voz 16 43:12 no te estoy hablando de hace unos veintiocho veintinueve años en los años noventa eh yo era presidenta de Asociación de Vecinos entonces claro pues tenías con muchos problemas de vecindario y tal y a través de una conocida me lleva un problema un problema muy grave muy grave ahora muy grave y entonces porque no había medios hablo del dos de agosto vacaciones terrorífico calor alucinante cumpleaños de mi hijo pues buena madre cualquiera presenta está preparando sucumbir año me llega la historia de una mujer maltratada una mujer maltratada que su marido era aquí entonces teníamos que ponernos manos a la obra pero no sabíamos dónde acudir tres mujeres y dos niños dos niños me estoy refiriendo te mujeres me amiga la señora que tenía el problema yo que no hicimos todos parte de ese problema grave ya llevamos fuimos a la Concejalía de Bienestar Social no había casas de acogida como y ahora afortunadamente

Voz 12 44:24 con el las comisarías

Voz 16 44:26 no eran como son ahora por desgracia ahora afortunadamente te atienden hay mujeres policías hay mujeres psicólogo ante no había nada Macarena yo creo que tú sabe perfectamente de lo que te estoy hablando la situación de esos niños te juro por mis cuatro nietos que estoy viendo lo que es un niños el entierro porque ese señor podíamos de una manera no perseguía nosotros corríamos pues el pueblo te hablo son dos de agosto en plena fiesta corrió él no perseguía el coche nos tenía aunque con yendo te lo juro que mira me tiemblan hasta hermanos la metimos el No obstante este señor nos iba a la policía no sacaba un coche nos escoltaba a otros mira hasta que conseguimos una casa de acogida mimos todas anoche en el Hostal con ello los niños ella Mi amiga yo te hablo de esos años hasta que conseguimos dejarla en un tren escoltada por la policía la llevaran a una casa de acogida que nosotros ni siquiera supimos nunca dónde está ella se ponía estaba prohibido ella se ponía en contacto Bono foto pero nosotros con ella no podían

Voz 5 45:54 claro

Voz 16 45:56 no te puedes imaginar el angustia estoy reviviendo me angustia y todo esto te hablo que mi hijo tenía cumplía doce años cuando yo voy en mi casa yo sabía porque le cuento son niños de doce años de esta situación porque no lo va a entender que ya les digo perdóname dijo no hemos podido celebrar tu cumpleaños y me dice mi hijo mamá no te preocupes sea celebró no en otro día era más importante salvar la vida de doce años entonces yo no sé si era tu solidarios lo hice yo que entiendo que yo le ayudé durante mucho tiempo yo tuve contacto con ella hoy con nosotros yo me lo cruzado alguna vez pero llevo muchos años que ya no la he visto yo la perdona

Voz 15 46:51 nosotros no ha vuelto a saber nada de no no

Voz 16 46:54 no sé que vivía se que estuvo trabajando mucho tiempo en Madrid se que ella pudo volver a Cué pero yo la he perdido la vista rusa ya tengo presente pero no me hago el tan encontrar ya los chicos a nombres fíjate aquella época si tenía la edad de mis hijos pero ese gesto de mi hijo que parece una tontería a mí me marcó muchísimo porque no me hizo falta ningún que lo que había pasado porque yo los detalles evidentemente no sólo iba a contar ni el peligro que había mozo frío porque los sufrimos Macarena no tenía la protección policial que hay hoy por hoy entonces no había nada no mis explicarle nada mi hijo me sorprendió fue él solidario yo creo que fue mi hijo más que yo independientemente del trabajo que se hizo con los medios que se tenían que afortunadamente todo eso hoy en día aunque no y toda la protección que se le veía pero hay algo más que entonces entonces no teníamos que llamar porque si me he presentado ese acto que ha retenido más actos en mi vida pues posiblemente pero eso me marco me marcó mucho porque me creo satisfacción la ayuda que nada pudo hacer no lo podíamos hacer más pero seguimos pero fíjate tú qué tontería el cumpleaños de mi hijo no lo puedo asegurar que no era por celebrarlo es es la acción de un niño de doce años viendo la angustia que aún no me hizo falta aplicarse con el tiempo lo hablamos pero en aquella época no pude no pude decirle todo lo que habíamos puesto que fue muy fácil y tampoco acusa de contarlo ahora aquí pero muy hacen bacilo

Voz 5 48:50 Montse pues muchísimas gracias por compartirlo por compartir esa sensación además el recordar que es el recuerdo más vivo que tiene

Voz 16 48:59 sí además es que los tengo tan presente fíjate tú lo tengo sus caras cada vez son niños de perro

Voz 15 49:08 Macarena gracias Mons un beso muy un muchas gracias buenas noches

Voz 15 50:53 hola María Teresa buenas noches Macarena desde Madrid

Voz 12 50:57 que tenía tendría que habrían sido el programa esté de la suerte no cuando iba a llamar pues te viendo el programa que oigo el programa excede cuando estaba Gemma Nierga

Voz 15 51:11 tras que el mal tiempo

Voz 12 51:14 simplemente era para decirle que te tuvimos un tuve yo premiado leer enlaces pues tenía yo entonces diecisiete años ahí tengo ahora

Voz 33 51:25 setenta y ocho

Voz 12 51:28 era un programa lo vi Lane que se llamaba La Castellana España y entonces en el estudio será así a un concurso salían del estudio personas Isabel un número aún no coincidió que el número pues lo teníamos nosotros en mi casa teníamos dos botellas de Anís Castellana

Voz 15 51:51 ah sí yo estaba haciendo los deberes habría

Voz 12 51:53 para comer saque una de las botellas y no era el bombero poder la otra portería Figueroa era en los Mondo olvidar nunca porque era un concurso que al dinero acumula empataban con cinco mil pesetas

Voz 15 52:07 Tales veinticinco mil pesetas que nos tocara veinticinco mil que en esa época era importante

Voz 12 52:13 dinero de la vía al periódico salimos a Pajín la de la veces

Voz 15 52:18 sí muchas fotografías

Voz 12 52:21 sí bueno Mi Mi padre era militar y entonces no pudo o algo así se vino con nosotros acompañarme a mi madre y a mi porque yo como era menor pues no pudiera recoger con madre si mi padre no pudo aparece se quedó en la pecera cuanto sea MAP esfera edad para que no pensar que a lo mejor había truco era lo que se pensaba pero en tu bonito uno ni nada fue que efectivamente no es todo ese dinero

Voz 15 52:50 María Teresa rizada recuerdan que invirtieron esas veinticinco mil pesetas cuenta

Voz 12 52:55 sí la verdad es que en aquel entonces mi padre ganaba anoche a trescientas o cuatrocientas presentadas al

Voz 32 53:00 me

Voz 12 53:01 hicimos compra cositas que nos hacían falta mi dinero para la parroquia no es vivía en Usera que decía amar a Cristo Rey lo puso lo compró mi padre con mil pesetas que dio entonces era mucho dinero bueno fue maravilloso la verdad es que no prima en toda la noche no sí porque era mucho dinero eran ya les digo de cincuenta y cinco ahora que tuvieron que llevarse la tuvieron que llevar Segovia a la destilería fracasó había Atón hoy el número no estaba no era reales cambiado y bueno fue la verdad

Voz 15 53:47 pero en la comprobación

Voz 12 53:49 las que fue precioso yo no me olvidaré jamás en la vida cuando los hijos ya son mayores tengo una nieta nada más de verdad que es que a todavía la página de la vez primera pagina pero luego saber lo que ocurrió que cómo salimos ese disco Mi madre y yo pues me parece que no que no pudo por ser militar no pudo salir si a mi madre pues familiares sí sí les ha ido familiares pues yo pues temen tenía a mí es que soy hija única y no es que mire yo se lo coste va pero porque el dinero es muy muy los ojos

Voz 5 54:30 Teresa esto ocurrió hace como sesenta años ha vuelto usted después a la Cadena Ser

Voz 12 54:34 no no he vuelto ahí no fue fue Bobby de Granell que además es la que sale la hemeroteca porque en aquel entonces el concurso tenía va da bastante

Voz 15 54:44 sí pues nada pues tiene que volver María Teresa está usted invita disipado cuando quiera

Voz 12 54:49 mira no me acuerdo yo día cantidad cuando salimos llovió muchísimo mi madre estábamos esperando a ver si para un par sí bueno me cuenta lo tenía vierte había donde hay gente porque bajamos de recibir el premio defender el estudio y resulta que el dinero que además fue el efectivo que no fue nada pues el efectivo fue muy y además el número no olvidaré en la vida

Voz 15 55:22 cuál era el ochocientos veintinueve mil

Voz 12 55:24 el sesenta y ocho María Teresa

Voz 15 55:27 muchísimas gracias un abrazo muy cariñoso

Voz 12 55:29 ha habido muchísimo eh gracias