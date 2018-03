Hablar por Hablar (13/03/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 1 00:00 Serra hablarporhablar Macarena Berlín

Voz 2 00:31 sí

Voz 1363 00:32 en un

Voz 3 00:35 no

Voz 4 00:38 cómo

Voz 5 00:42 qué es ser

Voz 6 00:43 mí que a tres días

Voz 7 00:52 todo mi hijo este plan Cypress esto

Voz 8 01:23 Miguel puro

Voz 10 02:38 tres

Voz 8 02:43 hubimos que cerrarlos gusto Struck dime

Voz 10 03:27 no

Voz 12 03:30 iré

Voz 8 03:45 mira

Voz 13 03:51 eh

Voz 8 03:58 eh

Voz 14 04:00 eh

Voz 15 04:04 a el además

Voz 16 04:07 Macarena hay resto de murciélagos pues yo quería explicaron que bueno una vez y no hace mucho yo cojo muchos taxis por trabajo y un día volvía tarde de un evento que teníamos etcétera iba justo cuando casi ya vamos a mi casa el taxista dijo eso es bueno empecé reírme palabrotas no tal y dije que ha pasa que ha pasado me dijo es que no me he dado cuenta de pone el taxímetro y dije a pues bueno Caballero no se preocupe digo mire esto a mí normalmente me suele costar no se doce euros Le dije pues no se preocupe a dieciséis y así se queda usted tranquilo en mi hijo no que esto es mi culpa no me he dado cuenta este es mi culpa y le dije Miren no se preocupe digo porque yo lo pasó por la empresa a mí me me va a dar igual Aramón reciba mano y de verdad no tengo problema el hombre pues se quedó de verdad de verdad de verdad que no te importa exigen no ante verdad que no me importa digo es en como ha hecho usted ha hecho su trabajo y es un error humano y a todo el mundo nos puede pasar de verdad es la primera vez que me pasa esto muchas gracias y tal no bueno siempre

Voz 17 05:10 eh he creído que la solidaridad y creer en el

Voz 16 05:13 en el buen en el buen hacer de las personas no y casualmente al día siguiente eh yo iba con una prisa impresionante de un apunte a Barcelona para la otra para ese mismo lugar que estábamos inaugurando el y de monte en un taxi e siempre preguntaba si se podía para contar jeta cuando no era obligatorio llevar data fondo y en aquel momento no lo hice porque iba con tanta prisa que casualmente pues ese hombre no llevaba razón no le dije pues bueno digo ocuparemos en en un cajero de camino y sacó dinero con la mala suerte que con todo el camino que hicimos no no había ningún cajero Jan aproximándose al lugar Le dije bueno pues vamos a dar una vuelta por aquí el hombre medio tan apresurado me dijo mira no te preocupes tienen

Voz 4 05:52 la cara de buena persona aseguró que nos volveremos

Voz 16 05:54 contra en algún momento ya me lo pagará más débil que el karma y la solidaridad e siempre te trae cosas buenas

Voz 1363 06:11 los gestos solitarios vuelven gracias Manel gracias por habernos mandado tu audio con tu testimonio seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco

Voz 4 06:39 hola Santiago buenas noches

Voz 19 06:42 no no estoy para caer en la que tienes te estiras real muchísimas

Voz 4 06:44 después la llamada

Voz 20 06:47 bueno pues contarte que estoy solo un estudio bueno pues un poco por probar cosas que me quedan la comida ahí bueno pues con una chica que me hice amiga suya pues coge una amistad con ella con su hija porque tengo una hija tuya no juega ya marido está en paro y ella bueno es una tía estupenda algún un hincado entonces persona pues yo estoy cogiendo cariño persona bueno pues cuando nos vemos por la calle Xavi pues anda vendí que invito en casa y bueno pues es un poco es un poco especial no tiene casi para comer y cuando ya estoy trabajando no ganan mucho y bueno yo con una buena voluntad de que bueno de que siempre a demás no a mi madre y mi padre me han me han enseñado eso

Voz 4 07:55 sí

Voz 20 07:57 muy bueno siente siempre se me dos venta tal yo que iba desde su casa mi casa pues siempre venía venía venía llorando porque me sentía mal amiga me siento mal síntoma porque no me gusta esta situación movimientos esta situación una tía que una una chica que está trabajarán hasta trabajando y yo ahora que a seguir casi para comer entonces me da mucha pena ir a ella me decía si te pregunto si es que

Voz 22 08:34 si esto es así esto no se va a reír

Voz 20 08:36 a su vez entonces yo yo estoy trabajando y bueno pues yo me cogí quinientos euros según tiene sobre ser iguales incidieras Macarena lo contenta que se puso y bueno pues claro mantener

Voz 4 08:56 que yo lo diga

Voz 20 08:59 no siempre me gusta ayudar a los demás aunque a mí no me ayude bueno pues eso ya me buscaré la vida siempre me voy a los demás Si es un poco viendo a las personas que quieren desgraciadamente ahora mismo la situación muy mala bueno pues a veces se ha un poco pero la alegría que les dio hoy no no yo no puedo aceptar que cada vez que mira mira coges dinero yo sé que quinientos euros poco dinero porque muchos euros que sea para adivináis frigorífico Macarena para poco más pero yo me siento orgulloso de coger el ácido aunque a mí me a comer bueno ya me buscaré yo

Voz 23 09:50 el servicio de mayo o adrede

Voz 20 09:53 lo que hace que bueno que ahora mismo las cosas para para para dos de era situación nada mismo está un poco o regular un poco regular pero bueno yo espero deseo que que saber de todo es bueno dijo el trabajo espero poco está un poco mejor como estábamos antes pero bueno Macarena

Voz 4 10:24 pues muchísimas gracias Santiago nos quedamos con eso

Voz 20 10:27 la ayuda no sin esperar nada

Voz 4 10:29 no lo hace de manera altruista

Voz 20 10:31 sí claro y una cosa más Mi más sentido pésame a las comidas a la madre y el padre

Voz 23 10:39 de chavales de de Almería de Grabiel

Voz 20 10:45 me siento en mi corazón Biel con el PC Fito yo también estoy impaciente mito decirle que nadie tiene derecho a matar a nadie y que una cosa es y es que vemos yo otra cosa es insultar eso no se puede permitir lo que tenemos que hacer un poco de calma esperar que la justicia su veredicto esa persona la mental en la cárcel a toda clase que la casa no lo va a pagar nueva paga pero ya hay al va bien yo no lo no lo puede no lo puedo antes les nadie ni decir pero yo pienso que le sido seguramente ahora mismo está está mirando está está sonriendo con su sonrisa pensando mira estos están ahí han leí yo estoy aquí seguir con Dios entonces Macarena mi más sentido pésame es un día muy malo llorando de afectado porque visto también me toca recuerda con Macarena pues que yo también tengo sobrinos y bueno oí ir y no sé si no sabía

Voz 4 12:03 Santiago gracias por estas palabras solidaridad muchísimas gracias por su llamada

Voz 24 12:09 hace más sabemos que unas buenas noches

Voz 10 12:17 eh

Voz 9 12:29 sí te tema

Voz 1363 13:46 recogiendo la llamada de Santiago hay varios aspectos que me gustaría destacar por si les sugieren a usted algún tema de conversación por ejemplo Santiago nos hablaba de ese gesto solidario que tuvo hacia esta familia amiga sin esperar nada a cambio la solidaridad es siempre altruista no

Voz 26 14:10 yo algo también muy interesante mis padres me enseñaron a hacerlo se nace solitario

Voz 1363 14:17 no se puede cambiar con el tiempo se puede ser muy insolidario y acabar siendo una persona extremadamente generosa respecto al dolor por el trágico desenlace de la desaparición de Gabriel esos doce días de angustia el dolor que bueno que se ha generado la empatía que se ha generado en la sociedad española esos son movimientos de solidaridad el humo hay ciertos dolores con los que empatizar todos verdad todos y todas son Dolores tragedias injusticias que que entendemos casi sin explicación y que hacen que entre todos pues tengamos un sentimiento común Nos puede hablar también de ellos si quiere novecientos cien ochocientos enviarnos un audio una nota de voz al seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco y en La Rioja Nos espera María Pilar buenas noches

Voz 4 15:39 buenas noches gracias por su llamada yo adelante

Voz 23 15:43 bueno pues yo os que llamaba haga para contestarle chico eje que había Castaño muchos al armario si pues que yo también soy una abuela que tengo una nieta y un nieto y mía con la suerte de que me lo dijeron a mí la primera sí yo estoy tan orgullosa de ellos que creo que eso vuela camino y ha estado se lo dije dicho porque yo creo que los abuelos queremos que sean felices tanto si son de una manera como son de la Hoz digo yo no lo sé yo al menos yo así lo pincho yo vine pero eximió es único que debe dije os quiero igual o un poquito más pues hay alguno que nos quieren mucho pues yo estoy un poquito más

Voz 28 16:29 no están tan contentas dijo Tapia María Pilar

Voz 4 16:34 entiendo que los dos los dos les le hablaron de su homosexualidad fue uno de ellos

Voz 23 16:39 Leo no no pues bueno fue primero la nieta

Voz 4 16:42 ah sí

Voz 23 16:44 lo que me dijo tengo que una cosa una cosa que tienes hija mía que te tengo que decir algo y me lo dijo igual que dice lo has dicho prime claro yo estaba preocupada los padres pues mira vayas a casa para que si te quiste eso que tienes ahí me subió a lo todavía me vino podía corriendo a decirme ya se lo había dicho que estaba contemplado los padres también la comprendido ese hombre se han quedado un poco cortos pero sabido me han dicho oye tú misma surgir esa se adelanta que te apoyaremos en todo hijo de Nieto pues Basso menos casa lo Emerson Nieto tiene un novio bueno buenísimo

Voz 19 17:35 si ella o chica tan buena como ella

Voz 23 17:38 aún más se que importa yo creo que es es María Pilar

Voz 4 17:44 el principio desde la primera frase usted lo entendió lo lo recogió con comprensión

Voz 23 17:50 sí porque yo siempre mucho con mi que estoy todo

Voz 4 17:55 no tuvo ningún temor

Voz 23 17:56 ningún hemos incluso él estaba en un poquito provocó pues mi marido dice que es que

Voz 19 18:02 ya yo padece que sufre el abuelo

Voz 23 18:05 sí sí sí no no yo de con os preocupéis que que yo también lo a comprender que un día yo vino mi nieta me dijo que no sabes lo que he hecho yo digo costó uno se hiciera entraba en mi casa sin decir la verdad que abrazo esas qué te pasa vuelo esté nada querían ha contado todo abuela es que no Princess que por eso te queremos enmiendas osea que ello tenemos más de ochenta años eh

Voz 4 18:34 sí sí bueno son ustedes muy jóvenes y muy abiertos desde luego

Voz 23 18:40 ese muy contemporáneos si no te pones al día Del Bosque dando a las ONG también me quería unir a dolor esta pobre gente que eso no hay no hay una madre que lo aguante yo por desgracia dijo hace pocos meses también

Voz 4 18:58 pero si entonces

Voz 23 19:00 a los esto no se puede no se puede pizzas en el que tienen que tener porque él mismo se murió de enfermedad pero que pelo lo Quicken así aún tiene que ser peor digo yo

Voz 29 19:13 estos arreglos

Voz 23 19:16 no hago más que pensado más para otros es mía que hacemos la gente peor que los animales somos

Voz 29 19:28 mascarilla

Voz 23 19:31 visto

Voz 4 19:33 pero es sorprendente y paradójicamente también somos capaces de empatizar pues con una familia en este caso que

Voz 23 19:40 sí que no forma parte de la nuestra

Voz 4 19:42 nos entendemos ese dolor no usted mismamente dice que lleva todo el día pensando en esa madre

Voz 23 19:48 todo el día hasta la verdad que se queme en Melbourne fatal y tengo todas las noches pero cuando pasa una cosa así que bueno la noche para mí ya es ejemplar algo toda la noche porque yo perdí mi hijo ya te digo hace días que lo persas

Voz 4 20:04 lo cierto María Pilar es que bueno dolor de esta madre tiene que ser un desgarro total no podemos ni siquiera acercarnos no pero

Voz 30 20:12 yo creo que toda España no estamos sintiendo eso es así

Voz 4 20:16 yo creo que también en en este dolor tan grande a ella Le acompaña la solidaridad y eso de alguna manera tiene que reconfortar no sé si ayudar pero por lo menos reconfortar a arropar

Voz 23 20:27 sí porque yo cuando me dijo se murió mi opinión tanta gente al tanatorio tantísima gente dentro de la pena mira estás contento de que de que no sé qué que sabes que tu hijo mío buenas amistades que me han querido y que y que lo sienten entonces encuentros yo sediento de la historia esta la peña quiso no hay no hay no se puede contar pero bueno yo termino eso estaba su quién voy terminó de eso

Voz 4 21:04 hay un haría Pilar muchísimas gracias y mucho ánimo para usted también

Voz 23 21:09 gracias gracias en es mucho la noche por lo menos yo que que es Cristo hasta el final cuando terminas tú apago las radios y no hay Sven para toda la noche

Voz 4 21:20 bueno descartarse María Pilar gracias gracias gracias buenas noches

Voz 1363 21:48 fue María Pilar a sus más de ochenta años la que le contó al abuelo le habló al abuelo de la homosexualidad de los nietos y El abuelo

Voz 9 22:01 entre

Voz 4 22:03 respondió con un abrazo

Voz 9 22:06 eh

Voz 1363 22:21 es muy interesante no el testimonio de María Pilar porque aquí los nietos encontraron comprensión desde el primer minuto y de hecho ya como abuela fue la primera que supo de la preocupación de ambos una llamada que sea producido SAR David David de Madrid que hace dieciséis años llamó al programa contando hace doce años perdón contando que quería salir del armario que estaba muy preocupado que no sabía cómo contárselo a su familia que esto le atormentada entonces llamó un hombre un hombre de unos noventa años que le dijo que lo hiciera que no hiciera como él que estuvo callando toda la vida Nos ha contado David que cuando le preguntan cómo sale del armario el siempre responde que fue gracias a la Cadena Ser gracias a hablarporhablar gracias a ustedes a la generosidad de alguien que escuchó la llamada y marcó el novecientos cien ochocientos

Voz 9 24:28 ves eh

Voz 33 24:35 minas

Voz 34 24:40 muy buenas noches Macarena aquí la ex al aparato pues nada eh quería compartir con vosotros siguiendo la temática de la noche pequeños hecho que tuve con todos el equipo de de la actual restaurantes de comida rápida en el que me encuentro trabajando nada ya puede imaginar cómo trabajamos en eso el tipo de trabajo y el estrés que manejamos el trato que recibimos a ves

Voz 9 25:05 correr eco recorre

Voz 34 25:08 ojo con refuerzo positivo pues lo que comprobado en el último año iluminada pues se me ocurrió justo cuando cuando me operaron once teníamos tiempo para pensar en casa y ahí Dios bueno pues voy a tener un pequeño gesto con toda la plantilla y lo que hizo fue escribir un mes Cage eh general el cual colgó en el tablón de anuncios y luego como tenía que ir a firmar la baja ahí llegar al partido trabajo pues hice una nota individualizada reforzando todos los puntos positivos de cada persona y puse dentro de la taquilla de cada persona Si tú me viera en el momento en el que yo antes la taquilla y me tuve que poner era mete los papeles sin que nadie los su tuviera en cada en cada taquilla etcétera porque claro yo estoy lo hizo de una manera anónima puse eh señor aquí al estilo Los Simpson así que nada la sorpresa fue cuando la gente empezó a abrir la lata taquilla empezaron a las cosas pues claro el grupo de Lubasa de del trabajo pues se ha colapsado dar menos súper contento eh tal y eran poco cómodo crítica al mensaje del tablón de anuncio de que eh los jefes de ahí arriba no faltó tampoco ABC Ike que somos un buen equipo que somos plantilla mínima Hay y la verdad que eh que trabaja muy muy bien mi compañero así que tuve ese ese gesto oí

Voz 6 26:32 ahora cree compartir con vosotros así que nada muy buenas noche a todo el equipo y a todos los oyentes

Voz 1363 26:39 muy buenas noches al ex muchísimas gracias que idea más buena estaba pensando qué podíamos hacer el equipo vamos a hacerlo un día vamos a dejarnos en nuestros cajones notas anónimas con las fortalezas de de cada una sí pero no es el mismo tiempo de nota es que está contando Yeray me está contando por el por el auricular ya sabe por línea interna hice a ver que yo de vez en cuando le dejó iba a decir iba a decir Yeray entre y que no podemos dejar la nave así al pairo índice que sujetar el timón pues dicen hoy a veces le dejó notas Adriana ni cajón por ejemplo el suelo dejar notas diciéndole que le cogió el cargador de móvil ya pero no es lo mismo ahí que habilidad le estás destacando Adriana que tiene un cargador que es muy generosa si es verdad por cierto que dos bienes de cargados verdad ayer tuyo sirve el cargador de Adriana no seríamos nadie bueno es que yo sin Adrián Arsenio sin su cargador menos fervor vamos principalmente es Adriana pisos vámonos hasta Puente Genil o la Maricarmen buenas noches

Voz 4 28:11 hola buenas noches muchísimas gracias por esta llamada y adelante

Voz 22 28:15 mira que quería hace un llamamiento a en esto de las pensiones que estamos aquí propensión está reclamando unas pensiones dignas

Voz 4 28:23 sí sabe Xavi

Voz 22 28:25 las pensiones publica ni entonces quería hace un llamamiento a lo hizo a los Nieto que no solamente tienen que ser las personas mayores que cobren como ocurrió intenciones entonces tenemos una gran manifestación aquí un puente Henning el día diecisiete de marzo a las doce de la mañana

Voz 23 28:42 en el reverso

Voz 22 28:44 entonces digo mira lo voy a comentar por Hablar por hablar y programas lo escucha mucha gente porque yo lo escucho desde que estaba mata

Voz 4 28:50 sí ya por las noches yo soy de radio no sé

Voz 22 28:53 si yo digo mira lo voy a comentar Iker ya sé que llamamiento para tener apoyo para los político ya que en este país está ocurriendo algo porque la cosa no funciona entonces queremos que los oiga y entonces pues necesitamos la cooperación y toda la gente que quiere allí eso sería también o una solidaridad contra con tu con con todos los pensionistas yo digo pues mira voy a llamar a ver si se me oye por ahí ya que bastante gente

Voz 4 29:26 hago Maricarmen entiendo que usted va a acudir claro

Voz 22 29:30 claro yo estoy si yo estoy en la plataforma

Voz 4 29:33 esta tasa de Podemos si él

Voz 22 29:35 ha hecho una plataforma aquí queremos hacer un llamamiento para que más gente se una toalla p'alante porque somos solo INTA que hay en España ya lleva a la hora de revelar porque es vergonzoso las subidas que no han hecho tercero veinticinco

Voz 4 29:55 sí

Voz 22 29:57 y que por lo menos que suban el IPC porque lo que sacar de la hucha ir aún Chad dice que que la hucha se va viendo el fondo pero que esa hucha soy un sepa las pensiones no para todo lo que están pensando tanto en tantos y tantas cosas como gastan tanto dinero y ahora gratuitas que no tienen qué comer escrito no sólo con nosotros porque algunos están ya Brando pero es que va llega la hora de que lo puedan cobrar

Voz 4 30:29 sí Maricarmen vimos a finales de febrero otra movilización también precisamente en favor de las pensiones públicas reclamando pensión digna eh en el diecisiete habrá movimientos no sólo no sólo por ahí el diecisiete de marzo sino también en todas claro ya Maricarmen los pensionistas están cansando entienden que algunos está haciendo bien y están hartos porque están empezando a salir a las calles

Voz 22 30:56 claro claro es que es así es que están viendo que no hay trabajo manteniéndolo al hoy dijo las pensiones mínimas porque es que es vergonzoso la las pensiones que llegan a cobrar y entonces claro hay que rebelarse porque hay que protesta porque si lo he hecho no no funcionan se les paga a ellos para para que gobiernen el país cayó son lo que lo que saben manejarlo porque son los que están preparados pero hay que decirle que algo no funciona y manifestarse gracias que quería agradecer a todo el que acuda yo digo pues mira no voy a decir yo en Hablar por hablar

Voz 4 31:39 pues ya está hecha la convocatoria Maricarmen muchísimas gracias y adelante un abrazo y gracias por cierto que la Cadena SER va a realizar una una semana

Voz 1363 31:54 con información con programas especiales precisamente hablando de las pensiones de las reclamaciones de las pensiones públicas

Voz 35 32:03 no

Voz 5 32:15 la bola en el viaje que tú arenga el Papa tiempo diré encuentros

Voz 36 32:33 el de tuvo que sí le

Voz 5 32:37 en principio procuro Tita Artea bien eh sólo queda dio una aporte termino bulle pero que P eh de Arzo da yo nunca la distancia entre advirtió

Voz 1363 33:11 el ex Roldán al que acaban de escuchar en una nota de voz nos escribe en Twitter en la cuenta arroba Hablar por hablar los pensionistas las pensionistas dieron una lección de unión de sabiduría hay de revolución lo que dice es cierto hay que unirse como sociedad para luchar por nuestros derechos y nuestras pensiones jóvenes pensionistas y demás colectivos

Voz 5 33:34 vete a otra parte de la al margen todo

Voz 1363 33:39 a manifestarse pensionistas himno pensionistas

Voz 5 33:43 eh pero la historia vivido eh eh el brote que Alfred

Voz 1363 34:04 en Cádiz esta Carmen buenas noches

Voz 19 34:07 son los Macarena gracias por su llamada yo delante era su hija Peira que cuento

Voz 20 34:14 a mi amiga miedo

Voz 19 34:17 de Madrid yo trabajar Madrid interna en una casa mi hija con veintidós A ello también con dos amigas de aquí de Cádiz cogieron un pisito el alquiler yo diría una no se llamaron a la puerta hito corriendo creyendo que abre niña

Voz 23 34:41 sí dice el hombre pero un hombre con un cuchillo con un cuchillo en las manos

Voz 4 34:48 sí sí sí

Voz 19 34:51 la verdad que la mato ahora mismo ahora mismo que me he tragado dos años de cárcel por culpa de la que estar ya diseñadas a que vean lo sabía nada porque dice quedó todo ha cruzado desde aquí les digo que salga a esa a la que está venga que la mato ahora mismo dos Cerro corriendo a la puerta llamó la Guardia escribí entonces servidora Gordy escribí Ile digo mira aquí lo podéis estar porque este tío es capaz de hacer que tratar te partió un crítica podrá Quintana cualquier cosa a esa hora me llama me diga a mi trabajo a la casa donde yo trabajaba digo que pase mamá mira lo que uno dice que resulta que a lo mejor la gloria vivía ahí en esta casa cuando a él lo llevaron a la se pero claro habían pasado año ya da la mujer no sabemos Molly que me entiendes hija les dijo lo sé que aquí no vive si se ocultan la como las Conrad y va a ser usted que debía cargar la primera que poco aporta a la gente le decía total que la Guardia Civil por la puerta de la otra perla de la casa sacó a las a las dos amigas hasta entonces yo a esa ahora que yo no podía hacer nada porque es es decir Dios mío qué hago si yo bien trabajo yo aquí estoy como diría experta todos los señores nada

Voz 23 36:21 nota que a mi amiga mi amigo

Voz 19 36:24 qué te cuento tenía cuatro hijos sea también como yo

Voz 23 36:28 tenía cuatro hijos

Voz 19 36:31 yo tenía un apartamento que tenía su dormitorio sigue siendo sigue Tito in situ y la cocina

Voz 4 36:37 el cuarteto de no tenía mal

Voz 19 36:41 bueno pues dame eran Liga Le contra el problema de la tubería que vende lo que sí que es que todas las pero la puerta abajo pues me la tuvo así con lo bueno Benítez día

Voz 4 36:54 veinte del suelo de una casa pequeñita hay arreglando con lo con lo poco que tenían

Voz 23 37:00 durmiendo en el suelo

Voz 19 37:03 a ver lo que pasa que los hijos trabajaba ahí es ya también trabajaba de día

Voz 4 37:09 las amigas trabajo

Voz 19 37:10 ahora una discoteca llegaban a las seis de la mañana entonces sacó estaban cómo podían un estofado otro en esto y silla hasta que los trabajos estuvieron les yo y a mi amiga te lo duro que dice lo voy a agradecer mientras viva

Voz 4 37:30 ese que esto no se olvida verdad

Voz 23 37:32 no no no que va que absorbida

Voz 19 37:36 es que pasó con la caso pudieron volver sí volvieron pero con la Guardia Civil para sacar sus cosas por vinieron para sacar la ropa y que su herencia ir buscaron otra caseta otro pisito en otro barrio ya pero dónde vista lo pidiera para eso para comentar mi amiga el arte que que que que tuvo par para decir

Voz 4 38:04 decirle que vengan para acá que son pero

Voz 19 38:06 bajo porque sabe que en Madrid la puerta de Pando César de la calle esto se ella bajó a vago áspera que la amigas llegaran en el Thaci

Voz 4 38:20 Carmen pues muchísimas gracias por compartir este acto de generosidad que tuvo su amiga no sólo con usted sino también con con su hija que tenga buenas noches que descanse sí

Voz 19 38:32 se nos pida mira gemelos recuerda este hombre que ha dicho que les dio y sobre a una amiga suya con vilero pues mira sabe lo que me pasó a mí que un día abrió el buzón de mi casa y un sobre que ponía para mí no pagarme lo abro y tener veinticinco mil pesetas vaya hace desde el ochenta y seis peleándose entre seis fue

Voz 4 39:00 dejado veinticinco mil pesetas en un sobre en su buzón

Voz 19 39:03 todavía no lo ha descubierto bonita todavía estoy esperando que me da reclame porque me ponía una nota pero a las diez de la noche el bar pal yo no fui claro está a la cita porque yo no sé pues todavía no sé quién mandó me dio de ese dinero

Voz 4 39:23 nunca lo supo como tú con ese dinero Carmen no les daba apuro incluso miedo y disponer de él

Voz 19 39:31 lo guardé por lo menos cuatro me digo para decirle lo reclaman yo esperando lo reclamara si pasando otro cuatro meses me vi una comedia pura que he vivido un recibo de la luz que no día mira me saca el dinero que ha dado efectivamente ya me lo gasté sea a las que todavía a estas alturas no sé que me dio el dinero en el uso de mi casa después lea

Voz 4 40:04 Carmen pero ni una pista nadie de un dinero la eh

Voz 30 40:10 tras la siquiera porque estaba su nombre quita era normal que estaba a su nombre Carmen el de usted a mi nombre mi nombre de un hombre sí

Voz 19 40:19 a mi nombre es ponía máquina para que hable claro se pueden adquirir en la nada lo abro cuando se debiese dinero

Voz 4 40:31 yo nunca sospechó de nadie de un amigo de una amiga

Voz 20 40:35 no no

Voz 19 40:37 no no mi hija mi hija me llegó a decir no nos yo creo que eso fue mi padre porque marcada de divorciado

Voz 23 40:47 y él me dejó me das no con seis niños

Voz 19 40:52 entiende iría eran chiquitito todo a Otegi a uno de cínico hay otro de otra otros nueve me entiendes eran chicos y mayores claro si me mi jalonan la colisión entre releerla de mordidas yo sabía cómo cómo hace algo por nosotros invitados feliz negro eso pensó me digas

Voz 23 41:16 pero no lo sé no lo sé

Voz 19 41:21 así que eso ese hombre agradecido sobre una corbeta me acordé sea TD El año sentirse pero a mí me quedé porque me vino muy bien

Voz 4 41:35 porque desde luego me veo con los

Voz 19 41:37 con la sé

Voz 4 41:44 como para no aceptar la verdad Carmen que menos que menos son mi hija

Voz 19 41:49 a los tres o cuatro meses mamá ya te has ganado tú la sacas venga ha salido la fundó

Voz 4 41:58 Carmen muchísimas gracias por llamar

Voz 19 42:00 de nada hace por escucharme

Voz 4 42:03 placer y un abrazo muy cariñoso

Voz 24 42:05 gracias igualmente

Voz 38 42:17 en casa viva dada cabeza como un aval Apel les GTI Ndong puso rumbo a tu belleza que todos los caminos para citar a China y a mí me importa un comino porque no inédito de Romano que ahora ahí en Manhattan en un acto estoy hay en barco deba o en un avión de hojalata

Voz 39 43:00 en mal estado

Voz 38 43:04 no quiero que no creas que me quedé con lo que se bebe afuera dentro de corazón quiénes cañón y una mujer cualquiera García el reloj de arena no tiene nada que hacer

Voz 10 43:34 que va

Voz 38 43:37 no quiero darle una cita remando en mis flotador Whale a pocas este corte

Voz 39 43:53 ah no eso quiero

Voz 40 43:56 sí

Voz 38 43:59 pero también puede ser que no las hay digamos que para hará con flores tráfico en Times Square seis la canción y eso primero destacó eh emprenden el mi papel de cantautor Bob Dole Man no quiero y aquí está vendida dos para aquí

Voz 4 44:36 hola Amir buenas noches

Voz 23 44:39 buenas noches qué tal canta

Voz 4 44:42 de escucharla ahí gracias por llamar

Voz 20 44:45 vale pues mira a mi me tiro

Voz 23 44:47 son hace trece años que un regalo de solidaridad tremendo que recuerdo que llame por teléfono a los ocho días de este regalo sí para contaros porque yo me encontraba muy mal fue un transplante hepático que me hicieron el uno de diciembre del dos mil cuatro que os quise llamar ahora el día que hice el tiempo pero es muy ocupadas el día uno de diciembre le dirigida a dar las gracias a toda la gente que dona porque no sabéis lo bien que estoy y en segundo lugar el agradecimiento tan grande

Voz 19 45:36 la generosidad

Voz 23 45:38 de la gente venció en el ochenta y cuatro resulta que me hice donde donan que llenen mil cuatro en el dos mil cuatro me trasplantaron lo mío recelar chica ya un hermano mío hace tres años también dan trasplantado pero estamos muy bien pero esto

Voz 19 45:59 giro para animar a la gente

Voz 23 46:02 para es que son momentos muy duros pero la familia a la hora de donar pero que no se vuelvan atrás porque no saben la labor que hacen el padre que no tengo explicación

Voz 4 46:19 no tengo por qué es el gesto solidario más grande miren más generoso más altruista

Voz 23 46:27 sí yo siempre estoy no sabes quién es el que yo algo que idea tenía que era un chico que también depende depende muchísimo de del grupo sanguíneo tuyo entonces suele estar más en el norte no entonces estuve enterando un poquito pero realmente arte

Voz 4 46:54 afortunadamente porque yo salía todo el día

Voz 23 46:57 la familia pero hay gente que en vez de dar la ratio es igual utilizaría chantaje por eso no se hace no se dice quién te no hay nada pero yo solamente tengo que decir que guerra gracias muchísimas gracias que llegó trece años yo unos meses es que estoy divina y luego hay un hermano mío que también han trasplantado ahora hace tres años evolucionado muchísimo con el tema de los trasplantes que lo tengan en cuenta a la hora de salvar una vida porque si una se va de pocos y dos Uber y la labor que cualquier familia que les muchísima muchísima rápidas ese es mi regalo que a mí me dijeron hace trece años

Voz 21 47:57 Miren

Voz 28 47:59 gracias a usted por llamar gracias aquí bonitas buenas noches

Voz 41 48:10 Un

Voz 5 48:17 qué le ha dado metido dos Caco

Voz 43 48:31 de todos

Voz 42 48:36 no

Voz 5 48:40 en efecto zumo actitud

Voz 45 48:59 sí a Sala

Voz 24 49:01 sí pues seguimos en el sur por qué te este Sevilla suena el número de teléfono de Hablar por hablar hola Toni

Voz 4 49:08 buenas noches no sitio en Sevilla o en ruta por Andalucía no lo sé muy bien en qué punto se encuentra

Voz 46 49:14 sí soy me jode más bien dirán sí sí sí sí que me quiero un Durrell que veinticinco que cubre Dávalos mal

Voz 24 49:35 sí me acuerdo me acuerdo

Voz 46 49:40 luego vale sí lo sé que que dura boda algo y luego eso pero yo soy malo pues me suena un poco quiero darle mi niña que me encargarle grupo que luego hubo un cambio ningún bando otros todo lo que yo no iba a de

Voz 24 50:19 entonces Toni

Voz 4 50:21 aparca usted sus investigaciones entorno a los fenómenos paranormales porque va a ser papá ya ha decidido que los dos mundos no pueden convivir

Voz 46 50:30 exactamente prefiero retire la salud niña no en aquel tiempo pudieron no sabes lo que te puede dar una investigación se limite quiero quiero de mi casa limpia homilía al Milan

Voz 4 50:49 tener su casa limpia entiendo Toni que eso hace referencia a no llevarse el trabajo a casa

Voz 46 50:55 desplazaba mira lo que provoca luego encontró por ahí lo que te puede amigo yo creo que el reclamo ya que tiene que pasar aquí

Voz 4 51:13 pero Toni que alguna vez se ha llevado el trabajo a casa es decir algún conocido alguien que ha conocido o algo en esta dimensión otra ha ido a casa

Voz 47 51:22 sí

Voz 46 51:26 por eso es mejor que bueno ya tengo mi página seis once tumbó que juntos Belén me apasiona pero mucho mundo ignoran Bilbao pues ahí Habemus luego reconoció

Voz 24 51:45 Toni a usted lo veo

Voz 4 51:48 fortalecido en ese me imagino que su mujer su pareja también contenta con la decisión

Voz 46 51:54 usted es un hombre que

Voz 48 52:03 es una

Voz 46 52:04 se va a seguir donde hemos Lubasa alegro

Voz 4 52:13 Toni muchísimas felicidades y que vaya muy bien este último tramo del embarazo

Voz 24 52:19 buenas noches