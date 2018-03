Hablar por Hablar (13/03/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 1 00:00 normativos en la que

Voz 0020 03:56 eh nací en medio de una familia de aristócratas Mi padre era un general al servicio del zar y Mi madre hija de campesinos que se habían hecho ricos gracias a la madera nació entonces en medio del esplendor de la Rusia de los zares dispuesta a pelear por todo en lo que creía desde niña tanto es así que el primer enfrentamiento fue con mi madre ella no entendía que dejase mis estudios cuando esto era algo del todo inútil para una mujer no era estudiar ni algo acto ni algo necesario tenía mejor relación con mi padre que me enseñó desde siempre la historia y la política mi infancia fue feliz gracias a la buena posición que teníamos fue con diecinueve años cuando conocí a mi marido un joven humilde que a mi madre tampoco le gustó de todas formas priorice Mi vida propia deja mi marido y a mi hijo para estudiar en Zúrich cuando yo ya estaba afiliada al Partido Socialista hay que tener en cuenta que era Zurich entonces dónde estaban todas las jóvenes supuestamente avanzadas como yo llegó el momento de la afiliación al partido Obrero socialdemócrata ruso If on tiempo sin parada hasta la revolución bolchevique fui la primera mujer elegida por el Comité Central del Partido Boliches lo que ese mismo año mil novecientos diecisiete y luego debe la dirección de la organización de mujeres soviéticas conocida como hacen hotel hablamos del año mil novecientos veinte para mí como para muchos socialistas era necesario eliminar el concepto de la Familia patriarcal lo profesora trasladar esa responsabilidad de los hijos y del hogar a la sociedad para Ello imaginemos una red de instituciones como las casas cuna las guarderías restaurantes lavanderías públicas que liberaran a las mujeres de las tareas del cuidado de los niños y también de la Casa Diego el momento de poder llevar a la práctica la teoría y entonces promulgue como directora varía las leyes liberarían a las mujeres a través de las ideas socialistas pedía el matrimonio un carácter civil e igualitario entre los cónyuges facilitó también el acceso al divorcio por ambas partes y conseguí la protección estatal a madres e hijos a la vez y además hice gratuita la asistencia maternal en los hospitales es verdad que las mujeres rusas consiguieron avanzar y al menos plantearse determinados comportamientos y realidades que antes nacían pero también es verdad que hubo fallos en mi manera de hacer las cosas toda mi obra política estaba demasiado ligada a la figura de Lenin que en el momento en el que dejó de darme su apoyo me apartó del cargo de directora de la vida política casi la destitución tuvo un origen claro y es que además de defender la liberación de la mujer alejando la del hogar y de la maternidad la liberación sexual debía ser para mí el siguiente paso en la estrategia pero estas ideas eran demasiado modernas y fueron rechazadas ni otra intención era la de sustituir a la familia por un Estado socialista que se hiciera cargo de los roles domésticos y tampoco dio sus frutos la guerra civil que devastó Rusia tras la revolución bolchevique hizo que los que sobrevivieron se aferraron a las instituciones tradicionales entre ellas la propia familia cuando deje de tener fuerza para ejecutar mis ideas pensé que al menos me quedaba la voz porque aunque ya no tuviera cargo al menos me quedaron funciones diplomáticas así que durante más de veinte años trate de transmitir mis ideas por Europa y también en Estados Unidos pero mientras defendía estas ideas por medio mundo Stalin revocada parte de las leyes que habíamos conseguido en defensa de los derechos de la mujer eso sí sin saberlo estaba siendo la primera embajadora del mundo

Voz 0020 08:01 un gran número de artículos y de discursos así como varios libros y su propia autobiografía dejaron por escrito sus ideas sentando las bases del movimiento feminista socialista hablaba esta madrugada desde la historia Alessandra Colón Thain moría el nueve de marzo de mil novecientos cincuenta y dos en Moscú tenía entonces setenta y nueve años

Voz 16 09:20 pues yo era un cava o las pequeñas de Avinyó inmueble entonces pues es un trabajo lo buscaba en la calle en la calle solventes los sitio si consigo con personas es inversor con ente la banca a darle crédito a las personas de las pequeño que envuelve estos autora abrazos saludos invitación en colaboración mutua Juan Bas parte atención atenciones tanto en la hostelería parte de los propietarios todos los camareros los encargado autóctono es una nube completamente y ahora me he dado cuenta en una nube me di cuenta que pero no hemos tenido en cuenta lo sabía que podía hacer una es caro cuando éste sí que va falla pienso yo la verdad arenero impreso o incluso a tener que entrar en exclusión social con ayuda con ayuda de la Junta de Ayuntamiento y de honestidad ve que arrollando que obispo de rodillas City craso ya me encuentro allí un poco toque primero te invitan que sigue invitando siguen atendiendo que esto se va prorroga esto lo cortase yo porque igual yo te hago no ante que me dije me voy no ya como Diego Milito naves entonces claro pues todo eso las pasmada al alza lodo las el teléfono suena menos que rejilla muy Asín estos ocho todo esto es lo que luego también OME es hago también porque su experiencia en ese en ese en ese medio que yo diría yo me gastaba más de lo que quería gastarme en el reservado con uno por dentro de sé si pudiéramos canario

Voz 16 11:14 sí sí gastaban siempre ha sido de vaciado espléndido entregue así hasta nueve ahora me da cuenta ahora por ejemplo para gastarme juego no tiene muchísimo cuidado eh en un en un desfile lo que me querían mano yo no puedo comprar ama uno no puede comprador dejó Iraq también una nada antes o si no son ciento no era dinero ropa tengo tengo las una cantidad que se vivía en ropa siquiera en otra cosa no pero matriz de paso esta es que estarán muy es que el teléfono suena atesoraban así es ver verse que lo tenía que quitar porque tenido entrevistas con que para venderle algo para alguno de gritar allí había llamada cada semana y cada vez que la sociedad es ese tipo de sociedades amistades y que no son amistades me de un poco de lado en un sitio no no no paran para esto ahora no sé si horas porque las cosas para que mejore

Voz 16 12:13 es importante que yo amigo mío se ofreció a ayudarme yo me lo creo el Toralín cuentan en este en un embolado grandísimo David de varias sociedades donde me está llegando a Pere de Hacienda donde está llegando proyectos de trabajadores eh pitos is iba no da la cara el me dijo Kitty medios venga estos hasta provisional un par de meses hasta que esto lo cambié yo pero nada ha acogido vas yo yo no voy además no ya preveía emprendido acciones legales contra eh

Voz 16 13:00 atrás a través de una tercera persona que utiliza porque yo sabía lo que era no sabía lo que era en aparatosidad no salgo que todo lo que no pero claro cuando a esos trabajadores que son hoteles que no cobran porque era cambiar la sociedad sea están ahí por gozaba que puedo me llama yo estoy de acuerdo con el bufete que me ha llamado todos los que las víctimas eran menos Magna propiedad porque se ubicó el otro pilar has comido este conflicto esos trabajadores que cobra euros siete euros el otro otro catorce mesas común pero vamos yo no yo yo esta persona sin sabía sus movimientos lo que me lleva cuatro cinco años con eh al lado eh sal una persona te tiene que te da el vida laboral persona comerciales de todo tipo no pero ya lo último yo esperaba no eso que utilizaran me cuarenta la día que lo iba a pasar pero para los están llegando la a la que más se asienta todo todo todo todo está llegando con plazos yo no hubiera meten pues fue el primero que no tengo y chinos lo está todo se han recurrido una cosa que auspicia gratuita asesoramiento in situ sus absoluto

Voz 17 14:08 ha sido un Bosé que de sino que con el primero y que no quedaba usted y yo tampoco es ha ofrecido a desenvuelven gratuitamente yo se lo agradezco esta esta persona ya estoy mano e impone que la cosa perjuicios si no tengo que pagar nada

Voz 20 16:05 sí hay ya tenías que este mismo bueno es larga pero te lo voy a recortar en breve porque

Voz 20 16:14 en yo a los veinticinco años me fui a Estados Unidos intuye trabajando diez años diez años por allá pero fiel Gyllenhaal y pues conocí a una chica

Voz 20 16:31 estamos y diez años y seis horas diarias gustaba es muy dura hay que trabajar y trabajar para poder vivir cómodamente si he es algo que esté grupo pues ejerza de cuarenta mil dólares si participa o rabos

Voz 20 16:52 era una pareja que tuve me denunció a migración porque yo era ilegal me quedo con todo que anunció Bobby se quedó con su dinero mismo me había comprado irrelevancia estribo al siguiente día porque esta voz posta es más bonito eh es por tanto un día para otro oye que ahora pero muy conmemorar conocerlos

Voz 20 17:19 pero ahí me di cuenta que la propia espalda podía ayudar algo a una hermanos me compré una casa

Voz 20 17:29 es probable pidieran con con lo que hiciera un bicho raro

Voz 20 17:38 como ya pues que me dijo una malo moralmente porque económicamente yo pedía fuerza Panamá cuesta más que a una empresa de transportes de Perú con todas las ciencias incorrecto micrófonos Amine me devolvió la espalda el Inter ahí conoce a la Kenia esposa hay en Canarias

Voz 20 18:09 estoy aquí de ferias desde dos mil cinco antes de deben me acabaría pues pollo tú veo un compromiso poco votos y ahí tuve un hijo porque mi María por tenía ochenta y nueve años y que yo era el único hijo que de los once que no tenía

Voz 20 18:31 con una chica muy buena o muy buena pero la lejanía trabajar yo voy a ir para ir a ver a mi amigo tenía que que cuando si como diez Mora empieza a mí no así que pues era muy difícil ver todas las semanas y por una vez al mes y porque yo soy el mayor que Veintitrés años

Voz 20 19:00 entonces yo pensé que lo comía hace un poco más Georgia uno es joven es que sea muy difícil entonces pues me este padre buenamente a ahora era muy buena mujer gracias a Dios Dios la segunda oportunidad estar en un país como éste trabaja venido saque mi título de vigilante y estoy trabajando y seguridad

Voz 21 19:36 superar obstáculos y reinventarse yo te contara y entonces

Voz 20 19:42 es una mujer que tengo ahora que el oro que es la quiero mucho que es que ya está le comidas pero yo me quita la vida pues elige mi hijo cinco años del Perú dijo también que cuando el día comenzó a tener uso de anotó los nueve belleza años he cometía con él por Internet y todavía cómo era muy pequeño peces tiene quince años Collado con él el pico la situación ya que es lo que me reclamaba más entonces lo que le he explicado de hombre palabras porque estoy acá a que el primer Paren el mundo que sale a recorrer para poder salir adelante pues yo cumplo todos los meses de mandarles dinero a Dios que me tome cuando estalló uno va al colegio y que estudiando destacaba la nacionalidad hay y espero que algún día les sirva para algo no quiere venir porque como tiene que todavía quince años estudiando ya entonces pues

Voz 20 20:52 así que puedes esto es lo coma canciones iba a venir porque la madre lo que hizo que venga pueden este truco el viaje para poderlo ver físicamente porque no quieren la madre Rubén que venga a España

Voz 20 21:06 Dios no muy pequeño yo lo voy a dejar polaca como yo tiene al español que ya

Voz 20 21:15 cosas les de migas Vicenza de tenía que verlo ya estaba todo planificado para que ve cuál cual que quieren volviesen a Pedro el organismo Dios Pío cumpliendo con lo que espero que día pues yo estoy estudiando yo tengo que ir de Gürtel el podio lo lotería ayudando de Liga lo único que puedo déjale en este mundo estoy de que sea un buen hombre bien yo digo pues que anima a venir te pues nadie hoy yo había pensado viajar a Perú ellos veían apuntaba un nueve mil nuevos para irme

Voz 20 21:56 pero pero la situación que acalló necesito un coche con para irme mi trabajo porque yo tengo agua puede ir y comprar el coche porque ahora ansía estaba ya no ya no tengo que toman agua agua porque Paco Mir

Voz 20 22:22 entonces sí con el coche mando mi con su mensualidad doscientos euros al mes aquí en mi país pero no logran dinero pero tiene para comer bien a vestir de te estudiar iba a decir a mí es pues no haber estado con comer cuando era pequeñito ahora que es bien estupendo una vez que él no

Voz 20 22:53 yo le mando todos lo veces mi promesa a mí me dio me dice no le gusta salud no voy a mandar por no estoy porque como todo muy Perú los autónomos o tienen una hay una que tiene uno que tenía que decir no unos ahí así que pues estoy un poco triste porque no veo mi físicamente lo veo

