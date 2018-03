Hablar por Hablar (14/03/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 1 00:00 capacitado sigue se lo preguntan lo cual dicen muchos de la sociedad de cuando discapacitado que piensa que que que es muy bueno maldades tienen en esa cabeza que pensarán

Voz 1194 00:10 Said actos fue lo que me dijeron a mí cuando yo sea el programa de La hora chanante te lo sabes que había gente que escribía yo sé lo que de las coles en lo único que ya sea en todo el programa era eso no tenía ni diálogo Isabel escribió alguien que le gustaba mucho la hora chanante pero que se preguntaba hasta qué punto era ético utilizarlas citados mejor para los sketchs tuyo puede ser un buen dúo seria que cuando sacaban legislatura hablamos llamar de Tron queda lo de retro

Voz 1 00:42 eso se la inventó un colega mío hace años para insultar insultando discapacitada por llamarlos es que discapacitado minusválido persona con diversidad funcional

Voz 2 00:51 al cuál es ahora la buena mucho retraso ahora cuál es su cuál cuál es la correcta atípico

Voz 1 00:55 tras personas con capacidades especiales

Voz 3 00:58 hombre claro es rayos X que puedes no

Voz 1194 01:00 lo cual es a nosotros quiero decir a mi me suena raro llamarle a alguien disfuncional lo quiero decir de capacidad de cómo se llama pero especial capacidades especiales el reto es mucho más mola mucho más que me llama la atención no sea quiero decir que hasta tú mismo lo lo dice con ironía Caron que que no tiene sentido como buscar terminología

Voz 1 01:25 eufemística la realidad es que la única forma de cambiar la realidad ya me pongo serio y la realidad de los discapacitados hay que cambiarla les llaman a cosa por su nombre es claro tú lo maquillas estos como la separación tiempo

Voz 1194 01:39 al de la convivencia que se fijó el de aceleración económica diferido diferido de bla bla bla bla bla

Voz 1 01:48 Bárcenas sexo puesto entonces claro si os llama a las cosas por su nombre y hablando en plata aquí en este libro es perdón claro gente dice es que la discapacidad su cosas buenas

Voz 4 02:01 no y además aquel este libro te meterse en jardines chungo

Voz 1 02:08 algunos sí me quité un una parte la no no censuraron porque no quieren ha recomendado que la quitara porque me metía con la Iglesia Un poco más de lo recomendable defiende lo que pasa con Fariña pues lo hubiera dejado porque hubiera vendido mucho claro claro claro a sus hijos en vuestra ojo

Voz 1194 02:22 por eso vamos pero si yo me meto en jardines porque

Voz 1 02:25 sí pero estoy jardines complicadas como el aborto el aborto sí sí sí te pregunto no tienes tienes hijos no todavía no vale sí es la primera vez que te escucho es decir todavía no está noche hay llegas alegre y te lo pasas bien aquí dentro es una eco si el tipo es como yo qué haces

Voz 3 02:44 eh eh eh pero no es verdad

Voz 1194 02:47 yo yo lo habría que preguntarle a mar

Voz 5 02:49 sobre lo primero esa papeletas pero no

Voz 4 02:52 por probablemente consensuó haríamos abordar yo también

Voz 1 02:56 pero la gente dije pero comen no hubieras querido no nacer son falacias yo si mi hija hubiera nacido con problemas lo hubiéramos consensuada y lo hablamos con mi mujer Elena obviamente hubiéramos abortado porque bastante complicada la vida escolar bastante complicada la vida es ya sin brazos como para que te salga una hija ya sin brazos

Voz 2 03:16 mi mujer se pegó un tiro vamos Raúl no queda nada tenemos que acabar ya porque son los hemos alargado un montón justamente porque joe

Voz 1 03:23 no pues muy rápido que afectadas por esto pero vamos que yo recomiendo que bastante complicado es la vida quiero decir entonces que se lo piensan mucho que es hagan pruebas de Si viene con síndrome de Down y cosas de éstas que no todo es tan bonito como lo cuentan en los libros de autoayuda si quieren pero poquito realidad adivinar el libro pues un aplauso para Raúl gay

Voz 6 03:51 ahí ahí bueno vale perfecto pitones de otro animal

Voz 1194 03:56 perdona

Voz 21 06:36 y le ayudó a tomar una decisión la de mostrarse al mundo tal y como era

Voz 19 06:41 la última vez que escucho vuestro programa fue hace doce años yo tenía dieciséis años hay bueno fue especial para mí por yo quería ir a Mario no me atrevía no me atrevía a decírselo a mi amigo a mi familia nadie quería contar que hace hace años pero también me da vergüenza porque Henry Piece añito así que como este ni un email de contacto

Voz 22 07:04 el contexto cuentan dormir

Voz 19 07:07 el problema no pero mi mi capacidad para poder decirle a la gente que era mi sorpresa fue que justo al día siguiente de enviada el email al empezar el programa en la cabecera leíste mi me toda vez que además persona o tirándome para para que Mario injusto el caballero que llamó justa después de que leyera la carta de once señor de noventa años que me decía que por favor que saliera Mario ya que él había estado toda su vida metido en él a para que la izquierda impusiera que tuviera que poner por delante a Familia y amigo que yo consideraba especial el aquí bueno yo me me induce a ella era pero me motiva muchísimo sobre todo lo de lo de aquel hombre mayor que que escrito a realizar nada Hay acordara justo ahora que muchas veces cuando alguien es que gusta que como salida a Mario digo bueno o me ayudó un poco en la SER

Voz 20 08:02 las

Voz 1194 08:04 eh

Voz 1363 08:06 al escuchar a David llamó María Pilar ella fue la primera de la familia que supo de la homosexualidad de sus nietos

Voz 23 08:13 soy una abuela que tengo una ni estás Llum Nieto con la suerte de que me lo dijeron a mí la primera yo estoy tan orgullosa de ellos porque yo creo que los abuelos au queremos que sean felices tanto si son de una manera como son de de la Hoz bisnietos y yo le dije pues igual o un poquito más

Voz 3 08:33 María Pilar entiendo que los dos los dos les le hablaron de su homosexualidad fue uno

Voz 23 08:38 pues bueno fue primero la nieta

Voz 22 08:41 en la dijo tengo aquí una cosa una cosa

Voz 23 08:43 que tiene tienes hija mía cosas que tengo que decir algo y me lo dijo igual quince las dicho Níger y media claro yo estaba preocupada por decisión es padres dirige pues mira conforme vaya a casa se me pasa me vino acudiría corriendo decidme ya se lo había dicho que estaba tan contenta de los padres también la comprendido hijo de Alfonso no es tan felices estoque nos importa yo creo que es eso

Voz 1363 09:09 María Pilar ir desde el principio desde la primera frase usted lo entendió lo lo recogió con comprensión

Voz 3 09:16 sí porque yo siento mucho no tuvo ningún temor

Voz 23 09:21 ningún te hemos incluso un poquito preocupa es color mi marido si no no yo de conos preocupéis que que yo también lo ha comprende un día supe yo vino mi nieta y me dice que no sabes lo que he hecho en mi casa ingleses miradas

Voz 24 09:39 pues sí que pasa vuelo esté Naga creada con contado todo abuela es que no Princess que corriese te queremos menos o sea que ello tenemos más de ochenta años si no te pones al día vas quedando atrás

Voz 21 09:55 ya anoche supimos que hace más de sesenta años María Teresa ganó veinticinco mil pesetas escuchando la Cadena Ser

Voz 26 10:03 tuve yo temía de Ray en Madrid en la que tenía yo siete años soportó ahí tengo ahora setenta y yo si es el tiempo que hace

Voz 27 10:13 en la que se llamaba La Castellana España y entonces esto es hacía un concurso salían del estudio personas Isaac un número cada uno coincidió que el número pues lo teníamos nosotros en mi casa en castellana

Voz 3 10:31 sí yo estaba haciendo los deberes ardiendo

Voz 27 10:34 alrededor del comedor o sea que una de las botellas no era el numero verdad la otra portería Figueredo era normal hormigas nunca porque era un concurso que empezaban con setenta y cinco mil pesetas que nos tocara a día al periódico a primera la de la veces muchas fotografías y bueno Mi Mi padre era militar vino con nosotros acompañarme a mi madre y a mi porque yo como era menor pues no pudiera recoger padre no pudo aparece se quedó en la pecera que esto sea llama pecera para que no pensase que a lo mejor había truco era lo que se pensaba pero ni uno ni nada fue que efectivamente no es tope ese dinero

Voz 1363 11:17 recuerdan que invirtieron esas veinticinco mil pesetas

Voz 27 11:20 sí la verdad que en aquel entonces meterle ganaba no sé cuántas pesetas al mes compra cositas que no se hacían falta mi el dinero para la parroquia Nuestra de dije vivía en Usera que decía esto Rey lo puso lo compró mi padre dio y bueno fue maravilloso la verdad es que no prima en toda la noche

así es hablar por hablar un espacio para conversar para escuchar para ser escuchado novecientos cien ochocientos el número de teléfono gratuito del programa a su disposición ya lo estamos atendiendo Adriana Mourelos Sines moral en la producción

Martínez en la dirección técnica es miércoles catorce de marzo empezamos

Voz 1363 18:38 Elena Mourelos buenas noches buenas noches Macarena de que hablamos pues es que esta madrugada Nos hemos

Voz 0020 18:43 topado con la siguiente historia un hombre ha sido expulsado de una famosa tienda de discos y libros porque se dedicaba a meter entre las páginas de los libros tarjetas explican del final de cada uno

Voz 33 18:58 ellos

Voz 1363 19:01 está mal le no nos reímos

Voz 33 19:03 que es que nos hace un poquito de gracia

Voz 0020 19:06 es que tienen muchas gracias por haga explícito mucho de Hazte tiene que dar la cabeza es que hacer es estar en casa a quién le voy a hacer unas notita eh en las tarjetas estas poniendo quiénes son los personajes como acaba la relación entre ellos porque a veces lo hacía también con el vínculo entre los personajes y cómo va a acabar este libro que mata aquí en el caso de algún libro sobre series que esto también le gustaba mucho hacerlo a él

Voz 1363 19:32 si algún libro sobre Juego de Tronos tú fíjate pues para arrimar el árbol genealógico de Juego de tronos que trabajo que trabajito pues el objetivo estaba claro oso nos lo imaginamos nosotros que estamos

Voz 0020 19:45 eso es lo que era el de estropear el final a las personas que esté hubieran que estuvieran

Voz 34 19:49 no no de esos libros con sorpresa en forma de nota porque

Voz 0020 19:52 claro esto también nos daría para hablar del azar Macarena porque este hombre ponía aleatoriamente tarjetas en algunos libros desatiende aclaró tú puedes comprarte ese libro o no o comprarte el de al lado que lo llevó a la tarjeta bueno el caso es que lo que quería él era estropear

Voz 17 20:09 o digamos siendo un poco más sutiles avanzar

Voz 0020 20:12 el final del libro a quién lo estuviera leyes hacer como un resumen humano con esto queremos preguntarle usted cuando le han estropeado el final de algo porque puede que hayan estropeó

Voz 33 20:23 dado un trabajo una relación una sorpresa que le va a hacer usted a alguien

Voz 0020 20:31 o tal vez dándole otra vuelta quiere compartir con nosotros cuando le dejó una nota a alguien si escrito tarjetas que ha dejado en cajones son lugares señalados para que alguien será encuentre Easy esto lo ha hecho con alguien conocido o lo ha hecho para que cualquier persona acceda a sus palabras esto lo puesto Macarena porque he recordado que cuando me mudé hace años a vivir aquí al adicto Malasaña si me senté en una cafetería que me gusta mucho que me sigue gustando mucho y entonces me sentó en la mesa a una mesa sabes esto que está de moda ahora que es poner humor de cada casa es sigue las cafeterías quiera una mesa que tenía

Voz 17 21:09 en un cajón y claro como no pude evitar abrir el cajón las del cajón

Voz 0020 21:15 había una nota que ponía si tú también a Xavier Horcajo así que

Voz 17 21:19 tuyo ya tenemos algún como también eres una persona curiosa y un número de teléfono llamaste a no voy

Voz 1363 21:26 yo no voy a contrasta aquí Adriana Mourelos así no nos puede dejar a que no Yeray

Voz 33 21:31 es que no no llame a ver vamos a ver la tengo delante vale Le estoy mirando

Voz 1363 21:41 los ojos vale que nos lo cuenta usted laca

Voz 33 21:44 ahora que ha puesto

Voz 0020 21:49 lo conoce a ver qué es lo que estamos hablando de la que estamos hablando de la nota de los libros si yo me encontré una impresora vale vale vale vale lo conocemos no no no pasó sin pena ni gloria

Voz 31 22:04 estás típico

Voz 1363 22:05 de Hablar por hablar sabemos cómo empezamos

Voz 0020 22:07 sí pero desconocemos cómo va ir la conversa

Voz 34 22:10 John y adónde nos va a llevar Peres quede

Voz 0020 22:12 verdad que cuando estaba escribiendo hirviendo viendo la historia de este hombre me vino a la cabeza aquella historia que se me había olvidado pero es verdad que era curioso porque era una nota que alguien había escrito ya había dejado en esa mesa de la cafetería pues pensando en que alguien le va a encontrar pero alguien desconocido

Voz 17 22:32 una pregunta ella era hasta basta o bastante no bastaba

Voz 33 22:38 y Yeray te hubieras llamado es buenísimo tú hubieras llamado déjame déjame que responda por Yeray del tirón son unas pues va muy de Yeray Martínez yo hubiera llamado también si verdad sí claro que sí

Voz 0020 22:57 pues tiene que haber muchas más historias como ésta porque si hay alguien capaz de de escribir el final de los libros y ponerlos en energéticas ideal incapaz de meter una nota aún cajón habrá muchas más personas capaces de haber hecho muchas cosas a través de notas escritas

Voz 33 23:13 eso es lo que queremos escuchan eh

Voz 0020 23:15 eso es ese es mi objetivo vale de venir aquí contar esto es la lavadoras

Voz 35 23:20 a todos

Voz 0020 23:23 bueno

Voz 17 23:25 ponemos la nota que Adriana Mourelos encontró en un cajón sobre la mesa y a ver dónde nos lleva esta madrugada de miércoles quiere hablar por hablar quiere hablarnos de cuando el estropearon un bonito final una relación una sorpresa

Voz 33 23:43 de esa nota que él escribió usted a alguien la reacción a esa nota Odessa nota que encontró usted quizá nunca un cajón

Voz 17 23:57 no se está escuchando la persona que escribió la nota encontró Adriana Moure

Voz 33 24:01 el momento de decir si llamó Adriana Mourelos a ese número de teléfono al que habríamos llamado Yeray yo sería muy interesante saber la respuesta de Inés que está al teléfono está atendiendo sus llamadas en el novecientos cien

Voz 17 24:21 ochocientos nuestro número de teléfono gratuito se puede unir a esta conversación que le proponemos a este tema puede contarnos lo que quiera ya sabe que es usted el que elige la conversación novecientos cien ochocientos para hablar en directo seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco

Voz 33 24:41 para dejarnos una nota de voz

Voz 1363 24:45 darnos un audio al Whatsapp del programa

Voz 33 24:50 arroba Hablar por hablar

Voz 17 24:53 nuestra cuenta en Twitter Live Lula pues yo les Torpedo siempre el final de las películas a mi mare

Voz 33 24:58 pido tu es una faena en Flamini faenan pero es una faena

Voz 36 25:07 no

Voz 33 25:13 Adriana gracias hasta por dejarlos con la intriga exacta

Voz 33 25:40 el novecientos cien ochocientos el número de teléfono que abrimos desde Sevilla Bassi buenas noches

Voz 3 25:48 hola buenas noches de este Sevilla me escucha usted

Voz 22 25:56 el guión los escuchando al centro

Voz 3 25:59 a usted lo escuchamos como si estuviera sentado aquí a mi lado que nos cuenta Bassi buenas noches

Voz 22 26:08 y el esto es escuchándote de tantas noche

Voz 3 26:14 gracias

Voz 22 26:17 es de zona eh

Voz 41 26:22 como empezar estoy un poco nervioso

Voz 3 26:27 no se preocupe respire hondo íbamos poco a poco sin prisa

Voz 41 26:34 mira yo no soy español soy

Voz 22 26:41 los Balcanes pero tengo rendirse viendo ajenas vale

Voz 3 26:49 con muchísima atención básica veinticinco años iba usted en España

Voz 22 26:56 eh Jorge que debería ocupar hubo mucha mucha cosa de contar más que yo de mi vida es verdad que que nada o casi igual que llevaba pasa pasado muchísimas cosas por mi vida ha estado viviendo sin Copa es hablando idiomas for Freedom editó que tanto ella en España pero vence a veces de todo lo que pasa con el es a estar tampoco con una chica vale chica hablamos trizas del somos casi sesenta años pero el caso es que años ha se de a diecisiete años al me ando o sea para vender para un pueblo de Andalucía que tampoco creo que es importante entraron mi nombre de fue en en o que estaba de una familia bastante si situada únicamente también socialmente yo tampoco no estaba estaba Babe yo estaban igual sea es con una hija de una hija preciosa indudable dos años Paesa eran los Balcanes que he estado muchas veces está aquí ex mujer estoy como se servirse muy muy muy muy bien unos Terra desde ese a los padres por la familia política empezó por las cosas de la herencia haga Fame apolítica pero aún para ver este casi páramos arca cambio me separé by doparse vive más le fue el pueblo anegado impresor ves venir a visitarme hace que ha cogido dos tres veces para ser de ver a mi hija que está incluido API para éxito seguro está clientes eh y me contesta que aún no

Voz 41 29:53 así

Voz 3 29:57 sí sí con muchísima atención usted no se preocupe que estoy aquí oyendo

Voz 22 30:04 es es

Voz 3 30:06 he contestado pero estaban separados o todavía no hombre cuando estaba separado ya estaban separados

Voz 41 30:19 si no

Voz 22 30:21 no hay tanta esta bien las cosas que me Cortés es se mira a mí no me es más que una encontrado una pareja o no querer SAR fija o mío no pensaban nunca que no está más si las gradas de que así tu me e ingresos hasta que lo si la enfermedad un personaje hubo una cosa siempre ha estado como mira a la persona de esa riqueza pero eso campo resulta que esa persona está dando de Porta truncado más un millar de cómo debía o sea más vale algo pero encima y me comenta es decir me llevo muy bien con él con su hija no y que el año pasado la hija de este hombre es un nombre muy muy conocido aquí alto a ir a Izar fue buena famosa que eso es cese Isidro darle dos La esas

Voz 3 31:46 escucha si iba sí que tú

Voz 22 31:55 esto pues ejemplar digamos dices mira que verse eso no veamos

Voz 42 32:01 sí sí que la ya que no la señora dice que sus a Irún en ese momento robos sólo que lo digo mira

Voz 22 32:17 como el SAE el para que estando entre los que estaban a la par intenta darle cuidarlo porque al durante el mío y es corto hacia el otro Casa Blanca fue a lo cuida luego te pasas momentos muy malos exacta y a todas las pasa

Voz 41 32:47 al no unos meses

Voz 22 32:51 con una amiga a su amiga impresa de amarre que quiere otra entonces que la Villa le ya sé que he hecho otros son vuelos comuniones algo para cualquier otra vez conmigo

Voz 3 33:11 a ver momentáneo así vamos a ver perdóneme es que estoy a ver si me está costando un poco entender lo que ha pasado vamos a ver usted ha estado diecisiete años viviendo en pareja con una mujer sea trasladado a Andalucía convivieron en Valencia entiendo se separaron ella tiene otra pareja pero ahora quiere volver con usted es correcto y usted qué opina de todo esto tiene todavía sentimientos hacia ella sentimientos de amor

Voz 22 33:48 mira una cosa lo que ha hecho que la polca que yo no la has dicho el pueden donar consejos que nunca que ha hecho que para mí es que es es que está a mitad de mi hijo que no nos va a ser seguidor de guardar a través del tercer cuarto a será pero digo alguna lo es alta un paso

Voz 3 34:22 ya

Voz 22 34:23 teólogos ese para mí pero que ahora está como Él se mira equivocado

Voz 3 34:31 diablo o sea arrepentido quiere que usted le dé otra oportunidad es así es así es correcto lo que le digo a usted que opina que es lo que va a hacer usted

Voz 22 34:50 mira como como amigas puedo darlo pero como como doble amiga con algo pero como para dejar a lo cierta mucho igual que me que los sólo para ir

Voz 3 35:06 es decir que le tiene mucho cariño pero nunca volvería a tener una relación sentimental con ella y lo sabe y le ha dicho usted esto

Voz 22 35:18 la idea de incierto que hace uso semana pasada con una amiga sube a los navarros ha reseñado presentadas es que creo que en las que lo de la todo pero ahora que yo lo siento migratorio mal pues sea he hora como lo más de que on

Voz 3 35:53 ya

Voz 22 35:54 es verdad

Voz 3 35:57 no sé si tiene algo más que añadir lo dejamos aquí

Voz 22 36:07 vaya Elena si bien David mira barco Alessandro momentáneo que sale sólo ocho un lo siento mucho por de chico de deseo Almería pero que ve una cosa más

Voz 3 36:29 brevemente básico porque tenemos ya que que dejar la competición

Voz 22 36:32 porque enorme porque no me amorfa ahora que es una cosa poco cuando se muere un vecino un amigo si uno siente mucho va a es que estamos en chico haciendo un fin de semana no lo conocen no pero por qué no va por qué no las cortamos de los quinientos muertos aportamos así todo Europa de al toro

Voz 3 37:04 va así gracias por su llamada y gracias por su historia que tenga buena noche

Voz 22 37:10 eh

Voz 43 37:12 ahora

Voz 1363 37:17 de esa última pregunta que dejaba así porque porque

Voz 11 37:21 hay algo lo vi en DEC

Voz 1363 37:24 sucesos como éste inconsolable como

Voz 44 37:29 con la muerte del niño tenía de Almería de Gabriel

Voz 1363 37:33 porque hay algunos que nos toca más o porque hablamos más de algunos que de otros

Voz 44 37:41 el caso es evidente no que la muerte de niños algo que nos toca que nos toca a todos

Voz 45 37:48 no

Voz 1363 37:55 ochocientos número de teléfono gratuito del programa hasta las cuatro y media hasta las tres y media la esperamos hola Álvaro buenas noches

Voz 3 38:05 buenas noches Macarena desde Córdoba igualmente adelante gracias por llamar

Voz 46 38:10 pues nada en primer lugar el la enhorabuena por el programa lo toda la noche y Mi novia rusa que desde aquí le mando un saludo y a su hijo Rafa pues me regaña otros nuestro primicia escuchando el programa

Voz 3 38:22 no no un

Voz 46 38:27 cuando vamos sigo tengo una enfermedad rara es la denominada rara

Voz 3 38:32 séptimo del mundo y Soria se trata de uno degeneración de las células

Voz 46 38:38 de lujo donde poco a poco va perdiendo la visión que le pueda como si estuviera mirando por los tubos de una escopeta entubado y yo que tengo treinta y nueve años para enfermedades a los veinte años me he conducido he jugado al juzgado hecho ciclismo he jugado al fútbol encantado ido perdiendo toda mi aficiones a día de hoy estoy ciego total aquí bueno pues quería comentar lo que llevo un mes sin salir de todas por mucho que intentan animar mi amigo mi novia Rafa salir conmigo Atón ya tengo mucho miedo Isar grupo en han echado el brazos de De Rosa ciento doce y la verdad es que estoy bastante triste nos gustaría que alguna persona que tuviera la misma enfermedad quiso llamar a hoy al programa me dio algo de ánimo la investigación dicen que está un poquito avanzando en el tema de las células de la célula madre pero estoy muy triste por lo que que muchas veces digo que prefiero haber nacido ciego llevar salido loca ya es saber vamos a ver a ir perdiendo una visión poco perdiendo poco a poco ha ido perdiendo toda mi afición mi la verdad ha caído en una depresión que había sido y estoy en tratamiento psiquiátrico inquietó por metido aquí en en la casa en un sillón escuchando la radio o la tele no la puedo ver

Voz 47 40:14 sí

Voz 3 40:17 muy poco más Pedro López claro verdad Macarena Álvaro porque claro entiendo que la adaptación no es fácil pero

Voz 22 40:27 me imagino que hacer mucho

Voz 3 40:30 esas cosas

Voz 46 40:31 si hay una hay en la ONCE y la ONCE pero la ONCE y un coronel no sé si con la crisis hay muy pocos recurso tenemos la TR trabado a la trabajadora técnica en la que no enseña con el bastón hasta el recorrido por los diferentes puntos de tu barrio yo llevo poco tiempo viviendo aquí en este barrio de Buda solicitarlo ahora me está costando trabajo me están animando a que solicite para por la mano y la podrá comprar para poder salir va a tomar un café pero de una enfermera que me da mucha vergüenza mucha timidez de Macarena

Voz 3 41:10 por qué porque la sociedad no lo entiende

Voz 46 41:13 que la sociedad no entiende tienen una persona con el primer paria

Voz 40 41:17 cómo puede ir con un bastón y luego por ejemplo

Voz 46 41:21 en un periódico porque yo ahora estoy Zigor total pero yo a tener nada era un móvil a ver un móvil e ir a conducir hicieron para la enfermedad porque se va degenerando poco a poco y entonces mucha gente cuando yo vivía en un pueblecito de aquí de Córdoba pues he tenido muchos problemas con la con la sociedad en el pueblo porque decían que cómo iba yo con un bastón como conducía como leía un periódico en fin como un como circulaba muchas veces sin bastón porque yo me conocía en la calle

Voz 47 41:55 tengo mucha timidez

Voz 46 41:56 tiene mucha timidez lo que no

Voz 40 41:59 me está costando entonces estoy tengo miedo estoy cogiendo miedo

Voz 46 42:05 la sociedad miedo no participo cuando vamos y salimos yo no participo de lo que debiera con la persona o la carne rodeo porque no son igual que yo

Voz 3 42:20 a tomar ahora lo tomar un café me tiene hambre

Voz 46 42:23 Salas sacarina muy con un vaso transparente de agua no lo veo

Voz 40 42:28 me tengo que tanto le pidiendo mi

Voz 1363 42:32 pero Álvaro es el comienzo no digamos que tiene usted que aprender de nuevo a caminar

Voz 3 42:36 pero los comicios son muy duros es verdad pero tiene usted mucho tiempo por delante es usted muy joven Alvaro no tiene más remedio que aprender de nuevo a caminar por qué porque tiene mucho que andar todavía

Voz 46 42:51 pues la verdad que sí de que eso es lo que me gustaría cobrarán y no no lo ha sido ya lo intenté yo me Ignacio pero también con timidez aunque tienes que estar pidiendo constantemente cambio y máquina esto lo otro no encuentran ningún y nacido el aún se te ponga para palaciego palaciego persona con va visión ya a los gimnasio y te dicen que no que no pueden tener monitor pendientes Betis las veinticuatro horas en fin que me que son todo Barrera lo que lo que uno encuentra lo lo componen yo qué puedo o no puedo hacer uno encuentra muchas barreras no puedo hacer yoga que me gusta porque no veo al monitor sí son muchas barreras que me estoy encontrando muy bien en la casa

Voz 3 43:46 Álvaro se me ocurre pedir a los oyentes que dan una experiencia parecida o alguna persona con una discapacidad visual que nos cuente su experiencia que nos cuente sus habilidades las habilidades que que ha adquirido a ver si le motivan un poco Álvaro ojalá

Voz 46 44:03 bueno pues sí me encantaría Macarena verse hubiera alguien que que llamar a que tuviera no si la tuviera perdiendo poco a poco la visión tuviera sufriéndolo el perder a imperar en una como lo llevo yo

Voz 3 44:19 gracias Alvaro Macarena

Voz 46 44:21 me siento muy grande muchísima fe

Voz 3 44:24 que no decaiga buenas noches

Voz 10 44:33 campo donde se entre

Voz 44 44:40 bueno Juan en Twitter

Voz 1363 44:43 arroba hablarporhablar mi chico está igual ahora sólo ve por un ojo hicieron cinco por ciento de visión

Voz 44 44:53 inscribe exacto aprender a caminar y que se deje ayudar Álvaro Lex Roldán

Voz 1363 45:13 con las palabras demasiado tiene él con su enfermedad como para preocuparse por lo que piensen los demás esto es así eh la inconsciencia social genera problemas a las personas con discapacidad amigo animo los límites los pone uno mismo

Voz 44 45:30 dale duro que en su murmullo

Voz 3 45:44 hola Marina buenas noches no

Voz 48 45:46 sí sí nos vamos que nadie era así

Voz 3 45:49 es gracias exactamente si has tienes que

Voz 48 45:53 hasta mañana

Voz 3 45:56 los que seguro que le hace más caso Mariluz no no no pero digo que que que a ustedes les hacen más caso que a nosotros claro claro ustedes son los que menos los que hacen que se mueva la máquina bueno

Voz 48 46:18 también en el trabajo y la So yo uno se aguantaba hacía viejo su pues también es un poco no

Voz 3 46:26 pero Marina ustedes son lo mejor del trabajo

Voz 48 46:29 por el contrario

Voz 3 46:31 los que hacen que vengamos con ganas a trabajar

Voz 48 46:34 o sea yo es que hablarporhablar si te digo que lo oigo madre mía madre mía vivió y murió en el dos mil ella tenía una bajo la almohada

Voz 3 46:43 sí

Voz 48 46:44 yo comentamos durante el día las cosas eso nos reíamos impuros veces bueno bueno bueno bueno es que yo un muy Joy cadena se ve del Santander qué edad y todo todo lo que ha hecho con música ahí bueno yo me encargaba a mi madre un disco volvió muchísimos siempre toda la vida eh forofo y hace un poco tiempo que no soy digo yo si habrá perdido pero es que aquí de noche no creas muchas veces tumor estoy un pueblo no estoy Santander que es vital pues muchas veces llevar a Honda ir cojo muchas veces bandera nacional muy bien pero pero

Voz 3 47:27 ya bueno pero hoy los acogido verdad que hoy sí que ha sintonizado

Voz 48 47:37 a esta historia que me

Voz 3 47:41 contamos pero bueno sí porqué que pasó solos los nervios

Voz 48 47:45 pues yo antes era un minuto creen que era un programa de de que tocaba no hizo solidez acertado vamos a seguir minuto a ven subió pues un coche que tenía Radio Santander a buscarme donde yo vivía bueno ya se revolucionó Toluca allí entonces bajé ha dado y Velarde de abrir una tienda de ultramarinos muy grande en ese minuto de a poner todo lo que veía si te lo que podía y claro a llegar yo con el coche al salir del coche llevar asusté vidas sorpresa y locutores con con la cebolleta esa que tenéis preguntas diseño que no sé qué va cogemos cuando Emily que aquello que se mueve no me me me me me me me puse nerviosísima desvíos y sin que no coger nada he cogido si puede un paquete lo un caso se rien un paquete de M

Voz 3 48:49 de puerros

Voz 48 48:52 el error mira bien y mi marido a comer porque esto sur debió cuando yo fui fuera diez de la mañana mismo

Voz 3 49:04 el concurso entonces con se llama Totó tertuliantes tonta e Marina entonces el concurso permítame que le pregunte fue consistía en coger varias cosas en el supermercado

Voz 48 49:15 me cree

Voz 3 49:17 pero tenía que coger París cosas un minuto a minuto lo que quisiera todo lo que pudiera usted meter una cesta en concreto

Voz 48 49:25 si coges un saco porque había tiendas antes que ya sabes que tenían los acudieron la calle de lenteja sueltas de garbanzos

Voz 3 49:33 si hubiera cogido usted un saco pues todos

Voz 48 49:36 cogido coge saco de de yo hago lo que habría venido bien y no sé qué pero que es que yo me transformé me puse nerviosa la ahí tanto allí pregunta vi vagando es las cosas claras menos creen en ves y luego una temporada estuvieron mandando así cuando hacían Morais sobre mandaban cosas pero ya se va perdiendo todo eso pero a mí me gustan mucho todos estos concursos abiertos llamadas y todo esto

Voz 1363 50:13 ya no hay verdad Marina ya no se celebra en esos concursos

Voz 48 50:16 no de antes a Llosa indios Actur surcado también de de fideos también no sé me acuerdo que marca un valor seguro llamaba también yo siempre pero es que antes se sin la pues teníamos necesitaba un secador de podíamos comprar los años sesenta

Voz 3 50:35 claro

Voz 48 50:36 entonces pues esté fundamos puntos y tal pues pues como buscado hemos todo el día la radio televisión llenaba nada que ojalá no se había inventado

Voz 3 50:45 no

Voz 48 50:46 que muchos veces oye demasiado te ponen este niño que han muerto todo el día porque ando yo he ido muchísimo volcar su cartógrafos

Voz 3 50:56 así claro yo iba muy venir

Voz 48 50:58 a muchos cosas de estas que bueno que optaba no mataba a los que más casos pero es que ahora no demasiado eh yo demasiado es demasiado una se daba no sé muchos metiéndose la incertidumbre que tienen miedo que de suciedad que que entra aunque no no sé yo creo que ya es demasiado en lo que

Voz 3 51:26 pero bueno hay buen día lo entiendo

Voz 48 51:29 hay otros gurús

Voz 3 51:32 sí sí sí sí sí sí sí los chavales

Voz 48 51:34 yo no sabe nada uno todavía están con el móvil no puede haber era mesa yo bueno yo ahora vivo sola tengo hijos tengo un Urroz IVIE en Santander pero tengo dos cientos de dos tienen un poco mejor un poco acostumbrados pero también enseguida corriendo en un gol no en el comiéndonos en mi casa cuando estaba aquí de móvil tampoco pero un margen corriendo no hay sobre Meza antes hablamos yo recuerdo de mi padre compró contaba anécdotas comprando me contaba tengo dos años eh yo hemos sonetos que estaban de aquellos tiempos de otros de cuando todo pero es casi nada porque no se instale la tele calla calla calla está de móvil no te hacen caso quiero decirte que no hay eso que había se intercambian

Voz 3 52:29 Versión no no no no no no no

Voz 48 52:31 aunque ellos heridas yo me llevo muy bien con mis hijos ellos vienen de semana porque vivo en el pueblo en la provincia donde me encanta veía si ellos vienen mucho y tal pero pero si hablamos mucho y todo mucho pero yo creo que ya hoy las familias no son como desee o yo quizás dormía ya como dice mi nieta abuelita esto es un poco achatada la antigua N

Voz 3 52:56 y eso verlas salvo a ver si te cambia salvo que quiere que quiere su nieta que cambia usted quiere su nieta que cambie

Voz 48 53:05 yo a ella que quieres que me llegaba con el móvil no es que yo lo que me pasa que es conservadora demasiado quizás yo por ejemplo no admito muchas cosas que veo entre los jóvenes porque yo por ejemplo esos divorcios caso dice repente o esas parejas ahora la pareja de mi de mi padre tenía una pareja llena de bueyes siempre digo debido Joy ya no divinidad importante algún casamiento bien que aguanta nada mutuamente en seguir en cuatro días cambian de pareja que se hizo yo quizás sean poco ya digo muy antigua no lo veo mal no sé si es bajo de que soy un poco sea o no sé no sé soy mi hijo tiene por ejemplo lo partícula pero deja de Burgos de muertos chica desazón hola estoy yo negra eso es ir ya me todo niño estoy negro que mataron a mi hija voy ir pero mamá por favor no piense ya con los digo es que es que no se ve tantas cosas raras y eso vivo logran españolas aunque quede en vinos eh

Voz 3 54:21 en la nacionalidad no tiene nada que ver perdóneme que le diga Marina racismo

Voz 48 54:26 en una entrevista yo estuve ahí estuvo diez años y tuvo que irse muy que vivía muy mal entonces yo ganaba muy poco

Voz 40 54:38 teníamos tres hijos

Voz 48 54:40 pero bueno pero pero no exista es eso y no veo no se hoy está admiran pero cumplir también dirán de un cambio en unos años

Voz 40 54:50 no es así

Voz 48 54:53 quizás yo voy a peor

Voz 3 54:55 qué le dicen sus nietas Marina movimiento moderno

Voz 48 54:59 decir que cambie algo vivo ciudadano voy a cambiarme lo dicen los uno si yo lo miro yo cuando vuela de esta ahora haciendo si tal me indemniza se pero que dices iré si me voy con la novia hace tiempo digo unos jurista me dice sí sí dan al mundo digo hijo mío vaya a ya no quieren equipos no quieren que les daba

Voz 3 55:23 en esto no lo quieren ajuar

Voz 48 55:27 termino de entender Mila de medirme a digan de cubiertos