Hablar por Hablar (14/03/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 1482 05:16 es interesante comprobar pues bueno en persa escuchar cobraba escuchando tema acabaría hasta el cuello Román recibe así Asier ahora ella la morado que estar aquí en casa sentada llaman a la puerta salvo muy traemos un ramo de flores pues no sabe que yo me puse muy nerviosa político pero voy con mi marido está aquí como es que baje el pronombre yo sé que él no porque como ha hecho nunca a ningún regalo de Mika se que el Arsenal a pero ya casadas no ha hecho nunca regalo es decir que me compré lo negarlo bueno pues es Tita We are quizá éste era cubrir emotividad

Voz 1482 06:01 el ramos de flores menos mal que quitaran Nibali pues resulta que era de mi hijo que me habían mandado Ramos desplomes extraerlo más reciente que que a mí me pasaba su presa que mi dinero o esa noche para todo un abrazo adiós

Voz 5 06:23 buena soy Victor de Valencia cuando era jovencillo estuve trabajando una pastelería hacíamos roscones de Reyes hacemos muchísimos claros algunos por los ponía sin nada otros sólo un haba o cuando Sabas un Rey y claro yo me imaginaba la cara de la gente en casa cuando a uno le salía alaba el otro esperaba al Rey le liberaba o no salía nada de nada de casa y no a mí tampoco y así un poco me lo imaginaba en plan cachondeo nada es una pequeña anécdota que era una manera de de fastidiar a Bachar el final un saludo

Voz 0137 07:02 no que sí es descubrir pequeñas travesuras no en el roscón de reyes gracias Víctor gracias Esperanza ambos han enviado una nota de voz un audio al seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco mira las imágenes cuéntenos cuando fue cuando el estropearon un bonito fina o la revelación

Voz 0137 07:35 el proponíamos también que nos hablará de notas que usted ha escrito enviado o que ha recibido o que ha encontrado como el caso de Adriana recordaba cuando llegó a Madrid de Galicia ahí en una cafetería sentada en la mesa abrió un cajón ya había una nota diciendo sí pues si tú también has abierto este cajón ya tenemos algo en común y un número de teléfono nos hemos quedado sin saber si alguna vez se marcó ese número de teléfono que N

Voz 0137 08:30 para entrar en directo novecientos cien ochocientos hola Elisa buenas noches

Voz 7 08:34 yo bueno desde Pontevedra gracias por llamar menos oye bien muy bien es que estoy aquí está usted escondida hoy

Voz 7 08:53 con Belice pero Elisa

Voz 8 08:58 pero en vez de dormir está hablando por teléfono a la radio Elisa pero tiene usted es la cabeza tapada y todo a ver si se va a ahogar mujer abra usted un conducto de ventilación por favor porque el entre un poquito de oxígeno

Voz 8 09:28 sí muy bien pero estoy un poco preocupada por el oxígeno que pueda circular en esa tienda de campaña que se ha montado

Voz 10 09:35 soy dice es que un bar

Voz 11 09:43 cada importen tenía me

Voz 8 09:46 ahí muchísimas gracias gracias por el halago

Voz 11 09:51 es que soy ya es día de los no pues yo tengo una manera sencilla nietos pero uno de ellos que asimilen iraquí qué metiéndose sonidos ronda los vídeos entonces mangantes la mañana sí tuve lo puja inicia yo diría pasando no sí ella fue a la media o unos hacia un ramo Rosa insular con me dice como dice Elías yo lo forman lo que como como siempre entonces la otra ya lo Un ramadán sí

Voz 7 11:12 el día que realizamos

Voz 11 11:20 con los color ahí esto es para que ahí está

Voz 11 11:32 pues yo no rosas ella al alza la voz a mí no se me puso la ella al volcar

Voz 8 12:15 claro estaba decepcionada porque pensaba que era para ella pero luego se puso muy contenta al saber que era para usted hay creerlo

Voz 7 12:21 paramos dolar que se

Voz 11 12:23 lo contó sus miras más monta pues me que hiciese que yo podré hacer micros tal posibilidad es como sociedades el día por qué tal

Voz 8 12:45 repasaron usted de ustedes todos los allegados de la misma edad más somera posibles pretendientes

Voz 11 12:51 ya no todos los hermanos le mandaron color es alguien que me intriga da inicio a ser que habría que plazas sí la tuve tres días y a los narcos estoy escribiendo

Voz 8 13:30 pero entonces Elisa su hija se lo tomó bien le hizo gracia nos enfado

Voz 11 13:35 tú no lo contrario hizo mucho que cuanto a mi país

Voz 8 13:49 el tres días aguantó usted la broma que capacidad abren

Voz 11 13:53 las cosas me puso un ramo de rosas y ella una cosa factores qué temblor se unen otros artistas Guillermo unos hay máxima entre una anécdota al día

Voz 8 14:21 Elisa mucho no si estaba pensando que que la vida es otra no cuando unas en la toma con sentido del humor

Voz 11 14:28 a ellos se mira tengo que decir si mi mayor luego al campo de Enferbus es lo traería relata de palabras una y el dichas me refiero

Voz 8 14:46 pues sí frases familiar eso palabras que todos utilizamos porque en casa o en el entorno más cercano pues se han utilizado siempre

Voz 11 14:54 bueno yo mi madre era una mujer extraordinaria aleja pero Acula pedía no muy bien pero dije algunas palabras en el mundo friso que etc

Voz 7 15:14 pues eras muy

Voz 11 15:17 hasta venía muy alarmado si tras resultar ahí ya no sé qué crudos a ella está dando monjitas con un ahí hasta la ahí sí que hay cosas mías no reíros que todo yo la mía

Voz 8 15:46 las ministras

Voz 11 15:48 mi

Voz 8 15:50 a veces las ministras de Dios en la Tierra la suministra bueno no está mal porque suministrar suministraban seguro pero

Voz 7 16:02 pero

Voz 11 16:04 así testigos Acciona que andaba mucho gastar dinero ha sido ya Helga no aparezcan puesta a que los porque a eso es a ir porque dijo más más

Voz 13 16:25 eso es lo

Voz 11 16:26 los

Voz 7 16:27 es que va de forro va de Jorba estilos de juego vale ya no

Voz 8 16:36 Elisa está claro que usted ha heredado también de ese sentido del humor y ya sabemos de quién Elisa respira usted bien no todo controlado

Voz 7 16:48 me veces lo cierto es que ya saben

Voz 8 16:55 entre las tiendas de campaña de los de los indios los típicos

Voz 10 16:58 tiene un brazo para para

Voz 8 17:05 va para fabricar una cámara de aire me parece bien eso ustedes pues un poder muy resuelto allí

Voz 7 17:10 bueno yo dos

Voz 11 17:14 pero dijiste compara a doce regantes ni anda

Voz 8 17:19 pues sí han nosotras también los que han hecho una faena Elisa digas a los jefes vamos a montar entre todas sus una reivindicación empezar antes sin terminar un poquito más tarde porque una vez que llegamos ya no nos importa quedarnos pero lo de empezar antes nos vendría muy bien la verdad

Voz 11 17:36 sí

Voz 8 17:37 Elisa muchísimas gracias por Jean Marie gracias por dejar que la compañía hemos Un besito muy cariñoso y saquen la cabeza Portillo dos

Voz 7 17:47 encantado y hay algunas que te partes de risa al es el día bueno yo digo el viejo de antes hizo tiene liquidez años Vecilla fueron no

Voz 8 18:05 ustedes un bombón Elisa Claro que sí un abrazo muy cariñosos buenas notas

Voz 0137 18:15 deja la cama tapada hasta la cabeza de muerta en la risa se lo puede creer hizo los pitos tres y veintitrés minutos de la madrugada a las dos y veintitrés en Canarias ya sé que no se ha enterado de nada graciosa verdad tan cariñosa hay tan tierna a ver cómo nos vamos a enterar estaba tumbada tapada con la cabeza con la radio puesta si es que vamos que ha llovido algo es es un es un milagro laico bueno

Voz 0137 18:45 Le cuento Lucentum poco Elisa nos ha contado que el día de los enamorados el catorce de febrero se fue a una floristería encargó un gran ramo de flores de rosas rojas a su nombre con una tarjeta le dijo la persona que le atendió que redactara ella misma la tarjeta una tarjeta con contenido amoroso romántico

Voz 0137 19:13 una de la tarde llegó ese ramo a casa cuando la hija abrió la puerta pensó que era para ella cuando abrió la nota descubrió que era para su madre Para Elisa se llegó una pequeña decepción que enseguida se transformó en alegría al comprobar que su madre había recibido un gran ramo de rosas rojas se lo contó a la familia a los amigos estuvieron repasando las posibilidades de los octogenarios del barrio quién habría podido enviar S ramo de rosas tres días aguantó Elisa la broma arroba hablarporhablar la cuenta en Twitter preocupación durante la narración que nos ha costado seguir de Elisa Dani Santos tenga usted cuidado Elisa Pérez Josefa tapar tanto que luego no encuentra la salida es en las pierden el fondo de la cama por favor Miguel Ángel Martín escribe un SOS por asfixia en directora de lo poco que no queda por vivir en Hablar por hablar e aconsejaba Miguel que fuésemos preparando el número de teléfono del Samur por si acaso había que intervenir

Voz 0137 20:46 mía comparte una fotografía todos somos Elisa claro porque gente que está escuchando la radio quizá usted está tapada esta tapado hasta

Voz 0137 21:06 al más respire Elisa respire

Voz 18 21:22 hola Nati buenas noches desde Salamanca adelante buenas noches Macarena mire yo llamaba por qué he oído esta noche parece que se lavaba Álvaro si había que había perdido la vista o con ello

Voz 8 21:39 sí correcto por retinas a dice que

Voz 7 21:42 aunque las Sabah perdió la pérdida ella

Voz 8 21:45 sí

Voz 20 21:45 ya lo ha perdido bueno vale mera yo hasta seis años también ha perdido la vista y entonces le quería contar un poco esa experiencia perfila sirve de ayuda

Voz 7 22:00 cuáles

Voz 20 22:02 le puede dar ideas de lo que puede hacer porque la vida los cambia brutalmente ya es muy duro durísimo no lo puede entender la persona que no pasa yo creo que no lo entienden porqué su propia familia no lo acaba de vender porque no se dan cuenta de lo que a mí me está pasando

Voz 7 22:26 no

Voz 20 22:27 y bueno yo al principio empecé a ir a la ONCE pero la realidad aprender a andar con el bastón pero entonces sería un poquito de luz y bueno yo Berrio Sabah yo he sido una persona muy decidida muy IVA salí a la calle caminaba iba con el bastó con muchísima dificultad pero bueno porque es muy difícil ya me lo dijo la monitora cuando se pierde la desató tal es casi imposible es que las personas que van con bastón tiene algo de claridad algo de luz porque hay que tener algún punto de referencia ella perdido totalmente pero no obstante yo me he hecho fuerte soy fuerte y quiero vivir sola no quiero irme con la Familia pretende hay que me vaya vivo sola o todo ir han izado Mi vida de tal forma que me encuentro muy feliz

Voz 8 23:29 sí de que no hubiera se ha organizado a ver si le puede

Voz 7 23:32 ayudó el uso Álvaro por eso quería decirles

Voz 20 23:35 bueno yo decido profesora claro me ilusión yo he sido siempre muy lectora muy estar al día en todo he viajado mucho todo eso entonces a mí lo que más me ha aportado ahora la ONCE es su biblioteca o sea le la capacidad para prestar té o vender perdió los compran los libros porque yo soy de las personas que siempre me ha gustado leer releer el Quijote le diría que no he leído más de seis yo me gusta mucho releer las obras porque en todas les sacó mucho provecho desde los seis años que llevo sin vista habrá leído más de ochocientos liberarse de actualidad este osea que a mí eso me aporta mucho porque yo

Voz 8 24:29 Nati perdóneme son audiolibros audios audiolibros

Voz 20 24:34 dio libros hice tiramos el aparato la ONCE

Voz 7 24:37 sí sí ahora los mira lances si lo

Voz 20 24:39 quiero sacar de la biblioteca me los prestan gratuitamente si los quiero comprar es una aportación mínima es una duro caballito

Voz 8 24:50 ah vale pues sería sería una muy buena solución

Voz 20 24:54 eso es ahí para luego salir todos los desveló hago lo que pasa es que yo salgo con una amiga o con un familiar pero salgo todos los días a pasear a caminar al mucho por la mañana por la tarde y luego lo que va mucho esa los conciertos yo vivo en una ciudad privilegiada creo iban en Salamanca hay muchos conciertos muchas conferencias muchas cosas todas esto que se ha de hoy me encanta y el hay otras cosas que no Samprón Valeo esas cosas yo no puedo ir porque esas dar no lo ves pero pero luego hay otras muchas cosas que sí o como hay muchas actividades pues a todas esas cosas a mí me gusta ir estar al día de todo y luego en casa quiero vivir sola porque quiero hacer cosas y quiero yo irme pues se actualizando valiéndose de todo yo solamente tengo unas sesenta m viene un día a la semana e me hace pues en los que sales piso me poco más

Voz 7 26:02 de todo lo demás lo hago yo lo hace usted

Voz 20 26:04 por eso he aprendido a usar la vitro yo sola por hoy es a base de pulsar unas una monitora de la ONCE a ver como yo también me casa organizada cuando vio lo que le dije yo que yo había hecho por mi cuenta antes de ir a la ONCE se queda asombrada porque era casi las postas ella me iba a dar

Voz 7 26:28 que bien yo puse en el tendido ultra

Voz 20 26:31 pero un trocito de esparadrapo donde tengo que encender y luego con arreglo a eso he calculado distancias eso yo pongo la lavadora yo Lancho ya estoy logrando consensos

Voz 19 26:46 enhebrar agujas

Voz 20 26:48 no sea que se pueden hacer muchas cosas al principio en el mundo abajo es algo que dice yo ya no puedo hacer nada yo para qué hago yo para qué voy yo que le

Voz 19 27:01 sí yo ahora veo que no y ahora cuando me voy al con viajes

Voz 20 27:10 claro los viajes no es lo mismo que antes ellas pero bueno procuro sacar provecho me voy a los balnearios

Voz 19 27:19 con amigas y en fin pues

Voz 20 27:22 pues tengo una alegría que que que lo pensé que iba a servir en estos momentos y lo hago otra cosa muy importante que él dice que no ve la televisión yo es que saco películas de la ONCE son el Daisy y entonces es que estoy Isona estupendo

Voz 8 27:43 Nati como es una audio descripción

Voz 20 27:47 eh pues por ejemplo oye esa película no pero en esas pequeñas pausas música las es que cuando vemos las películas nos parece que no hay pausas Piqué de pausas hay yo

Voz 8 28:00 es decir describen la escena que está sucediendo en las pausas

Voz 20 28:05 a lo que sea entra por la puerta sale coge del Ames

Voz 8 28:10 qué interesante

Voz 20 28:11 el esquí de todo es maravilloso porque es que las verde desde otra perspectiva incluso muchos más detalles de los que yo a lo mejor captaba antes

Voz 7 28:24 porque claro

Voz 20 28:26 dice además los detalles más claves más puntuales que a veces te pasan desapercibido fue curiosa que hacer o los apellidos vascos esos lances

Voz 7 28:36 a medias los vascos es claro

Voz 20 28:39 Matt hucha vacía cuando al final me describe tienen la Messi ya la foto de su marido de Guardia Civil

Voz 8 28:48 claro claro

Voz 20 28:50 no ves porque claro ahí está la gracia no o las cosas que el fin es muy atractivo y ello a la ONCE ahora antes iban las tertulias ahora voy Mel no voy casi porque él no me decían mucho porque es que claro es un conglomerado de personas que si no con con tus mismas miras desvelo o yo qué sé lo que sea yo más que nadie no pero yo me aburría mucho

Voz 8 29:16 que son otros intereses no otras inquietudes

Voz 20 29:19 es ahí está entonces pues lo que sí aprovecho es todo aquello que me va bien ya se lo dije a ellas con toda espontaneidad y a mí me va muy bien los libros y me va muy bien en sacar las películas me las dejan las para casa las tengo dos semanas lo me vamos lo que yo creo oportuna las devuelvo me dan otras que yo que salga temas como sea

Voz 7 29:43 todo eso ayuda muchísimo te ayuda a Álvaro Montes

Voz 20 29:48 lo que se exprese porque

Voz 7 29:51 yo soy muy comunicativa y es que eso ayuda mucho

Voz 8 29:54 pues muchísimas gracias por las aportaciones gracias Nati

Voz 7 29:58 nada un abrazo y cariño

Voz 20 30:01 de algo es decir cualquier cosa pues

Voz 7 30:04 qué se puede hacer mucho eh buenas noches

Voz 0137 30:14 arroba hablarporhablar la cuenta en Twitter del programa dice libélula que no somos conscientes de las dificultades de las personas que no tienen los cinco sentidos al más le ha gustado mucho de parte de muy interesante escuchar a Nati un ejemplo de perseverar hacia de responsabilidad por sacar esas ganas de seguir adelante con la vida ver el lado positivo de las circunstancias dice al más que esto es lo que les gusta del programa la complicidad y la retroalimentación de los oyentes siempre hay una palabra de ánimo de una voz que comparte experiencia

Voz 0137 31:07 desde Carolina del Norte desde los Estados Unidos de América nos llama Rosa María buenas noches

Voz 7 31:13 buenas noches Macarena

Voz 22 31:17 hola a todos los que escuchan igual

Voz 23 31:20 yo te quería decir que

Voz 22 31:23 Adriano me parece que sí

Voz 19 31:25 cómo saber

Voz 22 31:28 la cabeza me parece que pillamos

Voz 8 31:31 a que exigían o cree usted que si se lo notaremos la vos Rosa María lo han notado la voz no

Voz 22 31:39 sí he bueno de todos los muchas gracias por todo lo que me enseñan los oyentes que participan con ustedes muchas veces como la señora que acaba de terminar dándole la oportunidad al al señor que perdió la vista de seguir un ejemplo muy loable gracias bueno mira del yo todo a contar que es una oportunidad yo vivía en Sudamérica y con mi esposo compramos un barco velero

Voz 19 32:12 sí

Voz 22 32:14 no compramos por medio de otra persona igual no lucieron unas llaves y fuimos al velero nos encontramos una tarjeta en la que decía que esperaban los dueños que no lo habían vendido por otro por medio de otra tercera persona los dueños anteriores nos decían que esperaban que el tuviésemos tantos tiempos tanto los momentos felices en el barco como ellos no sabía nada

Voz 8 32:43 esto

Voz 22 32:44 por supuesto eso llegó pero bueno más tarde después de unos años cuando ya ya ya no ya no teníamos el barco si compramos una casa en un balneario estoy hablando de Sudamérica que vivía entonces compramos una casa en un balneario a cierta distancia en el jardín teníamos un tipo barbacoa y churras que ya tienen medio cerca de la casa abrió un cuadro evitó el jardín que mantenía conexiones para llegar a esa otra parte de de el otro lado del jardín relativamente cerca de la casa entonces a mi se me ocurrió una vez que estábamos manipulando esas cosas meter un fresquito de esos mermelada que que a veces ponen en los hoteles el no desayuno un fresquito de sus vacíos notita dentro casi casi que repetirlo me habían deseado en el bar

Voz 8 33:48 qué bonito

Voz 19 33:50 realmente pensé

Voz 22 33:52 ojalá que sean tan felices en esta casa como lo hemos sido nosotros y entonces lo guarde en una cajita esa de de conexiones en el jardín que yo supongo que los que comprar una casa después tuvieron que ir dando un día porque hace poco que ha hace poco en tres años que la pedí

Voz 8 34:18 sí sí que de viuda

Voz 22 34:21 ah bueno ves limó la casa Iggy

Voz 24 34:24 sí yo sé que la encontraron así que me imagino que recibió el halago que yo sentí cuando recibí

Voz 22 34:31 a la tarjeta en el barco y quería compartirlo con ustedes porque sí es curioso a veces uno se encuentra con sorpresas desde el hipo

Voz 8 34:43 bonitos Rosa María generoso que manera de celebrar la vida que manera de de pensar en que tras tendemos

Voz 22 34:52 para mí fue tan extraordinario eso de que la persona que se desprende de un barco velero eh para venderlo a menos para comprar uno mejor saben porque duele duele porque cuando yo cuando nosotros nos tuvimos que aprender del barco porque ya eran mayores y ya no podíamos manejar las velas como antes ni el timón ni nada bueno

Voz 19 35:20 pues resulta que que

Voz 22 35:22 duele perder el barco Iker en a uno que termina momentos felices como ellos han temido me parece así a veces cuando uno se encuentre algún tipo de de de nota de ese tipo de cosas y tan resulta que a uno lo alimenta les pedí a mi me gusta que la gente tenga es de ese tipo bueno eso era todo lo que quería compartir pero además dar las gracias por todo lo que me enseñaron los oyentes que contribuyen a que a que otros oyentes sienta

Voz 19 36:02 menos afligidos un momento dado

Voz 8 36:07 Rosa María qué bonito le he visto a usted navegando

Voz 24 36:11 desplazando gravísimas de alguna pues ustedes lo hacen como si no porque estar en medio de un lago

Voz 22 36:21 soy inmenso inmenso donde o en un río no ir voz es mío y una nosotros pasábamos los fines de semana dormíamos en casa sea llevábamos el ancla y la poníamos en un sitio donde había una cierta profundidad

Voz 7 36:39 quedaba toda la noche dóciles

Voz 22 36:42 bueno no levantaba vamos al día siguiente no Moby amo

Voz 19 36:46 volvíamos a casa a la hora del almuerzo

Voz 22 36:49 muy lindo

Voz 8 36:52 próxima aquí cuénteme una cosa como usted con con esta emisora con la Cadena Ser

Voz 7 36:58 en Hablar por hablar

Voz 22 37:01 eh yo me acuerdo que cuando le chiquita mi mamá hoy a la Cadena Ser mire todos sus como acá hay una diferencia horaria bastante importante ahora son cinco horas pero ya vamos a ser otra vez seis porque usted es barra cambiar el horario también pues resulta que va muy bien porque antes ahora es de ahora desde las nueve a la a las nueve a las doce creo que precederá de las ocho a las diez

Voz 8 37:38 ah sí

Voz 22 37:40 para mí entonces me quedaban pero perfectos para oir les

Voz 8 37:45 entonces usted no quieren que cambiemos el horario como decía la anterior oyente no

Voz 7 37:50 pero yo no voy a buscar igual

Voz 8 37:53 Rosa María pero entonces vivió usted en España

Voz 19 37:57 yo soy española

Voz 8 38:01 de dónde Rosa María E

Voz 22 38:03 yo soy de Miranda de Ebro Burgos y he vivido en España por varios lugares porque mi mi padre era trabajaba en la Renfe y después me fui de España a los veintitrés años aunque mi Borno dos no se lo vida se lo digo yo tengo setenta ir casi setenta países

Voz 8 38:30 ir suena usted muy joven lo es pero suena todavía más joven

Voz 22 38:36 eso dicen pero no no no no a veces se lo engaña es cierto

Voz 8 38:44 está usted bien de saludo como está usted bien de salud

Voz 22 38:49 no tengo una cantidad ranas pero no es la sobre llevo muy tengo párkinson pedimos Borowski tengo artrosis artritis pero manejo Mia Couto es póquer debido quedar el examen hace dos años que me vine a vivir a Carolina del Norte con mi auto ahora con el aparatito ese todo el mundo puede llevar al llegar a donde quiere no

Voz 8 39:23 tanto y tanto que sí

Voz 24 39:26 claro sí sabe inglés y les no

Voz 8 39:30 Rosa María Gutiérrez de lado

Voz 24 39:32 daba vía es claro

Voz 8 39:35 pensaba yo además Rosa María que le quiten lo navegado verdad como quien dice

Voz 20 39:40 ahí es la cosa más

Voz 22 39:42 ella llegó y música cuando estás cuando estás anclado en alguna parte y estás descansando

Voz 19 39:51 tomando algo mirando la luna es la cosa más bella que existe

Voz 22 40:00 se sienten hombre yo no sé si tiene Si qué tipo de creencias tenga pero yo las tengo y creo en Dios y la verdad es la forma más linda de ver a Dios

Voz 7 40:13 que hay alrededor

Voz 24 40:17 Macarena dígale Adriana que por favor se consiguiese y nos cuenta que me opongo era

Voz 7 40:23 Adriana escuchas lo que te está diciendo

Voz 8 40:25 amarilla que te confiesa

Voz 7 40:27 que no nos dejes así lo requieren

Voz 8 40:31 este cómo era durísima está durísima

Voz 22 40:35 que nos lo cuenten decírtelo cuenta por favor a escondidas contarnos

Voz 8 40:39 descuide que lo haré por supuesto no voy a tardar no ahí ya lo sabe ella lo sabe que que no se puede confiar ese secreta hay un momento Adriana pasa pasa tienes que contar eso tú en directo no puedo reproducir tus palabras Rosa Maria gracias a que usted ha llamado desde tan lejos André asea a pie ha dado nos va a contar la segunda parte está entrando en el estudio

Voz 7 41:02 porque claro si al de vista atendiendo el teléfono

Voz 8 41:05 no no

Voz 7 41:07 cuenta luce la joven era viejo

Voz 8 41:10 pregunta Rosa María sí era joven si era viejo como era ver cuenta o las Rosa María

Voz 0020 41:19 a ver le voy a contar

Voz 7 41:21 he tratado de darle emoción Pérez

Voz 0020 41:23 verdad es que al final me puede la sinceridad es que cuando abrí el cajón y me encontré esa nota

Voz 8 41:29 no estaba sola la mesa

Voz 25 41:34 es que

Voz 0020 41:37 era joven que a mi hijo a que que el que estaba en el cajón de la mesa el de la mesa era mediano como dice mi iba bien

Voz 7 41:47 era era como que comenzó a hacerlo no estoy autorizado más

Voz 0020 41:54 pues es que claro no llame porque me dio un poco de apuro me parecía que tenía

Voz 7 41:58 en ese momento pero Henri Martin la nota

Voz 0020 42:01 me llevé teléfono por si acaso el de la mesa no me sentiría Javi

Voz 7 42:06 a sabía como candidato no hacer tal claro claro es verdad pues así

Voz 0020 42:13 me quedo con el de la mesa allá

Voz 8 42:15 nunca haya meter un momento Rosa María estamos pasando por alto lo descarada que fue cogió ese guardó la nota delante de la acompañante no le hizo una foto es mucho peor hizo una foto la nota

Voz 22 42:28 decía una tía mía lo si él de la mujer que tiene dos no es tonta que es advertir

Voz 26 42:35 no no tranquilo

Voz 0020 42:42 Rosa María es usted de verdad una diosa desde Carolina del Norte hablando de la nota que se encontró Adriana Mourelos en el barrio de Lavapiés en Madrid

Voz 9 42:59 al tanta encantan las dos me encanta

Voz 24 43:01 todo el mundo y me encanta sobre todo las aportaciones de los otros

Voz 22 43:05 los oyentes muchísimas gracias por haber

Voz 24 43:07 me ha tenido gracias a ustedes Rosa María

Voz 8 43:10 su generosidad y su sentido del humor hasta pronto

Voz 0020 43:17 la cómo vamos a acabar Adriana no es qué es lo que estamos pensándolo bueno hablando este asunto

Voz 0137 43:29 saben lo bueno que como estamos todos igual de dados la vuelta los parece todo

Voz 8 43:34 si lo permitimos todo por favor que no había ni

Voz 0137 43:37 como jefe despierto e sus periodistas somos gente seria la gente que hace este programa la gente que llama este programa gente seria con inquietudes

Voz 27 43:49 de ellos

Voz 0137 43:51 por cierto Adriana y entonces Cuéntame el que estaba sentado con

Voz 0020 43:59 de aquella manera que llamaban manera cómo acaban las cosas exacto en este mundo contemporáneo porque todas las historias son la misma repetida filosofía doméstica patrocinada por Hablar por hablar o como dijo mayor es es silbar que es lo contaba antes el concierto querido esta noche la una cantante gallega decía voy a dedicar esta canción que compuse

Voz 0137 44:28 momento determinado de mi vida para hablar del desamor una ranchera muy bonita dice la voy a dedicar a todas las personas que aquí en la sala enamoradas para porque me imagino que si ahora están enamoradas todavía lo puedo decir literales y claro todavía

Voz 28 44:43 no sabéis dado la hostia para cuando es la Davis os dedico esta cabe alegría que todavía cree en el amor

Voz 0020 44:50 que estoy diciendo lo que dijo esta cantante están esta noche antes de venir anda tírate Akira buenas los que Oller

Voz 17 44:59 está triste

Voz 17 45:08 haremos todo o nada bien Beto

Voz 0137 45:18 arroba hablarporhablar en Twitter Miguel Ángel escribe pequeños gestos guiños de complicidad detalles que aparentemente no tienen importancia nos hacen la vida más bonita el sabor de las pequeñas cosas

Voz 0137 45:43 al más que entusiasmo que gran actitud la de Rosa María fantástico Sonsoles mi marido que en paz descanse decía siempre que

Voz 1 45:54 cuando navegaba vamos a verla oía silencio

Voz 0137 46:00 bueno volviendo al tema que ha marcado el pico de la madrugada dice al más Pixel muy bien Adriana mujer prevenido vale por dos Miguel Ángel está escandalizado e como como como como que si la pieza les Dalia defectuosa se ha agenciado el recambio por si acaso

Voz 29 46:20 higa León chicas chicas por favor que os está escuchando el mundo

Voz 30 46:28 pues muy bien

Voz 7 46:47 Villar buenas noches a digo ya esa carrera de mi cómo me voy a olvidar de usted que está en Valencia que está señoras un cuarto de hora

Voz 8 46:59 no me diga que está usted con el cronómetro encendido

Voz 7 47:01 no pero yo quería muñeca

Voz 8 47:03 bueno es que tenemos de verdad formábamos

Voz 9 47:06 me cortas no te puedo cortar todas las bromas

Voz 8 47:09 que no mujer que son menos diez no sabes porque tenemos un rato para hablar todavía

Voz 7 47:14 mira lo que te digo cuenta y no sabes lo que me río cuando te oigo reírte

Voz 8 47:18 muchas gracias Pilar es que me hacer usted te ríes muy a gusto si es verdad que como no lo había pensado pero tiene usted razón me río muy a gusto

Voz 7 47:30 se bueno pasamos venga a las bromas vamos a las bravas éramos una pandilla del vecindario que jugamos a las cuatro esquinas que este juego que que juego es no fuego

Voz 9 47:46 una persona chico o una chica social medio uno eso se tienen que ir pasando el otro tiene que estar despistada o no estar concentradas por saber quién va a saltar al otro cuadro bueno para ocupar el sitio esquina vivía una señora que están hasta los pelos de la nariz siempre los estaba chillando de la pandilla que íbamos iba como no que se lo he dicho tu compañera era deberían eh

Voz 8 48:17 sí

Voz 9 48:18 por qué siempre pues todo estaba yo diría me dice es que te digo yo que va va va más perras en su casa estaba bien situado resulta que coge Nobile y lo hizo la va a al Aldaba Nos sentamos todo en la planta baja de dos escalones bonitos para salir al balcón en imprimir siempre con mi había nadie a un novia cerrar la puerta del balcón otra vez así hasta que nos cansamos luego una fuente y entonces la basura Mossos recogía como ahora se recogieron la puerta de la calle cuando pasaba cogíamos un bote de tomate vamos vamos ve agua lo poníamos era una reja con una piedra sujetando al bordillo de la acera y negro que los veía allá luego haría una señora de la casa chico que era un acto taurino un día al perro de Un perro con un palo timbres

Voz 8 49:47 pero pero Pilar estaban estaban ustedes a salvajada dos estaban sin sin domesticar

Voz 9 49:57 luego otro día había cerca viven de vivíamos y resulta que pudiente compró los me hice subió por las calas la escalera subió hasta arriba del todo que arriba puso el petardo gordo envió de

Voz 11 50:24 bajo nosotros alguien como monos

Voz 9 50:27 dos enfrente

Voz 7 50:32 que yo no sé la gente que salió de allí no se antoja haría quebrar

Voz 8 50:37 Pilar cuántos años tendría usted más o menos cuando hacía todo este tipo de gamberradas

Voz 9 50:44 yo entre doce y trece

Voz 23 50:46 hay que llega a pudientes se atendería

Voz 7 50:50 cuatro años más que yo sí ya

Voz 8 50:53 a hacer otras cosas que Pilar y entiendo que todas estas gamberradas iban siempre dirigidas a la misma vecina como estas gamberradas iban siempre para la misma vecina siempre el otro

Voz 9 51:04 no da la cara cuando nosotros no nos ha dado muy a menudo pero esto era una mujer que le molestaba todo que jugáramos salía

Voz 8 51:20 ya es decir que estas gamberradas les hacían para todo tipo de vecinos y vecinas si no sólo para esta

Voz 9 51:28 me la gente andando por la acera que le poníamos el voto de tomate con agua de la fuente con el bordillo de la acera cuando pasaba que lo acera no era muy ancha de la que estoy recordando

Voz 7 51:47 que ha sido usted una buena pieza vamos no yo muy buena Chiquita cada cosa lo que sea muy buena chiquita de toda la vida yo me pasaba

Voz 9 51:57 cuando altares con la florista aquí va mi madre

Voz 7 52:00 las

Voz 9 52:01 vale decía Carmen Hanún mito de las cosas que se rompen remito para mi hija resulta que recogía todo lo que me pasaba las horas muertas haciendo poniéndome era cómo era yo recortadores con recortadores cada una le ponían nombre que me gustaba yo he sido muy muy uno les da guerra y mi hijo

Voz 8 52:36 Pilar así los tengo un encanto hasta que se juntaba con los amigos del barrio

Voz 9 52:41 mi hijo a los cinco años oye no me enteraba que tenía chiquillo en casa con lo compramos era Freire que Eros vive de todo esos que rendían en aquella época porque el cuarenta y siete

Voz 8 52:57 sí sí sí

Voz 9 52:59 se pasaba las horas muertas y no me enteraba que había chiquillo los cinco años cumplidos que yo no he sido mal IV hijo ha salido como yo

Voz 8 53:11 muy firme

Voz 9 53:13 y ahora demasiado ahora ya no pasa ya te digo hemos hecho muchas gamberradas en la calle eran tiempos

Voz 7 53:27 es verdad entonces sea cien

Voz 8 53:29 cerradas Pilar pues nos ha dado tiempo a todo encantada de hablar con usted muchísimas gracias

Voz 9 53:35 yo quería decirte que el chico ese que no ve

Voz 8 53:40 claro sí

Voz 9 53:40 si te voy a esta señora fue una cosa

Voz 7 53:44 pero de película Pilar nos hemos quedado sin tiempo no termino medio lo contar mañana

Voz 9 53:51 esta señora es de Sueca falleció hace años sueca y de sarampión Coco fue un verano que perdió un ojo estaba que vivió en una planta baja limpiando la rodilla de ahí entró los mano que venía del campo con la con el mango de la cartilla les les sacó

Voz 7 54:15 bueno vaya podría Dios

Voz 9 54:17 vino bueno que paséis un fin de semana poca aquí estamos hartos de las Fallas

Voz 7 54:23 y todavía no hemos dado guerra