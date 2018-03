Hablar por Hablar (15/03/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 1194 00:00 Torró potente e pues charlamos eh a jugar emergente ahí le alejó cuando ves películas pasas de la acción propia de la película te dedicas a buscar quién es Sergei y quiénes el loco mi novia siempre a ver si a ver si de Adivina quién es el Gates tienen los goles o quién es el loco y no pasa más y las películas hay una jugabilidad emergente de la de Kevin Spacey coinciden

Voz 2 00:28 el juego eso de ahí la jugabilidad

Voz 1194 00:32 gente si tú ves cada película pero en clave de quién es Sergei y es el loco no estaba hecha para eso la peli te lo pasas mejor incluso porque ella trama paralela claro igual que con lo del grifo de la ducha quiero decir hay una jugabilidad emergente sal en todos los videojuegos queda cuando que ha de hacer nada tres mucho todos los videojuegos tres minutos tienen la pasarle cuántas fotos te queda nada pues no pues nada lo dejaré

Voz 2 00:57 sí pero no pero no no lo dejo ahí no hombre no videojuego cerraron sesión son o no pero no

Voz 1194 01:05 no la Emiliano era un videojuego que pongan duda esta premisa cuando no no pero ya te miran sino para luego la última reflexión hay alguna es tenía más cosas si pero no las digo sí que no sé si lo lo bonito es saber cuándo para dirán si quieres decir quieres decir la rápido nada la última reflexión es que es que hay videojuegos os allí demasiado digo hay algo en juego porque toda la premisa parece que cerró Saint hacer cosas para seguir adelante esa carece que cualquier avance la trama hay que hacer cosas para continúa adelante claro hay algún videojuego que ponga en duda esto esta premisa hay algún videojuego existencialista al videojuego Epic y que decir si la acción vale la pena hay algún videojuego que no caiga en la tentación de existir pues deberíamos inventarlo y me contestó uno si el FIFA si juegas con el Pontevedra

Voz 13 05:02 para mí

Voz 14 05:03 es tan extraordinario eso de que la persona que se desprende de un barco velero duele porque cuando yo duele perder el barco Iker se uno que esterlinas momentos felices como ellos dormían tenido me pareció tan genial

Voz 15 05:21 así a veces cuando uno se encuentra aún

Voz 14 05:23 circo de de de nota de ese tipo de cosas sitar resulta que a uno lo alimenta el espíritu a mi me gusta que la gente tenga de ese tipo

qué tal muy buenas noches gracias por esperarnos las dos de la madrugada y ocho minutos la una y ocho en Canarias

Voz 16 05:50 escuchando la Cadena Ser se acordó de la importancia de los detalles de tener en cuenta al otro

Voz 14 05:56 yo a contar que es una oportunidad yo vivía en Sudamérica y con mi esposo compramos un barco velero lo compramos Torné Elio de otra persona igual no lucieron las llaves y fuimos al velero nos encontramos una tarjeta en la que decía que esperaban los dueños que no lo habían vendido por otro por medio de otra tercera persona los dueños anteriores nos decían que esperaban que estuviésemos tantos tiempos tanto look momentos felices en el barco como ellos no sabían tenido

Voz 17 06:30 qué bonito

Voz 14 06:32 pero bueno más tarde después de unos años cuando ya ya ya no ya no teníamos el barco compramos un

Voz 18 06:41 a ser un balneario estoy hablando de Sudán

Voz 14 06:43 el que vivía entonces compramos una casa en un balneario ya cierta distancia en el jardín cerca de la casa abrió un cuadritos en el jardín que mantenía conexiones para llegar a esa otra parte del otro lado del jardín relativamente cerca de la casa entonces a mi se me ocurrió una vez que estábamos manipulando esa cosa meter un poquito de esos mermelada que un fresquito de esos vacíos giran notita dentro y casi casi que me habían deseado en el barco

Voz 19 07:21 te puse ojalá

Voz 14 07:22 que sean tan felices en esta casa como lo hemos sido nosotros entonces lo guarde en la cajita esa de de conexiones en el jardín que yo supongo que los que compraron una casa después tuvieron cabida no un día me imagino que han recibido el halago que yo sentí cuando recibí la tarjeta en el barco

Voz 1363 07:49 sí fue anoche también cuando los dijo Álvaro que hubiera preferido nacer ciego que quedarse poco a poco sin pista

Voz 15 07:56 tengo una enfermedad rara la denominada rara las séptimas del mundo se llama que intentaría Se trata de una degeneración de las células del ojo donde poco a poco va perdiendo la visión yo tengo treinta y nueve años para enfermeros los veinte años ha conducido he jugado apenas mes jugado hecho el ciclismo es jugado al fútbol sería me ha encantado ido perdiendo toda mi afición a día de hoy estoy ciego total llevo un mes sin salir de tasa por mucho que en reanimar mi amigo mi novia Rafa va a salir conmigo a con mucho miedo

Voz 20 08:33 pues la verdad que estoy bastante triste

Voz 0781 08:36 estoy acción dicen que estaba un poquito avanzando en el tema de la células empezó la madre pero estoy muy triste porque es que muchas veces digo que prefiero nacido ciego llevar esa divido loca pero a una enfermera que me da mucha vergüenza mucha tímido de Macarena porque porque la sociedad no lo entiende la sociedad no entiende que una persona con retirar varias como puede ir con un bastón iluso por ejemplo leer un periódico porque yo ahora chico Topal pero era nada era un móvil haber un móvil e ir llegado conducir ideado para la enfermedad porque se va degenerando poco a poco

Voz 15 09:14 hay mucha timidez lo que más me ha costado neoclásico estoy tengo miedo el tiempo cogiendo miedo miedo la sociedad miedo a entrada participo cuando vamos a salir en órganos ello no participo de lo que debiera con la persona poblaciones rodeo porque no son igual que yo

Voz 1363 09:37 al escucharlo llamó Nati Nati perdió la vista hace seis años y aprendió entonces a caminar de nuevo

Voz 14 09:43 a hasta seis años también a en la deseada porque de la vida nos cambia brutalmente ellas muy duro es de origen lo puede tender la persona ganado le pasa yo creo que al no

Voz 21 09:55 el porque es mi propia James no lo acaba que él has Yossi de otra persona muy decidida muy iba salí a la calle Camila va iba con el bastó muchísima dificultad porque es muy difícil es decir que las personas que va con bastón tiene algo de claridad algo de luz porque hay que tener un punto de ellos ya ha perdido totalmente pero no obstante yo me hecho fuerte es hoy fuerte y quiero vivir sola no quiero irme con la familia vivo sola o todo han izado Mi vida de tal forma que me encuentro muy feliz y yo ha sido profesora escalaron me ilusión yo he sido siempre muy toda muy estar al día en todo he viajado mucho todo eso entonces a mi lo que más me aporta o ahora la ONCE es su biblioteca de yo los compraron los libros porque yo soy de las personas que siempre me ha acusado no releer el Quijote le diría que no he leído más de seis este baile que desde los seis años que llevo sin vista habrá leído más de ochocientos libres las que actualidad de salgo a caminar y luego en casa quiero vivir sola porque quiero hacer cosas y quiero yo irme valiéndose de todo ya estoy logrando cosa en la braga osea que se pueden hacer muchas cosas al principio en el mundo abajo es algo que dice yo ya no puedo hacer nada

Voz 14 11:23 yo Pakea o yo para que me voy yo y ahora

Voz 1363 11:30 hoy volvemos a abrazar la madrugada con palabras tuvisteis con palabras amargas y sobre todo sinceras que una vez más nos van a quitar el sueño novecientos cien ochocientos ya estamos atendiendo el número de teléfono del programa novecientos cien ochocientos es gratuito también lo puede Marta el extranjero como hizo ayer nuestra amiga desde Carolina del Norte Rosa María cero cero treinta y cuatro novecientos cien ochocientos Adriana Mourelos Inés moran en la producción seguimos esperando Elena Sánchez le mandamos un beso grande un abrazo Pablo Arévalo en la dirección técnica ya es jueves es quince de marzo empezamos

Voz 22 12:10 no

Voz 24 12:22 a no

Voz 5 12:39 lo mejor ni ha pasado vista porvenir está pasando sin el eligió mientras tanto sabiendo caras el panda Kissinger mi siguiente paso cuando el ayer querellan menor mañana condición en cambio Boris tanto

Voz 25 12:50 antes se después después de antes el eterno presente el Thuram lo que durando el momento propia luego sin recuerdo previos estrena diarios

Voz 5 12:58 había nuevo sin fecha de Bart pero sin recargo haciendo lo que otros desean intentar intentar intentarlo a la protegía a la guerra de su retrato del inmediato a primeras sensaciones son previsiones sin prejuicios en suposiciones lo necesario salir bastante los renglones con primeras impresiones sin efectos secundarios

Voz 1 13:21 mi tiempo

Voz 26 13:30 verdad de o acuérdate de mi vida hiriendo siempre pringao porque está oyendo

Voz 27 13:41 ah

Voz 28 13:46 ah

Voz 5 14:07 los vive con la fuerza de la costumbre y cola de la incertidumbre a conocer servidumbre Breton tiempo tiran y déspota que Powell hay que se escapa como arena reloj que ver al ya de José volver a repetir jamás ávidas tan corta crece PAI no dan para más o la Pipes Nati porque que acuerda tarde cómo vivirla era caras Fabre bate que es breve el tiempo corre así pero lo justo si se quiere lo condiciona el Inter un pasado que pasó poco futuro en el caldo mejor mis se convierte

Voz 1 14:37 hasta las noches

Voz 5 14:39 buscando y encontrando tiempo porque perderlo es el mayor de los derroches mañana sólo una beber mío

Voz 28 14:51 eh eh

Voz 29 15:09 no

Voz 28 15:14 sí ya porque y hacer que observa voy a hacer qué

Voz 31 16:17 sí ha

Voz 32 16:22 a ella

Voz 33 16:29 hubo un como todos

Voz 1363 16:35 entre las vías de comunicación que tiene para ponerse en contacto con la madrugada de la SER en Hablar por hablar la cuenta en Twitter arroba hablarporhablar buenas noches libélula vecino los a Elena que esta malita estamos esperándola Dani Santos buenas noches qué tal estamos aquí con el cuerpo de jueces venga ánimo que no queda nada se une también pt unía al más Pixel buenas noches a Pokemon buenas noches también a Pedro Sánchez llevo dos noches que no puedo escuchar el programa

Voz 34 17:08 yo tengo una duda si de ayer las cuestione el podcast llamo Adriana al cajón

Voz 1363 17:17 el número de teléfono que apareció en el cajón de la cafetería a ver Adriano contó ahí en los momentos y de la conversación cuando planteábamos el el sonido de de la madrugada la el primer tema de conversación que ahora comentaremos con Inés Morán buenas noches la buenas noches comentaba Adriana que cuando llegó a Madrid de Galicia estaba en una cafetería abrió una mesa donde habían pequeñito cajón abrió el cajón encontró un número de teléfono estoy yendo muy rápido perdone encontró un número de teléfono con una nota con una frase que decía algo así como si estás aquí se ha abierto el cajón ya tenemos algo en común y un número de teléfono claro nos quedamos con una entrega se puede imaginar esto surgió a esta ahora más o menos ayer pues ahí ahí a las cuatro y pico todavía estábamos preguntándole a Adriana Mourelos si había llamado es que no soltó ni media en unos quince eso que no porque estaba muy bien acompañada claro pero que se quedó el número de teléfono e hice una foto o por si acaso como las maletas dice descarada descarada pues eso es lo que pasó Pedro que nunca llamó por teléfono tenemos dudas todavía eh vamos a seguir pinchando esta noche a ver si Adrian al final nos cuenta algo más buen Antonio Caba arcos buenas noches gracias por estar aquí Belinda te ha dado las buenas noches en cualquier caso de nuevo gracias Amelie Iñaki Cuca Loli muchos nombres que escucharán a lo largo de esta nueva madrugada de jueves Innes hoy de que hablamos lo que planteamos a los oyentes porque son ellos y ellas los que eligen

Voz 16 18:56 va de conversación pero por si acaso un por si acaso que ponemos en la mesa

Voz 0020 19:01 fue recientemente el vertedero de Candel Road en Estados Unidos recibió una llamada en la que una vecina informaba que accidentalmente había tirado a la vez suria su colección de joyas valorada en cien mil dólares unos ochenta mil euros la mujer estaba desesperada porque los servicios de limpieza ya habían pasado por su casa y temía no volverá a verlas así que un grupo de cinco operarios se puso a examinar el vertedero con una sola pista las joyas estaban dentro de una bolsa de color negro tras varias horas de trabajo y tras buscar en más de diez toneladas de basura lograron recuperar la bolsa con las joyas y con ello queremos preguntarle por aquellas cosas que perdió logró recuperar por objetos que se haya encontrado hoy en día les siguen acompañando tiro algo de lo que se arrepintió

Voz 1363 19:49 tiro algo de lo que se arrepintió recuperó de una manera sorprendente y sorpresiva algo que en principio cayó en la basura estaba tratando de recortar alguna anécdota cercana tú tienes alguna Inés

Voz 35 20:07 en mi casa mi madre la llamamos la tirón

Voz 17 20:09 por qué lo tira todo todo todo

Voz 35 20:11 lo que se encuentra lo tira y yo padre tiene un cajón lleno de tonterías que si estampitas que si tirachinas decía la tirachinas con una tirachinas tropas sí si tiene que ya Manostijeras haga no creo que llame pero bueno lo intentamos la invitamos ir nada está haciendo empieza a mi madre in vamos no se sabe lo que tiro pero al rato su de mi tío muy contento diciendo Aimar y mirado que me encontrado un tirachinas viví padre que estaban en sopa se le Tanto corriendo dirigiendo pero sí eso es mío y tenemos pues esa esa cosa en casa de la tirones tutti

Voz 1363 20:48 yo entonces encontró en la basura algo que le interesó mucho resulta que pertenecía al padre porque tu madre lo había tira es bueno pobrecita no le llamáis así encima es que las limpiezas en casa ya que con la suerte que tenéis

Voz 35 21:02 tres que tira lo que no debe siempre es

Voz 1363 21:05 les algo que no pregunta no pregunta nunca mejor no

Voz 36 21:08 sentar se queda en pensaba que no servía para nada Inés Morán gracias buenas noches

Voz 37 21:18 no

Voz 38 21:21 tú

Voz 1363 21:21 jo

Voz 38 21:24 eh tú

Voz 1363 21:28 los cuenta Pokemon que su hermano como cuando tenía unos cuatro años de edad cogió el suelto de su padre que lo había dejado en la mesa del comedor y en los papelitos por la calle mi madre y mi padre desesperados recogiendo Reyes Católicos por toda la calle

Voz 39 21:44 yo

Voz 1363 21:46 eh no ello cada vez que leo una noticia errar en Twitter me digo a ver si este va a ser el por si acaso de la noche de hablarporhablar

Voz 40 21:56 eh eh

Voz 41 22:02 no

Voz 1363 22:08 Manel es que hacer también en Twitter tanto mi madre como yo hemos tirado las llaves de casa al container de la basura y hemos tenido que meternos dentro con ayuda con todo lo que ello implica para sacarlas

Voz 42 22:22 yo no

Voz 17 22:31 qué tal muy buenas noches desde Colombia ya los echaba de menos hola Henderson qué tal

Voz 1363 22:38 eh

Voz 43 22:39 no

Voz 1363 22:43 Bailey comparte que el día de su primera comunión su madre tiro la Cruz de Oro que tenía que llevar puesta hila encontraron en la bolsa de la basura unos minutos más tarde favorito ir turista leyendo notas qué ponemos en primera fila de la madrugada al comienzo de la noche para que anime a usted a contarnos lo suyo independientemente de lo que sea delito no ya sabe que aquí nos movemos por las emociones con una naturalidad que a veces sorprende que no puede que puede compartir lo que quiera que estos minutos son para usted en la Cadena Ser los pone a su disposición y que estamos deseando escucharle en el número de teléfono el novecientos cien ochocientos Pedro buenas noches

Voz 17 23:32 buenas noches inaugura usted desde Bilbao así que adelante

Voz 44 23:36 se me da muy buena por tu programa llevo muchos años dedicándome pues bueno la buena base mira te voy a decir más o menos por los autónomos lo que estamos haciendo y diciendo mucho sobre todo esto

Voz 18 23:54 sí

Voz 44 23:55 no se nos vamos a quedar nosotros

Voz 18 23:57 sí

Voz 44 23:59 claro es un poquito problemático no todos los diciendo lo detallando nosotros lo haremos todo poder

Voz 17 24:08 así que se hablar mucho de las de las pensiones Pedro pero no de las pensiones de los autónomos y de las autónomas

Voz 44 24:15 exactamente buena autónomos autónomas Romero y luego escucha una de ellas por ahí de transportistas poder están hacendado da mucho registros de donde muchos deportistas de muchos conductores profesionales de la carretera y no se están hablando muchísimo de todos tampoco me ha gustado mucho lo de la prensa porque no dejan un poquito mal no sé no nosotros somos profesionales intentamos hacerlo todo muy bien no se forzamos no tomó abonada en hacemos nada para continuar las horas de trabajo trabajamos lo justo bueno justo un poquito más pero tampoco hacemos más mayores que están comentaron a la prensa interesan nos están dejando un poquito mal

Voz 17 25:08 Pedro exactamente qué es lo que le molesta lo que no se ajusta a la realidad de lo que se está contando

Voz 44 25:13 sí bueno un poquito en los medios que deportistas están haciendo cosas un poquito raras no es cierto pero es que tenemos

Voz 17 25:24 de qué de qué están hablando que es lo que se hace que es lo que ha pasado

Voz 44 25:28 no he escuchado que toman cosas lo hacen cosas muy tampoco es real no todos lo justo al día de lo hacemos bastante bien tampoco deja mucho margen para hacerlo es que tampoco es una trampa

Voz 1863 25:46 no podemos hacer nada

Voz 45 25:49 están diciendo que hacemos cosas por manipulación de transporte o manipulación de tacógrafo hinojos y entonces

Voz 17 25:57 pero que se ha detectado un porcentaje de transportistas que manipulan el algo que consuman estupefacientes algo así no lo sé que no sé

Voz 44 26:05 no no está dejando porque te mal porque no podemos hacer nada

Voz 45 26:09 a ellos es imposible eso lo que

Voz 44 26:12 están comentando hace hoy manipulación del tacógrafo dos manipulación de conducción descansos

Voz 45 26:20 nosotros organizamos lo que podemos injusto y nos pasamos

Voz 44 26:25 de anunciar claramente no no no

Voz 17 26:31 daba aliento de cuánto tiempo pega dedicándose al transporte

Voz 44 26:36 pues veinte años y años de transporte dejando metía un poquito apartada por carreteras y fuera de casa fines de semana y entonces no es cierto es que bueno es mi opinión personal tampoco no se ha logrado más pero claro es que eso es mucho decir no se ajusta a la realidad unos ajusta gracias por llamar vale buenas noches sea bueno todos

Voz 27 27:10 no

Voz 46 27:20 es

Voz 47 27:25 soy las cosas no tío yo soy pagado de no

Voz 17 28:21 las dos y media que son y media en Canarias hola José buenas noches y adelante desde Jaén

Voz 45 28:31 Macarena si está usted en directo

Voz 17 28:33 José

Voz 44 28:35 bueno noche mida

Voz 45 28:37 permíteme que en principio porque cuando te digas de lo que entiende el malestar que entrenamos casi nueve millones de jubilados que país lo tendré mucho gusto mucho aliento de una poesía que que te paraguas otra adelantó para la mira que algunas sale de noche hay sol de madrugada la mujer en más linda bella llena de humanidad las tiene la Cadena SER en el programa de Hablar por hablar

Voz 17 29:09 muy bonita José muchas gracias por el detalle

Voz 45 29:12 bueno ahora Yangón pasa a un poco de te veo que que eso y mundo de tantos jubilados que no

Voz 44 29:18 sí marcha claro este Gobierno

Voz 45 29:20 no Gobierno el desgobierno que no tienen vergüenza son muy infames uno golfista porque

Voz 44 29:31 tratarlos como nos están tratando a para personas mayores que tanto hemos trabajado ya hemos luchado por levantar este país que nadie nada más que una parecía

Voz 45 29:42 de presunto pues que nos es pues y otra cosa

Voz 18 29:44 qué

Voz 45 29:45 de ladrones tres hijos Godín que se llenan de la labor de decir que no pueden subir las pensiones porque ahí está muy mala porque la cosa está muy mal comida en yo entendía de decir lo que a mí me lo que es soy yo estoy yo no estoy mal porque un aunque no sea muy muy boyante Obama a mí me dieron Macarena novecientos noventa y nueve coma con cuarenta y cuatro algo

Voz 17 30:19 sí

Voz 45 30:21 no faltó tanto para los mil bueno al cabo del año me han subido un pico

Voz 44 30:31 como a todos los jubilados

Voz 45 30:35 lo que a ellos creen honestamente posibles de que no puede subir el año el año pasado que lleva un año cobraba ese esa cantidad de dinero que te vi

Voz 44 30:48 sabes este año cobro mil uno Kun no sé cuántas

Voz 45 30:55 con la desfachatez que me quitan cincuenta y tres euros de retención Farga el IRPF como tienen la cara dura de decir que nuestro pueden la cuando y conste que yo no estoy y no estoy en contra pero sí estoy en contra de la infame de la de gente que no traten como como tonto

Voz 44 31:25 y la razón cazado eh

Voz 45 31:29 eso sí me han quitado ahora ya cobra este año novecientos cuarenta y siete euros

Voz 17 31:40 sí

Voz 45 31:43 eso es subir las pensiones a los viejos

Voz 17 31:45 ya

Voz 45 31:48 como tiempo ahí yo dentro de lo malo como te he dicho que vamos a dejar atrás Macarena como yo como muchísimos muchísima hambre eh a nuestro hijo a nuestro nieto muy coja y ahora digan que no hay dinero para subir las pensiones pero sí dinero para malgastar darlo para estafar a los trabajadores que uno de ellos no te estoy de no quiero decir que no San trabajador pero para la Policía Nacional creo que son quinientas gran subía un euros Guirós quinientos euros el sueldo el que tenga que a un sueldo bastante bueno Policía Nacional o a la Guardia Civil y a la Guardia Civil parece que son setecientas euro como tienen la dura eh de de aún suelen de de de de de mil ochocientos dos mirar o lo que ganen lo que

Voz 1863 32:44 sí

Voz 45 32:45 lo que la ley marque subirle quinientos y setecientos viejos que no podamos vivir en un euro en Pisco no cosas sale en el presidente de de la banca diciendo que que de más se lo suelen perdonamos que tenemos una casa

Voz 44 33:05 que la vendamos y no podemos no podemos comer

Voz 17 33:07 ya

Voz 45 33:09 eso es vamos es tiene caras

Voz 17 33:14 eso le molestó especialmente

Voz 45 33:16 como como si me molesto que yo en mi vida Macarena que empezar a trabajar con año en la aceituna que tengo cotizados cuarenta y siete años y a la Seguridad Social aunque digan que no hay dinero en la hucha de las pensiones cuando serán la piedad Bayo en cuatro cinco años que no han hecho nada más que robaron robar que es la palabra justa todo lo administró

Voz 44 33:45 los alcaldes de los

Voz 45 33:48 adiós los cualquier me da igual que sea Epi del PSOE donde sea es jugar con los sentimientos de todos los españoles

Voz 17 33:58 José me pregunto si ha seguido usted hoy la comparecencia informativa en el Congreso el presidente del Gobierno

Voz 44 34:05 sobre las pensiones es la verdad es que sí porque me gusta que podría escrita

Voz 45 34:10 además que que ya me muleta nada que ver no tengo tengo mucha rabia y mucha impotencia de que de que nos vamos a lo mejor a volver a lo que quería decir es que no se movilice no sólo lo ocho y pico

Voz 44 34:27 emigraron de de viejos que está muscular que la mayoría no paramos siguen manteniendo porque estamos molinos tenemos los cuerpos trabaja yo tengo

Voz 45 34:40 me daba vale tengo Room parecía tengo de todo menos dinero Macarena y que ahora en lo largo de mi vida haya acudido apaña una peseta dos que vino aún un porque antes un ladrón porque no de otra cosa ante lo bandolero se dedicaba unas robaron Pablo Rico quién tiene socorrer a los padres estos bandolero sin victorias lo roban a los padres para ello el lucrarse para ellos vivir como como manjares para Misilo en algo luego habla acababa de la justicia no me acuerdo no lo sé yo no estaba allí hombre porque llevas con un señor jugaba unas señoras que se encuentre como pasó hace uno año una tarjeta ochenta noventa uno en un supermercado para comprar pañales para su hijo Si impone críticos para un crío ir tienen una barbaridad de años que tuvo que preste que fueron novecientos y pico euros

Voz 44 35:54 otra años descalzas pero vamos Iker

Voz 45 35:55 hoy vivimos cierto porque volviera José Curro Jiménez Center volvió a hombres

Voz 44 36:06 verdad que

Voz 45 36:07 que defendía la humanidad no lo a partir de ladrones los tenemos lo despacho no hay nadie no soy pueden echar único me ningún algo caliente ni con ETA ni uno y verse yo me quedaré porque porque estoy indignada

Voz 17 36:23 bueno José yo le agradezco que que haya llamado y que haya hablado

Voz 45 36:28 sé que que que gracias por sus niños

Voz 17 36:31 sí

Voz 45 36:32 que la juventud porque nosotros ya no quedan cuatro cuatro seis y ocho que pero la juventud que se que se inmovilizar también que fueran nunca con otra manifestaciones

Voz 17 36:46 ya usted el sábado a la manifestación Jose

Voz 18 36:49 claro que sí por supuesto que sí

Voz 17 36:53 José muchísimas muchísimas gracias por haber llamado al programa

Voz 44 36:57 me hizo muchísima gracia aquí buenas noches Banon

Voz 1 37:07 eh no recuerdo aprovechando la la llamada

Voz 1363 37:40 la de José que la Cadena SER está realizando un especial sobre las pensiones en los diferentes programas que terminará el domingo con con A vivir o Javier del Pino con un especial ese sábado también de de la manifestación

Voz 1 38:07 aquí ahora bien vitorianos espera José buenas noches

Voz 17 38:18 gracias por llamar y adelante

Voz 1863 38:21 gracias a vosotros ser tan amables y darnos esa noche de compañía lo primero decir que estoy totalmente de acuerdo con hace un momento ido II llamaba por encima de de que te has encontrado y tienes todavía yo yo creo que me he encontrado en él

Voz 17 38:38 las llaves de un sereno

Voz 1863 38:41 en un pueblo de Burgos la si te acordarás que hace tiempo llamé que hacer mucho viajes que lo mismo iba para un lado que iba para otros rumbo

Voz 17 38:49 hay que no sabías dónde acababas igual ibas a comer a Burgos y terminadas en no sé si recuerdo recuerdo esos viajes

Voz 1863 38:59 sí bueno cuente en una danza eh pues fuimos a un pueblo de Burgos habrá mujer que con aquel entonces ahora como doce años éramos novios le gustaba mucho el tema de los pueblos abandonados le regaló una las que paguen tenía aún un libro de los pueblos abandonados de toda la península sí bueno pues estábamos cerca de uno que siempre este libro iba con nosotros vamos iban con nosotros como la gasolina en el coche

Voz 17 39:30 resulta que

Voz 1863 39:31 eh oye mira prestamos al lado de este inmueble tal y fuimos a verle pues entre ellos pues había pues varias casas caídas y una días tenía eh bastante parte de la estructura de pie el tejado derrumbado y tal y siempre que hemos ido esos pueblos nos ha gustado intentar imaginar cómo vivía esa gente pues yo que sé pues con caballos con no sea que el gana o no bueno todo como como no son menos lo nos podríamos imaginaros o desearíamos poder ver el una de esas me dice que me parece que estoy viendo hacia dónde

Voz 17 40:15 jo

Voz 1863 40:17 pero pero no pudo con ella yo soy un animal mido un metro noventa y tres ciento catorce kilos ir siempre de caseríos a puerta vamos como digo yo de lo pido No me pidas que no fuerza contra

Voz 45 40:31 por qué

Voz 1863 40:34 bueno ahí dentro una patada a la puerta e tenía un palo uno de los palcos del techo de apoyo en la en la parte de abajo de eso vivo el piloto podría Si a ver si avión llavero de parece que con nueve llave probamos en diferentes cerraduras de puertas caída ya alguna hacía moverse claro de carroña al tiempo que yo creo juraría que son de de este pueblo

Voz 17 41:04 es curioso José decidieron llevárselas claro

Voz 1863 41:08 sí sí claro se allí no había nadie no había ni un alma acerado está bien de un alma luego luego posteriormente a eso entonces entramos que de ese pueblo el último superviviente con el último habitante de exceso de esta curiosa porque hablando con con gente de pueblos aledaños tiempo después nos enteramos que la persona que había vivido en este pueblo que acabó subida colgando de un árbol por que había quedado con su hermano

Voz 17 41:44 creo que hemos perdido la llamada José había quedado con su hermano y su

Voz 1863 41:52 para pasar la Navidad a al pueblo con él porque le estaba solo no podía dejarla entonces pues como a la a las ya me gustaba mucho el pueblo pues nos lo fueron yo al día siguiente de polvo aquí y yo hemos estado debajo de este algo pues pues os Flores bueno no habrá hecho tu hermano tu tu cuñada pero estamos nosotros para recordar a tener este pequeño homenaje Abbiati

Voz 17 42:22 qué bonito José cómo se enteraron de eso

Voz 1863 42:25 pues lo que comento pues hablando con pueblo entre pueblos ha estado en este pueblo y tal a ver si hay algún otro por aquí aquí no había uno o bastante cerca Camiel fuimos quedaba un habitante de hago lo ocurrido aquí hago ya del último lo hablando con él y no es cierto pues me parece que no es comentó el también la historia ello pero creo que fue en un pueblo cercano derrumbar

Voz 17 42:51 José claro uno se entera de estas cosas hablando con la gente no esto no vienen los libros en el libro que dices que llevan como la gasolina no aparecen las historias personales no la vida de del de las calles

Voz 1863 43:05 para parte alguna foto te hace no sé cuántos años del pueblo cuando empezó a derruir o alguna cosita fluido pero eso es bueno lo que es lo que tomen todo lo que me gusta me gusta rememorar pues somos cómo cómo irían en esos en esos años

Voz 17 43:22 qué le gusta imaginarlo oí es muy bonito también la la sensibilidad y la curiosidad no que que demostraron en su momento que sigue demostrando José muchísimas gracias por la Historia por las llaves

Voz 1863 43:36 pues tengo un montón de ellas encontrado varias más pero sí sí están con muchos recuerdo lo guardo

Voz 17 43:42 un abrazo José y hasta la próxima

Voz 1863 43:45 o sea

Voz 45 43:47 el hecho

Voz 27 43:49 eh

Voz 1363 43:52 es verdad cuantas cuántas historias guarda en los pueblos abandonados de España dice Pokemon que cada pueblecito fantasma tiene toda una vida la oculta

Voz 27 44:10 no

Voz 1363 44:15 una noche vamos hacer historias de de los pueblos de pueblos que a lo mejor ya

Voz 27 44:24 es que están desaparecidos después

Voz 1363 44:26 la dos apartados están puede ser la noche es si está usted escuchando y y quiere compartir algún testimonio nos quiere llamar marcar el novecientos cien ochocientos lo puede hacer aquí ninguna historias más o menos importante todos los temas de conversación los van bien porque lo que nos gusta es escuchar y lo que más nos gusta es escucharle a usted porque usted lo hace a lo largo de todo el día aquí en la Cadena Ser y ahora es su momento vamos a conocer a María Luisa desde Madrid buenas noches buena

Voz 18 45:13 buenas noches gracias por llamar y Adena

Voz 17 45:15 de qué nos cuenta dice que sí

Voz 18 45:18 muchas veces escucho me encantan las señoras estas tan tantas obras madres bueno lo que yo te digo lo mío es que cuando ha dicho el tira y lo perdido yo es que he tirado miembros de abril en nunca dónde está pues muy bien me que ha sido una una a los renos y me dediqué a regalar nombre de vez en cuando casi se han la me ha regalado más regalado por la no me como en el Evangelio dicen donde siembras nunca sempre en nada que ver todo cuadra muy bien porque he sembrado tanta belleza que la desolada cuenta tanto amor que nos cuenta tantas que he hecho que nadie cuenta que él me Soledad emigran Soledad entonces yo me abrazo con los árboles y acaricio las piedras del campo donde veo que es una maravilla y cuarenta de la era de la Prieto tiene prisa discutieran la nadie te mira algunas veces con Dovi del macizo en el metro parece que estoy dando el el metro y la única que mi hijo se como todo el mundo mirando un aparatito moviendo los dedos gordos cuánta tristeza o como ahora hay otras como yo observado las sobre todo le ha que si la gente en vez de tanta tontería la televisión se paseara de vez en cuando Olleros ellos tomaría menos fastidia ese digamos normal porque esta señora del niño de tantas desgracias maravilloso niño señora con esa bondad que dice que la gente está muy bien la presión ha ido por el momento la encontraba accionarial a casi nada lo único que digo es que al final de mi vida finta invertir no estoy hecha de mí misma de todas mis obras de todas mi fan siempre he sido una perdedora pero como el niño se que se ha ido al fin y al cabo me conquistó a mí misma y que ahora lo que el ciento escuchas me mira al decirme eres hija querido nadie da cuenta nadie de lo quieres además de de como soy sido Monés física y moralmente pero ha dado tanto que me ha regalado es decir una una una cita de una canción que me que me que me deja a mí

Voz 17 48:42 sí sí sí

Voz 18 48:46 Racing nada más le digo esto lo más gordo soy un almacén vínculos algo muy a extinguir porque toda mi vida viví más de la alma querer cuerpo con gentes volví desde tanta máter ella de tanto dinero real que mira a los ojos cogía de la mano pero que nunca es sentido en épocas más difíciles de mi mundo en las épocas y en el centro donde ambas regalado a mí nadie me cogió de la mano de pocas difícil que ha sido muchos lo que pasa es que tengo un sí y además se es decir tan valiente donde queda escrito en orgullosa de mí y de la visibilidad que Dios me dio que digo bueno bastante extendido que tenido visibilidad para otras cosa asombrar villas en pequeñez ver que nadie las bases tanto el campo va a la gente con patrones de aplasta una dieta que al lado una el monísimo como Ariza o miran que poco escuchan que más me da del mundo solo él me hicieran Soledad que vivo sola es que asolan el mundo contigo mismo Dios y entonces esta señora de su lo mismo hola señores mayores que a mí me chifla ayer y entonces me emociona tanto su programa señoras mayores con esa entrega hiedra sencilla con la que habla me chifla hizo hecho creo que sólo están en las áreas de usted y el yen esa señora que ha perdido ese ángel cómo se explica que les ha dado de bondad El mundo de decir una cosa señor que pena que pena me da muchos años he viajado de vivido el echado a los veinte años área dice que soy una luchadora me adelante cuarenta años antes generación es decir que impresionista muy buena pero todo de la realeza que la que aprendía a ver las luces y las sombras luchado he ido dando además cifra hasta el millón Ruiz a nazis Taberna pasó dejando como yo soy yo siempre iba a Vera que va dejando a su pasar esas pequeñitas y digo que nadie las tenga

Voz 17 51:38 cuesta creer que una persona que va con esa generosidad y con esa curiosidad y con esa sensibilidad por la vida no haya llamado la atención de nadie

Voz 18 51:51 juro perdidos de mi familia que le ama por encima de todos amigos que he hecho de todos los colores yo era una cosa señora lo digo en alta voz recibido en la vida de todos los colores eso sí me vine usted me hicieron risas amigo enviar más fortaleza de que nunca falte el respeto nunca más en la vida nadie sobre todo mi padre y fue maravilloso mi madre eso sí en un hogar lleno de amor de amor que me han querido muchísimo pero como persona como niña como jovencita como como ya adultas como siempre estuvo es decir que yo creo que nazis sola pero quería todo el mundo queriendo sobre todas las plantas los árboles a los perros Ocean no que me ha regalado que nadie ha visto entrar que habría regalando algo haciendo esto o haciendo nadie le dio era día mandado regalos es que mi recibido Grace tía pero cosas soy mi mayor en el mundo pero creo que había que que ha sido como un arroyo que me he pasado la desaparecidas pequeñas que las de las de como ahora no ve nadie un arroyo hice para escucharle porque van deprisa iban con los ojos para por el campo corriendo con corriendo muy Bloom hicieran cuenta pues yo el otro día leía contra lo puedo seguir contando

Voz 17 53:42 sí sí sí sí

Voz 18 53:44 me conmigo mi nombre es muy divertida para el campo es que en vida después de que ahora ya puede hacer lo que me de la gana pero

Voz 1863 53:55 muy trabajadora

Voz 18 53:56 pido una obra de Mi vida para eso a una cosa que dijo

Voz 17 54:00 es que me está escuchando a la gente

Voz 18 54:02 necesita todo el mundo todo el mundo todos no está en soledad un ahora un mes dos día todo el mundo tendría que Staten suele dar un poco de su vida porque es importantísimo pero ahora no tienen tiempo de nada yo cuando los veo en el campo correteando que la plaza es otro día iba campos soñando siempre que una grande a Siberia usted cuántos una maravilla no es que lo diga yo tengo voy es que verdad por el campo MIR y de repente me pasa por la cabeza conferencia cualquiera de de de de aviación eran pájaros una nada de que me paro yo misma me asusté dije yo misma sí que es justo y me a reír dirimir sus me asusté iba tan despistada y me pasaron pero es que era como un escuadrón de de de derivación en el campo se de tanta ahora mismo antes lo había pues yo soy un arroyos estos días extras o chiquititos y luego si te vas unas piedras donde un poco corriente dietas a mirar que pase en las Roy El Arroyo te lleva a su la gente alarma brilla el campo con una persona cogida de la mano de miras a los ojos

Voz 17 55:37 María Luisa déjame pese a esta mirada hacía atrás está usted satisfecha con lo regalado

Voz 18 55:45 toda medida cualquier cosa eso es el fruto de como soy con los años que tengo mi físico y mi sonrisa mi mirada es la consecuencia decir de mi abono a mí misma no ha recibido porque es que la gente creemos que la felicidad está fuera con eso nos quedamos María Luisa

Voz 17 56:13 muchísimas gracias un abrazo muy cariñoso

Voz 18 56:15 es muy larga no ha sido perfecto gracias

Voz 17 56:19 ahora nos detenemos unos minutos informativo que en la Cadena Ser con Ana