Hablar por Hablar (15/03/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser hablarporhablar Macarena Berlín

Voz 8 02:40 buenas noches deberá ser todo lo bien ruta polares la como cada noche venga

Voz 8 02:51 Rosa uno tres años Race Soros vivía aquí de Costa en Barcelona Cataluña Segur de Calafell fue te digo muchos fines de semana con mi mujer perdido una pulsera vi bueno cuando llegó a agarrarle perdido la pulsera

Voz 10 03:12 sí a la otra semana

Voz 8 03:13 cuando fuimos llegando me hice anda a mí lo que me encontré ayer una semana después dice la puerta de un supermercado mira lo que me encontré en mi pulsera una semana de fue había aparecido apareciera la pulsera en el mismo sitio donde parece ser que la perdieron en el cava que de buenas noches

Voz 11 03:43 qué sorprendente

Antonio una semana después Ike la pulsera la encontrara la hermana de su mujer bueno feliz trayecto en muchísima precaución en la carretera gracias Antonio por llevarnos también derrota novecientos cien ochocientos si quiere usted a hablar en directo tiene bien un whatsapp el del programa al que acaba de marcar Antonio para enviarnos su nota de voz seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco

Voz 13 04:18 la noche del buque hundido gracias está programa con mantenernos despiertos oí noches a todos los oyentes también siempre que no me lo suele viajes un llamamiento desde aquí a la manifestación del sábado yo no soy está este jubilado yo estoy trabajando pero mañana me gusta como me supongo que juegue entonces lo que pido es un apoyo a los pensionistas que somos nosotros no ellos solos tenemos que mirarnos en el ombligo de vamos a defender lo que es nuestra es que no no están dando un señor Rajoy el señor Zapatero exigió que venga no lo está algo que nuestros elogios lujazo ver cómo tenemos que sacarlo a mí lo segundo no Pilar a la tengo la solución resaca yo vas con los dos reyes de España que tenemos es un político que Felipe Bono cuando hice reparten la cantaba Madrid ya está sometiendo a una reflexión que dejó helada por ejemplo que hay que hacer para que te suben el sueldo montarse en un barco a Cataluña dejó es una recesión que yo hago que a lo mejor me equivoco yo lo que me ocurrió sólo dejamos patente a lo mejor también en ningún

Voz 15 05:59 no no se ha cortado

Voz 13 06:03 pues eran una reversión yo tenía llevo pensando digo pensándolo día a día Si no consigo buscarle las

Voz 16 06:13 yo lo trabajando aquí

Voz 13 06:16 yo estoy a hispano encargarla ellos saben adelante pero no se trata de Catalunya de la libertad

Voz 17 06:30 pues gracias por llamar Juan hacia buenas noches saluda

Voz 1363 06:47 un comentarios en Twitter a las a los diferentes apuntes que ha hecho Juan alguno más generalista que otro

Voz 18 07:11 crítica a robar

Voz 1363 07:18 Hablar por hablar la cuenta en Twitter escribe Pokemon vamos a ver pensé que mirarse el ombligo era justo lo que no había que hacer dice haber yo rompo una lanza por los cuerpos de seguridad del Estado e esa subida viene dada por la equiparación con policías autonómicas

tiene algo que aportar quiere regalarnos su mirada sus palabras novecientos cien ochocientos número de teléfono para hablar en directo el gratuito nos puede enviar también una nota de voz al Whatsapp de Hablar por hablar seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco

Voz 19 08:11 felina desde Bilbao

Voz 1363 08:12 buenas noches

Voz 20 08:14 hola buenas noches

Voz 1363 08:16 Céline lo primero que tiene que hacer es bajar la radio por favor el volumen

Voz 15 08:20 a pagarla del toro pero según a pagarla por favor muchas gracias

Voz 1363 08:27 ahora sigo adelante

Voz 20 08:29 yo antes estaba aquí con Mela que teníamos juntamos dos el como Juan Pedro Luis maravillas iba a ella hechos que desierta y esta noche se ha descubierto y me dice que que tenían que hablar que es que quiere que me has

Voz 1363 08:47 eh

Voz 20 08:48 yo nací Josema Yuste algunas desayunar levantar se ha acabado si se me he perdido se ha tomado nada unos y la verdad que me o encantado yo digo mucho cuando una afición pero tengo que decirte que soy la madre tengo en el mundo porque esos niños son eran toro o a una a diez El hormiguero porque él echa de menos es que a mí Celina o a uno decir mamá felina bonito madre y Lola

Voz 15 09:33 sí eso eso cuántos años tiene su hija Celina

Voz 20 09:39 Sendín la educación María tiene cuarenta y tres años puedes ir a dos y medio se sabes ellos no entendemos a la perfección

Voz 21 09:48 sí

Voz 20 09:49 con fe con la muy poquito conmigo sólo yo sólo entiendo yo porque como estaba todo el día juntos pues sí pues sería yo injertos que hago las cosas que ya o no sabes sí la verdad es que yo tengo yo cuando nació la verdad es que tengo que decir que quiere Andorra ayudado que es un un una hora a ir es madres que tenemos los lejos así será

Voz 15 10:24 Vine borró a salir

Voz 20 10:27 sí

Voz 1363 10:28 dice usted dice usted que es una una mujer cariñosa que se hace entender dice usted que tiene buen apetito demás porque despertarse con hambre a las tres de la madrugada como es un claro

Voz 20 10:40 dado hijas muy bonita

Voz 1363 10:43 qué cosas me gusta qué cosas le gusta nacer que en qué les gusta

Voz 20 10:48 cómo has matado hoy el Agost llegó a ver si es una forma dicha hay hago yo vaya Hoyo e hice el curso por lo usa saber mucho mejor llegó como un café descafeinado claro eso de ver perdona pero es que yo creo que a mí no se me ponía el pasado de Colacao vía suponían está qué cómo y quién va a mi papá se ha colapsado Yeles hervía a ellos y que es un carrete sea chico a mi hijo acabado muy encantaba vino con lo que de café cuando salimos a la calle o a mí se tomaba un descanso y Lang sale encantada Isidoro le siguió un periodo hace frío ella ama que toma café digo mira lo haría con La Ventana LE dio toca es que debido a Jo no es que se ha yo ha yo no te puede salir está viendo a mi padre me eso fue bonito poder venir aquí estoy que si no es nada nada peso todo esto hermanos adoran

Voz 15 12:15 cuántos hermanos tiene que hacer

Voz 20 12:18 manos que siga ella es el mayor el pequeño en esto de María entonces era como Ximo al cielo porque antes sí yo soy un ERE tiene mareos iba cogiendo Boné el ser humano oye bien si todo va bien no lo hacía ella

Voz 15 12:45 así que aprendió mucho a través de su hermano sí es como su años

Voz 20 12:51 Ventana ir procuraba como él a nadie yo ya sé que hay que pagar con y todo eso porque Aragón sitio Ebay esa lo texto deja los consejos tirando cero dos Brando fuera la Connolly llegue y a mí declaró la gente mirando como diciendo salí apriete nuca como con una en pero aquellos que sabían si una nación un poco no me acuerdo cuando hablas que tenían sí que es basaban tocan vengo dos en la en la fría editor Guillermo no voy si es si a la gente maja uno si era bailan basado al día llorando lo que opina el pues bueno pues soy el estás feliz con con tus acuerdos porque él me quería como que como a eso para ella tenía sentado suponía cuando llego al veto de cole dejó le han papelitos ley hacía garabatos ella escribe los nombres por tanto uno de los nombres de sus hermanos

Voz 1363 14:19 sí

Voz 20 14:21 sabes

Voz 1363 14:24 Celina pues que sigan durmiendo muchísimas gracias por llamar

Voz 20 14:30 ahora que esas pieles encantadora

Voz 1363 14:32 gracias Celina usted sí que es encantadora buenas noches

Voz 20 14:36 luego me temo que con algún problema

Voz 1363 14:38 Emma de sonido pero ya sabe que yo le bueno yo le pongo al día de lo que acabamos de escuchar resulta que celebra duerme con su hija que tiene cuarenta y tres años síndrome de Down dice que se ha despertado con mucha hambre que le ha puesto Colacao ha decidido marcar el número de teléfono del programa no se ha contado mirando hacia atrás que cuando nació su hija lloró mucho pero que ahora es la madre más feliz del mundo que tiene una hija cariñosa que les dice Celina bonita que es generosa que le gusta salir a pasear el café que adora

Voz 12 15:11 a sus hermanos

Voz 11 15:15 hablamos un poco de todo en este programa

compartimos pequeños momentos grandes momentos en relación a esto de de compartir pequeñas cosas Nos acaba de llegar un tuit a la cuenta arroba hablarporhablar es de Chery está en inglés hice algo así como que quiere enviar esta esta puesta de sol a María Luisa es la mejor que ayer nos llamó desde desde Carolina del Norte es la imagen de una playa en California dice que está tomada hace un par de días durante un paseo un paseo en el que se encontró en pequeño pendiente es un pendiente con forma de gato tintos brillan títulos dice luego harto con mucho cariño para todos golito y Red tuit ya lo tienen nuestra cuenta arroba Hablar por hablar

Voz 21 16:21 hola buenas noches Macarena

Voz 1363 16:23 adelante el escuchen gracias

Voz 21 16:27 a mí de que yo quería decir realmente que la otra señora anterior que dice que se sentía sola o pues que realmente sólo no estamos porque estamos rodeado de tanta gente de tantas buenas cosas que no le ha dicho que ama tanto la naturaleza pues verdaderamente es apasionante lo que ha dicho pero el mundo no podemos sentir solo pero no estamos sólo sé que hay cantidades siempre siempre hay alguien que se fija en ti porque si tres ella que ha dicho también que tiene mucha fe de que dentro no hay que mirar mucho para fuera siempre hay que mirar más bien para dentro para tener riqueza d'Ebre y personalidad ay de personas osea que se ha llegado a la señora porque realmente se pierden muchas cosas a lo largo de tu vida pero es que tantas otras

Voz 15 17:32 son tan bonitas que Isabel que ha perdido usted a lo largo de su vida

Voz 21 17:37 bueno pues no sé si he perdido personas como bueno a mi marido hasta que pinte años trágicamente un hermano perdido pero en en esas pérdidas siempre he encontrado algo positivo ya verdad he conseguido porque tenemos que perder para al final poder ganar algo ese ha sido sobretodo experiencias sacar cosas buena de las pérdidas detrás de mi esposo murió mi padre después mi madre osea pero todo seguido eh

Voz 15 18:22 sí seis años y un hermano

Voz 21 18:25 es que la vida es así

Voz 15 18:28 creo que merece la pena eh

Voz 21 18:31 todo todo naturaleza a las personas sí claro que tenido amigos una amiga muy cercana para para apoyarme pero realmente a la hora de la verdad en ciertas circunstancias está sola porque es así la vida lo peor de todo es sentirse sola bueno no lo estás yo esté bueno aparte de que si ven que soy muy lento y entonces la verdad que encuentras consuelo si en Jesús de Nazaret verdad sinceramente también encuentras valores muy de todo de todo

Voz 15 19:14 muchas cosas buenas Isabel dice eso no aquella señora es si bicis a otra señora

Voz 21 19:20 es la hija que tiene son muy niños especiales se porque yo he ido a grupos para integrado con zona de de dicen que somos normales había que ver lo mismo ellos son más normales que nosotros siguiendo el mundo del mundo siempre te ha sido mundo hay cosas no es que ahora Pace que realmente hay muchos medios de comunicación llega rápido la noticia pero siempre ha existido cosas extraña o con menos buenas

Voz 1363 20:01 Isabel decía usted que ha tenido pérdidas irreparables de gente muy querida usted misma que ha perdido que va perdiendo una a lo largo de los años si es que pierde algo

Voz 21 20:12 pues hombre perder realmente no no he ido ganando experiencia Berbel yo diría que entre comillas porque las personas dado realmente claro nunca vuelven la vida es así es como realmente viene

Voz 15 20:35 me pregunto si cubrieron dejar de sufrir bien

Voz 21 20:38 qué pero no se lo siendo fuertes y no pensando que dijo que tiene que ser así en este hacerte no la fuerte sino vivirlo o no como algo de positividad de encontrar en las perdida pues encuentras otra realmente yo sí bueno lo conseguido por uso cosas yo me han venido muy bien su día sigo haciéndolo no soy joven eh soy una persona ya tengo sesenta años osea que así en fin en la villa ahí es que la señora a la gente y con ese dolor ha llegado digo a llamar

Voz 1363 21:34 Isabel muchísimas gracias por sus reflexiones un abrazo muy cariñoso

Voz 15 21:38 igual mentir Macarena para todos vosotros buenas noches

Voz 1363 22:00 escribes Pokemon que la vida es ese camino que andamos sólo compartimos paseos damos recibimos presente llegamos al final del camino pesa la mochila que hemos triunfado

Voz 23 22:13 no no en Melilla

Voz 10 22:19 a mi hija en momento

Voz 23 22:23 eh le no

Voz 1363 22:38 y en número de teléfono suena desde Sevilla compila

Voz 15 22:41 las noches buenas noches

Voz 14 22:44 ya adelante viera hecho de miras cosa que se tira igual a mí me tenían que da con la cabeza que le una jarra con la palangana de porcelana queda de mi suegra rosa palo preciosa con uno dibujo presión pero el cierta Marta detenerle harto de rock pero yo tenía entonces muchos niño mucho que todo mucha ropa por otro lado idílico fuera todo lo de encima de ropero a la basura pero como es repentino poder cada vez que me acuerdo

Voz 1363 23:28 Pilar armamento Ike momentos arrepiente me pregunto si con los años o poco después

Voz 14 23:35 eso invito que nada con Tito que recapacite diría yo creo que yo que ese hombre ya no tenía arreglo al digo miras que quiera de eso con lo bonito que era por Dios

Voz 1363 23:49 no guardaba ningún valor sentimental para usted porque a veces nos cuesta desprenderse de las cosas precisamente por eso

Voz 14 23:55 no si Pedro cuando llega un momento que está en algo habré Tiesto que yo tenía no sé cuántas Lite era ser niño me lo moro Azim que fue edad Tolo del ropero a la basura ponen no puedo me pasó otra cosa que quiere eso fue sin querer lo digo estaba regando muy la boca voy a ralentí TMB lo primero me dice cuando me pone la prótesis si me dice don Emilio Pineda nunca tanto como te pongas una bandeja nunca servilleta que use de papel no nunca voz meta esa prótesis porque sabemos lo que te puede pasar que va tira a la basura Roque platos desperdicio

Voz 15 24:49 anda tira

Voz 14 24:51 pues nada más austero cuatro de hija me en hueso como Ivo y cuando termino tiro todo lo privado de aquel nuevo era para fregar ahora me pongo a arreglarme porque yo iba al colegio de adultos o en a Ibai voy a las tele me pongo arreglarme cuando mete miedo de que me voy a arregla digo exigen que en el tema Mi siente de tanto mi hijo había cogido la bolsa de basura en la había tira cuando voy me encuentro algo está lo digo Manolo

Voz 25 25:32 tú has tirado la bolsa de basura dice sí que está vaya llena dio al castigo a mis clientes

Voz 14 25:43 como una amiga mía que vive en frente de los contenedores de digo era asoma tiene que ayude que la basura va viviente y seguro no me a mí yo que contarles los tira al torera sobre lo eché en el primero voy corriendo a Aurore contenido menos mal que había muy pocas bolsas de basura la mía iba muy encerrada invita había unos plástico duro en qué se porque no llegaba yo la bolsa porque es cambiar pero cuatro por San nada más como el plástico enganches babor sala saco me abro la bolsa Igor allí la semilla Italia Aíto estaban viviente

Voz 1363 26:32 Pilar Alegría no abrir la bolsa de basura y entre todas las porquerías encontrar tesoros sus dientes

Voz 14 26:38 estaban infinitas camino del colegio me encuentro una compañera le digo mira Maricarmen lo que me ha pasado Si tuvieras reírse Iker pero soy muchas cosas pero bueno

Voz 1363 26:52 Pilar todo esto que nos cuenta de de la arreglarse el darse cuenta que no tiene los dientes el preguntar al y me imagino que todo esto con una tensión con una velocidad

Voz 14 27:02 yo salí corriendo calle abajo me la pela más Moncada de

Voz 15 27:09 nunca me ha devuelto a Pilar lo único virtudes si esta es una pregunta muy muy íntima e de mucha confianza pero es que me inquieta mucho que se quitara usted la dentadura para comer no cuando termine de comen para limpiarla vale vale vale

Voz 14 27:26 así que pongámonos enseguida boca poder elegir la

Voz 15 27:30 pilares estaba estaba pensando yo que tenía usted unas mandíbulas poderosas ojalá verdad

Voz 14 27:36 ya ya ya no tengo fuerzas ya tiene yo yo que el mes que viene cumplo yo ya o que le año setenta y siete

Voz 1363 27:44 setenta y siete está usted estupenda tiene usted sus dientes y además va al colegio de mayor eso se acabó

Voz 14 27:51 bueno y ahora el bien le voy a ir al colegio Juan XXIII en semillas que va a una pública porque ese comercio ha hace mucho también de literatura todos los años a ellos Jane un año gané

Voz 16 28:09 uno

Voz 14 28:10 año gané yo esto año gané una poesía que no me cuando la poesía porque he perdido la copia hígado una poesía y no en la poesía escribís resulta que presentan el libro que así desde dos mil ocho al dos mil siete una recopilación de todos lo que han ganado durante todos esos años seguía viento iban a presentar libro oí claro hizo esa invitación será mandan algo colegio porque a esos

Voz 15 28:45 para que intervengan todos los colegios de adulto y participe pues va a ser muy emocionante Pilar sí voy a hombre tengo ganas de ver el libro por escrito claro claro que sí Pilar

Voz 14 29:00 el derbi yo de que viene para va a verlo la presentación del libro hoy IVE

Voz 15 29:08 yo que escribí que ni me acuerdo lo que escribí pues disfrute lo que va a ser su momento ojo con lo que tira a la basura si no ya desde entonces tengo mucho un abrazo muy cariñosos gracias Pilar no seamos solo tuvo buenas noches

Voz 1363 29:34 tiene capítulo aparte tiene madrugada especial de Hablar por hablar de la dentadura eh que los que la tenemos la valoramos mucho ojo

Voz 18 29:44 pero pensar que sí

Voz 1363 29:48 en alguno de los casos luego hay que estar a vueltas con ella pues si lo de menos es casi que que por descuido se tira la basura en con lo que cuesta en esta nueva madrugado de Hablar por hablar hablamos con Pedro de Bilbao que es transportista hablaba de las pensiones y de lo poco que se habla de las pensiones para los y las autónomas decía José que estaba indignado después de seguir la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso sobre precisamente las las pensiones hemos hablado con Jose de Vitoria nos ha contado el hallazgo en un pueblo abandonado las llaves y la historia la de un hombre que se quitó la vida María Luisa ha reflexionado dice que ha dedicado toda una vida regalarse y que no ha encontrado a nadie que se lo agradezca Buene Juan por los pensionistas del mañana ha pedido que nos manifestamos todos el próximo diecisiete EM Celina nos ha hablado de su hija con síndrome de Down Isabel de las pérdidas de la vida de lo que vas dejando en el camino y Pilar de la dentadura que tiró a la basura por descuido por error vamos a conocer a Javi de Gandía buenas noches

Voz 15 31:25 buenas noches gracias por llamar delante

Voz 0359 31:29 buenas noches pues mira soy un vigilante de seguridad estoy cuidando fallas Si quiero denunciar públicamente la injusticia que nos están haciendo estamos cobrando a seis euros la hora estamos asegurados a media jornada trabajando de noche es ahora nada quiere decir que ahí entra todo ninguna empresa respecto bueno la mayoría de empresas no respetará el convenio tenemos Un ha firmado no sé para que su madre convenios y nadie los respeta el Estado debería de obligarles a respetar ese convenio que para es para esos se firma pues nadie denuncia en áreas de nada es una injusticia muy grande asegurados a media jornada como voy a hacer yo me voy a cotizar los años que tocan tendría que tener dos vidas para llegar a cotizar los años que tocan para la jubilación es muy injusto lo que nos están haciendo es muy injusto luego también decirte que claro no es como la Policía Nacional a vivir ahí pues tantas vacantes hay tantos se pueden presentar aquí no aquí el que quieras saca el título la Academia te cobra los quinientos seiscientos euros luego las tasas de la policía y tal se presenta quién quiere que pasa que hay vigilantes para dar y tomar entonces si tú no aceptas a ese es euros ahora pues ahí veinte que están esperando Yves entra entonces la verdad que yo no veo solución esto

Voz 26 33:11 sí era muy mala solución

Voz 0359 33:13 es cuánto tiempo Hadi

Voz 1363 33:16 va usted trabajando y con esta precariedad laboral

Voz 0359 33:19 es todo el año estoy trabajando todo el año esperando conseguir entrar en una empresa que respete el convenio

Voz 1363 33:27 te decía usted que tampoco hay empresas que lo respeten tampoco es tan fácil

Voz 0359 33:31 sí sí ahí sí que ahí sí que hay empresas pero vamos a ver grandes solventes a como puede ser Prosegur Securitas que les y luego qué ocurre en el precio de la hora para la empresa para que les sea rentable tiene que ser catorce catorce euros y medio la hora

Voz 15 33:53 sí para aquel vigilante pueda cobra

Voz 0359 33:55 es lo que toca el pie tendría que pagar ese precio pero llegó otra empresa dice no yo te lo hago a doce entonces la empresa no pierde pero no quitan el dinero a nosotros en vez de cobrar a ocho nueve veo cómo nos tendrán que pagar la ORA pues no las pagan a seis la empresa sigue ganar todo lo que los perdedores somos nosotros y así es imposible competir a poner precios con los que puedan pagar según convenga

Voz 1363 34:24 yo ya ya si dice usted que lleva un año pero en la profesión cuánto tiempo

Voz 20 34:30 lo profesión o bastante tiempo

Voz 0359 34:34 llevo bastante tiempo pero siempre igual siempre igual no he tenido la suerte

Voz 1363 34:39 qué le iba a preguntar si es que ha cambiado la situación está precariedad laboral ha sido siempre así o es algo reciente después de la crisis

Voz 0359 34:49 es claro ha sido cuando la crisis si cuando la actriz cuando la crisis esa pero dado el bajón yo antes estabas según convenio incluso faltaban vigilantes no encontraban vigilantes no encontraban qué pasa que entró la crisis si de repente hubo un bajón pero terrible

Voz 26 35:09 terrible

Voz 0359 35:11 de hecho bueno han salido noticias Prosegur en aeropuertos en más de una noticia han salido que le han bajado de repente cuatrocientos euros de la nómina eso te hablo de la empresa grande solventes

Voz 1363 35:25 ya

Voz 0359 35:28 eso me justicia yo no le veo solución seguro que muchos compañeros unidos que es seguro que peor que Nozar es mucha compañía seguro que están de acuerdo conmigo a las curando una falla espero que no caiga porque no está montada del todo de dos figuras grandes está haciendo bastante porque hay rachas de aire estoy aquí a ver si cae uno K pero

Voz 17 35:54 de no sólo faltaban ojalá que lo haré pero

Voz 1363 35:58 si cayese cuál es el protocolo que tendría que hacer usted

Voz 0359 36:02 el protocolo o llamar al presidente que se hiciese cargo

Voz 20 36:07 ahí no puedo hacer nada

Voz 0359 36:10 contra los elementos no se podía hacer nada

Voz 1363 36:13 desde luego Javi muchísimas gracias por llamar

Voz 0359 36:17 muchas gracias por haberme dejado hablar

Voz 1363 36:20 suerte y hasta pronto

Voz 20 36:22 gracias Macarena

Voz 1363 36:38 justicia Pokemon que él sí que sabe lo que tiene que hacer tomar conciencia de clase afiliarse al sindicato y luchar por los derechos añade derechos que no caen del cielo

seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco por si le da pereza o e incluso apuro llamar al programa Nos quieren ver una nota de voz este es el whatsapp de hablarporhablar seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco para hablar en directo número de teléfono gratuito novecientos cien ochocientos hoy estamos preguntando por esos objetos que ha perdido y que después recula pero acabamos de escuchar la narración de Pilar que tiró la dentadura a la basura hace unos minutos escuchábamos Antonio en ruta como recuperó la pulsera de su mujer días después bueno no fue el fue la hermana de su mujer que por casualidad la encontró en un supermercado y vamos a conocer a amarilla cuando son las cuatro menos cuarto las tres menos cuarto en Canarias María buenas noches es más gracias por llamar y adelante

Voz 28 38:58 su momento pues nada ante todo aquel que tengo mucho que mi madre diciembre hicieron anoche

Voz 0359 39:12 el juicio

Voz 28 39:15 soy en la verdad que mi madre para mí era

Voz 21 39:20 es algo muy muy importante sí

Voz 28 39:24 todo y para todo si desde hace un o mi madre que curso muy invalida sí que me di una llamada por teléfono que estaba muy mal que lo pidan

Voz 17 39:48 se hasta hoy ya sí sí

Voz 1363 39:52 pesada

Voz 28 39:54 sí vamos a hacer una cosa de que eso fue algo que pasó y que si iba a operar que tenía hoy citadas que el motivo de mi llamada de que mi madre para mí era era mi mano como para mucha gente fue dices ellos no hay ninguno en a la costa comisaria Fabio maligna madre hay para todos me ayudó a salir a todo les fue allí me dolía enamora sí bueno en de locura de volverme a llegar embarazada muy pronto no si ellas si yo apoyándome en lema y uno para mi trabajo pues debe año y una entre estando indefinida hay siendo buena trabajadora por qué no decirlo cuando me ha venido eso creo vendada cederá el mañana tengo una deuda con ella fe pido ayudan entre sí lo único me dice que no me quedo ayudan y que a puedan mí una demanda acaeció ni siquiera mañana así diez sabían lo obvio que no fue nada de esto en el pasado no lo he tenido que a miraban si aquí estoy con mi madre enferma un allí grabado Zola cuando no

Voz 17 41:54 cómo se encuentra ahí llamaría ella

Voz 28 42:00 sí esa mano ella tenía un problema de Anson de la complicado por una mala operación aunque chica esperanzas la política que tienen como la tenemos volcado pero

Voz 1363 42:25 cómo se está arreglando María cómo está gestionando todos los niños el atender a su madre

Voz 28 42:32 porque yo pienso que muchas en alguien que emitido acción no tienen la ayuda que yo tengo bronce como lo son porque un de puede llegó todo lo mal que lo tiro alzando poniéndome y favores yo no lleno de tienen gente que surgen ya dio una familia estupenda amigo como si fueran folías que siempre sí porque si no yo no soy como podría salir adelante

Voz 17 43:15 María

Voz 28 43:17 a diez años indefinida no entre sí sí cuando le he dicho que hoy día uno aliados y mirado debajo me han pagado bendice y uno euros se introduce un faro bien pero sin embargo el alquiler la luz y el agua si siguen comiendo

Voz 1363 43:50 eso sí eso igual ya maestro siempre llega puntual a su cita verdad María muchísimas gracias por llamar que no le falten las fuerzas Ny ni una ayuda desde luego

Voz 28 44:05 fue muy severas podré funcione y que no tenga el apoyo yo digo por ejemplo que no se sienta derrotado alegó que ayuda

Voz 1363 44:18 María darle las gracias a su madre y un abrazo muy cariñoso de parte del equipo de Hablar por hablar

Voz 28 44:23 pues muchas gracias a todo el mundo dice en situación

Voz 7 45:12 los espera Pascual buenas noches

Voz 31 45:17 adelante le escuchamos

Voz 17 45:24 desde Minas de Río Tinto está usted trabajando

Voz 32 45:27 sí hechizo de Mango o el camión

Voz 33 45:32 esto ha dado algo que oye

Voz 32 45:38 allí echado al compañero del once de la noche muy mal algo mucha agua hay mucho viento

Voz 1363 45:46 está lloviendo mucho hace mucho viento están trabajando ustedes al aire libre o están dentro

Voz 34 45:52 yo muy pisaba maquinaria pesada

Voz 1363 45:58 exactamente qué es lo que hacen están moviendo material

Voz 32 46:02 la mina de cobre y hay pues puerta uno

Voz 31 46:13 de

Voz 32 46:14 de lo contrario sí eso eso es todo de humo tu muy duras

Voz 1363 46:28 con un abrazo de cariño de de solidaridad Pascual en qué consiste su trabajo aquí ahora empiezan ahora terminan porque son casi las cuatro de la madrugada

Voz 32 46:40 nosotros empezamos a las si tienes día tarde acaba de la

Voz 34 46:49 cinco y media de la madrugada consiste Pascual su trabajo

Voz 32 46:57 eh transportar mineral

Voz 31 47:00 a mí todos los como

Voz 32 47:07 falso cortar piedra hay minera de a ver desde quién eso

Voz 1363 47:22 ese material que extraen de la mina se se lleva a China se sexo

Voz 17 47:26 a China el cobre cobre que se extrae de la mina se corta Pascual

Voz 1363 47:34 entiendo que que no son distancias muy largas no

Voz 32 47:38 no lo confirme los órbita

Voz 1363 47:42 y entiendo que es material perdone es que es total desconocimiento y muchísima curiosidad la que tengo por por su por su actividad Pascual entiendo que ese material se extrae de la boca mina es decir del interior de la mina que hay gente trabajando en estos momentos o no son son minas de exterior como cuántas personas Pascual están trabajando hasta ahora

Voz 32 48:11 bueno no estoy que lo mío puede que le diciendo he dicho Caminero oí porque y esto lo puede tener que ir a algo

Voz 17 48:30 sé cómo descansan tres días cuántas noches seguidas trabajan

Voz 1363 48:39 seis noches seguidas tres días y descanso

Voz 35 48:43 mundo

Voz 1363 48:47 Pascual son todo hombres y también mujeres trabajando

Voz 31 48:52 somos un hombre uno

Voz 1363 48:58 cuántos años llevo este dedicándose a no sé si el transporte au trabajando en la mina

Voz 31 49:06 el patrón tiempo para todos los llevamos

Voz 32 49:11 bueno pues esto

Voz 17 49:15 sí que cuántos años en su caso

Voz 32 49:22 a simple mal con el tú Nagy

Voz 1363 49:26 Pascual muchísimas gracias por haber llamado gracias por este gesto de solidaridad y bueno situarnos un poco en en esa mina casi las cuatro de la mañana gracias por Jean

Voz 17 49:38 Mar buenas noches y hasta pronto

Voz 11 49:44 de cara

Voz 1363 51:19 deje que le recuerde que hoy les hemos propuesto que no hable de esos objetos que ha perdido que después ha recuperado a veces incluso de manera sorprendente como el caso de que no recuerdo el nombre de Antonio que estaba en ruta que los con toque que su mujer perdió una pulsera fue su hermana la que días más tarde le encontró en la puerta de un supermercado llegó a casa dijo fijaos lo que me encontré resulta que bueno pues que pertenecía a la familia

nos lo puede contar en directo si es que todavía no le ha vencido el sueño novecientos cien ochocientos

Voz 19 51:59 novecientos cien ochocientos

y si le resulta más cómodo es lo quiere enviar en forma de audio de nota de voz el whatsapp de Hablar por hablar es el seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco o hacemos una pausa informativas el boletín de las cuatro de las tres en Canarias con Ana corbata después sigue el programa

