Hablar por Hablar (15/03/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 5 01:09 apenas pasaban unos minutos de las cuatro de las tres en Canarias Rafa Sánchez convierte su historia en canción ya lo sabe aquí en Hablar por hablar cada madrugada semana hecho algo diferente y se ha fijado en la entrevista que Elena Sánchez le hizo a Miguel Lorente sobre la

Voz 1363 01:25 la destrucción de la masculinidad con motivo del ocho OM

Voz 6 01:29 vamos a recordar un fragmento que me entienden que la lucha civil

Voz 7 01:33 esta es la lucha por una sociedad más justa y que esa sociedad más justa no va en contra de los hombres sino que va en contra de la abuso de algunos hombre eso de la mayoría de los hombres los hombres vemos que entender y tres cosa muy importantes para para sentido participe es irresponsable de de esta transformación social que es lo que estamos no primer lugar que la construcción social actual la cultura de la desigualdad el machismo es una construcción no esta es una cosa que hemos hecho los hombre en tomando como universal en tomando como referencia aquello que hemos entendido que es lo adecuado para convivir relacionarnos entonces una cosa interesada porque en ese diseño pues hemos impuesto aquello que hemos pensado que era lo mejor porque no beneficia segundo elemento elementos precisamente ése no el que esa construcción injusta que esta desigualdad beneficia a los hombres no no es un accidente no es una avería iba no es una cuestión de azar que ha salido desigualdad cuando puede seguido igualdad de charla al aire sino que es una construcción interesada para tener privilegios tener espacios de poder de los que resolver los conflictos utilizando elementos no no no necesitemos Brit la cuestión de forma de porque tenemos manera de presionar de influir de de amenazar para que las cuestiones se resuelvan de manera favorable luego una hemos creado una sociedad injusta de la cual nos beneficiamos y en tercer lugar y muy importante porque no tenemos que ver que esa pasividad esa neutralidad que existe en la mayoría de los hombres que no se identifican con un machismo funcional ejerciendo lo esa teórica neutralidad cuando dicen yo no soy machista maltratador es una realidad artificial en el sentido que es cómplice y partícipe de la continuidad del machismo no existe en realidad sino es esta haciendo cosas ir trabajando para acabar con la desigualdad y el machismo se está viendo desde la pasividad para mí

Voz 1363 03:34 bien pues decidió hacerle una canción porque es un tema que le inspira mucho y que le tocan estas el resultado

Voz 8 03:45 pues no es siquiera es hora de la televisión yo yo SL que cuando el tiempo libre hombre eh tres más que la velada primero fue es que te estás poniendo cara de que nada Blanca Hilario no puede

Voz 8 05:54 denuncia Adele a son diez que busca entuerto muchos me tenemos que detención tres cuando tiempo libre que crítica

Voz 8 07:01 se queda fuera de esta es que estos bien para pues

Voz 1363 07:25 pues ya ve que no solo

Voz 10 07:28 las personas estramonio si aspiran a Rafa Sánchez

Voz 1363 07:31 si tiene que hacer un regalo muy personal puede ponerse en contacto con el autor tres uves dobles punto la vida en canciones punto Es tres uves dobles punto la vida en canciones punto es es la web de Rafa Sánchez Carmen buenas noches

Voz 6 07:44 es muy bien Nacho desde Sevilla gracias a ustedes

Voz 11 07:50 bueno verás yo nunca he llamado a un a un programa la verdad nunca estoy un poquito nerviosa pero bueno llamada porque bueno estoy un poco el estoy muy desesperadas porque tengo bueno tengo todo hija pequeña

Voz 11 08:07 bueno una más adolescente con diecisiete años con catorce pero la de diecisiete años pueden un tiempo alguien me está dando bastantes problemas vuelos yo creo que todo radica en que tiene aún no billete que bueno pienso que no le aporta que no le aporta nada bueno nada entonces bueno pues ha cambiado mucho eso su manera de su forma de estar en la casa de la familia su actitud todo y bueno yo por más que habló con ella al concejal la que me que incluso les llevan una psicóloga varias veces pero no no no no da su brazo a torcer no piensa que todos los nuestra aquí bocado menos ella claro como El Mundo y un novio Dylan

Voz 1363 09:01 claro porque cuando dice usted Carmen queda problemas qué tipo de problemas pues los que estarán de esta esta niña de diecisiete años

Voz 11 09:07 veraz valor principalmente bueno para mí son todas importante pero bueno por ejemplo los estudio ha bajado mucho me incluso me han llamado del instituto y me dicen que bueno que la niña a su tutora especialmente que es una persona encantadora me dice que la niña la nota discordante la nota triste es verdad mi hija no está contenta yo la vi feliz en su relación conmigo ella antes era más cariñosa me contaba cosas ya no ella no sé como yo le digo parece que vive en un hotel llega se mete en su habitación y cómo no la ayudarme como no podía apenas participan la casa con el hermano de con el padre y bueno él yo creo que no le aporta porque continuamente se están discutiendo pelea mucho el gritan que yo le digo que no tiene que aguantar se lo que con diecisiete años tiene muy bonita un ex

Voz 1363 10:21 Iker responde ella Carmen cuando usted le dice que no tiene porqué aguantar que este equipo

Voz 11 10:26 con el levante la voz que ya lo quiere que ella quiere que bueno que a veces un poco el control me dice pues yo veo que no pero eso lo tiene que sentir Le digo si tiene la más bonita que hay para para descubrir cosas nuevas no que lo que yo veo que está descubriendo no porque ella tampoco lo admito que la familia gracias adiós esto es bueno yo creo que él no ha cambiado la forma de hablar Fornas egoísta las aficiones que les gusten él yo creo que la nulas que que le anulan a perdida su a mí me mira desde pequeña la Perviy perdió

Voz 6 11:26 no sé cómo ayudarle Carmelo conoce usted eh y cómo es él impresión les da

Voz 11 11:35 hombre a mí no me gusta porque yo veo camisas no la está haciendo feliz al principio bueno no lo vi meras la aparentemente yo al principio no lo vi mal chaval la verdad pero una vez que empiezas a ver cómo va la cosa mía yo era mucho continuamente discutiendo estamos peleando yo lo escucho le grita por teléfono Lola además lo los cada vez que tiene que tiene algo ciencia siempre busca la manera de tenerla tu vividas con el móvil continuamente la ya no la haré de concentrarse la controla la controlado muchísimo y ella no lo ve que se lo digo ella no lo ve además ella me dice que pollo le digo te equivocas ella me dice que bueno jugar me equivoque se de cuenta entonces recapacitar pero yo yo no sé que no es muy madura tiene la suficiente madurez o yo como madre quiero no sé pero yo veo que no que no que no le aporta bueno

Voz 1363 12:45 y cómo fue esa visita al psicólogo Carmen

Voz 11 12:47 pues la primera Finzi fueron primero fueron bien yo salí contenta íbamos pero esta última la verdad es que no no porque porque bueno me dice las psicólogas que ella tiene la idea muy clara y que él puede que no le portando bueno ella pero que ella Él le aporta mucho bueno y que no han tenido a él ha tenido la mala suerte de quizá nacer en una familia desestructurada y que ella lo está intentando enderezar entonces yo de acuerdo pero bueno que mi no tienen suficiente madurez con diecisiete años si todavía no tienen subida organiza como en la vida de otra persona

Voz 1363 13:31 que ni la madurez ni la preparación forman

Voz 11 13:34 claro como yo le digo el día de mañana que ya sea madura adulta que quiere estudiar algo para ayudar a los demás perfecto perfecto pero ahora mismo de situar a mí Nuria ni tienen capacidad ni preparación ni nada el vale que ella Laporte bueno él pero bien que la fuerza mi hija es que no le aporta nada no era cometieron un robo esta ficha Bom como yo le digo a ellos una persona normal yo no pido yo no pido que sean ni que estuve bien y que no tuvo que ya me dice que cómo no estuvo día a mi me da igual quien no estuvo bien

Voz 1363 14:16 entiendo que la haga feliz por lo menos que no la hagáis feliz Carmen a ver qué dicen los oyentes de todas maneras mañana repetiremos esta esta llamada por si un poco antes en la madrugada pues alguien tiene un buen consejo unos indica que camino puede usted seguir Carmen muchísimas gracias

Voz 6 14:42 gratis aunque y descanso usted muchas gracias buenas noches buenas noches esta tarde Málaga buenas noches gracias por llamar por dónde empezamos Salvador mire y Macarena Berlín

Voz 12 15:13 durante veinte años el cuidado mi mujer es una bendita ya fue al palo

Voz 13 15:21 Freire todas las noches pues la noche

Voz 12 15:27 Hinault y nos reconforta Ava no confort pero bueno Salvador

Voz 6 15:37 discúlpeme Macarena no sepa usted esta innovadora

Voz 1363 15:42 los llamó usted en otra ocasión verdad Salvador

Voz 12 15:44 sí claro que es un deportista si efectivamente efectivamente efectivamente yo durante veinte años he llevado a mi mujer tiene su vendí perdóneme fue salvado hace iba

Voz 13 16:09 entonces nosotros la excusa que lodo discúlpeme mire por la mañana vía

Voz 12 16:19 cuál es su pañales la la avala

Voz 13 16:24 no pero yo solo no

Voz 12 16:27 una señora que venía a las nueve de la mañana en todo se pues ponía amó pues al aval arregla arreglarla prepara la ira llevaba yo durante un barbero ahora concita de su bendita benditas si ya sé y la paseaba yo he sido capaz de lleva su silla de rueda ir al Mercadona compra con otra facilitan la todo el mundo me decía pero cómo hecho pues mire mosso muy sencillo es llamándole voluntad es Leica de cariño porque mire discúlpeme yo tengo yo tengo tres hijos y cinco nietos pero no hubo o no la pueblos libros fue es lo he quería vivir así Lakovic dieciséis años la XVI añadió si lo que yo más quería me vi me va a papá hace yo lo tengo culpe mire tengo un pito precioso tengo una casa en el campo preciosa mis hijos no debe ninguna hipoteca no come no puedo falta comimos no hay en juego

Voz 1363 18:25 Salvador y está usted siempre tan triste todas las noches

Voz 6 18:31 hace cuánto que falta a su mujer Salvador no fallo humano

Voz 12 18:38 es que no puedo vivir sin ella a ver si eso es lo que yo más querido en este mundo a tú sabes que no cuando estaba ahí arregla y su pañales por su puesto de Cusa vamos Hollande no se toda la noche te Cusa vamos a ataque ella ella ya la miraba yo digo ya está dormir hasta dormita escuchándote que yo te lo digo de verdad Macarena Macarena Berlín que llevo mucho tiempo eh

Voz 1363 19:19 gracias Salvador

Voz 6 19:22 sí dime dime no le daban las gracias

Voz 1363 19:24 lo por por su sensibilidad di por por escucharnos claro todas las noches Salvador pero recuerdo que la otra vez que hablamos que también estaba usted muy triste pero me habló de ese deporte que practica que le hace muy feliz no es es una

Voz 6 19:39 es una es un lugar importante de dónde saca usted mucha fuerza se lo voy a decir yo ahora mismo

Voz 12 19:45 no me importa y mucho menos y yo voy

Voz 6 19:53 se llama Puri aquí en Málaga si su Puri se practica en un tatami verdad no quiero

Voz 12 20:02 en de pero desde que murió mi mujer me llama es que discúlpeme Melle en primer lugar uno tiene que ser cinturón negro de fue tiene que se primero dan pymes dan segundo dan de cero dan luego llega pase maestro pelo de pero después puede ese maestro usted tiene que se maestro de los maestros sí sí sí

Voz 1363 20:36 vi es usted ya maestro de los maestros toros recuerdo Salvador yo recuerda además que tiene usted a sus hijos a Margarita II eh porque no consiguen tumbarlo nunca

Voz 12 20:49 no no no efectivamente efectivamente

Voz 6 20:53 y eso que son fuertes e eso que son fuertes pero como os acuerdo ustedes

Voz 1363 20:57 cómo me voy a olvidar de usted Salvador con las cosas tan bonitas que dice de su familia lo divertido que es usted ya sé que lleva dos años muy triste pero es usted un hombre muy divertido y con mucha fuerza y recuerdo que a sus hijos que son ya dos hombres hechos y derechos también deportistas los tira usted en el tatami los deja pues eso como pescadilla

Voz 12 21:19 exactamente exactamente a uno

Voz 1363 21:22 la tumbe Papa pues de vez en cuando digamos que no cae muy bien

Voz 12 21:26 es que mide Macarena es que me parece que ellos ellos

Voz 14 21:33 no quiere tú

Voz 6 21:36 pero yo le digo mamá Faedo pero yo me caigo no no puedo decir lo que sea la ya sabe lo que le digo es intenso y me dice

Voz 12 21:49 papá no puede usted

Voz 1363 21:52 a rabiar para que para que luchen con todas sus fuerzas

Voz 6 21:55 claro eso les eso es lo que yo le hago Macarena motiva desfile de toda pesadilla del mundo lo que pasa es que

Voz 12 22:05 ahí hay un montón de chavales viendo ir sabe como un maestro pues le digo una cosa Macarena

Voz 1363 22:14 si no me importa decirlo

Voz 12 22:17 que ni cinco ni cuatro ni tres de lo que más quiera por eso me fue que a ella ningún primer segundo Dani tercer Dan con este viejo me encantaría culto de me viera lanzando Leopoldo Gay eso es muy duro pero que lo que te digo que todo eso me da igual me encanta hablar con usted porque les juro que toda la noche cuando yo la escucho y mi mujer me lo cita la escuchábamos a usted es lo mejor como el es innoven por decirlo no me importa no me no me importa lo bien que los lo el cariño que no lo o

Voz 1363 23:18 Rice Salvador mire le voy a decir una cosa nos ha hecho usted un regalo volviendo a llamar me gustaría que cada vez esté un poquito menos triste nos conmueve mucho a todos que la quiera tanto que se sigue acordando tanto de ella pero tiene usted una familia tan grande tan bonita

Voz 12 23:36 gracias Macarena por por escucharme gracia

Voz 1363 23:39 no ha tenido que ser usted un farmacéutico estupendo gracias Salvador gracias por la poesía por nuestra parte nada más hasta aquí hemos llegado un nuevo Hablar por hablar mañana estaremos esperándole a partir de las dos de la una en Canarias será con Adriana Mourelos hasta entonces

