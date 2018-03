Boletín informativo 04:00 (15/03/2018)

Voz 2

00:31

es una pena que no protege más que las penas largas que ya teníamos recordemos que desde dos mil tres tenemos condena de una duración inédita en Europa de hasta cuarenta años con mínimas posibilidades de tercer grado libertad condicional no logra por supuesto un mayor efecto disuasorio a nadie en su sano juicio no puedo imaginar que alguien a la hora de cometer un grave crimen diga por cuarenta años y me la juego pero por perpetúa no por supuesto no permite un mayor control de la peligrosidad más que una pena de treinta años de cuarenta