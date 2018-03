Hablar por Hablar (16/03/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 0470 00:00 pues iba eso es esto que lo mete un pie que te ponga algo antes o que o que o que cosa algo claro que hago una pequeña inicial donde con media donde estaba la M si bastaba la vena que haga una dibujito pero cuando te cuánto te sacan la vena luego eso no te lo dan

Voz 1 00:18 sí claro

Voz 0470 00:20 la tarea no me de galletas de Cavadas sí tenemos el teléfono e Ales tenemos al teléfono acabadas

Voz 2 00:32 mira yo desde no no no no para tanto sobre

Voz 0470 00:36 el lunes llamamos pues hagas eh vale e hacemos una última noticia empezamos el programa queréis que os queréis que busque una jugosa o lo sigo haciendo azar pero jugosa a qué te refieres a tu campo de la ciencia no no no quepa broma a no no no nos respetemos las normas lo que salga o un gran donde escoge vas pasando que alguien dice basta vale si este chaval es Pontiac vale cuando tú digas es Pontiac lo para eh salvo que sea una noticia de muerte de de de de Ardi en niños no me parece que te quiero decirlo con más ganas allí que hacer así con el puños Pontiac micrófono vale cuando tú quieras

Voz 2 01:20 no hombre no

Voz 0470 01:22 a no que ser un gritó descontentos ver cómo llama Alejandro este momento me Alejandro Pérez Alejandro Alejandro iba un ex Pontiac buen ojo existentes la espalda va cuando tú quieras pata que se anime cuando digas Pontiac un aplauso para Alejandro Vega espera pero áspera pero un palo alejando joder Jandro Redondo usted sale sangre hombre vale vale venga Alejandro Soler encargando va venga a ver espera Alejandro Parreño no nos pero que todavía necesita algo Javi aquí paquetes en no le difícil coño he legal qué te dedicas Alejandro soy dentista notas eh venga Alejandro aquí que tengo vale vale Alejandro va bueno o malo bueno o malo para Alejandro como tú me digas vea

Voz 2 02:14 eso no

Voz 0470 02:16 además Alejandro más la última ya no ya no te aportamos más todo lo que puedes hacer un que saludar como si tuviese perdido la vírgenes recaigan apunta set eso eso eso eso me venga a Alejandro va ganando el de Murcia con diez es como los la gente loca que me ellos mismos para entregarse si la gente que tiene brotes de locura a José Quiles Jesucristo Él dice no no que va voy a una comisaría pasa lo mismo pero a la Comunidad Valenciana los gallegos igual ellos me han dicho mira que nos ha ido la mano entonces qué bonito bueno bonito no sé si esa gente recoge paso reconocen vas a conocer claro ya pues vamos a empezar el programa no si te parece que ha quedado a estén canónica ha quedado un poco de todo Tafalla Alejandro Alejandro que por fin ha sacado un poco lo que llevaba dentro soy la costa además Alejandro joder echarle la va alejando grita Un poco tiene cosas que en ese artista novia es obvia Alejandro esto un fenómeno para tan lo ha negado que es el sueño de que mejor novio con dentista también queréis que sea también una bestia Alejandro ya demostré la parte profesional tiene todo lo que se quiere pero luego claro ellas también quieren ser era un oso en la cama que tener un de Palencia que les diga ah vale pues ya alguna para Alejandro Blanco la vida moderna es que cortan another responda en una semana porque él ha llamado Siri

Voz 1963 04:14 buenas noches afines tú tecnológico e año no lógico de Guille exiliado muchas gracias que que vamos en una semana que acabó en la tranquilidad pues sí porque lo hemos aprendido a nadie nada ha quedado tranquilísima

Voz 0470 04:27 que se Nos atentado muchísimos atentados hermanos han mantenido en Kill the money con su tentación de mayo chistes pero

Voz 1963 04:32 no solamente todo lo hemos definido tranquilo asuntos vamos y si no llega un

Voz 0470 04:38 la oferta de la Cope con esto no no queda una semana todavía de tranquilidad y lo vamos a disfrutar mucho así que esto ha sido la vida moderna no vemos el lunes un aplauso ante para Ignacio siguen

Voz 3 04:48 sí una plaza para el espinazo a pólvora o lo malo esto así lo la vida

Voz 4 05:07 ya lo han escuchado en este programa Todos somos muy mono

Voz 5 05:12 estas decimos lo que pensamos y pensamos lo que decimos le guste a quien le guste vino monólogo te ha ofrecido la vida moderna

Voz 6 05:29 en las redes sociales Twitter Twitter arroba hablarporhablar ir facebook facebook Hablar por hablar

Voz 7 05:39 primero fue Hablar por hablar

Voz 4 05:43 ahora llega por fin también por gentileza de la Cadena SER corresponsal también viñetitas postureo hoy te más elitistas

Voz 8 06:01 sin político seis cero seis dos y muy buenos o muy buenos

Voz 4 06:13 a vivir el musical con coreografía de Lourdes Lancho Javier del Pino como nunca milicias imaginado

Voz 2 06:22 a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 0470 06:27 cabe en todos los escenarios del país

Voz 9 06:30 los dos los libros nuevos por supuesto hay sitio para todas las exposiciones que sería

Voz 10 06:35 auguran absolutamente La Hora Extra es Dani

Voz 0470 06:39 piensa que no nos basta con media hora

Voz 4 06:41 aquí está Hora extra que es la más breve del mundo porque sólo dura treinta minutos buen domingo y aunque es pronto si puede Juan Verdú

Voz 11 06:50 se burla

Voz 4 06:51 la Hora Extra con Javier Torres de toda la cultura domingos a las siete y media de la mañana una hora menos en Canarias síguenos también en Cadena Ser punto com

Voz 12 07:04 eh

Voz 2 07:06 en la Cadena SER combate todo tipo de violencia

Voz 13 07:10 en los casos de agresiones machistas no se mostrará nunca

Voz 4 07:13 hay margen normalizado del agresor que atenúe sí

Voz 13 07:15 responsabilidad en los hechos

Voz 14 07:18 el libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus

Voz 0470 07:21 ya

Voz 11 07:37 no

Voz 0470 07:40 cadena

Voz 11 07:42 hablar por hablar con guiarme muriendo

Voz 17 07:58 muy buenas noches son las dos y cinco es la una hay cinco Si nos escucha desde Canarias es el novecientos cien ochocientos el número de teléfono de Hablar por hablar

Voz 18 08:09 eso

Voz 19 08:18 el estado intentar imaginar cómo vivía un gente y caballos

Voz 1863 08:27 nada o todo como

Voz 1963 08:30 menos lo los podríamos imaginar qué haríamos poder

Voz 1863 08:34 ver

Voz 20 08:39 la peculiar descubrimiento de José no

Voz 0020 08:43 nada comparado al final de la historia

Voz 1863 08:45 bueno yo creo que me he encontrado porque los en un pueblo de Burgos Diane ahora donde año esperamos novio de buscábamos todo el tema de los pueblos abandonados les regaló un trampa que tenía un libro de los dos pueblos abandonados de toda la península estábamos cerca de unos minutos lo saben si entre ellos había varias caídas y una de ellas tenía bastante parte de la estructura de pies de Hollywood derrumbado y tal y en esas me dice mi me hice y no voy a mí sí que me parece es que estoy viviendo ahí la llave dejó estoy intentando cogerla pero no pudo con ella yo soy un animal que allí no mata a la puerta venía un malo muy ya veía avión llavero con el partido con nueve ya ven programas probamos este cerrados al despertarse el día caída ya alguna a moverse de la carroña al tiempo y eso pues no no si yo creo juraría antes con las ya vendrá algún velero hablando con gente de pueblos aledaños tiempo después nos enteramos que las personas que había vivido en este pueblo Josu su vida colgándose de un argot Paul que había quedado con con su hermano y su nuera para aquí a pasar la Navidad al pueblo con él porque él estaba solo no podía dejarla entonces pues como Alá silla usaba mucho pueblo pues nos dieron yo días

Voz 21 10:05 a quién se le iremos por haber justo debajo de este árbol no habrá esto tu tu cuñada pero somos nosotros para recorrer

Voz 1863 10:17 ven muy tener este pequeño homenaje hacia él

Voz 0020 10:22 Javi llamó anoche mientras vigilaba una falla que no paraba de moverse por el viento casi guay

Voz 22 10:28 que sus condiciones laborales un vigilante de seguridad es estoy cuidando fallas quiero denunciar públicamente la injusticia que no se están haciendo

Voz 0359 10:39 estábamos cobran seis euros la hora estamos asegurados a media jornada trabajando de noche es ahora es prorrateo nada quiere decir que ahí entra todo ninguna empresa respecto bueno la mayoría de empresas no respetan el convenio tenemos un convenio firmado no sé para que su madre convenios y nadie los respeta pues nadie denuncia áreas de nada es una injusticia muy grande asegurados a media jornada como voy a hacer yo como voy a cotizar los años que tocan tendría que tener dos vidas para llegar a a cotizar los años que toca

Voz 23 11:15 con la jubilación es muy injusto

Voz 0359 11:17 yo lo que no se están haciendo es muy injusto claro no es como la Policía Nacional o la Guardia Civil

Voz 24 11:23 sí tantas vacantes hay tanto

Voz 0359 11:26 te pueden presentar aquí no aquí el que quieras saca el título la Academia te cobra los quinientos los seiscientos euros dice presenta quién quiere que pasa que hay vigilantes para dar y tomar entonces si tú no aceptas a ese es euros ahora hay veinte hay que están esperando no de entrar entonces la verdad que yo no lo veo solución a esto luego qué ocurre el precio de la hora para la empresa para que sea rentable tiene que ser catorce catorce euros y medio la hora para que el vigilante pueda cobran lo que toca el cliente tendría que pagar ese precio pero llega otra empresa dice no yo te lo hago a doce no el dinero a nosotros en vez de cobrar a ocho o nueve veo cómo nos tendrán que pagar la ORA pues no las pagan a seis la empresa sigue ganando

Voz 1963 12:13 si perdemos somos nosotros

Voz 0020 12:17 Pilar tiró a la basura una reliquia de la familia y luego se arrepintió pero aún así aquello no fue tan grave como cuando perdió algo de ella

Voz 24 12:25 si Obama a mí me tenían que ver con con una con la palanca de porcelana queda de mis hijas roza lo preciosa con unos dibujos presión pero es cierto detenerle no harto de rateros tenía entonces muchos niños mucho que tengo mucha ropa por todos lados incluso fuera todos los encima de romper a la postura de gomas repentino poder cada vez que me acuerdo hay digo mira que quizá yo eso lo bonito lo que ponen no puedo no me pasa otra cosa estaba regando la boca en boya de renting femenino primera eso me dice eh cuando me ponen proa ni cuánto come te pongas una bandeja nunca servilleta que usa prótesis porque sabemos lo que te puede pasar es que va a la basura Roqueñí Boehner platos de desperdicio yo tiras pues nada más Austria cuatro días de esto yo me planto migran de esas me han muerto como activo y cuando termino con todo lo privado de aquel nuevo era pasaría la tele me pongo arreglar mi mi mi mi siente de tanto mi hijo había cogido la bolsa de basura en había tira cuando voy me encuentro buenos trabajos digo Manolo tú aspira torso de basuras dice Si que caballas Guinness negó a Castedo Amiri cliente voy corriendo a lo menos mal que envía muy poca bolsas de basura en ir a mí hay muchas rectas había uno plásticos duros en qué se porque no llegaba a la bolsa porque el que había enteró cuatro como Orhan

Voz 25 14:03 además Cobos Gesplan chico en gran labor sana saco mi abro laborista vigor allí la semilla invitaría Aíto estaban muy bien

Voz 0020 14:15 el inventor de la radio buscaba un teléfono y el de teléfono una radio quitas de aquellas confusiones hemos llegado a este programa de radio y al número de teléfono de Hablar por hablar novecientos cien ochocientos un número de teléfonos seguro que lo sabía gratuito que puede usar desde cualquier parte del mundo añadiendo el prefijo internacional cero cero treinta y cuatro o bien si lo prefieren no puede llamar a través de Skype si prefiere enviarnos una nota de voz un odio de whatsapp también puede hacerlo nuestro número seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco para escribir y compartir la madrugada en directo nuestra cuenta de Twitter arroba hablarporhablar

Voz 2 15:03 muy pocos pero intensos

Voz 0020 15:07 esos en la producción Inés Morán en la dirección técnica Noel Calero bienvenidos a hablar por hablar

Voz 26 15:13 no

Voz 27 15:18 sí era antes

Voz 28 15:25 era era lista que esa

Voz 27 15:32 que la ilusión está mata no quiero aumenta la confusión

Voz 28 15:46 el Inter

Voz 29 17:34 sí

Voz 0020 18:36 los temas de conversación de la madrugada de hablarporhablar los propone usted que decide por una o por otra razón marcar el novecientos cien ochocientos pero de entrada ya a esta hora de la madrugada Nos nos apetece siempre comentar alguna noticia algún testimonio algo que escuchamos durante el día y que Nos parece que podría ser también un buen tema de conversación para la madrugada Inés Morán buenas noches hola buenas noches

Voz 1509 19:01 en el día que nos deja visitado el programa La Ventana José Díaz un asturiano que pasó tres meses en un en una cabaña perdida de un bosque asturiano alejado de la civilización y con la única compañía de un caballo varias gallinas lo hizo voluntariamente para cuestionar el frenético progreso que no son vuelve y plasmar la experiencia en un documental titulado cien días de soledad escuchemos a José Díaz contando sus impresiones de esta experiencia

Voz 9 19:27 bueno más bien cuando te paras tanto tiempo de mundo ves más las imperfecciones los efectos de los defectos que tienes que que son muchos pero se me sirvió muchísimo para a partir de quizá el día treinta o cuarenta empecé a hay cosas que no sentía ya escribir cosas que nunca jamás hubiese pensado que podía escribir yo da a las personas a muy pocas

Voz 0020 19:47 a mi mujer mis hijos mi familia más directa

Voz 9 19:50 a unos pocos amigos han restado desgraciadamente los eché de menos de cosas materiales me lo preguntaron varias veces nada absolutamente nada nada tuve muy pocas así como documental Mesón siguieron hablando muchas noches de menos nada

Voz 0020 20:04 y con ello queremos preguntarle qué le llevó a tomar una decisión de cambio cuando pensé en cambiar radicalmente de vida cuando quiso alejarse del mundo cuando pensó en marcharse no volver y lo hizo Inés dice Jose este asturiano que pasó tres meses en un bosque perdido lejos de la civilización que no echo de menos de lo material nada gente a muy poca es un encantado dice gente a mi mujer a mis hijos si hay algún amigo pero amo hipocresía es una reflexión durísima sí la verdad es que si en tres meses casi no echas de menos nada y casi lo echas de menos a más

Voz 1863 20:48 eh

Voz 0020 20:49 te has planteado Innes un cambio radical de vida no de hecho lo estaba pensando digo es que no conozco a nadie de mi entorno que que haya hecho un cambio radical yo de momento no me de bueno tomemos radical usted que era él la definición de radical la dejamos en sus manos porque claro lo que ha hecho este asturiano José Díaz es de verdad radical pero a lo mejor en su vida ha tomado una decisión que ha cambiado su vida de una manera muy significativa aunque no haya sido marcharse a un bosque asturiano perdido de perdido de la civilización Inés Morán muchas gracias buenas noches el interesante muy interesante la reflexión de José Díaz este hombre que pasó como decíamos tres meses en una cabaña hay un documental titulado cien días de soledad que podemos ver para para compartir con él no va a través del más bien la experiencia de pasar alejado tanto tiempo sin guías

Voz 2 21:48 novecientos cien ochocientos es el teléfono

Voz 0020 21:50 no de hablarporhablar donde puede responder a esta pregunta

Voz 1863 21:53 eh

Voz 0020 21:53 plantear su propia pregunta o contarnos su propia historia

Voz 31 22:02 desde Burgos Carlos buenas noches hola buenas noches qué tal nos cuenta bueno pues

Voz 32 22:12 el el

Voz 23 22:15 asunto que es básicamente porque ni mujer yo pues no hace mucho los compramos una furgoneta

Voz 33 22:24 con la idea de irnos a donde no gana

Voz 0020 22:31 punto con el de irse donde les de la gana entiendo que con idea de de vivir de esa manera en la furgoneta

Voz 23 22:39 bueno a ver si no tampoco Chagas a ver lo que quiere decir es que estamos demasiado obsesionados con el tema de

Voz 33 22:52 de tener un techo y irreal merece tampoco es tan importante

Voz 23 23:01 sea yo con mi mujer estoy así es muy a gusto bueno pues unos días en la furgoneta y otro días en casa Hay tampoco es tan importante

Voz 0020 23:13 pero si hablamos Carlos que ustedes tienen digamos un campamento base Rosa a una casa y a partir de ahí los movimientos son

Voz 23 23:21 no no se ha no bastante rodeados pero estamos juntos somos felices y es lo que me quiero decir al resto de la gente que estando juntos

Voz 32 23:35 se feliz hice puede ser feliz que tampoco es tan tan tan importante el tejano salen

Voz 23 23:46 bueno pues tenemos una que es un sitio tenemos en otro si está genial porque tú puedes a ver qué decía la seguridad de hombre hecho a sí pero tampoco está tan importante

Voz 31 24:05 qué es para usted importante Carlos Harald un perdón de mi mujer

Voz 23 24:11 eso lo que importa ir luego pues la gente no lo que lo que tengo que hacer a ver

Voz 33 24:22 yo ahora mismo y me encuentro

Voz 23 24:25 no ganado pero estoy cotizando en un modelo trescientos tres que significa bueno te hace unos tres es que no llega hacía auto padecieron pero lo importante lo que me gusta soy creativo visitar yo si ya no ha sido escrito de discursos para para atajando si no sé qué tampoco pasa pasaría sea nos preocupamos demasiado por cosas que no teníamos que darnos tanto

Voz 0020 25:05 a qué se dedica ahora a Carlos a lo mismo

Voz 23 25:07 eh yo ahora mismo no sé creativo publicitario

Voz 0020 25:11 creativo

Voz 23 25:12 sí a mi me encantaría está algo pues si hubiesen entrado periodismo también me gustaría estar en tu puestos ha pedido que que tampoco pasa nada

Voz 0020 25:23 pues vamos a hacer una cosa Carlos como les gustaría estar en mi puesto hágase usted las preguntas

Voz 23 25:31 bueno pues yo hago las preguntas

Voz 1 25:33 venga una pregunta

Voz 23 25:37 cuánto importa el cerebro la fija igual te importa el tener una tasa de libertad basándose amplia

Voz 0020 25:47 pues ahora la respuesta Carlos porque le ha tocado hacerlo todo hoy

Voz 23 25:52 que pasa es decir que esto no va a verle los a Lesbos evidentemente la seguridad de tras estar mucho más tranquilo

Voz 33 26:07 pero el ataque

Voz 23 26:10 derive para que también te hace ser mucho más libre entonces bueno pues o menos nuevos a los cuando ingresamos lo sabemos cuándo cobramos pero lo vas por ahí

Voz 0020 26:29 a qué se dedica a su mujer y a qué se dedica a su mujer

Voz 23 26:33 mujer aguantarle se

Voz 1 26:35 oiga pero me imagino que por eso no no recibe ningún salario

Voz 23 26:40 hoy le valdría eh no no vamos trabajando aquí no de poco a poco lugares del pero bueno pues no tenemos la seguridad que se tiene que tener una nómina fija pero sí que es muy a gusto eso es una putada realmente porque porque nunca sabes cuando vas cobrar el igual

Voz 1963 27:10 pero poco importa tanto

Voz 0020 27:15 y como hay que gestionarse sin saber cuando uno va a cobrar quiero decir lo que hay es lo que hay pero no se puede gastar hay que dejar algo de por si acaso hay que vivir habría como hay que hacer

Voz 23 27:25 va va básicamente llenando una caja de galletas efectivo a ahí tirando innobles pues a ver

Voz 33 27:37 la estabilidad

Voz 23 27:41 Ighalo poco

Voz 33 27:45 pero eso está muy bien

Voz 23 27:51 no te ha defendido una mentira a nosotros vamos dejando o ha estado gastando tampoco en ningún tipo de problema que nos gusta ir toda forma desde luego es como les gustaría es como él pues con una nómina fija cotizados acotar

Voz 0020 28:18 o sea si si les gustaría un tipo de vida más ordenado más tradicional por decirlo de alguna manera

Voz 23 28:25 la básicamente más segura

Voz 0020 28:29 no perdiendo la tasa de libertad de la que hablábamos porque claro si uno tiene una nómina fija seguramente tenga un horario fijo y claro eso de empezar la furgoneta cuando uno quiera ya es más complicado

Voz 23 28:40 pero una cosa cariño osea tú no firmas eso claro es sea así vivimos así que tenemos que vivir así pero que tampoco nos quejamos de ellos a a nosotros nos gusta esa bodegas el evidentemente Saura no mira fíjate da hecho de de poder dar tiró hizo porque tienen una nómina ir a puedes poner como aval

Voz 33 29:14 pero pues que no

Voz 23 29:16 con Podemos

Voz 33 29:22 es que me me río un poco porque

Voz 23 29:25 eh mira nosotros sólo muy de de escucharlas el encasa veremos la radio puesta pues casi veintitrés horas al día

Voz 33 29:34 y está muy bien sí pero el aumento

Voz 23 29:41 la tasa de empleo está no me logros muchísimo eh

Voz 0020 29:48 a su alrededor no no hay muchos ejemplos

Voz 23 29:52 es muy bueno pues te estoy hablando de tal no muros que

Voz 33 29:56 tiene una una población

Voz 23 29:59 su hijo el tejido fabril

Voz 1963 30:04 importante

Voz 23 30:06 como el Madrid o sea no no ahí pues me arranca entonces estamos haciendo pues los ponemos aquí no está bonito no es no amigas soy un vago que nació trabaja no no no no estoy piden a gritos que me los del

Voz 0020 30:29 claro es que al principio de la conversación Carlos tuvimos la sensación de lo contrario tuvimos la sensación de que ustedes vivían así porque así lo habían decidido

Voz 23 30:39 hombre sí es claro es una es una parte de decisión yo no él por otro lado mucha lo que quiero decir es

Voz 0470 30:48 estoy muy orgulloso de vivir como mujer

Voz 23 30:52 pero aparte de eso yo tengo una trayectoria profesional vamos a decir bueno importante no pero significativa y bares aquí estoy bien la verdad

Voz 1963 31:11 el entonces

Voz 23 31:13 es un poquito frustrante ir yo sé que hay mucha gente que está en mi en mi misma situación porque he hablado antes con su equipo de redacción

Voz 1 31:26 sí

Voz 23 31:27 yo no soy precisamente una persona

Voz 1963 31:31 infla cualificada

Voz 23 31:35 entonces pues no es un poquito daño a la gente les hablamos en lo que es que no que no abogan hemos Nabás que sea un trabajito así vivir con lo está gente así justo

Voz 1 31:54 lo es más

Voz 0020 31:56 Carlos pues si cambian los tiempos y los aires Nos vuelve a llamar

Voz 23 32:00 pues claro que sí oye

Voz 1 32:03 sí cómo no sois la punta

Voz 23 32:05 a ser necesitan ves algo vosotros también él

Voz 0020 32:09 a ver si cambiamos nosotros

Voz 23 32:11 no que me Tyson poquitas de España para hablar en Hablar por hablar en todo lo que nos hace falta a hombre

Voz 1963 32:19 el periodismo está para eso

Voz 1 32:23 nos quedamos con el Consejo Carlos gracias

Voz 23 32:25 muchísimas gracias Mónica gracias buenas

Voz 0020 32:28 o Chess

Voz 34 32:32 eh

Voz 35 32:36 eh llame Emma ha instado

Voz 0020 32:48 libertad de furgoneta o esclavitud se pregunta Pokemon

Voz 35 32:53 hay que generar cada cien eh eh

Voz 0020 33:14 sí desde Madrid desde Alcalá de Henares Antonio buenas noches

Voz 1 33:18 qué tal

Voz 1404 33:20 pues nada bien aquí un poco en alguna cosa Cayetano señor que el aguantaba su mujer

Voz 0020 33:27 no cobraba salario

Voz 1404 33:28 exactamente no se retomar de una maniobra Hari

Voz 1 33:33 a lo mejor también siempre siempre habrá uno y otro agente pues nada sobre Cambio radical no lo con treinta y dos años bueno

Voz 1404 33:44 ha hecho lo contrario que este señor que queríamos siguen a veces dentro de otra forma no de una finca muchos años bien a mejor

Voz 1963 33:54 no

Voz 1404 33:55 bueno pues la verdad que trabajan en la agricultura y bueno pues tú me tienes que tomar una decisión el tema de los hijos dijo el cambio de hora de ser autónomo trabaja a Dios pues a gente a lo contrario igual alguien te mandé integrados nadie proponga a los demás que el de la noche a la mañana aquí lo peor de todo el cambio que que fue eso de está directamente contrató la naturaleza hay en el campo y con animales y con la planta árboles o directamente a meterte pues la gran ciudad cómo fue Madrid

Voz 0020 34:31 Antonio es un cambio

Voz 1 34:33 sí sin duda pero no radical radical

Voz 1404 34:36 sí en cuanto que decir tanto tiempo solo pues que lo justo yo ahora mismo Alcalá de nadie y te puedo asegurar que echo de menos muy poquitas cosas soy divorciado llevo llegan sin tener pareja no lo echo de menos

Voz 36 34:52 sí estoy muy tranquilo

Voz 1404 34:55 la verdad Román como me han dado mucha caña la verdad que estoy muy tranquilo

Voz 1 34:59 muchas veces yo le diría que no

Voz 1404 35:01 tres hijos uno lo tengo en Alcalá pero casi no le veo porque está muy atareado y bueno pues viaja mucho la otra la tengo en Valencia que la veo también tengo otra vez de Villa

Voz 1 35:11 vaya distribuidores ganó así que

Voz 1404 35:14 lo que pasa que no tengo hermanos de la familia que tengo es muy limitada no irá de menos cuando voy a trabajar dos perras que tengo en casa que es la mejor compañía que tengo pero yo puedo asegurar que es quitando eso no Tell No echo de menos a nadie a nadie quitando pues eso poquito que había dicho no pleito

Voz 32 35:34 menos Garay Antonio dice que

Voz 0020 35:36 dio la vida de campo y la agricultura para venirse a Madrid cuando tenía treinta y dos años no es cualquiera preguntar la edad pero cuánto tiempo hace también es esto

Voz 1404 35:45 tengo casi el doblemente eran para jubilarme aquí tenía puede digo cuánto de ese vino para mal

Voz 1 35:52 Ariz fue la razón los hijos el pensar en los conocidos claro

Voz 1404 35:57 nombre de altamente porque llevaba que ya tiene tiene otra necesidad de yo hubiera seguido sólo convoy aparejo ha tenido pues se hubiera marchado pero bueno al que él tienes Galadí vivirá hoy una temporada desplazando amén de pasan habiendo pues ciento veinte kilómetros diarios sin cargos sesenta para desenterrar a ciento veinte kilómetros diarios que se nota hay hay una cosa que todavía tengo en la cabeza metido otro cambio radical creo que tengo muy claro que que a mí en el hormigón en las faltas no me gustaría estar mira que llevo treinta años viviendo en él

Voz 0020 36:33 buscarme eso le iba a preguntar Antonio porque al decir que llevaba diez años divorciado se me ocurrió preguntarle si entonces no había decidido volver al campo de nuevo

Voz 1404 36:45 sí pero entonces el problema que tienes es que vuela desde ahora mismo pues pues las circunstancias tiene que estar tienes que estar en donde tienes el trabajo

Voz 1963 36:54 bueno pues la en la ida

Voz 1404 36:56 también es la que te marca que tiene esta ahí no puede cambiar algo que tienes pero tiene que seguir en esa línea por lo menos para llegar a a una edad que a veces que

Voz 1 37:09 ya han arremetido

Voz 1404 37:11 porque decía ahora mismo con cuarenta años es complicado mucho al revés ya con cincuenta no

Voz 1 37:16 no me queda más remedio que feliz

Voz 1404 37:19 a recrimina tengamos que tengo en la cabeza hacer otro cambio me jubile pues y metro a ver al pueblo donde vivir que yo no soy allí pero vivimos allí o o bien veamos está claro vender el piso iría a la costa en algún sitio más cálido que nuestra Madrid

Voz 0020 37:37 o sea que en su cabeza ahí un tercer modo de vida Antonio

Voz 1404 37:41 sí sí más cobre guía te digo pero sin necesidad de que nadie a gente alrededor Ore para nada yo paso yo te puedo asegurar que hay días enteros que yo creo que no habló la más que lo justo con algún compañero de trabajo cuando me cruzo el poder lo que hacemos vital pero normalmente lo justito pero que no no lo echo de menos eh mira que si la persona menos que llega un momento en que la el cariño o pueda pues apreció la gente no está muy claro que quizá tus hijos no pero ella tiene subida yo tengo la mía que puedo asegurar que no echo de menos y además las comunidades que puedes tener porque te la Gerarda sociedad porque no te queda más remedio que que sino no puede vivir sin ello pero sino yo si yo no estuviera yo no estuviera realmente tuvieran un piso Diego estuviera le está claro después de planta baja lo que el de parcela está muy claro que viviría como estaba viviendo allí quiero que una lumbre baja inclinaría lo justo de luz lo justo de sido utilizaría ilegalidades pero digo que todos los acostumbradas vistos no pasa que la gente acostumbrada a tener de atener a tener a tener no tira lo primero que tengo pensado que en cuanto que me jubile el coche lo mando hacer la verdad

Voz 1 38:59 lo primero el coche fuera

Voz 1404 39:01 sí porque es que los eso es lo más tonto que puede mantener con mucho que que no te queda más remedio porque desplazarte no te queda más remedio porque el transporte público no funciona todo lo bien no llega a todos los sitios pero claro que lo primero lo que voy a quitar del coche

Voz 1963 39:17 así como te digo que yo te voy a dar

Voz 1 39:20 no queda mucho para esto Antonio

Voz 1404 39:22 pues es un par de añitos

Voz 1 39:26 que y que va pesando más la el campo o la playa

Voz 1404 39:31 pues no lo sé el San porque tengo más cerca y la y la playa Pobo Galego porque estamos en el centro Pedro Campos lo tengo más cerca del campo de lo más cerca además tengo todavía muchas tierras bueno además a este tengo pensado pues Peña hacerse una casa directamente te compras un contenedor de estos grandes que tenemos de esto que tienen derecho a que llevan los camiones es bueno

Voz 1 39:56 a ver todo

Voz 1404 39:58 además según el contenedor varios de los doce mil euros iría hace cuatro ventana con rejas de por el pone desde vídeos como si fuera para que que pone en una cantidad de equipo de vivir tranquilamente a mi llevarlo básico puntos lo dedica más hombre lo que tiene que el problema de que a lo mejor porque empiece con la salud

Voz 0020 40:22 bueno

Voz 1404 40:24 pero el PP

Voz 1963 40:28 pues creo que declara no tengo

Voz 1404 40:32 digo que la gente muchas cosas para yo tenía yo no soy de Parés estar metido encadenar yo mi casa la hija perras y el que quiera poner allá donde estoy además de una cosa que yo soy de los que llega apagar el teléfono móvil yo lo tengo pagado con lo entiendo dijo no te preocupes que el que quiera ya me llamaron me mandaba un mensaje ya doble

Voz 0020 41:00 así que no le costaría nada marcharse al campo incluso que no hubiese cobertura

Voz 1404 41:03 ah no no tranquilamente no vamos a ver yo queda hoy en día yo lo entiendo porque he sido transportista también en su época

Voz 36 41:10 si entonces no había móvil injuriado

Voz 1404 41:13 de pagado arte por tu llegabas a una zona conectadas llamar por teléfono por transite Bogas sitio alguna cosa edita editan poste dejaba aviso te dejaba el aviso pero que hoy en día la gente habla en cualquier lado del mundo en cualquier lado

Voz 0020 41:30 sí sabemos dónde estamos todos en todo momento

Voz 1404 41:33 bueno pero bueno todo el Tambo todos los sino que no tiene localizados a todos Pedro Clesa cuenta que llevas alguna vez que transmite otro textualmente ante la conversación del lado

Voz 1963 41:43 sí pero te importa

Voz 1404 41:46 claro eso bueno no sé yo creo que hemos perdido un poco lo los papeles con el tema el móvil

Voz 1 41:55 Antonio sus hijos San

Voz 0020 41:59 dice que vive uno en Alcalá otra en Valencia trans Sevilla ninguno ha querido vivir en el campo ninguno tiene el gusanillo ese de su padre

Voz 1404 42:06 no porque el que está en Alcalá es ingeniero su mujer también bueno pues Annan viajando compró también universidad bueno pues está en Valencia pues lo mismo tiene también su profesión allí su trabajo allí porque aquel mal pequeña estaba con su madre y en Sevilla igual por eso estudiando de tal cual pues eso está siempre allí podrá digo que no Marain gusanillo tengo yo

Voz 1963 42:29 además han aportado mucho me ha gustado mucho la agricultura

Voz 1404 42:31 los animales hoy mismo vino un programa de la televisión de unas señoras con cincuenta y tantos años que su padre la dejó en herencia un una finca delante de limoneros bueno pues la mujer para que para que existiera una parcela para que sería un de las mujeres lo ha seguido cultivando lo achaca de Dante ya venimos variación Portugal es una de las productoras más grandes que hay de de lo buen de bueno limones con cincuenta años de tiene

Voz 1963 42:59 porque le gusta le gusta Borges

Voz 1404 43:01 el arbolito ver que tu saca la producción Borja hombre padre tiene que apañar de pues con los ácaros que él vivía logra le hogares indica Ramos lo mismo no me encantaría volver otra vez a los no no a la edad sino adónde deje a los treinta años de para móviles obras aparece una cosa mira hoy en día yo encima está acostumbrado cuando era más joven pues hay tal está acostumbrado a alumbrar mi Columbia cargando nada pero yo he estado durmiendo he dormido en la tienda de campaña de lona yo dormido hice lo que es dormir al raso en verano dormir al raso con lo único que tiene con enzimas más estrellas

Voz 1963 43:49 porque digo que no lo problema ninguno

Voz 0020 43:52 Antonio pues supongo que tenemos que acordar una llamada para dentro de un par de años

Voz 1963 43:57 pues sí espero que me pero que por lo menos

Voz 1404 44:02 que llegue los dos cosas que se adapta Sara hasta con poco dinero para sobrevivir

Voz 0020 44:07 es verdad

Voz 1404 44:10 empiezas a cortar de aquí de aquí allá y te puedo asegurar que traerá con lo justo para vivir una de delitos más

Voz 0020 44:17 Antonio ha sido un placer escucharlo

Voz 1 44:19 igualmente gracias por llamar

Voz 1404 44:22 ah bueno

Voz 38 44:52 C quien

Voz 1 45:35 hola Manoli desde Madrid buenas noches

Voz 1963 45:39 sí sí

Voz 1 45:41 sí

Voz 1963 45:43 mira qué tal bonita muy bien

Voz 0020 45:45 a usted

Voz 1963 45:46 yo habla eh vale yo también vi ahora luego

Voz 32 45:53 lo que ha sacado ahí pues yo digo una alegría que me gustaría cambiar de sitio pero no fijo en un piso me compran la playa me comprometí no me gustaría cambiar de sitio irme a un sitio tranquila donde no suenan los teléfonos suene lo donde soy yo tanto ruido de coche que me canso está ahí a otros sí dio sabe pero como claro la gripe esa paga no daba va para todo lo adquiere una que aguantar con lo que tienen pero que les gustaría cambiarme de sitio

Voz 1963 46:39 eh

Voz 0020 46:40 le gustaría usted Manoli llevara una vida digamos un poco nómada de ahora estoy en este sitio si estoy bien me quedo sino me marcho a otro

Voz 32 46:48 a a eso eso eso pero dicho bien entendido perfectamente eso me gustaría vino desde de un de ruido de coche de teléfono de casa de los teléfonos timbre de la puerta abajo que se equivoca

Voz 1963 47:05 sí

Voz 32 47:07 una vida un poco más tranquila relajada

Voz 1963 47:10 no

Voz 32 47:11 porque yo he sido una persona que he suerte sufrido mucho conmigo no luego tengo un hijo malito que sufriendo mucho con él

Voz 1963 47:24 mi Iker

Voz 32 47:27 claro es que las pensiones cada vez da menos porque sube sube las las pensiones de queda

Voz 1 47:37 venga

Voz 32 47:38 cada vez las cosas a Adriana

Voz 1963 47:40 no

Voz 32 47:42 bueno te digo que me gustaría si sí estoy Un veo dos mil quince días donde ya me canso estar ahí porque no me guste a otro sitio

Voz 1 47:57 tampoco me importa que

Voz 32 47:58 eh

Voz 1963 48:00 este solitario miro mucho está

Voz 33 48:03 eh

Voz 32 48:04 zona tranquila Si yo me llevó día a día si las Omar de lamentaron me lo diría

Voz 1963 48:08 no

Voz 1 48:09 no me ha somos La Ventana sin salir de casa

Voz 32 48:14 el caso se me dio varios días sin salir de casa a lo mejor

Voz 1963 48:23 no salgo

Voz 32 48:26 sabes porque no me apetece porque no no me salí yo digo pues estuviera yo que sé en un sitio que hoy me gusta irme a la playa o me voy a la playa por ahí pero como la posibilidad no da cariño te quiere

Voz 1963 48:49 pero que a mí también me fíjate tú ves yo me vine de mi pueblo con dieciséis años diecisiete

Voz 0020 48:57 dónde está su pueblo Manoli

Voz 1963 48:59 en Huelva la provincia de Huelva sí pero vuelva a mí me he ido hace ya cuarenta y dos

Voz 1 49:13 hacemos de cuarenta años que no vuelve a su pueblo que no lo vi por no tiene ganas de ir

Voz 32 49:20 yo tenía ganas de ir a ver aquello o comprar una casita allí

Voz 1963 49:25 sí

Voz 32 49:27 algo algo o sea que un ocho me quedé la pensamiento en que yo

Voz 1963 49:34 eso es lo que a veces mi hijo

Voz 32 49:37 se pone un poquito mejor yo a lo mejor a mí sino comprada alquilado

Voz 1963 49:43 a mí estar una temporada no saben por qué me gusta yo en Madrid pero Madrid no

Voz 0020 49:54 nunca nunca entró Madrid en usted a pesar de llevar tantos años aquí

Voz 32 50:02 fíjate que yo no quería a más de cincuenta porque vi forma yo base ponente nueve yo solteras no quiero de cinco años de novio

Voz 1 50:13 vaya por fíjate sí

Voz 32 50:16 sí he tenido tiempo mira cuando verbena tiene un chalé Mi hermano la mayor al lado de todos los verano medido los tres o cuatro meses que Augusto estaba cariño que Augusto ahora mi hermana ya más mayo ya no conducen ya no puedan da mucho pues ya que ya no y ella bueno yo ella no lleva unos días en el verano está los hijo eso pero no lo Perelló esto es un montón de años yendo después

Voz 1 50:54 jubilarme ahí sí que no me encontraba a gusto Manoli

Voz 1963 50:58 Agustí fino pero claro

Voz 32 51:01 ahí no hay domingo está retirado de pueblo no yo tú pero me da igual porque yo me alguna compra y tengo comprar para mí

Voz 0020 51:10 Manoli además de del ruido los telefonillo es de los teléfonos que es lo que no le gusta de Madrid porque Madrid no ha entrado en usted

Voz 32 51:20 pues Adriana por mí porque a mí me gusta mucho la tranquilidad

Voz 1963 51:29 sí

Voz 32 51:29 mire mi sitio oí tanta gente no no no se comprar yo ya he contado fíjate que compró no porque quería tres IFO yo iba a Preciado Pin Roy compraba pero ahora no puedo

Voz 1404 51:47 no puedo me un comercio grande a COM

Voz 32 51:49 va a esto no puedo no puedo Adriana me trae como un puerto que no puedo cariño así que por eso digo que estoy cansada ya está en Madrid estoy cansada pero claro así lo tengo dijo que tengo

Voz 0020 52:10 están en los tres en Madrid

Voz 1963 52:12 claro los tres nieto no no me vivía yo sola no lo puedo vendré

Voz 32 52:22 porque siguiendo piso ya me compré algo tengo Bethencourt obligación yo eso es lo que no quiero sabe que me gusta salir a lo mejor no bueno yo cinco cuatro cinco años puede jubilada iba a bailar todos los días ha ido muy bien arreglada escritora no puedo salir a la calle es que yo no sé qué me entra cuando ya me pongo a leer mi hijo salir a la calle menta común su dominio devolvió que no puedo cielo yo no sé porque será hecho

Voz 1 53:07 pero esto cuánto tiempo hace que Le pasa Manoli

Voz 32 53:09 desde hace tiempo ya

Voz 1 53:11 lo ha consultado

Voz 32 53:14 pero no me dicen nada estoy operada de columnas de arriba abajo es tengo una prótesis en la cadera derecha euros señas me operaron de la columna de la y todos tenemos aquí de la dificultad caderas de la cadera dos veces Carlos X Día o los se saben que soportó la cadera tú corriendo a al árbitro de la cabina y claro hay que ir con mucho cuidado allí mucho yo me

Voz 1963 53:51 no sé

Voz 32 53:52 sí ya sé que me operé está ya no yo me gusta terminar la suya arreglada me gusta pero no estoy yo en casa me arreglo repito el labio bollos salí no me llame el pleno y unas cosa

Voz 1 54:14 si no te ponen al finalizar Manoli no tiene

Voz 0020 54:16 familia o amigos con los que iba antes al baile que la llamen que le insistan un poco

Voz 32 54:21 no me llaman a su amiga de la radio de la de la Cope me llama más amiga en yeso pero familia mira mi hermana a mayo

Voz 1963 54:36 vive en Fuenlabrada

Voz 32 54:40 la otra hermana amiga vive ya en la en la sierra pero está trabajando todavía le queda un año dos patrullas no tengo Navia enorme Hay algunas dosis no tocara el teléfono porque toca muchísimo tras verse cuando no toca que no hablo con nadie ni con nadie pues nadie con nadie cariño

Voz 1 55:06 más bien

Voz 32 55:10 dicha lo que hago yo puedo dar fe que no se hija además es no que pueda se tenga que hacer algo pero no sé algo

Voz 33 55:21 que me mi vitalidad irme pueda yo

Voz 32 55:25 yo no lo soy hija a ver si alguien

Voz 0020 55:28 exacto a ver si alguien le puede dar alguna idea Manoli

Voz 32 55:31 algún media porque es que tengo un apagón estima que no dando vitalidad para para nada para nada

Voz 0020 55:39 pues a ver si algún oyente le puede dar alguna idea Manoli de todas formas a lo mejor debe consultarlo de nuevo

Voz 32 55:46 sí lo yo estoy viendo el psiquiatra ahí LLeras doctora ahí lo consulto

Voz 0020 55:51 sí

Voz 32 55:52 no toma calmante Thomàs antidepresivo toman por Rafita sabe qué haría si las noches frontera me pongo la radio y en la Cope para escuchar una cosa que hay

Voz 23 56:09 luego ahí termina las lo paso con vosotras y luego lo paso otra vez a la Cope

Voz 0020 56:15 no Manoli

Voz 23 56:17 son las cinco la mañana a las seis y te inspira

Voz 1963 56:19 esta

Voz 0020 56:21 mal porno dormir mal por no escuchar siempre la SER

Voz 32 56:25 la fe es bueno a cambio de una decena no porque mira si los deportes no me gusta mucho

Voz 1963 56:35 el primero y deporte

Voz 32 56:38 luego ya empecé a estos que gusta cómo se llama lo que hay en la vida buena que me río muchas veces con ellos ya luego

Voz 1963 56:48 lo poco con vosotros

Voz 32 56:50 que hay veces que estoy con vosotros hasta las siete de la mañana previo me tuvo un poquito escucho la radio

Voz 0020 56:59 claro le pregunto esto Manoli porque a lo mejor se encuentra un poquito de caída porque lo que estás cansada porque dormir es importante no

Voz 32 57:06 ya

Voz 1963 57:06 pero incompatible así todo forma de dormir estáis vosotros sois la noches más débil

Voz 1 57:21 Manoli

Voz 0020 57:22 a ver si se animan un poquito y vuelve al baile

Voz 1963 57:26 no me yo tengo setenta y un año

Voz 0020 57:29 setenta y uno

Voz 1963 57:31 lo crucen Q3 llega hoy ha sido saludado a vivienda si leído a Toledo se donde se grababa cuando me

Voz 32 57:49 han visto

Voz 1963 57:51 cómo está pero está tu abuela

Voz 32 57:54 madre mía si está más joven que tu madre pero arreglarme Pintos muy bien el arreglo yo

Voz 1963 58:02 cómo lleva el pelo Manoli Rubio como muy poquito menos de media melena

Voz 32 58:10 yo me cojo mi Rulo yo me Clio llamó lo peina y parece que voy la peluquería todos los días aunque sea por el pan

Voz 1 58:20 le gusta usted ir arreglada

Voz 32 58:22 mira lo más que me gusta en el mundo de unos tú su niña bien uno un no

Voz 1 58:29 es que eso dicen que es la base de la elegancia no bien cansada de bien peinada

Voz 32 58:36 la mano la suya las uñas me gusta muchísimo yo de la Macarena en la tele

Voz 1963 58:45 la veo claro la veo estuve en teatro

Voz 0020 58:52 estuvo viendo la obra de teatro de Hablar por hablar Le gusto

Voz 32 58:55 me gustó mucho mucho mucho ahora ha preguntado que si todavía estaba dice quiero que ya no está

Voz 0020 59:01 ya no está pero a ver si vuelve porque nos hemos quedado con ganas de volver a ver la verdad Manoli

Voz 32 59:07 así encabeza así como los odio casi todas las noches

Voz 1 59:11 nosotros lo avisaremos y vuelve a madre

Voz 32 59:14 si fueran aquí porque me me gusto me gustó muchísimo así que

Voz 0020 59:19 Manoli pues ha sido un placer charlar con usted Si un día vuelve al baile Nos lo cuenta vale

Voz 32 59:25 vale todo no no se acuerda de mí yo habrá mucho contigo lo que pasa que ahora últimamente llano hice medio lleno no me pasa Manoli Iker

Voz 0020 59:38 Nos usted y yo recuerda M

Voz 1 59:42 no no hablamos de su hijo verdad

Voz 36 59:44 la gama de mi hijo de

Voz 1 59:48 MoMA en negar algún mal Adirasens sí ahora estoy mejor verdad me dejó periodista

Voz 32 59:56 que tiene el ellas ocho por la canción siempre enderesar no

Voz 0020 1:00:06 claro eso también tendrá que ver Manoli con que usted esté un poquito más de caída poco a poco Manoli lo tenemos que dejar aquí le mandamos un abrazo muy fuerte gracias por llamar

Voz 32 1:00:16 un abrazo muy fuerte a vosotras Besson

Voz 4 1:00:19 un beso buenas noches lo dejan

Voz 0020 1:00:22 pues aquí porque casi casi iban a ser las tres de la madrugada así que damos paso los compañeros de informativos era un ratito de madrugada todavía para hablar por hablar

Voz 6 1:00:55 sigue a hablarporhablar en la red social Twitter arroba hablarporhablar facebook facebook a hablar por hablar

Voz 40 1:01:06 picas argucias y vías de urgencia donde debería haber reflexión reposada luces largas muy qué camino queda más que la política hablar CD escuchar

Voz 4 1:01:17 en respetar la ley cambiar Ramos seguimos

Voz 40 1:01:21 ha sido llegar hasta aquí qué irresponsabilidad tristeza

Voz 41 1:01:26 el lunes a viernes de seis de la mañana a doce y veinte Hoy por hoy con Pepa Bueno buenos y astuto Toni Garrido es ya está consignas también en Hoy por Hoy punto es el sol ha vuelto a salir esta mañana volverá a hacerlo cada día por complicada que se nos ponga la vida

Voz 2 1:01:42 nuevos tiempos vamos