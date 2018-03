Hablar por Hablar (16/03/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 1 00:00 a dos mil once a IU

tres y siete minutos de la madrugada dos y siete sino se escucha desde Canarias Gaspar lo hace desde Alicante buenas noches

Voz 10 03:35 hola buenas noches

Voz 0020 03:37 tal Gaspar que nos cuenta

Voz 11 03:39 pues le voy a ocultar muy anécdota que le ocurrió a mí siendo un muchacho

por lo que ayer escuché

Voz 11 03:47 a un señor que su mujer perdió una pulsera y al cabo desbordó días su hermana Alba encontró en el mismo sitio a la puerta de un supermercado sí

Voz 12 04:02 sin que nadie lo hubiera visto

Voz 11 04:04 ni siquiera ha recogido la cosa

sin que nadie lo hubiera visto

Voz 11 04:10 cita gente elipsis siglo

es curioso cuanto menos curioso

Voz 11 04:15 pero esto que me voy a contar no es producto de las ficciones ocurrió a siendo un muchacho entonces tendría yo dieciséis diecisiete años no tenía más vivieron laboral cierta transcurrido en armarios la pesca sí hará que yo entonces estaba a bordo de un barco nos dedicábamos a la pesca de arrastre ya marisco con gambas rojas a unas cuantas millas por hora al sur de Cabo de Palos de la bahía de Cartagena ya unas cuantas pero este marisco se CSKA a una profundidad marina de quinientos seiscientos le You'll día a recogerla redes la pesca Eitan pues le encuentro que había un carné de identidad de identidad de digo a mi tío que era el patrón del barco le digo tío del cortado un carné de identidad

visite en medio de las gamas sí sirve

Voz 11 05:18 las gambas porque el arte de arrastre como hombre trabaja a remolque al barco tipo Leopoldo Mariló ICO pues pescado marisco ya algunas cosas de los íberos

va arrastrando Gaspar por la parte de atrás del barco son esas redes que se que se extienden enganchadas al barco arrastran todo lo que hay

pero nada de todo oro lo va a modo de colador no recogen esas

Voz 11 05:48 la mujer

todo lo que haya ya claro muchas

Voz 11 05:52 cosas que que ya sean pueda uno imaginar porque yo he cogido cosas inverosímiles y entre ellas es tener identidad de digo ya advirtió de identidad si eres para decir sí sí sólo se yo de acuerdo de acuerdo de un señor mayor entonces los carnés ponía la procesión mitad eran era farmacéutico recibía así que el acuerdo da la calle sellaba la calle

costaría vaya en ese acuerdo de todo

Voz 11 06:27 eso sí me acuerdo era un muchacho yo dieciséis diecisiete de años lo tenía más eh tú si se lo mandara

yo no

Voz 11 06:40 cogí hizo hemos le expliqué al hombre como novia ya llevaba mi hermano del sacarle de dirá todavía estaba envuelto eh

Voz 13 06:50 qué ocurre

Voz 11 06:52 que el hombre al tiempo de contesta desconcertados pues que increíble

claro es el próximo no vale

Voz 11 07:02 increíble era o que me contó a mí el sacarle de identidad se le fue valor a bordo del barco que iba de Barcelona a Palma de Mallorca

Voz 0020 07:16 sí ya apareció en aguas de la bahía de Cartagena

Voz 11 07:19 sí sí sí sí ya de quinientos metros de profundidad el bien difícil pero eso es tan cierto como todo de pruebas

qué increíble el mar si creéis

Voz 11 07:33 el Barça osea que el cuento esto es conocido por todos de del mensaje en una botella pues no sé dónde iría a parar la botella pero

Voz 0020 07:42 pues a cualquiera lo digo

Voz 11 07:45 eh de desde Barcelona a Palma de Mallorca barco llegó hombro lo sacó y malos una racha tan bien todo lo que sea sale pues Roma

y apareció en la bahía de Cartagena

Voz 11 07:58 en la bahía de Cartagena pero muchas veces

no

Voz 11 08:02 más de quinientos metros porque gambas desfalco brillantes tan bonitas que usa de los carabineros esos grandes

eso sí vos

Voz 11 08:12 quinientos le pruebas más pro unidad ileso pues de acuerdo perfectamente es increíble increíble que eso yo pues yo tan donde la carta donde lo perdió podido digo es variedad pero es que cuando yo les cogimos el Piris

ver desde luego

Voz 11 08:40 cierto de acuerdo de acuerdo de que uno eso ya era mucho mayor ochenta ochenta y cinco o noventa un barco mercante perdió la carga o que hubo un arreón por el norte de ver las Baleares Eva carga eran tan por aún con la madera pero eran grandes de recuerda que yo era un peligro para la delegación ir a Kimi ir hubo algún de aún por ahí a por hora aquí mi hermana parar muchos muchos troncos que muerdan el ocho de los diez goles hasta que fueron desapareciendo y armada pueblos la recoge L1 pero para que vea usted

Voz 0020 09:34 la gente debe haber de Baleares a la costa de Alicante no

Voz 11 09:40 cualquiera de hasta que Carner fue Pando hasta que se empapó hasta que se fue hundiendo pero es que cuantos Carles alquilar es de esa travesía para que llegara uno

Voz 0020 09:53 desde luego

apenas iba a Davis yo al como Boyero ninguno

Voz 0020 09:59 Gaspar con ese encuentro

yo cuando nos estaba hablando de de la pesca

Voz 0020 10:04 arrastre nos ha dicho que ha encontrado usted de todo

se dice que he encontrado

Voz 11 10:11 qué quiere que a una moto una dio una de ante

Voz 4 10:18 sí sí sí

Voz 11 10:19 la piel ver

Voz 4 10:24 un cadáver no descompuesto

Voz 11 10:29 cadáveres diez cosas que lo debía lograr este momento a la cabeza pero sí sí de vuelos trasatlánticos los trasatlánticos tenía hay una colección de banderitas de estas ya que los canapés de de los trasatlánticos iban a la mar muchas cosas él interior de varias compañías Si ola polar las

Voz 14 11:01 Pardo la botella

Voz 11 11:02 en vez de de muchos países latas dejar deja perder Sanmiguel de Hong Kong Li de muchas marcas americanas de pongo

Voz 13 11:14 hola muy curiosas

Voz 0020 11:17 cuántos años Gaspar dedicado a

tres

Voz 4 11:22 y dos años ahora estoy jubilado ya

Julio se les echa de menos

Voz 11 11:29 muy el patrón el con muchos tiempo de muy joven a los veintidós años yo no el marco seguido de muchos

Voz 4 11:36 sí siempre lo haces hacer que las empresas echa de menos Gaspar

Voz 11 11:44 hoy el segundo claro y todavía me estoy preparando para la a un muchacho que se dedica a la pesca también por anzuelos porque hubo entiende de apropiación sí sí yo muchacho por aparejos hecho veleros pues pues sí sí algunas cosas claro me acuerdo que las vivencias de Navidad echar puedan acordarse ya le digo eso es increíble lo era es difícil le dinero esto también pero también si aquí mismo en caso que el prensa ahí todo de de una chica una mujer perdió una gran si la cadera ir al cabo del tiempo en la misma playa la encontró matador tiempo a baño o así

Voz 4 12:45 sí

Voz 11 12:45 en la misma playa o encontró

es curiosísimo curiosísimo

Voz 15 12:51 porque increíblemente de inmenso grande hondo si esa risa

Voz 11 12:58 a ver

Voz 0020 13:00 bueno Gaspar y usted que iba con el barco

Mar adentro

Voz 0020 13:07 qué sensaciones aymara adentro en el va

Arco antes de pescar

Voz 11 13:13 o le puedo decir que cuando yo empecé a ir ahora puede extendería no llegaba yo quince años osadía tocaba ahora sí fui al autor cántico pero ahí va cosas de la pesca pues éramos muchos pescando de Marco Marcos mercantes que la Vega Baja pero ya ahí fui voz a Argelia a la par de Argelia casi está sí ahí era era poco pasa a Mandiá así pasaban días ya Echenique y José Mari Cielo vale hicieron absolutamente a di yo decía admitidos Pedro tío aquí cuando vamos a mí

Voz 0020 14:00 sí

Voz 11 14:00 se todo lo escuchábamos pero es que esto es muy grande ya abulia algún día con es lo que me pasó todo el viaje sin del absolutamente a nada mis virus sólo marco de ninguna clase solos completamente las aguas todo el día sin ver a nadie luego sí erró ese viaje de acuerdo sí pero aquí no

Voz 0020 14:31 bueno pues se habían quedado solos

Voz 11 14:35 pero ocurre que estaba completamente Toner Annan están chocó a las costas de Argelia la llegando acude a trabajar al marisco normalizó enough alta propugna eh

muchas cosas muchos años Gaspar sí yo recorre

Voz 11 15:06 ya antes el embarque muy poca torcer aquí el en mi pueblo de mucha tradición marinera la pesca empezábamos muy jovencito acabáramos la carrera muchos sin o con trabajos sí

yo fui uno de ellos yo

Voz 11 15:29 el servicio militar no voy a ser por ser dijo debí una a otro muchacho el servicio militar pues la limpieza rompía la carrera lo que vais a toda una seguida sin para sea que salvara lo conozco mucho he visto muchas cosas de visto barcos de todas clase de Dios me he visto por un mercante atlánticos con petroleros superpetrolero

Voz 4 16:06 ya está con Dios diez horas sale a navegar

no no no para no no echa de menos

Voz 11 16:17 pues no por eso siempre una cosa que o de su oficio pues se acuerda no cero aquí mismo bajo bajo muelle veo cuando vieron los barcos por la tarde pescado que entra eso muy vivo dijo yo digo esto es toma pescado el casillero eso

pues bien lo saben todo

Voz 11 16:46 lo que los porque ardiera hacer una cosa como en tierra según el paraje es según el terreno

Voz 0020 16:54 claro claros unos a otras cosas

Voz 11 16:57 esos pueblos profesional pues lo conocemos octavo del tiempo y tiempo pues

Voz 0020 17:04 Gaspar pues muchísimas gracias por llamar

Voz 11 17:07 de Navas de dese cuenta quién de esté escuchando sí sí sí sí le por hombre ocurrieron y eso es más cierto que ya digo estoy hablando con la proclama

Voz 0020 17:21 increíble lo del carné de identidad Gaspar

Voz 11 17:23 me acuerdo señora que hablo pero de que era residente en la calle de la industria iré que era farmacéutico sin que la cuando ese señor igualmente habrá fallecido porque ella era entonces ella o mayores de cuarenta años

Voz 0020 17:44 una Espar muchísimas gracias por llamar

Voz 11 17:46 de nada mucho gusto

a ver

Voz 16 18:01 qué pasa la banda arcos hasta lo que Alfonso

Voz 16 18:29 sólo pido de abril que lo sé

Voz 17 18:47 el panda arcos y me metió UNIA en Twitter resumen

Voz 0020 18:52 con carné pasado por agua gambas con identidad unos mares que devuelven cada cosa a su lugar y una historia que contar por quién haya símbolo

Voz 0020 19:09 Manuel desde Toledo

Voz 4 19:12 no noche ya muy bien y estén

Voz 18 19:17 ahora se llamaba el del cambio básicas yo ya estoy acostumbrado a los cambios radicales muy haya tenido así como como tres uno buscado por miles vivieron forzosos me explico si venta ingenio bueno así de pequeño y eso por no no hacer eso de yo estaba las convicciones de bueno la condición un poquito en casa con trece años pues o salir

Voz 14 20:04 sí

Voz 18 20:05 aventura no había salido jamás de esos pueblos

Voz 18 20:10 ya no haberlo que hay en el mundo pero empujado por eso porque había un día muy hostil sobre todo con con mi padre y bueno pues me cambió

Voz 14 20:29 entonces a mí

Voz 18 20:30 narra sin documentación sin nada de nada de nada

Voz 14 20:36 lo saudita en tres años esto pues

Voz 18 20:41 tenía trece años ya uno cuando son importes la mayoría eran los veintiuno desde más

Voz 14 20:49 por mucho

Voz 18 20:53 nunca forma de poder vivir conoce al descuido de los demás a Lima con el tiempo siempre hago

sí

Voz 18 21:09 homicida buen encuentro una mujer maravillosa estuvimos dos y no situamos bien económicamente a un poco más

Voz 14 21:23 y entonces pues muy bien

Voz 18 21:28 no sé por qué pues entro en mi el alcohol con limonada manera porque Bono no

Voz 11 21:38 no

Voz 18 21:40 creía que que no teníamos digo para para justificarlo

sí sí

Voz 18 21:45 el pues mucho con muchos bueno de alguna manera

Voz 14 21:53 es

Voz 18 21:54 como ya no vienen pues yo me dejaban hasta el momento no me enteraba de nada y no se hacía hacía comprar e incluso vámonos con la gente dijo más que no la personal a la persona que había conocido que un día

Voz 14 22:30 es

Voz 18 22:33 entonces me llamó la Policía ahí

Voz 14 22:37 hombre basado entonces ahí con mínimas Da Silva que tenía pues ahí ya llevo dos años lo que hago

Voz 18 22:50 en el primer tiempo pues no sé cómo pues a ella

Voz 11 22:59 no

Voz 18 23:00 a alguien sin beber

Voz 4 23:02 no

Voz 18 23:03 sí eso no estoy solo y a alguien pero como una ahí hay algo

Voz 19 23:15 y aquí

Voz 18 23:19 bueno porque ahí veías a popa no ha o Dierón poquito autosuficiente con lo con lo que había hecho

Voz 14 23:34 eh

Voz 18 23:37 con todo lo demás me pesó dos acostumbrado a una vida creada de a ningún trabajador un sitio con mucha mucho segmento

Voz 14 24:04 dos

Voz 18 24:06 bueno no me me encontré totalmente solo con un problema no en bien le de qué forma ni cómo ni de qué manera pero que tiene que se porque sabemos que ha sacado un hijo un años Chirivella pero ahora yo estoy bien pero ya no tiró retomarlo la anterior he visto que el pues no sé si si si poco cerrando o Perón

Voz 14 24:46 y yo

Voz 18 24:49 me llevo bastante bastante bastante bien o bien y con un

Voz 14 24:57 el habitó

Voz 18 25:01 tenía ganas de formas dijo a hablar por la noche el gas hago un tirón si yo creo que nuestros Gerard yo soy estado muchísimas veces no lo momentos en el momento que el pago y otras veces como por culpa mía porque luego no no era tal

Voz 14 25:41 eh

Voz 18 25:43 acaba no se ven señales Cécilia pero no me daba miedo bueno afable y que ha surgido la verdad es que no se hizo un tengo un gran alivio no estoy dando la vara tenía que hablar

Voz 0020 26:12 Manuel no se preocupe lo que necesitamos es hablar pero también escuchar

Voz 18 26:17 Manuel eso maravilloso y no sé es una forma allí para eso que que que en el país a escucharlo no o que no está escuchando muchísima gente eso es lo que a mí me daba mucho miedo

Voz 14 26:33 no

Voz 18 26:34 pero la realidad que que foto por haberme llamado un a podar cualquier ya que que es verdad que me quedan como muy a gusto

Voz 4 26:50 usted me oye no me oye

Voz 18 26:54 en un año año y algo

Voz 0020 26:57 sí sí pero lo ha hecho voluntad propia o está yendo alguna asociación está teniendo alguna ayuda

Voz 18 27:04 y no es que por voluntad propia estaba pasado fatal ahora cuando porque no se veía gente porque soy una organización y eso no me sé eso

la casi todo

Voz 18 27:27 aquí nada ahora poco a poco pues

Voz 11 27:35 eh

Voz 18 27:35 me voy relacionando mi familia no no me escondo de alguna manera cuando la casa y y hablando con torso lamentó la farmacia qué tal pues arriba la persona todo un centro en Talavera de la Reina en el cual pues lo llevo muy muy acojonado al pues pero vamos

Voz 14 28:08 sí

Voz 18 28:08 ahora tengo que llevar en unos meses la maravilla y yo no sabía que después de la vida

Voz 19 28:20 ahí

Voz 18 28:22 buena porque tiene la Expo de muy superar no lo voy a recuperar el panorama muy bien el camión desde a mí

Voz 4 28:44 aunque no se ha adherido hace un torneo

Voz 18 28:46 junto a convivir conmigo

Voz 4 28:49 pero ahora puede emprender un camino nuevo Manuel

Voz 18 28:52 pues no sé ahora lo haces eso hacía totalmente ya que yo estoy

Voz 19 28:58 a P

Voz 18 29:03 lo estoy intentando centros eh

Voz 0020 29:06 sí

Voz 18 29:08 pero yo es que grande en el hemos ya me cuesta mucho pensar que llevaba buena

Voz 19 29:24 no soy en un momento eh

Voz 18 29:28 ilusión y me ha citado ergonomía que lo y eso suena en todo el mundo encima ahí ánimo pero hay una sensación de vacío de que para que si merecerá la pena

Voz 0020 29:48 pues no te dos todos estos momentos de reflexión de bajón

eh

Voz 18 29:53 el paro bajó lleva dos años

Voz 14 29:59 y entonces

Voz 18 30:02 primero una sensación de de culpar local según va pasando el tiempo voy viendo que que la culpa no es compartida eso no se hunde problema no fue que me caídos

salimos dice no

Voz 18 30:23 nada ya con otros lo yo

Voz 19 30:25 muy

Voz 18 30:27 impulso al alcohol porque no tenía con quién se porque es el único camino cuando dije Jolín allá si estoy bien Singer toda la vida aquí dos y me puse a prueba y el pozo de unos fue el desastre uno ya está donde está porque yo creo que hay algo más soporte mientras yo borracho embriagado no no no no lo veía como un gesto no Nano y en el funcionamiento de mi familia bueno pues me lo permitían o yo los que no nos gustaban con entonces ya el borrachos ya era malo

Voz 14 31:32 ya hubo un costo pero bueno afortunadamente es por no que no en el camino

Voz 19 31:41 no no voy

Voz 18 31:44 ah porque no sé cómo voy a presentarme con un lado quiero pero por otro lado

les cuesta nada

Voz 0020 31:53 a él pues ojalá que que el camino continúe bien que continúe como como lo lleva en el último año

Voz 4 32:00 mucho ánimo gracias por llamar Manuel adioses

Voz 18 32:03 no placer

gracias gracias venga buenas noches bueno así hacías

Voz 21 32:23 con vida sí

Voz 0020 33:59 hola Amparo desde Valencia buenas noches

Voz 22 34:02 hola buenas noches qué tal

Voz 12 34:06 pues aparte de que me está vaya quedando dormida que estoy muy cansada del trabajo pues

Voz 0020 34:13 normal son las tres y treinta y ocho

Voz 23 34:15 ha

Voz 12 34:17 quería comentar pues un poco la sensación que tengo desde hace ya mucho tiempo

Voz 14 34:26 es que me está en blanco y negro tengo cincuenta y cuatro años dos hijos

Voz 23 34:39 pero me Interior está totalmente vacío desde que murió mi madre que hace ya cinco años vengo notando más la sensación de que hago aquí

Voz 12 34:57 toda la vía toda toda la zona

Voz 23 35:00 Lotina de la Tercia mía es caza trabaja casi sí se me ha juntado el antes tenía la excusa

Voz 12 35:17 como digamos el hándicap de que tenía que cuidar a mi madre porque tenía Alzheimer y con esa excusa o obligación que que tenía porque tenía realidad

Voz 23 35:33 nunca no nos salía a ningún sitio oí los pues en casa trabajando y cuando en casa pues eso era antes Si luego paso del tiempo tenía tres perros los tres se me murieron

Voz 12 35:55 sí entonces me dijo mi hijo

Voz 23 35:58 que para que no estuviera sola

Voz 12 36:01 cada uno y fuimos al refugio cogimos uno

Voz 23 36:05 con la fortuna de que es un perro súper activos inquieto hay no se puede quedar solo en casa

Voz 4 36:15 más

Voz 23 36:17 entonces y es como

Voz 12 36:20 como la pescadilla que se muerde la cola

Voz 23 36:22 yo no salgo porque el perros pocas sólo si solo pues me destrozó la casa

más

Voz 0020 36:33 sólo claro

Voz 12 36:34 no si es que no ha podido ser porque de lo cogí desde cachorros me decía no es un caso rito que es un chorrito ya pero ya tiene cuatro años va camino de cinco

Voz 14 36:45 no

Voz 12 36:48 entre las la desilusión que tengo en la vida tengo que sitios sola digo para que no lo voy a conseguir nada me quedo en casa así proxímetro gasta diez euros menos ahora sí hace pues un día y otro día y otro día pues que estoy me voy a pensar que con el cuadro años que tengo me queda mucho tiempo por delante pero me interminable Nuestro pensando un día menos para estar conmigo

me quedan diez

Voz 0020 37:32 pero cómo es la relación con sus hijos con su nieto

Voz 12 37:37 pues y dentro de lo que cabe bien no no bueno bien diríamos que para mí es el único pilar al que me agarro porque aunque no es el lo lo más ideal por lo menos tengo consuelo de que está pendiente de mí en momentos puntuales cuando me Le necesito ir a mi mi paño de lágrimas porque con el otro pues como hay una relación tan mala porque

Voz 23 38:13 es un bueno un desastre de chaval iba a decir

es que lo que yo su padre al no enmedio el pequeño pequeño El del medio

Voz 12 38:30 no lo hemos que tengo dos

tres

Voz 12 38:34 eh lo que yo sepa se lo digo en cuatro años si a los dieciséis como ya lo que había en casa de su padre no le parecía bien no le convenía pues dijo de venirse a vivir con miedo

Voz 0020 38:50 porque vivió con su padre los cuatro a los dieciséis

Voz 23 38:52 sí

Voz 12 38:55 la para mí la educación que le ha dado este buen señor pues no es la adecuada para que una persona tenga valores y tenga principios sí sea consecuente responsable de de uno mismo voy de bueno con la familia en concreto porque

Voz 23 39:19 lo

Voz 12 39:19 es desde fuera ahí es una bella persona amable atento

Voz 4 39:23 sí

Voz 12 39:24 detallista Hay bueno encantador pero como digo es un encanto serpientes

Voz 0020 39:32 amparan cómo fue esa decisión en la que una separación usted se queda con hijos su marido se lleva otro

Voz 12 39:40 la historia es una historia de un poco de Pacer un cuento ser una película yo comí diecinueve años decidí que quería tener un hijo para no quedarme sola la vida porque ya había intentado y si darme con diecisiete

Voz 23 40:05 no con dieciséis

Voz 12 40:08 con diecisiete tuve un aborto porque mi novio me dijo que no podía hacerse cargo porque éramos muy jóvenes sí que no debíamos tenerlo porque pitos y flautas no pues se me metió entre ceja y ceja digo bueno pues ya está sino sino tengo algo en la vida que me a luchar que me ha

que me da la vida a la vida

Voz 12 40:38 que me den motivo para levantar por mañana así que me hagas que que en dos todo malo pues prefiero no estar aquí ya me metió en la cabeza que quería

Voz 23 40:52 tener ese aliciente si me quedé embarazada a una persona de la cual no quiso saber nada de mini del niño

Voz 12 41:03 sí yo pues tiré para con diecinueve años

Voz 23 41:06 casi me niño y luego pues al cabo de tres al cabo de dos años

Voz 12 41:15 los conocía al padre de

Voz 23 41:18 de mi segundo hijo media

Voz 12 41:22 ojo a mi casa que yo haré yo te ayudaré a partir por tu hijo pito flautas

Voz 23 41:29 sí

Voz 12 41:30 la comedia de coco como yo tenía en mi casa

Voz 23 41:34 a dos hermanos que me daban todo lo demás en el sentido de que no trabajaban a la pequeña se dedicaba a a drogarse a delinquir yo a beber a irse

Voz 12 41:53 con prostitutas con todos mis respetos a una el poco dinero que podía conseguir pues jugando a las cartas cuando no montar a mi madre unos pollos para acreditar a enero

Voz 0020 42:08 eso su hijo mayor amparo eso estamos hablando de su hijo mayor del pero no

Voz 12 42:13 estamos hablando de que yo en aquella época cuando a los dos años de nacer mi mayor conocía entonces lo que estaba contando es que

Voz 18 42:25 el Caja

Voz 23 42:28 vivía con mi hermana con mi hermano Chad en casa ahí made vivíamos los cuatro entonces el tema es que yo era la del medio Mi hermana pequeña se dedicaba drogarse a montar pollito por ahí

Voz 12 42:46 sus travesuras

Voz 23 42:48 de hecho acabó la cárcel

Voz 12 42:51 el Mayer pues me expongo tuvo la digamos desilusión por su mujer tuvo un hijo se les murió con cuarenta días hizo echarse a la mala vida a decir

sí

Voz 12 43:05 no no quiero hacer nada hay entonces la historias que yo me tuve que hacer responsable pues eso de de sacarla adelante entonces conocí ese hombre y empezó a decirme pos eso que yo de que él tenía una niña con cinco años y que cuidarse de mi de mi hijo y que que necesitaba una persona ahí y al final pues nada un día de los que tuve una pelea gorda con mi hermano me tiró al suelo intentó ponerme muy bueno intento no de hecho me puso un cuchillo en el cuello

Voz 0020 43:42 su hermano

Voz 24 43:44 mi hermano

Voz 23 43:46 con fuerte mi madre se puso

Voz 12 43:49 por medio yo me revolvía cuando conseguí digamos quitárselo de encima o no pues yo continúe con una voz de litro que no le dio cogió pues para no hacer mayores lo

curas

Voz 23 44:09 se fue fuera de casa

Voz 12 44:12 sí ya me quedé todo contó el disgusto mi madre igual Mi niño allí presenciando lo todo y llorando me bueno un poco de de más de mal ya dije acabó se acabó no puedo más no puedo más

Voz 23 44:28 aguantando aquí contrayente

Voz 12 44:30 Varea mi hermana va llegaba a casa me he dejado el Boss la mesa ir al baño ya lo había robado lo poquito que había ganado ese día sí ya acabó y entonces me fui a casa de este hombre las dos de la mañana

sí

Voz 12 44:46 ya estuve con el tres años pero más de lo mismo el desengaño la desilusión tenía que seguir trabajando si quería comer encima mantenerlo a él o sea que tengo repertorio para para

Voz 4 45:02 pidió giro desde luego muchas niñas dentro de un amparo

Voz 12 45:06 sí bueno la guinda de la tarta es que estaba con una persona casada durante treinta años

durante treinta años

Voz 12 45:15 sí y ahora la pena mi vida es que era el amor de mi vida bueno entre comillas es el amor de mi vida pero tengo que reconocer y admitir todas las cosas que me me me están matando por dentro de verlo con Alzheimer

Voz 13 45:33 sí sí

Voz 12 45:36 sí ya pues pues eso que que que ya estoy desencantada que todos mis mis proyectos mis objetivos This argumentos para seguir viviendo la ilusión que me producía recibir una llamada por teléfono todos los días las vivencias que he tenido con él todos todos ha ido derrumbando mi madre

Voz 23 46:02 era lo más

Voz 12 46:04 es importante que tenía aunque aunque tenía muchísimo trabajo llevado momento ya está muy agotada psicológicamente y físicamente

Amparo

Voz 23 46:13 yo me dedico a a la venta ambulante si influir pues la cosa está muy mal si ambos no ya estoy pensando que trabajar vivir vivir solamente para trabajar sí eso es lo que me me llegue a todos los días a la cabeza sobre todo bueno pues eso que lo intentó llevo tratando me antidepresivo ya más siete ocho años

Voz 4 46:50 bueno yo creo que dan la clave ha dado con

nada

Voz 12 46:56 no porque yo tengo en mi cabeza un sentimiento de a lo mejor es una percepción mía de de decir soy muy radical en el sentido de que os han cuenta negro yo estoy aquí porque tengo que estar porque mi hijo mayor pues no poder pensando podría no no no porque yo no me sentiría bien dándole un un varapalo porque luego para para más inri Yeda dieciocho años con la mujer o novia mujer que ya han casado está

Voz 24 47:34 el chico a gravísimo sí

Voz 12 47:40 bueno pues alguna manera nos nos apoyamos

Voz 23 47:44 pero sí que

Voz 0020 47:47 porque esta amargado Amparo porque

Voz 12 47:50 eres mucho es muy especial es una chica que ha criado entre algodones pero les vino una mala época la Familia Hay claro no es lo mismo tener diez que tener cien ya se cree que sigue teniendo cierto todo desgasta todo desgasta Armijo está lleno de deudas el trabajo no le va muy bien que digamos ya no sea no se hace no se hace cargo de la situación

Voz 23 48:22 ella haga

Voz 12 48:23 ah de peluquera y luego pues hace sus pinitos por ahí gala diez como si como es suyo pues es suyo

Voz 23 48:34 me voy fin pues que

Voz 12 48:38 ese ve juntan tantas cosas en la cabeza que digo Dios mío

Voz 0020 48:43 y con este hombre con el que ha dicho que estuvo treinta años que ha definido como el amor de su vida

Voz 4 48:50 la relación se terminó por la enfermedad o no se terminan bien

Voz 12 48:55 ha terminado en teoría no ha terminado lo que pasa que claro ya no es lo que era sano no los Nos vemos pero no nos vemos porque yo voy a su casa si en fin que además es que es una una relación muy y especial porque hay una relación de amistad de contó la familia

Voz 0020 49:25 hay una relación de amistad con toda la familia

Voz 12 49:28 sí sí de hecho de hecho la mujer pues es la única mujer que que tengo en mi vida ahora en estos momentos en el sentido de que mi tengo primas ni tengo amigas tengo Tías ni tengo vecinas bueno vecinas una manera

Voz 23 49:49 a hablar

Voz 12 49:50 pero qué es la la única mujer en la la mujer más importante de bebidas ella porque aunque parezca mentira

Voz 23 49:59 yo cuando voy a vender

Voz 12 50:03 ella para todas las heces un termo con café calentito ponen bollitos me pone con con macarrones

Voz 0020 50:16 entiendo que ella Amparo no sospecha nada

Voz 23 50:20 sí ella pero

Voz 12 50:23 ha sido una mujer muy muy no sé cómo calificarla porque para mí es una santa en el sentido de que su lugar no lo hubiera aceptado Nicole sentido pero no sé de alguna manera miró para otro lado si la cosa ha ido asentándose ha habido un roce un cariño

Voz 23 50:48 ha llegado

Voz 12 50:50 en este punto pues para mí ahora son las personas que que también por ley de vida antes que yo porque me llevan treinta años treinta no él me lleva veinte y ella me lleva dieciséis sí eso es otra de las cosas que me corro en de pensar que todas las personas a las que quiero que se me se me van yendo no quiero siempre estoy jugando bien me vienen los ramalazos estos de de bajón me quiero ir la primera a mí no me hagáis pasar por ese trance de perder a otra persona que quiero

Voz 24 51:30 mi

Voz 12 51:33 me dicen que me da igual no me tenga que ir pero yo pues yo como fue muy chula me voy a ir la primera

Voz 23 51:46 ya me queda poco desahoga porque

Voz 0020 51:52 increíbles todas las historias que tiene en uno mismo a vida Amparo

Voz 12 51:57 pues sí pasé la ochenta y dos en la pantalla

Voz 23 52:06 sí la verdad es que

Voz 12 52:11 por eso he tenido muchas experiencias he tenido mucha mucha cosas que que que me han hecho decir digo a la cantidad de cosas que yo hecho en esta vida lo valiente decidido el coraje que de plantado y ahora me siento tan pequeñita me siento

Voz 23 52:30 a poca cosa

Voz 12 52:35 que dicen que el dinero no da la felicidad y que verdad es porque yo ahora mismo no estoy en una posición boyante para tirar cohetes pero bueno tengo un techo y no les debo nada a nadie pero yo daría daría parte de lo que tengo por volver a mil novecientos noventa

Voz 4 52:56 qué pasó en mil novecientos noventa

Voz 12 52:58 yo era feliz que yo tenía ilusión por vivir tenía ilusión porque al sábado el día que nos podíamos ver esta persona yo tenía mi niños pequeños cuando los bañaba sobre todo porque el otro no hubiera tenido tenido pero no es lo mismo mamá te quiero más que eso son cosas que te hacen sonreír que te hacen bien te llenan de emoción pero como ya no estaba todo eso pues

Voz 23 53:36 había digo

Voz 12 53:39 escribo un diario de desde que tengo uso de razón y llevo ya un montón de tiempo que no escribo porque me pongo a leer cosas del pasado bueno del pasado de de diez de diez ocho años para atrás todo lo mismo mía tiene sentido Mi vida hasta acabar midia color o a mi hijo

Voz 0020 54:01 adiós otros compañeros supongo que a todo eso hay que darle la vuelta

Voz 23 54:05 ya lo sé pero pero como

Voz 0020 54:09 ha buscado ayudan profesionales

Voz 4 54:11 eh ha buscado ayuda profesional

Voz 23 54:14 hombre ayuda profesionales no sé

Voz 12 54:19 la ayuda poseído a psicólogos estado bueno estado no estoy en tratamiento psiquiátrico

Voz 0020 54:27 vale Amparo pues con eso con esa tranquilidad de del menos estar mirada por profesionales Nos quedamos lo tenemos que dejar aquí Amparo muchas gracias lo dejamos aquí porque ya está de camino Ana corbatín así que nos detenemos para escuchar las noticias y nos queda media hora por delante para Hablar por hablar con perspectiva con moran a la vuelta de la informática