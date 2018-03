Hablar por Hablar (16/03/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 1 00:00 hablar por hablar con la Adriana Mourelos

Voz 1 01:27 se movilicen Inma aquí desde las tope de David porque como actriz

Voz 0020 04:12 aquí recibimos a esta hora Innes Morán que ha tenido una interesante conversación con las que Ellis asociación que reivindica los derechos de las camareras de piso representan el treinta por ciento de las plantillas de los hoteles es subsector sector feminización los clientes de los hoteles encuentran sus habitaciones limpias acondicionadas preparadas para su uso y todo esto gracias al noventa y cinco por ciento de mujeres que representan el sector

Voz 5 04:46 sí es cruel

Voz 0020 04:51 hablamos de las camareras una profesión cuyo trabajo es una de las bases del turismo e imprescindibles para que un establecimiento tenga éxito pero también una de las más olvidadas con la crisis los sueldos de estas trabajadoras se han visto reducidos a la mitad mientras que sus condiciones laborales son cada vez más precarias de media estas mujeres limpian treinta habitaciones de hotel al día cargan carros de cien kilos y recorren aproximadamente quince kilómetros fruto de la indignación nación Asociación para darles voz las que Ellis acrónimo de las que limpian los hoteles Ángela Muñoz es su vicepresidenta comenta las dificultades por las que pasan dentro de este sector

Voz 6 05:37 al estancamiento de pisos que hay que sí que es el departamento más numeroso porque suponemos el treinta por ciento de las plantillas de los hoteles y hacemos el trabajo estructural y propio de un hotel porque los hoteles se abren tardan en llegar acciones pues no tuvieron está realizaron los contratos fueron peor nos bajaron los salarios el cuarenta por ciento los quitaron días de vacaciones nos quitaron derechos fundamentales como es el libre derecho de asociación en el calendario laboral cometen fraude en la sala de social porque los contratos son de obra y servicio y no siempre se corresponden con lo que es la jornada laboral o la sobrecarga de trabajo el ninguneo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sea un montón de

Voz 7 06:18 qué has hecho días que tenemos que aguantar de motor de la economía

Voz 0020 06:22 la externalización de los servicios impulsada por la reforma laboral supone unas consecuencias negativas en las trabajadoras ya que se ven afectados sus salarios cobrando cuatrocientos euros menos de lo establecido en los convenios provinciales de hostelería que además una vulneración de sus derechos debido a que tampoco disponen de un comité de empresa que las proteja

Voz 7 06:42 el trabajar por producción significa que cuando mujeres estén trabajando un plus de productividad por hacer habitación Raúl hablamos de esos dos euros que pagan las empresas hispanas por hacer una habitación eso significa de esos doce uno salen pues de lo que cobran más domina entre el número de habitaciones que han hecho un mes pero cuando no se hacen habitaciones hizo están de vacaciones o de baja no tiene un plus de productividad y cobran solamente el salario base que establece su datos que son ocho horas era el Salario Mínimo Interprofesional si son cuatro dar a la mitad con lo cual también tienen que debe combinar los niños tienen que pagar la hipoteca inicial se buscan trabajos alternativos en la economía sumergida

Voz 0020 07:30 en su mayoría las camareras de piso son mujeres con perfiles muy concretos muchas de ellas apenas cobran dos euros por habitación lo que hace que este trabajo refleje muchas de las situaciones de desigualdad de género imperantes en la sociedad

Voz 7 07:43 está completamente finalizado en noventa noventa y cinco de noventa y ocho por ciento de las personas que trabajamos interno habitaciones euskara somos somos mujeres ese todo de dos por ciento cinco por ciento son chicos jóvenes que a lo mejor están estudiando o que han caído en el paro y no encuentren trabajo en su especialidad del momento que encuentren trabajo ceban los roles de la limpieza como los reyes godos cuidados sientan en han tocado va a nosotras así con la tendencia el el tema este de la feminización de la de la pobreza pues si se habla mucho de el tema de la brecha salarial pero claro hay una brecha salarial directa e indirecta que yo creo que está relacionado

Voz 8 08:22 con esto con la de la pobreza

Voz 0020 08:24 si el hecho de ser mujer también condiciona y es que según Ángela Muñoz parece que el trabajo precario va implícito al género dando lugar a situaciones de indefensión frente a las empresas

Voz 7 08:35 hay muchos perfiles pero vamos tenemos mujeres que claro con la reforma laboral Nos encontramos un mercado laboral al mejor con cuarenta y cinco cincuenta años que no estábamos en la misma situación tenía Mike asestar esta precariedad luego pues hay mujeres migrantes a en familias monoparentales que tienen que sacar adelante ellas ella son las personas que tienen a a través de sus familiares de personas de su familia en el paro hay personas con minusvalías parece ser que cómo es el trabajo más de base pero a veces más importante que no lo hiciéramos no no me podían vender allí alojados en una habitación sucia raro que nos han hecho esto por ser mujeres cuenta que hasta que no nos hemos organizado este trabajo estaba civilizado es un trabajo muy duro que siempre si hay que mover mucho mucho peso y que dar muchos pasos muchos kilómetros es trabajo físico que desgasta mucho en un cuerpo las

Voz 0020 09:34 estrés ansiedad dolor de piernas artrosis lumbalgia desgaste de cartílago o patologías músculo esqueléticos son algunos de los problemas físicos más frecuentes unido también a la falta de reconocimiento social y laboral las convierte en un grupo vulnerable frente a las empresas las mismas que según las que las utilizan para sus propios beneficios

Voz 7 09:55 buscan esa vulnerabilidad enterar esa necesidad porque hay muchas veces que si ven que alguna protesta o qué hacer valer sus sus derechos la castigan o la hacen la vida imposible para que sea ella la que pide la baja dice hice mal si así se abren la liquidación o la sien en una semana en su casa para es decir escarmiento tan este trabajo a lo mejor es esto nada hay muchas mujeres que es el único ingreso

Voz 0020 10:25 la Asociación las que Lis ejemplifica el desamparo de muchas trabajadoras la necesidad de un cambio dentro de un sector que en el caso de España es la columna vertebral del turismo son mujeres que se han dotado de voz propia ya cuando eran las grandes olvidadas y que esperan algún día acabar con las externalizaciones y que se aplique la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

Voz 0020 10:58 Barcelona Nos vamos para escuchar a Elena buenas noches qué tal entrena

Voz 10 11:03 pues nada mira quería compartir con una cosa que me ha ocurrido hace muy poco tiempo resulta de que coincidí tuve un evento si el tramo en la forma vi coincide digo una persona Inc yo iba pasando me cogió del brazo me pregunto es donde digo pues mira voy a tomar una copa Mirabé pero un segundo el fue muy van muy agradable me invitó era la Copa inquieto que entabla una conversación muy normal muy bien a Rato viene un chico un amigo que tenemos en común y me dice oye Elena sabes quiénes les digo pues mira la verdad que no se me ha presentado me ha dicho su nombre pero no tengo una idea a quienes no es que él es un ex jugador de fútbol bueno de momento que se acerca a esta persona el el ex jugador de fútbol no los reconociendo su pequeña era claro ya acercó él me me dice que pase Elena ya sabe quién soy yo les digo a la verdad que no que no me interesa que me da igual que te quiero como como persona que no hemos conocido como persona es inmediatamente igual tú tampoco sabes quién soy yo le iba a él que seguimos pero claro ya yo me quede con mi conmigo cita seísmo toda la noche me trató estupendamente muy agradable muy bien pero sí que es cierto que cuando llegue a Caffa lo primero que hice bueno me pidió él el número me dice apuntan mi número de teléfono es digno no seguirá apunta el mío encontré yo el que cogió a puntos mi número de teléfono yo pensé AVE que acierta noches en un capricho y queda todo cuál fue mi sorpresa que al día siguiente pues me contestó me hablo por mí habló él hola qué tal Elena que esto que lo otro la verdad que me sorprendió yo debió machacón pues mira claro yo es el momento que llegué aquí lo primero que hice fue investiga

Voz 11 13:01 dar un poco de inglés dar su nombre exactamente así

Voz 10 13:04 que quién era este chico ha de un poco de bien y mal te llevan mucha sorpresa pero aún así nosotros continuamos hablando yo en ningún momento me dirigí a él como deportista ni tampoco les decía oye es cierto que es cierto tan sólo le pregunté que si él tenía estaba casado que sí porque eso sí que me ha visto sé me manifestaba

Voz 0020 13:32 que vamos a ser sinceras Elena porque usted no toque había algún interés alguna atracción por parte del hacia usted

Voz 10 13:39 exactamente

Voz 0020 13:41 la misma noche en que se conocieron y también en esos mensajes que intercambiaron luego

Voz 10 13:45 sí exactamente que fue una cosa que fue mutua sinceramente yo hace ya mucho tiempo que no me enamoró de una persona y ahora mismo no puedo de si enamorarme pero sí que sí sí sí eso ahí mírame bien la verdad luego como como te he comentado seguimos hablando y toda la historia pues cada de me ha ido gustando más bueno pues resulta que me me dice el bueno por qué no te viene esta semana para acá que me gustaría que conocía donde vivo un pan tenemos uno kilómetros por en medio

Voz 11 14:25 no

Voz 10 14:26 vale yo les dije a él de que yo no soy una persona que hace las cosas a lo loco no lo ha es realmente pero claro ya yo no era ya a mí no me paraba tan sólo eso sino la crítica que yo había visto de él una parte de mí interiormente me decía que todo el mundo tenemos un pasado no sí claro yo lo propuse a él porque no corrí viene para acá en vez de Joy allí que viniera entonces claro tenía sus razones mira que tú muy ocupado porque tal día marcho porque porque entonces AVE se que se enfadó porque no ha ido y ahora voy a estar un tiempo que no lo voy a ver porque se va fuera vale

Voz 11 15:07 si no tiene pareja meter Un

Voz 10 15:10 bastante claro qué pasa que no se canse

Voz 11 15:13 ha vuelto a dar desde aquella noche dos días después no volvimos a ver

Voz 0020 15:16 en el segundo encuentro cómo fueron las cosas Elena

Voz 10 15:19 estupendo siguió habiendo atracción

Voz 0020 15:21 corrió algo novedoso frutas ante nada

Voz 10 15:24 es que hizo yo leo luego veo como él es conmigo si digo más cierto es también que todo la lo comentario que yo he leído no son actuales son de años atrás son de los años que él estaba diadema estoy hablando

Voz 12 15:42 de una persona muy muy muy

Voz 10 15:45 arriba lo que incluso Levine en bese yo voy allí porque yo soy muy reacia a eso porque si firma fui incluso ahí en la fiesta ya marcharon todos salieron todo el mundo que lo echaron todo el mundo ya para ir dijo él no no ella amigo ellos soy conmigo ir no quedamos vamos la sala estaba exclusivamente abierto Pablo II Foro allí ya pudimos hablar tranquilo y Elena qué que mira que eres una chica que vamos veo que merecen la pena de conoce que te quiero volver a ver en estos días antes de marcha que ve que abrieron adivina el demente

Voz 11 16:23 quiso quedar conmigo hice di larga

Voz 10 16:25 no no puedo ya ha quedado tengo poco porque tampoco quiero eso

Voz 12 16:30 tengo un poquitín de tengo

Voz 10 16:33 mi cosita de mujer que que me con que tengo mucho me gusta que me tengo que ir como yo empiezo a Beto chico están acostumbrado a esta chica venga enseguida y claro yo estoy relacionan con él de una manera que no es de lo que no deja lo que él está acostumbrado hizo lo dicho a Di que puede tener una chica que quiere es que no sé tampoco el por qué

Voz 0020 17:16 desde Tenerife no es llamar rosa buenas noches

Voz 11 17:20 a mí me qué tal muy bien y yo estoy muy bien gracias buenos quiero decirte que no se cuente cinco años El amor de mi vida tiene setenta y tres que es todo para mí me está escuchando que estoy que que siempre siempre voy a estar a su lado que que gracias por todo lo que me ha dado en estos años que en estos dos años he tenido el treinta y tres años no hay nada que no quiero verlo lo hago sí que quiero tener a mi lado dos años llevan de relación si en dos años y no con Giba pero ahora estuvimos siete seis siete meses separado pero eso no sirvió para para ahora mismo estar como estamos pues ha tenido que no podemos estar uno sin el otro y que queremos estar juntos sea el que lo que quiero realmente vivir ese extremo que ahora

Voz 0020 18:31 Rosa no sé si le apetece contarnos cómo se conocieron

Voz 11 18:35 bueno los conocemos porque él en el asesino de mi hija y mi hija pues tenía una relación más con él yo pues puesto estaba en ese momento porque yo vivía en otra parte de la isla y me vine a vivir a casa de mi hija cuando me separé a comenzar a trabajar un poco a poco pero le falta y entonces pues que en esa en ese lapsus lo lo lo conocí en primer a lo primero dije es poco pesados lo lo tenía yo ganas de relaciones no tengo ganas de nada sino estar sola pero poco a poco fue metiéndose en mi es hasta hasta hoy bueno un poco decirle que me está un poco preocupado pues pues por un poco la edad pero yo creo que en la edad que sólo son quinientos corazón muy que los creemos

Voz 0020 19:42 se llevan ustedes prácticamente veinte años Rosa

Voz 11 19:45 no sé pero yo es que en eso no una encuesta yo ya te digo sólo tengo cincuenta y que eso le quiero vivir esta historia de amor y nada más el tiempo que que y nada más

Voz 0020 20:00 no es esta historia de amor Rosa en qué punto están no sé si viven ustedes juntos

Voz 11 20:08 vimos junto a intensión ahora mismo estamos labrando un poco de cazar no llega la la verdad es que estoy encantada cada día estoy mejor me encuentro maravillosamente que eso que lo amo y que lo que quiero y que lo se para que me está escuchando porque la ahora está en otra las tuvo que pasa a esta encontráis claro y y que me está oyendo porque este oye todas las noches que sepa que que el amor de mi vida junto a él

Voz 0020 20:45 toda una declaración de amor Rosa qué es lo que encontró en este hombre

Voz 11 20:50 a él entre lo que en mi matrimonio lo único que he temido es mi dos hijos que tengo son una maravilla pero este hombre encontrado el amor la comprensión que el que sabe escucharme que pasa es que sabe que yo lo estoy

Voz 10 21:14 sin sin hablarle

Voz 11 21:16 decirme ya sabes lo que necesito el que esté pendiente de mí que es también por supuesto pendiente de él el querer hacer posa junto que eso en mi matrimonio uno de echo mucho de menos mi matrimonio pues tuve muchísimos después no me faltó nada económicamente estaba económicamente muy bien pero faltó el temer a la persona a mi lado el estar ellos siempre sola el ir sola toda parte estos es pues con una esta persona tengo todo lo que tenía en mi matrimonio ustedes muchos planes Rosa que se se de todos los pedido se me encuentro más espléndida a ella Mon poco a eso que él nunca miren como los años mi mi miremos creemos que sí estamos a gusto si estamos enamorados sino nos encontramos bien pues venga adelante porque yo la verdad es que esto

Voz 0020 22:28 en este tiempo no he encontrado Rosa ninguna desavenencia que haya sido causada por la edad

Voz 11 22:36 no no la verdad que no es un poco porque pensaba que pues que yo pues si a lo mejor quería estar con un hombre más joven que cuesta un poco pero no la verdad es que no en esos países de MS e estuvo Ali así sí un poco pendiente de mí más jóvenes que pero que va no no no no temía lo lo que yo buscaba lo que yo lo que yo tengo en él solo su presencia ya meses

Voz 0020 23:19 mañana si quiere volvemos a conversar porque mañana volvemos a hablar por hablar será a partir de las dos de la madrugada le esperamos

