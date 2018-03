Hablar por Hablar (17/03/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 1 00:00 ya de Marco Antonio de la Torre que él quería que os tontería que cuadra es el todo no que que lo que se cumplirán todas las condiciones de la canción pero que que no pasa nada no tiene usted que inventarse nada ya que Caixanova ya antes ya había hecho el ridículo como Marco Antonio que que que que no cumplirá los objetivos que no le haga caso

Voz 1 00:25 pero esto no pida perdón loca cavas es mentira todo mentira toda una Mauricio Marco Antonio sólo por orgullo pero por favor si antes había demostrado que no baldías como oyen Marco Antonio ahora acabas debemos dejar que no avales como persona venga como tú eres medio hombre vivo medio siendo generosos cubano Marco Antonio Javier Gabriel deberá no le haga caso a Marco Antonio delegada tiene usted todo el derecho del mundo mayúscula enamoró muy enamorado de su paisajes gentes de su idiosincrasia Marco Antonio todo lo demás citó ya damos con mujeres eso no lleva a ninguna parte de alguna mujer se enamora usted mi privacidad mi privacidad

Voz 3 01:49 queridos oyentes de la Cadena SER si tenéis problemas sentimentales pues ya veréis como todo pasa hombre todo pasa todo todo de otra persona luego de otra otra idea

Voz 1 02:08 eso sí hasta que encontró a la persona infinitivo con la que bueno eso carta una familia cada uno a lo que le den la santísima gana Marco Antonio cuantas declaración Juan Tato Marco Antonio no seas

Voz 6 04:14 amigos sumisas es pequeñitos

Voz 1 04:21 presencia aquí performer fiesta

Voz 0931 04:26 hay una forma más segura conectar con el pasado contacto

Voz 8 04:42 a volver a escuchar ya saben que existe en nuestra fonética lo buscaremos e iremos conformando no

Voz 9 04:59 en España México o Argentina es un volante en República Dominicana un Manu brío o manivela en Costa Rica son variaciones léxicas del español que se deben con

hablar la Macarena Berlín

Voz 2 06:12 la Macarena Berlín

Voz 23 08:41 la Xunta transcurrir Bueno Mar llevó ellos estaba amor Paco nos dedicábamos daba pescado tres IU día a recoger las redes la pesca Iván IV que haría carne de identidad Carolyn identidad

Voz 24 09:00 digo yo yo yo vive carrera carné de identidad es decir si se lo da cuenta hombre no me acuerdo mal por su boca la ponía la profesión de cava más el último residía así que me acuerdo yo pronto a la calle se llamaba cayendo un tímido un hombre y todo

Voz 24 09:27 ni cogí Yuso como le expliqué al hombre novia llegaba firmaron el sacarle de identidad todavía estaban bueno el pago eh

Voz 25 09:37 tiempo después te contestan porque increíble es increíble era o que me contó el Grammy sacarle de identidad se le fue la mano a bordo de barco igual de marzo gonna vamos más del Mallorca

Voz 0020 09:54 ella apareció en aguas de la bahía de Cartagena

Voz 25 09:56 es difícil ya más de quinientos metros de profundidad

Voz 26 10:02 qué tal muy buenas noches es uno de los testimonios que ayer nos acercó la madrugada de radio El equipo de Hablar por hablar les saluda con Adriana Mourelos bienes Morán en la produce seguimos esperando a Elena Sánchez empezamos a caminar el sábado diecisiete de marzo en los protagonistas de las últimas noches

Voz 0020 10:22 entre las llamadas más destacadas de las últimas madrugadas

Voz 27 10:25 está la de David que se puso en contacto con hablarporhablar hace doce años aquella vez una voz le ayudo a tomar una decisión la de mostrarse al mundo tal y como era al escuchar a David llamó María Pilar ella fue la primera de la familia que supo de la homosexualidad de sus nietos y esa misma noche supimos que hace más de sesenta años María Teresa ganó veinticinco mil pesetas escuchando la Cadena SER cola David buenas noches

Voz 28 10:52 es bueno pues muy bien

Voz 29 10:55 no era verdad que estaba un poco meditada un mundo como acaba de decir como alargando la la medianoche la madrugada

Voz 31 11:18 tristes por qué has encontrado cabalgó con quién hablar

Voz 29 11:22 bueno es que se pierde la magia y ligar entre es alta costura legal con la aplicación el juego no sabe estaba ya entre muy triste como mercado de de de hombre o de mujer en no

Voz 31 11:35 sí pero pero luego hay que esforzarse no es decir aunque uno conozca a alguien una aplicación lo hay que quedar hay química Sadar

Voz 29 11:42 sí pero Pepe de la magia el encanto es necesario en la búsqueda galácticas serio pero bueno te quita la soledad un poco por la noche jugando jugando a ella hizo como último recurso no que a dormir Menese porque me he dicho pone la radio inteligentemente bueno no son las cuestiones la verdad pero la última vez que escuchen nuestro programa fue hace doce yo le tenía de dieciséis años entradas Hirvonen fue especial para mí porque yo quería seguir en mayo no me atrevía con matriz dice la mi amigo a mi familia a nadie quería contar la voz hace hace doce años pero también me da vergüenza porque con que dice añito no no me atrevía así que como este ni un email de contacto un texto cuentan dormir bueno mi problema no pero mi capacidad para poder decirle a mi gente que era mi sorpresa fue que justo al día siguiente de enviada el email al empezar el programa en la cabecera leíste mi email si tiene una canción que que en aquel momento me gustaba mucho yo pensé a raíz ese día pillé el programa justo a la mitad algún día pero cuando llegaba leyendo la mitad de la carta pero toda esa zona T les puede significar además persona o tirándome para para que de armario y justo el caballero que llamó justo después de que leyera la carta un señor de noventa años que me decía que por favor que salieran a Mario ya que él había estado toda su vida metido en el que en la emotiva para que la izquierda que pusiera que tuviera que poner por delante a Familia hay mío aquello consideraba especiales y bueno Jornet se hallará pero me motiva muchísimo sobre todo de lo de la que el hombre mayor que que me escrito a reflejar nada hay ha acabado con el justo ahora que muchas veces cuando alguien el que gusta que como salida Mario digo bueno o me ayudó un poco la hacer ahora es hablar la verdad ahora quería quería recuperar el el la odio o el email que envié pero me hace bueno tengo que investigaron poco más pero tenía un email

Voz 32 13:45 el email

Voz 29 13:47 después de la contraseña ahí supongo que estar en Cannes en carpeta de enviados que es que imposible ya lo intentamos Chavez y tampoco sé cuándo fue fue un fue hace doce años en verano pero no recuerdo mucho pero tengo el recuerdo

Voz 31 14:01 me pregunto si luego fue tan fácil como

Voz 29 14:04 pues fue fácil fácil los amigos sefardí con ellos con la familia tuvo un poco curioso que mi madre por mi yo soy músico oí una noche está tocando la guitarra vivía en Alemania hay a mi casa por Navidad un día antes de irme a devolver a Alemania viene emociona me paro la canción que estaba tocando y me dijo que se puso ayer a mí me dijo que por favor que no me fuera Alemanía porque pensar que estaban avergonzado de mi que está muy orgulloso fuera me gusta chica chico bueno fue inesperado que fue así tal y como nos cuenta

Voz 33 14:42 sí sí fueron

Voz 29 14:45 lo he que mi madre me sacó del armario yo lo tuve que hacer nada me hizo ya el trámite

Voz 31 14:52 la parte más difícil no

Voz 29 14:54 si la las padre y de mi abuela porque bueno tampoco Venecia

Voz 31 15:01 tras o probablemente lo sepa ahí

Voz 28 15:06 el importe ni siquiera

Voz 29 15:08 hay cosas que no es que yo no sé si le haría mucha ilusión entonces o en la creía que tengo novio cien sólo presentaré

Voz 31 15:20 cómo ha sido el momento en el que ha decidido llamar a la radio

Voz 29 15:24 no hay asistió también el problema o no digo por favor que no me cuente ahora con un programa de deporte porque en realidad no me gusta nada deporte viva al larguero no es de esta cadena no de Vigo ahí claro cuando el letrado de la cabecera de digo hay digo bueno pues fue llamar y cuento este este estudio en la habitación porque quería como conectarla con aquel momento en el que que al hombre de darme consejos que también está en la habitación una cura me estaba diciendo N pues la luz o algo porque están nervioso sin luz más todavía pero quería como que fuera como un puente entre aquel momento Oriente así que probablemente en doce años ya María otra eh

Voz 31 16:01 hazlo por favor estaba pensando en en esa voz anónima en ese hombre que te llamo con toda probabilidad ya no está entre nosotros que tenía entonces pero qué bonita huella dejó

Voz 29 16:10 sí admitamos me quedé lo había quedado muy hombre nombre con mucho carácter y no lo parece que no parece que tuviera habla con humos pero luego también deberá manos que se que que sufrió Italia me motiva muchísimo así que animo a quienes escuchando si hubiera alguien más jovencito hocico una chica que estuvieran con ese tipo de problema entrecomilla que que esa te llevan poco a poco que sobre todo que quedado muy muy normalizada pero que que sean lo mismo

Voz 31 16:45 gracias por esta llamada tan generosa David

Voz 0020 18:08 si bien la riojanos espera María Pilar buenas noches

Voz 28 18:13 gracias por su llamada ahí adelante

Voz 35 18:16 bueno pues yo os que llamaba ahora para contestarle chico es que que con muchos al armario si pues que yo también soy una abuela que tengo una nieta y un nieto y mía con la suerte de que me me dijeron a mí la primera yo estoy tan orgullosa de ellos que creo que eso vuela también hubiese estado así se lo dije dicho porque lo creo que los abuelos queremos que sean felices tanto si son de una manera como son de de la Hoz digo yo no lo sé yo al menos yo así lo pincho vivió Ville sirvió es único que debe dije os quiero

Voz 33 18:56 igual o un poquito más pues hay algo

Voz 35 18:59 uno que no es quiere mucho pues yo estoy un poquito más

Voz 28 19:02 están tan contentos Tapia María Pilar

Voz 31 19:06 entiendo que los dos los dos les le hablaron de su homosexualidad y fue uno dos

Voz 35 19:11 Leo no no pues bueno fue primero la nieta

Voz 31 19:14 sí sí

Voz 35 19:16 sobre ETA que me dijo tengo que una cosa una cosa yo que tienes hija mía que te tengo que decir algo y me lo dijo igual que lo has dicho Níger y media claro yo estaba preocupada padres pues mira conforme a casa se lo vas a decir ahora que si te quiste eso que tienes ahí me subió al otro día me vino acudiría corriendo a decirme ya se lo había dicho que estaba contemplar los padres también la comprendido lesión que han quedado un poco cortos pero sabido me han dicho oye tú misma si esa se adelante que te apoyaremos en todo hijo de pues casa me están en esto tiene un novio bueno buenísimo

Voz 30 20:07 si ella os chica tan buena como

Voz 35 20:10 ella Omar o sea que lo que les importa yo creo que es eso

Voz 31 20:15 María Pilar ir desde el principio desde la primera frase usted lo entendió lo lo recogió con comprensión

Voz 35 20:22 lo sé porque yo siempre mucho con mi que estoy todo de todo no tuvo ningún temor ningún te hemos incluso él estaba en un poquito pro color mi marido ese que es que ya yo padece

Voz 28 20:36 con el abuelo

Voz 35 20:38 no no no yo digo no os preocupéis que que yo también lo a comprender tiene un día supe yo vino mi nieta y me dice no sabes lo que he hecho yo que uno se fije en mi casa sin decir nada un abrazo qué te pasa abuelo esté nada ella contacto abuela que no Princess que por eso te queremos menos osea que ella tenemos más de ochenta años eh

Voz 28 21:05 dime adelante somos muy jovencito

Voz 31 21:09 bueno demente son ustedes muy jóvenes y muy abiertos y desde luego

Voz 30 21:12 ese muy contemporáneos si no te pones al día te vas quedando atrás

Voz 28 21:17 Macarena una haría peligrar muchísimas gracias y mucho ánimo para usted también bueno María Pilar gracias gracias gracias buenas noches

Voz 16 21:34 que le por otra jazz eh

Voz 36 22:17 no

Voz 16 22:19 ah

Voz 28 22:30 bueno María Teresa buenas noches desde Madrid gracias sí

Voz 27 22:34 que tenía tendría que habría sido el programa éste de la suerte no si cuando iba a llamar pues el programa que oigo el problema excede cuando estaba Gemma Nierga

Voz 28 22:48 tras que muchísimo tiempo

Voz 27 22:51 simplemente era para decirle que te tuvimos un premiado leer enlaces pues tenía yo entonces diecisiete años ahí tengo ahora setenta yo Chema Gil es el tiempo que hace eran programas en la que se llamaba La Castellana España y entonces en el estudio se hacía un concurso salían del estudio personas hizo un número a uno y coincidió que el número pues lo teníamos nosotros en mi casa y Ambrose botellas de Anís Castellana

Voz 28 23:27 sí yo estaba haciendo los deberes

Voz 27 23:30 la comedia saque una de las botellas y no era el bombero ver la otra portería Siguero era en Londre olvida nunca porque era un concurso que el dinero acumulables empataban con cinco mil pesetas

Voz 31 23:43 a veinticinco mil pesetas que nos tocará veinticinco mil que en esa época era un debate importante

Voz 27 23:49 dinero de a la vía al periódico de salimos a Pajín la de la veces

Voz 28 23:55 sí muchas fotografías

Voz 27 23:58 sí bueno muy Mi padre era militar y entonces no pudo hasta a se vino con nosotros acompañarme a mi madre y a mi porque yo como era menor pues no pudiera recoger me con mi madre y mi padre no pudo aparece se quedó en la pecera entonces sea Esfera

Voz 28 24:15 si se sigue llamando tercera si se da

Voz 27 24:18 para que no pensase ya lo había truco era lo que se pensaba pero ni tuvo bonito no ni nada fue que efectivamente no es todo ese dinero

Voz 31 24:27 María Teresa rizada recuerdan que invirtieron esas veinticinco mil pesetas cuenta

Voz 27 24:31 sí la verdad es que en aquel entonces mi padre ganaba no se cuatrocientas pesetas al mes sí compra cositas que no hacían falta mi padre era o no un dinero para la parroquia no es donde yo vivía en Usera que decía amar a Cristo Rey lo puso lo compró mi padre con mil pesetas cedió entonces era mucho dinero bueno fue maravilloso la verdad es que no prima en toda la noche no es porque era mucho dinero eran la les digo de cincuenta y cinco ahora que tuvieron que llevarse la tuvieron que llevar Zegovia a la destilería acaso había Atón hoy el número no estaba no era reales cambiado y bueno fue la verdad

Voz 28 25:23 pero en la comprobación

Voz 27 25:26 la verdad es que fue precioso yo no me olvidaré jamás en la vida cuando mismo

Voz 29 25:31 en esos mayores tengo una nieta nada

Voz 27 25:33 más de verdad que llegó a todavía la página de la vez primera página pero luego saber lo que ocurrió cómo salimos pese dijo mi madre y yo pues me parece digo que no que no pudo por ser militar no pudo salir sí a mi madre pues familiares sí sí les ha ido familia pues yo pues temen que tenía a mi hija única y no es que mira yo coste va pero porque claro el dinero es muy

Voz 28 26:04 muy buen tanto María sí

Voz 31 26:06 esa esto ocurrió hace como sesenta años ha vuelto usted después a la Cadena Ser

Voz 30 26:11 yo no he vuelto a ir no

Voz 27 26:13 fue fue Bobby de Granell que además es la que sale la hemeroteca porque en aquel entonces el concurso tenía va bastante Fito

Voz 31 26:21 sí bueno la verdad pues tiene que volver María Teresa está usted invita Dima cuando quiero no

Voz 27 26:25 mira no me acuerdo yo días cantidad cuando salimos llovió muchísimo mi madre estábamos en el portal esperando a ver si espera un par ir bueno me doy cuenta y el bolso tenía advierte

Voz 28 26:40 a un montón de gente porque bajamos de

Voz 27 26:43 el saber el estudio resulta que el dinero que además además fue el efectivo que no fue nada pues el efectivo fue muy curioso es el número no olvidaré en la vida

Voz 28 26:59 cuál era el ochocientos veintinueve

Voz 27 27:01 el sesenta y ocho María Teresa

Voz 28 27:04 muchísimas gracias un abrazo muy cariñoso

Voz 27 27:06 ha habido muchísimo eh gracias hasta siempre esta semana entre otras cuestiones le pedimos que nos hablará de gestos solidarios los que realizó o los que realizaron para usted escuchamos a José Luis de Valencia a Alejandro Alex de Cádiz ya Manel

Voz 37 27:22 hola buenas noches seguida valenciano Daniel pues resulta que le faltaban sesenta kilómetros para llegar a destino y a sesenta kilómetros de antes de llegar pues seguidos de conducción y resulta que claro si hacía la pausa pues perdía es al día siguiente se va de vacaciones Irineo a seis de la mañana que si por favor podía ir hasta donde él estaba con de ya podía pues se podría irse de vacaciones y encima de para el viaje era río con que tenía esa fue pues mira una caída ante que luego pues la verdad es que como

Voz 4 28:40 muy buenas noches Macarena Laquila ex al aparato pues nada eh quería compartir con vosotros siguiendo la temática de la noche pequeños hecho que tuve con todo el equipo de de la actual restaurantes de comida rápida el que me encuentro trabajando nada ya puede imaginar cómo trabaja

Voz 38 28:59 como en ese tipo de trabajo e el estrés que manejamos

Voz 4 29:03 en el trato que recibimos a ves

Voz 38 29:05 eh de corre corre corre

Voz 4 29:08 hay poco refuerzo positivo lo que comprobado en el último año iluminada pues se me ocurrió justo cuando cuando me operaron eh tenía tiempo para pensar en casa el idioma bueno pues voy a tener un pequeños hecha con toda la plantilla y lo que hizo fue escribir un mensaje eh eh general el cual colgó en el tablón de anuncios y luego cómodo tenía que ir a firmar la baja de ahí a llevar al PP al trabajo pues hice una nota individualizada reforzando todos los puntos positivos de cada persona hilo opuse dentro de la taquilla de cada persona si tú me viera en el momento en el que yo entro en la taquilla y me tuve que poner a meter meterlo papeles sin que nadie lo supiera en cada en cada taquilla etcétera porque claro yo esto lo hizo de una manera anónima IPV UCE eh señor X al estilo Los Simpson así que nada la sorpresa fue cuando la gente empezó a abrir la lata aquí a empezaron a la cosa pues claro al grupo de Lubasa de del trabajo pues se acorazado mono súper contento tal hay Ampo cómodos crítica al mensaje del tablón de anuncio de que eh los jefes de ahí arriba no faltó tampoco ABC Ike que son un buen equipo que son plantilla mínima ahí y la verdad que que trabaja muy muy bien mi compañero a sigue tu ese ese gesto oí cree compartir con vosotros así que nada muy buenas noches a todo el equipo y a todos los oyentes

Voz 39 30:37 hola Macarena hay resto de murciélagos pues yo quería explicaron que bueno un AVE no hace mucho yo cojo muchos taxis por trabajo y un día volvía tarde de un evento que teníamos etcétera ir justo cuando casi a ambos a mi casa el taxista di jo bueno empecé a decir palabrotas no tal y dije que ha pasa que ha pasado me dijo es que no me he dado cuenta de pone el taxímetro y le dije a pues bueno un caballero no se preocupe digo mire esto a mí normalmente me suele costar no se doce euros le dije pues no se preocupe a ponga dieciséis y así se queda usted tranquilo en mi hijo no que esto es culpa no me he dado cuenta este es mi culpa le dije Miren no se preocupe digo porque yo lo pasó por la empresa a mí me va a dar igual Aramón reciba a mano y de verdad no no no tengo problema el hombre pues se quedó de verdad de verdad de verdad que no te importa exigen no ante verdad que no me importa digo Usted ha hecho su trabajo y es un error humano oí a todo el mundo nos puede pasar de verdad que es la primera vez que me pasa esto muchas gracias y tal no bueno siempre he creído creo que la solidaridad y creer en el en el buen en el buen hacer de las personas no en casualmente al día siguiente yo iba con una prisa impresionante de un apunte a Barcelona para la otra para ese mismo lugar que estábamos inaugurando etcétera y de monte en un taxi e siempre preguntaba si se podía pagar con tarjeta cuando no era obligatorio llevar data fondo y en aquel momento no lo hice porque iba con tanta prisa ir casualmente pues ese hombre no llevaba razón no qué pues bueno digo ocuparemos un cajero e de camino y sacó dinero con la mala suerte que con todo el camino que hicimos no no había ningún cajero Jan aproximándose al lugar dice bueno pues vamos a dar una vuelta por aquí y el hombre medio tan apresurado me dijo mira no te preocupes tienes cara de buena persona seguro que nos volveremos a encontrar en algún momento ya me lo paras es decir que el karma y la solidaridad e siempre trae cosas buenas

Voz 27 32:31 y fue en uno de nuestros encuentros nocturnos cuando supimos que Carmen recibió una carta anónima que incluía veinticinco mil pesetas nunca supo quién sala envío que Juan ha tenido que adelantar el coste de la prótesis de cadera que le han implantado en la Seguridad Social en Cádiz esta Carmen buenas noches

Voz 28 32:51 buenas noches Macarena gracias por su llamada y adelante

Voz 30 32:54 mira qué cuento amiga mía de Madrid yo y el Madrid interna en una casa mi hija con veintidós años se fue para mí con dos amigas de aquí de Cádiz cogieron un pisito que le yo diría una no se llamaron a la puerta imitó corriendo creyendo que abriría ir dice Ibero el hombre pero un hombre con un cuchillo con un cuchillo en las manos

Voz 28 33:23 sí tilde que salga dile que sabes

Voz 30 33:25 lo que la Mata ahora mismo para mí lo que me he tragado dos años de cárcel por culpa de la que estar ya diseñadas a que lean no sabía nada porque dice que dotó a dice aquí les digo que saben ese sí se ha estado a la vista de que está venga que la mato ahora mismo Céfalo corriendo a la puerta llamó la Guardia Civil ciento seguidoras volviese vi vi yo le agradecí mira aquí no podéis estás porque este tío es capaz de hacer que te un cripta podrá visitarla cualquier cosa a esa hora me llama amiga trabaja a la casa donde yo trabajaba digo que pase dice mamá mira lo que nos pasa que que hay uno dice que resulta que a lo veo la novia vivía ahí en esta casa cuando a él lo llevaron a la cárcel pero claro habían pasado dos años ya da la mujer no sabemos lo que les dijo sé que aquí no vive si se ocultan la I más usted porque debía cargar la primera que te pongo aporta en total que la Guardia Civil y por la puerta de la otra perla de la casa sacó a las dos amiga y entonces yo a esta hora yo no podía hacer nada porque es es decir Dios mío qué hago si yo trabajo o como diría experta sólo a dos señores INAR Totta llamé a mi amiga mi amigo te cuento tenía cuatro hijos también como yo tenía cuatro hijos tenía un apartamento que tenía su dormitorio sí que esto sigue Tito y la cocina el cuarteto de ayuda no tenía más pues dame el problema de la tubería que lo que sí que es que todas las pero la puerta abajo pues me la tuvo allí o lo bueno Benítez día

Voz 31 35:06 veinte del suelo en una casa pequeñito hay arreglando se con lo con lo poco que tenían

Voz 30 35:13 durmiendo en el suelo saben lo que pasa que los hijos trabajada ahí es ya también trabajaba de día ironía hilar amiga trabajaban en una discoteca llegaban a las seis de la mañana entonces estaban cómo podían unan estofado otro en estoy en los chilla hasta que se iban los trabajos estuvieron les y a mi amiga te lo duro que dice lo voy a agradecer mientras viva

Voz 28 35:40 qué pasó con la caso pudieron volver

Voz 30 35:43 sí vieron pero con la Guardia Civil para sacar sus cosas por vinieron para sacar la ropa he sacado su experiencia Illa doce buscaron otra caseta otro pisito en otro barrio ya perdieron de vista lo cuece Macarena o lo pida mira mira sabes lo que me pasó a mí que un día abrió el buzón de mi casa en vivo sobre sobre que ponía para mí no para Carme lo abre hoy tener veinticinco mil pesetas de hace desde el ochenta y seis peleándose entre seis fue

Voz 31 36:17 y quién le había dejado veinticinco mil pesetas en un sobre en su buzón

Voz 30 36:21 todavía no descubierto bonita todavía estoy esperando que me dan reclame porque me ponía una nota pero a las diez de la noche el dar pal yo no fui claro está a la cita yo no sé pues todavía no sé quién es mandó me dio de ese dinero

Voz 27 36:37 nunca lo supo

Voz 30 36:39 no no

Voz 31 36:41 Carmen no les daba apuro o incluso miedo disponer de él

Voz 30 36:44 Kusa lo guardé por lo menos cuatro meses digo para decirle lo reclaman yo esperando a ido pasando tres o cuatro

Voz 32 36:51 me se me di una vea pura que evite

Voz 30 36:54 el recibo de la luz que dote a mamá sacas el dinero ha dado efectivamente ya me lo gasté sea melodías que todavía a estas alturas no sé que me dio el dinero enero Usón de Correa

Voz 31 37:10 Carmen pero ni una pista nadie Le insignia de un dinero la eh

Voz 28 37:16 tras la siquiera porque estaba su nombre

Voz 30 37:19 era máquinas maquina estaba

Voz 28 37:21 a su nombre Carmen el de usted el hombre mi nombre

Voz 30 37:23 hombre si a mi nombre me ponía máquina Carmen claro se pueden adquirir en la edad lo abro

Voz 28 37:32 cuando se hubiese dile y nunca sospechó

Voz 31 37:34 lo de Nati de un amigo de una amiga

Voz 30 37:38 no no no mi hija mi hija me llegó a decir yo creo que eso fue mi padre porque me de divorciados y él me dejó me niños

Voz 28 37:50 ya Telde eran chiquitito

Voz 30 37:52 todo ya tenía uno de cinco años y otro de fe y otra vez nueve mentira eran chicos y mayores claro dice mira dice haberle lo vemos los días yo sabía cómo cómo hace algo por nosotros ha dado dinero eso hizo medidas pero no lo sé a mí en aquella época me vino un inglés

Voz 28 38:11 porque desde luego que me veo con los

Voz 30 38:13 con la Corona

Voz 31 38:16 como para no aceptar la verdad Carmen que no

Voz 30 38:19 no no se me da pero has ganado estoy la exacta Loli venga ha salido la

Voz 28 38:28 y efectivamente Carmen Vázquez

Voz 31 38:31 Temas gracias por llamar

Voz 30 38:33 gracias por escucharme un placer y un abrazo

Voz 28 38:36 cariñoso

Voz 16 38:38 eh eh eh sí me

Voz 28 39:52 hola Juan buenas noches buenas noches

Voz 32 39:56 te pongo un una persona que te digo bueno un todo que tener un accidente

Voz 28 40:03 sí me da caladeros

Voz 32 40:05 entonces tuvieron que tal VI me operaron estaba uno quedó en qué día pero va a ser en casa de nuevo aquí han tenido que vamos había salido el hueso de su sitio una según creo que se llama a todos los días y hoy concretamente Amanda exigiéndole que tiene que pagar cuatrocientos euros Paul a una pieza que de ortopedia para que esos es objeto de ello imaginó nombrado al alto eh yo tengo una pensión de crédito

Voz 24 40:39 con lo

Voz 32 40:40 entonces hay que recurrir a porque eso es objeto de solidario Hidalgo que pese a una compañera que hasta ese punto no están haciendo puenteando no es tan malo para el Movi pasan de dolor anoche leyendo ahora porque yo no podía soportar otros los que tenía para mañana dedica al médico y a usted qué tal tal satírica pero tiene que pagar por adelantado cuando gente euro esté si luego la social la devolverá de aquí se la ha podido no se la

Voz 28 41:16 pero entonces porque porque esa operado usted en un hospital privado

Voz 32 41:20 no no que va la resaca

Voz 28 41:22 ha sido constante

Voz 32 41:25 el hecho de un principio de por medio primero me llevaron a un hospital privado natural y a quirófano

Voz 27 41:34 eh cuestión que tiene que

Voz 32 41:37 bastante Lopo por lo menos queremos bueno la gente allí lo hice es una una pregunta que si caldo va a este las cachas de es que es increíble Colombia que se están gastando en ahí como desgraciados como el de la suerte de ahora sale pero claro he tenido que ya duro sin pena que una hermana mía ha dejado que ha hablado de la situación me llaman la resaca especia de que me dé al dinero

Voz 28 42:17 claro porque lo que tenemos es que adelantar lo que ha costado la la prótesis

Voz 32 42:22 exactamente un pronunció gallego ahí Alhama alegra a nadie ha entrado ni siquiera o informado como va a su hija hasta ahí hubo hago vamos que quedar acá pero esto cómo va usted por favor que no he a buscarlo da acogedora salvo que lo saque eso quiero contar que que es una injusticia que entonces tengo una persona que por desgracia un nuevo muy alto podría pues la quiere pero bueno entonces en el supuesto pero tenga dinero para pagar lo que pasa que te queda ahí como un perro hasta que fueron costeados Teo pedir

Voz 28 43:11 ya

Voz 32 43:13 dónde está llamando a eso que quería ponerlo a la Alain a meter para que la gente sepa en qué país vivimos donde estamos Iker espera

Voz 28 43:26 con estos políticos que te Juani como se encuentra dice usted que ayer tenía muchísimo dolor y hoy cómo estás

Voz 32 43:32 gracias casa ese tan como una más una fuerza psicológica fuerte y no cambia aire ahí un mes una disciplina enorme que aguantara apagar algún ahora no pueda hablar no puedo hacer es tú te critican fuentes ese eso de John Cale digo yo como nunca ha tenido que recurrir a son a vida idioma Bola de Oro que sea lo de software y ahora como antes del fin de año en año y conlleva esa cosa enfermedad que ha cuando unos las tiene estoy viviendo ahora mismo la falta de humanidad de principio de que si como pero luego lo de vacilando de tienen que la dejó el Dubois que hay RI No quiero entender este Macarena pero quiero dejar claro al aire para que la gente lo sepa dónde estamos cuando hablan de atenderá a la de enfermo allí tienen que estar más de uno pueblo con las cámaras grabando para que se lo que aquellos quitarse entrarían que todo mentira ese hacerle sufrir trabajos de allí porque yo yo pacto deberá en el siglo viendo a yo porque yo creo mucho en Dios que mayor a salir pronto de ahí

Voz 28 44:55 Macarena muchas gracias gracias Juan mejor ese pronto por favor

Voz 32 45:00 integrase en que yo admiro muchísimo año eh

Voz 31 45:06 muchísimas gracias gracias por la compañía hasta pronto

Voz 2 46:32 hola José buenas noches

Voz 28 46:35 buenas noches y adelante desde Jaen buenas noches mira que soy muy tantos jubilado tienes si marcha claro

Voz 33 46:43 este Gobierno bueno gobierno el desgobierno que no tienen vergüenza son una infames uno golfista porque tratarlos como nos están tratando a para personas mayores que tanto hemos trabajado ya hemos luchado por levantar este país que nadie nada más que una partida de presunto porque no se pues y otra cosa porque de ladrones está bien que se llenan de la labor que han de decir

Voz 35 47:16 que no puedo asumir cuestiones todo muy porque cosa está muy mal

Voz 33 47:24 comida yo entendía de decir lo que a mí me lo que es yo estoy yo no estoy mal porque a prisión aunque no sea muy muy boyante Obama a mí me quedó Macarena novecientos noventa y nueve coma con cuarenta y cuatro euros

Voz 28 47:43 sí

Voz 33 47:45 no faltó rendir tanto para los mismo bueno al cabo del año me han subido un euro y pico como como a todos lo lo juzgado lo que ellos creen honestamente posibles de que no puede subir el año el año pasado que lleva un año cobraba ese esa cantidad de dinero que te bicho

Voz 35 48:12 este año cobro mil uno común no sé cuántas

Voz 33 48:19 con la desfachatez que me quitan cincuenta y tres

Voz 30 48:23 euro de retención

Voz 33 48:26 para el IRPF como tienen la cara dura de decir que no se pueden sufrirla cuando y coste que yo no estoy y no estoy en contra de lo que te voy a decir pero sí estoy en contra de la infame

Voz 28 48:40 sí

Voz 33 48:40 de de de gente que nos traten como como tontos soy un poco la razón cazaban eso sí me han quitado ahora diez cobra este año novecientos cuarenta y siete euros

Voz 28 49:04 sí eh

Voz 33 49:07 eso es subir las pensiones a los viejos

Voz 31 49:09 ya

Voz 33 49:12 y como tiempo ahí yo dentro de lo malo como te he dicho en unos los que vamos a dejar a los ultras mal también como yo como muchísimo muchísimo hombre muy caras de este país a nuestro hijo a nuestro nieto muy coja y ahora digan que no hay dinero para subir las pensiones pero sí dinero para gastarlo para cuidarlo para estafar a los trabajadores que uno de ellos no te estoy no quiero decir que los han trabajador pero para la Policía Nacional creo que son quinientos euros gran subí un euros o quinientos euros sueldo el suele porque tiene un sueldo bastante bueno Policía Nacional o a la Guardia Civil al guardia civil que son setecientos euros como tienen la gastan dura de aún suelen de de de de de mil ochocientos dos minero o lo que ganen lo que lo que lo que la ley marque subirle quinientos y setecientos viejos que no podamos vivir en un euro en pico no cosas sale en el presidente de de la banca no diciendo que que que demasiado sueltas de enanos que tenemos una casa que la vendamos y no podemos pues no podamos comer

Voz 28 50:31 ya

Voz 33 50:33 eso es vamos tiene caras

Voz 31 50:37 si eso les molestó especialmente

Voz 33 50:40 como como si me molesto que yo en mi vida marcar en el que empezar a trabajar con año en la aceituna que tengo cotizados cuarenta y siete año y pico a la Seguridad Social que digan que no hay dinero en la hucha de las pensiones cuando se la piedad Bayo en cuatro cinco años que no han hecho nada más que robar robar que es la palabra justa todo lo administró lo al cale de los estadios los cualquier en me da igual que seas en el PSOE donde sea es jugar con los sentimientos de todos lo a España

Voz 31 51:22 no José me pregunto si ha seguido usted hoy la comparecencia informativa en el Congreso del presidente del Gobierno

Voz 28 51:29 sobre las pensiones la verdad es que sí porque a mí me gusta política habría Quintana

Voz 33 51:34 además que ya me molesta nada que ver no tengo tengo mucha rabia mucha impotencia de que de que nos vamos a lo mojaron a volver a lo que que decir no se movilice no sólo lo ocho y pico me de viejos que está muscular que la mayoría no paramos prácticamente andar porque estamos molido el cuerpo con trabaja estos bandoleros sin pistola lo roban a los pobres para ello en lucrarse para ellos vivir como como manjares para mí sí lo en algo luego habla acababa de la justicia no me acuerdo no lo sé yo no estaba allí y no hay nadie sí pueden echar único ningún algo caliente ni con ETA ni uno y verse yo me quedaré porque porque estoy indignado que la juventud porque nosotros ya no quedan cuatro cuatro seis y ocho años de vida pero la juventud que se que se inmovilizar también que fuera conga con otra manifestaciones

Voz 31 52:43 ya usted el sábado a la manifestación José

Voz 35 52:46 claro que sí por supuesto

Voz 31 52:50 pues son muchísimas muchísimas gracias por haber llamado al programa

Voz 28 52:54 muchísimas gracias aquí buenas noches bueno

Voz 0020 53:05 nació en medio de una familia de aristócratas mi padre en general al servicio del zar Mi madre hija de campesinos que se habían hecho ricos gracias a la madera nació entonces en medio del esplendor de la Rusia de los zares dispuesta a pelear por todo en lo que creía desde niña tanto es así que el primer enfrentamiento fue con mi madre ella no entendía que dejase mis estudios cuando esto era algo del todo inútil para una mujer no era estudiar ni algo acto ni algo necesario tenía mejor relación con mi padre que me enseñó desde siempre la historia y la política mi infancia fue feliz gracias a la buena posición que teníamos fue con diecinueve años cuando conocí a mi marido un joven humilde que a mi madre tampoco le gustó de todas formas priorice Mi vida propia dejé a mi marido y a mi hijo para estudiar en Zúrich cuando yo ya estaba afiliada al Partido Socialista hay que tener en cuenta que era Zurich entonces dónde estaban todas las jóvenes supuestamente avanzadas como yo llegó el momento de la afiliación al Partido Obrero socialdemócrata ruso hizo un tiempo sin parada hasta la revolución bolchevique yo fui la primera mujer elegida por el Comité Central del Partido Bolchevique ese mismo año mil novecientos diecisiete y luego debe la dirección de la organización de mujeres soviéticas conocida como hacen hotel hablamos del año mil novecientos veinte para mí como para muchos socialistas era necesario eliminar el concepto de la Familia patriarca lo profesora trasladar esa responsabilidad de los hijos y del hogar a la sociedad para Ello imaginemos una red de instituciones como las casas cuna las guarderías restaurantes lavanderías públicas que liberaran a las mujeres de las tareas del cuidado de los niños y también de la casa llegó el momento de poder llevar a la practica la teoría y entonces promulgue como directora varía las leyes liberarían a las mujeres a través de las ideas socialistas pedía el matrimonio un carácter civil e igualitario entre los cónyuges facilite también el acceso al divorcio por ambas partes sus ideas sentando las bases del movimiento feminista socialista hablaba esta madrugada desde la historia Alexandra Colón Thain moría el nueve de marzo de mil novecientos cincuenta y dos en Moscú tenía entonces setenta y nueve años

Voz 44 55:36 han muerto

Voz 1482 55:38 de que comprobar pero bueno empieza a escuchar cobraba estoy escuchando los temas acabaría acapara pues yo creo más recién que así sea oralidad estar enamorado que estar aquí en casa sentada llaman a la puerta

Voz 1 55:54 qué

Voz 1482 55:57 vamos a no sabe que yo me puse muy nerviosa porque dijo pero con mi marido está aquí como hay que sobre ellos se que él no porque no ha hecho nunca ningún regaló a partir de Mika si es usted era Ximena García pero ya casadas no ha hecho carrera lo hay que decir que me compre negarlo bueno pues mata Etica esa será hombre yo lo tenía muy mal mi maldad el ramos de flores menos mal que cuando abrí la tarjeta pues resulta que era de mi hijo que me habían mandado ramos de flores así que hay esto es lo más reciente que que a mí me han pasado su prisa que mi dinero o noche para todo un abrazo hackeo

Voz 0931 56:39 buenas hoy Víctor de Valencia cuando era joven

Voz 45 56:41 yo estuve trabajando una pastelería hacíamos roscones de Reyes hacemos muchísimo claro ya algunos pues los ponía asignada otro sólo un haba o cuando Sabas Un Rey

Voz 0931 56:55 y claro yo me imaginaba la cara de la gente en casa cuando aún no les salía lava y el otro esperaba al Rey le volvía a salir velaba o no salía nada de nada del jazz latino a mí tampoco y así un poco me lo imaginaba en plan cachondeo de nada es una pequeña anécdota que era una manera de de fastidiar llegado Bachar el final un saludo

Voz 46 57:44 hijo mío

Voz 25 58:12 ni Gene Ha

Voz 49 58:21 sí no su invención dice el jefe del Gobierno quiere hacer el tío Mamón de nuestra vida Unnim bien no tú yo vamos a decir que no queremos yo vamos a decir que no para colmo hay que aguantar hay vocales que es Rafael Nando que no si quiere hacer callar igual y Pando tú y yo pavos ya decir que no queremos yo vamos a decir que no