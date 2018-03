Hablar por Hablar (17/03/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 1 00:00 por hablar Macarena el grupo lo voy el grupo de pavor lo vi Ruiz luego fue mi que entrena su padre Good vale

Voz 5 04:46 fue la de Rosa María se puso en contacto con el programa desde Carolina del Norte desde allí escuchando la Cadena Ser se acordó de la importancia de los detalles de tener encuentra al otro esa misma noche Álvaro nos dijo que hubiera preferido nacer ciego que quedarse poco a poco sin vista al escucharlo llamó Nati discapacitada visual desde hace seis años que aprendió a caminar de nuevo

Voz 6 05:11 ni desde Carolina del Norte desde los Estados Unidos de América nos llama Rosa María buenas noches

Voz 7 05:16 buenas noches Macarena bueno mira Mattarella yo todo acortar que es una oportunidad yo vivía en Sudamérica y con mi esposo compramos un barco velero compramos por medio de otra persona cuando no lucieron unas llaves fuimos al velero no se ha encontrado su tarjeta en la que decía que esperaba los dueños que no se lo habían vendido por otro por medio de otra tercera persona los dueños anteriores nos decían que esperaban que el tuviésemos tantos tiempos los momentos felices en el barco como ellos lo sabían tenía

Voz 0593 05:56 qué bonito

Voz 7 05:58 por supuesto eso llegó pero bueno más tarde es el unos años cuando ya ya ya no ya no teníamos el barco si compramos una casa en un balneario estoy hablando de Sudamérica que vivía entonces compramos una casa en un balneario ya cierta distancia en el jardín teníamos un tipo barbacoa y churras que era que leía Mamma Mia bien cerca de la casa abrió un Cuadri todo el jardín que mantenía conexiones para llegar a esa otra parte de de El otro lado del jardín es relativamente cerca de la casa entonces a mi se me ocurrió una vez que estábamos manipulando esas cosas meter un fresquito esos de mermelada que que a veces ponen en los hoteles el desayuno un fresquito de esos vacíos y entro casi casi que repetirlo me habían deseado en el bar

Voz 0593 07:02 según Benito

Voz 7 07:04 simplemente puse ojalá que sean tan felices en esta casa como lo hemos sido nosotros entonces lo guarde en la cajita esa de de conexiones jardín que yo supongo que los que comprar casa después tuvieron que ir dando un día porque hace poco que hace poco hace tres años que la pedí

Voz 0593 07:32 si la edil que de viuda

Voz 7 07:35 bueno el limó la casa ir yo soy que la encontraron así que me imagino que han recibido el halago que yo sentí cuando recibí la tarjeta en el barco y quería compartirlo con ustedes porque sí es curioso a veces uno se encuentra con sorpresas de este tipo

Voz 0593 07:57 bonito Rosa María generoso que manera de celebrar la vida que manera de de pensar en que tras tendemos

Voz 7 08:06 para mí fue tan extraordinario eso de que la persona que se desprende de un barco velero eh para venderlo a menos de crear para comprar uno mejor saber porque duele duele porque cuando yo cuando nosotros no tuvimos que aprender del barco porque ya eran mayores y ya no podíamos manejar las velas como antes ni el timón ni nada bueno pues resulta que que vuele perder el barco Iker se uno que termina momentos felices como ellos han tenido me pareció tan genial así a veces cuando uno se encuentra un tipo de de nota de ese tipo de cosas y tan resulta que aún no lo alimenta el espíritu a mi me gusta que la gente tenga detalles de ese tipo bueno eso era todo lo que quería compartir pero además dar las gracias por todo lo que me enseñaron los oyentes que contribuyen a que a que otros oyente techo sientan menos afligidos el momento dado

Voz 0593 09:20 Rosa María qué bonito le he visto a usted navegando desplegando Vera

Voz 7 09:27 pues ustedes no se puede vivir como él había vivido porque eso de estar en medio de un lago inmenso y inmenso inmenso donde o en un río Indo Il Borges es mío y nada nosotros pasábamos los fines de semana dormían los encargados de Al llevábamos el ancla y la poníamos en un sitio donde había una cierta profundidad y quedábamos ahí toda la noche todo Files One los levantaba vamos al día siguiente no hemos veíamos volvíamos a casa a la hora de almuerzo muy lindo

Voz 0593 10:05 José María cuénteme una cosa como usted con con esta emisora con la Cadena Ser con Hablar por hablar

Voz 7 10:14 es que yo voy a acuerdos que cuando Chiquita mismas Mao y la Cadena SER y entonces como acá hay una diferencia horaria bastante importante ahora son cinco horas pero ya vamos a hacer otra vez seis porque ustedes barras cambiar el horario infantil

Voz 0593 11:54 hola Álvaro buenas noches

Voz 17 12:11 trata de una degeneración de las células del ojo donde poco a poco vas perdiendo la visión que le pueda como si estuviera mirando pueblo tuvo una coqueta entubado si yo yo tengo treinta y nueve años está enfermedad chico a los veinte años me he conducido he jugado al juzgado hecho ciclismo he jugado al fútbol la feria me han encantado ido perdiendo todas mis aficiones a día de hoy estoy ciego total ahí bueno pues quería comentarlo yo que llevo un mes sin salir de casa por mucho que intentan animar mi amigo mi novia Rafa a salir conmigo actor ya tengo mucho miedo Isar suponen han echado el brazo de De Rosa y entonces pues la verdad que estoy bastante triste nos gustaría que alguna persona que tuviera la misma enfermedad quiso llamar a hoy al programa en algo de ánimo la investigación dicen que estaban un poquito avanzando en el tema de las células de todo lastre dura madre sí pero estoy muy triste por lo que que muchas veces digo que prefiero nacido ciego llevar he salido loca ya ni eso saber vamos

Voz 17 13:31 el periodo Eurovisión pues como lo ha ido perdiendo poco a poco ha ido perdiendo toda mi afición a mi y la verdad que cayó en una depresión que había sido y estoy en tratamiento psiquiátrico inyectó por metido aquí en en la casa en un sillón escuchando la radio o la tele no la puedo ver

Voz 0593 13:54 pero no con Álvaro porque claro entiendo que en la adaptación no es fácil pero imagino que tendrá que aprender de nuevo a hacer muchas cosas

Voz 0593 16:04 siguiendo sí pero Álvaro es el comienzo no digamos que tiene usted que aprender de nuevo a caminar pero los comienzos son muy duros es verdad pero tiene usted mucho tiempo por delante es usted muy joven Alvaro no tiene más remedio que aprender de nuevo a caminar por qué porque tiene mucho que andar todavía

Voz 17 16:26 pues la verdad que sí de que eso es lo que me gustaría que acogerán y no y empezar a no lo ha sido ya ha sido pero también con timidez porque tenía que estar pidiendo constantemente cambios y máquina esto lo otro no encuentran ningún nacido el aún se ponga para palaciego palaciego persona Comba visión ya que te dicen que no que no pueden tener monitor pendientes Betis las veinticuatro horas sí que me que son todo Barrera lo que lo que uno encuentra lo lo componen yo me puedo o no puedo hacer uno encuentra muchas barreras no puedo hacer yoga que me gusta porque no veo al monitor son muchas barreras que me estoy encontrando muy muy poco han cerrado en la casa Álvaro

Voz 0593 17:17 se me ocurre pedir a los oyentes que dar una experiencia parecida o alguna persona con una discapacidad visual que que nos cuente su experiencia que nos cuente sus habilidades las habilidades que que ha adquirido a ver si le motivan un poco Álvaro ojalá

Voz 17 17:33 bueno pues sí me encantaría Macarena verse hubiera alguien que que llamar a que tuviera que ver en no si la tuvieran perdiendo poco a poco la visión tuviera sufriéndolo el perder la

Voz 22 17:44 vida diaria Hay

Voz 17 17:47 en una vida sedentario como lo llevo yo

Voz 0593 17:49 gracias Alvaro que no decaiga buenas noches

Voz 18 19:06 hola buenas noches en Salamanca adelante buenas noches Macarena

Voz 8 19:12 mire yo llamaba porque ha vivido esta noche a un señor me parece que se Álvaro que había parecida a la vista

Voz 0593 19:20 sí sí o sí corre seis por retinas seis experimentaría dice que las

Voz 8 19:25 daba perdía la ha perdido ya mire yo hasta seis años también ha perdido la vista porque de la vida los cambia brutalmente ya es muy duro es el durísimo no lo puede vender la persona que no le pasa yo creo que no lo entienden porqué es propia familia no lo acaba de vender porque no se dan cuenta de lo que a mí me está pasando bueno yo al principio empecé a ir al la ONCE pero la realidad aprender a hablar andar con el bastón pero entonces salía un poquito de luz y bueno yo vea reposaba yo he sido una persona muy decidida muy iba salí a la calle caminaba iba con el bastó con muchísima dificultad pero bueno porque es muy difícil ya me lo dijo la mole ahora cuando se pierde la desató tal es casi imposible es hacer que las personas que van con bastón tiene algo de claridad algo de luz porque hay que tener algún punto de referencia yo ya la he perdido totalmente pero no obstante yo me he hecho fuerte soy fuerte quiero vivir sola no quiero irme con la familia que pretende hay que me vaya sola o todo ir han izado mi vida de tal forma que me encuentro muy feliz

Voz 0593 20:38 de que no hubiera sea organizador a ver si le puede ayudar algo al bar

Voz 8 20:42 por eso quería decirle yo he sido profesora claro ilusión yo prevé muy lectora muy estar al día en todo he viajado mucho todo eso entonces a mi lo que más me ha aportado ahora la ONCE es su biblioteca tiene la capacidad para prestar o vender perdió los compran los libros porque yo soy de las personas que siempre nada he estado releer por ejemplo el Quijote le diría que no he leído más de seis veces o sea que yo me gusta mucho releer las obras porque en todas les sacó mucho provecho desde los seis años que llevo sin vista habrá leído más de ochocientos libras pie actualidad este osea que a mí esa

Voz 18 21:28 me aporta mucho porque ya me perdonen la son audios

Voz 0593 21:31 libros audios audio libros

Voz 18 21:34 audiolibros si se si la madre no es el aparato

Voz 8 21:36 la ONCE si ahora los pido a la ONCE si los quiero sacar de la biblioteca me los prestan gratuitamente si los quiero comprar es una aportación mínima es una duro Cavallino

Voz 0593 21:51 ah vale pues sería sería una muy buena solución

Voz 8 21:54 eso es ahí para luego salir todos los desveló hago lo que pasa es que yo salgo con una amiga o con un familiar pero yo salgo todos los días a pasear a caminar al ocho por la mañana por la tarde y luego en casa quiero vivir sola porque quiero hacer cosas quiero yo irme pues se actualizan valiéndose por mi madre todo yo solamente tengo una asistenta de me viene un día a la semana y me hace pues en los cristales piso me poco más porque todo lo demás lo hago yo

Voz 0593 22:30 lo hace usted eso he aprendido

Voz 8 22:33 a abusar la vitro yo sola por hoy es a base de pulsar bien a unas una monitora de la ONCE a ver como yo también me casa organizada cuando vio lo que le dije yo que yo había hecho por mi cuenta antes de ir a la ONCE que la sombra que era casi las que ya me iba a dar ya está Brando cosa en agujas osea que se pueden hacer muchas cosas al principio en el mundo abajo es algo que yo ya no puedo hacer nada yo para qué hago yo para que me voy yo que ya no llegara cuando me voy a algún viaje claro los viajes los amigos que ante ellas pero bueno procuro sacar provecho me voy a los balnearios con amigas y en fin pues pues tengo una alegría que que que lo pensé que iba a servir en estos momentos lo hago otra cosa muy importante que él dice que no ve la televisión yo es que saco películas de la ONCE son el ley sí entonces sonó dio descriptivas

Voz 18 23:36 si sales estupenda Nati como es una audio descripción

Voz 8 23:41 pues por ejemplo yo esa película no pero en esas pequeñas pausas música las sus es que cuando vemos las películas nos parece que no hay pausas quede pausas

Voz 18 23:54 lo describen la escena iba está sucediendo en las pausas

Voz 8 23:59 con lo que sea entra por la puerta sale coge de la mesa

Voz 0593 24:04 es ante describe todo

Voz 8 24:07 ella es maravilloso porque es que las verde desde otra perspectiva incluso muchos más detalles de los que yo a lo mejor captaba antes claro te dice además los detalles más claves más puntuales que a veces pasan desapercibidos fue curioso que hacer o vi los apellidos vascos esos los reyes de los vascos el claro Matt hucha vacía cuando al final me describe y tienen la Messi ya la foto de su marido de Guardia Civil

Voz 0593 24:37 claro claro

Voz 8 24:38 lo que tú no ves porque claro ahí está la gracia no o las cosas que

Voz 18 24:42 él ya en fin y todo eso ayuda muchísimo una tuvo que ayuda a Álvaro el mundo Express porque yo soy muy comunicativa y escasa ayuda mucho pues muchísimas gracias por las aportaciones gracias

Voz 13 26:21 esta semana de marzo compilar recordamos algunas de las travesuras que solía hacer cuando era

Voz 0593 26:25 la niña tapada hasta la cabeza desde el interior de la cama pillar buenas noches

Voz 32 26:30 los que te sigo XX cuenta no sabes lo que me

Voz 0593 26:33 el río cuando te oigo reírte muchas gracias Pilar es que me hacer ustedes por qué te ríes muy

Voz 32 26:38 esto sí es verdad

Voz 0593 26:40 pero como no lo había pensado pero tiene usted razón me río muy ajustes

Voz 32 26:46 eh bueno pasamos venga a las bromas vamos a las bromas éramos una pandilla el del vecindario que jugamos a las cuatro esquinas que un juego que que juego es

Voz 0593 26:59 no juego tienes cuatro critica

Voz 32 27:02 es una persona chico o una chica me medio uno y eso se tienen que ir pasando otra tiene que estar despistada o no estar concentradas

Voz 21 27:13 por saber quién va a saltar al otro cuadro

Voz 32 27:16 no bueno para ocupar el sitio

Voz 8 27:18 la esquina vivió una señora

Voz 32 27:21 ya que lo están hasta los pelos de la nariz siempre nos estaba chillando de la pandilla aquí vamos pues iba a uno que se lo he dicho tu compañera era Adriana

Voz 0593 27:33 sí

Voz 32 27:35 por qué siempre persona estaba y si un día me dice él que te digo yo que va va va más perlas en su casa estaba bien situado resulta que coge un novillo di lo hizo la ata al Aldaba Nos sentamos todo en la planta baja de dos escalones bonitos tal salía al balcón es imprimir siempre con mi novia nadie aún no voy a cerrar la puerta del balcón otra vez así hasta que nos cansamos luego en la esquina una fuente y entonces la basura Mossos recogía como se recogiera dejaban la puerta de la calle cuando pasaba pues cogíamos un bote de tomate lo ataba cuidábamos ve agua lo poníamos era una reja con una piedra sujetando el bordillo de la acera con Ebro que los veía

Voz 21 28:43 allá iba al agua

Voz 32 28:47 luego haría una señora de la casa chico que era un día de los excrementos de perro de un perro con un palo el timbre

Voz 0593 29:03 pero pero Pilar estaban estaban ustedes a salvajada dos estaban sin sin domesticar

Voz 32 29:14 luego otro día había cerca de de vivíamos resulta que este que te digo pudiente compró son los metros de traca que era hice subió por la escalera subió hasta río del todo iba puso envió debajo nosotros como monos sentados yo no sé la gente que salió de allí no se antoja haría quebrar

Voz 0593 29:52 Pilar cuántos años tendría usted más o menos cuando hacía todo este tipo de gamberradas

Voz 32 29:56 no yo entre doce y trece

Voz 7 30:01 sí que lleva a pudiente

Voz 32 30:04 el sea tendría cuatro años más que yo ya

Voz 0593 30:08 a hacer otras cosas si Pilar y entiendo que todas estas gamberradas iban siempre dirigidas a la misma vecina

Voz 18 30:14 como estas gamberradas

Voz 0593 30:17 Irán siempre para la misma vecina siempre solo

Voz 32 30:19 no a la cara no cuando nos lava no nos ha dado muy a menudo pero esto tiene mucho era una mujer que Monde molestaba todo que jugáramos salía a las cuatro esquinas como chillar vamos es decir salvo salía

Voz 0593 30:35 ya es decir que estas gamberradas les hacían para todo tipo de vecinos y vecinos

Voz 32 30:41 si no sólo para esta me la gente que andando por la acera que le poníamos el voto de tomate con agua de la fuente atado con el bordillo de la acera y cuando pasaba que la acera no hará muy ancha el bote de la Walser encima o sea que hemos hecho de la que estoy recordando

Voz 0593 31:02 que ha sido usted una buena pieza vamos no yo

Voz 32 31:04 muy buena Chiquita cada cosa lo que sea muy buena chiquita de toda la vida yo me pasaba haciendo altares con la florista que iba mi madre comprar vale decía Carmen Hanún Rada mito de las esas que se rompen a mí me remito mi nieta para mi hija resulta que recogía todo lo que te repito yo me pasaba las horas muertas con las pitas quedaban haciendo poniéndome mira cómo era yo es con recortable recortar cada una le ponían nombre que me gustaba eh que yo he sido muy muy uno les haré

Voz 0593 31:51 represión un encanto hasta que se juntaba con los amigos del barrio

Voz 32 31:56 mi hijo a los cinco años oye no me enteraba que tenía chiquillo en casa compramos pero se vive de todos esos que vendían en aquella época porque el cuarenta y siete años

Voz 0593 32:12 sí

Voz 32 32:13 se pasaba las horas muertas y yo no me enteraba que había a los cinco años cumplidos que no ha sido mal hijo ha salido como yo muy dócil y ahora demasiado Phil ahora ya no pasa entonces ya te digo hemos hecho muchas gamberradas en la calle muchas gamberradas que paséis un fin de semana

Voz 0593 34:09 gracias por llamar y adelante

Voz 1863 34:11 os otras cosas tan amables y darnos esa noche de compañía

Voz 8 34:16 lo primero

Voz 1863 34:18 hay un momento ido II llamaba por encima de de que te has encontrado y tienen todavía

Voz 0593 34:24 sí yo creo que me he encontrado hablando

Voz 1863 34:27 en él

Voz 18 34:28 las llaves de un sereno

Voz 1863 34:33 si te acordarás que hace tiempo llame que hacer muchos viaje que lo mismo iba para un lado para otro sin rumbo

Voz 0593 34:40 hay que no sabías dónde acababas igual ibas a comer a Burgos y termina en no sé si recuerdo recuerdo esos viajes

Voz 1863 34:49 sí bueno cuente en una danza eh pues fuimos a un pueblo de Burgos ahora mujer que por aquel entonces ahora como doce años éramos novios le gustaba mucho el tema de los pueblos abandonados le regaló una las que paguen tenía un año un libro de los pueblos abandonados de toda la península sí bueno pues estábamos cerca de uno que siempre con nosotros vamos iban con nosotros como la gasolina en el consentido di Si resulta que oye mira prestamos al lado de este inmueble tal y fuimos a verle pues entre ellos pues había pues varias casas caídas y una de ellas tenía bastante parte de la estructura de bien el tejado derrumbado y tal y siempre que hemos ido esos pueblos nos ha gustado intentar imaginar cómo vivía esa gente pues yo que sé pues eh con caballos con no sea que el gana o bueno todo como como no son menos lo Nos podríamos imaginaros os decía poder ver el me dice que me parece que estoy viendo hacia dónde

Voz 0593 36:05 jo

Voz 1863 36:08 pero pero no pudo con ella yo soy un animal mido un metro noventa ciento catorce kilos Si siempre de caseríos a puerta vamos como digo yo de los que No me pidas que no fuerza contra

Voz 0593 36:21 sí

Voz 1863 36:24 hemos visto allí dentro una patada a la puerta e tenía un palo uno de los palcos del techo apoyo de la parte de abajo de la Corte por eso debo decir no podía Si a ver si avión llavero con de parece que el nueve y a ver probamos en diferente cerraduras de puertas caída ya alguna hacía moverse claro de carroña al tiempo y esto pues no no estaban ágil yo creo juraría que son de algo ceder ese puesto

Voz 0593 36:55 es curioso José decidir en llevárselas claro

Voz 1863 36:58 sí sí claro se allí no había nadie no había ni un alma acerado sabían de un alma luego luego posteriormente a eso entonces entramos que en ese pueblo el último superviviente bueno el último habitante de este es curiosa porque hablando con con gente de pueblos aledaños tiempo después nos enteramos que las personas que había vivido en este pueblo que acabó subida colgándose de un árbol por qué había quedado con su hermano y su nuera para pasar la Navidad a al pueblo con él porque él estaba solo no podía dejar las horas no

Voz 0593 37:39 eh

Voz 1863 37:40 entonces pues como a la a las llamas lo lo usaban mucho el pueblo pues nos lo fueron que al día siguiente de polvo ir yo hemos estado debajo de este árbol pues pues os Flores no habrá esto tu hermano tu tu cuñada pero estamos nosotros para recordar P Si tener este pequeño homenaje a Piatti

Voz 0593 38:04 qué bonito José cómo se enteraron de eso

Voz 1863 38:07 lo que comento pues hablando con pueblo pueblo sal porque como hemos estaba en este pueblo y tal a ver si había algún otro por aquí aquí no le había uno bastante cerca Camiel te fuimos quedaba un habitante dice hago lo que yo aquí voy a ser el último bueno hablando con él y no creo fue me parece que en los comentó el también la historia ello pero creo que fue un pueblo cercano derrumbar

Voz 0593 38:33 José claro unos entera de estas cosas hablando con la gente no esto no vienen los libros en el libro que dice que llevan como la gasolina no aparecen las historias personales no la vida de del de las calles

Voz 1863 38:47 otra parte alguna foto te hace no sé cuántos años del pueblo cuando empezó a derruir o alguna cosita pero pero esos bueno lo que es lo que tomen todo lo que me gusta me gusta rememorar pues somos somos como dirían en esos en esos años

Voz 0593 39:05 le gusta imaginarlo oí es muy bonito también la la sensibilidad y la curiosidad no que que demostraron en su momento que sigue demostrando José muchísimas gracias por la historia por las llaves

Voz 1863 39:18 pues tengo un montón de ellas encontró varias más pero sí si están con muchas recuerdo lo guardo

Voz 18 39:24 un abrazo José y hasta la próxima media noche

Voz 6 40:12 vamos a conocer a María Luisa desde Madrid buenas noches buenas noches gracias por llamar y adelante qué nos cuenta

Voz 21 40:19 mire que yo es que se tira de los miembros de abrir en Ankara donde está pues muy bien me dice que he sido una bueno sí adora en los terrenos me dediqué a regalar hombre de vez en cuando casi se me la reja la dos más regalado pues él no me como en el Evangelio dicen donde siembras nunca sempre en nada piedras porque he sembrado tanta belleza que la desolada cuenta plantamos que nos cuenta tantas que he hecho que nadie cuenta él Mi soledad emigran soledad entonces yo me abrazo con los árboles y acaricia las piedras del campo donde hace ya cuarenta de la era de la prisa tiene Prince discutieran Nati nadie te mira desde hoy el macizo en el Metro pues el el metro y la única que mis hijos sean como todo el mundo mirando un aparatito moviendo los dedos gordos cuenta tres ahora hay personas como yo lo las sobre todo con la madre naturaleza que si la gente en vez de ver tanta tontería la televisiva de dos rollos tomaría me las pastillas ese día lo mejor mala porque esta señora del niño de tantas desgracias es maravilloso niño señora con esa bondad que dice que la gente

Voz 32 42:21 sí

Voz 21 42:22 por el momento la encontraba vacacional a casi nada lo único que digo es que al final de mi vida defienda dar recorrido esa fecha de mí misma de todas mis obras de todas mis siempre he sido una perdedora pero como el niño se que se ha ido tener ficha a cabo me conquistó a mí misma y que ahora lo que le ciento escuchas me mira eres hija data queridos nadie bueno eso da cuenta nadie de lo que quiere es además autor de cómo soy sido Monés física y moralmente pero ha dado tanto que me ha regalado es decir una una una cita de una canción que me que me que me deja a mí

Voz 0593 43:18 sí sí sí

Voz 21 43:21 Racing nada más le digo es lo más gordo soy un alma se encoge algo muy extinguir porque toda mi vida viví más de la alma querer cuerpo con agentes volví desde tanta máter ella de tanto dinero real que mire a los ojos le coge la mano el pero nunca es sentido en épocas más difíciles de mi mundo en las épocas y en el centro donde en al lado a mí nadie me cogió de la mano de más difícil que son muchos lo que pasa es que tengo mucha fe y además Rey es decir tan valiente donde pida estoy orgullosa de mi vida que Dios me dio que digo bueno pues son del tendido que he tenido visibilidad para ver tantas corros anda sombras villas en pequeñez empequeñecer que nadie las bases tanto por el campo va a la gente que aplasta una dieta que a las aún como la vida o que se miran que poco escucho no me da del mundo él me hicieran Soledad vivo sola es que sólo en el mundo contigo mismo Dios entonces esta señora de su lo mismo hola qué ya eres mayores que a mí me chifla Ayerra y entonces me emociona tanto de su programa señoras mayores con esa entrega ahí era sencilla con la que habla me chifla digo yo creo que sólo están en las radios de usted sí él tiene esa señora que ha perdido ese Ángel cómo se explica que el decirnos ha dado de bondad mundo lo es decir una cosa señor Nantes a qué pena me da tengo muchos años he viajado de vivido el echado a los veinte años empresaria dices que soy una luchadora me adelante cuarenta años antes generación decir que impresionista muy buena pero todo

Voz 8 45:46 no sólo le

Voz 21 45:49 que la que aprendía ver las luces y las sombras viajado he luchado he ido dando masiva era hasta el mismo Ruiz al mi mirada esa alarma mil nazis cuenta Adena

Voz 0020 46:02 con eso nos quedamos María Luisa muchísimas gracias representan el treinta por ciento de las plantillas de los hoteles

Voz 34 46:11 en su sector a los clientes de los hoteles se encuentran sus habitaciones limpias acondicionadas preparadas para su uso

Voz 0020 46:23 y todo esto gracias tal noventa y cinco por ciento de mujeres que representan el sector

Voz 35 46:29 Gran Cruz

Voz 0020 46:36 hablamos de las camareras una profesión cuyo trabajo es una de las bases del turismo e imprescindibles para que un establecimiento tenga éxito pero también una de las más olvidadas con la crisis los sueldos de estas trabajadoras se han visto reducidos a la mitad mientras que sus condiciones laborales son cada vez más precarias de media estas mujeres limpian treinta habitaciones de hotel al día cargan carros de cien kilos y recorren aproximadamente quince kilómetros fruto de la indignación nación Asociación para darles voz las que Elise acrónimo de las que limpian los hoteles Ángela Muñoz es su vicepresidenta comenta las dificultades por las que pasan dentro de este sector

Voz 36 47:22 al destacan que de pisos que hay que sí que es el departamento más numeroso porque suponemos el treinta por ciento de las plantillas de los hoteles día hacemos el trabajo estructural y propio de un hotel porque los hoteles se abren para vender aunque acciones pues no tuvieron está realizaron los contratos fueron peor nos bajaron los salarios el cuarenta por ciento inscritas días de vacaciones nos quitaron derechos fundamentales como es el libre derecho de asociación en el calendario laboral cometen fraude en las redes social porque los contratos son de obra y servicio y no siempre se corresponden con lo que es la jornada laboral o la sobrecarga de trabajo el ninguneo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sea un montón de el Getxo días que tenemos que aguantar de motor de la economía

Voz 0020 48:07 la externalización de los servicios impulsada por la reforma laboral supone unas consecuencias negativas de las trabajadoras ya que se ven afectados sus salarios cobrando cuatrocientos euros menos de lo establecido en los convenios provinciales de hostelería que además una vulneración de sus derechos debido a que tampoco disponen de un comité de empresa que las proteja

Voz 36 48:27 en trabajar producción significa que cuando él está trabajando un plus de productividad por hacer habitación hablamos de sesgos segundos que pagan ganas de empezar hispanas por hacer una habitación eso significa ese es de esos doce uno salen pues en lo que cobran la nómina tramitación él que han hecho un mes pero cuando no se hacen habitaciones están de vacaciones hoy cuando baja tiene un plus de productividad y cobran solamente el salario base que establece sus contratos son ocho horas era el Salario Mínimo Interprofesional si son cuatro horas a la mitad con lo cual también tienen que debe combinar los niños tienen que pagar la hipoteca inicial se buscan trabajos alternativos en la economía sumergida

Voz 0020 49:15 en su mayoría las camareras de pisos son mujeres con perfiles muy concretos muchas de ellas apenas cobran dos euros por habitación lo que hace que este trabajo refleje muchas de las situaciones de desigualdad de género imperantes en la sociedad

Voz 36 49:29 está completamente centrado en tres noventa y cinco noventa y ocho por ciento de las personas que trabajamos interno habitaciones euskara somos somos mujeres ese todo de dos por ciento cinco por ciento son chicos jóvenes que a lo mejor están estudiando o que han caído en el paro y no encuentren trabajo en su especialidad

Voz 32 49:46 de momento que encuentren trabajo

Voz 36 49:49 de la limpieza como los reveses dos cuidado siempre nos han tocada a nosotros así con la tendencia en el tema es que de la feminización de la de la pobreza pues si se habla mucho de el tema de la brecha salarial tengo claro hay una brecha salarial directa e indirecta que yo creo que está relacionada con esto con la feminización de la pobreza a

Voz 0020 50:10 el hecho de ser mujer también condiciona y es que según Ángela Muñoz parece que el trabajo precario va implícito al género dando lugar a situaciones de indefensión frente a las empresas

Voz 36 50:21 hay muchos perfiles pero vamos no hemos mujeres que claro con una reforma laboral Nos encontramos un mercado laboral las mejor con cuarenta y cinco cincuenta años que no estábamos en la misma situación teníamos que asestar esta precariedad luego pues hay muchas mujeres migrantes a en familias monoparentales que tienen que sacar adelante todas ella son las personas que tienen a a través de sus familiares de personas de su familia en el paro hay personas con minusvalías parece ser que cómo es el trabajo más de base pero a veces más importante si no lo hiciéramos no lo podían vender allí alojados en una habitación sucia raro que nos han hecho esto por ser mujeres cuenta que saque a nosotros no nos hemos organizado se trabajo estaba civilizado es un trabajo muy duro que siempre si hay que mover mucho mucho preso y que que dar muchos pasos muchos kilómetros sin trabajo físico que hasta mucho el cuerpo las

Voz 13 51:18 sí

Voz 0020 51:19 estrés ansiedad dolor de piernas artrosis lumbalgia desgaste de cartílago o patologías músculo esqueléticos son algunos de los problemas físicos más frecuentes unido también a la falta de reconocimiento social y laboral las convierten un grupo vulnerable frente a las empresas las mismas que según las que las utilizan para sus propios beneficios

Voz 36 51:40 busca Niza vulnerabilidad buscan integrarse esa necesidad porque hay muchas veces que si ven que hay alguna protesta o quiere hacer valer sus sus derechos la castigan o la hacen la vida imposible para que sea ella la que pide la baja dice hice mal si así se abren la liquidación o las tienen una semana en su casa para escarmiento tan este trabajo a lo mejor es esto nada hay muchas mujeres que es el único ingreso

Voz 0020 52:10 la Asociación las que ejemplifica el desamparo de muchas trabajadoras la necesidad de un cambio dentro de un sector que en el caso de España es la columna vertebral del turismo son mujeres que se han dotado de voz propia cuando era las grandes olvidadas y que esperan algún día acabar con las externalizaciones y que se aplica