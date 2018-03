Hablar por Hablar (17/03/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 1 00:00 y eh

Voz 7 00:24 Hablar por hablar Macarena Berlín

el crimen que entender que el anochecer

Voz 12 03:24 lista es la lucha por una sociedad más justa y que esa sociedad más justa no va en contra de los hombres sino que va en contra de la de algunos hombre eso de la mayoría de los hombres los hombres tenemos que entender y tres cosas muy importantes para para sentirnos participes irresponsables de de de esta transformación social que es lo que estamos no primer lugar que la construcción social actual la cultura la desigualdad el machismo es una construcción no esta es una que hemos hecho los hombre en tomando como universal tomando como referencia aquello que hemos considerado que hemos entendido que es lo adecuado para convivir relacionarnos entre interesada porque en ese diseño pues hemos impuesto aquello que hemos pensado que era lo mejor porque no beneficia segundo elemento elementos precisamente ése no el que esa construcción injusta que esta desigualdad beneficia a los hombres no no es un accidente no es una avería iba no es una cuestión de azar que ha salido desigualdad cuando puede seguido igualdad de charla al aire sino que es una construcción interesada para tener privilegios espacios de poder desde los que resolver los conflictos utilizando elementos informal es decir no no no cubrir la cuestión en forma de porque tenemos manera de presionar de influir de amenazar para que las cuestiones se resuelvan de manera favorable y luego fue una parte hemos creado una sociedad injusta de la cual nos beneficiamos y en tercer lugar y muy importante porque no tenemos que ver que esa pasividad esa neutralidad que existe en la mayoría de los hombres que no se identifican con un machismo funciona al ejerciendo lo esas teórica neutralidad cuando te dicen yo no soy machista y maltratador es una realidad artificial en el sentido que es cómplice y partícipe de la continuidad del machismo no existen en realidad si no se está haciendo cosas ir trabajando para acabar con la desigualdad y el machismo se está haciendo de la pasividad para Kiko

Voz 16 09:27 y el número de teléfono suena desde Sevilla compilar buenas noches

Voz 17 09:31 hola buenas noches y además hecho de de las cosas que se tira igual a mí me tenían que ver con la cabeza

Voz 17 09:46 una jarra con la palangana de porcelana queda de mi suegra rosa palo preciosa como uno dibujo preciso doctor pero cierta Marta detenerlo hartones ropero yo tenía entonces muchos niño mucho que tengo mucha ropa por otro lado Hidalgo fuera todos los encima de ropero a la apertura pero gomas repentino poder cada vez que me acuerdo

Voz 16 10:16 en incremento momento se arrepiente me pregunto si con los años o poco después

Voz 17 10:23 eso ha dicho que nada cuartito que recapacite diría yo creo que yo que ese hombre ya no tenía arreglo al digo hubieras que quiera yo eso con lo bonito que era por Dios

Voz 16 10:37 no guardaba ningún valor sentimental para usted porque a veces nos cuesta desprenderse de las cosas precisamente por eso no

Voz 17 10:44 sí pero cuando llega un momento que está en Segovia habré Tiesto que yo tenía no sé cuántas Lite era ser niño Mónica F lo moro hacen que fue edad Tolo del ropero a la basura estaba regando muy la boca voy y lo primero que me dice cuando me pone la prótesis Si me dice don Emilio Pilar nunca cuanto como quite ponga tuvo una bandeja nunca servilleta que use de parte no nunca voz me CACSA prótesis porque sabemos lo que te puede pasar que va a la basura Roque platos desperdicio yo tira pues nada más austero cuatro podría de esto yo me planto mi banda esa me animó eso como Ivo y cuando termino por tiro todo lo privado una bandeja que nuevo etapa pasaría a darme poco arreglarme porque yo iba al colegio de adulto buena Ibai voy a las te me pongo arreglarme cuando metes sabes me voy a arreglar digo muy en tienen vigilen Themis Mis clientes que tanto mi hijo había cogido la bolsa de basura en la vía tira cuando voy me encuentro bueno está algo solo digo Manolo tú has tirado la bolsa de basura dice sí que estaba llena digo al Castedo a mis clientes

Voz 17 12:22 como ya muy una amiga mía que vive al frente de los contenedores digo Dera asoma pues tiene que ayuda a que la basura va viviente seguro como tengo que voy tendré contenido me a mí yo que contarles lo tiran aborto legal sobre la N I voy corriendo abro el contenido menos mal que había muy pocas bolsas de basura y la mía iba muy encerrada inscritas había unos plástico duro se porque no llegaba yo la bolsa porque es cambio tengo cuatro nada más Cobo el práctico engancho labor Sada saco me abro la bolsa Igor allí la semilla Italia Aíto estaban militarmente

Voz 16 13:11 Pilar Alegría no abrir la bolsa de basura hay entre todas las porquerías encontrar tesoros sus dientes

Voz 17 13:18 estaban infinitas camino del colegio me encuentro una compañera le digo mira Maricarmen lo que me ha pasado Si tuvieras reírse bien pero estoy muchas cosas

Voz 16 13:32 Pilar todo esto que nos cuenta de de la arreglarse el darse cuenta que no tiene los dientes el preguntar al y me imagino que todo esto con una tensión con una velocidad amo

Voz 17 13:41 yo salí corriendo calle abajo me la pela más Moncada bien

Voz 16 13:48 nunca más del buen Pilar lo único perdóneme esta es una pregunta muy muy íntima e de mucha confianza pero es que me inquieta mucho que se quitara usted la dentadura para comer

Voz 17 13:59 no cuando terminé de comer

así que podamos enseguida boca poder elegir la

Voz 16 14:24 setenta y siete está usted estupenda tiene usted sus dientes y además va al colegio de mayor eso sea como si hay ojo con lo que tira a la basura si no ya no entró su tengo mucho un abrazo muy cariñoso gracias Pilar seamos son buenas noches

Voz 19 14:52 hace tres años así en eso oro vivía truco aquí de Costa en Barcelona en Cataluña Segur de Calafell cuál te digo muchos fines de semana con mi mujer perdí la pulsera y bueno cuando llegó a agarrarle de pérdida pulsera aquí y a la otra semana cuando fui

Voz 19 15:20 señora hice anda mira lo que me encontré ayer una semana después de ser la puerta de de un supermercado mira lo que me encontré enemigo en el posible mi pulsera una semana después había aparecido apareciera la pulsera en el mismo sitio donde parece ser que la perdieron en el caballete venga buenas noche vamos a conocer a Javi

Voz 0359 15:48 buenas noches pues mira soy un vigilante de seguridad estoy cuidando fallas Si quiero denunciar públicamente la injusticia que nos están haciendo estamos cobrando a seis euros la hora estamos asegurados a media jornada trabajando de noche es ahora es prorrateo nada quiere decir que ahí entra todo ninguna empresa respecto bueno la mayoría de empresas no respetan el convenio tenemos un convenio firmado no sé para que su madre convenios y nadie los respeta el Estado debería obligarles a respetar ese convenio que para es para esos se firma pues nadie denuncia áreas hace nada es una injusticia muy grande asegurados a media jornada como voy a FECE yo voy a cotizar los años que tocan tendría que tener dos vidas para llegar a cotizar los años que tocan para cobrar la jubilación es muy injusto lo que están haciendo es muy injusto luego también decirte que claro no es como la Policía Nacional o la Guardia Civil raspa Fassa ahí pues tantas vacantes hay tantos se pueden presentar aquí no aquí el que quieras saca el título la Academia te cobra los quinientos los seiscientos euros luego las tasas de la policía y tal se presenta quién quiere que pasa que hay vigilantes para dar y tomar entonces si tú no hace estas a ese es euros la hora pues hay veinte que están esperando entrar entonces la verdad que yo no le veo soluciona esto tiene muy mala solución

Voz 0359 17:39 es todo el año estoy trabajando todo el año esperando conseguir entrar en una empresa que respete el convenio

Voz 0359 17:51 ahí sí que ahí sí que hay empresas pero vamos empresarios grandes solventes y cómo puede hacer Prosegur Securitas que les y luego qué ocurre en el precio de la hora para la empresa para que les sea rentable tiene que ser catorce catorce euros y medio la hora

Voz 0359 18:15 por lo que toca el cliente tendría que pagar ese precio pero llegó otra empresa dice no yo te lo hago a doce entonces la empresa no pierde pero no quitan el dinero a nosotros en vez de cobrar a ocho nueve veo como nos tendrán que pagar la ORA pues no las paganas seis la empresa sigue ganando por lo que los perdedores somos nosotros y así es imposible competir a poner precios con los que puedan pagar según convenio

Voz 0359 18:48 en la profesión me llevo bastante tiempo llevo bastante tiempo pero siempre igual siempre igual no he tenido las

Voz 0359 19:07 es claro ha sido cuando la crisis cuando la crisis cuando la crisis esa pero dado el bajón yo antes estabas según convenio incluso faltaban vigilantes no encontraban vigilantes controlaban qué pasa que entró la crisis si de repente hubo un bajón pero terrible terrible de hecho bueno han salido noticias en Prosegur en aeropuertos en más de una noticia han salido le han bajado de repente cuatrocientos euros de la nómina y eso te hablo de las empresas grandes solventes

Voz 0359 19:46 eso me justicia yo no le veo solución seguro que a muchos compañeros míos que es seguro que peor que Nozar es mucha compañía seguro que están de acuerdo conmigo tras curarle una falla espero que no caiga porque no está montada del todo hay dos figuras grandes está siendo bastante porque hay rachas de aire estoy aquí a ver si cae uno K pero

Voz 0359 20:20 el protocolo o llamar al presidente que se hiciese cargo el ahí no puedo hacer nada contra los elementos no se podía hacer nada

Voz 0359 20:35 muchas gracias por haberme dejado hablar

Voz 16 20:38 suerte y hasta pronto son son las voces que han tejido nuestras últimas madrugadas las que despiden

Voz 5 20:52 hablar por hablar hasta entonces

