Boletín informativo 04:00 (17/03/2018)

Voz 1882

00:24

buenas noches el despido es el último de los golpes que ha recibido de la Administración Trump Andrew Mc Cain el número dos del FBI que estaba muy involucrado en las investigaciones sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de dos mil seis había sido en numerosas ocasiones objeto de las críticas del presidente estadounidense su destitución llega nueve meses después de la de su ex jefe el entonces director del FBI James come Mccain estaba a punto de jubilarse con la pensión máxima este despido la pone en peligro según el New York Times un informe interno acusaba MacCain de no haber informado sobre conversaciones de funcionarios del FBI con periodistas pero el ya ex agente considera que se trata de una persecución política el fiscal general Jeff Sessions ha sido quién ha anunciado su despido Sessions es el fiscal nombrado por Donald Trump tras destituir a su predecesor poco después de que éste comenzar a investigar la llamada trama rusa