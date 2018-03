Hablar por Hablar (20/03/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 1194 00:00 hasta no no sí estaba la idea está graciosa y es un cierre la la reflexión de dónde va ir a esta gente ya lo otro ya eso ya lo cuando más lo de Parque Nacional en el estar Bach no cuadran sí que sí que sí

Voz 0470 00:49 el problema ya lo tiene otras veces y no pasa nada eres tú mismo el que Causas la si hubiesen dicho claro si hubiese levantó un poco la voz hubiese dicho ya están mi propuesta para los bares y ahí papá le en Tino Harrak por culpa tampoco todos los días hay que tener una cosa de orfebrería pero claro tú mismo lo has hecho de podía estar esto al al boli Jaroslaw como la de valorizado tú cara también han tu propia obra lo que tenía contacto tiene comedia que tú eres el rol de menos valor no voy a tu eres el Master and Commander of Comedy pero pero que te voy a contar yo pero claro me voy a venir yo de presuntuoso como diciendo firme el tú cuando acabas una actuación no nos claro

Voz 1194 01:23 hasta aquí hacer algo ex cátedra es eso pero hombre

Voz 0470 01:29 no es sano nada no podrán el colofón

Voz 1194 01:34 yo no voy a hacer algo aquí hay más bricks Libros Libres

Voz 0470 01:38 ligeros estaría feo hacer una sección al o min en familias las suele hacer Antonin temas de muchas Juan H no me hijo de puta es estudiante de filosofía como un argumento a dominando

Voz 1194 01:49 sí sí sí pero he conseguido llevarlo a un punto de autenticidad porque verdad es yo grito mucho eso crea un ambiente de populismo que no deja de ser algo efectista es cierto que ha sido Astra pero espera

Voz 1194 02:10 la absurdo

Voz 3 02:15 corpus áspera muy bonita eh no se ha da Astra Astra a Astra a ver

Voz 1194 02:22 áspera significaron a las citas semen de tortuga para estas no son conjuró chamánicos hay que tu sección tu sección porque las trapera a las trae a las estrellas peras espera

Voz 0470 02:33 los más pero por lo difícil claro llegar a la gloria por el camino más enrevesado y entonces lo has hecho tú Un final todo esto asqueroso y aspira llegar a La Gloria mediantes Tusell lo que es esto

Voz 1194 02:46 homo o mini lupus el hombre es un lobo para el hombre en este caso el cómico es un lobo para el cómico de verdad yo tenía mi sección bien bien planteada como buitres aves ha acudido a la carroña para para acabar con la culpa nuestra

Voz 1194 03:17 la vida moderna es Ortega Cano pasándose el GTA sin videoconsolas

ochenta mil euros es el Twitter es arroba abc Reyes de la ahí está para lo que quieras así que millones de Sáenz de Reyes enviando una de las definiciones mejores bonito la vida marina y un aplauso para los ministros de moderador una plaza para sigue Gavà

Voz 5 04:28 hola

Voz 6 04:33 hablar por hablar

Voz 7 04:38 Macarena Berlín

Voz 11 05:19 yo creo que llega un momento en que la el cariño o fuera por el apreció la gente no es bueno está muy claro que quizá tus hijos pero ella tiene subida yo tengo la mía te puedo asegurar que no echo de menos además las comunidades que puedes tener porque te la propiedad porque no te queda más remedio que sino no puede vivir sin ello pero sino Jones y no estuvieron yo no estuviera en un piso opta Diegos tuvieron un chalet está muy claro que viviría como estaba viviendo allí quiero que una lumbre baja inclinaría daría lo justo de luz otro de sido utilizaría ilegalidades pero digo que eso es como todo el agosto hembras no pasa que la gente acostumbrada a tener a tener atenderán a tener no

qué tal buenas noches las dos de la madrugada y ocho minutos la una y ocho en Canarias

Voz 1363 06:08 a la jubilación con esperanza espera cambiar radicalmente de vida por tercera vez la última vez que nos encontramos para Hablar por hablar se lo contó Adriana Mourelos

Voz 11 06:18 yo soy de una finca muchos años dejó el pueblo bueno pues la verdad que trabajando las le cultura igual no porque tú que tienes que tomar una decisión de los hijos dijo el cambio de hora de ser autónomo in trabaja a Dios pues a alguien te lo contrario igual que alguien te mandé Iker Suárez propongan a los demás que fue eso el está directamente contrató la naturaleza hay en el campo y con los animales y las plantas los árboles pues directamente a meter pues el gran ciudad como fue Madrid yo ahora mismo gradual Alcalá de Henares y te puedo asegurar que hecho de leído muy poquitas cosas eh

Voz 1363 06:57 que se lo llegó el día oye llevo digan

Voz 11 06:59 mi pareja no lo echo de menos porque estoy muy tranquilo y a la edad comment como me han dado mucha caña al Athletic muy tranquilo blandas muchas desde entonces la familia que tengo es muy limitada no y de menos cuando él voy a trabajar dos perras que tengo en casa que Flanagan compañía que tengo quitando eso no te no echo de menos a nadie es el problema que tienes es que vuela desde ahora mismo pues las circunstancias tienen que estar pues eso en tienes el trabajo hay la edad también porque a veces es la que marca que tiene este ahí no puede cambiar algo que tiene pero tienes que seguir en esa línea pero para llegar a a una edad que a veces que ha recrimina Teramo que tengo en la cabeza hacia nuestro cambio jubile pues si metro a ver al pueblo donde viví o bien veamos está claro vender el piso iría a la costa Jaime a un sitio más cálido con Osama bin ya te digo pero sin necesidad de que nadie agente alrededores para nada yo paso yo te puedo asegurar que hay días enteros que yo creo que no habló la más que lo justo con algún compañero de trabajo cuando me cruzo pero normalmente lo justito me echo de menos

Voz 13 08:09 y Amparo resumió su llamada en una frase subir

Voz 14 08:13 en blanco y negro que Telva ese hace ya mucho tiempo que es que me

Voz 15 08:19 ya está

Voz 14 08:21 en blanco y negro

Voz 15 08:24 tengo cincuenta y cuatro años los hijos y un nieto pero me Interior está totalmente vacío y desde que murió mi madre que hace ya cinco años vengo notando más la sensación de

Voz 16 08:42 qué hago aquí toda la vida toda toda la rutina de la Tercia mía es trabajar trabajar ahí bueno

Voz 15 08:55 la guinda de la tarta es que estaba con una persona casada durante treinta años y ahora la pena en mi vida que era el amor de mi vida bueno entre comillas es el amor de mi vida pero tengo que reconocerían otra de las cosas que me me me están matando por dentro de verlo con Alzheimer hay ya pues pues eso que que que ya esté desencantada que todos mis mis proyectos mis objetivos de argumentos para seguir viviendo la ilusión que me producía recibir una llamada por teléfono todos los días las vivencias que he tenido con él

Voz 14 09:36 pues todos todos ha ido derrumbando

novecientos cien ochocientos el número de teléfono gratuito del programa novecientos

cien ochocientos el equipo del programa su disposición con Adriana Mourelos con Elena Sánchez con Inés Morán en la producción Icon Yeray Martínez en la dirección técnica es martes veinte de marzo empezamos

Voz 7 10:18 era una porquería los seis mil quinientos se llena el domingo también el contextos y hubo valores y duele hoy resulta que es lo mismo ser derecho ignorante sabio ocho género suena estamos no Morales no son igualdad si uno vive en la ida entonces respeto que ya arrasó gira sus cualquiera es un ladrón mes Camillo Chiquito y la polio Carrera y San Martín hijo no que es la vida el que por ahora no ya a nadie importa sin asistió honrado es lo mismo

queremos conocer le creemos que nos cuente cómo está qué es lo que está haciendo en esta madrugada por cierto la del último lunes del invierno porque a las cinco de la tarde empieza la primavera vamos a darle la bienvenida con frío con treinta más de treinta provincias en alerta por nieve creo que son XXXVI ahora lo miro bien pero

Voz 20 14:04 no estamos juntos

queremos hablar y sobre todo queremos escucharle novecientos cien ochocientos es el número de teléfono el gratuito lo puede marcarnos puede también enviar una nota de voz un audio de whatsapp

Voz 1363 14:25 estoy trabajando hasta las cuatro y media hasta las tres y media en Canarias estoy muy bien acompañada estoy acompañada pues de Adriana de Inés de Yeray son mis compañeros de trabajo Elena Sánchez buenas noches buenas una mi audio más o menos sonaría así lo trabajaría un poquito más eh no sería tan cutre que natillas y un poco de sorpresa pero vamos que ustedes los que quiera porque nosotras luego lo evitamos Inés los escucha

Voz 0020 14:48 todos hilos emitimos en antena a El Asad

Voz 0020 15:30 que aprovecho esto porque el tabaco es como que que os de la hermana mayor entienda me tengo que ser la pesada del equipo es lo primero que me preguntó

Voz 1363 15:37 la digo obras dejando de fumar no Seeley mamá Macarena

Voz 25 15:41 bueno no me has dicho eso me has dicho vamos a ver no tiene nada que ver aunque perjudica

Voz 0020 15:50 bueno ya tenemos a Elena en el equipo Nos hacen muy muy felices porque cuando falta una todo es preocupación y no es lo mismo en la energía no fluye de la misma manera esta usted ahí también al otro lado con el número de teléfono el novecientos cien ochocientos ya lo estamos atendiendo el está en estos momentos atendiendo Inés también Adriana y les vamos a proponer un tema de conversación aparte independientemente de lo que no

Voz 1363 16:13 que eran cortar verdad Elena exactamente pues resulta que en el día que nos deja la actualidad nos ha regalado una gran interpretación televisiva viene de la mano de Matías Prats que al dar paso a una noticia sobre las improvisaciones del rapero arcano decidió hacerlo con humor ir pegando vamos a escucharlo

Voz 26 16:32 arcano está considerado como uno de los raperos más populares de España lo hemos visto

Voz 1363 16:36 tiene el récord mundial de improvisación durante veinte

Voz 26 16:39 catro horas seguidas otro nosotros

Voz 2 16:41 vamos a proponer otro rápidas la actualidad sin faltar a la verdad con toda la agilidad de su palabra

Voz 1194 16:49 el presentador conocido como escuchamos la credibilidad con el humor de forma magistral provocó

Voz 1363 16:57 la risa de Mónica Carrillo antes de que la pieza entras en directo con ello queremos preguntarle cuándo se permitió usted improvisar en su trabajo algún compañero tal vez en el trabajo le puso en apuros por sus actos o tal vez prefiere hablar del rap porque no es usted capas de capaz de improvisar

Voz 0020 17:19 en este trabajo los que trabajamos en los medios de comunicación los limbos muchas veces obligados y obligada a improvisar no

Voz 1363 17:26 siempre con la misma fortuna que nos da le también pero en el caso de de Matías la verdad que ha estado ha estado fantástico y Mónica con una risa muy discreta si es que aguantar acompañando las cámaras mirando qué maravilla trabajar con ese hombre porque te lo tienes que pasar estupendamente es muy divertido verlo claro está con su trajes jugó su corbata rape dando el paso a la noticia y es es maravilloso

Voz 0020 17:51 bueno no sirve de percha para preguntarle usted cuándo fue la última vez que improvisó de qué manera lo hizo el su

Voz 20 17:57 abajo y no sé nada

Voz 0020 18:00 actividad en grupo e incluso empareja a muchas veces hay que improvisar en pareja por qué no los niños los niños también requieren un trabajo diario de improvisación para salir de ciertas situaciones los eventos familiares las bodas bautizos comuniones piense alguno y cuéntenos lo deseo puede enviar en forma de nota de voz de audio de whatsapp al seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco posible da un poquito de apuro hablar en directo por si no se anima no le apetece pues está calentita en la cama calentito y no tiene muchas ganas de sacar el brazo no nos extraña hoy hace una noche fría una madrugada fría de martes seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco el whatsapp perdón el número de teléfono de directo el gratuito novecientos cien ochocientos te acuerdas de alguna vez que tuviese es que improvisar Elena

Voz 1363 18:51 pues no me acuerdo me pilla un poco enfría ahora hay mira qué he hecho yo este paso no pero no me ha dado por pensarlo ahora que tendría que pensar un poquito más y luego os podría mandar un de estos que noticias desde fuera puede mandar un whatsapp pensando pero ahora tú te acuerdas

Voz 0020 19:06 a aquí en la radio un montón de veces pero esta mañana en la tele de tenido que improvisar y me salió fatal por cierto

Voz 1363 19:12 luego en directo a Valencia justo me estaban diciendo por el pinganillo no hay paso a Valencia no hay directo y entonces de repente oído vídeo y entendió listo he dicho estamos en disposición de de dar paso a Valencia y un silencio y entonces nada a la improvisación ha sido puedes decir cuatro tonterías juntas Si bueno pero es una una una tontería salió fatal así que no no sirve de anécdota en se en esto bueno lo importante es saber salir del paso sí claro cuando no sabe salir pues te te

Voz 0020 19:41 es tragar amargo y decir bueno ya esta esta hecho vamos a otra cosa pues como él la vida no podemos detener ahí Elena bienvenida crea que Guillén que esté sana y que estas otra vez con nosotras

Voz 1363 19:56 yo también lo echaba mucho de menos encantada

Voz 0020 20:00 cuando alguien quienes le pasa algo verdad aunque sepas que no es grave que asustó te llevas

Voz 20 20:05 bueno háblenos de usted

Voz 0020 20:07 de las suyos de su mundo de lo que le gusta de lo que le preocupa novecientos cien ochocientos el número de teléfono gratuito del programa tiene también el whatsapp a su disposición

Voz 20 20:21 el whatsapp lo he dicho lo que quería

Voz 0020 20:23 la cuenta en Twitter viste un poco de lunes hoy no y eso que amaneció pronto pero no se me ha quitado la tontería Bailey buenas noches mis trabajos bailar los días improviso cambiando pasos volviendo loca a mis alumnos ya mis alumnas es verdad la danza que permite muchas improvisaciones hay yo he tenido más suerte se me ha dado un poquito mejor lo de improvisar cuando cuando bailó al más buenas noches qué tal bienvenida Elena sigue hay que cuidarse eh dice Pokemon que él todos los días trata de improvisar porque sino la rutina

Voz 27 20:58 la Mata

Voz 0020 21:03 que también las buenas noches a el bardo que agradece el tango que ha sonado

Voz 20 21:08 no es mi ex me tango favorito Cambalache

Voz 0020 21:14 en un tango que tiene más de un siglo de historia lo escribieron hace un siglo oí las letras

Voz 20 21:20 impactante mente contemporánea

Voz 0020 21:23 hola buenas noches aquí al pie del cañón sí muchas gracias hola peto que bonito el dibujo que bonita la ilustración con el hashtag ser de noche arroba

Voz 28 21:33 hablarporhablar y un murciélago boca abajo

Voz 1363 21:37 puesto

Voz 0020 21:39 a comentar la madrugada gracias a Pozo también por estar aquí a Pokémon a Gabriel gracias también a Urkullu es a Fran Lluc que hacía mucho que no nos acompañaba también valenciano por cierto enhorabuena feliz día los valencianos que han disfrutado de la cremà hace hace apenas unas horas pues muy poco hace apenas tres horas imagino que seguirá todavía la fiesta

Voz 20 22:09 de hecho

Voz 0020 22:10 Nos envía una foto de la falla del Ayuntamiento en estos momentos

Voz 20 22:15 ardiendo favorito

Voz 0020 22:18 ese tuit Hola Belinda qué tal buenas noches pasa Ponte cómoda Mercedes gracias a Antonio Puerto gracias también a Nieves por estar aquí María José gracias también a Marisol García serán otros los nombres los comentarios que en antena se puede unir también si quiere a la Comunidad de Murcia la os con anoche con Maite y con Cristo así como Miguel Ángel Martino Héctor Santana que se acaban de incorporar al equipo el teléfono de directo novecientos cien ochocientos o la Antonio buenas noches

Voz 29 22:55 eh eh buenas noches precisamente desde Valencia

Voz 26 23:00 estoy estoy en Valencia pero yo no estoy disfrutando de la cremà porque estoy trabajando

Voz 1363 23:06 bueno y este año no no toca entonces no

Voz 26 23:09 es que yo no soy vigilante de seguridad yo estoy trabajando por esta noche pero bueno estoy contento y feliz

Voz 1363 23:16 Nos alegramos y le acompañamos gracias por elegir la Cadena SER para para pasar estas noches de trabajo

Voz 26 23:25 me gusta me gusta escuchar bastantes programas de de la Cadena SER

Voz 1363 23:32 qué nos cuenta Antonio

Voz 26 23:34 pues bueno yo quería contar que hace a este miércoles placer dos años que conozco a la que a la que su esposa que nos casamos hace cuatro meses y que parecía que la habido ya no daba otra oportunidad pero en la vida siempre da una oportunidad

Voz 30 23:59 sí siempre da posibilidad de T ese es feliz feliz aquí la verdad es que

Voz 26 24:10 pues que estamos muy bien qué no se nos conocimos de una forma muy casual muy todos todos muy bonito la verdad tenía cuando cuando pena

Voz 1363 24:22 Abad que la vida ya no le iba a dar más oportunidades a qué se refiere en qué situación se encontraba usted cuando la conoció

Voz 26 24:28 que hay gente hay gente que a lo mejor ha tenido osea yo no me considero mayor ni y pienso que el hecho de ser mayor joven depende de cómo no que tienes pero pero hay gente que piensa que cuando llevaba una determinada edad el término de experiencia

Voz 30 24:48 un determinado

Voz 26 24:50 las cosas de la vida a semejanza rasgo y no es así no es así todo todo depende de nosotros mismos

Voz 30 24:59 muy

Voz 26 25:02 no tenemos que ponernos ningún límites por cornada

Voz 1363 25:09 y en qué situación se encontraba usted me pregunto si tenía pareja sino tenía para

Voz 29 25:13 en si había perdido las ganas de tenerla

Voz 30 25:18 no tenía parejas hablen no tenía pareja estable Hay muy muy conocí la conocí a ella ir que estoy Cornellà pues pues eh

Voz 26 25:33 pues la verdad es que así y todo ha sido estoy progresivamente más feliz y mejor cada día

Voz 1363 25:41 dice que se conocieron de manera casual

Voz 26 25:44 si no nos conocíamos de nada allí donde se dirigía a ella por la calle por las calles que

Voz 29 25:52 fíjate pueblo te hablo de tú sí sí por supuesto Antonio ningún problema

Voz 26 25:58 fíjate yo no la conocía de nada ellos sabia de estudiar un un aquí en Valencia al valenciano para la administración pública y salía de estudiar un ciclo de valenciano hay yo sabía del dentista

Voz 30 26:13 hay nos conocemos de nada un cigarrillo

Voz 26 26:17 ella me lo dio nos pusimos a hablar con el Valencia no pues Nos con con el hecho de estudiar valenciano pues empezamos a hablar de los tomamos un café otros gobiernos tomamos café y hace cuatro meses nos casamos Illa hace dos años que la acuerdos

Voz 1363 26:39 Antonio cuando usted el cigarrillo

Voz 26 26:43 sí

Voz 1363 26:45 no podía ser especial en su vida o esas cosas no se notan

Voz 30 26:49 un yo creo que

Voz 26 26:54 que esas cosas pasan pocas veces en la vida pero que cuando las vives como está sirviendo no te das cuenta de no te pones a pensar y te quiero decir

Voz 30 27:13 sí

Voz 26 27:13 en en cosas trascendentes sino en vivir los que están viviendo

Voz 1363 27:24 Antonio ha comentado algo de la edad al comienzo del otra conversación me pregunto qué tiene usted si lo quiere decir él no hace falta

Voz 26 27:30 no bueno yo tengo cuarenta y nueve ya tener un un poquito más

Voz 1363 27:37 por eso decía aquello de que cuando parece que la vida ya pues te ha dejado tranquilo de repente te da una sorpresa no de este tipo

Voz 26 27:47 pues sí hubo una sorpresa agradable

Voz 30 27:50 muy

Voz 26 27:52 infeliz

Voz 1363 27:55 cómo es ella Antonio

Voz 26 27:58 pues yo a ella viviría

Voz 30 28:01 como una mujer muy

Voz 26 28:08 bueno es cariñosa disciplinada que sabe sorprende no sé en la describiría de muchas formas

Voz 1363 28:21 Antonio muchísimas gracias

Voz 29 28:24 muy bien y que sigan disfrutando de momento premio especial

Voz 26 28:28 el aniversario no sé si ella me habría huido pero pero bueno porque yo estoy tener Rajoy están en casa pero bueno que quizás sí me ha llovido

Voz 1363 28:42 ojalá Antonio aquí baste

Voz 26 28:44 homenaje a un encuentro ya su amor

Voz 29 28:47 gracias por llamar a buenas noches

Voz 31 28:53 quién grasa que desgrana una enquistada

Voz 32 28:57 para a

Voz 31 29:28 Puig que ustedes todo de aquí se les aquí en mi niña que no

Voz 2 29:48 Jamal es una primera historia de improvisación la de Antonio a la de la vida que improvisó una historia de Antonio dice que la vida siempre da otra oportunidad

Voz 1363 30:02 la conoce de manera casual se cruzaron por la calle salía de estudiar el del dentista él le pidió un cigarrillo ellas se lo dio

Voz 2 30:10 después de tomar muchos cafés cuatro meses llevan casados dos años juntos

Voz 2 30:44 Azara García nuestra cuenta en Twitter arroba hablarporhablar le ha gustado la historia de Antonio

Voz 1363 30:51 añade yo también me dirigí por casualidad a la que hoy es mi pareja cuando lo vi por primera vez algún cambio

Voz 1363 31:10 hemos a conocer José de Córdoba buenas noches gracias por llamar y adelante

Voz 34 31:17 venga pues yo quisiera esta noche contaba un poquillo de Mi vida aunque ya en ya hemos luego al final Carlos que me tienen poco que ni siquiera la noche mira me hubiera sido muy normal una vida de pueblo en dónde me tuvieron que quita de la escuela muy pequeño con doce años

Voz 35 31:38 sí lo luego pues en fin me

Voz 34 31:40 me case con veinticuatro para que todo el dinero en mi casa y luego ya la hora de de mayor

Voz 35 31:47 sí

Voz 34 31:48 pues bien a la hora de mayor mi padre también se olvidaron su hermano Quini para de joyeros muy tenía un patrimonio

Voz 35 32:00 y se lo dieron a mi hermano

Voz 34 32:02 el todas esas mi hermano chico

Voz 35 32:05 eh

Voz 34 32:06 el caso dominaba mi padre ha tenido siempre embarcado hasta el punto que en qué ha hecho con su cuenta lo que agrío con el patrimonio también ha hecho el vocabulario y a las Dynamic padre ella pues yo intenté siempre en vida en contarme con mi hermano para cuidar de mis padres a lo mejor posible pero siempre yo le decía yo que va a repartida el patrimonio ya sin tirábamos de las necesidades para cuidar de nuestro padre

Voz 35 32:38 los tres hermanos por igual siempre no

Voz 34 32:41 ponemos de acuerdo cuando estamos otra en mano pero cuando salgamos de la reunión no Saskia lo que habíamos hablado en la reunión

Voz 1363 32:47 yendo

Voz 34 32:48 ya resumidas cuentas ya dos me enfadé un poquillo y que si yo siempre dándole el cariño mi padre necesario de hecho todavía ya están en una residencia y sigo tanto el cariño

Voz 26 33:00 el padre

Voz 34 33:01 pero se puso un poco fría y perrillo averiguar la cuenta conseguir poner de la cuenta de mi padre y resulta que fui al banco pedí un extracto sí vi lo que había pasado con la cuenta de mi padre decía el año donde mi hermano manipula cuenta unos mesa cuatro-cinco mil euro estamos en una burrada vamos por supuesto lagartijas García cero al final me cuenta pues sólo la última reunión que tuve con él lo que incluso hasta la grabé con Le di en que cuando quisieron hacer las cosas bien aquí estaba yo para para lo que hiciera falta por nada atrasa han ido al notario a ver le da un poder notarial resulta que animan a brilla por completo yo no puedo hacer nada yo por supuesto no tengo interés porque a mí lo único que me preocupa siempre ha sido su cuido es su bienestar pero ha sido tan largo que mal Diaw quedándose con el patrimonio quedándose con todo que que ya no que no puedo mirar a la cara y en fin que no causalmente hable con un abogado y me dijo que si localidad denunciar podía ser yo de esa forma de pensar yo

Voz 36 34:28 no soy así

Voz 34 34:30 sí me ha apetecido quiso contarlo porque hay que son cosas que nunca se deben de contar pero ya tanto que tengo en mi persona en mí

Voz 29 34:43 que que me quita el sueño

Voz 36 34:46 no claro que no se deben contar porque forman parte

Voz 29 34:48 de de la vida familiar no de la intimidad de la familia pero es verdad que al final estamos hablando de dinero el dinero que es de de todos de todos los hermanos pero justo como es horroroso eso sí lo sé lo sé porque sobre lo dicho usted

Voz 35 35:05 me duelen mal lo ha hecho a sí

Voz 1363 35:08 entiendo que les duele que no lo tengan en cuenta sobre todo que no tengan en cuenta a sus padres

Voz 34 35:13 hombre yo ahora tal como están en una residencia yo me me limito ya simplemente los domingo acompañar a misa porque en el fondo no seas un poquito Cristiano o hasta qué punto pero vamos yo quiero tener mi conciencia tranquila por supuesto no yo no quiero ir por la vida a nadie pero también el amor propio me come y me duele mucho que me lo hagan a mí de la forma que lo están haciendo que nada perdonad que haya en real con claridad

Voz 1363 35:51 se nada que perdonar al contrario para eso estamos para escucharle José pero hay una cosa que no entiendo cómo es posible que este hermano el que ha bueno iba a decir a malversado o en fin manipulado las cuentas y que se ha gastado mucho dinero cómo es posible que ahora tenga esté poder disponer del dinero que queda

Voz 34 36:13 mi padre al que me parecen que tan cuerdo pero mis padres ya se hace con ellos lo que se quiere sí claro Si le ponen delante los Sigma porque yo causalmente para poder para interesarme por las cuentas porque yo sabía yo sabía que mi hermano estaba manipulando porque me la cuenta en la entrada del Tesoro hito sí yo para poder manejar manipular las cuentas poscoital cogí a mi madre dijo que eso me pongan la cuenta Tuya y me dice mi madre sí a mí no me importa pero ya están que no no sólo porque lo deciden por sí solo entonces yo me puse en la cuenta que fue cual do pedía estrato igualando yo lava las cuenta siempre ha sido pues lo que yo he averiguado todo lo que les estaba haciendo en mi casa que habrá hecho casualmente el año con la plata la otra Ramis padre han firmado ya misma quizá de la cuenta cuentos averiguar tampoco cargo qué pasa

Voz 1363 37:12 ya veo

Voz 34 37:14 creo que están intentando el patrimonio un eso se lo digo todo

Voz 1363 37:19 sus espaldas a las de usted venderlo a sus espaldas

Voz 34 37:25 sí sin pedirme permiso a mí nada no causalmente se inicia pero también me felicita digo el maravilloso tiene el valor de felicitarme con lo que está haciendo olvidar parda vamos eso va a arreglar

Voz 1363 37:43 ha ido cuando lea ACA de usted su conducta

Voz 34 37:47 bueno eso dice no es que el patrimonio Paco hasta la residencia para que me parece muy bien pero lo que a todas esas cosas yo siento niño hermano se deben de consultar también conmigo pero vamos que

Voz 35 38:05 en el fondo yo como

Voz 34 38:08 causalmente duda también tengo sesenta años

Voz 35 38:11 sí yo la vida

Voz 34 38:13 yo me se quitado las ganas de hacer cosas que eso no soy interesado y aparte de eso sorprendió más unió consentido un año eso otra cosa muy fuerte también fui me sé que es donde se cayó el mundo aquí porque los padres no estamos los padres estamos preparados para perderán otros padres menos pero no estamos preparados para para ayudar a ocho ocho y a mí eso me un que

Voz 1194 38:44 buenas noches

Voz 34 38:45 tanto si que no hay más dudas a la hora de noche a lo que no podemos dormir muy bien

Voz 1363 38:50 muchas gracias un encanto usted Jose y muy muy generoso ojalá que esto se arregle que alguno de ellos recupere la cordura y que piensen que son más hermanos que no sólo sobre ellos un abrazo muy cariñoso José

Voz 34 39:04 Martínez buenas noches

Voz 1363 39:27 arroba Hablar por hablar escribe a Pozo que cuando hay dinero por medio se ve realmente la lealtad a los valores en la familia

Voz 0020 40:55 la Laura buenas noches

Voz 29 40:58 hola buenas noches Macarena desde Tenerife muchísimas gracias por llamar

Voz 36 41:02 gracias a ustedes la primera vez que llamo

Voz 29 41:06 estoy un poquito nerviosa se preocupe poco a poco

Voz 35 41:09 sí bueno

Voz 36 41:13 voy a intentar ser lo más breve posible y sintetizar relató para poder explicarme veo bueno felicidad para el programa porque es una maravilla yo lo escucho reza hay que está embarazada inminente gracias

Voz 29 41:32 qué me va a cumplir ya metidos caramba clara para con el DNI

Voz 36 41:37 en abril cumple veintidós añitos ya eso sí recuerdo escuchar el programa con una botella de leche fría porque le hace ideas me mataba

Voz 29 41:48 no sé si de mamá pero no pero vamos no me hace falta para saber que es bastante incómodo recuerdo recuerdo

Voz 36 41:56 los embarazos peculiaridad en la escuchar al programa porque no podía dormí aparte bueno es una anécdota pero bueno a lo que a lo que iba

Voz 29 42:06 muy entrañable

Voz 36 42:10 yo soy tengo tengo cuarenta y cinco años los cumple ahora el catorce pasado

Voz 35 42:18 Nancy

Voz 36 42:22 con veintitrés años tuve a mi a mi niño Mi Mario como digo yo mi marido he con la ayuda de mi padre lo crié trabajando mucho trabajando ellos también no y yo podía trabajar gracias a ello

Voz 42 42:46 bueno resumiendo en el

Voz 36 42:48 año dos mil

Voz 42 42:50 cuatro conocí a a

Voz 36 42:53 señor o un chico joven pero yo lo veía como Señor porque yo tenía treinta ahí uno

Voz 35 42:59 yo no me llega

Voz 36 43:01 yo tenía pregunta hice recién separado de su esposa cuatro meses por medio de una de amistades pues quedamos para cenar y ahí empezó la relación bueno menos no fue la relación como o poco a lo lo con el sentido pues lo que salga de aquí a ver que esto es sólo tontería a la porque empezó a nadie

Voz 1363 43:28 sí

Voz 36 43:30 bueno pues yo me fui yo soñando muchísimo porque ella lo veía un hombre serio

Voz 35 43:36 un hombre trabajador

Voz 36 43:40 un hombre recto y mientras lo fui conociendo y que era un hombre trabajador recto con los principios que yo valoro muchísimo bajar un hijo quieras que no pues piensas en muchas cosas no

Voz 1363 43:55 claro

Voz 36 43:56 aunque no quieras sustituir al padre porque el padre de mi hijo murió cuando tenía diecisiete meses no se llegaron a conocer la historia de Madrid funcionario bueno otra

Voz 35 44:09 sí

Voz 36 44:10 no tiene que ver aquí pero tiene mucho que ver pero sería muy largo y bueno empezamos la relación y y yo pues bueno me enganché enseguida el creo que también el enamoramiento Bonomi para bueno fue in crescendo no a él pues no lo sé o que realmente no es exactamente así se alguno lo hubo no creo que creo que eres Treo quiero creer que sí pero

Voz 29 44:48 lo voy a beber agua porque si Laura no no se preocupe beba el agua que necesite póngase el vaso cerca ahí sí lo tengo aquí porque no tenemos ninguna prisa eh así que lo agradezco es la primera vez que me llama llamado porque ella

Voz 35 45:05 no no sé qué hacer bueno

Voz 36 45:11 en la relación hubo mucha ida y venir a muchos conflictos de caracteres muy fuerte ahora mirándolo parece lejos pues lo pasó muy mal yo lo pasé muy mal por tuvieron conflicto al pelos que entraba insulto salidas aceptó no

Voz 35 45:36 el él me

Voz 36 45:39 dejaba me me volvía a llamar y me volvía a dejarme volvía entonces claro a mí me me me

Voz 35 45:46 me

Voz 36 45:50 me resultaba muy difícil centrarme en decir pues este chico que le pasta me me me deja me coge o yo me vamos yo tenía también la autoestima bastante baja siempre he tenido a lo largo de mi vida una serie de la circunstancia haya aparte pues por muy condición educación a lo emocionada lo lo que sea pues he tenido una autoestima bastante baja

Voz 42 46:18 ya no tanta ir siempre estábamos así muy bueno en definitiva mi padre

Voz 36 46:27 en ese periodo de que nosotros

Voz 35 46:29 todos sano ya opera con los

Voz 36 46:32 yo a mi hijo a se llevaba muy bien encantado porque él no tenía hijos no tuvo hijos anterior veintiuno ventilados años creo recordar no tuvieron hijos por no voy a entrar en cosa personales otra personas que no que no pero en la mía

Voz 35 46:52 sí

Voz 36 46:53 el cariño mucho con mi hijo a mí no me parecía una relación muy bonita porque el sale voy ilusionado yo también ilusionada

Voz 1363 47:03 Laura perdone no sé si me he dicho cuánto tiempo estuvieron juntos

Voz 36 47:07 pues mira desde dos mil cuatro

Voz 35 47:10 hasta el dos mil

Voz 36 47:13 catorce a ver perdón dos mil catorce con muchas idas y venidas en el dos mil ocho de una enfermedad muy larga de mi padre que yo lo pasé muy mal psicológicamente y anímicamente ese Luise pasar muy mal también sin querer a mi familia a mi entorno en general porque yo llevaba que mi padre era mi pila más fuerte en la familia pues lo llevé muy mal él me intentaba ayudar pero no lo lograba

Voz 42 47:49 igual no irá mi padre falleció en dos mil ocho

Voz 36 47:55 un poquito antes Él me había dejado una de las tantas veces y bueno yo lo hace que es el momento que murió mi padre yo ya sé bueno esta historia ya se acabó de comenzar de nuevo yo comencé de nuevo seguía estudiando los cursos que estaba haciendo han pasado cuatro meses el del fallecimiento de mi padre pues el regreso a mi vida por una llamada telefónica en ese momento yo estaba conociendo a un chico por Internet

Voz 1363 48:31 conociendo lo nada más

Voz 35 48:33 es que me hacía

Voz 36 48:36 a la persona está me me me me entretenía me hacía reír hablaba conmigo era era una amistad pero muy bonita yo no sé si es que él se enteró o cómo fue no tengo ni idea qué de repente un día me llama y quiere verme Iker hablar conmigo

Voz 35 48:57 yo Alcedo hay esa noche

Voz 36 49:02 sé que lo perdone por todo lo que me ha dicho que yo pensaba que estaba bromeando conmigo sinceramente me dice que le perdone que el que todo lo malo que me ha hecho que él me quiere

Voz 29 49:18 la primera vez en cuatro años

Voz 1363 49:33 y usted Laura como como recibe ese ese te quiero después de tanto tiempo siente que es un te quiero sincero

Voz 35 49:48 sí la verdad es que se me echó a llorar lo vi tan tan franco al bueno en principio se me enfadé ahí no lo quiso

Voz 36 50:07 yo no quería creérmelo porque es muy bueno bueno me dijo que me querría que quería casarse conmigo que lo perdona ahora

Voz 35 50:20 pero

Voz 36 50:23 que que quería pedir la mano viva un chaval antigua muy moderno pero de buena familia

Voz 35 50:32 yo también pero de atractivo tiene una familia el a cómoda

Voz 36 50:50 no sé por qué me dijo eso pero me lo dijo yo me lo creí

Voz 35 50:55 a partir de ahí pues

Voz 36 51:03 se lo comunico mi madre mi me haría feliz a lo comunicó al niño en dinamita imaginar a raíz de ahí empezamos a convivir si de repente la historia se repite le diagnosticaron una enfermedad muy rara no saben lo que no sabe lo que es de hígado de hígado le diagnostican un cáncer con tumor muy muy complicado que ahora mismo no recuerdo el nombre entonces yo pensé que aquello era una broma que esto no podía repetirse total es una serie de operaciones sufren trasplante resumirlo todo muy rápido para siempre atento a mí siempre atento al niño yo lo mismo y más cuando en el dos mil diez es me da yo pues te puedes imaginar pues

Voz 35 52:10 a mí no

Voz 36 52:13 habiendo perdiendo y no pulso la tan importante para mí pues con el miedo de perder hasta al que yo le había hecho daño y él me había hecho daño a mí pero habíamos pasado o eso creía yo muchos altibajos teníamos una una complicidad hay una relación que a él me decía que habéis ahora lo podemos hablar todo

Voz 35 52:48 sí

Voz 36 52:50 en cierto momento en que la quimio está en proceso

Voz 35 52:57 es el

Voz 36 53:00 el carácter cambia muchísimo supongo que a todos los de casa vecina a mi hijo o Mario que ya había vivido una experiencia similar pues un abuelo porque vivíamos Lautrec yo vivía con mi padre y mi hijo y mi hijo se gozo los ocho años de canchas de mi de mi padre su lo de su pilar parte entonces el volvía de nuevo a repetir entonces yo quería tener mucho cuidado él también no sé por qué lo hizo no tengo ni idea pero dejó de hablarme durante dos meses dijo Guerra dirigirle la palabra aquella sufrimiento para mi amigo yo dormía en el sofá

Voz 29 53:44 sí

Voz 36 53:46 para no molestar a él porque yo no yo pasé a mi vida en la buhardilla practicamente hacia las cosas hacia todo intentaba intentaba estar al día de todas nuestras molestaba porque olvidado porque tantas cosas que yo era tanto yo tenía mucho miedo acumulado venir me vino muy era yo quería yo pensaba que estaba fuerte

Voz 29 54:12 yo entiendo

Voz 36 54:14 pero pero realmente con el tiempo pasado el tiempo yo me entra un ataque de pánico que yo no sabía lo que era ir resulta que eran ataques de pánico que me desmaya hay me bajaba la atención bueno para no liar luego después de la quimio tuvimos nueve meses separados porque quiso que no fuera no tuvo radioterapia luego volvió a querer ayudarme ya sin ser pareja a porque durante esos nueve meses

Voz 1363 54:46 entiendo que rompieron

Voz 36 54:48 se arregla Ms él quiso romper Ms durante la quimio

Voz 1363 54:53 que ante una mujer S libre

Voz 36 54:56 Mario tú te va desde los viernes por la tarde que salgan el domingo por la noche Tebas con papá bueno lo decíamos así ya por cariño no porque lo llamaba así lo llamábamos así en todo yo quiero que esté con él tú quieres estar con él sí sí sí sí mamá cómo no

Voz 1363 55:17 y él estaba yo nunca discúlpeme que le interrumpa de esta manera yo sé que es difícil pero tenemos que concluir con alguna idea porque nos queda un minuto y medio

Voz 36 55:25 sí nada solo quiero concluir en que la relación se ha terminado

Voz 1363 55:29 sí

Voz 36 55:31 que en el dos mil catorce en junio de dos mil catorce en pleno viaje un viaje maravilloso que hicimos a Asturias y al volver me dijo Se acabó lo que tengo en casa me fui a los dos día llevo cuatro años sin ver a mi hijo que en ese tiempo hacía tres meses que había cumplido dieciocho años mi hijo cambió de la noche al día no soy nada él se muy poquito muy poquito yo quiero saber cómo puedo yo

Voz 35 56:08 a saber de mi hijo mío dice que no quiere saber de mí

Voz 36 56:14 o es que Jaime se enfada me dice

Voz 35 56:18 no lo moleste hizo si yo

Voz 1363 56:22 o sea no saber nada de su hijo de esta pareja con la que ha estado tanto tiempo bueno muy poquito muy

Voz 36 56:27 poquito hace muy poquito ahora claro

Voz 1363 56:29 las que las dos relaciones no tienen conexión es decir si su hijo ahora no quiere hablar con usted no es por nada que ocurrió con

Voz 36 56:37 es que yo yo no sé es que se porque la cosa El motivo es que yo no sé el porqué

Voz 0020 56:45 no han querido se

Voz 36 56:47 minuto uno lo ve como un un borrón