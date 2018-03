Hablar por Hablar (20/03/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 2 00:00 hablarporhablar Macarena Berlín

Voz 11 04:28 no

Voz 9 04:34 la Macarena

Voz 10 04:37 tengo decirte decir como Pokemon entre tengo mucha facilidad para improvisar casi todos los días tenido improvisando y felicidades a este muchacho que llamado a Antonio felicidades por su hijo que no supo qué hacer Manuela de Alicante ya te digo lo daría improvisación me va muy bien

Voz 1363 05:12 buenas noches Manuela cantada de de conocerla que está muy bien eh que llame también opinando porque muchas veces cuando está una en la cama en este caso alguna uno hablen alto no les pasa usted que habla con la radio yo continuamente hablo siempre con la radio pues Letta al micrófono mito del móvil himnos graba el comentario Nos lo envía como ha hecho Manuela que bueno Manuel a tener todavía siempre capacidad de improvisación y ser conscientes de que a una le va muy bien sabiendo improvisar en la vida gracias Manuela lazo muy cariñoso las tres y once minutos las dos y once en Canarias Antonio de Murcia nos espera el teléfono buenas noches

Voz 0106 05:56 buenas noches Macarena

Voz 1363 05:57 ya adelante Nos cuenta

Voz 0106 06:06 comentarte Mi pequeñas anécdotas

Voz 12 06:09 sí evidente un pequeño ruego

Voz 0106 06:12 y es que como cuando escucho el programa que no siempre lo hago la música que ponen buenísima pero no conozco al autor de una pequeña reseña sería magnífico no no sé si para más gente de sobretodo cantante desconocido que no que no llegamos a conocer su música y una segunda es que tengo mi mujer aquí al lado soy un matrimonial de segunda Villamayor

Voz 13 06:43 si quieres Tendillas enterado de muchas cosas

Voz 0106 06:46 de Mi vida cuando esto inspirado en el encuentro comunicativo la gente se sorprende porque esto no me lo había contado que tan pues ahora que me está oyendo que está aquí al lado de la cama tía pública que la quiero que que es un encanto de aquí conmigo

Voz 12 07:12 cómo se llama Antonio si así hemos exilio

Voz 1363 07:16 muy bien pues este mensaje tan bonito para Cecilia

Voz 0106 07:19 también

Voz 12 07:21 bueno hemos escuchado de fondo verdad suspira y si las anécdotas

Voz 0106 07:34 en mi última etapa han sido profe inminente y me tapan la dado desarrolle proceso en el exterior en su hija trabajando con hijos de inmigrantes reforzando poco implementando el castellano que es sobre todo cuando según detectó la olvida Si la verdad es que estando yo ya tengo sesenta años y esto fue pues aproximadamente por el año todos muy aproximadamente

Voz 1363 08:15 eh

Voz 0106 08:16 estando en lindar no entrar no tenía un grupo de de pequeños ningún grupo de adelante con el grupo de pequeña tenía un grupo muy homogéneo pero había un chaval él que estaba un poco más un nivel inferior al resto yendo de su madre siempre preocupada con educación del crío pues cada vez que venía intentado hablar conmigo manifestarme en según que tú aquí yo por mi parte que día estimular TI y de qué manera podía lograr el trío se motivadas un poquito más y compensa sé es que tenía ignora pasión pues improvisando Le digo que bien porque es curioso en este caso concreto que cuando yo lo comento esto permite no digo que bien qué te parece si lo te enseñan castellano vamos español en cambio tú me enseñas un poquito de alemán el así con una mejor así sorprendido al querido tenía siete ocho mira así con la así hacia arriba y me dice Antonio pero tú no eres no sabes alemán no se animan a que yo te enseño español y tú me enseñas alemán

Voz 15 09:55 sí pues perfecto aquí

Voz 0106 09:58 pasamos gritamos en recreo en ese momento sus hijos a clase ya que estamos todos en recomendó al grupo un poco el acuerdo que hayamos establecido Kevin y yo

Voz 15 10:12 sí estamos trabajando denominamos no ponen eso que son sílaba estamos con Lage que es como se han ido un poco complicado para

Voz 0106 10:24 para entender aunque la formal es muy es la composición de esa estructura afónica pero bueno ir como ejemplo trabajábamos la palabra que hizo Kiril fue como muestra del son y lo G el crearlos ha quedado y sorprendido Keiji como digo sin digamos es instrumento que el que mediante un giro pues obtener agua cuentas El triunfo in vivo en el acuerdo que hemos quedado con que es que me iba a enseñar la palabra grifo en alemán y entonces él se me quedé así como un poco dudando y me dice que ir en alemán dice feliz de escombros todos los compañeros se quedan mirando no no se me viene abajo in intentó desarrollar un poco en la mecánica de bueno dándole importancia pequeño error in están soplando por debajo con

Voz 15 11:39 alemán creo que era

Voz 0106 11:44 aunque decir que que el tono perdón si es Jorge Hank vale vale está bien está que a partir de ahí pues de esta anécdota que luego solamente a la madre pues la madre de la fiesta final de curso me trajo como regalo un pequeño epistolario de alemán para que se sale

Voz 1363 12:12 Antonio esa familia muy preocupada no porque usted hablar alemán el pequeño no había sabido enseñarlo

Voz 0106 12:20 la palabra tiene de la de los mayores

Voz 1363 12:24 sí

Voz 0106 12:25 mira estamos trabajando la diferencia entre turcos así el condicional tenía los mayores ya eran de dieciséis y diecisiete años allá críos bastante mayores y en ese momento pues yo les explicaba un poco más matices y diferencias entre ser futuro entrante

Voz 15 12:54 yo explicaba pueden sobre la vida real porque ya se había agotado las posibilidades de Batiste digo porque por ejemplo

Voz 0106 13:05 imagino que utilizar el futuro de una tortilla esta noche haré haré que Lin Pombo principio irán porque aquí es pues yo digo que en ese momento de tiene que improvisar con el condicional viva haría ahí lo que digo yo me haría una tortilla si tuviera huevos lo lo lo más a lo mejor el idioma cuando empezaron así como a mirar

Voz 12 13:55 adiós

Voz 0106 13:56 sí sí pero que viene huevos no llenó de aparte de ahí hubo momento de risa colectiva estuvo muy contenta pie todo muy bueno hay anécdotas y que lo ña Cecilia

Voz 12 14:11 claro que sorprende porque no no las conocía la conocía activamente Darren

Voz 1363 14:18 el entorno escolar Antonio genera muchísimas anécdotas como que todos los días tienen que subirse a un escenario hoy

Voz 0106 14:27 no la verdad es que te Pereza actúa en el IVA en una impronta así porque tú puedes programar espera concretar cuestiones poco ver en desarrollo de la obsesión pero me imagino que como un poco como cuando tu trabajo como en el que fomentó necesitas recurre a endurecerse hacía me cuanto más acertar más digamos un abismo entonces reflejo el Este pues digamos que estás consiguiendo mejores objetivos no quién da clase que normalmente suele haber una una visión no bastante de de Fito y vuelta de intervención pues están sometiendo permanentemente una actividad

Voz 15 15:17 de recurrir a un

Voz 0106 15:20 situación situaciones para tratar de favorecer un poco la confluencia de no quieres en ese momento

Voz 1363 15:30 muchísimas gracias Antón no

Voz 12 15:32 eh que no le contestan nada de qué

Voz 15 15:35 el tema de intentar decir

Voz 0106 15:37 es autor de de la campeones por qué

Voz 1363 15:42 bueno se me ocurre Antonio que si tiene alguna vez alguna curiosidad pues nada marca el número de teléfono gratuito ese lo decimos es que si no sería algo así como las radios musicales que van diciendo todo el rato los los autores Si

Voz 0106 15:54 no pero quizá bueno me imagino que es cuestión de de organizar el tiempo no pero bueno

Voz 1363 16:02 bueno más que organizar es que yo prefiero que el tiempo lo aprovechen ustedes porque en este momento en la SER les escuchamos bueno todo lo que sea quitarles tiempo pues siempre me da como apuro Antonio pero si usted llama marca el novecientos cien ochocientos cuando quiere algún título en concreto su número de teléfono gratuito y saludamos inmediatamente incluso a veces fíjate me lo piden por Twitter y yo lo escribo no les les pongo el el autor o sea que cuando quiera pues estamos aquí para lo que quiera Antonio muchísimo

Voz 16 16:30 más gracias Illán menos otra madrugada con alguna anécdota también

Voz 12 16:33 cuál carchos buenas noches

Voz 1363 18:56 bueno lo estamos preguntando en esta madrugada de martes cuando se permitió improvisar en su trabajo en su entorno familiar en su relación de pareja

Voz 18 19:06 el momento hoy eh

Voz 1363 19:10 los novecientos cien ochocientos el número de teléfono gratuito el del directo

Voz 2 19:18 todo sobre mi la cuenta en Twitter arroba

Voz 1363 19:22 hablarporhablar hiel whatsapp del programa para enviarnos una nota de voz seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco son las tres de la madrugada veinticinco minutos dos XXV en Canarias o la Julián buenas noches

Voz 0106 19:37 buenas noches desde Toledo es su turno

Voz 1363 19:40 adelante

Voz 15 19:41 que yo que sea comunicarles ahora que está de Mora esto de las pensiones

Voz 0106 19:49 yo por ejemplo estoy divorciado

Voz 15 19:54 una enfermera Un en una pensión no contributiva por invalidez tengo cincuenta y cuatro años

Voz 1363 20:02 sí sí cobran otros sesenta y uno

Voz 15 20:05 el euros con noventa y tengo un hijo al que tiene veinticinco años que tal ahora de recogida de aceituna eh aquí y ahora el que pues no no tiene nada yo estoy con trescientos setenta casi como el pueblo manejar

Voz 1363 20:28 cómo se vive imposible verdad hoy en día con ese dinero es imposible

Voz 15 20:35 sí yo no sé si esto que dice

Voz 0106 20:38 eh

Voz 15 20:39 el Gobierno de subir las mínimas esto no contributiva entrará o no entrará en eso

Voz 1363 20:50 Julian cuántos años dice usted que tiene su hijo

Voz 15 20:53 mi hijo tiene veinticinco veinticinco

Voz 1363 21:03 dice usted que cobran la pensión de invalidez que lleva cuánto tiempo cobrándolo

Voz 15 21:08 llevo doce años y medio

Voz 1363 21:17 a qué se dedicaba a usted

Voz 15 21:20 yo me dedicaba a albañilería para construcción pero tengo treinta por ciento de discapacidad entre huesos Si otra de que tengo ochenta por ciento

Voz 1363 21:43 Julian entiendo que los llamo porque no pude dormir o porque está haciendo otra actividad a esta hora de la noche no sé para qué aprovecha la madrugada

Voz 15 21:55 porque me he despertado porque ves eso poner en muchas veces la radio para dormir mejor color deportes y esto lo otro me he despertado egos

Voz 0106 22:05 ves ni digo pues voy a llamar a ver teme que eso

Voz 15 22:11 yo me pueden hacer

Voz 1363 22:14 hagamos esta pregunta a los oyentes la dejamos en el aire a ver si alguien le puede asesorar gracias Julian por llamar un abrazo

Voz 15 22:22 a acuerdo buenas noches

Voz 12 24:48 hola buenas noches adelante de este Sevilla

Voz 1850 24:52 pues buenas noches Macarena estoy un poquito nervioso porque la verdad es que la primera vez que llame la primera me lo habéis cogido esto va a ser que eso que realidad

Voz 1363 25:03 pues gracias por haber llamado

Voz 1850 25:06 pues muchísimas gracias por escucharme Oprah bueno el resto de personas prometen escuchan bueno yo soy Carmela llamó desde Sevilla soy de Granada quería comentar un poco el cambio de vida que estoy viviendo porque trabajaba en el sector bancario ay bueno esa vida un poco GRI no me llenaba mucho Imelsa la manta a la cabeza y bueno el tema que estáis tratando esta noche que lo de improvisar pueblo mio no fue improvisado luego medite muchísimo se ofreció la posibilidad de irme y lo cogió y me marché y ahora pues me estoy dedicando a a algo que siempre me ha apasionado que son las personas mayores y pero el tema de la soledad que existe con la con las personas mayores mi padre era muy mayores cuando me detuvieron y yo siempre he tenido está muy presente en mi vida pero nunca lo había tomado como un método de vida y ahora pues quiero hacerlo y inconvenientes no me estoy encontrando es que no hay apenas nada relacionado con el ocio para personas mayores por lo menos aquí en Sevilla habló por por lo que me estoy encontrando hay mucho relacionado con Sanidad con salud con mucho cuidado paliativo bueno por lo que yo puedo por lo que yo voy sabiendo tampoco quiero generalizar porque tampoco se de todo

Voz 12 26:34 sí de ocio hay poquísimo

Voz 1850 26:37 como hay mucha gente publicitada que busca compañía tanto de amistad como de pareja pero luego cuando lo llama o intentas quedar con ellos sobre todo para conocer los porque si lo que haré agrupar o quiere ofrecerle algún tipo de actividad tienes que conocer un poco vamos como a todo el mundo pero me estoy encontrando como como que no se no se llegan a abrir mucho supongo que como lo que nos pasa a todos que no como poniendo nos vamos poniendo capas con la edad me pasa a mí tengo treinta y siete años aquí les cuesta mucho abrirse a Nueva andaba idea así que me encantaría que las personas que escuchan este programa que se sientan sola porque piensen que hay personas como yo que estamos estamos intentando que no se sientan sólo hay que tengan un buen acompañante de vida o acompañantes de vida y que y que la gente se conciencie de la importancia que tiene este tema sobre todo con mira a la esperanza de vida que cada vez en mayor

Voz 1363 27:47 efectivamente cada vez es mayor y es verdad que el ocio cada vez es más importante en nuestra vida eso es esta

Voz 1850 27:53 daría que cuando yo tuviera sesenta año use veo sesenta o setenta encontrarme con con mucha posibilidad de no encontrarme con que quiero hacer amigo o estoy en un sitio nuevo me he quedado viudo o mi hijo ya se han ido de casa y encontrarme con que les Carmen

Voz 1363 28:13 la porque cuando dice usted que está encontrando mucha resistencia a las nuevas ideas a qué se refiere porque a este programa lo cierto es que llama muchas personas mayores hombres y mujeres cuyo principal problema es ese que no pueden disfrutar de su ocio porque no tienen con quién

Voz 1850 28:30 claro yo lo que me pasa sobre todo como lo llamo yo me publicitada en Internet entonces hay gente que sí que me ha llamado por iniciativa propia pero hay otras personas que que dejan su teléfono su correo yo me pongo en contacto con ello pues a la hora de poner me encontré se piensan que el estoy vendiendo algo

Voz 12 28:50 hombre yo quiero yo quiero hacerlo con

Voz 1850 28:52 como un futuro negocio pero yo yo no les voy a cobrar yo en principio y y quiero hacerlo como mi método de vida

Voz 12 29:02 pero ello no en todo caso

Voz 1363 29:05 te el por qué no a ellos les cuesta un poco entender

Voz 16 29:08 el Bared parental a usted

Voz 1850 29:10 sí juntando las personas para que sí

Voz 1363 29:13 para que se diviertan no para que tengan largo donde se entiendan

Voz 1850 29:18 es como que se piensan que estoy intentando venderle algo que o que lo voy a timar o que no se o a lo mejor hablan con su hija que lo entiendo perfectamente porque yo lo hubiese dicho lo mismo a mi madre la verdad hace veinte años le hubiese dicho lo mismo y madre ahora ya no pero a lo mejor hablan con la hija ahí le comenta

Voz 12 29:38 pues que acepto hablando con una desconocida porque eres

Voz 1850 29:40 pero cómo va a que las para tomarte algo porque ya todos les digo de primera no algo individualmente para conocerlo

Voz 12 29:47 supongo que ellos me conozcan a mí

Voz 1850 29:50 Illa en un futuro ya se verá si puedo hacer de esto mi método de vida pero necesito información que no que no me la número ofrecen claros la cuenta

Voz 12 30:01 también saber las necesidades no también de

Voz 1850 30:04 claro porque uno no todo el mundo

Voz 12 30:07 le gusta todo igual igual

Voz 1850 30:09 da a todos no somo no gusta al rock a todo no gusta al teatro todo no gusta

Voz 12 30:15 y claro quiero quedar con ellas para que me

Voz 1850 30:17 digan que queréis que queréis que haga estoy a vuestra disposición

Voz 1363 30:24 carne estaba pensando y gestionar todo esto desde un centro para mayores por ejemplo

Voz 1850 30:31 es que en un centro de mayores y cuentan con actividades cerraba ya ellos se conocen y no es tan abierto porque me pasa me pasa que me dirijo

Voz 0106 30:41 ha sido a centro de día o

Voz 1850 30:44 están como muy cerrado a la DO otras actividades que tienen en ese centro cuando les dices de de salir de allí para ir al bar de al lado imagínate a se lo planteó como una hipótesis para ir a un bar de la tomarse algo ya ya están cerrados y luego en residencia la gran mayoría desgraciadamente la gran mayoría de personas que se encuentran en la residencia no no es también nuboso o físicamente o Mendo con nítidamente entonces a mí me gustaría dirigirme a las personas mayores que esté Un bien que se sientan un poco como yo me siento ahora porque que la edad no es que yo no lo veo distinto y yo creo que me me quiero dirigir a persona que que se encuentren como yo activa con ganas de hacer cosa o que se acaben de jubilar

Voz 12 31:37 ya o

Voz 1850 31:38 ese tipo de persona y me estoy encontrando con muchos impedimentos yo no voy a parar eh vamos no pienso para ya que ya que me me quiero dedicar a esto no pienso seguir en ello vamos tengo un teléfono un correo electrónico por si alguien quiere ponerse en contacto conmigo que no sé si lo puedo decir o luego lo digo a vosotros si ello sobre todo gente de Sevilla porque

Voz 1363 32:04 soy yo cosa Carmela nosotros no podemos facilitar números de teléfono siempre lo digo porque no podemos responsabilizar de que esas llamadas sean fructíferas de que todos tengan es veinte con esa llamada son diferentes personas las que estarían en contablemente

Voz 1850 32:20 sepa no tenemos capacidad para gestionar eso vale vale no no yo sólo quiero que sepan que hay personas que quieren ayudar y que y que se dejen que se dejen que que nos brinden la posibilidad de de un primer contacto de que nos brinden esa posibilidad que muchas veces nos quejamos nos quejamos nos quejamos y cuando nos estamos ofreciendo la solución que la como aquí delante no se no nos da miedo el cambio o salir de nuestra zona de confort no sé no sé lo que ocurre

Voz 1363 32:55 Carmela y entonces fue visto muy valiente dio un paso decisivo

Voz 1850 33:00 sí la verdad es que sí sí sí sí vamos tengo a mucha persona a mi alrededor que trabajaban en el mismo en la misma entidad donde yo trabajaba Illa Verda es que no se me dan la enhorabuena porque teme porque he tenido la fuerza para decir si no quiero esta vida gris para el resto de mi vida quiero una vida de colores

Voz 12 33:28 sí distinta y que de momento Carmela la tiene

Voz 1850 33:32 sí sí la tengo si la tengo si vamos ahora me escucha reírme y cualquiera que me escuche que me coloca Neve totalmente distinta hace un par de años hace un par de años estaban muy apagada muy triste yo siempre he sido muy como muy extrovertida muy muy de colores y me estaba pagando apagando pagando me daba vergüenza hacer muchas cosas estaba metiendo yo misma en el mundo gris no sé yo lo llamo así imagen y me costó casi la salud casi me cuesta la salud hasta que ya cuando me tocó la salud ya como que lo vi lo vi parece que tiene que pasar algo es verdad malo para darnos cuenta de que la vida sólo hay una Ike mañana no estamos aquí y es una pena mirar hacia atrás y Bonillo pillo para que venir aquí a mi me da mucha pena mi padre mis padres que Miami educa hoy se hayan gastado todo el dinero en mi educación y que hayan estado tan encima de mí con los mayorcito que eran para que yo esté sentada en una mesa todos los días la misma historia todos los días las mismas caras todos los días los mismos problema también el sector bancario que ahora mismo los profesionales del sector bancario estamos un poco bueno es tan yo ya no formo parte de de error están un poco como menospreciados como casi todo la las profesiones que antiguamente estaba muy bien Vado la valorada de médico de enfermero entonces ese mundo repetitivo hoy sí él también el dinero hace que la gente no sepa si se está acercando Dati porque te llaman Carmela Ile cae bien porque era la del banco no lo hacen no no estaba John no estaba bien con esa vida el trabajo me encantaba a mí el trato con personas me encanta lo que no me gusta es la filosofía de todo lo que se mueve alrededor de eso

Voz 1363 35:48 Carmela pues muchísima suerte y ánimo para esa valentía que sigue igual

Voz 1850 35:54 animo a todos por favor que que se apunten a coste que hagan cosas que hay millones de cosas por hacer

Voz 12 36:00 muchísimas gracias por escuchar suerte y nos va contando Carmela muy bien muchas gracias Macarena buenas noches buenas noches

Voz 1363 36:33 escribe Gabriel en la cuenta en Twitter arroba Hablar por hablar de un trabajo frío a una ocupación emotiva generosa tanto acomodar su tiempo y su capacidad

Voz 6 36:43 a otros

Voz 1363 36:50 ahora dice Pokemon que él sería el primero en desconfiar de esa primera toma de contacto

Voz 6 37:01 lo que no te haya acostumbra

Voz 1363 37:15 novecientos cien ochocientos el número de teléfono del directo de hablarporhablar por hablar en Granada está encarna buenas noches

Voz 12 37:25 gracias por llamar ya delante hasta ver que nos cuenta Jarno poco tema de los pensionistas porque si me por suerte sionista yo no tengo presión de Pedro

Voz 24 37:39 pues sí cobra una novecientos euros bueno pues con ese dinero vamos tirando lo que pasa que Skinner seis

Voz 12 37:49 sí

Voz 24 37:51 yo medicamento me puedo gasta unos setenta euros

Voz 12 37:57 porque mucho de lo que necesitaba

Voz 24 37:59 pues lo de la Seguridad Social entonces aparte de pagar ocho euros Vigo cada uno luego pasado muchos medicamentos subí mucho entonces yo ajustó es que que no bajo esa ese precio de lo que tengo que pagar en farmacia tiene uno teléfono que hay que tenerlo también

Voz 12 38:24 con el botón por si pasa algo

Voz 24 38:28 la Comunidad la luz que calefacción no puedo tener porque no se puede costear con una pensión de aunque no está mal pero separador claro ya no es tanto gasto pues un poco

Voz 1363 38:50 encarnó el milagros que puedan hacer ustedes todo esto con novecientos euros

Voz 12 38:55 mi esposo es joven tiene setenta y cuatro años joven sí

Voz 24 39:03 yo tengo setenta explicó ella lleva ocho años malo cuando cobrar al Ferrmed ahora ya no no conoce nada hace un nunca fue tan grande también claro que ayudan ver poco pero a veinticuatro horas tengo que estar yo pero esa es la vida que le toca uno tocar

Voz 12 39:28 no

Voz 1363 39:29 seis dice usted que tienen ayuda

Voz 12 39:32 bueno sí a ayudarme pero tampoco se Weiss aquí

Voz 24 39:38 él no quiere que una dieta poco o nada que se depende de mí totalmente porque es que no tampoco a quién te como Capello directa mi hijo

Voz 12 39:49 el todo saturó el siente su confianza

Voz 1363 39:52 siente bosques usted la persona más importante que tiene

Voz 24 39:56 es un hombre fuerte y claro iba uno Milán dos se bien porque yo todavía duerme conmigo que una baranda pero muy exigente como prodigio sí ya íbamos a los tocado

Voz 1363 40:15 encarnar me pregunto si tienen familia si está usted arropada por su familia

Voz 24 40:19 tengo hijos pero claro a veinticuatro horas en la casa

Voz 12 40:24 suyo claro tiene su trabajo nimia

Voz 24 40:29 se ayuda porteros tengo aquí donde mi pueblo pero pero dentro de eso pues cada uno tiene su vida y que depende soy yo temí lo tengo en el dormitorio de eso relajante para cuando cuenta muy temprano pues está está pendiente

Voz 12 40:51 la gente sabe ahí él

Voz 24 40:54 pendiente así en vamos pasando ir prisión ETA pues lo que yo era simplemente no lo ha subido quitara a de la farmacia ahí pusiera algún medicamento que quitaron aunque tan preciso para estoy enferma

Voz 1363 41:15 sería un paso importante no una ayuda por lo menos en su situación al

Voz 12 41:20 particular que tampoco tengo yo ninguna persona que cobrar seiscientos cobran poco

Voz 1363 41:28 a las personas que cobran

Voz 24 41:30 seiscientos pues tienen derecho para la luz tiene derecho para bajar la basura el agua mucha cosa curso nosotros en nuestro caso con cobra eso para ganó ganó tan hemos suena eso bueno quemaba una enfermedad lo fuera enfermera pues los otros con eso no me movido apañado muy viaje me gustaba mucho bailar todavía incluso como Kutcher todavía

Voz 1363 42:09 así

Voz 24 42:13 sí sí

Voz 12 42:14 qué tal

Voz 24 42:15 demasiada gente que no eso compás de la música las hice todavía llevando

Voz 12 42:24 sí pero muchas veces somos

Voz 24 42:28 pongo música ya éramos alegría de escuchar la música como light y coge el compadre le gusta

Voz 12 42:39 Rato a niños anexo con la cámara esa ahí sí para que canta baila la tata baila

Voz 1363 42:49 Encarna bailan ustedes pegados no Bailén ustedes agarrado

Voz 24 42:57 la verdad que que que que él le hace mucha ilusión sólo por T Mobile aún

Voz 12 43:01 muchas veces ella State

Voz 24 43:03 pues una cosa que no se le con cuidado tan fácil vida o tanta otra multa cosa luego estaba enfermo me temo que pierden El Pulga le da vergüenza que le haga bien la cosa tengo que hacer es Luis yo a pesar de que lo tampoco sabe que eso eh pero apenas existe acuerdo de mi nombre pero a mi hijo y a mi nieto ya anunció que a mí a veces Villava o pregunta a mi mujer me lo sea tu mujer pues la vuelta de nombre de su madre de nombre su madre de nombre suyo

Voz 1363 43:45 muchas veces no Tarna pero no quiere bailar con otra quiere pelear con usted

Voz 12 43:50 aceptado acotó me ha pasado cincuenta años

Voz 1363 43:53 cincuenta años

Voz 24 43:58 fíjese yo trabajaba teníamos cincuenta setenta setenta y cuatro

Voz 12 44:09 toda una vida juntos

Voz 24 44:11 estamos mucho años Moore sabida ya estoy cediese un poco la historia cada uno consumida cuando octanos empezar algo pues estaba ocultando una mujer que también su marido tenía medio oculta oculto pero voy a volver a veces simplemente pues comentar la situación del preso

Voz 12 44:36 sí yo lo voy a salir a la calle porque

Voz 24 44:38 dos Si yo bastante

Voz 1363 44:41 usted de verdad con tú

Voz 24 44:43 el domingo que misma yo era era bastante qué político le gustaba bastante la política y a mí también pero pero ya eso ya no hay faena casi sale anda pico ya ningún sitio aún va bien tal no sea cosa ya no pues él lleva porque no se quiere va sentado en casa de lo hijo de ningún lado están en mi casa a veces si queréis pero donde donde estaba donde está de Augusto de agosto

Voz 1363 45:22 Encarna Gabriel que está muy conmovida lo estamos todas si todos con con ese momento en el que ustedes bailan todavía bailar quiere saber si tienen una canción en concreto que es la canción de ambos

Voz 24 45:36 por qué tiene Bush supra amén

Voz 1363 45:40 el flamenco sí sí

Voz 24 45:43 estaba tan cuando lo pongo la música quinta púlpito tengo tengo dolor tengo mucha tinta y le pongo así a veces se emociona e hizo ademán de decir que ella Liria de escucharlo pero qué paso doble que música el euro siento con ello viaje con Unicef aquí porque iba ante pues ella le encantaba tan dábamos activamente sí bosque bastante bastante el viaje y si se le Jo porfía pero el bolso Evo era sitio ahí el gusta curso baila pues coge el Compa Rosell no se pierde

Voz 1363 46:33 Encarna muchísimas gracias por compartir esta parte tan bonita de su vida y muchísimo ánimo

Voz 1363 47:27 y que nos cuenta Rosario desde Sevilla buenas noches Rosario

Voz 13 47:31 con la no es gracias por su llamada y estaba escuchando esta señora llevaba razón en estos versos de la pensionista no

Voz 1363 47:41 sí sin duda

Voz 13 47:44 y que ya no han puesto todo de Luz de luna venga a la modelo y ahorros salud para poner la Copa te medidor si porque sino me muero de frío pero bueno que que era para eso para lo que yo estaba esa banda llamaba porque como lo del programa de hoy la improvisación sí pues me he acordado ya más a ellos que que resulta ver que un viaje que sigan vibraríais quedamos esa ni ellos iban pues de Barcelona no íbamos a Sevilla llegando a Valencia a mi marido no era un ataque ir corriendo en el hospital

Voz 1363 48:38 vaya

Voz 13 48:39 total que me llamaba América mil te te ponen de Vasco mil te dio un pase de ETA confiere sino quiere que asume el camino Moon lleve a hacerlo ahora mismo para Barcelona yo me dormía bueno cubriendo una ambulancia niñas sube con su padre dijo tu tomador babas la ambulancia yo me voy con el coche de otra por el camino entonces había Moby pasa gasolina Biblia de la ambulancia paraba pasa gasolina en una de las gasolineras ya me vine a Barcelona vive allí te digo vamos a ver que mi niña vale la ambulancia pues si llega ante que ello que que se encuentra allí con As por mucho que yo corra angulas aquello

Voz 1363 49:29 afortunadamente también les digo eh

Voz 13 49:32 total que no sufría como una loca porque nunca hubo yo subo pero bueno yo iba detrás pero bueno ir cuando llegó al hospital estoy nerviosa resulta de que me dice el de la ambulancia que yo paré en en en urgencia claro está bajando a mi marido y entonces me dicen que tengo que pagar

Voz 1363 50:03 qué tiene que pagarla yo estoy un día que pasa

Voz 13 50:05 las digo pero bueno vamos a ver yo tengo por seguro la seguridad no se preocupe usted apaga que depende llevarte los papeles que yo le doy hizo lo paga sur entonces derivar mi madre más vete coches que va cargado las maletas Loreto madre una Zara que aquí no Roca Barcelona Sevilla no sí que estoy bajando pagó la mula corso de mi marido ir mío coloco los nervios Herminio no sé si debajo de de asientos cosa que hago así miro digo pues hay un hombre sí a la de Picos Chema o quizás es que te pago la ambulancia me voy corriendo construir yo no sé cómo lo habían hecho que me abrieron ver coches impartí nada nada nada nos quitaron a Börse de la villa que llevábamos la comida

Voz 1363 51:11 me abrieron el coche en ese momento en el que está usted pagando la ambulancias donde cómo es posible

Voz 12 51:16 sí pues mira tiempo en dos

Voz 13 51:21 sí ya te digo se lo llevaron todo todo todo todo menos mal que yo cogí hervor se me Bari donde llevaba

Voz 1363 51:29 yo desde luego pero Rosario Kiki que faena no si en el Vino torcido se mostraron paseando ustedes mal

Voz 13 51:38 pues yo le doy más yo me puse nerviosa que allí el dos de mayo vamos y entonces se poca rabino guardia hacia la publicidad entonces digo bueno dice ahora mismo porque digo que ingresa a mi marido y me voy paso dice tiene usted quería la comisaría a poner una denuncia digo bueno podría coger el coche y me dice no no coger el coche dijo pero como novia puede coger entonces a lo pita que Jajah quinto vino dice pues no puede usted minutitos técnicas ni de tira Nekane cuando si nada todo iba muy Bozzo por todo me lo quitar bueno pues cuando veas mi marido ingresado como un taxi y me voy palabra con sería así panel la denuncia imagen me arreglara los papeles sabe Pascale trotar era ya la cinco horas Viña llego a la comida había yo que es una cúpula grandiosa de gente baja cuando abrieran la comisaría iba uno detrás de otro en Dolón número

Voz 1363 52:56 Rosario nos quedan treinta segundos por favor no nos deja en ascuas eh

Voz 12 53:00 mira qué pasó nevado

Voz 13 53:03 sí Iris de va quilla al último enumera somos nosotros y hago así miro a una hermana mía que llevaba yo veinte años son momento también y mi hermana híbrido miran más el bis dijo hay menos mal menos mal que a tiempo pide tenía que para poder escoger mi hermana con la boca abierta Brandes no sabia nada líder

Voz 12 53:27 lo que había pasado se encontraron ahí sí mermara estaba pasando primero y mi hermana no se parece mil

Voz 1363 53:37 Rosario llegó con este papelón bueno al final entiendo que se lo solucionaron por lo menos lo de la denuncia no

Voz 13 53:43 sí pero es que decía la gente pero como hace las mana si no se parecen como si somos dos gotas de agua Gaites engorda

Voz 1363 53:53 bueno pero afortunadamente los papeles constaba que son hermanas Rosario y lo tenemos que dejar aquí mucho

Voz 12 53:58 el otro día hágalo por favor un abrazo muy cariñoso muchas gracias a todas las noches gira