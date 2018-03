Hablar por Hablar (20/03/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 1 00:00 sí hablarporhablar Macarena Berlín

Voz 11 03:44 ah pues a esta hora de la madrugada nos fijamos en Adriana Mourelos para descubrir que apuntes tenemos que tomar esta semana en los márgenes de la

Voz 12 03:53 en los márgenes de la agenda

Voz 0020 03:55 con Adriana Mourelos hoy vamos a dar la vuelta al mundo en ochenta cementerios es lo que propone Fernando Gómez con su libro titulado de la misma manera hay publicado por Ediciones luciérnagas en este libro se plantea cosas como cuál es el cementerio más caro del mundo o es que en Francia hay un té cementerio dedicado a animales el caso es que Fernando Gómez hace un repaso por diferentes cementerios de mundo que van desde París hasta Reikiavik o la Almudena de Madrid así encontramos en este libro una manera diferente de viajar pero también de conocer personajes históricos destacados de cada lugar y pasamos a hablar de animales porque Jonas Santa Mans ha hecho un bestiario ilustrado que incluye más de cien animales ordenados en cuatro grupos pájaros mariposas otros insectos y criaturas marinas Se trata de un homenaje a la vida que rinde homenaje a la naturaleza con un catálogo precios este también es un viaje pero por lo natural su título Vida bestiario ilustrado hablamos también de una iniciativa porque tras los cuentos de buenas noches para niñas rebeldes de los que ya se ha publicado la segunda parte con más historias de mujeres brillantes llega no me cuentes cuentos es una iniciativa que llega de la mano de echar Marcos y de la constructora Prodi festivo el canje maletas con al frente eligieron aquí mujeres españolas de trayectorias que deben ser leídas y convirtieron sus historias en cuentos para elegir a las candidatas primero profesionales y después sietes más complicados niños que ayer ese prodigioso volcán determinaban que es lo que les interesaba más Ike les interesaba menos sí trata de un proyecto vivo abierto a cualquier persona que quiera participar en él y que desde el pasado día trece de marzo están estos cuentos publicados a través del boletín de noticias los Letter de manera gratuita se distribuyen por correo electrónico hice almacenan sin no me cuentes cuentos punto com los siguientes era convertir los cuentos en podcast y quizás en algún momento en un libro el primero de estos cuentos es Rebeca la amiga de los chimpancés lo firma la periodista Montserrat Domínguez en último apunte Nos acaba de llegar a la redacción al principio de la oscuridad del primer libro de Carlos largo compañero periodista que lleva una década formando parte de Cuarto Milenio en Milenio tres y que viaja a lo más profundo del misterio con este libro que también dijo a reflexionar sobre mundos desconocidos sobre la vida más allá de la muerte

Voz 0020 07:13 de Sevilla a Madrid con Jacinto buenas noches

Voz 16 07:16 hola buenas noches logren adelante

Voz 17 07:19 yo puedo una gracias como dice he tenido que que vamos que que estoy viviendo en un albergue que mantenía o qué

Voz 18 07:29 buenas cifras aunque ahora estoy trabajando pero que lo Ayuntamiento en los centros sociales y eso hay un montón de ayuda para eso sabes para poder pagar el recibo de la luz y no tienen para pagar

Voz 17 07:50 Hermes otra través de de Armero alquiler que

Voz 18 07:56 cosas así esas por ejemplo Jacinto

Voz 19 07:59 cuál fue el procedimiento que es lo que tiene que hacer uno para pedir esas ayudas eh

Voz 17 08:04 lo primero es un hombre que no tienen ningún ingreso Ésta es que que no está cobrando nada sabe de mí

Voz 18 08:17 la nigún la renta que tenga ni nada sabe

Voz 18 08:25 el peso compartió me pagaron ida pues ya claro ya no me pudieron ayudar na que eran de los Reyes e me mandaron ya aquí a a un alberga aquí en Madrid Isabel a San Juan de Dios y ahí estoy de pero ahí no y aquí sociales que te ayudan pude ser vamos comedores sociales sabes que te ayudan a un montón de cosas y en cuestión de buscar trabajo es yo veo aquí porque vienen en el centro que esto yo de día te viene mucha mucha mucha gente mucha familia aparte ayudan en comida le ayudan en económicamente sabes eh pum si necesitaban homenaje para eso no para un recibo Perú de agua a ver si le falta lo me veo un poco dinero de para pagar el me vamos yo lo procedimientos el de la familia no no lo sé sabe muy bien yo te digo caso

Voz 19 09:36 comprendo Jacinto dice usted que pasó de un piso compartido a un albergue social está usted ahora mismo en el albergue que no está usted en el albergue en este momento si se se va usted por las noches au puede estar también por el día

Voz 20 09:52 no lo pues hombre yo como ahora llevo

Voz 16 09:56 eso es lo que estoy trabajando de noche de vamos a mi no tengo

Voz 18 10:02 problemas

Voz 16 10:05 para dormir durante el día sabes existe

Voz 19 10:08 esa posibilidad entonces de allí durante el día puede usted dormir me imagino que ducharse cambiarse de ropa

Voz 18 10:15 no sé si ellos lo digo una cosa el albergue donde yo estoy de San Juan de Dios esto es menos dinero tiene de todo el pueblo voluntario se fíen tanto como el personal que hay la cita entre los hermanos Soledad monjas por uno para sabes ahí lo único que pasa que ese él reía porque tú tienes que lleva unas reglas ponen a ellos y supliendo las reglas

Voz 19 10:53 qué reglas Jacinto cuáles son esas reglas que hay que cumplir

Voz 18 10:56 hombre borracho no beber allí no fuma y de drogas

Voz 17 11:07 ahí está otra vez

Voz 18 11:12 me ya está un horario a a la a la ocho hay que levantarse y a buscarte de trabajo moneda te dan tu desayuno después a comer a un a un centro de día pues yo te da mucho si alguna vez ya que entra ya no puede salir a esos límites tienen abierto la fue a las cuatro y media de la tarde abren ya poder entrar pero una vez ya que entre ya no puede salir

Voz 19 11:46 a ver pero entonces en su caso Jacinto como tiene usted que dormir por el día

Voz 18 11:51 si no no hay yo no tengo ningún problema porque yo te hacen un y que trabajen porque no soy yo solo estamos varios compañeros que que están trabajando para ellos te respetan lo arte hacen como tú firma como un contrato de formación de empleo comprendes entonces tiene lo lo privilegio eso que no te tanta ponen en habitación de persona que he estado

Voz 16 12:28 cada uno en su los saudita eran aves

Voz 18 12:34 como bien no cambian tus sábanas

Voz 19 12:40 y en cuanto a las normas pues las que dicta el sentido común no más que nada

Voz 18 12:44 claro hombre lavar de su porque cuando yo estaba en habitaciones ahí te poder había alguno que la tenían que llamar la atención uno daba parte porque que cantaba un poquito la habitación

Voz 19 13:06 ya me imagino Jacinto que también llevar una higiene diaria estando en una situación de calle no debe ser fácil no

Voz 18 13:13 hay que como te estoy diciendo ahí lo tienes todo ahí tiene Tous lucha vemos que alguien pierda y ya te digo esto que parece como si fuera

Voz 21 13:24 un hotel o como yo

Voz 17 13:26 pues el servicio militar como una mili

Voz 19 13:32 sí eso es habían oiga Jacinto y cómo se siente uno estando en esa situación y de repente que les salga un trabajo

Voz 18 13:46 uf esta es es tanta alegría no dar no de lo primero a los compañeros siempre hay que ha alegado pues venga vamos a tomar algo no

Voz 19 14:06 ha recibido ya su primer sueldo Jacinto

Voz 16 14:10 no no todavía no no no hasta que no termine la las ferias

Voz 18 14:15 bueno lo que usted llama aquí feria aquí en Madrid en las casetas de

Voz 19 14:21 no no porque está trabajando usted en qué

Voz 18 14:25 yo estoy de de vigilantes la por la noche cubriendo las casetas ahora mismo esta noche en La Laguna pero me muevo por todas las plazas se una de Carsa en la plaza del Carmen

Voz 19 14:40 eso son las casetas de los mercadillos de Navidad

Voz 18 14:46 son esas esas mañana también me toca aquí en La Laguna no lleva casi dos años en paro eh ella que ya lo había contado porque no tenía ningún recurso ya sabes

Voz 17 15:05 encontrarte esto pues

Voz 18 15:08 algo pues ACB empieza a decir que empezaba un poquito en la Luna

Voz 19 15:14 Jacinto pues enhorabuena que no pase usted mucho frío muchísimas gracias por la llamada tiene muchísimas gracias igualmente

Voz 23 15:26 igualmente

Voz 25 16:10 Carlos de Valencia buenas noches

Voz 21 16:14 hola buenas noches Macarena Mira motivo

Voz 26 16:18 es que yo estaba escuchando es primera chica que he intervenido me cuesta recordar pues yo he tenido germano que vive en Suecia y hace él tiene de los fríos primero quería cuatro hace como los tres años pues fue a visitarlo en cuatro meses no temporadita ni con esa sencillez y me llamó mucho la atención lo que no organizan allí la gente son One pues me finales a veces es un local social sería Casa Cultura la gente no quería son muchas cosas entonces no es el caso por ejemplo ver Melo la ropa de los bebés que usa muy poquito tiempo y está no era pues o El porqué pero simbólicos un euro o dos euros el caso mermaron él le compró un mundo para su crío no debería de que estaba valorado se lo compró por cinco eh o sea que la gente es muy solidaria contra total por eso como artículos en material escolar a un montón de cosas que tenemos en casa que a veces usamos poco tiempo y y por un precio simbólico pues se reúnen todos los vecinos por eso unos y otros llevar los productos que ya

Voz 19 17:43 sí como verdades

Voz 26 17:46 que sólo usa eh

Voz 19 17:48 periodo muy mal ropa o también hay comida y otros necesitan

Voz 26 17:54 artículos de comida en Valle no está material escolar e incluso utensilios de cocina

Voz 18 18:07 ropa

Voz 26 18:08 en en el claro tal y como está no ha estado escuchando esta chica Hay y claro material escolar es caro la ropa que vamos a comprar ir coordinado mudos e cuarenta cincuenta

Voz 19 18:25 claro claro

Voz 26 18:27 a la tienes en casa entonces todos los estilos aportaban porque claro viendo los productos ya que los otros dos esto es una forma de de que me llamó mucho la atención que que es un país que es un país desarrollado que tener un papel de vida bastante bastante alto y sin embargo la gente es muy solidaria se todos los vecinos

Voz 19 18:52 cuando aparentemente hay menos necesidad no pero son conscientes de que aunque haya menos necesidad algo hay o incluso por una cuestión de de Ecología noi de practicidad el decir yo tengo algo que ya no uso seguro que un vecino mío lo quiere aprovechar no vez de comprarse Carlos allí donde se organizan estos Saúl de vecinales estos mercadillos vecinales

Voz 26 19:14 mira en la misma en un espacio

Voz 19 19:17 editado para ello sí sí sí

Voz 26 19:19 el mismo día en mi pueblo que sea que está colmo y si los vecinos y el Ayuntamiento les o lo Khan se reunían todo ponía publicidad sábado tal a tal hora por la tarde tal serranías ahí todos los vecinos de cada vecino pues contaba sus tan pequeñito con las cosas que tenía para ir a precios simbólicos prácticamente era regalado es una forma de meta mucho la atención porque es una forma de ayudarse unos a otros porque tal y como está el país ahora mismo con la crisis que estamos pasando mucha gente que lo pasa pues muy mal

Voz 19 20:06 Carlos y es una manera insisto de dar salida a las cosas que uno tiene en casa de que se utilicen de ser ecológico de no consumir tanto es una idea es una idea muy buena Carlos no sé

Voz 26 20:18 que murió que es algo que aquí si la gente se organiza aquí en España el se podría hacer estuvo muy yo creo que que la gente que el próximo y lo agradece

Voz 19 20:30 pues por qué no todo es empezar ojalá que tenga recorrido esta experiencia que ve usted en Suecia y ojalá que lo tenga aquí en nuestro país Carlos muchísimas gracias

Voz 26 20:39 buenas noches

Voz 11 21:18 nuestra parte foco más deseando que tenga un bonito martes la recordamos que mañana volvemos a hablar por hablar hasta entonces

