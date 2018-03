Hablar por Hablar (21/03/2018 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 1 00:00 sobre la hay no que si aún Minimal duplicar ahí pues a lo mejor canario también pero sí homínido

Voz 2 00:04 no opino de las no la duplica lo deja como no tiene

Voz 3 00:08 tira y Di

Voz 1194 00:10 es verdad Cana canario canario así godos canario canario se entonces yo no dado el nivel mal pero sí que voy a ejercer de profesor de Latín mueves y pido la ayuda de dos Concord

Voz 4 00:25 Santa es que van a salir a la mesa a examinarse de la Tate por el profesor Juan Ignacio Delgado Alemania

Voz 1194 00:36 eso es una es como ha servido para que aplauso lo superan Roche

Voz 5 00:43 para Rajoy era la luz León mareo

Voz 1194 01:03 hasta dónde eso para Mario solera el horario el inalámbrico entonces no sé de qué va eso eh a ver si damos el nivel de latín vale cuando está como el castellano decía que que antes pero ahora en la y muy ponérselo porque lo de rodillas a copiar secciones que están de rodillas porque para dejarle la siento a Mario puede pero eres la educación de las las locuciones latinas y tienen que responder a bote pronto sin reflexionar demasiado lo que creen que signifique en varios son miembros ya ilustró de moderado en el que ella es una competición también primero para Raquel Alea jacta est hombre ya está echada

Voz 1 01:50 un punto

Voz 1194 01:55 trabajar dinámico para mares es fábula

Voz 1 02:00 el actor actúa en la fábula en una jaula

Voz 1194 02:04 cero punto que que quiere aprender Higuera no no no es para aprender y para ganar o perder Se acabó el espectáculo acta es fábula es lo último que dijo Freddie Mercury

Voz 6 02:22 o Kevin Spacey según

Voz 1 02:25 para qué Raquel os besa facilita es de las muestras buena ha dado yo esté apuntando en los puntos a dos es como terminada como rebotes un pleno

Voz 5 02:47 al pobre le tabús eh

Voz 6 03:01 en preguntado si hay luego hay rebotes ha elevado a mí

Voz 1194 03:04 me parece que Pentecostés había entrado en tu cuerpo y derepente sabias hablar latín

Voz 1 03:11 vale

Voz 5 03:17 por la fantasea ya que la ley al pub

Voz 1194 03:29 todo esto ha sido confuso apuntando noble me quito el sombrero Guerra dos pero Amal hemos tardado varios de coronarse te pongo cinco puntos

Voz 1 03:44 en pero si haces una cierto te quedas con dos tiene cinco quemar el programa El Loco paréntesis eres tú

Voz 5 03:56 no me trajeron chicle

Voz 7 03:59 vale pues hay un empate a cinco eh así que muchas gracias a Raquel y Mario un aplauso para ellos lo que tengo

Voz 8 04:17 dónde el esto eh

Voz 6 04:50 la vida moderna es que el ya yo te ayude a cruzar la calle mientras tú tuitean

Voz 7 04:55 hoy hemos tenido muy buena definición de arroba ven ya cero cuatro cero nueve muchas gracias Lloyd que el programa ha sido esto parecía furor porque han la canción en la que estaba cantando ha traído un pastel Bravo de qué es

Voz 6 05:07 él es un pastel por el día del padre separado tinerfeño mío y es una V en lo que cabía en el tapete vale

Voz 1194 05:17 muchas gracias padre separado tres años miope cuidado y te gordo ya penas no no Ignatius lo coge y se lo come a apurar así que no voy a hablar con el eran hay muchas gracias a todos por venir

Voz 6 05:53 todos somos muy

yo la comparo pues va abra catador de sopas de la Infanta Sofía

Voz 1363 10:16 las dos de la madrugada y ocho minutos es la una y ocho en Canarias allí escuchamos las palabras y la ternura de Encarna que lleva más de cincuenta años con su marido pese a estar tan enfermo que apenas las reconoce parece que no olvida lo bonito que es bailar con su mujer

Voz 20 10:33 me da yo no tengo presión dependo de mí cobra uno coma ciento ahora bueno pues era vamos tirando lo que pasa que es tienen ahí yo yo no me puedo bastaba unos setenta euros por porque muchos de los que necesitaba pues lo de la Seguridad Social esposo dejó hobbies tiene setenta y cuatro añado yo tengo setenta pero ella lleva osó añade pero al Ferrmed haga no no conoce nada esa es la vida que le toca uno tocar no hay otra cosa ir él no quiere que la nueva dieta nada totalmente porque es que no tampoco es quién te como Capello quién está conmigo pruebas

Voz 24 11:19 el siente su confianza y siente que usted

Voz 20 11:22 claro y luego lo más importante que tiene algo bueno que va uno enfermedad lo fue enfermera por los otros con eso no no ido empañando volví y me gustaba mucho bailar todavía incluso todavía

Voz 1363 11:39 sí

Voz 24 11:42 Encarna bailan ustedes pegados no

Voz 20 11:46 sí la verdad que que que que a él le hace mucha ilusión raro porque llevo baila una vez y entonces con una cosa que no se me ha olvidado tan fácil y sexys acuerdo de mi nombre pero a mi hijo y a mi nieto ya en uno

Voz 23 12:02 Carla pero no quiere bailar con otra quiere bailar con usted

Voz 20 12:06 me ha llevado hasta cincuenta años

Voz 24 12:09 cuenta años

Voz 20 12:12 y fíjese hizo estamos jóvenes que le gusta Bush Oprah Mel flamenco sí sí sí cuando le pongo la música que yo tengo el otro te curas Akita Le pongo así a veces se emociona se queda más de decir que la emoción que le haya Leiria de escucharlo

Voz 25 12:35 unos Juan Antonio que la vida siempre da otra oportunidad escuchándole además pensamos que la vida no se cansa de sorprendernos

Voz 26 12:43 este miércoles hacer dos años que conozco a la que mi esposa que nos casamos hace cuatro meses parecía que la vida llegar a la otra oportunidad pero la vida siempre da una oportunidad así siempre de acogida habilidad de Essex feliz de ser feliz nos conocimos de una forma muy casual muy todos todos muy bonito la verdad o sea yo no me considero mayor no yo pienso que el hecho de ser mayor joven depende de cómo quienes no de la edad que tienes pero hay gente que piensa que cuando llevaba una determinada edad en términos de experiencia determinadas cosas de la vida se serían cerrarlo y no es así todo depende de nosotros mismos no tenemos que ponernos ningún limites por cornada no tenía pareja estable no tenía pareja estable así la conocí a ella y salía de estudiar un título de muy yo salía del dentista yo les pedí un cigarrillo llame lo Dios nos pusimos a hablar con el Valencia no pues Nos con con el hecho de estudiar valenciano pues empezamos a hablar de los tomamos un café somos hace cuatro meses nos casamos Illa hace dos años en el

Voz 1363 14:03 y anoche también supimos que Carmela canso de la vida gris que llevaba ya apostó por llenarla de alegría dedicarse a los demás

Voz 1850 14:10 el cambio de vida que estoy viviendo porque trabajaba en en el sector bancario y bueno esa vida un poco Green no me llenaba mucho IML la manta a la cabeza y bueno pues lo mío no fue improvisado luego medite muchísimo hicimos ofreció la posibilidad de irme y lo cogió y me marché y ahora me estoy dedicando a a algo que siempre me ha apasionado que son las personas mayores pero el tema de la Soledad que existe con la con las personas mayores muy mayores cuando me detuvieron yo siempre he tenido esto muy presente en mi vida pero nunca lo había tomado como un método de vida y ahora quiero hacerlo en inconveniente que me estoy encontrando es que no hay apenas nadar accionado con el ocio para personas mayores hay mucho relacionado con Sanidad con salud con cuidado paliativo hay mucha gente publicitada que busca compañía tanto de amistad como de pareja pero luego cuando las llama o intentas quedar con ellos pero me estoy encontrando

Voz 20 15:07 como como que no sé no sé

Voz 1850 15:10 eran abrir mucho supongo que como lo que nos pasa a todos que nos vamos poniendo capas con la edad me pasa a mí tengo treinta y siete años aquí les cuesta mucho abrirse a Nueva andaba idea

Voz 20 15:23 me encantaría que cuando yo tuviera sesenta años encontrarme con mucha posibilidades yo me publicitado en Internet entonces hay gente que sí que me ha llamado por iniciativa propia pero hay otras personas que dejan su teléfono su correo yo me pongo en contacto con ello a la hora de poner me encontré se piensan que estoy vendiendo algo hombre yo quiero yo quiero hacerlo como un futuro negocio

Voz 27 15:44 pero ella eh yo no les voy a cobrar quiero

Voz 1850 15:46 hacerlo como método de vida pero a ella

Voz 27 15:49 no

novecientos cien ochocientos el número de teléfono gratuito novecientos cien ochocientos con el prefijo cero cero treinta y cuatro delante si llama desde el extranjero cero cero treinta y cuatro novecientos cien ochocientos el equipo del programa le da las buenas noches con Adriana Mourelos con Elena Sánchez con Inés Morán en la producción con Yeray Martínez en la dirección técnica es miércoles veintiuno de marzo

Voz 1 16:29 empezamos

Voz 29 16:33 pues en el campo y teniente

Voz 8 16:56 espero

Voz 29 16:59 el punto

Voz 8 17:04 eh el eh pava

Voz 30 20:23 y como yo

Voz 31 20:34 no como

Voz 32 20:38 sí

Voz 30 20:41 sí

Voz 1363 20:43 el y buenas noches Dani Santos arroba hablarporhablar Lan Cuén la cuenta en Twitter en la que puede encontrar a los murcianos pagos que en esta madrugada de miércoles nos acompañan qué tal buenas noches equipo no sé si mi aportación hoy irá más allá de un Cocu porque estoy muy liado pero aquí estamos y máquina yo una madrugada más tras el pan y la sal

Voz 0137 21:05 tú crees que está ánimo buenas noches a Miguel Ángel almas Pixel Bailey ir muchísimas felicidades qué tal entró la primavera y cumplo treinta y nueve años

Voz 1363 21:21 favorito red Twitter que tengas un día precioso que no te falte momentos bonitos en este año que cumples o la bandolera

Voz 0137 21:30 qué tal el bardo

Voz 33 21:34 y no

Voz 0137 21:39 gracias a Oscar gracias a Sara bienvenida a Maite bienvenido a Pozo

Voz 1363 21:49 todos los amigos y las amigas que quieren ir acercándose a lo largo de esta nueva madrugada hasta las cuatro y media hasta las tres y media en Canarias golpe Tuni a que casi no te veo Inés buenas noches en la buena quiénes Moran que nos cuenta saber qué propones de que podremos hablar esta madrugada

Voz 13 22:09 pues un alcalde del municipio de San Isidro en Alicante ha presentado este martes su renuncia al cargo tras considerar cumplido prácticamente al cien por cien el programa con el que se presentó a las últimas elecciones municipales vaya por eso se da sí ah muy bien Damian Savater que así se llama este alcalde ha decidido a sus sesenta y cinco años ceder su puesto para que otro compañero

Voz 0137 22:30 siga adelante con él y con ello

Voz 13 22:33 queremos preguntarle cuándo se sintió satisfecho con lo que hizo cuando logró los objetivos que se propuso ha renunciado a alguna vez

Voz 1363 22:40 a algún trabajo un alcalde honesto y eficaz que cumple con lo prometido que decide marcharse cuando cumplió usted con sus objetivos cuéntanos cuándo ocurrió a lo mejor está a punto de hacerlo cada vez está más cerca ese objetivo es lo puede contar también en directo en el novecientos cien ochocientos ya sabe el número de teléfono gratuito el de toda la vida el de los veintisiete años que llevamos en antena novecientos cien ochocientos Nos puede enviar también una nota de voz un audio al el seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco no sólo para responder a esta primera propuesta eh pues puede contar un poco cómo es

Voz 0137 23:23 cómo ve la madrugada desde el punto donde se encuentra de su habitación desde su casa desde un momento vital muy concreto desde

Voz 1363 23:33 su puesto laboral porque somos muchos y muchas los y las que trabajamos a esta hora de la madrugada Inés no quiero que te vayas de aquí sin que te pregunte cuando cumpliste tus objetivos me encanta preguntar Inés porque como es una mujer tan divertida no saben lo que nos hemos estado riendo en la redacción no sabría por dónde empezar perdón que no reproduzcan una de las conversación y mejoro mejor sí porque van a pensar que estamos un poquito que nos falta ajustarnos

Voz 0137 23:58 la neurona cuando los cumpliste no sé yo lo que tengo por ejemplo a lo mejor suena muy tonto

Voz 13 24:09 yo cuando me he propuesto trabajar en una cosa lo he conseguido así si por ejemplo de pequeña jugaba que era el que trabajaba en una taquilla un cine y lo conseguí que esperaba en la taquilla de cine lo pasé bien eh jugaba también que trabajaba en una hamburguesería también trabajé e también eh

Voz 0137 24:32 jugaba este periodista que trabajaba en la radio y lo he conseguido mi objetivo cumplido no sería por ejemplo tu carrera pero

Voz 1363 24:42 no es es que por ejemplo a mí no me quiere ser taquillera de un cine claro que sí esa es nuestra Inés trabajar en una hamburguesería esas nuestra Innes nunca nos defrauda

Voz 0137 24:51 no me gusta definir me por el trabajo que hago no me defino como periodista ni como teleoperadora ni como camarera y combate de fines como persona muy sociable

Voz 34 25:07 qué le gusta a la gente es maravillosa muchísimas gracias buenas noches

Voz 0137 25:16 esto es hablar por hablar a nosotras también nos gusta claro como no nos va a gustar

Voz 1363 25:22 bueno sus impresiones sus comentarios sus reflexiones bonita compañía los la pueden hacer nos la puede hacer llegar a la cuenta en Twitter

Voz 0137 25:32 la Jasper buenas noches

Voz 30 25:35 es por esto

Voz 1363 25:38 arroba Hablar por hablar en Twitter seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco es el whatsapp del programa para que nos envíe una nota de voz

Voz 0137 25:48 el teléfono de directo novecientos cien ochocientos yo no me canso de repetirlo espero que usted tampoco se cansa de marcarlo novecientos cien ochocientos

Voz 1363 26:03 sí suena desde Gran Canaria hola Sarro buenas noches

Voz 35 26:07 buenas noches Macarena gracias por llamar pues yo encantada y hoy he cumplido mi objetivo

Voz 24 26:15 cuáles o cuál era hablar por hablar

Voz 35 26:20 hablar por hablar porque la ella llamado tantas veces nunca pues lo nunca puedo digo es que estamos muy lejos nunca llegó a llamar la última vez que hable con el programa fue como él lo demás ahora he intentado muchas veces

Voz 24 26:39 bueno pues ya estamos pues ya estamos aquí que bien Sarro si bien muchas gracias

Voz 35 26:48 pues perdona que te tutee

Voz 24 26:52 a modo de la familia

Voz 35 26:56 pues te cuento porque llamo bueno yo soy ya jubilada prejubilado pertenezco a la once claro aquí cada una antes cuando éramos pequeños los mandaba a los colegios de la ONCE que estaba en Sevilla El Madrid en Pamplona Alicante bueno así no total que hace cuarenta y cinco años que yo fui a a los colegio de la ONCE en Sevilla de esto que después pase de Sevilla pasea Madrid ya con piloto yo me vine para acá tal el año pasado a principios de año

Voz 24 27:49 sí

Voz 35 27:52 esta modernidad desde el teléfono todo puede claro perdí perdimos el contacto unas de otras el año pasado en hubo una convivencia de gente jubilada en Sevilla y hay que Sevilla son tres compañera

Voz 24 28:11 ahora qué bonito reencuentro de antiguos compañeros

Voz 35 28:14 tres compañeras de Yesa tres tiró de otra de ahora teme mojó un grupo que no no hemos visto toda vía sino alguna de esas trece vieron pero las demás no no hemos visto es un grupo de nueve compañeras que estábamos desde el año sesenta y nueve

Voz 24 28:40 han logrado juntarse nueve de ustedes

Voz 35 28:43 no de nosotras estuvieron con

Voz 24 28:46 bañeros en los años sesenta casi casi en los setenta

Voz 35 28:52 pues mira tengo una de Guadalajara que yo les digo la profe porque no enseña mucho de en en moto en Madrid dos en Málaga una en Sevilla una Algeciras ido de aquí de Gran Canaria

Voz 24 29:15 ya están todas muy repartidas

Voz 35 29:17 estamos retar pida perro súper unir más contamos nuestras cositas pero lo que yo quería contar sobre todo que yo creo que esto no lo hace nadie si no nosotras es que somos muy lectora y entonces nos proponemos un libro lo leemos y antes lo hacía vemos cómo lo comentábamos los damos un tiempo me o una cosa así pues lo comentábamos

Voz 24 29:53 si tienen ustedes un club de Len de lectura un encuentro en encuentro de lectura entre amigas que bonito que interesante

Voz 35 30:01 pues la profe que yo les digo que se le en e hizo que todas no pájaro ahí lo enseño como con el programa y ahora comentamos este libro

Voz 24 30:19 pues por teléfono que que buena idea mía

Voz 35 30:25 estamos cómodos sólo tres horas comentando dos libro súper bien sabes cuál fue el último que comentábamos El diario de Noa

Voz 24 30:40 el y triste

Voz 35 30:43 sí sí muy triste ir próximo base la nieta del señor Lim

Voz 24 30:52 la empresa empezaba leerlo y cuando tiene más o menos que

Voz 35 30:56 el juez le tenemos que reunir

Voz 24 30:59 Sarro pues tiene que pues tiene que empezar ya eh yo no quiero no quiero meter la prisa pero

Voz 35 31:05 sí sí sí sí entonces el día nueve Nos reunimos todas por medio de ahí hay se me faltó Manoli que está en que está en Barcelona

Voz 24 31:16 Manoli en Barcelona que bonito grupo Sarro que bonito que el tiempo no haya pasado al contrario que hayan ustedes ido creciendo y que ahora compartan por ejemplo la afición a la literatura y que todavía se reúnan aunque no sea físicamente

Voz 35 31:29 no físicamente no pero sabemos ondas de la otra nos contamos nuestra pena nuestra alegría es un grupo de guasa completamente distinto distinto más persona mira más si yo digo esto tengo que contarlo en hablarporhablar

Voz 24 31:51 desde luego porque es precioso Sarro lo de que hagan por reunirse a través de Skype ya me parece grandioso

Voz 35 31:59 sí porque hay impedimentos eh ni siquiera la de

Voz 24 32:01 instancia las blandas separa

Voz 35 32:04 la persona Parra algunas que son ciegas total de yo tengo un poquito de resto visual

Voz 24 32:10 sí

Voz 35 32:11 sí me defiendo hay muchas personas de las compañera que son ciegas total le la costa a aprender a usar el programa

Voz 24 32:22 pero ahí están ahí está lo han conseguido

Voz 35 32:26 sí sí así que ya estamos muy felices yo estoy muy feliz de poder contarlo aquí

Voz 24 32:36 cómo se llama su grupo de whatsapp ya sabe que siempre lo hombres cuál es el nombre que le han puesto

Voz 35 32:41 chicas del cole

Voz 24 32:43 qué bonito podría ser el nombre de una película

Voz 35 32:48 del cole mira Macarena otra cosa que quería comentarte ayer un señor eh dijo que la verdad que la selección musical del programa a quién la hace Chapo porque yo pienso lo mismo el señor que llamó diciendo que por qué no decía la el título

Voz 24 33:14 sí sí

Voz 35 33:16 y la respuesta que les di me pareció perfecta

Voz 24 33:20 claro pero yo tengo así

Voz 35 33:24 en este mundo hay aplicaciones ya para todo

Voz 24 33:27 por tanto él no me diga que utiliza el

Voz 35 33:30 yo utilizo el SAS San Pol que mismos la canción de hoy que me suena montó con la que hemos empezado

Voz 24 33:36 está la elegido yo es The Police que sumen clásico

Voz 35 33:40 a B B que me suena monto no Navas porque la memoria también va más allá

Voz 24 33:46 si esta es la canción que hemos oído tantísimas veces pero que a veces cuesta ubicar claro

Voz 35 33:52 yo con les Azam las recojo rápido tengo mi lista de Hablar por hablar

Voz 24 34:00 tiene usted su propia lista de Hablar por hablar claro bueno pues entonces Yeray va a ponerle hoy de nuevo temas muy bonitos para que vaya confeccionando su lista en esta nueva madrugada Sarro que bien muchísimas gracias que viene a hablar con usted igual al menos otra vez por favor pues mi objetivo como muchísimas gracias que su objetivo y ha sido este gracias

Voz 35 34:22 sí estoy muy feliz mucha gracia porque no hace mucha mucha compañía estoy orgullosa con el media hora que no han robado por qué problema tenía que haber seguido con su horario habitual no con la media hora que le han quitado pero bueno

Voz 24 34:41 Sarro dígale a las chicas del cole que nos gusta mucho su ejemplo que sigan tan unidas que Lien juntas y que gracias por existir Sarro un abrazo

Voz 36 34:54 gracias Macarena un beso muy grande

Voz 24 34:56 buenas noches gracias

Voz 23 35:08 pero no me acuerdo aquí en el autor a Stevie Wonder madre me iba a decir los Rolling con esto es lo que va a sonar haré cuando lo pido yo les digo el nombre y el artista pero vamos que efectivamente como decías hay un montón de aplicaciones del teléfono móvil si se maneja el afán por ejemplo yo estoy enganchado pésima esto lo he contado muchas veces pero yo voy por el supermercado hoy una canción y subo el móvil hasta el altavoz para capturar la canción y guardarla arroba hablarporhablar almas Pixel hay Merry cuerda las quedadas que hacemos por Skype mis amigas yo ahora en el siglo XXI la distancia no es impedimento favoritos red tuit miles de túnica que no hay barreras para quienes saben ver más allá de los ojos Bravo por las chicas del cole recluido

Voz 8 36:30 sí

Voz 23 36:47 por favor una madrugada la tenemos que dedicar si les apetece como siempre aquí las propuestas y ustedes y ustedes disponen eh la tenemos que dedicar decía yo a los whatsapp a los nombres de los App que que tienen ustedes en su teléfono móvil recuerdo una mañana que lo hicimos en Hoy por hoy nos divertimos muchísimo hablar

Voz 1363 37:08 de los diferentes nombres de los grupos de lo que se comenta

Voz 23 37:12 de los roles familiares la persona que está siempre Chinchón dando el que se conforma el que observa y no participa el que es especialmente participativo especialmente participativa la que envía las imágenes animadas esto no podemos pasar bien una madrugada mañana por ejemplo vamos a ver o la Germán buenas noches

Voz 24 37:38 pues desde Madrid muchísimas gracias por llamar no quiero comentarte un fondo de tu hermano fundando hay muchas gracias se lo diré

Voz 37 37:50 los a ver si tengo muy buena comunicación con él bueno vamos a hablar un poco la la cuestión que que quiero comentar yo pasaba por una depresión de la depresión es una enfermedad que nadie entiende incluso a uno no no entienden uno mismo porque donde tienes la tu pensamiento está en la muerte la gente piensa que el que se quiere suicidar es un cobarde es un no el caso es que el sufrimientos tal Nos dimos a razón de vivir y entonces tú te levantas todos los días diciendo esto es una pesadilla muy te pasa una serie de acontecimientos en tu vida largos porque la rechazo se produce por un caso RMI por una cuestión se pasan pueblo hechos familiares luego te pasa como una pareja luego ya pierdes el trabajo de verdad entonces veo la cabeza no es días se hace meternos la noche además eternas los amigos paran anti ejemplar de mera con malas caras el chivo deportista Kiko el director el chico todavía estudió Derecho equívoco que que incluso con algunas chicas pues deja

Voz 24 39:14 nosotros no Herrmann es subcasos está usted haciendo una fotografía la Moncloa

Voz 37 39:20 para que la gente se de cuenta que es muy duro en tres años no es un año y tres meses seis meses son tres años que que cambiar toda la pareja que tiene la vida familiar porque una familia no teme nada porque te quedas solo la soledad lo más duro que te puede pasar la vida se muere sólo tengo yo vamos clarísimo yo he salido pues gracias a un locutor de radio nuestro sí puedo decir su nombre

Voz 24 39:50 bueno no hace falta no sé que usted quiera pero

Voz 37 39:53 bueno de radio importante en nuestro país que quiero momento dado que yo estaba pues fatal pasar atrás Gamarra Bioy al igual que si me hubiera llamado tú para mí es una persona amiga

Voz 36 40:08 queda por tu carrera profesional

Voz 37 40:10 pues para mí es importante iban una persona tiene mejor es que todos los oyentes en que comentaba que cuando una persona depresión que lo que más necesita un abrazo

Voz 24 40:30 responder el mensaje fue para usted como un abrazo una mano

Voz 37 40:33 no fue una llamada no me hizo una broma porque bromas ideológicamente les reconocía porque llevaba treinta años pidiéndolo de discos para mí era un ídolo mandó a Abellán y entonces yo lo vi perdón ha dicho el nombre siento que bueno eso en principio estoy locutor pues me animó muchísimo María está fatal estar fastidiado desde que te levantas diciendo quiero terminar con Mi vida es así de crudo del mundo pero es bueno que esa gente sepa que el el el depresivo Star inquirió cuando alguien te dice que está con depresión no te están mintiendo hacerle caso de hacerle caso es la de un abrazo está pendiente de izquierda pero espérate con El Mundo desde Jesolo yo hemos sólo por parte de todo el mundo entiendo dos enfermedad entiende entiendo desplazará muy poco conocida bueno no lo entiendo me me parece que me parece muy mal que no lo que que no hay información sobre nada tan grave porque

Voz 36 41:42 está fraccionada Morte

Voz 37 41:44 te quedas vacío que al que los no quiero salir usted no quiere no quiere vivir me quieres porque están sufrimiento y sobre todo físico porque la gente cree que es mental no físico yo soy una persona Capriati triatlón ideas Don pase hasta trece años en hacer levantarme la cocinera un esfuerzo

Voz 24 42:04 Herman entonces el que alguien le tienda la mano y con sentido del humor entiendo que fue para usted una una reacción pero como como salió como puede ahora hablar de esto con distancia encontrándose

Voz 37 42:16 dejó a ella todavía primera importantes yo estoy con depresión estoy con un tratamiento toman hay dos pastillas diarias todo tanto de la depresión se sale cuando Américo bueno que cometemos los enfermos es creemos que tenemos días buenos días malos los esos días buenos nosotras nos emocionamos pensamos que que hemos salió ayer tuvo una importantísimo tuve que parar el coche ya como ya me voy con lo enciendo en tres años uno esto propio médico saber ir que te vuelve a avisar no no aquí estoy yo mismo larga muy larga hasta yo no te voy al psiquiatra es caro explica esta oscura pero pero realmente no creo que deje de tomar pastillas porque es una depresión fuerte entonces me viene bien para exigir mucha poesía entonces bueno pues mira me tiene abierto una cuenta en una semana hay

Voz 24 43:10 mira lo que te sirve muchísimo a mi autoestima ahí cuál es la cuenta Germán para que les sigamos

Voz 37 43:17 por el detalle y se llama creativos sí pero si quieres te lo digo si quieres importar o algo así perdona si te digo el sí claro es que tengo te el nombre de como no que ponen unos números perdona pero vamos en principio me han servido la la cuenta de Twitter que tengo una foto de Jim Morrison no es que sea una persona justamente lo más lo más Feli pero bueno ahora tengo mucha mucha estima no pero bueno ya un poquito al tema para buscando mi nombre en lo lo más importante al final es que se sale se sale de la situación Si tienes mucha ayuda de muchísima gente

Voz 24 44:17 su caso ha contado usted con la ayuda de mucha gente

Voz 37 44:21 sí pues esa locutor ese ese esos Agent de esos propios de ese programa de radio mano ayudado el no recibir un tuit de ánimo a veces

Voz 1 44:33 sí

Voz 24 44:35 oye un poco de de acompañamiento Herman vamos a hacer una cosa ahora desde su cuenta sigue usted Hablar por hablar yo lo reto y Teo vale ya si lo ponemos en nuestra comunidad iraquí que seguirle la cuenta a todo el que quiera pero no pero lo sigue usted yo ya lo veo ya lo tuiteo

Voz 37 44:54 a ver si hace falta que lo puede buscar cuanto

Voz 24 44:57 daba tranquilidad si quiere Nos leía cuando buenamente pueda de acuerdo

Voz 37 45:01 pues nada pues no sólo pero sólo tenía termina con una cosa

Voz 24 45:05 mirar sí claro no bueno

Voz 37 45:09 quiero dedicar esto a Antonio Vega ha ganando nevera al cantante hombre claro porque quiere que nosotros de la depresión ha estado muy cerca de la ley si me permites sólo una cosa si me permiten ya solo quiero escrito sólo decirte esto en este día gris de metros y buses de pizzas y locuras el imparcial mi lealtad de señores sin serlo

Voz 36 45:37 sí

Voz 37 45:37 de señoritas a tres sea de miradas furtivas fantasías nocturnas día transitando en normalidad gracias Germán

Voz 23 45:47 sigue adelante buenas noches Roma oye Matías

Voz 8 46:00 la dilución donde con sí

Voz 6 47:27 Antonio Vega sonando para Germán también para usted

Voz 23 47:30 claro que sí

Voz 24 47:31 hola Juan buenas noches buenas noches Macarena desde Cartagena muchísimas gracias por su llamada adelante lo escuchamos

Voz 36 47:42 a que Cruz en a unos dicen que va ahí Giotto que dar Page no no les que hay que hablar contigo porque como dice mejor quite preclara cancioncilla que hiciera estás muerto que presos toda la vida en ese penas del puesto

Voz 24 48:07 todo lo ver si es verdad que un

Voz 36 48:10 no me vale me y entonces me llevaba con esa canción e incluso

Voz 1 48:20 total totalmente queda para siempre

Voz 36 48:24 esta tienen es amarla

Voz 1 48:27 hubo Diarra

Voz 36 48:29 no exactamente pero que como era el de mi eras niño acompañado de llevaba tu padre no yo he vivido toda mi vida en Malí vecino del eh

Voz 24 48:41 en el centro pleno centro de El Prat

Voz 36 48:43 casi metro por Te miro matones yo pregunté emprender a Gran Vía donde están metro no lo de la Gran Vía y me topo

Voz 24 48:55 así

Voz 36 48:57 bueno pues lo he ahí he trabajado mucho años

Voz 24 49:00 así ha

Voz 36 49:02 ha colocado multó llevaba mucha personalidad que hace que lo de eso sí se porque me me llamó a mí pero me fui una semana con mi amor como el primero como la primera novia ha pasado fin de semana no quedamos allí cinco años desde Idaira casualidad porque la vida es lo que te pasa mientras que tú estás haciendo dos planes

Voz 24 49:30 es verdad

Voz 36 49:32 así lo que eh eh y entonces no podemos uno todavía no sé del hombre es no he conocí a nado Roy la hija pequeña séptimo Pro Novias y con lo tiene ella no trabajaba allí pues la pobre Cogolludo a como ahí como mí no yo le digo a la hija de Sigmund Freud siempre es bueno pero no Froome agua

Voz 24 50:01 como la conozco cómo conoció a su hija

Voz 36 50:03 pues fue en el pie

Voz 24 50:08 no eran Nafarroa donde se lo voy a buscar un acuerdo si seguimos

Voz 36 50:12 a la misa no lo somos pareja bueno amigo no Paco hace te estoy hablando de estaba él donde Joaquín por ahí estaba él donde me me daño la movida de los ochenta no es que también vi en Madrid no tener que ojalá Godino no pero bueno entonces conocía Ana Anna Freud era hija pequeña decimos sí tenía ochenta años

Voz 24 50:42 que murió en el año ochenta y dos

Voz 36 50:45 no porque tiene dársele bajos no sé yo le cogí el dato era Moody por cierto aunque no estoy el gato hizo lo Caracol una ancianita yo no sabía que era no no no sabe quién era Miguel entonces él me he cogido esa actitud bajo el coche voy a más joven por supuesto no hice lo que me lo agradeció y me invitó a las cinco con Piqué eran la faltaba poco para

Voz 24 51:14 que British Juan

Voz 36 51:15 sí en todo en el museo de aquella casa empezó a ver la foto digo a mí me suena Cermi padre Ximo llega Anna Freud fue extinguido Le leyéndola que después ya no porque ella pro hice fue de ciclo de Viena a Londre en el treinta y nueve inmuebles el cuarenta

Voz 37 51:39 ha vivido un año a sólo un bocata de mandíbula su hija

Voz 36 51:43 ahora sí yo colocó a la el psicoanálisis si se considera que considera o una ideología era un mes y pico entonces pero voy a hablar en castellano no tienen un hecho real no han Folchi esa es la pregunta pocas veces se ha visto la visibilidad se escucha a la persona que tenemos trastornos mentales

Voz 1 52:19 Juan por qué cree usted que

Voz 36 52:21 por qué porque está muy estigmatizada enfermedad está muy estigmatizada en la sociedad esté este tipo encerrada está muy tío matiza alta en nuestra sociedad en lugar de hablar abiertamente no para que se conozca sepa tratar adecuadamente a lo largo e historia lo único que ha hecho hace separarnos del resto de la sociedad tan no mantenernos al margen lo cual no ha causado un gran sufrimiento y una gran soledad en lo enfermo especialmente en esta época fue en épocas anteriores éramos métodos muy agresivo todo pues de las camisas de fuerza a los lectores que eran muy agresivo

Voz 38 53:11 crueles inhumanos

Voz 36 53:14 yo lleve una vida normal hasta los veintiuno años pero me pasó tú lo que me pasó eh la muerte de cáncer de mi Mali tiene e ir a vivir con mayor combinativo un año no de yo pues

Voz 24 53:33 le desencadenó un un trastorno Juan la muerte de su madre

Voz 36 53:37 sí sí porque fui al médico porque está muy relacionada llevo mucho bueno amigo y amiga con la psicología y me decidieron chequeo me lo diagnosticaron esta bipolaridad no quiso típico su personalidad bueno la cuestión que pero pero también te digo una cosa no o puedo contar por experiencia propia cuando un trastorno mental está debidamente tratada con la medicación y la terapia adecuada considerado como la primera crónica como por ejemplo que te voy a decir yo la la diabetes

Voz 24 54:22 igual que eso cansó Juan tiene usted su su diagnóstico controlado permite llevar una vida una buena vida hay una vida

Voz 36 54:30 en total totalmente normalizado porque me tomó la medicación

Voz 38 54:35 pero sin embargo la realidad la realidad con mayúsculas lo subrayo

Voz 36 54:42 lo que no habla de que no se va de igual modo aun diabético a un enfermo aquejado de bipolaridad o esquizofrenia etcétera es que tú acabas siendo muy nocivo para nosotros pues te siente un ciudadano de segunda es de cera y eso también me no me parece justo por eso quiero hacerle la siguiente pregunta alguno de ustedes sean cuesta alguna de la piel de alguien como yo

Voz 24 55:13 qué buena pregunta que buena pregunta

Voz 36 55:16 me te vea Nancy perdón que que buena pregunta eh ahí fuera él el la el bien los mocasines de uno tiene la enfermedad bipolar o hizo todo lo digo porque cualquiera que va soy un poco anti psiquiatras no porque muchas veces lo sacan el dinero a la persona no en qué un poco antes porque cuando tienen una serie de síntoma cualquier persona que va por la calle por la Gran día eso o este pueblo cogerlo llevaba un psiquiatra no diagnóstico veinte enfermedades y hay gente que está diagnosticada gente con stand eso está bien

Voz 24 56:04 voy de alguna manera puede de alguna manera a contestar a su pregunta creo que en nombre de todos y de todas Juan ir cogiendo la voz de Hermann el el anterior amigo con el que hemos hablado él capaz de atravesar una depresión de de tres años dice que la depresión es una enfermedad que nadie

Voz 36 56:21 León es porque la mujer tiene algo que luego un voluntarioso por ejemplo el hombre habla de la

Voz 39 56:29 Pepe era mi no llega a poco que el larguero

Voz 36 56:34 no aguantó la pelota de romper

Voz 24 56:38 Pau pedidos se está cansando usted de los discursos masculinos y necesita

Voz 36 56:42 bueno Saro variedad de la en ventas son todo iba mal diciéndome madrileño Antonio bucean aguantó murciano al borraba por ejemplo borraba no le admiro tanto inocente y Miguel Delibes

Voz 24 57:04 qué bonita película pero sobre todo mucho

Voz 36 57:06 a falta Bourdais no hay no hay

Voz 24 57:11 en Madrid hay de todo

Voz 36 57:13 Roy Murcia fue eso me encanta a ella tenis y no porque allí porque me años también una desgracia porque los libro de mi hijo Bolín fue el plan de estabilización de cincuenta ellos fue de cincuenta y ocho fue que me voy a España fue la inmigración

Voz 24 57:34 ya del todo bien

Voz 36 57:36 el barrio Barrymore es decir él no se anticipe no perderlos todos

Voz 24 57:44 ya no vivía usted en un barrio pero usted Antitaurino

Voz 36 57:47 pero ayer yo yo viví por ejemplo Mi males Ventana épocas dio pistas al tiene algo las ventas cuando llegaron los VIP

Voz 24 57:55 cuando llegaron los Beatles y su madre cerrar las ventanas porque

Voz 36 57:59 si se mira esta campaña

Voz 24 58:04 Angela

Voz 36 58:08 estamos mira poco tiene de viví allí a la Gran Vía no te en cuanto a coste cero cuatro camiones como ahora Mali un sitio no sé si él metió terminaba en Manuel Becerra noventa fue a él no

Voz 39 58:29 se mudarse nuevo mi barrio de verdad

Voz 36 58:33 a volver a Madrid porque es que yo me dato aquí en otra provincia

Voz 24 58:40 adaptarse

Voz 36 58:42 de hecho hecha tengo la notas de Madrid te te decía eso no porque por quién no se ha hablado de una persona sin matiza la atrocidad no sabes porque porque siempre ha considerado como personal tío Jim Kanouté hizo mis

Voz 24 59:01 a la violencia eso es lo que lo que da miedo el desconocimiento presunción de violencia

Voz 36 59:09 sí porque lo hará en pastillas porque vivió en Inglaterra vive en Alemania y no por ejemplo la gente ignora

Voz 38 59:19 no

Voz 36 59:19 no era hay que viviera de un fin de semana a verlo jugar como lo mensaje viví en Alemania de pasar menos centavos goce Varsovia países de leche

Voz 20 59:30 el miedo porque yo ya dieron velocidad de ella

Voz 1363 59:40 Juan ha sido un placer conocerle en lo tenemos que dejar aquí los ha echado el tiempo encima

Voz 20 59:45 esa eso donde o bien que también une se porque según que puedas ese tipo de conductas tener un porcentaje no digo como la zona aquí no tienen corazón

Voz 1363 1:00:01 con ese mensaje Nos quedamos Juan muchísimas gracias Juan por su por su llamada tenemos que Ana corbata en ya está aquí con el resto del equipo de los servicios informativos de la SER es el boletín de las tres de las dos en Canarias enseguida seguimos con ver

Voz 24 1:00:15 cuando por cierto tiene el número de teléfono eh

Voz 1363 1:00:18 quiere marcarlo mientras tanto porque lo atendemos el novecientos cien ochocientos

Voz 40 1:01:12 corren nuevo