Hablar por Hablar (21/03/2018 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 1 00:00 cr hablarporhablar Macarena Berlín

Voz 1363 04:58 pues son las tres de la madrugada y once minutos las dos y once en Canarias está escuchando hablarporhablar en la Cadena SER es este espacio de radio en el que nos dedicamos a conversar mientras los demás duermen os a ver quién tenemos al otro lado del teléfono Aída buenas noches

Voz 1490 05:15 cómo estás

Voz 7 05:18 Aída vamos a ver me han contado me ha contado Adrian a mi compañera que tiene siete años

Voz 1490 05:22 sí

Voz 0277 05:24 con mi aunque no que no

Voz 7 05:28 la tabla

Voz 1490 05:30 que no le llega la conexión pero esta contigo en casa tres en España a que está en Cuba

Voz 7 05:42 ay te gustaría mucho que escuchar a esta conversación a una oye Aída Cuéntame tiene siete años y estás despierta a esta hora estas con mamá porque esta mañana Nico lesión murieron hoy Coli porque no hay cole Tron ha porque es el patrón del colegio mire Falling qué suerte has tenido ida Oye no te puedes dormir cómo estás así de fiesta era a esta hora y tengo mucho la fiesta me da la impresión no sí que esto es haciendo que estáis haciendo hasta ahora las dos

Voz 0277 06:19 todo un programa

Voz 1490 06:22 y que estabais viendo

Voz 7 06:26 a la que se avecina bueno es que es es muy divertido claro sí sí mamá está hablando con Macarena ya está en antena

Voz 8 06:33 hola hola buenas noches cómo se llama

Voz 7 06:37 eh así que estaban viendo la tele y han decidido llamar a la radio

Voz 0277 06:46 para ello muy noche llamando lleva muchas noches llamando

Voz 7 06:51 Aída espero que tú no que tú sean la primera noche te has llamado vale vale o Lleida dices que tu Papa está en Cuba Woody Allen y Tapie ex espía porque yo no sé nada me lo tienes que contar todo

Voz 9 07:09 habla les mira que habla habla leí Papito

Voz 10 07:14 son rápidos

Voz 0277 07:16 Cuba no va a desde allí nos a la conexión entonces ya quiere habla con él

Voz 7 07:25 y cuando hablaste con él por última vez hoy hablaste con él como esta que te ha contado

Voz 1490 07:36 eh

Voz 7 07:42 claro tiene muchísimas ganas de toreros

Voz 1490 07:45 cuánto tiempo llevas sin verlo ahí da una año qué emoción cuando os veáis no lo vas a poder ver pronto todavía no

Voz 9 08:05 estoy es menor Mi papá papá no me deja ahí ya

Voz 12 08:16 Belén

Voz 7 08:19 Belén está pensando yo que a esta hora de la mañana lo mejor que os toméis un cola cao os metáis en las programa os pongáis música relajante Belén Aída que vas a hacer mañana con tu día de fiesta vamos a hacer algo bonito y qué vas a hacer lo sabes

Voz 8 08:40 que en cuanto qué suerte

Voz 9 08:43 a dónde iba a ir voy ahí en la mano de una nada más nada

Voz 7 09:00 que lo vas a pasar muy bien Aida cariño corre a la cama muchísimas gracias por llamar

Voz 1490 09:07 besito Adiós preciosa

Voz 13 11:13 yo he conseguido esta semana

Voz 14 11:15 un objetivo que me tiene muy feliz y quería compartirlo con vosotras es una cosa muy concreta no es un objetivo de vida ni nada de eso pero he logrado convencer a mi madre para que venga a verme allí ella generalmente siempre ha ido a visitarle a los sitios en los que estado pero claro ahora estoy de bastante lejos aquí en Los Ángeles y aunque es una mujer que se mantiene mentalmente muy joven pues tiene ochenta y tres años que ya me vale meterla pobrecita en un avión que son como unas doce horas hubo trece menos mal que es un vuelo directo nada la he came lado bueno en cuanto me dijo que sí para que no se echa atrás compramos el billete así que dentro de un par de semanas la tendré por aquí bueno ellas manda mandaré alguna foto me tiene me tiene me contó

Voz 13 12:04 la tengo muchas ganas de que a estos Yeray de verdad te voy a poner un altar ahí en medio del estudio central de la Cadena SER qué bonito suena a Camarón de la Isla a esta hora de la madrugada Beatriz es maravilloso que ellos convenció a tu madre de ochenta años que cojamos

Voz 7 13:15 vuelo directo a Los Ángeles que te vaya

Voz 13 13:17 a ver qué pasa unos días contigo que disfrutéis lo buenos que no tiene escala no se va a sentar va ir tranquila entre Hermes que te ponen unos aperitivos te dan de comer desayuno comida qué bien Beatriz objetivo cumplido muchísimas gracias por enviarnos un seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco usted también lo puede utilizar sin los quiere enviar una nota de voz un audio hablándonos de un objetivo que está a punto de cumplirse aunque sea cumplido o para hacernos una fotografía de su madrugada por qué no Carmen

Voz 8 13:49 buenas noches buenas noches desde Valencia muchísimas gracias por llamar no

Voz 15 13:59 es una temporada bueno desde las jubilaciones que he sentido hay necesidad de escribir entonces me gustan y no se me da igual más señores y señoras expresar nuestros sentimientos y nuestra forma de vida nuestros mucho eh no está estas situaciones

Voz 8 14:19 no me gusta es que viví de todo

Voz 15 14:21 bastaría que alguien se decidiera me escribiera da igual el día antes se oído hablar un señor de la CEDA y entonces tenía toda la razón la edad la mayoría de veces no cuenta buen dato forma tu espíritu tú tú tú expresión no compartidos

Voz 8 14:44 en lo que a mí me padece

Voz 15 14:46 que debe ser muy bonito conocer nuevas personas y a través de la escritura pues pues no se comunicarnos esa es era mi mi Sarmiento y mi ilusión

Voz 7 14:59 Carmen usted lo que quiere es Carter Se con alguien no lo que se que toda la vida como Card en claro fíjese porque esta necesidad de escribir que es probable que llegue siempre en un momento muy determinado no de la vida de una ahora a la gente lo que hace es que escriben Internet pues tiene su propio blog o tiene un lugar donde volcar sus sin presiones sus necesidades sus sus gustos porque se anima usted adscribir en público para más gente lo haría a través de de Internet creándose un blog o una página web no eso no

Voz 15 15:35 no no a mí me gustaba lo que la carta vive ir hablar por teléfono fijo tampoco no nos lo moderno no no no

Voz 8 15:46 a usted lo que quiere es una amistad una una amistad con una persona por otro como más cerca

Voz 15 15:54 no pero es mi forma de pensar claro

Voz 7 16:01 pero entiendo que tampoco es fácil el conocerá a alguien y empezar a conocerlo a través de las cartas que es lo que se ha hecho toda la vida ojo pero sí

Voz 15 16:12 a mi me gustaría pienso que como yo pienso a veces son más que sienta algo exiguo

Voz 7 16:23 cómo empezaría una primera carta Carmen

Voz 15 16:27 bueno se lo lo ha cartas debía pues me llamo Holanda le tal Montal

Voz 16 16:33 ciudad me gustaría muchísimo

Voz 15 16:36 pues pues expresar mis mis mis no se mis anhelos mis mis ilusiones mi forma de vida

Voz 11 16:46 no sé

Voz 15 16:49 en relación a dar me hice según vendrían las cosas pues seguiríamos hablando a mi me parece que la que la escritura bueno nosotros los mojones más cercano pero me haya yo en mucho más espetó

Voz 7 17:08 es una costumbre que se está perdiendo Carmen

Voz 8 17:11 sí ya está asignado escribe

Voz 15 17:14 ella y Ximo pero es mi forma claro

Voz 7 17:19 cuándo fue la última vez que descubrió una carta

Voz 8 17:24 ayer mismo

Voz 15 17:26 no no es es iba Mi si salto a mis nietos

Voz 16 17:29 yo no sé si a alguien

Voz 15 17:31 que me que me que me emocionó después me ha desilusionado pero claro esto no tiene nada que ver no siento la la la escritura en la tiento

Voz 7 17:46 dice que se ilusionó con alguien que le ha decepcionado

Voz 15 17:51 pues sí porque de siempre que han cesado Ingo necesitas contestó piano alguien pues que no entiende de estas cosas vamos a alguien que pienso estos pensamiento mio creo que voy bien contaba son de buenistas les gusta recibir pero Monóvar entonces lo mismo en la vida normal general de todo pues para recibir tienes que dar hay pienso es esto me parece bonito pésimos escribir y que alguien concibe sus anhelos sus sur hay cantidad de problemas en el nuestras edades cuando ya va siendo mayor también hay cosas Money Tizi más con participar que te gusta que te vamos a bailar qué te gusta y salir que ha gustado estime que te gusta pase a no sé qué cosas muy bonitas que en la escritura se pueden definir te iba a compartir que es bonito con paz yo creo que lo de compartir es una de las cosas muy bonito

Voz 7 19:06 le parece muy complejo compartir una relación con alguien desconocido a través de la escritura

Voz 11 19:15 yo sí

Voz 8 19:18 es un gran para esto no siempre

Voz 15 19:20 gente encantadora que es que yo pie pienso yo estoy todo pienso yo que está deseando desahogar de esa manera con alguien que hasta que conozca usted no conozcas citó entonces que libre y es no sé si te sientes bien ITEL estresados no te te haces de como como Live dado de cantidad de cosas

Voz 7 19:47 la escritura libera

Voz 15 19:50 yo creo que si a la vez de deliberar también es expansión nace también hay muy sus sentimientos digo yo

Voz 1490 20:03 y por dónde todo

Voz 15 20:06 las formas yo soy una persona mayor las les la escritura no he tenido tiempo de mostrarlas para que más llegada la jubilación Pedro me parece a mí es muy bonita que es muy no sé muy sentida muy muy

Voz 11 20:21 trasmitir

Voz 7 20:25 por dónde empezar como en contar es encontrar ese receptor o esa receptora de la primera carta

Voz 15 20:32 eso es lo que yo busco pero no no sé no sé cómo lo encontraran mía

Voz 7 20:39 a ver qué se nos ocurre Carmen muchísimas gracias

Voz 15 20:43 eso que no he armado solamente por eso a ver si alguien o vamos precisamente vosotros pues a través de de mi forma de mi expresión encontráramos a alguien ya digo que me da lo mismo que sean hombres que sean mujeres pero que sientan las necesidades que dormir gracias Carmen sin conocer no pasan a hablar no lo hacen por Internet y por cantidades simposios que no se conocen hoy día estaba eso está a la orden del día

Voz 8 21:15 sin

Voz 7 21:15 duda muchísimas gracias y que tenga mucha suerte

Voz 11 21:19 vale gracias

Voz 17 21:21 ah sí

Voz 18 24:05 ah sí

Voz 13 24:43 María Teresa buenas noches

Voz 8 24:47 desde Málaga muchísimas gracias por llamar María Teresa noche explica pues cuando quiera María tres la escuchamos famosa

Voz 16 24:59 sé que pero

Voz 8 25:01 es lo más normal pero vamos poquito a poco y no tener ninguna prisa sabes

Voz 16 25:09 llego a la cuestión de unos tres meses de su señora que por móvil se conoció una chica

Voz 7 25:23 sí

Voz 16 25:24 una valla en Roma Monty hecho que ahora semana mejor o sea que lleva los niño ella vive por pagar allí en la plaza los fin de semana con con el que convivía va va va doce Nana ahora ETA en Arezzo Ceuta

Voz 11 25:54 bueno

Voz 16 25:55 lo lo ordenadores hice va a un cuarto con la y con su hijo mayor Fito que Guinea ocho años ahogado ordenador y añadió Inés cinco ICO la compañera que creo que viene un poco de té y en él se agotaba era niña empezó mi mi ETA acaricia que viene o la misma decir pero se le ha enganchado astros salvo no aclarada no es vale

Voz 7 26:40 ha sido el perro en la cara a la niña vamos y cuántos años me he dicho T cinco

Voz 11 26:46 en el cinco cinco han tenido copera

Voz 16 26:52 la un corte de ella hasta el pijo la nariz tres punto vaya a Aitor los robó la faltado mi mi mi Ballestero lo FAP

Voz 7 27:13 menos mal María Teresa no le afectaba entonces a la visión no no les ha afectado a la visión

Voz 16 27:21 acabar la tiene que uno fuimos bien nácar y componente todo bueno la señora extremo el perro mirando a la perrera sí sí que hubo llevara a matar a ella ha dicho que él habría que chico dije lo lleva a la perrera que mire si pues lo que hice yo lo que ya Adobe chico y ahí queda otra oportunidad perra no eso te va contenta teme

Voz 7 28:01 bueno lo que me parezca mal no importa María Teresa portantes lo que les parezca a ustedes la niña cómo estás

Voz 15 28:07 min

Voz 16 28:08 a mí no me parece bien resulta que todo se a él ya lo había comprado el viene Togo amigo mio ha retirado Bagdad ella secuencias de la niña a niña ahora ella como ella está altamente más cobrando en poco tras comentar parlamentar pero luego Marta ella mayor que ahora es como él se retira el coche el cojín ya retirado María Teresa

Voz 7 28:51 es que han cortado la relación o a raíz del incidente con el perro

Voz 16 28:56 exacto exacto ahora ella le compró a nombre de mi o que ellos tengan pues yo dice yo ha regalado todo un hombre alto conformada entonces ella le amenaza me amenaza yo me veo como Vera llegó prever la quitan un hombre de en el coche tiene que esta sociedad conmigo a la táctica que yo

Voz 11 29:34 me dijo sobre la última abordar

Voz 7 29:37 como de asistencia social discúlpeme no lo entiendo

Voz 16 29:41 ella se negó pero ahora sí

Voz 7 29:43 entonces le pide a él que a cambio del coche la la tienda hay la acompañe

Voz 16 29:48 la tienda allí en su casa hay azucarera no en el tiempo relató que ya ciento Sofía pasa que a ella

Voz 7 30:02 María Teresa y su hijo que opina está dispuesto a aceptar ese trato

Voz 16 30:07 mi hijo está dispuesto a verse perdón ustedes estoy

Voz 8 30:13 no se preocupe lo está haciendo a María Teresa lo estamos entendiendo perfectamente

Voz 16 30:19 a mira de Verónica Erna exprese bien porque

Voz 7 30:23 no os estoy expresando usted muy bien de verdad no sé pero claro

Voz 16 30:26 que a aprender eso Apophis ha puesto con la condición en yo no soy como mío mío esas cosas pero bueno pero ni la mujer de la mujer de mi enemiga del en Montmeló el delirio si yo estábamos compone de que mi a los niños no trato porque yo no

Voz 8 30:57 no porque les da miedo el perro entiendo no

Voz 16 31:01 miedo al perro Peña una señora no está muy bien muy bien el tema Arona no pero está la mula equilibrada

Voz 1490 31:13 los secciones que buscamos

Voz 16 31:16 la que habrá pasado de qué cosa ahora la niña es muy a manta fue padres muy amante muy pegada pegada ella tómese la niña Emaya algo pones apartado yo quisiera en un contrario yo lo he dicho nada madre que por qué no le ponerle allí Ayesa Amparo bueno tuve error niño yo no quiero que esta señora Pacer que a los niños a pero no

Voz 7 31:52 ya me oye María Teresa de que le pregunte algo entiendo todo lo que me está contando eh pero cómo está la niña como se encuentra en la niña

Voz 16 32:02 una niña está dando a los suelos está secando la grande

Voz 8 32:09 se está recuperando de las heridas sí

Voz 16 32:11 sacando ahora cuando ya que la ata o en todo lo que tiene que con él los médico mira hambre como sí hizo Iza habrá que operar al vez

Voz 7 32:28 sí

Voz 16 32:29 vi la parte de la cara aparte la cara yo digo como el padre danos tu día

Voz 11 32:40 por mi devolver y que hoy ha muerto Illa

Voz 16 32:46 yo no digo uno vuelva porque era un hombre yo no no yo no lo digo pero y lo que yo no quiso lo lo tengo miedo de que vaya a Efe que hagas los Melilla yo yo yo yo quiero a la madres lo dicho que le pongo un alineamiento noto que Samuel los niños en Bilbao veía lo vea chupar y tiene iba mira el año lentamente veintiocho a mi me da igual

Voz 11 33:18 no quiero que va niños

Voz 16 33:22 si Dios quiere me hablaría yo con alguien que me puedo yo al feto

Voz 7 33:29 María Teresa es su hijo claro cuando usted le transmite este miedo y esta preocupación que responde

Voz 16 33:36 mi nombre es mío y me dijo a los pontón ha dicho pero muy un como la explicaría no es la profundidad que ha tenido a una niña no disimulaba y me pregunté la niña o niño no pone la mordiendo un perro Ramos eso sí tiene un poco prestigio en la cara era perro en esta señorita

Voz 11 34:09 pero yo ya me la mujer me dijo

Voz 16 34:13 no ha ocurrido este Si esto ya me lo explico ella todo detalle todos los uno era su no era

Voz 8 34:18 la tele explicó todo lo sucedido con el perro del día

Voz 16 34:23 en no renuncia ni nada no

Voz 11 34:29 ella es así

Voz 16 34:31 ella a todos los detalles como nacido como todo el examen yo estoy en llamar Picanya ellos primará la última ala defensa que hay

Voz 11 34:46 miedo y no hay un

Voz 16 34:50 en pánico de Mata Un niño ni hace nada hizo para mí sí de alguna aldea mientras una le ha miento que decía yo

Voz 7 34:59 pero una orden de alejamiento María Teresa tienen que haber pasado algo si no no se puede poner así como así

Voz 8 35:06 Carmen yo me Pampillón bien yo no digo una agresión tiene que haber habido una una agresión no Unite

Voz 16 35:12 una elección lo lo lo que él da una agradecieron

Voz 7 35:16 claro porque no se puede poner una orden de alejamiento contra el perro eso es lo que no no no no

Voz 8 35:21 entonces claro pero en este caso la dueña pues no no me he ido a la criatura no veo no te sabría no no no no no digo digo lo estoy comentando con

Voz 7 35:31 usted usted se ha expresado muy bien de verdad lo estoy

Voz 8 35:34 inventando sólo que que tendría que que ocurrir algo con esa persona directamente yo digo que me si usted no entiende la actitud de de su padre

Voz 16 35:48 allí nos niño padre Figo no puedo hablar hoy el Sporting pero yo con lo dicho no hay nada hecho Molist te debe de morir

Voz 8 36:02 lo has dicho eso a mí

Voz 16 36:04 me que nunca he hecho porque le dije que yo lo con tiempo de que ella TV Malone niño yo lo quiero que los niños hacer Gemma yo a no ampara a ella el mismo yo Imaz en mí que trate con ellos eso es lo que lo que uno le a mi entonces porque me da miedo me da miedo porque ella no en una una un perro lo ha pasado vez como yo puedo decir buen no amonal otra oportunidad de otra me muerde o interés no es correcto no

Voz 1490 36:42 según dicho tío

Voz 7 36:46 no como sabe ella que no va a volver a morder perro

Voz 16 36:53 pues no lo sé no lo no si la madre la denuncia Lorca claro

Voz 7 37:02 no la comisaría

Voz 11 37:04 sí

Voz 16 37:10 hay un mundo abogada Madrid no sólo yo lo con ciento que el padre con clientes de seguir viviendo con ella capilla pues lo que yo no quiero sentir deje a los niños con ella no me a mí es la circunstancia hojita esa señora yo estaba preguntando hasta hasta un psicólogo enterraba y todo

Voz 11 37:38 el miedo genera

Voz 16 37:42 los hábitos que al niño no me voy de usted no como para

Voz 7 37:47 no oírlo María Teresa Costa Pinto casi cuartos pero es verdad que no tiene por qué repetirse esos así no

Voz 16 37:53 no puedes porque verdaderamente los porcentajes

Voz 7 37:55 es de este tipo de cosas son muy bajos

Voz 16 37:58 no puede suceder con otros trozos

Voz 7 38:01 no tiene por qué suceder María Teresa muchísimas gracias por compartir su preocupación ya ver en los próximos días como ya han denunciado el caso a ver si se pueden quedar tramos

Voz 16 38:13 a mí quién me doy cuenta me mundillo body ahí inmediato

Voz 11 38:18 lo que yo puedo hacer un alejamiento de de de

Voz 16 38:22 el no no tenía trato con los niños Un padre quiere seguir con ella que diga yo

Voz 8 38:28 ya no puedo más asuntos

Voz 16 38:32 vale con porque no quiere yo digo un entonces no o lo Zubiaga no lo valora uno valoran lo con ciento prodiga

Voz 11 38:43 Dion dolor lo que sea

Voz 16 38:48 o ciento me duele esto mucho pero esto es de lo que es muy bueno ya me envíe para decirlo porque estoy

Voz 8 38:56 yo no se lo puede quitar usted de la cabeza

Voz 7 39:00 María Teresa a ver si puede descansar un poco que mañana lo verá todo más claro muchísimas gracias por Jean

Voz 8 39:04 dar muchas gracias y perdón me me no ninguna molestia para eso estamos muy amable un abrazo muy cariñoso buenas noches

Voz 13 39:17 tiene pues eso nos Leo comentarios en el Twitter porque se nos ha caído la red de internet un momento que siempre queda el móvil haber está el de Graciela por ejemplo diseñen darle otra oportunidad al perro es la madre de los niños la que tiene que decidir añade además en otro tuit que comprende mucho la angustia de esta señora

Voz 6 40:25 no sí es

Voz 7 41:43 hola buenas noches noches desde Madrid muchísimas gracias por su llamada

Voz 19 41:49 gracias que a la señora que pela con los nieta se sí preocupada está preocupada Becilla

Voz 7 41:57 usted lo entiende María Teresa piensa que razones no le faltan para

Voz 10 42:01 sí

Voz 7 42:01 para estar preocupa usted estaría también en su lugar preocupada

Voz 10 42:04 que soy muy como digo yo muy pendiente de los niños de los nietos si vamos yo me da buen algo no

Voz 7 42:13 además es que los padres tienen derecho a rehacer sus vidas no creía en fin

Voz 10 42:17 pues esto va a tener las relaciones que quiera pero claro

Voz 7 42:20 los niños al final

Voz 10 42:22 esos niños no se adaptan como con la madre pues pueden poner una persona que no de que le ayude a a cuidarlos mientras está el padre trabajando ya sin yo he estado mucho en casa para ver que el filme a ver si los niños

Voz 8 42:41 pero ya tiene la culpa tiene

Voz 10 42:44 culpa la

Voz 8 42:46 la madre de la novia del padre y bueno después del incidente la verdad que sí

Voz 7 42:51 me siquiera se plantean eso sí muchas gracias sí cuéntenos mira lo suyo

Voz 10 42:58 lo primero por lo de la pena que tengo de mi hermano que Samuel estoy algunos cogen me quedaba ver si de siete

Voz 19 43:09 me quedo yo vaya cuánto lo siento una pena que todavía era joven tiene setenta y tres años

Voz 10 43:16 se nos ha ido en cinco días se dos morir de mismo día de su hijo cumpleaños de su hijo

Voz 16 43:25 es evidente que hubo una pena

Voz 10 43:28 bien anteriormente un mes antes Samuel primo hermano mío a su mujer a los que se vio oye si hay que que es una cadena osada llevamos una racha quema adquirir qué yo también llama Macarena tengo ochenta euros al año

Voz 7 43:50 ochenta y dos años tiene usted el Dolly pero se encuentra bien esta fuerte está bien de salud

Voz 10 43:54 de se luego eso lo que was me tienen que operar de la rodilla que me han llamado todavía hay lo he dicho que ahora no puedo porque tengo

Voz 8 44:04 porque es muy alta

Voz 10 44:06 no me voy a ir a otra juntas lo quería salir a urgencias que gracias que la juez de mi nieto pues estoy Luhan trabaja Madrid Hospital resulta que bajó como no quería pues yo les siempre esté antes porque estaban Ile de agua oxigenada y con alcohol que salvó puré al rato vinieron ellos ya les en les llame por teléfono bajaron tuviera o baja todo entre

Voz 8 44:53 va directamente a casa si si vive

Voz 10 44:55 ya en el cuartel yo dormimos en el tercero

Voz 7 44:58 pues que practico en este caso permítame la permítame el comentario no que tengan un o una una médico en la familia

Voz 10 45:05 ahí allá sí pero es que Sabrido aquí en casa de la otra o bailar porque es que yo le dan el chalé para este verano Semana ya los vuelos con Hulk un grandísimo hice lo están terminando

Voz 7 45:20 ajá

Voz 10 45:21 la otra casa Alan bendito porque era pequeña hallar a la niña tengo una nieta Macarena que eso una

Voz 8 45:30 es una joya que está usted feliz con ello hay que contentar bonita que como se ríe José quitarme como se llama Loli cuántos años tiene

Voz 10 45:41 la niña se llama no

Voz 8 45:44 tiene cuatro mesecitos tiene cuatro meses es muy chiquitinas un bebé sí sí chiquitita se llama Vitoria a qué nombre más bonito sí

Voz 10 45:53 y la de mi hermano que ha también ha conocido al admita menos mal esa tiene año y medio también es preciosa preciosa baila canta a mí eso es una alegría muy bonita la van nada vamos a amortizar el día de de mayo que viene mi otro nieto que va a ser el padrino de la niña

Voz 8 46:21 Lolita es motivo de felicidad verdad

Voz 10 46:24 con todo la pena que tenemos esto es menos por lo menos

Voz 7 46:27 que entre también alguna alegría una racha

Voz 8 46:29 ya les digo sé que me

Voz 10 46:32 en una racha Marie esto yo voy a siete años

Voz 7 46:36 siete años Irán operando

Voz 10 46:39 si esa gente media rocker de Altamira un año y pico de quimio porque lo pero donde la vejiga Ángeles salido nódulos

Voz 7 46:49 Loli cómo cómo lo gestiona usted porque lo que nos ha contado es que enseguida desinfectadas Un marido es decir usted a sus a sus ochenta y dos años que dice que está bien de salud pero ya tocada de otros huesos era

Voz 19 47:00 alegrar de cómo era visto le levanta del suelo usted y yo sola porque empezar mi marido fue a los medios

Voz 8 47:07 que entre tantos años llegó quito los sí sí tiene ochenta y cuatro el usted solo no levantó una ola les curó las heridas

Voz 10 47:15 arte tira si como puedo yo como medios Dios fuerza ahí yo me que hundió el techo porque el unas pros yo esperaba estaba tienes cuando asientos abrió la puerta ese mito como estaba arreglando ojivas sale iba a bajar a por pan a mi madre que sufre

Voz 8 47:34 no lo tiene usted muchísimo mérito mucha fuerza mucha valentía es que no si me ve

Voz 10 47:39 como grifos salía las hambre es que se elevaría el hueso he pasado Aimar luego me dio lo todo esto tengo todos los

Voz 19 47:50 los riñones los brazos y del esfuerzo te lo fuerza de colas

Voz 10 47:54 el Levante ellos orales senté encima de hervidero ahí les tuve que a ver si está Martín llamo sube corriendo y no estaba mi nieta con lo que no está disco digo vamos ya a cero a noventa y un rival

Voz 19 48:16 a la ausencias al uno uno dos uno uno dos que me confusión perdona que tuvo nerviosa

Voz 16 48:23 y me dice que no Julia yo no yo no pasarlo Fiz coge el agua oxigenada acoge unas gasas

Voz 11 48:30 el alcohol aquí un

Voz 10 48:34 palabra por Ile de sin GT todo bien de siempre está ahí primero con el agua oxigenada luego con la alcohol para cuando vinieran pues habría que ponerlos juntos digo lo lecho crema ninguna mismo lo digo citarse lo mejor de alcohol hice lo porque luego palabra cuando bajó que vino de la sentí de que me venía la llamé por teléfono digo baja hija estuviera la digo bajar corre corre

Voz 8 49:05 sabían abajo la pobre es usted una súper heroína madres

Voz 10 49:11 hubiera lo llevo encima a caer en madre

Voz 8 49:14 me imagino que sus hijos se han quedado muy impresionados no con

Voz 10 49:18 es que se quedaron alucinados claro con este momento

Voz 7 49:21 en concreto imagino que cree que tiene usted muchísimos más llevar tantos años tu marido enfermo pero

Voz 10 49:26 tengo dos chicas y un chico chico me se quedó viudo hace dos años va g3

Voz 8 49:32 vaya

Voz 10 49:33 sí los tengo aquí en casa así que por eso digo que llevó lo mío ya cuando la vi bajo la criatura alevines que si si te pero tenemos que llevaron gente así como en lo que dice que no que no que no es sólo un puede a curas yo dice que eres tipos indi que quieran y que no es sino del curso

Voz 8 49:56 duerme más remedio claro sobre por

Voz 10 49:58 tú Botticelli bajó lo el puro está bajando hasta estos días bajando para verle porque se ha puesto Macarena todo el ojo hasta media cara

Voz 19 50:10 me digan pobrecito claro mi chica

Voz 10 50:16 que sus digo porque yo sé que llevo mucha lucha

Voz 8 50:22 encima luego hizo hay que porque es que hay que limitarse también se mire llevo pedir ayuda de hace sesenta años casada sesenta años casados

Voz 10 50:33 está ir tuvimos de novios que quiere decir que es que estamos toda la vida como digo yo juntos club ver y es la que lo he de decir que mi madre Moltó conmigo su madre que ya está sus hermanas he estado con mis hermanos con mis niñas con mis sobrinos me enamoré también el hundimiento de once años que que es que yo voy una racha

Voz 8 51:07 mi madre madre Marie todos me toca a mí y que no le falte la fuerza Loli

Voz 10 51:12 y ahora me te quería entra en estas entremedias a una hermana y mi marido que tiene ochenta y nueve años

Voz 19 51:19 para que viviera con usted pasta es el aquí porque está ya rabia estaba sola ya la la mujer y me la querían médico pueden perder

Voz 7 51:29 pero puede usted hacerse cargo de otra persona más

Voz 10 51:31 que lo puedo lo puedo porque yo esté esperando también que me perenne y es que ya estoy ahí mire fíjense como sede de ton ton a comer yo digo de la vecina me dices cómo es usted y que su casa de la Seguridad Social

Voz 7 51:50 no tiene por qué

Voz 10 51:53 un Agualid un fármaco es

Voz 8 51:57 siempre se Loli una super heroína yo además una mujer muy generosa ya digo he viene pero cuida por favor llame

Voz 10 52:05 Puerta así está bien como la dije me traigo aquí sean

Voz 8 52:08 ya te mi familia estoy

Voz 1363 52:11 claro y para cuidar a los demás una se tiene que cuidar aquí lo dejamos Loli porque el reloj de la madrugada va a marcar las cuatro las tres en Canarias sana Button las últimas noticias a quién las