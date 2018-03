Hablar por Hablar (21/03/2018 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 4 00:00 hablar por hablar

como adivino el par para Theo de la que no le va marcando miré todo el la misma que alumbraron con sus pálido reflejo de tantas horas

eh el primer como la izquierda cae tuya es tu vida tu yo bajo dirá artera hace tres con indiferencia irte eh con la frente marchita la platea eh Thierry Lola vi

de veinte años no es nada que febril la mirada

lazo

no lo vive así

en la misma aferra a turnos con ello tras el miedo de eléctrico Corell pasa que vuelve a exhibir tengo miedo de las noches de recuerdos en cada ya pero él vivía muy temprano de su bonita ya un pelo ella dama

no Navy Kairus dinero Guardo

la espera todas la fortuna tener con voz e con la nieve del país

eh aquí

Javi de veinte años no es nada que febril la mirada

no vi sí

a Corea del más perra recuerdo yo otras veces

Voz 13 04:23 ya sabe que en hablarporhablar Rafa Sánchez elige una de las historias del programa la convierten canción este semana musical izado el testimonio de Álvaro que los contó que hubiera preferido nacer ciego a quedarse poco a poco sin vista vamos a recordarlo

Voz 1232 04:37 tengo una enfermedad rara la denominada rara las séptimas del mundo ese llama intentaría se trata de una degeneración de las células de ojo donde poco a poco vas perdiendo la visión yo tengo treinta y nueve años para enfermedad chico a los veinte años me conducido he jugado al tenis de mesa es un grado de hecho sexismo he jugado al fútbol la feria encantado y lo perdió todo mi aficiones a día de hoy estoy ciego total llevo un mes sin salir tratadas por mucho que intentan animar mi amigo mi novia Rafa salir conmigo Atón ya tengo mucho miedo Isar grupo en han echado el brazo de de Rosa la verdad que estoy bastante triste la investigación dicen que tan poquito avanzando en el tema de la célula a hacer la madre pero estoy muy triste por lo que que muchas veces digo que prefiero Diego llevar salido uno K pero de una enfermedad que me da mucha vergüenza mucha timidez de Macarena por qué porque la sociedad entiende la sociedad no entiende tienen una persona con el primer paria como puede ir Columbia Eto'o y luego por ejemplo leer un periódico porque yo ahora astrofísico total pero yo he llegado a tener nada era un móvil a ver un móvil e ir Elaine llegado conducir llegando para la enfermedad porque se va degenerando poco a poco tengo mucha timidez lo que más me me está costando estoy tengo miedo estoy cogiendo miedo miedo la sociedad miedo a no participo cuando vamos y salimos ello no participo de lo que debiera con la persona o la Jane rodeo porque no

Voz 13 06:18 esta es la canción que Rafa Sánchez ha compuesto para Álvaro

Voz 15 06:26 la vida algo se está haciendo en súper suele

Voz 15 07:01 siempre es lindo se adelanta L dentro de estos ahora

Voz 15 07:43 el aire el tiempo y volviendo y sube a poco desde Viena es eh cálida en las venas y otros ahí es nada siempre es lindo y no quede LL dividió sus manos se les toca hacer quedé L es una dentro de poco pueda hablar

Voz 13 09:20 recuerde que para ponerse en contacto con el autor yo les repito la página web tres W punto la vida en canciones punto es por si tiene que hacer un regalo especial imagine por ejemplo que nace un bebé que bonito no que llegue al mundo con una canción con su primera canción tres uves dobles punto la vida en canciones punto es hola Iñaki desde Almería buenas noches

Voz 17 09:43 buenas noches solución la provincia ahora pues nada pues quería hablar un poquito de solidario agitado no pero de antemano les que quería decir al señor Roca llamado antes

Voz 14 09:55 que tiene una suerte tremenda porque probablemente el cientos de españoles que coordina las Españas con los albergues Gilligan todo lo contrario a lo que ha dicho pero bueno ya conocemos las vertientes de la personalidad de cada uno en ese país

Voz 1454 10:10 Iñaki siete que con las condiciones de del albergue o de la la Junta la disposición que ha encontrado él

Voz 3 10:19 en el albergue que esto es que frecuenta

Voz 14 10:21 sí sí más fuerte este señor tiene muchísima suerte y ha tenido muchísima suerte lo que pasa que luego hay que ver qué sentido da el a la dignidad individual es todo esto es lo que es la prioridad para poner uno de Giro jo o lo que sea no entonces bueno la suerte pero le puedo decir que hay cientos de personas en este país que lo pasan muy mal en los salvaría sino pasan muy mal con esto de la solidaridad quería hablar bueno del casada en un segundo logre la mona que habla voces ahí era señale estos es algo increíble me dejó me dejó atónito a Obama todo Ramona pero quería una sobre la solidaridad solidaridad

Voz 3 11:06 sin solidaridad

Voz 14 11:08 verme diarios es que no sabemos nosotros que en el piso de arriba aquí una verdad y sin embargo vamos a un kilómetro hablarlo aún sitio a alguna organización cuando sabemos que hay una hay una familia no sabemos que enfrente hay otra familia porque no le contamos a una persona de un banco y le le invitamos a una comida directamente porque perderán la ropa que dejamos por ahí sabemos yo porque es un caso muy activo

Voz 3 11:35 sí yo estuve tres obras

Voz 14 11:38 el Almería en un en un en un esto donde ha

Voz 18 11:41 hace unos días la de comida

Voz 14 11:44 a las tres horas estuve mirando porque estoy escribiendo un libro sobre la pobreza afeitado estuve tres horas invitó los alimentos que todo todo todo pero no viene al caso de intento decir ahora él el nombre de verso pero vi todo durante tres horas del tres de la tarde a seis de la de la tal luego voy a un sitio y habló con una hermana de Cáritas en no está contando yo le digo el dinero que que dejó Amancio Ortega donde van a hacer ya me contó cosas hablamos de repente bueno hablamos del pelo ella ya se puso un poco nerviosa porque hay cosas que no están claras y de pronto me dice que nosotros pagamos once si pagamos agua a mucha gente a todo el mundo que line aquí cuando ocio la puerta la señora que entra una señora que va a pedir comida es el mentira todo lo que ha dicho detrás una una marroquí de treinta y ocho años suele dice la señora ha salido lo que armada este hombre que lo que para que el look que no se reía la otra no sea todo lo mentiras entonces yo le dije a la a la marroquí oye os importa que yo vea lo sacó de comida que os dan ahora y tal me dice no si quieres mirar ponerme a los peras cinco minutos de mi moto agitan y cuando yo veo eso no tiene que ver nada no tiene que ver nada con lo que yo he visto durante tres horas en un supermercado lo que deja la gente entonces yo me puedo decir que hacen negocio con ropa hacen negocio absolutamente con todos y usted va a los mercadillos están vendiendo ropa que está dando la gente porque es que esto yo yo me puedo contar cosas que estoy viviendo yo estás estoy viendo yo entonces por favor pido la gente Solidaritat directa para favor ayúdenos a la gente directamente porque esto esto de los intermediarios en la Edad Media lo que lo lo que peor me sentaba a la Iglesia es que algún cristiano algún Fraile algún Freire Cristiano

Voz 3 13:35 a Giordano Bruno y cómo

Voz 14 13:37 eh tantos Fraile expliquen los que murieron a la hoguera porque no querían intermediarios se defiende no queremos intermediario queremos hablar copioso con Jesús intermediarios la a la inglesa de ponían enferma de todos por favor diga también te ayudamos a la gente que necesita directamente por cada día Tito el mundo ayuda pero que había inadmisión niños este esto es el cuento de no acabar aquí somos todos la pera no gusta pero algunos pecho con golpes en el pecho completamente no hay gente has más les miramos muy mal encima de digamos muy mal porque no sabemos que darnos esos golpes en el pecho llevando es que desconocen sinceramente lo desconocen cuál es la realidad de la pobreza

Voz 3 14:22 hasta ahí aquí por qué un libro sobre la pobreza

Voz 14 14:27 bueno pues porque yo aquí asunto y un libro sobre historia sobre la historia de los Papas entonces eh yo habla la propia FAO mucho por España y mirando me consolidarnos en mi en mi en mi profesión con él de forma más más más más estricta digamos pues yo tuve que viajan por toda España entonces yo empecé a ver cosas que no tenían que ver nada con lo que yo viendo siempre no tienen que ver nada entonces le puedo hablar de toda España y no tiene que ver absolutamente nada y me quedó desconcertado poca sapiencia de la gente en cuanto a este podemos ir a este misterio es un misterio tremendo es un abuso tremendo y hay gente que lo pasa muy mal pero muy mal muy mal hay una indiferencia total hay un desprecio total a la miseria y luego hablamos y hablamos y hablamos porque aquí la cuestión es hablar

Voz 19 15:21 en comer y comer concluyó

Voz 14 15:23 con el hablar tapábamos absolutamente todo pero los hechos son otros totalmente diferentes es una pena de lo que está pasando en ese país yo lo he visto lo visto en Almería lo he visto en Sevilla lo he visto tantos sitios porque el individuo individuos bueno no hay ninguna organización buena ninguna a la individuo si hasta la Guardia Civil hallaron al hay individuos pues bueno tome pasan Cepsa tienen que Fassi por unas normas cuidado eh que es el principio de que institución Brown voy a seguir son las normas no es al individuo estos al problema las organizaciones no vale un duro

Voz 19 15:56 Nkunda pero ningún médico

Voz 14 15:59 ahora el individuo sin individuos en todos los sitios le digo que cada día hay más miseria y cada día hay más más despreció la semifinal Pargo hablamos era no esperamos cuatro golpes en el pecho y ya hemos hecho un milagro y eso no es así es son los asimilar eso ta

Voz 1454 16:16 muy interesante de verdad lo que acaba de comentar la conversación que propone Iñaque muchísimas gracias

Voz 7 16:28 mi voz creo que he visto una luz al otro lado del río sí al Leira pude creo que hemos visto una al otro la ola Antonia buenas noches

Voz 3 17:06 hola buenas noches Macarena adelante desde Sevilla desde ese día te llama sí aunque lo que te voy a contar me de mi hijo que está viviendo en Barcelona ahora sí

Voz 1482 17:16 pero bueno yo vivo en Sevilla hay él hizo su carrera aquí en Sevilla dice fue Barcelona hacer doctorado lleva dos años que terminó la carrera y no contra bares no encuentra trabajo de lo suyo claro investigados y venga o caben a buscar dotar adaptado montando escenario por siete euros la hora durante dos años para sobrevivir está viviendo con su novia pero entre el ahorro por ahí estaban tirando a los pobres y por fin han visto brotes verdes

Voz 3 17:50 sí sí acudir todos los brotes verdes que manera pues mira

Voz 1482 17:55 en un jardín botánico tropical por lo visto precioso en un sitio fantástico pero un poquito lejos bastante lejos tanto como encinas

Voz 3 18:08 así que no me diga que se marcha a China a China ni más ni menos

Voz 1482 18:14 fíjate allí a China pero muy al sur de China tan al sur que esta casilla en la frontera con la o con bien la han con toda esa zona una zona tropical hice va pueda investigar allí a una o jardín botánico en la ciudad que se llama Kunming todo esto lo sé porque no va bien por Internet claro

Voz 1454 18:37 Antonia se ha metido ya en el mapa visto donde está situada

Voz 1482 18:40 claro claro que lo visto sí ayer el todo algas y todo el todo muy bonito con lo que me ha mandado precioso y Paisaje y el jardín este pues también muy interesante bueno pues nosotros estamos contento dentro de lo que cabe pero claro también pues no da pena que será ya muy lejos Lezo lo que pasa que bueno se va y también con su novia se van a tener que caza para poder irse para que él pueda ella pueda estar allí pues se tienen que casar

Voz 1454 19:14 tienen que casar que casar por la empresa

Voz 3 19:17 no por la empresa no entonces sí sí

Voz 1482 19:20 no lo contratan la Academia de las Ciencias de China entonces para poder ella estar allí en China no optar como turista tiene que venirse pues se tienen que casa porque sino no solamente podría estar tres meses

Voz 3 19:36 Antonio así que tenemos trabajo y boda hoy mismo pero que va la voz

Voz 1482 19:41 sí la verdad es que las circunstancias no lo permiten además ellos no son de celebrar bodas yo no se hubieran y cazado sino por las circunstancias sea que no vamos de boda en absoluto Duran ahí afirma Aruba o de están incluso en un pueblecito alejado porque en Barcelona que es donde viven ellos les daba en lista de espera para yo cuesta mucho tiempo entonces ambos recito por ahí perdido por Barcelona hay que hacer así que que nada eso de que el plan

Voz 3 20:17 pero bueno estamos contentos ya te digo que aunque me da mucha pena que se vaya a mi hijo tal pero pero bueno ya ya está diciendo que tengo que ir ahorrando a ver lo hice anima

Voz 1482 20:31 yo sí yo me le claro yo sí yo soy muy viajera ahí sí me gusta mucho viajar

Voz 1454 20:36 y que experiencia también no visitar China estar allí en el sur además

Voz 3 20:41 sí sí el gran dicho que esto era para prestar con la mente muy abierta no porque era un sitio para cambiar de todo no de cultura de yo qué sé de civilización y de todo no así que

Voz 1454 20:55 Antonio hay exactamente qué es lo que va a hacer el va a investigar el qué

Voz 1482 20:59 sí pues en ese jardín botánico el el el tema que lleva es el incesto o sea que iba a estudiar pues toda todo ese tema que hay allí de Botánica de insecto de fauna fin concretamente el especializado en infectados así que eso es lo que lo que va a investigar allí esto tendrá bajo la conseguido otra de las de tu ciudad de lo de Ecología de Francia pero uno a través de internet

Voz 1454 21:34 Antonia estaba pensando en lo que hacen con los insectos en muchas partes

Voz 3 21:39 pero yo lo he visto en los mercados es si el mercado se ve que se lo come pero bueno

Voz 1482 21:46 por lo visto esto es un centro un ya te digo por lo que hemos visto en Internet y estudia mucho toda la biodiversidad que hay allí no oí ahí la o con otro otra gente que hasta hoy allí trabajando sí bueno lo han dado muy buena referencia Hay muy bien

Voz 3 22:06 vamos en principio claro Antoni ahí tendrás que por

Voz 1454 22:09 no si al día con el chino

Voz 1482 22:12 los no estás a la pareja ya a través de Internet están haciendo ya un curso de chino de momento un pago de defenderse por lo menos parte vivido imprescindible aunque tú sabes te lo el entre investigadores lo que hablan inglés pero realmente no pero lo vamos eso no ha sido obstáculo para para irse no saber chino sino no lo habría cogido

Voz 1454 22:34 me imagino Antonia que que su hijo se lo pensó poco

Voz 1482 22:38 no es que les un poco aventurero oí claro en cuanto llevaba aquí unos años ya como ya te digo montando escenarios por siete euros la hora sabes así que estaba ya chiquillo crema o no estaba ya ahí el que le gusta un poco así la cosa así las cosas difíciles pues en cuanto lo llamaron vamos cuanto conectó con Internet había más candidatos pero bueno al final lo cogieron a él

Voz 1454 23:06 esta noticia Antonia cuando se les pase el sabor amargo

Voz 3 23:09 oye pues nada yo qué sé si creo que se me pasará porque esto es bastante fuerte estamos asimilando lo ahora mismo la familia Hay esperemos que todo vaya bien él se tiene que ya a final de febrero más o menos así que tenemos que

Voz 1482 23:26 en han también ya lo de la boda ahí todo eso a mí ya cazado

Voz 1454 23:31 por tanto ni a unas unas navidades de emociones van a vivir ustedes eh

Voz 1482 23:34 sí sí unas navidades hablando chino yo yo veo a los chinos

Voz 3 23:39 otros bueno chinos en el dos mil los ojitos rasgados ya como ante la verdad entonces enhorabuena de verdad de corazón pues muchas gracias Macarena que sea muy feliz su hijo que por lo tanto usted también que muchas gracias

Voz 1482 23:59 Dios oído desde hace muchísimo tiempo desde mucho antes de

Voz 3 24:04 hace muchos años y que gracias muchas gracias por acompañarnos venga buenas noches

Voz 13 24:15 por nuestra parte poco más mañana nos encontramos cuando el reloj marque las dos la una en Canarias que tenga un bonito miércoles y hasta entonces

