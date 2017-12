Hora 14 (25/12/2017)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:09 en la Cadena SER Hora catorce

Voz 0228 00:19 qué tal buenas tardes y feliz Navidad la llamada del Rey en su discurso de anoche para la estabilidad el entendimiento y el final de los enfrentamientos en Cataluña es aplaudido hoy por la mayoría de partidos pero no por los independentistas día de Navidad que como es tradicional ha sido el momento para el análisis de ese discurso por parte de los principales partidos el monarca recordemos apeló que haya un gobierno en Cataluña que no deje a nadie

Voz 3 00:41 hace unos días los ciudadanos de Cataluña han votado para elegir a sus representantes en el Parlament que ahora deben afrontar los problemas que afectan a todos los catalanes respetando la pluralidad y pensando con responsabilidad en el bien común de todos

Voz 0228 00:58 entre los partidos constitucionalistas cierre de filas en torno a las palabras del Rey ese llamamiento a que se respete la ley y se fomente el entendimiento el último en hacer valoración hace apenas unos minutos el popular Pablo Casado

Voz 4 01:09 ayer vimos otra vez un mensaje fundamental de un gran Rey de un gran país creo que lo más importante fue esa apelación a la tranquilidad a los millones de españoles que después de las elecciones catalanas pueden tener alguna incertidumbre y en especial aquellos que viven en Cataluña

Voz 0228 01:23 el PSOE valora que el Rey mire hacia el futuro José Luis Ábalos secretario de organización

Voz 4 01:27 Cataluña sigue formando parte de nuestra preocupación los jefes de Estado hizo una apuesta hacia el futuro desde la comprensión del presente

Voz 0228 01:36 ciudadano sitúa al Rey como representante portavoz de lo que piensan la mayoría de españoles José Manuel

Voz 5 01:42 más las que estamos orgulloso de lo que hemos hecho durante estos cuarenta años de convivencia en democracia y también de desarrollo

Voz 0228 01:54 de política social pero también hay críticas podemos por ejemplo cree que el Rey hizo un discurso propio del pasado reacción de Rafa Mayoral

Voz 6 02:02 se ha convertido en el altavoz de Don Mariano Rajoy ir poco a poco la verdad que cuando vemos estas imágenes nos parecen imágenes de otra época sino fuera porque son en color

Voz 0228 02:11 y en Cataluña dirigentes independentistas entre ellos varios exconsejeros del Gobierno catalán cesado han ido hasta el cementerio de Montjuïc para realizar sus ofrendas florales ante la tumba de Francesc Macià que murió día de Navidad del año mil novecientos treinta y tres hayan a han criticado el mensaje del Rey consideran cercano en ciento cincuenta y cinco Hinault al resultado de las urnas del pasado día veintiuno han leído también un nuevo mensaje de Carles Puigdemont

Voz 0019 02:35 vivimos unas estatua Farsal jucio las siete también vivimos un estado de persecución a las ideas legítimas democráticas y no violentas que no puedo dejar de denunciar somos cultivos somos los continuadores de una larga cadena de esfuerzos y sacrificios para restaurar mantener defender nuestra de instituciones de Historia

Voz 0228 02:50 casi histórico y desde el País Vasco el PNV considera que el Rey no ha valorado en su justa medida la realidad de Cataluña idea Euskadi Aitor Esteban

Voz 7 02:58 por qué semejante rechazo a reconocer las realidades porque a partir de que se reconozca las realidades más sencillo poder encontrar soluciones

Voz 0228 03:09 catorce y más allá del discurso de Felipe VI iremos a Belén en este día de Navidad ya a primera hora en Hoy por hoy Aimar Bretos saludaba Juani trabajadora española en uno mg de esa misma ciudad quiénes ha contado el daño que a este día tan señalado en Belén ha hecho el reconocimiento de Donald Trump a Jerusalén como capital de Israel

Voz 8 03:26 porque si teníamos una situación de ocupación durante setenta años imagínate ahora con el con el absoluta de Jerusalén ha duplicado ya

Voz 0228 03:34 los propios pues el Papa medio día en su mensaje tradicional de este día de Navidad ha hablado de la necesidad de paz en Jerusalén es imposible

Voz 9 03:42 finalmente Jones era una solución negociada altas que concentra habla Patxi fijar poesía extensa detuvo esta actividad Adri rendirán

Voz 0228 03:51 la solución de los dos estados para resolver el conflicto entre Israel y Palestina es lunes veinticinco de diciembre y más en titulares con Adrián Prado y Adela Molina

Voz 0011 03:59 su última hora al menos cuatro personas han fallecido arrolladas por un autobús en Moscú el vehículo se precipitó por las escaleras de una estación de metro en la capital rusa se investigan las causas del incidente

Voz 0019 04:08 atentado suicida en Kabul hay al menos siete fallecidos y un herido en el

Voz 1 04:12 el ataque cometido contra la agencia de inteligencia afgana entre

Voz 0019 04:14 los muertos está el terrorista al Estado Islámico ha asumido la autoría de las

Voz 0011 04:17 para que el presidente peruano indultado Alberto Fujimori Fujimori ex mandatario del país condenado a veinticinco años de cárcel por crímenes de lesa humanidad cientos de personas se han concentrado esta noche para protestar por la decisión

Voz 0019 04:28 seis años y medio después del desastre de Fukushima comienza la limpieza de uno de los dos municipios que alberga la central nuclear japonesa el objetivo es eliminar el material radioactivo que pueda volver a ser habitable en dos mil veintidós

Voz 0011 04:39 los permisos para hacer volar drones se han multiplicado por cinco en España en los últimos dos años dos mil diecisiete va a finalizar con dos mil setecientas certificaciones concedidas a empresas y particulares para poder utilizar estos aparatos

Voz 0228 04:50 llegamos así a las dos y cinco una y cinco en Canarias seguimos

Voz 1 04:54 la Carling Nasir obre catorce Antonio Martín

Voz 10 05:07 yo

Voz 0825 05:21 muy buenas tardes y feliz Navidad veinticinco de diciembre lunes de cielos prácticamente cubiertos que nos pueden dejar alguna precipitación débil a lo largo de la tarde lluvias que serán más generalizadas durante la noche nieblas también persistentes todavía a esta hora en zonas próximas a los cauces de los ríos Tajo y en Ares hoy hemos vuelto a notar una bajada de las temperaturas más acusada en la zona de la sierra de momento y a esta hora el termómetro marca cinco grados en el centro de la capital Hora catorce en el que en seguir el les ofrecemos un resumen de las noticias más destacadas del año aquí en Madrid pero antes vamos a hacer balance de los incidentes registrados en esta Nochebuena relativamente tranquila en la Comunidad a pesar del incremento del número de accidentes de tráfico en torno a un cuarenta por ciento Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 06:08 hola buenas tardes la preocupación principal de esta pasada noche han sido los accidentes de circulación en la red regional de carreteras de hecho este tipo de siniestros se ha incrementado un cuarenta por ciento con respecto a la misma noche del año pasado siniestros de tráfico que han precisado la intervención de bomberos y también de equipos médicos de emergencias en una madrugada fría intuí húmeda pero sobre todo dominada por la intensa niebla que no ha levantado hasta bien entrada esta mañana este factor atmosférico ha sido determinante en el incremento de los accidentes de circulación accidentes que por cierto no han registrado ninguna víctima mortal no obstante las calzadas siguen mojadas Illa visibilidad sigue siendo muy limitada en zonas de la sierra

Voz 0825 06:53 aumento también Alfonso en el número de reyertas e intoxicaciones etílicas que han precisado la intervención de los servicios de emergencia en las últimas horas

Voz 0089 07:01 pues así es intervenciones sanitarias in situ por el alto consumo de bebidas alcohólicas la cifra de borracheras sigue incrementándose cada año la pasada Nochebuena no se iba a quedar atrás sesenta y tres intoxicaciones etílicas han tratado los equipos de emergencias médicos lo que significa un dieciocho por ciento más que en dos mil diez seis al igual que las peleas que han llegado a ciento treinta y dos enfrentamientos a golpes alcohol drogas y violencia van de la mano dejando un crecimiento de las reyertas que roza el veinte por ciento pese a estos números el Centro de Emergencias uno uno dos de la Comunidad de Madrid califica la pasada madrugada como de relativamente tranquila

Voz 0825 07:45 se investiga también las causas del accidente que anoche provocaba heridas a cuatro miembros de una misma familia al descolgarse el ascensor desde un cuarto piso ocurrió pasadas las ocho en el número tres de la travesía conde duque en el distrito Centro de la capital los heridos un matrimonio y sus dos hijas Emilio Benito es supervisor del Samur

Voz 11 08:01 el acceso vivan los cuatro miembros de una misma familia el matrimonio con sus dos hijas setenta años o sea un creemos ha descolocado al TUE la cuarta planta ya caído hace son los cuatro

Voz 0825 08:27 a dos y ocho minutos de la tarde enseguida les dejamos como cada veinticinco de diciembre con el resumen de las noticias más destacadas que nos ha dejado este año que está a punto de terminar aquí en la Comunidad de Madrid y que lo informativo ha sido realmente intenso un resumen que lleva la firma del jefe de contenidos de Radio Madrid Javier Casal de todo el equipo de la redacción

Voz 12 08:50 el Teatro Real estrena una nueva producción de la ópera al Dabo m una duración

Voz 0867 08:55 pobres más bellas y representadas de Puccini

Voz 13 08:58 el canto a la amistad amor ya la pérdida de la inocencia de la juventud que se mezcla con la comedia yo trama en el lío París no te pierdas La Bohème del once de diciembre al ocho de enero vida

Voz 14 09:09 la ópera desde catorce euros en Teatro Real punto com con el patrocinio

Voz 15 09:13 de Fundación Banco Santander bienvenidos a la fiesta de la traca fuerza increíble para celebrar el fin de año sólo este martes veintiséis punto Gemma te los más gratis como las fuentes seis mil a ocho euros Fuente Macaco y tuviese

Voz 16 09:28 hay que si acaba track en Fuenlabrada mejorada Moralzarzal Parla Las Rozas Torrejón San Sebastián Toledo Guadalajara fiel la traca punto es

Voz 15 09:35 la traca

Voz 1 09:36 la explosión de diversión dice la abuela que si alguien quiere pavo en Navidad que ella pone el suyo madre tengamos la fiesta en paz la comedia musical más terrorífica de Broadway ellos espera esta Navidad ven haber La familia Adams al teatro Calderón reserva ya dos entradas en taquilla o en La familia Adams punto com

Voz 17 09:58 buenas tardes Ignacio González detenido crimen

Voz 18 10:02 el engañan

Voz 17 10:04 no vigilé más estamos ante un auténtico terremoto político en el Palacio X

Voz 19 10:09 el Ayuntamiento de Madrid no está intervenida Aldesa de bueno pues lo permitir a que un el concejal de Hacienda no apoye la propuesta

Voz 2 10:20 amamos

Voz 1 10:23 en dos mil diecisiete un año de noticias en Madrid Javier Casal

Voz 0867 10:30 qué tal buenas tardes a todos dos mil diecisiete un ex presidente encarcelado por el saqueo del canal Esperanza Aguirre en la cuneta por los excesos de su sucesor en del fin y una región que bajo la sombra de la corrupción ha vivido los primeros destellos de la recuperación económica enfrentándose a los nuevos retos de un mundo que se transforma cambia la ciudad cambia su aspecto hoy el madrileño asume a regañadientes que la contaminación se ha convertido en un problema de

Voz 1 10:54 primer nivel menos había pies que yo tardo casi tres cuartos de hora en venir aquí cuando con el coche tardó veinte minutos

Voz 0867 11:01 las formaciones a nivel económico y tecnológico no exentas de problemas los taxistas siguen en pie de guerra contra las plataformas como Cabify mayo Over

Voz 20 11:09 Bolivar volveríamos

Voz 1 11:13 no

Voz 0867 11:15 los vecinos de la almendra central indignados porque la llamada turística del centro está acabando con la vida del barrio y convierte en tarea imposible alquilar un piso a un precio razonable

Voz 1 11:24 las casas que están medianamente bien pues vuelan que encontrar piso en Madrid lo difícil en el centro es misión imposible

Voz 0867 11:32 noticias todas que han ocupado un lugar destacado en los informativos de este dos mil diecisiete el año en el que quedó al desnudo una forma bochornosa de entenderlo

Voz 2 11:40 en dos mil diecisiete

Voz 1 11:44 un año de noticias en Madrid

Voz 0867 11:50 y es que cuando creíamos haberlo visto todo con la Púnica con la caída y entrada en prisión de Francisco Granados y con las sospechas crecientes sobre la financiación irregular del Partido Popular de Esperanza Aguirre el diecinueve de abril nos despertamos con el caso que ha dado jaque mate al aguirrista el caso Lezo y la detención de todo un ex presidente Ignacio González ha dirigido

Voz 21 12:10 la política de la Comunidad con una inteligencia y una

Voz 22 12:17 eficacia encomiables

Voz 0867 12:20 González ha estado medio año en la cárcel en Soto del Real perdió algo más que unos cuantos kilos de peso Javier

Voz 1 12:27 buenos se dejó la fuerza el poder incluso la vena

Voz 0228 12:30 en fin no yo le he contestado a usted no le gusta

Voz 1 12:33 contestaciones su problema tienen alguna otra pregunta sobre otros temas alguna otra cuestión Ignacio González que pasó por Soto no es el mismo que navidad soñaba

Voz 23 12:42 deseo que dos mil quince sea también el año en el que

Voz 1 12:44 la corrupción desaparezca de nuestra vida pública pero no

Voz 22 12:47 mira consiguió que sus deseos si en real

Voz 1 12:50 ya una imagen de González Camino

Voz 24 12:54 del cuartelillo cuando llegamos al canal ya tenía

Voz 25 12:57 de esa estructura había comprado Génova todavía retumban los cinco millones de dólares decomisados por la Audiencia Nacional los cinco millones del famoso Botín colombiano de González

Voz 26 13:07 sumo sean presumo está viéndose OHL

Voz 22 13:11 el botín de González es fruto de esas comisiones gracias a la ruinosa operación de la compra de emisarios al menos así lo confesó en su declaración

Voz 25 13:18 yo veo el mundo Rodríguez Sobrino desde su detención Ignacio González se ha convertido en el innombrable en la Puerta del Sol

Voz 0011 13:27 yo no voy a opinar de verdad este asunto no voy a opinar unas son toques para judicial

Voz 17 13:31 cuando un super todas la declaración del ex presidente lo va

Voz 22 13:35 los Cristina Cifuentes nunca ha vuelto a pronunciar su nombre quizás para borrarlo de su memoria la variedad González Rajoy es un tío con complejos hijo de puta igual que Aguirre a la que señaló cuando el juez le preguntó por la financiación ilegal del PP

Voz 1 13:56 para mí es un palo espero agrade

Voz 27 13:59 de serle públicamente la oportunidad que me ha dado de crecer políticamente a su lado su confianza

Voz 1 14:06 ah y por tanto para mí sería lo de Ignacio González muy la Junta para Ignacio González dos mil diecisiete será el año en el que el caso Lezo acabó con su vida aprovechó para felicitarles la Navidad ir a tomar algo un poquito el premio de José que no le van a doblegar

Voz 0867 14:29 el intento de Cristina Cifuentes por romper con el pasado desmarcándose de la mierda como la definió ante el juez su jefa de gabinete

Voz 24 14:35 que da igual que te mates a trabajar da igual te hagas lo que se hace todos Un mes más con Pedro

Voz 0867 14:40 ha tropezado también con el caso cafetería informes de la UCO relacionaron a Cifuentes con la adjudicación irregular del restaurante de la Asamblea el empresario Arturo Fernández cuando la actual presidenta de la Comunidad de Madrid era diputada el juez nunca le imputó pero Cifuentes tuvo que acudir a Vallecas a una comisión de la que la presidenta no salió precisamente por la puerta grande a pesar del paseíllo previo que se había marcado con su equipo

Voz 28 15:04 el que habla me pregunta no no le puedo contestar está para que me han traído exactamente expire el voy a seguir hablando de Mitterrand luego pues les les que es todavía es más solidario y más hacia fuera de señora las demandas de experto

Voz 0867 15:18 Cifuentes quedó tocada tras esta comparecencia ante este verano sorteo una moción de censura que presentó Podemos Ike estaba condenada al fracaso fracaso después de las vacaciones trató de remontar el vuelo con una crisis de Gobierno que le ha permitido soltar lastre sacar del Ejecutivo el consejero González Taboada recolocado en el Senado in librarse de Sánchez Martos el enfermero médico profesor y consejero recolocado ahora en una fundación que fue canción del verano cuando en plena ola de calor recomendó los estudiantes fabricar en clase abanicos de papel dobla

Voz 1 15:50 yo no creo que haya ningún tipo de problema problema Corot de calor y la enseñanza tirarlas Taula

Voz 5 15:59 pues a tardaría abanico se pueden hacer fue desea además a la terapia ocupacional es muy importante para los niños haciendo como lo hacíamos cuando éramos que proviene obra dorado tienes el abanico dos

Voz 1 16:29 Arico un año de noticias en Madrid para Manuela Carmena

Voz 0867 16:33 la Gran Vía no ha sido este año su principal quebradero de cabeza ha tenido otros dos frentes el primero su continuidad aquí el día de San Isidro nos confesó que nada haría cambiar de opinión es decir que no tiene pensado presentarse otra vez usted asegura que no va a repetir como candidata Sticky Morelli sólo sostiene no a pesar de salir también en todas las encuestas

Voz 0228 16:50 la subasta que se nadie va a hacer cambiar ala nada porque es una manera de entender la política ayer lo explicaba muchas veces para mí la política

Voz 29 16:58 no es profesional es una responsabilidad que asumir un un contrato con los ciudadanos de Madrid de cuatro años Si eso es lo que voy a hacer es Mané

Voz 0867 17:09 el titular política aunque el verdadero problema de la alcaldesa Carmena lo ha tenido con Hacienda con el ministro Montoro la dichosa regla de gasto que según el Gobierno central el Consistorio incumplió lo que llevó al Ministerio a anunciar una revisión semanal de las cuentas de Madrid Carmena asumió personalmente la gestión de esa negociación Sánchez Mato fue apartado de la misma y el acuerdo con Hacienda para sacar adelante el PEF el Plan Económico Financiero acabó hace justo una semana con la destitución del concejal de Hacienda Sánchez Mato crítico con el plan al igual que el resto de concejales de Izquierda Unida de Ganemos que cuestionan un día sí y otro también las decisiones del Gobierno de Manuela Carmena Felipe Serrano

Voz 0622 17:45 cuando hace un año Carmena salió del despacho de Montoro nada hacía presagiar la impresionante tormenta que se estaba incubando una perturbación con fuerte aparato eléctrico que acabaría por estallar trece meses después el dieciocho de diciembre Carmena se quitaba de en medio al incómodo concejal de Hacienda y conseguía aprobar el polémico plan de ajustes impuesto por Montoro el mismo que Sánchez Mato se negó a defender

Voz 1 18:15 yo no preveía que a lo largo del fin de semana

Voz 1410 18:18 el tomará la decisión de apoyarlo no ante esa situación pues lógicamente no puedo tener un delegado de Hacienda que que no apoye el propio su propio presupuesto no puesto que vamos su propio plan que él mismo había presentado por ese motivo pues pues se cesaba a Carlos

Voz 0622 18:37 ni Sánchez Mato ni tampoco Carmena habían conseguido retorcer el brazo del más inflexible de los

Voz 30 18:43 ministros sino se fueran tan amables de explicar los responsable del Ayuntamiento de Madrid porque ellos son distintos si especiales pues no Center haríamos no los madrileños sino todos los ciudadanos de España

Voz 0622 18:58 finalmente Carmena tomó el control Se puso a los mandos y a regañadientes comenzó a cumplir con Montoro Sánchez Mato nunca se ha resignado a ser un convidado de piedra lo que se ha producido a su chantaje sí bueno pues legítimamente una parte del grupo considera que hay que ceder al chantaje y otra parte del grupo que no es el momento ahora de reconstruir los puentes

Voz 1275 19:19 empezar a reparar los daños tarea no les faltará Carmena

Voz 0867 19:27 la destitución de Carlos Sánchez Mato que ofrece alguna pista ya importante sobre cómo podría confeccionar si la lista electoral de Ahora Madrid para dos mil diecinueve

Voz 1 19:35 un año de noticias en Madrid

Voz 1275 19:38 las fotos las vieron en la SER el terrible estado de los restos mortales de los más de treinta y tres mil españoles enterrados en el Valle de los Caídos cadáveres almacenados huesos y cajas fragmentados un escándalo para los esto

Voz 31 19:51 perdón por Patrimonio Nacional sola prueba aclara que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de los hermanos la Peña

Voz 1275 19:57 veinte millones abonados demás lo desveló Radio Madrid la comunitaria lleva nueve años pagando a la concesionaria del hospital Puerta de Hierro de Majadahonda por ciento treinta y cinco camas que no estará servicio se sustituyeron por sillones pero el contrato no se cambio así anunciaba a Cifuentes la destitución del gerente del hospital de La Princesa este caso el cese se produciría por pérdida de confianza o Rodolfo Antunes era cesado después de que la SER desvelase que tienen una empresa incompatible con su cargo la Comunidad de Madrid cambia las reglas del juego para contratar las obras de los colegios e institutos tras el fiasco de los centros que se dejaron a medias en verano

Voz 31 20:33 la falta de espacios en la clase

Voz 32 20:36 precioso de música se tiene que dar

Voz 1 20:38 así lo avanzó la SER la oferta económica más

Voz 1275 20:41 ventajosa deja de ser el criterio único para conseguir una adjudicación y otro fiasco la M cuarenta y cinco la carretera del peaje en la sombra treinta y seis kilómetros que costarán más de dos mil millones de euros La Ser avanza el informe en manos de la Fiscalía sobre las irregularidades detectadas en el sobrecoste de los materiales que se pagó a las concesionarias

Voz 0867 21:05 es la deseada recuperación no estamos sólo ante un espejismo

Voz 17 21:08 hemos recuperado además ya más el cien por cien estamos en el ciento uno por cien de todo el empleo perdido durante la crisis las cifras

Voz 0867 21:16 te pegan cada día con la precariedad del empleo las condiciones salariales de un mercado que cambie impulsado por un mundo global que trae consigo nuevos problemas este año hemos acuñado un nuevo término gente acción o turística acción traducido es la proliferación de apartamentos turísticos la desaparición de la vida de barrio en el centro de la ciudad y la polémica sobre cómo se debe administrar esta realidad que crece al calor de las nuevas tecnologías con empresas extranjeras que tributan fuera de España ocurre por ejemplo con los apartamentos que ocurre con las plataformas de coches con conductor las llamadas VTC que ha movilizado como nunca al sector del taxi Sonia Palomino y Elena Jiménez

Voz 1915 21:51 en Madrid capital hay ocho mil pisos turísticos según cifras del Ayuntamiento un boom que ha incrementado los precios del alquiler que sólo el año pasado aumentaron cerca de un dieciséis por ciento especialmente en el distrito Centro

Voz 33 22:01 los alojamientos turísticos que se están extendiendo como setas por todo el barrio en realidad no son no son legales son ilegales es decir que el Ayuntamiento lo único que tiene que hacer es actuar

Voz 1 22:11 en cuatro días

Voz 31 22:13 el otro es misión imposible aquí el Ayuntamiento ha puesto en marcha

Voz 1915 22:16 finales de este dos mil diecisiete una nueva normativa para responder a ese problema si un particular alquilar su piso más de tres meses será de uso turístico precisará de una licencia Cibeles trabaja además en un censo para saber dónde debe haber más establecimientos hoteleros donde menos la alcaldesa Manuel

Voz 34 22:30 Carmen las viviendas particulares que se destinen al uso turístico directamente por sus dueños parcialmente y por tiempo inferior a tres meses al año serán consideradas y tendrán la catalogación de uso residencial a León

Voz 1915 22:44 desde estas medidas quién tiene las competencias en este asunto es la comunidad que aunque presentó hace seis meses un borrador con medidas

Voz 31 22:49 en abordar el problema aún no ha llegado probar de forma definitiva una normativa regulado

Voz 35 22:54 el escenario en el que acaba el sector del taxi este año puede ser el más conflictivo que haya vivido hoy la escala va más allá de lo local por eso en este dos mil diecisiete Madrid han sido espacio de movilizaciones de taxistas llegados de todo el país protestas contra la entrada en el mercado de las plataformas de vehículos con conductor las llamadas VTC de Uber

Voz 0228 23:13 sí Fay

Voz 0011 23:16 en el trasfondo del conflicto está al cumplimiento de la ley que dice que tiene que haber una Alicia

Voz 35 23:21 hacia de VTC por cada treinta taxis en la Comunidad de Madrid hay dieciséis mil setenta y cuatro taxis in dos mil quinientas cuarenta y ocho VTC es lo que supone que ese cálculo no se cumple porque hay cuatro veces más vehículos con conductor que los que señala la ley pero es la cifra de VTC podría aumentar mucho más porque el Supremo ha dado día libre a las primeras ochenta licencias que acabaron en los tribunales de fondo también están otros debates sobre el pago de impuestos si hay competencia desleal o si es necesaria la modernización del sector del taxi

Voz 1 23:51 en dos mil diecisiete Un año de noticias en Madrid

Voz 0867 23:58 el problema un plan la Comunidad de Madrid ha ido parcheado durante dos mil diecisiete los problemas con planes Express ha ocurrido en los viejos hospitales aquejados de falta de mantenimiento o con las residencias públicas de mayores que no han tenido su mejor año tras negarlo y acusar a la prensa de sensacionalismo al final el responsable de Políticas Sociales del Gobierno Cifuentes tuvo que admitir que faltaban manos y que la atención era manifiestamente mejor

Voz 1915 24:26 hola Teresa Rubio de hecho Javier después de escuchar a Carlos Izquierdo asegurar que

Voz 36 24:31 algo somos excelentes en los centros de día y en las residencias los ratios en la cuneta Madrid están por encima de lo que se fijó en el consejo territorial del dos mil ocho

Voz 1933 24:40 nacimos en julio a Jesús Navarro enfermero de la residencia de Arganda

Voz 3 24:43 lo que espero es encontrar una mujer con amputados de mi amputado por una barandilla en soy el único enfermero para toda la residencia iba al ser el único pues tuve que dejar a a la residente muchas ocasiones sola ir cuando digo sola es olas sin nadie en la habitación

Voz 1933 25:01 en agosto sin aire acondicionado muchas residencias hablamos con María Ángeles Bueno portavoz de la Plataforma por la Dignidad de los mayor

Voz 37 25:07 es que es deprimente ver a los mayores en sobre las eh sobre las sábanas tiene una cama con un pañal simplemente osea es que es espeluznante

Voz 1933 25:17 en octubre el consejero Carlos Izquierdo anunciaba un nuevo

Voz 38 25:20 el plan muy ambicioso de residencias públicas en La Coruña Madrid como una gran apuesta en materia de personal con la incorporación de más de mil trabajadores sobre todo en el ámbito asistencial

Voz 1933 25:30 ahora en las infraestructuras las camas la vigilancia y contratación de mil profesionales lo iremos viendo Bambi uno ocurrió en Madrid

Voz 1434 25:37 dos mil diecisiete comenzó con la sentencia de uno de los casos que había sobrecogido a Madrid años antes Antonio Ortiz fue condenado en febrero a setenta años de cárcel por abusar de cuatro niñas en Ciudad Lineal De nada sirvió su alegato

Voz 1 25:49 el final no tengo nada que ver con su trámite ministro kirguís

Voz 1434 25:53 eso ha sido un año malo respecto a los accidentes laborales más de cincuenta trabajadores han muerto en la Comunidad son menos que el año anterior pero los sindicatos advierten del incremento alarmante de los accidentes graves y casi trescientas personas han sido víctimas de agresiones homófobas la región estos últimos doce meses tampoco nos hemos librado este dos mil diecisiete de otra lacra la violencia machista

Voz 39 26:15 hoy nos faltan María Stephanie radio paredes Erika Lorena Bonilla Armendáriz Elián González Ortiz Susana Galindo Moreno la BD da Marisa Aitana Baldoví nos Dávila

Voz 1434 26:27 en aquel castaño Matilde de Castro Valentina Chirac Raquel López y su hijo que estaba a punto de cumplir doce años

Voz 0867 26:35 Madrid fue en julio en la capital mundial del Orgullo la ciudad reivindicó los derechos del colectivo LGTB hilos políticos de todos los colores aprovechará el tirón para hacerse la foto al menos estaban todos juntos ha sido la primera vez que el Partido Popular ha participado en la manifestación del Orgullo este año fue de más orgullo mundial todo un reclamo para el sector turístico de la ciudad Javier Jiménez Bas

Voz 0116 26:57 meses y meses de preparación y según los organiza

Voz 15 27:00 objetivo cumplido Jesús Grande COGAM

Voz 40 27:02 así que ha dado nuestros propios expectativas ha servido para las dos cosas que es que en concreto consideramos que estaba ahí algo una actividad de reivindicación ni de fiesta como escaparate de ciudad es muy muy muy se construirá un evento de esta repercusión a nivel internacional y nacional tan grandes

Voz 15 27:22 afirmación con la que coincide la portavoz del Gobierno municipal Rita Maestre

Voz 41 27:26 dos millones de personas a las que se acercaron a Madrid por esas fechas también calculamos que hay el equivalente a sonreír de euros de publicidad de la sede de Madrid en el mundo y hay un estudio del BBVA en el que se calcula que el gasto en dos barrios de diciembre fue de un diecisiete por ciento superior no el días

Voz 15 27:44 los buenos datos que sin embargo son matizado desde la viña la Asociación Empresarial de Hostelería de la Comunidad de Madrid Juan José Blas Doni ex subdirector general

Voz 31 27:51 al un desembolso que en torno unos cinco millones y medio de euros Un mayor gasto pero quizás tampoco tanto como se preveía

Voz 15 27:59 distinta Música para una misma partitura que volver a sonar en poco más de medio año aunque entonces habrá que quitarle la coletilla de mundial volver a ser el orgullo

Voz 1 28:17 desde luego

Voz 0867 28:17 no nos hemos aburrido este año y esperamos seguir entretenidos con la actualidad durante dos mil dieciocho en nombre de todos los que hacemos cada día a la Cadena Ser en Madrid le deseamos un feliz día de Navidad

Voz 2 29:23 sí pude

Voz 0228 30:00 son las dos y media la una y media en Canarias

Voz 2 30:09 en la Cadena Ser

Voz 0228 30:19 qué tal buenas tardes pluralidad entendimiento e inclusión de todos que el camino no conduzca de nuevo al enfrentamiento del Rey hizo este llamamiento en su discurso de Nochebuena en referencia directa y explícita a Cataluña ya su futuro mano tendida que no recogen hoy todos en las reacciones que se han ido sucediendo a lo largo de esta mañana del día de Navidad entre los que sí valoran ese llamamiento del Rey como algo positivo los encontramos al PP a PSOE y a Ciudadanos destacan estas formaciones que el monarca puso voz a los sentimientos de la mayoría de españoles que mira hacia el futuro y que también ha marcado un rumbo hacia la estabilidad Pablo Casado José Luis Ábalos José Manuel Vila

Voz 4 30:53 las cuando habló de volver a recuperar los afectos entre amigos entre familias en especial en un día ayer en la Nochebuena en la que probablemente por desgracias habló demasiado política demasiado fracturas en la que queda claro cuál es el conocimiento y la inquietud de Su Majestad el Rey junto una reivindicación de nuestra historia reciente que los socialistas sin duda compartimos

Voz 5 31:15 me iban contando que en el inmovilismo y el conformismo con una acción en estos momentos para para el de

Voz 0228 31:23 para Podemos así como para nacionalistas e independentistas catalanes y vascos el Reino estuvo a la altura de la realidad en casi todos estos casos se consideran las palabras del monarca un apoyo explícito al PP y a la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco en Cataluña por ejemplo respuesta de Eduard Pujol de Cataluña

Voz 44 31:39 me sorprende que no haya tomado nota de la voluntad de los catalanes en las urnas es una lástima que ayer el monarca se alineará con con esta posición

Voz 0228 31:49 critica también de los portavoces de Podemos y del PNV Rafa Mayoral Aitor Esteban

Voz 6 31:54 este equipo este tipo de discursos están alejados de la realidad está siendo el vocero de lo peor del sistema político en nuestro país que es el Gobierno del saqueo que es el Gobierno del PP

Voz 7 32:05 son realidades nacionales que persisten hay Cataluña y también la de Euskal enorme más que ver la mayoría porqué semejante rechazo a reconocer las realidades

Voz 0228 32:17 o el catorce más allá del discurso de Felipe VI iremos a Belén en este Hora catorce previo paso por Roma porque en este día de Navidad que lógicamente es especial para la ciudad en la que la tradición

Voz 0867 32:27 católica sitúa el nacimiento de Jesús el Papa

Voz 0228 32:29 Francisco ha tomado partido en su bendición navideña respecto al conflicto sobre Jerusalén que ha avivado Donald Trump exitosa

Voz 9 32:35 finalmente June llegue a una solución en el bolsillo altas que concentra fija coexiste densa detuvo esta Alicia Hermida

Voz 0228 32:45 donde este veinticinco de diciembre el pontífice ha defendido una solución para que coexistan dos estados es lunes Día de Navidad más en titulares con Adela Molina y Adrián Prado

Voz 0019 32:54 estás en Perú tras el indulto del presidente Kuczynski al ex presidente Fujimori condenado a veinticinco años de cárcel por delitos de lesa humanidad una decisión que ha tomado por motivos de salud y que ya ha provocado la salida de dos diputados del partido del presidente peruano la hija de Fujimori espera que el indulto de su padre contribuye a la reconciliación nacional

Voz 0011 33:27 se investiga la muerte de al menos cinco personas en Moscú arrolladas por un autobús tras precipitarse por las escaleras de una estación de metro hay además quince heridos investigan las causas del incendio

Voz 0019 33:37 el ataque contra la inteligencia o al menos siete personas han muerto y otro ha resultado herida en un atentado suicida contra la oficina de la principal agencia de inteligencia afgana en K

Voz 15 33:45 el atacante ha hecho detonar el cinturón de explosivos

Voz 0019 33:47 los que llevaba adosado al cuerpo en la puerta de entrada del edificio el Estado Islámico ya ha reivindicado la autoría

Voz 0228 33:52 empieza la descontaminación en la ciudad japonesa de

Voz 0011 33:54 votaba una de las dos que alberga la central nuclear de Fukushima las autoridades han comenzado la limpieza radiactiva casi siete años después el terremoto y el tsunami que provocaron la fuga en la planta nuclear se ha empezado a eliminar la capa superior del suelo y a desmantelar cerca de sesenta viviendas más drones

Voz 0019 34:09 la concesión de permisos para volar este tipo de aeronaves no tripuladas se ha disparado en España los certificaciones a empresas y particulares se han quintuplicado en los dos últimos años hasta los dos mil setecientos operadores certificados con los que va a terminar este dos mil diecisiete Para la directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea la nueva normativa sobre drones permitirá impulsa

Voz 31 34:27 por el sector que estoy convencida de que esto va a impulsar mucho

Voz 45 34:32 qué nos van a hacer esa los proyectos que no podían hacer también va a hacer falta más pilotos y pilotos más más expertos y más profesionalizado

Voz 1 34:43 el telegrama Miquel Ángel Aguilar

Voz 46 34:49 Antonio los telegrama es para el Papa Francisco Beatrice como padre su reprimenda la curia de Roma entregado a las conspiraciones que intentan bloquear las reformas de la Iglesia para la recuperación de los paradigmas evangélicos hizo homilías de Navidad identificando el nacimiento del niño Jesús en un establo de la ciudad de Belén con la situación de los que huyendo de la violencia padecen de lo más elemental activa lo mejor del cristianismo ya vivan los deberes hacia los desfavorecidos en las antípodas del despilfarro que tantas veces caracterizan unas fiestas desconectadas de sus orígenes esperemos que su voz y llamamientos Se escuchen mejor en dos mil dieciocho menos

Voz 0228 35:34 Miguel Ángel Aguilar que volverá mañana Nochebuena algo más movida que en los últimos años en Madrid aumento considerable de las incidencias en la capital esta pasada noche hasta un cuarenta por ciento se han incrementado las llamadas a emergencias sobre todo por reyertas accidentes de tráfico Radio Madrid Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 35:50 hola buenas tardes las carreteras madrileñas han sido la principal

Voz 1 35:53 preocupación de los servicios médicos y de la Guardia Civil

Voz 0089 35:56 Bill durante la Nochebuena pasada los accidentes de circulación en la red regional de carreteras se han incrementado un cuarenta por ciento desde las cero horas y hasta las nueve de esta mañana en esta jornada de Navidad paradójicamente las infracciones de circulación se han reducido en un cinco por ciento pero los treinta y un siniestros que se han registrado han obligado a bomberos y a los técnicos de emergencias a trabajar con rapidez a lo largo y ancho de la Comunidad madrileña caso aparte son las reyertas denunciadas las fuerzas de seguridad han intervenido en ciento XXXII peleas lo que supone casi un veinte por ciento más que en la misma jornada de dos mil dieciséis En cuanto a las borracheras año tras año suben Yeste no iba a ser menos sesenta y tres intoxicaciones etílicas han tratado los servicios médicos un dieciocho por ciento más que en dos mil dieciséis

Voz 0228 36:48 si el tiempo se estropea algo en el noroeste del país Luismi Pérez hola

Voz 22 36:52 buenas tardes lo que queda del día de Navidad va a venir con muchas nubes en el oeste del país

Voz 0228 36:57 ves activas en el caso de Galicia cada vez

Voz 22 36:59 con más lluvia especialmente cerca de la costa también chaparrones dispersos en Huelva Cádiz en Extremadura y en las provincias del oeste de Castilla y León atención porque León Zamora vamos a tener cotas de nieve bajas en torno a los setecientos a los ochocientos metros cuando se vaya haciendo de noche eso chaparrones también se adentrarán en zonas de Madrid del resto de Castilla y León de Castilla La Mancha incluso de los Pirineos Sistema Ibérico más sol esta tarde en las costas cantábricas y las mediterráneas exceptuando las catalanas donde tendremos más nubes y en Canarias tiempo tranquilo y soleado muy suave además cuidado con la niebla que no se va a disipar del Júcar del Tajo y del Ebro aquí con un ambiente francamente frío esta tarde

Voz 0228 37:38 doce XXXVII con la dirección técnica de Alicia Aitona Alicia Molina y con Adela Molina en la producción una pausa vamos con todo

Voz 47 37:46 catorce Cadena SER

Voz 1 37:51 tú le citan especificidad específicamente mostrador de valses sólo el alcohol afecta al habla bizi es gracioso pero también afecta tu vista reflejos y percepción de la realidad no es tan gracioso cuando conduces bajo los efectos del alcohol u otras drogas tu capacidad para conducir se ve mermada si vas a salir deja el coche en casa no te amargue es la época más dulce del año feliz Navidad Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España

Voz 48 38:20 esta es la dirá Cambia tus tradiciones no te tomes las tú vas tú más que un año sabático yo vistas de que queda olvida que existen lo celebres Nochevieja luche siempre puede ser jóvenes que van a mirar pero la mirada que importa es la tuya

Voz 1 38:35 irreal a dos cazas de Salmo por cincuenta y ocho euros sólo en Montreux ópticas

Voz 4 38:45 hay que empezar a celebrar la Navidad

Voz 15 38:47 hoy somos el Supremo ustedes también adornos nuevo así muchas luces y estrellas junto el Antonio nociones como traemos luego el arbolito ni coche no cabe muy fácil lo contaremos en la web de El Corte Inglés y te lo mandan a casa

Voz 1 39:00 el Corte Inglés nos gusta la Navidad Kaymer SER Hora catorce Antonio Martín

Voz 0228 39:07 las referencias del rey Felipe a Cataluña su discurso de Nochebuena de anoche han marcado el análisis que los distintos partidos políticos han ido realizando durante esta mañana de Navidad

Voz 3 39:16 hace unos días los ciudadanos de Cataluña han votado para elegir a sus representantes en el Parlament que ahora deben afrontar los problemas que afectan a todos los catalanes respetando la pluralidad pensando con responsabilidad en el bien común de todos el camino no puede llevar de nuevo al enfrentamiento o la exclusión que como sabemos ya sólo generan discordia incertidumbre desánimo hoy empobrecimiento moral cívico por supuesto económico de toda una sociedad

Voz 0228 39:53 Felipe VI hizo un llamamiento a la serenidad a la estabilidad al respeto a las opiniones de todos el enfrentamiento y también la exclusión que ha sido acogido de modo distinto hoy entre las formaciones constitucionalistas las independentistas en el primer caso análisis casi común el que se deriva de las reacciones de los portavoces del PP del PSOE de ciudadanos valoran todos que el Rey hiciera esa reforma esa reflexión explícitas sobre Cataluña que embarcaron rumbo hacia la estabilidad y también que fuera mirando hacia el futuro resumimos con María Jesús Juanes qué tal buenas tardes el PP hace suyo el discurso del Rey lo califica de fundamental sobre todo apelación a la tranquilidad de todos los españoles frente a la incertidumbre que arrojan los resultados de las elecciones catalanas eso es lo que ha dicho el vicesecretario de Comunicación de los populares Pablo Casado que han aprovechado además su valoración para recordar así las advertencias que el monarca trasladó en pleno proceso independentista

Voz 36 40:42 creo que don Felipe a verlas como hizo el seis de octubre a ponerse al frente de la nación española para reclamar que sigamos viviendo juntos fue que lideró a esa España tranquila de las banderas en los balcones para decir que es mucho más lo que los une que lo que nos separa

Voz 0228 40:59 desde el PSOE también han valorado positivamente el mensaje de Felipe VI su secretario de Organización José Luis Ábalos ha señalado que los socialistas comparten los problemas que señaló el jefe de Estado entre ellos su preocupación por la situación de Cataluña ha dicho que el PSOE seguirá apostando por la lealtad convivencia diálogo concordia y respeto a la legalidad todo ello con la vista puesta en las negociaciones de los soberanistas para formar

Voz 22 41:20 el futuro Godard íbamos a intentar luchar

Voz 4 41:23 con todas nuestras posibilidades por su gobernabilidad en Cataluña

Voz 1 41:27 ya merece un Gobierno preocupado y ocupado por los problemas de los catalanes y catalanas

Voz 0228 41:33 por otro lado desde Ciudadanos José Manuel Villegas también ha ensalzado el mensaje del Monarca destacando que los españoles se sienten muy orgullosos de lo que se ha hecho en estos cuarenta años de democracia y ha reclamado que en Catalunya se abra una nueva etapa en la que se respete el marco legal

Voz 5 41:46 sí posiblemente por Pelé en para la ley de Cataluña así todos los que estamos allí representados y todos los partidos que tenemos representación en él nos respetamos las reglas

Voz 0228 41:57 el número dos de la formación de Rivera ha reclamado un impulso las reformas para luchar contra el inmovilismo y el conformismo pero como decíamos esa valoración positiva no ha sido unánime en el capítulo de las críticas el discurso del Rey coinciden hoy podemos también nacionalistas e independentistas catalanes y vascos la formación morada por ejemplo cree que el mensaje de Felipe VI se enmarca en el pasado

Voz 1915 42:16 pero

Voz 0825 42:17 así es para el partido de Pablo Iglesias el Felipe VI fue un discurso de otra época alejado de la realidad en Cataluña tendrá que haber un acuerdo y la gente tendrá que decidir decía Rafael Mayoral miembro de la ejecutiva morada

Voz 0867 42:30 este tipo este tipo de discursos están al

Voz 6 42:32 a los de la realidad no responde a las necesidades de la gente en estos momentos

Voz 0825 42:37 institución monárquica se ha convertido en el portavoz del Partido Popular y sus políticas sobre

Voz 6 42:43 institución que desgraciadamente está siendo el vocero de lo peor del sistema político en nuestro país que es el Gobierno del saqueo que es el Gobierno del PP se ha convertido en el altavoz de Don Mariano Rajoy nos parecen imágenes de otra época sino fuera porque son en color podrían ser en blanco y negro podían ser la imagen de su abuelo de Alfonso XIII viendo por la tarde a Don Mariano Rajoy que aparece el fondo de Romanones

Voz 0825 43:09 el dirigente de Podemos valoraba que el monarca mencionas en su discurso la lacra de la violencia de género pero añadía que llega tarde

Voz 0228 43:17 en Cataluña las reacciones a las palabras de Felipe VI han tenido como escenario esta mañana el cementerio de Montjuïc distintos dirigentes independentistas han desfilado por allí para realizar sus ofrendas florales en la tumba de Francesc masía que murió en un día de Navidad en el año mil novecientos treinta y tres allí en estado por ejemplo algunos de los exconsejeros del Gobierno cesado de pudo hemos leído un nuevo mensaje del ex presidente catalán un nuevo mensaje con pocas novedades ya que Putin ha acusado al Estado de amenazar a las instituciones catalanas mientras que los presentes en esos actos en Montjuïc han vinculado directamente al Rey su mensaje con la aplicación en Catalunya del artículo ciento cincuenta y cinco Barcelona Elisenda Collier

Voz 1275 43:52 Carles Puigdemont ha querido estar presente en este acto haciendo su propia ofrenda como presidente número ciento treinta de la Generalitat y con una carta que han leído los ex consellers al PDeCAT Josep Rull Jordi Turull

Voz 0019 44:03 vídeo vivimos un estado de persecución a las ideas legítimas democráticas y no violentas que no puedo dejar de denunciar en una ocasión como ésta en la que recordamos a un hombre que también sufrió persecución y exilio para hacer posible la demanda de todo un pueblo cultivo somos los continuadores de una larga cadena de esfuerzos y sacrificios para restaurar mantener defender nuestra de instituciones históricas

Voz 1275 44:24 Marta Pascal coordinadora del PDeCAT ha puesto en duda las palabras del monarca a quien no petición a la a es de seda parecía que por no puede celebrar la Navidad en su casa tampoco Oriol Junqueras ni los Jordis tenemos consejeros en el exilio y el president Carles Puigdemont no ha podido venir a honrar a Frances Masia esto no es normal esto es inaceptable en lo que alguien lo ha tachado como una democracia madura Democracy Maduro también ha criticado el discurso del Rey el portavoz de Esquerra en el Ayuntamiento de Barcelona Alfred Bosch

Voz 49 44:52 exigimos al Reino de España y a su máximo representante el Rey de España que abandonen la unilateralidad que abandonen la violencia que abandone las moras que abandonen el suspender un gobierno legítimamente escogido en las urnas que abandonen los presos políticos el poner gente en la cárcel también por motivaciones políticas que abandonen todo aquello que no es propio del siglo XXI que no es propio de una democracia opción

Voz 1275 45:16 en la misma línea hablaba la presidenta del Parlament Carme Forcadell que pedía al jefe del Estado que respete la mayoría independentista en la cámara catalana

Voz 50 45:24 respeto la opinión del jefe del Estado y también espero que se respeten las opiniones de los catalanes y las catalanas que se expresaron en las urnas el pasado veintiuno de diciembre

Voz 1275 45:34 dicen los partidos y movimientos independentistas que estas son unas navidades amargas han querido recordar los exconsellers en los dos activistas que están en prisión y huidos en Bruselas y que no podrán celebrar las navidades en familia a su entender por la represión del Estado

Voz 0228 45:47 desde Euskadi valoración hoy del PNV Aitor Esteban cree que el Reino reconoció la realidad de Cataluña y el País Vasco un reconocimiento que para el portavoz nacionalista debería ser el punto de partida para llegar a soluciones

Voz 7 45:58 hemos son realidades nacionales que persisten de Cataluña y también la de Euskadi no hay más que ver la mayoría eh parlamentaria no en estos momentos

Voz 36 46:08 qué eh

Voz 7 46:09 semejante rechazo a reconocer las realidades porque a partir de que se reconozca las realidades más sencillo poder encontrar soluciones

Voz 0228 46:19 Cataluña por tanto en el eje de los mensajes políticos de hoy derivados de ese llamamiento a la unidad y a la estabilidad que hizo ayer el Rey pero su discurso anoche tuvo otros argumentos algunos de ellos novedosos con respecto a otros años por ejemplo su mención explícita a la corrupción y a la necesidad de erradicarla y también la condena directa la violencia machista tema que fue el gran ausente del pasado año María

Voz 1915 46:38 jamás el año pasado ni lo nombró pero en este mensaje la violencia machista era uno de los temas que no quería pasar por alto

Voz 3 46:45 pero esta noche no quiero olvidarme de las mujeres que en un silencio tantas veces impuesto por el miedo sufren la violencia de género una lacra inadmisible

Voz 1915 46:55 que además de la denuncia social pidió apoyo político para las víctimas de la violencia machista y otro de los temas que recuperó fue el de la corrupción

Voz 3 47:02 demanda que sigan tomándose las medidas necesarias para su completa erradicación

Voz 1915 47:07 su tono fue directo sencillo sin frases grandilocuentes sin eufemismos importaba el mensaje es escogió un primer plano en el que apenas gesticula con las manos como hizo el año pasado fue el discurso más breve no llegó a los doce minutos en el que las palabras más repetidas fueron España convivencia Union que no unidad que tanto utilizar a su padre hasta ahora en cuatro discursos cuatro escenarios el último el salón de audiencias del Palacio de la Zarzuela al más conocido donde recibe donde juran presidentes y ministros en el atrezzo una foto familiar un discreto Belén un busto de uno de sus Reyes favoritos Carlos III y el premio de la Fundación de Girona para remarcar la vinculación de la Corona con Cataluña

Voz 0228 47:46 Sanz doce minutos para las tres Cataluña centrado no sólo esos pasajes derivados del discurso del Rey también el análisis que a final de año distintos presidentes autonómicos han hecho hoy mismo hace unos minutos en la antena de la SER le han preguntado por ejemplo nuestros compañeros en Valencia el presidente de esa comunidad Ximo Puig ha pasado hace unos minutos por los micrófonos de Hora catorce la Comunidad Valenciana y cree que después de las elecciones en Cataluña se hace más necesario que nunca el dialogo nos ha contado además que el pasado veintisiete de octubre Él mismo llamó Puigdemont para que frenara su deriva para que convocara elecciones ese mismo día que de cortemos por la tarde fue Mariano Rajoy que las convocó cesó al gobierno catalán al completo en Valencia Julián Jiménez

Voz 0116 48:23 asegura el presidente valenciano que el resultado electoral el pasado jueves es la demostración de que ni el frentismo ni el inmovilismo deben ser la vía y apuesta por la generosidad y el diálogo como sea

Voz 0228 48:33 vida Ximo Puig que desvelaba en la SER que el pasado

Voz 0116 48:36 veintisiete de octubre telefoneó a Carles Puigdemont para animarle a convocar elecciones anticipadas

Voz 0867 48:41 o simplemente que convocará Hinault finalmente según comentó no tener no tenía suficientes garantías

Voz 0116 48:48 Ximo Puig espera que Rajoy cumpla y que antes de los presupuestos generales del XVIII haya nuevo sistema de financiación autonómica por cierto ha lanzado un mensaje a las comunidades autónomas que están haciendo bloque asegura que es una estrategia equivocada

Voz 0867 49:00 las estrategias defensivas que están tomando algunas comunidades autónomas son profundamente equivocadas porque realmente lo que dice dicen informes experto es que hay una base de insuficiencia de todo el sistema autonómico

Voz 0116 49:13 en la tradicional entrevista que Ximo Puig concede a la Cadena Ser el día de Navidad acusaba al Gobierno de Rajoy de liderar una ofensiva para frenar las políticas sociales es su Gobierno en referencia a la sentencia del Constitucional que ha declarado nulo el decreto ley valenciano de sanidad universal

Voz 22 49:28 al presidente de Andalucía también ha estado en nuestra emisora

Voz 0228 49:30 en Sevilla Susana Díaz ha apostado allí por una reforma constitucional como la del setenta y ocho y ha defendido la honestidad de los expresidentes andaluces Chaves y Griñán que afrontan el juicio por el caso de los ERE Sevilla Natalia Perales