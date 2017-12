Hora 14 (26/12/2017)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Cannes

Voz 2 00:03 Arias en la Cadena Ser con José Antonio Marcos

Voz 1018 00:25 muy buenas tardes si no se rompe nada el Salario Mínimo Interprofesional que percibe en más de medio millón de personas en nuestro país elevará de aquí a dos mil veinte desde los setecientos siete euros actuales a los ochocientos cincuenta Gobierno empresarios y sindicatos han firmado Moncloa el acuerdo negociado para hacer más llevadera la vida a quienes menos ganan un ejemplo ha dicho Rajoy de lo que se consigue a través del diálogo y la negociación reflejo de lo que es España España

Voz 3 00:50 es una gran nación es un país abierto plural e integrador somos uno de las quince economías más potentes del planeta y una de las mejores democracias del mundo

Voz 1018 01:02 foto en Moncloa desangrando gustar a todos los gobiernos sean del color que sean en principio los empresarios y los sindicatos firmantes parecen convencidos de la importancia de la firma condicionada a que se mantenga un crecimiento mínimo del dos y medio por ciento que permita una creación anual de al menos cuatrocientos cincuenta mil empleos Juan Rosell Unai Sordo Pepe Álvarez fue comisiones ojo

Voz 3 01:21 pero este es un acuerdo que lo que da su mensaje mensaje más que los números importantes el mensaje del lado o como un mensaje de optimismo razonable si os parece también que es una chica te muy importante para retomar la necesidad de acuerdos relacionados con la negociación colectiva

Voz 4 01:39 lo marcamos en una senda de nuevos acuerdos que sitúa a nuestro país de nuevo en ningún proceso recuperación de derechos de recuperación de bienestar

Voz 1018 01:49 en Andalucía la consejera de Hacienda María Jesús Montero ha presentado el acuerdo alcanzado por el Gobierno y los sindicatos para cumplir la sentencia el tribunal constitucional que obliga a mantener la jornada laboral de los funcionarios en treinta y siete horas y media tal y como dispuso el Gobierno central treinta y cinco horas físicamente en el puesto de trabajo las dos y media restantes pueden ser en casa a modo de preparación estamos hablando de doscientas setenta mil personas María Jesús Montero es la consejera hacia

Voz 5 02:14 habrá que batallar para que esos derechos realmente vuelvan a los empleados público pero evidentemente acatando la sentencia del Tribunal Constitucional respetamos la ley

Voz 1018 02:26 de las es ciento cuarenta mil personas que trabajan en la Policía Nacional y la Guardia Civil están hoy especialmente pendientes de las reuniones que mantiene ministro del Interior con sus representantes sindicales para que su salario se equipara al de los Mossos d'Esquadra los agentes de la Ertzaintza Pilar Velasco

Voz 6 02:40 a esta hora principio de acuerdo entre el ministro estoy de los cinco sindicatos de policía que pasa por la elaboración de un documento conjunto entre interior los portavoces de los agentes para mejorar la subida de sueldos las infraestructuras y los medios la próxima fecha en el calendario el dieciséis de enero cuando se convocará un consejo extraordinario de policía para entonces los agentes esperan que Zoido ponga sobre la mesa la cifra de la partida presupuestaria para dos mil dieciocho La Reunión continúa con los portavoces de guardias

Voz 1018 03:04 lo que interiores de la investigación interna tras la denuncia de Sindicato Unificado de Policía sobre la mala calidad del menú de Nochebuena ofrecido a los agentes que refuerzan la seguridad en Cataluña Terradillos

Voz 1257 03:14 qué tal buenas tardes y la orden ya ha dado la Dirección General de la Policía llega después de las denuncias de varios sindicatos y colectivos policiales semana recabar datos acerca del Katherine de las condiciones de los alimentos y según el Ministerio se depurarán responsabilidades si es que finalmente el Asahi el menú constaba de tres panecillos unas croquetas un pescado rebozado y un plato de espaguetis con mejillones de bebida agua todo servido en bandejas de plástico

Voz 7 03:40 al canto

Voz 1018 03:46 visto daría una carta a la que ha remitido el Ministerio de Hacienda a diez comunidades entre ellas Cataluña Andalucía o Valencia para recordarles que deben cumplir la regla de gasto que deben realizar ajustes adicionales para cerrar el año dentro del objetivo del dos con uno por ciento

Voz 2 04:00 si la regla de gasto establece ese listón el gasto de las administraciones públicas no puede aumentar más de un dos coma uno por ciento este año por encima del realizado en dos mil dieciséis y Hacienda ha detectado que diez comunidades han rebasado el listón Cataluña Andalucía Comunidad Valenciana Baleares Navarra Castilla La Mancha Cantabria Extremadura Murcia y Aragón despide medidas para subsanarlo antes del cierre del año sino que recuerda están previstas medidas correctivas

Voz 1018 04:25 tras una mujer de treinta años ha sido asesinada supuestamente por su pareja que ha sido detenido por los Mossos d'Esquadra Sant Adrià del Besòs en Barcelona el cuerpo de la mujer y se encontró con signos de violencia junto a las

Voz 1257 04:35 que acelere la Autoridad Independiente de Responsabilidad

Voz 0019 04:37 Euskal calcula que la deuda de las administraciones públicas no se situará por debajo del sesenta por ciento del producto interior bruto como mínimo hasta dos mil XXXV las comunidades autónomas aún tardarán más en cumplir sus objetivos

Voz 1018 04:49 el Consejo Económico y Social pide al Estado que financie a través de los Presupuestos Generales el bono social eléctrico en lugar de las empresas también defiende un sistema de competencia más efectivo en el set

Voz 8 04:58 Alberto Fujimori ha pedido perdón a los peruanos después de ser indultado por el actual

Voz 0019 05:02 presidente Pedro Pablo Kuczynski éste ha defendido es indulto como un ejemplo de democracia mientras que en las calles del país han continuado las protestas por esta decisión

Voz 1018 05:09 en justicia avala que los padres puedan vigilar el contenido del whatsapp de esos hijos menores de edad de la Audiencia de Pontevedra ha rechazado la denuncia de una madre contra el padre de su hija de nueve años que supervisó con ella esas conversaciones dos cinco

Voz 2 05:23 en la Cadena SER Hora catorce

Voz 10 05:31 no

Voz 8 05:36 la violencia rompiese nuestra ayuda

Voz 11 05:42 Cruz Roja en Madrid ha atendido a seis mil setecientas ochenta y cuatro mujeres en dificultad social descubre este y otros proyectos sociales en proyectos Cruz Roja Madrid punto RG Cruz Roja Española

Voz 2 06:00 hora catorce Madrid con Javier Casal

Voz 0867 06:09 buenas tardes Madrid con la resaca del primer repecho de las fiestas y el primer aviso serio del invierno los pueblos de la sierra están en alerta por viento y tanto en esa zona como en el resto de la región se esperan rachas que podrían alcanzar los ochenta kilómetros por hora así que cuidado especialmente al volante David García portavoz del uno uno

Voz 12 06:28 los recomendamos a los conductores como siempre

Voz 13 06:31 creo que extremen la precaución al volante que reduzcan la velocidad y que aumenten la distancia de seguridad si iban a circular por la sierra además deben prestar especial atención a la zona de Umbría evitar giros bruscos día celebrar con suavidad y también frenar suavemente no deben olvidar llevar cadenas ropa de abrigo teléfono móvil con batería suficiente y el depósito de gasolina llena

Voz 0867 06:59 listas unas recomendaciones ahora detallamos la previsión para las próximas horas aunque ella les advertimos de que la lluvia regresará esta tarde a toda la región precipitación

Voz 1018 07:07 es que pueden ser informa de nieve a partir de los

Voz 0867 07:09 mil trescientos metros de altitud o a catorce por lo hemos avanzado esta mañana en la SER las personas con VIH podrán porcina accediera a una licencia de taxi en Madrid suena realmente sorprendente pero no podían hacerlo hasta allí es que una ordenanza que se va a modificar impedía la obtención de ese permiso para un forma incorrecta

Voz 2 07:35 catalogación de VIH Ramón espacios

Voz 0867 07:37 presidente de CSIF para

Voz 14 07:40 la a las fuerzas de seguridad adiestrado policía panacea a ir también está restringido y esta es una cosa pero llevamos muchos años peleando y otros equipos

Voz 0867 07:52 si ustedes trabajador público es probable que no haya cobrado la nómina y la extra de este mes lo normal es llegar a la Nochebuena con la paga pero los festivos y los bancos han hecho de las suyas el dinero lo van a recibir en las próximas horas este contratiempo afecta algunos trabajadores de la Comunidad de Madrid pero también a funcionarios de algunos ayuntamientos de la región como el de Getafe los sindicatos van a pedir explicaciones al departamento de Hacienda

Voz 15 08:15 si se retrasa mucho más pues por supuesto que habrá que hacer otro tipo de acciones en este momento las gestiones pues vamos a ir avanzando poco a poco porque a día veintiséis todavía la paga extraordinaria no no se ha cobrado

Voz 0867 08:32 en efecto veintiséis de diciembre en el calendario los trabajadores de los autobuses del grupo Avanza buscando una solución para su conflicto laboral hoy se han manifestado en Getafe titulares

Voz 0019 08:42 los conductores de la empresa de autobuses que conectan la capital con los municipios del sur de la comunidad reclaman mejoras salariales para terminar con los recortes de dos mil trece los paros han provocado importantes retenciones en la autopista A42

Voz 1257 08:53 la Guardia Civil ha identificado a la presunta responsable de Werther un líquido corrosivo las butacas de un autobús que cubre la línea Madrid Algete es una mujer de cincuenta y dos años que ha reconocido que transportaba un desatascador industrial para uso propio que disolvió el recipiente irse cayó sobre la tibieza la tapicería Se le investiga por un delito de lesiones graves por imprudencia el tribunal supremo

Voz 0019 09:13 es de justicia de Madrid ha condenado a la Comunidad a devolver casi cinco millones de euros a la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas los fondos llevaban paralizados desde el año dos mil diez en tiempos de Esperanza Aguirre e Ignacio González al frente del Gobierno regional

Voz 1257 09:26 los hospitales madrileños necesitan sangre de los grupos cero positivo cero negativo Ia negativo para los próximos dos o tres días el Centro de Transfusión de la Comunidad de de cuerda que se puede donar en los XXXII puntos fijos de los hospitales y en las dieciséis unidades móviles que recorren las

Voz 1018 09:42 en los deportes los equipos de fútbol madrileños

Voz 0019 09:44 han conocido los horarios de la jornada veinte de la Liga Santander además el Atlético de Madrid ha anunciado que este domingo habrá un entrenamiento a puerta abierta en el Wanda Metropolitano para dar la bienvenida a Diego Costa y hábito Olmert

Voz 0867 09:55 muy nos detenemos un poquito más de lo habitual en la información de servicio pensando en aquellos que tienen que viajar esta semana por la vieja y en todos los que se quedan porque como decimos el viento va a pegar fuerte en las próximas horas incluso en Madrid capital frío viento iguala a nivel cero del Plan de Inclemencias Invernales con temperaturas con signo negativo en Navacerrada y Cotos la información de Raquel Fernández Raquel buenas tardes

Voz 16 10:24 hola buenas tardes de momento tranquilidad en los pueblos situados a mayor altitud donde levemente Se nota que se avecina un temporal con un pequeño incremento de las rachas de viento en Cercedilla por ejemplo no nieva aunque a raíz de la ventisca en las cumbres caen pequeños copos de nieve está muy nublado y la temperatura es de un grado positivo Luis Miguel Peña es el alcalde

Voz 17 10:46 de momento hoy tiempo está está tranquilo Monquis ha aumentado un poquito viento ligeramente bien en estos momentos está cayendo a un poquito Motta soltar de nieve pero sin importarle

Voz 16 11:01 y es que en los puertos la imagen es completamente distinta postal navideña con todo cubierto de blanco tanto es así que en cotos la temperatura se acerca a los cuatro grados negativos sin embargo el espesor de la nieve aún no es el óptimo para que abra la estación de Valdesquí la que sí que continúa operativa es la de Navacerrada a mil novecientos cincuenta metros donde hay cuatro pistas disponibles

Voz 0867 11:24 Nos defiende el cielo porque va a llover a última hora de la tarde o incluso antes en buena parte de la Comunidad de Madrid sepamos cómo va a evolucionar el tiempo pronóstico para las próximas horas Luismi Pérez qué tal buenas tardes

Voz 18 11:35 buenas tardes las nubes están siendo las protagonistas aunque de momento poca precipitación están dejando escapar alguna lluvia débil Se va a ir produciendo esta próxima tarde sobretodo en el norte de la comunidad en toda la zona de sierra especialmente en la vertiente segoviana sí que va a llover un poco más con cotas de nieve de momento de mil trescientos metros atención esta próxima noche madrugada y mañana por la mañana va a acabar lloviendo en todas la región incluso con ganas y con cotas de nieve que mañana por la mañana se van a situar en los novecientos metros también esta tarde el viento ir arreciando vientos de poniente especialmente la zona de Somosierra con rachas superiores a los noventa kilómetros por hora

Voz 0867 12:13 en cuanto a las carreteras mañana tranquila al margen de la previsión meteorológica que obliga evidentemente a extremar todas las precauciones repasamos la situación primero las vías de acceso y salida en la región Dirección General de Tráfico Patricia Arriaga qué tal buenas tardes

Voz 19 12:25 muy buenas tardes pues a esta hora después de una mañana muy apacible el tráfico comienza a complicarse especialmente atentos estamos de la III donde un accidente en el entorno de Santa Eugenia retienen la circulación a lo largo de dos kilómetros en sentido salida también complicado el tráfico a esta hora para entrar a Madrid en la A cuatro a la altura de Marc demoró la A6 en Las Rozas en el resto de vías normalidad

Voz 0867 12:48 calles de la capital regresa a la actividad comercial y suponemos van a regresar más pronto que tarde también los problemas centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid Jesús Matsuki hola

Voz 20 12:56 hola qué tal buenas tardes a esta hora en principio el trafica está siendo bastante cómodo eso sí en la zona centro un tráfico algo más incómodo de las inmersiones de la plaza de Cibeles atentos esta tarde y una manifestación entre las cinco y las nueve partiendo los manifestantes de la calle Alcalá a la altura del número cuarenta de hecho alcanzara la plaza de Cibeles después discurrirán por el Paseo del Prado hasta alcanzar la plaza de las Cortes por lo tanto

Voz 0089 13:16 no es más que probable que haya cortes desvíos detrás

Voz 20 13:18 a la zona centro esta tarde hora catorce Madrid

Voz 0867 13:21 C con Borja González y con Alicia Molina en la técnica y con Israel Aranguez en la producción siete grados marca ahora mismo el termómetro de la radioterapia dos y trece resulta sorprendente llama la atención que hemos tenido que esperar hasta dos mil diecisiete para que se modifique un ordenanza municipal que impedía hasta ahora que personas con VIH pudieran obtener una licencia de taxi en Madrid capital esa ordenanza no se modificó en tiempos de Ana Botella cuando se revisó el texto ahora desde luego no será por tiempo Se va a cambiar la catalogación del VIH contemplada como enfermedad infecto contagiosa en lugar de infecto transmisible la información avanzada esta mañana por la SER es de Javier Jiménez Bas

Voz 0887 14:03 catalogación que se mantuvo en dos mil doce cuando el Ayuntamiento de la entonces alcaldesa Ana Botella revisó la ordenanza Ike para Fesic da la Coordinadora Estatal del VIH Sida no respondía a criterios científicos ahondando en la exclusión laboral de las personas seropositivas su presidente Ramón espacio alerta de que esto mismo pasa en muchos otros ámbitos

Voz 14 14:22 por ejemplo pasa crecerá a las fuerzas de seguridad del Estado policía para sí es decir también está restringido y esto es una cosa te llevamos muchos años peleando y que seguimos el Sevilla que se quite está

Voz 0887 14:36 la restricción inexplicable también para el doctor Vicente Estrada el jefe de la Unidad de enfermedades infecciosas del Hospital Clínico de Madrid

Voz 1673 14:44 Arda que el VIH se trasmite solo

Voz 21 14:46 las condiciones que no es contagiosa como puede ser por ejemplo bajito tuberculosis esta normativa no tenía

Voz 1673 14:52 con fundamento absolutamente fuera

Voz 21 14:55 de todo lo que le de justificación desde

Voz 0887 14:57 ejercida recuerdan que esta catalogación impide o dificulta el acceso a las personas con el VIH a otros servicios como centros de día o instalaciones deportivas por ello reclaman a las autoridades que la eliminación de esta exclusión se amplíe al resto de ordenanzas que rigen estos servicio

Voz 0867 15:12 los esta tarde charlaremos en La Ventana de Madrid a partir de las siete y veinte con el doctor Vicente Estrada con el jefe de la Unidad de enfermedades infecciosas del Hospital Clínico

Voz 2 15:22 dos y cuarto

Voz 0867 15:23 en un acto premeditado fue un error y la responsable ha pedido perdón ya ha mostrado su más absoluto arrepentimiento hablamos del suceso que hace unos días se produjo en un autobús de la línea que va Algete dos personas quemaron se quemaron con un líquido corrosivo que alguien vertió sobre uno de los asientos de esa autocar la Guardia Civil ha localizado a la persona que por error derramó ese líquido la mujer está en libertad el asunto ya en los tribunales Alfonso Ojea qué tal muy buenas tardes

Voz 0089 15:47 las tardes es una española de cincuenta y dos años trabajadora de una empresa no vinculada con la producción de sustancias químicas lo que ya ha quedado claro es que el líquido corrosivo que ha causado lesiones graves a dos pasajeros es un desatascador industrial Mercedes Martín es la portavoz de la Guardia Civil en Madrid

Voz 17 16:04 nosotros no quejas porque la propia autora

Voz 22 16:08 en el momento en el que se le comunica lo que había ocurrido ella reconoce que había cogido un indicio desatascador lo habían introducido en una botella de plástico evidentemente al share tan corrosivo e lo que hizo fue deshacer la botella de plástico y derramó el líquido encima del asiento del autobús

Voz 0089 16:26 el Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil continúa con sus análisis para determinar la sustancia exacta de la que está compuesto ese desatascador posiblemente ácido sulfúrico en una proporción muy elevada por encima del ochenta por ciento junto a otras sustancias neutras que estabilizan la mezcla la mujer ya identificada por la Guardia Civil está siendo investigada por un delito de lesiones graves por imprudencia pero no ha existido dolo no ha existido intencionalidad

Voz 8 16:53 por un delito de deshielo

Voz 22 16:55 por imprudencia porque existe una imprudencia al trasladar ese tipo de litigios tan corrosivos en la botella de plástico cuando tiene que es el traslado tiene queja que de otra manera y bueno lo que sí que es cierto es que el dolo en este caso queda queda diluido por el arrepentimiento de dragón

Voz 17 17:11 es caso aparte es la inacción de la empresa detrás

Voz 0089 17:14 deportes que no eliminó los restos de este corrosivo por lo que horas después otro joven resultaba herido de gravedad en piernas y en el Cosidó sí

Voz 0867 17:21 diecisiete seguimos

Voz 23 17:24 en Madrid

Voz 0867 17:28 la primera parte de estas fiestas varios sucesos que nos ha dejado la Nochebuena también el día de Navidad de esta mañana hemos conocido que la Policía Municipal de Madrid tuvo que desalojar un local de ocio en Puente de Vallecas los responsables excedían el aforo permitido y además en su interior había jóvenes fumando y información de Cristina Machado

Voz 1461 17:44 hasta ochenta y cuatro personas en un local de Puente de Vallecas cuyo aforo está limitado a cincuenta y ocho el desalojo se produjo la noche del pasado sábado la Policía Municipal encontró a cinco menores fumando y adultos consumiendo abiertamente cocaína y hachís además los AG de se incautaron de tres linternas Taser armas que producen descargas y que están prohibidas Almudena Sánchez es portavoz de la Policía Municipal de la capital

Voz 24 18:06 se a realizar una inspección en el distrito de Puente Vallecas en el que se han encontrado tres armas prohibidas linternas tipo defensas eléctricas que es una armas prohibidas se permitía el consumo de drogas en el local había cinco menores fumando hice superaba la foros en casi un cuarenta por ciento por ese motivo se han extendido cinco actas por tenencia de drogas

Voz 1461 18:33 la operación forma parte de la campaña de Navidad por la que la Policía Local de Madrid está intensificando las inspecciones en los locales nocturnos con la colaboración de la Unidad de Apoyo a la seguridad y la sección canina

Voz 0867 18:43 mi además seguimos pendientes del estado de los heridos en el suceso que tuvo lugar en Nochebuena cuatro personas heridas miembros todos de la misma familia tras descolgarse un ascensor en una vivienda de la travesía de Conde Duque la pareja sigue ingresada IU una de las personas además está en estado grave alfoz

Voz 0089 18:59 dos personas continúan ingresadas por sus heridas la situación más preocupante la sufre la madre que está siendo atendida desde la Nochebuena pasada en el Hospital doce de Octubre tiene ambas piernas fracturadas al igual que su esposo el pronóstico de los dos ese grave las hijas del matrimonio que le acompañaban en el ascensor también resultaron heridas pero de menor consideración el elevador se precipitó contra el suelo desde la cuarta aparta de la cuarta planta del edificio situado en la zona centro de la capital los bomberos tuvieron que abrir las puertas de la caja del ascensor para poder extraer a los cuatro heridos agentes de la Policía Judicial analizan la estructura del elevador Illa del propio edificio para determinar las causas de este siniestro

Voz 0867 19:38 dos y diecinueve

Voz 25 19:44 te gustaría que un gran cocinada para ti y para buques el menú de Navidad te imaginas que además el plato sea el mejor cochinillo o cordero de Madrid restaurante el senador por encargo ya en el no

Voz 26 19:58 seiscientos quince cuarenta y uno veintidós veintiuno

Voz 25 20:01 el restaurante El senador en tu casa esta Navidad

Voz 27 20:09 sido un incidente drásticos cambia la vida dialogar

Voz 26 20:12 a recuperar la porque voy hemos ganado

Voz 28 20:14 idéntico reclama la máxima indemnización ante un accidente nueve cero cero noventa y dos cero dos veintidós nueve cero cero noventa y dos cero dos veintidós El accidente el punto com Triviño abogara las recupera Uribe

Voz 25 20:28 te gustaría que un gran chef cocinada para ti para pupas el menú de Navidad te imaginas que además el plato sea mejor cochinillo o cordero de Madrid Restaurante El senador encargan ya en el no

Voz 26 20:42 cientos quince cuarenta y uno veintidós veintiuno

Voz 25 20:45 el restaurante El senador en esta vida

Voz 23 20:54 está

Voz 29 20:57 esta Navidad en Key neumático Michelin doscientos cinco cincuenta y cinco dieciséis por sólo sesenta euros montando una orgía y revisiones y baterías y aceites y amortiguadores que frenos sí siempre más

Voz 8 21:12 tú no vienes no

Voz 30 21:20 una aventura musical tienes que venir a verlo en el teatro Calderón desde el veintiséis de noviembre entradas en Tadeo Jones el musical punto com estaba deseando que llegara Navidad pero estar con la familia aquí para borrar con el equipo encuentro todo todo todo mucho más barato que en otros

Voz 2 21:38 ellas hipermercado Leclerc donde todo lo que necesitas para la magia de la Navidad te cuesta mucho menos

Voz 8 21:45 ni bien son y mirra estas fiestas disfruta de la magia de nubes danza de calidad para toda la familia visiones de teatro esto no es La casa de Bernarda Alba con Eusebio Poncela al frente del texto de García Lorca estas navidades en teatros del Canal de la Comunidad de Madrid

Voz 23 22:01 una catorce Madrid

Voz 0867 22:04 esto sí veintidós minutos de la tarde enfado monumental de muchos trabajadores públicos que o no han cobrado o han cobrado tarde la paga extra y la nómina de diciembre lo habitual es llegar a la Nochebuena con la cartera llena pero muchos hasta esta misma mañana no habían percibido sus pagas navideñas los sindicatos miran a la Comunidad de Madrid pero el Gobierno regional asegura que el pago se hizo antes de Nochebuena que el problema se produce por la sucesión de días festivos también un fin de semana la agilidad de de cada banco a la a la hora de realizar este abono Felipe Serrano qué tal muy buenas tardes

Voz 0089 22:33 muy buenas tardes en la falta de previsión en el pago de las nóminas ha sido nefasta ya ha causado alarma y malestar entre los trabajadores públicos según los sindicatos una mala gestión aseguran desde CCOO y la organización de consumidores Facua que van a presentar denuncia ante la Consejería de Hacienda tradicionalmente los trabajadores públicos cobran la paga el salario de diciembre entre los días veinte y veintidós pero como este año Hacienda emitió el pago el viernes veintidós sean encadenado el fin de semana con el festivo miles de funcionarios se han quedado sin poder recibir el dinero con el que contaban para antes de Nochebuena los empleados que tiene en cuenta en La Caixa fueron los primeros en recibir el dinero dado que esta entidad es con la que efectúa los pago la Administración regional el retraso afecta sobre todo a las trabajadores sanitarios de la enseñanza Isabel Albín secretaria general de Educación de Comisiones Obreras en Madrid

Voz 15 23:25 lo que no se sabe a día de hoy dónde está el dinero de los empleados públicos nosotros nos vamos a encargar de las reclamaciones y protestas ante el Gobierno regional Mi la Consejería de Hacienda y las consejerías de Educación en este caso pero además hay un hay un hecho y que hay que pedir responsabilidades también a las entidades por eso esta mañana nos hemos dirigido también a Facua para poder trabajar de manera conjunta las acciones a llevar a cabo

Voz 0089 23:52 los trabajadores que tiene en su cuenta en las otras entidades han ido recibiendo el dinero con mayor demora dado que la transferencia no se hizo a tiempo Rosa Robledano secretario de Política Sindical en la Federación de Servicios Públicos de UGT Madrid

Voz 15 24:06 esto hay que valorarlo

Voz 24 24:09 que verlo Si se retrasa mucho más pues por supuesto que habrá que hacer otro tipo de acciones en este momento las gestiones

Voz 31 24:17 os vamos a ir avanzando poco a poco porque a día veintiséis todavía la paga extraordinaria no como digo no se ha cobrado

Voz 24 24:27 ni la nómina que habitualmente en este mes se adelanta el pago de lo que suele ser lo habitual

Voz 0089 24:32 la comunidad defiende en cambio que no se les puede imputar ningún retraso porque la Dirección General de Tesorería autorizó los pagos el viernes veintidós de diciembre si algunos funcionarios no pudieron para antes de Nochebuena añaden desde la Consejería de Economía y Hacienda es porque algunos bancos no hicieron la transferencia el sábado la comunidad explica además que la normativa exige el pago el penúltimo día laborable de cada mes por lo que en este caso no se trata dicen de un retraso sino de un adelanto en el sur de la región no somos queda

Voz 0867 25:01 con otro conflicto esté más enquistado y mucho más molesto para los miles de pasajeros de avanza que cada día se enfrentan a una huelga indefinida que dificulta el transporte por carretera a localidades como Getafe Daniel Martínez presidente del comité de huelga qué tal muy buenas tardes

Voz 32 25:15 sí señor

Voz 0867 25:17 Miriam me escucha no piden ustedes mejoras salariales mejoras del servicio más tiempo para los relevos llevamos muchos meses así la empresa no cede

Voz 32 25:28 si la situación lo primero entonces llevamos falta una precisamente la mejora de Ben Ali un autobús solubles sector de La Sagra la Parla Cyrano en Castilla La Mancha la horquilla Tena Palomeque y bueno sí un poco el segundo que nos trae entre manos es el mantenimiento pasando por los males inconsciente gracias adiós no hemos tenido siempre contrastarla

Voz 0867 26:01 el señor señor Martínez avances un grupo privado está integrado dentro del Consorcio de Transportes naturalmente está haciendo lo suficiente la Consejería de Transportes para que se alcance un acuerdo y se desbloquee este conflicto

Voz 32 26:13 en el año dos mil tres existe unos LR Cortés francesa cinco millones de kilómetros pero no entendemos que los porque estoy en el que hay siempre hasta la impostores esperan la velocidad en la zona de la Sagra Parla hasta la fecha en estas líneas encontré hay una demora de de pasos de una hora y media dos horas El muchas hizo el único hombre de transporte se hizo con los viajar a hospitales como el de Parla Getafe Levante no lo los que prestamos solito

Voz 0867 26:48 pues Daniel Martínez presidente del comité de huelga de del grupo gracias un saludo buenas tardes arrancamos este informativo con el frío y los avisos por nieve bueno hoy nos hemos preguntado cómo va la campaña del frío en Madrid capital de momento desde que se puso en marcha el Samur Social atendido más de setecientas personas no se ha registrado ningún problema grave lo peor como siempre en el centro de información de irregular

Voz 0089 27:10 desde el pasado mes de noviembre han sido atendidas un total de setecientos sesenta personas de las que más del ochenta por ciento son hombres sin embargo son las mujeres las que requieren una mayor intervención Dario Pérez ex jefe del Samur Social

Voz 33 27:22 bueno mujer de grave de Navidad lo hacen todos los dos cosas posible incluso están llevan plazas de emergencia yo queden el lehendakari de la CAM

Voz 0089 27:36 hasta dieciocho equipos del Samur Social trabajan para ofrecer un techo a todas estas personas en aquellos casos en los que por motivos diversos se nieguen a dejar la calle se les proporcionan mantas ropa de abrigo alimentos cualquier tipo de asistencia que requieran la almendra central sigue siendo el foco de concentración de las personas sin hogar

Voz 33 27:53 el lugar de concentración de las personas que lo regula casi ya que en muchos casos Gorka el animando que árbol Donald Buza cedidos de los liberal porque hay una demanda Gartner

Voz 0089 28:06 la campaña contra el frío de la ciudad seguirá activada previsiblemente hasta el próximo uno de abril del próximo año dos mil dieciocho

Voz 2 28:15 catorce los deportes Borja Castro qué tal muy buenas tardes buenas tardes

Voz 1673 28:21 es todos los equipos madrileños están de vacaciones se han conocido los horarios de la jornada veinte de la Liga Santander al Getafe va recibirá Athletic Club de Bilbao o el viernes diecinueve a las nueve de la noche Un día después el Real Madrid se va a enfrentar al Deportivo en el Bernabéu a las cuatro y cuarto de la tarde para el domingo a las doce de la mañana queda el partido del Leganés que visitará el Alavés mismo día cuatro y cuarto de la tarde el Atlético se enfrentará el Girona en el Wanda Metropolitano además noticias en Real Madrid Atlético los blancos conocieron ayer que terminado en dos mil diecisiete como primeros en el ranking de la UEFA el Atlético de Madrid es cuarto en este ranking por otro lado los colchoneros han anunciado que este domingo día treinta y uno tendrán entrenamiento a puerta abierta en el Wanda Metropolitano en él serán presentados Diego Costa y Vitolo como nuevos jugadores del equipo de Simeone para el fútbol pero no el baloncesto porque este jueves vuelve la Euroliga el Real Madrid va a visitar al Fenerbahce a las siete menos cuarto

Voz 10 29:11 la banca a verme que dando cae la noche define la gran baila

Voz 0867 29:22 árabe el palo Pau Donés que regresa a los escenarios de Madrid de esta noche estará desde las nueve y media actuando en la sala La Riviera Gordan

Voz 10 29:33 no eso sí ya en pues eran todo un bendito de la que todo lo pueda el que fuera por esto

Voz 1 30:01 son las

Voz 1018 30:02 asimismo

Voz 2 30:02 de la tarde la una y media en Canarias hora catorce José Antonio Marcos llega el primer temporal del invierno se llama Bruno entrada esta tarde por el noroeste iba dejaron

Voz 1018 30:25 tanto descenso de temperaturas en la mitad norte del país con fuertes vientos y parece que también con bastante estuviese la última semana del año en los Aceca en todo caso una foto de indudable valor político la firma de Moncloa del acuerdo entre el Gobierno los empresarios y los sindicatos para revalorizar el Salario Mínimo Interprofesional hasta los ochocientos cincuenta eh euros mensuales por catorce pagas de aquí al año dos mil veinte piensan que ahora mismo está en setecientos euros setecientos siete euros y que esa revalorización ha sido una demanda de los sindicatos durante muchos años pero que está condicionada al crecimiento económico de nuestro país tal y como seguida en los va explicar Rafa Bernardo pero la foto de hoy es muy significativa en su imagen en lo que se puede escuchar también a Mariano Rajoy a Joan Rosell a Unai Sordo ya Pepe Álvarez

Voz 3 31:11 nuestra democracia ha sabido firmar grandes pactos con los agentes sociales Éste es uno de ellos ayer se cumplieron cuarenta años y dos meses de la firma aquí mismo de los Pactos de la Moncloa este es un acuerdo que lo que da su mensaje un mensaje más que los números importantes el mensaje de que la vida en la buena dirección un con un mensaje de optimismo razonable nos parece también que es un acicate un acicate muy importante para retomar la necesidad de acuerdos relacionados con la negociación colectiva

Voz 4 31:43 estamos en una senda de nuevos acuerdos que sitúe a nuestro país de nuevo en un proceso recuperación de derechos de recuperación de bienestar

Voz 1018 31:52 el juez también ha querido poner en valor el proyecto integrador de España como país abierto plural terminó seguramente dirigidos a Cataluña aunque en ningún momento se ha referido de forma directa a la crisis independentista Cataluña Andalucía y Valencia son tres de las diez comunidades a las que Cristóbal Montoro ha remitido una carta a la que les reclama ajustes económicos adicionales para hacer este año dentro del objetivo marcado por elegir el motivo del dos coma uno por ciento para que cumplan eso que se llama la regla de gasto les pide que informen al Ministerio de las causas de esa posible desviación y expliquen qué medidas van a poner en marcha para corregirla el Gobierno andaluz todo esto ha firmado un acuerdo con los sindicatos de funcionarios para cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional que obliga a recuperar la jornada laboral de treinta y siete horas y media a la semana treinta y cinco como hasta la fecha en el puesto de trabajo las otras el pueden ser en casa para preparar esa actividad laboral María Jesús Montero es la consejera de Hacienda

Voz 5 32:45 que habrá que batallar para que esos derechos realmente vuelvan a los empleados público pero evidentemente acatando la sentencia del Tribunal Constitucional respetamos la ley

Voz 1018 33:04 Martes veintiséis de diciembre Antonio Martín Adrián Prado buenas tardes hola qué tal rezamos Antonio con otro posible caso mortal de violencia de género si una mujer de treinta años ha sido asesinada supuestamente por su pareja quien ha sido detenidos Sant Adrià del Besòs en Barcelona el Gobierno ha convocado mañana la Conferencia Sectorial de igualdad para poner allí en marcha el pacto de Estado contra la violencia de género recuerden el cero dieciséis teléfono contra el maltrato es gratuito no deja rastro en la factura aunque si hay que borrar lo de la lista de llamadas más cuestiones principio de acuerdo

Voz 0019 33:33 el ministro del Interior y los sindicatos de la Policía no acordado trabajar en un documento de trabajo que incluya un incremento salarial para que estos agentes cobren lo mismo que los ertzainas a los Mossos d'Esquadra y una mejora de los medios materiales y las infraestructuras

Voz 1018 33:46 tiene no escaso el Ministerio del Interior ha pedido a la policía que abra una investigación por el menú servido en Nochebuena a los agentes desplegados en Cataluña el Sindicato Unificado de la Policía ha criticado que se sirvieran espaguetis croquetas a salada de pimientos polémica por una reunión mañana se reúne

Voz 0019 34:01 pacto anti yihadista Ciudadanos pide que se prohíba asistir a Podemos esta formación niega que nadie le haya dicho que no pueda acudir siquiera hacerlo Miguel Gutiérrez y Rafa Mayoral

Voz 4 34:09 le hemos dicho que no puede estar Podemos como observadores pero hasta ahora no

Voz 2 34:15 con avenida no creemos que haya ningún a una razón por la cual se pueda intentar impedir que nosotros participamos de esa reunión

Voz 1018 34:23 propuestas al está del Consejo Económico y Social pide que sea el Estado a través de los presupuestos que en financie el bono social eléctrico en lugar de las empresas defiende también una competencia más efectiva el autoconsumo y la elaboración de un plan de transición hacia fuentes no contaminan igual que todos las personas con VIH podrán

Voz 0019 34:39 ceder a los licencias de taxi en Madrid algo que hasta ahora no podían hacer porque su enfermedad no estaba catalogada correctamente la organización festividad denuncian no obstante que aún se les ponen trabas para otras profesiones

Voz 14 34:49 por ejemplo para por seguridad en estado Policía eso también está restringido y el que seguimos supo

Voz 8 34:59 sí

Voz 1018 35:01 pueden vigilar si los chats de los niños la Audiencia de Pontevedra avala que los padres puedan leer los Whatsapp de sus hijos menores de edad ha rechazado una denuncia de una madre que había descubierto al padre de su hija repasando con ellas las conversaciones ya que considera que los progenitores tienen derecho

Voz 0019 35:15 proteger a los menores pide perdón el presidente peruano que creen que el indulto Alberto Fujimori pone en valor la democracia a pesar de las protestas que se han producido en las calles el propio Fujimori ha pedido perdón por los actos de su Gobierno

Voz 4 35:27 el porno que también

Voz 2 35:31 no

Voz 4 35:31 con Bunker de Fidel

Voz 2 35:35 te todo horas el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 35:43 José Antonio estuvieran es para Susana Díaz señora presidenta de la Junta de Andalucía líder de los socialistas de la región su Consejo de Gobierno ratifica hoy el acuerdo con los sindicatos para cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional que obliga a recuperar la jornada de treinta y siete horas y media semanales empleados públicos el truco es que dos horas y media serán para formación no trabajo desde casa de modo que las presidenciales se mantienen en treinta y cinco a cierta distancia surgen dudas de si pretende halagar a los funcionarios incrementar su número erigirse en Estrella de los Mares o burlar la sentencia atento

Voz 1018 36:24 Miguel Ángel Aguilar que mañana lloverá con los otros Alicia Molina y Borja González en la técnica Adrián Prado en la producción y Luismi Pérez pendiente del tiempo de la llegada de ese temporal que se llama Bruno

Voz 18 36:33 buenas tardes de momento tenemos muchas nubes

Voz 1513 36:36 preparadas para estas próximas horas cuanto más

Voz 18 36:39 el Mediterráneo y a Canarias nubes más tenues sin precipitaciones pero atención en Galicia el Cantábrico Castilla y León la lluvia cada vez más destacable cotas de nieve que irán bajando hasta los mil metros atención también al viento de poniente o del noroeste que esta tarde y noche va a arreciar mucho en el Cantábrico Castilla y León y en las costas gallegas esta próxima noche y madrugada las lluvias se van a extender a casi el resto de la península también a Baleares y el viento va a ir a más por tanto las nieblas y que aún a Pérez

Voz 1018 37:09 tiene esta tarde cerca del Ebro o en el interior de

Voz 18 37:11 cataluña Se van a acabar disipando mañana va a ser un día ventoso y frío y sobretodo en el interior peninsular Italia

Voz 1018 37:17 en el norte todavía con precipitaciones mucha

Voz 18 37:20 de ellas de nieve y hoy hemos conocido los dos

Voz 1018 37:22 toda de audiencia en televisión del mensaje navideño del Rey

Voz 7 37:25 buenas noches me dirijo

Voz 1018 37:28 todos vosotros para felicitarnos laborado Mensaje de Navidad de Don Felipe seguido por muchos más espectadores que el pasado año este año han sumado ocho millones ciento treinta y nueve mil María Manjavacas y él mensajes

Voz 1257 37:40 España ha superado en más de dos millones de espectadores al de dos mil dieciséis que fue eso sí el menos visto en porcentaje sesenta y cinco por ciento de cuota de pantalla ocho puntos más que el año pasado por comunidades donde más se vio Castilla León Galicia Valencia y Aragón donde menos Cataluña y Euskadi cadenas Televisión Española registró mayor audiencia seguida de Telecinco y Antena tres y el pero el sobretodo mujer mayores de cuarenta y cinco John haciendo la comparativa rápidamente los cuatro mensajes de Nochebuena es el segundo más visto el primero como retuvo un poco más seguimiento pero en comparación con el discurso excepcional de Cataluña la diferencia es muy significativa cuatro millones de espectadores menos que el mensaje a la nación del tres de octubre que tuvo más de doce millones y que se ha convertido en el discurso más visto del Rey

Voz 2 38:25 hora catorce Cadena SER

Voz 8 38:30 la Cambia tus tradiciones no te tomes las uvas tomate un año sabático yo vistas de olvida que existen los célebres Noche Vieja la US siempre puede ser joven

Voz 2 38:40 este Navidad desde la mirar pero lo que importa es la tuya

Voz 1257 38:45 como irreal las dos capas de sol por cincuenta y ocho euros solo

Voz 8 38:49 el tema ópticas Melchor esta carta estudia gracias rey del este ha sido bueno el galo

Voz 11 38:57 déjame adivinar también con motor Eco Boost asistente de arranque en pendiente y el sistema de conectividad sin perdón

Voz 26 39:04 este año no hará falta que elegidas el regalo a los Reyes Magos porque ya te lo trajo hasta cinco mil euros de descuento y el mejor equipamiento esta Navidad te lo mereces financiando crece fetal condiciones en por punto es esto lo hasta final de mes Forte concesionarios

Voz 35 39:18 los juguetes agotados los más difíciles de encontrar los tienes en el corteinglés en la y no Javier school circuito choca con la y Factory Store

Voz 30 39:28 todos tenemos ilusión y los Reyes Magos sabe muy bien dónde ir a buscarlas El Corte Inglés

Voz 36 39:44 mejor reconoce

Voz 8 39:45 que el olvido

Voz 1018 39:48 esta Navidad sorprende y emociona a los que

Voz 26 39:50 más quieres con un experiencia única que recordarán siempre esta Navidad regala El Rey León Cadena SER Hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 40:04 si no se romperá de aquí a dos mil veinte Salario Mínimo Interprofesional no cobran algo más de quinientas mil personas en nuestro país se elevará hasta los ochocientos cincuenta euros imponerse no romperse nada hay que entender que la economía siga creciendo a buen ritmo que permita una recuperación sostenida del empleo Rajoy ha conseguido una de esas fotos que tanto suelen gustar a los presidentes del Gobierno firmara un acuerdo con empresarios con sindicatos fruto el diálogo social Rafa Bernardo buenas tardes buenas tardes en Moncloa han encendido las luces de las grandes acontecimientos con la presencia además del presidente de la ministra de Empleo de los líderes sindicales de las patronales en principio todos razonablemente feliz

Voz 1762 40:38 sí todos contentos le han dedicado al acuerdo calificativos como positivo razonable pero cada una de las partes ha puesto el acento en algún aspecto distinto para los sindicatos en la necesidad de subir al resto de los salarios para los empresarios la necesidad de que primero se recuperen dice la productividad y los beneficios y el presidente del Gobierno ha puesto el acento en la importancia de la unidad Unai Sordo comisiones Joan Rosell CEOE Mariano Rajoy

Voz 3 40:59 es el propio Banco Central Europeo el que está recomendando a las economías europeas economías como la española la necesidad de un salto de un incremento en el conjunto de los salarios los salarios como pues los horarios suben cuando las empresas cuando las empresas son productivas cuando las empresas son competitivas España es un gran proyecto compartido que mejora con el concurso de todos va a mejorar sin duda gracias este buen acuerdo pensando en los trabajadores con menores salarios la subida

Voz 1762 41:27 dos mil dieciocho del cuatro por ciento será la primera que se articule en un texto legal será en un real decreto que aprobará el Gobierno este vial

Voz 1018 41:34 ningún trabajador podría aceptar salarios por debajo de ese mínimo interprofesional a jornada completa sea cual sea su tipo de contrato y además es salario mínimo es en embargar le vamos a recordar las cifras la senda que pasa por setecientos treinta y seis euros el próximo año un cinco por ciento más hasta los setecientos setenta y tres en dos mil diecinueve un diez por ciento hasta los ochocientos cincuenta en dos mil veinte todo ello condicionado al contexto económico aprovechando estas proyecciones quería preguntarte Rafa cómo se perfila el proceso negociador de los convenios para el próximo año los sindicatos han reclamado en repetidas ocasiones en actualización suficiente para paliar los recortes de los momentos más duros de la crisis pero los empresarios no parecen especialmente convencidos lo que también las habitual

Voz 1762 42:16 si las posiciones de partida en este momento son parecidas pues a las mantenidas hasta el verano con las que fue imposible lo recordarás llegara a un acuerdo general sobre salarios este dos mil diecisiete lo recordamos la CBS mostraba a partir ya de subidas del cero al dos y medio por ciento uno y medio por ciento punto extra en las empresas que fuesen mejor para los sindicatos era inaceptable partir de cero sobre todo ahora que la inflación vuelve a subir así que eso provoca a partir de un uno coma ocho por ciento de subida mínimo no fue posible el acuerdo como decíamos lo que se ha ido pactando en convenios hasta noviembre ha sido de un uno con cuarenta y tres por ciento de subida el año que mientras encara con un primer revés la cúpula de CEOE era partidaria de hacer una oferta mejor a los sindicatos de hasta el tres por ciento de subidas pero en la última junta directiva el sector duro del empresariado se negó a que esa fuese la posición oficial de la patronal así que las conversaciones sobre salarios para dos mil dieciocho que debían haber comenzado ya sean retrasado hasta comienzos de

Voz 1018 43:03 bueno pues muchas gracias en Rafa al final de diciembre coincide con las reivindicaciones laborales de muchos colectivos uno de las que se arrastra desde hace bastantes años de policías nacionales y guardias civiles en total unas ciento cuarenta mil personas que cobran menos que los agentes de la Ertzaintza o los Mossos d'Esquadra los sindicatos han reunido hoy con el ministro del Interior para cerrar un acuerdo que acabe con la discriminación en principio parece que hay un clima de entendimiento positivo pero todo esto evidentemente vale dinero los sindicados calculan que unos mil quinientos millones de euros en tres años el próximo en dos mil dieciocho ni siquiera está claro que haya nuevos presupuestos del Estado Velasco sí

Voz 1743 43:38 la reunión ha terminado con principio de acuerdo entre el ministro y los cinco sindicatos de Policía Nacional el principal compromiso un documento conjunto entre interiores los portavoces sindicales que contempla tres pilares retribuciones salariales para equiparar los sueldos con Mossos y ertzaina con diferencias recordamos de hasta ochocientos euros más recursos humanos y equipos para los agentes y mejorar infraestructuras la próxima fecha en el calendario es el dieciséis de enero cuando se convocará un consejo extraordinario donde esperan que Zoido ponga sobre la mesa la partida presupuestaria para dos mil dieciocho José Antonio Calleja portavoz

Voz 17 44:08 eso sumado a una compromiso ya una cantidad claramente definida de cara a los Presupuestos Generales que ser pisará negocios desde ya pues llegaríamos a acuerdos del Consejo de policías pues ese acuerdo plurianual las tres años con una facilidad X que es la que falta por definir

Voz 1461 44:27 varón de oxígeno para el Zoido ya aquí

Voz 1743 44:29 qué tal José Antonio que los trece colectivos policiales tienen declarado en conflicto colectivo con una gran manifestación convocada para el veinte de enero en Barcelona Si Zoido consigue cerrar este acuerdo sedes convocaría la reunión continúa hasta ahora con los colectivos de guardia

Voz 1018 44:42 bueno pues tendría derecho además una investigación reservada sobre el menú servido Nochebuena los policías nacionales desplegados en Cataluña para reforzar la seguridad y que se alojan en un en un buque menú a base de espaguetis ensalada bacalao frito y croquetas acompañado por agua y criticado sobre todo por alguno de estos sindicatos Ana Terradillos

Voz 1743 44:58 qué tal buenas tardes y lo que se abra una información reservada Se conoce así en la policía porque según Interior el menú de Nochebuena se sirvió en un barco gestionado por ellos la orden ya ha dado a la dirección general llega después de las denuncias de varios sindicatos y colectivos policiales que han movido esas fotos del menú a través de las redes sociales el menú tenía tres panecillos unas croqueta es un pescado rebozado y un plato de espaguetis con mejillones de bebida agua todo servido en bandejas de plástico los sindicatos policiales han quejado sobretodo de las condiciones de la comida dicen que más allá del menú la comida tampoco estaba en el mejor de los estados ahora semanas recabar datos acerca del catering de las condiciones de los alimentos según el Ministerio se depurarán responsabilidades si finalmente se encuentra en Andalucía

Voz 1018 45:43 el Gobierno que preside Susana Díaz ha presentado el acuerdo alcanzado con los sindicatos de funcionarios tras la sentencia del Tribunal Constitucional que olía a elevar la jornada laboral hasta las treinta y siete horas y media semanales tal y como dispuso el Gobierno central en los momentos más duros de la crisis de efectos prácticos en los trabajadores Un total de doscientas setenta mil personas será acudiendo físicamente a sus lugares de trabajo durante treinta y cinco horas como hacen ahora las otras dos y media podrán trabajar desde casa para preparar las tareas que corresponden a su función Natalia Pérez

Voz 15 46:13 es el Consejo de Gobierno andaluza ha restablecido

Voz 37 46:15 hoy la jornada de treinta y siete horas y media semanales para cumplir con el Constitucional pero solo treinta y cinco serán presenciales y el resto tras el acuerdo de Junta y sindicatos serán de preparación de tareas formación investigación fuera del centro de trabajo actividades que se publicaran en un catálogo por sectores y que serán controladas por cada responsable de Personal el cómputo de horas según ha explicado la consejera de Hacienda María Jesús Montero no será semanal sino anual

Voz 38 46:39 los trabajadores tienen que cumplir un volumen de ahora en cómputo anual será distribuyen en función de los turno de los horarios de las Planilla se incorpora esa jornada en su en acatamiento de la sentencia del Tribunal Constitucional en sistema de seguimiento similar al del resto de la jornada ordinaria lo que sí se hará público el catálogo de tarea de actividades

Voz 37 47:02 en Andalucía hay más de doscientos setenta mil empleados públicos la consejera ha pedido al Gobierno central que devuelva la jornada de treinta y cinco horas al sector público de todo el país

Voz 1018 47:12 Andalucía es una de las diez comunidades que han recibido una carta del Ministerio de Hacienda en la que se les reclaman ajustes económicos adicionales para cerrar este año dentro del objetivo marcado por el Gobierno central del dos coma uno por ciento para que cumplan eso tan conocido como es la regla de