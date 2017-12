Hora 14 (27/12/2017)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1018 00:26 quieren que el Tribunal Constitucional suspende la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco la Diputación Permanente el órgano que gobierna la Cámara autonómica saques se constituya el nuevo Parlament ha decidido presentar recurso gracias a la mayoría aritmética de esas formaciones a partir de un dictamen del Consejo de Garantías que consideró desproporcionada la destitución del Gobierno pues debo es significativo que la CUP no ha querido sumar sus votos para que no se interprete que reconoce la legitimidad del TC

Voz 1933 00:53 con la decisión sea aprobado con el voto a favor de Jones cual si de los comunes mientras que Ciutadans el PSC y el PP han votado en contra alegando que los independentistas no dejaron más opción que la destitución del guber para convocar elecciones la Copa en cambio como decías optaba por la abstención con este argumento

Voz 3 01:08 ella con sitúen al Tribunal Constitucional no lo competencia

Voz 1933 01:13 la diputada Gabriela Serra reivindica que la CUP no reconoce al constitucional ni la legitimidad ninguna competencia así se aprobó la declaración del 9N además afirma que la propia aplicación de este artículo ha sido simplemente un golpe de está

Voz 1018 01:25 lo segundo recurso al TC tras el que presentó el pasado día cuatro Podemos un gesto más que pueda avanzar por dónde irán los independentistas a partir de enero el socialista José Luis Ábalos prefiere ver el vaso medio lleno

Voz 4 01:35 que hacen muy bien bueno esto Tribunal Constitucional está para eso eso significa que los independentistas reconocen al sistema reconocen la validez del Tribunal Constitucional entienden que el sistema constitucional constituye un marco de amparo de tutela

Voz 1018 01:52 el Banco de España señala en su último informe correspondiente al cuarto trimestre de este año que secesionismo ha castigado ya de forma directa a la economía catalana de sectores como el comercio el turismo la vivienda con un comportamiento inferior al cero coma ocho por ciento de crecimiento del conjunto de la economía española y los independentistas no descarta ningún cauce para conseguir que Puigdemont vuelva a ser investido presidente incluso a distancia vía telemática según admitía el ex conseller Jordi Turull en una entrevista en Catalunya

Voz 0125 02:18 ah sí Carles pulsó las jamón podría ser investido telemáticamente podríamos llamarlo así es decir si están planteando hacer el debate de investidura distancia investidura a distancia

Voz 0019 02:29 pero lo que el mes mira todos los Kusturica nosotros lo que nos planteamos es ver todas las posibilidades evidentemente porque nuestra intención es que sea Push the moon presidente y a partir de aquí veremos que pasa de qué manera podemos hacerlo tampoco vamos a dar muchas pistas porque ya sabemos cómo las gastan otros en todo caso nos con centraremos en ponernos de acuerdo en quién debe estar en la mesa del Parlament y a partir de ahí hablaremos el debate de investidura

Voz 1018 02:57 no de atención a lo que ha dicho el dimitido responsable de Programas del PP en Cataluña se llama Juan Arza estuvo primera hora en la Ser en Hoy por hoy

Voz 1018 03:23 el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido será directamente por aludido

Voz 4 03:26 yo la respeto como tengo por costumbre respetar cualquier tipo de opinión pero desde luego no la comparto los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado actuaron bajo el mandato de la autoridad judicial y lo hicieron con proporcionalidad con mucha profesionalidad y sobre todo proporcionalidad

Voz 1018 03:45 zoido ha presidido la reunión del pacto anti yihadista donde ha informado de las novedades policiales tras los atentados del pasado verano en Cataluña Ana Terradillos

Voz 0125 03:53 se preveía públicamente no ha dado ningún dato sobre ese informe a pesar de que lo habían anunciado así Nos cuentan las fuerzas parlamentarias que han participado en ese encuentro que de todas formas los datos han sido muy generales el sean hecho propuestas de hasta doce medidas legislativas que pasan entre otras cosas por la representación de imanes eh vinculados con el terrorismo o con el control de explosivos Podemos finalmente hay estaba en esa reunión y ha asegurado que no va a firmar el pacto anti digerir

Voz 1018 04:20 la ministra de Sanidad Dolors Montserrat encabeza el encuentro con representantes de comunidades y ayuntamientos embarcado en el pacto de Estado contra la violencia de género con el malestar socialista por el retraso en la aplicación de las doscientas trece medidas consensuadas muchas de las cuales no tienen coste económico María dolorido

Voz 0259 04:35 las comunidades autónomas le están exigiendo al Gobierno en esta reunión dinero para financiar el pacto de Estado la vicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra le ha pedido que ponga sobre la mesa ya los primeros doscientos millones de euros para poner en marcha las medidas en dos mil dieciocho Oltras representante de la comunidad de donde era una de las últimas mujeres asesinadas la joven Andrea ha señalado que la violencia de género hay que darle un tratamiento de Estado como se hizo con el terrorismo dice que hay que estar al lado de las víctimas y enfrentadas a los agresores

Voz 1018 05:18 la costa de Donosti donde al igual que en Cantabria o Asturias se ha elevado la alerta por el temporal Bruno con olas de diez metros con vientos de hasta ciento veinte kilómetros por hora dos apuntes más

Voz 1510 05:30 el comienzo de la campaña comercial de Navidad no cumple las expectativas según la patronal dice la Confederación Española de Comercio que la campaña de compras navideñas ha empezado tarde la fuerza que esperaba confían en que las ventas remonte en esta semana

Voz 0019 05:41 la defensora de derechos humanos Helena Maleno comparecerá ante la justicia de Marruecos el diez de enero la declaración estaba prevista para hoy pero su defensa ha pedido un aplazamiento del juicio

Voz 1018 05:49 dos y casi seis minutos

Voz 0019 05:51 sí

Voz 0867 06:18 qué tal buenas tardes la Comunidad de Madrid presionó a una empresa privada de ambulancias para que retirara de manera voluntaria de un concurso público que ganó al ser la oferta más barata la empresa en cuestión se llama alerta tenía un largo historial de incumplimientos y había ofrecido un servicio deficiente durante meses en una reunión entre los responsables de alerta con el viceconsejero de Sanidad Manuel Molina y otros cargos de la Consejería Molina despide expresamente que no sigan adelante porque no van a poder cumplir con el servicio

Voz 3 06:47 no me gusta inicial contratos que inicialmente no son viables Costa algún jurídico también por aquí seguro que sabe lo que está rebosante para cualquier tipo de

Voz 0867 07:06 los trató en la noticia alabanza va a primera hora el español La Ser les ofrece ahora mismo las grabaciones de ese encuentro la empresa alertase terminó retirando y el servicio cayó en manos de otra empresa Ferrovial que era la segunda mejor posicionada la Comunidad optó por la presión cuando desde un principio pudo redactar para este concurso unas condiciones en las que la oferta económica no fuera lo más importante claro

Voz 2 07:34 escuchamos otros

Voz 0867 07:35 momentos de esa reunión de esas grabaciones en las que participaba como decimos activamente el número dos de la Consejería de Sanidad también en este Hora catorce Madrid les vamos a detallar el despliegue de seguridad que prepara la Delegación del Gobierno para las uvas para las pre uvas para las San Silvestre para la cabalgata

Voz 6 07:51 todas las entradas y salidas estarán señalizadas con carteles para facilitar la evacuación en caso de necesidad ahora también megafonía controlada por la Policía Nacional para emitir mensajes en caso de que sea preciso y el Centro de Coordinación encargado de gestionar la información y los datos estará situado en Cibeles pero habrá también un punto observación en la SER la Comunidad de Madrid que por supuesto funcionará también el sector de la Policía Nacional

Voz 0867 08:16 veintisiete de diciembre orden de alejamiento y libertad provisional para el hombre que agredió a su mujer en Aranjuez titulares

Voz 0887 08:24 además tendrá que hacer trabajos en favor de la comunidad pagar una multa diaria de cuatro euros durante diez meses ha sido juzgado mediante un juicio rápido tras agredir el lunes en plena calle su pareja ya un hombre que intentó

Voz 0047 08:35 socorrerla esta mañana han acudido a los juzgados los responsables de la venta de pisos sociales son fondo buitre en tiempos de Ana Botella se ha negado a responder al letrado de las familias letrado que va a pedir que declare la cúpula de la anterior empresa de la vivienda localizada

Voz 0887 08:48 la mesa Alba la niña de trece años que desapareció el pasado jueves de su casa de Parla tras dejar una carta a su madre la menor se ha presentado en una comisaría junto a sus progenitores

Voz 0047 08:57 la orquesta de instrumentos reciclados de cátedra regresa esta Navidad el Teatro Real mañana concierto solidario junto a otros artistas como Rosario estaban haciendo dos mil seis en una comunidad marginal de Asunción en Paraguay

Voz 0887 09:08 Josu Urrutia presidente del Athletic Club de Bilbao asegura que su equipo no ha recibido ninguna oferta del Real Madrid por Kepa por lo demás los cuatro equipos madrileños de Primera ya conocen los horarios de la jornada ventosa

Voz 0867 09:19 el temporal no fue tan fiero como lo pintaban al menos de momento en cualquier caso se mantienen durante todo el día los avisos por viento y por nieve pronóstico para las próximas horas con Luis ni Pérez buenas tardes

Voz 2 09:30 buenas tardes las próximas horas seguirán marcadas por las nubes en la sierra de hecho va a seguir elevando por encima de los mil mil cien metros además con viento destacable por encima de los setenta kilómetros por hora incluso las nubes también para ir a más cuando se vaya haciendo de noche y de hecho esta próxima noche y madrugada lloverá en el resto de la comunidad lluvias débiles pero sí generalizadas mañana por la mañana el ambiente estará nublado fresco todavía aunque mañana por la tarde ya se empezaron a abrir muchos claros vamos a las carteras

Voz 0867 10:06 en Asia dos problemas durante la mañana debido a la fiestas navideñas sepamos cómo marchan las cosas ahora mismo arrancamos nuestro repaso por las vías de acceso y salida en la región Dirección General de Tráfico María Forner buenas tardes

Voz 8 10:17 hola muy buenas tardes pues ahora mismo no hay especialmente muchos problemas pero sí iban a encontrar retenciones de entrada a Madrid en la A cinco en la carretera de Extremadura al paso por Móstoles hay unos tres kilómetros de tráfico lento con paradas no obstante tengan mucha precaución además porque Bruno nos está dejando fuertes rachas de viento especialmente en las carreteras de la sierra así que desde la DGT les recomendamos que aumenten la distancia de seguridad entre vehículo

Voz 0867 10:43 los hoy en las calles de la capital cómo marcha el tráfico rodado centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid Margarita Pérez

Voz 9 10:48 hola buenas tardes se anima algo más la circulación en algunas vías de salida sobre todo en las conexiones con la avenida de América desde José Abascal María de Molina República Argentina con tráfico más intenso también tenemos que destacar una mayor actividad en la zona de los bulevares ya en el centro en sentido Colón y recordamos las restricciones de tráfico en los accesos a la Gran Vía por lo tanto si ven al centro mejor que utilicen el transporte público si van con el coche la mejor opción la M30 buenas

Voz 0867 11:14 las últimas lluvias han permitido al Ayuntamiento de Cercedilla levantar las restricciones de agua en ese municipio restricciones que se anunciaron hace unos días eso sí desde el Consistorio piden a los vecinos que no se confíe ni información de Raquel Fernández

Voz 1257 11:26 las restricciones en el uso de agua potable en Cercedilla para el riego la limpieza de fachadas y el lavado de vehículos han dado resultado así lo asegura su alcalde Luis Miguel Peña que indica que desde que se puso en marcha la medida se ha ahorrado cada día una media de mil metros cúbicos lo que ha mejorado la situación de los puntos de captación aunque sigue apelando al civismo y al ahorro mientras ha estado vigente el bando los vecinos han acatado la medida ya que no se ha impuesto ninguna sanción

Voz 10 11:53 que no la cuestión de la ley que tuviésemos agua o no que había agua es concienciar al ciudadano que que el agua no es para regar jardines el mes de noviembre saber la western como es importante que el que negó jardín esplendoroso no

Voz 1257 12:05 Cercedilla gestiona su red de distribución de agua al contar con puntos propios de captación por ese motivo el Ayuntamiento adoptó la medida en verano debido al aumento de la población la localidad también se abastece con agua procedente del Canal de Isabel Segunda

Voz 0867 12:20 hora catorce Madrid hace con Carlos siguiera y Alicia Molina la realización técnica Teresa Rubio una producción dos de la tarde y doce minutos primero la Comunidad premió eh tío que en el concurso de ambulancias se primará a la oferta más barata después viendo el largo historial de incumplimientos de la empresa ganadora de ese concurso presionó a sus responsables para que no siguieran adelante existieran de ofrecer este servicio la SER les ofrece hasta ahora las grabaciones del encuentro celebrado entre los responsables de alerta ambulancias y el viceconsejero de Sanidad Manuel Molina reunión en la que Molina básicamente presiona la empresa para que lo dejen a pesar de haber ganado el concurso información de Ana Terradillos Ana buenas tardes

Voz 0125 13:02 qué tal buenas tardes y la Consejería de Sanidad de aquí de Madrid presionó una empresa para que abandonase de forma voluntaria un contrato de setenta y dos millones de euros iba a ser adjudicado porque era la oferta más barata la empresa se llama alerta gestionaba en ese momento el contrato de la mitad de las ambulancias de traslado no urgente había sido objeto de sanciones pero ganó ese concurso sin embargo la administración que también es cierto que hizo más los pliegos le intimidó para que abandonase esa oferta a cambio de nuevos contratos y con la amenaza de rescindir el contrato con lo que eso supone para la imagen de una empresa los odios a los que ha tenido acceso la Cadena SER dejan clara esta amenaza quién habla es el viceconsejero de Sanidad Manuel Molina

Voz 3 13:43 no le gusta iniciar contratos que inicialmente no son viables porque cosas que bueno algún jurídico fuera que seguro sabe lo que está cuestión ante para cualquier tipo de empresa jugados culpabilidad puede afectar a Madrid lo pueda frustrados

Voz 0125 14:03 en otra de las preocupaciones de Sanidad era que los sindicatos recurrieran a la prensa por esas sanciones previas que había tenido esa empresa

Voz 2 14:13 yo no quiero

Voz 11 14:13 día te vaya a firmar Consejo Gobierno tenerlas puede estar sol fábula hacia Hospital dándonos diciendo que esto es que lo que vamos a quitar los que vamos a Hans

Voz 0125 14:23 al final el contrato fue a Ferrovial por cinco millones más setenta y siete millones de euros

Voz 0867 14:28 los hacia San leída la información que a primera hora avanzaba el español y ya con las grabaciones que hasta ahora aporta la SER hemos llamado a la Consejería de Sanidad y que dicen allí Teresa Rubio buenas tardes

Voz 1933 14:37 tal Javier pues unos aseguran que el concurso se desarrolló siguiendo la normativa de contratación y prueba de ello nos dicen es que ninguno de los implicados en el proceso que finalizó hace más de un año ha presentado recurso ni ha notificado ninguna incidencia al respecto reconocen que dados los problemas que habían sufrido varios pacientes con esperas interminables en los hospitales cuando la empresa alerta ganó el concurso rebajando diez millones de euros la oferta de la Consejería pues decidieron exigirle un informe de viabilidad querían comprobar que podía cumplir con el servicio teniendo en cuenta que en los tres últimos años se les había impuesto hasta nueve penalizaciones por incumplimiento del contrato la mesa de contratación solicitó este informe a Ambulancias Alerta pero también a Ferrovial que había quedado en segundo lugar en el concurso esta última empresa sí presentó el estudio alerta que no pudo certificar su viabilidad de Sanidad retiró su oferta el cuatro de mayo de dos mil dieciséis

Voz 0867 15:29 con temas sanitarios todavía hay de atención social esta mañana en Hoy por Hoy Madrid en antena de la Ser hemos hablado con trabajadores públicos de primera de segunda los que dependen de Sanidad y los que dependen de Asuntos Sociales puestos muy parecidos pero con salario eso con una promoción profesional muy desigual

Voz 12 15:45 no me siento trabajadora de cuarta voy a explicar porqué nosotros tenemos unas diferencias sobre todo salariales tremendas con los médicos de Atención Primaria el ser más nosotros podemos considerarnos como Atención Primaria yo cobro mes netos unos mil ochocientos euros con todos mis trienios yo tengo cincuenta y tres años llevó veintitantos en la Comunidad de Madrid pues un médico de mi edad que empezó cuando yo pues gana unos tres mil euros preguntado hoy a una compañera mía yo estado reunida mil veces con sindicatos estado reunía a veces con consejeros con la última que tuvimos una reunión fue con la consejera de Hacienda con Engracia Hidalgo en aquel momento ya se sorprendió muchísimo sobre todo la diferencia salarial pero al final todos se asombran muchísimo cuando lo contamos pero nadie lo arregla

Voz 0867 16:28 por cierto sobre las quejas de los funcionarios trabajadores públicos son los beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción que no han percibido la paga navideña antes de Nochebuena tras las disculpas que presentó ayer la consejera de Hacienda bueno hoy por fin ya sabemos que todos han cobrado sus pagas ayer Engracia Hidalgo explicaba que esa orden se ejecutó el viernes pero que no se tuvo en cuenta la sucesión de días festivos entre el día de Navidad la Nochebuena y el fin de semana asunto resuelto y motivo de crítica para el portavoz de Ciudadanos es Ignacio Aguado

Voz 0771 16:55 es un ejemplo más de de la falta de previsión de la Comunidad de Madrid llevamos meses denunciando la improvisación de la Comunidad de Madrid la falta de previsión son el gobierno del remiendo del parche de siempre Última hora no se puede gobernar a base de improvisación de falta de previsión

Voz 0867 17:13 dos y diecisiete y tenemos una noticia de ayer cáncer que acabamos de conocer hace unos minutos nos llega desde la Audiencia Nacional lo había solicitado lo recordará la Fiscalía hizo este miércoles el juez ha decidido la citación como imputados de El antiguo consejo de gobierno de Alberto Ruiz Gallardón con era presidente de la Comunidad de Madrid aunque no se imputa de momento al ex presidente Gallardón esta citación recordemos se produce en el marco en su día de la compra de Inalsa el desembarco del Canal de Isabel Segunda en Latinoamérica en el marco por tanto de la investigación del caso Púnica qué datos tenemos Alfonso Ojea qué tal muy buenas tardes

Voz 0089 17:45 qué tal buenas tardes en efecto el juez Manuel García Castellón titular del Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional ha citado como investigados a veinticuatro personas toda la cúpula del Canal de Isabel Segunda en los tiempos en los que Alberto Ruiz Gallardón era presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid hablamos del año dos mil uno la pasada mana la Cadena SER les adelantaba esta petición de la Fiscalía Anticorrupción y ahora esa petición ha sido aceptada por la justicia entre los investigados se encuentran Pedro Calvo Poch exconsejero entonces de Medio Ambiente o el actual presidente de Adif Juan Bravo tendrán que declarar ante el juez entre el nueve y el quince del próximo mes de enero el juez no ha adoptado todavía una decisión sobre el Consejo de Gobierno de entonces y el actual presidente el presidente de la comunidad autónoma que entonces será Alberto

Voz 1018 18:35 Ruiz-Gallardón dice Manuel García Castellón

Voz 0089 18:38 qué falta todavía elaborar varios informes para tomar una decisión si definitivamente imputa al entonces Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma Madrid

Voz 0867 18:47 a Bravo o Pedro Calvo que protagonizaron hace unos días una comparecencia en la Comisión sobre corrupción de la Asamblea de Madrid precisamente sobre esta operación de compra de Inalsa son las dos y diecinueve seguimos

Voz 0867 21:46 mientras de la tarde veintiún minutos es uno de los escándalos uno de los pelotazos de la era Botella la venta a un fondo buitre de los pisos sociales de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo que estaban alquilados a familias con pocos recursos los pisos Se vendieron por debajo del precio de mercado ya a pesar de que Botella dijo que nada iba a cambiar

Voz 23 22:02 el procedimiento de venta al que usted se refiere no ha supuesto ninguna alteración en los contratos de los inquilinos para los inquilinos lo único que ha cambiado es su casero nada más

Voz 0867 22:13 todo cambio y cambio mucho de hecho muchos de esos inquilinos tuvieron que dejar sus casas por la subida disparatada de alquiler en cuanto vencieron sus contratos la venta de esos pisos a fondos buitres está siendo investigada por los tribunales y hoy esta mañana el juez ha citado ayer los responsables de la ruinosa operación para las arcas públicas tanto al que era consejero de la Empresa Municipal como al gerente de Fidel de Felipe Serrano qué tal muy buenas tardes

Voz 0622 22:36 muy buenas tardes en la declaración ha sido bastante rápida dado que ninguno de los dos ha querido contestar al letrado de las familias ni tampoco a la abogada de la EMVS sin hacer declaraciones ante los medios se ha marchado el que fuera responsable de la empresa municipal el apoderado de Fidel la sociedad gestora del fondo de inversión Blackstone cuarenta y cinco minutos ha estado vinos le ante el magistrado al que le ha aportado diversa documentación media hora ha permanecido dentro de la sala Alfonso Benavides que tampoco ha querido responder a las preguntas del letrado defensor Mariano Benítez de Lugo interpreta ese silencio como algo significativo además de sospechoso su próximo movimiento será pedir que declare la anterior cúpula de la EMVS después la junta de gobierno de Ana Botella y que se investigue a las personas que pudieron lucrarse con los contratos de intermediación

Voz 0019 23:25 la dirección hable que se vuelve a citar

Voz 24 23:27 con todo la nomenclatura por hablarlo en términos antiguos de la en el antiguo EMVS que participaran de una forma otra ERE la la patochada de concurso porque no fue nuevo pliego de condiciones no hubo mesa de contratación hay que investigar también a fondo el tema de los contratos de intermediación habrá que ver porque hay aquí ese dieron y habrá que buscar las colecciones correspondientes Hosley

Voz 0622 23:54 Benavides le han dicho al juez según ha contado Benítez de Lugo que la situación del Ayuntamiento de Madrid era catastrófica algo que según este abogado no es cierto la presidenta de la Asociación de Afectados Arantxa Megías ha explicado que hace un año querían desahuciar la Joy los responsables de la venta de su casa se han tenido que sentar ante el juez

Voz 25 24:12 sí lo hicieron también como a priori decía en su momento la señora alcaldesa de de por entonces Ana Botella no entendemos por qué no no dan excusas y explican cuál es el motivo por el cual han vendido mi casa hay mil ochocientos sesenta más y a veces el silencio es una manera de

Voz 0867 24:27 bueno ancha Mejías charlaremos esta tarde a partir de las siete y veinte La Ventana de Madrid en Aranjuez el hombre que agredió a su pareja en plena calle ha sido juzgado ya mediante juicio rápido golpeo la chica hay también a un viandante que intentó separarlos en plena agresión el hombre va a quedar en libertad aunque con una orden de alejamiento Cristina Machado

Voz 0125 24:44 no podrá acercarse a su mujer a menos de quinientos metros durante los próximos dieciséis meses ni portar armas aunque tenga licencia tendrá que hacer trabajos a favor de la comunidad durante diez meses Jesús el agresor reconoció todos los hechos en el juicio rápido celebrado ayer la sentencia por tanto es firme la agresión se produjo jo en plena calle a plena luz del día eran las once y media de la mañana del pasado lunes el día de Navidad el chico empujó e insultó a la chica un hombre de sesenta y siete años acudió a auxiliar a la víctima el joven dejó entonces a la mujer se encaró con este hombre lo tiró al suelo y le provocó algunas contusiones por esa agresión ha sido condenado a pagar una multa diaria de cuatro euros durante diez meses una tercera pero zona otro hombre intervino después consiguió poner fin a la agresión llamó a los agentes de la Policía Nacional que se personaron en el lugar en seguida en el momento de la detención el chico amenazó tanto su mujer como el hombre mayor con matarlos negando

Voz 0867 25:40 Dancausa ha presentado esta mañana el dispositivo especial con motivo de las campanadas las preguntas la San Silvestre la cabalgata

Voz 6 25:46 de reyes todas las entradas y salidas estarán señalizadas con carteles para facilitar la da la evacuación en caso de necesidad ahora también megafonía controlada por la Policía Nacional para emitir mensajes en caso de que sea preciso el Centro de Coordinación encargado de gestionar la información y los datos Estarás

Voz 0867 26:03 menos espacio para las celebraciones para garantizar la seguridad de una ciudad que recordemos continúa como el resto del Estado en alerta cuatro por riesgo de atentado terrorista dos y veintiséis

Voz 14 26:18 real o ficticio original

Voz 19 26:21 o falso Vinton o impostor ahí misterios que deberían salir a la luz quieres leer un revivido olvidable sobre un enigmático cuatro entre la auditiva que Ardèvol el libro de lácteos publicado

Voz 26 26:36 por Maeva no es un vehículo más conducir mata es mucho más que ir de un lugar a otro el nuevo centro da auto Michael Narváez ochenta no es un concesionario más es un lugar donde los amantes de las emociones se sienten libres

Voz 3 26:52 bien automedicarse nuevo concesionario Magda en Madrid con más de tres mil metros cuadrados dedicados a Ben tipos venta en la calle Narváez ochenta autonomía el lugar perfecto ti y tú más

Voz 2 27:04 Baltasar hay una niña que sólo nos pide Carbó

Voz 27 27:07 a soy Miércoles Adams es

Voz 5 27:10 están adiós quiero Cargune buenos pillos

Voz 27 27:12 un cupón de lotería pero de los que no tocan

Voz 28 27:16 la comedia musical más terrorífica de Broadway os espera esta Navidad ven a ver La Familia Adams al teatro Calderón reserva ya sus entradas en taquilla o en la familia Adams

Voz 2 27:25 no con Hora catorce Madrid

Voz 0867 27:30 Ignacio Aguado el líder de Ciudadanos en Madrid cree que lo ocurrido en Cataluña el vuelco del centro derecha y el desplome del PP podría extrapolarse perfectamente a la Comunidad de Madrid euforia naranja en el balance del año dos mil diecisiete en el que Ciudadanos ha sido de nuevo la muletilla del PP para aprobar los presupuestos en Madrid información de Israel Aranguez

Voz 0047 27:48 si Ciudadanos pone ya la vista en las elecciones de dos mil diecinueve para Ignacio Aguado el hito histórico de Inés Arrimadas en Cataluña puede reeditarse aquí en Madrid sí

Voz 0771 27:56 soltado en Cataluña puede ser extrapolable a otras comunidades autónomas definitivamente si supone la punta de lanza al resto de proyectos autonómicos de Ciudadanos el hecho de ver cómo un partido como Ciudadanos es capaz de ganar en Cataluña de ganar nada más y nada menos que a treinta años de nacionalismo me parece que es un síntoma inequívoco de que hay proyecto de qué partido

Voz 0047 28:15 pero hasta entonces queda un año y medio dieciocho meses de posibles y necesarios acuerdos con el Gobierno de Cifuentes aquí en el portavoz de Ciudadanos le lanza estos mensajes

Voz 0771 28:23 PP y regeneración política son como Delaware aceite son incapaces de mezclas se ha no podemos dejar pasar esta legislatura con anuncios cosméticos con titulares con excusas que no nos cuentes películas que no nos venda motos

Voz 0047 28:36 entre las medallas que se anota la formación naranja están las deducciones fiscales contempladas en las cuentas de este año la ley de gratuidad de libros de texto y el impulso a la reforma del reglamento de la Asamblea

Voz 2 28:47 catorce los deportes con Jacobo Castro qué tal muy buenas tardes

Voz 0887 28:53 el y sigue a vueltas con el fichaje de Kepa portero del Athletic Club de Bilbao esta mañana ha comparecido el presidente del club bilbaíno Josu Urrutia que ha firmado que el club no ha recibido ninguna oferta del Real Madrid y que si se lo quieren llevar tendrán que pagar su cláusula de rescisión

Voz 7 29:07 ningún acercamiento de ninguna clase todo lo que se ha comentado somos conscientes por parte de Air Madrid y otro tipo de rumores que ha podido haber no tenemos ninguna confirmación por parte de el entorno del jugador menos representadas dos jugadores por supuesto hemos tenido hermanos que siempre hemos requerido de Blas le tienes un club vendedor que para con jugadores podrá marchar primero se tiene que marchar Ellis segundo tiene que abonar la cláusula

Voz 0887 29:30 además hoy hemos conocido los solar los horarios de liga de la jornada veintiuno Leganés Espanyol sábado veintisiete de enero a la una mismo día Real Madrid visitará al Valencia a las cuatro y cuarto para el domingo veintiocho quedan cuatro y cuarto Atlético de Madrid Las Palmas seis y media Sevilla

Voz 0867 29:43 ETA y ahora estamos más detalles de esa decisión del juez en la de citar como imputados a todo el grueso del consejo de gobierno de Alberto Ruiz Gallardón por el caso NASA sigue Hora catorce en la SER nueve grados en Gran Vía

Voz 1 30:01 son las dos y media de la tarde la una y media en Canarias

Voz 1018 30:19 mucho frío en el norte por el temporal Bruno están acostumbrados a eso en Asturias en Cantabria en Euskadi pero cuando las olas llega a los diez metros y los vientos a ciento veinte kilómetros por hora

Voz 7 30:32 no fueron bastante puerto nosotros no somos de aquí y eso forma parte de Tarragona

Voz 3 30:39 por eso no existe de que ya no pasamos estás con mucha precaución sobre todo el viento

Voz 1018 30:45 son palabras mayores como se podía escuchar esta mañana en Donostia la una de la tarde desactivó la alerta roja ya hace una hora se ha vuelto a rebajar al color naranja seguida Luismi Pérez actualizará la previsión del tiempo para la tarde Cataluña vuelve hoy a primer plano por varios elementos el primero pasa por el Parlament al igual que hiciera podemos los independentistas recurre al TC la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco por considerarlo desproporcionado Lluís Corominas es el portavoz de Jones casi

Voz 29 31:12 a la manera la forma en que se disuelve el Parlament sin que se puede cesar a un president de la Generalitat están expresamente tasadas en el Estatut de Cataluña Joan paradas en el marco constitucional fuera de esto el artículo ciento cincuenta y cinco en ningún caso puede prever esto en ningún caso por tanto el Estado ha utilizado el artículo de forma

Voz 1018 31:31 el tráfico el obús las ticos insinuando si la Q1 se suma a la iniciativa para mostrar que no reconocen la legitimidad del TC Gabriela Serra relata

Voz 3 31:40 Irak sitúen para la CUP creyera constituyente

Voz 1909 31:43 el Constitucional no les reconocemos ninguna competencia ni ninguna autoridad pero es que además el ciento cincuenta y cinco no es el despliegue de un artículo de la Constitución el ciento cincuenta y cinco es simplemente un golpe de Estado contra la institucionalidad democrática catalana que es legítima y es legal

Voz 1018 32:00 legal ciudadanos primer partido de la cámara en la legislatura que en se empezará a andar en enero entiende que fue precisamente de ciento cincuenta y cinco el que permitió a los catalanes mostrar su criterio político Carlos Carrizo San Siro

Voz 0089 32:12 vio para dar la palabra a los catalanes cuando nuestra democracia y nuestro Parlament en nuestro Parlamento fueron secuestrados por el Gobierno y por la Mesa del Parlamento si este recurso ha de ser el primer paso para demostrar que ustedes se someten a la ley el Tribunal Constitucional a partir de ahora pues bienvenido sea

Voz 1018 32:35 lo de España detecta su último boletín trimestral del año que la economía catalana creció por debajo de la media española del cero coma ocho por ciento precisamente como consecuencia del independentismo en la SER el dimitido secretario de Estudios del PP de Cataluña Juan Arza especialmente crítico con la estrategia de su partido del Gobierno ante el desafío independentista sobre todo por la actuación durante el uno de octubre algo que ha disgustado y mucho a Juan Ignacio Zoido ministro del Interior

Voz 5 32:59 se decidió enviar a la policía poco a la boca del lobo afortunadamente la actuación de la policía fue muy profesional fue Mishima aquí actuaron de una manera que impidió males mayores en una cosa como el uno de octubre no puede ocurrir sin que al cabo de un tiempo pues se vea que alguien asumido las las consecuencias

Voz 4 33:20 yo la respeto como valor tengo por costumbre respetar cualquier tipo de opinión pero desde luego no la comparto los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado actuaron bajo el mandato de la autoridad judicial y lo hicieron con proporcionalidad con mucha profesionalidad y sobre todo proporcionalidad ahora Catón

Voz 1018 33:45 es miércoles veintisiete de diciembre tenemos todavía otra información de última hora desde Madrid donde

Voz 19 33:50 la Audiencia Nacional ha citado a declarar

Voz 1018 33:53 estirados en la trama Lezo a varios consejeros del ex presidente Gallardón Alfonso Ojea

Voz 0089 33:58 toda la cúpula del Canal de Isabel II en el año dos mil uno cuando era presidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz Gallardón será investigada por el juez Manuel García Castellón titular del Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional esas veinticuatro personas eran el núcleo duro de Gallardón en la empresa pública de aguas entre ellos se encuentra el actual presidente de Adif Juan Bravo o el que fuera consejero de Medio Ambiente de ese Ejecutivo Pedro Calvo Poch o también Arturo Canalda actual responsable de la Cámara de Cuentas de Madrid entre el próximo día nueve de enero y el quince todos han sido citados a declarar en la sede de la Audiencia Nacional

Voz 2 34:33 Alfonso con Antonio Martín y Adrián Prado completamos portada buenas tardes bueno

Voz 0887 34:37 empezamos Antonio el pacto anti yihadista se ha reunido hoy los participantes han propuesto doce medidas de prevención entre ellas un mayor control de explosivos a un registro de clientes de determinadas empresas Juan Ignacio Zoido ministro del Inter

Voz 4 34:48 ahora la obligación de registro documental la información de las persona física o jurídica que ejercen actividades de hospedaje alquiler de vehículos

Voz 0887 34:58 motor Podemos ha acudido finalmente como observador está reunión no así los nacionalistas catalanes Iván

Voz 0019 35:03 más seguridad en la Puerta del Sol acogerá este año a cinco mil personas menos durante las campanadas por las nuevas medidas contra posibles atentados terroristas serán en total veinte mil personas Concepción Dancausa delegada del Gobierno en Madrid

Voz 6 35:14 todas las salidas estarán señalizadas con carteles para facilitar la evacuación en caso de necesidad ahora también megafonía controlada por la Policía Nacional para emitir mensajes en caso de que sea preciso

Voz 0887 35:26 acto en marcha Gobierno comunidades ayuntamientos están reunidos hoy para que surta efecto el pacto contra la violencia de género hasta ahora no está vigente ninguna de las más de doscientas medidas anunciadas zulos Montserrat ministra de Sanidad Mónica Oltra vicepresidenta valenciana avalar iban a prueba

Voz 30 35:40 Al Amel nuevo presupuesto de dos mil trece

Voz 2 35:43 hecha por dónde van a ir las partidas presupuestarias acordadas en el Pacto de la lucha contra había ese género

Voz 31 35:48 cita dinero que esos doscientos millones tienen que ponerse encima de la mesa ya

Voz 0019 35:53 nuevo aplazamiento de la activista Helena Maleno comparecerá finalmente ante la justicia marroquí el diez de enero su defensa ha pedido un aplazamiento del juicio en el que se le acusa de trata de seres humanos por su labor de auxilio a quienes cruzan el Estrecho en patera ni

Voz 32 36:06 deber es lanzar el mensaje que es que no se puede criminalizar la solidaridad y que el derecho a la vida está por encima de cualquier práctica política

Voz 0887 36:17 para capital el líder de Hamás Ismail Haniyeh ha asegurado que Estados Unidos ha propuesto

Voz 13 36:21 que Abu Dis bailan

Voz 0887 36:23 la ciudad de Abu Dis situada junto a Jerusalén sea la capital de Palestina Haniyeh explicado que la propuesta incluye la construcción de un puente entre esa localidad y la mezquita de Al Aqsa

Voz 1018 36:31 peor de lo previsto la campaña de compras navegue

Voz 0019 36:34 las está dando peores resultados de lo esperado según la Confederación Española de Comercio entre las causas su vicepresidente Pedro Campo apunta a las ofertas del Black

Voz 5 36:42 hay de de noviembre o tanta rebaja y con tanta después entre con tanto promoción el resultado es que si se vende más unidades pero el margen opinando es incrementar en una proporción que viene pero el viernes que saben

Voz 0887 36:56 lo más agua en los embalses según los últimos datos la reserva de agua crece por tercera semana consecutiva sitúa al treinta y ocho por ciento de su capacidad de Aun así la cuenca del Segura siguen el catorce por ciento por debajo del cuarenta las del Guadalquivir hola del Júcar

Voz 13 37:10 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 37:16 José Antonio el telegrama es para Juan Arza señor dimitido el secretario de Estudios del Partido Popular de Cataluña a veces el momento de la dimisión es también el de la lucidez recuperada el de la verdad aunque duela el fin de los miramientos gustaba oírle en Hoy por hoy cantando a Pepa Bueno las verdades del barquero explicando la realidad del desata

Voz 0089 37:38 los populares en las urnas del pasado jueves

Voz 1551 37:41 como resultado de los graves errores cometidos por dirigentes por el Gobierno de Rajoy incapaz por ejemplo de identificar los torpes excesos del uno de octubre vive depurar los con severidad asumiendo las responsabilidades atentos

Voz 1018 37:57 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina hay Carlos Higueras en la técnica Adrián Prado la producción y Luis Pérez Con la previsión del tiempo

Voz 2 38:04 buenas tardes clara situación de vientos del noroeste la que tendremos las próximas horas en muchas zonas de la Península y de Baleares en el Mediterráneo es donde más va a soplar ese viento y atención en la Comunidad Valenciana en Baleares también el Valle del Ebro o el sur de Cataluña con la rachas de más de cien kilómetros por hora de ese viento del noroeste también acumulará muchas nubes en los Pirineos Galicia y el Cantábrico aquí con chubascos algunas tormentas

Voz 0867 38:29 y cotas de nieve de euros ochocientos

Voz 1018 40:34 catalanes llevan al Tribunal Constitucional la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco tras la declaración unilateral de independencia su nuevo gesto político al que nos ha sumado la CUP para que no se interprete que reconocen la legitimidad del TC eh la propuesta en la Diputación permanente que gobiernan la Cámara autonómica hasta que se constituya el nuevo Parlamento surgido de las urnas hace unas semanas ha salido adelante gracias a los autor de Junts pel Sí de Catalunya Sí que es Pot vamos al Parlament Pablo Tallón bona tarda

Voz 1933 40:59 bueno tarde este recurso llega después de que el Consell de Garantías emitiera un informe que por ejemplo consideraba desproporcionadas la destitución del guber con Puigdemont a la cabeza entre otras cosas a este informe se agarraba Lluís Corominas de Junts pel Sí para defender el recurso

Voz 3 41:12 la manera así Parlament

Voz 2 41:16 por un produciendo llama unidad

Voz 1933 41:19 hora de disolver el Parlament cesaron presiden está plenamente estipulado en el Estatut

Voz 0089 41:23 amparado por la Constitución y como estas acciones no

Voz 1933 41:25 están previstas en ningún caso en el ciento cincuenta y cinco podemos decir que el Estado ha hecho un abuso con su aplicación argumenta a Corominas en cambio Ciutadans PSC y PP defienden que sus derechos fueron pisoteados y que ante los incumplimientos reiterados del guber no quedó más remedio que cortar por lo sano destituye lo vamos a escuchar ahora a Carlos Carrizo

Voz 0089 41:43 sirvió para dar la palabra a los catalanes cuando nuestra democracia y nuestro Parlament nuestro Parlamento fueron secuestrados por el Gobierno por la Mesa del Parlamento si este recurso ha de ser el primer paso para demostrar que ustedes se someten a la ley y al Tribunal Constitucional a partir de ahora pues bienvenido sea

Voz 1933 42:05 sí también socialistas y populares creen que esta decisión del PP de Katy de Esquerra de recurrida al Constitucional puede suponer un reconocimiento implícito de la Carta Magna en cambio a la condena puede meter en este saco porque precisamente ha decidido abstenerse argumentando que no reconoce ni las competencias ni la legitimidad del Alto Tribuna

Voz 0867 42:22 al definitiva

Voz 1018 42:23 es una estrategia que puede dar algunas pistas sobre por dónde pueden ir esas formaciones en la legislatura que echará a andar en las próximas semanas sigue para secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos supone el reconocimiento de la legalidad que garantiza precisamente el Tribunal Constitucional

Voz 4 42:37 pues a nosotros parece pues que están hace muy bien no es que el Tribunal Constitucional está para eso eso significa que los independentistas reconocen el sistema reconocen la validez del Tribunal Constitucional entienden que el sistema constitucional constituye un marco de amparo de tutela

Voz 1018 42:58 sólo quería preguntarte por un asunto que merodea durante la mañana en la Cámara los contactos de los independentistas para la formación de la nueva Mesa del Parlament en principio no hay ningún avance en contra de lo que sabía sugerido en ámbitos de ellos Per Cataluña

Voz 1933 43:10 sí mientras que de pesos pesados de la lista de Puigdemont habían asegurado que las negociaciones con Esquerra dada ya habían empezado fuentes de los republicanos lo niegan en rotundo y recuerdan que las elecciones prácticamente se han encadenado con vida con San Esteban y que por lo tanto pues ni siquiera ha habido tiempo reconocen desde el partido de Junqueras que de forma inminente van a comenzar estos contactos que esperan que se resuelva lo más rápido posible pero lo cierto es que esta mañana aquí en el Parlament sólo hemos presenciado un breve encuentro entre Jordi Turull diputados de la CUP entre ellos su cabeza de lista Carla Riera además desde Esquerra la defienden que antes que ponerse a hablar de cómo se reparte la Mesa del Parlament tendría más sentido saber a quién van a dar la presidencia de la Generalitat republicano reprochan a Jones para Catalunya que hayan prometido por activa y por pasiva que su única único opciones investir a Carles Puigdemont pero que todavía no les han contestado cómo piensan hacerlo

Voz 0089 43:56 al debe ser el plan B en caso de que el plana como

Voz 1933 43:59 ellos sospechan no funcione además a mientras que la lista del ex president también reitera que Carme Forcadell debe volver a ser la que se ponga al frente del Parlament Fuentes no de la todavía presidenta aseguran que todavía no tiene claro si quiere o no repetir en el cargo y en este clima podríamos decir de calentamiento a la espera de que de verdad empiecen las negociaciones hoy la mayoría de diputados de Esquerra han vuelto al Parlament primero los más veteranos han hecho una visita guiada por el Parlament aquellos que van a estrenarse en las próximas semanas después sabido una reunión de grupo para analizar temas técnicos como por ejemplo cómo tienen que pedir

Voz 1018 44:31 energía en sus trabajos bueno pues el ex conseller número cuatro en la lista de Catalunya Jordi Turull respondía esta mañana en Catalunya Ràdio que no descarta nada para conseguir que Puigdemont vuelva a ser presidente sin ser detenido obviamente incluso la posibilidad de que pueda hacerlo desde Bruselas vía telemática

Voz 0125 44:50 sí Carles mover las jamón podría ser investido telemáticamente podríamos llamarlo así es decir se están planteando hacer el debate de investidura distancian investidura a distancia

Voz 0019 45:01 pero lo que te lleves mira todos los nosotros lo que nos planteamos es ver todas las posibilidades evidentemente porque nuestra intención es que sea Push the moon presidente y a partir de aquí veremos que pasa de qué manera podemos hacerlo tampoco vamos a dar muchas pistas porque ya sabemos cómo las gastan otros en todo caso nos con centraremos en ponernos de acuerdo en quién debe estar en la mesa del Parlament y a partir de ahí hablaremos del debate de investidura

Voz 1018 45:28 de todas formas lo más contundente de lo que se ha escuchado esta mañana corresponde Juan Arza hasta ayer secretario de Estudios del PP de Cataluña que estuvo a primera hora aquí en La Ser en Hoy por hoy no se ha mordido la lengua al criticar la gestión política de su partido del Gobierno en esta crisis independentista especialmente durante la consulta ilegal del uno de octubre

Voz 5 45:46 creo que no se han estado haciendo las cosas bien en relación a al al llamado conflicto catalán no efectivamente no nos actuó con la suficiente diligencia con la suficiente eficacia no se detectaron las urnas no se consiguió impedir la logística la financiación de todo el referéndum se cayó de cuatro patas en la trampa que el independentismo había preparado con toda la intencionalidad del mundo a mi juicio desde luego una cosa como en uno de los hombre no puede ocurrir sin que no digo inmediatamente no digo el día siguiente la semana asiente pero sí que al cabo de un tiempo pues se vea que alguien asumido las las consecuencias no que alguien ha asumido la responsabilidad de aquello que insisto creo que es un desastre de quién dirija el PP catalán debería ser alguien que gozara digamos de la aprobación del consenso de las bases del Partido Popular no alguien digamos puesto puesto a dedo

Voz 1018 46:39 en el en no comentar esas declaraciones para no dar importancia política a su protagonista por aquello de que el mejor desprecio es no hacer aprecio pero el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido si se siente directamente alguno

Voz 35 46:50 yo la respeto como lo tengo por costumbre respetar cualquier tipo de opinión pero desde luego no la comparto la los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado si se refiere a que el día uno de octubre actuaron como policía judicial bajo el mandato de la autoridad judicial lo hicieron con proporcionalidad y lo hicieron como yo lo saben hacer con mucha con mucha profesionalidad y sobre todo proporción

Voz 4 47:16 realidad

Voz 1018 47:17 una jueza de Reus ha ordenado la detención de dos concejales de la CUP en esa localidad tarraconense a los que acusa de un supuesto delito de incitación al odio contra la Policía Nacional ha precisamente durante la jornada del uno de octubre información de Marca Mara