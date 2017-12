Hora 14 (28/12/2017)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

muy buenas tardes el hombre del ciento cincuenta y cinco en Cataluña Roberto Bermúdez de Castro número dos de Soraya Sáenz de Santamaría como secretario de Estado para las administraciones públicas ha realizado unas declaraciones a la SER en Aragón en las que denuncia sin ambigüedades el clima derivado del secesionismo Bermúdez de Castro cara contra políticos medios de comunicación periodistas

Voz 3 00:43 similar no dimitió nadie tu seguían de hecho otra cosa que acaban en ciento cincuenta y cinco cero dos acataba anillo vamos lo agradezco porque hemos conseguido tuviera normalidad ahí no porque ahí lo de TV3 y Catalunya Ràdio es una vergüenza Trey medios públicos que iban enseñando estaban las patrulla de la Guardia Civil sea en Cataluña Radio la presentadora estrella Mònica Terribas en su programa por las mañanas iba señalando dónde estaban las patrullas de la Guardia Civil no ha pasado nada insisten a Pepe es aves de esta de los móvil las te señalan los establecimientos que no rotular en catalán y la sociedad lo admite

Voz 0743 01:14 a partir de las dos y media nuestro compañero Luis la iglesia de Radio Huesca nos ampliará estas declaraciones del responsable del Gobierno encargado de gestionar el día a día el artículo ciento cincuenta y cinco de Moncloa Mariano Rajoy y Albert Rivera se han reunido durante hora y media para hablar sobre todo del clima político catalán ID el resultado de las elecciones el día veintiuno pero también y esto es importante del proceso negociador de los Presupuestos para el próximo año Guillermo Lerma si esto ha sido precisamente una de las prioridades de esa reunión abordar la negociación de los presupuestos de dos mil dieciocho para los que el Gobierno ya tiene un principio de acuerdo con Ciudadanos que aún hay que concretar Rivera ha pedido a Rajoy que aborde cuanto antes la reforma de la financiación autonómica aunque el jefe del Ejecutivo no ha trasladado ningún compromiso concreto sobre Cataluña ambos dirigentes han coincidido en la necesidad de que el futuro gobierno de Cataluña respete las leyes y sobre todo la Constitución

Voz 4 02:10 se oye se había habido discutirse héroes al empezado a discutir pero bueno pues lo que estamos diciendo que todas las parejas discuten pero nunca pensamos porque éstas se hasta ese punto frágil sobre las siete y media por lo visto han empezó

Voz 0743 02:24 dado la línea tantas veces repetida los vecinos hoy han gritos no había denuncian nadie había alertado a las fuerzas de seguridad lo cierto es que otra mujer ha muerto a primera hora de la mañana víctima de otro caso de violencia de género y además en presencia de sus tres hijos tres niños uno con su actual pareja el supuesto asesino y otros dos de una anterior relación ocurrió en Azuqueca de Henares Guadalajara José Luis Blanco es el alcalde

Voz 5 02:47 que hoy hemos fracasado como sociedad porque todos los recursos que ponemos a disposición todas las administraciones no han sido capaces de salvar la vida de esta mujer la verdad que es el día más triste como alcalde

Voz 0743 03:04 de confirmarse los hechos que están investigando ahora mismo las fuerzas de seguridad sería la víctima número cuarenta y nueve de este año la policía además investiga si el presunto autor del crimen tenía antecedentes por malos tratos pueblos que había sido detenido en el año dos mil siete según el magistrado Vicente Magro que es asesor del Observatorio del Consejo del Poder Judicial la reincidencia es una constante en muchos casos

Voz 6 03:23 podríamos estar hablando de cifras doce con quince por ciento es desde mi punto de vista grabé en grave porque lo que se debe patrocinadores que que casos de una cualquier tipo de reincidencia era un tema de maltrato yo creo que la medida inmediato tiene que ser la presión no

Voz 0743 03:41 el hasta ahora presidente de la Cámara de Cuentas Arturo Canalda ha presentado su renuncia tras la citación judicial como investigado por el caso Lezo al igual que otra veintena de personas por sus presuntas responsabilidades en la compra de la empresa colombiana ilesa por parte del Canal de Isabel Segunda en el año dos mil uno el TT cree que es un gesto que le honra el PSOE pide más responsabilidades Enrique Ossorio Mercedes Gallizo

Voz 7 04:01 yo creo que es una decisión que le honra porque es una decisión que ha adoptado voluntariamente señor cardenal da como presidente de la Cámara de Cuentas tiene un mandato fijado por ley fija por ley las causas por las cuales puede alguien que un presidente un consejero de la Cámara de Cuentas tenerse que no no se cumple ninguno de esos requisitos

Voz 8 04:18 compara esto es lógico que el señor Canalda haya dejado su cargo y me parecería lógico puesto presidente de ahí deje el suyo o que el Gobierno que lo nombró pues lo sustituya por otra razón

Voz 0743 04:30 no desde el Líbano la ministra de Defensa Cospedal ha anunciado la próxima ampliación del número de militares españoles desplazados al exterior en misiones de paz pasarán de dos mil quinientos a dos mil setecientos cincuenta lo importante ha subrayado es sentar las bases para hacer más efectiva la lucha contra el terrorismo

Voz 9 04:44 lamentablemente los españoles conocemos muy bien lo que es la amenaza terrorista y sabemos que no hay ningún tipo de descanso a la hora de luchar contra aquellos que quieren terminar con nuestro modelo de convivencia con nuestra libertad

Voz 0019 05:07 la Policía Nacional está investigando el robo del pasado fin de semana en la sede central de Mercasa los ladrones se llevaron varios ordenadores que según los investigadores tenían información que podría servir como prueba en los juicios por corrupción que tiene abiertos en la Audiencia Nacional

Voz 10 05:20 en Kabul más de cuarenta personas han muerto y otras decenas han resultado heridas en un atentado contra un centro religioso chií es el segundo atentado en la capital Afganistán esta semana

Voz 0019 05:28 Renfe ha tenido que hacer frente a las indemnizaciones este año más de mil trescientos trenes AVE tuvieron retrasos con derecho a indemnización en los diez primeros de este dos mil diecisiete son más que en todo el año pasado

eso sí casi seis minutos

Voz 11 05:49 no Campbell la vida en un escenario la de nuestros oyentes sí

Voz 12 05:55 buenas noches yo llamo para contar que estoy viviendo

Voz 12 06:00 anglo edita esta tarde en el entrenamiento

Voz 13 06:03 oye bien

tras las en la web del Teatro Bellas Artes hablarporhablar sale espera hora catorce Madrid Javier Castaño buenas tardes Arturo Canalda deja la

Voz 19 09:11 sí

Voz 0047 09:12 la policía investiga el robo de varios ordenadores de esta empresa pública investigada en una de las piezas del caso Lezo los agentes sospechan que los asaltantes querían destruir documentos clave dentro de la causa abierta por las presuntas irregularidades cometidas por Pablo González del hermano del ex presidente madrileño cuando ocupaba un cargo en Mercamadrid

Voz 0825 09:30 el equipo de Carmena confirman que los presupuestos de dos mil dieciocho ya están en proceso de ser prorrogados la portavoz Rita Maestre anuncia que seguirán adelante con las inversiones previstas a la vez que cumplen con la regla de gasto marcada por el Ministerio de Hacienda

Voz 0047 09:42 tres hermanos han tenido que ser atendidos esta madrugada tras sufrir una intoxicación en una vivienda de Alcalá de Henares todo apunta que el gas fue expulsado por una mala combustión de la caldera de butano según fuentes sanitarias los tres evolucionan de forma satisfactoria

Voz 0825 09:55 Madrid rinde homenaje al pueblo que resistió la llegada de las tropas golpistas a la capital

Voz 0125 10:00 yo de la Guerra Civil lo hace a través de la Expo

Voz 0047 10:10 a pie en los deportes los equipos madrileños han vuelto al trabajo el máximo dirigente del Atlético de Madrid Gil Marín ha confirmado que Vietto se va cedido al Sporting de Lisboa hasta final de temporada

Voz 0867 10:19 hoy es el Día de los Inocentes no se trata de una inocentada hemos dicho Mercamadrid en realidad queríamos decir Merca Ocio que simplemente un error humano veintiocho de diciembre hay noticias que parecen una broma pero que no lo son este año que cerramos hemos vivido algunos de esos momentos noticias que parece mentira para Begoña Villacís y Causapié Íñigo Henríquez de Luna o Inés Sabanés

Voz 20 10:41 pues le tengo muy claro cuando salió el afectos teje la prometida del príncipe Harry porque está empieza a andar por por Whatsapp todas mis amigas y piensa que en la primera pensé que habían puesto mi cara que habían hecho que es una especie de BM pero cuando empieza a ver fotos y fotos y fotos Dios tras clava bueno ella con mi sí Hardy en dos y entonces yo creo que que que es eso que al principio creía me parecía mentira mira fíjate por dónde está dijo que y bueno me hizo mucha gracia la verdad tengo reconocerlo

Voz 1752 11:16 ha sido realmente doloroso este año en la declaración unilateral de independencia yo cuando lo estaba viendo no me lo podía creer lo que estaba viendo y la verdad es que no tiene gracia fue una noticia creo que muy dramática para para este París lo que yo estaba viendo me resultaba como si estuvieran viendo viendo algo que yo entendía casi que no podía ser realidad y finalmente lo era

Voz 2 11:42 cuando pusimos algo sofocó a Bruselas no convirtieron propongo la justificaba que ella me parece una cosa increíble pero también ha sido cierta

Voz 5 11:50 es algo que

Voz 21 11:53 parecía mentira es que Trump anunciara que se bajaban de los acuerdos de París y finalmente tristemente fue verdad pues nada pasar muy buen final esperemos con expectativa el dieciocho porque estoy convencida quién resiste gana el dieciocho será un gran año para nuestra ciudad

Voz 0867 12:17 era hubo tampoco mal la mañana del diecinueve de abril levantarse y comprobar cómo la Guardia Civil había detenido a todo un ex presidente de la Comunidad de Madrid sin lluvia de momento pero con la Sierra Nevada queda en aras de escaparse allí a pasar el día vamos con las carreteras alguna dificultad en los accesos salidas Dirección General de Tráfico María Forner buenas tardes

Voz 1257 12:42 hola buenas tardes pues si ahora mismo encontramos algunas dificultades todas ellas relacionadas con las obras de mejora que se están llevando a cabo en distintas vías tengan precaución en la carretera de La Coruña porque al paso por el Plantío y en sentido salida de Madrid van a encontrar tráfico lento también en la carretera de Extremadura en la A5 a la altura de Móstoles Barna encontrara algunas retenciones en este caso en sentido entrada en el resto de los principales accesos a la capital la verdad es que ahora mismo el nivel de tráfico es bastante

Voz 0867 13:12 jo en el centro cómo marcha el tráfico rodado centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid Inmaculada

Voz 1257 13:17 hola pues el Love en los lugares donde se producen esos cortes con motivo de la Navidad como es el caso de el principio y fin de la Gran Vía o el acceso a la calle Atocha desde el paseo del Prado ya ha pasado ya no se producen retenciones ha bajado los niveles de tráfico pero sin embargo sus vías alternativas tienen alta intensidad es el caso dentro del área de Atocha de la Ronda Sur sentido Glorieta de Embajadores dentro de Chamberí los bulevares a su paso por la glorieta de Ruiz Jiménez José Abascal y atención con Goya hay un accidente aparatoso con bomberos al lado

Voz 0019 13:51 dos de los Jardines del Descubrimiento sentido

Voz 0867 13:53 bueno el pronóstico del tiempo habla de muchas nubes que poco a poco dejarán lugar a los claros subida ligera de las temperaturas pronóstico Luismi Pérez qué tal muy buenas tardes

Voz 22 14:02 hola buenas tardes así es de momento las nubes son bastante abundantes y tozudas van dejando aún alguna nevada débil especialmente en la vertiente segoviana de la Sierra de Guadarrama las cotas han ido subiendo eso sí mil quinientos mil seiscientos metros pero todavía esta tarde en esa zona de Guadarrama de Somosierra en esas cotas alguna nevada muy débil en el resto de la comunidad se irán abriendo claros no completos por tanto aún quedarán algunas nubes y un ambiente fresco un ambiente entre los ocho y los doce grados de máxima mañana más o menos la misma situación por la mañana despertaremos con muchas nubes bajas con muchas nieblas de atención cerca del Tajo porque esas nieblas serán bastante densas será el último día de nubes abundantes después hacia fin de año el tiempo un poco más tranquilo

Voz 0867 14:46 ayer teníamos nueve ahora mismo tenemos trece grados en el termómetro de la radio en Gran Vía Hora catorce Madrid hace con Alinghi Alicia Molina y Carlos Higueras en la realización técnica y con Teresa Rubio una producción dos y cuarto defendiendo su inocencia y el cumplimiento del ordenamiento jurídico a pesar de su imputación así de esta manera ha presentado esta mañana a primera hora su renuncia al presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid Arturo Canalda salpicado ya como saben por el caso Lezo y por ser uno de los miembros del consejo del canal que en tiempos de Gallardón en la Comunidad de Madrid dio el visto bueno a la compra por tanto al desembarco del Canal de Isabel Segunda en Latinoamérica Canalda lo había advertido la Asamblea durante su comparecencia en la Comisión sobre corrupción el pasado uno de diciembre

Voz 23 15:31 yo estoy seguro que no voy a tener que ir a declarar ante el juez porque no ha hecho ninguna ilegalidad si en algún momento me llaman juez por un supuesto caso de este tipo porque viraje yo tengo algo que decir evidentemente me iría de la Cámara de Cuentas pero no estoy obligado a hacerlo y usted lo sabe

Voz 0867 15:47 tenía ha sido consecuente con esta afirmación realizada como digo en Vallecas donde ahora habrá que poner de acuerdo a todos los grupos para buscar un sucesor eso tampoco será tarea fácil Alfonso Ojea qué tal muy buenas tardes

Voz 0019 15:56 buenas tardes Javier en su carta de dimisión registrada esta mañana a las nueve en la Asamblea Canalda señala que siempre

Voz 0089 16:02 actuado conforme al ordenamiento jurídico pero ahora opta por marcharse para no perjudicar al órgano de control de los gastos regionales dice Canalda en su escrito de dimisión que lleva veinte años dedicado a la vida pública una dedicación basada en la honestidad y cuando ha tenido que adoptar decisiones lo ha hecho siempre apoyándose en los informes oficiales eso sí puntualiza dos cuestiones la primera la Cámara de Cuentas de Madrid depende de la Asamblea por lo tanto no se puede aplicar el Código Ético de altos cargos del poder Ejecutivo que les lleva a dimitir si son investigados por corrupción y la segunda cuestión Canalda no es militante del PP así lo reconocen esa carta por lo que también está fuera del Código Ético de esta formación conservadora con ello ha querido dejar constancia por escrito que su dimisión es libre que no se siente atado por ningún reglamento ni por ninguna normativa interna el vicepresidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid Carlos Salgado va a ejercer las funciones de presidente de este órgano tras la dimisión de Arturo Canalda de este cargo después de ser citado en calidad de investigado en el caso Lezo ayer mismo por la Audiencia Nacional dos y diecisiete

Voz 24 17:10 Madrid

Voz 0867 17:12 ayer todos los grupos de la oposición Ciudadanos el PSOE y Podemos reclamaba la salida de Canalda hoy se felicitan por ello el PP también ha roto su silencio para respaldar el gesto del hasta ahora presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid Diego Serradilla qué tal buenas tardes

Voz 0019 17:25 buenas tardes y el Partido Popular de Madrid ha dicho que la dimisión de Arturo Canalda como presidente de la Cámara de Cuentas le honra desde el PP respetan las decisiones judiciales y esperan que se demuestre la inocencia de todos los imputados Enrique Ossorio es portavoz del PP

Voz 7 17:40 por Canalda no le afecta ninguno de los códigos éticos ni el de los altos cargos de gobierno en la que el Gobierno y del de los diputados porque no es diputado ni el de los directivos del Partido Popular pues porque no está afiliado

Voz 0019 17:53 desde Ciudadanos su portavoz Ignacio Aguado también ha valorado la dimisión de Canalda dice que no debería ser la única

Voz 15 18:00 lo que ha hecho señor Canalda es es lo que tenía que hacer dimitir y desde luego nosotros lo pedimos ayer hoy hemos visto que ha dimitido y en cualquier caso creo que no es la única emisión que se debería producir también debería dimitir el presidente de Adif debería dimitir ya

Voz 0019 18:15 el Partido Socialista y Podemos han reaccionado también a la dimisión de Canalda dicen que es una dimisión lógica que se produce por comportamientos irregulares escuchamos a Mercedes Gallizo del PSOE ya María Espinosa de Podemos

Voz 17 18:28 no parece lógico que el señor Canalda haya dejado su cargo y me parecería lógico pues presidente de ADIF deje el suyo o que el Gobierno que lo nombró pues lo sustituya por otra persona progresistas estas imputaciones misiones no son otra cosa

Voz 25 18:43 prueba que demuestran que el Partido Popular y la corrupción

Voz 17 18:46 son dos caras de la misma moneda los grupos de

Voz 0019 18:48 posición demuestran su contento ante la dimisión de Arturo Canalda como presidente de la Cámara de

Voz 0867 18:54 las reacciones que también los han llegado desde la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno en el Palacio de Cibeles hemos preguntado a Rita Maestre pero esta dimisión y también por un asesor de Ciudadanos en el grupo municipal que está en esa larga lista de imputados Felipe Serrano buenas tardes

Voz 0622 19:08 bueno esas de sede del Gobierno de Manuela Carmena no oculta su preocupación por el hecho de que el imputado Canalda haya ejercido la fiscalización de las cuentas públicas de la Comunidad de Madrid el Ayuntamiento reclama firmeza contra unas prácticas que han saqueado el patrimonio de los madrileños de paso han contribuido a erosionar la imagen de una empresa pública tan importante como el canal la portavoz Rita Maestre ha recalcado además la necesidad de que la investigación prosiga para acabar con una etapa nefasta

Voz 26 19:34 el deseo también hasta la colaboración con las actuales gestores del Canal Isabel Segunda para que lleguen hasta el final en en todas las investigaciones para que sean ellos seamos todos pero pero ellos como dirigentes actuales los que cierran una etapa absolutamente nefasta en la Comunidad de Madrid y en el Canal de Isabel Segunda

Voz 0622 19:53 el Ayuntamiento está representado en el consejo de administración del canal y es parte como acusación en el caso Lezo en cuanto a la citación como investigado de un asesor adscrito a ciudadanos Juan María Del Álamo Jiménez la portavoz ha dicho que la decisión de su continuidad está en manos de ese grupo municipal en caso de que fuera empleado público el Ayuntamiento actuará como corresponde

Voz 26 20:13 la conveniencia política de mantener a una persona imputada por un asunto como éste corresponde únicamente a a la vamos a voluntad de la portavoz de Ciudadanos y el grupo político de de Ciudadanos en el caso de que se trate de un trabajador público pues habrá que ver digamos cuáles son las implicaciones dentro de las garantías laborales que cualquier trabajador tiene administración pública no

Voz 0622 20:36 este asesor fue coordinador general de empleo con Alberto Ruiz Gallardón en el gobierno municipal además de secretario general de Medio Ambiente en el Ministerio durante la etapa de Elvira Rodríguez aunque está adscrito al grupo municipal de Ciudadanos no es un cargo de confianza en el equipo de Begoña Vía

Voz 0867 20:51 herido señalábamos en portada una de las incógnitas que todavía queda por despejar es saber qué va a pasar con el otro político en activo que ayer fue imputado por la compra de nos referimos a Juan Bravo actual presidente de Adif hombre de los números de Gallardón exconsejero de Hacienda y en una situación Alfonso Ojea muy delicada sobre todo tras la dimisión de Canalda hay algún movimiento ya en el Ministerio de Fomento

Voz 0089 21:11 ninguno el presidente de Adif sigue esperando sigue esperando en ese caso movimiento desde el Ministerio de Fomento que no se ha producido movimiento organismo queremos decir el Ministerio de Fomento en el que se integra la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Juan Bravo también lleva más de veinte años dedicado a la vida pública ha estado en las tres Administraciones la central autonómica y la local en las tres de la mano de Alberto Ruiz-Gallardón en esta situación sólo pueden pasar dos cosas o el movimiento parte del ministro Íñigo de la Serna y le pide su dimisión o el propio Juan Bravo Se marcha de la misma manera que se ha marchado Arturo Canalda

Voz 0867 21:46 fuera abrochar todo este bloque ayer conocíamos el robo en la sede central de Mercasa robo parece nada casual teniendo en cuenta los personajes que rodean a este caso que investiga la justicia oh casualidad en Navidad en plena oscuridad se llevaron ordenadores con documentación que podría ser importante Ana Terradillos

Voz 0125 22:04 buenas tardes lo que se han llevado los ladrones son ordenadores enteros en los que se guardaban según la investigación documentación importante para la causa que lleva la Audiencia Nacional con Fiscalía Anticorrupción con la guardia civil con la UCO es decir la policía cree que la finalidad del robo era eliminar pruebas de sus pleitos datos de la investigación que la Audiencia Nacional tiene abierta contra la empresa pública Mercasa por diferentes irregularidades cometidas en sus contratos y en sus operaciones en el extranjero donde operaba el Consorcio como por ejemplo en Angola o en República Dominicana con los que se llevaban comisiones ha habido más robos en Mercasa gracias a los pinchazos autorizados judicialmente Se destruyeron documentos de la ex secretaria general María

Voz 0743 22:44 Jesús Prieto también abogada del Estado que ya no

Voz 0867 26:51 ahora contábamos en portada el caso de la la la mujer que tuvo lo que abandonar la casa que había ocupado con sus tres hijos tras un incendio Se se quedó literalmente en la calle asumes estado viviendo durante los últimos días con la ayuda primero de Cruz Roja después del Ayuntamiento de Alcorcón que hasta el día de Navidad de estaba abonando esa residencia el día veinticinco dejaron de pagar la chica tiene ahora un problema porque no puede abonar el alquiler información de Javier Jiménez Bas Javier buenas tardes

Voz 0019 27:16 buenas tardes el caso de Laila Nos dicen es de manual treinta y cuatro años tres hijos menores de catorce ocho y cinco sin trabajo con una expareja que no le pasa la pensión subsistiendo con los quinientos treinta euros de la renta mínima Sly la hace un mes la vivienda en la que vivía se quemó llevaba cinco meses sin electricidad iluminando Se con velas

Voz 18 27:35 en pleno verano con velas lavando mis hijos con ollas de agua caliente viniendo a los John también para llorarles por favor por favor y ellos me contestaban que no me podían hacer nada y la tragedia tarde o temprano tenía que pasar gracias a Dios que salvé la vida de mi y la vida de mis hijos gracias adiós

Voz 0019 27:54 tras el incendio y con las cámaras grabando la concejala de Asuntos Sociales de Alcorcón aseguró que la ayudarían hasta que considera una vivienda social pero esa ayuda de repente como decías acabó el día veinticinco en la Junyent el Ayuntamiento de Alcorcón dice que no puede hacer nada más

Voz 18 28:09 ay por qué hace un mes a la tele vendiéndola para toda España de que si la isla tiene un sitio donde quedarse que el Ayuntamiento le garantiza pero cuando se apagan las

Voz 26 28:19 la y la se queda no los vivo

Voz 18 28:22 IDAE Leila a Dios en plena Nochebuena me iban a dejar en la calle

Voz 0019 28:26 durante el pleno celebrado esta mañana el consistorio de Alcorcón que preside David Pérez ha evitado abordar el tema así que si el Ivima mañana no lo remedia la isla se quedará sin techo este próximos

Voz 0867 28:36 ah sí en efecto la recibido una llamada de del Ivima y otro suceso desgraciado en Alcalá de Henares tres adultos hermanos han resultado intoxicados la pasada madrugada por la mala combustión de una caldera de gas butano en su casa arroz

Voz 2 28:52 los deportes

Voz 0867 28:54 información deportiva con Jesús Jiménez qué tal muy buenas tardes

Voz 0019 28:57 hasta los equipos madrileños ya están de vuelta al trabajo el último en hacerlo será el Getafe que moderados entrenamientos este viernes entre tanto protagonismo para Gil Marín el máximo dirigente del club del club rojiblanco hablado esta mañana ha confirmado que Vietto se marcha al Sporting de Portugal cedido hasta final de temporada y también de la posible salida de Griezmann

Voz 38 29:13 con una depende de nosotros nosotros el verano pasado hemos hecho un esfuerzo muy por encima de las posibilidades reales del Atlético para que se queden lo volveremos a hacer en el próximo verano hasta deberán verano evidentemente no es imposible que algo aquí y lo que nos encantaría de los ha costado muchos juntar a esto de los jugadores y ya Diego Costa yo creo que va a ser muy bueno para los dos y me encantaría que

Voz 0019 29:35 será con nosotros además ya se conoce las sanciones del Comité de Competición Carvajal se perderá el partido frente al Celta Saúl la visita al Getafe ya entraba el duelo ante la Real Sociedad en baloncesto no a jornada de la Euroliga a las siete menos cuarto el Real Madrid visita al enerva

nubes que irán despejando en las próximas horas han subido un poquito las temperaturas ahora mismo tenemos trece grados en el termómetro de la radio un día

Voz 0743 30:02 tarde la una y media en Canarias hora catorce José Antonio Marcos es el diseñador y el gestor del artículo ciento cincuenta y cinco en Cataluña Roberto Bermúdez de Castro Secretario de Estado para las administraciones territoriales número dos de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría la persona que sigue

Voz 0867 30:32 en el día a día sobre el terreno la aplicación de esa

Voz 0743 30:34 medida legal que puso en marcha el Gobierno el sábado veintiuno de octubre Bermúdez de Castro ha realizado unas declaraciones a la SER en Aragón en las que denuncia el clima impuesto por los independentistas

Voz 3 30:45 emitir no dimitió nadie tus Evian de ocho Teresa captaban en ciento cincuenta y cinco giró eran cargos de este a raíz de EP de Katy todos acaban y yo vamos lo agradezco porque hemos conseguido tuviera normalidad ahí no por Cairo de TV3 y Catalunya Ràdio es una vergüenza en medios públicos que iba enseñando estaban las patrullas de la Guardia Civil sea en Cataluña Radio la presentadora estrella Monica Terribas en su programa por las mañanas iba señalando dónde estaba las patrullas de la Guardia Civil no ha pasado nada insisten a Pepe es de esta de los móviles te señalan los establecimientos que no rotulan en catalán y la sociedad lo admite es la primera vez que un alto cargo del Gobierno habla de esa forma sobre

Voz 0743 31:18 la realidad catalana y además el alto cargo que tiene el mando expreso de la gestión de ciento cincuenta y cinco tras la destitución del Gobierno o Puigdemont que mantendrá sus funciones hasta que se forme un nuevo Gobierno porque si algo está claro es que el ciclo el ciento cincuenta y cinco va a seguir vigente hasta ese momento tal y como ha dicho Rajoy en varias ocasiones y ha quedado claro de nuevo esta mañana tras la reunión que el presidente ha mantenido con el líder de Ciudadanos Albert Rivera en Moncloa hora y media para hablar de Cataluña de financiación de presupuestos José Manuel Villegas es el número dos de Ciudadanos

Voz 1089 31:48 pues han tocado sobre todo dos temas por un lado el tema de Cataluña por otro lado también hemos planteado sin las riberas de la necesidad de la reforma de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas y la necesidad de que serán afronte con urgencia esta renovación de esa ley sobretodo después de que se haya aprobado el cuponazo con el PNV no

Voz 0743 32:17 pero además seremos hoy otra mujer muerta víctima de un crimen machista

Voz 4 32:21 sí oye había habido discutimos cero veces han empezado a discutir pero bueno pues lo que estamos diciendo que todas las parejas discuten pero nunca pensábamos que esta ese hasta ese punto

Voz 29 32:32 el caos nadie ha hecho nada no había ninguna denuncia previa a un individuo

Voz 0743 32:38 qué hago eh acabó con la vida de su mujer en Azuqueca de Henares en Guadalajara a primera hora en presencia de tres niños el hijo de ambos y otros dos de una anterior relación de la víctima la Policía investiga si el supuesto asesino tenía antecedentes por otros episodios de maltrato en el año dos mil siete José Luis Blanco es el alcalde

Voz 5 32:54 que hoy hemos fracasado como sociedad porque todos los recursos que ponemos a disposición todas las administraciones no han sido capaces de salvar la vida de esta mujer la verdad que es el día más triste como alcalde

Voz 0743 33:11 es jueves veintiocho de diciembre Antonio Martín Adrián Prado qué tal buenas tardes bueno hasta ahora buenas tardes empezamos hablando

Voz 1645 33:17 otro Asesinato colateral de violencia de género Antonio si hoy ha fallecido un chico que anoche fue apuñalado supuestamente por el ex marido de su novia Medina del Campo los hechos tuvieron lugar en una discusión en casa de los padres del supuesto asesino quién ha sido detenido dimite

Voz 0019 33:30 el presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid Arturo Canalda deja de ser consejero de este organismo paso previo abandonar también la presidencia de ese organismo después de ser imputado en el caso Lezo el PP dice que la decisión le honra la oposición exige más responsabilidades escuchamos a portavoces en Madrid del Partido Popular PSOE y Podemos pues yo creo que

Voz 7 33:48 es una decisión que le honra porque es una decisión que ha adoptado voluntariamente

Voz 17 33:52 nosotros hemos entendido que su situación era insostenible Innes preguntamos que en aquel entonces donde estaba la señora Cifuentes

Voz 1645 34:01 robo en Mercasa la policía investiga un robo que tuvo lugar el pasado fin de semana en la sede de esta empresa que está bajo investigación por diferentes irregularidades cometidas en distintas contrataciones los agentes creen que buscaban documentos y discos

Voz 0019 34:13 muere sin atención hoy se ha conocido que una mujer falleció el pasado día veintidós en el hospital de Úbeda después de estar trece horas en una camilla de urgencia sin recibir atención fue otro paciente el que se dio cuenta de que había muerto más

Voz 1645 34:24 tropas la ministra de Defensa confirma que el próximo año se va a incrementar el contingente español en Irak Afganistán y Mali Dolores de

Voz 0019 34:30 quedar lamentablemente los españoles conocemos

Voz 9 34:33 muy bien lo que es la amenaza terrorista y sabemos que no hay ningún tipo de descanso a la hora de luchar contra aquellos que quieren terminar con nuestro modelo de convivencia con nuestra libertad

Voz 0019 34:43 decenas de muertos el Daesh ha reivindicado la autoría del ataque suicida que ha dejado hoy al menos cuarenta muertos y treinta heridos en una escuela coránica de Kabul la capital de Afganistán además seis niños han muerto en el norte de ese país al explotar una mina mientras estaban jugando

Voz 0743 34:56 Temas inocentes de CEAR denuncia que miles de niños sigue

Voz 1645 34:58 padeciendo al terminar dos mil diecisiete hambre

Voz 29 35:01 todo tipo de riesgos por los efectos de las guerras

Voz 1645 35:03 en Yemen más de trescientos mil sufren desnutrición severa en Ucrania miles exponen al peligro de las minas o en Nigeria cientos de niñas secuestradas por Boko Haram como la hija de esta mujer

Voz 10 35:12 mí yo soy una madre joven no pude imaginarme ninguna madre pasando por esto todos son mentiras dicen una cosa y luego la otra la gente necesita saber la verdad

Voz 0019 35:21 más retrasos el número de retrasos en el AVE que dan derecho indemnizar a los pasajeros ha superado ya en octubre de este año el de todo el dos mil dieciséis explica las posibles causas Miguel Ángel Cilleros de UGT

Voz 39 35:32 el fundamentalmente a la falta de inversiones en mantenimiento en el material rodante que podría ser achacable a la compañía tiene a la parte de la infraestructura que sería responsabilidad David y de Gobierno de la nación

Voz 29 35:44 sequía en el sur la Confederación Hidrográfica

Voz 1645 35:47 la del Guadalquivir ha pedido al Gobierno que apruebe el decreto de sequía porque los pantanos de esta cuenca están al treinta y uno por ciento Antonio Ramón Guineas el presidente de dicha confederación

Voz 40 35:55 proveedoras serenar distintos recursos a una cruz son más preferentes que otros con el marcha fuentes alternativas como podían ser pozos de emergencia

Voz 0743 36:07 pues vamos a conocer ya la previsión del tiempo para las próximas horas Luismi Pérez

Voz 41 36:11 una situación que va a seguir siendo de sequía justamente en muchas zonas del Mediterráneo aquí las nubes van a llegar muy tenue inactividad en cambio en el resto del país bastantes más nubes activas en cuanto a lluvias van a seguir cayendo esas precipitaciones en Galicia el Cantábrico y los Pirineos con cotas de nieve superiores a mil cuántos metros también en el Sistema Central las montañas de Andalucía algún chubasco despistado muchas nubes bajas ambiente fresco todavía muy ventoso especialmente las costas de Andalucía Islas del Levante ya décimos con ambiente muy seco en esas zonas orientales de la península en el sur de Canarias también bastante sol y en cambio en el norte de las islas nubes más abundantes con algún chaparrón cito

Voz 2 36:54 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 0743 37:43 nosotros Alicia Molina y Carlos Higueras en la técnica Adrián Prado en la producción eh a todo esto si usted o algún amigo algún familiar han pensado que lo mejor es acostarse el día de Nochebuena despertarse al día de Reyes piense que no es un bicho raro es un síndrome que se llama fobia a la Navidad y que además es fácil identificar los síntomas como nos va explicar María Manjavacas

Voz 0825 38:03 ansiedad tristeza fobia social desórdenes alimentarios si compras compulsivas son algunos de los

Voz 10 38:08 trastornos que provoca la llamada fobia la Navidad no sólo ha aumentado sino que además la gente que lo sufre sale del armario lo cuenta de parece

Voz 29 38:15 la ciudad de contenido feliz año nuevo Megane muchísima pereza

Voz 42 38:18 lo que me pero llevo porque en en esa fecha eso cuanto más reciente sea hace sólo juega con las

Voz 29 38:24 autobús son demasiado largos

Voz 0825 38:27 es la tiranía de la felicidad impuesta que a muchos les provoca fobia tal y como cuenta Verónica Rodríguez psicóloga de

Voz 26 38:34 con o sin fobia social se disparan en esta

Voz 43 38:36 así que del año en donde nos vemos en cierta medida obligados a cumplir con con el ritual de de las fiestas sólo que algunas personas aman la la dictadura de la felicidad

Voz 0825 38:48 exigencia de ser felices que a muchos deprime hasta el punto de que según los expertos dos de cada cinco españoles tiene fobia a la Navidad

Voz 0743 40:37 estábamos en portada Roberto Bermúdez de Castro ve muy difícil el recomponer la sociedad catalana el sectarismo alentado por medios públicos por algunos partidos hacen prácticamente inviable esa hipótesis lo ha dicho en declaraciones a nuestra emisora en Huesca este dirigente político es el responsable el gestor de la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco en Cataluña puede ser algo así como la mano derecha de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría para la gestión política de esta crisis vamos a cómo Iker ya con nuestra emisora en Huesca y escuchamos la crónica de nuestro compañero Luis la iglesia el

Voz 34 41:08 yo estaba para las Administraciones Territoriales Roberto Bermúdez de Castro ve muy difícil recomponer la sociedad catalana en la que reina el sectarismo alentado por medios públicos señala a TV tres o a Catalunya Ràdio

Voz 3 41:19 el Cairo de TV3 y Catalunya Ràdio es una vergüenza y medios públicos que va enseñando me estaban de patrulla de la Guardia Civil en Cataluña Radio la presentadora estrella Monica Terribas en su programa por las mañanas iba señalando dónde estaban las patrullas de la Guardia Civil y la gente sigue escuchando

Voz 34 41:32 por otra parte el político Alto aragonés cuenta cómo existen aplicaciones móviles en las que se dice donde se puede comprar o donde no se puede comprar en Cataluña

Voz 3 41:40 precisamente en Cataluña insisten a Pepe es aves de esta de los móviles te señalan los establecimos

Voz 0743 41:46 estos que no rotulan en catalán también habla de las

Voz 34 41:49 las políticas del independentismo que dicen no acatar el artículo ciento cincuenta y cinco pero lo aceptan de ocho a tres para poder cobrar

Voz 3 41:55 el al mes dimitir no dimitió nadie tus Elián de ocho tres acataba en en ciento cincuenta eran cargos de Ezcaray de de Katy todos

Voz 34 42:02 Bermúdez de Castro pasa cuatro días a la semana en Catalunya es uno de los hombres de confianza en el Gobierno Rajoy para la aplicación del ciento cincuenta y cinco pues

Voz 0743 42:10 es la aplicación de ciento cincuenta y cinco la realidad política de Cataluña ha sido el eje fundamental de la región de hora y media ha mantenido Moncloa el presidente del Gobierno Mariano Rajoy edil de Ciudadanos Albert Rivera un encuentro en el que ambos han coincidido en la necesidad de que el futuro Gobierno respete el juego constitucional que cumpla con las leyes democráticas para recuperar la convivencia ha sido el número dos de Ciudadanos José Manuel Villegas el encargado de informar sobre el desarrollo de esa reunión en la que también ha estado muy presente un asunto prioritario para la política española en los próximos meses la elaboración de los nuevos presupuestos del Estado Guillermo Lerma buenas tardes

Voz 0125 42:45 qué tal buenas tardes y el presidente quería retomar ya los contactos para los presupuestos de dos mil dieciocho ha sido precisamente uno de los ejes de la reunión Gobierno y ciudadanos tienen ya un preacuerdo cuyas condiciones se tienen que concretar en los próximos meses por eso Rivera ha planteado a Rajoy la necesidad de abordar ya la reforma de la financiación autonómica como ha revelado José Manuel Villegas secretario general del partido

Voz 1089 43:08 en la ribera del Gobierno la necesidad de la reforma de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas sobre todo después de que se haya pactado ya Aisa ya aprobado el Cuponazo con el PNV no

Voz 0125 43:20 en la cita ambos dirigentes han analizado también el resultado de las elecciones en Cataluña no ha estado sobre la mesa según Ciudadanos el llamamiento que sí han hecho otros dirigentes del PP para que Inés Arrimadas se presenta la investidura

Voz 1089 43:32 parece que eso se circunscribe a otros esa ocurrencia se circunscribe a niveles de partido parece que señor Rajoy exige sabe sumar y sabe cuándo se pueda obtener una mayoría muy cuando no

Voz 0125 43:43 en cualquier caso Rajoy y Rivera han coincidido en que el Gobierno del futuro de la Generalitat debe cumplir la ley y respetarla

Voz 0743 43:50 gracias Guille desde luego Rajoy han tenido muchos asuntos de qué hablar al hilo de los resultados electorales el día veinte sino la cara y la cruz para sus respectivos partidos son el PP muchos dirigentes esperan cambios novedades movimientos después del paréntesis político de estos días navideños posibles cambios en el Gobierno quizá no muchos porque Rajoy no es precisamente aficionado del reparto de responsabilidades entre la número dos del Ejecutivo y del Partido hablamos de Sáez de Santa María Dolores de Cospedal María Jesús Güemes

Voz 1461 44:19 buenas tardes tras el batacazo en Cataluña un alto cargo conservador dice que la mejora autocrítica es hacer cambios y eso es lo que los populares esperan que ocurra tras las Navidades habrá que reemplazará Albiol ya su equipo de modo que podría haber movimientos en la calle Génova Si por ejemplo Andrea Levy tuviera que asumir otras funciones o una crisis de Gobierno al estilo Rajoy es decir buscando un recambio punto al para la ministra de Sanidad Dolors Montserrat a la que muchos ven al frente del PP catalán eso sin olvidar que tiene que sustituir ya Moragas una pieza clave de su gabinete e ir pensando en otro titular de Economía Si es que De Guindos termina en el Banco Central Europeo y otra cosa la debacle electoral ha reavivado el duelo entre Sáez de Santamaría y Cospedal los partidarios de una y otra no hacen más que lanzarse reproches a la vicepresidenta la critican por alarido diciendo que Rajoy había descabezado los independentistas la señalan cuando apuntan que la estrategia la diseñó el Ejecutivo Hinault el partido la contra la secretaria general del PP por evidenciar los fallos de la gestión del proceso recomiendan que se ocupe de sus asuntos de sus temas de defensa de los procesos judiciales por corrupción que tiene por delante formación

Voz 0125 45:19 enseguida vamos

Voz 0743 45:20 en Líbano donde Cospedal ha viajado hoy ha visitado a las tropas españolas en su condición de ministra de Defensa seguimos todavía con la situación de Cataluña el independentismo e también afecta de forma negativa al turismo la llegada de extranjeros descendió un dos un dos con tres por ciento en Cataluña en noviembre pasado cifra que contrasta con la subida de siete con cuatro en el conjunto de España de acuerdo con la última estadística oficial del INE la llegada de turistas extranjeros en los once primeros meses del año ha marcado un récord histórico en el amistoso

Voz 0125 45:47 sí vamos camino de superar los ochenta millones en este año dos mil diecisiete algo también inédito aún así en noviembre con cuatro con cuatro millones de turistas el incremento del siete coma cuatro por ciento interanual que decías es menor que el nueve con uno de los once primeros meses del año se está desacelerando y está siendo clave ese descenso del dos coma tres por ciento en noviembre en Cataluña queda lleva a presentar el menor incremento en el año entre las comunidades más visitadas su seis coma uno por ciento pero eso no impide a Cataluña mantener el liderazgo con dieciocho con dos millones de turistas hasta noviembre que es un veintitrés por ciento del total

Voz 14 46:26 viven en la sombra entre nosotros todavía hay personas que no tienen multas y se preguntan por qué a mí