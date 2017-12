Hora 14 (29/12/2017)

No hay resultados

Voz 1018 00:22 iremos hablando de Mariano Rajoy de esa rueda de prensa que les hemos ofrecido en directo en la que ha hecho balance del año ya ha anunciado que el próximo diecisiete de enero se constituirá el nuevo Parlament de Cataluña el presidente del Gobierno ha iniciado su intervención recordando a las víctimas de los atentados de Barcelona de Cambrils del pasado diecisiete dieciocho de agosto así como alas de la violencia machista ya a partir de ahí ha centrado su mensaje en la economía ha confirmado que el Gobierno será que marque el calendario para que se constituya el Parlament Hinault la mesa de esa cámara

Voz 1487 00:49 Mónica les anuncio que voy a convocar la sesión constitutiva del Parlamento de Cataluña para el próximo día diecisiete de enero después de hablar con los diferentes grupos políticos

Voz 1018 01:04 Rajoy ha apuntado que espera que diez días después se pueda celebrar el debate de investidura del candidato o candidata a la Presidencia del Gobierno a quién Rajoy ofrecido colaboración si cumple la ley que se ponga punto final a la incertidumbre cree que es absurdo que quién gobierne si fuera pues de Puigdemont pueda hacerlo desde Bélgica para Rajoy en lo mejor de este dos mil diecisiete es que se haya consolidado la recuperación económica que en todo caso ha vuelto a vincular a esa estabilidad en el futuro de Catalunya

Voz 1487 01:30 si esto se resuelve hice da seguridad y certidumbre y si todos se someten al imperio de la ley creo que el año que viene podemos estar creando otra vez quinientos mil puestos de trabajo en España que es lo que se necesita Catalunya llena el conjunto de España y por eso yo espero que todo el mundo actúe en consecuencia

Voz 1018 01:52 de corrupción ha dicho nada hasta que le han preguntado y en todo caso ha descartado además que vaya a haber cambios en el Gobierno

Voz 1487 01:58 explicar por qué no voy a hacer una remodelación del Gobierno es muy fácil porque creo que el Gobierno está cumpliendo bien con su obligación y esto nada tiene que ver como le he dicho con el resultado de las elecciones que se han producido en Cataluña porque como acabo de señalar eran unas elecciones autonómicas hace un año se habían producido unas elecciones generales el resultado había sido otro año

Voz 1018 02:20 más en referencia a las víctimas de la violencia machista y apenas habló de temas como educación sanidad ausencias en su intervención que junto al resto de su discurso analizaremos a partir de las dos y media ha sido el último en hacer balance de este año el presidente de Gobierno pero representantes del resto de principales fuerzas políticas lo han hecho antes el PSOE ha acusado a Rajoy de ser un presidente que no ha buscado el acuerdo y el diálogo pero cree que no es momento para pedir un adelanto electoral José Luis Ábalos es responsable de Organización

Voz 1 03:05 lo que cumpla el viernes

Voz 1018 03:55 en Podemos el encargado de hacer balance ha sido Rafa Mayoral para la formación morada ha sido el año de los grandes casos de corrupción sobre el PP aunque denuncian que esos casos han quedado aparcados en el debate por la crisis de Cataluña

Voz 1018 04:32 una ciudadana esta comparecencia estamos pendientes de las novedades importantes vinculadas a la investigación por la desaparición de Diana Acker en agosto del pasado año la Guardia Civil ha detenido en una localidad de A Coruña un hombre que intentó agredir a otra chica hace unos días en esa misma zona Ike es el principal sospechoso del caso Diana ampliamos datos Ana Terradillos

Voz 0125 04:52 qué tal buenas tardes y las líneas de investigación la verdad es que siguen abiertas hay que probarlo oro pero operativos de la UCO están prácticamente convencidos de que el detenido tiene relación con la desaparición de la joven madrileña era el principal sospechoso de la desaparición de Diana Quer ha sido también arrestada la pareja de este detenido pues un posible delito de encubrimiento Isaac llegado otra vez a él por una denuncia de una joven que contó a la Guardia Civil tu nombre le intentó robar el móvil la amenazó con un cuchillo y trato de introducirla en el maletero el presunto raptor huyó pero las características físicas que detalló esta joven coinciden prácticamente en la totalidad según la Guardia Civil con la descripción que tenía la Benemérita del principal sospechoso de Diana Care ellos los dos detenidos en dependencias policiales

Voz 1018 05:35 hay dos apuntes más el primero en Málaga

Voz 1291 05:38 en Málaga uno de los internos de la futura cárcel de Archidona suicidado hoy en su celda hay más de quinientos magrebíes llegados en patera

Voz 1018 05:44 en ese centro y el segundo es una palabra

Voz 1458 05:46 a por el miedo rechazo los pobres es la palabra del año el término que se acaba de incorporar el diccionario de la lengua fue acuñado por la filósofa Adela Cortina para diferenciarlo de xenofobia o racismo

Voz 0867 05:57 moros y casi seis minutos

Voz 0867 06:31 buenas tardes pendientes en primer lugar del estado de salud de niño de tres años que ayer sufrió el ataque de varios perros peligrosos en una finca de El Molar los perros le arrancaron las dos orejas y el menor se encuentra ingresado en La Paz el portavoz del Gobierno regional Ángel Garrido apunta más allá de la ley apunta la responsabilidad de los padres que dejaron al niño sólo jugando con los

Voz 0177 06:52 por supuesto tienen que estar identificados en la comunidad en muchos ayuntamientos tienen su propio registro y luego además de eso pues yo creo que también hay que tener sentido común y actuar con responsabilidad en la tenencia en la guardar de estos animales no y por supuesto pues colonos niños especialmente por lo tanto incluso más allá de que haya todas la legislación normativa que yo creo que existe y está ahí también por supuesto que contar con la colaboración de los ciudadanos que tienen este tipo de animales no y que presupuesto debe ser una tendencia muy restringida casos muy muy completo así debería ser

Voz 0867 07:22 la Guardia Civil ha retirado de la finca diez perros que han sido trasladados ya un centro autorizado de la Comunidad de Madrid o al catorce las dos mil diecisiete apura sus tres últimos días es tiempo de balance Rajoy lo ha hecho desde La Moncloa y Cifuentes desde la Puerta del Sol último consejo de gobierno de este año Cifuentes se muestra satisfecha por la marcha de la economía madrileña Irán mejora del empleo a pesar de la precariedad

Voz 0434 07:53 somos tremendamente autocríticos tremendamente autocríticos esto que supone que todo absolutamente todo se puede hacer siempre es mejor incluso el empleo que como ya he dicho en muchas ocasiones es la prioridad de mi Gobierno nosotros obviamente estamos satisfechos por los más de ciento veintiun mil puestos de trabajo pero por encima de ello no pensamos tanto en los ciento veintiun mil

Voz 0125 08:17 puestos de trabajo sino las trescientas setenta y siete mil

Voz 0434 08:20 quinientos setenta personas que todavía no tienen empleo en Madrid

Voz 0867 08:23 no ha sido éste un año fácil para Cristina Cifuentes más por la corrupción que por la gestión pura y dura la presidenta ha dejado en manos de su número dos la respuesta sobre las cuestiones más espinosas el Gobierno de la Comunidad de Madrid respeta y celebra la dimisión de Arturo Canalda como presidente de la Cámara de Cuentas tras su imputación en el caso Lezo de momento se mantienen su cargo Juan Bravo el presidente de Adif imputado también en la misma causa es veintinueve de diciembre detienen a un hombre sospechoso de la desaparición de Diana que eran titulares

Voz 1 08:51 sí

Voz 0887 08:53 se trata de un hombre de treinta y seis años ha sido detenido por el intento de secuestro de otra joven en la localidad coruñesa de Boiro La chica asegura que la intentó robar la amenazó con un cuchillo trató de introducirla

Voz 1458 09:04 en el maletero de un coche el Ayuntamiento de Madrid

Voz 0047 09:06 dado su primera línea de autobús cien por cien eléctrica con carga por inducción las setenta y seis Se convertirá así desde enero en la primera ruta convencional cero emisiones tanto acústicas como atmosféricas

Voz 0887 09:16 los trabajadores de luz Madrid en manos de una UTE encargada del mantenimiento de los semáforos las farolas y los túneles de la ciudad amplían su huelga suman a su protesta los días cinco seis y siete de enero

Voz 0047 09:27 Casal nueva medalla internacional de las artes así lo aprobado este viernes el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que reconoce así la calidad artística y la trayectoria profesional de la intérprete

Voz 0887 09:36 llega deportes el Atlético de Madrid viaja hoy a Egipto donde mañana cerrará el año con un partido amistoso además en baloncesto el Real Madrid sumó ayer su novena victoria en Euroliga tras vencer con una gran actuación de Doncic al campeón Fenerbahce

Voz 0867 09:49 si los madrileños y los que nos visitan estos días preparan ya la Nochevieja el sábado tenemos pre uvas en la Puerta del Sol y el reloj está listo para dar las

Voz 5 09:57 la Casa Rosada en casa con mi mujer y mi hija sabemos cocinar Pau o rellenó vamos

Voz 6 10:02 que vimos durante el año galopa cenamos con esa familia nada tranquilitos en familia he luego los chicos saldrá a ahí de juerga Hay por los mayores jugaremos a juegos de mesa

Voz 7 10:15 como somos de Santander vamos a pasar Santander estrellas al XXXI y después marcho Santander y allí vamos hora les vamos a en la calle con los compañeros Jaen Santander como una plaza que habilitan

Voz 8 10:24 sí allí todos todos con todos

Voz 6 10:26 si no porque la ciudad yo voy a pues

Voz 8 10:29 no soporta lo que desea en particular no

Voz 6 10:32 a pasar con la familia en la noche vieja en casa de mi hermana

Voz 0867 10:36 Diego Serradilla esta mañana en la Puerta del Sol la lluvia podría acompañarnos en Nochevieja aunque van a subir ligeramente las temperaturas vamos con el pronóstico del tiempo para las próximas horas Luismi Pérez qué tal muy buenas tardes

Voz 9 10:55 buenas tardes en general el fin de semana largo va a ser de tranquilidad en toda la comunidad algunas nubes todavía dispersas hoy especialmente en zonas bajas de la región pero sobretodo con un ambiente suave que esta tarde máximas entre los doce y los dieciséis grados en muchas localidades mañana y el domingo por la mañana también tendremos algunas nubes sobretodo en zonas de la vega del Tajo sin lluvias el domingo por la tarde sí que se va a nublar un poco justo antes de la Nochevieja tendremos alguna lluvia débil a la hora de las campanadas esas lluvias los habrán abandonado el primer día de enero vendrá con un ambiente un poco más fresco pero otra vez con más claros básicamente cuatro gotas

Voz 0867 11:36 en cuanto a las carreteras a partir de las tres de la tarde se inicia otra fuga en masa para despedir este dos mil diecisiete y para recibir el nuevo año cómo están las cosas ahora mismo en los accesos pero sobre todo en las salidas a Madrid Dirección General de Tráfico María Forner buenas tardes

Voz 0196 11:49 hola buenas tardes pues ya empezamos a destacar que hay varias complicaciones en las principales vías madrileñas lo peor lo van a encontrar en la A6

Voz 1018 11:57 con kilómetros de tráfico lento entre el plan tiene baja

Voz 0196 12:00 adónde en sentido salida de la capital y además en esta misma zona se acaba de producir un accidente en este caso en sentido entrada así que tengan precaución en esta villa en Pinto también una colisión dificultan la salida de la capital por esta vía encontrarán varios kilómetros de retenciones encontramos problemas en la A tres en Rivas Vaciamadrid también en sentido Valencia problemas de entrada en este caso en la

Voz 0259 12:24 uno en Alcobendas hasta el Nudo Manoteras

Voz 0196 12:26 en la A5 en Móstoles en la A2 es una avería la que complica la circulación de entrada a la capital en Alcalá de Henares Por último en la M cuarenta encontramos tráfico intenso entre Coslada Vicálvaro en ambos sentidos así que de momento precaución y paciencia

Voz 0867 12:40 cómo están las carreteras cómo están los teléfonos allí en la DGT echan humo en las calles de la capital se nota el viernes previo a la Nochevieja centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid Jesús Matsuki

Voz 10 12:49 hola hola qué tal buenas tardes tenemos en unos niveles de circulación en general muy vascos en la ciudad y por todo son buenas noticias para junto con sus películas por la ciudad a destacar algo más de intensidad en la M30 desde el nudo de Costa Rica hasta alcanzar el puente

Voz 0867 13:02 de ventas bueno sí que se nota la subida de temperaturas catorce grados tenemos ahora mismo en el termómetro de la radio en Gran Vía Hora catorce se hace con Alicia Molina y Carlos Higueras en el control de sonido y la producción de Teresa Rubio los minutos de la tarde y trece minutos lo dicho el menor sigue ingresado los hechos como les venimos contando se produjeron en una finca próxima al municipio de El Molar en la zona norte de la Comunidad de Madrid varios perros de raza peligrosa atacaron a un niño de tres años en la tarde de ayer el menor estaba jugando con los animales y los padres Nos encontraban justo en ese lugar durante la agresión en la finca había además una decena de perros que han sido ya trasladados a un centro especializado de la Comunidad de Madrid SER Madrid Norte nieve Sebastián no

Voz 1458 13:48 agentes del Seprona retiraban este jueves por la tarde diez perros de la finca de El Molar donde resultó herido de gravedad un niño de tres años por varias mordeduras de los animales han sido depositados en un centro

Voz 0142 13:58 el Estado de la Comunidad de Madrid según fuentes de

Voz 1458 14:01 el Instituto Armado hay ejemplares de razas como el American esta fósil terrier o el bull terrier los agentes encargados del caso están realizando comprobaciones sobre el estado de los perros y los veterinarios van a realizarles pruebas para saber si padecen algún tipo de enfermedad las primeras hipótesis del suceso acaecido en la tarde de este jueves apuntan a que el menor se quedó solo jugando con los perros y más tarde fue localizado inconsciente

Voz 0142 14:21 los familiares quienes le trasladaron al Centro de Urgencias

Voz 1458 14:24 tras hospitalarias del Molar posteriormente una UVI móvil desplazó al pequeño hasta el Hospital de La Paz donde fue atendido además de la arranca miento de las dos orejas el niño sufrió una mordedura en el muslo de gravedad y otras en la cara más leves además de perder las dos orejas el niño sufrió una mordedura en el muslo de gravedad y otras en la cara más leves actualmente se encuentra ingresado en el Hospital de La Paz y su estado es estable dentro de la gravedad aunque su vida ya no corre peligro

Voz 1018 14:47 con la ley por un lado y luego la responsabilidad

Voz 0867 14:49 a la del propietario de los perros peligrosos pero también la de los propios padres que dejaron a niños sólo en ese momento una responsabilidad a la que aludía precisamente el número dos de Cristina Cifuentes el portavoz del Gobierno regional Ángel Garrido durante la rueda posterior al último Consejo de Gobierno de este año

Voz 0177 15:04 la Comunidad fiel los diferentes ayuntamientos hay normativa al respecto específica sobre estos perros considerados como razas potencialmente peligrosas que suponen una parte muy pequeña que ya está en torno al dos por ciento del censo total que tenemos en la comunidad de perros está este esta razas potencialmente peligrosas por supuesto tienen que estar identificados en la comunidad en muchos ayuntamientos tienes propio registro Iregua además de eso pues yo creo que también hay que tener sentido común y a actuar con responsabilidad en la en la tenencia en la guarda de estos animales en Hoy por supuesto pues ellos especialmente por lo tanto incluso más allá de que haya todas la legislación y normativa que yo creo que existe y está ahí también por supuesto que contar con la colaboración de los ciudadanos que tienen este tipo de animales no y que presupuesto debe ser una tendencia muy restringida casos muy muy concretos así debería ser

Voz 0867 15:51 con la crónica de sucesos que nos deja dos asuntos más de calado el primero lo hemos apuntado ya en el tramo nacional de Hora catorce la detención en Galicia de un hombre sospechoso de la desaparición de la joven Diana Acker también ha sido arrestada su esposa por posible encubrimiento vamos que los detalles información de Ana Terradillos Ana buenas tardes

Voz 0125 16:07 qué tal buenas tardes es el principal sospechoso si de la desaparición de Diana Acker las líneas de investigación siguen abiertas ahora hay que probarlo pero operativos de la UCO están prácticamente convencidos de que el detenido tiene relación con la desaparición de la joven madrileña ha sido también arrestada la pareja del detenido por un posible delito de encubrimiento el tiene treinta y seis años está casado seis pegado otra vez a él por una denuncia de una joven de la localidad coruñesa de Boiro que contó a la Guardia Civil que un hombre le intentó robar el móvil la amenazó con un cuchillo trató de introducirle en el maletero el presunto raptor huyó pero las características físicas que detalló esta joven coinciden prácticamente con la descripción que tenía la Guardia Civil del principal sospechoso de Diana que ayer se trasladaron efectivos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a Galicia para reforzar a los agentes que desde allí están llevando a cabo esta investigación

Voz 0867 16:57 ni también en Galicia la Policía ha detenido un madrileño un hombre de cincuenta y cinco años como autor de un delito de lesiones le clavó un cuchillo en la cabeza y en la mano a una desconocida más datos con Alfonso Ojea

Voz 1458 17:07 la detención de este madrileño de cincuenta y cinco años se practicaba ayer por la noche en el interior de la estación de autobuses de la capital orensana el lugar de los hechos allí la policía localizaba un hombre completamente vestido de negro que tenía las manos manchadas de sangre y alegaba que se había cortado con una botella de vidrio sin embargo era la segunda vez en ese día que este individuo los encontraba con las fuerzas de seguridad porque había sido ya identificado en un barrio de Orense por ser el sospechoso de pinchar las ruedas de varios automóviles romper los retrovisores y acosar a una mujer que iba por la calle regresó a las calles de la ciudad volvió presuntamente a atacar a otra mujer a la que no conoce de nada un cuchillo de once centímetros con cinta aislante en el mango ha sido el arma utilizada para apuñalar a su víctima en la cabeza y en una mano ya había sido arrestado en cuatro Casio

Voz 0867 17:56 las dos dieciocho seguimos

Voz 1 17:58 hora catorce Madrid

Voz 0867 19:24 dos y diecinueve día del balance día de análisis de El año que estamos a punto de finalizar optimismo cruzado y generalizado en Madrid tanto en Cibeles como la Puerta del Sol donde Cifuentes ha restado importancia a lo ocurrido en Cataluña con Ciudadanos no ve probable que el vuelco naranja en Cataluña se puede extrapolar a Madrid

Voz 0434 19:40 no estamos en absoluto nerviosos porque no pensamos que ese resultado electoral en Cataluña sea extrapolable ni al resto de España ni muchísimo menos a la Comunidad de Madrid

Voz 0867 19:51 Cifuentes ha presumido de cifras económicas como han escuchado importada con autocrítica por las cosas que no sean podido hacer pero presumiendo de haber cumplido casi casi con el setenta por ciento de sus compromisos electorales

Voz 0434 20:01 es récord en creación de empleo porque hay más de ciento veintiun mil personas que hace un año no tenían empleo que ahora tienen un trabajo esto significa que cada día en Madrid se han creado trescientos treinta y tres puestos de trabajo lo que viene a ser lo mismo que cada día trescientas treinta y tres personas han encontrado trabajo sí se ha recuperado el cien por cien del empleo que se había perdido durante la crisis

Voz 0867 20:27 pero la voz de la rueda de prensa ha cambiado cuando se ha preguntado por las últimas imputaciones en el caso Lezo y la salida de Arturo Canalda como presidente de la Cámara de Cuentas tras su imputación por la compra de Cifuentes ha cedido el turno entonces a su número dos Ángel Garrido Israel Aranguez qué tal muy buenas tardes

Voz 0047 20:43 a la presidenta no ha dedicado una sola palabra valorar los casos de corrupción que han golpeado al PP en este dos mil diecisiete sobre la dimisión de Arturo Canalda dice Garrido que ayudará a mejorar la imagen del canal

Voz 0177 20:53 entendemos como decisión personal que entiendo que ha hecho precisamente para no afectar a la institución cosa que yo creo que que agradecemos Si por parte del Gobierno y de la empresa pública canonizó al segunda lo que podemos aportar es que tenemos como no puede ser de otra forma toda la colaboración con la justicia que es algo obligado y desde luego de la forma más eficaz posible porque a la voluntad de Gobierno

Voz 0047 21:11 colaboración que llevaría al propio Garrido a comparecer en la Asamblea como ha solicitado recientemente el grupo socialista las explicaciones sobre gobiernos anteriores eso sí dice que deben dar las otros por lo demás la presidenta vendido los logros económicos de su Gobierno en el que califica como un año complicado en Madrid se crean cada día más de trescientos empleos dice Cifuentes pero no quieren caer en la autocomplacencia en el apartado de los errores evitó hacer mención a las críticas

Voz 1018 21:34 en educación y sanidad pero incluye entre los retos

Voz 0047 21:37 mejorar estos servicios doscientos treinta

Voz 0434 21:39 cinco millones de euros más a Sanidad ciento sesenta millones de euros más a Educación ciento treinta y cuatro millones de euros más a servicios sociales pues que con todo este dinero podamos hacer una utilización eficiente de estos recursos eso signifique mejor sanidad menos listas de espera Mejora de las Urgencias Mejora de la Atención Primaria

Voz 0047 22:02 entre las medidas aprobadas en este ultimo consejo de gobierno del año el aumento de un quince por ciento del presupuesto para Metro de Madrid los primeros trámites para la ampliación de la línea once del suburbano y la remodelación del estadio del Rayo Vallecano

Voz 0867 22:13 es todo en Sol en Cibeles también cierran el año con optimismo económico donde las cosas parecen ir bastante mejor que en el entendimiento entre los miembros del equipo de Carmena con un final de año con la salida de Sánchez Mato que ha puesto la guinda a una situación que podría continuar durante dos mil dieciocho porque los concejales más críticos con la alcaldesa siguen en sus puestos de números en Cibeles presumen bastante no Felipe Serrano las cosas van dicen viento en popa

Voz 0622 22:36 sí buenas tardes Javier el Gobierno de Carmena presume de gestión económica el Ayuntamiento de la capital ha hecho balance

Voz 1458 22:42 desde el año que ahora termine concluye que todos los indie

Voz 0622 22:44 que es desde la inversión extranjera al empleo pasando por la confianza empresarial de los consumidores han crecido y mejorado la capital de España se ha convertido en una importante locomotora de crecimiento según certifican los principales indicadores que conforman el contexto económico los principales repuntes han venido de la mano del turismo de la inversión además de los datos favorables en cuanto a la creación de empleo el flujo de viajeros en el aeropuerto de Barajas y el número de pernoctaciones han registrado récord este año según los datos del Ayuntamiento cerca del setenta y cinco por ciento de la inversión de toda la región se produce en la ciudad de Madrid por su condición de capital por su efecto sede Jorge García Castaño delegado de Economía y Hacienda

Voz 1458 23:27 ah y un incremento de la población el peso

Voz 17 23:29 más un incremento del producto interior bruto el tres coma tres por ciento crecemos en población activa en en afiliados a la Seguridad Social más que la comunidad que más que el Estado y además las cifras de turismo de traficado aéreo de inversión extranjera están demostrando que la ciudad es muy potente económicamente que estamos en un momento de expansión y de crecimiento de la ciudad

Voz 0622 23:47 el Gobierno municipal defiende además que en la ciudad sólo hay cinco de cada cien parados de nuestro país y que Madrid ocupa a más de diez de cada cien trabajadores en

Voz 0867 23:56 Manuela Carmena que ha despedido el año presentando esta mañana la primera línea de la EMT cien por cien eléctrica por inducción no es que el autobús se cargue la placa de la cocina sino que el autocar va a contar con un sistema pionero en España un sistema de carga rápida para autobuses de gran tamaño no Felipe

Voz 0622 24:11 si la línea setenta y seis de la EMT se va a convertir en la primera ruta convencional cero emisiones en la flota limpia presentada hoy cuenta con cinco autobuses conecta la plaza de la beata con Villaverde Alto no emite gases contaminantes por primera vez en la carga rápida se realizará sin contacto por inducción con una opina magnética instalada bajo la calzada y cubierta por hormigón dos más ubicadas en los bajos de los autobuses una vez concluido el periodo de pruebas está previsto que esta primera línea cien por cien eléctrica pueda estar plenamente operativa el próximo veintidós de enero

Voz 1458 24:44 durante la presentación la alcaldesa Manuela

Voz 0622 24:47 Aena ha celebrado este hito que según ha dicho permite a Madrid seguir siendo la capital de la innovación

Voz 1018 24:53 no hechos estar no es el en

Voz 1410 24:55 la y en hacer lo posible para que sea un hito en innovación

Voz 0867 25:00 han en eficacia y eficiencia y por tanto

Voz 1410 25:02 pues nos parece fundamental la verdad hoy este paso no es una manera diferente para garantizar el que el servicio sea mejor para los ciudadanos y que todos nos beneficiamos de esa necesidad de hacer ese plana del que tanto hablamos porque ya sabéis que no hay plan B para recuperar el que el cielo para recuperar Madrid

Voz 0622 25:23 de aquí al término del mandato municipal en mayo de dos mil diecinueve el Ayuntamiento quiere ampliar la flota de autobuses eléctricos hasta alcanzar los setenta y ocho vehículos con este tipo de propulsión Inés Sabanés delegada de Medio Ambiente

Voz 1458 25:36 habilidad

Voz 0795 25:36 la iniciativa que hoy presentamos tiene que ver con la medida once del plana de calidad de aire en el que el objetivo es conseguir a final de legislatura eh y lo antes posible una flota cien por cien sostenible de vehículos en la Empresa Municipal de Transportes

Voz 0622 25:55 debido a que no existen autobuses comercializados con este sistema la EMT ha transformado cinco autobuses híbridos enchufables que ya formaban parte de la flota municipal cambiando los motores de gas por eléctricos e incorporando baterías de litio para la carga rápida Se trata además de un método muy seguro según ha explicado el director gerente de la EMT Álvaro Fernández Heredia

Voz 20 26:16 la bobina que recibe la corriente eléctrica está bajo una losa de hormigón de de más de diez centímetros luego está totalmente aislada no sólo para las personas sino también en caso de lluvia de cualquier otra circunstancia nunca hay corriente eléctrica sí lo está el autobús encima por otro lado el autobús está completamente aislado de cualquier tipo de radiación electromagnética y es la tecnología eléctrica más segura que existe en la actualidad

Voz 0867 26:40 autobuses por inducción con cuestiones municipales todavía a los trabajadores de luz Madrid en manos de una UTE encargada del mantenimiento de los semáforos las farolas y los túneles de la ciudad amplían su huelga suman a su protesta los días cinco seis y siete de enero denuncian que la empresa sine siguen ahí no sea negociar una mejora en la prevención de riesgos laborales y en sus salarios Miguel Ángel Martín cumplido es el presidente del comité de empresa

Voz 21 27:02 hemos ampliado por la negativa de la empresa a negociar con el comité de entre todas las demandas que venimos solicitando hace ya más de tres de tres años en principio tiene que ver alguna discriminación salarial otra que lo es menos importante quizás sea más importante aún si cabe tiene que ver con la pretensión de rigor laborable

Voz 1 27:21 dos y veintisiete robar

Voz 18 27:23 a Moon no es atenuante de delito un grupo organizado se dedicaba a robar jamones caros y esos de alta calidad los tenían almacenados en una nave de Humanes SER Madrid Sur David Callejo

Voz 1673 27:35 los ladrones habían perpetrado los robos por toda España y los almacenaban en una nave industrial de Humanes de Madrid la policía estaba especialmente atenta porque en estas fechas navideñas pone en marcha un dispositivo para atajar este tipo de robos varias empresas de Griñón en Madrid hizo las provincias de Toledo y Zamora habían denunciado la sustracción de sus productos cuando los agentes encontraron la nave donde Salma cenaba la mercancía y se vendía en lotes ilegales necesitaron hasta tres camiones para transportar todo lo intervenido novecientas piezas de jamón queso chorizo salchichón Kilombo una incautación que no llega a cubrir todo lo denunciado porque su valor en el mercado es de veintisiete mil euros más veinticinco mil euros en metálico incautados pero sólo en Griñón el valor de lo robado era de trescientos cincuenta mil euros en total hay tres detenidos acusados de un delito de receptación

Voz 1 28:27 los deportes con José Antonio Duro qué tal muy buenas tardes

Voz 1621 28:31 las tardes el Atlético de Madrid se marcha hoy Egipto los rojiblancos cerrarán el año con un partido amistoso mañana jugarán los de Simeone ante el conjunto el Al Ahli a las siete de la tarde hora española para cerrar este año dos mil diecisiete todavía no estarán ni Diego Costa que serán presentados el domingo a las doce de la mañana en el estadio Nuevo metropolitano de momento ambos que entrenan con el grupo lo han hecho esta mañana en la sesión del Atlético en el Cerro del Espino hoy viajan a Alejandría con seis canteranos se quedan en Madrid Filipe Godín también Jiménez tampoco viajan ni Gaitán Vietto además eh

Voz 1458 29:01 fútbol el presidente del Getafe Ángel Torres ha confirmado esta

Voz 1621 29:04 sino que ha llegado a un acuerdo con el jugador del Valencia Rober Ibáñez aunque eso sí el extremo va a salir cedidos

Voz 0887 29:10 es una hasta final de temporada y en baloncesto

Voz 1621 29:13 el Real Madrid venció anoche al actual campeón de la Euroliga en su pista Fenerbahce siete siete siete nueve con impresionante Luka Doncic que firmó un treinta y siete de valoración cerca del triple doble veinte puntos diez asistencias y ocho rebotes el domingo matinal de Derbi en la Comunidad de Madrid en la jornada catorce ACB Real Madrid Movistar Estudiantes

Voz 0867 29:29 es algún y tal del guardaespaldas va a ser uno de los espectáculos abiertos en Madrid por Nochevieja los actores iban a comer las uvas con los asistentes al espectáculo se van despejando los cielos luce el sol ya en Madrid tenemos ahora mismo catorce grados sigue Hora catorce La Ser

Voz 1018 30:00 son las dos y media de la tarde

Voz 1 30:02 o una y media en Canarias hora catorce José Antonio Marco gracias como siempre por seguir con los otros viernes

Voz 1018 30:22 los con nueva escapada para muchos la de fin de año a las tres de la tarde la DGT pone en marcha un nuevo dispositivo especial Purves esperan hasta cuatro millones de desplazamientos durante estos días tipos siquiera saberlo a esta hora no hay especiales complicaciones ahora selva

Voz 1291 30:35 en Madrid dos accidentes uno en la IV en Pinto en sentido salida y otro las seis en la zona del Plantío en sentido entrada pero con complicaciones en ambos sentidos en Tarragona en la Nacional doscientos cuarenta

Voz 0259 30:44 un alcance de tres camiones que interrumpe la Nacional de España

Voz 1291 30:46 de Francolí además una retención en Córdoba hacia Sevilla en la A cuatro

Voz 1018 30:50 casi todo lo demás es balance político del año y una noticia de especial impacto la detención en Galicia del principal sospechoso de la desaparición de Diana Quer balance político con Rajoy como principal protagonista por la rueda de prensa que ha ofrecido Moncloa la una de la tarde en la que ha anunciado la fecha para la constitución del nuevo Parlamento de Qatar

Voz 1487 31:07 venga les anuncio que voy a convocar la sesión constitutiva del Parlamento de Cataluña para el próximo día diecisiete de enero después de hablar con los diferentes grupos políticos Rajoy

Voz 1018 31:22 confía en que diez días más tarde el día veintisiete se pueda celebrar el debate de investidura le parece fuera de toda lógica la posibilidad de que Puigdemont de Mondo intente desde la distancia desde Bruselas

Voz 1487 31:31 es absurdo ser pretender ser presidente de una Comunidad eh viviendo en el extranjero y mucho más absurdo todavía el pretender ejercer como presidente de una comunidad pues estando en el extranjero ustedes que yo estuviera ubicado en él

Voz 9 31:46 Rajoy cree que no hay razones para no crisis

Voz 1018 31:48 tierno entre otras cosas porque nadie se lo ha pedido

Voz 1487 31:51 no voy a hacer una remodelación del Gobierno porque creo que el Gobierno

Voz 1018 31:54 no está cumpliendo con con su

Voz 1487 31:56 ligación como esté muy bien sabe yo no escucho a mí nadie me ha pedido una remodelación del Gobierno

Voz 1018 32:02 PSOE Ciudadanos y Podemos han presentado su propio balance del año a través de José Luis Ábalos Albert Rivera y Rafael Mayoral el principal partido de la oposición no se plantea pedir elecciones anticipadas Albert Rivera aliado del PP no da por garantizado los presupuestos ir Rafa Mayoral lamenta que Cataluña tape la corrupción

Voz 2 32:18 es decir en un momento en que la integridad territorial de España la convivencia en España las instituciones la estabilidad Don que vamos pidiendo elecciones ya les he dicho cuál es nuestro nivel de responsabilidad

Voz 0040 32:29 en el futuro lo que está encima de la mesa son los presupuestos dos mil dieciocho así que esperemos que el Gobierno cumpla claro vamos a ser exigentes porque si no cumple no apoyarán

Voz 3 32:37 hemos los presupuestos es una situación que ha girado de un momento en el que el Gobierno del PP se encontraba contra las cuerdas han encontrado en la cuestión de la confrontación de las identidades nacionales un marco en el que se sienten

Voz 1 32:51 algo más cómodo Hora catorce

Voz 1018 32:57 bueno es el viernes veintinueve de diciembre completamos dibuja Donna Martin qué tal buenas tardes buenas tarde con esa novedad importante en la desaparición del caso Diana

Voz 22 33:05 así la Guardia Civil ha detenido en Boiro A Coruña un hombre que es el principal sospechoso por la desaparición de Diana que era este hombre intentado agredir sexualmente otra chica logró esta escapar idear detalles relevantes a los agentes para que éstos hayan procedido ahora su detención hoy en la ser la fiscal especializada en violencia de género Inés Herreros exigido más compromiso de inversión para hacer frente a los crímenes machistas

Voz 23 33:25 no tenemos una bola de cristal lo que necesitamos son especialistas y está previsto desde el año dos mil cuatro tres que nos está apostando por eso demasiado mansos

Voz 22 33:31 además uno de los inmigrantes internados en la futura cárcel de Archidona se ha suicidado en una de las celdas que ocupaba el día deja además dos datos económicos los precios según el dato adelantado

Voz 0867 33:41 en hoy el IPC cierra el año con una subida

Voz 22 33:43 interanual del uno coma dos por ciento y la luz Facua calcula que los usuarios con la tarifa regulada de la luz han sufrido un incremento durante es todo este año dos mil diecisiete de hasta el diez coma ocho por ciento tres apuntes más las pruebas para el auto diagnóstico del VIH se podrán adquirir en las farmacias sin prescripción médica uno de los acuerdos del Consejo de Ministros de hoy hasta tres terremotos el mayor de tres coma ocho grados en la escala de Richter Se han registrado cerca de Benalmádena ID Baena Jesús Rojas el alcalde de esta última localidad

Voz 24 34:12 no es posible hayan podría haber tubería que son daños que a priori no no aparecen pero que en cualquier caso tendremos que valorar

Voz 22 34:23 por último ya hay palabra del año para la Fundéu aforo fobia que es el odio a los pobres y es una propuesta de la filósofa valenciana Adela Cortina

Voz 0259 34:30 empecé a reflexionar sobre que efectivamente hay xenofobia desprecio y rechazo al extranjero

Voz 1458 34:36 pero qué día una quizá sí Recha

Voz 0259 34:39 eso que es transversal IES el rechazo a los que son pobres

Voz 0587 34:50 José Antonio el telegrama es para Mariano Rajoy señor presidente del Gobierno y del Partido Popular Se esperaba que en la conferencia de prensa de este mediodía trazar un balance del año pero ha sorprendido dando una noticia que convocara la sesión constitutiva del Parlament de Cataluña el miércoles diecisiete de enero valiéndose de las atribuciones que le confiere la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución los cronistas dirían que ha toreado gustándose insistiendo en la economía con lances que les favorecen y hurtando el cuerpo con los estatuarios cuando las embestidas fueron por Cataluña o la corrupción otro toro

Voz 1018 35:33 Miguel Ángel Aguilar que volverá el lunes con nosotros Alicia Molina y Carlos Higueras en la técnica Adrián Prado a la producción y Luismi Pérez con el pronóstico del tiempo para estar

Voz 9 35:41 ves las próximas horas van a venir marcadas por la suavidad en el Mediterráneo más de veinte grados de máxima en la costa valenciana la murciana o en la de Andalucía con muchas nubes en el interior peninsular que se para disipar otras en el Pirineo con alguna nevada hacia los mil setecientos metros y en Canarias un cielo encapotado ese viento de poniente tozudo sobretodo a orillas mediterráneas y el fin de semana que se presenta con bastante lluvia en Galicia sobre todo entre mañana por la tarde y el domingo justo antes de la Nochevieja también algún chubasco en el oeste peninsular pero especialmente la noche del XXXI Illa el primero de enero Un tiempo que va a volver a ser más tranquilo en gran parte del país

Voz 1 37:40 SER Hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 37:45 Rajoy ha trazado balance del año también ha marcado las líneas Prince antes de lo que espera que sea dos mil dieciocho un mensaje muy centrado en subrayar los logros económicos y además el primer titular tiene que ver con la actualidad política con la crisis de Cataluña Rajoy ha anunciado que será el Gobierno central el que convoque la sesión constitutiva de nuevo Parlament Hinault la mesa de esa cámara de la actual Diputación permanente y ha puesto ya la fecha será el diecisiete de enero miércoles ofreció además Colau nación al futuro gobierno al que pide que cumpla con la legalidad vigente además espera que los partidos constitucionalistas mantengan la lealtad con el Gobierno central vamos ya con el análisis de la parte política de esa intervención en línea con el Palacio de la Moncloa donde sigue María Jesús Güemes buenas tardes Güemes

Voz 1461 38:26 hola buenas tardes si ha habido noticia ya sabemos cuándo se va a constituir el Parlament Rajoy ha puesto ese día en virtud del ciento cincuenta y cinco artículo cuya aplicación ha reivindicado la aquí en La Moncloa han contado además que han hablado con todos los partidos catalanes salvo con la CUP está les parecía a todos una fecha razona

Voz 1487 38:41 como les anuncio que voy a convocar la sesión constitutiva del Parlamento de Cataluña para el próximo día diecisiete de enero después de hablar con los diferentes grupos políticos

Voz 1461 38:56 muy pendiente de la formación del nuevo Govern Rajoy ha pedido a los independentistas que cumplan la ley ha comentado que no sabe aún quién va a ser el president de la Generalitat calificando así las pretensiones de amor

Voz 1487 39:07 mire eh ya no les voy a dar una respuesta jurídica lo voy a dar una respuesta de puro sentido común es absurdo ser pretender ser presidente de una Comunidad eh viviendo en el extranjero y mucho más absurdo todavía el pretender ejercer como presidente de una comunidad pues estando en el extranjero e figurines ustedes que yo estuviera ubicado en Lisboa es decir creo que es algo que no tiene el más mínimo sentido ya no es un problema jurídico ni político es un problema de sentido común creo

Voz 1461 39:34 además ha comentado también que él jamás habría puesto como candidato de su partido a alguien que se ha fugado de la justicia pero bueno en cualquier caso el jefe del Ejecutivo

Voz 0125 39:42 pido que a partir de ahora se abra una nueva etapa en Cataluña

Voz 1461 39:44 la basada en el diálogo no ha reclamado como hacen desde su formación que Arrimadas mueva ficha ha recordado los pasos que él dio en dos mil quince haya considerado que cada uno hace lo que estima oportuno

Voz 1018 39:55 Rajoy ha hablado de muchas cosas de otras no tanto por ejemplo de la corrupción de hecho ninguna referencia en su discurso a pesar de que es una de las principales preocupaciones de los españoles eh tal y como marcan las encuestas del CIS y además Güemes ha dejado claro que ni la corrupción ni los malos resultados en Cataluña van a hacer que se plantee una remodelación del Gobierno

Voz 1461 40:12 eso es lo ha dejado claro que el batacazo electoral del PP en Cataluña no va a condicionar su estrategia sigue sin hacer autocrítica por los resultados y no sólo eso ya tiene respuesta para los que le pedían cambios ha asegurado en varias ocasiones que no piensa hacer ninguna remodelación de Gobierno y lo ha hecho salvando así a Sáenz de Santamaría de las críticas

Voz 1487 40:30 bueno yo eh explicar por qué no voy a hacer una remodelación del Gobierno es muy fácil porque creo que el Gobierno está cumpliendo bien con su obligación y esto nada tiene que ver como le he dicho con el resultado de las elecciones que se han producido en Cataluña porque como acabo de señalar eran unas elecciones autonómicas hace un año se habían producido unas elecciones generales y el resultado había sido otro por tanto vuelvo a reiterar no voy a hacer una remodelación del Gobierno porque creo que el Gobierno está cumpliendo con con su obligación

Voz 1461 41:02 además ha señalado que aún no tiene decidido quién va a sustituir a su jefe de gabinete a Moragas ha pedido que nadie tenga prisas por Candil Albiol no ha querido ni abordar la posibilidad de que se vaya al Banco Central Europeo porque eso ahora no toca como comentabas además Marcos al final sólo en ese último minuto en el turno de preguntas no en su discurso ha salido el tema de la corrupción y ha dicho que su gobierno está dispuesto a aprobar todas las leyes que sean necesarias para combatirla porque es un tema que le preocupa ya que afectado mucho su partido

Voz 1018 41:30 en definitiva un mes que Rajoy dice que no piensa en una remodelación de el equipo de ministros del Gobierno también es verdad que el manual dice que los presidentes de Gobierno jamás adelantan estas cosas por aquello de lo que puede pasar gracias buen masón

Voz 1458 41:40 hasta las tardes bueno como decíamos Rajoy

Voz 1018 41:43 ha centrado el eje de su intervención en la economía ha destacado el crecimiento de la economía la reducción de la tasa de paro así dos que han sido lo más destacado de este año que termina a juicio del Gobierno no obstante ha vinculado que este nuevo rumbo positivo de la economía se mantenga en los próximos tiempos a que haya estabilidad sobre todo en Cataluña hay todo ello después del Consejo de Ministros que por ejemplo ha aprobado la subida del Salario Mínimo ya presentada esta misma semana Eladio Meizoso

Voz 0743 42:08 si el presidente ha elegido la economía como elemento central para insistir en lo que es ya su mantra desde julio la economía el PIB ha recuperado los niveles pre crisis como la oposición y los sindicatos vienen contestando que esa recuperación no ha llegado a todos hoy Rajoy ha asegurado que

Voz 1487 42:24 esa recuperación económica se está trasladando ya a la gente incluso a las personas más desfavorecidos a medida que avanza la creación de empleo va disminuyendo cada vez más el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social

Voz 0743 42:40 ha citado subida del Salario Mínimo prorrogue el Plan Prepara cotizaciones de autónomos bono social eléctrico financiación de la dependencia oferta publica de empleo con las iniciativas frente a desahucios y cláusulas suelo la previsión oficial para dos mil dieciocho es que la economía crecerá un dos coma tres por ciento pero ha dicho que si no se tuerce lo de Cataluña sobre todo ese crecimiento puede ser mayor y crearse más empleo sin todos

Voz 1487 43:04 someten al imperio de la ley creo que el año que viene podemos estar creando otra vez quinientos mil puestos de trabajo en España que es lo que se necesita Catalunya ya en el conjunto de hecho

Voz 1018 43:14 Rajoy comenzó su intervención con referencia a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils ya las mujeres niños que aún muerto a consecuencia de la violencia machista de hecho este año Rajoy sí ha hecho hincapié en este último asunto pues ha nombrado hasta en tres ocasiones el pacto por la violencia de género que esta semana se ha reunido de educación de sanidad practicamente no ha habido referencias herido

Voz 0259 43:34 no no ha habido referencias si a ese pacto de Estado que ha presentado como uno de los logros que demuestra el compromiso dice firme y rotundo de su Gobierno contra la Violencia de Género y con él se envía un potente mensaje a las víctimas

Voz 1487 43:48 les estamos diciendo el Gobierno todos los partidos políticos yp todas las administraciones públicas que no están solas que existe una salida a su situación y que la sociedad española está decidida a defenderlas

Voz 0259 44:04 y a proteger hasta tres veces se ha referido como dices a este acuerdo y ha dicho que han sido cuarenta y ocho las víctimas asesinadas este año no

Voz 0867 44:13 son cincuenta y cuatro según la

Voz 0259 44:15 Fiscalía General del Estado sobre el otro pacto educativo el que se está negociando en el Congreso se ha limitado a decir muy de pasada que pretendemos avanzar también como lo escuchábamos ha destacado que hay menos pobreza aunque el descenso en la tasa haya sido sólo de dos décimas no hablado nada de Sanidad ni siquiera citó uno de los decretos que aprobó esta mañana el Consejo de Ministros para que la prueba del VIH se pueda comprar en farmacias sin receta

Voz 1018 44:43 Dick garajes Mariola buenos aunque no es lo habitual Rajoy ha sido el último de los principales dirigentes políticos en hacer balance del año el resto de formaciones de ámbito estatal ha hecho la salvación antes de la comparecencia del presidente en Moncloa en el PSOE análisis a cargo de su responsable de organización José Luis Ábalos que centrado parte de su mensaje directamente en Rajoy al que ha acusado de no haber buscado los acuerdos de no estar a la altura de la labor de gobierno aunque cree que no es momento para pedir un adelanto electoral además ha puesto de manifiesto el alejamiento que su formación tiene ahora mismo respecto a Podemos José Luis Astre