Hora 14 (01/01/2018)

Voz 1645 00:20 qué tal buenas tardes y feliz año dos mil dieciocho el asesino confeso de Diana Acker se ha negado a declarar hoy ante la jueza que instruye la investigación de este crímenes ha recordado habían hace apenas unos minutos en Rianxo

Voz 3 00:31 tal vez sea está muy triste abarrotada

Voz 4 00:38 los vientos por lo que pasó que no esperábamos ese dolor

Voz 1645 00:45 a ir recuerdo mientras que como decimos la jueza prepara a esta misma hora el auto en el que va a decidir si decreta o no prisión para Enrique a Wing después de que esto haya decidido no contestar hoy a preguntas en la cita que tenía en el juzgado de Ribeira tanto en esa localidad como estará en Rianxo estado en nuestro compañero Ricardo Rodríguez buenas tardes

Voz 1817 01:01 tardes si la jueza como dices ultima el auto para el decreto en prisión del autor confeso del crimen de Diana Acker Enrique Albino alias el chicle se ha acogido esta mañana a su derecho a no declarar en los juzgados de Ribeira aconsejado por su abogado a la espera de conocer los detalles del auto también a lo largo de la tarde se ofrecerán detalles preliminares de la autopsia practicada al cuerpo de la joven madrileña fuentes consultadas por la SER han avanzado que se trata de un proceso complejo por el Estado

Voz 1645 01:25 el estado de descomposición de esos restos mortales

Voz 1817 01:28 se realizarán radiografías que permitan aclarar las causas del fallecimiento toda vez que Enrique al ha dado diferentes versiones en su declaración ante la Guardia Civil los calabozos

Voz 1645 01:39 por lo demás el ministro de Economía ha dado por hecho esta mañana en la SER que este año que acaba de comenzar tendrá Presupuestos Generales con el apoyo del PNV Luis de Guindos confía en el apoyo de los nacionalistas vascos una vez que haya gobierno en Cataluña

Voz 6 01:51 yo creo que sí habrá presupuestos ya estoy convencido que existe una voluntad a priori de negociación estuvo condicionada por lo que ha ocurrido en Cataluña pero una vez que haya nuevo gobierno en Cataluña yo estoy convencido que el Partido Nacionalista Vasco

Voz 7 02:09 estará dispuesto lindos ha cuantificado además

Voz 1645 02:12 en cuanto ha costado hasta el momento la crisis catalana

Voz 6 02:15 sí Acosta o por ejemplo una desaceleración de cuatro cinco décimas del PIB de Cataluña son doscientos mil millones de euros aplique usted el feroz cuatro cero cinco y eso es lo que supones que ha podido costar perfectamente ya unos

Voz 7 02:28 mil millones de euros por último ha dejado una declaración de intenciones es partidario de que suban los tipos de interés los niveles de tipos de interés que tenemos ahora no son lógicos la suya tipos siempre será una subida de tipos

Voz 6 02:39 hola muy muy muy muy moderada pero moderado

Voz 7 02:41 cuánto es

Voz 6 02:42 para ello punto cero setenta y cinco etcétera etcétera

Voz 1645 02:47 escucharemos a y media más de esa entrevista que el hecho José Antonio Marcos San Luis de Guindos por los por lo demás mensajes de Año Nuevo de dirigentes por todo el mundo por ejemplo Antonio Guterres que es el secretario general de Naciones Unidas sin referencia explícita a Cataluña pero sí que ha advertido este año de las consecuencias negativas que pueden acarrear los nacionales

Voz 0325 03:03 somos una lesión of vi en los nacionalismos y la xenofobia están aumentando en el inicio de este dos mil dieciocho apelo a la Unión y creo que verdaderamente podemos lograr un mundo más

Voz 1645 03:14 seguro podemos solucionar los conflictos superar

Voz 0325 03:16 los odios y defender los valores que tenemos en común pero sólo podemos hacerlo en conjunto en consumo

Voz 1645 03:23 de xenofobia racismo también ha hablado el Papa que no ha dedicado sus primeras palabras en Año Nuevo alertar sobre la necesidad de acoger a los refugiados e inmigrantes que huyen de la violen

Voz 8 03:31 la institución incivil real educativa

Voz 0946 03:35 instituciones civiles educativas asistenciales eclesiásticas deben comprometerse a garantizarle es muy duro de paz actuando con generosidad género cita

Voz 1645 03:46 en este recorrido sumamos una parada más en Pyongyang

Voz 9 03:50 Nos hunden son hayan Jaroslaw

Voz 1645 03:52 enviaron un el líder norcoreano ha dicho que su país ya es una potencia nuclear pero su habitual mensaje beligerante ha añadido otro que apuesta por un cierto acercamiento con Corea del Sur propone que Corea del Norte envíe una delegación a los Juegos Olímpicos de invierno que se celebran este año en su país vecino hoy es lunes es uno de enero

su banda sonora tradicional en Viena

Voz 0202 04:26 Ban que hay que venden sus activos tóxicos en el Caribe mexicano adquiridos por los empresarios Ferry Valdo investigados por la Audiencia Nacional

Voz 0434 04:34 entidades defienden la venta del suelo por la que sale

Voz 0202 04:37 bolsa dos sesenta millones de dólares y que ambos empresarios han denunciado por considerar

Voz 0434 04:41 irrisorio el precio de la operación se dispara el número de

Voz 0325 04:44 peleas y reyertas en Madrid durante el fin de año han subido por encima del treinta por ciento con respecto a otros treinta y uno de diciembre en Murcia ha muerto un hombre de cuarenta y nueve años por disparos durante una pelea al presunto autor del homicidio ha sido detenido

Voz 0202 04:54 ocho niños ha sido asesinados y otros veintisiete han quedado

Voz 0434 04:57 huérfano en dos mil diecisiete debido a la violencia

Voz 0202 05:00 si hasta el año pasado aumentaron las mujeres que fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas aunque hay otros cuatro casos más en investigación

Voz 0325 05:08 al menos diez muertos en las manifestaciones de protesta en Irán por las políticas del Gobierno de Rohaní según la televisión estatal del país desde el jueves ha también unos doscientos detenido

Voz 0202 05:16 muerto Manuel Olivencia el que fuera comisario general de la Expo de Sevilla catedrático de Derecho Mercantil maestro de juristas y subsecretario de Educación y Ciencia durante el primer Gobierno de la transición ha fallecido esta mañana a los ochenta y ocho años en la capital andaluza

Voz 0325 05:31 abierto el mercado de fichajes en España hasta el treinta y uno de enero la Unión Deportiva Las Palomas ha anunciado ya la llegada de Jairo procedente del Mainz alemán de Leganés está a punto de cerrarse la salida de Erik Morán al AEK de Atenas doce

Voz 1645 05:41 cinco seguimos

Voz 1275 06:14 la sede qué tal buenas tardes y feliz año enseguida van a escuchar a la presidenta Cifuentes aquí en la SER entrevista de Año Nuevo como ya es tradición pero antes vamos a presentar a Derek Manuel es el primer bebé que ha nacido en Madrid han nacido en el Marañón sólo dieciocho minutos después

Voz 9 06:30 las uvas Karen es su madre

Voz 11 06:33 con todas ahí pero esto es mucho topará citado completo y él no ha hecho ni ningún descansados molesta para nada come y duerme

Voz 1275 06:43 Derek ha pesado tres kilos seiscientos ochenta y ambos madre e hijo están de maravilla por haber nacido en dos mil dieciocho su familia podrá pedir desde mañana el libro que este año Carmena va a regalar a los recién nacidos yo Iceta también va a poder beneficiarse de nuevas deducciones fiscales en la declaración de la renta Teresa Rubio buenas tardes buenas tardes Laura hasta mil ochocientos euros de deducción en tres años por nacimiento o adopción de hijos la Comunidad también amplía del veinte al treinta por ciento la deducción por alquiler de

Voz 0202 07:11 tienda da para los menores de treinta y cinco años

Voz 1275 07:13 e incrementa hasta los mil euros la cantidad máxima deducible que estaban ochocientos cuarenta se congelan las tarifas del transporte público tanto del metro como del autobús también se mantiene sin cambios la tarifa del taxi por tercer año consecutivo el Canal de Isabel Segunda congela el PRI

Voz 2 07:29 que Adrià

Voz 1275 07:32 es la cara B de la Nochevieja la resaca de Año Nuevo nos deja esta vez más agresiones y más reyertas que el año pasado en treinta y tres por ciento más sin heridos de gravedad afortunadamente aunque se han registrado también más accidentes de tren cada uno de ellos múltiple la A42 en la capital un joven de veinticinco años se encuentra en estado crítico tras chocar el coche que conducía con un taxi escuchamos son portavoz desamor

Voz 12 07:53 hemos acudido a la calle Hermanos veces Noblejas para atender a un varón de setenta años que tras un accidente de tráfico presentaba una parada cardiorrespiratoria con un traumatismo craneoencefálico severo que hemos podido revertir posteriormente hemos inicial trasladas al hospital de La Paz durante el cual ha vuelto a sufrir una nueva parada Kaká

Voz 1275 08:12 el taxista y una pasajera han resultado heridos leves ha habido menos incidencias sanitarias en la capital en la Nochevieja de dos mil diecisiete pero más basura en la Puerta del Sol y alrededores veintiun mil kilos de desperdicios han tenido que recoger los servicios de limpieza dos y ocho minutos de la tarde así arranca a Madrid desde dos mil dieciocho les dejamos ya como es tradición en este primero de enero con la entrevista del jefe de contenidos de Radio Madrid Javier Casal a la presidenta de la Comunidad

Voz 0867 08:42 Cristina Cifuentes presidenta de la Comunidad de Madrid qué tal muy buenas tardes y feliz dos mil dieciocho muy buenas tardes y feliz año a todos lo de venir a la SER el el día uno ya es tradición navideña pero este año Le agradezco doblemente su presencia porque sé que la gripe lo está jugando una mala pasada

Voz 0434 08:57 sí la verdad es que este año la gripe vienen muy muy muy fuerte estamos teniendo pues mucha incidencia de gripe yo creía que me libraba porque la verdad es que llevaba años sin tener gripe pero ni me he librado estado fastidiada pero bueno a mí es difícil tumbar

Voz 0867 09:12 bueno hemos traído agua presidenta ya estamos en dos mil dieciocho diez años dura ya la crisis económica aunque vemos al final del túnel por fin un poquito de luz es verdad que que los principales indicadores económicos van mejor para Madrid pero el empleo que se crea es precario los alquileres están disparados en la región no parece que ese repara en las diferencias que existen entre ricos y pobres esta situación le pregunto tiene visos de cambiar en este nuevo año recién estrenado tienen ustedes un plan para los madrileños o todo se va a quedar en buenas palabras buenas intenciones no

Voz 0434 09:42 lo que estamos mejorando y estamos mejorando bastante y sobre todo creo que estamos en el buen camino nosotros hemos pasado de una situación como en el resto de España de de de de crisis absoluta de de estar al borde del precipicio en el año dos mil once a recordar que en ese momento en dos mil once dos mil doce estuvimos a punto de ser intervenidos por la Unión Europea y en estos momentos España está encabezando la creación de empleo y el crecimiento económico en Europa dentro eso Madrid pues estamos encabezando la creación de empleo y el crecimiento económico nosotros hemos crecido a estamos creciendo en el último año a un tres coma seis por ciento se han creado ciento veintiun mil puestos de trabajo en el último año eso significa que cada día hay trescientas treinta y tres personas que encuentran trabajo Se está creando un empleo que en términos generales es un empleo de calidad porque en estos momentos de cada diez personas que trabajan o mucho tienen un contrato indefinido dentro de esos ocho la mayoría es un contrato a tiempo completo que queda mucho por hacer muchísimo porque además cuando hablamos de paro y damos tantas cifras nos olvidamos a veces de que detrás de cada parado hay una persona hay una familia un drama personal por eso a mí no me gusta hacer discurso triunfalista cuando se habla de paro yo en quién pienso sobre todo en las trescientas setenta y siete mil quinientas personas que están todavía en para el Madrid ese es el objetivo nos hemos fijado para dos mil dieciocho que en Madrid haya setenta y cinco mil nuevos empleos y espero que lo podamos conseguir y mientras eso ocurre

Voz 9 11:22 pues vamos

Voz 0867 11:22 a seguir haciendo política social que mensaje mandaría usted a un joven que hasta ahora se está levantando que ha venido por ejemplo a pasar la Nochevieja Madrid pero que se tiene que volver a su puesto de trabajo en Londres o en Berlín donde ha tenido que irse fue básicamente porque no tenía trabajo aquí o por ejemplo qué mensaje le mandaría usted a un falso autónomo que hay unos cuantos

Voz 0434 11:40 no lo puedo mandar un mensaje a mi hijo que están esas circunstancias está en Bruselas trabajando precisamente osea que yo conozco muy bien lo que está en el que marchara a buscar trabajo fuera porque aquí es difícil yo le daría un mensaje de esperanza porque es está creando empleo además también entre colectivos en los cuales antes era práctica lamento imposible muy difícil menores de veinticinco años mayores de cuarenta y cinco mujeres parados de larga duración por eso creo que hay motivos para para es la esperanza porque creo que la recuperación económica y la creación de empleo va a mejorar al año que viene

Voz 0867 12:15 en el dos mil diecisiete no ha sido un año fácil cuando ya creíamos haberlo visto todo en abril los madrileños asistimos a la detención de todo un ex presidente de la Comunidad de Madrid cuánto se ha resentido la acción de su Gobierno por todos estos golpes por todas estas noticias

Voz 0434 12:29 pues mucho porque es muy complicado gobernar es muy complicado gestionar es muy complicado dejarte la piel trabajando para intentar solucionar problemas sacar las cosas adelante y que toda la acción de gobierno practicamente toda al final pues queda completamente de diluido a cada vez que hay en caso de corrupción y es verdad que los casos de corrupción que hemos conocido en Madrid todos ellos son de gobiernos anteriores Gürtel Púnica Lezo el Partido Popular pero el PAR pero claro son casos del Partido Popular Mari por tanto por mucho que en mi Gobierno no haya habido en estos dos años y medio ni un solo caso de corrupción pues todos estos casos nos afectan como no nos van a afectar si la gente está harta de ver políticos corruptos y desgraciadamente la corrupción yo lo siempre lo digo la corrupción es algo que existe en política yo no creo que haya partidos corruptos sí creo que hay políticos corruptos yo no creo ni mucho menos que el Partido Socialista sea corrupto a pesar de que tienen con el caso ERE el mayor caso de corrupción que ha habido en España no quiero ni mucho menos que el Partido Socialistas corrupto y por su esto yo el Partido Popular que conozco no es un partido corrupto pero los casos de corrupción Nos han hecho hoy unos están haciendo un daño pues verdaderamente muy grande por eso creo que hay que seguir con una hoja de ruta y es que cuando se detecta alguna cuestión que puede ser irregular o queso puede haber hecho mal pues hay que ponerlo en conocimiento de los tribunales como hicimos nosotros con todo el asunto relativo al Canal de Isabel según

Voz 0867 13:56 la oposición establece un vínculo entre todo esto que ha ocurrido este año y en los años anteriores y su propio Gobierno ellos vienen a decir no que usted no es nueva y que no es ajena por tanto a toda esta realidad dónde está la frontera entre aquel PP corrupto este PP que usted preside

Voz 0434 14:11 bueno yo no yo no me refiero tampoco han PP corrupto porque en el en la anterior etapa el Partido Popular la inmensa mayoría de las personas son personas honradas simas que trabajaban con vocación de servicio público lo que pasa es que desgraciadamente pues hubo algunas personas en puestos muy muy muy relevantes es como lo ven ahí vamos a o la secretaria general del Partido Popular en Madrid presuntamente ahí vamos pero bueno yo entiendo que la oposición lleva una legislatura renunciando a hacer control del Gobierno pleno tras pleno lo vemos en la Asamblea y ello Nos quieren hablar exclusivamente del pasado por qué pues porque ellos quieren hablar de corrupción porque saben que la corrupción penaliza electoralmente al Partido Popular ellos no no hablan nunca de mi gestión yo digo pues pues eso tiene un lado bueno es que será que no lo estamos haciendo tan mal cuando no se critica la gestión respecto a la a los casos de corrupción antigua yo llevo muchos años militando en el Partido Popular he tenido diferentes puestos de responsabilidad de sido diputada vicepresidenta de la Asamblea delegará el Gobierno pero el primer puesto de gestión que tengo el primero en la Comunidad de Madrid es ahora que soy presidenta yo nunca he participado en ningún gobierno ninguno ni de Esperanza Aguirre de Ignacio González Alberto Ruiz-Gallardón entonces indudablemente cada cual yo creo que se tiene que responsabilizar de aquello que hace yo me responsabilizará y lógicamente de aquellas cosas que ocurran en mi Gobierno pero no de aquellas cosas que ocurran con gobiernos anteriores porque ellos siempre siempre he denunciado la corrupción venga de donde venga y afecte a quién afecte me da lo mismo que sea gente de mi partido de hoy

Voz 0867 15:52 toros Cristina Cifuentes teme que el asunto de la cafetería la famosa adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández se le compliquen dos mil dieciocho y que el juez decida imputarle a usted en este caso no

Voz 0434 16:04 en absoluto no tengo ningún temor porque yo sé que aquello se hizo conforme a la legalidad en todo momento yo presidía como vicepresidenta de la Asamblea las mesas de contratación como ha ocurrido siempre antes de estar de sello vicepresidenta y ahora incluso es exactamente igual el vicepresidente primero preside las mesas de contratación todos las adjudicaciones no solamente esa sino todas las adjudicaciones que se hicieron en esa época se hicieron siempre conforme a los informes técnicos siempre por unanimidad de todos los grupos políticos que estaban presentes en la Cámara por tanto yo no tengo absolutamente ningún temor en que ese tema se hizo correctamente

Voz 0867 16:43 no quiero hacer futuro elogió a pero imagínese qué pasa que le imputan

Voz 0434 16:47 es que eso no va a ocurrir es que eso no puede ocurrir no yo es que ni me lo planteo porque no puede ocurrir sea uno a uno es investigado eh judicialmente cuando realmente ha cometido un hecho en correcto pero cuando todo se ha hecho conforme a la legalidad cuando los informes técnicos lo avalan pues es Kelly es que es una hipótesis que yo ni me planteo siquiera por mucho que algunos les encantaría claro de hecho Podemos está todas las semanas a la Asamblea intentando dar con ese tema pero yo tengo confianza absoluta ha dicho lo anterior juez ya lo han no lo tomo en consideraciones informe porque no tenía ni pies ni cabeza

Voz 0867 17:22 sobre el código ético del Partido Popular y del Gobierno de la Comunidad de Madrid después de todo lo que ha pasado siguen ustedes manteniendo que la línea roja de de una salida de un consejero de un diputado debe estar en la imputación o eso hay que hay que repensar

Voz 0434 17:37 bueno nosotros tenemos un código ético que es muy estricto somos los únicos que tenemos un código ético tan estricto yo como abogada es verdad que es una reflexión que he hecho muchas veces que la imputación o no que no significa ni mucho menos que tenga que haber condena Hidalgo impresión porque sí que hay una condena social cuando hay una imputación da la impresión de que muchas veces pues están tomando una medida que es quizá excesiva lo cierto es que nosotros tenemos ese compromiso con los ciudadanos lo vamos a mantener pero yo también creo que habría que hacer una reflexión conjunta de todos los partidos y no en Madrid sino a nivel nacional en el Congreso los diputados y que tendría que ser el Congreso quién estableciera efectivamente cuáles son las líneas rojas y cuál es el momento en el cual un político debe de renunciar a su cargo porque luego ocurre muchísimas veces cura personas imputada que va a declarar como imputado y que en ese mismo momento se levanta la imputación y además muchas veces ocurre por temas que tienen que ver con puros trámites administrativos pero claro ya la mera sospecha ya acaba con la carrera de una persona ahí eso la verdad es que es muy injusto

Voz 0867 18:43 Ignacio González Granados ahora Gallardón el caso finas allí el caso emisario realmente son lo mismo usted cree que la trama que organizó Ignacio González es una copia de lo que previamente había hecho el Gobierno de de Gallardón con el desembarco en Latinoamérica

Voz 0434 18:57 yo eso no lo sé es algo que tendrá que determinar la justicia que lo está investigando yo tengo una confianza absoluta en la Justicia Easy estoy segura de que en en cualquier asunto que investigan llegar hasta el final y como confío en la Justicia pues además creo que harán lo que tengan que hacer

Voz 0867 19:14 este año que comienza ese debe consumar la salida de las inversiones internacionales del Canal de Isabel Segunda porque abandonamos operaciones como la NASA que viendo las cuentas repasando la contabilidad no parece un operación deficitaria precisamente

Voz 0434 19:27 sí es verdad pero nosotros nos hemos planteado lo planteamos no ahora sino yo a principio de legislatura que queríamos que el Canal de Isabel Segunda volvieran poco a lo que era en el origen una empresa de aguas pública más estratégica no es cómica si no no es una cuestión estratégica y de hecho esta decir

Voz 1276 19:44 eso no se tomo como consecuencia del

Voz 0434 19:47 caso Lezo sino que fue algo que nosotros con la dirección del canal ya planteamos desde primera legislatura no lo quisimos decir en ese momento el caso Lezo lo precipita un poco todo porque si nosotros en ese momento anunciábamos la intención de vender nuestros activos en Hispanoamérica hubiera producido instantáneamente una bajada del precio de los activos cosa que desgraciadamente probablemente ocurra pero bueno era algo que teníamos pensado queremos que el canal se centre sobre todo en el agua de Madrid de hecho tenemos planes para que todos aquellos ayuntamientos que en estos momentos no están participando como accionistas en la empresa la Canal de Isabel Segunda pues lo puedan hacer Ike el Canal de Isabel Segunda llegue al cien por cien de los municipios madrileños

Voz 0867 20:31 Nos estamos ya en dos mil dieciocho es casi año preelectoral las campañas ahora someter la presidenta usted mantiene su voluntad de repetir como cartel electoral del Partido Popular en Madrid

Voz 0434 20:42 por su puesto si mi partido me elige a mí me gustaría volver a repetir y ser la candidata del Partido Popular a la Presidencia de la Comunidad de Madrid porque sobre todo me gustaría poder comprobar de manera directa la valoración que los madrileños y las madrileñas hacen de la gestión de este Gobierno los últimos cuatro años yo creo que es ha hecho un esfuerzo importante y yo la otra vez cuando me presenté a las elecciones la verdad es que fue todo fue todo muy rápido yo estaba en la Delegación del Gobierno me avisaron para decirme que iba a ser candidata apenas tuve tiempo de montar un equipo apenas tuve tiempo de hacer una campaña en condiciones ahora las cosas serían diferentes porque yo conozco más la Comunidad de Madrid creo conozco mejor las necesidades de los madrileños y creo que además yo ahora si me puedo presentar ante los madrileños con un balance de gestión

Voz 0867 21:32 me recuerda aquella campaña perfectamente Esperanza Aguirre no se lo puso fácil

Voz 0434 21:36 no no me lo puso fácil esta es la verdad no me lo puso

Voz 0867 21:38 haces lo que ha ocurrido en Cataluña conciudadanos es extrapolable a Madrid ustedes tienen el vuelco naranja en las elecciones de dos mil diecinueve

Voz 0434 21:46 yo creo que en Madrid eso no va a ocurrir primero porque porque las elecciones en Cataluña se han producido en unas circunstancias muy especiales muy excepcionales y creo que hay y el hecho de que el Gobierno de España del Partido Popular ella ha tenido que tomar decisiones con implicadas como la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco ha tenido un coste electoral indudablemente pero yo también creo que el Gobierno de España en ese momento estaba pensando más en los intereses de España en los intereses de Cataluña más allá de los intereses partidarios en segundo lugar creo que en Cataluña Lage mucha gente ha votado Ciudadanos buscando voto útil un voto el voto a un partido que pudiera aglutinar el voto del centro derecha pudiera enfrentarse a la mayoría nacionalista pero creo que en Madrid eso no va a ocurrir porque Madrid el voto útil es el Partido Popular y el Partido Popular el partido que hoy por hoy representa el centro político que estamos gobernando confiabilidad que estamos consiguiendo que España y que Madrid salga adelante de económicamente y sobre todo que estamos haciendo una política social indudable en la cual estamos destinando quiero recordar casi nueve de cada diez euros a políticas sociales yo no tengo ningún temor a Ciudadanos ni a ningún otro partido creo que nosotros tenemos que ir a lo nuestro lo que es a gobernar a intentar hacerlo lo mejor posible a intentar meter la pata lo menos posible intentar solucionar los problemas de los ciudadanos más allá de crear otros nuevos

Voz 0867 23:17 tú me dice usted que los ciudadanos catalanes no vieron al PP como el voto útil sirvieron a Ciudadanos se ha equivocado Se equivocó Mariano Rajoy en su estrategia para Cataluña

Voz 0434 23:27 eh yo creo que Mariano Rajoy siguió una estrategia en Cataluña que era la estrategia que necesitaba España aunque no fuera la estrategia que más conviene al Partido Popular efectivamente cuando un Gobierno tiene que tomar decisiones complicadas pues eso tiene un coste electoral para el Partido Popular indudablemente lo ha tenido pero yo creo que cuando uno gobierna es lo que es lo que ocurre cuando un partido no gobierna cuando un partido nunca ha gobernado como ocurre con Ciudadanos no tiene desgaste ninguno precisamente por no haber ejercido esa esa acción de gobierno cuando un partido gobierna como el Partido Popular y además tiene que tomar ese tipo de decisiones como el artículo ciento cincuenta y cinco indudablemente tiene un desgaste pero yo creo que Mariano Rajoy hizo lo que tenía

Voz 0867 24:12 cazas presidenta voy con cuestiones rápidas y los dineros la financiación autonómica Madrid lleva pidiendo desde los tiempos de Aguirre ya eh un nuevo modelo de financiación que es claramente injusto para esta región por quiero aprietan ustedes más a Rajoy o el conflicto catalán y la financiación van tan de la mano que hasta que no se resuelva lo de Cataluña no vamos a tener nuevo modelo de financiación íbamos a tener que seguir esperando y esperando

Voz 0434 24:32 bueno indudablemente nosotros necesitamos su modelo de financiación nuevo que sea un poquito más justo con los madrileños que son los que más aportan los que más aportamos en estos momentos con el modelo actual cada madrileño recibe doscientos veintinueve euros menos que la media del conjunto de España esto viene a suponer aproximadamente unos mil cuatrocientos euros al año que hemos dejado de P civil y que y que podríamos destinar a sanidad educación y servicios sociales pero que es lo que ocurre que nosotros indudablemente somos reivindicativos estamos pidiendo modelo de financiación nuevo que no que sea más justo con nosotros que nos permite además seguir siendo solidarios porque curiosamente siendo los que menos recibimos o recibiendo menos que la media de los madrileños somos los más aportamos aportamos más es el setenta por ciento del fondo de financiación de los servicios públicos esenciales esto supone que aportamos cada año unos pues este último año hemos aportado casi cuatro mil millones pues para financiar servicios públicos en el resto de las comunidades autónomas en todas excepto en Galicia perdón en Cataluña y en Baleares y en Cantabria en todas las demás los madrileños estamos aportando queremos seguir siendo solidarios pero para eso necesitamos una financiación que sea más justa el problema es que ahora con un Gobierno que está en minoría

Voz 0867 25:51 no existe ICO con muchas comunes

Voz 0434 25:53 les autónomas gobernadas por el Partido Socialista es prácticamente inviable plantear una reforma del modelo de financiación si no hay un acuerdo entre los dos grandes partidos por eso es fundamental que se llega a un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista para modificar

Voz 0867 26:10 el sistema de financiación me dice usted que ha cumplido con el casi el setenta por ciento de su programa electoral se acabará con los aforamientos antes de que termine esta legislatura

Voz 0434 26:18 yo espero que sí de hecho el Gobierno que tengo el honor de presidir aprobamos un proyecto de ley para acabar con los aforamientos hace más de un año los remitimos a la Asamblea Il lamentablemente ahí está parado no sé bien por qué porque nosotros lo probamos en Consejo de Gobierno no solamente para eliminar los aforamientos sino para limitar los mandatos dos para aumentar las incompatibilidades para reducir el número de diputados es decir una serie de de medidas Lama allí la mayoría de ellos serán compromisos que llevábamos en el programa electoral y como digo el Gobierno lo aprobó hace más de un año en la Asamblea pero por razones que a mi se me escapa el tripartito de oposición lo tiene allí paralizado

Voz 0867 26:58 dice usted que que Ciudadanos está con el PSOE con Podemos el PSOE y Podemos dice que están con ustedes y que gobiernen en la sombra que tienen ustedes una relación a lo Pimpinela pero que en realidad cuando tienen que votar presupuestos votan con ustedes y cuando hay una ley importante hoy que paralizar algún proyecto importante votan con un

Voz 0434 27:13 bueno será una situación un tanto gobiernos

Voz 0867 27:15 como posicionará a una situación un tanto curiosa porque

Voz 0434 27:18 yo estoy gobernando gracias al apoyo de Ciudadanos en el acuerdo de investidura sino yo no gobernaría esto es indudable pero siendo eso así lo cierto y verdad es que en el último año de cada diez votaciones que ha habido en la Asamblea en siete ciudadanos ha votado con el Partido Socialista con Podemos Éstos son las cifras entonces que es una situación un poco extraña porque si están apoyando al Gobierno lo que no tiene sentido es que luego en el día a día hagan tripartito de oposición con el Partido Socialista y con un con Podemos esto no tiene ningún sentido no ocurre en otros lugares ejemplo en Andalucía el PSOE Ciudadanos apoya para gobernar al Partido Socialista y en el día a día en la gestión también le apoya es un es yo a veces pienso que intentan hacerse perdonar el habernos apoyan el acuerdo de investidura o el habernos apoyan presupuestos y entonces pues eso les lleva a votar en contra nuestra como digo es siete de cada diez ocasiones

Voz 0867 28:15 debía despedir con música que creo que viene bien mejor manera de arrancar un año que con la música además de una luchadora

Voz 1 28:22 ha ido

Voz 9 28:35 Luz Casal que no es familia se lo digo galardonado ustedes con la Medalla Internacional de las Artes que concede la Comunidad de Madrid a ustedes lleva más luz en el registro rockero o en el de la balada el ambos porque a mí la verdad

Voz 0434 28:48 las que luz me gusta muchísimo no gusta porque es una extraordinaria cantante porque forma parte ya de la historia de la música en España y sobre todo porque es una mujer que ha demostrado ser una luchadora una luchadora en el mundo de la música y una luchadora también en el en lo personal sobreponiéndose a las dificultades yo creo que es un premio muy merecido y muy aplaudido por los madrileños

Voz 0867 29:10 bueno Cristina Cifuentes muchas gracias por venir a La Ser mejor ese de la gripe descanse hoy si le dejan y puede esperamos tenerla aquí muy pronto muchísimas gracias prometo

Voz 9 29:20 a dar mucha guerra en el año dos mil dieciocho un abrazo muy fuerte a todos

Voz 1645 30:22 ocho un año que empieza con la mirada puesta la investigación por el asesinato de villana Acker el autor confeso delito asesinato ha sido citado a primera hora por la jueza en Ribeira en la provincia de A Coruña se ha negado a declarar y en estos momentos la magistrada está preparando el auto en el que deberá decidir si le envía o no de modo provisional a la cárcel además de esos pasos judiciales que suponen la reapertura del caso después de su archivo el pasado mes de abril reapertura largo de esta semana hoy también ha recordado a Diane en Rianxo que como A Pobra do Caramiñal ha decretado tres días de luto el alcalde de Rianxo hoy

Voz 13 30:53 mensajes de que se les pareció un un caso complicado llevábamos dieciséis meses casi no sé si funcionó o no funcionó lo que sí que es complicado a veces evidentemente saber y meterse en la mentalidad de las personas que como se dan saltos de un pequeño delincuente porque eso era ligados sobre todo temas de narcotráfico esporádicamente

Voz 1645 31:17 sí enseguida estaremos en Galicia además Luis de Guindos esta mañana en la SER el ministro de Economía ha hecho balance del año que acaba de terminar imprevisión del que empieza con dos mensajes principales el primero asegura que va a haber presupuestos cuando haya gobierno en Cataluña y que el PNV los va a apoyar

Voz 6 31:31 estoy convencido de que existe una voluntad a priori de negociación una vez que haya nuevo gobierno en Cataluña yo estoy convencido que el Partido Nacionalista Vasco

Voz 7 31:42 estará dispuesto y segundo mensaje va siendo hora en su opinión de que suban los tipos de interés los niveles de tipos de interés que tenemos ahora no son lógicos

Voz 6 31:51 el tipo muy muy muy muy moderada pero moderado cuanto buena punto cero veinticinco etcétera etcétera

Voz 1645 31:59 en seguida ampliaremos esa entrevista que le ha hecho José Antonio Marcos al ministro Luis de Guindos es lunes uno de enero más en titulares con Toñi Fernández y Carlos Cala

Voz 0202 32:06 incidentes en Nochevieja a un hombre de cuarenta y nueve años ha muerto en Murcia por los disparos recibidos durante una pelea esta madrugada su agresor ya ha sido detenido precisamente el número de reyertas y peleas se ha disparado por encima del treinta por ciento en Madrid respecto a otras Nochevieja el peor año

Voz 0325 32:21 dos mil diecisiete ya es el ejercicio donde más niños han perdido la vida como consecuencia de la violencia machista desde que hay registros hasta ocho menores han sido asesinados cuarenta y ocho mujeres han muerto a manos de sus parejas o ex pareja

Voz 1645 32:32 cambio de precio el año arranca con subidas en las

Voz 0202 32:34 cifras del gas natural de los peajes en las autopistas y del correo sube también el IB en más de mil municipio

Voz 1645 32:40 sobre ventas Bankia y Caixabank se desprende

Voz 0325 32:43 en de sus activos tóxicos en el Caribe mexicano lo está contando la SER las entidades defienden esta Ventana de lo que los empresarios investigados han denunciado ante la Audiencia Nacional al considerar irrisorio el precio deben Guerra y paz

Voz 0202 32:54 el líder norcoreano Kim Jon un anuncia que mantendrá la escalada nuclear este dos mil dieciocho

Voz 9 33:02 Llum Mou con

Voz 0202 33:04 sí recuerda que siempre hay un botón nuclear en su escritorio alavés se acerca de manera significativa Corea del Sur al afirmar esto está planteando asistir a los Juegos Olímpicos de invierno que organiza desde el Vaticano

Voz 0325 33:15 el Papa vuelve a apelar a la protección de refugiados e inmigrantes durante su primer discurso del año

Voz 0202 33:20 no migran de derecho dice Francisco a un futuro de emoción el teléfono contra el acoso escolar detecta casi nueve mil casos de bullying en el año largo que lleva funcionando más de un millar de las víctimas Se había intentado autolesionarse o incluso planeaban quitarse la vida

Voz 0325 33:36 hay un adiós ha muerto Manuel Olivencia comisario general de la Expo de Sevilla maestro

Voz 1645 33:40 de juristas y alto cargo de Educación durante el primer gol

Voz 0325 33:43 no de la Transición tenía ochenta y ocho años

Voz 2 33:47 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 5 33:52 Antonio el telegrama es para Luis de Guindos señor ministro de Economía y Competitividad quienes han soportado el peso de día y el calor trabajando en la viña del Señor empiezan a salir con orden cuando todavía es tiempo de recibir la paga el jefe de la inminente de Moncloa Jorge Moragas marcha Nueva York como embajador ante Naciones Unidas Su Señoría lleva todas las papeletas en el sorteo abierto para ocupar la vicepresidencia del Banco Central Europeo donde como en otras instituciones de la Unión España está inflar representada tendrá que sacrificarse aceptar no habrá crisis de Gobierno sólo relevo en el entorno vale

Voz 1645 34:37 el uno de enero ya saben que la Marcha Radetzky en Viena como cada uno de enero resaca seguramente para muchos que quizás están despertando a esta hora y es probable que a dar Julen Francis Rice o Dylan todavía no hayan podido escuchar esta marcha Radetzky tienen tiempo para hacerlo porque son los nombres de algunos de los primeros bebés nacidos en este dos mil dieciocho Si que tienen toda la vida ya anticipan estos nacimientos una sociedad cada vez más multicultural tienen raíces en Ecuador en Senegal o en el Este de Europa para

Voz 7 35:18 todos estos nuevos ciudadanos españoles Laura Marcos

Voz 9 35:26 el castizo Lola se ha quedado antiguo porque el primer llanto de un bebé desde el dos mil dieciocho ha sido el de

Voz 0202 35:33 a Rice a una niña catalana de padres rumanos que nacía al filo de la medianoche en el Hospital del Mar de Barcelona a ella Le han seguido o llame o Chirac de origen africano y árabe y en Madrid quién ha batido el récord ha sido Derek Manuel a las doce y dieciocho minutos de la noche a su madre pasaba por la SER

Voz 11 35:50 el Esteban de éxito Él me se me dirá que ver niños que vinieron aquí fotos para esquí fotos fuera ella

Voz 0202 35:56 Lossada ha habido que han aprovechado para rendir tributo musical como los padres de Dylan primer bebé extremeño y en Valencia ferial sea Alija Lina confirman que las segundas generaciones van a colmar el registro civil español de nombres bastante más originales

Voz 1645 36:17 y de momento lo que van a ver es bastante buen tiempo Luismi Pérez hola

Voz 14 36:22 buenas tardes y feliz año nuevo un tiempo más bien tranquilo las próximas horas sólo vamos a tener nubes en el extremo norte peninsular de hecho en Galicia el Cantábrico y los Pirineos van acabar dejando lluvias y nevadas cotas de nieve superiores a los mil quinientos metros la nevada más importante en el Pirineo de Huesca y en los Pirineos catalanes y en cambio cuanto más hacia el sur tiempo más tranquilo cerca del Mediterráneo ambiente muy suave más de veinte grados de máxima en Murcia la Comunidad Valenciana dominio del sol va a soplar el viento de poniente en muchas zonas del Cantábrico del Mediterráneo eso sí en Canarias tiempo bastante despejado mañana repetición de la jugada ambiente suave y con muchas nubes cuanto más and

Voz 1645 37:03 con la dirección técnica de David Nieto y de Noema Valido y con Carlos Cala la producción comenzamos a contarle otro año más en Hora catorce

Voz 1645 37:42 el caso Diana que hoy ha seguido su curso judicial en Ribeira su recuerdo emocional en Rianxo ambas en la provincia de A Coruña y en ambos lugares es todo Ricardo Rodríguez buenas tardes

Voz 1817 37:52 buenas tardes Antonio Enrique Win el autor confeso

Voz 1645 37:55 el asesinato de Diana que ha empezado el año ante la jueza de instrucción de Ribeira estaba citado tanto por este caso como por el intento de agresión otra joven cerca de ese mismo municipio en Boiro ese intento que no consumo ha permitido después poder detenerle ir Le definitivamente con la desaparición de la joven madrileña en el verano de dos mil dieciséis se ha negado a declarar en estos momentos Ricardo la jueza está preparando el auto la magistrada el juez

Voz 1817 38:19 dado número tres de Ribeira continúa con la redacción del auto en el que se fijara la situación procesal en la que queda finalmente el autor confeso del crimen de Diana Acker Enrique Wing alias el chicle se ha cogido como dices a su derecho a no declarar ante la jueza ingresará en la prisión de Teixeiro A Coruña la jueza redacta un exhaustivo auto que será reenviado al Juzgado de Instrucción número uno que mañana reabrirá el procedimiento que se había archivado hace unos meses por falta de pruebas concluyentes en relación con la desaparición de la joven madrileña al mismo tiempo se va a remitir al Juzgado número

Voz 0325 38:49 todos otro informe con los datos del intento de su

Voz 1817 38:52 nuestro a esa joven la semana pasada en Boiro este intento de secuestro fue clave fue lo que permitió a la Guardia Civil poner el foco de nuevos

Voz 1645 39:00 por el que fue desde el principio el principal

Voz 1817 39:02 el sospechoso en el caso además hoy conoceremos el informe preliminar de la autopsia practicada al cuerpo hallado este fin de semana en un pozo aquí en Rianxo fuentes consultadas por la SER advierten de que está siendo un proceso complicado por el avanzado estado de descomposición en el que se encuentra el cadáver será difícil determinar determinar nos cuentan esas fuentes sí hubo una agresión sexual se está haciendo un esfuerzo Se están incluyendo radiografías de ese cuerpo los detalles de la autopsia podrán arrojar en todo caso datos que permitan esclarecer las causas de la muerte de Diana ver toda vez que el detenido Enrique El Wing ha dado diferentes versiones a la Guardia Civil en los interrogatorios que se han producido en Oscar

Voz 1645 39:42 enseguida volvemos contigo al caso se va a reabrir de modo oficial a lo largo de la semana previsiblemente mañana como nos decía Ricardo fue el pasado diecinueve de abril cuando se decretó su archivo provisional pero estas novedades de los últimos días ponen de nuevo en marcha la investigación y a partir de ahí veamos qué recorrido procesal Javier Álvarez la magistral

Voz 0689 39:59 la Guardia ordenado las diligencias urgentes que consideraba imprescindibles como el registro de la casa y propiedades del presunto asesino las pruebas de autopsia pero la reapertura oficial del caso está en manos de otro juez hoy la magistrada de guardia decidirá si envía a prisión provisional al detenido remitirá las actuaciones a su compañero del Juzgado número uno que deberá decidir

Voz 1645 40:17 en los próximos días ya si procede reabrir

Voz 0689 40:19 la causa archivada de forma provisional por falta de indicios la investigación no tiene por qué prolongarse durante mucho tiempo porque según reconocen fuentes de la Fiscalía ahora se trata de reconstruir un puzzle del que se tiene la pieza principal y sobre ella se orientarán el resto de pesquisas tanto se podría reconstruir con más precisión itinerarios llamadas de teléfono la utilización de vehículos el análisis de las ropas o el registro de los móviles utilizados esos días el jurado también podría aprobar la práctica de nuevas diligencias que les soliciten tanto la Fiscalía como la acusación particular o la defensa y en este sentido la práctica de una reconstrucción simulada de los hechos es una prueba que habitualmente se realiza por el juzgado que instruye la investigación en este caso el Juzgado Número uno de Ribeira

Voz 1645 41:01 Nos contigo Ricardo A Pobra do Caramiñal que es el municipio en el que desaparecerían Acker ha decretado varios días de luto también Rianxo OS lo ha recordado allí un municipio también de esa misma ría muy cercano tanto A Pobra coma Boiro Ribeira que también ha sido escenario de la investigación y de las declaraciones judiciales si emocionado Rex

Voz 1817 41:17 pero esta mañana de la comarca digo Barbanza Diana

Voz 15 41:28 centenares de vecinos se han sumado a la concentración de condena que terminaba con estos aplausos Poco después de la una de la tarde las banderas del Consistorio ondean a media asta y se han decretado tres

Voz 1645 41:39 días de luto emoción y lágrimas en muchos

Voz 1817 41:41 dos de los asistentes a esta concentración los asistentes que se han esforzado en dejar claro que Riancho es un lugar tranquilo que todos se conocen y lamentan que haya sido un vecino de la localidad el autor de este brutal crimen testimonios como éstos que hemos recogido en la plaza de Riancho

Voz 3 41:57 es muy triste jamás ha a Barreda

Voz 4 42:04 voy voy doscientos por lo que pasó que no esperábamos sabíamos que teníamos en mente de Reagan semejante con estamos

Voz 16 42:15 pero estamos apoyaré a sudar

Voz 0202 42:18 todo es familia

Voz 16 42:20 los dos víctimas

Voz 1817 42:23 tres Los asistentes estaba también la abuela de uno de los chicos que auxilió a la joven de Boiro que fue asaltada como decíamos antes el chicle la semana pasada Riancho A Pobra Ribeira municipio soy consternados por un crimen que ha conmocionado a toda esta comida

Voz 1645 42:37 seguiremos pendientes de cualquier novedad gracias Ricardo buenas tardes

Voz 1817 42:40 buenas tardes Antonio doce cuarenta y dos seguimos

Voz 1645 42:44 Luis de Guindos cree que este dos mil dieciocho va a ser el año de la recuperación intensas sea definido el ministro de Economía el año que comienza el ocho en la entrevista que ha mantenido con José Antonio Marcos entrevista que ha dejado varios titulares Guindos ha dado por hecho que va a haber Presupuestos Generales apunta a que habrá por tanto apoyo por parte del Partido Nacionalista Vasco aunque eso sí lo vincula todo a que haya un gobierno en Cataluña por cierto agrado también cifras de lo que la incertidumbre allí en Cataluña ha costado hasta el momento hasta mil millones de euros amplía Sonia Sánchez buenas tardes

Voz 1916 43:13 sí buenas tardes el ministro de Economía confía en que el peso de los números haga que el nuevo Gobierno catalán destierre la vía unilateral según las cuentas que Luis de Guindos ha hecho aquí en la SER el coste del proceso independentista asciende a mil millones de euros

Voz 6 43:25 me ha costado por ejemplo una desaceleración de cuatro cinco décimas el PIB de Cataluña son doscientos mil millones de euros a usted el cero cuatro cero cinco y eso es lo que supones que ha podido costar perfectamente ya unos mil millones de euros

Voz 1916 43:39 de Guindos repite como todo el Gobierno de Rajoy que los malos resultados del PP en Cataluña no pueden extrapolarse a unas futuras elecciones generales cree que hubo voto útil a favor de Ciudadanos no escatima piropos para Inés Arrimadas

Voz 6 43:51 Ciudadanos ha presentado una muy buena candidata ya ha hecho una campaña muy buena sobre el futuro

Voz 1916 43:56 lo del Gobierno de Rajoy augura una cierta tranquilidad para este dos mil dieciocho ya que confía en que el PNV apoyará los Presupuestos Generales

Voz 6 44:03 una vez que haya nuevo gobierno en Cataluña yo estoy convencido que el Partido Nacionalista Vasco estará dispuesto así que para el Gobierno

Voz 1916 44:11 hoy el año comienza como acabó el anterior pendiente de los pasos que se den en Qatar

Voz 1645 44:15 Doña como nos decía Sonia Guindos ha destacado la buena campaña de Inés Arrimadas sí de Ciudadanos para conseguir los resultados que se partido logró en las elecciones catalanas del veintiuno de diciembre y aquí en la SER hace unos minutos ha hablado de este asunto y ha estado la presidenta madrileña Cristina Cifuentes ha reconocido que la estrategia tomada por el Gobierno central en Cataluña la aplicación del ciento cincuenta y cinco Nos y en su opinión estrategia que le haya venido muy bien al Partido Popular para esas elecciones

Voz 0434 44:39 yo creo que Mariano Rajoy siguió una estrategia en Cataluña que era la estrategia que necesitaba España aunque no fuera la estrategia que más conviene al Partido Popular cuando un partido nunca ha gobernado como ocurre con Ciudadanos no tiene desgaste ninguno precisamente por no haber ejercido esa esa acción de gobierno cuando un partido gobierna como el Partido Popular y además tiene que tomar ese tipo de decisiones como el artículo ciento cincuenta y cinco indudablemente tiene un desgaste pero yo creo que Mariano Rajoy hizo lo que tenía

Voz 1645 45:07 has Cifuentes que ha descartado por cierto de modo tajante que la puedan imputar por los casos que afectan al PP en Madrid y que están en los tribunales mensaje de año nuevo también de otro presidente territorial del de la Comunidad Valenciana Ximo Puig quien ha pedido que este dos mil dieciocho no todo el debate territorial se centre en Cataluña

Voz 17 45:23 cuatro décadas después de ese gran consenso padecemos una crisis territorial que tiene en Catalunya su expresión más evidente pero todo no es no puede ser Cataluña los valencianos de Seamus una solución al problema en Cataluña pero no puede distraernos no puede retrasar las reformas que necesita al conjunto del sistema territorial tenemos nosotros nuestra propia pilla la vía valenciana para el empleo y la igualdad de oportunidades

Voz 1645 45:52 eh fuera de España ha sido llamativa la referencia que ha hecho el secretario general de Naciones Unidas a los nacionalismos Antonio Guterres no hablado explícitamente hoy de Cataluña pero sí ha dejado un recado para los tiempos que corren

Voz 0325 46:03 no lo vi en los nacionalismos y la xenofobia están aumentando en el inicio de este dos mil dieciocho

Voz 0689 46:09 hecho apelo a la Unión y creo que verdaderamente poder

Voz 0325 46:12 hemos lograr un mundo más seguro podemos solucionar los conflictos superar los odios y defender los valores que tenemos en común pero sólo podemos hacerlo en conjunto en Consum

Voz 1645 46:22 más allá de Cataluña volvemos a los mensajes que ha dejado esta mañana Luis de Guindos en la SER a los que son más puramente económicos Guindos descarta cualquier modificación en la reforma laboral sigue confiando en que se va a crear empleo durante este año y también se ha mostrado partidario de una subida de los tipos de interés como señal ha dicho de que la recuperación se ha consolidado en Europa en la economía española informa Eladio Meizoso

Voz 0689 46:43 para que cambiaron la reforma laboral que en esencia es sólo flexibilidad en la gestión de los recursos humanos viene a decir De Guindos sin tocarla consciente de empleo seguirá halal

Voz 6 46:52 en el año dos mil dieciocho yo creo que estaremos alrededor de medio millón de puestos de trabajo en términos de Encuesta Población Activa de paz

Voz 0689 46:58 confía en recuperar en tres años los niveles de empleo y espera que el crecimiento de la economía permita también continuar con la recuperación de los sal

Voz 6 47:05 varios llevamos ya tres años y el año dieciocho estoy convencido que va a ser el cuarto año de recuperación intensa es decir en torno al tres por ciento y por lo tanto eso se tendrá que coger una negociación salarial en la negociación entre empresarios y trabajadores

Voz 0689 47:19 claro que también iban a subir los tipos de interés eso sí de forma

Voz 6 47:22 moderada en madera a poseer medio punto cero setenta y cinco de pero no es lógico el euribor estén en niveles negativo