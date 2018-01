Hora 14 (02/01/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 0867 00:23 justo el mismo día en el que la Guardia Civil ha dado

Voz 1645 00:25 más detalles de la investigación en una comparecencia de hora y media en A Coruña lo primero que ha confirmado que el ADN del cuerpo que se sacó de una nave industrial en Rianxo corresponde a Diana Santiago Villanueva delegado del Gobierno en Galicia

Voz 3 00:36 en el caso evidentemente va a continuar pero el trabajo que han realizado hoy a la noche precisamente el Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil ha culminado este trabajo con la confirmación de que los datos de ADN corresponden a Diana Quer

Voz 1645 00:50 después los especialistas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han ido desgranando cómo tenían Enrique en el punto de mira desde hace meses como el estudio del teléfono móvil de Diana confirmó la hipótesis de que había sido secuestrada y como desde noviembre ya no tenían ninguna duda de que fue a Win quien se llevó a Diana en su coche han descartado además que sea verdad la coartada que la dado en la que aseguraba que la causa de la muerte fue un atropello

Voz 3 01:12 que él habla de una muerte accidental porque por atropello Si habla de que el cuerpo se lo lleva inicialmente lo dejada en un descampado a las zonas del Polígono Iker luego regresa y lo coja lo Reja al arrojar al puerto de Tarragona imposible porque en el puerto de Tarragona no hay corrientes y ese cuerpo hubiera emergido y hubiera sido encontrado

Voz 1645 01:35 que hay que sumar además la valentía y la capacidad de quedarse con los detalles de la chica de Boiro La la que a buen intentó agredir la pasada semana que logró escapar y cuyo relato ha servido para que fueran cuadrando todos los datos

Voz 3 01:45 la llega a introducir al maletero pero ella se salva porque porque deja una pierna fuera en ese momento ya ve que se acercan dos personas ya empieza a gritar muy fuerte pidiendo auxilio el chicles asusta se mete en el coche ya se baja chicles Eva

Voz 1645 01:59 estamos pendientes también de otra investigación está en Andalucía una madre de Granada denunciado que esos hijos menores han sido secuestrados por el padre éste llamó anoche en una comisaría en la que trabajó en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra para decir que los niños estaban con él pero no se le ha podido localizar hasta hace apenas unos minutos la policía va a dar detalles en Sevilla Llesta Enrique carné A2

Voz 4 02:19 la Policía Nacional en unos ciento trasladar de localización de los dos menores de nueve y diez años y la detención del padre de estos costes están ya en la Jefatura Central de la Policía Nacional en Sevilla los menores a la espera de ser entregados a su madre y el para a la espera de pasar posición judicial recordamos que el detenido cuenta con condena firme por malos tratos y orden de ingreso en prisión

Voz 1645 02:40 les estamos contando en la SER la transcripción literal de la declaración de Edmundo Rodríguez ante el juez el pasado verano fue el máximo representante de Inalsa

Voz 0867 02:47 la empresa que gestionaba las operaciones del Canal de Isabel

Voz 1645 02:50 segunda Latinoamérica y reconoció ante el juez que parte de las comisiones ilegales que se llevó de la venta de la empresa brasileña misa en realidad eran para el ex presidente madrileño Ignacio González estas una recreación de las respuestas de Rodríguez a las preguntas del

Voz 1084 03:03 el fiscal Luis Vicente Moro me dijo que mi participación no mis honorarios son mi comisión o lo que queramos llamar iba a ser mayor porque ese dinero quedaría destinado a Ignacio González cuando lo pidiera

Voz 5 03:14 entonces usted está guardando lesa comisiones

Voz 1084 03:16 señor Ignacio González hasta que se la pida sí quedó al final de lo que yo sé yo estoy esperando a que Luis Vicente Moro me diga sí o no usted se considera

Voz 6 03:26 erró de Ignacio González en no no no

Voz 1084 03:28 obliga a que me auto califique la venta de coches

Voz 1645 03:31 pasado año volvió a niveles que no se veían desde dos mil siete es uno de los indicadores económicos principales para ver la capacidad de compra de particulares

Voz 5 03:38 de empresas y esto sumamos que la vivienda

Voz 1645 03:40 seguir subiendo este año eso es al menos lo que nos han dicho en la SER varios expertos por ejemplo Juan Fernando cito uno de la Sociedad de Tasación quién advertido en Hoy por hoy de que los jóvenes que intenten comprar una casa con sus primeros

Voz 0867 03:51 con los se van a ver obligados a dedicar a

Voz 1645 03:53 muchos enteros de nómina para poder comprar

Voz 0587 03:56 ven a lo mejor pues con el Salario Mínimo Interprofesional pues de puede costar me de siete de catorce a quince años compraron a casa es encima ha sido tiene ahorró previo es misión imposible realmente no sólo van a plantear

Voz 1645 04:08 y la familia del inmigrante que murió el pasado viernes en la cárcel de Archidona utilizada de momento como centro de internamiento de extranjeros pide que se investigue esa muerte y que les dejen acceder a la autopsia mientras distintas organizaciones sociales han denunciado hoy que se están produciendo deportaciones cada día

Voz 6 04:22 impulsado a posible te digo no parece una típica pedimos como he dicho de compañía que en West Palm Beach todo vale excursiones sabemos que ahí en la hubo muy otra vez

Voz 1645 04:37 es martes dos de enero más en titulares con Sara selva y Carlos

Voz 1510 04:42 registradores confirma que tres mil doscientas empresas han abandonado Cataluña este año hasta el veintinueve de diciembre Éste fue el último día laborable salieron de la comunidad veinte empresas

Voz 0325 04:51 los familiares de dos víctimas del franquismo enterradas en el Valle de los Caídos han presentado una denuncia contra el máximo responsable de la abadía benedictina le acusan de oponerse a la exhumación de los cuerpos de dos hermanos avalada por una sentencia desde hace

Voz 7 05:01 casi tres años en Irán veintiún personas han muerto

Voz 1510 05:04 dos han sido detenidas en los últimos días por las manifestaciones que se están llevando a cabo en distintas partes del país el Ministerio de Interior ha recordado que toda manifestación requiere una autorización previa

Voz 0325 05:13 Corea del Sur propone al régimen norcoreano una reunión de alto nivel el próximo nueve de enero ha sido la respuesta de Seúl a la intención de Pyongyang anunciada por Quiñón Un de participar

Voz 0867 05:21 en los Juegos Olímpicos de invierno del próximo mes de fe

Voz 1510 05:23 pero en la bolsa de los principales parques europeos el Ibex treinta y cinco es el único que está en verde sube en torno a dos décimas y cotiza por encima de los diez mil puntos la prima de riesgo está en los ciento catorce puntos básicos

Voz 0325 05:33 cortes esta semana vuelve la competición al fútbol con los partidos de ida de octavos de final de la Copa del Rey hoy en la Liga Endesa de baloncesto Guipúzcoa Barça y Unicaja Valencia

Voz 1645 05:41 dos y cinco seguimos

Voz 0867 06:16 buenas tardes lo avanza a esta hora la Cadena Ser en Madrid la Justicia imputa a toda la corporación municipal de Coslada a todos el alcalde del PSOE Ángel Viveros su Gobierno y la oposición de aquel entonces por haber dado luz verde en la pasada legislatura la construcción de un centro comercial sobre un supuesto yacimiento previsto Arico en la zona de El Calvario impugnación general para toda la junta de gobierno de entonces en un auto en el que el juez mete a todos en el mismo saco Pedro San Frutos el portavoz de Izquierda Unida cuando se aprobó el proyecto

Voz 9 06:47 simplemente los trámites administrativos a los que no podemos negarlo porque si no estaríamos perjudicando a una empresa nosotros estamos en desacuerdo con la fórmula que utilizó no porque él sino porque no nos parecía la más correcta número preferido otra pero a partir de ahí nada mal no yo espero que con la toma de declaración por parte del juzgado pues archive todos los porque no tiene por lo menos desde nuestro punto de vista los primeros lo mío no tiene ningún sentido porque es lo que hicimos fue cumplir con lo que los técnicos los defiende ha un acto de trámite

Voz 0867 07:17 los imputados van a declarar en febrero en diferentes días el proyecto que nunca se llegó finalizarse inicio y supuestamente causó daños irreparables en esos restos históricos según sostiene la Fiscalía de Medio Ambiente catorce ahora les ofrecemos todos los detalles y recordamos este caso y el proyecto por el que toda una Junta de Gobierno va a tener que pasar por el juzgado también les vamos a contar en este Hora catorce Madrid como Edmundo Rodríguez Sobrino mano derecha de Ignacio González en sus operaciones del canal en Latinoamérica continuó desmarcándose del ex presidente de la Comunidad de Madrid en su última declaración ante el juez Edmundo le contó cómo se acordaban las comisiones una mordida de más de dos millones y medio de euros ir como parte de esa comisión tendría que ir destinada al propio González un sálvese quién pueda dos de enero la Guardia Civil no se cree la coartada del asesino confeso de Diana que hay titulares

Voz 1510 08:11 los investigadores de la UCO descartan que Enrique Avui matar a la joven madrileña atropellando la han explicado que el autor confeso del crimen era el principal sospechoso la autopsia ha confirmado que los restos encontrados en una nave industrial de Riancho pertenecen a Diana desaparecida en agosto

Voz 7 08:24 dos mil dieciséis la Comunidad de Madrid sigue sin dar una nueva aplazada la mujer que sufrió varios accidentes cuando estaba siendo trasladada a la residencia de día de San Sebastián de los Reyes cinco meses después de dar a conocer el caso aquí en la SER la afectada no sólo no ha conseguido otra plaza sino que ha perdido la que tenía en un principio un grupo de familiares de víctimas del franquismo ha presentado una denuncia contra el abad del Valle de los hay dos Le acusan de impedir la exhumación de los cuerpos de dos de esas víctimas los hermanos la Peña avalada por una resolución judicial las denuncias por agresiones homófobas aumentaron el año pasado en Madrid doscientos ochenta y siete frente a las doscientos treinta y nueve de dos mil dieciséis según datos de la Asociación Arco Poli que pide aumentar la sensibilización y la formación de los profesionales que atienden a las víctimas el deporte es el Atlético de Madrid prepara ya la ida de octavos de la Copa del Rey los rojiblanco

Voz 1510 09:07 se enfrentan mañana el Lleida a polémica

Voz 0867 09:10 es la polémica de la semana al tiempo el Juanlu mental del Partido Popular y de Ciudadanos con la cabalgata de Vallecas resulta que en uno de las carrozas irá una drag queen y los promotores mostrarán la bandera del arco iris la carroza es del colectivo orgullo vallecano y de los vecinos del barrio información de Virginia Sarmiento

Voz 10 09:27 no sin polémica y este año vuelve Vallecas envuelta en purpurina banderas arcoiris no serán reyes sino reinas y estarán interpretadas por la Brad Pitt la prohibida la bailarina de ballet Roma Calderón Illa hip hopera de Noel Amis irán en una carroza llena de familias diversas y bajo el lema Todos somos reinas de nuestras vidas la iniciativa surgió en la mesa de igualdad en la que participan entidades sociales del barrio como orgullo vallecano David Molina soporta

Voz 11 09:50 no acabamos de entender cómo ha suscitado tantas reacciones machistas retrógrada la simple presencia de tres mujeres ejerciendo de reinas mangas todos queremos luchar contra la violencia machista homófobo y que hay transgénica pero sí han encontrado detractores en Roman portavoz del Partido Popular

Voz 12 10:07 qué le diría ya a la señora Carmena que se deje ya de tantísima ocurrencia por favor que se respeten los sentimientos y las predicciones Begoña Villacís de Ciudadanos yo creo que hablásemos con los niños igual no comprendemos lo que nos dicen es que quieren ver a los Reyes Magos desde el PSOE Chema Dávila

Voz 11 10:24 que haya diversidad mujeres prisma gas yo

Voz 7 10:28 me parte el totalmente encantado que recogía desde

Voz 11 10:30 todo Gobierno Inés Sabanés aclarando que es

Voz 13 10:33 el día de disfrute de los niños y que por tanto tiene que estar acorde no van a desfilar como una carroza Drac no es así es una carroza por la diversidad

Voz 10 10:44 la cabalgata será a las cinco de la tarde del cinco de enero

Voz 0867 10:46 cuando no es una cosa es por otra no hay manera de tener la cabalgata en paz vamos a las carteras la Nochevieja pero un vamos al ralentí y vamos a Tráfico para saber cómo se circula en los accesos y salidas en la Comunidad de Madrid DGT Alfonso Martínez qué tal muy buenas tardes

Voz 14 11:07 buenas tardes a esta hora van a encontrar complicaciones por obras en las entradas a la capital en la A uno al paso por Lozoyuela y El Molar en la cinco a la altura de Móstoles y en las seis en Collado Villalba en todas ellas tenemos tráfico lento con paradas intermitentes en el resto de carreteras de la Comunidad a esta hora se circula sin problemas

Voz 0867 11:25 aquí en las calles de la capital y el M30 cómo va el tráfico rodado centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid Inmaculada bandera Solà

Voz 15 11:31 hola no puede ir mejor hemos iniciado esta semana con unos niveles circulatorios aún más bajos que la semana pasada no vemos problemas ni en las en los puntos donde hay cortes de tráfico sigue habiendo los mismos ya lo saben en la Gran Vía la calle de Atocha no las pueden tomar y cortes puntuales en la Puerta de Toledo en la calle Mayor en este momento el el los ejes principales disfrutan de buena circulación de las vías de salida y entrada sólo destacamos la entrada de la cartera de Barcelona con un tráfico algo más intenso en la M treinta predomina la fluidez

Voz 0867 12:01 en regresa la primavera Madrid Si es que en algún momento es tuvimos en invierno once grados de media hoy en una semana en la que tampoco veremos la lluvia y todavía van a subir un poquito más las temperaturas Luismi Pérez qué tal buenas tardes

Voz 5 12:14 buenas tardes un tiempo más bien tranquilo y suave el que esperamos lo que queda de martes con pocas nubes alguna simplemente altas que van a ir cruzando el cielo de norte a sur el la región nubes un poquito más densas en las caras norte de Somosierra de la Sierra de Guadarrama sin precipitaciones Illa décimos con un ambiente que esta tarde va a ser suave máximas de diez a quince grados en la mayoría de localidades todavía el viento de poniente va a soplar un poco más fuerte en zonas altas de la sierra mañana la misma situación por la mañana nubes bajas en las vegas del Tajo después se irán disipando y mañana un tiempo que quedará o con nubes altas sobre todo con este ambiente tan suave mañana incluso suben las temperaturas respecto

Voz 0867 12:55 catorce se hace con Koke peinado Yeray Martínez en el control de sonido y la producción de Teresa Rubio dos de la tarde y trece minutos sorprende más que hondo las formas lo hemos avanzado en esta portada la la Justicia imputa a todos los concejales de todos los partidos del Gobierno y de la oposición en el Ayuntamiento de Coslada a todos los que la pasada legislatura aprobaron el junta de gobierno un proyecto para levantar un nuevo centro comercial en la localidad resulta que que esas obras que nunca se llegaron a terminar Se hacían sobre unos yacimientos arqueológicos que habrían sufrido un daño irreparable encabezando la lista de imputados está el actual alcalde socialista Ángel Viveros SER Henares Javier Galicia qué tal buenas tardes

Voz 0743 13:39 buenas tardes es sin duda poco habitual que políticos de todos los partidos resultan investigados por el mismo caso pero es lo que ha ocurrido en Coslada en el año dos mil diez incluso el portavoz del PP único partido en la oposición formado parte de la Junta de Gobierno invitado por el entonces alcalde socialista Ángel Viveros regidor también en la actualidad los otros dos partidos representados en aquel arco político Izquierda Unida y la extinta plata horma de izquierdas de Coslada formaban parte de un gobierno tripartito con el PSOE en total nueve concejales seis de los cuales continua del Ayuntamiento más el arquitecto municipal tendrán que declarar a finales de febrero ante el juzgado número uno de Coslada la Fiscalía que no ha especificado delito investiga por qué el Ayuntamiento otorgó licencia para el movimiento de tierras en una zona donde supuestamente existían restos arqueológicos prehistóricos es la zona conocida como el calvario para la que el propio Ayuntamiento llegó a solicitar a principios de los noventa su protección como Bien de Interés Cultural una catalogación que nunca se llegó a producir

Voz 16 14:30 hombre yo entiendo que que negar una licencia que es algo que hacemos cada quince o veinte días en la junta de gobierno cuando viene el expediente completo informaba favorablemente eso sí que presuntamente sería una prevaricación de los políticos cuando vienen ya digo un un expediente completo informado favorable por todos los técnico correspondiente por eso no entiendo que que esto en el tiempo ahora otra vez vuelvan a remover algo que que yo creo que está manifiestamente claro

Voz 0743 14:57 el Juzgado cita en calidad de investigados al actual alcalde Ángel Viveros y al exalcalde y todavía portavoz del PP en Coslada Raúl López también continúan formando parte de la Corporación los socialistas Iván López Charo Arroyo y Teresa González Austin el entonces portavoz de Izquierda Unida Pedro San Frutos los otros tres concejales que entonces formaban parte de esa junta de gobierno ya no están en activo

Voz 0867 15:16 bueno esta es la lista vamos a recordar como digo este caso este proyecto aprobado en el año dos mil diez pero que como decimos nunca llegó a consumarse aunque sí se hicieron las obras preparatorias las obras Javier que habrían causado ese daño en el entorno

Voz 0743 15:29 no sólo se hicieron las obras para las que se dio licencia entonces sino que según defienden los investigados era una zona ya sectorizado ha con anterioridad en la que se construyeron viviendas y hasta un colector en el proyecto de construcción del centro comercial se llevaba una década trabajando desde el Ayuntamiento y aunque a día de hoy sigue sin estar levantado el edificio seis excavarlo en los cimientos es entonces cuando se habría producido el daño irreversible de sobre restos arqueológicos del paleolítico del Neolítico en dos mil doce la Comunidad de Madrid que había autorizado previamente la modificación del uso del suelo abrió un expediente por el posible daño patrimonial puesto que en los años noventa Si bien no sabía otorgado la declaración como Bien de Interés Si se había especificado que el Ayuntamiento debía dar cuenta al Gobierno regional de cualquier obra que se quisiera cometer el la zona el expediente fue cerrado dos años más tarde pero la Fiscalía de Medio Ambiente continuó la investigación por la que ahora concejales de todos los partidos representados entonces tendrán que responder ante el juez

Voz 0867 16:19 es la información desde SER Henares de Javier Galicia gracias Javier también lo avanzado la Ser esta mañana la declaración más bien el sálvese quién pueda de Edmundo Rodríguez Sobrino ante el juez del caso Lezo detalle Si transcripción de una declaración que ha conocido esta emisora y en la que sobrino admite que tenía órdenes expresas de guardar una parte de la mordida para Ignacio González información de Alberto Pozas

Voz 0055 16:40 el hombre del Canal de Isabel Segunda en Latinoamérica y el pasado mes de julio confesó que la compra de la empresa brasileña emigrado por parte de este ente público de la Comunidad de Madrid trajo consigo una mordida de dos coma siete millones de euros el dinero fue a dos sociedades y según dijo él mismo en su confesión ante el juez una parte tenían nombre Ignacio González dijo que tenían que repartírsela con el ex presidente de la Comunidad de Madrid estas la recreación del interrogatorio habla Edmundo Rodríguez pregunta la Fiscalía Anticorrupción

Voz 1084 17:04 Luis Vicente Moro me dijo que mi participación no mis honorarios son mi comisión o lo que queramos llamar iba a ser mayor porque ese dinero quedaría destinado a Ignacio González cuando lo pidiera le dijo la cantidad que cobra de Ignacio González la cantidad era la misma que cobraba yo cuánto cobró el señor González no cobro nada yo cobre dos coma tres millones según Vicente Moro María dicho la mitad de esa cantidad debería haber sido para Ignacio González entonces está guardando el esa comisión al señor Ignacio González hasta que se la vida significa eso así quedó al final de lo que yo sé yo estoy esperando a que Luis Vicente Moro me diga sí o no lo que sé es lo que le he dicho no sé más

Voz 0055 17:43 Luis Vicente Moro ex delegado del Gobierno en Ceuta es un viejo conocido de Ignacio González y según la investigación es uno de los principales impulsores de la compra de la empresa brasileña emisario por parte del Canal de Isabel Segunda

Voz 0867 17:53 dos y dieciocho seguimos

Voz 0605 19:07 esto es Madrid

Voz 0867 19:11 en estos diecinueve la Guardia Civil ha confirmado esta mañana que el cuerpo de la mujer aparecida en una nave de Riancho es en efecto el de la joven madrileña Diana Quer los responsables de la investigación creen que la cuarta del presunto asesino se desmonta por sí misma por lo que dan el caso por resuelto Radio Galicia Xaime López

Voz 0846 19:26 en noviembre los investigadores de la Guardia Civil ya tenían claro que el chicle era el responsable de la desaparición de Diana Care pero no tenían pruebas para incriminar lo Manuel Sánchez es el coronel responsable de la UCO la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil

Voz 0867 19:40 pondría una fecha

Voz 22 19:41 en noviembre de dos mil diecisiete ya no tenemos absolutamente ninguna duda de que Diana se la lleva el chicle en su vehículo

Voz 0846 19:52 ninguna duda los análisis de los teléfonos móviles sitúan a Diana que ya rica Win la noche de los hechos en los minutos previos a la desaparición de la joven en los mismos puntos a los investigadores estaban estrechando el cerco sobre Wim para intentar que la Justicia reabriera el caso y la estrategia pasaba por desmontar las coartadas que le daban su mujer y sus cuñados y el pasado día veinticinco la denuncia de un intento de secuestro por parte de una joven que logró

Voz 0867 20:18 la farsa de su agresor dar datos

Voz 0846 20:21 esos a la Guardia Civil precipitó los hechos el chicle fue detenido y su mujer cambio de testimonio fue entonces cuando a Wim condujo a los agentes al lugar donde arrojó el cuerpo de Diana un pozo de agua potable de diez metros de profundidad allá aparecieron los restos con dos pesados ladrillos amarrados al cuerpo falta por saber cómo el chicle mató a Diana sí fue un atropello occidental como sostiene su abogado o la estranguló con una brida de plástico que apareció en el pozo

Voz 0867 20:47 el Madrid cerró dos mil diecisiete con más denuncias por ataques homófobos cifras todavía provisionales de la Asociación Arco Polly que también está recopilando las posibles agresiones cometidas durante estas navidades el año pasado se presentaron doscientas ochenta y siete denuncias Natalia pero

Voz 23 21:03 a estas denuncias se suman por ahora dos nuevas agresiones que tuvieron lugar en Nochevieja Rubén López portavoz de la Asociación Arco Polly

Voz 24 21:09 no fue con amenazas e insultos sí estuvieron a punto de pegarles el otro es una denegación de servicio

Voz 23 21:15 el balance de dos mil diecisiete que hace la asociación pone de manifiesto el rechazo que aún experimental colectivo el eje TBI en Madrid

Voz 24 21:21 sí lo cierto es que lo que no ha cesado en ningún momento seguimos encontrando a la gente del SPD que se siente bastante desprotegida que sufre agresiones a medida que es más difícil

Voz 23 21:32 la sensibilización para llegar a la víctima y del agresor que sigue encajando un perfil muy joven y la formación del funcionariado para atender estos casos son fundamentales para atajar los delitos de odio en dos mil dieciocho

Voz 0867 21:42 dos y veintidós aquí en Madrid superada la crisis y después de escuchar a Cristina Cifuentes hablar de la comunidad como el motor económico de España el comité de empresa de los centros de la red de violencia de género no da crédito las condiciones de los nuevos pliegos que ha sacado la Consejería de políticas sociales para gestionar los distintos servicios hablamos de casas de acogida de centros de emergencia o de centros de mujer para la prevención de la violencia de nuevo tiene más peso la rebaja económica que el proyecto técnico información de Teresa

Voz 7 22:07 casi como antes de la crisis en la adjudicación de los diferentes servicios de la red de Violencia de Género priman un setenta por ciento la oferta económica frente al treinta por ciento de la técnica Elena Fernández es portavoz del comité de empresa que representa a varios de estos centros

Voz 25 22:22 los atrás pensábamos que ahora en el dos mil diecisiete que ya no estamos en crisis que cada vez se invierten más en violencia de género estoy iba a cambiar los somos da cuenta que por ejemplo en las categorías de educadoras sociales que son las compañeras que cubren las veinticuatro horas y están todos los días en en centro porque son las que hacen toda la atención socioeducativa etc pues algunas las bajan la jornada que lo que hace inviable que haya una educadora siempre en el centro

Voz 7 22:51 no entienden esta política de reducción del gasto aseguran que si realmente se ha aumentado el presupuesto en estos centros no ha tenido ningún tipo de repercusión y recuerdan que estos estos servicios son fundamentales para poder acabar con la violencia de género el año pasado fueron asesinadas en la comunidad ocho mujeres y un bebé de un año y un niño

Voz 0867 23:08 fue hace unos meses en agosto les contamos la denuncia de Yolanda su madre que se llama Mercedes si tiene esclerosis múltiple estaba yendo un centro de Día de la residencia moscatel Ares en San Sebastián de los Reyes sufrió varios accidentes en los traslados se rompió la nariz las dos rodillas el fémur Yolanda denunció la residencia pidió un cambio de centro la Comunidad se comprometió entonces a darle una solución cinco meses han pasado cinco meses después sigue sin plaza cuando intentaron recuperar la que tenían en San Sebastián de los Reyes les dijeron que ya estaba ocupada a SER Madrid Norte David Herrero

Voz 26 23:38 mientras Mercedes se recuperaba de las diferentes operaciones por la rotura de las piernas Yolanda estaba negociando con la Comunidad de Madrid una plaza en otro centro de día en uno de ellos no les incluía al transporte por estar fuera de la zonificación tan sólo había que cruzar una calle pero administrativamente no fue posible en la última opción han sido los propios técnicos quiénes han reconocido que el centro no está preparado para atender a Mercedes cuando la familia asumido la peor de las soluciones que tendrá que volverá a la residencia moscatel Ares a la que han denunciado por negligencia han descubierto que su plaza ha sido ocupada

Voz 27 24:08 yo les Illes que bueno si no queda más remedio que mandarla a ese centro de día hemos cautelares que pedía una supervisión que estuvieran pendientes me dicen que fíjate que ella ahora allí como de la plaza está ocupada digo usted cree que yo ahora en enero teníamos pensado ya que empezara de me decían que iban a facilitar mucho me dice no y ahora mismo como vale dice yo yo no puedo seguir en esta situación con mi madre yo yo como digo yo vaya al promedio conversación osea le rompen las piernas y encima lo dejan sin plaza

Voz 26 24:35 la Consejería de Servicios Sociales ha explicado que había lista de espera de moscatel Ares y por eso se adjudicó han recordado que la familia expresó en varias ocasiones que no volverían este centro pero se comprometen a readmitir la en cuanto quede libre una plaza desde el Gobierno regional insisten en los informes médicos que recomiendan que Mercedes vaya a una residencia en régimen completo ella con setenta años está con todas sus facultades mentales intactas y quiere volver a su casa cada día

Voz 28 25:04 qué tengo que hacer esta semana voy tenéis escritos los tres en el dentista mañana tenéis citan los tres con el médico

Voz 29 25:10 Caser presenta familia unida es el único pacto familiar de salud por ciento veintiséis euros al mes para todos contrata lo antes de febrero y presume de salud informa Thein Caser punto es gasero seguros de tu confianza

Voz 0867 25:29 dos de la tarde y veinticinco minutos también ha avanzado esta mañana la SER un grupo de familiares de víctimas del franquismo ha presentado una denuncia contra el abad del Valle de los Caídos por impedir la exhumación de los cuerpos de dos de esas víctimas los hermanos la Peña una exhumación decretada por una sentencia de hace casi tres años que aún no empezado a cumplirse por las continuas trabas de la base la información de Alfonso Ojea

Voz 0089 25:50 desde el pasado día diecisiete de noviembre el padre Santiago Cantera se opone a que los técnicos forenses accedan a las criptas donde se encuentran los restos de los hermanos la Peña en esa jornada deberían haber comenzado los trabajos de exhumación que ordenan una sentencia desde hace ya treinta meses pero el responsable de los benedictinos de Cuelgamuros se niega que se mueva ni una piedra de ahí que las familias afectadas hayan presentado denuncia contra el monje las familias no piden penas únicamente que el prior se enfrente con la realidad de las fosas Eduardo Arranz es el abogado de los afectados

Voz 9 26:20 es en primer lugar que se disculpe cristianamente civilmente con todas las víctimas del franquismo que se ha condenado a realizar trabajos de exhumación a pie de fosa si a una entrevista con las víctimas de la Guerra Civil dictaduras y que esté presente en una entrega de restos mortales a las víctimas represaliadas

Voz 0089 26:36 el Valle de los Caídos está declarado cementerio público no religioso

Voz 0867 26:40 el precio de la vivienda nueva empieza a subir con fuerza de nuevo en Madrid especialmente en la capital un seis por ciento respecto al año pasado una subida que los expertos relacionan con el interés de los inversores extranjeros en hacerse con propiedades inmobiliarias en la capital en el resto de la región la subida es bastante más moderada información de Borja Quintana

Voz 7 26:58 el precio de la vivienda nueva hasta tres mil cien euros el metro cuadrado de media según el estudio de la Sociedad de Tasación donde más sube es en los distritos Centro Salamanca Retiro la sociedad achaca estas subidas a la falta de suelo construir hable también el incremento de los precios en alquiler de vivienda según su director César Hernández aunque el proceso de inflación es evidente no ve probable que se pincha una posible burbuja como sucedió en dos mil diez

Voz 4 27:21 no es lo mismo que en el otro caso en el que había un montón de

Voz 9 27:23 gente que sabía endeudado el situaciones que luego no podía pagar los alquileres se tiran de los precios hacia arriba viviendas que hay en oferta que hay en venta se reservan para la gente que tiene ese poder adquisitivo para hacerlo el cómo lo consiga actualmente es bastante frecuente que sea a partir de sociedades que cotizan en Bolsa

Voz 7 27:43 el el resto de la comunidad el precio crece de forma más lenta un tres coma tres por ciento anual la previsión para los próximos años es que siga aumentando al mismo nivel e incluso más alto en Madrid capital

Voz 0867 27:53 acabamos este informativo en Coslada vamos a volver allí porque los trabajadores de limpieza de ese municipio y la empresa concesionaria se van a reunir esta tarde en un último intento por frenar la huelga convocada a partir de mañana por la plantilla piden mejoras salariales de momento no habrá servicios mínimos porque el pleno del pasado viernes lo rechazó serenar es Galicia

Voz 0743 28:13 si la negociación de última hora no lo remedia mañana miércoles día tres comenzará una huelga indefinida de limpieza viaria en Coslada

Voz 0867 28:19 lo hará sin servicios mínimos el gobierno en minoría del partido

Voz 0743 28:22 el socialista no logrado apoyos suficientes de la oposición para sacar adelante los servicios mínimos planteados por los técnicos de Medio Ambiente unos servicios mínimos que el Ayuntamiento quería fijaran el cincuenta por ciento y que algunos partidos de la oposición consideraban abusivos la empresa concesionaria Valoriza quería fijar los en el sesenta y ocho por ciento esta tarde hay una reunión entre trabajadores empresa y Gobierno municipal para tratar de alcanzar al menos un acuerdo sobre los servicios mínimos de los ciento quince trabajadores del servicio de limpieza viaria de Coslada

Voz 30 28:53 con Paco Hernández Paco qué tal muy buenas tardes qué tal muy buenas tardes vuelve la competición Diego Costa hay Vitolo están convocados con el Atlético de Madrid por parte de Simeone para disputar mañana el partido de Copa del Rey ante el Lleida de octavos de final

Voz 1510 29:06 eh sí están habilitados los dos

Voz 31 29:08 dado que tanto dentro como Diego Chase inhabilitado para hacer parte de nuestro equipo y ahí bueno consecuencia mañana los dos serán convocados al paro

Voz 30 29:19 Dios se han quedado fuera de esta convocatoria el guardameta Oblak Gabi Savic universal como todos ellos por descanso por lesión Coke Eiffel y feliz por su parte el Real Madrid afrontará pasado mañana su partido ante el Numancia al igual que el Leganés ante el Villarreal desde hoy ya no cuenta con Erik Morán que ha sido traspasado al AEK de Atenas

Voz 0867 29:36 cielos despejados en Madrid y temperaturas que seguirán subiendo en las próximas horas esta semana llegaremos a medias de catorce quince grados de momento doce marca el termómetro de la radio la Gran Vía sigue Hora catorce en la SER

Voz 1645 30:20 qué tal buenas tardes la Guardia Civil ha confirmado que el ADN del cuerpo encontrado en una nave industrial de Rianxo se le Diana Acker se van despejando detalles de la investigación de este crimen cuyo caso ha reabierto hoy esta mañana especialistas de la Unidad Central Operativa han explicado el proceso de investigación en una comparecencia que ha durado hora y media de ella se desprende por ejemplo que el autor confeso Enrique a Win llevaba tiempo en el punto de mira y quién el pasado mes de noviembre ya no había dudas para los agentes de que era quién se había llevado a día

Voz 22 30:47 pondría una fecha en noviembre de dos mil diecisiete ya no tenemos absolutamente ninguna duda de que Diana se la lleva el chicle en su vehículo

Voz 1645 30:58 sin ninguna duda además la Guardia Civil no se cree la primera explicación la primera coartada de la de que muriera atropellada

Voz 3 31:04 el habla de una muerte accidental porque por atropello Iker luego regresa y lo cojan los Reja al arrojar al puerto de Traballo imposible porque el puerto de Tarragona no hay corrientes y ese cuerpo hubiera emergido y hubiera sido encontrado aparte que hay hay hay mucha gente bueno eso nos resulta completamente inverosímil

Voz 1645 31:25 catorce enseguida estaremos en Galicia además desde primera hora estamos contándoles los detalles de la transcripción literal de Edmundo Rodríguez en su comparecencia ante el juez en el pasado mes de julio fue el máximo responsable de Inalsa la empresa que gestiona las operaciones del Canal de Isabel II en Latinoamérica Higuera hombre de confianza de Ignacio González según se deduce de esa declaración que les estamos contando hoy de tanta confían sea que parte de las mordidas que Rodríguez cobró por la empresa o la compra de la empresa brasileña emisario eran también para el ex presidente madrileño Osasuna una recreación de parte de esa declaración es la respuesta de mundo Rodríguez a preguntas del fiscal

Voz 1084 31:58 Luis Vicente Moro me dijo que mi participación omiso honorarios Un mi comisión o lo que queramos llamar iba a ser mayor porque ese dinero quedaría destinado a Ignacio González cuando lo pidiera cuánto cobró el señor González no cobro nada yo cobre dos coma tres millones según Vicente Moro había dicho la mitad de esa cantidad debería haber sido para Ignacio González

Voz 1645 32:18 es martes dos de enero más en titulares con Toñi Fernández y Carlos detenido el maltratador condenado que retenía a sus dos hijos de nueve y diez años desde el pasado sábado estaba en el domicilio de su actual pareja en Sevilla dos agentes han resultado heridos durante el arresto los niños esperan ahora reencontrarse con la madre aparece el vídeo una grabación realizada en el piso

Voz 0325 32:38 tres jugadores de la Arandina supuestamente agredieron sexualmente a una chica de quince años la aportado una menor los abogados de los jugadores entienden que el vídeo avala su línea de defensa la acusación no puede extraer conclusión alguna escuchamos ambos

Voz 33 32:50 es decir que van a favor en principio

Voz 34 32:52 el tiempo de la agresión al rápido

Voz 1645 32:58 el castigo ejemplar familiares de víctimas del franquismo denuncian al abad del Valle de los Caídos por impedir la exhumación de cuerpos de represaliados a pesar de la sentencia que obliga a esa exhumación desde hace casi tres años Eduardo Rahm abogado de las familias no pide penas

Voz 9 33:14 que sea condenado a realizar trabajos de exhumación a pie de fosa y que esté presente en una entrega de restos mortales a las víctimas represalia

Voz 1 33:21 se personarán en el caso la Familia de la argelina

Voz 0325 33:23 lo que murió el pasado viernes en la cárcel de Archidona no se cree la versión del suicidio y exige una investigación independiente entre tanto las plataformas contra el uso de esta cárcel como CIE piden que se paralice las expulsiones

Voz 6 33:34 seguir expulsando a fusible festivo no parece un lo dedica cinco días de manifestaciones ya está más

Voz 1645 33:40 de veinte los muertos en Irán por las protestas ante la corrupción y la falta de derechos entre las víctimas mortales hay un niño de once años las autoridades iraníes amenazan a los manifestantes con imputarles delitos castigados con pena de muerte

Voz 0867 33:52 se rebaja la tensión Corea del Sur propone a su vecino

Voz 0325 33:55 lo del Norte una reunión para facilitar su participación en los Juegos Olímpicos de invierno que organiza

Voz 3 34:01 vamos con quienes son gol presidente eso

Voz 0325 34:03 el coreano destacaba el gran avance que el gesto supone para la paz entre las dos Coreas seguirá subiendo Belda

Voz 1645 34:08 notable incremento que el precio de la vivienda experimentó a lo largo de dos mil diecisiete Se va a mantener en dos mil dieciocho empujado por la rentabilidad como apuntan desde las sociedades de tasación Juan Fernández Aceytuno

Voz 0587 34:18 en este caso lo que estamos viendo es más una burbuja rentabilidad que los alquileres son las que están llamando a inversores

Voz 1645 34:25 cifras desconocidas desde hace una década

Voz 0325 34:28 las ventas de turismos y todoterrenos crecieron un siete coma siete por ciento durante el año pasado algo que según la patronal Anfac no llega frenar el envejecimiento del parque automovilístico

Voz 35 34:36 que hay millones de vehículos de quince y de veinte años circulando por nuestras carreteras con lo que ello significa de mayores emisiones contaminantes por un lado in peores niveles de seguridad por otro

Voz 2 34:48 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 34:52 estoy en el Palacio de obvia señor presidente de Guinea Ecuatorial la Policía Judicial de Canarias informa de que el testaferro ucranio Vladimir y pagó sobornos a familiares políticos y asesores de su excelencia a quienes correspondía autorizar la compra de helicópteros de combate

Voz 0867 35:11 te iba bombas de fragmentación

Voz 1551 35:13 dos carencias cuyo remedio clamaba incesante el pueblo guineano veremos si el cobro de comisiones homologa su gobierno con nuestro y es visto con tolerancia en vez de provocar sanciones por corrupción mientras la oposición denuncia el asedio militar de subsedes atentos

Voz 1645 35:34 es casi inevitable consumir estos días azúcar en grandes cantidades entre turrones roscones y algunas bebidas pero hay que tener cuidado al Instituto de Salud del Reino Unido ha alertado de que los niños están consumiendo mucho más del que deberían ya advierten de la necesidad de que empecemos a reducirlo Javier Gregory

Voz 0882 35:49 en galletas pasteles barritas de chocolate latas de refrescos los menores de diez años ingieren al día tres veces más de azúcar de la cantidad recomendada por los expertos según advierte ya una investigación realizada por el Instituto de Salud publicado Inglaterra para evitarlo este es el consejo de Julia Farrés dietas

Voz 36 36:06 que los niños no deben acompañar las comidas con refrescos hay que beber agua dejar estas bebidas para momentos puntuales entonces reduciría damos bastante estos niveles de azúcar

Voz 0882 36:18 para frenar este problema de este organismo público de investigación inglés recomienda a los padres que sus hijos no coma más de dos productos azucarados al día como zumos industriales o bollería y que éstos no tengan más de cien calorías cada uno y cerramos portada

Voz 1645 36:32 con la previsión del tiempo Luismi Pérez hola buenas tal

Voz 5 36:34 es dominio aplastante de los vientos de poniente en gran parte del país van a seguir soplando fuertes al norte de Galicia y en las costas mediterráneas especialmente entre el Ebro y el Júcar vientos de poniente muy suaves en cuanto a temperatura en el Mediterráneo en el Cantábrico máximas de quince a veinte grados e incluso de veinte a veinticinco grados en la costa murciana y también la de la Comunidad Valenciana las nubes más espesas se van a concentrar en los Pirineos también en Galicia con algunos chubascos cotas de nieve de dos mil metros pero tiempo más tranquilo cuanto más al este y más al sur en Canarias tiene

Voz 0867 37:08 pero también despejado o con algunas nubes

Voz 5 37:10 con importantes mañana seguiremos inmersos en esta situación de vientos de poniente

Voz 1645 37:15 hora catorce del dos de enero con la dirección técnica de Koke peinado hoy de Yeray Martínez y con Carlos Cala en la producción una pausa y empezamos

Voz 37 37:28 siete de cada diez personas con discapacidad no tienen

Voz 1179 37:31 trabajo y necesitan formación y apoyo paren

Voz 37 37:34 contratarlo puedes

Voz 0867 37:56 el caso Diana que esta reabierto ya desde hoy especialistas de la Guardia Civil han comparecido durante hora y media para dar detalles sobre la investigación del crimen ha sido en A Coruña saludamos allá nuestra compañera Isabel Bravo buenas tardes

Voz 23 38:07 muy buenas tardes distintos agentes vendido andado

Voz 0867 38:09 como decíamos una larga explicación muy detallada también de esa investigación desde el momento de la desaparición de Diana en agosto de dos mil dieciséis hasta hoy mismo lo primero han confirmado Isabel que el ADN encontrado en el cuerpo que estaba en la nave industrial de Rianxo corresponde Diana Care pero además han Espí llegado que desde hace tiempo Enrique a Boeing el autor confeso era el sospechoso principal que él llegó a intuir que les seguían también los agentes han descartado la primera coartada que dio él al declarar la que había matado a digan atropellando la

Voz 23 38:36 sí desde noviembre de dos mil dieciséis Enrique a es el principal sospechoso de la desaparición de Diana Quer la información que arroja el móvil de la joven madrileña ha aparecido en la ría la sitúan a ella en un coche saliendo de A Pobra do Caramiñal ese veintidós de agosto de dos mil dieciséis y las imágenes de una veintena de cámaras confirman que ese coche es el del chicle será en noviembre de dos mil diecisiete cuando ya no haya ningún tipo de dudas de que Diana se la lleva a Boeing en su vehículo pero faltan pruebas determinantes para poder presentarlas a la justicia en su primera declaración ante la Guardia Civil una vez ya detenido Abu in habla de atropello accidental una cortada esta que tumba directamente la investigación los investigadores Manuel Sánchez Corbis el coronel jefe de la UCO de la Guardia Civil

Voz 3 39:19 que él habla de una muerte accidental porque por atropello Si habla de que el cuerpo se lo lleva inicialmente lo deja en un descampado en las zonas del Polígono Iker luego regresa y lo coja el lo Reja a La Roja al puerto de Tarragona imposible porque en el puerto de Tarragona no hay corrientes y ese cuerpo hubiera emergido y hubiera sido encontrado aparte que ahí hay hay mucha gente bueno es nos resulta completamente inverosímil

Voz 23 39:49 a Boeing se ha venido abajo cuando comprueba que se cae su soporte principal es decir el de su mujer cuando decide rectificar y declarar que la noche del veintidós de agosto de dos mil dieciséis El día de la desaparición de Diana no estaban juntos

Voz 0867 40:02 te ven con respecto estos últimos días Isabel la Guardia Civil explicado cómo pudo escapar el pasado día veinticinco otra chica a la que a buen intento agredir en Boiro pudo forcejear evitar que la encerrar en el maletero avisar por whatsapp ideó una cantidad de detalles también reflejada que permitió al final los agentes atar cabos ir relacionar este suceso con la investigación y el seguimiento de Boeing este pasado día

Voz 23 40:22 de Navidad se precipita todo cuando esa joven de Boiro denuncia que un tipo cuyos rasgos físicos corresponden con el del chicle la intentó raptar después de pedirle en móvil después de que se fijase en que estaban notando la matrícula de su vehículo Francisco Javier Jambrina el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña lo cuenta así

Voz 3 40:39 entonces saca una herramienta ella cree que es un cuchillo que sólo ponen la nuca pero es una herramienta tipo una palanca esta pequeña tal vez una herramienta para para abrir coches y se la ponen el cuello y le dice entrar maletero en todo el maletero la llega a introducir al maletero P pero ella se salva porque porque deja una pierna fuera firme como el chicle está de baja laboral porque ha sido operado del hombro derecho está bajando la tapa pero no consigue porque está limitado el movimiento del brazo derecho lo consigue que meta la pierna cuando la mente ya doblar las rodillas y tampoco tampoco consigue cerrar la azafata en ese momento ya ve que se acercan dos personas ya empieza a gritar muy fuerte pidiendo auxilio el chicles asusta se mete en el coche ya se baja el chicle se va a partir de ahí los

Voz 23 41:25 investigadores deciden detener a Enrique son los datos que se desprenden de una larguísima investigación con dos millones de datos de telefonía móvil analizados y cruzados por ejemplo como dato relevante que han llevado repetimos al chicle a prisión provisional incomunicada por el crimen de Diana Quer

Voz 0867 41:40 Isabel Bravo desde A Coruña gracias buenas tardes buenas tardes de A Coruña vamos hasta Andalucía otra investigación en este caso de una denuncia que ha hecho una madre de Granada que asegura que sus dos hijos menores había sido secuestrados por su padre este ex policía local llamó anoche a la comisaría en la que trabajaba para decir que siglos mes son que los menores estaban con él pero no se le ha podido localizar hasta hace poco más de una hora de hecho ha opuesto resistencia ya hay tres policías heridos de hecho la policía está dando más detalles en Sevilla desde allí informa Enrique corneado buenas tardes

Voz 4 42:09 hola buenas tardes la última hora es que hace unos minutos que los menores ya han sido que nuevo entregados a su madre quien denunció el pasado sábado a su ex pareja que no se había personado en el punto de encuentro familiar en Granada para devolver a los menores tras disfrutar del régimen de visitas una entrega que ha tenido lugar en la Jefatura de la Policía de Blas Infante en Sevilla capital donde el padre permanece detenido a la espera de pasar las a disposición judicial en las próximas horas los tres los menores han sido localizados en el domicilio de la actual pareja ante el detenido en el municipio de Dos Hermanas según una portavoz de la Policía Nacional en el momento de la detención el padre llegaba parapetarse tras dos menores y al ver entrar a los agentes a se ha hecho con un cuchillo de grandes dimensiones hiriendo a tres de ellos de carácter leve por lo que se enfrenta a los delitos de retención ilegal de menores agresión y lesiones a la autoridad también cuenta el reelegido con condena firme por malos tratos y una orden de ingreso en prisión recordamos que fue expulsado de la Policía Local de Alcalá de Guadaíra

Voz 0867 43:02 ya han seguido esta mañana en Aranda de Duero las declaraciones de testigos en el marco de la investigación de la presunta agresión sexual a una menor en esa localidad por parte de tres futbolistas de la Arandina una de esas testigos ha entregado un vídeo grabado en el piso en el que sucedieron los hechos Un vídeo que según las defensas demuestra que no hubo agresión aunque hay que recordar que este tipo de relaciones y serán con una menor de edad son delictivas en cualquier caso informa Javier Álvarez

Voz 0689 43:25 el juzgado ha podido ver un vídeo en el que la menor de dieciséis años grababa con su teléfono móvil a los presuntos agresores en el domicilio de estos Un vídeo que aporta una novedad documentada como es la presencia de una cuarta persona todavía sin identificar según explicaba José Ángel Álvarez de la defensa de uno de los jugadores

Voz 34 43:40 los a presuntamente a la te grabando y otros tres chicos que están sentados en un cuatro uno cuatro decimos quiénes somos los investigados miro el cuarto pues no sabemos quiénes

Voz 0689 43:54 el juzgado ha escuchado hoy a dos chicas menores de edad que han aportado este vídeo junto a algunos mensajes de Whatsapp los abogados insisten en la inocencia de los jugadores aunque reconocen ciertos tocamientos con sin embargo dicen que sabían que era menor

Voz 0089 44:08 sí pero no de dieciséis sino de dieciocho años

Voz 0689 44:10 según cuenta Rafael Uriarte sabían que era menor

Voz 34 44:13 ves la minoría de los dieciocho de no no los dieciséis de éste a esa minoría de edad que puede tener unos meses menos de dieciocho que era menor de dieciséis ningún cabo