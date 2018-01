Hora 14 (03/01/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:09 en la Cadena Ser

Voz 3 00:20 qué tal buenas tardes comenzamos con dos noticias de última hora la primera acabamos de conocer detalles del auto de reapertura del caso Diana que mañana el autor confeso Enrique a Wim va a declarar de nuevo ante el juez se mantiene como investigada su mujer Galicia Ricardo Rodríguez

Voz 1817 00:34 el juez reabre el caso al existir elementos fácticos que corroboran los indicios de los delitos que se le imputan a Enrique detención ilegal y un delito de homicidio o asesinato hay indicios dice el magistrado también en ese auto de la posible comisión de delitos contra la libertad sexual no se descarta la participación de la mujer de chicle en los hechos por lo que está investigada en esta causa mañana por la mañana el chicle comparecerá ante el juez en los juzgados de Ribeira el magistrado aclara además que tomará declaración a su pareja incorporan a la calle esa sus antecedentes legales Se acuerda también la declaración como testigos de otras dos personas más

Voz 3 01:08 sí de Galicia la Comunidad Valenciana un hombre permanece atrincherado en la casa de su ex mujer de la que tiene una orden de alejamiento en Requena y está armado Valencia Inma Pardo el individuo

Voz 4 01:16 no se ha presentado esta mañana en casa de su ex pareja con la que tenía interpuesta una orden de alejamiento con antecedentes por violencia Se trata de una vivienda ubicada en la zona de guerrillas en Requena posiblemente va armado con escopetas y allí permanece atrincherado desde hace horas hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Guardia

Voz 3 01:31 Bill que rodean el domicilio sólo las últimas horas de una mañana marcada por los datos globo el ex del paro en dos mil diecisiete el año que acaba de terminar ha concluido con casi trescientos mil desempleados menos con seiscientos mil afiliados nuevos a la Seguridad Social este último dato de creación de empleo no se veía desde el año dos mil cinco el gobierno dice que es un estímulo calcula que se pueden alcanzar los veinte millones de ocupados ya el próximo año Mariano Rajoy

Voz 1487 01:56 al final estamos ya recuperando más del setenta por ciento de los puestos de trabajo perdidos en la crisis más fuerte que hemos vivido en décadas en España el objetivo al que creo que podemos llegar si hacemos las cosas con sentido común y si todo el mundo ponen de su parte eh lo que tiene que poner es que en el año dos mil diecinueve a finales haya veinte millones de españoles trabajando

Voz 3 02:21 los sindicatos por su parte inciden en que buena parte de los contratos son temporales y precarios apenas ocho de cada cien contratos el pasado año fueron indefinidos Lola Santillana de Comisiones Obreras Maricarmen barrera de UGT

Voz 5 02:32 sigue subiendo la contratación a tiempo parcial estos son síntomas de que Cecilia cansando el mercado laboral es un síntoma de que los trabajadores y trabajadoras no salen de la pobreza

Voz 6 02:44 la precariedad domina todos los empleos son cada vez más en diciembre sólo cuatro de cada cien contratos que se firmaron fueron indefinidos a tiempo completo

Voz 3 02:53 Rajoy por cierto ha vuelto a introducir en su acto de hoy en Galicia a Cataluña en el debate político para vincular la estabilidad en esa comunidad con que siga la buena tendencia los datos de empleo en este dos mil dieciocho

Voz 1487 03:05 el único factor de incertidumbre que tenemos en este momento para la economía española para la creación de empleo es puramente político pero sí en Cataluña las cosas se hacen con sensatez y con sentido común España podrá crear más de medio millón puesto de puestos de trabajo el año que viene y que por tanto podemos seguir haciendo infraestructuras aquí tiene el resto de nuestro país

Voz 3 03:26 mañana el Supremo debe decidirse deja en libertad a Oriol Junquera su abogado ha anunciado hoy que si siguiera en la cárcel va a pedir el traslado a Cataluña hay que le dejen salir para acudir a los plenos del Parlament

Voz 1673 03:35 yo hace unos minutos hemos conocido que el próximo día quince

Voz 3 03:37 de de este mes la Audiencia de Barcelona va a notificar la sentencia del caso Palau en la que se piden catorce años de cárcel para Félix Millet y ocho para el ex tesorero de Convergència Daniel Osàcar mil doscientas personas murieron en la carretera el pasado año en España la DGT ha ofrecido hoy el balance definitivo de dos mil diecisiete que confirma que los datos son peores que los de dos mil dieciséis Gregorio Serrano el director general de Tráfico

Voz 7 04:00 el año dos mil siete han perdido la vida en nuestras carreteras mil doscientas personas frente a los mil ciento sesenta y uno del año anterior pues es un incremento en términos absolutos de XXXIX personas ir del tres por ciento el incremento de fallecido respecto al año dos mil dieciséis

Voz 3 04:18 aquí en Madrid nacida de la que el año pasado hubo casi trescientas agresiones homófobas armado un considerable revuelo político porque en una carroza de una cabalgata de un barrio van a participar tres drag queens tantos así que los organizadores

Voz 1673 04:29 ha defendido que es una manera de fomentar la tolerancia

Voz 3 04:32 pero Cristina Cifuentes ha criticado la decisión y explicado por si había dudas quién compone el portal de Belén

Voz 0434 04:37 aquí las cabalgatas son cabalgatas Si el portal de Belén es la Virgen San José el Niño si acaso

Voz 8 04:45 el el buey glamour

Voz 0434 04:48 no nos han elegido para estar debatiendo todo el día con chorradas así se lo digo claro

Voz 3 04:54 el miércoles tres de enero más en titulares con Sara selva hay Carlos Cala

Voz 9 04:57 el juez del caso Lezo ordena mantener el embargo de los coches de Ignacio González por si tuvieran que utilizarse para cubrir la responsabilidad civil de una posible condena a esto a pesar de que la Audiencia Nacional revocó la decisión de entregar a la Guardia Civil los dos veinte

Voz 1704 05:09 el Tribunal Supremo ha llamado a declarar como investigada la senadora del PP por Murcia Pilar Barreiro por su presunta implicación en una de las ramas de la trama Púnica está previsto que declare el próximo lunes quince

Voz 9 05:17 pero la respuesta de España para mejorar la transparencia y prevenir la corrupción sigue siendo insatisfactoria según el grupo de expertos contra la corrupción del Consejo de Europa en un informe que acaban de publicar critican que muchas de las recomendaciones sigan sin ponerse en marcha

Voz 3 05:30 casi cinco seguimos

Voz 2 05:33 en la Cadena SER Hora catorce

Voz 10 05:45 catorce

Voz 11 05:47 en la Comunitat Valenciana

Voz 2 06:00 hora catorce Madrid con Javier Casal que tan buena estar

Voz 0867 06:08 desde la Comunidad de Madrid no abrirá una investigación para aclarar por qué el Ramón y Cajal Miguel el ingreso en urgencias a los pacientes que no pertenecen a ese hospital la comunidad va a revisar los cauces de ingreso pero no habrá investigación a pesar de que no es la primera vez que ocurre de que esta vez tal y comunes ha adelantado la SER a primera hora existen pruebas escritas mensajes en los que el gerente de este hospital insta a los coordinadores de servicio a no admitir a pacientes que tienen otros hospitales de referencia Luis Fernández Pineda ex médico del comunicado

Voz 12 06:38 sí sí sí esto es si esto es así desde hace tiempo según nuestras noticias de esta orden vía agachar desde la coordinadora de Urgencias se hace prácticamente todos los días no solamente los días que hay una plétora de enfermos que quieren ser atendidos en Urgencias sino prácticamente todos los días del año esto es así porque esto es así la orden del G

Voz 0867 07:03 veinte va en contra de la libertad de elección de centro y supone además el traslado del paciente a otro hospital con el coste que eso requiere la oposición el PSOE reclama una investigación a fondo y Podemos pide la dimisión del gerente Juan José Ekiza vuelve a casa hemos querido preguntar a Cristina Cifuentes por este asunto esta mañana pero y sólo tocaba paro cabalgata de Carmena así que la reacción que van a escuchar en este informativo del Ejecutivo regional será otra vez la del portavoz Ángel Garrido sobre el desempleo Madrid cerró dos mil diecisiete con treinta y cinco mil parados menos la cifra total queda por debajo de los tres millones y medio y aunque el comportamiento del empleo mejora aquí el gran pero en mayúsculas sigue siendo la precariedad y la temporalidad

Voz 0434 07:46 hay más contratos indefinidos en las políticas que estamos aplicando funcionan que además está consiguiendo beneficiara a colectivos donde pues hasta ahora había especial dificultad para que bajar el paro para que se creara empleo

Voz 0867 08:05 los sindicatos no opina lo mismo es tres de enero más carbón a la caldera con la cabalgata de Vallecas ayer los organizadores ya aclararon que aquello no era un cabaré ni una sola carroza del orgullo pero el Partido Popular sigue erre que erre la tradición es la tradición titulares

Voz 1704 08:21 Cristina Cifuentes considera que la presencia de una drag queen en la cabalgata de Reyes de Vallecas podría confundir a los

Voz 1915 08:27 niños la presidenta regional asegura que hay otros Spar

Voz 1704 08:29 estos para reivindicar los derechos del colectivo LGTB y los coches de lujo de Ignacio González y de su mujer Lourdes Cavero se los quedará de momento la UCO el juez del caso Lezo sortea la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que estimo

Voz 1673 08:40 el recurso del ex presidente madrileño contra éste

Voz 1704 08:43 embargo yo ordenó su devolución la defensa de González ha vuelto a recurrir la decisión del magistrado el Ayuntamiento ya ha comenzado a enviar folletos informativos a los domicilios con los que quiere concienciar de la importancia de que el entorno denuncia los casos de violencia machista según el consistorio a veces por desconocimiento y otras veces por pensar que se trata del ámbito privado los vecinos se convierten en cómplices de casos de violencia machista si en deportes el Atlético de Madrid juega a partir de las siete de la tarde en Lleida el partido de octavos de final de la Copa del Rey

Voz 13 09:09 hoy con el posible debut de Diego Costa Vitolo Juanjo que

Voz 0867 09:12 la lluvia puede empañar las cabalgatas del viernes aunque sube un poquito las temperaturas el pronóstico en cualquier caso no garantiza que Sus Majestades lleguen a Madrid bajo la lluvia pronóstico Luismi Pérez qué tal buenas tardes

Voz 14 09:23 buenas tardes las nubes van a seguir siendo las protagonistas las próximas horas pero sin lluvias de hecho a lo largo de la tarde se empezarán a disipar igualmente cielo encapotado durante muchos momentos pero con temperaturas agradables pese a las nubes máximas que rozarán los quince grados en muchas localidades madrileñas mañana tendremos la misma situación por la mañana bastantes nubes aunque no tan extensas como hoy y sobre todo el jueves volverá en el presidido por las temperaturas muy suaves para las fechas

Voz 0867 09:54 vamos a las carreteras contamos nuestro recorrido en la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula en los accesos y salidas DGT Alfonso Martínez qué tal muy buenas tardes

Voz 15 10:10 buenas tardes pues hasta ahora dos accidentes dificultan la circulación en las carreteras de la Comunidad el primero de ellos ha tenido lugar en la A dos en las cercanías del acceso a la M treinta de entrada a la capital en esta misma vía encontramos tráfico lento en Torrejón de Ardoz pero en este caso dirección Zaragoza El segundo de los alcances se ha producido en la M40 en la zona de Vicálvaro degenerados

Voz 1704 10:29 kilómetros de retenciones hacia la A3 tenga

Voz 15 10:31 mucha precaución si iban a transitar por estas vías también hay circulación densa en los accesos a Madrid por la A5 al paso por Móstoles y de salida encontrarán retenciones en la A tres en Rivas Vaciamadrid sentido Valencia en el resto de carreteras de la Comunidad a esta hora se circula con normal

Voz 0867 10:44 allí en las calles de la capital y la M30 cómo marcha el tráfico rodado centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid Inmaculada banderas hola

Voz 16 10:50 hola a bueno pues aquí en la capital hemos notado que desde ayer los niveles circulatorios son más bajos que en la semana pasada en este momento vemos que han ido aumentando los niveles circulatorios en algunas vías que canalizan el tráfico hacia el exterior es el caso de los bulevares en el movimiento de Alonso Martínez hacia la calle Princesa también la plaza de España se produce retén

Voz 3 11:12 que aun en la Cuesta de San Vicente de acordar

Voz 16 11:14 que de manera fija no se puede circular no sólo por la Gran Vía tampoco por la calle Atocha Chamartín La calle Costa Rica tiene un tráfico intenso en sentido M30 dentro de la autovía ese tramo es el que tiene más intensidad en sentido sur en ningún caso hablamos de problemas de circulación el accidente ocurrido en la avenida América ya está resuelto el problema

Voz 0867 11:34 no no ha valido Yllera hay Martínez en el control de sonido esto es Hora catorce Madrid

Voz 14 11:38 sí

Voz 0867 11:44 dos de la tarde y doce minutos no es la primera vez que recogemos las quejas por la política de ingresos en el Ramón y Cajal pero sí es la primera vez que conocemos un documento un mensaje enviado por el Jerez de de este hospital público a sus coordinadores de servicio en el que se pide expresamente que no admitan que no sean ingresados en las urgencias de este centro pacientes que pertenezcan a otros hospitales una orden que fulmina una máxima de la sanidad madrileña en la que existe recordemos libertad de elección de centro Teresa Rubio adelantado esta información a primera hora de la mañana aquí en la SER Teresa exactamente qué es lo que dice el gerente y qué es lo que le pide a su equipo buenas

Voz 1933 12:17 buenas tardes bueno pues no es una orden oficial porque como dices el gerente estaría reconociendo públicamente que incumple la Ley de libre elección sanitaria pero sí existe una orden verbal de hecho es la que transmiten constantemente los coordinadores de urgencias a través de un chat de Whatsapp al que hemos tenido acceso en el que se encuentran los más de cuarenta facultativos que trabajan en urgencias el mensaje de Whatsapp no tiene interpretación posible dice recordaros que no se puede ingresar pacientes que no sean de haría sin necesitan observación Se les trasladará así clínicamente es posible a su hospital de referencia tras el diagnóstico Luis Fernández Pineda ex médico del Ramón y Cajal

Voz 12 12:54 esto es así desde hace tiempo según nuestras noticias a esta orden vía agachar desde la coordinadora de Urgencias se hace prácticamente todos los días no solamente los días que hay una plétora de enfermos que quieren ser atendidos en Urgencias sino prácticamente todos los días del año esto es así trasladar al paciente implica Javier

Voz 1933 13:18 utilizar una ambulancia con el gasto a mayores que eso conlleva y lo que es peor vulnera el derecho del ciudadano a elegir donde quiere ser atendido

Voz 12 13:25 si se supone que es una orden de la Gerencia pero es una cosa que choca también con con la normativa vigente digamos que es el Área única no sea cada persona tiene todo el derecho de ir a cualquier hospital y sobre todo en el claro de urgencia

Voz 0867 13:39 es bueno a partir de aquí no parece que la Comunidad de Madrid existan a saber porqué demasiadas ganas no de investigar este asunto que insisto incumple el derecho de los madrileños a ser ingresados donde les de la gana en la rueda de prensa de presentación de los datos del paro no hemos pedido preguntar por este asunto la presidenta Cifuentes que ha dejado la patata caliente otra vez a su número dos Ángel Garrido al portavoz del Gobierno regional

Voz 0177 14:00 la instrucción es justamente la de que cualquier persona cualquier paciente puede elegir centro médico porque esto es exactamente lo que ocurre la Comunidad en otras partes no pero aquí hay libre libre elección desde luego contra cualquier persona que pretende que a nuestro personal médico de de de la comunidad David que contra venga lo que está legalmente establecida y la instrucción que como insisto existe la Comunidad Madrid que es que hay libre elección por supuesto tomaría M soportó

Voz 1673 14:23 las pero no parece que haya sido el caso parece que

Voz 0867 14:25 haya sido éste el caso Garrido dice con mucha seguridad que se cumple la libre elección de centro en la Comunidad de Madrid pero no en este caso en el caso del Ramón y Cajal orden escrita ese mensaje está ahí no parece que el gerente este defendido precisamente esa libertad de elección de centro esto dice Garrido Teresa hemos llamado a la Consejería que dicen en Sanidad

Voz 1933 14:44 no les consta lo que está ocurriendo en el Ramón y Cajal pese a que es la segunda vez que insistimos sobre el asunto en menos de un año en febrero lo contamos a través de la denuncia de un paciente que llegó a Urgencias con parálisis en las piernas y una infección grave le pusieron una ambulancia y lo mandaron al Gregorio Marañón la Gerencia del centro negó tajantemente la información y el entonces consejero de Sanidad Jesús Sánchez Martos calificó el hecho de un error puntual de gestión ahora la Consejería lejos de plantearse abrir una investigación lo que va a hacer es simplemente revisar los cauces de ingresos

Voz 0867 15:15 vamos con el resto de reacciones de los portavoces de Sanidad de la Asamblea de Madrid el PSOE pide que se abra una investigación inmediatamente José Manuel Freire

Voz 17 15:23 es intolerable la decisión de no admitir a un paciente eran los qué tal cuando lo necesita este dato de este hospital muestra que algunos gerentes actúan como reinos de taifas dentro de su centro esperemos que la nueva ley aprobada el catorce de diciembre cambie estas cosas definitivamente

Voz 0867 15:43 lo reclama la dimisión del gerente Mónica García

Voz 18 15:46 del grupo parlamentario Podemos ya hemos pedido la dimisión de sugerente El señor Ekiza no sólo por esto sino también por otras múltiples irregularidades que hemos detectado en la gestión de este hospital habría que decir la señor Ekiza que las urgencias no tienen áreas que las urgencias lo que tiene son pacientes que necesitan ser atendidos y que si lo que le preocupa es la situación de las urgencias que abra las camas de hospitalización que tiene cerradas y que contrate al personal que es necesario para atender a los pacientes

Voz 0867 16:12 el y Ciudadanos Enrique Veloso culpa al Ejecutivo de Cifuentes de improvisación en materia sanitaria

Voz 19 16:17 lo que está sucediendo en el Hospital Ramón y Cajal es una muestra más de esa política improvisada que practica el Gobierno de Cristina Cifuentes en materia sanitaria en concreto los servicios de urgencias de varios hospitales como en este caso están sufriendo serios problemas por la falta de dicho proyecto

Voz 0867 16:36 Iker Freire en efecto precisamente mañana va a entrar en vigor la Ley del buen gobierno de la sanidad madrileña la ley que por ejemplo va a regular la elección de los gerentes de los hospitales alguno Teresa Rubio ya hecha que bueno casi raíces en supuesto Messi

Voz 1933 16:49 en el Clínico San Carlos José Soto El que perdió bienes valorados en siete millones de euros según una auditoría oficial de la Comunidad de Madrid lleva dieciséis años en el cargo el caso de Juan José quizá del director gerente del Ramón y Cajal lleva cuatro en este puesto pero previamente estuvo diez en el Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares cerca de seis en el Clínico qué va a pasar como estos gerentes con la ley que mañana entra en vigor pues una vez que se constituya la junta de gobierno de década hospital en la que damos la Consejería va a tener mayoría de votos tendrá un año para evaluar el trabajo de estos directivos y tomar una decisión sobre su cese o Superman

Voz 0867 17:25 a uno rotar mucho no no rota dos y diecisiete seguimos

Voz 10 17:30 en Madrid

Voz 20 17:38 en Navidad representa la ilusión y los buenos deseos es creer que es la realidad estar siempre con los mejores precios a nuestro lado

Voz 2 17:46 hipermercados Leclerc donde todo lo que necesitas para la magia de la Navidad te cuesta mucho menos

Voz 21 17:52 bienvenidos a Kiss más Wonderland en perfumerías Douglas sólo en Douglas por ser Navidad te regalamos un beauty regalo de veinte euros por compras superiores a sesenta euros el doce de diciembre al seis de enero y recuerda ahora Body Bell y fijó Tejo son Perfumerías Douglas Perfumerías Douglas Turner T

Voz 22 18:13 ahora está de moda

Voz 13 18:16 esta Navidad en Argi neumático Michelin doscientos cinco cincuenta y cinco dieciséis por sólo sesenta euros montando Elena orgía ir revisiones baterías y aceites y amortiguadores IPREM unos siempre más

Voz 2 18:33 Javier Casal o UDA catorce Madrid

Voz 0867 18:36 dos mil diecisiete se cerró con balance positivo en materia de empleo en Madrid Se recuperaron los puestos destruidos durante la crisis el balance final en el balance final Madrid se queda por debajo de los tres millones y medio de parados euforia en la Puerta del Sol aunque bajo la sombra de la temporalidad y la precariedad Sonia Palomino qué tal buenas tardes buenas tardes Madrid sigue la tendencia del resto

Voz 1915 18:56 España de hecho se sitúa a la cabeza de las comunidades que más reducen su desempleo junto Andalucía y Cataluña la región cerró dos mil diecisiete con trescientos sesenta y nueve mil novecientos sesenta y seis parados un ocho con setenta y tres por ciento menos que en dos mil dieciséis en diciembre la cifra de desempleados bajó un dos por ciento con respecto al mes anterior en siete mil seiscientas trece personas de ellas la mayoría un cincuenta y seis por ciento eran mujeres y un cuarenta y tres ciento hombres en cuanto a la contratación en el cómputo total del año subió un tres por ciento aunque cayó en diciembre un catorce por ciento la temporalidad sigue siendo el mayor problema en todo el año solo se firmaron veintinueve mil trescientos veintinueve indefinidos frente a los ciento setenta y tres mil novecientos treinta y siete XXXVII temporales la presidenta Cristina Cifuentes

Voz 0434 19:37 en la en lo que va del legislatura no hemos dejado de crear empleo de manera ininterrumpida sobre todo como acaba de decir la consejera un empleo de calidad empleo indefinido e empleo a tiempo completo cada vez más

Voz 1933 19:52 sobre todo que se pueda crear empleo

Voz 0434 19:55 en esos segmentos donde efectivamente siempre ha sido más difícil hacerlo

Voz 1915 20:00 el Gobierno regional prevé un crecimiento económico del tres por ciento este año y la creación de setenta y cinco mil puestos detrás

Voz 0867 20:05 bajo esta mañana nos hemos sido con los datos a una cola del paro enseguida lo vamos a escuchar pero antes queremos que que escuche las reacciones de los sindicatos admiten que la cosa no va mal que vamos recuperando de la crisis pero la calidad del empleo distan mucho de ser alta Isabel Vila Vella UGT lleva Pérez de Comisiones Obreras

Voz 0427 20:23 yo literariamente tan contratos temporales y donde el contrato más usado es el de duración inferior a seis días impuesto en parte se debe a que hay una sea actividades que son estacionales que tienen un comportamiento estacional pero también a un uso abusivo de la contratación que se mantiene los salarios han bajado más de un cinco por ciento cuenta la brecha de género porque mientras hay treinta mil hombres parados menos que en dos mil nueve hay treinta y tres mil mujeres para

Voz 0867 20:52 ahora sí vamos a ponerle nombre a los que han perdido su trabajo o a los que no consiguen beneficiarse de los vientos favorables de la economía en la Comunidad de Madrid esta mañana hemos estado como digo en la oficina de empleo de Argüelles ahí estado natal y Otero

Voz 23 21:05 Cynthia tiene veintiséis años es periodista y tras encadenar algunos contratos de prácticas busca trabajo damos

Voz 24 21:10 yo tengo mucha esperanza de encontrar algo más de un contrato precario contrato en prácticas porque el mercado laboral está muy mal en ese sentido

Voz 1933 21:18 María que ha pasado la barrera de los cuarenta también buscan

Voz 23 21:21 empleo después de que finalizase su último contrato que era temporal

Voz 1704 21:24 no me imaginaba que iba a tener tres meses de trabajo pensaba que iba a ser indefinido el contrato oí y resulta que ella sin trabajo otra vez en la calle

Voz 23 21:31 los números dicen que sí que hay más trabajo pero en qué condiciones la precariedad está en boca de los que buscan acceden a un nuevo puesto Juan Carlos lleva pocos días como solicitante de empleo tiene esperanzas de encontrar uno pronto pero

Voz 25 21:43 pero las condiciones están peor

Voz 26 21:45 en mí misma puesto trabajando hace siete

Voz 1704 21:48 te años cobra más a pie de calle la sensación

Voz 23 21:50 que deja el último dato del paro se distancia de la imagen que ofrecen las administraciones

Voz 24 21:54 vale que a lo mejor del desempleo está bajando pero sí que se nota que es casi una utopía encontrar algún empleo con un sueldo normalito

Voz 1704 22:01 la realidad es que hay mucha gente que dentro de trabajo que no lo va a tener yo no veo mejorías en obras y lo contrario la Comunidad ha cerrado

Voz 23 22:09 el diecisiete con treinta y cinco mil parados menos

Voz 0867 22:11 en la práctica sobre cuestiones relacionadas con el empleo hasta ahora los trabajadores del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Coslada deben ratificar el principio de acuerdo que va a evitar la huelga que debería arrancar esta misma tarde la votación se lleva a cabo esta hora SER Henares Javier Galicia

Voz 26 22:25 los ciento quince trabajadores del servicio de limpieza viaria de Coslada están convocados a esta hora una asamblea en la que van a decidir si aplazan la huelga indefinida cuyo inicio aún sigue anunciado para las nueve de esta noche todo apunta que el preacuerdo alcanzado ayer entre Ayuntamiento y empresa concesionaria permitiría que los empleados acepten la suspensión de los paros el presidente del comité José Sierra explica que el Ayuntamiento inyectará dinero en la contrata para cubrir las demandas de los trabajadores de la propia empresa

Voz 27 22:50 es probable que pueda haber una inyección de dinero pero esto tienen el pleno del día se han dado le han presentado la documentación sobre el tema del transporte y los técnicos del Ayuntamiento han dado a la que se puede desconvocar si los trabajadores aceptan esa inyección económica por parte del Ayuntamiento

Voz 26 23:13 el Gobierno de Coslada explica que se trata de la recuperación de una pérdida para la empresa por las medidas del Gobierno central y que esta medida ya se ha aplicado en otras administraciones como el Ayuntamiento de Madrid los trabajadores reclaman la cobertura de vacantes y la actualización salarial del IPC de los últimos años

Voz 0867 23:29 López OCI veintitrés caminito de Belén o caminito del infierno no hay manera de tener la cabalgata de Reyes en paz la que sea ligado sin motivo porque en Valle Becas vaya salir una carroza por la igualdad con la presencia de varios artistas una Drac y otros actores de cabaret que alguien ha debido pensar que iba a ser una representación aquello de Sodoma y Gomorra en realidad será un espectáculo para niños reivindicando la igualdad y también las reclamaciones del colectivo LGTB y como unos contó ayer aquí en La Ventana de Madrid uno de los organizadores David Molina de orgullo vallecano

Voz 28 23:59 la inicial nada es lo que se va a ser realmente el viernes es una carroza organizada por la mesa Igualdade cuenta de Vallecas cuyo motivo central va a ser hacer un espectáculo para niños y niñas del barrio basado en la defensa de la igualdad y la diversidad que tenemos una especie de tres reyes reinas vagas llevan ir disfrazadas con un tema relacionado con los animales si va estará acompañada de niñas y niños y familias clásicas del barrio de Vallecas

Voz 0867 24:27 mientras tanto el Partido Popular se agarra la tradición a la tradición que relaciona el buey y la mula bueno que tampoco está en el mismo eje espacio temporal en las Santas Escrituras que Melchor Gaspar y Baltasar Cristina Cifuentes presidenta de la Comunidad de Madrid

Voz 0434 24:41 la Virgen San José el Niño Si acaso

Voz 8 24:45 eh la el buey y la Muro

Voz 0434 24:47 ya

Voz 0867 24:48 Bob Esponja en fin de las carrozas a los cargos a los coches de Ignacio González a quien el juez de la Audiencia Nacional no le va a devolver los coches incautados durante la operación Lezo un Smart y un BMW que ese utilizan como los ordenadores de las hijas de González sin que bien porque para llevar a cabo la investigación de ese caso Lezo información de Pedro Jiménez

Voz 1673 25:07 Manuel García Castellón se niega a devolver los coches

Voz 1712 25:09 matrimonio Ignacio González Lourdes Cavero a pesar de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocó la decisión de entregar a la Guardia Civil los dos vehículos el tribunal reprochó que se sostenga sin base indiciaria que los coches procedan de las ganancias obtenidas con la perpetración de los posibles delitos investigados el juez de la Audiencia Nacional sortea esta decisión ordenando el embargo de los turismo para cubrir las eventuales responsabilidades civiles de González picadero dejando como depositaria la UCO una decisión que ha vuelto a recurrir la defensa del ex presidente de la Comunidad de Madrid dice el recurso que esta es una decisión arbitraria porque se adoptado sin que se haya abierto la pieza separada de responsabilidad civil y además recuerda que a Lourdes Cavero se le atribuye un delito de blanqueo que no genera responsabilidad civil de ningún tipo

Voz 0867 25:53 al portavoz del Gobierno regional Ángel Garrido lo hemos preguntado esta mañana por la noticia la otra noticia avanzada ayer por la Ser la imputación de toda la Corporación del Ayuntamiento de Coslada con el alcalde socialista Ángel Viveros al frente por haber aprobado en dos mil diez un proyecto de un centro comercial que se iba a construir que no se construyó después sobrevivir unos restos arqueológicos ha

Voz 0177 26:12 primero astur exactamente qué es lo que qué es lo que se imputa después daremos una opinión bueno yo creo que a veces los jueces entienden que deben ser llamados a declarar bien como investigados hoy como testigos todas las personas que participaron en un acto colectivo en un acto colegiado en este caso de de aprobación determinado expediente y por tanto pues nosotros respetamos como siempre toda la las decisiones que toma la autoridad judicial

Voz 0867 26:35 crónica de sucesos una mujer de cuarenta y cuatro años con movilidad reducida ha muerto esta pasada noche en Alcobendas tras incendiarse su casa estaba tendida en la cama de fue imposible escapar de las llamas que han carbonizado todo el piso SER Madrid Norte nieve Sebastián

Voz 1441 26:48 alrededor de las diez de la noche de este martes los servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid recibieron una llamada alertando de que se había producido un incendio en la calle igualó a de Alcobendas al trasladarse hasta el lugar de los hechos encontraron que una mujer de cuarenta y cuatro años y con movilidad reducida había fallecido la víctima estaba tumbada en una cama del habitáculo donde se produjo el incendio que que quedó totalmente calcinado hasta el inmueble se desplazaron dos dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid y personal médico del Summa las labores de los servicios de emergencia se centraron en sofocar el incendio en ventilar adecuadamente el edificio para diluir el intenso humo que había en la vivienda y los pasillos del edificio aunque no ha habido más heridos los vecinos fueron confinados en sus viviendas para evitar intoxicaciones por humo de momento no se conocen las causas de este incendio

Voz 0867 27:31 si ustedes viven en la capital quizá ya han recibido en los últimos días una carta con un obsequio una carta con el contenido de la campaña mi puerta está abierta por los buenos tratos información de Borja Quintas

Voz 29 27:41 el objetivo es acabar con el silencio del entorno de las víctimas de violencia de género que según el Consistorio llega a ser cómplice de los casos de violencia machista esto decía Celia Mayer delegada del Área de Políticas de Género diversidad del Ayuntamiento

Voz 30 27:52 fundamental que el entorno participen la prevención de las violencias machistas porque es la única manera de llegar antes a las mujeres de llegar a muchísimas mujeres en muchas ocasiones el entorno es totalmente consciente de que se está produciendo una situación de maltrato o bien porque se la violencia se sigue considerando un problema del ámbito privado un problema doméstico o bien porque no se tienen las herramientas suficientes como para hacer frente a este tipo de problemas el entorno no denuncia no colabora o

Voz 1933 28:17 simplemente lo hace nada el Ayuntamiento invita a subir fotos

Voz 1704 28:20 de las de los podemos con el cargador a las redes sociales con el hashtag barrios por los buenos tratos

Voz 31 28:26 qué tengo que hacer esta semana en el dentista los tres con el médico

Voz 11 28:32 Caser presenta familia es el único pacto millar de salud por ciento veintiséis euros al mes para todos contrata lo antes de febrero y presume de salud informa Thein Caser punto es gasero seguros de tu confianza busque compare y sólo en ocasión Plus liquidación total final de año coches de ocasión a precios irrepetibles que nos escapen ocasión Plus liquidación

Voz 2 28:58 hora catorce los deportes Paco Hernández qué tal muy buenas tardes

Voz 32 29:04 qué tal muy buenas tardes hoy empiezan los octavos de final de la Copa del Rey a las siete de la tarde el Atlético de Madrid visita al Lleida en el partido en el que podría volver a jugar Diego Costa con la camiseta rojiblanca tres años y medio después también podría debutar Vitolo mañana será el turno del Real Madrid que visita a Soria para enfrentarse al Numancia hacían hoy sobre el posible interés por el portero del Athletic Kepa

Voz 33 29:23 incluso con humildad haciendo lo que le gusta Aralar y de los jugadores que no también exactamente eso

Voz 32 29:31 también mañana juega el Leganés ante el Villarreal en baloncesto Liga Endesa desde las ocho Baskonia Real Madrid

Voz 1817 29:40 noticias a la Ryder bueno

Voz 0867 29:42 cielos cubiertos ahora mismo en Madrid el termómetro ha subido hasta los trece grados y las temperaturas van a seguir subiendo aunque puede llover que especialmente el próximo viernes durante la tarde en las cabalgatas de Reyes sigue Hora catorce en la SER

Voz 1 30:00 son las dos y media la una y media en Canarias

Voz 2 30:10 en la Cadena Ser

Voz 3 30:20 qué tal buenas tardes dos mil diecisiete ha cerrado con los mejores datos de afiliación a la Seguridad Social de reducción del número de desempleados de lo que llevamos de década seiscientos mil afiliados más casi trescientos mil desempleados menos datos que son un estímulo dice el presidente del Gobierno quien ha añadido al barrer al valorar los en Galicia que la única incertidumbre que queda en la economía española en su opinión la representa a Catalunya

Voz 1487 30:42 que son datos que no reconfortan pero que sobre todo nos estimulan deben estimular no sea todo el único factor de incertidumbre que tenemos en este momento para la economía española para la creación de empleo es puramente político pero sí en Cataluña las cosas se hacen con sensatez y con sentido común España podrá crear más de medio millón puestos de puestos de trabajo el año que viene por tanto podemos seguir haciendo infraestructuras aquí en el resto de los cordobeses

Voz 3 31:10 datos que enseguida vamos a ir desgranando porque tienen también letra pequeña la principal es que la contratación indefinida aún marcando cifras récord también de los últimos diez años sigue siendo casi anecdótica en el total del número de contratos

Voz 0867 31:20 el descenso del número de desempleados es

Voz 3 31:23 menor que al cierre de dos mil dieciséis y al cierre de dos mil quince catorce el de Anta vamos a las dos nuevos detalles del auto de reapertura del caso Diana Care mañana el autor confeso Enrique a Boeing deberá declarar de nuevo ante el juez y su mujer permanece como investigada en el caso el teniente con el L A Coruña dada algún detalle más de las investigaciones esta mañana ha explicado por ejemplo que la nave industrial en la que estuvo casi quinientos días el cuerpo de Diana no se inspeccionó aunque figuraba en una lista de edificios abandonados porque era una propiedad privada es Francisco Javier Jambrina

Voz 34 31:53 el tratado de una propiedad privada y no había indicios racionales de que yo hubiera pasado nada entonces no se pueden entrar en una propiedad privada simplemente porque está abandonada

Voz 3 32:02 y seguimos pendientes también de un hombre armado que estaba atrincherado en una casa de la de su ex mujer en Valencia y empieza a los titulares con Toñi Fernández y Carlos

Voz 15 32:09 cara

Voz 0202 32:11 desde hace horas un individuo contra el que hay dictada una orden de alejamiento de su expareja permanece en el interior de la vivienda de ella en Requena Se sospecha que tiene consigo varias escopetas efectivos de la Guardia Civil

Voz 3 32:22 rodean en este momento el domicilio de hecho acabamos de conocer que hombre ha sido detenido lo ampliamos en unos minutos más cosas para resolver las cinco

Voz 1704 32:29 el juzgado que investiga la presunta agresión sexual a una chica de quince años por parte de tres jugadores de la Arandina llama a declarar mañana la menor con el fin de que aporte su versión sobre los nuevos testimonios y pruebas añadidas al caso en los últimos días

Voz 0202 32:41 en el Tribunal Supremo llama a declarar en calidad de imputada investigada a la senadora del PP Vic Pilar Barreiro por su presunta implicación en una de las ramas de la Operación Púnica Smart

Voz 1704 32:49 es un BMW del juez del caso Lezo se resiste a devolver los coches embargados al ex presidente madrileño Ignacio González con el fin de cubrir eventuales demandas civiles y a pesar de que la Audiencia Nacional considera que no hay indicios para pensar que se compraron con dinero de la corrupción y por tanto deben ser devueltos a través de un videochat

Voz 0202 33:05 la Policía ha detenido a siete personas que compartían

Voz 1704 33:07 pornografía infantil uno de los arrestados es menor

Voz 0202 33:10 de darse sospecha que además de compartir archivos este menor fue acosado por otros pedófilos

Voz 1704 33:14 tres fallecidos al día las carreteras se cobraron la vida de mil doscientas personas a lo largo del año pasado es decir aumentan las víctimas mortales por segundo año consecutivo y estas son por orden las causas Gregorio Serrano director general

Voz 3 33:26 tráfico conducción distraída o de satén

Voz 7 33:28 tras la velocidad inadecuada el cansancio o la zona Lorencia así como conducción bajo los efectos del alcohol y otras drogas

Voz 0202 33:35 línea directa a Corea del Norte ha reabierto hoy la línea telefónica con Corea del Sur el único canal de comunicación entre ambos países que llevaba dos años cortado se trata de un importante gesto de acercamiento esta noche nos aconseja

Voz 1704 33:46 mirar al cielo que tendrá lugar si las nubes no lo impiden la primera lluvia de estrellas del año las cuadrante quedarse pueden llegar a ver cien estrellas fugaces por hora la mejor hora para

Voz 3 33:55 el barras las seis de la mañana y contra Spotify

Voz 0202 34:05 la editora de Tom Petty The Doors sin él ya ONDE entre otros demanda esta plataforma musical por no pagar derechos de autor piden una compensación de mil seiscientos millones de dólares

Voz 2 34:17 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 12 34:23 paradón al trompo señor presidente de los Estados Unidos de América alardear de que su gatillo nuclear tiene mayor tamaño que el presidente Kim Jong un de Corea del Norte es tan infantil como peligroso aprenda de una vez que en términos de estrategia atómica el tamaño no importa que los elementos claves son dos primero que quién lo tiene más pequeño posea la capacidad suficiente de causar un daño inaceptable a lo tiene mayor y segundo que la decisión de apretarle hoy disparar carezca de limitaciones de opinión pública de escrúpulos para sacrificar a la totalidad de su población ha alertado

Voz 3 35:03 sumamos la previsión del tiempo Luismi Pérez hola

Voz 1933 35:05 buenas tardes seguimos con un tiempo con una clara gradación entre el extremo norte de España y la zona del Mediterráneo en Galicia muchas nubes todavía con alguna lluvia

Voz 13 35:16 poquito más persistente cerca de Pontevedra de las montañas de Ourense y algún chubasco que va ir cayendo esta tarde en zonas del Cantábrico especialmente en Euskadi también en los Pirineos cotas de nieve de dos mil metros muchas nubes todavía en el interior peninsular

Voz 1933 35:32 sobre todo cerca del Tajo del Duero o del Guadiana Illa decimos cerca del Mediterráneo más sol y temperaturas de primavera por encima de los veinte grados eso también va a pasar en Canarias donde el cielo va a estar más bien despejado atención a los vientos de poniente cerca del norte de Galicia o también en el Mediterráneo vamos a volver a tener rachas de más de setenta kilómetros por hora íbamos a seguir mirando al cielo porque los reyes

Voz 3 35:53 todos están de camino y dado que de cara al fin de semana así que va a llover en varios puntos

Voz 1933 35:57 España se están planteando sin algunos de esos lugares

Voz 3 35:59 los afectados por el agua como va a ser la provincia de Sevilla se iban a hacer la cabalgata Un poco antes de lo previsto Sevilla Ester Rodríguez

Voz 35 36:07 la incertidumbre por el tiempo cuestión a la cabalgata de Reyes en la provincia de Sevilla la lluvia preocupa porque puede poner en peligro la ficha que miles de sevillanos tienen cada año con los Reyes Magos hoy está siendo un día complicado ya que muchos ayuntamientos están decidiendo qué hacer algunos como La Rinconada lo adelantan el que más claro lo tiene el que no cambiará nada es en Sevilla capital que como mucho podría acelerar la marcha del cortejo si empieza a llover de forma intensa Sevilla por tanto mantiene su cita con Melchor Gaspar y Baltasar aunque puede modificarse la cita con los Reyes por el mal tiempo

Voz 3 36:48 luego agredió al casas que seguro que van a venir con la dirección técnica de Noema Valido y de Yeray Martínez y con Carlos Cala la producción una pausa empezamos

Voz 2 36:56 hora catorce Cadena SER

Voz 36 37:01 esto es lo que hace y lo diré pero algún momento comentó a Belén

Voz 12 37:09 desde aquí

Voz 2 37:10 porque ruta van hay algún hotelito con encanto por el camino y algún restaurante para comer por la zona

Voz 37 37:16 estas preguntas y muchas más tienen respuesta en la nueva Guía Repsol

Voz 11 37:20 una decisión renovada con los mejores restaurantes y mapas que este año incluye inspiración es un libro lleno de sugerencias gastronómicas y planes de viaje Guía Repsol el regalo para acertar estas navidades

Voz 38 37:37 corre como esta Navidad sorprende Gemma

Voz 11 37:43 ahora los que más quieres con una experiencia única que recordarán siempre esta Navidad regala El Rey León

Voz 37 37:51 Carlitos Carlitos tío Anthony mirad y te quería ver Luis

Voz 39 37:55 verdad frena eh que acabo de Chávez

Voz 11 37:58 creo que llamándose hermanos pasarelas Carlitos no levantas la voz a tu hermano inmediatamente ayer que cuatro

Voz 39 38:07 siempre un niño de dos años desapareció en el centro de Madrid responde al nombre

Voz 1915 38:12 en su Alonso y apenas ha de hablar

Voz 2 38:14 este cinco de pero a partir de las cinco y media de la tarde en la Ventana vuelve

Voz 11 38:21 la gran familia

Voz 22 38:24 qué bien

Voz 11 38:30 en la Cadena SER Hora catorce Antonio Martín

Voz 1673 38:36 los datos del paro de la afiliación a la Seguridad Social con los que se ha cerrado el año dos mil diecisiete son los mejores en varios años analizamos cada cifra con Eva Vega qué tal buenas tardes

Voz 1915 38:45 buenas tardes doscientos noventa mil desempleados

Voz 1673 38:48 Nos el pasado año y algo más de seiscientos mil nuevos afiliados a la Seguridad Social ese es el balance de este año que acaba de terminar para encontrar cifras parecidas nos tenemos que ir a la primera década de este siglo en todo caso el descenso en el número de desempleados por ejemplo presenta un ritmo menor que al cierre de dos mil dieciséis o que al cierre de dos mil trece

Voz 1915 39:06 el dato más grueso lo encontramos en la afiliación con esos seiscientos once mil ocupados más en dos mil diecisiete para ver un aumento mayor tenemos que retroceder al año dos mil cinco Ese incremento deja el global de afiliados al sistema cerca de los dieciocho millones y medio en cuanto al paro el descenso es de doscientas noventa mil personas inferior al de los años previos pero deja el total de desempleados en tres millones cuatrocientos mil y ese nivel es el más bajo desde el cierre de dos mil ocho Mariano Rajoy ha valorado así la evolución del desempleo

Voz 0867 39:36 es el mejor año desde

Voz 1487 39:39 hace más de diez Pero además de que sea reducido el paro y más de seiscientos mil personas han encontrado un puesto de trabajo es importante señalar que también va mejorando la calidad del empleo porque ha sido también el mejor año desde hace más de diez euros cuanto a la creación de puestos de trabajo fijos

Voz 1915 39:59 todavía más datos los de sólo el mes de diciembre hay el paro ha disminuido en sesenta y uno a mil quinientas personas la afiliación ha subido en cuarenta y dos mil estas variaciones son más leves que la de años anteriores dejan un diciembre peor

Voz 6 40:12 los empleos son cada vez más temporales y en diciembre sólo cuatro de cada cien contratos que se firmaron fueron indefinidos a tiempo completo

Voz 5 40:20 también sigue subiendo la contratación a tiempo parcial estamos hablando de un treinta y cuatro por ciento estos son síntomas de que se sigue usando el mercado laboral

Voz 1915 40:30 escuchábamos a los sindicatos Carmen Barrera UGT y Lola Santillana Comisiones Obrera que lo que destacan es la la precariedad de los contratos que se realizan Antoni

Voz 1673 40:38 así esos datos reflejan que la temporalidad gobierna totalmente la contratación la inmensa mayoría de contratos son temporales a pesar de que la contratación indefinida el año pasado también ha registrado el mejor dato en una década

Voz 1915 40:48 en el noventa y dos por ciento de los contratos son temporales y sólo el ocho por ciento son indefinidos en cuanto a la cobertura del sistema protege con alguna prestación subsidio al cincuenta y ocho por ciento de los desempleados

Voz 1933 41:00 el último vistazo a los datos por un lado por la parte rito

Voz 1673 41:03 trial el paro registrado baja en quince de las diecisiete CCAA con Andalucía y la Comunidad de Madrid a la cabeza Por sectores donde disminuye sobre todo en los servicios el Agricole

Voz 1915 41:12 si en plena campaña navideña del paro cae sobre todo en servicios crecen al sector de la construcción también aquí en la construcción en donde más baja la afiliación mientras que donde sube más en comercio por autonomías el paro desciende especialmente en Andalucía Madrid y la Comunidad Valenciana al otro lado aumenta en Navarra y La Rioja

Voz 1673 41:30 gracias Eva en ese acto escuchábamos a Mariano Rajoy en Galicia era una inauguración de un tramo de la AP siete en Santiago de Compostela el presidente del Gobierno vinculado que estos datos positivos del paro de la ocupación mantengan esa tendencia a que haya más estabilidad política y sobre todo a que haya más estabilidad en Cataluña

Voz 12 41:46 Inma Carretero

Voz 0806 41:48 el Partido Popular insiste en que hay que esperar a que Cataluña tenga Gobierno para reformar el sistema de financiación autonómica Javier Arenas ex vicesecretario de Política Autonómica

Voz 40 41:58 a mí me parece sensato y correcto que nosotros afrontaremos las autonómicas de todas las comunidades contando con la voz y la opinión del Gobierno en Cataluña que ojalá se incorpore a ese debate

Voz 0806 42:11 yernos del PSOE estos argumentos suenan a excusa hoy el presidente valenciano Ximo Puig ha recordado el compromiso de Mariano Rajoy en la conferencia de presidentes para poner sobre la mesa una propuesta de financiación autonómica en

Voz 1933 42:24 dos mil diecisiete Cataluña no estaba sentada

Voz 41 42:27 pero ahí se decidió que se llevaría a cabo la reforma al sistema de financiación durante el año pasado y se ha incumplido la palabra del presidente a qué obedece que el Partido Popular no ya el Gobierno Partido Popular hoy se descuelgue diciendo es que hasta que Cataluña no soluciones que que era todo paralizado esto es una absoluta anormalidad democrática

Voz 0806 42:48 para que rinda cuentas por este incumplimiento el grupo socialista va a pedir la comparecencia del ministro Montoro en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados

Voz 1673 42:56 Cataluña por tanto en el debate tanto en las palabras de Rajoy en Galicia como les decía hay manos comentaba que el PSOE va a pedir la comparecencia del ministro Montoro para los socialistas han incluido en sus peticiones que han registrado esta mañana por vía telemática en el Congreso que más miembros del Gobierno den explicaciones por más asuntos por ejemplo el de Interior por tener a inmigrantes en la futura cárcel de Archidona o el de Fomento porque no haya destituido al actual presidente de Adif imputado en el caso Lezo y hay todavía más Mar Ruiz

Voz 1441 43:21 sí enero es inhábil en el Congreso pero el PSOE estrena el año exigiendo que prácticamente el Ejecutivo al completo rinda cuentas por asuntos que requieren explicaciones urgentes entre ellos y además de la financiación autonómica la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas o el incumplimiento del compromiso de invertir doscientos millones en las medida desde el recién aprobado Pacto contra la violencia de género tras la escalada de crímenes en las últimas fechas el PSOE también quiere que el ministro Zoido explique la situación insostenible en la cárcel de Archidona reconvertida en centro de internamiento de inmigrantes que la titular de Defensa aclarará la Cámara porque el Gobierno español ha comprometido ante la OTAN un incremento de gasto militar del ochenta por ciento en los próximos siete años los casos de corrupción tampoco escapan a esta batería de iniciativas los socialistas quieren que el ministro de Fomento explique por qué mantiene su cargo a Juan Bravo actual presidente de la empresa Adif de infraestructuras ferroviarias pese a su imputación en el caso Lezo por su etapa en el Gobierno madrileño de Ruiz Gallardón el PSOE reclama que se celebre una Diputación Permanente en el Congreso para dar luz verde a todas estas comparecencias ya que hasta febrero no hay previstas sesiones plenarias en la Cámara Baja

Voz 1673 44:27 sobre el caso de Diana quererlo hemos avanzado a las dos algunos detalles de SAT auto de reapertura del caso mañana volverá a declarar ante el juez el autor confeso Enrique a Wim y su mujer se mantiene también como investigada en el mismo caso y además un alto cargo de la Guardia Civil ha explicado en el acto en el que estaba Rajoy en Compostela que la nave industrial en la que se encontró el cuerpo de Diana no se inspeccionó antes porque era una propiedad privada aunque figuraba eso sí en una lista de lugares abandonados de la zona Santiago Ricardo Rodríguez