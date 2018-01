Hora 14 (04/01/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:09 en la Cadena Ser

Voz 0228 00:19 qué tal buenas tardes Oriol Junqueras ha estado algo más de dos horas ante los magistrados del Tribunal Supremo que deben decidir si sigue en prisión donde lleva dos meses oscile dejen en libertad a esta hora de hecho estamos a la espera de la resolución de la Sala de Apelación la Fiscalía ha pedido que yunquera siga en prisión provisional le ha exigido que no quiera imponer un marco jurídico al margen de la Constitución Junquera ha defendido alegando que él es un hombre de paz vamos al Supremo Alberto Pozas

Voz 0055 00:43 buenas tardes soy un hombre de paz ha dicho ante los jueces apelando al civismo el diálogo incluso sus convicciones religiosas de veinte en ha abogado

Voz 3 00:49 el convencimiento de que la línea política que debe seguirse etnia del diálogo de del pacto de la vía negociada poder ejercer su función como diputado y poder estar con su familia ha reclamado del tribunal que le deja estar en libertad

Voz 0055 01:03 buenos argumentos que una vez más no han convencido a la Fiscalía que ha pedido que siga en prisión sin fianza a los jueces de la Sala de Apelaciones ya están deliberando Antonio pero no está claro que vayamos a conocer hoy su decisión

Voz 0228 01:12 gracias Alberto a la puerta del Supremo han ido varios dirigentes de Esquerra Republicana ni uno del PDK y no sólo para apoyar a Oriol Junquera sino para abrir la puerta a que sea el presidente de la Generalitat sí Carles Puigdemont no vuelve de Bélgica Gabriel Rufián plan

Voz 4 01:25 era el presidente legítimo de de Cataluña el plana era restituir a todo el Gobierno legítimo de Cataluña y el plan B sólo Junqueras por lo más parecido a restituir al Gobierno legítimo sería hacer al vicepresidente president parece que es puro sentido común

Voz 0228 01:40 y el Partido Popular por su parte que considera que Junqueras ya debería haber dimitido a Rafael Hernando hace unos minutos en Almería

Voz 1769 01:46 no tengo nada que decir esto a quién tiene que decirlo son los órganos competentes que es en este caso la administración de Justicia y el Tribunal Supremo el señor Oriol ha cometido graves delitos no es un preso político es un político preso por qué ha cometido delitos gravísimos Hora catorce junio

Voz 0228 02:05 denso y en los tribunales el juez ratifica la prisión provisional para el autor confeso del asesinato de Diana quiere Enrique a Boeing se ha negado a declarar ni por este caso ni a preguntas relacionadas con el intento de agresión otra chica que logró escapar y cuyo testimonio recordemos facilitó la detención finalmente de la mujer de éste sí ha declarado y ha quedado en libertad sin medidas cautelares Galicia Ricardo Rodríguez

Voz 1817 02:26 el chicle acaba de donar los juzgados en dirección a la cárcel de Teixeiro entre gritos de asesino el juez ratifica la prisión sin fianza en las dos causas abiertas contra él en el crimen de Diana que llegue el intento de secuestro de esas joven en Boiro el juez le imputa ya un delito contra la libertad sexual Enrique a Boeing se ha acogido a su derecho a no declarar esta mañana una estrategia de defensa que mantendrá hasta que se conozcan los datos definitivos de la autopsia según ha confirmado sus abogados a la salida de los juzgados la que sí ha colaborado es su mujer que ha respondido las preguntas del juez y continúa en calidad investigada

Voz 0228 02:58 en Aranda de Duero está citado hoy ante el juez la menor que fue víctima de una supuesta agresión sexual por parte de varios futbolistas se lo estamos contando la SER desde que Mariano Rajoy está en el Gobierno se ha reducido nueve mil el número de policías y de guardias civiles así como el equipo y los vehículos que utilizan lo ha reconocido el Ejecutivo en una respuesta al diputado socialista Miguel Ángel Heredia una reducción que tiene consecuencias como el descenso en el número de controles de alcoholemia también de controles de drogas que se realizan en las carreteras Heredia esta mañana en Hoy por hoy

Voz 5 03:25 por primera vez en dos décadas hay un incremento de dos años consecutivos el número de víctimas mortales en accidente de tráfico a qué se debe eso pues se debe fundamentalmente a que el número de agentes de la Guardia Civil de Tráfico en los últimos dos años se ha reducido en doscientos treinta efectivos en que se han perdido seiscientos practicamente seiscientos vehículos de la Guardia Civil también ha habido un recorte brutal en los controles

Voz 0228 03:49 e Izquierda Unida piensa personarse como acusación popular por la reclusión de centenares de inmigrantes en la futura cárcel de Archidona el lugar en el que se encontró el cadáver de un interno hace unos días en circunstancias que su familia asegura que no son del todo claras Alberto Garzón ha denunciado hoy en la SER que el Gobierno no facilita que se investigue esa muerte

Voz 6 04:05 lo más importante es que incluso para esclarecer esos hechos está haciendo por parte del Gobierno dificulta de poder obtener información dado que sea deportado buenos días posteriores al suicidio a más de ochenta personas que podrían haber sido testigos claves

Voz 0228 04:20 es jueves es cuatro de enero y más en titulares con Saras el by Carlos K

Voz 1510 04:24 el Sevilla esta mañana ha pasado a disposición judicial el maltratador que secuestró a sus hijos e hirió con un cuchillo a tres policías durante su detención el juez del Juzgado de Instrucción de Dos Hermanas decidirá hoy si lo envía a prisión provisional

Voz 1915 04:34 Salvamento Marítimo ha localizado en el mar de Alborán una patera con cuarenta y cinco personas dos de ellas mujeres es la segunda de este jueves esta mañana

Voz 1510 04:41 han rescatado a treinta personas en otra embarcación en Siria nuevo Mar del régimen sobre una zona de las afueras de Damasco han muerto más de veinte personas la mayoría mujeres en algunas hay unos cuatrocientos mil civiles que sufren desde dos mil trece el asedio del régimen

Voz 1915 04:54 la presidenta de la Academia de Cine ese encuentro hospitalizada en estado grave Yvonne Blake sufrió un ictus ayer tuvo que ser atendida por el Samur Blake sucedió Antonio Resines en la Academia en dos mil dieciséis

Voz 1510 05:03 en la Bolsa los principales mercados europeos están en verde el Ibex treinta y cinco sube más de un uno cuatro uno coma cuatro por ciento y cotiza por encima de los diez mil doscientos puntos la prima de riesgo está en los ciento nueve puntos básicos

Voz 1915 05:14 deportes esta noche se completan los partidos de ida de octavos de final de la Copa del Rey Numancia Real Madrid Celta Barcelona Leganés Villarreal y Espanyol Levante en baloncesto en partido de Liga empieza a las ocho estudiantes Juvenal

Voz 0228 05:23 dos y cinco seguimos

Voz 2 05:27 en la Cadena SER Hora catorce hora catorce Madrid con Javier Casal

Voz 0867 05:54 qué tal buenas tardes lo avanza la ser el primer decreto sobre educación inclusiva en la Comunidad de Madrid no termine de resolver casos como el de Adrián un niño de seis años con autismo y cuya familia ha tenido que denunciar ante los tribunales a la Consejería de Educación por obligar al niño a estudiar en un centro de educación especial y abandonar su colegio de siempre en el que según su madre estaba plenamente integrados según la plataforma atea incluye de familias de niños autistas que estas decisiones de la Administración van en contra de los derechos de los menores de sus padres Lucía Martínez ex presidenta de esta plataforma

Voz 9 06:25 mi perdón por la expresión Orellana algo para la Administración decir eh la diversidad enriquece la libertad de elección la el el diálogo en la mejora de la calidad para nuestros hijos que para los niños que tienen necesidades especiales son ciudadanos de segunda tienen Kenan acaso menos derecho simplemente por ser discapacitados por tener autismo porque al final meses antes que nosotros recibimos sí sí inclusión todo maravilloso todo es estupendo pero ojo no para todos

Voz 0867 07:01 la Consejería asegura que las necesidades de este menor sólo se pueden atender en un centro de educación especial la nueva normativa sobre educación inclusiva que enseguida vamos a contarles no garantiza los recursos que necesitan los centros para atender a estos alumnos francés además de la declaración en Galicia del asesino confeso de Diana Acker él se ha acogido a su derecho a no declarar la mujer sigue imputada pero el juez no ha decretado el nuevas medidas cautelares contra ella el asesinato de Diana que si lo origen además de una nueva polémica política aquí en la Comunidad protagonizada por el alcalde de Boadilla el popular Antonio González Terol que culpó a partir de este crimen machista los partidos de la oposición en el Congreso por no aceptar la prisión permanente revisable la oposición cree que vincular una cosa y la otra es sacar los pies del tiesto Isabel Carmona PSOE y Ricardo Díaz Ciudadanos

Voz 10 07:49 sí lo que ha hecho el alcalde de Boadilla en Facebook define la forma miserable de hacer políticas que tiene utilizando el asesinato de una joven el sufrimiento de una familia que desconocía tener el cuerpo sin vida de su

Voz 1915 08:01 a pocos metros

Voz 11 08:03 pero bueno seguramente sí tanto ardor guerrero sí

Voz 12 08:05 claro tanto nos queremos colocar como a David desde la justicia hombre pues mire yo creo que lo primero que hay que hacer es localizar e identificar a las personas que han acosado a nada

Voz 0867 08:18 Iggy noticia de última hora en este cuatro de enero no habrá medidas cautelares contra la cabalgata de Vallecas titulares Hora catorce

Voz 1915 08:27 la carroza por la diversidad podrá desfilar en la cabalgata de Vallecas Un juez ha denegado las medidas cautelarísimas solicitadas por la Asociación Liga Española pro Derechos Humanos que considera que la carroza en la que participará una Queen perjudica altamente a los niños en la Iglesia católica

Voz 0887 08:41 la púnica cobra ochenta y dos mil euros de facturas falsas para mejorar la imagen pública de Esperanza Aguirre cuando era presidenta regional un reciente informe de la UCO detalla la presunta implicación de Ignacio González y otros exaltos cargos de la Comunidad en pagos irregulares aunque no consta que Aguirre tuviera constancia de los amaños

Voz 1915 08:57 la Justicia imputa al exalcalde de Griñón el popular José Ramón Navarro por contaminar un arroyo de la localidad con aguas fecales durante dieciséis años la Guardia Civil le acusa de un delito continuado contra el medio ambiente porque el Ayuntamiento no construyó un colector que debería haber desviado los residuos a una depuradora

Voz 0887 09:11 el Ayuntamiento de Alcorcón ha incluido en la agenda del mayor de dos mil dieciocho un centro de salud que ni siquiera tiene proyecto de obra según denuncia el PSOE de la localidad el Gobierno del popular David Pérez sólo quiere rentabilizar electoralmente la futura construcción de esta instalación y colocar la primera piedra en dos mil diecinueve con los comicios a la vuelta de la esquina

Voz 1915 09:29 quien deportes turno para el Real Madrid en la ida de octavos de la Copa del Rey los blancos se enfrentan hoy al Numancia en Soria ayer el Atlético de Madrid dejó la eliminatoria sentenciada tras ganar por cero cuatro al Lleida

Voz 0867 09:39 son las cabalgatas de nunca acabar ahora en Valdemoro la la polémica allí es por el cambio del Rey negro hasta ahora era un militante del PP el único militante negro del partido en esa localidad que ha sido reemplazado este año por una Reina de Izquierda Unida SER Madrid Sur David Callejo

Voz 13 09:53 el Partido Popular de Valdemoro critica que el otro

Voz 0874 09:56 de de raza negra que tradicionalmente hacía de Rey Baltasar en las cabalgatas

Voz 11 10:00 no vaya a ser sustituido este año por una concejala Cynthia Mateos la segunda teniente de alcalde que sin embargo no va ir caracterizada como reina maga sino como Rey Mago Baltasar como hombre el regidor socialista Serafín Fanjul el dos ha rechazado

Voz 13 10:16 cualquier tipo de polémica y ha criticado que el PP hable de politización

Voz 14 10:21 prefieren a la politización de la cabalgata es que este año las cabalgatas de Reyes vaya sin Mort mordida como bien saben todos los ciudadanos que el Partido Popular utilizaba las cabalgatas de Reyes presuntamente para pillar mordidas para cuatro cuatro sinvergüenza pues sí

Voz 0874 10:36 según el alcalde hasta los sacerdotes de Valdemoro han apoyado la organización de la cabalgata de este año

Voz 0867 10:42 madre mía información de servicio a las puertas de la festividad de Reyes los más fieles a la tradición ya pueden rogar al cielo porque el pronóstico anuncia lluvias para mañana durante las cabalgatas las temperaturas suben pero los reyes traerán a Madrid oro incienso mirra lluvia pronóstico para las próximas horas Luismi Pérez qué tal buenas tardes buenas tardes bastantes nubes las próximas horas pero poco a pocos están disipando a lo largo de la tarde incluso el sol va a acabar siendo dominante aunque con estas nubes en algún momento presentes especialmente en zonas bajas de la Comunidad pese a las nubes en algún momento las temperaturas van a seguir siendo muy suaves tarde de doce a quince grados de máxima en la mayoría de localidades madrileñas mañana atención vendrán más nubes y a partir de media tarde lluvias por tanto mañana por la tarde gran parte de las cabalgatas de nuestra comunidad se verán deslucida por esa lluvia además mañana bajará las temperaturas en cuanto a las carreteras cómo se circula ahora mismo en los accesos y salidas en la región Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez qué tal muy buenas tardes

Voz 15 11:45 buenas tardes pues dos accidentes complican la circulación hasta ahora en las

Voz 11 11:48 carreteras de la Comunidad el primero de ellos se ha producido

Voz 15 11:51 las seis a la altura de El Plantío y genera cinco kilómetros de retenciones hacia Madrid el segundo ha tenido lugar en la M40 en la zona de Vicálvaro y complica la con

Voz 1817 11:59 acción hacia la A tres tengan mucha precaución

Voz 15 12:02 a transitar por ambas vías además encontraremos tráfico lento de entrada a Madrid por la cinco a la altura de Móstoles en el resto de vías madrileñas de momento se circula sin problema

Voz 0867 12:10 en las calles del centro y en la M30 cómo marcha el tráfico rodado centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid Inmaculada bandera solar

Voz 16 12:16 hola bueno pues la mañana ha transcurrido con tranquilidad silentes eso sí con más densidad circulatoria en los alrededores de los grandes centros comerciales todavía aunque ha bajado sigue destacando el área de influencia de Raimundo Fernández Villaverde castellana a la hora de salir hacia las carreteras no vemos problemas significativos pero una mayor densidad en José Abascal en sentido A dos en Alberto Aguilera la M30 sigue siendo

Voz 0867 12:42 es una buena opción doce grados cielos semi cubiertos Hora catorce Madrid doce con Teresa Rubio la producción Borja González y Carlos Higueras en el control de socio dos y trece lo apuntábamos en portada el vacío le tal que existe sobre el educación inclusiva en Madrid ha llevado el caso de Adrian a los tribunales es un niño de seis años con autismo al que la Consejería de Educación ha obligado matricularse en un centro de educación especial en contra de la voluntad de su familias un asunto bastante complejo así que vamos a ir por partes Laura Gutiérrez qué ha pasado con Adrián porque lo de centro

Voz 1275 13:18 el motivo que alega la Consejería de Educación es que el menor necesita más apoyos de los que ha tenido hasta ahora en su cole un colegio público de Leganés donde hay un aula de atención preferente para menores con autismo según los informes de los orientadores de la inspección educativa las necesidades que presenta Adrian no pueden ser atendidas en un centro ordinario con apoyos por lo que se le deriva a un centro de educación especial su familia no está de acuerdo desde mediados de noviembre Adrian está en casa María su madre

Voz 0394 13:44 pues desde una educación inclusiva vale porque lo que estamos luchando los padres con niños con autismo sea perdería su rutina perdería ver a sus compañeros debería ser uno más sea en un colegio especial eh no no va a ser así

Voz 1275 14:00 la Consejería de Educación nos explica que los recursos que este menor precisa sólo se encuentran en los centros de educación especial que seguir en un centro ordinario supondría un claro perjuicio para su desarrollo personal y social la mamá de Adrian asegura que es una discriminación que apartara a su hijo de por vida cuando es posible

Voz 0874 14:15 son como casa desde niño

Voz 0394 14:18 las que han conseguido han conseguido llevar tengo una amiga que que es tu hijo tenía prácticamente el mismo nivel yo creo que con un poco de esfuerzo y dedicación pueden llegar lejos pese a cualquier niños con autismo si se lo proponen puede llegar muy lejos

Voz 1275 14:35 la familia solicitó los tribunales medidas cautelares para paralizar la decisión de la consejería pero la justicia lo rechazó alegando que podría perjudicar al resto de compañeros de clase la madre de Adriana acaba de presentar un nuevo recurso en el que alega que la administración no agotado todas las posibilidades de inclusión educativa

Voz 0867 14:50 sí ahí está el meollo no la inclusión educativa en otras regiones también está siendo la justicia la que está determinando cuando un alumno con necesidades de tipo educativo debe o no debe ser derivado a un centro de educación especial el Gobierno de Cifuentes lo avanzamos hoy aquí en la SER que está trabajando en el que será el primer decreto que regule la educación inclusiva un texto bastante descafeinado aunque todavía todavía no ha terminado no Laura es un borrador

Voz 1275 15:13 sí es un decreto que el Gobierno regional ha trabajado con CERMI con el que la Comunidad pretende vertebrar toda la normativa que existe en materia de atención a la diversidad y que incluye sólo líneas generales sobre cómo dar respuesta a estas necesidades educativas del alumnado el borrador no establece un plan general sino que asegura que cada centro cada colegio instituto deberá realizar un plan de educación inclusiva propio yp personalizado tampoco poner recursos sobre la mesa como sí hacen la proposición de ley que entró hace unos meses en la Asamblea de la mano de treinta y nueve ayuntamientos de la región de todos los colores una iniciativa legislativa que fija el número de docentes y profesionales que serían necesarios en los centros en función de los alumnos que presenten necesidades especiales apoyos que piden las familias Lucía Martínez ex presidenta de la plataforma incluye

Voz 9 15:57 si a un niño si tú les das lo que necesita el apoyo que realmente necesita para que tenga derecho comienza la convención dorados de los derechos de las personas con discapacidad a tener una educación inclusiva de calidad si tú legar los apoyos que necesita si se trabaja de la manera que se necesita el resto de los niños no van a estar perjudicado es la contrario van a aprender otros valores iban a prender otros conocimientos que no sólo los puramente académicos

Voz 1275 16:25 el Gobierno de Cifuentes quiere tener listo el nuevo decreto para el próximo curso

Voz 0867 16:28 dos y dieciséis seguimos aquí pagos a empresas de la Púnica y trabajos de dudosa efectividad lo han adelantado los compañeros del país la trama Púnica según los informes de la UCO cobró más de ochenta mil euros a través de esas facturas falsas para mejorar la imagen de Esperanza Aguirre las empresas de de Pedro cobraron además esto ya se conocía pero hacer una especie digital Aguirre o a Ignacio González y muchos cargos del PP de Madrid algunos de perfil bastante bajo información de Javier Bañuelos

Voz 1275 17:01 sí doscientas páginas de informe documento en el que el agua de civil recopila todo lo que han investigado sobre supuesto pufo de los trabajos de reputación online encargados han informático de la Púnica Alejandro de Pedro entre ellos por ejemplo la campaña que se contrató para contrarrestar el uso de la palabra Mamadou rías que se volvió contra Esperanza Aguirre según el plural la Comunidad contrató a través de la Púnica a cincuenta usuarios falso tuit de Twitter simulaban ser abogados o directivos para mitigar las críticas contra la ex presidenta según

Voz 1817 17:30 nueve El País el informe del guardia civil detalla que mejoran Lima

Voz 1275 17:32 Gent en Internet sólo de Aguirre costó cerca de ochenta y dos mil euros trabajos que supuestamente se abonaron mediante la emisión de facturas falsas el informe concluye que la trama Púnica trabajó no sólo para mejorar la imagen de Esperanza Aguirre o de Ignacio González también aportan un largo listado de otros cargos del PP entre ellos José Manuel Berzal actual diputado de Cifuentes y secretario general del grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid Berzal reconoce Fraser que conoce desde hace años a Alejandro de Pedro pero niega haber contratado algún tipo de trabajo para mejorar su

Voz 0867 18:05 bajamos con la cabalgata de imputaciones en Griñón la justicia cita como investigado al exalcalde del PP que provocó un vertido en un arroyo porque la obra que realizaron de un colector olvidaron colocar doscientos metros de tubería tal cual la acusación por un delito continuado contra el medio ambiente curiosamente la obra se había financiado con fondos de la Comunidad de Madrid SER Madrid Sur David Callejo

Voz 0874 18:24 son unas obras de un colector de aguas que comenzaron en dos mil uno y que según ha detectado el Seprona presentaban dos problemas graves que las aguas fecales de una urbanización se juntaban con las pluviales Ike además faltaban doscientos metros de tubería de un colector por lo que toneladas de residuos se llevan vertiendo a un arroyo sin ningún control por eso llaman a declarar como investigado el próximo cinco de febrero en los juzgados de Navalcarnero al ex alcalde del PP en Griñón José Ramón Navarro ya dos técnicos municipales la acusación cree que han cometido delitos como prevaricación malversación o contra el medio ambiente el actual alcalde el independiente José María Porras asegura que el perjuicio al Consistorio ha sido considerable

Voz 17 19:02 la gente no se quince dieciséis los aproximadamente cosas Taures te no fecales no a un arroyo osea que imagínate eso está han sido cuatrocientos mil euros que que hemos tenido que hacer un convenio con Canal Isabel Segunda con carácter de urgencia que empezarán las obras en el mes de febrero

Voz 0874 19:20 además la Confederación Hidrográfica del Tajo ya multó con seis mil euros al Ayuntamiento por esta cuestión

Voz 0867 19:25 allí en Alcorcón David Pérez el alcalde no está exento ni mucho menos de presumir de las cosas que hace su Gobierno municipal lo que pasa es que esta vez la propaganda tropieza con la propia realidad su ayuntamiento ha incluido en una guía para mayores un centro que todavía no está construido es más no está ni proyectado es más la primera piedra no se va a colocar hasta el año que viene al menos tendrá nombre no Teresa Rubio buenas

Voz 1933 19:46 qué tal Javier pues tampoco crisis sepa por ahora aunque probablemente adopte el nombre del barrio en el que va a estar situado que es Parque Oeste el caso es que como denunció el socialista José Ángel Chamorro el futuro centro no cuenta todavía Nickon plan funcional con proyecto de obra pese a ello el Ayuntamiento de Alcorcón lo acaba de incluir como un servicio más que próximamente estará disponible para los ciudadanos

Voz 18 20:07 no es previsible que durante el año dieciocho tenga el Parque Oeste un centro de salud funcionando tal y como deja ver la propia guía de mayor estamos acostumbrados a la venta

Voz 1779 20:18 de humo de este alcalde de

Voz 18 20:21 sus actuaciones que rayan en algunas ocasiones lo folclórico respecto de la necesidad de reales de la población

Voz 1933 20:28 los presupuestos de dos mil dieciocho sólo contemplaban una inversión de doscientos mil euros pero no para la obra sino para encargar el proyecto del centro de salud que como pronto dice el PSOE podrá empezar a construirse en dos mil diecinueve estos es un ejemplo Javier de rentabilidad electoral

Voz 0867 20:43 que luego hoy le hemos preguntado a José Manuel Franco al secretario general del PSOE Madrid por dos cuestiones la primera la situación en la que pueden quedar los centros de emergencia para la violencia de género en Madrid si finalmente los concursos se imponen los criterios económicos a los proyectos sociales

Voz 1779 20:56 la Comunidad de Madrid está su bastando lo digo así con rotundidad su bastando un derecho fundamental un derecho esencial que debe ser protegido para las instituciones el tema es tan importante y tan grave que debería ser la propia Comunidad de Madrid la que prestase estos servicios pero una vez que se analizan hagámoslo con respeto a estas mujeres y a sus hijos que sufren esta auténtica lacra que serán la Comunidad de Madrid

Voz 0867 21:28 también hemos preguntado si hay uno alguna novedad sobre la imputación de los cuatro concejales de Podemos en Alcalá allí los socialistas recordemos gobiernan en coalición con somos Alcalá y aunque han declarado ya ante el juez por un concurso que podría no haber respetado la legalidad estos concejales siguen formando parte del equipo de gobierno de Javier Rodríguez

Voz 1779 21:44 va a ser el Partido Socialista de Madrid van a ser las el propio partido el propio alcalde el que eso exigiría porque el alcalde de Alcalá y los concejales tampoco van a permitir que al frente de las áreas de gobierno haya haya personas de dudosa reputación dos

Voz 2 22:04 en este suníes ofreciera quienes no tienen algo especial elaborado con cuidado y cariño la Comunidad de Madrid llevamos treinta años haciendo de tus regalos algo orina de Rusia la plaza de España que esperamos hasta el cinco de marzo

Voz 19 22:24 qué tengo que hacer esta semana los tres Semel dentista

Voz 0867 22:29 tenéis quita los tres con el médico

Voz 11 22:31 casi presenta familia unida es el único pack familiar de salud por ciento veintiséis euros al mes para todos contrata lo antes de febrero y presume de salud informa Thein Caser punto es Gasset seguros de tu confianza

Voz 2 22:45 busque compare y sólo en ocasión Plus liquidación total final de año coches de ocasión a precios irrepetibles que escape ocasión Plus liquidación

Voz 20 22:58 con las estrellas solistas del Teatro Bolshoi Moscow State ballet gran Orquesta Sinfónica los grandes ballets de Navidad el lado de los cisnes ocho quince y veintidós de enero el Cascanueces veintisiete de diciembre en el teatro Coliseum entradas en provoca cáncer punto es

Voz 21 23:17 en el Festival dos mil dieciocho doce trece y catorce de julio el es Mao jueves of the Stone Massive tal Alice in seis Jack Johnson Future Islands Tale Impala Naimi ex Neil Casey o Franz Ferdinand casa había anchas tease Morgan Fleet Fox es Entradas ya a la venta en tres

Voz 1915 23:37 suma dobles punto Matt tul festiva el punto es

Voz 2 23:41 Javier Casal Hora catorce Madrid

Voz 0867 23:44 dos y veintitrés vamos a Galicia pendientes hemos estado toda la mañana de la declaración de la no declaración del chicle del asesino confeso de Diana quiere en los juzgados de Ribeira previamente ha estado ante el juez su mujer

Voz 0228 23:55 eh que de momento seguirá imputada aunque sin nuevas medidas cauto

Voz 0867 23:57 Ares el se ha acogido a su derecho a no declarar siguiendo esta declaración está nuestro compañero de Radio Galicia Ricardo Rodríguez Ricardo qué tal buenas tardes

Voz 11 24:05 buenas tardes Javier el chicle se dirige a esta hora hacia la cárcel de Teixeiro hace media hora que abandonaba

Voz 1817 24:10 a estos juzgados entre gritos de asesino

Voz 11 24:25 Chile continúa en prisión sin fianza por la muerte de Diana Quero

Voz 1817 24:28 esta causa se investiga por los presuntos delitos de homicidio o asesinato detención ilegal contra la libertad sexual el juez veía indicios en su anterior auto ya le imputa ese delito contra la libertad sexual el magistrado también ha ratificado la prisión sin fianza por el intento de secuestro a otra joven la semana pasada en Boiro y que ha desencadenado la resolución en el caso en esta causa Se le investiga por los delitos de detención ilegal robo con violencia e intimidación lesiones y contra la libertad sexual ha sido una mañana intensa aquí los juzgados de Ribeira como decías poco antes de las nueve de la mañana llegaba la mujer de chicle Rosario Rodríguez tras prestar declaración abandonó los juzgados poco después de las once ella sí que ella sí que ha colaborado con la Justicia estrategia diferente sigue su marido Enrique a Win no va a declarar hasta que haya un resultado definitivo de la autopsia también ha hablado aquí en los juzgados El letrado de la acusación particular que ejercen de forma conjunta los padres de la joven madrileña de Diana Quer Ricardo Pérez Lama ha pedido respeto para su familia

Voz 22 25:27 lo que os puedo decir es que en estos momentos los padres no están para esto sinceramente os lo digo eh creo que tenemos que respetar tu criterio que las diligencias no son abiertas darnos un juicio entonces lo lógico es que mantengamos es cuestión de las investigaciones obviamente reservada esta cuestión que es lo que la ley ordena

Voz 1817 25:49 hoy no están previstas nuevas diligencias Javier en esta causa no van a declarar hasta los próximos días los cuñados del chicle que están citados en este caso como testigo

Voz 0867 25:58 gracias Ricardo en el asesinato de Diana es el origen también de una nueva polémica política ha protagonizado en este caso por el alcalde de Boadilla el popular Antonio González Terol que culpó a partir de este crimen machista a los partidos de la oposición en el Congreso por no aceptar la prisión permanente revisable estos partidos le piden a Terol que rectifique y que no mezclar churras con merinas Raquel Fernández

Voz 1915 26:18 indignados están los portavoces de los dos partidos de la oposición municipal con representación en el Congreso de los diputados a los que González Terol hace alusión en su escrito PSOE Ciudadanos critican al alcalde a quien acusan de politizar sobre un asunto como es el asesinato de Diana Acker ambos concejales han coincidido en recordar que el Ayuntamiento de Boadilla está condenado por acosar a la denunciante de la Gürtel Ana Garrido piden al alcalde más prudencia en sus afirmaciones Isabel Carmona portavoz socialista Ricardo Díaz portavoz de Ciudadanos

Voz 10 26:49 un ayuntamiento ya ha sido condenado por acoso Ana Garrido y con unos presupuestos municipales un Plan General que han sido declarados como ilegales por los tribunales debería ser leves ser más prudente en sus publicaciones

Voz 23 27:00 nosotros hemos pedido al Ayuntamiento que se localice a esos acosadores o a ese acosador e IU que bueno pues que pida lógicamente de los daños ocasionados económicos esto para empezar no lo han hecho entonces no no no no no entiendo no entiendo sinceramente no lo entiendo me es incongruente

Voz 1915 27:18 la Cadena SER ha intentado contactar con el alcalde de Boadilla ya ha declinado hacer declaraciones

Voz 0867 27:22 el alcalde el de Meco Pedro Luis Sanz se va a enfrentar una denuncia por posible prevaricación después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya anulado la sesión del pleno que en el año dos mil dieciséis autorizó el desarrollo del polígono industrial el Partido Socialista denunció y aunque en primera instancia la justicia dio la razón al Gobierno del PP el alto tribunal sentencia que no hubo entonces razones suficientes para una convocatoria extraordinaria y urgente del pleno SER Henares Javier Galicia

Voz 0743 27:47 nuevo retraso para el desarrollo de uno de los polígonos industriales más importantes para el Gobierno autonómico el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulado el pleno del Ayuntamiento de Meco que a mediados de dos mil dieciséis aprobó la ampliación de su zona industrial un área de casi dos millones de metros cuadrados cuyo principal propietario de suelo el a la extinta empresa pública Arpegio donde la multinacional Inditex lleva años pendiente para ampliar una de sus principales plantas logísticas aunque la justicia en primera instancia dio la razón al Gobierno con mayoría absoluta del PP un recurso del partido socialista ha provocado la declaración de nulidad de aquella sesión en julio de hace dos años convocada de forma extraordinaria y urgente según entiende el tribunal el único motivo de la urgencia era el parto programado para dos días después de una edil que dejaría al Gobierno del popular Pedro Sanz en minoría Ricardo Expósito es concejal socialista en Meco

Voz 24 28:31 la razón de urgencia como hizo lo propio sentenció el de una edil del equipo de gobierno no está contemplado jurídicos no tenemos tiempo material estudiar tenga la soledad pero yo cojo no nos oponemos se desarrollen en ningún otro es garantizar es que jurídicamente se está haciendo bien

Voz 0743 28:52 el Tribunal Superior ha rechazado ya el recurso de casación del Ayuntamiento de Meco lo que anularía todas las actuaciones y obligaría por tanto a volver a aprobar el asunto en pleno y a su posterior ratificación y publicación por parte de la Comunidad de Madrid

Voz 2 29:04 hora catorce los deportes com Paco Hernández qué tal muy buenas tardes

Voz 0743 29:11 qué tal muy buenas tardes y el Real Madrid afronta esta noche

Voz 25 29:13 a partir de las nueve el partido de ida de octavos de final de la Copa del Rey lo hace en Los Pajaritos ante el Numancia en el dial que Zidane cumple dos años al frente del banquillo blanco también hoy Leganés Villarreal a las siete de la tarde y ayer el Atlético de Madrid goleó por cero cuatro al Lleida protagonista Diego Costa que debutó y marcó también debutó Vitolo con la rojiblanca Simeone sobre el brasileño

Voz 0743 29:31 yo voy a velocidad

Voz 26 29:34 tendencia fortaleza física y eso nos entusiasma yo cuando veo el equipo responde colectivamente a un partido duro como pues al margen del fútbol

Voz 25 29:43 incesto Liga Endesa hoy Estudiantes Joventut a partir de las ocho de la

Voz 0867 29:46 y mañana cabalgatas pasadas por agua en toda la Comunidad de Madrid ahora mismo cielos cubiertos tenemos catorce grados en el centro de la capital en el termómetro de la radio en Gran Vía

Voz 1 30:00 son las dos y media la una y media en Canarias

Voz 2 30:09 en la Cadena Ser

Voz 11 30:20 qué tal buenas tardes la Fiscalía mantiene su petición de que Oriol Junquera siga en prisión preventiva en la cárcel de Estremera durante unas dos horas se ha celebrado una vista en la que se estudió evasiva a cero o no puesto en libertad a tres magistrados del Supremo

Voz 0228 30:33 analizan esa petición aunque no se espera que hoy como

Voz 11 30:35 en su decisión definitiva ante los argumentos de la Fiscalía

Voz 0228 30:38 me recuerdan a Junqueras que no puede plantear un marco jurídico al margen de la Constitución o que la paz de la que Junqueras en el uso de la última palabra asegurado ser un defensor no se defiende han dicho sólo con palabras sino también con los hechos Arturo Vandevelde es el abogado del ex vicepresidente Cata

Voz 27 30:53 había quemado pues completo compromiso con la con el con el acatamiento de la situación legal que se produjo no sé en qué términos lo ha dicho pero en todo caso el acatamiento de las vías pacíficas que ha dicho están basadas en un convencimiento personal inmoral

Voz 0228 31:10 los dirigentes de Esquerra Unida la puerta del Supremo a dar arropar a Junkera si avisar de que creen que debería ser president de la Generalitat Si finalmente Carles Puigdemont no vuelve de Bruselas el PP por su parte cree que Junqueras pierde legitimidad por sus actos Gabriel Rufián Rafael Hernando

Voz 4 31:25 la el plan B sólo Junqueras que lo más parecidos al final cargas Podemos no puede volver sería hacer al vicepresidente presidente nos parece que es puro sentido común

Voz 1769 31:34 el señor Oriol ha cometido graves delitos estimulen no es un preso político es un político preso por qué ha cometido delitos gravísimos

Voz 0228 31:44 estaremos en el Supremo en una mañana de muchas citas judiciales que nos va a llevar también a Galicia donde el autor confeso de la muerte de Diana quiere Enrique a Weems acogido a su derecho a no declarar ante el juez por ese crimen tampoco por el intento de agresión a otra chica en Boiro el juez mantiene su prisión provisional sin fianza a la que se dirige en estos momentos de vuelta desde el juzgado de Ribeira

Voz 1769 32:03 hora catorce

Voz 0228 32:05 les estamos contando desde primera hora el número de agentes de la Policía y de la Guardia Civil se ha reducido notablemente desde que Mariano Rajoy está en el Gobierno el propio Ejecutivo lo reconoce en una respuesta parlamentaria al PSOE en la que da detalles de cómo hay casi nueve mil agentes menos en comparación a cuando llegó Rajoy a Moncloa una reducción que tiene consecuencias como en menor número también de controles de alcoholemia Hydro el gas en la carretera Miguel Ángel Heredia es el diputado socialista que hizo esa pregunta hay estado esta mañana en la SER

Voz 5 32:32 no solamente se trata de un recorte en recursos humanos sino también un recorte en en medios materiales hay que hablar que ha habido una reducción significativa en el número de vehículos en lo que se destina a todo lo que es el equipamiento y también una inversión que brilla por su esencia mucho caso en lo que se refiere a mejora de comisarías de Policía aire cuarteles de la Guardia Civil

Voz 0228 32:53 es jueves cuatro de enero y más en titulares con Toñi Fernández y Carlos Cala

Voz 28 32:58 el juzgado número uno de Aranda de Duero ha tomado de nuevo

Voz 1915 33:01 declaraciones la menor de quince años víctima de una agresión sexual presuntamente cometida por tres jugadores de la Arandina la defensa había pedido su comparecencia para verificar la autoría y el contenido de varias grabaciones aportadas como pruebas en los últimos días también comparecen familiares y una psicóloga

Voz 0228 33:15 por incitación al odio es profesores más declara

Voz 1915 33:18 ante la Fiscalía en Barcelona y niegan haber realizado comentario discriminatorio alguno contra de hijos de guardias civiles en el marco de un debate sobre el uno de octubre tal y como señala la responsable de Enseñanza

Voz 0228 33:27 jo Llobregat que lo hubo absolutamente ningún comentó

Voz 29 33:30 yo que fuera de ese tipo si puede ser que otros niños menores que hayan pronunciado alguna expresión que no con no fuera lo que correspondía en ese momento

Voz 1915 33:38 acusación popular Izquierda Unida quiere personarse si se abre una causa penal tras la muerte de un inmigrante en la cárcel de Archidona utilizada como CIE Alberto Garzón

Voz 5 33:47 incluso para esclarecer esos hechos está haciendo por parte del Gobierno dificultad de poder obtener información dado que sea deportado más de ochenta personas que podrían haber sido testigos claves

Voz 1915 33:59 algunos de esos deportados al llegar a Argelia han denunciado supuestos malos tratos contra el interno fallecido

Voz 0228 34:04 crece el fallo informático la multinacional Intel

Voz 1915 34:07 mito un problema de seguridad en sus procesadores presentes en buena parte de los ordenadores de la última década en todo el mundo y advierte de que ese fallo también lo sufren sistemas operativos de otras compañías en estado grave la presidenta de la Academia de Cine se encuentra hospitalizada tras sufrir un ictus Yvonne Blake que permanece en observación a la espera de que los médicos diagnostican su evolución

Voz 0228 34:24 cada vez más a epidemia de gripe sigue en ascenso

Voz 1915 34:27 el número de casos se ha duplicado durante la semana pasada la incidencia es muy alta en Asturias y media en Cataluña Cantabria y Madrid

Voz 0228 34:32 hay otra cabalgata con polémica esta vez es la del mundo

Voz 1915 34:35 vivió madrileña de Valdemoro una mujer hará de Rey Gaspar y hasta la Iglesia está de acuerdo pero el PP se opone dice el alcalde el socialista Serafín Faraj al dos que es por qué echan de menos cabalgatas con comisiones corruptas

Voz 14 34:47 Partido Popular utilizaban las cabalgatas de Reyes presuntamente para pillar mordidas para cuatro sinvergüenzas pues sí

Voz 2 34:55 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 35:00 en marzo el Macron Messier Zidane publica bienvenida su declaración de guerra las noticias falsas ya quiénes las propague un intento necesario determinar con la impunidad en Internet porque todo poder también el de las redes debe ser emplazado a responder de falsedades y abusos consumados muchas veces bajo el amparo encubridor de un anonimato simulados la ley que se anuncia debe proteger a todos hiciera aplicada por jueces independientes fuera de la órbita del Ejecutivo pero quién le pondrá el cascabel al felino tuitero de la Casa Blanca que lanza zarpazos fuera de todo control

Voz 0228 35:40 plateas Miguel Ángel leemos hoy en El País que a la Legión les sobran kilos es una de las unidades de élite del ejercito pero algunos novios de la muerte parece que están por encima de su peso así que se ha dispuesto un plan de emergencia para que empieza triunfal

Voz 11 35:51 del cuartel la verdura y la carne a la plancha Pascual Donate la Legión pone firme a la tropa los tres mil efectivos de la brigada con base en Almería y Málaga deben someterse a un test médico que medirá su Índice de Masa Corporal aquellos que tengan sobrepeso se incluirán en un estricto plan de alimentación y entrenamiento a paso rápido

Voz 1915 36:15 los mandos quieren que los Legionarios pierdan tripa al ritmo de medio kilo y un kilo por semana se les pondrá entrenadores personales e incluso psicólogos pero quién no se aplique será castigado con la prohibición de participar

Voz 11 36:25 en desfiles o en misiones en el exterior se les podría reducir incluso el sueldo ya está sartenes del ejército los michelines dañan la imagen de la Legión reconoce el cuartel general de la unidad que ahora pedirá también a sus soldados

Voz 30 36:42 no sólo dar la vida en combate si es

Voz 11 36:45 Cesáreo también morir de hambre

Voz 0228 36:51 lo cerramos portada con la previsión del tiempo Luismi Pérez hola

Voz 1551 36:56 buenas tardes sigue esta dicotomía

Voz 0867 36:58 vientos de poniente que acumulan muchas nubes en el oeste peninsular y en cambio en gran parte del Mediterráneo tiempo seco soleado y primaveral esta tarde máximas de veinte a veinticinco grados en gran parte de las costas mediterráneas así como en Canarias el cielo más cargado otra vez en zonas cercanas al Guadiana alta jo al Duero fue en Galicia de hecho en Galicia va a volver a llover con más generosidad a partir de esta tarde preludio de la lluvia más importante que tendremos mañana ya decimos a orillas

Voz 0228 37:26 mediterráneas tiempo más tranquilo Ventoso vientos

Voz 0867 37:28 Poniente de más de sesenta kilómetros por hora mañana nuevos frentes lluvias sobretodo en el oeste penal

Voz 0228 37:33 acabar con la dirección técnica de Borja González y de Carlos Higueras

Voz 11 37:36 con Carlos Cala en la producción una pausa hoy empezamos

Voz 2 37:40 la Cadena SER Hora catorce Antonio Martín

Voz 31 37:51 mejor Ricondo Elvira virar sorprende

Voz 32 37:56 Acciona los que más quieres con experiencia única que recordarán siempre esta Navidad regala El Rey León

Voz 33 38:05 no tenemos y enlazados en los de poco después para contarte la oferta Katy año nuevo tenemos una bibliotecaria muy quisquilloso Samsung Galaxy J fincas dos mil dieciséis por doscientos treinta y nueve euros

Voz 34 38:18 aquí puedes financiado la doce meses

Voz 33 38:20 la financiación Tito por Cofidis solo

Voz 35 38:23 alguien dinero consulto con cierres Fulham sifón causó punto es cada viernes asistimos el milagro

Voz 36 38:28 de una nueva vida la tele o multimillonarios su hábitat son los parajes cálidos y paradisiaco aunque sean avistado algunos ejemplares ser lujosas residencias alpinas sin duda una espesa

Voz 2 38:41 cien días de expansión cada viernes Putin pero millonario con el Cuponazo de la ONCE un premio de nueve millones de euros o quince con el cuponazo XXL

Voz 30 38:51 con el Cuponazo de la ONCE tienes toda la vida

Voz 1275 38:54 por delante

Voz 8 38:57 catorce Cadena SER

Voz 0228 38:59 por ello Junqueras de nuevo ante magistrados del Supremo tres jueces que deben decidir sobre el futuro del ex vicepresidente catalán vamos ya al Tribunal Supremo allí lleva desde primera hora Alberto Pozas qué tal buenas tardes

Voz 0055 39:09 qué tal Antonio buenas tardes Buner dos horas aproximadamente

Voz 0228 39:12 todo esta vista que partía de la base de que tanto el juez instructor como la Fiscalía eran contrarios Sacyr yunquera salga de la cárcel la Fiscalía de hecho ha insistido en esa petición la de que se mantenga en prisión provisional como lleva ya dos meses Llongueras ha hecho además uso de su derecho a intervenir al final de la vista y ha defendido Alberto que no hay peligro si sale de la cárcel porque argumentado él es un hombre de paz

Voz 0055 39:32 se ha dicho es hoy un hombre de paz la dicho para intentar convencer a los jueces poniendo encima de la mesa el civismo el diálogo e incluso sus convicciones religiosas ha pedido salir de la cárcel para poder ejercer en definitiva la política Andre abogado

Voz 3 39:47 el convencimiento de que la línea política que debe seguirse el diálogo desde el pacto de la vía negociada poner ejercer su función como diputado hoy poder estar con su familia ha reclamado del tribunal que les gestar

Voz 0055 40:01 de verdad unas explicaciones que una vez más no han convencido a la Fiscalía que no se mueven en centímetros de la posición que ha venido manteniendo hasta ahora pide que se quede entre rejas por el alto riesgo de reincidencia hoy el Ministerio Público por ejemplo le ha recriminado que sabía que sus acciones desembocaría en acciones violentas como las del veinte de septiembre en Barcelona

Voz 0228 40:16 los magistrados han terminado de deliberar por hoy hace apenas unos minutos pero esta decisión no tiene prácticamente ni fecha concreta para hacerse pública no Alberto

Voz 0055 40:24 sino se acaban de contar que hoy no hoy no sabremos su decisión y por tanto Oriol Junqueras vuelve a la cárcel de Estremera los tres jueces de la Sala de Apelaciones Miguel Colmenero Jorge Barreiro y Francisco Monterde han estado una hora deliberando aproximadamente ya han decidido dejarlo porque no lo sabremos como mínimo

Voz 1915 40:37 hasta mañana por tanto Oriol Junqueras esperará una decisión de esas

Voz 0055 40:39 células su abogado coge un tren en un rato hacia Barcelona

Voz 0228 40:42 si estas declaraciones en el Supremo aquellas costumbre que vienen acompañadas de la presencia de dirigentes independentistas en la puerta del tribunal para arropar a quién debe comparecer en el caso de hoy han estado distintos líderes de Esquerra Republicana en su defensa Junqueras han hecho además una lectura del futuro que espera Cataluña en este inicio de año en el que se debe conformar hay un nuevo gobierno defienden que el ex vicepresidente catalán es su plan alternativo para dirigir la Generalitat si Carlos hemos sigue fugado en Bélgica y no vuelve hoy por cierto hay que decir que nadie del P de Cata Alberto acudir hasta el Supremo

Voz 0055 41:12 por primera vez en las últimas semanas en las últimas citas judiciales ha sido una mañana sin representantes del P Cate en este Tribunal Supremo sus compañeros de Esquerra Republicana han dejado claro que el futuro del Parlament y la Generalitat está en manos de la candidatura de Cataluña y del ex president Puigdemont pero también dicen que existe un plan B Oriol Junqueras Gabriel Rufián y Ester Capella diputados de Esquerra Republicana

Voz 4 41:31 la plana era el presidente legítimo de de Cataluña señor Carlas Remón el eras restituir a todo el Gobierno legítimo de Cataluña y el plan B sólo Junqueras

Voz 37 41:42 quién tiene el peso de articular de qué manera deberá realizarse la posibilidad de presentar la candidatura y es en este caso o president Pujol en Cataluña

Voz 0055 41:52 lo ha dicho incluso que no se puede tener un presidente por escrito en referencia a Puigdemont su situación actual

Voz 0228 41:57 Alberto Pozas gracias buenas tardes hasta luego sin actos políticos en Cataluña si hablado Rafael Hernando en Almería el portavoz parlamentario del PP ha recordado que Junqueras no está en la cárcel por nada sino como consecuencia de un comportamiento delictivo no tengo nada que decir esto

Voz 1769 42:10 en tiene que decirlo son los órganos competentes que es en este caso la administración de Justicia y el Tribunal Supremo el señor Oriol ha cometido graves delitos no es un preso político es un político preso porque ha cometido delitos gravísimos

Voz 0228 42:25 Hernando ha valorado también positivamente que Ciudadanos se plantee intentar la investidura en Catalunya si se dieran las circunstancias adecuadas así lo decía hoy Inés Arrimadas luego el secretario de Comunicación del de ese partido de ciudadanos Fernando de Páramo ha profundizado más dando que de momento su primer objetivo pasa por tener peso en la Mesa del Parlamento escuchamos a Hernando ya para todos tenemos la obligada

Voz 38 42:46 de continuar buscando esa posibilidad es alternativa y ese cambio en la mesa de esas conversaciones se van a desarrollar en los próximos días también aunque ellos ya ya han dicho que no hayan dado un portazo a nosotros seguiremos llamando a la puerta para reunirnos con todos también queremos saber si podemos estará de acuerdo en que haya un cambio en la mesa me alegro

Voz 1769 43:02 que ciudadanos después de ponernos a escurrir Perejil cuando yo le dije que no se podían seguir

Voz 0867 43:10 vacaciones y con las manos cruzadas ahora norte

Voz 1769 43:12 digan esto no que no van a tirar la toalla yo me alegro

Voz 0228 43:15 a esto sumamos que hay en la Fiscalía de Barcelona han comparecido varios profesores acusados de un posible delito de odio en relación a la consulta ilegal del pasado

Voz 0867 43:23 uno de octubre agentes de la Guardia Civil denunciaron en

Voz 0228 43:26 onces presiones sobre sus propios hijos en clase algo que estos docentes han negado en sus declaraciones durante la mañana Barcelona Lisenia

Voz 1915 43:33 hoy han sido seis los docentes que han declarado ante agentes de la Guardia Civiles quién ha delegado la Fiscalía para los interrogatorios pero en total son once los investigados por delitos Theo de discriminación y algunos también por amenazas Los hechos se remontan al dos de octubre en unos debates improvisados en algunas clases de secundaria bachillerato del instituto el Palau en San Andreu de la Barca los maestros han defendido su labor dicen que se limitaron a moderar y respetar todas las opiniones lo afirmaba la responsable del departamento en el Baix Llobregat Núria oval de Orihuela están

Voz 29 44:01 negando que no hubo absolutamente ningún comentario que fuera de ese tipo en el caso de su persona si puede ser que otros niños menores que hayan pronunciado alguna expresión que no fuera lo que correspondía en ese momento y por lo tanto el docente también hizo reclamo que todo el mundo debía saber mantener su posición y respetar la opinión de los otros

Voz 1915 44:19 la Asociación Española de Guardia Civiles en cambio dice que los maestros obligaron a todos los alumnos a posicionarse en público y algunos acabaron llorando ahora la Fiscalía deberá decidir si se querella contra ellos y les lleva antes

Voz 0228 44:31 decía hoy por cierto han dado a conocer los resultados del barómetro semestral de Barcelona son encuesta del tipo del CIS que recoge las preocupaciones de los que viven concretamente en la Ciudad Condal por primera vez los residentes en Barcelona consideran que el encaje de Cataluña en España su principal problema personal por delante del paro o de las condiciones laborales seguimos en Barcelona Sergi López