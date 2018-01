Hora 14 (05/01/2018)

Voz 0228 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 0228 00:19 qué tal buenas tardes Oriol Junquera seguirá de momento en la cárcel de Estremera hace poco más de una hora los tres magistrados del Supremo que de liberaban sobre su petición de salir en libertad han hecho pública su decisión Junquera debe permanecer en la cárcel porque consideran que no tiene intención real de abandonar la vía unilateral creen que puede reincidir niegan que pueda ser considerado un preso político y concluyen que no hizo nada para evitar actos violentos en Cataluña vamos al Supremo amplía Alberto Pozas

Voz 0055 00:45 los jueces no se fían de John que era así su alegato de ser un hombre de paz no ha abandonado su proyecto político de alcanzar la independencia por la vía unilateral Vicen y además después de las elecciones del veintiuno de diciembre sigue siendo candidato a la presidencia tiene una posición preponderante para seguir haciendo exactamente lo mismo enfrentándose dicen al Estado la Constitución y el estatus no es un preso político alegan los magistrados también para mantenerle en la cárcel de Estremera ya avalan que de momento sea acusado por un delito de rebelión no participó directamente en actos violentos dicen pero tampoco hizo nada para evitarlos

Voz 0228 01:12 Esquerra Republicana anuncia recurso ante la justicia europea Sergi Sabrià portavoz de la Agencia Catalana de noticias pierdan no lo entendemos

Voz 1895 01:21 en caso la decisión que se ha tomado pero no lo dejaremos aquí continuaremos batallando ante el Supremo pero también lo llevaremos a instancias europeas para que sean los acabe dando la razón Junqueras cuanto antes pueda estar en su casa con los

Voz 2 01:33 luego sí está claro es que va a Mao seus

Voz 0228 01:36 coche Mona habla tuitean realmente considerando Junquera se los Jordi rehenes a primera hora la líder de Ciudadanos en Cataluña Inés Arrimadas avisaba en la SER de que no se creía los argumentos con los que Junquera se defendió ayer diciendo que era un hombre de paz

Voz 3 01:49 que están renunciando a nada de lo que han hecho hasta ahora se sienten orgullosos de lo que he hecho hasta ahora por tanto por favor que no hubiesen Manu escucharlo ante los jueces porque no es lo que dicen sus mítines se lo devolvieron ninguna duda de que esto no va a ser de su rotundidad pero Cataluña

Voz 0228 02:08 la decisión de los jueces del Supremo hace que a una semana de que se constituya el Parlamento tal y como anunció Rajoy la candidata que ganó las elecciones no tenga una mayoría suficiente para gobernar el siguiente esté huido en Bélgica y el tercero se mantenga en prisión

Voz 4 02:21 Arrimadas reconocía que ve difícil que ella pueda llegar

Voz 0228 02:23 a presidir la Generalitat pero añade que la situación procesal de Put the money de Junqueras tampoco se lo pone fácil a los independentistas no descarta de hecho que pudiera haber un adelanto

Voz 1509 02:32 electoral pues hay inculcados

Voz 3 02:35 tienen acta de diputados que tienen que votar en una sesión de investidura de manera presencial os que están huidos de la justicia no es fácil pero desde luego nosotros tenemos la obligación moral de tener previstos todos los escenarios y de intentar luchar hasta el final

Voz 0887 02:48 bueno el catorce

Voz 0228 02:50 hoy les estamos contando además novedades del sumario del caso Lezo el hermano del ex presidente madrileño Ignacio González que es Pablo González Le contra el juez que el hombre que llevaba en los negocios del Canal de Isabel Segunda en América Latina Edmundo Rodríguez le reconoció a él en la cárcel que las comisiones ilegales cobradas por la compra de una empresa brasileña tenía que repartirlas luego entre varias personas y a esto se suma que Cristina Cifuentes la presidenta madrileña sigue resistiéndose a dar información clave sobre la investigación del Canal de Isabel Segunda así lo asegura Dolores González Pastor que es diputada regional de Ciudadanos y es quien preside la comisión de investigación de la corrupción en la Asamblea de Madrid

Voz 5 03:25 en un juez ha dicho que no se puedan entregar el gobierno del PP se escuda en un informe de un organismo nombrado por el propio Gobierno utilizan una falsa coartada jurídica para obstruir y eludir la transparencia y la rendición de cuentas

Voz 0228 03:37 sobre el caso Gürtel el PSOE ha presentado dos recursos ante el poder judicial contra la decisión de cambiar a dos magistrados en los próximos juicios sobre distintas piezas consideran que la magistrada Concepción Espejel recusado del caso pues su cercanía al PP no debería haber impulsado esa decisión sobre investigaciones también les vamos a hablar de la muerte de un menor en un centro de I cogida de Melilla el Defensor del Pueblo ha iniciado sus propias pesquisas así como sobre la muerte de un inmigrante en la cárcel de Archidona que esta se utilizaba como centro de internamiento de extranjeros Amanda Romero es la abogado del hermano de inmigrante y explicado en la SER que no es normal tener una persona aislada durante horas

Voz 6 04:11 sí es normal es algo que requiere de una explicación en la propia ley de Extranjería prevé que cuando una persona se le aparta en una habitación individualizadas primero nunca podré tener encubrir un castigo y en segundo lugar es algo de lo que se tiene que informar inmediatamente

Voz 0228 04:29 la gripe golpea con fuerza en esta primera semana del año por todo el país hay servicios de urgencias desbordados en varias comunidades incrementos del setenta y cinco por ciento en los casos en Galicia se han triplicado en Cataluña José Manuel Francos es el jefe de guardia del Hospital de Bellvitge

Voz 2 04:43 las teman la fase caballo ingreso ahora estamos en la fase

las teman la fase caballo ingreso ahora estamos en la fase de qué va incrementándose la incidencia todo nos hace pensar que será durante los próximos días la semana que viene o la siguiente cuándo llegará el pico más alto de esta patología

Voz 1509 05:01 Darias pública sin cubrir en todo el país a pesar de estar autorizadas y presupuestadas lo denuncia el sindicato mayoritario del sector sanitario el CSIC dice que no se está haciendo un esfuerzo por cubrir la infancia

Voz 0228 05:11 dos personas han muerto por el temporal Eleanor que afecta a varios países de Europa y además más de veinte heridos y tres desaparecidos esperan inundaciones nevadas y el riesgo de aludes se mantiene elevado en pleno fin de semana

Voz 1509 05:21 hoy sale a la venta en Estados Unidos el libro sobre Donald Trump en el que se escribe por ejemplo como un semi analfabetos dice que son todo mentiras y sus abogados han amenazado al editorial con acciones legales por difamación pero esta adelantado cuatro días la venta del libro

el noventa por ciento de los ordenadores del mundo tienen procesadores con fallos de seguridad y Apple ha reconocido que esos fallos también afectan a sus dispositivos aunque ningún usuario ha visto un afecta a dos

Voz 0867 06:37 estrictos de la capital y por algunas localidades de la región pero la gran fiesta de la ilusión arranca esta tarde a las seis y media con la gran Cabalgata que va a recorrer el paseo de la Castellana hasta el Palacio de Cibeles allí serán recibidos por la alcaldesa por Manuela Carmena que esta mañana se quejaba por el poco tacto que han tenido algunos partidos de la oposición al sacar los pies del tiesto con la cabalgata de Vallecas en la que desfilará una carroza LGTB

Voz 1410 07:00 es una iniciativa tan bonita como que en la caravana puedan participar las carrozas de todas aquellas personas que lo quieran pues se convirtió en un escándalo que afortunadamente se ha podido demostrar que partía de una noticia absolutamente falsa

Voz 0867 07:14 que irá vestida como un peluche a la oposición esto le parece una falta de respeto la tradición ahora les contamos los cortes en las calles el refuerzo de las líneas de metro y autobús según tiempo la seguridad unas cabalgatas las cabalgatas pasadas por agua el pronóstico anuncia lluvias así que hay que llevar un paraguas lo avanza la SER a esta hora el contenido de un correo electrónico remitido a uno de los empresarios de la Púnica por la actual viceconsejera de Presidencia lo escribió en tiempos de Aguirre Isabel Diaz Ayuso que está también en el núcleo duro del PP de Madrid y que remitió un Bale al conseguidor Alejandro de Pedro con el asunto favor cito el correos en el año dos mil once Ayuso le pidió una plantilla para preparar una nueva web para Esperanza Aguirre Ayuso le pregunta de Pedro sigue fuera te echamos de menos la UCO que elaboró el informe en el que aparece este correo desvincula Ayuso de los pagos presuntamente fraudulentos a la trama que se sigue investigando por parte de la justicia les cinco de enero Cifuentes ha entregado los reyes las sacas con los deseos de los madrileños pero se resiste a entregar a los grupos parlamentarios las actas de las reuniones cercana titulares

hora catorce

Voz 1915 08:22 el Gobierno de Cristina Cifuentes sigue sin remitir la información sobre la gestión del canal a la comisión de corrupción de la Asamblea admiten desde la Comunidad que no van a dar esa información a pesar de que el juez del caso han levantado el secreto de sumario como solicitaba

Voz 0887 08:32 en libertad provisional el hombre que agredió brutalmente a su pareja intentó provocar un accidente de tráfico cuando volvían a casa en la noche de Nochevieja el juez le ha prohibido acercarse a la víctima que continúa herida con pronóstico reservado

Voz 1915 08:44 la coordinación de urgencias del Ramón y Cajal ley ha eliminado el grupo de Whatsapp en el que se daban órdenes para negar el ingreso a los pacientes que no pertenecían a su área la dirección no ha dado explicaciones y la comunidad descarta Pat apartar al gerente

Voz 0887 08:55 en el centro Zidane quiere desahuciar a quince familias de Las Rozas de su pisos de protección municipal vendidos por el Partido Popular a este fondo buitre los vecinos han denunciado al alcalde José de la Ud porque no pueden asumir la subida de los alquileres

Voz 1915 09:07 bien deportes Real Madrid Leganés en han con victoria sus eliminatorias de octavos de Copa los blancos ganaron cero tres al Numancia y el Leganés uno cero al Villarreal en baloncesto el Real Madrid se enfrenta hoy al Maccabi en una nueva jornada de la Euroliga

Voz 0867 09:19 Casal ha ofrecido esta mañana en el Teatro Real un concierto benéfico a favor de la Fundación Acción Social por la música ha estado acompañada por la Banda Sinfónica Municipal haya estado Virginia Sarmiento

Voz 9 09:34 así comenzaba el concierto un año más con todas las localidades vendidas vestida de Violeta con zapatos dorados iluminaba Luz Casal el escenario del Teatro Real

Voz 10 09:44 un nuevo día brillará ha sido el tema de apertura seguida de la popular no me importa nada

Voz 0228 09:49 versiones de su disco Pasión que grabó tras superar un cáncer

Voz 9 09:51 en dos mil diez y así hasta catorce canciones acompañada de la imponente Banda Sinfónica Municipal las recaudaciones íntegra para la Fundación para la acción social por la música María Guerrero es su presidenta

Voz 1410 10:02 la recaudación del concierto se va a dedicar a los coros y orquestas que mantiene la fundación en Madrid son coros y orquestas de paz

Voz 11 10:09 donde niños y niñas de todo tipo de Ohrid

Voz 1410 10:13 genes tradiciones e historias

Voz 11 10:15 se juntan para hacer música

Voz 1410 10:18 trabajan en Tetuán y San Blas con niños y niñas de familias vulnerables los asistentes

Voz 10 10:22 han vibrado con piensan ni hubo Entre mis recuerdos pero han puesto en y se les han ido los pies con los más potentes como pedazo de cielo o no

Voz 0867 10:38 bueno fuga la última de las Navidades para celebrar la festividad de Reyes que coincide con la salida de fin de semana así que nos interesa saber cómo están ahora mismo las salidas Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez qué tal muy buenas tardes

Voz 12 10:56 buenas tardes viernes bastante tranquilo en las carreteras madrileñas a esta hora en encontrarán tráfico lento de entrada a la capital por la A uno en Alcobendas de hasta el nudo Manoteras y por la A5 a su paso por Móstoles complicaciones además en ambos sentidos en la IV a la altura de Pinto y en las seis en la zona de El Plantío retenciones en la III en Rivas Vaciamadrid dirección Valencia desde la Dirección General de Tráfico eso sí les pedimos en el día de hoy que planifiquen adecuadamente sus viajes y consulten la información sobre la previsión meteorológica antes de salir a la carretera

Voz 0867 11:24 es un día muy apropiado para no informar de la situación en las carreteras en las calles y en la M30 por parte del centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid que ahora mismo no está ofreciendo servicio de esa información

Voz 2 11:35 a las radios de la Comunidad de Madrid en fin son las dos de la tarde incendios

Voz 0867 11:44 con ilusión y con bronca si recibimos a los Reyes Magos en Madrid pero a Melchor Gaspar y Baltasar les debe gustar la fiesta porque a pesar de que cada año por su ropa sopor quiénes les acompañan son objeto de crítica en Madrid ellos vuelve volver aquí cinco de enero y además nos dejan regalos ejemplo de generosidad real la de este año además es la bronca de Vallecas como ya saben según Carmena amplificada injustamente por el Partido Popular y Ciudadanos

Voz 1410 12:09 dicha hubo muchas muchas exageraciones que yo creo que indican que poco tacto tenemos en muchas ocasiones las personas que que somos los representantes políticos no porque yo creo que una iniciativa tan bonita como que en la caravana puedan participar las carrozas de todas aquellas personas que lo quieran pues se convirtió en un escándalo que afortunadamente se ha podido demostrar que partía de una noticia absolutamente falsa

Voz 0867 12:35 también estaba cabalgata de Vallecas desfilará una drag disfrazada de peluche la carroza no será un cabaré ni eso estuvo nunca en los planes de la organización la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid Lorena Ruíz Huerta ha señalado con el dedo al PP por tramos

Voz 13 12:47 como las declaraciones de la presidenta Cifuentes criticando estaca y la aparición de una drag queen en esta cabalgata de Reyes son tremendamente hipócritas porque jamás hemos escuchado al Partido Popular hacer ninguna crítica de los patrocinios mercantiles que llevan tantos años apareciendo en las cabalgatas de Reyes así como la aparición de dibujos animados animados además de ser la demostración de que el PP sigue siendo ese partido profundamente transformó LGTB IFO Vico

Voz 0867 13:15 esa cabalgata la de Vallecas arranca a las seis de la tarde aunque el verdadero protagonismo lo tendrá como siempre la Cabalgata Central la que desde las seis y media va a recorrer bajo fuertes medidas de seguridad del Paseo de la Castellana metro y mete han preparado un dispositivo especial reforzando sus servicios hijo también a los conductores porque habrá importantes restricciones al tráfico rodado notario

Voz 14 13:35 ya se ha restringido el tráfico en la plaza de Cibeles y a lo largo del día se cerrará completamente para el montaje las infraestructuras y el desfile que acabará allí a partir de las cuatro menos cuarto se cortará el Paseo de la Castellana a la altura Nuevos Ministerios y a lo largo de todo el recorrido de la comitiva real los carriles central y lateral del paseo del Prado también quedan cerrados al público desde las cuatro de la tarde desde Cibeles el emperador Carlos Quinto desde Cibeles a la plaza de la Lealtad veintisiete líneas de la EMT han sido desviadas de sus rutas habituales que retomarán a las diez y media de la noche el Ayuntamiento recomienda utilizar la M treinta y la M cuarenta y apostar por el transporte público la cabalgata contará con un operativo especial de la Policía Local con el apoyo trescientos treinta efectivos del Samur y cincuenta y ocho agentes de movilidad

Voz 0867 14:16 hallan con tiempo y sobre todo lleven paraguas porque va a llover eso dice el pronóstico para esta noche Luis Pérez qué tal muy buenas tardes

Voz 4 14:23 buenas tardes poco a poco la lluvia va a ir ganando terreno a lo largo de las próximas horas por tanto cabalgatas en gran parte de la región esta tarde pasadas por agua no demasiado intensa lluvia pero sí generalizada ahí de momento con cotas de nieve de mil cuatrocientos metros en la sierra mañana baja la cota hasta los novecientos metros con bastantes nubes pero mañana momentáneamente con poca precipitación y atención al domingo por la mañana cotas de nieve en cualquier punto de la región nevadas que es posible que caigan hasta la misma ciudad de Madrid grosores de uno a cinco centímetros a las zonas más bajas sobre todo destacar que el domingo va a hacer un día de pleno invierno es la la

Voz 0867 15:01 nieve esta tarde desde las siete y veinte La Ventana de Madrid recordaremos la cabalgata de la capital dedicado a los inventores sedimento horas también estaremos en otros puntos de la Comunidad de Madrid cuarto lo apuntábamos en la portada los nuevos detalles hemos tenido acceso del caso Púnica en concreto un informe de la UCO que recoge un correo que el actual viceconsejero de Presidencia y diputada del PP Isabel diez Ayuso envió en su día en el año dos mil once al conseguidor de la trama Alejandro de Pedro Ayuso se encargaba entonces de las redes sociales de Esperanza Aguirre pero la Guardia Civil no establece ningún vínculo entre la diputada los presuntos pagos irregulares Miguel Ángel Campo

Voz 1552 15:35 con el asunto favor cito Isabel Diaz Ayuso remitió el veintiocho de enero de dos mil once un correo electrónico al conseguidor de la Púnica Alejandro de Pedro pidiéndole una plantilla de página web para la entonces

Voz 1509 15:48 es presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza

Voz 1552 15:50 Aguirre en el Correo la hoy viceconsejera Diaz Ayuso Se despide del conseguidor con un familiar sigues fuera te echamos de menos entre signos de exclamación la UCO sitúa en su informe que recoge este correo a Isabel Diaz Ayuso como uno de los canales de comunicación entre las autoridades del Partido Popular en Madrid y Alejandro de Pedro literal

Voz 0228 16:11 para la prestación de sus servicios el conseguido

Voz 1552 16:14 desde la Púnica realizaba trabajos de mejora de imagen personal en redes sociales para dirigentes del PP como Aguirre Ignacio González Salvador Victoria o Borja Sarasola entre otros servicios de reputación personal pero que se pagaron de forma fraudulenta y sin contrato con dinero público o con empresas interpuestas la UCO no dice que Diaz Ayuso conociera el método irregular de pago

Voz 0867 16:37 mientras tanto los grupos de la oposición vuelven a reclamar a la Puerta del Sol que remita de una vez por todas las actas de las reuniones del consejo del Canal de Isabel II documentos que se reclaman desde la Comisión sobre corrupción el Gobierno regional se resiste a pesar de haberse levantado ya el secreto de sumario información de Javier

Voz 0861 16:54 pero están apurando el año casi en Nochevieja el Gobierno de Cifuentes comunicó a la Asamblea de Madrid que no que no van a remitir a la oposición ni uno solo de los treinta y cinco documentos del Canal de Isabel Segunda solicitados desde hace meses por PSOE Podemos y Ciudadanos la comienza admite que no van a dar esa información a pesar de que el juez del caso levantó el secreto de sumario el pasado dieciocho de diciembre recordemos que el Ejecutivo madrileño utilizó ese argumento el secreto de la causa precisamente para no remitir las actas del canal para la presidenta de la Comisión de corrupción Dolores González Pastor Cifuentes ha agotado ya las excusas para no facilitar a todos los grupos esa documentación

Voz 5 17:30 ningún juez ha dicho que no se puedan entregar el gobierno del PP se escuda en un informe de un organismo nombrado por el propio Gobierno perjudicando incluso comparecientes investigados que están reclamando al Consejo Nacional de transparencia utilizan una falsa coartada jurídica para obstruir y eludir la transparencia y la rendición de cuentas

Voz 0861 17:47 el Govern Cifuentes ha encargado un nuevo informe de los letrados de la Comunidad ya van dos en el que los abogados aconsejan que no se repita esa información hasta la apertura del juicio oral la Comunidad enviados ahora esa información al Consejo General del Poder Judicial para que aclare si deben o no facilitar esos informes algo que por cierto ya consultaron directamente con el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón la negativa del Gobierno a ofrecer esta documentación choca directamente con la doctrina que fijó el Supremo en dos mil trece cuando zanjaron que el secreto de sumario no es razón que justifique su negativa a dar esa información

Voz 0867 18:19 sumen a esto las conversaciones sobre el saqueo del canal sobre el caso Lezo que a primera hora de la mañana también les ha adelantado la Cadena SER conversaciones entre el hermano de Ignacio González Pablo González y Edmundo Rodríguez Sobrino con ambos ya en prisión y en las que que quien fuera mano derecha de los González en Latinoamérica explica la procedencia del dinero que encontraron en su apartamento colombiano Pedro Jiménez

Voz 1712 18:38 que es otro de los testimonios que maneja el juez Manuel García Castellón y que acredita que la compra de parte del canal estuvo regada de Comisiones Pablo González hermano del ex presidente de la Comunidad de Madrid reveló las conversaciones que mantuvo en prisión con Edmundo Rodríguez Sobrino el hombre de la empresa de aguas en Latinoamérica según su versión le contó que los doscientos sesenta y dos mil euros hallados en su apartamento de Colombia eran las comisiones que tenía que repartir con el ex delegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro y otros ciudadanos colombianos a los que no en con seguridad Pablo González aseguró era que Rodríguez Sobrino explicó que ese dinero no es solo mío es mía una parte lo que pasa es que luego se va a comprobar que hay transferencias desde la cuenta del brasileño IS dinero de donde procede pregunto González pues procede de las comisiones de lo de Brasil respondió Edmundo Rodríguez según la versión del hermano de Ignacio González

Voz 0867 19:29 dos diecinueve seguimos

hora catorce Madrid

Voz 0867 19:36 que tengo que hacer esta semana

Voz 15 19:39 tres en el dentista mañana tenéis cita los tres

hora catorce Madrid Javier Casares

Voz 0867 21:10 dos de la tarde veintiún minutos machista ebrio y el juez deja en libertad al hombre que Nochevieja intentó provocar un accidente de tráfico cuando regresaba con su pareja a casa tras una fiesta ya conducía él comenzó a golpearla y a dar volantazo con ese vehículo la la justicia le deja libre pero le imponen una orden de alejamiento información de Diego Serradilla Diego qué tal muy buenas tardes

Voz 0047 21:30 buenas tardes la agredió primero en el coche de camino a casa tras haber pasado la Nochevieja con unas amigos y a pesar de sol la mujer consiguió llegar con el coche a su casa al bajarse del vehículo el hombre rompió la luna delantera del coche latir tiró al suelo a la mujer siguió golpeándola y amenazándola en ese momento el agresor subió a su casa y fue entonces cuando la mujer pudo Sara un amigo que llamó a la policía según fuentes policiales en el momento de su detención el hombre reconoció los hechos tras ser agredida la mujer ingresó en el hospital con pronóstico reservado hoy hemos conocido que la magistrada ha dejado al agresor en libertad provisional como has dicho Javier pero también ha acordado una orden de una orden de protección para la mujer por lo que el hombre no podrá acercarse ni comunicarse con ella al detenido le imputan delitos de lesiones y maltrato por golpear y amenazar a su pareja aunque estos cargos se puede modificar conforme avance la investigación según los agentes que atendieron a la mujer en el momento de la agresión no constan denuncias previas

Voz 0228 22:26 de la víctima contra su pareja el pasado miércoles

Voz 0867 22:28 es les contamos aquí en la SER como el gerente del Hospital Ramón y Cajal había ordenado a sus coordinadores de servicio que no atendieran en urgencias a pacientes de otros hospitales la orden se difundió recordarán a través de un chat que lo que son las cosas ha sido fulminado ha sido cerrado ha desaparecido Teresa Arroyo qué tal buenas tardes

Voz 1933 22:44 buenas tardes sí el mismo día tres los coordinadores de urgencias enviaron el último mensaje al grupo de Whatsapp en el que se encuentran en los más de cuarenta médicos del servicio les informaban de que iban a eliminar el chat por culpa de varios compañeros compañeros a los que acusaban de deslealtad por haber filtrado a la SER la orden explícita en la que se prohibía el ingreso a través de urgencias de los pacientes que no pertenecieran al área de influencia del hospital en el mensaje les recriminan su actuación pero no hacen referencia a la ilegalidad de la orden de a cómo deben actuar de ahora en adelante con este tipo de ingresos la dirección ha dado explicaciones en ningún momento lo único que han hecho es eliminar el grupo de Whatsapp para que no haya constancia por escrito de las órdenes que siguen recibiendo los médicos cualquier otro tipo de comunicación en San dicho se realizará a través del correo electrónico oficial del hospital Ramón

Voz 0867 23:31 Caja básicamente se borren las pruebas en Las Rozas Fidel ha comenzado el desahucio a las familias de la zona del monte Cillo de los pisos de protección oficial cuatrocientas viviendas protegidas que el Ayuntamiento de esta localidad ha vendido un fondo buitre una operación por la que el alcalde de esa localidad del Partido Popular José de la luz ha sido denunciado en los tribunales por presunta prevaricación información de Raquel Fernández

Voz 1257 23:52 momentos son quince de veintitrés los vecinos que ya han recibido la demanda de desahucio presentada por el fondo de inversión aseguran los afectados que las condiciones del nuevo contrato son inasumibles pues se les aplica una subida gradual de trescientos euros mensuales en un plazo de tres años para finalmente pagar mil euros de media por un piso de cincuenta y cinco metros cuadrados se trata de cantidades que según el presidente de este colectivo Luis Martínez de Guilad no abonan a la inmobiliaria

Voz 20 24:20 se están depositando en el juzgado desde el mes de mayo que es cuando cumplía el plazo para que compraran los pisos antes de que pasarán a ser de renta libre roja moldeado pues a firmar el contrato que consideramos

Voz 21 24:31 es que tiene una subida del cuarenta por ciento de la renta visual y que están claramente hecho confeccionados para echarnos de las casas

Voz 1257 24:39 promoción de viviendas está en el monte Cillo según el portavoz de los afectados de los cuatrocientos adjudicatarios iniciales ciento treinta y cinco decidieron

Voz 0228 24:48 y otro medio centenar firmó el nuevo contra

Voz 1257 24:50 harto de alquiler mientras que XXIII lo denunciaron el resto optó por renunciar a los pisos

Javier Casal Hora catorce Madrid

Voz 0867 25:00 el uno uno dos Lane a una huelga a partir del próximo diez de enero en la Comunidad de Madrid denuncian que la Comunidad está incumpliendo un acuerdo firmado hace un año Pedro Ruiz es el presidente del comité de empresa

Voz 22 25:10 sí de alguna manera pues parece que son una una burla no hacia una falta de respeto hacia los trabajadores de la Comunidad de Madrid porque son una serie de acuerdos que arrastramos desde hace años que se están incumpliendo desde hace más de diez años que han ido firmando con distintos consejeros bueno pues ya el hartazgo de los trabajadores ha llegado un límite en el que nos vemos en la necesidad hay empujados a convocar una nueva huelga da plenas hace año y medio que hemos convocado Unai hay que se desconvocó finalmente porque había llegar a un acuerdo

Voz 0867 25:39 que si las negociaciones no se tuercen las próximas horas se puede desconvocar la huelga de autobuses que cubren las líneas entre algunas poblaciones serranas Hila capital

Voz 1257 25:49 lo hemos a Las Rozas con Raquel Fernández esta noche está prevista la asamblea en la que los conductores valorarán si aceptan la nueva propuesta de Airbus que según el presidente del comité de empresa Vicente Del Pozo se acerca mucho a sus reivindicaciones Se trata de aumentar el tiempo de revisión de los autobuses en el llamado toma hay deje a cincuenta minutos devengo para los servicios nocturnos y las franjas horarias existentes en los turnos partidos revisar el tiempo real que se tarda en cubrir los trayectos para lo que se creará una comisión

Voz 23 26:20 ha estado muy muy muy próxima que es quizá nosotros andábamos buscando el tomen una hora estamos muy próximos bueno acabará de las vetas de saque edad anoche hacen Asamblea Isabella los con mayor

Voz 1257 26:45 Hiru Bush tiene ciento treinta conductores y presta servicio AVE indie seis localidades de la zona noroeste de las

Voz 1509 26:51 en Gijón el colectivo inició el pasado

Voz 1257 26:53 el ocho de octubre la huelga y el Circo Mundial

Voz 0867 26:56 tendrá que dejar Torrejón de Ardoz el circo lleva meses sin pagar a sus trabajadores y las funciones finalizaron el pasado día veintiocho SER Henares Javier Galicia

Voz 24 27:04 nunca el circo se había quedado tan serio en diez días el prestigioso Gran Circo Mundial tiene que abandonar Torrejón de Ardoz por decreto de Alcaldía sus funciones serán uno de los atractivos de la programación navideña en Torrejón pero no hay funciones desde el pasado día veintiocho trabajadores ya artistas decidieron que el espectáculo no podía continuar denunciando impagos de la empresa en algún caso desde hace casi dos años el maestro de ceremonias Popeye confirma que ya conocen el ultimátum de desalojo que ha dado el Ayuntamiento pone en evidencia el problema en el que se podrían encontrar buena parte de sus más de sesenta trabajadores sin sitio donde

Voz 25 27:35 pero todo el elenco artístico y profesional que raptado detrás está sin cobrar a todos lo que tiene que desalojar para el que el terreno de Torrejón en un plazo de diez días peso hacen lamentable porque los artistas gran parte de ellos estamos ahí empleamos pues no tienen dinero ni para salir de un sitio nos tenemos que quedar de comernos vecino o no ven pasó

Voz 24 27:58 según los trabajadores la deuda total asciende a doscientos mil euros había un compromiso de pago del cincuenta por ciento que no se ha cumplido y hasta que no se concrete el espectáculo del Gran Circo Mundial no va a continuar

hora catorce los deportes

Voz 26 28:14 Paco Hernández qué tal muy buenas tardes qué tal muy buenas tardes Sergio Ramos estará entre dos y tres semanas de baja por una lesión muscular en el sóleo izquierdo y está pendiente de evolución según ha informado el Real Madrid en el parte médico el defensa blanco se perderá al menos dos partidos de Liga el de este fin de semana ante el Celta de la semana que viene ante el Villarreal además del partido de la vuelta de octavos de la Copa del Rey ante el Numancia es duda para el encuentro ante el Depor el Valencia Liga precisamente en la Copa del Rey el Real Madrid dejó ayer encarrilada la eliminatoria tras ganar cero tres en Soria también la ganó el Leganés uno a cero al Villarreal mañana turno en Liga para el Atlético de Madrid y con el debut de Vitolo y Costa en esta competición Simeone sobre el brasileño

Voz 1 28:51 de oro conocemos ya hace mucho tiempo su coraje y tu pasión por cada balón se tramite en cada cual bueno ese ese vivienda están muy claro en cuanto a mejoras largo de puede mejorar esta en una

Voz 26 29:10 los rojiblancos se miden al Getafe que visita por primera vez el Wanda Metropolitano

Voz 1 29:15 que te van las cosas

Voz 0867 29:19 esta es la prohibida estará en la carroza por la igualdad de la cabalgata de Vallecas a partir de las seis de la tarde esa tarde de Marruecos y Puri Beltrán en La Ventana de Madrid y las cabalgatas más destacadas de toda la comunidad les esperamos a partir de las siete y veinte en la siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid lluvia para esta tarde lleven paraguas once grados cielos cubiertos ahora mismo sobre los cielos de la región

Voz 0228 30:19 qué tal buenas tardes Oriol Junqueras no va a salir de la cárcel de momento los tres magistrados del Supremo que debían decidir si no ponían en libertad han determinado de forma unánime que debe permanecer en Estremera no creen que tenga intención de abandonar la vía unilateral a pesar de que él intentó defenderse la vista de ayer diciendo que era un hombre de diálogo aquí de paz añaden que no hizo nada por evitar actos violentos y niegan tajantemente que se le puede considerar un preso político un auto muy contundente contra el que Esquerra Republicana anunciado ya recurso ante la justicia europea Sergi Sabrià portavoz en la Agencia Catalana de noticias

Voz 1895 30:52 a ver si yo lamentamos profundamente la decisión aunque no nos sorprende como tantas otras veces la hemos conocido antes por los medios de comunicación que de forma oficial jurídicamente no se aguanta por ningún sitio una vez más Junquera explicó que es un hombre de paz Kayes uno coma uno

Voz 0228 31:10 mientras el calendario para que haya gobierno el Parlament en Cataluña se calienta Junqueras en prisión Puig de Mon huido en Bélgica y la ganadora de las elecciones Inés Arrimadas que ha reconocido esta mañana en la SER que tiene difícil poder ser inverso investida Arrimadas añadido que desconfiaba de los argumentos de Yunquera para defenderse señores China

Voz 3 31:27 la estrategia por delante de los jueces es una estrategia pues o para salir de prisión en el caso de los que ya sabido o para no pensar en prisión por llegar a un acuerdo con Juan anotaba bajo fianza aseguro que están renunciando a nada se sienten orgullosos de lo que han hecho hasta ahora por tanto por favor que no hubiesen Manu escuchar nuestros hijos ante el juez porque no es lo que dicen

Voz 0228 31:53 les contaremos en este Hora catorce que el PSOE ha recurrido los cambios en la composición del tribunal que debe juzgar las próximas piezas del del juicio del caso Gürtel también en relación con otro caso con Lezo en el sumario figura como el hermano de Ignacio González le contó al juez que quién llevaba en las operaciones del Canal de Isabel II en América Latina le reconoció en la cárcel que el dinero de comisiones ilegales que el encontraron en Colombia era para repartir entre unos cuantos el Defensor del Pueblo abre investigación por la muerte de un menor en un centro de acogida en Melilla José Palazón de la ONG Prodein

Voz 2 32:24 no se entiende fácilmente no eso puede antes de de que va a gente que está en un sistema de protección pueden morir de forma pues casi natural lo consecuencia de nada de control que ocupan quién es bien

Voz 0228 32:38 las es cinco de enero y más en titulares con Toñi Fernández y Carlos Cala declararán como testigos dos millardos del asesino confeso de Diana Quer Ésta es la voz de su cuñada recogida por Telecinco no cree al chicles es culpable y tiene cumplir Facundo y todo apunta que si el abogado de José Enrique a Boeing espera que los detalles de la autopsia se colocan el próximo lunes a esos resultados fía su línea de defensa y su permanencia en el caso porque insiste en que lo dejará se indicios de abuso sexual sexuales daba la epidemia de gripe en Galicia ya se han registrado ante los juzgados denuncias por el colapso de los servicios de urgencias los sindicatos aseguran que hay pacientes que pasan hasta dos días los pasillos a la espera de una cama en Cataluña el número de casos se ha multiplicado por tres en los últimos días desde las urgencias del hospital debe Bellvitge

Voz 2 33:19 la Baras teman la fase caballo incrementan la incidencia eh

Voz 0228 33:23 número de casos irá creciendo conforme pasen los días y suben a esto decenas de miles de plazas sin cubrir en la sanidad

Voz 28 33:29 noventa mil puestos autorizados y presupuestados pero vacantes algunos esperando desde hace casi cinco años lo denuncia el sindicato CSIF

Voz 29 33:37 es una persona que sea examinado hace dos años que todo había Rosa

Voz 3 33:42 así

Voz 29 33:43 no podemos abocado a la mujer

Voz 0228 33:46 el gran fallo Apple reconoce que los fallos de los microprocesadores que reconoció el gigante Intel en primer lugar afectan a sus dispositivos Iphone Ipad y anuncia parches de seguridad en realidad el noventa por ciento de los ordenadores del mundo están afecta a la venta

Voz 28 34:00 se adelanta hoy la salida al mercado del libro que recoge testimonios dentro de la Casa Blanca donde se retrata Donald Trump como semi analfabeto impulsivo y a su Gobierno como un caos mí me llamó gran nombre anoche pero obviamente ha cambiado de opinión muy rápidamente comentaba Donald Trump que ha intentado impedir la publicación del libro hasta el último ello temporal en Europa se llama Eleanor y dejar

Voz 0228 34:22 menos tres muertos en Francia otros tres desaparecidos además de decenas de heridos el sur de Alemania hace frente a inundaciones debido a las intensas lluvias y el deshielo provocado por las altas temperaturas

Voz 0228 35:22 Miguel Ángel Aguilar que volverá el lunes con José Antonio Marcos ya ven en los Reyes Magos si usted vive en Barcelona cerca ya puede entregar juguetes delante de Radio Barcelona en la calle Casp donde esta noche se pone en marcha el tradicional Candem Sansa Georgina la recogida solidaria de juguetes y la subasta de todo tipo de objetos que va a derivar el que la mayor parte de niños puedan tener un regalo esta noche Barcelona Crisol Tuá las subastas

Voz 16 35:43 el Daria carne ensayó una llega a su edición número cincuenta y uno entre los objetos que se subastan a partir de las siete están las botas de Leo Messi una camiseta de Piqué o un balón firmado por Pau Gasol otro de los objetos clásicos es un original de Mortadelo y Filemón también encontramos una pluma del escritor Paul Auster una litografía del Ítaca Vellut Ricardo Darín firma tres de sus películas Antonio Banderas aporta una gorra y Marisa Paredes el perfume que utilizó en el rodaje de Tacones lejanos en el ámbito de la música Manolo García cede una chaqueta de su gira de reunión con los burros la subasta tiene el objetivo de llegar a once mil niños a través de cuarenta y tres entidades sociales puede seguirse a través de la página web Cap nen sense in a punto com

Voz 0228 36:22 los Reyes Magos eso sí iban a tener que ir con paraguas por buena parte de las cabalgatas Luismi Pérez hola

Voz 4 36:27 buenas tardes seguimos con esta situación de muchas nubes en el oeste peninsular y en cambio en Canarias y en el Mediterráneo más sol in mucha más suavidad atención a las cabalgatas vendrán con lluvia en Galicia el Cantábrico las dos Castillas Madrid extremado

Voz 0228 36:40 hora y las provincias del oeste de anda

Voz 4 36:42 la CIA no va a llover todo lo contrario tiempo muy tranquilo soleado pero algo ventoso todavía en todas las costas del Mediterráneo ya decimos en Canarias temperaturas que empiezan a bajar por el oeste de España mañana en el interior peninsular nevadas por encima de los novecientos metros una señora nevada en el Sistema Ibérico y Castilla y León mañana por la noche la lluvia llegará hasta el Mediterráneo y el domingo situación de nieve en el centro peninsular ciudades como Madrid tendrán nevada y es que las cuotas estarán alrededor de los

Voz 0228 37:09 quinientos metros los aunque ahora mismo se circula con normalidad más o menos por toda España Tráfico recomienda precisamente por esa lluvia Ayesa nieve que nos contaba Luismi adelantar la vuelta con la dirección técnica de Borja González y de Carlos Higueras con Carlos Cala la producción una pausa y empezamos

Voz 0228 38:03 Oriol Junqueras va a seguir en la cárcel los tres magistrados de supremo que estaban analizando el recurso por el que el ex vicepresidente de la Generalitat de Cataluña pedía salir de prisión han decidido por unanimidad rechazarlo considerando que puede reincidir no ha calado por tanto el argumento quedaba Juncker ayer esos mismos magistrados con el que se defendió diciendo que era un hombre de paz en su escrito de estilo bastante contundente estos jueces consideran con que no cometió actos violentos el pasado mes de septiembre tampoco hizo nada por evitarlos niega que pueda ser los ideado un preso político y recuerdan que el hecho de que se presentara a las elecciones no le exime de responsabilidades si al final actúa contra la vamos al Supremo Alberto Pozas buenas tardes

Voz 0055 38:41 qué tal buenas tardes de hecho haber sido elegido en las urnas el veintiuno de diciembre no sólo no le exime de responsabilidades penales dicen los jueces incluso constituye un riesgo porque ahora como candidato a la presidencia de la Generalitat tiene una posición preponderante para tomar decisiones clave y por tanto no debe salir por el momento de la cárcel de Estremera los jueces de la Sala de el acciones han tomado esta decisión por unanimidad explicando que en definitiva no se fían de Oriol Junqueras hizo alegato que ser un hombre de paz que apuesta por el diálogo el proyecto político de conseguir la independencia por la vía unilateral dice el auto sigue en pie Junqueras no lo ha abandonado eso mantiene vivo el riesgo de reiteración delictiva su abogado Andreu Van der Linden ha criticado en su cuenta de Twitter que el derecho a la presunción de inocencia dice cotice a la baja a las puertas de Supremo representantes de Vox la acusación popular no oculta su satisfacción no

Voz 30 39:23 sí la verdad es que es una satisfacción ha sido el mejor regalo de Reyes

Voz 0228 39:26 para la democracia para el Estado de Derecho

Voz 0055 39:29 el a todos los jueces también avalan con contundencia que yunquera sea acusado de un delito de rebelión porque aunque reconocen que no participó activamente en los altercados violentos por ejemplo los del veinte de septiembre en las calles de Barcelona Si sabía que podían ocurrir no hizo nada para evitar los con este auto encima de la mesa el siguiente paso para Oriol Junqueras es volver a pedir al juez instructor a Pablo Llarena que les saque de prisión los magistrados repite en varias veces el mismo mensaje Oriol Junqueras no es un preso político dicen nadie es perseguido por defender una idea

Voz 0228 39:55 gracias Alberto Esquerra Republicana ha anunciado que va a recurrir ante la Justicia europea por lo que considera una decisión injusta Iker las Put the money en Twitter ha dicho este mediodía que Junqueras hilos Jordi son en su opinión rehenes Barcelona Pol Foradada

Voz 24 40:07 Esquerra no les sorprende la decisión lamenta haberse enterado por la prensa considera que jurídicamente no se aguanta después de que Junqueras reiterar ayer ser un hombre de paz y que apostará por la vía del diálogo ya anuncian los republicanos que seguirán peleando también en

Voz 0228 40:21 pan no

Voz 1895 40:23 tendemos en ningún caso la decisión que sea tomado pero no lo dejaremos aquí continuaremos batallando ante el Supremo pero también lo llevaremos a instancias europeas para que sean los acabe dando la razón Junquera cuanto antes pueda estar en su casa con los suyos

Voz 31 40:37 la fiesta se va ambas seus genera

Voz 24 40:39 sí sabría portavoz de los republicanos en declaraciones a la Agencia Catalana de noticias Carla escuchaban a través de las redes sociales afirma que ya no son presos políticos son rehenes muy contundente también la alcaldesa de Barcelona Ada Colau que pasaba hace un rato

Voz 0228 40:52 el carne entonces hubiera que va a llevar a personas

Voz 32 40:55 privar de libertad a personas que no han hecho ningún acto de violencia es una locura es un sinsentido es está aplicando por un tema

Voz 1509 41:00 político y creo que esto es una terrible noticia

Voz 32 41:03 para el ex vicepresidente yunquera su familia y sus allegados que muestro toda mi solidaridad pero también es una mala noticia para democracia

Voz 0228 41:11 en el PSC respeta la decisión del Supremo pero

Voz 24 41:13 ve desproporcionada la prisión preventiva mientras que Ciutadans también respeta las decisiones de la Justicia y avisa a su vez sobre la estrategia de defensa de los líderes independentistas

Voz 3 41:23 es una estrategia pues para salir de prisión en el caso de los que ya han sabido o para no ingresar en prisión llegaron a un acuerdo con toda libertad bajo fianza Le asegura que no están renunciando a nada se sienten orgullosos de lo que han hecho hasta ahora por tanto por favor que no hubiesen escuchando a nuestros hijo del de los jueces porque no es lo que dicen sus asociados

Voz 0228 41:44 Inés Arrimadas que pasaba esta mañana por hoy por hoy seguimos contigo Paul el calendario por tanto se aprietan Cataluña los dos principales candidatos independentistas del pasado veintiuno de diciembre tenemos a uno fugado y el otro que va a seguir en prisión el día diecisiete recordemos es la fecha que puso sobre la mesa al propio Rajoy para que se ponga en marcha el nuevo Parlament a principios de abril cumple el plazo para que haya presiden y mientras tanto el propio partido de Junqueras sigue sin tener una estrategia aparentemente ayer recordemos Gabriel Rufián avisaba de que tienen un plan alternativo que Junqueras era su opción si Puigdemont no vuelve de Bélgica hoy el portavoz de la formación Sergi Sabrià vuelve de nuevo a ese mensaje que desde la formación independentista había mantenido hasta las palabras de ayer de Rufián que su preferencia Paul sigue siendo que sea el futuro presidente de la Generalitat

Voz 24 42:27 si Esquerra sigue dando tumbos sobre a investidura Joy vuelve a afirmar que pase lo que pase con Junqueras su candidato para la investidura sólo es Carlas pulsa Mona el portavoz del partido lo afirmaba esta mañana en Radio Euskadi

Voz 33 42:40 todo casos sólo hay un plan el planes es puta Moon entre los independentistas son los ganadores esté bien esto trabajamos

Voz 24 42:48 a Monés el candidato de Esquerra porque ganó las elecciones aunque sabría también se ha encargado de recordar que el compromiso electoral de Junts per Cataluña era que si pulmón quería ser reelegido volvería a Cataluña desde la candidatura de Ramón mantienen estos días un perfil más bien bajo aunque anoche a través de un comunicado sí que afirmaban que sólo existe un plan que pasa por la restitución del president Puigdemont ninguna pista sin embargo de momento de cómo lo piensa

Voz 0228 43:14 el registro vamos antes nos lo ponía Pola Inés Arrimadas que estado esta mañana aquí en Hoy por hoy reconoce la líder de Ciudadanos que tiene también la obligación moral de intentar convertirse en presidente de la Generalitat aunque añade que ve difícil conseguirlo Arrimadas no ha hablado todavía directamente nos ha dicho con Xavi Domènech con los comunes pero sigue algunos movimientos informales para intentar llegar a un consenso al menos en la composición de la Mesa del Parlamento

Voz 3 43:37 no hemos hablado todavía directamente yo con salir pero sí que ha habido ya primeras conversaciones informales entre entre los diferentes grupos parlamentarios ahora es fácil que que los comunes quieran dejar que digo deja de gobernar en Cataluña más fácil nos

Voz 6 43:55 el duro cuando busca a los artistas

Voz 2 44:00 camino de las tres menos cuarto las acusa

Voz 0228 44:02 acciones populares recurren los cambios en el tribunal que va a juzgar las siguientes piezas del caso Gürtel unos cambios que provocaron que dos de los magistrados que estaban en ese caso no vayan a continuar con él y unos cambios y aquí es donde se centre los recursos de esas acusaciones que vinieron impulsados por Concepción Espejel magistrada recusado en este mismo caso por su cercanía con el Partido Popular información de Miguel Ángel Campos

Voz 1552 44:23 son dos recursos de alzada al Consejo General del Poder Judicial presentados por el Partido Socialista contra los cambios en el tribunal que tendrá que juzgar el caso de la caja b del PP y el resto de piezas de la Gürtel cambios que han provocado la salida del juez que obligó a declarar a Rajoy como testigo los recursos se basan en dos aspectos fundamentales es que la magistrada Concepción Espejel propuso los cambios votó a favor de ellos cuando había sido recusara por su afinidad al Partido Popular en la inclusión en el futuro Tribunal del juez Juan Pablo González el partido socialista entiende que González no puede formar parte de la terna de magistrados que juzgarán estos casos porque han expirado sus prórrogas de comisión de servicios idea regresar a su destino lo que le impide ser miembro de la Sala enjuiciar ahora que Espejel propusiera votar a favor de estos cambios estando recusará convierten el acuerdo en nulo de pleno derecho según el Partido Socialista