Hora 14 (08/01/2018)

Voz 1018 00:24 muy buenas tardes la oposición exige información y responsabilidades políticas al Gobierno en particular al director general de Tráfico por el caos que soportaron miles de conductores en la AP seis el único miembro del Ejecutivo en pedir disculpas es el ministro de Justicia Rafael Catalá lo han podido bien el de Justicia

Voz 1 00:41 las disculpas con los que sufrieron esas circunstancias agradecimientos que ayudaron a resolverlo cuanto antes

Voz 1018 00:53 que nunca más vuelva a suceder el de Fomento Íñigo de la Serna el director de Tráfico Gregorio Serrano siguen derivando la responsabilidad desde el caos a la empresa Abertis la concesionaria de la autopista cuya portavoz Joana Bonet asegura que actuaron en todo momento en coordinación con la deja

Voz 0797 01:06 en el protocolo establecido para este tipo de acciones que en los que se establece que esas restricciones del tráfico precisan de una decisión que debe tomarse por los responsables de carreteras que en este caso es la concesionaria

Voz 2 01:22 yo no tengo especialmente porque entiendo que no tengo ninguna causa la decisión de quién

Voz 3 01:27 gestión interna de la AP seis no corresponde a la Dirección General de Tráfico aplicamos

Voz 4 01:32 los medios disponibles aquí cuando ya se vio que la situación que teníamos estaban quedando insuficiente fue cuando ya solicitó los cortes

Voz 1018 01:43 The Carlyle y por increíble que parezca la Dirección General de Tráfico suspendió en la madrugada del sábado entre las dos y las nueve de la mañana a la información de servicio público a través de las emisoras de radio sobre la situación de colapso por la nevada que mantenía a miles de conductores bloqueados en la AP seis a las dos de la madrugada

Voz 1509 01:58 ahora mismo estamos muy pendientes de la AP seis a su paso por Guadarrama donde unidades de la UME están accediendo ya a esta vía y la Agrupación de Tráfico está habilitando carriles especiales

Voz 1018 02:11 horas más tarde el nueve de la mañana nace ponía

Voz 1509 02:14 Kim al apagón informativo pues a esta hora encontrarán en Madrid todavía intransitable la AP seis a su paso por Guadarrama también es obligatorio el uso de cadenas en queda en la circulación prohibida de camiones en la M seiscientos sólo en Los Molinos en la M

Voz 1018 02:28 eso ciudadanos centran sus críticas sobre todo en el máximo responsable de la DGT escuchemos a José Luis Ábalos y Albert liderar

Voz 5 02:34 ha sido un desastre sugestión por cierto una gestión que en lugar de haber hecho al pie del cañón lo hizo desde Sevilla lo sabemos muy bien si desde el palco del Sánchez Pizjuán acompañando a su mentor el ministro de Interior único responsable de este señor sea director general de Tráfico un puesto que jamás debió ocupar

Voz 0040 02:50 hay que ser un lince para ver tampoco que ha habido errores lo que sí me sorprende en este caso es que algunos apresuradamente como el director de la DGT ya culpen a todo el mundo menos Aido no vemos habrá que ver cuando son cómo son esas responsabilidades por eso queremos que vengan cuanto antes

Voz 1018 03:06 el Gregorio Serrano directora LGT admitía esta mañana que la SER a preguntas de Pepa Bueno que en efecto estaba en Sevilla

Voz 2 03:12 yo estuve todo el día desde el sábado a las siete de la mañana haga del Levante no me acosté a ayer a la pela

Voz 1434 03:17 si le pregunto si le pregunto quién estaba al mando efectivo

Voz 3 03:20 en yo Madrid yo no yo he estado en Sevilla

Voz 1018 03:24 podemos amén exigir responsabilidades parlamentarias al Gobierno y la Asociación Unificada de la Guardia Civil asegura que los mandos del cuerpo sólo avisaron a los agentes cuando el colapso ya se había producido

Voz 6 03:34 el sábado a primera hora ya empiezan a producirse las altas cuidan un largo el sábado cuando se va salga lo diferente miembro de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil para que lo meten intervenir faltaba maquinaria faltaban quitanieve faltaba sal para derretir la nieve faltaban por supuesto muchos mientras la Agrupación de Tráfico

Voz 1018 03:55 desde el RACE su responsable de seguridad vial Tomás Santa Cecilia centra la exigencia de responsabilidades en la concesionaria

Voz 3 04:01 igualmente el conductor no tiene la culpa que reclusa disponían

Voz 0040 04:04 la de autopistas para hacer frente a a

Voz 3 04:07 a consecuencia meteorológica eran suficientes y no han sido suficientes como suerte

Voz 0978 04:12 esto pues indudablemente que me iban a tomar para que esto

Voz 3 04:15 no vuelva a suceder

Voz 1018 04:23 en fin que el caos en la B6 sigue siendo también hoy asunto prioritario en la vida de nuestro país a partir de las doce y media con Mariola lo ocurrido la jefa de Sociedad de la SER y testigo involuntaria de ese colapso reconstruirá los hechos con su testimonio que iremos contrastando con los datos que iba facilitando la Dirección General de Tráfico y además

Voz 0978 04:38 el Tesoro Público da a prestar otros quince mil millones de euros a la seguridad social para que pueda pagar las pensiones del dos mil dieciocho son cinco mil millones más que el año pasado el PP abandonó la comisión que investiga la corrupción en la Asamblea de Madrid la tachan de circo Inquisición linchamiento y denunciaron ataques insultos y descalificaciones ensancha identifica un menor de trece años como uno de los presuntos autores de la muerte del ex futbolista del Amorebieta ocurre en la víspera de Nochebuena no con violencia la policía busca a más implicados las revistas Interviú y Tiempo dejarán de publicarse el Grupo Zeta cierra las dos cabeceras ante la imposibilidad asegura de mantenerlas debido a las pérdidas acumuladas en los últimos años

Voz 1018 05:15 dos y cinco

Voz 1434 05:41 buenas tardes el Partido Popular abandona la comisión de corrupción de la Asamblea de Madrid se van por dos motivos porque la comisión se está alargando más de la cuenta y por el linchamiento del que dicen están siendo víctimas alguno

Voz 8 05:53 los intervinientes se han amparado en la inmunidad parlamentaria para hacer calificativos e o extraer conclusiones o decir insultos que fuera de esa comisión parlamentaria podrían ser castigados perseguidos por un delito de injurias o de calma

Voz 1434 06:11 Enrique Ossorio se refiere en concreto a Podemos especialmente dicen desde que Lorena Ruíz Huerta es su portavoz en la Cámara de Vallecas la aludida asegura que no necesitan recurrir a los insultos porque les sobran los motivos para denunciar la corrupción en el Partido Popular

Voz 9 06:25 la realidad es que el Partido Popular abandona esta comisión de investigación de la corrupción porque se le viene encima un rosario de imputaciones por el caso Canal de Isabel II

Voz 1434 06:35 el partido socialista califica de error la marcha del PP Ciudadanos advierte de que con o sin ellos seguirán investigando Illa Marana que nada falta en estos momentos está pendiente de aprobarse una nueva comparecencia de los ex presidentes Ignacio González Esperanza adiós y aquí en Madrid Se mantiene el nivel uno del Plan de Inclemencias Invernales de la comunidad aunque la situación a esta hora es de tranquilidad Illano se esperan nevadas como las de este fin de semana Carlos novillos el director de la Agencia Regional de Seguridad y Emergencias

en el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1434 07:29 enseguida actualizamos la información del tráfico en conexión con la DGT y con el centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital antes contamos otras noticias con Borja Quintana a Israel Aranguez

Voz 11 07:39 suspendida la declaración ante la Audiencia Nacional de tres empresarios investigados dentro de la trama Púnica la fiscal se encontraba enferma y la declaración queda aplazada sin fecha los empresarios están acusados de haber ayudado presuntamente Francisco Granados a ocultar su patrimonio

Voz 12 07:52 las urgencias del Hospital La Paz cuentan desde hoy con una nueva sala con capacidad para trece pacientes el sindicato Mats habla de parche y denuncia que la apertura de nuevas camas sin un refuerzo en la plantilla podría colapsar más las surgen

Voz 11 08:03 el nuevo decano del Colegio de Abogados de Madrid ha tomado posesión esta mañana a José María Alonso ha señalado que la institución siempre estará en la vanguardia de la defensa de la Constitución en referencia a la situación en Cataluña

Voz 12 08:13 el ser de sangre de los grupos A positivo y negativo continúan en alerta roja y el grupo cero negativo en alerta amarilla el Centro de Transfusión de Sangre anima acudir a donar de forma urgente a los hospitales de la Comunidad las unidades móviles Cruz Roja y al propio Centro de Transfusión bien deporte

Voz 11 08:27 semana de Copa del Rey el Atlético de Madrid recibe mañana en partido de vuelta al Lleida tras cuatro a cero a favor de la ida Simeone ha confirmado que Vitolo será titular

Voz 1434 08:45 vamos ya con la información del tráfico vamos a empezar como siempre en la DGT cómo se circula por las carreteras de la Comunidad Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 13 08:53 buenas tardes pues hasta ahora no encontramos complicaciones en la red de carreteras de la Comunidad tan sólo tengan mucha precaución en las seis a su paso por el plan

Voz 0978 09:01 sí ya que encontrarán tráfico lento con paradas

Voz 13 09:03 las intermitentes dirección La Coruña en el resto de carreteras se circula con total normal

Voz 1434 09:08 aquí en la capital ya no hay restricciones al tráfico en la Gran Vía puede pasar todo el que quiera pero se mantiene la reducción del espacio para los coches ya de forma definitiva hasta que en las próximas semanas comiencen las obras para ampliar las aceras vamos a saber cómo está la circulación centro de pantallas del Ayuntamiento Inmaculada delanteras hola

Voz 14 09:25 hola posó y se ha utilizado mucho la Gran Vía hay que decirles a los conductores de plaza de España que ya sedes ahogado ese tramo más próximo el tráfico más intenso están su parte baja las conexiones con la calle de Alcalá pero nada importante la circulación más intensa va estando ya en las salidas a la carretera de Barcelona José Abascal María de Molina el acceso es de Velázquez decirles a los conductores de la zona norte de las rondas que ya pueden acceder con la plaza de la República Argentina ha quedado restablecido el tráfico en el paso inferior

Voz 1434 09:55 en Boadilla del Monte hoy están de celebración tras mucho tiempo reivindicando la desde hoy cuentan con una línea de autobuses que conecta ese municipio con la estación de Cercanías de Majadahonda la consejera de Transporte Rosalía Gonzalo destacaba esta mañana la colaboración entre la Comunidad y ese ayuntamiento las dos administraciones del partido

Voz 15 10:13 esto es una excelente noticia para los vecinos de Boadilla y es una excelente noticia para las administraciones póquer sabemos palabra sabemos coordinarnos y a aquellos municipios que tienen la voluntad que tiene el presupuesto adecuado pues pueden colaborar a ello

Voz 1434 10:27 pues no tienen tanta suerte no lo están haciendo también otros ayuntamientos como los afectados por los constantes problemas en la línea C tres de Cercanías el viernes sus alcaldes se van a reunir con la presidenta Cristina Cifuentes mucho frío para este lunes tenemos siete grados ahora mismo en el centro de la capital esta pasada madrugada se han alcanzado los quince grados bajo cero en algunos puntos altos como en Peñalara vamos a saber qué nos espera las próximas horas Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes después

Voz 0978 10:54 durante la mañana poco ha calentado el ambiente apenas hemos superado los cinco grados en breve empezará a bajar la temperatura mucha atención justo cuando acabe la tarde a la posibilidad de que se forme hielo en muchos tramos de carreteras ha deshecho parte de la nieve hay mucha humedad por eso este riesgo evidente de hielo en el asfalto las heladas la próxima noche iban a ser más contundentes que el anterior y mañana nuevo cambio de tiempo a primeras horas alguna débil precipitación en la sierra nevadas muy débiles serán más intensas durante la tarde pero la cota irá subiendo primero los ochocientos metros ya avanzada la tarde a los mil metros nevada que afectaría sobre todo a la zona de Lozoya Somosierra también guardar

Voz 1434 11:30 trama están escuchando Hora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina de David Nieto hoy con la producción de Sonia Palomino

Voz 1018 11:43 estamos planteando abandonar la misma

Voz 16 11:46 el sobre todo por un motivo y es que esa comisión ha dejado de ser una comisión de investigación para convertirse en una suerte de comisión de de Inquisición cuyo único objetivo es el linchamiento político del adversario en este caso el Partido Popular

Voz 1434 12:01 bueno pues dicho y hecho Cristina Cifuentes lo anunciaba a mediados de diciembre el Partido Popular se lo ha pensado durante las navidades Hilla ha tomado una decía son el PP abandona la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid la comisión creada para investigar los presuntos casos de corrupción ocurridos durante los anteriores gobiernos regionales del Partido Popular cámara de llegas Javier Bañuelos buenas tardes qué tal buenas tardes el anuncio lo han hecho a dos voces el portavoz del PP en la Asamblea Enrique Ossorio y el portavoz del partido en esa comisión de corrupción Alfonso Serrano según han explicado Javier se van por dos Motta

Voz 0861 12:35 si el primero por los insultos de Podemos hacia los comparecientes ir a falta de respeto en las declaraciones un tono vergonzante que el PP sitúa con la llegada de Lorena Ruíz Huerta a la portavocía de Podemos aquí en asamblea los populares se llevan porque dicen que la comisión de investigación de la corrupción se ha convertido en un circo en un tribunal inquisitorial donde según el popular Enrique Ossorio se han escuchado sueltos que en la calle fuera del paraguas parlamentario serían delictivos

Voz 8 13:02 se han amparado en la inmunidad parlamentaria para hacer calificativos o decir insultos que fuera de esa comisión parlamentaria podrían ser perseguidos por un delito de injurias o de calumnias bueno hemos preguntados los dos

Voz 0861 13:17 portavoces del PP que no sitas en algún ejemplo concreto algún insulto concreto durante estos casi dos años de trabajo pero no lo han hecho no han remitido al diario de sesiones ese un argumento para seguir esta comisión ha sido su duración El PP CEAPA porque intuyen que se ha prorrogado Malinas

Voz 0978 13:32 en finalmente esta comisión para que el dictamen cola

Voz 0861 13:35 las conclusiones finales coincida con las elecciones de dos mil diecinueve una prueba más según Enrique Ossorio de que el tripartito de la oposición no quiere que se sepa la verdad

Voz 8 13:45 sólo buscan el foto en las fotos o las relevancia mediática y ahora con la extensión de los plazos se quitan la careta ponen de manifiesto que lo único que quieren es traer a alargar los trabajos hasta justo el momento previo a las elecciones del año dos mil diecinueve

Voz 0861 14:01 los populares abandono en esta comisión precisamente cuando está previsto que se reanude con las posibles comparecencias de dos ex presidentes Ignacio González Esperanza Aguirre los dos por la investigación abierta contra el Canal Isabel II

Voz 1434 14:14 los dos que ya han pasado por esa comisión de corrupción igual que la presidenta Cristina Cifuentes y el también expresidente Alberto Ruiz-Gallardón el Partido Popular Javier señala Podemos como el principal motivo de su decisión por los insultos constantes a los que recurren según dicen los populares pero también en cree ese partido el PP que la comisión que se creo en dos mil quince ha durado ya demasiado tiempo dicen desde el PSOE que si sigue en marcha es porque es necesario consideran un error la salida del Partido Popular Ciudadanos Por su parte advierte de que seguirán investigando con o sin el PP para Podemos la marcha de los populares es consecuencia de los que den

Voz 0861 14:51 lo que se les viene encima no directamente aseguran que abandonarán desde el PP porque se les viene encima un auténtico rosario de imputaciones esa es la lectura en Podemos

Voz 1434 15:00 en la Fundación Bureau de recuerdan que practicamente

Voz 0861 15:02 los casos investigados por la comisión de corrupción están en manos de los tribunales Lezo púnica el caso espías bueno el aludida a Lorena Ruíz Huerta asume que Podemos no necesita insultos porque tienen argumentos más que suficientes para sacar los colores al Partido Popular

Voz 9 15:18 la realidad es que Podemos no necesita recurrir a los insultos porque no sobran los motivos para denunciar la corrupción del Partido Popular así como las políticas que están llevando a la ruina a nuestra región Éste es el compromiso de la presidenta Cristina Cifuentes con la regeneración democrática tratar de obstruir los trabajos de esta comisión

Voz 0861 15:39 para socialista Ángel Gabilondo la espantada del PP es un error sin justificación

Voz 17 15:45 nosotros desde luego ni hemos acosado a nadie nos hemos amparado en en ningún caso

Voz 18 15:51 su en la está

Voz 17 15:53 sin posibilidad como sido dicho de inmunidad parlamentaria para hacer nuestro trabajo nos parece un error nos parece mal ir es de Ciudadanos César Zafra seño

Voz 0861 16:04 velado por el PP como el Perry Mason de la oposición por su interrogatorio a la presidenta Cifuentes cree que el PP se va porque no ha sido capaz de asumir su propio reflejo político al mirarse al espejo de la Comisión de corrupción

Voz 19 16:16 yo creo que el mayor insulto que cabido en esta comunidad es ver a un presidente como el señor Ignacio González centrar en la cárcel es ver al señor Gallardón decir que es lógico y normal comprar una empresa en Panamá con el dinero de los madrileños a la señora Aguirre decir que has ranas que solamente tenía dos cuando a final tenía una guardia entero incluso llegar a la señora Cifuentes tras un paseíllo imperial para decirnos que bueno que ya no tenía nada que ver con el tema va cafetería que la UCO básicamente son unos compañeros unos amigos que de vez en cuando hacen un informe

Voz 0861 16:48 con o sin el PP en la Comisión de corrupción reanudar

Voz 0978 16:51 sus trabajos en el mes de febrero las próxima sesión

Voz 0861 16:54 es volverán a incidir en los supuestos pufos del Canal de Isabel Segunda Ciudadanos no descarta volver a llamar a declarar a la presidenta Cristina Cifuentes por su presencia en el consejo de administración del canal

Voz 1434 17:05 gracias Javier el caso Lezo también el caso Púnica que siguen en los tribunales y precisamente estaba previsto que declararse en la Audiencia Nacional tres empresarios acusados de ayudar a Francisco Granados el presunto cabecilla de la Púnica a ocultar su patrimonio las declaraciones finalmente se han aplazado sin fecha porque la fiscal está enferma

Voz 1018 17:23 a dos de la tarde de diecisiete minutos seguimos butacas en Madrid

Voz 1434 18:23 tranquilidad en las carreteras de la región el viceconsejero y director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad Carlos Novillo ha comparecido esta mañana para informar de la última hora tras las nevadas de este fin de semana tranquilidad todas las carreteras están abiertas pero aún así se mantiene el nivel uno del Plan de Inclemencias Invernales por las bajas temperaturas y por las placas de hielo que puedan formarse en algunos puntos de la región

Voz 10 18:46 anoche avisamos también hay pusimos en alerta ayuntamientos y organismos de que hicieran un trabajo preventivo para que los cascos urbanos e pues se pudieran limpiar sobre todos los sitios vulnerables como centros escolares de centros de salud hospitales e que permitieran pues la movilidad de los ciudadanos no hay ningún la carretera cortada en este momento de la red de la Comunidad de Madrid no es necesario el uso de cadenas en ninguna parte de de nuestra red y continúan puede ser el ar máquinas en las treinta y seis máquinas quitanieves que han estado durante toda la noche y desde que se activó el plan el viernes por manteniendo esa situación de normal

Voz 1434 19:20 es la que hoy lo más complicado podría estar en la sierra por la nieve acumulada esas placas de hielo que pueden formarse en algunas carreteras por las bajas temperaturas previstas para todo el día esta madrugada lo decíamos al principio se han llegado a alcanzar los quince grados bajo cero en algunos de los puntos más altos en Peñalara aforado la mente hasta ahora la nieve está dando en cualquier caso más alegrías que problema Raquel Fernández buenas tardes hola buenas tardes sin ninguna incidencia importante

Voz 23 19:46 los municipios de la sierra que esta mañana amanecían cubiertos por la nieve una fría capa blanca con la que los niños jugaban antes de ir al colegio

Voz 24 19:54 Haití dando vueltas es menor

Voz 1434 19:58 y es que la nieve así

Voz 23 19:59 pero muy bienvenida en puntos como la estación de Valdesquí que prepara todo para abrir este jueves en el caso de la de Navacerrada que sí que está abierta en estos momentos hay un sol brillante la nieve ha llegado a alcanzar espesores de dos metros a causa de la ventisca este fin de semana por lo que una de las naves de la parte alta estaba enterrada José Luis González es su director

Voz 25 20:19 ella te yo estamos trabajando porque tenemos problemas arriba en el telesilla hemos enterrado lo estamos desenterrando de la nieve lo decía antes la acumulación de nieve con la ventisca no la tapado entera toda la nave de arriba

Voz 1434 20:29 desde la Comunidad de Madrid se pide precaución

Voz 23 20:32 por la formación de placas de hielo ante la previsión de bajas temperaturas

Voz 1434 20:35 Madrid recupera la normalidad aquí en la capital se han levantado ya las restricciones al tráfico en la Gran Vía aunque se mantiene la reducción del espacio ya de forma definitiva hasta que en las próximas semanas comiencen las obras para ampliar las aceras Felipe Serrano

Voz 0622 20:50 la Gran Vía mantiene la configuración que se ha venido aplicando durante la campaña de Navidad lo único que cambia es que desde anoche se han levantado las limitaciones al tráfico para los no residentes los vehículos privados pueden volver a transitar aunque el Ayuntamiento confía en el efecto disuasorio de las medidas aplicadas para reducir la circulación Inés Sabanés delegada de Medio Ambiente inmovilidad

Voz 26 21:11 lo que se pretende es que eso ya se consolide como en funcionamiento para lo cual es muy necesario utilizar el transporte público IMV ir acomodándose a lo que va a ser en el futuro la situación desde el centro de la ciudad de Gran Vía en particular

Voz 0622 21:27 las limitaciones al tráfico volverán en junio con la entrada en vigor del área central cero emisiones a partir de entonces el acceso sólo estará permitido para residentes y los vehículos incluidos en las excepciones el objetivo del gobierno municipal es eliminar el tráfico de paso los viajes al centro que pueden hacerse en transporte público contribuyendo también a reducir la contaminación José Manuel Calvo delegado de Desarrollo Urbano sostén

Voz 0978 21:52 yo creo que esto no son medidas ideológicas y novios

Voz 27 21:54 medidas que anteponen la salud de los ciudadanos a cualquier otro elemento y ahí sí que hay ideología pero hay una ideología de respeto a a la calidad de vida de respeto a la salud de buscar una ciudad mejor para todos y para todas

Voz 0622 22:06 la idea que maneja el Gobierno de Manuela Carmena es que las obras puedan adjudicarse en los próximos días Ike arranquen en febrero o marzo con el fin de que estén acabadas antes de la próxima campaña de navidad no

Voz 1434 22:17 nos lo decían antes desde el centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital muchos conductores se ha notado el levantamiento de restricciones muchos conductores han usado esta mañana la Gran Vía más tráfico en esa vía que coincidió además con el comienzo de las rebajas Elena Jiménez buenas

Voz 1509 22:32 las tardes esa palabra es la que más se repiten los escaparates en castellano y en inglés aunque en inglés no setenta del todo claro su significado

Voz 0797 22:40 vale

Voz 28 22:41 favoreciendo a cincuenta por ciento hasta no hemos o desde los cincuenta por ejemplo al Roda

Voz 1509 22:50 Gallo que ponga a esta pareja ya ha decidido lo que quiere pues es tanto

Voz 28 22:53 esa es que bueno un poquito de todo ni cometer Dios Bale en Estambul de precio o que decirlo vale veinte no en otro lame setenta

Voz 1509 23:06 veinte brillos con los carriles conquistados para el peatón hay más espacios y se quiere hacer ese tipo de compras o si se quiere caminar por ese espacio añadido al viandante van jubilado

Voz 29 23:15 es estupendo hoy y aquí me pasé a poca gente todavía no sale la al pasillo este

Voz 1434 23:21 no salen bueno pues le preguntamos a ver si este hombre tiene la respuesta

Voz 29 23:25 porque vamos tienen la costumbre de la otra así que bueno pues nada mal no

Voz 1434 23:33 nada más no así que va todo de costumbres pero las opiniones ya se sabe Cristina son variadas

Voz 30 23:38 para mí es perfecto porque es el espacio los coches también se limpió un poco la ciudad se descongestión Hay el peatón puede caminar cómodamente por la zona centro

Voz 7 23:46 pues no no me parece bien porque el tráfico se colapsan cuando no es tiempo en vida es posible que sí porque por más peatón

Voz 30 23:54 espero me parece bien primero procaz pal de segundo porque el tráfico en Madrid centro es

Voz 0978 24:10 bueno pues tráfico en la Grammy rebajas una

Voz 1434 24:12 combinación explosiva aunque desde hace seis años los comercios pueden comenzar sus rebajas cuando quieran el día siete de enero ayer coinciden domingos para muchos la fecha oficial unas rebajas que pueden ser positivas para el bolsillo de los que van a comprar y también para el empleo hasta quince mil contratos está previsto que se firmen en él este mes de enero Sonia Palomino

Voz 1915 24:33 en un quince por ciento más de contratos que el año pasado Madrid es la segunda comunidad donde más crece el empleo en rebajas solo por detrás de Cantabria según las previsiones del Grupo Adecco Patricia herencias es

Voz 31 24:43 el protagonista es el del gran consumo todo lo que tiene que ver con las ventas industrial textil Imagen y Sonido y las industrias auxiliares que permiten porque esta campaña salga adelante como podría ser la reiteró o la logística y el transporte también la fuerza de ventas todo el área comercial

Voz 1915 24:59 trabajos en su mayoría temporales pero que según herencias pueden abrir las puertas a contratos más largos

Voz 31 25:04 una buena oportunidad para pues al mercado de trabajo y sobre todo ahora que se están creando nuevos puestos porque es muy posible que tras la campaña de rebajas para nuevas campañas de la empresa pueda volver a contar con el trabajadores estimamos que uno de cada cuatro contratos de los firmados durante toda la campaña de Navidad pueda convertirse en indefinido en al menos un contrato de de más duración

Voz 1915 25:24 un aumento del empleo necesario porque aunque el paro bajó en diciembre las contrataciones también lo hicieron cayeron un catorce por ciento en la Comunidad de Madrid

Voz 1434 25:34 el Hospital de La Paz refuerza sus urgencias el consejero de Sanidad de Enrique Ruiz Escudero ha inaugurado esta mañana una nueva sala con capacidad para trece pacientes además se ha reformado la quinta planta del edificio de Traumatología para dar cabida a los enfermos con gripe que requieran ser hospitalizados unas medidas que el sindicato Mats califica de parche Israel Aranguez el coche

Voz 12 25:54 Heather celebra que con estas nuevas instalaciones la paz tendrá capacidad para atender a ciento catorce personas en el servicio de urgencias frente a las ciento una actuales con la reapertura de la quinta planta de Trauma en la que se inundó el pasado mes de julio estarán disponibles además otras treinta y tres camas para ingresos Enrique Ruiz Escudero dice que los cambios dan oxígeno al hospital

Voz 32 26:14 permitir un poco digamos a oxigenar esta urgencia pues que es una de las urgencias es más más visitadas más demandadas por los madrileños

Voz 12 26:23 el sindicato Mats lamenta la satisfacción del consejero y teme que la apertura de nuevas camas sin un refuerzo en la plantilla colapse aún más las urgencias Miguel Salas portavoz

Voz 33 26:31 es una sala que se ha abierto de diez camas y tres hidroaviones entonces eso pues son parches no no va a solucionar el el las carencias que tiene esta urgencia faltan celadores para la urgencia falta enfermería faltan auxiliares de enfermería sobre todo pues al abrir esa sala carencias se va a notar más

Voz 12 26:51 cambios que llegan cuando la campaña de la gripe alcanza ya a ciento noventa y dos personas por cada cien mil habitantes

Voz 1434 26:57 yo hoy ha tomado posesión de su cargo el nuevo decano del Colegio de Abogados de Madrid una institución con sesenta mil colegiados el Colegio de Abogados más grande de Europa que además aquí en Madrid está inmerso todavía en polémica Alfonso G

Voz 0622 27:09 Se esperaba más tensión en este acto tras las denuncias cruzadas que se han lanzado varios candidatos y que ahora investiga la Justicia pero el simbolismo de una toma de posesión como esta ha vuelto a señalar importancia de las togas en un Estado de derecho allí estaban el ministro de Justicia el fiscal general del Estado y también la presidenta regional por eso mismo el nuevo decano José María Alonso hablaba por cada uno de los sesenta mil letrados que integran el Colegio Madrileño

Voz 0978 27:32 en un mensaje de defensa de la legalidad

Voz 0622 27:35 en estos tiempos de crisis catalana

Voz 34 27:37 este colegio será apolítico pero ello no implica ni impedirá que siempre esté plena pública firmemente alineado con el Estado de Derecho con la defensa de la Constitución y con la defensa del más absoluto respeto a las leyes y a las decisiones de los tribunales

Voz 0622 28:01 uno de los grandes problemas que debe afrontar la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados es la bajísima participación de los colegiados en la vida diaria de esta institución

Voz 1434 28:10 en el nuevo decano vamos a hablar esta tarde en La Ventana de Madrid a partir de las siete y veinte a la salida de ese acto y después de que con el hallazgo del cadáver de Diana Quer se haya reabierto el debate sobre la prisión permanente revisable el ministro de Justicia Catalá aseguraba que el Gobierno está a favor de mantenerla e intentar

Voz 1 28:26 vencer a los grupos parlamentarios y que no tiene sentido la supresión de un instrumento útil eficaz

Voz 1434 28:51 José Palacio buenas tardes buenas tardes semana de Copa

Voz 35 28:53 no hay vuelta de octavos de final el primero jugar será mañana el Atlético de Madrid recibe a las siete y media de la tarde en el Wanda Metropolitano al Lleida con el cero cuatro conseguido la ida por los rojiblancos un mero trámite para el Athletic pero que va a servir para verde inicia uno de los nuevos a Vitolo lo ha confirmado hace unos minutos en rueda de prensa el Cholo Simeone

Voz 36 29:10 igual de lesión hace poco extranjero debiese tiene que ha habitual que que tiene el equipo para que su jerarquía hay talento no beneficia bueno está con muy buena predisposición con mucho entusiasmo energía así que mañana empezará el partido

Voz 8 29:27 Simeone no ha descartado que el Atlético

Voz 35 29:30 para la segunda amarilla que vio Diego Costa ante el Getafe para poder jugar el sábado ante el Eibar el miércoles turno para el Real Madrid que todavía se lame las heridas del empate anoche en Balaídos dos dos ante el Celta que le deja ya a dieciséis puntos del líder el Fútbol Club Barcelona y el miércoles recibe a las nueve y media al Numancia con cero tres en la ida

Voz 1434 29:47 así terminamos abriguen se que la previsión anuncia mucho frío siete grados ahora mismo en el centro de la cama

Voz 7 29:52 el hasta mañana

Voz 37 30:00 son las dos y media

Voz 1018 30:01 la tarde la una y media en Canarias

Voz 1018 30:11 pocos gracias como siempre por seguir con nosotros hasta ahora no no hay ningún problema para circular por la red principal de carreteras bendita normalidad casará sobre todo las miles de personas que tuvieron que soportar el caos de la nevada en el centro de la península hasta veinte horas bloqueados en la AP seis en una pesadilla que tardará mucho tiempo en olvidar y ha habido que esperar hasta hoy para escuchar la primera petición de disculpas no del ministro del Interior que sigue guardando silencio ni del de Fomento que deriva las responsabilidades hacia la empresa Abertis la concesionaria es autopista de peaje ha sido el titular de Justicia el encargado de pedir perdón también lo ha hecho el coordinador general del PP Fernando Martínez Maíllo

Voz 0644 30:58 si el llevaban o no llevaban cadenas y demás bueno esos otras cuestiones que que ayudaron no ayudaron en el transcurso de lo que sucedió pero evidentemente nos tenemos que poner de su lado aquí tenemos además que pedirles sin duda disculpas y a partir de ahí abriese expediente hicimos que inicialmente la responsabilidad le corresponde precisamente al que tiene la adjudicación

Voz 1018 31:20 la oposición pide explicaciones en el Congreso a los ministros de Interior y el de Fomento y centran sobre todo sus críticas en el director de Tráfico Gregorio Serrano que según admitía esta mañana a preguntas de Pepa Bueno estuvo al frente del dispositivo pero no en Madrid sino desde Sevilla escuchamos socialista Óscar Puente y Gregorio sí

Voz 5 31:38 ha ha sido un desastre sugestión por cierto una gestión que en lugar de haber hecho al pie del cañón lo hizo desde Sevilla no sabemos muy bien si desde el palco del Sánchez Pizjuán acompañando a su mentor el ministro de Interior único responsable que este señor sea director general de Tráfico un puesto que jamás debió ocupar

Voz 2 31:54 estuve todo el día desde el sábado a las siete de la mañana del Levante y no me acosté hasta ayer a las doce de la no

Voz 3 31:59 yo le pregunto si le pregunto quién estaba al mando efectivo yo en Madrid yo no yo toda Sevilla

Voz 1018 32:05 también la Asociación Unificada de la Guardia Civil denuncia imprevisión por parte de los mandos luego usaremos al al portavoz de ese colectivo profesional de agentes de la Guardia Civil es lunes ocho de enero Antonio Martín Adrián Prado qué tal buenas tardes mejores tardes hay más sostiene vamos a empezar hablando de pensiones

Voz 0978 32:24 dinero si el Tesoro Público va a prestar quince mil millones de euros a la seguridad social para que se paguen las pensiones son cinco mil millones más que el pasado año cifra que puede variar cuando se concreten los presupuestos generales de este dos mil diez una estrategia los sindicatos plantean que los salarios mínimos en convenio suban hasta los mil euros al mes este año además exigirán que el resto de sueldos suban en torno a un porcentaje concreto que fuentes sindicales cifran en el tres por ciento Pepe Álvarez UGT

Voz 38 32:49 podemos enganchar con muchos trabajadores y muchas trabajadoras que en una cifra mágica que son los mil euros Se puede sentir muy identificados para luchar para trabajar para poder conseguir

Voz 0978 33:02 des confiamos el índice de confianza en la economía en Europa alcanza su mejor dato desde octubre de dos mil pero esa misma confianza en España baja ocho décimas en Alemania sube casi un dos por ciento supera ese porcentaje en Francia por encima del tres por ciento se sitúa en el Reino Unido

Voz 1018 33:15 Puigdemont único candidato Esquerra

Voz 0978 33:17 publican insiste en que él debe ser el president de la Generalitat y Se remite a que los letrados del Parlament confirmen si es posible una investidura telemática rehuyó Torrent diputado de esta formación ha añadido en la SER que los exconsejeros huidos están dispuestos a ayudar sin dar más detalles para desbloquear la situación

Voz 39 33:32 oye insisto hoy el candidato a la presidencia

Voz 3 33:36 Carlos hermano pues están dispuestos a ayudar a a sus respectivos partidos con un objetivo político muy claro

Voz 0978 33:42 deja la Comisión el PP de Madrid abandona en la que investiga la corrupción en la Asamblea regional consideran que en esa comisión se les ha insultado mientras que la oposición les acusa de huir de las acusaciones Enrique Ossorio del PP Lorena Ruíz Huerta de Podemos

Voz 8 33:53 podrían ser perseguidos por un delito de injurias o de calumnias

Voz 9 33:58 abandona esta comisión de investigación de la corrupción porque se le viene encima un rosario de imputaciones por el caso Canal de Isabel II

Voz 1018 34:06 más oposición de la Iglesia denuncia también el uso de la

Voz 0978 34:09 futura cárcel de Archidona como centro de internamiento de extranjeros y pide al Gobierno que cumpla con sus compromisos de acogida de refugiados Juan Antonio Menéndez encargado de inmigración de la Conferencia Episcopal

Voz 0797 34:18 el la acogida de inmigrantes en centros de este tipo no es la mejor solución habría que buscar otras alternativas ni mucho menos la de una cárcel

Voz 0978 34:27 identificar la Ertzaintza localizado a dos menores de edad implicados en la muerte de un hombre en Amorebieta el pasado veintitrés de diciembre después de que le asaltaron para robarle uno de ellos no podrá ser imputado porque tiene trece años

Voz 1018 34:38 David contra el machismo la entrega de los Globos de

Voz 40 34:40 pero son Emma Watson en Here de oro

Voz 28 34:44 Oprah Winfrey creció todos los niños que comienza un nuevo tiempo contra el acoso además tres anuncios en las afueras ha llevado

Voz 0978 34:50 pero premios y en la categoría de televisión destaca el reconocimiento a Big Little Lies

Voz 1551 35:01 José Antonio el telegrama es para Juan Ignacio Zoido señor ministro del Interior responsable último de la Dirección General de Tráfico de la Guardia Civil y Protección Civil asombra su entrega al eufemismo dedicado al análisis de las actuaciones emprendidas durante el temporal de nieve por un Comité Estatal de Coordinación para tratar fíjense bien de perfeccionar la respuesta en futuras incidencias desde luego la respuesta este fin de semana parece perfectible deslizará el presidente Rajoy por el caos no señor esas destituciones había que exigir estelar sólo a los socialistas de ZP cuando nevaba en dos mil nueve

Voz 1018 35:45 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina David Prieto en la técnica Adrián Prado y Carlos Cala la producción y Jordi Carbó Con la previsión del tiempo

Voz 0978 35:52 hasta que se acabe la jornada todavía caerán nevadas en provincias

Voz 1018 35:55 o Cádiz Granada y Málaga ha llegado a nevar incluso

Voz 0978 35:58 seiscientos metros de altura en la provincia de Sevilla la próxima noche desaparecerán también los chubascos que afectan a puntos costeros de estas provincias en el conjunto del país Tarde de sol pero como frío hará que oscurece las heladas se extenderán por todo el interior cuidado porque serán fuertes en zonas donde hay nieve mínimas mañana a primeras horas de diez a quince grados bajo cero mucha tensión en el asfalto y mañana el nuevo cambio de tiempo con nevadas en la mitad oeste de la península en cotas bajas primero subiendo esta cota durante la tarde

Voz 1018 36:24 y la crisis se lleva por delante a dos semanarios históricos de nuestro país

Voz 1663 36:29 a partir de ahora intervino más

Voz 1018 36:35 cuánto hervido que supuso casi una revolución en los quioscos allá por los años setenta y también cierra tiempo

Voz 1663 36:43 para disfrutar de cine niños de cine te va a hacer falta

Voz 1018 36:48 por eso ahora tiempo y firme una selección preso durante muchos años sobre todo de la información política y que también tendrán que echar el cierre por sus pérdidas continuas María Manjavacas

Voz 1444 36:57 si la crisis el cambio de modelo de negocio las nuevas tendencias de consumo han llevado a números rojos a las dos revistas que los últimos cinco años perdieron siete millones de euros en un comunicado el Grupo Zeta explica que la situación es insostenible hoy ha anunciado el cierre todavía sin fecha los trabajadores y ahora se va a formar

Voz 1434 37:12 una mesa de negociación para establecer las condiciones de Lord

Voz 1444 37:14 despidos pero más allá de las cifras esta Historia de una revista que revolucionó el periodismo en dos mil catorce Interviú celebro su número dos mil subdirector Alberto Pozas contaba en la SER cómo nació la revista en plena transición

Voz 41 37:25 efectivamente era una sociedad que salía de una dictadura el toque erótico era imprescindible y a la vez esa misma dictadura lo que necesitábamos era hacer un periodismo serio riguroso pero muy muy muy atrevido

Voz 1444 37:39 atrevimiento trabajo de investigación y grandes reportajes fueron claves en el éxito de la revista que llegó a vender hasta un millón de ejemplares mientras que tiempo empezó siendo un suplemento político de Interviú pero en mil novecientos ochenta y dos pasó a venderse ya en solitario

Voz 1551 37:51 no

cadena SER Hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 38:39 Nuestro de Fomento el interior ni el director de Tráfico han pedido disculpas por el caos que durante más de veinte horas tuvieron que sufrir miles de personas atrapadas por la nieve en la AP seis una de las autopistas de peaje más transitadas de nuestro país en un tramo situado además a poco más de cincuenta kilómetros de Madrid ha tenido que ser el titular de Justicia de justicia Rafael Catalá el encargado de trasladar ese mensaje de disculpas a los ciudadanos

Voz 1 39:00 las disculpas con los que sufrieron esas circunstancias el agradecimiento a los que ayudaron a resolverlo cuanto antes el compromiso de

Voz 1018 39:14 ayer la polémica política parece servida se centra sobre todo en la actuación en la inacción de la DGT en una que además en plena madrugada del sábado al domingo quizás en el peor momento para los automovilistas decidió poner en marcha algo así como un apagón informativo a las dos de la madrugada dejó de funcionar el servicio de información a las emisoras de radio no volvió a ponerse en marcha hasta las nueve de la mañana de ayer la secuencia horaria que empieza resulta especialmente complicada a partir de las cinco de la tarde de sábado deja claro que nos ofrecieron datos precisos para disuadir a los automovilistas que todavía no estaban en el tramo más complicado de hecho a las seis y cuarto de la tarde esta era la advertencia que se hacía a través de ese servicio de la DGT

Voz 23 39:57 la nieve complica la situación de las carreteras españolas ser restringido el paso de camiones y vehículos articulados en la A6 desde Collado Villalba en la M seiscientos uno en Los Molinos

Voz 1018 40:08 la situación se pegó dos empezó a complicar un poco antes desde las cinco con cortes intermitentes en función de la nieve para tener una idea clara de la secuencia de esas horas Mario heridos la jefa de Sociedad la Cadena Ser que era buenas tardes casa entran y que además fue testigo in situ en el coche en el que regresaba desde Galicia con su familia al igual de resto de vehículos se quedó bloqueado ya hemos pedido una reconstrucción de esas

Voz 0259 40:31 ah vale pues vamos a las seis y cuarto de la tarde del sábado la DGT seguía diciendo que en la A6 sólo estaba restringido la circulación de camiones cuando según Iberpistas pidieron los primeros cortes de la autopista A las cinco de la tarde según contó esta mañana en Hoy por hoy su directora general Anna Bonet

Voz 42 40:47 se solicitó la restricción de pesados en primera instancia las dos del mediodía y aquí posteriormente sobre las cinco de la tarde se solicitarán los primeros cortes preventivos para poder limpiar la calzada

Voz 1434 41:02 quería civil cortó sobre las siete de la tarde la AP

Voz 0259 41:04 seis a la altura de Adanero a ciento diez kilómetros de Madrid a los coches los desviaron por la antigua Nacional VI donde la nevada era igual de intensa esa vía se convirtió en otra ratonera para miles de coches y a las ocho y media estará en la información de la DGT sobre la zona

Voz 23 41:20 en las seis ser restringido el paso de camiones y vehículos articulados desde Collado Villalba también en la N seiscientos uno en Los Molinos en Segovia la AP seis está cerrada por trabajos de limpieza al paso por San Rafael a las nueve Se reabrirlo

Voz 0259 41:34 la autopista hola muy buenas noches pues la nieve está

Voz 23 41:37 complicando bastante la situación en las carreteras españolas en estos momentos en la Comunidad de Madrid se ha abierto el tráfico libre de la AP seis en sentido entrada a la capital

Voz 0259 41:45 a las nueve y media la volvían a cerrar de ahora mismo

Voz 1509 41:48 comunidad de Madrid se acaba de cerrar la AP seis en What

Voz 23 41:51 la rama por trabajos de limpieza

Voz 0259 41:54 autopista era ya a esa hora un caos y nada se comentaba sobre la situación que atrapó a miles de familias con niños a las once menos cuarto según Tráfico la atención estaba en la Nacional VI hola muy buenas

Voz 23 42:04 noches pues ahora mismo lo peor lo van a encontrar en Segovia en la Nacional VI entre El Espinar y Villacastín hay fuertes retenciones en ambos sentidos y sólo se puede circular con cadenas en esta provincia esta además cerrada la CL seiscientos uno en Valsaín y la AP seis en San Rafael en Madrid está cerrada la AP seis en Guadarrama por trabajos de limpieza en la Nacional VI también son necesarias las cadenas en este mismo punto

Voz 0259 42:30 a la UME Se la movilizó tarde Illa unida no llegó al infierno de la autopista con hasta cuatro mil vehículos bloqueados hasta las dos de la madrugada

Voz 1509 42:39 los ahora mismo estamos muy pendientes de la APS Ésta a su paso por Guadarrama donde unidades de la UE

Voz 23 42:44 me están accediendo ya a esta vía

Voz 1509 42:46 el Agrupación de Tráfico está habilitando carriles especiales para llegar a los vehículos que se encuentran allí retenidos la DGT recomienda colaborar y seguir las indicaciones para que los quita nieves puedan realizar su trabajo

Voz 1018 43:01 los soldado aseguran liberaron a los últimos coches y al asunto

Voz 0259 43:03 más familias con niños sobre las diez de la mañana del domingo

Voz 1018 43:07 el día de ayer gracias Mariola bueno escuchado lo anterior y esa petición de disculpas del ministro de Justicia llama la atención que el de Fomento Íñigo de la Serna el director de Tráfico Gregorio Serrano haya optado por echar balones fuera

Voz 0797 43:17 en el protocolo establecido para este tipo de acciones en las que se establece que esas restricciones de tráfico precisan de una decisión que debe tomarse por los responsables de carreteras que en este caso es la concesionaria que es quién tiene además las obligaciones de disponer de los medios necesarios

Voz 2 43:37 yo no tengo especial bici porque entiendo que no tengo ninguna causa la decisión de quién Cor de la gestión interna de la AP seis no corresponde a la Dirección General de Tráfico y explicar cómo gestionó el interior autopistas

Voz 1018 43:50 la portavoz de la concesionaria de Abertis Anna Bonet que también estuvo primera hora aquí en la SER evitó evidentemente asumir cualquier tipo de responsabilidad

Voz 4 43:57 aplicamos todos los medios disponibles tanto humanos como materiales ir efectivamente cuando cuando ya se vio que el digámoslo con los la situación que teníamos estaban quedando insuficiente fue cuando ya solicitó los cortes de carril

Voz 1775 44:17 la Asociación Unificada de la Guardia Civil

Voz 1018 44:19 once a la imprevisión de sus mandos por lo que sólo se avisó a los agentes cuando el colapso era ya una realidad Javier Álvarez el sindicato de la Guardia Civil cree que es hora de pedir dimisiones por una falta de gestión muy grave y porque las medidas para paliar los efectos del temporal se improvisaron una vez colapsada ya la autopista lo explica el portavoz Juan Fernández

Voz 6 44:37 la mayor característica quede pues Asturias la autopista fondos empieza a improvisar y se empieza a demandar una operación que no estaba estructural alguien octavo organizada el sábado a primera hora ya empiezan a producir conmocionado a lo largo el sábado cuando se va al salgan

Voz 0978 44:56 la denuncia el sindicato de la Guardia Civil incide la amnesia

Voz 1018 44:58 edad de las excusas dadas por el director de Tráfico Gregorio Serrano al echarle la culpa a los conductores

Voz 6 45:04 se escudan tras una excusa un desde luego ha sentado muy mal la palabra del propio director general de Tráfico veremos Higinio donde la culpa del conductor es relativamente por echarse a la carretera no por por por salida hacer uso de su vehículo y alguien tiene que asumir esta responsabilidad en la obra de de si no sé cuál altura sabe

Voz 1018 45:23 dejar paso a la siempre estás solo

Voz 6 45:25 esta persona traiga los cambios que estamos demandando

Voz 1018 45:28 Soria civiles denuncian la escasez de medios y la falta de personal con cinco mil agentes menos y a la hora de distribuir responsabilidades el RACE se centra sobre todo en la escasa capacidad de respuesta de la concesionaria de la autopista Laura Marcos

Voz 1276 45:41 sí fue una situación previsible y evitable aseguran y lamentan que se le esté echando la culpa a los conductores que circularon por una vía de pago que estaba abierta y que además es la más recomendable ante circunstancias meteorológicas adversas Tomás Santa Cecilia director de Seguridad Vial del RACE exige que se revisen los protocolos de viabilidad invernal de esta concesionaria

Voz 6 46:01 el conductor no tiene la culpa que recursos dispone

Voz 43 46:03 a la concesión de autopistas para hacer frente a a esta es consecuencia meteorológica chino han sido suficientes como se puede haber visto pues indudablemente que mediase iban a tomar para que esto no vuelva a suceder