Hora 14 (09/01/2018)

Voz 1018 00:23 muy buenas tardes el ministro de Economía Luis de Guindos no quiere entrar al trapo de las acusaciones que ha vertido contra él Rodrigo Rato en el Congreso al responsabilizar le beneficiar supuestamente a otras entidades de la competencia y ocultar la información durante su etapa al frente de Bankia Rato comparece desde primera hora en la comisión parlamentaria que investiga la crisis financiera

Voz 2 00:41 conversaciones con el ministro Guindos ministro De Guindos sobre Bankia durante marzo abril y mayo de dos mil doce Este se apoyó en los principales competidores a los que llegó a encargar realizar cuáles eran las necesarias provisiones para bancos no entrante invertir corre de

Voz 3 00:58 de polémica ni de debate lo importante es color repetirla es que hoy Bankia compite está bien gestionada no tienen ningún tipo de interferencia política es decir con pan

Voz 1018 01:09 a ustedes Rato ha llegado a insinuar que el Gobierno Rajoy intentó sin éxito en dos mil doce un rescate para el conjunto de la economía española aunque sólo consiguió la del sector bancario que permitió salvar entidades como por ejemplo Bankia en la que nadie ha subrayado pude hablar de saqueo porque esas cosas funcionan así

Voz 1018 01:55 la corrupción y el fraude siguen siendo después del paro las preocupaciones prioritarias de los ciudadanos según el último barómetro del CIS una encuesta que deja como gran novedad el espectacular descenso por la inquietud en torno al independentismo en Cataluña tras la aplicación del ciento cincuenta y cinco Sánchez

Voz 1916 02:10 si la preocupación por la independencia de Cataluña baja de la cuarta la quinta posición en la lista de los problemas de los españoles esta encuesta del CIS fue realizada justo al comienzo de la campaña electoral catalana entre los días uno y diez de diciembre tras la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco baja mucho como dices la preocupación doce puntos en un mes igual que subió muchísimo más de veinte puntos entre septiembre y octubre a causa del referéndum ilegal en todo caso los problemas de los españoles siguen encabezados por el paro sobre la situación general vemos peor la política que la economía y somos más pesimistas también respecto a la evolución de la política

Voz 1018 02:42 con algo de Cataluña presentado todas las acreditaciones sus diputados electos salvo los dos parlamentarios que han oído compuse de Mona Bruselas otro electo el ex conseller de Justicia Carlas mudó ha renunciado a su escaño por razones personales y asegura que abandona la política para dedicarse a su profesión de abogado y otra de las noticias de la mañana lleva el nombre de Pedro Sánchez el líder del PSOE que propone una doble vía de nuevos impuestos para financiar la Seguridad Social algo que no convence al ministro de Economía

Voz 4 03:07 el primero el impuesto de las transacciones financieras y el segundo un impuesto extraordinario para que la banca sostenga también el sistema público de pensiones si los españoles contribuyeron con el sudor su peso frente al rescate

Voz 2 03:21 la banca nuestro país es justo que ahora la banca

Voz 4 03:23 ayude a sostener el sistema público de pensiones

Voz 3 03:26 yo nunca ha sido muy favorable a incrementar los impuestos sino todo lo contrario y creo que la vía es hacer reformas económicas ideal una forma que eso te lleve a un incremento de la actividad económica y ahora reducción del déficit público incluido lógicamente el déficit

Voz 1018 03:40 del sistema público de pensiones si todavía a vueltas con el caos en las que pateras durante la nevada del fin de semana director de Tráfico Gregorio Serrano ha respondido vía Twitter a las críticas por su permanencia en Sevilla el día de Reyes con su familia con un particular sentido de la ironía pide disculpas recuerda que la ciudad maravillosa también dispone de teléfono e Internet una ironía que no entiende por ejemplo Antón Pérez que es el responsable de la Asociación Galega de usuarios

Voz 5 04:02 parece que más que pedir disculpas lo que parece es que insulta a la inteligencia a todos los ciudadanos el director general de Tráfico es realmente lo que ha hecho después además de haber de verle echado la culpa a los usuarios no bueno pues ahora que lo que hace es ratificar una vez su incompetencia y además su total insensibilidad

Voz 1018 04:24 acción entre dos mil siete y dos mil quince los gobiernos autonómicos del PP apenas gastaron nueve millones de los cuarenta y dos que habían conseguido de la Unión Europea para políticas educativas a pesar de pagar intereses por todo el dinero

Voz 0122 04:36 pero Qods de dos mil siete a dos mil quince los consellers con demoras Císcar y Catalá solicitaron en algo más de cuarenta y dos millones de euros a fondos euro

Voz 1434 04:44 lo peor para distintos proyectos educativos

Voz 0122 04:46 los que tuvieron que devolver treinta y tres millones porque sólo habían ejecutado nueve además se generaron unos intereses de ocho millones de euros que el Gobierno de Rajoy ha cobrado ahora la Generalitat en dos mil diecisiete

Voz 0202 04:59 además los pantanos registran el mayor aumento del nivel de agua en los últimos once meses según uno y medio por ciento lo que lo sitúa al cuarenta por ciento de su capacidad total Se trata de la quinta subida consecutiva pero la más grande con diferencia el teléfono

Voz 0019 05:13 atención a mujeres víctimas de violencia machista el cero dieciséis también ha asesorará a hombres ante casos de divorcio separación y custodia de hijos la oposición pide al Gobierno que dé marcha atrás y está a esta iniciativa y que el cero dieciséis se limita a dar servicio a mujeres maltratadas el Tribunal de Estrasburgo que que grabará un empleados sin avisar aunque Robben el trabajo de las hoy

Voz 0202 05:32 Trinidad y condena a España a indemnizar a cinco cajeras despedida

Voz 1018 05:35 por hurtos cuatro mil quinientos euros

Voz 0019 05:37 que reconoce que tuvieran un juicio justo se reanuda el juicio de la pieza política de los serio la Fiscalía Anticorrupción pide que se concreten los hechos que se a enjuiciar el PP pide la declaración como testigo de la presidenta andaluza Susana Díaz

Voz 0202 05:48 detenidas casi doscientas personas en Italia y Alemania en una operación contra la mafia calabresa entre los arrestados hay alcaldes vicealcalde incluso el presidente de una provincia italiana P P

Voz 0019 05:58 eso Ciudadanos acuerdan poner en marcha una reforma que prohíba fumar en coches donde viajan niños y embarazadas entre otras iniciativas contra el tabaco que mata cada año a más de cincuenta mil personas

hora catorce Madrid

Voz 1434 06:37 manos de la Comunidad de Madrid se lo cuenta a esta hora la Cadena SER es el caso de Martín a una mujer de ochenta y dos años que en los últimos dos años ha sufrido un derrame por una supuesta mala administración lamento ha pasado por varios episodios de deshidratación y desnutrición y su familia el ha encontrado en más de una ocasión con heridas en distintas partes de su cuerpo su hija Azucena ha denunciado

Voz 0019 06:58 los hechos hasta dos veces en los tribunales

Voz 7 07:01 lo único que pedimos que sin nadie te tiene que morir pero pretendo era cuidar hay una mente no fuera abandono para mí eso es malos tratos lo cual Si bueno yo hablamos de la residencia las

Voz 1434 07:12 de gas en Ciempozuelos son centro público gestionado por la empresa privada Alberti a la misma que llevamos cautelares otra residencia en la que se han denunciado malos tratos a los mayores la Comunidad asegura que no hay ni un solo indicio de deficiencias en la atención aunque se presta tanto a los usuarios de la residencia como a los del centro de día Las Vegas la oposición vuelve a denunciar la falta de personal y la irresponsabilidad de la Comunidad de Madrid frente a esta noticia una buena para la educación en la Comunidad el Consejo de Gobierno ha dado luz verde esta mañana el Acuerdo Sectorial firmado hace unos días con los sindicatos para mejorar las condiciones de los profesores habrá dos mil ochocientos docentes nuevos en los centros públicos de aquí a dos mil uno a dos mil veintiuno se contempla mejoras salariales más permisos para facilitar la concilia

Voz 0434 07:59 este acuerdo sectorial es fruto del diálogo del consenso que el Gobierno de la Comunidad de Madrid viene manteniendo con toda la comunidad educativa sí tiene una relevancia muy especial porque es el primer acuerdo educativo al cual si llega eh de los últimos doce años en la comunidad aunque llega comer

Voz 1434 08:21 yo año de retraso entre otras cosas porque la Comunidad pretendía utilizar este acuerdo como moneda de cambio para que los sindicatos firmarán el pacto educativo algo que de momento Cifuentes no ha conseguido la presidenta que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno sacaba pecho por la firma de este acuerdo pero cedía la palabra su portavoz cuando tocaba hablar de la Comisión de corrupción que el Partido Popular acaba de abandonar porque dicen la oposición les insulta el Garrido respondía a las críticas de ciudadanos llamándoles oportunistas y tontos

Voz 0177 08:51 en Madrid saben perfectamente lo quiénes son los oportunistas en los conocen el oportunismo tiene un nombre Madrid se llama ciudadanos aquí ciudadanos o resumir una fase es el tonto útil de la izquierda y el que está haciendo el caldo gordo seguramente cuarenta de que algún día voy a tener que acatar

Voz 8 09:06 más noticias con Sonia Palomino Borja Quintana la intensidad del tráfico cayó un cuarenta por ciento en la Gran Vía durante el periodo de restricción de Navidad el Ayuntamiento planea adjudicar las obras para ampliar las aceras en los próximos días para que comiencen antes de que empiece la primavera

Voz 1915 09:18 los hoteleros madrileños critican el plan de la comunidad para regular las viviendas turísticas consideran que el borrador presentado hace unos días es el más laxo del mundo denuncian la falta de diálogo con vecinos

Voz 8 09:28 empresarios colectivos de transexuales han protestado esta mañana frente a la Consejería de Asuntos Sociales para exigir que cumpla con la ley que obliga a otorgar documentos que acrediten la identidad de género sentirá según denuncian el Gobierno regional no ha cumplido todavía con la normativa aprobada hace casi dos años

Voz 1915 09:43 en deportes vuelta de octavos de la Copa del Rey el Atlético de Madrid recibe hoy al Lleida con la eliminatoria resuelta tras el cero cuatro de la ida en baloncesto Champions el Estudiantes recibe a las ocho y media al Estrasburgo lo más impacto

Voz 1434 09:53 ante del día el intento de suicidio de un chico muy joven que se ha tirado desde el templete del edificio de las

Voz 0019 09:58 el a al adriática en plena Gran Vía en la esquina con la plaza del Caño

Voz 1434 10:00 a las luces de Navidad han frenado su caída y han permitido que el chico salvé la vida Alfonso Ojea

Voz 0019 10:06 ocho plantas de altura hay un tejado con bóveda desde ahí el hombre se ha lanzado pero en la caída su cuerpo ha encontrado como tú decías las luces navideñas que aún permanecen instaladas de Faro la farola eso amortiguado el impacto y por lo tanto ha evitado que falleciera un testigo presencial lo relataba así a Radio Madrid estado justa

Voz 9 10:24 en la azotea de de la de Schweppes haciendo de fotos injustamente en este en eso que hemos visto en el edificio de enfrente de Händel Honduras Zapatero

Voz 10 10:35 Blanca pues un hombre hemos dicho coño pues como suyo ahí hemos dicho ese será el de mantenimiento sabes ya lo cosas que no ha pasado ni un minuto que de repente lo hemos visto caer por el poner otros frontal hemos visto caer los completamente de espaldas

Voz 0019 10:49 el joven ha salvado la vida tiene los dos tobillos fracturados y ante la policía ha reconocido que asaltado voluntariamente

Voz 12 12:50 malos tratos en esta

Voz 1434 12:52 sesión hablamos del centro Las Vegas que está en Ciempozuelos y hablamos de una mujer de ochenta y dos años según su hija que ya ha presentado dos denuncias en los tribunales según nos ha contado aquí en la Cadena SER la mujer ha tenido que ser ingresada en varias ocasiones por deshidrata acción desnutrición sufrió un derrame por una mala administración de un medicamento la han encontrado en varias ocasiones con heridas en diferentes partes del cuerpo el director del centro según denunció a su hija no ha hecho caso a sus quejas por sólo han llevado a los tribunales Israel Aranguez buen

Voz 13 13:22 las tardes buenas tardes según denuncia la familia lejos de tratar la recuperación de la anciana el centro fue dejándola de lado Azucena una de las hijas asegura que en el verano de dos mil dieciséis meses después de sufrir un derrame encontró a su madre en un estado lamentable y que el propio médico que la atendió se quejó de la escasa colaboración del centro a la hora de facilitarle los informes de la paciente la situación pero el pasado año dos mil diecisiete Las hijas visitan a su madre todos los días y a pesar de que puede comer sólidos dicen que el centro sólo les servía Press hartas de la situación deciden poner una denuncia ante el Juzgado de Valdemoro en octubre del pasado año alegando la falta de personal

Voz 14 13:57 por la tarde para setenta y tantos residentes hay cuatro filiales solamente Madrid dependiente totalmente la cuesta una persona son las sencillos claro la golpean la tiene que golpear por todas partes porque no puede una persona sola

Voz 13 14:11 dos meses después en diciembre interponen una segunda denuncia en la que alegan que a Martina que tiene un fuerte golpe en el ojo para que ni los médicos ni el director tienen respuesta y tan sólo hace unos días a finales de año

Voz 15 14:23 un día que llegamos a mi madre al hospital que no la llegan con un jersey nosotras porque no retuvo un médico la puerta no la vimos cómo iba con un lleno de mierda en ambulancias tienen pañales me mandaron sin calcetines y nada

Voz 13 14:37 ante la inacción del centro deciden finalmente poner una tercera denuncia ante la Guardia Civil aportando varias fotografías en las que pueden verse numerosos golpes por todo su cuerpo y aportando también el informe médico al que ha tenido acceso la SER y en el que figuran la desnutrición y la deshidratación de la paciencia

Voz 1434 14:51 la Consejería de políticas sociales nos asegura que no le consta ni un indicio sobre un trato deficiente a los residentes en este centro desde la oposición piden al Gobierno regional que de una vez asuma su responsabilidad para evitar este tipo de casos de los que hemos conocido bastantes Dead desde hace unos años entre otras cosas piden también a la común vez que contrate a más personal para que la atención a los ancianos pueda Adecco

Voz 13 15:14 la Consejería defiende que durante el año pasado se realizaron dos inspecciones a la residencia sin que consta Sen deficiencias relacionadas con la asistencia y cuidados a las personas mayores ni tampoco en las condiciones de Lin diez AIG tiene calidad de la comida sobre la falta de personal a la que aluden los familiares dicen cumplir con las exigencias del pliego de prescripciones técnicas que rige el contrato suscrito en la Comunidad de Madrid desde Podemos que accedió al caso a raíz de una advertencia del propio Ayuntamiento de Ciempozuelos insisten en la necesidad de que el Gobierno de Cifuentes investir este y otros posibles casos Raúl Camargo portavoz de políticas sociales

Voz 15 15:45 que esta empresa no debería gestionar residencias en la Comunidad de Madrid como ya lo hemos vendido sino hace mucho tiempo que tiene que haber una investigación y hacer una inspección que sea real y las expresiones previamente programado unas con con las empresas concesionarias el final bueno pues arreglan todo el día que el inspector para que la cosa no no no vaya a mayores no

Voz 13 16:09 tanto el PSOE como Ciudadanos están aún a la espera de recabar más datos para emitir las primeras valoraciones

Voz 1434 16:14 bueno habrá que esperar a lo que diga la justicia para ver hasta dónde llega este caso pero lo cierto es que no es la primera vez que la residencia Las Vegas está bajo sospecha el Ayuntamiento de Ciempozuelos ya ha reclamado la Comunidad lo hizo el pasado mes de julio una inspección del centro SER Madrid Sur Víctor Rodríguez

Voz 12 16:30 falta de atención deficiencias en la limpieza del centro higiene de los residentes y alimentación cuestionables son algunas de las sospechas que el Ayuntamiento de Ciempozuelos ya había expresado sobre la residencia Las Vegas el consistorio ha enviado ya varias cartas a la Consejería de políticas sociales pidiendo una inspección exhaustiva porque creen que la concesionaria incumple el contrato especialmente en lo relativo al personal que en ocasiones no llega al mínimo exigible la Consejería ya reconoció el año pasado que habían detectado incidencias en el personal y que habían pedido que fueran subsanadas aunque no tenían registradas quejas acerca de la atención o el cuidado de los ancianos

Voz 1434 17:08 dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

Voz 1434 18:17 la luz verde al acuerdo sectorial que va a mejorar las situación de los profesores en la Comunidad de Madrid con bastante retraso el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el acuerdo que hasta ahora había intentado usar como moneda de cambio para obligar a los sindicatos a firmar el pacto educativo que se está negociando en paralelo al final el Ejecutivo de Cifuentes no se ha salido con la suya en ese sentido el acuerdo sectorial es un hecho ya pero para el pacto educativo todavía hay que esperar Javier Bañuelos

Voz 0019 18:43 la Puerta del Sol buenas tardes qué tal buenas tardes de momento nadie pone fecha ese gran

Voz 12 18:46 pacto educativo nadie se atreve a poner el cascabel al gato hoy de momento se ha dado un paso muy importante el Gobierno ha aprobado el acuerdo sectorial que llevaba siete meses guardado en un cajón al final Cifuentes ha dado su brazo a torcer y ha ratificado este acuerdo con los cuatro sindicatos educativos sin que previamente hayan tenido que firmar el pacto educativo como pretendía la Consejería de Educación al final la Comunidad ha retirado esa condición previa y el acuerdo sectorial educativo es ya una realidad y estamos según la presidenta Cifuentes ante uno de los acuerdos más importantes de lo que llevamos de legislar

Voz 0434 19:18 este acuerdo sectorial es fruto del diálogo del consenso que el Gobierno de la Comunidad de Madrid viene manteniendo con toda la comunidad educativa sí tiene una relevancia muy especial porque es el primer acuerdo educativo al cual si llega eh de los últimos doce años en la Comunidad de Madrid

Voz 12 19:40 con este acuerdo la consejera Educación se compromete a contratar a dos mil ochocientos nuevos maestros para los centros públicos hasta dos mil veintiuno quinientos de ellos dedicados íntegramente a la educación especial también incluyen un incremento de las pagas por los sexenios de los docentes del cuarenta por ciento en los próximos cuatro años el Borne Cifuentes también ha dado luz verde con este acuerdo o un incremento en el número de plazas para traslados de profesores hice comprometen por último ampliar los permisos de los docentes para fomentar la conciliación familiar está por ver ahora si acuerdo sectorial aproxima allana la firma del ansiado pacto educativo un acuerdo de mayor calado que lleva meses encallado aunque recientemente ha recibido el visto bueno del coche

Voz 1434 20:19 dijo escolar la Comunidad y los sindicatos firmaron este acuerdo hace unos días hoy lo ha aprobado el Consejo de Gobierno después presidenta ir representantes de los sindicatos firmantes CCOO ANPE CSIF y UGT se han hecho la fotografía oficial los sindicatos están contentos aunque esperan que lo de hoy sea sólo un paso más

Voz 20 20:36 que la educación es un referente en este sentido y que la ciudadanía nos está esperando fuera para que realmente lleguemos a acuerdos para alcanzar objetivos que son de interés general que este acuerdo sectorial Trump

Voz 21 20:49 ETA en paralelo con otro gran acuerdo que es el acuerdo educativo que ambos acuerdos van a incidir de una manera muy positiva en la mejora

Voz 22 20:59 de la de la educación de esta comunidad consideramos que constituye un paso importante en el momento actual que nos permite seguir avanzando en la mejora de la educación pública de las condiciones de laborales supusiera que se ha dado un paso necesario inicial y confía que sea el principio de otros que permitan revertir totalmente los recortes en materia educativa

Voz 1434 21:20 la presidenta Cifuentes que aprovechaba la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno para reivindicar este acuerdo sectorial pero que cedía la palabra su portavoz cuando tocaba hablar de la decisión del Partido Popular de abandonar la comisión de investigación de la corrupción en la Asamblea Cristina Cifuentes no ha querido responder a sus socios de investidura al portavoz de Ciudadanos que hoy esta mañana comparaba su posición frente a la corrupción con la que en otros momentos han tenido Ignacio González y Esperanza Aguirre presidenta regional

Voz 0771 21:48 es que rectifique que vuelva a la comisión de investigación más de veinte ocasiones ha dicho que estaba comprometida en la lucha contra la corrupción pero a las primeras de cambio prefiere huir de la comisión de investigación en lugar de hacer frente a la corrupción yo estoy convencido que hay muchísimos votantes del Partido Popular que estaban esperando un cambio que pusiera punto y final a la etapa de Ignacio González Esperanza Aguirre lo que están viendo hoy es que Cristina Cifuentes es más de lo mismo

Voz 1434 22:15 Jawad intentaba también desmontar los argumentos que ha dado el PP para marcharse de esa comisión uno de ellos que está durando demasiado y que no es útil

Voz 0771 22:23 claro que es útil la comisión de investigación han pasado por esa comisión de investigación más de cien comparecientes diez días después por ejemplo de compareciera el señor Gallardón toda su cúpula fue imputada quince días después de que compareciera aquí en esta comisión de investigación del señor Arturo Canalda resultó imputado cuarenta y ocho horas después de compareciera Esperanza Aguirre en esta comisión de investigación presentó su dimisión como presidenta del Partido Popular un mes y medio después de que compareció Ignacio González presentó su dimisión como secretario general del Partido Popular claros sutil la comisión de investigación lo que no es útil es para los que quieren borrar no el recuerdo de la corrupción en la Comunidad de Madrid para esos no City

Voz 1434 23:02 el otro argumento del Partido Popular para marcharse es que la oposición les insulta en cada sesión hoy como decíamos antes Cifuentes no ha querido hablar del tema como siempre que hay una cuestión delicada la cedido la palabra su portavoz y Ángel Garrido no ha tenido mejor idea que responder a ciudadanos con insultos

Voz 0177 23:16 por las buenas no podido tocar a la presidenta Cifuentes y ahora va por las malas irá con los Juegos Uziz yo desde luego a mí me parece mal me parece vergonzosa esta supuesta nueva política de ciudadanos que va en esta línea descalificación y el insulto desde luego no lo van a conseguir tu creo que los ciudadanos de Madrid saben perfectamente lo quiénes son los oportunistas en los conocen el oportunismo tiene un nombre Madrid se llama ciudadanos aquí ciudadanos por resumir una frase es el tonto útil de la izquierda y el que está haciendo el caldo gordo seguramente de que algún seguridad

Voz 1434 23:45 balance oficial de las restricciones al tráfico en la Gran Vía durante las navidades es lo venimos contando desde primera hora de esta mañana aquí en la SER según los datos del Ayuntamiento de la capital la intensidad del tráfico ha caído de media en este último mes un cuarenta por ciento Felipe Serrano buenas tardes

Voz 0771 24:01 buenas tardes la reducción de la intensidad circulatoria

Voz 0622 24:03 ya se ha dejado notar en todo el eje de la Gran Vía un treinta y nueve por ciento menos de tráfico en sentido Plaza de España y un treinta y siete por ciento menos en dirección a Cibeles esto durante los días en los que

Voz 23 24:13 sí hubo algún tipo de restricción en las jornadas

Voz 0622 24:16 sin ninguna limitación para los vehículos privados la caída del tráfico fue de un trece por ciento en sentido Cibeles y de un catorce por ciento en dirección contraria desde el Ayuntamiento el concejal de Hacienda Jorge García Castaño responsable también del distrito Centro considera que el dispositivo de Navidad ha sido un éxito que prepara el camino para los cambios que se avecinan

Voz 24 24:36 los datos de Gran Vía yo creo que demuestran un éxito de la de la medida nueve de las previsiones que había estamos todavía en un momento que sabes que es una actuación puntual aunque estratégica dentro de de una actuación de de carácter mucho más amplio mucho más importante que es el área de prioridad residencial el área de cero emisiones y creemos que como vamos que como primer paso hasta funcionará muy bien queda ejecutar la obra no la obra más el área de cero emisiones

Voz 0622 25:00 desde el Partido Popular en cambio rebaja en el entusiasmo de Ahora Madrid

Voz 0019 25:03 la medida al portavoz del PP José Luis Martínez Almeida

Voz 0622 25:06 qué le pide a Manuela Carmena que se ponga menos medallas y piense un poco más en los comerciantes

Voz 23 25:11 aquí la cuestión no es sólo que uno se pueda poner una medallita porque haya reducido el tráfico en un cuarenta por ciento que como digo Si uno corta Gran Vía lo lógico es que se reduzca el tráfico sino a lo que se deberían preocupar es por la reducción por la pérdida de ingresos por la pérdida de beneficios de todos los comerciantes de la zona de Carmen y Preciados que es realmente preocupante menor medallistas y más trabajar para que los comerciantes no se vean perjudicados por los cortes que se han producido a lo largo de todas estas Navidades

Voz 12 25:38 el otro asunto Felipe esta mañana ha asestado con los real

Voz 1434 25:40 sesenta antes de la patronal de los hoteleros de Madrid que están bastante descontentos con el borrador del reglamento que ha hecho la Comunidad para regular los pisos turísticos en la red

Voz 0605 25:48 se van a presentar alegaciones se quejan principal

Voz 1434 25:51 ante porque dicen que el texto se ha concebido para favorecer unos determinados intereses empresariales

Voz 0622 25:56 sí duras críticas por parte de los hoteleros a ese borrador de decreto que ven como un auténtico despropósito su principal queja es que el texto del Gobierno de Cristina Cifuentes está concebido para favorecer ciertos intereses empresariales que no han especificado pese a los enormes problemas sociales y económicos que implica esta actividad denuncian además que con la aprobación de esta toda la normativa madrileña se convertiría en la más laxa del mundo también reclaman la retirada del documento o cuando menos que el Gobierno regional es escuche no sólo a ellos sino también a los vecinos para evitar entre otras cosas la turismo fobia que tanto afecta a determinadas ciudades como es el caso de Barcelona IES mismo problema según denuncian puede ocurrir también aquí en Madrid a medio plazo Gabriel García Alonso presidente de la asociación

Voz 0019 26:41 yo no sabemos no entendemos que es

Voz 25 26:44 es el motivo por el que la Comunidad ha ido en esta línea y qué intereses puede haber en esta falta de coherencia y también yo diría falta de comunicación con todos los agentes implicados vecinos empresarios en general creo que hay una oposición a este proyecto borrador de decreto todo se queja de que no son escuchados por parte de la Comunidad de Madrid Cole

Voz 1434 27:12 hemos LGTBI han protestado esta mañana ante la Consejería de políticas sociales por el incumplimiento de la Ley de transexualidad que se aprobó hace ya casi dos años la falta de desarrollo de la normativa impide a los transexuales normalizar su vida en cosas tan básicas por ejemplo cómo poder cambiar su nombre en documentos oficiales Borja Quintana dice que basta con declarar la identidad

Voz 8 27:32 géneros entidad para cambiar el nombre en los documentos el colectivo asegura que no pueden hacerlo porque la Consejería no ha desarrollado la Ley piden que conste por escrito así podrían cambiar su nombre en documentos de la Universidad una tarjeta sanitaria según el propio colectivo ya se está haciendo en Euskadi y Andalucía Carmen García es coordinadora del grupo tras COGAM

Voz 26 27:51 llaman a un señor o una señora pues eso es todos los días lo mismo con la tarjeta por ejemplo sanitaria pero según viera la persona Hay te toquen en ese momento pero siempre tienes que estar dando explicaciones de quién era su porte por qué no

Voz 8 28:05 una relación con un modelo de Asuntos Sociales duda que los servicios jurídicos aceptasen la propuesta el colectivo transexual dice que Andalucía y Euskadi está incumpliendo la ley y asegura no tener competencias en temas relacionados con Sanidad

Voz 1434 28:18 yo educación gracias Borja hoy precisamente el Partido Socialista de Torrelodones ha denunciado que han vuelto a aparecer pintadas homófobas en el mobiliario urbano de una calle de la localidad que el pasado mes de junio con motivo del Día del Orgullo se Pinto con la bandera arcoiris

Voz 1914 28:43 con la Copa del Rey el Atlético de Madrid busca su pase a los cuartos de final recibe al Lleida a las siete y media de la tarde Vitolo

Voz 1434 28:49 Diego Costa van a ser titulares en un encuentro

Voz 1914 28:52 así trámite porque el Atlético de Madrid recordemos ganó cero cuatro en el partido de ida mañana juegan Leganés y Real Madrid el equipo blanco va a recibir al Numancia con la ventaja del cero tres del partido de ida pero con la necesidad de recuperar sensaciones tras su deriva liguera

Voz 1434 29:05 hecho hoy se ha producido una reunión de casi una hora

Voz 1914 29:07 y antes del entrenamiento y eso ha provocado que todavía no haya comenzado la rueda de prensa de Zidane prevé

Voz 1434 29:13 esta para la una de la tarde el Leganés por su parte

Voz 1914 29:15 ha viajado a Villarreal con uno a cero a su favor también baloncesto Champions League de la FIBA Estudiantes recibe al Estrasburgo a partir de las ocho y media de la tarde

Voz 1434 29:25 y esta mañana se han presentado las fiestas de San Antón del trece al diecisiete de enero se van a celebrar con la participación de más de setenta organizaciones y con actos centrados este año como siempre en la protección de los animales y la biodiversidad el pregón correrá a cargo de Ecologistas en Acción por su proyecto para recuperar el Manzanares les esperamos esta tarde en La Ventana de Madrid hoy tras las vacaciones de Navidad retomamos el debate político hasta ahora

son las dos y media de la tarde

la una y media en Canarias

hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:22 contra todos los que fueron de los suyos tiempos pasados y por supuesto los de los partidos rivales en la comisión parlamentaria que investiga la crisis financiera el ex ministro de Economía milagro de Aznar exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional expresidente de Bankia ha acusado al actual ministro Luis de Guindos de ocultar la información durante su etapa al frente de la entidad nacionalizada beneficiar supuestamente a otras entidades de la competencia algo a lo que De Guindos dice que no quiere responder aunque la verdad es que no lo deja pasar como única cosa

Voz 2 30:53 conversaciones con el ministro Guindos por instó De Guindos sobre Bankia durante marzo abril mayo de dos mil doce Este se apoyó en los principales competidores a los que llegó a encargar realizar cuáles eran las necesarias provisiones para Bankia

Voz 3 31:07 Tingid de de de polémica ni debate lo importante es pueblos repetirla es que hoy Bankia compite está bien gestionada y no tiene ningún tipo de interferencia política es decir comparen ustedes Rato también ha insinuado que

Voz 1018 31:22 jo intentó sin éxito un rescate para el conjunto de la economía española en dos mil doce pero tuvo que conformarse con el único que lo autorizaron los organismos europeos con el rescate financiero y a caballo entre lo político lo económico sobre todos los Social el futuro de las pensiones el líder del PSOE Pedro Sánchez propone una doble vía de impuestos directos para financiar la Seguridad Social a De Guindos no

Voz 1 31:43 sale

Voz 4 31:44 el primero el impuesto de las transacciones financieras y el segundo un impuesto extraordinario para que la banca sostenga también el sistema público de pensiones Si los españoles contribuyeron con el sudor de su frente al rescate

Voz 2 31:57 la banca nuestro país es justo que ahora la banca

Voz 4 32:00 ayude a sostener el sistema público de pensiones

Voz 3 32:03 yo nunca ha sido muy favorable a incrementar los impuestos sino todo lo contrario y creo que la vía es hacer reformas económicas de alguna forma que eso te lleve a un incremento de la actividad económica y ahora reducción del déficit público incluido lógicamente el déficit

Voz 1018 32:17 del sistema público de pensiones Hora catorce el martes nueve de enero Antonio Martín Adrián Prado buenas tardes qué tal buenas tardes Cataluña como no sigue marcando la prioridad política aunque la preocupación por el independentismo desciende

Voz 28 32:34 hasta doce puntos según el último barómetro del CIS y después de la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco la preocupación principal para los ciudadanos es el paro y la percepción de la economía es mejor que la de la situación política mundo renuncia

Voz 0019 32:46 el ex consejero catalán Carles mundo renuncias flota de diputado de una tapa después de una etapa antes en la política institucional he decidido volver a la vida profesional a ejercer de abogado que es lo que siempre hecho mundo en la Agència Catalana de noticias además Jones per Catalunya ha presentado las credenciales de sus diputados electos exceptuando las de los dos exconsejeros que siguen huidos en Bélgica aclara

Voz 28 33:07 sí y Luis Puig con ironía el director general de Tráfico Gregorio Serrano ha defendido que el día del caos en la AP seis estuviera en Sevilla y no en Madrid porque en la capital andaluza ha dicho funciona internet a quienes piden su dimisión se suma por ejemplo la Asociación Gallega de Consumidores y Usuarios

Voz 5 33:20 bueno a mi me parece que más que pedir disculpas lo que parece es que insulta la inteligencia de todos los ciudadanos que lo cafés ratificar una vez más su incompetencia y además su total insensibilidad clara los usuarios

Voz 0019 33:33 cuestiones previas la Fiscalía ha pedido que se determine con exactitud que se va a juzgar en la pieza política de los ERE y el PP quiere que comparezca Susana Díaz como testigo

Voz 29 33:41 mostramos frío en conocimiento de lo hecho como manifiesto es numerosas comparecencia pública durante su mandato se tramitó y aprobó el decreto ley que vine a convalidar parte de las subvenciones otorgadas son objeto de investigación esto procede

Voz 28 33:55 no lo usaron el Gobierno del PP en la Comunidad Valenciana no utilizó XXXIII de los cuarenta y dos millones de euros que pidió en subvenciones para proyectos educativos el Estado sólo ha reclamado el pago de la multa por no ejecutar esos fondos cuando el PP ha perdido el Gobierno Valencia

Voz 1018 34:08 también para hombres el cero dieciséis hace

Voz 0019 34:10 pero también a varones que busquen información sobre derechos en materia de conciliación en caso de divorcio separación también les proporcionará información sobre igualdad de género y prevención de la viola

Voz 28 34:19 hacia diligencia médico del Servicio de Salud de Castilla y León deberá pagar ciento sesenta y dos mil euros a los padres de una niña que falleció por una mala praxis médica en el parto en Valladolid Carmen Flores presidenta de la Asociación Defensor del Paciente

Voz 30 34:30 esto es una cosa imperdonables porque se ha podido evitar imperdonable porque se trata de una situación e incluso de de total abandono

Voz 31 34:41 la línea abierta en Corea del Norte ha reabierto una línea de comunicación militar con su vecino del sur que llevaba dos años sin utilizada hoy un países ven ruido para confirmar que Corea del Norte enviará una delegación en los Juegos Olímpicos de invierno que se celebran este año en Corea del Sur Lee más aún los pantanos registran el mayor aumento en el nivel de agua del último año un incremento del uno y medio por ciento por la lluvia y la nieve que lo sitúa al cuarenta por ciento de su capacidad total pues parece que tenemos más lluvias en los próximos días Jordi Carbó

el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 10 35:48 José Antonio el telegrama es para Rodrigo Rato señor compareciente en la comisión parlamentaria constituida para investigar la gestión de la crisis financiera que abocó a la petición por España del rescate bancario después de tanto caminar por la calle de la amargura para subir una y otra vez al calvario de la Audiencia Nacional con las tarjetas black vio otras vergüenzas al aire esta mañana se diría que ha regresado al Congreso subido a caballo como Pavía era un ejercicio de arrogancia e inaudito propio de quien se considera abandonado por los suyos pretende tomar venganza a toda costa responderán Rajoy lindos como atentos Miguel Ángel Aguilar que mañana otra cosa

Voz 1018 36:32 otros con Borja hay Pablo González en la técnica y Adrián Prado y Carlos a la producción nos ponemos en marcha y completamos previamente portada con una noticia sin duda importante para los consumidores cientos colectivos de nuestro país piden que la justicia española a algo parecido a lo que ayer anunció la fiscalía francesa la investigación sobre el gigante Apple por ralentizar de forma intencionada el funcionamiento de sus modelos más antiguos a famosos iPhone María Manjavacas

Voz 1434 36:56 asociaciones de consumidores y están preparando ya medidas con sus servicios jurídicos ante lo que consideran un fraude en toda regla desde Facua Rubén Sánchez denuncia la inoperancia del Gobierno que ni siquiera ha abierto diligencias para investigar pide una ley más garantista como la francesa pero con la que se pueda actuar

Voz 33 37:12 es lo que hay que hacer es aplicar la legislación canción hará del en paralelo valorar si todavía se puede mejorar la legislación para proteger los intereses de los consumidores mucho más que clama al cielo que ninguna autoridad de protección al consumidor en España ha anunciado medida alguna

Voz 1434 37:27 por su parte Apple pide disculpas a los afectados en ningún momento han hecho nada que acorte de forma intencionada la vida de un producto explican para recuperar la confianza de los clientes durante todo este año van a reducir en todo el mundo el precio de sustitución de la batería fuera de garantía en sesenta euros esto es ahora costará veintinueve euros para todos los modelos de iPhone seis o posterior y los detalles se van a publicar en breve en apple punto com

Voz 34 37:51 siete de cada diez personas con discapacidad no tienen trabajo y necesitan formación y apoyo para encontrarlo puedes

al cabo Hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 38:56 cosa del mercado amigo en esos términos ha despachado Rodrigo Rato las consecuencias del descalabro económico derivado de la crisis bancaria

Voz 2 39:04 pero usted sabe cuánto han perdido los activistas privados de la banca española han pedido cien mil millones de euros en valoración de sus sanciones más setenta mil millones que han hecho de ampliaciones de capital y eso lo consideramos un saqueo no eso es el mercado también mire usted las crisis cuestan mucho dinero

Voz 1018 39:22 Rato en el Congreso Rato en la comisión que investiga la crisis financiera Rato dispuesto a defenderse de cualquier ataque de cualquier insinuación decidido a cargar contra todos desde el Gobierno Rajoy en particular el ministro de Economía a la Agencia Tributaria el Banco de España el pasado de Zapatero en fin habla de la bueno tardes buenas tarde tardes empezó fuerte con un mensaje muy directo contra el propio Rajoy contra el ministro de Economía sugerir que en dos mil doce intentaron un rescate para el conjunto de la economía de nuestro país pero como no lo consiguieron tuvieron que conformarse con ese ya conocido del sector financiero

Voz 0605 39:52 en el rescate bancario fue la única opción que ofreció en la Unión Europea el ministro Luis de Guindos según Rodrigo Rato

Voz 2 39:59 en junio del dos mil doce España solicitó el único rescate que le ofrecieron un rescate bancario de cien mil millones de euros a cambio de un programa autorizado por la Comisión el BCE y el Fondo Monetario Internacional

Voz 0605 40:12 contra Luis de Guindos ha ido la mayor parte de las críticas pero ha ampliado el foco al Gobierno ha dicho que en dos mil quince un ex alto cargo del partido

Voz 1434 40:20 volar entre otros la advierten de que el Ejecutivo

Voz 0605 40:22 lo de Mariano Rajoy lo quiere meter en la cárcel

Voz 2 40:25 me avisarán de que el Gobierno me quiere meter en la cárcel en febrero principios de febrero del año dos mil quince la ministra de Trabajo le dice a mi secretaria que se vaya separando de Mike voy a tener problemas con mis declaraciones de hacían me da mucha pena porque está o treinta años en el Partido Popular

Voz 0605 40:43 se siente muy apenado ha insistido tras treinta años en el PP José Antón

Voz 1018 40:47 es curioso contraste de estas afirmaciones de hoy de Rato con lo que dijo en junio de ese año dos mil doce el ministro De Guindos cuando explicó las razones del rescate financiero

Voz 37 40:57 porque se considera que este anuncio es bueno para la economía española y es bueno para el futuro de la zona euro Si usted

Voz 3 41:04 ten yo le diría que

Voz 32 41:07 eh

Voz 37 41:08 el acuerdo que se ha alcanzado hoy pone de manifiesto el absoluto compromiso de los países de la zona euro con el proyecto del euro

Voz 1018 41:16 en el año dos mil doce pero que parece que más ha concluido a Rato ha sido el proceso de nacionalización de Bankia en el que ha acusado a Guindos de actuar de la mano de algunos competidores de él

Voz 1434 41:29 la entidad se ha asegurado que Luis de Guindos apoya

Voz 0605 41:31 los grandes bancos españoles competidores de Bankia que a su vez se beneficiaron de la fuga de depósitos de la entidad

Voz 2 41:37 conversaciones con el ministro Guindos ministro De Guindos sobre Bankia durante marzo abril y mayo de dos mil doce Este se apoyó en los principales competidores a los que llegó a encarga realizar cuáles serán las necesarias provisiones para Bankia y estos mismos competidores fueron sin duda los grandes receptores de los depósitos que salieron de Bankia después de su nacionalización en el verano del dos mil doce

Voz 0605 42:01 ha añadido que el ministro de Economía se estrenó en dos mil doce ante la opinión pública internacional afirmando que la banca española necesitaba sesenta mil millones adicionales lo que provocó el desplome de las acciones de las entidades José Antón

Voz 1018 42:13 de Guindos hasta este momento en el Spain Investors Day el foro que a primera hora inauguró Rajoy y acaba de responder como escuchábamos en portada a Rato pero diciendo que no quería responderles que sea buenas tardes

Voz 1468 42:25 buenas tardes pues si ha sido a la entrada de este Investors Day no ha entrado en ese cuerpo a cuerpo con Rato hoy no quería ya preferido atacar o entrar ante las intromisiones que considera el en Bankia de otro político o de otro Gobierno del ex presidente Zapatero

Voz 10 42:39 vamos a ver qué modelo repetirle no Conchita

Voz 3 42:41 de de de polémica ni debate lo importante es vuelvo a repetirle es que hoy Bankia compite está bien gestionada y no tiene ningún tipo de interferencia política meses

Voz 1468 42:53 comparen ustedes comparen no les gusta la propuesta fiscal de Pedro Sánchez para las pensiones augura que saldremos de la vigilancia europea en primavera sobre el crecimiento para este año

Voz 10 43:02 el escenario recalcó a esa con otro hay que creerle y a tu país

Voz 1468 43:08 es decir abre la puerta a que el crecimiento económico este año llegue al dos por ciento frente al dos con tres anunciado Roses

Voz 1018 43:15 en la sesión del Congreso sido muy intensa Rato ha llegado a encararse con algunos parlamentarios además de forma muy directa

Voz 0605 43:21 aquí una sesión bronca en la que Rato ha sentido insultado hilo diputados han rechazado su tono condescendiente y soberbio han calificado escuchamos a Rato es es es a Ester Capella de Esquerra y a Pedro Saura del PSOE

Voz 2 43:34 si usted acusa a algún delito cometido año dos mil cuatro coja usted la puerta ido vaya usted a los tribunales pero esto le acusara a la gente a insultarla cuando viene por el Parlamento a la verdad es que es una pena

Voz 38 43:44 todo calificarlo de un político delincuente que se ha servido poder político para sus intereses propios Hidalgo de sus amigos que no le iba a permitir

Voz 10 43:55 ninguna actitud como la que ha tenido en su primera intervención porque usted no puede dar lecciones a nadie

Voz 0605 44:02 críticas de los diputados también a la presidenta de la Comisión Ana más por el formato de la comparecencia por decidirlo dicen desde la oposición sin el consenso de todos los grupos parlamentarios ha durado esa comparecencia José Antonio casi cinco horas

Voz 1018 44:16 gracias Eva bueno pues a primera hora prácticamente en el momento en el que comenzaba la intervención de Rato Mariano Rajoy defendió en ese mismo foro que antes nos contaba Nieves el proceso de crecimiento de la economía de nuestro país su proyección para los próximos meses

Voz 2 44:29 lo peor

Voz 39 44:30 hace tiempo que quedó atrás tras superar las dudas de muchos sobre si seríamos capaces de salir de aquella crisis hacerlo dentro del euro evitando un rescate hoy España crece de forma fuerte equilibrada y sostenible lo hace sobre fundamentos sólidos crea empleo de forma intensiva

Voz 1018 44:50 en otro otro yo formativo también en Madrid el líder del PSOE Pedro Sánchez apuntó la necesidad de buscar una fuente estable de financiación para las pensiones una doble vía a través

Voz 0019 45:00 impuestos para garantizar la viabilidad futura

Voz 4 45:03 de la Seguridad Social les anuncio que vamos a proponer la creación de dos nuevos impuestos el primero el impuesto de las transacciones financieras y el segundo un impuesto extraordinario para que la banca sostenga también el sistema público de pensiones si los españoles contribuyeron con el sudor de su frente al rescate de la banca en nuestro país es justo que ahora la banca ayude a sostener el sistema público de pensiones