Hora 14 (11/01/2018)

en la Cadena Ser con José Antonio Marcos

Voz 0055 01:00 quedó el primero en comparecer como ya hizo en su primera declaración ha renegado de la violencia también ha dicho que el referéndum del uno de octubre no tiene efectos vinculantes sí ha reconocido que hubo al menos actos vandálicos en Barcelona el veinte de septiembre pero negando haber instigado enfrentamientos violentos en las calles Jordi Sanchez diputados desde el pasado veintiuno de diciembre ha pedido al juez que les deje en libertad renegando de la vía unilateral de emprendida por el bloque soberanista del antiguo Parlament ya prometió dejar su escaño si vuelve a activarse en estos momentos declaró Jordi cursar líder de Omnium Cultural

Voz 1018 01:27 la diputada de Esquerra a Carme Forcadell en libertad provisional en esa misma causa de rebelión ha confirmado a mediodía que no pretende repetir como presidenta de la Cámara hace falta alguien sin problemas con la justicia

Voz 3 01:38 les anuncio que no me postularse para presidir de nuevo el Parlament considero que cerrado un ciclo al frente de la institución en una legislatura breve pero muy intensa creo que el nuevo momento político requiere al frente de la institución una persona libre de procesos judiciales

Voz 1018 01:58 y el Gobierno advierte de que no cabe una investidura a distancia de Puigdemont como nuevo presidente de la Generalitat el dictamen de los servicios jurídicos del Estado recuerda que se trata de un acto personalísimo e intolerables en la Sánchez

Voz 1916 02:11 si la conclusión del informe es que no es posible una investidura telemática según los servicios jurídicos del Gobierno central nunca se puede delegar la presidencia y menos para un debate tan fundamental como el de la investidura Se puede delegar

Voz 0887 02:21 sólo el voto que en situaciones tasadas en el propio

Voz 1916 02:24 lamento del Parlament este informe asegura que la presencia física es la esencia misma del Parlamento sede institucional del debate y el intercambio de posiciones y permitir una investidura telemática pondría en duda la necesidad de la existencia de la misma cámara por tanto fuentes del Gobierno aseguran a la SER que intenta esa fórmula la Moncloa podría intentar impedirla también recurriendo al

Voz 1018 02:43 buena constitucional esa posibilidad por tanto de recurrir de nuevo al TC envuelve a estar situada sobre la mesa los partidos no independentista de nuevo Parlamento catalán aseguran que los letrados de la Cámara se pronuncien también de forma unánime contra la legalidad de una investidura telemática Pablo Tallón

Voz 1340 02:59 la portavoz del PSC Eva Granados asegura que ha hablado con los letrados y también con catedráticos todos ellos coinciden en que las fórmulas que plantean los independentistas para esta investidura no son legales

Voz 4 03:08 nosotros queremos que aquello que nos han dicho el conjunto de de los letrados y el conjunto de de los profesores universitarios con los que hemos hablado nos gustaría que eso afloraran formato de informe jurídico de los letrados del Parlament por lo tanto vamos a pedir un informe jurídico

Voz 1340 03:23 también Ciutadans anuncia que quiere que este informe de los letrados aflore a ser posible antes de la sesión constitutiva del miércoles

Voz 3 03:29 claro

Voz 1018 03:37 en en el Congreso de los diputados en la comisión sobre la crisis financiera y el rescate bancario el protagonismo pasa hoy por la ministra de Economía Elena Salgado se cometieron errores también aciertos pero nuestro país estaba ante la crisis más cruel de los últimos setenta años

Voz 0539 03:51 proteger a España de un rescate que cómo sobrevivió en otros países europeos habría tenido efectos desastrosos para la población y comprometido nuestro futuro como país

Voz 1018 04:03 Ello hoy por fin hemos podido escuchar la opinión del ministro del Interior Juan Ignacio Zoido sobre el caos los de la nevada de fin de semana de Reyes de cien de la gestión de director de Tráfico de Gregorio Serrano pero no se pronuncia sobre su continuidad en el puesto

Voz 0887 04:16 el director general de Tráfico ha dado todas las explicaciones que tú

Voz 1018 04:19 voy a quedar aquí la qué

Voz 0887 04:21 que tengamos que ofrecer en eh

Voz 1018 04:24 el Congreso de los Diputados donde los dos tantos

Voz 0887 04:27 todo como el ministro de Fomento hemos solicitado para comparecer una persona muy trabajadora ha dado las explicaciones y continuará dando las explicaciones IM

Voz 1018 04:36 de tantos problemas algo positivo muy positivo muestra ejemplar podríamos decir de la solidaridad en nuestro país España bate un nuevo récord mundial de trasplantes y donaciones en dos mil diecisiete

Voz 5 04:46 Iván ya veintiséis años

Voz 1018 04:49 consecutivos Dolors Montserrat ministra de Sanidad

Voz 1448 04:51 hemos batido de nuevo en España el récord mundial de donaciones ID Transplantes sólo en el año dos mil diecisiete más de dos mil personas han donado sus órganos en España y hemos practicado más de cinco mil trasplantes

Voz 5 05:08 además se lo cuenta a la SER el Gobierno estudia incrementar en cincuenta millones de euros las becas universitarias en los Presupuestos Generales de dos mil dieciocho Se trata de la mayor subida de los últimos cinco años la autopsia confirma que debían Acker fue estrangulada lo que contradice la versión de su asesino confeso todavía se analiza si hubo agresión sexual la familia de la joven madrileña celebra su funeral pidiendo intimidad dado general europeo propone que todos los miembros de la Unión reconozcan la validez del matrimonio gay lo que obligará a los países que no aceptan este tipo de unión a velar por los derechos de las parejas homosexuales y se casan fuera Reino Unido en Ecuador una solicitud para conceder al fundador de Wikileaks Julian Assange el estatus diplomático lo que hubiera permitido dejar la embajada en la que lleva refugiado más de cinco años

Voz 1018 05:48 dos y casi seis minutos

Voz 1434 06:16 buenas tardes la residencia de ancianos incendiada esta madrugada en la capital ya había sido expedientado a dos veces por la Comunidad de Madrid por falta de atención a los residentes por falta de personal yp por falta de mantenimiento un centro totalmente privado pero sometido al control de la Consejería de políticas sociales que está obligada inspección darlo en marcha hay un tercer expediente que podría concluir con el cierre de la residencia inspectores de la Consejería han visitado hoy mismo ese centro tras el incendio que afortunadamente no ha dejado heridos graves ocho personas han tenido que ser ingresadas por intoxicación de humo el resto evacuados todavía quedan cuatro mayores esperando en dependencias municipales a que sus familias lo recojan o a que se les lleve a otro lugar donde instalarse Dario Pérez es el responsable del Samur socio

Voz 7 07:04 darle durante las tres culturas que vamos a estar en situación de desprotección por eso a tener entre las dicho inversor como fue trasladarles a nuestra sede confirme que próximamente recibirán el calor físico de un espacio cerrado seguro sino que también del apoyo profesional de los compañeros pero los trabajadores sociales que estaban en la que la unidad

Voz 1434 07:26 con la última hora relacionada con este caso la Policía judicial acaba de dar orden para que los residentes puedan volver

Voz 3 07:33 zen

Voz 1434 07:35 la Policía Municipal de Madrid investiga si detrás del atropello registrado ayer en la calle Marcelo Usera se esconde un nuevo caso de violencia machista la víctima una mujer de treinta años ha muerto en el hospital el conductor sigue huido algunos testigos aseguran que los vieron discutir poco antes del atropello enseguida lo vamos a contar tenemos también novedad afinadas con la investigación del caso Lezo en la asamblea tras el anuncio del Partido Popular de abandonar la comisión de la corrupción la oposición sigue adelante con sus trabajos como les venimos contando hoy en la Ser ha solicitado una treintena de documentos relacionados en su mayoría con la publicidad institucional que la Comunidad gastó a través del Canal de Isabel Segunda desde dos mil dos hasta la actualidad hablamos de decenas de millones de euros Nani Moya ex diputada socialista

Voz 8 08:21 datos similares de campañas relativas a determinadas empresas que han reconocido públicamente activos que sí que habían participado digamos de financiación ilegal del partido popular amplia presuntamente creemos que beber investigar esto

Voz 0887 08:39 más noticias ahora en titulares con Sonia Palomino Javier Jiménez tras la Fiscalía pide diez años de cárcel para el hombre acusado de matar a su ex pareja la pata de una cama drogar ley propinarle una paliza durante toda una noche sin embargo hoy en la primera jornada del juicio tanto la víctima como sus hijos han desvinculado al supuesto agresor ya han acusado a otro hombre

Voz 5 08:58 las multas del Ayuntamiento de Madrid serán más comprensibles a partir de febrero el gobierno municipal ha presentado un nuevo modelo para que las sanciones tengan un lenguaje más claro y más imágenes Se trata del avance el proyecto comunicación clara

Voz 0887 09:09 impulsada para facilitar la comprensión de todas las comunicaciones del consistorio Cristina Cifuentes se reunirá este viernes con los alcaldes de las localidades afectadas por las averías de la línea C tres de Cercanías los usuarios aseguran que sufren a diario los continuos problemas y retrasos en los trenes

Voz 5 09:24 en deportes Real Madrid Leganés pasan a la siguiente fase de la Copa del Rey tras sus victorias en la vuelta de octavos los dos estarán junto al Atlético de Madrid en el sorteo de cuartos que se celebrará mañana y como mínimo va ser uno

Voz 1434 09:35 los espectáculos teatrales de la temporada aunque sólo sea por lo diferente que es del resto de propuestas mañana viernes a las siete de la tarde van a comenzar las veinticuatro horas consecutivas que dura monte Olimpo un montaje de Jan Fabre un recorrido por las tragedias griegas delante de edad con desnudos is sexo explícito en el escenario las entradas se vendieron hace meses hay lista de espera para poder entrar Javier Torres buenas tardes

Voz 1340 10:08 cómo resumir en un minuto las veinticuatro horas del espectáculo integral liderado por uno de los genios de la escena occidental el belga Jan Fabre como resumir monte Olimpo que es más que una bacanal griega en la que corren ríos de sangre a sexo se palpa el horror de más de una decena de tragedias griegas que palabras de describir la visión de treinta actuantes sobre el escenario

Voz 9 10:29 Patil Main cueste lo fondos

Voz 1340 10:32 bueno los hay es sobre catarsis catarsis que es lo que busca la purificación a través de la ceremonia teatral como se entrevé en la sensación Esquerra estarán Edipo Fedra Orestes Electra Medea Antígona que se siente cuando el sueño se apodera de los espectadores cuando salen a tomar un café o a cenar o simplemente se quedan clavados en sus butacas ante un despliegue de energía de imágenes de ideas que nos recuerdan lo que sucede cada día

Voz 1018 10:57 en nuestras vidas que nos ofrece retazos

Voz 1340 10:59 de nuestra propia vida todo esto con las entradas ya vendidas en los Teatros del Canal a partir de las siete de la tarde el viernes que

Voz 2 11:06 en son

Voz 1434 11:24 información del tráfico esta mañana hacían falta cadenas en algunas carreteras de las sierras vamos cómo se circula ahora por toda la comunidad DGT Alfonso Martínez buenas tardes buenas tardes pues a esto

Voz 10 11:35 habrá tranquilidad en la red vial de la Comunidad de Madrid en este instante no encontramos incidencias importantes a destacar ni en la red principal ni en la secundaria de la Comunidad sólo tengan precaución en las seis a su paso por Torrelodones de entrada a la capital y en la M cuarenta y cinco en el kilómetro dos hacia la A dos ya que se están llevando a cabo obras de mejora el mantenimiento de la calzada que de momento no generan retenciones importantes pero como decía tengan mucho cuidado suman a transitar por ambas vías en el resto de la red de carreteras a esta hora se circula con total normalidad vamos

Voz 5 12:01 hasta el centro de pantallas del Ayuntamiento Inmaculada de las buenas tardes hola a ambos

Voz 11 12:05 buenas tardes pues el tráfico de la capital a lo largo de la mañana ha sido muy bueno con niveles circulatorios muy por debajo clásico ya de este mes así que en estos momentos estamos pendientes de las vías de salida a ver qué pasa no hay ninguna incidencia y vemos que el nivel va subiendo más rápido en la parte norte de la Ronda hacia la avenida América o la avenida de Filipinas y dentro de la M treinta en el tramo paralelo en la Casa de Campo sentido sur y luce el sol

Voz 1434 12:30 en el centro de la capital para el fin de semana Se anuncian de nuevo precipitaciones y temperaturas más bajas vamos con la previsión del tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes hasta el fin de semana lo esperemos que el tiempo vuelva a cambiar de manera significativa tanto el sábado como el domingo la lluvia y la nieve en cotas medias volverán Negredo

Voz 0887 12:46 protagonismo lo más inmediato esta tarde viento que empezar a aflojar ya avanzada la tarde hasta entonces todavía fuerte con temperaturas que en el área metropolitana están alrededor de los siete ocho grados pero con este viento que a ratos desde más de cuarenta kilómetros por hora la sensación de temperaturas estar por debajo de los cinco hará sol algunas nubes poco importantes esta noche con menos viento sin a penas nubes la temperatura bajará mañana a primeras horas heladas en prácticamente toda la Comunidad

Voz 1434 13:13 están escuchando ahora catorce Madrid con la producción de Teresa Rubio y la dirección técnica de Alicia Molina de Carlos Ródenas hay que encontrar trabajo es hacer bien el nuestro

Voz 9 13:37 Cruz Roja en Madrid han logrado un treinta por ciento de inserción laboral

Voz 12 13:41 desde nuestros proyectos de empleo descubre este y otros proyectos social

Voz 1434 13:45 en proyectos Cruz Roja madrid punto es

Voz 12 13:47 dejé Cruz Roja Española

Voz 5 13:50 lo mejor de cada las experiencias que tienes las instalaciones que vives los placeres que alimentan el cuerpo y el espíritu recuerdos que te acompañará

Voz 2 14:01 en Extremadura te regala tiempo la felicidad de los pequeños detalles porque Extremadura tiene todo esto más fondos Feder una manera de hacer Europa Junta de Extremadura Cristina Machado Hora catorce Madrid

Voz 1434 14:18 la residencia de ancianos de Aravaca en la capital en la que esta noche se ha registrado un incendio ya estaba bajo el punto de mira de la comunidad es totalmente privada pero la Consejería tiene el deber de controlar este tipo de centros también de hecho ya ha abierto dos expedientes está en marcha un tercero que puede desembocar en el cierre ahora vamos a ir esta parte antes les contamos las consecuencias del fuego que afortunadamente no ha provocado heridos graves ocho personas han tenido que ser hospitalizadas por intoxicación y unas veinte rescatadas evacuadas algunas siguen esperando en dependencias municipales aunque lo último es que la policía judicial ya ha dado permiso para que se pueda volver al centro de las causas del fuego poco se sabe tan sólo que comenzó en un colchón de Israel Aranguez

Voz 0089 15:00 en el colchón de una de las habitaciones y en plena madrugada

Voz 1340 15:02 el fuego provocó una fuerte humareda que obligó a desalojar a los veinte ancianos que residen en el centro hogar Biel Tera es uno de los bomberos que ha participado en las tareas de extinción habría bastante una había salido ardían ocho de los ancianos han sido atendidos en varios hospitales de la zona por inhalación de humo aunque ninguno de gravedad de hecho algunos ya han salí ya han sido dados de alta el resto los otros doce han pasado la noche en la sede del sí

Voz 1018 15:37 hemos social en la calle San Francisco Darío Pérez

Voz 1340 15:40 director estado debe marcar

Voz 13 15:42 en este caso unas tiendas que montó abortó de campaña pero a mí filial para seguir estando allí inmediatamente la decisión que se tomó fue trasladarles a fin de que no solamente recibirán el calor físico del espacio cerrado el seguro sino que también del apoyo profesional de los trabajadores sociales que estaban en la en la unidad

Voz 1340 16:05 sólo cuatro de esos doce ancianos como decimos continúan aún en dependencias municipales y está previsto que sean trasladados de nuevo la residencia si así lo desea el centro del que hablamos está en él

Voz 1434 16:14 número siete de la calle Ana Teresa una residencia de ancianos totalmente privada pero sometida como decíamos antes a los controles de la Consejería de políticas sociales que tiene la obligación de hacer una inspección al año aquí en Madrid en cualquier caso la Consejería va todavía más allá ya hace dos inspecciones al año ir como decíamos también antes ya ha presentado dos expedientes en camino Teresa Rubio antes

Voz 1933 16:35 pero no si el tercero que es fruto de la segunda inspección que la Consejería realizó a este centro a finales de dos mil diecisiete y que tuvo como resultado la reincidencia en varias de las infracciones que dieron lugar a los expedientes anteriores por los que la empresa fue sancionada con ciento treinta y dos mil euros hablamos de infracciones graves por el mantenimiento de higiene de las instalaciones también según el expediente de la Consejería Se constató falta de atención y vigilancia de los residentes y la existencia de personal que trabajaba en el centro sin ningún tipo de titulación por si esto fuera poco la residencia cometió en diciembre una infracción con siete a muy grave por obstrucción a la labor de los inspectores como decías la Comunidad por todos estos motivos está pendiente de abrir un nuevo procedimiento sancionador que podría acarrear el cierre de las en estresado

Voz 1434 17:20 dos de la tarde diecisiete minutos alguien más ha muerto la mujer de treinta años que ayer fue atroz ya en la calle Marcelo Usera de Madrid no pudo recuperarse de las gravísimas

Voz 1933 17:34 heridas que sufrió tras ser arrollada por un conductor

Voz 1434 17:37 que se dio a la fuga la policía municipal sigue buscando al hombre está investigando si el atropello puede ser un nuevo caso de violencia machista porque algunos testigos aseguran que vieron discutir a la pareja el hombre y la mujer poco antes del atropello Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 17:52 qué tal buenas tardes Cristina la unidad de investigación de accidentes de tráfico de la policía municipal madrileña sigue analizando este atropello como un siniestro vial con resultado de muerte es cierto que en el atestado se señala la existencia de varios testigos de varios testimonios que sostienen que la mujer fallecida hace un las horas en el Hospital doce de Octubre fue agredida por el conductor del automóvil posteriormente atropellada en una línea de investigación que lleva la actividad policial hace un presunto delito de violencia machista es esto una línea de investigación si se confirma esta línea de investigación el caso va a ser

Voz 1340 18:28 traspasado inmediatamente al Cuerpo Nacional

Voz 0089 18:31 de policía y más concretamente a la comisaría de Usera Villaverde donde un equipo de la Policía Judicial está ya preparado entre tanto tú lo decías Se busca al conductor de ese vehículo que contiene

Voz 1434 18:41 tú a fugado es sobre un caso ya judicializado de violencia machista hoy ha comenzado la Audiencia Provincial el juicio a un hombre que está acusado de matar a su mujer a la cama para obligarle a consumir drogas y para golpearle durante toda la noche todo ello con los hijos de la pareja en la casa de hecho según la acusación el padre mandó a uno de los niños a comprar un candado el acusado ha negado los hechos en la primera sesión que se ha celebrado hoy la mujer dice ahora que quién le dio la paliza no fue su ya ex marido sino otro hombre Alfonso

Voz 0089 19:10 sí así es un juicio que ha comenzado desde luego con tintes surrealistas porque tanto el presunto agresor expareja de la víctima la propia víctima y los hijos de la pareja testigos directos en el mono pues en el domicilio conyugal de esos hechos de agresión se han desdicho y han negado que el padre sea el autor de esta presunta detención ilegal de este presunto delito de lesiones todos ellos hablan de un tal Peter al que nadie conoce como el verdadero agresor de todos modos la investigación judicial dice que el autor es el ex marido y fueron los hijos de la pareja por cierto los que pidieron ayuda a los vecinos así lo ha manifestado una vecina que ha comparecido como testigo a la entrada del juicio

Voz 14 19:51 sí que es verdad además reparar más humano

Voz 15 20:04 sí

Voz 14 20:06 el barrio laberintos Silver

Voz 0089 20:10 la Fiscalía solicita diez años de prisión víctima y presunto agresor forman parte de dos clanes familiares

Voz 16 20:21 en Irun hijo es tu sueño pero a veces los sueños tardan un poco en hacerse realidad en Ginefiv de podemos ayudar durante más de veinticinco años hemos ayudado a miles de mujeres a lograr su embarazo permiten hacer posible el tuyo Ginefiv clínica de reproducción asistida descubre más en mi embarazo es posible punto com o en el noventa y uno cinco diecinueve setenta y cinco cuarenta y uno trabajamos con los principales seguros de salud

Voz 9 20:44 el Festival dos mil dieciocho

Voz 17 20:46 pero doce trece y catorce de julio fue el mismo jueves of the Stone masiva tal Alice in seis Jack Johnson Future Islands Tale Impala Nine Inch Nails Casey o Franz Ferdinand casa había anchas tease Morgan Fleet Fox es Entradas ya a la venta en tres

Voz 1434 21:04 sube dobles punto Matt tul festiva el punto es lo venimos contando esta mañana aquí en la SER con sin el Partido Popular en la Comisión de Investigación de la corrupción la oposición sigue adelante con el trabajo lo último es la solicitud de documentos relacionados en su gran mayoría con la publicidad institucional que la Comunidad se gasto a través del Canal de Isabel Segunda desde dos mil dos hasta la actualidad Javier Bañuelos

Voz 1933 21:31 en este caso se trata de casi treinta documentos la gran mayoría relacionados con la publicidad que la Comunidad se gastó atroz del Canal de Isabel Segunda desde dos mil dos hasta la actualidad la comisión sobre la corrupción ha requerido al Gobierno de Cifuentes que les remita donde acabó por ejemplo la publicidad de las campañas de algunas exposiciones del canal como la de Star Wars la de Fernando Alonso la de Alejandro Magno o la de los guerreros de Xian en diez años con Aguirre y con González el canal se gastó más de cincuenta y cinco millones en publicidad uno de los medios más beneficiados fue la razón cuyo ex consejero fue precisamente en Mundo Rodríguez Sobrino la mano derecha de González para los negocios del canal en Latinoamérica la diputada regional del PSOE en ánimo Jean llamar

Voz 1434 22:16 a la solicitud de estos papeles en la investigación de la presunta financiación irregular del PP

Voz 8 22:22 hemos visto contratos similares por ejemplo en el Palacio va a firmar pecio que de campañas relativas a determinadas empresas que lo han reconocido públicamente directivos que sí que habían participado digamos esa especie de financiación ilegal aunque sea absolutamente creemos que es deber de la comisión investigar esto que alguna cosa rara pues indudablemente llamar a comparecer a que corresponda

Voz 1434 22:46 Manuela Carmena propondrá al ex fiscal general del Estado Carlos Granados como director de la Oficina Antifraude del Ayuntamiento que todavía no ha comenzado a funcionar un nombramiento que tiene que recibir el visto bueno del pleno del Ayuntamiento Felipe Serrano

Voz 0089 22:59 el reglamento de este organismo prevé que el director la ser nombrado en segunda votación por mayoría absoluta de esta forma Ahora Madrid el PSOE no necesitarán el apoyo de los otros dos grupos para que el nombramiento del magistrado Carlos Granados pueda salir adelante las funciones de esta oficina están paralizadas cautelarmente por el TSJM fue a raíz de un recurso de la Delegación del Gobierno pero la portavoz municipal Rita Maestre ha explicado que siguen adelante porque la medida sólo afecta a tres de los puntos de uno de los artículos

Voz 1434 23:28 que estamos cubriendo con un compromiso que ya anunciamos que

Voz 18 23:30 que íbamos a a llevar a pleno y que sigue el camino habitual que esperamos que finalmente esas medias cautelares el Levante porque visto lo visto y las noticias con las que nos levanta buscada vea pues parece bastante evidente que lo que hacen falta son más

Voz 0887 23:43 cursos para luchar contra Zambia en In Amenas

Voz 18 23:45 que disponemos ahora mismo

Voz 0089 23:47 el pleno del Ayuntamiento aprobó en diciembre la creación de este organismo de lucha contra la corrupción en el ámbito municipal fruto del pacto entre el PSOE y Ahora Madrid que permitió la investidura de Manuela Carmena coma

Voz 1340 23:57 Aldesa en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que

Voz 1434 24:00 ha celebrado esta mañana al Gobierno municipal también ha presentado el proyecto de comunicación clara del consistorio va a afectar a diferentes ámbitos y empieza con las multas cuando recibamos una vamos a tener clarísimo que es lo que no sabía

Voz 0089 24:13 dado a casa feliz si las multas del Ayuntamiento van a ser más claras y comprensibles sanciones con un lenguaje más visual y amable para que el infractor las entienda mejor empezarán con las de tráfico y forma parte del proyecto comunicación clara impulsado por la propia alcaldesa Inés Sabanés delegada de Medio Ambiente inmovilidad

Voz 1018 24:31 además el anterior impreso se llevaba notificación de denuncia incoación de expediente sancionador ahora se vaya mar denuncia por infracción de circulación punto multar para que inmediatamente no que dudas de que estás recibiendo por Basque de quieras dar vueltas final está recibiendo una multa

Voz 0089 24:52 como ejemplo la información sobre el descuento del cincuenta por ciento si se paga la multa antes de veinte días ha ganado protagonismo en el nuevo modelo al ser un recurso cada día más utilizado Pablo Soto delegado de Participación Ciudadana

Voz 1672 25:05 no es que sea más cariñosa esta comunicación es que antes no sabes la cantidad de miles podríamos decir de personas que llegaban a las oficinas de atención a la ciudadanía Adelina Madrid diciendo oiga qué es este papel que me han llegado de lo que se trata no no es tanto de que la gente lo reciba como como como con mejor ánimo porque a nadie le gusta que le pongan una multa sino que todo el mundo en igualdad entienda cuáles son sus derechos y sus deberes con la Administración

Voz 0089 25:31 el proyecto que se irá extendiendo a todo tipo de comunicaciones ha sido realizado por el propio Ayuntamiento en colaboración con Fundéu la consultora Prodi

Voz 1434 25:39 eso volcán los alcaldes del sur afectados por los continuos problemas de la línea C tres de Cercanías se van a reunir mañana con la presidenta Cifuentes hartos de esperar a que Hadid presente en marzo un plan de mejora hoy la SER ha recorrido esa línea de Aranjuez a sol y lo que nos hemos encontrado son pasajeros enfadadísimos hartos de poner quejas Elena Jiménez buenas Hardenne buenas tardes pasan unos ocho minutos a las ocho y media de la mañana

Voz 1509 26:06 si pone en marcha el tren desde Aranjuez y allí hay viajeros pegados al Twitter cómoda David Alejandro porque dicen que es la única forma de saber si se cumple la puntualidad

Voz 0089 26:15 Bebeto embocar en Twitter de proporción

Voz 5 26:17 es un mal educado Alejandro e información a las ocho y cuarto de la mañana demoras en los trenes ambos sentidos de quince a veinte minutos

Voz 1509 26:27 Valeria quiere llegar a clase tiene examen in necesita quejarse

Voz 5 26:30 me parece completó un examen a las diez y media en tren porque es una pasado muchas veces creo que la Universidad de repente separan tres pasa algo y lo llevas al examen más la verdad

Voz 1509 26:42 estaba deseando que ven esas hacerme entre Estado y hay otras como María psicóloga que tiene que pedirle disculpas a sus pacientes

Voz 5 26:50 tenemos que de pie aplastando unos prácticamente desde niño que suspende el consultas

Voz 1509 26:56 a la gente que opta por llegar media hora antes al trabajo y esperar con un café ir algunos explicas que en sus empresas la situación ya es conocida

Voz 5 27:05 Sir entienden porque también yo pues comentó que hay una una página web y por hace tres como que es algo que yo puedo demostrar lo que muy pocos lo soliciten minuto porque lo oigo pasos para hoy gol pues estaba acostumbrado

Voz 1434 27:18 las únicas usuarias contentas esta mañana

Voz 1509 27:21 las mujeres eso sí Cristina que venían sin prisa en toda vez que ha venido bien con problemas debido a la rebaja cuando llegan las rebajas vez venimos porque la tarea más hilo musical musical del pueda España

Voz 5 27:39 bueno al menos ellas venían contentas vamos

Voz 1434 27:41 Jara ahora el metro porque aunque la campaña está en marcha desde el pasado mes de septiembre en redes y en pantallas sólo desde hace unos días podemos ver carteles en los vagones del metro

Voz 1340 27:52 los recuerda normas básicas de civismo y aunque

Voz 1434 27:54 zen evidentes no son de cumplimiento habitual como ha podido comprobar esta mañana Virginia Sarmiento

Voz 5 28:04 Nos subimos a la línea diez y le hemos norma número uno la música con auriculares

Voz 20 28:09 lo de la música alta sobre todo a incluso los auriculares a veces escucha música bastante machacona

Voz 5 28:14 ahora tampoco complicadas ruido no lo llevo bien la mochila en el suelo sólo dejar en el suelo pero luego hay gente que será dejar puesta en la espalda yo te va dando ahí exponen y te pegan nuestra por teléfono en voz baja o no te sientes en el suelo en el suelo o convoy

Voz 21 28:34 lo grande enorme tienen vedado por eso Rincón queda más claro

Voz 5 28:37 Nico cede el asiento ya pocas

Voz 14 28:41 sí

Voz 5 28:43 no obstaculice es la salida empujón

Voz 20 28:45 eres el más fuerte empuja no se da cuenta de que hay gente muy bien

Voz 5 28:50 hay gente que tiene problemas de movilidad

Voz 20 28:53 hasta aquí las normas que recoge el cartel pero

Voz 5 28:55 los usuarios se les ocurren algunas carreras que no se deja espacio

Voz 14 29:00 no te voy

Voz 5 29:03 que no son pesa mucho las piernas esto nos deja sitio a Nos dejábamos la última Stasi aparece sonríe José Antonio Duro buenas qué tal buenas tardes

Voz 22 29:25 el Atlético Real Madrid Leganés cumplieron estarán mañana el sorteo de Copa estará un legado histórico que por primera vez alcanzan los que

Voz 0887 29:31 cuartos los de Garitano perdieron dos a uno en Villarreal

Voz 22 29:33 les sirvió el uno en la ida también estará el Real Madrid a pesar del empate a dos ayer ante el Numancia dos tantos de Lucas Vázquez partido flojo una vez más el conjunto blanco dudas en el conjunto de Zidane tras la reunión del pasado martes mañana a las doce y media el sorteo para Atlético Real Madrid y Leganés

Voz 1434 29:48 gracias José Antonio así terminamos ocho grados ahora mismo en el centro de la capital que pasen una feliz tarde hasta mañana

Voz 6 29:54 no

Voz 23 30:21 otros gustos que equivocar pero debo decirles que somos pesimistas a quién quién llevó al hecho de lo que ocurrió hace pocos días en relación a Oriol Junqueras

Voz 1018 30:32 Joan todas las puertas del Supremo diputado de Esquerra ha acudido al alto tribunal para mostrarle su respaldo al exconseller de Interior Joaquim y ya los Jordi Jordi Sanchez yo de impulsar que declararon de nuevo a petición propia ante el juez de arena para intentar conseguir su puesta en libertad tardará pesimista a primera hora el magistrado del Supremo no tiene por qué tomar hoy mismo ninguna decisión sobre el cambio de las medidas cautelares de los dirigentes encarcelados por rebelión con sedición y malversación de dinero público por lo que ha trascendido sabemos que Jordi Sánchez diputado electo como número dos en lista de Puigdemont ha comprometido ante el juez a dejar su escaño si los independentistas vuelven a la unilateralidad enseguida Alberto Pozas notará la última hora desde esa sede judicial llegue al Parlament de Cataluña Carme Forcadell investigada en esa misma causa del Supremo anuncia que no repetirá como presidenta

Voz 3 31:22 les anuncio que no me postularse para presidir de nuevo el Parlament considero que cerrado un ciclo al frente de la institución en una legislatura breve pero muy intensa creo que el nuevo momento político requiere al frente de la institución una persona libre de procesos judiciales

Voz 1018 31:41 lo que parece seguro es que la eventual investidura distancia de Puigdemont como nuevo presidente del Gobierno catalán no llegará a producirse los servicios jurídicos del Estado recuerdan que suena esto personalísimo índole Gable algo en lo que coinciden los letrados del Parlament según los informes que manejan los grupos de la oposición como el Partido Socialista de Cataluña escuchamos a su parlamentaria Eva Granados tras otras queremos

Voz 4 32:02 eh aquello que nos han dicho el conjunto de de los letrados y el conjunto de de los profesores universitarios con los que hemos hablado nos gustaría que eso afloraran formato de informe jurídico de los letrados del Parlament por lo tanto vamos a pedir un informe jurídico

Voz 1018 32:23 jueves once de enero Antonio Martín Adrián Prado buenas tardes buenas ahora que empezamos hablando al menos por un día de algo positivo muy

Voz 24 32:29 así es España ha batido en dos mil diecisiete su propio récord mundial de donación y trasplantes de órganos han superado los cinco mil trasplantes más de la mitad renales Dolors Montserrat ministra de Sanidad eso

Voz 1448 32:39 los mejores datos de nuestra Historia hemos incrementado el número de donantes en los últimos tres años en un treinta por ciento tenemos más del doble de donantes que la media del resto de los países europeos

Voz 0887 32:53 tú eres la ex vicepresidente y ex ministra de

Voz 5 32:55 mi Elena Salgado reconoce en la comisión del Congreso que analizó la gestión de la crisis que durante el Gobierno de Zapatero hubo decisiones equivocadas pero defiende que es aseguró el futuro del país

Voz 0539 33:04 sería por mi parte insensato mostrar satisfacción pero deseo pensar en alguna medida contribuimos a preservar el futuro de España y a paliar el sufrimiento de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad

Voz 24 33:19 advierte del desgaste Alberto Garzón exige un mayor protagonismo de Izquierda Unida en Unidos Podemos pues los altibajos que muestra en las encuestas y alerta de que el espacio para las confluencias esta estrechando la diputada de Podemos lo niega

Voz 5 33:30 yo tengo una relación cotidiana con los compañeros

Voz 25 33:33 bañeras de Izquierda Unida IU no es esta la sensación que nos trasladan porque creo que actualmente el grupo confederal que es la máxima expresión está funcionando muy bien

Voz 5 33:43 indicios de criminalidad el informe preliminar de la autopsia debían Acker confirma que murió estrangulada en otro peinada como declaró su asesino confeso hoy se celebra el funeral y será enterrada

Voz 24 33:52 la intimidad de su familia más becas la avanzado la Ser el Ministerio de Educación prevé incrementar en cincuenta millones de euros el dinero para las becas universitarias en los presupuestos generales de este año es la mayor subida de los últimos cinco matiza sus palabras

Voz 5 34:04 el alcalde de la localidad sevillana de Pedrera dice que ironizaba cuando dijo que a él también le gustaría fusilar gente en relación a unos ciudadanos rumanos de los que se quejan los vecinos Antonio Nogales Pablo

Voz 1551 34:14 cuando y escucha gente de si déjanos nosotros pegarle dos tiros como dijo un vecino esa Alós entre ambiente Usera ironía injusta proporción por los derechos de todos

Voz 24 34:28 vacía general europea propone que todos los Estados miembros reconozcan en sus territorios la validez de los matrimonios entre personas del mismo sexo aunque no lo reconozcan en sus leyes considera que deben habilitar la convivencia de esos matrimonios para no vulnerar el derecho a la libre circulación funciona

Voz 5 34:41 la alta representante europea para la Política Exterior marca distancias con la postura de Estados Unidos y asegura que el acuerdo nuclear con Irán no presenta dudas ni problemas Federica Mogherini

Voz 26 34:51 y un y si la unido de la comunidad internacional es esencial para preservar un acuerdo que está funcionando esperamos que todas las partes continúen aplicando al completo este acuerdo es secreto

Voz 1551 35:10 con tanto en este drama es para carpa Forcadell señora presidenta del Parlament de Cataluña ha llegado el momento de la verdad el de responder ante el juez de los propios actos y quedar a lo que decida sobre el proceso y la situación de libertad o prisión provisional de momento por el cual ya ha pasado decide ahora dar un paso al lado y renunciar a la reelección que le ofrecía alineándose con otros conjurados de la cordada independentistas como Artur Mas Carles mundo queda al descubierto que se puede hacer todo pero que en nada es gratis que cada palo debe aguantar su vela y que verdes las han segado

Voz 1018 35:55 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros otros Alicia Molina y Carlos Ródenas en la técnica Adrián Pardo de Carlos Cala en la producción y Jordi Carbó Coll la previsión del tiempo

Voz 0887 36:03 tarde de sol en la mayor parte de la Península Baleares y Canarias pero con viento fuerte que azuzar a la sensación de frío temperaturas un poco más altas que las últimas tardes pero con este viento sensación de ambiente plenamente

Voz 1434 36:13 invernal que dará lugar

Voz 0887 36:16 ascos en el norte de Galicia Asturias Cantabria sobre todo el País Vasco

Voz 3 36:20 y a medida que avance la tarde en Navarra

Voz 0887 36:23 la Rioja incluso al sur de Zaragoza norte de Guadalajara en Teruel cuidado porque ratos nevará por debajo de los ochocientos metros de altura la próxima noche el ambiente va a ser muy frío

Voz 1018 36:35 la Fiscalía de Madrid abre diligencias en torno a la gran nevada que interrumpió tráfico en la AP seis eh por si hubiese algún tipo de responsabilidad civil a propósito de este asunto desde Vitoria vamos a conocer lo que ha dicho las primeras palabras del ministro del Interior Juan Ignacio Zoido sobre el caos de esas jornadas de día de Reyes Zoido respalda al director de Tráfico pero no se moja sobre su continuidad a Villa Urrea

Voz 0887 36:58 Juan Ignacio Zoido ha defendido que la DGT hizo un gran trabajo el día del colapso de la AP seis pero hasta en tres ocasiones ha evitado responder sí o no a la pregunta de si mantiene la confianza en Gregorio Serrano por si cree que el director actuó bien o mal el ministro se ha limitado a asegurar que es una persona muy trabajadora Insituto insecto una persona muy trabajadora ha dado las explicaciones continuará dando las explicaciones y poco más ya que Zoido doce ha remitido una y otra vez a las explicaciones que el mismo ofrecerán en el Congreso sobre la posibilidad barajada por la DGT de obligar a llevar en el vehículo un kit contra la nieve el ministro rebaja la medida a una aportación técnica son aporta lo que hacen los técnicos que hay en ese plano en el que hay que quedar no darle mayor trascendencia lo ha dicho de forma tajante aunque da a entender que no será obligatorio

Voz 1018 39:09 empezamos en directo del Tribunal Supremo Alberto Pozas buenas les vamos a entregar hasta uno mucho jugo informativo en esta jornada de comparecencias a petición propia de los Jordi del es conseller Interior Joaquim Forn ante ese magistrado Pablo Llarena para intentar que cambie de criterio y ponga fin a su situación de prisión preventiva que se mantiene desde mediados de octubre quedó eh que ahora mismo está compareciendo ya el exconseller no

Voz 0055 39:30 sí es conseguir fueron declaradas hace aproximadamente media hora el primero en hacerlo ha sido Jordi Sánchez ha comparecido durante unas dos horas lo ha hecho para pedir al juez Llarena que la libertad prometiendo no volver ahora como político número dos de Puigdemont a la vía unilateral independentista ante el magistrado ha renegado de esta ruptura unilateral ya ha presentado como aval su cargo ha prometido dejar sus en en el Parlament si el bloque soberanista retoma de esta estrategia en cuanto a los disturbios del veinte de septiembre la principal acusación que contrae los torneos Jordi Sánchez ha reconocido que hubo al menos actos vandálicos ese día en Barcelona pero ha mostrado su rechazo a la violencia y también ha negado haber instigado estos enfrentamientos y disturbios una línea muy similar a la seguida por Jordi líder de Omnium Cultural que también ha renegado de la violencia ha negado haber intentado coaccionar al Gobierno central y ambos han coincidido en señalar que el referéndum del uno de octubre no tuvo ningún tipo de efecto vinculante lo tendrá en todo caso ha dicho Cuthbert si lo convoca el Gobierno de España declara de nuestros centros como decías el tercer imputado el exconseller Joaquim Forn

Voz 1018 40:24 bueno pero además de estas tomase declaración del juez ha tomado dos iniciativas que pueden ser importantes en esa causa abierta por rebelión de un lado eh cita a nuevos testigos de otro eh una providencia que puede ser importante eh dirigida a la Policía Judicial para que averigüe si la Generalitat movió de es de tres cuentas corrientes en Bruselas casi ciento cuarenta mil euros de dinero público en fechas próximas al uno de octubre el día de la consulta ilegal para impedir precisamente el control desde enero por parte el Ministerio de Hacienda

Voz 0055 40:53 si el juez impulsa con estas diligencias la investigación entorno así la Generalitat invirtió dinero lo público en el proceso independentista pide a la Guardia Civil que investigue tres transferencias por un valor total como decís de casi ciento cuarenta mil euros que en fechas próximas a ese uno de octubre hizo un organismo público la delegación de Cataluña ante la Unión Europea con base en Bruselas con dos destinos la Delegación del Cougar en Croacia la organización que pagó a varios observadores internacionales del referéndum ilegal uno de octubre además de eso el juez también quiere escuchar las explicaciones de los miembros del Guber y la Generalitat que se bajaron del barco poco antes de la fase final del proceso por discrepancias políticas llama como testigos a los ex consejeros

Voz 20 41:27 yo conté Ruiz Jordi Vallet

Voz 0055 41:30 estos general de los Mossos todos dejaron el cargo en julio un día antes acudirá a testificar el coronel de la Guardia Civil que coordinó el operativo de seguridad durante el uno de octubre

Voz 1018 41:39 pues muchas gracias Pozas volveremos a comunicar contiguo sea algún elemento reseñable en el Supremo esta mañana ha confirmado a lo que ya estaba parecía al menos practicamente cantado Carme Forcadell la presidenta del Parlament que el veintisiete de octubre proclamó la república catalana

Voz 3 41:53 constituye la república catalana

Voz 31 41:56 va estar Estalkin dependen y subirá de Dret democrática y subsidiado no tendrán

Voz 9 42:01 cargo mantendrá su escaño parlamentario Esquerra pero

Voz 1018 42:05 entiende que debe ser otra personas en causas pendientes con la justicia la que asuma esa función en la nueva legislatura que se pondrá en marcha la próxima semana el día diecisiete vamos al Parlamento al batallón bona tarda

Voz 1340 42:15 bueno tardo aunque reconoce que su presidencia ha coincidido con un periodo de alto voltaje político Forcadell reivindica que siempre ha trabajado a favor de los ciento treinta y cinco diputados y saca pecho de haber preservado según ella la autonomía del Parlament pide no haberse doblegado dice a la censura porque según ella antes de impedir cualquier debate ya habría dimitido

Voz 3 42:32 les anuncio que no me postularse para presidir de nuevo el Parlament considero que he cerrado un ciclo al frente de la institución en una legislatura breve pero muy intensa creo que el nuevo momento político requiere al frente de la institución una persona libre de procesos judiciales

Voz 1340 42:51 sí sí Forcadell pide que su sucesora sucesora sea alguien que no esté perseguido judicialmente lo que espera la líder de Ciutadans Inés Arrimadas es que el nuevo presidente no se salte las leyes un Arrimadas que se muestra convencida de que la renuncia de cadera esconde un motivo de fondo que los independentistas no se atreven a confesar

Voz 1018 43:07 bueno pues es el sálvese quién pueda del proceso

Voz 9 43:11 el reconocimiento aunque no lo digan en público de que ellos saben que han fracasado que han perdido las elecciones no va a ninguna parte

Voz 1340 43:19 el PSC también hace un balance muy negativo de la presidencia de ella quién acusa de haber pisoteado los derechos de la oposición

Voz 1018 43:25 bueno pues se acogió a la estrategia para intentar conseguir el regreso de Puigdemont como presidente de la Generalitat del Gobierno central estudia ya una serie de medidas para impedir una investidura a distancia desde Bruselas de hecho del reglamento de el Parlamento no contempla esa opción al tratarse de un acto personalísimo e indeleble según un informe de los servicios jurídicos consultados por el Ejecutivo la posibilidad de acudir de nuevo al TC para paralizar las posibles maniobras de los independentistas vuelve a estar sobre la mesa son Sánchez

Voz 1916 43:53 sí porque ese informe de los servicios jurídicos de la Moncloa no deja lugar a dudas no es posible dice una investidura telemática de Push the money de otro candidato claro el informe menciona varios artículos del reglamento del Parlament por ejemplo el ochenta y tres punto tres que dice que el orador puede hablar exclusivamente desde la tribuna o desde el escaño pero no desde otro sitio o el setenta y tres puntos que estipula que el paro ment puede requerir la presencia de los miembros del Gobierno en el pleno por tanto deben estar físicamente pero sobre todo dice el informe esa presencia física es la esencia misma del Parlamento sede institucional del debate y el intercambio de posiciones y permitir una investidura telemática pondría en duda la necesidad de la existencia de esa cámara el análisis de Moncloa asegura también que se puede delegar el voto en casos excepcionales justificados como bajas de maternidad hospitalización pero nunca se puede delegar la presencia y menos para un debate tan fundamental como el de la investidura por tanto basándose en esos argumentos fuentes del Gobierno aseguran a la Cadena Ser que si se plantea la investidura telemática la Moncloa podría intentar impedirla recurriendo al Tribunal

Voz 1018 44:52 bueno vamos a volver al Parlament porque parece que los letrados de la Cámara autonómica trabajan también en una línea similar Pablo

Voz 1340 44:59 la portavoz socialista en el Parlament Eva Granados asegura que ha hablado con los letrados de aquí de la Cámara también con profesores universitarios y que todos ellos han coincidido en que la posible hoja de ruta de los independentistas para empezar la legislatura es ilegal según Granados y en la línea de lo que contaba Sonia rechazan que Junts per Catalunya y Esquerra puedan impedir la sesión constitutiva del Parlament no acudiendo sería la Cámara en segundo término no ven posible que los electos en Bruselas son la cárcel puedan delegar su voto para blindar así la mayoría independentista y finalmente advierten de que si Puigdemont tiene que ser investido sigo si tiene que venir en persona

Voz 32 45:31 de manera unánime todos nos están diciendo que no es posible una tele investidura ni nada que se le parezca la persona que quiera optar a la presidencia de la Generalitat tendrá que estar en el salón de sesiones y tendrá que dirigirse al conjunto de de diputados y diputadas desde el atril

Voz 1340 45:48 para que este informe de los letrados pueda ver la luz el PSC también Ciutadans tienen previsto pedir formalmente su publicación aunque la decisión final podría quedar en manos de la mesa donde se prevé una mayoría independentista los socialistas recuerdan que fue Esquerra Republicana quién a principios de esta semana dijo que eran los servicios jurídicos del Parlament quiénes tenían que decir si era o no posible esta investidura distancia

Voz 1018 46:08 pues muchas gracias Pablo por concluir el capítulo Un elemento cómico José Luis Zoreda que es el vicepresidente de Exceltur el grupo más importante de los que defienden los intereses del sector turístico en nuestro país calcula que el independentismo costó unos trescientos diecinueve millones de euros durante el pasado año la vuelta a la normalidad política será determinante para la recuperación en esa comunidad

Voz 1551 46:30 la ajuste de empleo tan bien

Voz 1018 46:33 de los inversores todavía

Voz 1551 46:35 hasta tener un horizonte más claro

