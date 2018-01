Hora 14 (12/01/2018)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1 00:10 en la Cadena Ser con José Antonio Marcos

Voz 1018 00:24 muy buenas tardes llega al fin de semana ya hay que pensar de nuevo a los guantes el abrigo la bufanda porque aunque hoy estemos en una situación de calma mañana entrará un nuevo frente atlántico que dejará lluvias y nieve en buena parte de la península no sea tan fuerte como el del pasado fin de semana pero va a complicar las cosas en buena parte del país el primer asunto despedirnos lleva por ahora a Berlín se reedita la gran coalición en Alemania entre conservadores y socialdemócratas

Voz 2 00:48 esto es no mil según

Voz 1460 00:53 inmigración el asilo y la integración que está sobre la mesa fue una de las partes más difíciles y complicadas de esta negociación y una de las tareas más arduas que tenemos por delante no sólo a nivel federal sino a nivel estatal y municipal

Voz 3 01:06 tras trasladan el excelente resultado no tenga prevalecerá sobre tu de juego limpio lesiones largas basadas en la estrella petos subrogada

Voz 1018 01:20 el ciclo de acuerdo entre Angela Merkel y su que también incluye a la Unión Social Cristiana de Baviera que garantiza estabilidad política durante cuatro años en el país más importante de la Unión Europea es la cuarta economía del mundo Dyke el euro se haya visto reforzado con niveles sobre el dólar que no se había alcanzado en los últimos tres años en lo puramente doméstico estamos pendientes de que el juez Llarena termine de pactar la resolución en la que según ha conocido a la Cadena Ser rechazará la petición de Oriol Junqueras de salir de prisión para participar el próximo miércoles en la sesión constitutiva del nuevo Parlamento catalán si finalmente intenta conseguir su investidura desde Bruselas el Gobierno lo recurrirá de forma inmediata al TC para paralizar lo acaba de confirmarlo el portavoz Méndez de Vigo

Voz 4 02:01 es una falacia es una pretensión irrealizable que va contra los textos jurídicos este todo va contrasentido

Voz 5 02:11 no le quepa la menor duda que el Gobierno recurriría inmediatamente cualquier

Voz 1 02:17 ya a ese fin sin no

Voz 1018 02:19 en una vacilación inmediatamente el portavoz del Gobierno ha mostrado también en apariencia sorprendido por otra noticia que les cuenta hoy la Cadena SER la decisión a propuesta del ministro Montoro que adoptó el último Consejo de Ministros del pasado año para limitar al cincuenta por ciento la disponibilidad de gasto de los ministerios hasta el momento en que ser aborden unos nuevos presupuestos

Voz 1 02:38 no conozco sabría dicho en esos términos no

Voz 4 02:41 lo que haremos el presupuesto del dos mil dieciocho será cumplir como hacemos siempre pone a las obligaciones que tenemos con Bruselas ir a ver de qué manera repetimos los los gastos del año dos mil diecisiete

Voz 1018 02:55 bueno pues a pesar de esa aparente sorpresa del ministro de acuerdo existe tal y como nos contará Nieves el coche a partir de las doce y media tenemos además una última hora judicial la Fiscalía de Granada solicita cinco años de cárcel el para Juana Rivas a la que acusa de dos delitos de sustracción de menores María dolorido

Voz 0259 03:11 Doris Sima a petición de la fiscalía de Granada para Juan Arribas una víctima de la violencia machista cinco años de prisión y durante seis años inhabilitación especial para ejercer la patria potestad la Fiscalía la acusa de incumplir con ánimo ilícito las cinco resoluciones judiciales que le obligaban a devolver a los dos hijos al padre italiano condenado por maltrato y que tiene pendiente otra denuncia

Voz 1018 03:33 desde Galicia ya es definitivo José Ramón Sierra deja la defensa de José Enrique Abuín el asesino confeso de Diana

Voz 6 03:40 para poder ejercer un asunto penal cualquiera lo leerá más mínima trascendentes de un ruego de las gallinas hasta lo que fuese esto es un tema complicado pero creer total y honestamente lo que está haciendo ejercerlo con pasión y como la profesión difícilmente en este instante al menos yo lo puedo

Voz 1018 04:07 la CSIF Central Sindical Independiente de funcionarios asegura en su último informe que el noventa por ciento de los profesores convive con situaciones de violencia se sienten impotentes Marco Gutiérrez portavoz

Voz 7 04:16 aquel considerar normal lo que no debe ser normal por ejemplo que un alumno esté totalmente insultando continuamente a otro o que esté en a cierto tipo de algunos

Voz 0978 04:28 vejando o metiéndose

Voz 1018 04:30 siempre con poner con el mismo tipo de personal según un informe otros Sindicato de Enfermería Satse un total de sesenta hospitales encuentran saturados por la incidencia de la gripe A en este invierno mar Rocha portavoz

Voz 8 04:42 actualmente rondamos el sesenta centros saturados en toda España un año más la campaña de la gripe parece que pilla con el pie cambiado a las autoridades sanitarias que no tomamos las medidas adecuadas ni de plantilla de apertura de camas

Voz 0978 04:55 además Donald Trump acaba de negar a través de Twitter haber usado la expresión agujeros de mierda para referirse a países como El Salvador Nicaragua Sodano Haití dice que utilizó un lenguaje duro pero no es expresión Naciones Unidas califica esos comentarios de racista

Voz 0019 05:09 la Audiencia Nacional absuelve a los miembros de la última cúpula de Abengoa al entender que las indemnizaciones multimillonarias que cobraron fueron legales los trabajadores consideran la sentencia injusta y recuerdan a los compañeros que han tenido que abandonar la empresa sin cobrar un euro de indemnización

Voz 0978 05:22 se lo cuenta la SER la Audiencia Nacional abre una nueva investigación al Grupo Villar Mir y es la tercera en este caso por sobornar supuestamente con casi dos millones de dólares a militares en Argelia con el fin de conseguir la construcción de fábricas de amoniaco

Voz 0019 05:35 en deportes emparejamientos de los cuartos de final de la Copa del Rey no habrá clásico el Real Madrid se medirá al Leganés y el Barcelona con el español los otros emparejamientos son Atlético Sevilla y Valencia Alavés en casi tres

hora catorce Madrid Cristina matado

Voz 1434 06:11 buenas tardes otra avería en los trenes de cercanías de Madrid hasta treinta minutos hay que esperar en estos momentos entre tren y tren en el servicio que lleva al aeropuerto de Barajas hoy viernes con más de banda que otro día de la semana Larry dura de un carril en Recoletos a las diez y media de esta mañana ha afectado a las líneas C1 C2 C7 c8 hice Díez la avería ya está solucionada el servicio se está recuperando según informan desde Renfe en hora punta otra incidencia en la infraestructura entre Leganés y Villaverde Alto ha afectado a los trenes de la C cinco en cualquier caso ninguna de estas líneas es la que habitualmente sufre más problemas los alcaldes de las localidades por las que pasa la hace tres se han reunido hoy con Cifuentes que les ha prometido colaboración y apoyo en sus reivindicaciones ante Fomento Sara Hernández alcaldesa de Getafe Serafín para el dos regidor de Valdemoro

Voz 10 07:03 una reunión fructífera de trabajo pero que no se puede quedar en eso puede quedar aquí eh contentos no podemos estar hasta que no veamos que en el presupuesto los presupuestos generales del Estado se contempla inversiones necesarias

Voz 11 07:17 eso será fructífero cuando el resultado sea el resultado tiene que hacerlo que cuando en en el mes de marzo esté contemplado en negro sobre blanco toda la respuesta a estas necesidades

Voz 1434 07:28 Madrid está trabajando en ese plan de mejora que va a presentar el mes de marzo antes el veintidós de enero los alcaldes llevando a reunir con el secretario de Infraestructuras del Ministerio de Fomento viernes doce de enero último día para presentar alegaciones al proyecto de decreto por el que la Comunidad regulará los pisos turísticos según avanzó la SER el Ayuntamiento de la capital que ha presentado hoy sus alegaciones quiere que sólo se pueda comercializar con pisos enteros Hinault por habitaciones como si permite el Gobierno regional y que ese límite a ocho el número de personas por cada cien metros cuadrados la Comunidad admite hasta doce dos de la tarde y ocho minutos hay más noticias titulares con Sonia Palomino y Alfonso Ojea el Gobierno ha vuelto a denegar el visado

Voz 0622 08:11 víctima de malos tratos en el CIE de Aluche hoy sea aplazado por segunda vez el juicio contra dos policías que supuestamente le agredieron en el centro a la espera de que le concedan el permiso para viajar desde Colombia a nuestro país condenado ocho

Voz 12 08:23 años de cárcel el hombre que atropelló mortalmente a un joven en las fiestas de Alcorcón de dos mil trece Además hirió a otras doce personas a las que deberá indemnizar con doscientos ochenta

Voz 0622 08:31 a mil euros los trabajadores del uno uno dos han protestado esta mañana frente a la Consejería de Presidencia la plantilla lleva tres días en huelga para exigir a la Comunidad que cumpla con su compromiso de mejora en las condiciones laborales de los trabajadores

Voz 1 30:00 en Canarias hora catorce José Antonio Marcos gracias como siempre por seguir con nosotros viernes

Voz 0622 08:51 abandonarán la compañía y en los deportes habrá derbi madrileño en los cuartos de la Copa del Rey el Real Madrid se enfrentará al Leganés el Atlético de Madrid por su parte va a jugar contra el Sevilla esta noche comienza una nueva jornada de la Liga con el Getafe Málaga

Voz 1434 09:13 vamos a ver cómo están las carreteras a esta hora DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 13 09:17 buenas tardes pues son camino incendiado en la M de catorce generar retenciones hacia la M cuarenta tengan mucha precaución se iban a transitar por esta vía de más van a encontrar tráfico lento de salida de Madrid por la dos en Canillejas dificultades en las entradas en la A uno hasta nudo Manoteras y en esta misma vía hay circulación congestionada a su paso por Alcobendas en ambos sentidos atención porque mañana tenemos previsto

Voz 5 09:39 de de a nivel amarillo en el norte de la Comunidad de Madrid olviden

Voz 13 09:42 consultar la previsión meteorológica antes de salir a la carretera y por supuesto llevar cadenas o neumáticos de enviar

Voz 1434 09:47 qué tal está el tráfico en las calles de la capital Inmaculada lanzaderas desde el centro de pantallas del Ayuntamiento

Voz 14 09:53 buenas tardes hola buenas tardes después de una mañana tranquila notamos ya a partir de la que los niveles de tráfico como buen viernes han ido subiendo sobre todo en la zona de Gregorio Marañón pero realmente los problemas los tenemos los excepcional

Voz 0978 10:06 es los tenemos en el Nudo Norte porque sacaba de pro

Voz 14 10:08 sí Irún la colisión en esa llegada de la carretera de Colmenar por lo tanto atención los como autores de la talla de Tres Cantos hasta ahora de nuevo tráfico muy lento también lo es en la prolongación de O'Donnell por una intervención del Samur en la propia cayó en sentido centro y terminamos con la M30 no ha ocurrido nada pero el tráfico ya está en hora punta en la bajada por Chamartín sentido sur

Voz 1434 10:30 sobrados a esta hora en el centro de Madrid a partir de mañana vuelven las nubes las lluvias las nevadas bajan las temperaturas previsión Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 10:40 les hasta el final de la tarde el sol lucirá en la mayor parte de la comunidad dando lugar a un ambiente más agradable que los últimos días máximas en el área metropolitana cercanas a los diez grados pero cuidado porque cuando oscurece la temperatura bajará rápidamente el noche se presenta plenamente invernal y mañana muchas nubes mantendrán en el ambiente frío todo el día avanzada la tarde lluvia y nieve que en algunos momentos bajará hasta los setecientos ochocientos metros de altura nevada copiosa sobretodo al norte de la comunidad irá desapareciendo la madrugada del domingo el domingo más sol pero también con más frío

Voz 1434 11:12 tenemos una noticia de última hora un accidente laboral un hombre de sesenta y seis años ha resultado herido grave tras caer desde una altura de unos diez metros en una nave de la calle Forjas en Vicálvaro en la capital están escuchando Hora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina de Carlos Ródenas la producción de Teresa Rubio

Voz 15 11:41 cuál de todo ese de error

Voz 1 11:44 mantenemos la esperanza de que roja en nada

Voz 1 12:10 en Extremadura tercera a tiempo la felicidad de los pequeños detalles porque Extremadura tiene todo esto más fondos Feder una manera de hacer Europa Junta de Extremadura Cristina matado Hora catorce Madrid

Voz 1434 12:29 los alcaldes de Getafe Valdemoro Aranjuez Ciempozuelos Pinto se han reunido esta mañana en Sol con Cristina Cifuentes que ha llegado con las Unión empezará Icon la consejera de Transportes para hablar de los constantes problemas en la línea de Cercanías que pasa por sus municipios la C3 del encuentro se llevan el compromiso de la presidenta de colaboración entre administraciones Ny Cifuentes ni la consejera han comparecido después ante los periodistas sí hemos recibido una declaración grabada de la titular de Transportes de Rosalía Gonzalo

Voz 17 12:57 afortunadamente ha sido una Reunión de cambio de impresiones el propio Ministerio ya nos comunicó en el mes de diciembre que hay un programa planteado y un plan planteado para Red canillas en la Comunidad de Madrid con fecha y con presupuesto estamos hablando que en el mes de marzo el propio ministro va a presentar en esta región el Plan de Cercanías con el presupuesto que lo va a acompañar al final el objetivo último principales que los ciudadanos estén tan el mejor servicio

Voz 1434 13:26 sí han hablado ante los periodistas los alcaldes que salían medianamente satisfechos del encuentro conscientes de que quien tiene que solucionar esto es fomento de quien dependen los cercanías de hecho ya han conseguido que el próximo veintidós de enero les reciba un responsable de las infraestructuras del Ministerio de Fomento Javier Jiménez Bas buenas tardes

Voz 0887 13:44 buenas tardes encuentro que tendrá en el lugar en la sede del Ministerio de Fomento y a la que asistirán además de los alcaldes representantes de Adif y de Renfe reunión puedes en diez días pero no será la única Sara Hernández ex alcaldesa de Getafe

Voz 10 13:57 continuación Nos volveremos a ver con la Consejería de Transportes a través del instrumento de la Federación Madrileña de Municipios que a partir de ahí trabajar todos juntos para que en el mes de marzo cuando tenemos previsto que el Ministerio de Fomento plantea el Plan de Cercanías podamos saber su contenido Isabel sí responde verdaderamente a las necesidades de estos cinco municipios

Voz 0887 14:16 como decía los regidores se muestran moderadamente satisfechos pero

Voz 0978 14:20 partían de que primaba servirán los encuentros y los plan

Voz 0887 14:22 es sino cuentan con un presupuesto y unas fechas de ejecución concreta ser afín al dos alcalde de Valdemoro

Voz 11 14:28 eso será fructífero cuando el resultado no sea vamos solicitando cronograma con una con un compromiso con un plan planificado para las infraestructuras para la C3 para darle respuestas a lo que sufren todos los días los vecinos su vecina

Voz 0887 14:42 en total medio millón de personas la C3 cuenta con dos únicas vías por las que transitan además de los trenes de Cercanías los de media distancia y los de mercancías por ello piden una nueva vía mayor frecuencia de trenes

Voz 1434 14:54 esto sobre la C3 aunque raro es el día en el que no hay alguna avería en cualquier otra línea hoy a primera hora de la mañana se registraba una incidencia que ha afectado a la C5 después a las diez y media de la mañana la rotura de un carril en la estación de Recoletos afectaba las líneas C1 C2 C7 c8 hice Díez ha habido grandes retó casos la frecuencia por ejemplo de los trenes el aeropuerto está siendo en estos momentos de treinta minutos vamos a ir a esa estación de Recoletos Diego Serradilla como está ahora mismo la situación

Voz 18 15:23 qué tal buenas tardes Cristina pues pocas maletas a estas horas en la estación de Recoletos donde pasan los trenes hacia el aeropuerto ahora mismo vuelven a funcionar de manera habitual las líneas aunque eso sí como has dicho los trenes llevaban hacia el aeropuerto para los trenes que van hacia el aeropuerto el tiempo de espera es de una media hora cuando suele serlo más de veinte minutos por lo demás en las otras líneas parece que ha vuelto a la normalidad poco a poco las líneas de Cercanías de cercanía y vuelven a su recorrido habitual

Voz 1434 15:56 gracias Diego sobre otra línea más la C4 en el año dos mil ocho el entonces ministro de Fomento José Blanco presentó un plan de ampliación que diez años después ni siquiera empezado elaborarse ese plan contempla dos ramales los alcaldes afectados llevan meses reclamando una reunión con Fomento meses enviando cartas que como respuesta han obtenido el silencio más absoluto hasta que parte de ellos los regidores de eso lo del Real Miraflores y Manzanares amenazaron con encerrarse entonces si el Ministerio llamo y ha convocado una reunión el próximo miércoles los otros alcaldes los de San Agustín del Guadalix el de Algete se preguntan si lo que hay que hacer es convocar protestas para que les harán caso el de Algete de hecho que es del Partido Popular ya ha puesto fecha

Voz 0978 16:39 a SER Madrid Norte David Guerrero la situación

Voz 0887 16:41 de ambas comarcas es la misma un importante retraso en la llegada del tren de cercanías a sus localidades y un absoluto silencio por parte del Ministerio de Fomento que no ha respondido

Voz 0978 16:50 a ninguna de sus cartas la reacción de Fomento

Voz 0887 16:53 ante las amenazas encierro por parte de los ayuntamientos de Soto Miraflores y Manzanares ha provocado el enfado del regidor de Algete el popular César de la Puebla

Voz 19 17:00 hemos escrito otra carta tiramos ante disponer Ministerio reiterando por no sé si vigésima vigésimo novena Homo ciento tres veces esa renovación que me miraron y seguimos sin que hayan recibido sin que se hayan hecho caso ante el Ministerio es que nos movilizamos nosotros querremos pongamos en huelga de hambre o cortemos carreteras pues nos abocan a ello

Voz 0887 17:22 de la Paul anunciado que en el próximo pleno Se aprobará una moción reclamando la llegada del Cercanías al municipio y pone una fecha si el próximo veintisiete de enero no hay respuesta del Ministerio se cerrarán en el ayuno

Voz 1434 17:32 en dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

Voz 9 17:36 el Madrid

Voz 20 17:41 estuve un accidente de tráfico que cambia la vida

Voz 0978 17:43 abogaron porque hemos ganado

Voz 21 17:46 tú accidente punto con reclaman la máxima indemnización ante un accidente nueve cero cero noventa y dos cero dos veintidós nueve cero cero noventa y dos cero dos veintidós el accidente el punto com Triviño aboga tras recupera Uribe

Voz 1018 19:04 seguros siente mucho más tranquilo Hora catorce

Voz 1434 19:12 la Cadena SER ha tenido acceso a las alegaciones del Ayuntamiento de la capital al proyecto de decreto de la comunidad para regular los pisos turísticos según los datos de los hoteleros actualmente sólo están registrados cinco mil de los veinte mil que hay en toda la región en sus alegaciones es el Ayuntamiento muestra su disconformidad especialmente con dos puntos del texto del Gobierno regional piden por un lado que los pisos se tengan que comercializar enteros que no se puede alquilar habitaciones como si permite la Comunidad y que no puede haber más de ocho personas por cada cien metros cuadrados menos que los doce que admite el Ejecutivo regional Felipe Serrano

Voz 0622 19:45 el Ayuntamiento de Madrid rechaza el decreto de Cifuentes para regular los pisos turísticos que tachan de confuso el plazo para la presentación de alegaciones vence este viernes y el Consistorio madrileño registró las suyas el miércoles unas enmiendas al borrador del Gobierno regional tal y como han hecho también hoteleros y vecinos porque según fuentes municipales no arregla el problema genera inseguridad jurídica deja en la más absoluta indefensión a los vecinos el proyecto introduce la consideración como viviendas de uso turístico de pisos apartamentos o casas incluso en la modalidad de cesión por habitaciones a terceros el Ayuntamiento en cambio considera fundamental mantener la comercialización en su totalidad Hinault por habitaciones el gobierno municipal tampoco considera adecuada la capacidad de alojamiento que pretende la Comunidad de Madrid el equipo de Carmena propone como máximo aceptable la proporción de dos personas por cada veinticuatro metros cuadrados por lo que en una vivienda de cien metros podrían alojarse un máximo de ocho personas con la escala de ocupación prevista por la Comunidad en una vivienda de cien metros Se podría meter hasta doce personas yeso según las alegaciones municipales obligaría a disponer de literas dobles en cada una de las habitaciones promoviendo un producto turístico de escasa calidad el Gobierno de Cristina Cifuentes tiene previsto que el nuevo decreto entre en vigor en el primer semestre de este año una vez que la Unión Europea haya emitido también el dictamen que está Pérez

Voz 1434 21:09 Fernando por segunda vez el Gobierno de España no ha concedido el visado a un nombre para que declare un juicio como víctima de malos tratos policiales el caso se remonta Mayo de dos mil once supuestamente dos policías nacionales empujaron contra la pared a un interno del CIE de Aluche al que previamente habían atado las manos el Gobierno sigue sin permitirle que venga declarar por lo que el juicio que tenía que empezar hoy en la Audiencia Provincial se ha tenido que suspender por segunda vez Alfonso Ojea

Voz 0622 21:34 esta mañana a la Audiencia Provincial de Madrid ha tenido en efecto que suspender la vista la víctima no había llegado ni va a llegar ya que continúa en Colombia por lo que los magistrados han fijado otra vez una nueva fecha el próximo trece de marzo a las diez de la mañana será la tercera ocasión todo indica que tampoco habrá visado sino hay visado no hay víctima que declare y es imposible la celebración del juicio desde Sos Racismo Se denuncia esta estrategia de obstáculos muy habitual en procedimientos dicen judiciales sobre malos tratos protagonizados por agentes del orden Dani García es portavoz de esta organización

Voz 25 22:10 el calor es perpetuar la impunidad venimos viendo en él tanto con el examen tanto del cine como reportó bien previamente en los de deportación también lo obviamente vos no nos sorprende porque bueno eso es una de lo que tiene que tiene el Estado

Voz 0887 22:31 la capacidad de otorgar visados en los países de

Voz 0622 22:33 eligen la tienen los consulados españoles es decir el Ministerio de Asuntos Exteriores una decisión administrativa conceder un visado puede paralizar una decisión judicial enjuiciar a dos agentes acusados de un delito contra la integridad moral

Voz 1434 22:47 los trabajadores del centro de llamadas del uno uno dos han vuelto a protestar esta mañana frente a la Consejería de Presidencia tercer día de la huelga indefinida convocada para denunciar el incumplimiento de los criterios de salud laboral la sobrecarga de trabajo y la no aplicación según denuncian ellos de los acuerdos alcanzados con el Gobierno que reconocen la singularidad de su jornada

Voz 1018 23:08 tanto por turnos como la jornada nocturna

Voz 0116 23:10 Israel Aranguez todas estas quejas se suma hoy la presunta falta de comunicación de los servicios mínimos por parte de la comunidad unas acusaciones que desmienten desde presidencial los trabajadores dicen que la situación es patético esa falta de personal

Voz 26 23:23 claro que se ha ido deteriorando con el paso de los años y que no ha visto aumentar la plantilla en ningún momento la situación en el centro

Voz 27 23:34 estética y la desigualdad es grande y por supuesto para para soportarlo

Voz 0978 23:37 signos de noche el cambio de turno

Voz 1018 23:40 muy complicadas se quejan también de las contrataciones

Voz 0116 23:42 Despres para hacer frente a las navidades que no han resuelto dicen las necesidades de la plantilla Pedro Ruiz ex presidente del comité de empresa

Voz 28 23:49 fin de año por ejemplo apenas había tres el catorce de operadores en el turno de noche cuando una noche de aquel año en la que más llamadas la recibida

Voz 0116 23:58 la diputada de Podemos Elena Sevillano que también ha participado esta mañana en la protesta teme que la huelga empeore las emergencias en episodios de nevadas una plantilla sobre

Voz 29 24:06 cargada en un momento en el que se puede producir una cosa simple góndola nada el otro día que tampoco es algo exagerado

Voz 0116 24:14 pues se los problemas que nos hemos encontrado por lo demás la tercera jornada de huelga transcurre sin incidentes aunque por delante queda efectivamente un fin de semana en el que de nuevo se esperan

Voz 1434 24:24 el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha tenido que cerrar dos edificios municipales un punto de información y una oficina de turismo después de que Unión Fenosa les haya cortado la luz porque tenían su red pinchada de forma ilegal el Gobierno actual del PSOE dice que se ha enterado ahora culpa al anterior del Partido Popular aseguran que no sabían nada a pesar de que gobiernan desde el año dos mil quince SER Henares Javier Galicia

Voz 0743 24:46 el Gobierno de Alcalá de Henares se quedó perplejo cuando Unión Fenosa la empresa suministradora les dijo en plenas Navidades que tenía que cortar la luz de los dos puntos de información turística del centro de la ciudad según la compañía en ambas casetas había Thomas irregulares Hinault hubo posibilidad de mantener el suministro mientras a regularizada en el punto de la Plaza de Cervantes ya hay luz pero en la plaza de los Santos Niños junto a la catedral no en la oficina ha tenido que ser trasladada temporalmente un edificio municipal cercano el gobierno de la ciudad culpa de la situación al anterior gobierno del PP dice que esta situación se suma a una larga lista de problemas derivados de aquella mala gestión

Voz 1434 25:18 en Torrejón de Ardoz el Gran Circo Mundial ha vuelto hoy a funcionar los trabajadores van a hacer unas funciones que ya tenían comprometidas después de que el dueño les haya pagado esta mañana parte del dinero que les debe retoman el trabajo que dejaron de hacer el veintiocho de diciembre porque la empresa no les pagaba en algunos casos aseguran que llevaban hasta dos años sin cobrar tras estas últimas funciones que ya estaban comprometidas anuncian que se van a marchar Javier

Voz 0743 25:43 el desenlace no ha sido el gran final que tan acostumbrados están anunciaran el Gran Circo Mundial pero al menos el pago esta mañana de parte de la deuda ha desbloqueado un peculiar conflicto laboral enquistado desde hace más de quince días cuando el veintiocho de diciembre trabajadores de artistas se negaron a continuar con el espectáculo en Torrejón de Ardoz esta mañana al empresario ha pagado parte de la deuda posibilitando con ello la celebración de una gala benéfica contaba en el momento en el que ocurría el maestro de ceremonias Popeye

Voz 30 26:08 con con con la compañía de circo con dinero cincuenta por ciento menos que metió han estado en compañía del señor director en el Banco estamos esperando aquí todo ser la puerta ya preparados y vecinos y reparta el dinero es que va a ser para parte de los trabajadores Nemo es para todo llaves no me están haciendo señal de que si veo que está encontrando compañeros solera

Voz 0743 26:29 mañana está prevista una segunda gala y después se descontará el Gran Circo Mundial para el que los artistas anuncian que no seguirán trabajando son más de sesenta empleados cuya marcha deja el futuro del Gran Circo en el aire

Voz 1434 26:45 hablamos ahora del caso Lezo se lo hemos contado esta mañana la Guardia Civil ha citado a uno de los empresarios más importantes de nuestro país a Juan Miguel Villar Mir para una toma de huellas dactilares los investigadores quieren cotejar las con una prueba de los sobornos por los que está sí de investigado por su presunta participación en el pago de casi un millón y medio de euros de la empresa a cuentas y miembros del PP para conseguir a cambio la adjudicación del proyecto de tren de Móstoles a Navalcarnero la información de Anna Terrón

Voz 0125 27:11 ellos Guardia Civil vuelve otra vez a citar a Juan Miguel Villar Mir le cita para una toma de huellas además de más diligencias relacionadas con el caso Lezo pero en concreto una toma de huellas para corroborar si sus datos genéticos son los mismos que aparecen en un objeto que se localizado y que podría estar relacionado con el pago de un soborno de la constructora Villar Mir aparece como todo en esta causa en la que se investiga su participación en un pago de uno coma cuatro millones de euros de su empresa a cuentas y miembros del PP a cambio de la adjudicación de una parte del proyecto del tren de Móstoles a Navalcarnero la operación se lleva a cabo desde una filial de la constructora en México que a su vez realizó este ingreso en una cuenta de Suiza también está imputado por esta comisión su yerno Javier López Madrid de hecho la investigación apunta a que fue él el yerno quién realizó esta transferencia los investigadores creen que el objetivo del soborno era recompensar al ex presidente de la Comunidad de Madrid a Ignacio González por la presunta mediación que hizo para que la constructora se llevase las obras del Cercanías un mes después de este pago la constructora OHL se llevó este contrato

Voz 1434 28:16 ciudadanos se suma al PSOE a Podemos impide también las comparecencias de Esperanza Aguirre Ignacio González en la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea por la construcción ilegal del campo de golf del canal un asunto que se investiga también dentro del caso Lezo va a ser el lunes cuando la Mesa de la Cámara regional estudie las nuevas peticiones de los grupos César Zafra es el portavoz adjunto de Ciudadanos

Voz 31 28:39 que la gusta de este campo de golf se hizo sí

Voz 32 28:41 ningún tipo de licencia y a capricho de la señora Aguirre también hemos podido saber en los últimos días que una empresa del círculo de señor Ignacio González estaba dentro de la misma eso nos hace sospechar que se hayan

Voz 33 28:52 metido irregularidades como en otros casos

Voz 32 28:54 unidad de Madrid

Voz 1 28:56 hora catorce los deportes

Voz 1434 29:02 Iván Álvarez buenas tardes qué tal buenas tardes otra pena

Voz 0889 29:04 es un par de horas ha celebrado el sorteo de la Copa del Rey ya se conocen los emparejamientos de los cuartos de final habrá derbi madrileño entre Leganés y Real Madrid el partido de ida se disputarán Butarque y la vuelta en el Santiago Bernabeu el Atlético de Madrid por su parte se enfrentará al Sevilla la ida en el Metropolitano y el encuentro de vuelta en el Sánchez Pizjuán más fútbol hoy comienza la jornada diecinueve en Primera división a las nueve de la noche Getafe Málaga en el Coliseo Alfonso Pérez a la misma hora también arranca la vigésimo segunda fecha del campeonato en Segunda División con un Rayo Vallecano Real Oviedo en Vallecas la Liga anunciado hace un momento la modificación de dos horarios de la jornada veinte en primera división como consecuencia del sorteo de la Copa del Rey el Atlético de Madrid Girona se adelanta al sábado veinte de enero a las cuatro y cuarto de la tarde mientras que el Real Madrid Deportivo se jugará el domingo veintiuno también a las cuatro y cuarto además en baloncesto el Real Madrid jugará esta tarde a las seis de la tarde en Euroliga ante el Khimki ruso

Voz 1434 29:47 gracias Iván así terminamos ocho grados ahora mismo en el centro de la capital que pasen un feliz fin de semana hasta luego

Voz 34 30:00 son las dos y media de la tarde

Voz 1018 30:02 el aún hay más

Voz 1 30:03 en Canarias hora catorce José Antonio Marcos gracias como siempre por seguir con nosotros viernes

Voz 1018 30:22 es otro fin de semana complicado en lo meteorológico por delante con un nuevo frente atlántico que no será tan intenso como el de el como el de Reyes aunque traerá nuevas complicaciones tenemos además noticia de última hora ya es oficial definitivo tal y como les lanzó la Cadena SER esta mañana el magistrado del Supremo Pablo Llarena rechaza autorizar a Oriol Junqueras la salida de la cárcel para participar el próximo miércoles en la sesión constitutiva de nuevo Parlamento catalán pero no solamente eso Alberto Pozas

Voz 0055 30:49 no no solamente eso porque le inhabilita para participar en esos frenos aunque le dice participar presencialmente si le dice al Parlament catalán que tiene que habilitar la forma de que lo pueden hacer pero delegando su voto el magistrado explica que Oriol Junqueras está en prisión precisamente por hechos cometidos cuando era responsable político en el Parlament de Cataluña y que a día de hoy lo sigue siendo no tiene garantías el magistrado de que si le dejan salir de la cárcel para acudir a los plenos del Parlament de Cataluña del nuevo Parlament surgido tras las urnas del veintiuno de diciembre no vaya a hacer lo mismo además rechaza moverle a una cárcel de Cataluña había solicitado el trasladado habrían uno a cuarenta kilómetros de Barcelona pero insta Oriol Junqueras hacer la misma petición ante Instituciones Penitenciarias

Voz 1018 31:27 los ha seguido volveremos al comunicar contigo para ampliar los detalles sobre el alcance de esta resolución en definitiva Junqueras no estará el próximo miércoles en el nuevo Parlamento de Cataluña y el Gobierno confirma ya formalmente su disposición de paralizar a través del Tribunal Constitucional cualquier intento de Carlas pude Mon para conseguir la investidura a distancia

Voz 4 31:45 es una falacia es una pretensión irrealizable que va contra los textos jurídicos está todo va contra el sentido común

Voz 5 31:54 no liquidó la menor duda que el Gobierno recurriría inmediatamente cualquier allegado

Voz 1 32:01 mira a ese fin sin

Voz 1018 32:02 es una vacilación inmediatamente Íñigo Méndez de Vigo portavoz que también ha mostrado en apariencia al menos sorprendido cuando una periodista le ha preguntado por la noticia que les cuenta hoy la Cadena SER sobre el acuerdo del Consejo de Ministros el último del pasado año a petición de Montoro de restringir al cincuenta por ciento la capacidad de gasto de los ministerios hasta que haya nuevos presupuestos

Voz 10 32:22 sobre esa decisión de Hacienda de limitar al cincuenta por ciento el gasto de los ministerios entiendo que es una medida para controlar el gasto pero también podemos entenderlo como una medida de presión al resto de grupos para que apoyen los presupuestos gracias

Voz 4 32:35 lo la última Haute estupefacto porque como desde luego mi ministerio limite el gasto al cincuenta por ciento

Voz 1 32:44 no yo no conozco saudí ha dicho en esos términos no

Voz 4 32:48 lo que haremos el presupuesto del dos mil dieciocho será cumplir como hacemos siempre pone a las obligaciones que tenemos con Bruselas ir a ver de qué manera repetimos los los gastos del año dos mil diecisiete Hora catorce

Voz 1018 33:07 en Alemania tendrá nuevo Gobierno encabezado otra vez por Angela Merkel es su cuarto mandato consecutivo se reedita la gran coalición negociado durante varios días durante muchas muchísimas horas entre Merkel y sur

Voz 2 33:19 son dos no son buenos

Voz 0978 33:23 fue en la inmigración

Voz 1460 33:25 el asilo y la integración que está sobre la mesa fue una de las partes más difíciles y complicadas de esta negociación y una de las tareas más arduas que tenemos por delante no sólo a nivel federal sino a nivel estatal y municipal

Voz 3 33:38 estas Lance tenía EMS que Sampe excelentes resultados no venga prevalecerá en tu de juego limpio donde tiene unas negociaciones largas basadas en la estrella petos subrogada

Voz 7 33:52 un viernes doce de enero dos XXXII

Voz 1018 33:54 buenos días en pro buenas tardes qué tal buenas tardes seguimos hablando de Juana

Voz 35 33:57 arriba si la fiscalía de Granada pide cinco años de cárcel para ella por dos delitos de sustracción de menores el escrito señala que Rivas tuvo voluntad consciente de incumplir resoluciones judiciales al permanece

Voz 0019 34:07 pero oculta con sus hijos renuncia el abogado del asesino confeso de Diana Quer deja la de defenderle argumenta

Voz 0978 34:13 dado que no confía Enrique Abuín Ike no puede por tanto trabajar para alguien a quién no cree

Voz 6 34:18 es un asunto penal cualquiera es necesario creer total yo les también te lo que se está haciendo ejercerlo compasión difícilmente en ese instante al menos yo lo puedo dejar

Voz 35 34:27 absueltos la Audiencia Nacional considera que no hubo irregularidades en el cobro de indemnizaciones por parte de directivos de Abengoa antes de que esa empresa presentara el preconcurso de acreedores Carlos Vázquez presidente del comité de Abengoa energía

Voz 36 34:39 es poco razonable que después de las tropelías que hemos visto que se ha hecho durante hecho dos años uno se vayan cobrando sabes indemnizaciones millonarias yo otro Chanel que salir con una mano delante detrás

Voz 0978 34:52 otra de investigación contra el grupo Villar Mir por otro supuesto pago de sobornos millonarios a cambio de adjudicaciones de obra pública la Audiencia Nacional investiga Fertiberia por soborno sobornar presuntamente con casi dos millones de dólares a militares de Argelia para construir fábricas de amoniaco

Voz 1018 35:06 violencia en las aulas nueve de cada diez profesores

Voz 35 35:09 convive con situaciones de violencia y la mayoría denuncia que tiene poca o ninguna autoridad es el resultado de un informe del sindicato CSIF Mario Gutiérrez portavoz

Voz 7 35:16 ellos considerar normal lo que no debe ser normal por ejemplo el que un alumno esté continuamente interrumpiendo una clase o que un alumno esté totalmente insultando continuamente a otro

Voz 0019 35:27 faltó previsión el sindicato mayoritario de enfermería Satse denuncia que se están incrementando los problemas para atender a los enfermos de gripe en los hospitales por qué no se preparó la respuesta con antelación más Rocha portavoz del sindicato

Voz 8 35:39 un año más en la campaña de la gripe parece que pilla con el pie cambiado a las autoridades sanitarias que no han tomado las medidas adecuadas ni de plantilla Anja de apertura de camas

Voz 0978 35:48 contención a final de año los precios cerraron diciembre con un incremento interanual del uno coma uno por ciento ligeramente por debajo del dato adelantado es el mínimo del año también es una subida menor que al terminar dos mil dieciséis por el menor encarecimiento de la energía y lo niega Donald Trump aclara que utilizó ayer en una reunión con un lenguaje duro contra el Salvador Haití varios países africanos pero niega que dijera que eran países de mierda como se ha publicado la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha calificado de sorprendentes vergonzosas y racistas sus palabras sí por delante vos derbi Leganés Real Madrid Espanyol Barcelona son dos de los encuentros de los cuartos de final de la Copa del Rey completan el cuadro el Atlético de Madrid Sevilla y el Valencia Alavés

Voz 1 36:28 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 33 36:33 José Antonio nuestra gama es para Donald Trump señor presidente de los Estados Unidos de América admirable la zafiedad de sus palabras cuando se ven o escuchan llenas de autenticidad y privadas de filtros eufemismos tergiversado Dolores como ha sucedido al preguntarse su excelencia porque recibimos a gente de países de mierda refiriéndose a esos doscientos mil inmigrantes de El Salvador y a otros de Haití de algunos países africanos a los que retira la protección más le valiera olfatear la fe timidez en su entorno más próximo porque el título del libro de Michael Wolff que daría mejor si hubiera sido Fuego y Furia mierda en la Casa Blanca vale

Voz 1018 37:17 Miguel Ángel Aguilar que el lunes volverá con nosotros completamos portada con el tiempo la previsión otro fin de semana complicado por delante Jordi Carbó

Voz 0978 37:24 la tarde será soleada en la mayor parte del país con ambiente igualmente frío sólo se pasará de los quince grados en el Mediterráneo y Canarias avanzada la tarde volverá el frío cada vez más nubes a la espera de que mañana de lluvia afecte prácticamente todo el país de oeste a este alcanzando el Mediterráneo en la madrugada del domingo con algunas tormentas fuertes el domingo en Cataluña en la mitad oeste también en el Cantábrico especialmente en el País Vasco mucha atención también a la nevada que mañana afectará gran parte de Castilla y León y la Cordillera Cantábrica en algunos momentos será intensa

Voz 1 37:54 hora catorce Cadena SER

Voz 1018 38:50 la sede el Tribunal Supremo porque tal y como les avanzábamos esta mañana que la Cadena Ser el magistrado Pablo Llarena tenía previsto emitir un auto por el cual iba a rechazar la petición de Oriol Junqueras de salir de la cárcel para poder asistir el próximo miércoles al pleno constitutivo del nuevo Parlamento catalán ese auto ya es una realidad ya existe y además el magistrado ofrece algunos detalles significativos sobre sus planteamientos de cara a la posible actividad política tanto de eh Junqueras como de Jordi Sanchez de Joaquim Forn así que volvemos al Supremo Pozas

Voz 0055 39:21 si el jueves explica en su auto que en ningún caso va a prohibir a los tres imputados que participen en la actividad política del Parlament pero que no les va a dejar hacerlo presencialmente dice que precisamente les mantiene en la cárcel por el riesgo de reiteración delictiva de que vuelvan por ejemplo a promover altercados violentos en las calles hoy en día tras el veintiuno de diciembre mantienen ese puesto dice el juez in no hay garantías de que no vuelvan a hacer lo mismo esto implica que el diecisiete de enero no podrán ir presencialmente al Parlament de Cataluña a recoger su acta de diputado pero el juez sí que insta a la Cámara catalana habilitar algún tipo de procedimiento para que puedan tomar posesión para que puedan ser considerados diputados algunos Cataluña y Oriol Junqueras por Esquerra Republicana en la practica Springfield

Voz 0978 40:00 a que ni Junquera ni Sánchez para poder salir

Voz 0055 40:02 cárcel para participar en los plenos presencialmente van a tener además que delegar su voto en otra personal sobre la petición de Oriol Junqueras de traslado a una cárcel más cercana a su domicilio el pedía ser llevado a Brians uno a unos cuarenta kilómetros de Barcelona el juez también entona la negativa pero insta al parlamentario de Esquerra Republicana a pedirlo ante la administración penitenciaria no ante el Tribunal Supremo

Voz 1018 40:23 bueno pues esta es la última hora que comentábamos gracias por tanto el magistrado de niega a Junkera Sánchez ya ha for la asistencia al pleno del próximo miércoles pero de construcción y recuerda que la mesa en la que debe decidir si permite de alguna forma que los encarcelados deleguen su voto en otro parlamentario el que prácticamente seguro que tampoco estará el miércoles en el Parlament es el aspira ante a mantenerse como presidente de la Generalitat que hoy se ha reunido en Bruselas con algunos de los parlamentarios de su grupo Carles Puigdemont aquí en el Gobierno ha recordado ya formalmente que se intenta una investidura a distancia e quedaría automáticamente suspendida porque el Gobierno lo recurriría al Tribunal Constitucional vamos a acercarnos ya a Moncloa Sonia Sánchez buenas tardes

Voz 1916 41:05 hola qué tal buenas tardes pues si el portavoz del Gobierno ha reproducido más o menos José Antonio los argumentos del informe jurídico que contábamos aquí ayer y que concluye que no es posible realizar una investidura telemática un informe que da al Gobierno como

Voz 0978 41:17 decías los argumentos jurídicos suficientes

Voz 1916 41:20 para poder recurrir si realmente se plantea la posibilidad de esa investidura distancia según Méndez de Vigo esa opciones imposibles

Voz 4 41:26 es una pretensión irrealizable que es una pretensión que va contra los textos jurídicos está todo va contra el sentido común va contra el sentido común y evidentemente yo creo que ha llegado la hora de que los responsables políticos en Cataluña se preocupen de los problemas catalanes no de los problemas personales del señor Puigdemont o de otras personas sea Puigdemont es un huido de la justicia

Voz 0978 41:53 española lo que tiene que hacer su obligación

Voz 4 41:55 poner a disposición de la justicia española

Voz 1916 41:58 ha sido también con insistencia un viernes más que lo que debe hacer Puigdemont como cualquiera es cumplir la ley

Voz 1018 42:04 es lo que de hecho el ministro portavoz entorno a este asunto vamos a acercarnos a Barcelona porque como les comentábamos Carles Puigdemont ha mantenido una reunión en Bruselas con la mayoría de los diputados electos del PP para ultimar su estrategia ante la puesta en marcha de nuevo Parlament parece que esa estrategia Se mantiene en la línea que ya habían apuntado es la opcional a opción B la opción Z han llegado a decir que Puigdemont pueda ser investido nuevo presidente no hay cambio por tanto de estrategia ante las advertencias por parte del Gobierno central Pol Foradada

Voz 1749 42:32 son para Cataluña esconde sus cartas no da pistas sobre cómo piensa intentar investir apunta Ramón hoy tocaba dar el mensaje de que será posible

Voz 9 42:38 el crimen sin

Voz 1749 42:43 estamos convencidos que a finales de enero pulmón será reelegido president de los catalanes afirmaba a Edward Pujol portavoz de la candidatura ahora si será vía telemática algo más complicado aussie será delegando a otro diputado la presentación de su programa de gobierno eso no se aclara todavía sólo Se afirma RACE la jefa de campaña El sarta diques Se cumplirá con el reglamento del Parlamento

Voz 9 43:04 de creíble alegría

Voz 1749 43:12 Mejide no valoran sin embargo el posicionamiento de los letrados de la Cámara catalana que no creen posible una investidura a distancia PSC y Ciutadans y han pedido a los letrados que hagan público un dictamen pero tendrá que esperar algunos días Carme Forcadell ha resuelto que será la mesa que se constituya el próximo miércoles quién tiene que Raquel

Voz 1018 43:29 más las gracias por vamos a de la Moncloa en un instante para conocer la respuesta que ha dado el ministro portavoz ahora noticia que esta mañana les avanzada la Cadena Ser en torno a un asunto económico de indudable repercusión social el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha decidido meter la tijera en el dinero disponible de los ministerios nada menos que la mitad hasta que haya unos nuevos presupuestos si cualquiera hace unos presupuestos ha llegado a decir en privado algún ministro y además hacerlo sin transparencia como nos va a contar de nieve lo que sea

Voz 1468 43:57 el Ejecutivo limita el gasto público de los ministerios a la mitad hasta que se aprueben los presupuestos de este año si los ministros quieren superar ese límite deben pedir autorización a Montoro bajo los criterios de extraordinaria y urgente necesidad el acuerdo dice textualmente que los ministerios no pueden aprobar ni comprometer nuevos gastos para inversiones y transferencias corrientes por encima de la mitad de lo que Duran los presupuestos prorrogados los del año pasado para gastos adicionales el acuerdo dice que sólo para causas como hemos dicho excepcionales debidamente justificadas el Ejecutivo aprobó este acuerdo en diciembre aunque no lo especificó así en el resumen que hace cada viernes el objetivo de este acuerdo es cumplir con los objetivos y también los parámetros de estabilidad económica esa salir cuanto antes de la vigilancia europea iniciativa causó malestar en algunos ministros que se ven obligados a paralizar algunas inversiones ese expresan así como decías así se hacen presupuestos aquí los límites de gastos afectan a capítulos como ayudas a las becas inversiones ayuda a la dependencia perdón o políticas de género el PSOE acusa al Gobierno de ocultar este límite de gasto mientras el presidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara lo ve como una señal de que pronto habrá nuevos Presupuestos

Voz 39 45:01 imagino que porque piensa que va a haber presupuesto no no tenía muchísima mucha aplicación salvo que lo hubiera que prorrogar el otro cincuenta por ciento no podemos estar viendo que la relación de Hacienda con las tiene que ser siempre mala sino que es necesario que haya cooperación y colaboración

Voz 1468 45:15 la actualización de las pensiones así José Antonio está garantizada en el cero veinticinco por ciento previsto para este

Voz 1018 45:20 pues gracias Neves Sonia sigas hayan Moncloa no sí aquí seguimos hasta haber escuchábamos en portada la pared te sorpresa con la que el ministro portavoz ha respondido a la pregunta de un periodista entorno a este asunto esto lo ha hecho público parece que luego en privado ha matizado algo de esa sorpresa capas absolutamente

Voz 1916 45:33 si escuchábamos que decía el ministro que no conocía la medida luego nos han explicado que que Méndez de Vigo ha entendido mal la pregunta que pensaba que se estaba refiriendo el acompañara a que le ha preguntado a los presupuestos que están por aprobar y no a los que están en vigor en fin el caso es que se ha salido por la tangente como hemos escuchado en la respuesta

Voz 1018 45:49 que la pregunta la muy clarito positivamente además la acompañada pero

Voz 1916 45:52 todo muy correctamente por una limitación no por un recorte pero aquí en La Moncloa al fin y al cabo admiten que esa orden de no disponibilidad el cincuenta por ciento del presupuesto es cierta tal como hemos contado aquí adelantado en la SER aunque les restan importancia no explican por ahora por qué no se hizo público en el momento de ser aprobada dicen que es una mera cuestión técnica que se debe simplemente a que el presupuesto está prorrogado y que hay que poner límites para que no comprometa completamente sin tener un presupuesto completo pero en definitiva la orden está ahí tal y como explicaba hace un momento Nieves

Voz 1018 46:21 bueno pues esto es lo que hay gracias Sonia hacemos una mínima pausa vamos a Alemania