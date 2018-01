Hora 14 (15/01/2018)

No hay resultados

Voz 1018 00:25 muy buenas tardes Convergencia Democrática de Cataluña al partido que dirigieron de forma sucesiva a Jordi Pujol y Artur Mas se financió ilegalmente con comisiones ilegales que alcanzaron los seis millones seiscientos mil euros procedentes de la constructora Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública es lo esencial de la sentencia de la Audiencia de Barcelona sobre el caso Palau el saqueo durante diez años entre mil novecientos noventa y nueve dos mil nueve de esa entidad cultural barcelonesa que llevará a la cárcel a los saqueadores confesos Álvarez

Voz 2 00:54 el partido de Artur Mas Ferrovial y los saqueadores confesos

Voz 3 00:57 los del Palau idearon un acuerdo criminal con el objetivo de que la Sala de Conciertos sirviera de Caja B para que Convergència recibiera donaciones de Ferrovial a cambio de obra pública la sentencia condena Convergència a devolver los seis coma seis millones que han quedado probado que recibió irregularmente a Félix Millet le condena a siete años y medio de cárcel a Jordi Montull a nueve años y ocho meses y a Gemma Montull a cuatro años y medio así ha reaccionado

Voz 4 01:18 está relativa

Voz 5 01:21 consideramos esta sentencia muy negativas no la esperábamos tan duras seguimos

Voz 3 01:25 Artur Mas valorando la sentencia además entre Millet y Montull tendrán que devolver veintitrés millones que saquearon del Palau de la Música

Voz 1434 01:32 justo

Voz 1018 01:32 la primera reacción de Artur Mas que apuntaba nuestro compañero Aitor desde Barcelona recuerden dimitió la semana pasada señala en declaraciones a la Agencia Catalana de noticias que la sentencia es desafortunada dura niega que él tenga que asumir algún tipo de responsabilidad

Voz 6 01:46 esta sentencia certifica claramente ya que el caso Palau es Gürtel de convergencias que Cataluña jurídicamente es una coalición entre Convergencia y el PDK que ha dimitido hace pocos días para no dar explicaciones como PDK nosotros pedimos efectivamente a que se den explicaciones públicas

Voz 1018 02:05 bueno pues no es Artur Mas es ávido Mena que el líder de los Comunes hablando de esta sentencia que dice que declara que viene a ser el equivalente de la trama Gürtel para el mundo político de Convergència se conoce además en un momento clave para el futuro inmediato de Cataluña dos días antes de la constitución del nuevo Parlament Rajoy ha recordado ante la junta directiva del PP que el artículo ciento cincuenta y cinco Se mantendrá en vigor Si Puigdemont logra su investidura de manera fraudulenta sin acudir físicamente a la cámara

Voz 0660 02:32 en el supuesto imposible que desde Bruselas a alguien ser eligiera como presidente de la Generalitat si alguien tiene que tomar posesión para tomar posesión tiene que hacerlo físicamente porque no se puede tomar posesión desde Bruselas y si no lo hace el artículo ciento cincuenta y cinco seguirán vivos

Voz 1018 02:52 Rajoy ha confirmado que convocará una convención del PP el próximo mes de marzo en Andalucía para un rearme programático sin hacer autocrítica por los malos resultados en las elecciones catalanas sea limitado a apuntar que la competencia de Ciudadanos es buena debe servir de estímulo Pedro Sánchez el líder del PSOE interpreta que el Gobierno actual está sencillamente agotado

Voz 1722 03:10 el Gobierno agotado legislatura acabada un Gobierno escondido un gobierno dividido internamente claramente a la espera de ver qué es lo que hace el señor Rajoy y también un gobierno en estado eso Gobierno que que está paralizado como consecuencia también del crecimiento de su socio competidor en el bando derecho que es partido del señor Rivera

Voz 1018 03:28 Ciudadanos a través de su número dos José Manuel Villegas en recuerdo al Gobierno que no se avanzará en la negociación de los presupuestos mientras mantenga su escaño la senadora Pilar

Voz 1089 03:36 arraigado pero a ningún plazo el Partido Popular está incumpliendo y por lo tanto el acuerdo está congelado hasta el Partido Popular cumplas nosotros ya cumplimos con nuestra parte del acuerdo a votar a favor la investidura por lo tanto en la señora Barreiro tiene que dejar su acta de senadora

Voz 0055 04:01 sí Pilar Barreiro sigue imputado en la causa contra ella sigue abierto y lo que nos cuentan José Antonio es que no hay intención de dar carpetazo a esta pieza separada de la trama Púnica a corto plazo ni intención ni pruebas que avalen ese movimiento con diligencias incluso todavía por practicar la senadora del PP ha comparecido imputada por supuestamente pagar sus trabajos de imagen en internet con dinero público cuando era alcaldesa de Cartagena según ha dicho su abogado José Pardo ella es inocente

Voz 1018 04:23 y por si teníamos poco en el Supremo ha comenzado además el segundo de los juicios contra la trama Gürtel la de la vertiente valenciana los tempos de Francisco Camps Miguel Ángel Campos

Voz 1552 04:33 a juicio toda una época en Valencia cuando la fiesta en el PP no se acababa nunca según Ricardo Costa hoy en el banquillo junto al resto de la cúpula de Francisco Camps acusados de financiar de forma ilegal actos en dos campañas electorales a cuenta de la Gürtel incluidos varios de Rajoy los empresarios que participaron y Correa han confesado la Fiscalía ha dicho que lo tendrá en cuenta para rebajar penas en las cuestiones previas Costa ha pedido hoy el archivo por prescripción y el ex vicepresidente Rambla por falta de pruebas el primer acusado en declarar será Don Vito Correa o en el catorce

Voz 1434 05:12 además muere en dos mujeres en la frontera entre Ceuta y Marruecos cuando hacían cola para participar en él

Voz 0047 05:18 sorteo de mercancías debido a la gran aglomeración que ser

Voz 1434 05:20 ahora ya son cinco las mujeres que han perdido la vida en el último año por este motivo el ex presidente madrileño Ignacio González busca desacreditar la compra

Voz 1552 05:27 sesión sobre el cobro de comisiones del que fuera su número dos al asegurar que reconoció esas mordidas ante el juez debido al temor a que su hija embarazada ingresar en prisión

Voz 1434 05:34 el terremoto de cuatro coma cuatro grados en la escala Richter registrado en el sur de Portugal se ha sentido en varias localidades de Extremadura y Andalucía no hay que lamentar daños ni personales ni materiales

Voz 1552 05:44 Bagdad un doble atentado suicida el mayor registrado en Irak desde que proclamó la victoria sobre el Estado Islámico se cobra

Voz 1434 05:50 o de treinta y seis personas y dejó heridas a casi un centenar dos y casi seis minutos

en la Cadena SER Hora catorce Madrid con Cristina Machado

Voz 1434 06:19 buenas tardes la presidenta de la Comunidad propone un pacto por la regeneración democrática la transparencia justo cuando sabemos que su Gobierno ha vetado durante cinco meses documentación clave sobre el caso Lezo dice Cifuentes que ha sido un error administrativo grave por el que ya han destituido el subdirector general de Régimen Jurídico que nadie piense mal nadie absolutamente

Voz 0434 06:40 se puede pensar que no tenemos una voluntad de cooperación no que estamos tratando de ocultar algo cuando en todo momento se ha actuado con total transparencia ser mandado más de setecientos documentos cuya acabo de explicar las razones por la cual los había mandado

Voz 1434 06:55 documentación que a pesar de lo que Cifuentes ha repetido muchas veces nunca ha estado bajo secreto de sumario son documentos públicos sobre la compra de São y sobre el papel que la propia presidenta jugaban los Consejos de Administración del Canal Partido Socialista Podemos piden la comparecencia de Cifuentes en el pleno de la Asamblea Podemos quiere también que la presidenta vuelva a la comisión de corrupción y ciudadanos solicita más Expo qué canciones ninguno encuentra sentido a que con este panorama proponga ahora un pacto por la regeneración Ángel Gabilondo Mónica García Ignacio Aguado

Voz 2 07:27 a lo que ha pasado estos días trasluce otro modelo ya que hablamos de transparencia vamos

Voz 6 07:33 el transparentes en las explicaciones al norte

Voz 8 07:35 el pacto para la regeneración teniendo en cuenta que es el partido que ha salido espantado de la Comisión de corrupción me parece bastante contradictorio

Voz 9 07:44 la gente lo mismo que firmamos en dos mil quince yo más que firmar nuevos pactos lo que le la presidenta regional es que lo cumpla

Voz 1434 07:51 el se lo venimos contando esta mañana en la SER los niños de cero a seis años con necesidades especiales tienen que esperar de media un año para conseguir una plaza en un centro público especializado de la Comunidad la atención temprana es fundamental para estos pequeños pero faltan plazas según la plataforma creada por varias familias afectadas los que pueden recurren a la privada es el caso de Lucía que durante el año y medio que tuvo que espera o para obtener esa plaza llevó a su hija a un centro pero dar un año y medio en mi hija era trata de estará

Voz 10 08:19 canción Mi hija hacia los puzzles con una velocidad de quien alucinaba todo el mundo mi hija era capaz de seguir de entender órdenes que al principio no entendía mi hija era capaz de pues de señalar que no sabían

Voz 1434 08:32 ella está en marcha el juicio por el mayor caso de corrupción policial de España el caso Bloque titulares con Sonia Palomino y Javier Jiménez Bas

Voz 0887 08:40 en la primera jornada del juicio la defensa del ex jefe de la Policía de Coslada y presunto cabecilla Ginés Jiménez y de otros cuatro agentes procesados han negado la existencia de una trama ilegal

Voz 1915 08:49 hallado el cadáver de una chica de diecisiete años en una cuneta de la M ciento diecisiete en Fuente el Saz del Jarama lo ha localizado un conductor que pasaba por esa vía hay que ha avisado a la policía las primeras investigaciones apuntan a que la joven murió atropellada

Voz 0887 09:00 Madrid es una de las cinco ciudades candidatas a albergar la sede del Centro de Vigilancia de seguridad Galileo de la Unión Europea que tendrá que abandonar Inglaterra tras el Brexit según cuenta el mundo Cifuentes asegura que Madrid es la ciudad más atractiva para la inversión para la localización de organismos internacionales

Voz 1915 09:16 los niños del Colegio tome Orgaz de casa vuelos han vuelto a dar clases sin calefacción Joan así todo el invierno y la AMPA del centro asegura que ni la dirección del centro ni el Ayuntamiento lo han solucionado a pesar de que lo han denunciado ante la Dirección de Área Territorial

Voz 0660 09:27 en los deportes el Leganés cierra hoy la primera vuelta

Voz 0887 09:29 a primera división se enfrenta al Betis a partir de las nueve de la noche

Voz 1434 12:34 si no lo ha hecho ya se supone que a lo largo de este lunes el Gobierno regional de Cristina Cifuentes va a entregar a la oposición la documentación sobre el canal que Lehane dado durante cinco meses con un argumento falso que estaba bajo secreto de sumario en el caso Lezo no lo está no lo ha estado nunca la Comunidad tiene desde agosto una respuesta judicial que así lo agua podían haber dado esos papeles desde el primer momento en que la oposición los pidió en el marco de la Comisión de corrupción porque son documentos públicos en un desayuno informa Matthew Europa Press en la presidenta Cifuentes ha insistido esta mañana en lo que ya dijo Ángel Garrido el sábado en La Ser en que todo esto se debe a un error administrativo que aunque la pregunta al juzgado sobre si podían dar la documentación la hizo el entonces el ex viceconsejero de Presidencia Enrique Ruiz Escudero la respuesta esa providencia del Juzgado llegó en agosto a otro departamento irse tras papelón eso sí cuando el diario punto es el viernes avisó a la comunidad de que tenían constancia de que existía esa providencia el Gobierno regional la encontró de inmediato Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 1552 13:35 qué tal buenas tardes ni ella ni su equipo más próximo

Voz 0861 13:37 tenía conocimiento de la existencia de ese documento Cristina Cifuentes ha reconocido que ella misma se enteró el pasado viernes de la respuesta del juez de la Audiencia Nacional una respuesta que en Sol tuvieron perdida recordemos durante cinco meses la presidenta de la Comunidad se escuda en un error humano

Voz 0660 13:54 el sistema me dice que llegan Zas

Voz 0434 13:57 en veintiuno de agosto y que el responsable que es un subdirector un cargo del designación de poder ver ese papel no lo traslada al al responsable en concreto ya me dirá usted como tengo yo manera humana de saber que esa contestación del juzgado ha llegado

Voz 0861 14:13 a la persona que decepcionó ese documento recordemos ha sido cesada IU ha sido según la presidenta madrileña porque cometió una negligencia administrativa muy grave

Voz 0434 14:23 este acto que como digo ha sido un error grave y una grave negligencia administrativa no política porque política lo sería si hubiera habido algún tipo de voluntad de ocultación de algo pero como eso no ha ocurrido pues es una negligencia administrativa que ella ha tenido consecuencias para el responsable porque evidentemente eh ya podrá usted comprender la gracia que me hacen a mí este tipo de cosas Cifuentes insiste

Voz 0861 14:49 nadie puede pensar que su Gobierno no tiene voluntad de cooperación de hecho ha vuelto a repetir que si el juez está investigando el caso Lezo es gracias a ella ya su equipo de gobierno porque pusieron todas las sospechas del canal en manos del feto

Voz 1434 15:01 con este panorama justo antes de explicar los motivos por los que durante cinco meses su Gobierno se ha negado a entregar a la oposición documentación clave del caso Lezo la presidenta ha propuesto un pacto regional por la regeneración democrática y la transparencia un pacto que está basado eso sí en lo que ella quiere

Voz 0434 15:22 las líneas esenciales de ese pacto serían en primer lugar los dos proyectos de Ley de Regeneración Democrática aprobados por el Gobierno y paralizados en el Parlamento regional desde hace ya dos años en segundo lugar la elaboración de un código ético unificado para todos los partidos que establezca el mismo nivel de exigencia a todas las formaciones y en tercer lugar

Voz 1551 15:44 sí

Voz 0434 15:45 la creación de un comité de ética y transparencia con representación de todos los partidos políticos

Voz 1434 15:51 el Partido Socialista quiere que Cifuentes y Garrido comparezcan en el pleno de la Asamblea para explicar por qué no se les ha dado los documentos en estos últimos cinco meses podemos apoya la comparecencia de la presidenta pide que acuda también a la Comisión de la corrupción a la que además cita al consejero Garrido no se creen las explicaciones dadas dice también podemos que el pacto propuesto hoy no es más que una cortina de humo Ángel Gabilondo portavoz socialista en la Asamblea Mónica García presidenta del grupo parlamentario de poder

Voz 1 16:18 Nos

Voz 2 16:19 a los otros la explicación que nos han dado no nos parece verosímil esa es la verdad también habrá que ver cada que se dirigió expresamente eso porque parece un poco raro caballar una subdirección no

Voz 8 16:31 es bastante contradictorio que un gobierno que está perdiendo actas que ha dado la espantada de la Comisión de corrupción diga que va a hacer un pacto de regeneración democrática es una otra vez una cortina de humo para esconder lo que no puede regenerar que su propio partido

Voz 1434 16:48 Cifuentes ya he dicho esta mañana que no van a volver la Comisión pero que está dispuesta a comparecer en el pleno a sus socios de investidura tampoco le parecen suficientes las explicaciones que ha dado la presidenta aunque no llegan a pedir su comparecencia sólo que cumpla sus compromisos como el pacto firmado en dos mil quince Ignacio Aguado es el portavoz de Ciudadanos

Voz 9 17:06 yo más que firmar nuevos pactos lo que elevaría la presidenta regional es que lo cumpla sólo tiene que tener voluntad política PP y Ciudadanos sumamos mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid no hay nada absolutamente nada que impida que se pongan en marcha esos puntos del pacto por la regeneración democrática que firmamos en dos mil once con ella

Voz 1434 17:23 dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

una catorce Madrid

Voz 1434 17:30 con más del caso Lezo dos cosas más estaba previsto que la Mesa de la Asamblea decida hoy si admite las peticiones de toda la oposición para que vuelvan a comparecer en la Comisión de corrupción Ignacio González Esperanza Aguirre los dos por el campo de golf del canal y el otro asunto se lo hemos adelantado esta mañana Ignacio González asegura que la confesión ante el juez del que fue su mano derecha y NASA Edmundo Rodríguez Sobrino que aseguró que había cobrado más de un millón de euros como comisión ilegal para el ex presidente se consiguió bajo amenazas Pedro Jiménez

Voz 0089 17:59 el abogado de Ignacio González Esteban Mestre aprovecha un escrito en el que vuelve a reclamar que se cumpla la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y devuelvan los coches al matrimonio investigado para echar por tierra esta confesión que les adelantó la SER de Edmundo Rodríguez el hombre del canal en Latinoamérica sobre el reparto de comisiones

Voz 17 18:15 como día siguiente Luis Vicente Moro Jo situación iba a ser mis honorarios comisión lo lo que queremos llamar va a ser mayor porque ese dinero estrías destinado a escucharles o no lo pidieran aseguran que este testimonio

Voz 0089 18:33 carece por completo de corroboración material y que además efectuó después de un receso en el que se advirtió al investigado de que existía una gran posibilidad de que su hija embarazada ingresara en prisión provisional sino colaboraba con la justicia el escrito también

Voz 1434 18:46 considera patético que la UCO afirme que hay indicios

Voz 0089 18:49 de un delito de blanqueo por el hecho de haber encontrado tres billetes de quinientos en el ático de Estepona y que es sencillamente falso que Dragados diseñara el jardín de la vivienda familiar tal y como asegura la Guardia Civil porque esos trabajos fueron realizados por otra empresa según las facturas que aportan

Voz 1434 19:05 vamos a cambiar de asunto los niños de cero a seis años con necesidades especiales tienen que esperar un año de media para obtener una plaza en un centro público de atención temprana de la comunidad se lo venimos contando desde primera hora aquí en la SER lo denuncia la plataforma que han puesto en marcha varias familias madrileñas que se han encontrado con el mismo problema las que pueden llevan a sus hijos a centros privados mientras esperan porque la atención desde el primer momento es importantísima para el desarrollo de estos pequeños la información desde Laura Gutiérrez

Voz 0861 19:33 lo llaman atención temprana no es primero esperan para que la Comunidad valore su situación en el único centro que tiene habilitado para ello se llama cree Cobi después una vez con ese informe en la mano con esa valoración volverá esperar a veces más de un año para conseguir una plaza en un centro de atención temprana para que los pequeños racionar su terapia aquí el tiempo es oro Lucía estuvo esperando año medio Óscar lleva ocho meses

Voz 0434 19:55 no tener plaza pública ya estuve esperando un año y medio

Voz 10 19:57 las lo que pude permíteme pagarle de terapias privadas en un año y medio mi hija era capaz de prestar atención mi hija hacia los puzzles con una velocidad de que alucinaba todo el mundo hija era capaz pues de señalar que no sabían

Voz 18 20:10 tenemos la suerte de la posibilidad de poder no pagar un un tratamiento en un centro atención temprana en privado que cuesta aproximadamente trescientos euros al mes y que no es ni mucho menos de lo más caros hay niños con necesidades mucho más específicas hoy más más intensas en el tiempo y que estaríamos hablando de unos seiscientos euros al mes

Voz 0861 20:29 la Consejería de políticas sociales no es capaz de calcular el tiempo medio que esperan estos pequeños para recibir la terapia aunque aseguran que ha aumentado la inversión en estos dos últimos años según el INE unos treinta mil niños son susceptibles de presentar necesidades especiales en Madrid sólo hay tres mil cuatrocientas plazas públicas

Voz 19 20:49 los creía Aduriz de La Ventana Natural el llega el colágeno y totalizado más intima acudió Tepito Greenpeace rico en vitamina C para piel cartílagos y huesos con la actuación estelar de Macron sin para unos músculos fuertes colas realizado Mascó encima acudió citó Green aún colágeno ITP sólo en tu ventana natural

Voz 2 23:18 hora catorce Madrid

Voz 1434 23:21 en el caso Bloque diez años después esta mañana ha comenzado en la Audiencia Provincial el juicio por el mayor caso de corrupción policial de España en el banquillo de los acusados Ginés Jiménez el presunto cabecilla el ex jefe de la Policía Local de Coslada la Fiscalía pide para él veintiséis años de cárcel Alfonso Ojea

Voz 0089 23:40 doce personas se sientan en el banquillo por varios delitos como son el blanqueo de capitales olas coacciones sin embargo el famoso Bloque de Coslada la presunta organización criminal que se había creado en torno a Ginés Jiménez máximo responsable de la Policía Local en ese municipio nada de nada porque la justicia determinó hace seis años que el delito de asociación ilícita no aparece por ninguna parte un dato fundamental para la defensa de Ginés Jiménez Óscar Zein es su abogado

Voz 26 24:06 Xunta asociación ilícita quedó archivado hace más de seis años ya no hay trama Yánez de organización ya no hay asociación son hechos e imputaciones absolutamente distantes y distintas para no para otros

Voz 0089 24:20 la vista que se ha iniciado esta mañana tiene fijado un calendario para los próximos tres meses pero todo indica que el visto para sentencia se escuchará mucho antes en el banquillo seis policía locales acusados de no perseguir delitos de cohecho y también de extorsiones tres proxenetas rumanos dos de los cuales permanecen fugados Ginés Jiménez su esposa hijo acusados de blanqueo de capitales la Fiscalía solicita para el jefe de la Policía Local veintiséis años

Voz 1434 24:44 de prisión de los Veinticinco agentes de la Policía Local de Coslada detenidos por la Policía Nacional por formar parte de una trama que extorsionada en comercios y bares de copas sólo como nos contaba Alfonso VII se sientan en el banquillo de los acusados contando a Ginés Jiménez El caso se destapó en mayo de dos mil ocho hace ya casi diez años serenar es Javier Galicia

Voz 27 25:05 aquel ocho de mayo de dos mil ocho pocos parecían sorprendidos en Coslada de la detención al menos de la jefe de la Policía Local

Voz 28 25:13 de querer han detenido al jefe de la Policía Local en total

Voz 1018 25:16 veinticinco agentes fueron detenidos en una operación que sorprendió al propio Gobierno municipal que trataba de explicar si el éxito lo que estaba ocurriendo está tomando declaración

Voz 0660 25:24 cinco Policía exacto

Voz 2 25:27 los que

Voz 1018 25:30 es todavía hoy la mayor operación contra una supuesta corrupción global en un cuerpo de policía en nuestro país se llamó operación Bloque tal y como se auto denominaban algunos de los agentes detenidos entonces brotaron los testimonios por supuestos episodios de abuso de autoridad

Voz 29 25:43 si se dejan que que no quieren ningún tipo de Lyon ni nada

Voz 30 25:46 ha pasado tiempo las cosas que pues sabe que todo el mundo sabe que es

Voz 31 25:49 hombre pues hacía persecuciones policiales acusado coches en la carretera clan mafioso total esos casos aquí lo preguntes lo sabe el TAS sus altas Vauxhall el texto Aa coaccionar

Voz 1018 25:58 Ginés Jiménez pasó diez meses en prisión provisional y más adelante otro año y medio por amenazas a una testigo protegido el Ayuntamiento de Coslada después de aquello llegó incluso a cambiar los uniformes de su policía para pasar página hoy parecen no queda rastro de aquella etapa

Voz 1434 26:12 en casa rumbo en los en el colegio Tomei Orgaz los niños han vuelto desayunar con el abrigo puesto porque el centro según confirma la Asociación de Padres todavía no ha instalado un termostato que active la calefacción a tiempo cada mañana un nuevo sistema que en teoría tenía que haber empezado a función

Voz 0047 26:27 ahora hoy mismo Israel Aranguez desde la Asociación de Madres y Padres que ya ha denunciado la situación ante la Dirección del Área Territorial reiteran que lo único que necesitan es un programador que active la calefacción a las seis de la mañana de este modo cuando los cerca de ochenta alumnos que utilizan el comedor la hora del desayuno tendrían la temperatura adecuada el problema persiste por las tardes porque cortan el sistema a la una y media del mediodía sin que haya dado tiempo a calentar un espacio tan amplio Carolina es portavoz del AMPA y madre de varios niños del centro

Voz 32 26:53 además el cometa ya de por sí es muy grande le cuesta mucho mantener temperatura recogerlas y encima cortas dados los éxitos de después de comer que están haciendo manualidades actividades helados de frío entonces que es que esto ocurra porque nadie bueno en ese caso la reacción no se preocupe en coger un programador y haberlo comprado hace dos meses

Voz 0047 27:14 no lo entendemos habrá que esperar a este martes para ver si finalmente el centro ha instalado un nuevo controlador en el Ter

Voz 1434 27:20 un conductor ha encontrado esta mañana el cuerpo sin vida de una chica de diecisiete años en el arcén de la carretera M ciento diecisiete a la altura de Fuente el Saz según el uno uno dos las heridas de la chica son compatibles con un atropello aunque no se sabe nada más SER Madrid Norte David Guerrero

Voz 33 27:36 ha sido un conductor el que ha descubierto el cuerpo de esta joven de diecisiete años sobre el arcén de la carretera M ciento diecisiete en el kilómetro tres ochocientos a la altura de Fuente el Saz de Jarama los técnicos del uno dos sólo han podido certificar su muerte el cadáver presentaba lesiones muy graves incompatibles con la vida similares a las que se producen en un caso de atropello

Voz 30 27:54 nosotros lo que transitaba a la altura del kilómetro tres ochocientos de esta en mil ciento diecisiete descubría el cuerpo sobre las avisaron al uno uno dos cuando llegan los sanitarios de SUMMA ven que la joven estaba ya fallecida colecciones lesiones muy graves ir compatibles con un atropello

Voz 33 28:12 la víctima era vecina de Riba Tejada un municipio cercano a Fuente el Saz la investigación está a cargo del Equipo de Atestados de Tráfico de Buitrago

Voz 1434 28:19 el guión juzgado de Plaza de Castilla montado a tres ultraderechistas con ciento ochenta euros por agredir a una activista que interrumpió un acto de homenaje a Franco en la plaza de Oriente Alberto Pozas

Voz 0055 28:30 hasta cinco ultraderechistas se sentaron en el banquillo de los acusados pero la jueza finalmente ha considerado que en los vídeos sólo tres de ellos agreden a la activista una multa de ciento ochenta euros para cada uno por un delito de lesiones leves además de una indemnización de trescientos cincuenta euros para la el activista agredido los hechos sucedieron el veinte de noviembre de dos mil dieciséis en la plaza de Oriente cuando decenas de ultraderechistas homenajearon al dictador Franco en el aniversario de su muerte en este sentido en el acto con gritos de Franco asesino una pancarta y fue agredido con patadas y puñetazos por varios de ellos uno de los tres condenados el líder de las juventudes del partido ultraderechista Democracia Nacional

hora catorce

Voz 1434 29:16 Toni López buenas tardes buenas tardes termino la primera

Voz 0089 29:19 vuelta de Liga Santander hoy último partido de la jornada diez

Voz 34 29:21 a nueve con el Betis Leganés a las nueve el conjunto verdinegro ha viajado esta mañana con la única ausencia de Alexander sin manos que de la jornada destacar la derrota en Madrid que le deja diecinueve puntos del líder el Barça el Atlético de Madrid se queda a nueve puntos del primer puesto además el Getafe ha hecho oficial el fichaje del central Leandro Cabrera ex del Atlético de Madrid Zaragoza

Voz 1434 29:41 así terminamos siete grados ahora mismo en el centro de la capital la previsión anuncia tiempo soleado para los próximos días y temperaturas que van a ir subiendo poco a poco les esperamos esta tarde en La Ventana de Madrid como siempre a partir de las siete y veinte

Voz 1 30:00 son las dos y media de la tarde la una y media en Canarias

Voz 2 30:11 en la Cadena Ser con José Antonio Marcos

Voz 1018 30:24 Artur Mas el quita de en medio en la sentencia del caso Palau no tiene nada que ver con él no tiene por qué asumir ningún tipo de responsabilidad a pesar de haber sido la persona de máxima confianza de Jordi Pujol hizo su sucesor al frente de Convergència antes de la refundación con la actual marca de Partido Demócrata de Catalunya

Voz 4 30:40 ha sido ahora en donde se activa

Voz 5 30:43 consideramos esta sentencia muy negativa no la esperábamos tan dura seguimos yo personalmente también pensando que Daniel Osàcar es una persona absolutamente honorable por absurdo de menor oráculo

Voz 1018 30:54 Mas considera estas declaraciones a la Agencia Catalana de noticias las afortunada dura esta sentencia que condena a Convergència por cobrar seis millones seiscientos mil euros de comisiones ilegales de la constructora Ferrovial a cambio de obra publica la resolución condena a penas de nueve y siete años a los saqueadores confesos del Palau Millet y Montull ya cuatro años a Daniel Osàcar fue tesorero del partido por tráfico de influencias y blanqueo de capitales enseguida buscaremos las reacciones en Cataluña hay trataremos de saber si puede tener alguna incidencia en el proceso de votación del futuro presidente catalán Rajoy recuerda que logra su investidura sin acudir a la Cámara Se mantendrá vigente el artículo ciento cincuenta y cinco líder de PP no aparenta especial preocupación por el tirón que las encuestas vaticinan para ciudadanos dice que es un estímulo Pedro Sánchez interpreta justo lo contrario que su proyecto está agotado

Voz 0660 31:43 buen gobierno va unido al Partido Popular de los demás sabemos cuál fue su gestión o no sabemos nada porque

Voz 1552 31:54 nada hicieron

Voz 0660 31:56 dependemos de nuestro esfuerzo

Voz 1722 32:00 que dar la batalla Gobierno agotado legislatura acabada un Gobierno escondido un gobierno dividido internamente claramente a la espera de ver qué es lo que hace el señor Rajoy también un gobierno en estado de shock Gobierno que que está paralizado como consecuencia también del crecimiento de su socio competidor en el bando derecho que es partido del señor Rivera o en canto

Voz 1018 32:27 y antes de ir con lo último sobre otros asuntos de corrupción retienen derivaciones judiciales vamos a Lanzarote al menos un muerto en el naufragio de una patera en la que viajaban al menos veinticinco personas ha ocurrido en aguas de Lanzarote Carlos García

Voz 1434 32:38 una patera tipo fobia que ha llegado a Lanzarote este mismo mediodía con varias personas fallecidas en su interior ha sido confirman desde el Servicio de Urgencias Canario

Voz 1 32:45 el uno uno dos Hasta el lugar se ha trasladado la

Voz 1434 32:48 cardio civil su responsable de Comunicación señala que entre los supervivientes se habla de que podrían ser entre veintiséis y veintisiete Los

Voz 35 32:55 a ocupantes de la embarcación Eduardo coma la idea los tripulantes que me echas aproximadamente veinte seis veintisiete personas todos varones magrebíes pero vienen en diferente eso es

Voz 1552 33:04 a dos de salud la embarcación naufragado llegó a la costa en buen estado se desconocen las causas del fallecimiento es el lunes quince de enero

Voz 1018 33:11 Antonio Martín Adrián Prado buenas tardes buenas tardes al rezamos con corrupción tribunales Antonio

Voz 1552 33:16 así comienza el juicio a la rama valenciana de la Gürtel en el que se analiza la supuesta financiación irregular del PP en Valencia hoy además ha declarado en el Supremo por su implicación en la trama Púnica

Voz 1018 33:25 la senadora del PP Pilar Barreiro ciudadanos exigen

Voz 1552 33:27 Partido Popular que actúe contra ella el PP responde que deberían fijarse en otros partidos José Manuel Villegas Juanma Moreno

Voz 1089 33:33 tras señora Barreiro tiene que dejar su acta de senadora

Voz 36 33:37 el puño de acero con el Partido Popular y guante de seda en el partido

Voz 0089 33:40 dice cuando la hagan dimitir al alcalde de Granada

Voz 36 33:43 pueden hablar de la sanador a Parreira contradice a su

Voz 1018 33:45 antiguo socio el ex presidente madrileño Ignacio

Voz 1552 33:48 les defienden un escrito ante el juez que quién fue su mano derecha en el Canal de Isabel Segunda mundo Rodríguez reconoció que se repartían comisiones porque el estaban amenazando Rodríguez declaró que se tenía que repartir más de dos millones de euros niega responsabilidad la presidenta madrileña culpa un subdirector de Régimen Jurídico de que no se hayan entregado la Asamblea regional documentos relativos al caso Lezo niega cualquier responsabilidad propia Cristina Cifuentes

Voz 0434 34:09 pues cometen lo que a mi juicio es no solamente un error personal sino una negligencia administrativa grave por la cual ya ha sido cesado a lo largo del fin de semana se ha estado recabando toda esa documentación que se va a mandar hoy mismo mueren en lo afronten

Voz 1552 34:23 dos mujeres marroquíes que iban a entrar en Ceuta para aportar mercancías han fallecido esta madrugada por el caos derivado por la acumulación de personas junto al paso fronterizo doble asesinato al menos treinta y seis personas han muerto y noventa y uno han resultado heridas en un doble atentado suicida en Bagdad los terroristas han hecho explotar sendos cinturones explosivos en una plaza frecuentada por centenares de trabajadores

Voz 1018 34:43 a las noticias falsas el grupo de expertos Scott

Voz 1552 34:45 cielos por la Comisión Europea para reconocer y hacer frente a las informaciones falsas ha comenzado hoy a funcionar la comisaria europea para la Sociedad Digital Begic donde hubo ha dicho en una entrevista a La Ser que no son un nuevo fenómeno pero añade que si hay que estudiar cómo combatir la rapidez con la que se propaga

Voz 1018 35:03 no descarta nuevos para los estibadores SEPLA

Voz 1552 35:05 Dean volver a la huelga porque consideran que la prometida reforma de su sector nos ha puesto todavía en marcha lo asegurado su representante Antolín Goya en La Ser en Tenerife

Voz 4 35:13 no sabemos exactamente qué punto está y cuál es el calendario que el Gobierno pretende ejecutar el reglamento pues no volverán a abocar a volver tener decisiones de movilizaciones y demás no

Voz 1552 35:23 terremoto en Portugal de cuatro coma cuatro grados en la escala de Richter con epicentro en la localidad de Évora el temblor que no ha causado daños materiales ni personales se han notado en Lisboa y también en Extremadura y Andalucía

Voz 1434 35:34 un movimiento de por lo menos cinco siete segundos la impresión caminado

Voz 37 35:38 aquí hemos sentido un breve temblor

Voz 1434 35:41 he creído que era de los camiones pero luego hay seguida miedo cuenta que en le de los camiones que era algo

Voz 2 35:45 el extraño el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 35:53 José Antonio Rama es para Artur Mas señor ex presidente de la Generalitat y del P de de Convergencia que inolvidables debate del veinticuatro de febrero de dos mil cinco hace trece años cuando el socialista Pasqual Maragall dirigiéndose a la bancada convergente les espetó aquello de ustedes tienen un problema que se llama el tres por ciento Entonces muy ofendidos obligaron a que se retirará esas palabras la sentencia de hoy prueba que no era el tres sino el cuatro el Todo por la patria es mucho más grato acompañado del Todo por la pasta lo del independentismo está en veremos pero antes hay que devolverlos robado como Margarita en el poema de Rubén

Voz 1018 36:39 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina y David Nieto en la técnica Adrián Prado Carlos quedan la producción y Jordi Carbó como siempre con el pronóstico del tiempo

Voz 0978 36:46 buenas tardes esta semana no esperamos grandes cambios de tiempo para empezar las nubes que durante la mañana han dado lugar a chubascos en Murcia Alicante y sur de Valencia irán desapareciendo en cambio las nubes abundantes en Galicia las próximas horas dejarán algunas lluvias sobre todo en puntos costeros tanto del Atlántico como en el Cantábrico

Voz 1552 37:04 el resto del Cantábrico también las próximas horas será

Voz 0978 37:07 viendo con lluvias en general débiles y en el conjunto del país más sol que nubes pero ambiente todavía frío esta tarde también la próxima noche a partir de mañana por la tarde empezarán a subir las temperaturas

Voz 1018 37:18 la Fundación de Víctimas del Terrorismo ha entregado al Rey el Premio Adolfo Suárez en defensa de los derechos humanos por su proximidad a las víctimas Don Felipe ha dicho que llegó a dudar si debía aceptar lo María Manjavacas se llama

Voz 1434 37:28 va la atención está duda que lo confesara y al final la decisión de aceptar el premio por esta razón

Voz 2 37:33 la OTAN sólo como acicate y reafirmación de un compromiso moral

Voz 38 37:38 de acción ir representación porque no es para mi persona sino para todos los españoles que rechaza la violencia terrorista y que exigen respeto y atención permanentes para las víctimas y para sus familias

Voz 1434 37:51 a las víctimas les recordaba que son la memoria viva del por sacrificio que ha hecho España que se siente en deuda permanente con ellos la Fundación víctima del terrorismo le ha agradecido su apoyo permanente el más reciente en los atentados de Barcelona

hora catorce Cadena SER

cadena SER Hora catorce José Antonio Marcos

Voz 5 39:41 la sesiones que sobre todas aquellas sensaciones que se han creado que Convergència hará un partido que en este terreno novia ha hecho las cosas del todo bien podría no haber hecho las cosas del todo bien Convergencia pagó el precio más alto posible que es desapego

Voz 1 39:52 ser que es capaz desaparecía con estas palabras se despidió Artur Mas de la presidencia del BCE el martes de la semana pasada la desaparición de converger

Voz 1018 40:00 en dos mil dieciséis supuso realmente poco más que un cambio de nombre para el partido que dirigieron de forma sucesiva Jordi Pujol y el mismo y la justicia ha dicho que sí que aunque él defienda que nunca tuvo conocimiento directo o indirecto de que existe un sistema de financiación ilegal esa financiación

Voz 1 40:15 fue una realidad Radio Barcelona Aitor Álvarez buenas tardes bona tarda buenas tardes buenas tardes bona tarda estamos hablando de la sentencia

Voz 1018 40:23 del caso Palau de la Audiencia de Barcelona que considera probados de Convergència se financió ilegalmente con comisiones del cuatro por ciento pagadas por la constructora Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública y la comisión

Voz 3 40:34 era de un cuatro por ciento del total que costaban las obras públicas un cuatro por ciento que la sentencia explica además cómo se

Voz 1552 40:39 repartía un dos y medio iba para Convergència

Voz 3 40:42 uno y medio restante para Millet y Montull llena esta sentencia hay una frase que lo deja muy claro dice que desde principios del noventa y nueve hasta julio de dos mil nueve diez años en total el total de comisiones eh que Ferrovial entregó a Convergència fue de como mínimo seis coma seis millones eso se hacía a través del Palau además la jueza considera que estas comisiones hicieron que Convergència tuvieran más dinero para hacer campaña electoral y por lo tanto tenerlo más fácil para captar votos y eso le le ayudaba a seguir gobernando y por lo tanto a seguir pudiendo financiarse de forma ilegal además el juez considera que la forma en que se diseñó el pago de estas comisiones fue un acuerdo criminal a tres Convergencia la dirección del Palau la con

Voz 1 41:20 doctora Ferrovial con tres métodos establecidos diferente

Voz 3 41:22 es que iban desde intercambios de sobres con dinero hasta facturas falsas y de todo esto en Convergència sólo han condenado el ex tesorero Daniel Osàcar a cuatro años y cinco meses de prisión tres coma ocho millones de multa el Tribunal dice que él no es el único culpable pero reconoce que no tiene pruebas contra nadie más del partido y los responsables de Ferrovial han quedado absueltos porque el delito ha prescrito ya para ellos el abogado de Convergencia francés Sánchez ha anunciado que recurrirán la decisión contra el partido y contra Osácar

Voz 42 41:48 en regular revoluciona la al tribunal

Voz 3 41:52 el Tampa que referencia al año Daniel Osàcar

Voz 42 41:54 comparte Al-Kassar referencia convergentes la juez

Voz 3 41:57 condena a Convergència a devolver los seis coma seis millones de la financiación irregular acreditada y cuando la sentencia sea firme ya tendrá por dónde empezar porque tiene embargadas quince sedes del partido de toda Cataluña que los convergentes valoraron en dos mil trece en tres coma seis millones por lo tanto sería un poco más de la mitad para el resto hay una duda lo tendría que pagar el partido heredero de Convergència es decir el P de Cat pues el fiscal así lo pedía pero el juez dice que aún no es hora de pronunciarse

Voz 1018 42:23 sobre este tema pues lo cierto es que esta resolución judicial que es recurrible también contempla penas de prisión para los principales encausados Fèlix Millet Jordi Montull los saqueadores confesos Ana de la entidad cultural barcelonesa

Voz 0089 42:34 penas que están por debajo de lo que pedía la Fiscalía que incluso ya les había rebajado al final del juicio tras las confesiones recordemos de Millet y los Montull el Tribunal finalmente ha condenado a nueve años y ocho meses de prisión a Fèlix Millet a siete años y medio Jordi Montull que fue su mano derecha ya cuatro años y medio a su hija Gemma a la Fiscalía pedía para ella sólo dos años su padre recordemos llegó a un pacto con el ministerio público para que ya no tuviera que entrar entre rejas a cambio de una confesión pues no ha servido de mucho porque con la condena del Tribunal Supremo no lo corrige ella deberá entrar en prisión no se lo esperaba decía a la salida de los juzgados

Voz 37 43:12 estamos bastante tristes porque no es en el sentido con unos esperábamos pero bueno prudencia ahora los abogados revisarán revisarán toda la la sentencia habían para poder hacer el recurso oportuno y confiar que finalmente se haga justicia porque la sentencia de ahora lo encuentro muy justa

Voz 0089 43:36 los tres han sido condenados también a pagar en total multas de ocho millones y medio de euros y deberán devolver los veintitrés millones que robaron al Palau de la Música la sentencia dice que los delitos han quedado probados no sólo por sus confesiones sino porque escribe literalmente la carga de prueba es profusa copiosa y abrumadora hicieron obras en sus casas pagando desde el Palau se fueron de viaje a países lejanos y sacaron miles de euros en efectivo de las cuentas de la institución

Voz 1018 44:02 el fallo eso conocedores antes de que se constituyan nuevo lamento catalán en el que el candidato el PDK el huido Carles Puigdemont mantiene su intención de conseguir la investidura a distancia en teoría con el respaldo de Esquerra y el líder de Cataluña En Comú sabio Domenech considera que en el caso Palau es algo así como la Gürtel de Convergència exige responsabilidades y explicaciones directas y rápidas por parte de la dirección del PP Pol Foradada

Voz 43 44:25 por ahora no parece nada dispuesto asumir ninguna responsabilidad mediante un comunicado ha firmado este mediodía que son un partido nuevo que no son Convergencia a Convergència Democràtica a quién afecta el caso Palau Artur Mas por su parte quién recordemos la semana pasada dejó a la presidencia del Partido Demócrata

Voz 1 44:43 se decía que la sentencia es injusta hay defiende a su ex tesorero

Voz 4 44:47 la ciudad de Rendón narrativa

Voz 5 44:50 consideramos esta sentencia muy negativa no la esperábamos tan duras seguimos yo personalmente también pensando que Daniel Osàcar es una persona absolutamente honorable con absoluta

Voz 1 45:00 en honor a Pla a Esquerra habitado exigir explícitamente responsabilidades a su ex socio de Govern pero sí pide que se llegue hasta el final mientras que el resto de partidos sí que exigen explicaciones a los actuales dirigentes escuchamos a Sergi Sabrià d'Esquerra Salvador Illa PSC Xavier Domenech Catalunya han como ya Reguant

Voz 44 45:18 cuando esto sucede ni se demuestran todo el peso de la justicia debe caer

Voz 20 45:23 sobre los responsables sin ningún tipo de

Voz 44 45:26 excepción nosotros no miramos nunca

Voz 1 45:28 otro lado sueño Puigdemont Rosa quedó Marín a explicación